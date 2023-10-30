hemen Denemeniz Gereken 10 Moral Artırıcı Çalışan Bağlılığı Etkinliği

Şirketiniz için en iyi yetenekleri işe almak için zaman, para ve kaynak yatırımı yapmak, işin sadece yarısıdır. Etkili bir çalışan bağlılığı stratejisine sahip olmak, çalışanları elde tutmak, potansiyellerini en üst düzeye çıkarmak ve kuruluşunuza sadık kalmalarını sağlamak için anahtar öneme sahiptir.

Ancak, bir Gallup raporuna göre çalışanların %77'si ya bağlı değil ya da aktif olarak bağlı değil. Eğer buradasınız, muhtemelen bu uçurumu kapatmanın önemini biliyorsunuzdur. Sonuç olarak, çalışan bağlılığı için fikirler arıyorsunuz. Size yardımcı olmak için buradayız.

İş yerinize yeniden heyecan katmak ve şirketin başarısı için çalışacak güçlü takımlar oluşturmak için eğlenceli çalışan bağlılığı etkinliklerinden oluşan bir liste hazırladık.

Çalışan Bağlılığı Etkinlikleri Nedir?

Çalışan bağlılığı etkinlikleri, takımların işlerine ve şirkete karşı duygusal bağlılıklarını ve coşkularını artırmak için kullanılan farklı oyunlar, etkinlikler, eylemler veya rol yapma eylemleridir.

Bu, bağlı bir çalışanın sadece maaş, ara sıra verilen ikramiye veya bir sonraki terfi için çalışmadığı anlamına gelir. Aynı zamanda şirketin kısa ve uzun vadeli hedeflerine ulaşmasına da katkıda bulunurlar. Bu çalışanlar yeni fikirler önerir, zorlukları kucaklar ve kendilerinden istenmeden fazladan çaba gösterir. 💪

Öte yandan, bağlılığı düşük bir çalışan, sadece işini yapmak için asgari düzeyde çalışır. İşe gelir, işten çıkar ve şirketin ilerlemesine katkısından çok saate bakar. Zorlukları büyüme fırsatları olarak görmek yerine, bunları yük olarak görür ve kaçınır.

Büyük resme bakıldığında, bağlı çalışanlar yeniliği teşvik eder, olumlu bir işyeri kültürüne katkıda bulunur ve şirketin sürekli değişen iş ortamında çevik kalmasına yardımcı olur.

Bu arada, bağlılığı düşük çalışanlar verimliliği düşürme ve işin hedeflerine ulaşma sürecinde ilerlemeyi yavaşlatma eğilimindedir.

Çalışan Bağlılığı Neden Önemlidir?

Çalışan bağlılığını artırmaya öncelik veren ve bu konuda yatırım yapan şirketler, her alanda büyük kazançlar elde eder. 2020 Gallup araştırmasına göre, yüksek çalışan bağlılığı şunları sağlar:

%21 daha yüksek karlılık

devamsızlıkta %81 azalma

kalite kusurlarında %41 azalma

verimlilikte %14 artış

müşteri sadakati ve bağlılığında %10 artış

yüksek işgücü devri olan kuruluşlarda işgücü devri %18, düşük işgücü devri olan kuruluşlarda ise %43 azaldı

Basitçe söylemek gerekirse, yüksek çalışan bağlılığı, yüksek iş getirisi demektir. 📈

Çalışan Bağlılığını Etkileyen Faktörler Nelerdir?

Maaşlar ve ikramiyeler çalışan bağlılığında rol oynar, ancak bunlar tek başına yeterli değildir. Öyleyse, çalışan bağlılığını etkileyen diğer anahtar faktörlere bir göz atalım:

Liderlik: Çalışan bağlılığı en üst kademeden başlar. Liderler şirketin hedeflerine inanır ve bunu eylemleriyle gösterirse, çalışanların da bu hedeflere katılma olasılığı artar

Net iletişim: Çalışanlar netlik ister. Belirsiz beklentiler veya yön eksikliği kafa karışıklığına yol açar ve bağlılığı azaltır

Çalışanların takdir edilmesi : Sıkı çalışmanın takdir edilmesini istemek insanın doğasında vardır. Bonus veya zam gibi avantajlar harikadır, ancak bazen basit bir "teşekkür ederim" sözü, Sıkı çalışmanın takdir edilmesini istemek insanın doğasında vardır. Bonus veya zam gibi avantajlar harikadır, ancak bazen basit bir "teşekkür ederim" sözü, bir çalışanın kendini takdir edildiğini ve değer verildiğini hissetmesi için çok etkili olabilir 🤝

Mesleki gelişim : Çalışanlar sürekli öğrenmeyi ve gelişmeyi değer verir. Bu imkanlar sunulursa, bağlılık ve iş tatmini düzeyleri artacaktır

İş-yaşam dengesi : Tükenmişlik gerçektir. Aşırı çalışan çalışanlar zamanla işlerinden koparlar. Uzaktan çalışma seçenekleri, esnek çalışma saatleri ve işle ilgili olmayan faaliyetlere ara verme imkanı sunmak, bu duruma karşı etkili önlemlerdir

Geri bildirim: Çalışanlar endişelerini güvenle dile getirebildiklerinde ve katkılarının değer gördüğünü hissettiklerinde bağlılık artar

İş ilişkileri: Çalışanlar destekleyici bir topluluğun parçası olduklarını hissettiklerinde, bağlılıklarını sürdürme olasılıkları artar

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Bu faktörleri anlamak, çalışanların bağlılığını ve katılımını artıran etkili bir katılım stratejisi tasarlamanıza yardımcı olur. Şimdi, stratejinizi hayata geçirmek için hemen uygulayabileceğiniz faaliyetlere bir göz atalım.

en İyi 10 Çalışan Bağlılığı Etkinliği

İşte, çalışan bağlılığını grafiklerin ötesine taşıyacak en kolay ve en etkili 10 çalışan bağlılığı etkinliği.

1. Hoş bir oryantasyon programı oluşturun

İşe alım sürecindeki ilk izlenimler, ilk günden itibaren çalışanın şirketinizdeki yolculuğunun tonunu belirler. Ne yazık ki, bazı şirketler bu aşamayı ya görmezden gelir ya da aceleyle geçiştirir.

Aslında, çalışanların yalnızca %12'si şirketlerinin yeni işe alınan çalışanların işe alım sürecini çok iyi yaptığını söylüyor. Ancak CareerBuilder'ın yaptığı bir ankete göre, iyi yapılandırılmış bir işe alım programı daha yüksek bağlılık, daha yüksek verimlilik ve daha düşük çalışan devri ile sonuçlanıyor.

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İşe alım sürecini iyileştirmek sandığınız kadar zor olmayabilir. İşte büyük fark yaratacak bazı basit değişiklikler:

Net gündem: Yeni çalışanların başlangıçtan sonuna kadar ne yapacağını tam olarak bilmesi için Yeni çalışanların başlangıçtan sonuna kadar ne yapacağını tam olarak bilmesi için işe alım sürecini kolaylaştırın

Süpervizör oturumları planlayın: İK ekibi ve süpervizörlerle erken toplantılar çok önemlidir. Bu, beklentileri net bir şekilde belirlemek, rolleri tanımlamak ve iletişim kanallarını açmak için mükemmel bir zamandır

Takım tanıtımı: Yeni çalışanları takıma tanıtmak için yüz yüze veya sanal bir tanışma etkinliği düzenleyin. Bu, çalışanların belirli sorular ve yardım için kime başvuracaklarını anlamalarına yardımcı olur Yeni çalışanları takıma tanıtmak için yüz yüze veya sanal bir tanışma etkinliği düzenleyin. Bu, çalışanların belirli sorular ve yardım için kime başvuracaklarını anlamalarına yardımcı olur

Meslektaş desteği: Yeni çalışanları, yeni rollerine, iş ortamlarına ve şirket kültürüne alışmalarına yardımcı olacak bir arkadaş veya mentor ile eşleştirin 🧑‍🤝‍🧑

Yeni çalışanlar başlangıçtan itibaren destek gördüklerini hissettiklerinde, hızla güven kazanır ve aidiyet hissederler. Bu da onların rollerine olan bağlılıklarını ve takımın ve şirketin hedeflerine katkıda bulunma isteklerini artırır.

2. Eğitim ve gelişim fırsatları sağlayın

İyi bir oryantasyon programı ile başlamak harika bir adımdır. Bu ivmeyi sürdürmek için sürekli eğitim ve gelişim fırsatları sunmanız gerekir.

Çalışanların rollerinde ihtiyaç duydukları beceri eksikliklerini gidermelerine yardımcı olur ve takımınızın motivasyonunu ve bağlılığını yüksek tutmanın akıllı bir yoludur. 2016 Udemy raporuna göre, çalışanların %80'i iş yerinde öğrenme fırsatlarının kendilerini daha bağlı hissettirdiğini söylüyor.

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Eğitim programlarınızın amacına ulaşmasını sağlamak için bazı pratik ipuçları:

İlgili içerik: Eğitim içeriğini şirketin hedefleri ve çalışanların karşılaştığı bireysel zorluklarla uyumlu hale getirin

Etkileşimli sunum biçimleri: Uzun ve sıkıcı eğitim oturumlarını bir kenara bırakın. Etkileşimli atölye çalışmaları ve testler, oyunlaştırılmış öğrenme ve uygulamalı simülasyonlar gibi yaklaşımları benimseyin

Geri bildirim döngüleri: Performansı izleyin ve eğitim sonrası geri bildirim toplayın . Bu, gelecekteki oturumların alakalı ve etkili olmaya devam etmesini sağlar

Düzenli eğitim, takımınızın kariyer gelişimini desteklemekle kalmaz, aynı zamanda rollerindeki verimlilik ve performansı da artırır. Diğer bir deyişle, takımınızın büyümesi sizin de büyümenizdir.

3. Çalışanları iki yönlü geri bildirim oturumlarına dahil edin

Çalışanların eğitim oturumlarından geri bildirim aldıktan sonra neden burada durasınız? Çalışanları, diğer alanlarda da düşüncelerini, önerilerini ve endişelerini dile getirmeye teşvik edin. Ürün geliştirme, müşteri etkileşimleri, iç süreçler ve hatta işyeri kültürü iyileştirmeleri gibi alanları düşünün.

Geri bildirim formu şablonlarını kullanarak önerileri toplayın, önceliklendirin ve bunlara göre hareket edin. Bu, çalışanlara katkılarının değer verildiğini gösterir ve doğal olarak daha fazla katkı sağlamaya yöneltir.

Ancak geri bildirim tek yönlü bir süreç değildir. Çalışanların yöneticilerinden ve meslektaşlarından da geri bildirim alabilecekleri bir ortam yaratın.

Sohbet görünümü, tüm yorumlarınızı ClickUp'ta saklayarak herhangi bir konuşmayı hızlıca bulmanızı sağlar

Doğru insan yönetimi yazılımı, sanal bir takımla çalışırken bile bu süreci kolaylaştırmaya yardımcı olur. Sorunları ve endişeleri gerçek zamanlı olarak ele almak için yorumlar, sohbetler, Slack ve günlük raporlar aracılığıyla sürekli iletişimi desteklemelidir.

Bu, takım çalışmasını iyileştirir ve daha bağlı ve verimli bir iş gücü için temel oluşturur. Ayrıca, iş süreçleri, takım ilişkileri, ofis alanı önerileri veya daha esnek çalışma programları dahil olmak üzere çalışanların geri bildirimleri için güvenli bir alan yaratır.

Çalışanlarınızla doğum günleri ve iş yıldönümleri gibi özel günleri kutlayın. Hediye kartları, sosyal medyada teşekkür mesajları, pasta kesme veya hatta bir takım öğle yemeği gibi küçük jestler yapmayı düşünün. Bu, çalışanların bağlılığını artırmak ve kendilerini değerli ve büyük bir ailenin parçası gibi hissetmelerini sağlamak için çok önemlidir.

Ayrıca, eğlenceli tatilleri ve etkinlikleri kutlamak için düzenli rutinlerden bir mola verin. Ulusal Pizza Günü, Köpeğinizi İşe Götürün Günü, Rastgele İyilik Günü ve Uluslararası Gönüllülük Günü gibi günleri düşünün. Bu, ortak anılar yaratır ve en önemlisi, takımınızı sıkı çalışmaya teşvik ederken, şirket kültürünüzün spontanlığını takdir etmelerini sağlar. ⚡️

Çok yönlü ClickUp 3. 0 Tablo görünümü ve Takvim görünümü arasında geçiş yaparak tüm işlerinizi en iyi şekilde görselleştirin

Herkesi bu özel dönüm noktaları ve etkinliklerden haberdar etmek için bir şirket takvimi oluşturun. Bu görsel hatırlatıcı, beklentiyi artırır, takımın katılımını teşvik eder ve herkese heyecanlanacak bir şey verir.

Bu küçük kutlamaların gücünü asla küçümsemeyin. Çalışanları cesaretlendirir, moralleri yükseltir ve canlı bir iş ortamına katkıda bulunurlar.

5. Açık hava takım etkinlikleri planlayın

Eğlence ve temiz havanın bir arada olduğu bir ortamı kim sevmez ki? Takımınızı çalışan bağlılığı etkinlikleri için dışarıya çıkarmak, işleri gerçekten canlandırabilir... elbette iyi anlamda. Herkesin rahatlamasına, bağlantı kurmasına ve enerji toplamasına yardımcı olur. Şu çalışan bağlılığı etkinliklerini keşfederek başlayın:

Bir alan günü

Kamp gezisi

Parkta piknik

Doğa yürüyüşü

Şehirde hazine avı

Hayır amaçlı koşu veya yürüyüşler

Birlikte oynayan takımlar genellikle birlikte daha iyi çalışır. Bu paylaşılan deneyimler güven oluşturur ve daha iyi iletişim ve işbirliği için zemin hazırlar. Bu nedenle, takım oluşturma faaliyetlerine yatırım yapmayı bir öncelik haline getirin; performans ve çalışan memnuniyeti üzerindeki etkileri buna değer.

6. Çalışan yetenek gösterileri düzenleyin

İş yerinde yetenek gösterileri düzenlemek çok eğlenceli olabilir ve birçok fayda sağlayabilir. Öncelikle, iş arkadaşlarınızın gizli yeteneklerini görmek ve onların çeşitliliğini ve yaratıcılığını kutlamak harika bir şeydir. Hesap departmanındaki sessiz kişinin jonglörlük yapabildiğini veya proje yöneticinizin gitar çaldığını keşfedebilirsiniz! 🎸

Ayrıca, farklı departmanlar arasındaki siloları da yıkar. Böylece, günlük olarak etkileşimde bulunmayan kişiler, kişisel düzeyde işbirliği ve bağlantı kurma fırsatı elde eder.

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Ayrıca, takım arkadaşlarınızın benzersiz yeteneklerini alkışlamak ve alkışlanmak harika bir duygudur. Bu takım oluşturma etkinliği, ofisi daha çok bir topluluk gibi hissettirir ve bu da günlük iletişimi iyileştirmek ve çalışan bağlılığını artırmak için anahtar öneme sahiptir.

7. Sanat ve el sanatları atölyeleri düzenleyin

Sanat ve el sanatları atölyeleri, işten bir mola verip rahat bir ortamda iş arkadaşlarınızla bağ kurmak için harika bir yoldur. Etkinlikler resim yapmaktan çömlekçiliğe ve DIY projelerine kadar her şeyi içerebilir.

Çalışanlar düzenli görevlerini yerine getirirken, mantık ve analitik düşünceyle ilgili olan beynin sol tarafını yoğun olarak kullanırlar. Ancak sanat etkinlikleri beynin sağ tarafını uyararak yaratıcılığı ve hayal gücünü harekete geçirir. Bu değişim, çalışanlar işlerine döndüklerinde genellikle taze ve yenilikçi fikirlerin ortaya çıkmasına yol açar.

Sanat malzemeleriyle uğraşmak, canlı renkler kullanmak ve somut ürünler yaratmak terapötik ve sakinleştiricidir. Stresi azaltmaya, ruh halini iyileştirmeye, odaklanma ve konsantrasyonu artırmaya yardımcı olur. 🧑‍💻

Bu avantajları en üst düzeye çıkarmak için düzenli oturumlar düzenlemeyi, sanat ve el sanatları türlerini değiştirmeyi ve farklı eğitmenleri uzmanlıklarını paylaşmaya davet etmeyi düşünün.

8. Mini TED tarzı konuşmalarda fikirlerinizi paylaşın

Mini TED tarzı konuşmalar düzenlemek, takım üyeleri arasında bilgi paylaşımını teşvik etmek için mükemmel bir yoldur. Bu, onlara iş ile ilgili veya kişisel tutkuları hakkında faizlerini tartışma fırsatı verir.

Meslektaşların önünde konuşmak, özellikle başlangıçta zor olabilir. Ancak, pratik ve destekle, bir kişinin kendine güveni ve topluluk önünde konuşma becerileri önemli ölçüde artabilir. Bu, çalışanların web seminerleri, konferanslar ve müşteri sunumları düzenlemesi gerektiğinde çok yararlıdır.

Çeşitli konuları dinlemek, takım üyelerinin merakını uyandırarak sürekli kendini geliştirmeye yol açar. Ayrıca, daha önce düşünmedikleri farklı bakış açıları ve yaklaşımlarla tanışmalarını sağlar.

Bu oturumları düzenli olarak gerçekleştirmek, sürekli öğrenme ve büyüme kültürünü teşvik etmenin harika bir yoludur.

9. Öğle yemeğini alın ve yeni bir şeyler öğrenin

Öğle araları sadece vücuda enerji vermek için değildir. Ara sıra, zihne de enerji vermek için kullanabilirsiniz. 🧠

Neden takımınız için öğle yemeği ve öğrenme oturumlarını denemiyorsunuz? Bunları ayda bir, üç ayda bir veya başka bir düzenli aralıkla düzenleyebilirsiniz. En son teknoloji güncellemelerinden sağlık ipuçlarına ve hatta sosyal beceri gelişimine kadar çeşitli konuları ele alacak misafir konuşmacılar davet edin.

Özel alanları ClickUp Form görünümüne sürükleyip bırakarak, çalışanlarınızın ilgisini çekebilecek öğle yemeği ve öğrenme oturumları hakkında geri bildirim toplayın

Kişisel gelişim veya sektör trendleriyle ilgili bir ayın kitabı uygulamasını da başlatabilirsiniz. Ardından öğle arasında herkes kitapta öğrendikleri anahtar noktaları sohbet edebilir.

Öğle yemeği ve öğrenme oturumlarının güzelliği, öğrenmeyi bir angarya gibi değil, ilgi çekici ve keyifli bir deneyim haline getirmesidir.

10. Sağlık ve zindelik etkinlikleriyle formda kalın

Takımınız fiziksel olarak formda olduğunda, işleri daha iyi yapar. Öyleyse neden işyerine bazı fitness girişimleri getirmiyorsunuz?

Yoga dersleri, Zumba veya aerobik, güne başlamak veya uzun bir iş gününün ardından dinlenmek için harika yollardır. Haftada bir kez (veya belirli günlerde) bir fitness eğitmeni getirerek takıma bir oturum boyunca rehberlik etmesini sağlayın. Bütçeniz kısıtlıysa, profesyoneller tarafından yönetilen fitness uygulamalarına kaydolmayı düşünün.

Bir başka eğlenceli fikir ise, çalışanların adım sayısı, plank süresi veya ip atlama gibi dostça yarışmalarda rekabet ettikleri haftalık veya aylık fitness yarışmaları düzenlemektir. Bu, sağlıklı bir yaşam tarzını teşvik ederken eğlence ve arkadaşlık unsurunu da ekler. 🤸‍♂️

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Alan izin veriyorsa, ofiste küçük bir spor salonu veya özel bir egzersiz alanı kurun. Alternatif olarak, yerel spor salonları veya fitness merkezleriyle ortaklık kurarak çalışanlarınıza indirimli spor salonu üyelikleri sunabilirsiniz.

Sağlık ve zindeliği teşvik etmek, çalışanların zihinsel sağlığını ve genel refahını iyileştirir. Bu da stres seviyelerinin düşmesine, konsantrasyonun artmasına ve sağlık sorunları nedeniyle devamsızlığın azalmasına yol açar.

Çalışan Bağlılığını Ölçme

Çalışan bağlılığı stratejinizi uygulamaya koyduktan sonra, bir sonraki adım stratejinin etkinliğini ölçmektir. Her faaliyet başarılı olmayacaktır ve bu normaldir. Çalışanların geri bildirimlerini ve katılım oranlarını yakından takip ederek, hangi faaliyetleri sürdürmeye, hangilerini yenilemeye veya değiştirmeye karar verebilirsiniz.

Diğer İK görevlerini yerine getirirken bu değerlendirmeleri yapmak çok zor olabilir. Neyse ki, ClickUp İK takımlarının tüm bunları sorunsuz bir şekilde yönetmesine yardımcı olmak için tasarlanmıştır. İşe alım ve oryantasyondan çalışan bağlılığını yönetmeye ve performansı izlemeye kadar iş akışlarınızı kolaylaştırmak için kullanın. Sıfırdan başlamanıza gerek yok, ClickUp'ın 120'den fazla İK şablonundan herhangi birini seçin ve özelleştirin.

ClickUp Hedefleri ile çalışan bağlılığı stratejinizin etkinliğini ölçmek ve genel İK hedeflerini izlemek çok kolaydır. Hedefler belirleyin ve ilerlemeyi gerçek zamanlı olarak izleyin. Ayrıca, çalışan bağlılığı anketleri planlayarak çalışanların işlerine ve şirketin misyonuna ne kadar bağlı hissettiklerini öğrenebilirsiniz.

Hedeflerinizi en önemli KPI'lara kadar izleyin ve ilerlemeniz hakkında otomatik olarak ayrıntılı görünümler elde edin

Bu yanıtları ClickUp'ın Tablo görünümünde toplayın ve düzenleyin, ClickUp Gösterge Panellerinde pasta, çubuk ve çizgi grafiklerle içgörüleri görselleştirin. Gösterge paneli, zaman içinde çalışanların verimlilik ve performans eğilimlerini izlemek için de mükemmeldir. Bu şekilde, iyi işleyen alanları ve dikkat edilmesi gereken alanları kolayca belirleyebilirsiniz.

Ve herhangi bir noktada takıldığınızı hissederseniz, ClickUp AI size yardımcı olabilir. Anket soruları önermek, niteliksel anket yanıtlarını özetlemek ve sonraki adımlarınız için fikir üretmek gibi İK görevleri için bu AI aracını kullanın.

ClickUp ile Katılım Sağlayın, Enerji Verin ve Mükemmelliğe Ulaşın

Harika bir takıma sahip olmak harika bir şey, ancak onların performanslarını en üst düzeye çıkarmalarını ve birlikte iyi çalışmalarını sağlamak asıl farkı yaratır. Yukarıdaki katılım faaliyetlerini deneyin ve nasıl yardımcı olduklarını görün. Anahtar, küçük adımlarla başlamak ve tutarlı olmaktır.

Ve seçtiğiniz çalışan bağlılığı etkinliklerinin ne kadar iyi işlediğini kontrol etmeyi unutmayın. ClickUp gibi bir çalışan izleme aracı kullanmak, bağlılık stratejilerinizi izlerken, analiz ederken ve iyileştirirken çalışanları yönetmenize yardımcı olur.

ClickUp'a bugün kaydolun ve daha mutlu, daha bağlı bir iş gücü elde edin. ✨