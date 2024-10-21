2025'in En İyi 10 Aday İzleme Sistemi Yazılımı (ATS)

En iyi yetenekleri elde etmek, işinizin başarısı için çok önemlidir, ancak bu yetenekleri bulmak ve işe almak inanılmaz derecede zaman alıcıdır. İşe alım sürecini kolaylaştırmak için birçok İnsan Kaynakları departmanı, işe alım uzmanı ve işe alım yöneticisi, başvuru izleme yazılımına (ATS) güveniyor.
İK yazılımı, iş tanımlarını biçimlendirerek, daha geniş bir yetenek havuzundan potansiyel adayları bularak ve iş başvurularını yöneterek size destek olabilir. En iyi ATS sistemleri ayrıca yapay zeka ve algoritmalar kullanarak özgeçmişleri otomatik olarak inceler ve adayları tarayarak beceri ve iş deneyimleri ile öne çıkan adayların kısa listesini oluşturmanıza yardımcı olur.
Bazı başvuru izleme sistemleri, mülakatların planlanması, değerlendirmelerin oluşturulması, teklif mektuplarının e-posta ile gönderilmesi ve yeni çalışanların işe alım sürecinde bile yardımcı olur.
ATS yazılımı gibi işe alım araçlarının işe alım sürecini nasıl otomatikleştirdiğini, iş akışınızı nasıl optimize ettiğini ve işe alım kararlarını nasıl kolaylaştırdığını keşfedelim. Ayrıca, dikkate almanız gereken özellikleri ve işlevleri vurgulayacağız ve size en uygun olanı bulmanıza yardımcı olacak en iyi ATS sistemi seçeneklerinden bazılarına bakacağız. ✨
Başvuru İzleme Sistemlerinde Nelere Dikkat Etmelisiniz?
İyi bir işe alım yazılımı, İşe Alım Uygulama Planınızın başından sonuna kadar iş başvuru sürecini yönetmenize yardımcı olur.
İşiniz için doğru yetenek kazanım sistemini ararken dikkate almanız gereken bazı anahtar ATS özellikleri ve işlevleri şunlardır:
- Birden fazla kariyer sitesine ve çevrimiçi iş panolarına otomatik iş ilanı göndererek aday bulma sürecini basitleştirin
- Herhangi bir cihazdan, her yerden erişebileceğiniz bulut tabanlı, optimize edilmiş bir sistem
- Arama yapılabilen veritabanı sayesinde aradığınız adayı kolayca bulabilirsiniz
- Verileri istediğiniz şekilde görebilmeniz için özelleştirilebilir seçenekler
- İşe alım hedeflerinize göre nasıl bir performans gösterdiğinizi izlemenize yardımcı olan bir gösterge paneli
Kullanabileceğiniz En İyi 10 Aday İzleme Yazılımı
Neyse ki, farklı kullanım durumları için birçok üst düzey başvuru izleme sistemi bulunmaktadır. Sağlayıcıları, ihtiyaç duyduğunuz yetenek yönetimi yeteneklerine veya görev kombinasyonlarına göre farklı kategorilere ayırdık.
Bazı işe alım araçları ücretsizdir ve küçük bir işletmeyseniz, tam da ihtiyacınız olan şey olabilir. Diğer başvuru izleme yazılımları ücretlidir, bu nedenle sizin için buna değer olup olmadığına karar vermeniz gerekir. ?
Şimdi bunları ayrıntılı olarak inceleyelim.
1. ClickUp
Proje yönetimi ile başvuru izleme için en iyisi
ClickUp'ın uçtan uca İK yönetim platformu, hayalinizdeki takımı oluşturmak, yeteneklerini geliştirmek ve performanslarını yönetmek için ihtiyacınız olan her şeyi size sunar.
Organizasyon şemanızı doldurmanız gereken açık pozisyonları netleştirmek için bu ücretsiz başvuru izleme yazılımını kullanın. Ardından, bir süreç haritalama aracıyla işe alım sürecini planlayın. Çevrimiçi iş ilanları yayınlamaktan, gerçek zamanlı video görüşmeleri planlamaktan, teklif mektubu göndermeye ve yeni çalışanlarınızı işe almaya kadar her şey için görevler oluşturabilirsiniz.
Sistem, aday profillerini ve iletişim bilgilerini yönetmenize yardımcı olur. Ayrıca, yerleşik otomasyon tüm başvuru sahiplerini süreç boyunca ilerletir, böylece iş için en uygun adayı belirleyebilirsiniz.
Personel planlamasından ClickUp İşe Alım Uygulamaları Plan Şablonu'na, şirket süreç belgelerinden İnsan Kaynakları politikalarına, çalışan bağlılığı anketlerinden düzeltici eylem şablonlarına kadar sizi destekleyen bir dizi ücretsiz İK şablonu ile işe alım ve yönetim sürecinin her yönü kapsanmaktadır. ?
ClickUp'ın en iyi özellikleri
- Özel şablonlar, işe alım döngüsünün her aşamasında ilerlemenize yardımcı olur
- Özel durumlar, her bir görevde nerede olduğunuzu bir bakışta gösterir
- ClickUp CRM ile adayları takip edin ve iletişim bilgilerini düzenleyin
- Özelleştirilebilir görünümler, ilerlemenizi ve metriklerinizi ayrıntılı olarak veya genel bir bakışla kolayca görmenizi sağlar
- İşbirliği çok kolaydır, böylece tüm işe alım ekibi doğru adayı bulmak için birlikte çalışabilir
- Bulut tabanlı sistem, başvuru izleme sisteminize her yerden erişebileceğiniz anlamına gelir
ClickUp sınırlamaları
- Özellikler ve özelleştirme seçenekleri o kadar geniş bir aralıkta ki, hepsini kavramak biraz zaman alabilir
- Mobil uygulama henüz masaüstü sürümünün tüm işlevlerine sahip değildir
ClickUp fiyatlandırması
- Sonsuza Kadar Ücretsiz
- Sınırsız: Kullanıcı başına aylık 7 ABD doları
- İş: Kullanıcı başına aylık 12 ABD doları
- Enterprise: Fiyatlandırma için iletişime geçin
ClickUp puanları ve yorumları
- G2: 4,7/5 (8.300'den fazla yorum)
- Capterra: 4,7/5 (3.700+ yorum)
2. Breezy HR
En iyi ücretsiz başvuru izleme sistemi
Bu başvuru izleme sistemi, işe alım uzmanları, fiziksel mağazalar ve franchise'lar gibi yıl boyunca işe alım yapan küçük ve orta ölçekli işletmeler için idealdir.
Breezy, kariyer sayfası oluşturmanıza ve iş ilanlarınızı dünya çapında 50'den fazla önde gelen iş sitesinde yayınlamanıza yardımcı olur.
Bu ATS yazılımının her fiyat kademesi daha fazla özellik sunar. Örneğin, hepsi iş sitelerine otomatik ilan verme ve özgeçmiş ayrıştırma özellikleri sunarken, ücretli planlar ayrıca aday ön elemelerini otomatikleştirmeye, video toplantılar aracılığıyla mülakat planlamasını yönetmeye ve diğer tekrarlayan görevleri yerine getirmeye yardımcı olur.
İş Planı, aday karşılaştırma, iş onayları ve teklif yönetimi gibi daha gelişmiş özellikler sunar. ?️
Breezy HR'nin en iyi özellikleri
- Sistemi kullanmak ve özelleştirmek çok basit ve kolaydır
- Gösterge paneli ve analizler bir araya gelerek size birçok bilgi sunar
- Sistem, tüm işe alım ekibi üyelerinin sürece dahil olabilmesi için işbirliğine dayalı işe alımlara olanak tanır
Breezy HR sınırlamaları
- Ücretsiz Bootstrap sürümünde, yalnızca son 30 gün içinde başvuran adayları görebilirsiniz
- LinkedIn Recruiter ile entegre değildir, bu nedenle profilleri manuel olarak eklemeniz gerekir
Breezy HR fiyatlandırması
- Bootstrap: Ücretsiz
- Başlangıç: Aylık 157 $'dan başlayan fiyatlarla
- Büyüme: Aylık 273 $'dan başlayan fiyatlarla
- İş: Aylık 439 $'dan başlayan fiyatlarla
Breezy HR puanları ve yorumları
- G2: 4,4/5 (550'den fazla yorum)
- Capterra: 4,5/5 (1.390+ yorum)
3. MightyRecruiter
En iyi ücretsiz başvuru izleme sistemi
MightyRecruiter, işe alım yöneticilerinin hem aktif iş arayanları hem de daha pasif adayları bulmasına yardımcı olmak için tasarlanmış ücretsiz başvuru izleme sistemlerinden biridir.
MightRecruiter, LinkedIn, Glassdoor ve CareerBuilder dahil olmak üzere 29'dan fazla iş ilan panosunda iş ilanları yayınlar. Ayrıca, sosyal medya ağlarınızda potansiyel adayları belirlemek için arama yapar ve ağınızı en iyi şekilde kullanmanıza yardımcı olur.
Başvurular gelmeye başladığında, AI kullanarak en nitelikli adayları belirler ve onları işe alım aşamasına kadar yönlendirir.
MightyRecruiter'ın en iyi özellikleri
- Birçok farklı platformdan hem aktif hem de pasif adayları bulun
- Aday bilgilerini doğrudan sosyal profillerinden alın
- MightyRecruiter'ı mevcut ATS'nizle entegre edin
- Sistem içinden adaylara özel, otomatik mesajlar gönderin ve her şeyi tek bir yerde tutun
MightyRecruiter sınırlamaları
- Bazı kullanıcılar daha ayrıntılı raporlar görmek ister
- Başvuru sahiplerine gönderilen e-postalarda çok fazla özelleştirme seçeneği yoktur
MightyRecruiter fiyatlandırması
- Ücretsiz
MightyRecruiter puanları ve yorumları
- G2: 4. 1/5 (25+ yorum)
- Capterra: 4. 1/5 (60+ yorum)
4. Greenhouse
Orta ve büyük ölçekli şirketler için en iyi başvuru izleme sistemi
Greenhouse, verimliliği ve etkinliği artıran yapılandırılmış bir işe alım süreci sunarak, işinizi kurmanıza yardımcı olacak doğru kişileri işe almanızı sağlar. Önyargıları azaltmak ve kapsayıcılığı teşvik etmek, daha fazla çeşitlilik ve daha fazla yaratıcılık ve iş etkisi sağlar.
Bu başvuru izleme sistemi, işe alım sürecinde adalet ve işbirliğine büyük önem verir. Ayrıca, mülakattan işe alım sürecine kadar adayların deneyimlerini de dikkate alarak, adayların yeni takımlarına hızlı bir şekilde entegre olmalarına yardımcı olur.
Greenhouse'un en iyi özellikleri
- Yazılım, deneyimli bir işe alım uzmanı olmasanız bile kullanımı çok basittir
- Sistem, sürecin her adımı için görevler belirlemenize ve sonunda başarınızı ölçmenize yardımcı olur
- Adayların deneyimlerine ve sosyal beceriler gibi diğer faktörlere dayalı puan kartları oluşturabilirsiniz, böylece farklı iş tanımları için en uygun adayları kolayca belirleyebilirsiniz
- Raporlar ve analizler, işe alım süreci boyunca herkesin bilgilendirilmesini sağlar
Greenhouse sınırlamaları
- Raporlama fonksiyonları iyileştirilebilir ve istediğiniz verileri istediğiniz şekilde elde etmek için üçüncü taraf entegrasyonları kullanmanız gerekebilir
- Kullanıcı arayüzü, özellikle gösterge paneli, olabileceği kadar sezgisel değildir
Greenhouse fiyatlandırması
- Fiyatlandırma için iletişime geçin
Greenhouse puanları ve yorumları
- G2: 4,4/5 (1.500'den fazla yorum)
- Capterra: 4,5/5 (650+ yorum)
5. BambooHR
Orta ve büyük ölçekli şirketler için en iyi başvuru izleme sistemi
BambooHR, başvuru izleme yazılımını içeren eksiksiz bir insan kaynakları sistemidir. Sistem içindeki tek ve güvenli bir veri kaynağından çalışarak, işe alım ve işe alım sürecinin yanı sıra çalışan performansı, maaş bordrosu ve sosyal hakları da destekler.
İşe alım sürecinde, bu başvuru izleme sistemi, adayların iletişim bilgileri dahil olmak üzere tüm verilerini yönetir. Ayrıca, iş başlığı ve iş tanımı gibi rolün ayrıntılarını da takip eder.
Durum güncellemeleri, adayın süreçteki tam konumunu ve iş için mevcut puanını size bildirir. Başvurularının ilerlemesine ilişkin ek bir hatırlatıcı olarak, adayla son iletişim bilgilerine kolayca geri dönebilirsiniz. ?
BambooHR'nin en iyi özellikleri
- Aday bilgilerinin izlenmesini ve yönetilmesini otomatikleştirerek zaman kazanmanızı sağlar
- Sürecin her aşamasında adaylarla iletişim kurmanıza yardımcı olarak onlara harika bir deneyim sunar
- Özel izinler vererek paydaşlarla işbirliğini başlatın
- Diğer Bamboo uygulamalarının yanı sıra Indeed, Greenhouse ve Breezy gibi ATS uyumlu harici uygulamalarla da entegre edilebilir
BambooHR sınırlamaları
- Bazı kullanıcılar, sağlanan desteğin yavaş ve her zaman çok yardımcı olmadığını bildirmiştir
- BambooHR, QuickBooks Online ile entegre değildir, bu nedenle muhasebe sisteminiz QuickBooks ise, verileri manuel olarak girmeniz veya çalışan bilgilerini QuickBooks'a aktarmak için bir aracı kullanmanız gerekir
BambooHR fiyatlandırması
- Fiyatlandırma için iletişime geçin
BambooHR puanları ve yorumları
- G2: 4,5/5 (1.450'den fazla yorum)
- Capterra: 4,6/5 (2.500'den fazla yorum)
6. Rippling
Startup'lar için en iyi başvuru izleme sistemi
Rippling, birden fazla platformdan yetenekleri bulmanıza ve ardından işe alım süreçlerini ve ş Akışlarını ayarlayarak süreci baştan sona sorunsuz bir şekilde yönetmenize yardımcı olur.
Bu başvuru izleme yazılımı, kıdeme göre mülakat aşamalarını özelleştirmekten Outlook, Google ve iCal gibi takvimlerde mülakatları planlamaya kadar her adımı kolaylaştırır.
İşe almaya hazır olduğunuzda, yeni çalışanınıza teklif mektuplarını ve iş başlıkları ve iş tanımları gibi tüm ilgili belgeleri göndermenize yardımcı olur. Ayrıca, yeni çalışanı maaş bordrosu ve sağlık sigortası gibi gerekli tüm sistemlere kaydeder. ?
Rippling'in en iyi özellikleri
- İş ilanlarını LinkedIn ve Indeed gibi platformlara otomatik olarak ekler
- İstediğiniz verileri elde etmek için raporları özelleştirebilirsiniz; örneğin, bir pozisyonu doldurmak için mevcut süre veya adaylardan gelen geri bildirimler
- Başvuru izleme sistemleri, öğrenme yönetimini entegre ederek yeni çalışanlarınızın hızlı bir şekilde işlerine alışmasını sağlar
Dalgalı sınırlamalar
- Bazı müşteriler, uygulama sırasında verilen desteğin iyileştirilebileceğini belirtmiştir
- Performans yönetimi için üçüncü taraf bir uygulama kullanmanız gerekecektir
Dalgalı fiyatlandırma
- Fiyatlandırma için iletişime geçin
Dalgalı puanlar ve yorumlar
- G2: 4,8/5 (2.000'den fazla yorum)
- Capterra: 4,9/5 (2.700'den fazla yorum)
7. JazzHR
Orta ölçekli işletmeler için en iyi başvuru izleme sistemi
Orta ölçekli ve kurumsal düzeydeki işletmelere yönelik JazzHR, tek bir tıklama ile birden fazla iş sitesinden kaynak bulmanıza yardımcı olur. Ardından, değerlendirmeler ve mülakatlar kullanarak adayları kendi kriterlerinize göre sıralamanıza yardımcı olur.
Ayrıca, platformu kullanarak işe alım takımındaki herkesin adaylar hakkında görüşlerini alabilir ve gerçek anlamda işbirliğine dayalı bir süreç oluşturabilirsiniz.
Dijital teklif yönetimi özelliği, işe alım sürecini otomatikleştirir ve hızlandırırken, net işveren markası, adayların her temas noktasında tutarlı ve olumlu bir deneyim yaşamalarını sağlar. ?
JazzHR'nin en iyi özellikleri
JazzHR sınırlamaları
- Fiverr veya Upwork gibi uzaktan hizmet siteleriyle entegre değildir, bu nedenle uzaktan çalışan yüklenicileri kolayca bulamazsınız
- Teknik sorunları bildirdiğinizde destek her zaman hızlı yanıt vermez
JazzHR fiyatlandırması
- Ücretsiz deneme
- Hero: 49 $/ay
- Artı: 239 $/ay
- Pro: 359 $/ay
JazzHR puanları ve yorumları
- G2: 4,4/5 (450+ yorum)
- Capterra: 4,3/5 (450+ yorum)
8. Recruitee
Başvuru sahiplerini işe almak için en iyisi
Recruitee, kullanımı kolay bir düzenleyici ile işveren markanızla bir kariyer sitesi oluşturmanıza yardımcı olarak işe başlar. Ardından, iş siteleri, paylaşılabilir sosyal medya bağlantıları ve çalışan tavsiyeleri dahil olmak üzere birden fazla kaynak bulma aracını kullanarak nitelikli adayları bulur.
Planlayıcı, mülakat planlamasının zorluklarını ortadan kaldırır ve sistemdeki mülakat şablonları ve notlar tutarlılık ve şeffaflık sağlar. Bu ayrıca her şeyi kolay erişim için aynı yerde tutar ve işe alım ekibi içindeki işbirliğini destekler. ?
Recruitee'nin en iyi özellikleri
- Otomasyon ve şablonlar, iş akışınızı kolaylaştırır ve zamandan tasarruf etmenizi sağlar
- Raporlarınızı ve gösterge panellerinizi özelleştirerek süreci izleyebilir ve optimizasyonun gerekli olabileceği alanları kolayca görebilirsiniz
- Bu başvuru izleme yazılımı, Google, Teams, Indeed ve Zapier dahil olmak üzere birçok başka platformla entegre olabilir
Recruitee sınırlamaları
- Mobil uygulama, masaüstü uygulaması kadar gelişmiş değildir
- Bu yazılımın işlevselliği ABD pazarının ihtiyaçlarına yöneliktir ve diğer ülkelerdeki işe alım süreçlerinin farklı ihtiyaçlarına göre kolayca özelleştirilemez
Recruitee fiyatlandırması
- Ücretsiz deneme
- Başlangıç: 224 $/ay
- Ölçek: 399 $/ay
- Lead: Fiyatlandırma için iletişime geçin
Recruitee puanları ve yorumları
- G2: 4,5/5 (400'den fazla yorum)
- Capterra: 4,4/5 (180'den fazla yorum)
9. Bullhorn
Başvuru sahiplerini işe almak için en iyisi
Bullhorn, aday deneyimine ve yüksek temaslı ilişkiler kurmaya odaklanır. Bu, doğru adayları doğru pozisyonlara yerleştirmek için yüksek teknolojili otomatik çözümlerle birleştirilir.
Personel temin şirketlerine yönelik bu başvuru izleme yazılımı, adayların bulunmasından müşterilere fatura kesilmesine kadar tüm işe alım sürecinde işe alım uzmanlarına destek sağlar. Hedefi, operasyonlarınızı kolaylaştırmak ve daha fazla adayı işe yerleştirmenize yardımcı olarak satışlarınızı artırmaktır. ?
İşleri, adayları ve görevleri yöneten merkezi bir sistemle, sürecin hangi aşamasında olduğunuzu her zaman tam olarak görebilirsiniz. Ayrıca, görevleri belirli zamanlarda tamamlamak için hatırlatıcılar ayarlayabilirsiniz, böylece işe alım hedeflerinize doğru her zaman yolunda ilerlersiniz.
Bullhorn'un en iyi özellikleri
- Bulut tabanlı sistem güvenlidir ve nerede olursanız olun erişilebilir
- Entegre CRM aracı, müşterilerinizin değişen ihtiyaçlarını takip etmenize yardımcı olur
- Müşteri desteğine ve müşterilerin sistemden en iyi şekilde yararlanmasına yardımcı olmaya büyük önem verilmektedir
Bullhorn sınırlamaları
- Arayüz, bu listedeki diğer başvuru izleme sistemlerine kıyasla çok kullanıcı dostu değildir
- Özellikleri o kadar çok ki, özellikle yeni ATS kullanıcıları için kafa karıştırıcı olabilir
Bullhorn fiyatlandırması
- Fiyatlandırma için iletişime geçin
Bullhorn puanları ve yorumları
- G2: 4/5 (500'den fazla yorum)
- Capterra: 4. 1/5 (1.000'den fazla yorum)
10. Recruit CRM
Başvuru sahiplerini işe almak için en iyisi
Personel temini ve işe alım ajansları için de tasarlanan Recruit CRM, işe alım iş akışınızı otomatikleştirerek çok daha etkili olmanızı sağlar.
Bu başvuru izleme yazılımı, potansiyel adayları doğrudan Outlook, Gmail ve LinkedIn gibi platformlardan alır. Sisteme girdikten sonra, yeni adaylar bir düğmeye tıklayarak kendi profil bilgilerini güncelleyebilir. Recruit CRM daha sonra yapay zeka kullanarak özgeçmişlerini inceler ve en iyi adayları seçer. ?
Her bir sonraki fiyatlandırma planı, daha fazla adayı izleme olanağı sunar. İş Planı, API erişimi ve Yönetici Arama Raporu sunar. Enterprise Planı ise özel markalama ve SLA'lar, sınırsız canlı eğitim ve özel bir hesap yöneticisi sunar.
Recruit CRM'nin en iyi özellikleri
- Başvuru izleme sistemi sezgisel ve kullanımı kolaydır
- Sürükle ve bırak Kanban panoları, aday havuzunuzu kolayca görselleştirmenizi sağlar
- Yazılım %100 özelleştirilebilir ve 5.000'den fazla entegrasyon sunar
- Destek ve geliştirme ekipleri son derece yardımcı ve duyarlıdır
Recruit CRM sınırlamaları
- Bazı kullanıcılar daha fazla otomasyon ve entegrasyon seçeneği görmek ister
- Raporlama işlevselliği birkaç özellik daha eklenerek daha da geliştirilebilir
Recruit CRM fiyatlandırması
- Ücretsiz deneme
- Pro: Kullanıcı başına aylık 85 ABD doları
- İş: Kullanıcı başına aylık 125 $
- Enterprise: Kullanıcı başına aylık 165 $
Recruit CRM puanları ve yorumları
- G2: 4,7/5 (45+ yorum)
- Capterra: 4,9/5 (330+ yorum)
Başvuru İzleme Yazılımıyla İşe Alımları Kolaylaştırın
Düzenli olarak yeni personel işe alıyorsanız, en verimli ve etkili yolu bulmak mantıklıdır. Bir başvuru izleme sistemi, işe alım sürecinizi baştan sona yönetmenize yardımcı olur.
Tüm aday bilgilerini tek bir yerde tutar, profillerini sıralamanıza yardımcı olur ve diğer paydaşlarla işbirliğini kolaylaştırır. ATS ayrıca görevleri otomatikleştirir, iş akışınızı kolaylaştırır ve işiniz için olağanüstü işe alım kararları almanıza yardımcı olur. ✨
Tüm işe alım ihtiyaçlarınızı karşılayan bir ATS arıyorsanız, ClickUp'tan daha iyisini bulamazsınız. Parmaklarınızın ucunda bulunan çok çeşitli şablonlar ve bilgilerle, işe alımdan işe alım sürecine kadar işinizin her alanında size yardımcı olur. ?