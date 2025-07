excel'de 10 Çalışan İşe Alım Kontrol Listesi Şablonu ve ClickUp

{ "@context": "http://schema. org", "@type": "FAQPage", "mainEntity": [ { "@type": "Question", "name": "Etkili Bir İşe Alım Şablonunun Temel Unsurları", "acceptedAnswer": { "@type": "Answer", "text": "Yüksek kaliteli bir işe alım şablonunun en belirgin özelliği esnekliğidir. Bu, şablonunuzun rolünden role ve onu kullanan her yeni çalışan tarafından kuruluşunuza kolayca uyarlanabilmesini sağlar. " } } ] }

Hayalinizdeki takımı işe almak işin sadece yarısıdır, şimdi onları elde tutmanız gerekiyor!

... Ve çalışanların işten ayrılmasını azaltmak ve en iyi çalışanlarınızı yanınızda tutmak için atmanız gereken ilk adım nedir? Etkili bir işe alım süreci!

Takımınız, İK departmanınız ve kişisel deneyimleriniz, çalışanların işe alım sürecinin hiç de kolay olmadığını size kesin olarak söyleyebilir. Bu nedenle, en iyi şirketler ve yöneticiler, yeni çalışanlarınızın ilk gününden itibaren her şeyin sorunsuz bir şekilde ilerlemesi için özelleştirilebilir işe alım kontrol listesi şablonlarına güveniyor.

Aralarından seçim yapabileceğiniz çok sayıda farklı organizasyon yapısı ve kontrol listesi şablonu olduğundan, hangi özellikleri aramanız gerektiğini bilmiyorsanız, doğru şablonu işe alım sürecinize entegre etmek yorucu ve zaman alıcı olabilir.

Ama biz size yardımcı olmak için buradayız! Çalışanların işe alım süreci hakkında bilmeniz gereken her şeyin ayrıntılı bir dökümü ve bir sonraki işe alım kontrol listesi şablonunuzda aramanız gereken temel özellikler. Ayrıca, bu makaleden doğrudan en iyi 10 çalışan işe alım kontrol listesine ve şablonuna erişin!

Hadi başlayalım. 🤿

Oryantasyon Kontrol Listesi Şablonu nedir?

Oryantasyon süreci, adımları, belgeleri ve insanları aynı anda yönetmek gibi biraz zorlu bir iş gibi gelebilir. Bu nedenle, bir oryantasyon şablonu ile başlayıp bunu özelleştirmenizi öneririz!

Oryantasyon şablonları, gelecekteki yeni çalışanlar için oryantasyon sürecini standartlaştırmak ve hızlandırmak için önceden oluşturulmuş, işbirliğine dayalı belgelerdir.

ClickUp Docs, zengin biçimlendirme ve eğik çizgi komutlarının daha verimli bir şekilde çalışmasını sağlar

Şablonunuz, işe alım programınızı hayata geçirmek için kontrol listesi, önceden hazırlanmış görevler, eğitim materyalleri, en iyi uygulamalar ve daha fazlası şeklinde olabilir. Şablonunuz, bu bileşenlerin her birini bir arada içerebilir! Hedef, verimli bir işe alım süreci oluşturmanıza veya mevcut sürecinizi iyileştirmenize yardımcı olmaktır. Bu, her yeni çalışanın tutarlı ve sorunsuz bir işe alım deneyimi yaşamasını ve hiçbir çalışanın ilk birkaç hafta içinde gözden kaçmamasını sağlar.

Kuruluşunuz halihazırda başka İK şablonları kullanıyor olsa bile, işe alım sürecine özel bir şablon kullanmak, genel süreci kolaylaştırmanıza, gözden kaçırmış olabileceğiniz alanları fark etmenize ve deneyimi her yönüyle daha ilgi çekici hale getirmenize yardımcı olacaktır.

Etkili Bir İşe Alım Şablonunun Temel Unsurları

Yüksek kaliteli bir işe alım şablonunun en belirgin özelliği esnekliğidir. Bu, şablonunuzun rolünden role ve onu kullanan her yeni çalışan tarafından kuruluşunuza kolayca uyarlanabilmesini sağlar. İşe alım şablonunuz, aşağıdaki hedeflerin bazılarını (veya tümünü) hızlı bir şekilde gerçekleştirmenize yardımcı olmalıdır:

Yeni çalışanlarınızın gelecek süreci anlamaları için net işe alım beklentileri ve hedefleri belirleyin

Çalışanların kaynak olarak kullanabilecekleri ve kendi hızlarında takip edebilecekleri standart bir süreç ve yol haritası oluşturun

Yeni çalışan, yöneticisi, organizasyondaki diğer paydaşlar ve İK veya İnsan Kaynakları operasyon takımları arasında net iletişim kurulmasını sağlayın

Çalışanların kendi takımları dışındaki üyelerle etkileşimini teşvik edin. Bu, yeni çalışanların onların gelişimine önem verdiğinizi anlamalarına yardımcı olur, sağlıklı bir şirket kültürü oluşturur ve yeni mentorluklar oluşturur

Bir sonraki işe alım şablonunuzda tüm bu öğelere ihtiyacınız olmayabilir, ancak bunlardan herhangi birini gerçekleştirmek için yerleşik bir İK yazılımı veya proje yönetimi çözümüne ihtiyacınız olacaktır!

Liste, Pano ve Takvim dahil olmak üzere ClickUp'ta 15'ten fazla görünümle görevlerinizi görselleştirin

Tercih ettiğiniz işe alım yazılımında, İK KPI'larınız ve işe alım hedefleriniz ne olursa olsun, aramanız gereken birkaç gerekli özellik vardır. Bunlar arasında şunlar yer alır:

Her yeni çalışanın her bir işe alım görevinde hangi aşamada olduğunu hızlı bir şekilde iletmek için özel durumlar

ClickUp Görevleri ve kontrol listeleri, işe alım sürecindeki adımları belgelemek ve tamamlanıp tamamlanmadıklarını işaretlemek için kullanabilirsiniz

Yeni çalışanların işe alım sürecini mümkün olduğunca hızlı bir şekilde, hatta eşzamansız olarak tamamlamalarına yardımcı olacak otomasyonlar

Yeni çalışanlar ve yöneticiler, işe alım görev listelerini, programları, iş yüklerini, ilerlemeleri ve daha fazlasını görselleştirebilecekleri birden fazla görünüm

Belgeler, işe alım tarihleri, maaşlar, ekipman ihtiyaçları, güvenlik aşamaları ve daha fazlası gibi anahtar bilgileri eklemek ve bunlara erişmek için Özel Alanlar

Diğer iş araçlarından daha fazla bağlamı işe alım şablonunuza aktarmak için çoklu entegrasyonlar

10 İşe Alım Şablonu

Oryantasyonun temellerini ve başarılı bir oryantasyon kontrol listesi şablonunun önemli unsurlarını ele aldık, şimdi bu bilgileri test etme zamanı!

Herhangi bir takım için en iyi 10 işe alım kontrol listesi şablonunu incelerken, kuruluşunuzun ihtiyaçlarını, rollerini ve gereksinimlerini göz önünde bulundurun.

1. ClickUp'ın İşe Alım Kontrol Listesi Şablonu

ClickUp'ın İşe Alım Kontrol Listesi Şablonu

İşleri güzel ve basit bir şekilde başlatmak için, ClickUp'ın Onboarding Kontrol Listesi Şablonu , Çalışma Alanınıza kapsamlı, önceden oluşturulmuş bir görev listesi uygular. Görev şablonları, yeniden kullanılabilir günlük süreçler oluşturmak için mükemmel kaynaklardır ve dokuz Özel Alan ile bu şablon, her adayın bilgilerini düzenli ve kolay erişilebilir bir şekilde tutar.

Bu şablon, işe alım ekibi ve yöneticilerin her yeni işe alımda kullanabileceği harika bir şablondur. Her görev, işe alım süreci boyunca çalışanın ilerlemesini izlemek için yeniden adlandırılabilir.

Bu görev şablonunu açtığınızda, görev açıklamasında hemen Başlangıç Kılavuzu'nu ve altında her bir Özel Alanın dökümünü ve ilgili Yardım Belgelerini göreceksiniz.

Buradan, görev, takım tanıtımlarından ekipman kontrol listelerine ve hatta çalışana işe alım sonrası anketi göndermeyi hatırlatan bir hatırlatıcıya kadar her şeyi kapsayan dokuz alt göreve ayrılır!

Bonus: Takım Tanıtım Şablonları

2. ClickUp tarafından hazırlanan Çalışan Oryantasyon Şablonu

ClickUp tarafından hazırlanan Çalışan Oryantasyon Şablonu

Önceki işe alım kontrol listesi şablonu basit ve yeni başlayanlar için kolay olsa da, ClickUp'ın Çalışan İşe Alım Şablonu işleri daha derinlemesine ele almaktadır. Bu ayrıntılı klasörde şunları bulacaksınız:

Üç özel durum

25 Özel Alan

Yedi ş Akışı görünümü

Ve yeni çalışanlarınızı şirketinizin en iyi uygulamalarına, politikalarına, kültürüne, değerlerine ve süreçlerine iyice alıştırmak için daha fazlası. Özel Alanlar değiştikçe yeni alt görevler oluşturmak için otomasyonlar dahil olmak üzere daha gelişmiş özelliklerle yöneticiler, işe alım sürecinde takımlar arasındaki iletişimi kolaylaştırabilir.

Onboarding Klasörünüzde, İK, hukuk, BT ve güvenlik takımları için ayrı listeler ve ClickUp'ta Pano görünümünü kullanarak bir Kanban panosunda düzenlenmiş her yeni işe alım için ilgili görevler bulacaksınız. Ayrı listeler, üyeler ve yöneticilerin, ekipman sevkiyatları, masa atamaları, maaş bordrosu, sosyal haklar ve çok daha fazlası gibi onboarding sırasında diğer departmanların sorumlu olduğu öğeleri takip etmelerine yardımcı olacaktır.

Çalışanın departmanı, başlığı, başlangıç tarihi, e-postası ve işe alım aşaması için önceden hazırlanmış Özel Alanlar sayesinde yöneticiler, izleyiciler ve atanan kişiler, bir göreve tıklamak veya Kanban panosundan çıkmak zorunda kalmadan temel ancak önemli bilgilere bir bakışta kolayca erişebilir.

3. ClickUp tarafından hazırlanan Çalışan Oryantasyon Belgesi Şablonu

ClickUp tarafından hazırlanan Çalışan İşe Alım Belgesi Şablonu

Bir adım daha ileri giderek, ClickUp'ın Çalışan İşe Alım Belgesi Şablonu, neredeyse sıfırdan başlayarak haftalar süren bir işe alım sürecini oluşturma sürecinde size yol gösterir. Bu şablon ile öncekiler arasındaki en büyük fark nedir? Bu şablon, yöneticiler için bir kaynak olmaktan çok, yeni işe alınanların kendileri için takip edebilecekleri bir şablondur.

Bu şablon, platformunuza yeni işe alınan her çalışan için ayrı listeler içeren bir Alan uygular. Çalışanlar, kendi listelerinde haftalık olarak ayrılmış görevleri bulur ve e-posta imzası oluşturmaktan üç aylık hedeflerini geliştirmeye kadar her eylem öğesinde yol gösterici bilgiler alır.

Yeni çalışanlarınızın ilk 90 gününü planlamak için tasarlanan bu şablon, özellikler açısından oldukça etkileyicidir. Sekiz özel durum, Özel Alanlar, beş ClickApp ve üç iş akışı görünümü ile çalışanların işe alım iş yüklerini takip etmek için ihtiyaç duydukları her şeye sahip olmalarını sağlar.

Bu kadar zengin bir şablonla nereden başlayacağınızı bilmiyor musunuz? Kurulum sürecini olabildiğince verimli hale getirmek için kapsamlı ClickUp Belgesine Başlayın ile başlayın.

4. ClickUp tarafından hazırlanan Genel Çalışan Oryantasyon Şablonu

ClickUp tarafından hazırlanan Genel Çalışan Oryantasyon Şablonu

ClickUp'ın Genel Çalışan İşe Alım Şablonu, daha önce gördüğümüz işe alım kontrol listesi görev şablonunun genişletilmiş bir çeşididir. Ek özel durumlar, iş akışı görünümleri, Yardım Belgeleri ve Özel Alanlar ile bu şablon, iyi bir ilk izlenim garantilemek için tüm işe alım sürecinin kapsamlı bir yol haritasını sunar.

Özellikle farklı departmanlarda aynı anda birden fazla yeni çalışanı yönetiyorsanız, bu kapsamlı liste, işe alım yöneticilerinin herhangi bir sayıda faaliyet için gerçekçi zaman çizelgeleri oluşturmasına yardımcı olur. Ayrıca, tüm görevlerin ilerlemesini denetlemek için önceden oluşturulmuş bir Kanban panosu da mevcuttur.

5. ClickUp tarafından hazırlanan Yeni İşe Alınan Çalışanların İşe Alınması Şablonu

ClickUp tarafından hazırlanan Yeni İşe Alınan Çalışanların İşe Alınması Şablonu

ClickUp'ın Yeni İşe Alınan Çalışanların İşe Alınması Şablonu, ilk gününüzde sahip olmak isteyeceğiniz işe alım kontrol listesidir. Çalışanlar için tasarlanan bu şablon, yeni üyelerin ilk ayları boyunca özelleştirilebilir görevlerle kendilerini sorumlu tutmalarına yardımcı olur. Onlara ne yapılması gerektiğini, bunu tamamlamak için ne kadar zamanları olduğunu ve sonra ne olacağını gösterir.

Ayrıca, Özel Alanlar, hangi departmanların hangi görevlere, son tarihlere, önceliklere, ilerleme yüzdelerine ve daha fazlasına sahip olduğu dahil olmak üzere, yeni işe alınanların anahtar bilgilerini üst düzey bir görünümde gösterir.

6. ClickUp tarafından sunulan Uzaktan İşe Alım Şablonu

ClickUp tarafından sunulan Uzaktan İşe Alım Şablonu

Yüz yüze çalışmadan uzaktan çalışmaya geçiş uzun ve bazen zorlu olabilir; ayrıca kendine özgü bir işe alım süreci gerektirir! Uzun süredir birlikte çalışan küçük bir kuruluşun parçası olsanız bile, her üye, evden işe başladıkları andan itibaren etkili ve verimli bir şekilde çalıştıklarından emin olmak için doğru adımları izlemelidir.

ClickUp'ın Uzaktan İşe Alım Şablonu, yeni ve mevcut takım üyelerinin ClickUp gibi dinamik bir verimlilik aracını kullanmaya başlamasını, özelliklerini öğrenmesini ve mümkün olan en kısa sürede yeni dijital süreçler oluşturmasını kolaylaştırmanın harika bir yoludur.

Bu şablon, ClickUp'ın en önemli özelliklerini öğrenmenize yardımcı olacak önceden oluşturulmuş görevlerin bulunduğu bir Klasör ile üç özel durum, Özel Alanlar ve üyelerin işe alım sürecindeki anahtar eylem öğeleri boyunca rehberlik edecek görünümler sayesinde işleri basit tutar.

7. clickUp tarafından hazırlanan 30-60-90 Günlük Plan Şablonu

clickUp tarafından hazırlanan 30-60-90 Günlük Plan Şablonu

Yeni bir çalışanı işe almak, düşündüğünüzden daha fazla zaman, çaba ve eylem gerektirir ve kesinlikle listenizdeki tek bir öğeden daha büyüktür. Yeni çalışanlarınızın gerekli adımları tamamladığından ve iyi uyum sağladığından emin olmak için sık sık dikkat, planlama ve takip gerekir.

ClickUp'ın yeni başlayanlar için uygun 30-60-90 Günlük Plan Şablonu, tam da bu sorunu gidermek için oluşturulmuştur. Kanban benzeri Pano görünümü, Sohbet görünümü ve Takvim görünümü dahil olmak üzere yedi benzersiz görünümle üyeler ve yöneticiler, bu Liste şablonunu kullanarak işe alım sürecindeki ilerlemeyi denetleyebilir ve yeni çalışanların düzgün bir şekilde uyum sağlamasını sağlamak için ilk üç ay boyunca check-in'leri planlayabilir.

30-60-90 günlük şablonlara göz atın!

8. ClickUp tarafından hazırlanan Eğitim Uygulama Planı Şablonu

ClickUp tarafından hazırlanan Eğitim Uygulama Planı Şablonu

Maaş bordrosu, yasal belgeler ve sosyal haklar belgeleri işe alım sürecinin anahtar parçaları olsa da, genel eğitim de aynı derecede önemlidir! İster yeni çalışanınızın gelecekteki rolüne ister organizasyonun geneline yönelik olsun, eğitim çok zaman alabilir ve doğru bir şekilde yapıldığından emin olmak için muhtemelen en fazla dikkatin ayrıntılara verilmesi gereken bir süreçtir.

ClickUp'ın Eğitim Uygulama Planı Şablonu, temel eğitimden ileri eğitime kadar her şeyi öğrenmek için ayrıntılı ve adım adım bir yaklaşım sunar. Önceden hazırlanmış oryantasyon görevleriyle başlayıp profesyonel sertifikalara ve üst düzey öğrenmeye doğru ilerleyen bu Liste şablonu, yeni işe alınan çalışanları şirketlerinde çalıştıkları süre boyunca takip edebilir.

Bu şablonda, her bir eğitim görevi için eğitim türünü, modal pencere, kaynakları ve son tarihleri belirlemek için Özel Alanlar, ilerlemeyi göstermek için özel durumlar ve eğitim programlarınızı yönetmek için birden fazla görünüm de bulacaksınız.

9. ClickUp tarafından hazırlanan Çalışan Eylem Planı Şablonu

ClickUp tarafından hazırlanan Çalışan Eylem Planı Şablonu

Doğru işe alım sürecinin önemli bir parçası, yeni çalışanınızın şirketin geleceğine olan samimi ilgisidir. ClickUp'ın Çalışan Eylem Planı Şablonu, iyileştirme alanlarını belirlemek ve iş için profesyonel hedefler belirlemek için özelleştirilebilir bir ClickUp Belgesi ile bunu başarmanın basit ve etkili bir yoludur.

10. Excel için İşe Alım Şablonu

Duke Üniversitesi'nin İşe Alım Şablonu

Excel'i sık kullanan bir kullanıcıysanız, bu İşe Alım Şablonu sizin için bir başlangıç noktası olabilir! Bu elektronik tablo tarzı kontrol listesi tarayıcınıza anında indirilir ve işe alımın temellerini altı bölüme ayırır:

Teklif öncesi kabul

İşe alım öncesi hazırlık

Yeni çalışanların tanıtımı (ilk hafta boyunca)

Yeni işe alınan çalışanlara yönelik oryantasyon (ilk ay boyunca)

Departman oryantasyonları (ilk 90 gün boyunca)

Sürekli işe alım (istihdam süresince)

Her bölümde, her görevin sahibini ve tamamlanma tarihini not etmek için belirlenmiş sütunlar içeren daha ayrıntılı eylem öğeleri bulunmaktadır.

Özel İşe Alım Şablonlarıyla Takımınızı İşe Alın

Bunlar sadece en iyi 10 işe alım şablonu değil, aynı zamanda tamamen ücretsiz olarak deneyebilirsiniz.

Yüzlerce zengin verimlilik özelliği, 1.000'den fazla entegrasyon ve geniş Şablon Kitaplığı ile ClickUp, sektörler genelinde takımlar ve kuruluşlar için ideal işe alım deneyimini oluşturmak için ilk durağınız.

Bugün ClickUp'a kaydolduğunuzda, yukarıda bağlantısı verilen şablonlara ve çok sayıda ek ücretsiz kaynağa erişebilirsiniz.