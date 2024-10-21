2025'in En İyi 10 Aday İzleme Sistemi Yazılımı (ATS)

En iyi yetenekleri elde etmek, işinizin başarısı için çok önemlidir, ancak bu yetenekleri bulmak ve işe almak inanılmaz derecede zaman alıcıdır. İşe alım sürecini kolaylaştırmak için birçok İnsan Kaynakları departmanı, işe alım uzmanı ve işe alım yöneticisi, başvuru izleme yazılımına (ATS) güveniyor.

İK yazılımı, iş tanımlarını biçimlendirerek, daha geniş bir yetenek havuzundan potansiyel adayları bularak ve iş başvurularını yöneterek size destek olabilir. En iyi ATS sistemleri ayrıca yapay zeka ve algoritmalar kullanarak özgeçmişleri otomatik olarak inceler ve adayları tarayarak beceri ve iş deneyimleri ile öne çıkan adayların kısa listesini oluşturmanıza yardımcı olur.

Bazı başvuru izleme sistemleri, mülakatların planlanması, değerlendirmelerin oluşturulması, teklif mektuplarının e-posta ile gönderilmesi ve yeni çalışanların işe alım sürecinde bile yardımcı olur.

ATS yazılımı gibi işe alım araçlarının işe alım sürecini nasıl otomatikleştirdiğini, iş akışınızı nasıl optimize ettiğini ve işe alım kararlarını nasıl kolaylaştırdığını keşfedelim. Ayrıca, dikkate almanız gereken özellikleri ve işlevleri vurgulayacağız ve size en uygun olanı bulmanıza yardımcı olacak en iyi ATS sistemi seçeneklerinden bazılarına bakacağız. ✨

Başvuru İzleme Sistemlerinde Nelere Dikkat Etmelisiniz?

İyi bir işe alım yazılımı, İşe Alım Uygulama Planınızın başından sonuna kadar iş başvuru sürecini yönetmenize yardımcı olur.

İşiniz için doğru yetenek kazanım sistemini ararken dikkate almanız gereken bazı anahtar ATS özellikleri ve işlevleri şunlardır:

Birden fazla kariyer sitesine ve çevrimiçi iş panolarına otomatik iş ilanı göndererek aday bulma sürecini basitleştirin

Herhangi bir cihazdan, her yerden erişebileceğiniz bulut tabanlı, optimize edilmiş bir sistem

Arama yapılabilen veritabanı sayesinde aradığınız adayı kolayca bulabilirsiniz

Verileri istediğiniz şekilde görebilmeniz için özelleştirilebilir seçenekler

İşe alım hedeflerinize göre nasıl bir performans gösterdiğinizi izlemenize yardımcı olan bir gösterge paneli

Kullanabileceğiniz En İyi 10 Aday İzleme Yazılımı

Neyse ki, farklı kullanım durumları için birçok üst düzey başvuru izleme sistemi bulunmaktadır. Sağlayıcıları, ihtiyaç duyduğunuz yetenek yönetimi yeteneklerine veya görev kombinasyonlarına göre farklı kategorilere ayırdık.

Bazı işe alım araçları ücretsizdir ve küçük bir işletmeyseniz, tam da ihtiyacınız olan şey olabilir. Diğer başvuru izleme yazılımları ücretlidir, bu nedenle sizin için buna değer olup olmadığına karar vermeniz gerekir. ?

Şimdi bunları ayrıntılı olarak inceleyelim.

Proje yönetimi ile başvuru izleme için en iyisi

İş akışınızı ihtiyaçlarınıza göre özelleştirmek için ClickUp'taki 15'ten fazla görünümü inceleyin

ClickUp'ın uçtan uca İK yönetim platformu, hayalinizdeki takımı oluşturmak, yeteneklerini geliştirmek ve performanslarını yönetmek için ihtiyacınız olan her şeyi size sunar.

Organizasyon şemanızı doldurmanız gereken açık pozisyonları netleştirmek için bu ücretsiz başvuru izleme yazılımını kullanın. Ardından, bir süreç haritalama aracıyla işe alım sürecini planlayın. Çevrimiçi iş ilanları yayınlamaktan, gerçek zamanlı video görüşmeleri planlamaktan, teklif mektubu göndermeye ve yeni çalışanlarınızı işe almaya kadar her şey için görevler oluşturabilirsiniz.

Sistem, aday profillerini ve iletişim bilgilerini yönetmenize yardımcı olur. Ayrıca, yerleşik otomasyon tüm başvuru sahiplerini süreç boyunca ilerletir, böylece iş için en uygun adayı belirleyebilirsiniz.

Personel planlamasından ClickUp İşe Alım Uygulamaları Plan Şablonu'na, şirket süreç belgelerinden İnsan Kaynakları politikalarına, çalışan bağlılığı anketlerinden düzeltici eylem şablonlarına kadar sizi destekleyen bir dizi ücretsiz İK şablonu ile işe alım ve yönetim sürecinin her yönü kapsanmaktadır. ?

ClickUp'ın en iyi özellikleri

Özel şablonlar, işe alım döngüsünün her aşamasında ilerlemenize yardımcı olur

Özel durumlar, her bir görevde nerede olduğunuzu bir bakışta gösterir

ClickUp CRM ile adayları takip edin ve iletişim bilgilerini düzenleyin

Özelleştirilebilir görünümler, ilerlemenizi ve metriklerinizi ayrıntılı olarak veya genel bir bakışla kolayca görmenizi sağlar

İşbirliği çok kolaydır, böylece tüm işe alım ekibi doğru adayı bulmak için birlikte çalışabilir

Bulut tabanlı sistem, başvuru izleme sisteminize her yerden erişebileceğiniz anlamına gelir

ClickUp sınırlamaları

Özellikler ve özelleştirme seçenekleri o kadar geniş bir aralıkta ki, hepsini kavramak biraz zaman alabilir

Mobil uygulama henüz masaüstü sürümünün tüm işlevlerine sahip değildir

ClickUp fiyatlandırması

Sonsuza Kadar Ücretsiz

Sınırsız: Kullanıcı başına aylık 7 ABD doları

İş: Kullanıcı başına aylık 12 ABD doları

Enterprise: Fiyatlandırma için iletişime geçin

ClickUp puanları ve yorumları

G2: 4,7/5 (8.300'den fazla yorum)

Capterra: 4,7/5 (3.700+ yorum)

2. Breezy HR

En iyi ücretsiz başvuru izleme sistemi

breezy HR aracılığıyla

Bu başvuru izleme sistemi, işe alım uzmanları, fiziksel mağazalar ve franchise'lar gibi yıl boyunca işe alım yapan küçük ve orta ölçekli işletmeler için idealdir.

Breezy, kariyer sayfası oluşturmanıza ve iş ilanlarınızı dünya çapında 50'den fazla önde gelen iş sitesinde yayınlamanıza yardımcı olur.

Bu ATS yazılımının her fiyat kademesi daha fazla özellik sunar. Örneğin, hepsi iş sitelerine otomatik ilan verme ve özgeçmiş ayrıştırma özellikleri sunarken, ücretli planlar ayrıca aday ön elemelerini otomatikleştirmeye, video toplantılar aracılığıyla mülakat planlamasını yönetmeye ve diğer tekrarlayan görevleri yerine getirmeye yardımcı olur.

İş Planı, aday karşılaştırma, iş onayları ve teklif yönetimi gibi daha gelişmiş özellikler sunar. ?️

Breezy HR'nin en iyi özellikleri

Sistemi kullanmak ve özelleştirmek çok basit ve kolaydır

Gösterge paneli ve analizler bir araya gelerek size birçok bilgi sunar

Sistem, tüm işe alım ekibi üyelerinin sürece dahil olabilmesi için işbirliğine dayalı işe alımlara olanak tanır

Breezy HR sınırlamaları

Ücretsiz Bootstrap sürümünde, yalnızca son 30 gün içinde başvuran adayları görebilirsiniz

LinkedIn Recruiter ile entegre değildir, bu nedenle profilleri manuel olarak eklemeniz gerekir

Breezy HR fiyatlandırması

Bootstrap: Ücretsiz

Başlangıç: Aylık 157 $'dan başlayan fiyatlarla

Büyüme: Aylık 273 $'dan başlayan fiyatlarla

İş: Aylık 439 $'dan başlayan fiyatlarla

Breezy HR puanları ve yorumları

G2: 4,4/5 (550'den fazla yorum)

Capterra: 4,5/5 (1.390+ yorum)

3. MightyRecruiter

En iyi ücretsiz başvuru izleme sistemi

mightyRecruiter aracılığıyla

MightyRecruiter, işe alım yöneticilerinin hem aktif iş arayanları hem de daha pasif adayları bulmasına yardımcı olmak için tasarlanmış ücretsiz başvuru izleme sistemlerinden biridir.

MightRecruiter, LinkedIn, Glassdoor ve CareerBuilder dahil olmak üzere 29'dan fazla iş ilan panosunda iş ilanları yayınlar. Ayrıca, sosyal medya ağlarınızda potansiyel adayları belirlemek için arama yapar ve ağınızı en iyi şekilde kullanmanıza yardımcı olur.

Başvurular gelmeye başladığında, AI kullanarak en nitelikli adayları belirler ve onları işe alım aşamasına kadar yönlendirir.

MightyRecruiter'ın en iyi özellikleri

Birçok farklı platformdan hem aktif hem de pasif adayları bulun

Aday bilgilerini doğrudan sosyal profillerinden alın

MightyRecruiter'ı mevcut ATS'nizle entegre edin

Sistem içinden adaylara özel, otomatik mesajlar gönderin ve her şeyi tek bir yerde tutun

MightyRecruiter sınırlamaları

Bazı kullanıcılar daha ayrıntılı raporlar görmek ister

Başvuru sahiplerine gönderilen e-postalarda çok fazla özelleştirme seçeneği yoktur

MightyRecruiter fiyatlandırması

Ücretsiz

MightyRecruiter puanları ve yorumları

G2: 4. 1/5 (25+ yorum)

Capterra: 4. 1/5 (60+ yorum)

4. Greenhouse

Orta ve büyük ölçekli şirketler için en iyi başvuru izleme sistemi

greenhouse aracılığıyla

Greenhouse, verimliliği ve etkinliği artıran yapılandırılmış bir işe alım süreci sunarak, işinizi kurmanıza yardımcı olacak doğru kişileri işe almanızı sağlar. Önyargıları azaltmak ve kapsayıcılığı teşvik etmek, daha fazla çeşitlilik ve daha fazla yaratıcılık ve iş etkisi sağlar.

Bu başvuru izleme sistemi, işe alım sürecinde adalet ve işbirliğine büyük önem verir. Ayrıca, mülakattan işe alım sürecine kadar adayların deneyimlerini de dikkate alarak, adayların yeni takımlarına hızlı bir şekilde entegre olmalarına yardımcı olur.

Greenhouse'un en iyi özellikleri

Yazılım, deneyimli bir işe alım uzmanı olmasanız bile kullanımı çok basittir

Sistem, sürecin her adımı için görevler belirlemenize ve sonunda başarınızı ölçmenize yardımcı olur

Adayların deneyimlerine ve sosyal beceriler gibi diğer faktörlere dayalı puan kartları oluşturabilirsiniz, böylece farklı iş tanımları için en uygun adayları kolayca belirleyebilirsiniz

Raporlar ve analizler, işe alım süreci boyunca herkesin bilgilendirilmesini sağlar

Greenhouse sınırlamaları

Raporlama fonksiyonları iyileştirilebilir ve istediğiniz verileri istediğiniz şekilde elde etmek için üçüncü taraf entegrasyonları kullanmanız gerekebilir

Kullanıcı arayüzü, özellikle gösterge paneli, olabileceği kadar sezgisel değildir

Greenhouse fiyatlandırması

Fiyatlandırma için iletişime geçin

Greenhouse puanları ve yorumları

G2: 4,4/5 (1.500'den fazla yorum)

Capterra: 4,5/5 (650+ yorum)

5. BambooHR

Orta ve büyük ölçekli şirketler için en iyi başvuru izleme sistemi

bambooHR aracılığıyla

BambooHR, başvuru izleme yazılımını içeren eksiksiz bir insan kaynakları sistemidir. Sistem içindeki tek ve güvenli bir veri kaynağından çalışarak, işe alım ve işe alım sürecinin yanı sıra çalışan performansı, maaş bordrosu ve sosyal hakları da destekler.

İşe alım sürecinde, bu başvuru izleme sistemi, adayların iletişim bilgileri dahil olmak üzere tüm verilerini yönetir. Ayrıca, iş başlığı ve iş tanımı gibi rolün ayrıntılarını da takip eder.

Durum güncellemeleri, adayın süreçteki tam konumunu ve iş için mevcut puanını size bildirir. Başvurularının ilerlemesine ilişkin ek bir hatırlatıcı olarak, adayla son iletişim bilgilerine kolayca geri dönebilirsiniz. ?

BambooHR'nin en iyi özellikleri

Aday bilgilerinin izlenmesini ve yönetilmesini otomatikleştirerek zaman kazanmanızı sağlar

Sürecin her aşamasında adaylarla iletişim kurmanıza yardımcı olarak onlara harika bir deneyim sunar

Özel izinler vererek paydaşlarla işbirliğini başlatın

Diğer Bamboo uygulamalarının yanı sıra Indeed, Greenhouse ve Breezy gibi ATS uyumlu harici uygulamalarla da entegre edilebilir

BambooHR sınırlamaları

Bazı kullanıcılar, sağlanan desteğin yavaş ve her zaman çok yardımcı olmadığını bildirmiştir

BambooHR, QuickBooks Online ile entegre değildir, bu nedenle muhasebe sisteminiz QuickBooks ise, verileri manuel olarak girmeniz veya çalışan bilgilerini QuickBooks'a aktarmak için bir aracı kullanmanız gerekir

BambooHR fiyatlandırması

Fiyatlandırma için iletişime geçin

BambooHR puanları ve yorumları

G2: 4,5/5 (1.450'den fazla yorum)

Capterra: 4,6/5 (2.500'den fazla yorum)

6. Rippling

Startup'lar için en iyi başvuru izleme sistemi

rippling aracılığıyla

Rippling, birden fazla platformdan yetenekleri bulmanıza ve ardından işe alım süreçlerini ve ş Akışlarını ayarlayarak süreci baştan sona sorunsuz bir şekilde yönetmenize yardımcı olur.

Bu başvuru izleme yazılımı, kıdeme göre mülakat aşamalarını özelleştirmekten Outlook, Google ve iCal gibi takvimlerde mülakatları planlamaya kadar her adımı kolaylaştırır.

İşe almaya hazır olduğunuzda, yeni çalışanınıza teklif mektuplarını ve iş başlıkları ve iş tanımları gibi tüm ilgili belgeleri göndermenize yardımcı olur. Ayrıca, yeni çalışanı maaş bordrosu ve sağlık sigortası gibi gerekli tüm sistemlere kaydeder. ?

Rippling'in en iyi özellikleri

İş ilanlarını LinkedIn ve Indeed gibi platformlara otomatik olarak ekler

İstediğiniz verileri elde etmek için raporları özelleştirebilirsiniz; örneğin, bir pozisyonu doldurmak için mevcut süre veya adaylardan gelen geri bildirimler

Başvuru izleme sistemleri, öğrenme yönetimini entegre ederek yeni çalışanlarınızın hızlı bir şekilde işlerine alışmasını sağlar

Dalgalı sınırlamalar

Bazı müşteriler, uygulama sırasında verilen desteğin iyileştirilebileceğini belirtmiştir

Performans yönetimi için üçüncü taraf bir uygulama kullanmanız gerekecektir

Dalgalı fiyatlandırma

Fiyatlandırma için iletişime geçin

Dalgalı puanlar ve yorumlar

G2: 4,8/5 (2.000'den fazla yorum)

Capterra: 4,9/5 (2.700'den fazla yorum)

7. JazzHR

Orta ölçekli işletmeler için en iyi başvuru izleme sistemi

jazzHR aracılığıyla

Orta ölçekli ve kurumsal düzeydeki işletmelere yönelik JazzHR, tek bir tıklama ile birden fazla iş sitesinden kaynak bulmanıza yardımcı olur. Ardından, değerlendirmeler ve mülakatlar kullanarak adayları kendi kriterlerinize göre sıralamanıza yardımcı olur.

Ayrıca, platformu kullanarak işe alım takımındaki herkesin adaylar hakkında görüşlerini alabilir ve gerçek anlamda işbirliğine dayalı bir süreç oluşturabilirsiniz.

Dijital teklif yönetimi özelliği, işe alım sürecini otomatikleştirir ve hızlandırırken, net işveren markası, adayların her temas noktasında tutarlı ve olumlu bir deneyim yaşamalarını sağlar. ?

JazzHR'nin en iyi özellikleri

Tüm fiyat planları sınırsız kullanıcıya izin verir

Sistem, işe alım ihtiyaçlarınıza uygun özel çözümler oluşturmanıza olanak tanır

JazzHR, JobTarget, Criteria ve Recruiting gibi diğer birçok ilgili sistemle entegrasyon sağlar. com

JazzHR sınırlamaları

Fiverr veya Upwork gibi uzaktan hizmet siteleriyle entegre değildir, bu nedenle uzaktan çalışan yüklenicileri kolayca bulamazsınız

Teknik sorunları bildirdiğinizde destek her zaman hızlı yanıt vermez

JazzHR fiyatlandırması

Ücretsiz deneme

Hero: 49 $/ay

Artı: 239 $/ay

Pro: 359 $/ay

JazzHR puanları ve yorumları

G2: 4,4/5 (450+ yorum)

Capterra: 4,3/5 (450+ yorum)

8. Recruitee

Başvuru sahiplerini işe almak için en iyisi

via Recruitee

Recruitee, kullanımı kolay bir düzenleyici ile işveren markanızla bir kariyer sitesi oluşturmanıza yardımcı olarak işe başlar. Ardından, iş siteleri, paylaşılabilir sosyal medya bağlantıları ve çalışan tavsiyeleri dahil olmak üzere birden fazla kaynak bulma aracını kullanarak nitelikli adayları bulur.

Planlayıcı, mülakat planlamasının zorluklarını ortadan kaldırır ve sistemdeki mülakat şablonları ve notlar tutarlılık ve şeffaflık sağlar. Bu ayrıca her şeyi kolay erişim için aynı yerde tutar ve işe alım ekibi içindeki işbirliğini destekler. ?

Recruitee'nin en iyi özellikleri

Otomasyon ve şablonlar, iş akışınızı kolaylaştırır ve zamandan tasarruf etmenizi sağlar

Raporlarınızı ve gösterge panellerinizi özelleştirerek süreci izleyebilir ve optimizasyonun gerekli olabileceği alanları kolayca görebilirsiniz

Bu başvuru izleme yazılımı, Google, Teams, Indeed ve Zapier dahil olmak üzere birçok başka platformla entegre olabilir

Recruitee sınırlamaları

Mobil uygulama, masaüstü uygulaması kadar gelişmiş değildir

Bu yazılımın işlevselliği ABD pazarının ihtiyaçlarına yöneliktir ve diğer ülkelerdeki işe alım süreçlerinin farklı ihtiyaçlarına göre kolayca özelleştirilemez

Recruitee fiyatlandırması

Ücretsiz deneme

Başlangıç: 224 $/ay

Ölçek: 399 $/ay

Lead: Fiyatlandırma için iletişime geçin

Recruitee puanları ve yorumları

G2: 4,5/5 (400'den fazla yorum)

Capterra: 4,4/5 (180'den fazla yorum)

9. Bullhorn

Başvuru sahiplerini işe almak için en iyisi

bullhorn aracılığıyla

Bullhorn, aday deneyimine ve yüksek temaslı ilişkiler kurmaya odaklanır. Bu, doğru adayları doğru pozisyonlara yerleştirmek için yüksek teknolojili otomatik çözümlerle birleştirilir.

Personel temin şirketlerine yönelik bu başvuru izleme yazılımı, adayların bulunmasından müşterilere fatura kesilmesine kadar tüm işe alım sürecinde işe alım uzmanlarına destek sağlar. Hedefi, operasyonlarınızı kolaylaştırmak ve daha fazla adayı işe yerleştirmenize yardımcı olarak satışlarınızı artırmaktır. ?

İşleri, adayları ve görevleri yöneten merkezi bir sistemle, sürecin hangi aşamasında olduğunuzu her zaman tam olarak görebilirsiniz. Ayrıca, görevleri belirli zamanlarda tamamlamak için hatırlatıcılar ayarlayabilirsiniz, böylece işe alım hedeflerinize doğru her zaman yolunda ilerlersiniz.

Bullhorn'un en iyi özellikleri

Bulut tabanlı sistem güvenlidir ve nerede olursanız olun erişilebilir

Entegre CRM aracı , müşterilerinizin değişen ihtiyaçlarını takip etmenize yardımcı olur

Müşteri desteğine ve müşterilerin sistemden en iyi şekilde yararlanmasına yardımcı olmaya büyük önem verilmektedir

Bullhorn sınırlamaları

Arayüz, bu listedeki diğer başvuru izleme sistemlerine kıyasla çok kullanıcı dostu değildir

Özellikleri o kadar çok ki, özellikle yeni ATS kullanıcıları için kafa karıştırıcı olabilir

Bullhorn fiyatlandırması

Fiyatlandırma için iletişime geçin

Bullhorn puanları ve yorumları

G2: 4/5 (500'den fazla yorum)

Capterra: 4. 1/5 (1.000'den fazla yorum)

10. Recruit CRM

Başvuru sahiplerini işe almak için en iyisi

recruit CRM aracılığıyla

Personel temini ve işe alım ajansları için de tasarlanan Recruit CRM, işe alım iş akışınızı otomatikleştirerek çok daha etkili olmanızı sağlar.

Bu başvuru izleme yazılımı, potansiyel adayları doğrudan Outlook, Gmail ve LinkedIn gibi platformlardan alır. Sisteme girdikten sonra, yeni adaylar bir düğmeye tıklayarak kendi profil bilgilerini güncelleyebilir. Recruit CRM daha sonra yapay zeka kullanarak özgeçmişlerini inceler ve en iyi adayları seçer. ?

Her bir sonraki fiyatlandırma planı, daha fazla adayı izleme olanağı sunar. İş Planı, API erişimi ve Yönetici Arama Raporu sunar. Enterprise Planı ise özel markalama ve SLA'lar, sınırsız canlı eğitim ve özel bir hesap yöneticisi sunar.

Recruit CRM'nin en iyi özellikleri

Başvuru izleme sistemi sezgisel ve kullanımı kolaydır

Sürükle ve bırak Kanban panoları, aday havuzunuzu kolayca görselleştirmenizi sağlar

Yazılım %100 özelleştirilebilir ve 5.000'den fazla entegrasyon sunar

Destek ve geliştirme ekipleri son derece yardımcı ve duyarlıdır

Recruit CRM sınırlamaları

Bazı kullanıcılar daha fazla otomasyon ve entegrasyon seçeneği görmek ister

Raporlama işlevselliği birkaç özellik daha eklenerek daha da geliştirilebilir

Recruit CRM fiyatlandırması

Ücretsiz deneme

Pro: Kullanıcı başına aylık 85 ABD doları

İş: Kullanıcı başına aylık 125 $

Enterprise: Kullanıcı başına aylık 165 $

Recruit CRM puanları ve yorumları

G2: 4,7/5 (45+ yorum)

Capterra: 4,9/5 (330+ yorum)

Başvuru İzleme Yazılımıyla İşe Alımları Kolaylaştırın

Düzenli olarak yeni personel işe alıyorsanız, en verimli ve etkili yolu bulmak mantıklıdır. Bir başvuru izleme sistemi, işe alım sürecinizi baştan sona yönetmenize yardımcı olur.

Tüm aday bilgilerini tek bir yerde tutar, profillerini sıralamanıza yardımcı olur ve diğer paydaşlarla işbirliğini kolaylaştırır. ATS ayrıca görevleri otomatikleştirir, iş akışınızı kolaylaştırır ve işiniz için olağanüstü işe alım kararları almanıza yardımcı olur. ✨

Tüm işe alım ihtiyaçlarınızı karşılayan bir ATS arıyorsanız, ClickUp'tan daha iyisini bulamazsınız. Parmaklarınızın ucunda bulunan çok çeşitli şablonlar ve bilgilerle, işe alımdan işe alım sürecine kadar işinizin her alanında size yardımcı olur. ?

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