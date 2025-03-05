i̇K Uzmanları için 27 Akıllı Hedef Örneği

Toby Flenderson'ın herkesin favori dizi maratonu The Office'te onları haritaya koymasından bu yana, İK ve İnsan Kaynakları departmanları uzun bir yol kat etti.

Ve dürüst olalım, tatil partisinde en çok konuşmak istediğiniz kişiler muhtemelen şirketinizin İnsan Kaynakları departmanında çalışıyor. Bunun nedeni, İK ve İnsan Kaynakları departmanlarınızın her çalışanın refahına adanmış olması ve onların profesyonel yaşam döngüsünü yönetmekten sorumlu olmasıdır.

Özetle: Çünkü onlar önemsiyorlar.

Bu nedenle, İK yöneticilerinin adınızı hatırlamasına, nasıl olduğunuzu sormasına ve endişelerinizi aktif olarak dinlemesine her zaman güvenebilirsiniz.

Ancak, ilerici bir İK departmanı oluşturmak için yapılması gereken çok daha fazla şey var ve SMART İK hedefleri belirlemek bu yapbozun önemli bir parçası.

Her şirket için favori İK hedeflerimizi, bunların faydalarını, uzman görüşlerini, yararlı araçları ve bugün uygulayabileceğiniz SMART örneklerini içeren ayrıntılı incelememize katılın.

İnsan Kaynakları Hedefleri Nelerdir?

İK, ya da sizin deyiminizle İnsan Kaynakları, işi sessizce bir arada tutan yapıştırıcıdır.

İK hedefleri, yöneticilerinize ve iş liderlerinize, çalışanların tüm çalışma süreleri boyunca deneyimlerini iyileştirme konusunda yön gösterir. Şirketinizin tüm hedefleri gibi, en iyi İK hedefleri de SMART'tır:

S: Spesifik

M: Ölçülebilir

A: Ulaşılabilir

R: İlgili

T: Zaman sınırlı

İnsan kaynakları eskiden evrak işleri, politikalar ve el kitaplarıyla özdeşleştirilirdi, ancak bugün kültür, güvenlik, kapsayıcılık ve çalışanların gelişimi gibi konulara odaklanarak daha da önem kazanmıştır.

Bu nedenle, bir sonraki çeyreğin İK hedeflerini planlarken, çalışanların iş deneyiminde net ve ölçülebilir bir etkiye sahip olacak kasıtlı hedefler belirlemek için büyük çaba sarf etmeli ve dikkatli bir değerlendirme yapmalısınız.

Anlamlı İK Hedefleri Nasıl Belirlenir?

Etkili olabilmesi için, insan kaynakları hedefleri kuruluşun genel hedefleriyle uyumlu olmalıdır.

Bu nedenle, İK departmanınız için hedefler belirlemeden önce, işe alım, çalışanları elde tutma ve beceri geliştirme açısından kuruluşunuz için neyin önemli olduğunu düşünün. Ardından, belirli departman hedefleri ve İK takımlarının odaklanması gerekenler hakkındaki kendi düşüncelerinizi ekleyin.

İK hedefleri ayrıca şirketinizin kuruluş ilkeleriyle doğrudan uyumlu olmalı, sağlıklı bir iş ortamını teşvik etmeli ve çalışanlarınızı göz önünde bulundurarak oluşturulmalıdır!

Baskı yok, değil mi? 😅

Endişelenmeyin! Her zaman hayalini kurduğunuz İK hedeflerini belirlemenize ve gerçekleştirmenize yardımcı olmak için buradayız. Çalışanlarınız size minnettar olacak.

Takımınız için İK Hedefleri Belirlemenin Faydaları

Sektörünüz, şirketinizin boyutu veya bütçeniz ne olursa olsun, İK hedefleri kişisel düzeyde çalışanlarınız için veya iş için bir bütün olarak büyümeye odaklanmalıdır.

Departmanlar arasında SMART hedefleri ayarlamak, insanları bir araya getirir, takım üyelerinin sorumluluk almasını sağlar ve olumlu ve daha verimli iş alışkanlıklarını teşvik eder.

SMART İK hedefleri belirlemeniz için başka nedenler nelerdir?

Takımınızın odak noktasını şirketin genel değerleriyle uyumlu hale getirmek için

Her çalışanın benzersiz deneyimini iyileştirmek için

Çalışanlara işleri üzerinde sahiplik duygusu vermek için

Moralinizi yükseltmek için

Çeyrek dönemler arasında ilerlemenizi ve KPI'larınızı ölçmek için

İnsanlara değer verdiğinizi göstermek için

Ve çok daha fazlası.

İnsan kaynakları departmanınızın bugün hemen uygulamaya başlayabileceği, iyi düşünülmüş hedefler belirleyerek kaybedecek hiçbir şeyiniz, kazanacak çok şeyiniz var.

Üstelik, bu hedefler çok büyük olmak zorunda değil! Şirketinizin iş ortamını bir gecede nasıl kökten değiştirebileceğinize odaklanmak yerine, büyük etki yaratacak ve zamanla sonuçlara ulaşacak küçük değişiklikler düşünün.

her Şirketin Belirlemesi Gereken 27 İK Hedefi

Bu İK hedefleri örneklerinin çoğu, etkili bir şekilde uygulandığında benzer faydalar sağlıyor gibi görünebilir, ancak bu tamamen kasıtlıdır.

İnsan kaynakları departmanınızın bu büyük hedeflerin bir veya daha fazlasını zaten benimsediğini de görebilirsiniz. Bu liste, çalışanlarınızın mesleki ihtiyaçlarına daha dar bir şekilde uyarlanmış bir şekilde bu çabaların etkilerini artırmanın yeni yollarını sunacaktır.

Bu SMART İK hedeflerini kullanarak yeni bakış açıları ve fikirler edinin ve mevcut kaynaklarınızla şirketinizi geliştirin!

Şablonlar da olacağını bahsetmiş miydik? Hadi başlayalım!

İnsan kaynakları departmanları için hedefler

1. Çalışan odaklı bir kültür oluşturun

"Yaptığın işi sev, hayatında bir gün bile çalışmazsın" sözünü hiç duydunuz mu?

Olumlu ve çalışan odaklı bir iş ortamı yaratmak için zaman ayırmak, bu İK hedefine ulaşmanın ilk adımıdır. Bu, kulağa klişe gelse de, hepimizin ulaşmak istediği bir hedef olduğu için çok önemlidir. ⬆️

Şirket kültürü hakkında konuşurken, ofisteki ping pong masalarından veya musluktan akan soğuk kahveden bahsetmiyoruz; sizinle aynı fikirleri, iş-yaşam dengesini ve felsefeleri değer veren kuruluşlardan bahsediyoruz.

Ayrıca, çalışanlarınız her şeyinizdir! Çalışanlarınızı öncelikli tutmak, onları sadece bir iş gücü olarak değil, gerçek hayatları, faizleri ve taahhütleri olan insanlar olarak önemsediğinizi ve saygı duyduğunuzu gösterir.

Şirket kültürünüzü yeniden düşünmek için başka bir nedene mi ihtiyacınız var?

Çalışanlarınızın güvenliğini, ruh sağlığını ve iş-yaşam dengesini korumak için politikalar ve yönergeler oluşturmak, onların kendileriyle ve meslektaşlarıyla daha sağlıklı profesyonel ilişkiler geliştirmelerine yardımcı olacaktır.

İnsan kaynakları yöneticisinin bakış açısından, çalışan odaklı bir kültür geliştirmek sizi daha ileriye taşıyacak, daha yetenekli çalışanları çekecek ve her sabah işe gelmekten mutluluk duyan, kendini işine adamış insanlarla dolu bir şirket kurmanıza yardımcı olacaktır.

Herhangi bir kuruluşun insan kaynakları hedeflerinden biri, çalışan odaklı bir iş yeri yaratmak olmalıdır. Böyle bir iş yeri, çalışanlar arasında saygı ve güven kültürünü yansıtmaktadır. Ayrıca, her insan kaynakları departmanının hedefi, tüm çalışanlar için güvenli bir iş yeri yaratmak olmalıdır. Çalışanları tehlikelerden ve diğer yaralanmalardan korumak için çok net politikalar uygulamanın yanı sıra, çalışanlar, saldırgan yorumlar veya istenmeyen fiziksel temas gibi zorbalık ve tacizden karşı korumak için sağlam önlemler sayesinde zihinsel ve duygusal olarak da kendilerini güvende hissetmelidir. Son olarak, bu düşünceyi takip ederek, İK de organizasyonun her kademesindeki çalışanları, kendi ihtiyaç ve tercihlerine göre kararlar alabilme yeteneği ile donatmalıdır.

Herhangi bir kuruluşun insan kaynakları hedeflerinden biri, çalışan odaklı bir iş yeri yaratmak olmalıdır. Böyle bir iş yeri, çalışanlar arasında saygı ve güven kültürünü yansıtmaktadır. Ayrıca, her insan kaynakları departmanının hedefi, tüm çalışanlar için güvenli bir iş yeri yaratmak olmalıdır. Çalışanları tehlikelerden ve diğer yaralanmalardan korumak için çok net politikalar uygulanmasının yanı sıra, çalışanlar, saldırgan yorumlar veya istenmeyen fiziksel temas gibi zorbalık ve tacizden karşı koruyan sağlam önlemler sayesinde zihinsel ve duygusal olarak da kendilerini güvende hissetmelidir.

Son olarak, bu düşünceyi takip ederek, İK de organizasyonun her kademesindeki çalışanları, kendi ihtiyaç ve tercihlerine göre kararlar alabilme yeteneği ile donatmalıdır.

SMART hedef örneği

Olumlu bir iş ortamı yaratmaya odaklanan yeni bir politika oluşturun ve bunu bir sonraki şirket çapında toplantıda veya tüm çalışanların katıldığı toplantıda sunun.

Bu yeni politika, hassas konular, çatışma yönetimi veya hatta Yaz Cuma günleri gibi heyecan verici konularla ilgili dil ve davranışlara ilişkin yönergeler getirebilir.

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2. Amacınızı ve mesleki değerlerinizi netleştirin

Şirketinizin temel değerleri, kültürünün temelini oluşturur.

Bir İK veya iş yöneticisi olarak, potansiyel adaylardan mevcut çalışanların iş tatmini, güvenlik, takdir ve genel mutluluk ile ilgili sorular duymaya çok daha yatkınsınız.

Bu hedefler, uzun vadede şirketinize bağlı kalacak, benzer düşüncelere sahip adayları çekmek için doğru temel değerler ile tamamen ulaşılabilir.

Ayrıca, temel değerleriniz sabit değildir. Şirketiniz olgunlaştıkça, sektör trendlerine, marka kimliğine, hedef kitleye, büyümeye ve daha fazlasına ayak uydurmak için değişmelidir.

ClickUp'ta, kendi temel değerlerimiz de gelişmeye devam ettikçe düzenlemelerden nasibini aldı. Düşünün: güçlü fikirler, esnek bir şekilde savunulur. 😎

Akışa uyum sağlamadan ve değişimi kucaklamadan işin geleceği olamazsınız, değil mi?

On temel değerimiz, ClickUp'ı bir ürün olarak değil, onu destekleyen insanlara da yansıtmaktadır. Bu değerler, ClickUp'taki tüm ekibin işine sahip çıkmasına, örnek olmaya, yaptıkları işten gurur duymasına ve eğlenmesine yardımcı olur. Dahası, bizi daha yetenekli çalışanlara, daha yüksek çalışan bağlılığı oranlarına ve iç büyüme için sonsuz fırsatlara yönlendirir. 🙌🏼

Amacınızın ve mesleki değerlerinizin açık, cesur ve yankı uyandırıcı olması çok önemlidir. Bununla ne demek istiyorum? Açık — herkesin anlayabileceği ve hatırlayabileceği basit, açıklayıcı terimler ve dil ile yazılmıştır. Cesur — bu kelime bir şeyleri çağrıştırır. Belki herkes için biraz farklıdır, ama kimse bu kelimeden etkilenmez. İnsanlar olarak, kabileler veya topluluklar halinde bir araya gelme içgüdüsüne sahibiz, ancak bunlar ancak açık bir anlam ve amaç olduğunda devam eder. Yankı uyandırıcı — bunlar sadece kelimeler değil, şirketin karar alma ve işleri yürütme biçiminde, özellikle de işe alım sürecinde kendini gösterir. Bunların stratejinizi ve misyonunuz için kritik öneme sahip operasyonlarınızı nasıl etkilediğini gösteremiyorsanız, sözlerinizle eylemleriniz birbiriyle uyumlu değildir.

Amacınızın ve mesleki değerlerinizin açık, cesur ve yankı uyandırıcı olması çok önemlidir. Bununla ne demek istiyorum?

Açık — herkesin anlayabileceği ve hatırlayabileceği basit, açıklayıcı terimler ve dil ile yazılmıştır.

Cesur — bu kelime bir şeyler çağrıştırıyor. Belki herkeste biraz farklı, ama kimse bu kelimeden etkilenmeden kalamaz. İnsanlar olarak, kabileler veya topluluklar halinde bir araya gelme içgüdüsüne sahibiz, ancak bu içgüdü, açık bir anlam ve amaç olduğunda varlığını sürdürür.

Yankı uyandırıcı — bunlar sadece kelimeler değil, şirketin karar alma ve işleri yürütme biçiminde, özellikle de işe alım sürecinde kendini gösterir. Bunların stratejinizi ve misyonunuz için kritik öneme sahip operasyonlarınızı nasıl etkilediğini gösteremiyorsanız, sözlerinizle eylemleriniz birbiriyle uyumlu değildir.

SMART hedef örneği

Ay sonuna kadar, işiniz ve çalışanlarınızın bağ kurduğu temel değerlerin bir listesini oluşturun ve sunun.

Profesyonel ipuçları:

Öncelikle, mevcut şirket değerlerinizi eleştirel bir gözle değerlendirin

Atomic Habits, The Culture Code veya Six Thinking Hats gibi kitaplardan ilham alın

Diğer departman yöneticilerine, mevcut çalışanlara ve yeni işe alınanlara onları motive eden felsefeler hakkında soru sormaktan çekinmeyin

3. Çalışan deneyimini iyileştirmeye çalışın

Çalışan deneyimi, aday işe alınmadan önce, ilk etkileşimde başlar ve takım üyesi olarak geçirdiği süre boyunca devam eder.

Çalışan deneyiminizi iyileştirmek için iş ilanlarınızı yenileyebilir, adaylara daha hızlı yanıt verebilir, işe alım sürecini kolaylaştırabilir veya hatta şirket toplantılarınıza yeni bir aylık ödül sistemi getirebilirsiniz.

Bunların tümü, çalışanların kendilerini görülmüş hissetmelerine, İK departmanlarına güvenmelerine ve iş haftası boyunca daha az endişelenmelerine yardımcı olur. Ayrıca, çalışanlara şirketlerinin sadece performanslarını değil, zamanlarını, görüşlerini ve geri bildirimlerini de değer verdiğini gösterir.

İnsanlar en önemli varlığımızdır. Deneyimleri, bağlılıklarını kesinlikle belirleyecektir. Organizasyonunuzun bir parçası olmayı kabul eden kişileri doğrudan birbirine bağlayan ve geliştiren süreçlere, programlara ve sistemlere odaklanmamız zorunludur. Çalışanların işe alımından takdir ve ödül sistemine, kimsenin okumak istemediği bir kılavuzda yazılmış temel ve nihai politikalara kadar, çalışanların söylediklerini ve söylemediklerini aktif olarak dinleyerek ve bu verileri performans, amaç ve olasılıkları engelleyen sorunlara çözümler tanımlamak ve tasarlamak için kullanarak çalışan deneyimini geliştirebilirsiniz.

İnsanlar en önemli varlığımızdır. Deneyimleri, bağlılıklarını kesinlikle belirleyecektir. Organizasyonunuzun bir parçası olmayı kabul eden kişileri doğrudan birbirine bağlayan ve geliştiren süreçlere, programlara ve sistemlere odaklanmamız zorunludur.

Çalışanların işe alımından takdir ve ödül sistemine, kimsenin okumak istemediği bir kılavuzda yazılmış temel ve nihai politikalara kadar, çalışanların söylediklerini ve söylemediklerini aktif olarak dinleyerek ve bu verileri performans, amaç ve olasılıkları engelleyen sorunlara çözümler tanımlamak ve tasarlamak için kullanarak çalışan deneyimini geliştirebilirsiniz.

SMART hedef örneği

Gelecek çeyreğin başında çalışanlarınızı takdir etmek için yeni bir yöntem uygulayın. Halihazırda bir ödül sisteminiz varsa, bunu nasıl teşvik edebilir ve canlandırabilirsiniz?

Profesyonel ipuçları:

Çeyreğin geri kalanında bu takdirin ne anlama geldiğini düşünün. Bir ödül var mı? Şirkete nasıl sunuluyor? Onu özel kılan nedir?

Yöneticilerden, tüm üyelerin kendilerini görülmüş hissetmelerine yardımcı olacak takım üyelerinin adaylarını belirlemelerini isteyin

Bonus: Yeni işe alınanlar için takım şablonlarıyla tanışın!

İnsan kaynakları genel uzmanları için hedefler

4. İşe alım sürecini kolaylaştırın

Sorunsuz bir işe alım süreci, yeni çalışanların şirkette kalma oranını artırır, verimliliği hızlandırır ve çalışan bağlılığını güçlendirir.

SMART hedef örneği: Dijital bir oryantasyon el kitabı oluşturarak ve belge gönderimlerini otomasyonlaştırarak, yeni işe alınanların oryantasyon süresini 10 günden 7 güne indirin.

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ClickUp'ın Çalışan İşe Alım Şablonu'nu kullanarak kendinizi ve takımınızı yeni çalışanların işe alım süreciyle uyumlu hale getirin. Bu şablon, işe alım sürecinin ilk günü, ilk haftası ve ilk 90 günü için ayrıntılı bilgiler içerir!

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5. Çalışan kayıt yönetimini iyileştirin

Düzenli ve erişilebilir kayıtlar verimliliği artırır, uyumluluğu sağlar ve daha iyi karar vermeyi mümkün kılar.

SMART hedef örneği: Kolay erişim ve güvenliği sağlamak için 31 Aralık'a kadar çalışan kayıtlarının %100'ünü dijitalleştirin ve yapılandırılmış bir dosyalama sistemi uygulayın.

6. İK eğitim oturumlarına katılımı artırın

İK eğitimlerine katılım oranlarının artması, çalışanların daha bilgili olmasını, uyum risklerinin azalmasını ve işyerinde verimliliğin artmasını sağlar.

SMART hedef örneği: Mikro öğrenme ve oyunlaştırma gibi ilgi çekici biçimler sunarak yıl sonuna kadar İK eğitimlerine katılımı %20 artırın.

İK iş ortakları için hedefler

7. İK stratejisini iş hedefleriyle uyumlu hale getirin

İK'nın iş hedeflerini desteklemesini sağlamak, daha iyi iş gücü planlaması, daha yüksek verimlilik ve daha iyi finansal performans sağlar.

SMART hedef örneği: İK girişimlerinin iş ihtiyaçlarıyla uyumlu olmasını sağlamak için bölüm başkanlarıyla üç ayda bir stratejik toplantılar düzenleyin ve yıl sonuna kadar işbirliği etkinliğini %25 artırın.

8. İşgücü planlamasını iyileştirin

Doğru işgücü planlaması, yetenek eksikliğini önlemeye yardımcı olur, işe alım maliyetlerini azaltır ve çalışanların görev dağılımını iyileştirir.

SMART hedef örneği: İkinci çeyreğin sonuna kadar, işe alım kararlarının %100'ünün iş büyüme tahminleriyle uyumlu olmasını sağlayacak bir iş gücü planlama modeli geliştirin.

9. Liderlik gelişimini artırın

Güçlü liderlik, takımın bağlılığını artırır, verimliliği yükseltir ve yedekleme planlamasını iyileştirir.

SMART hedef örneği: 3. çeyrekte, en az 20 yüksek potansiyelli çalışanı kaydettirerek ve bunların %80'inin programı başarıyla tamamlamasını sağlayarak bir liderlik geliştirme programı başlatın.

Ücretsiz Şablonu Alın ClickUp Yetenek Matrisi Şablonu, çalışanların beceri geliştirme ve eğitim ihtiyaçlarını belirlemenize yardımcı olur.

ClickUp'ın Yetenek Matrisi Şablonu, takımınızın becerilerini izlemenize, yönetmenize ve görselleştirmenize yardımcı olmak için tasarlanmıştır. Bu Beyaz Tahta şablonu, çalışanlarınızın eğitim ihtiyaçlarını daha etkili bir şekilde belirlemenize ve karşılamanıza yardımcı olur.

Yetenek kazanımı takımları için hedefler

10. İşe alım süresini kısaltın

Daha kısa bir işe alım süreci, verimlilik kaybını önler, aday deneyimini iyileştirir ve teklif kabul oranlarını artırır.

SMART hedef örneği: Yapılandırılmış mülakat şablonları ve AI destekli özgeçmiş taraması uygulayarak, dördüncü çeyreğe kadar ortalama işe alım süresini 45 günden 30 güne indirin.

11. Teklif kabul oranlarını artırın

Daha yüksek kabul oranları, işe alım gecikmelerini azaltır, işveren markasını güçlendirir ve işe alım maliyetlerini düşürür.

SMART hedef örneği: Görüşme sonrası geri bildirim oturumları düzenleyerek ve yıl sonuna kadar teklif sürecini iyileştirerek teklif kabul oranlarını %75'ten %85'e çıkarın.

12. Güçlü bir işveren markası oluşturun

Olumlu bir işveren markası, en yetenekli çalışanları çeker, işe alım maliyetlerini azaltır ve çalışanların şirkette kalma süresini uzatır.

SMART hedef örneği: Altı ay boyunca her ay en az dört çalışan referansı ve iki iş yeri videosu yayınlayarak LinkedIn'de işveren marka bilinirliğini %30 artırın.

Çalışan bağlılığı ve elde tutma hedefleri

Küçük jestler büyük etki yaratır, özellikle de gerçek dünyadaki sorunların işyerimizde nasıl bir etki yarattığını fark ettiğinizde.

Artan enflasyona bağlı ücret ayarlamaları, insan hakları sorunları hakkında açıkça konuşan kuruluşlar ve çeşitlilik ve kapsayıcılıkla ilgili eylem planları gerekli görünmeyebilir, ancak bir çalışanın şirketine olan bağlılığı söz konusu olduğunda nihai olarak belirleyici faktör olabilir.

İK departmanları, çalışanların elde tutulmasını iyileştirmeye odaklanmalıdır. Kritik bir pozisyonun aniden boşalması, haftada binlerce dolar olmasa da yüzlerce dolara mal olabilir. Zorlu ekonomik dönemlerde en yetenekli çalışanları elde tutmak, her kuruluşun gündeminde olmalıdır. Tüm çalışanlar, özellikle de belirli sektörlerdekiler, daha iyi maaşlar, daha anlamlı işler, daha iyi iş-yaşam dengesi ve daha fazla esneklik arıyor. İş liderleri, en iyi çalışanlarının ihtiyaçlarını ve bu ihtiyaçları nasıl karşılayabileceklerini değerlendirmelidir. Bu, avantajlar, büyüme fırsatları, DEI girişimleri ve daha fazlası şeklinde olabilir. Aksi takdirde, çalışanlar düşündüğünüzden daha erken bir zamanda yeni bir fırsat arayabilir.

İK departmanları, çalışanların elde tutulmasını iyileştirmeye odaklanmalıdır. Kritik bir pozisyonun aniden boşalması, haftada binlerce dolar olmasa da yüzlerce dolara mal olabilir. Zorlu ekonomik dönemlerde en yetenekli çalışanları elde tutmak, her kuruluşun gündeminde olmalıdır.

Genel olarak tüm çalışanlar, ancak özellikle belirli sektörlerdekiler, daha iyi maaşlar, daha anlamlı işler, daha iyi iş-yaşam dengesi ve daha fazla esneklik arıyor. İş liderleri, en iyi çalışanlarının ihtiyaçlarını ve bu ihtiyaçları nasıl karşılayabileceklerini değerlendirmelidir. Bu, avantajlar, büyüme fırsatları, DEI girişimleri ve daha fazlası şeklinde olabilir. Aksi takdirde, çalışanlar düşündüğünüzden daha erken bir zamanda yeni bir fırsat arayabilir.

13. Çalışan bağlılığını artırın

Bağlı çalışanlar daha verimlidir, iş memnuniyetleri daha yüksektir ve daha güçlü bir şirket kültürüne katkıda bulunurlar.

SMART hedef örneği: Bir sonraki yıllık ankette çalışan bağlılığı puanlarını %15 artırmak için aylık geri bildirim oturumları ve üç aylık takdir programları uygulayın.

Birçok şirket, başarılı bir insan yönetimi stratejisine sahip olup olmadığını ölçmek için işe alım, işten ayrılma ve çalışan bağlılığı metriklerine odaklanır. Benim inancım, başarılı insan yönetiminin tek ölçütünün çalışanlarınızın şirketinize ne kadar bağlı olduğudur. Çalışanlarınız ne kadar bağlı olursa, şirketin müşterilerine, satışlarına ve kârına o kadar büyük bir katkı sağlar. Çalışanların bağlılığını artırmaya ve onlara zorlayıcı görevler vererek destek ve ilgi göstermeye odaklanan liderler, şirketin müşterilerine de aynı düzeyde ilgi ve şefkat gösterir. İstatistikler, çalışan bağlılığını artırdıkça çalışan verimliliğinde %17'ye varan bir artış ve şirket kârında %21'e varan bir artış görebileceğinizi göstermektedir. Şirketler çalışan bağlılığını artırdıkça herkesin, yani çalışanların, müşterilerin ve şirketin kazançlı çıktığı çok açıktır.

Birçok şirket, başarılı bir insan yönetimi stratejisine sahip olup olmadığını ölçmek için işe alım, işten ayrılma ve çalışan bağlılığı metriklerine odaklanır. Benim inancım, başarılı insan yönetiminin tek ölçütünün çalışanlarınızın şirketinize ne kadar bağlı olduğudur.

Çalışanlarınız ne kadar bağlı olursa, şirketin müşterilerine, satışlarına ve karlarına o kadar büyük bir getiri sağlar. Çalışanların bağlılığını artırmaya ve onlara zorlayıcı görevler vererek destek ve ilgi göstermeye odaklanan liderler, şirketin müşterilerine de aynı düzeyde özen ve şefkat gösterir.

İstatistikler, çalışan bağlılığını artırdıkça çalışan verimliliğinde %17'ye varan bir artış ve şirket kârında %21'e varan bir artış görebileceğinizi göstermektedir. Şirketler çalışan bağlılığını artırdıkça herkesin, yani çalışanların, müşterilerin ve şirketin kazançlı çıktığı çok açıktır.

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ClickUp'ın Çalışan Bağlılığı Eylem Planı Şablonu, iş yerinizde moral, verimlilik ve çalışan bağlılığını artırmak için net bir yol haritası sunar. Eylem planlarınızı başlatmak ve bağlılık düzeylerinizi artırmak için bu belge şablonunu kullanın!

14. Gönüllü işten ayrılma oranını azaltın

İşgücü devrinin azalması maliyetleri düşürür, takımın istikrarını artırır ve genel çalışan moralini yükseltir. Bazı takımlar bu hedefi çalışanların elde tutulmasını artırmak olarak ifade edebilir. Her ikisi de nihayetinde aynı hedefe yöneliktir.

SMART hedef örneği: Çıkış görüşmeleri gerçekleştirerek ve geri bildirimlere dayalı en az üç çalışan tutma stratejisi uygulayarak, gönüllü işten ayrılma oranını %15'ten %10'a düşürmek.

Teknoloji sektörü şu anda yüksek işten ayrılma oranları ile karşı karşıya. Hedefler belirlemek ve sağlık, kültür ve kariyer gelişimine odaklanmak, genellikle çalışanların işyerinde kalma oranlarını önemli ölçüde artırır. Çok yönlü bir yaklaşım, başarılı insan yönetimi ve iş memnuniyetini teşvik etmek için birden fazla İK hedefine değinecektir.

Teknoloji sektörü şu anda yüksek işten ayrılma oranları ile karşı karşıya. Hedefler belirlemek ve sağlık, kültür ve kariyer gelişimine odaklanmak, genellikle çalışanların işyerinde kalma oranlarını önemli ölçüde artırır. Çok yönlü bir yaklaşım, başarılı insan yönetimi ve iş memnuniyetini teşvik etmek için birden fazla İK hedefine değinecektir.

15. Şirket içi kariyer gelişimi fırsatlarını artırın

Kariyer gelişimi fırsatları sunmak, çalışanların şirkette kalma oranını artırır, motivasyonu yükseltir ve yedekleme planlamasını güçlendirir.

SMART hedef örneği: İkinci çeyreğe kadar bir iç iş ilanı sistemi kurun ve yıl sonuna kadar açık pozisyonların en az %30'unu iç terfilerle doldurun.

Performans yönetimi hedefleri

16. Performans değerlendirmesinin etkinliğini artırın

Etkili değerlendirmeler, anlamlı geri bildirim sağlar, verimliliği artırır ve çalışanları şirket hedefleriyle uyumlu hale getirir.

SMART hedef örneği: 3. çeyreğe kadar yapılandırılmış bir 360 derece geri bildirim sistemi uygulayın ve çalışanların en az %80'inin iş arkadaşlarına ve yöneticilerine geri bildirim sağlamasına katılmasını sağlayın.

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17. Çalışanların hedeflerine ulaşma oranlarını artırın

Hedeflerine ulaşan çalışanlar, şirketin başarısına daha fazla katkıda bulunur ve daha bağlı hisseder.

SMART hedef örneği: Çalışanlara üç ayda bir hedef belirleme atölyeleri düzenleyerek, yıl sonuna kadar bireysel hedef gerçekleştirme oranlarını %60'tan %80'e çıkarın.

18. Geri bildirim kültürünü geliştirin

Çoğu zaman, geri bildirim veya değerlendirme programlarının ana odak noktası, yöneticiler tarafından, meslektaşlardan veya diğer kişilerden sınırlı girdi ile bireysel performansın değerlendirilmesidir. Bu yapı, takım performansını sınırlar ve organizasyonel hedeflere yönelik uyumu ve ilerlemeyi engeller. Yapıcı veya övgü dolu geri bildirimlerin her düzeydeki bireylerden beklendiği ve teşvik edildiği bir ortam yaratan bir kuruluş, güven oluşturur ve güçlü bireysel performans ve bağlılığın yanı sıra iş hedeflerinin gerçekleştirilme olasılığını artırır.

Çoğu zaman, geri bildirim veya değerlendirme programlarının ana odak noktası, yöneticiler tarafından, meslektaşlardan veya diğer kişilerden sınırlı girdi ile bireysel performansın değerlendirilmesidir. Bu yapı, takım performansını sınırlar ve organizasyonel hedeflere yönelik uyumu ve ilerlemeyi engeller.

Yapıcı veya övgü dolu geri bildirimlerin her düzeydeki bireylerden beklendiği ve teşvik edildiği bir ortam yaratan bir kuruluş, güven oluşturur ve güçlü bireysel performans ve bağlılığın yanı sıra iş hedeflerine ulaşma olasılığını artırır.

Güçlü bir geri bildirim kültürü, iletişimi iyileştirir, takım işbirliğini geliştirir ve performansı artırır.

SMART hedef örneği: 3. çeyreğe kadar yöneticilerin %100'üne yapıcı geri bildirim verme konusunda eğitim verin ve çalışanların en az %90'ının aylık performans değerlendirmeleri almasını sağlayın.

19. Çalışanların ilerlemesi için fırsatlar sağlayın

Çalışanlar, bir şirkete harcadıkları zaman karşılığında şirketin de aynı çabayı göstermeye istekli olduğunu bilmek ister. Öğrenme fırsatlarını her çalışanın deneyimine entegre etmek, bu çabayı ifade etmenin harika bir yoludur.

Bu İK hedefi, şirket çapında bir LinkedIn Learning hesabı, şirket içinden veya dışından aylık konuşmacılar, konferanslar veya ilgilenen tüm çalışanlar için mentorluk fırsatları formunda olabilir. Ayrıca, en iyi çalışanlarınızı elde tutmak için de doğru yönde atılmış bir adımdır!

Ücretsiz Şablonu Alın ClickUp Kariyer Yolu Şablonu ile kişisel kariyer hedeflerinizi organizasyonel hedeflerle bütünleştiren kariyer planları oluşturun

ClickUp tarafından hazırlanan bu Kariyer Yolu Şablonu, her çalışanın üç aylık hedeflerine kişisel kariyer hedeflerini dahil etmek için mükemmel bir kaynaktır. Bu liste, çalışanlarınızın hangi departmanda çalışırsa çalışsın, hedeflerini düzenli ve anlaşılır bir şekilde tutar.

Adaylar, henüz deneyimleri olmasa bile, tutkularının peşinden gitmelerini teşvik edecek bir takıma katıldıklarını bilmek isterler. Uzun vadede bu, iş gücünüzü daha güçlü, daha çeşitli ve daha proaktif hale getirecektir.

Bir iş, ancak iş içindeki insanlar da başarılı olur ve daha fazla ilerleme şansı olduğunu hissederlerse başarılı olabilir. İK'nın ana hedefi, iş gücünün işi ileriye taşımak ve kişisel başarı duygusu kazanmak için eğitime erişmesini ve bu eğitime katılmasını sağlamak olmalıdır. Farklı roller ve iş türleri, farklı eğitim programları gerektirir, ancak İK, seçtikleri programların ilgili eğitim alanlara en uygun programlar olduğundan emin olmalıdır.

Bir iş, ancak işin içindeki insanlar da başarılı olur ve daha fazla ilerleme şansı olduğunu hissederlerse başarılı olabilir. İK'nın ana hedefi, işgücünün işi ileriye taşımak ve kişisel başarı duygusu kazanmak için eğitime erişmesini ve bu eğitime katılmasını sağlamak olmalıdır. Farklı roller ve iş türleri, farklı eğitim programları gerektirir, ancak İK, seçtikleri programların ilgili eğitim alanlara en uygun programlar olduğundan emin olmalıdır.

SMART hedefleri örneği

Bu çeyrekte birden fazla takımda LinkedIn Learning kaynak merkezini uygulayın.

Olumlu ve kapsayıcı bir kültürü teşvik etmek için hedefler

Muhtemelen, tüm İK hedefleriniz gerçekten burada başlıyor.

Çalışanlar, gerçek dünyayı ve en önemlisi kendilerini yansıtan ve kucaklayan bir şirkette çalışmak ister. Çeşitlilik ve kapsayıcılığa sahip bir şirket kültürü, güvenli bir çalışma ortamı, daha güçlü iş arkadaşları ilişkileri ve daha iyi fikirlerin ortaya çıkmasını sağlar.

Yeni bakış açıları, sorunları yaratıcı bir şekilde çözmenin, yenilikçiliğin ve nihayetinde başarının anahtarıdır. Ancak en önemlisi, çeşitlilik ve kapsayıcılık, çalışanların aidiyet hissetmelerine yardımcı olur.

İnsan yönetiminde en önemli hedef, çeşitlilik, kapsayıcılık ve eşitlik ilkelerine dayanan ve aidiyet kültürünü besleyen bir iş gücü oluşturmak için kurumsal bir stratejiye sahip olmaktır. DEIB, başarıya ulaşmada önemli bir faktördür.

İnsan yönetiminde en önemli hedef, çeşitlilik, kapsayıcılık ve eşitlik ilkelerine dayanan ve aidiyet kültürünü besleyen bir işgücü oluşturmak için kurumsal bir stratejiye sahip olmaktır. DEIB, başarıya ulaşmada önemli bir faktördür.

20. Çeşitlilik, eşitlik ve kapsayıcılık (DEI) çabalarını geliştirin

Çeşitlilik içeren bir iş gücü, inovasyonu, karar verme sürecini ve şirketin itibarını artırır.

SMART hedef örneği: Hedefli işe alım ve mentorluk programları aracılığıyla, önümüzdeki 12 ay içinde liderlik rollerinde yeterince temsil edilmeyen grupların yüzdesini %10 artırın.

21. Takdir kültürünü teşvik edin

Düzenli takdir, motivasyonu, iş memnuniyetini ve takım uyumunu artırır.

SMART hedef örneği: İkinci çeyrekte, çalışanların en az %70'inin altı ay içinde iş arkadaşlarını takdir etmek için kullanacağı bir eşler arası takdir platformu başlatın.

22. İş-yaşam dengesini iyileştirin

İyi bir iş-yaşam dengesi, tükenmişliği azaltır, verimliliği artırır ve çalışanların refahını iyileştirir.

SMART hedef örneği: 3. çeyreğe kadar esnek bir iş politikası uygulayın ve bir sonraki bağlılık anketinde çalışanların %85'inin iş-yaşam dengesi konusunda memnun olduğunu görün.

23. Çalışanlar için güvenli ve emniyetli bir ortam yaratın

İş, zihinsel ve fiziksel olarak tüm çalışanlar için her zaman güvenli ve emniyetli bir yer olmalıdır.

Bu sadece çalışanların birbirlerine nasıl davrandıklarıyla ilgili değil, yardım isteme, rahatsız edici durumları bildirme ve sadece düşüncelerini söyleme konusunda ne kadar rahat olduklarıyla da ilgilidir.

Şirketimdeki bir numaralı hedefim, çalışanların kendilerini güvende ve emniyette hissettikleri bir iş ortamı yaratmaktır. Çalışanlarımızın amirlerine güvenmelerini ve ihtiyaç duyduklarında rahatça yardım isteyebilmelerini istiyoruz. Ayrıca, takım üyelerimin her türlü soru ve endişeleri için 7/24 ulaşılabilir olduğumu bilmelerini istiyorum. Bunu başarmanın harika bir yolu, her çalışana tercih ettiği iletişim yöntemiyle (ör. telefon, e-posta, metin mesajı) kolayca ulaşmamı sağlayan bir iletişim sistemidir. Bu kuruluşun lideri olarak, takımımızdaki uyum ve kültürü belirlemek ve hepimizin birlikte başarılı olması için gerektiğinde rehberlik etmekten sorumluyum.

Şirketimdeki bir numaralı hedefim, çalışanların kendilerini güvende ve emniyette hissettikleri bir iş ortamı yaratmaktır. Çalışanlarımızın amirlerine güvenmelerini ve ihtiyaç duyduklarında rahatça yardım isteyebilmelerini istiyoruz. Ayrıca, takım üyelerimin her türlü soru ve endişeleri için 7/24 ulaşılabilir olduğumu bilmelerini istiyorum.

Bunu başarmanın harika bir yolu, her çalışana tercih ettiği iletişim yöntemiyle (ör. telefon, e-posta, metin mesajı) kolayca ulaşmamı sağlayan bir iletişim sistemidir. Bu kuruluşun lideri olarak, takımımızdaki uyum ve kültürü belirlemek ve hepimizin birlikte başarılı olması için gerektiğinde rehberlik etmekten sorumluyum.

SMART hedef örneği: Haftanın sonuna kadar çalışanlarla iletişime geçerek iş ve iletişim tercihlerini belirleyin, böylece onların bireysel sınırlarına saygı duyduğunuzu ve anladığınızı bilsinler.

24. Her açıdan geri bildirimi önceliklendirin

İnsan kaynakları departmanı "Görüşlerinizi bekliyoruz!" dediğinde, bunu içtenlikle söylüyoruz.

Dijital geri bildirim formları, müşteri ve iç geri bildirimleri toplamak için kullanışlı ve hızlı bir yoldur.

ClickUp'ın Geri Bildirim Formu Şablonu gibi özelleştirilebilir bir geri bildirim formu, geri bildirimleri daha hızlı toplamanıza yardımcı olmakla kalmaz, aynı zamanda bunları birden fazla görünüm seçeneği, Özel Alanlar ve Özel Durumlar içeren kategorize edilmiş bir listeye otomatik olarak ekleyerek sıralama yükünü de hafifletir.

Ücretsiz Şablonu Alın Takımınız için tüm geri bildirimleri kaydetmek ve izlemek için ClickUp'ın Geri Bildirim Formu Şablonunu deneyin

Geri bildirim, her gün gerçekleşen bir oluşum olmalı ve her etkileşimden sonra beklenmelidir. Doğrudan, dürüst ve nazik geri bildirim, inovasyonun anahtarıdır ve sonuçta daha verimli toplantılar, konuşmalar ve genel olarak iş kalitesine yol açacaktır.

Psikolojik güvenlik, empati ve Radikal Dürüstlük odaklı profesyonel gelişim, ClickUp'ta çalışan bağlılığını büyük ölçüde artıran bazı önemli girişimlerdir. Çalışanlar kendilerini kendilerinden daha büyük bir şeyin parçası olarak hissettiklerinde, bu durum şirket içinde de yansımalarını bulur. Düşünceleri, fikirleri ve geri bildirimlerinin değer gördüğünü hissettiklerinde, çözümler üretmeye özen gösterirler. Rolü ne olursa olsun tüm çalışanlar, bir organizasyonun psikolojik güvenliğine katkıda bulunduklarını fark ettiklerinde, bunu korumak için çok çalışırlar.

Psikolojik güvenlik, empati ve Radikal Dürüstlük odaklı mesleki gelişim, ClickUp'ta çalışan bağlılığını büyük ölçüde artıran bazı önemli girişimlerdir. Çalışanlar kendilerini kendilerinden daha büyük bir şeyin parçası olarak hissettiklerinde, bu durum şirket içinde de yansır. Düşünceleri, fikirleri ve geri bildirimlerinin değer verildiğini hissettiklerinde, çözümler üretmeye özen gösterirler. Rolü ne olursa olsun tüm çalışanlar, bir organizasyonun psikolojik güvenliğine katkıda bulunduklarını fark ettiklerinde, bunu korumak için çok çalışırlar.

SMART hedef örneği: Geri bildirim deneyiminin dürüst, olumlu ve kişisel olmasını sağlamak için çalışanlardan, hafta sonuna kadar tercih ettikleri iletişim ve geri bildirim tarzını içeren "Benimle Çalışın" belgeleri yazıp paylaşmalarını isteyin.

İnsan kaynakları profesyonelleri için kişisel gelişim hedefleri

Organizasyon için stratejik İK hedefleri planlarken, insan kaynakları yöneticileri takımlarına bazı kişisel hedefler vermeyi de unutmamalıdır. Bunlar, insan kaynakları operasyon takımlarınızın bağlılığını ve verimliliğini korumak için çok önemlidir.

25. Sertifikasyon yoluyla İK bilgilerinizi genişletin

Sertifikalar, güvenilirliği, kariyer gelişimi fırsatlarını ve İK uzmanlığını artırır.

SMART hedef örneği: Aralık ayına kadar, haftada en az beş saatinizi SHRM-CP (İnsan Kaynakları Yönetimi Derneği Sertifikalı Profesyonel) sertifikasını almak için çalışmaya ayırın.

26. Topluluk önünde konuşma ve iletişim becerilerini geliştirin

Güçlü iletişim becerileri liderliği, etkiyi ve profesyonel etkiyi artırır.

SMART hedef örneği: İkinci çeyrekte bir kamuya konuşma kursuna katılın ve yıl sonuna kadar şirket toplantılarında en az üç İK sunumu yapın.

27. Veriye dayalı karar verme becerilerini geliştirin

Veriye dayalı İK kararları, işe alım, çalışan bağlılığı ve performans yönetimi stratejilerini iyileştirir.

SMART hedef örneği: 3. çeyrekte bir İK analitiği eğitim kursunu tamamlayın ve veri içgörülerini kullanarak yıl sonuna kadar en az iki İK süreci iyileştirmesi önerin.

Takımınız için İK Hedeflerini İzleme

Vay canına! İnsan odaklı 27 SMART hedefinizi İK departmanlarınıza sunabilirsiniz ve çalışanlarınızın faydalarını kısa sürede göreceksiniz.

En küçük ayarlamalar için bile, takımlarınızı, hedeflerinizi ve KPI'larınızı organize etmek için güçlü bir iş yönetimi yazılımına sahip olmak, yeni girişimler etrafında pozitifliği teşvik etmek için çok önemlidir.

ClickUp, insan kaynakları takımınızın yükünü bu şekilde hafifletir.

ClickUp, diğer iş görevlerinizi zaten yöneten aynı platformda hedeflerinizi oluşturmak, izlemek ve gerçekleştirmek için kullanabileceğiniz nihai, hepsi bir arada verimlilik yazılımıdır.

📮 ClickUp Insight: Düşük performanslı takımlar 15'ten fazla aracı kullanma olasılığı 4 kat daha fazladır, yüksek performanslı takımlar ise araç setlerini 9 veya daha az platformla sınırlayarak verimliliklerini korurlar. Peki ya tek bir platform kullanmaya ne dersiniz? İş için her şeyi içeren bir uygulama olan ClickUp , görevlerinizi, projelerinizi, belgelerinizi, wiki sayfalarınızı, sohbetlerinizi ve aramalarınızı tek bir platformda bir araya getirir ve AI destekli iş akışlarıyla tamamlar. Daha akıllı çalışmaya hazır mısınız? ClickUp her takım için çalışır, işi görünür hale getirir ve AI geri kalanıyla ilgilenirken sizin önemli olan şeylere odaklanmanızı sağlar. 📥 İşyeri İletişiminin Durumu Raporumuz, verileri ayrıntılı olarak inceler ve takımınızın aynı sayfada kalmasını sağlamanın yollarını gösterir.

ClickUp'taki Takım Görünümü ile takımınızın üzerinde çalıştığı işleri ve başardıklarını görselleştirin

ClickUp'ın zengin özelliklere sahip deneyimi, sayısal, parasal, doğru veya yanlış ve sprint Hedefleri ile ilerlemeyi izlemek için ClickUp'ın Hedefler özelliği dahil olmak üzere tüm departmanlarda verimliliği artırmak için tasarlanmıştır.

Başlayın ClickUp'ın Hedef Gösterge Paneli ile hedeflerinizin ilerlemesini takip edin

Tüm İK hedeflerinizi yapılandırılmış Hedefler klasörlerinde bir arada tutun ve farklı hedeflere kimlerin erişebileceğini kontrol etmek için izinleri kolayca düzenleyin. Bu, hem kişisel hem de takım odaklı hedefleri ayarlamak için mükemmeldir.

Performans değerlendirme yazılımıyla hedefleri izleyin!

Özelleştirilebilir Hedefler özelliğinin yanı sıra, ClickUp, yeni fikirlerinizi anında hayata geçirmenize yardımcı olacak ücretsiz, önceden hazırlanmış insan kaynakları formları ve şablonlarından oluşan sonsuz bir kütüphane de sunar.

İnsan kaynakları hedeflerinizi bir saniye bile ihmal etmeyin, ClickUp'a ücretsiz kaydolun ve işinizin başarısını sağlayan insanlara odaklanmaya başlayın. 💜