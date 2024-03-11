Takımların Büyüme Sürecini Hızlandırın: Yapıcı Eleştirileri Verme ve Kabul Etme

En iyi adamın kusurları alnına yazılsaydı, şapkasını gözlerinin üzerine çekmek zorunda kalırdı. Bu Gaelic atasözü, insanların eleştiriye karşı eğilimini mükemmel bir şekilde özetler.

Kimse yanlış yaptığını duymaktan hoşlanmaz. Öte yandan, geri bildirimde bulunan kişi de büyük bir sosyal yük taşır. Karşı tarafı incitmeden veya saygısızlık etmeden eleştirel olumsuz geri bildirimleri nasıl sağlayabiliriz?

Görünüşe göre, yapıcı eleştiriler, sert görünse de, sizin kurtarıcınız olabilir.

Yapıcı eleştirinin en iyi uygulamalarını takip etmek, bu tür iletişimin tüm paydaşları için yararlıdır. Geri bildirimde bulunan kişi, sözlerinin uygun olduğundan ve somut çözümlere yol açtığından emin olabilirken, geri bildirimi alan kişi bunu kişisel gelişimi için kullanabilir.

Bu kılavuzda yapıcı eleştiriler verme ve alma sanatını öğrenelim. Bonus olarak, geri bildirimleri yapıcı bir şekilde ele almanıza yardımcı olacak değerli bir araç da paylaşacağız. 😉

Yapıcı eleştiri nedir?

Yapıcı eleştiri, esasen alıcıyı işinde doğru adımları atmaya ve nihayetinde mesleki hedeflerine ulaşmaya yönlendiren olumlu veya olumsuz geri bildirimdir .

Yapıcı geri bildirim vermek, iyileştirmeye yönelik daha eylem odaklı unsurlara odaklanmanızı gerektirir. Bu nedenle, Bu iyiydi veya İşini beğenmedim gibi belirsiz eleştiriler veya genel ifadeler yapıcı olarak değerlendirilmez.

Etkili yapıcı eleştirinin bir başka unsuru da sunumdur. Harvard Business Review raporuna göre, hem olumlu hem de olumsuz yapıcı eleştiriler, yöneticilerin çalışanlarının en iyi özelliklerini geliştirerek ve en kötü özelliklerini verimli bir şekilde ele alarak liderlik becerilerini geliştirmesine yardımcı olur. Yönetici, eleştiriyi saygı ve özenle iletmek için duygusal zeka ve incelikli teknikler kullanmalıdır.

Örneğin, bir yönetici, ürün tasarımcısının veriminde bir düşüş fark edebilir ve tasarımcının hedefe ulaşamadığına dair geri bildirimde bulunabilir. Bunun ne kadar rahatsız edici olduğu hakkında uzun uzadıya konuşmak yerine, yönetici tasarımcıya müşterilerin beklentileri hakkında bilgi verir ve verimliliği artırmak ve iş akışını daha sorunsuz hale getirmek için ipuçları sunar. Destekleyici yaklaşım, tasarımcının düzeltici eleştirilere daha açık olmasını sağlar.

Profesyonel ipucu: Herhangi bir yöneticinin doğru ve yapıcı geri bildirim sağlamasının en iyi yollarından biri, geri bildirim formu şablonlarını kullanmaktır. Bu şablonlar, geri bildirimin objektif ve yararlı olmasını sağlayan önceden tanımlanmış bölümlere sahiptir. Örneğin, bir çalışanı değerlendiriyorsanız, ClickUp Değerlendirme Formu Şablonu'na hızlıca geçerek çalışanlarınızı önyargısız ve tarafsız bir şekilde değerlendirebilirsiniz. 🌸

ClickUp'taki Değerlendirme Formlarını kullanarak çalışanların performansını önyargısız bir şekilde ölçün ve iyileştirilmesi gereken alanları belirleyin

Yapıcı Eleştiri ve Yıkıcı Eleştiri: Aralarındaki Fark Nedir?

Yapıcı ve yıkıcı eleştiriler arasında ince bir çizgi vardır ve bu farkı bilmek modern işyerlerinde çok önemlidir. Aklınızda bulundurmanız gerekenler: 👇

Yapıcı eleştiri, eyleme geçirilebilir tavsiyelere odaklanır

Yöneticiler veya meslektaşlar, mesleki becerilerinizi geliştirmeye yönelik pratik önerilerde bulunduklarında, bu yapıcı geri bildirim olarak nitelendirilir. Gerçek yapıcı eleştiri uygun bir zamanda ve aşağıdakilere odaklanarak yapılır:

Kişisel gelişimi teşvik etme

İyileştirmeler önermeden önce başarıları takdir edin

Kişiye değil, belirli bir eyleme yönelik spesifik eleştirilerde bulunun

Uygulanabilir önerilerle iş kalitesini artırın

Bonus okuma: Takımınızın çıktı kalitesini artırmak için yapıcı bir 360° geri bildirim döngüsü nasıl uygulanır öğrenin!

Yıkıcı eleştiri, kusur bulmaya odaklanır

Yıkıcı geri bildirimler bazen yapıcı eleştiri gibi görünebilir, ancak gerçekte örtülü, dengesiz olumsuz yorumlardır. Birisi bu aldatıcı eleştiri biçimini kullandığında, aşağıdaki gibi tipik özelliklerini gözlemleyerek bunu fark edebilirsiniz:

Aşırı eleştirel veya gereksiz ayrıntılara takılan ifadeler kişisel saldırı gibi algılanabilir: Bak, ne korkunç bir hata yapmışsın Çok yanılıyorsun İşini yapmak için gerekli temel zekaya sahip değil misin?

Bakın, bu korkunç hatayı yaptınız

Çok yanılıyorsunuz

İşinizi yapmak için gerekli temel zekaya sahip değil misiniz?

Sık sık sunulur

Belirginlik veya uygulanabilir tavsiyelerden yoksun

Bireysel farklılıklara dayalı

Sadece alıcıyı küçük düşürmek için hatalı kaynaklara atıfta bulunur

Bakın, bu korkunç hatayı yaptınız

Çok yanılıyorsunuz

İşinizi yapmak için gerekli temel zekaya sahip değil misiniz?

Yıkıcı eleştiriler genellikle örtülü önyargılardan kaynaklanır; insanlar bilinçsizce stereotiplere veya üstünlük duygusuna kapılarak belirli grupları veya meslekleri yargılarlar. Bu, zehirli bir iş ortamı yaratabilir ve takım verimliliğinin düşmesine veya çalışanların işten ayrılma oranının artmasına tetikleyici olabilir.

yapıcı eleştirinin 3 faydası

İyi yapıcı eleştiriler, eleştiriyi veren, alan ve şirket olmak üzere herkes için kazan-kazan senaryosu yaratır. Bunun öne çıkan bazı faydalarını inceleyelim:

1. Daha az stres, daha fazla başarı

Üstlerinden yargılanmaktan sürekli korkmak, çalışanların huzurunu bozar. Ne yazık ki, günümüzde iş yerlerinde uzun saatler boyunca strese maruz kalmak yaygın bir durumdur. Colonial Life anketine göre, çalışanların %50'si iş stresi nedeniyle her gün 1-5 saat verimli çalışamıyor.

Yapıcı eleştirileri kabul ederek ve takımları geri bildirim vermeyi ve almayı nazikçe yapmaya teşvik ederek, takımınızı aşırı stresten kurtarır, daha sakin bir iş yeri ortamı yaratır ve daha iyi iyileştirme ve başarı beklentileri elde edersiniz.

2. Mesleki gelişim

Gerçek geri bildirim, çalışanların gelişimine önem veren yöneticiler ve iş arkadaşlarından gelir. Yapıcı eleştiriler sunarak alıcının profesyonel olarak bir üst seviyeye çıkmasına yardımcı olurlar. Araştırmalara göre, çalışanların %83'ü geri bildirime değer veriyor. Ayrıca, %72'si kariyerlerinde en yararlı faktör olarak yöneticilerinden aldıkları düzeltici geri bildirimleri gösteriyor.

3. Hızlı tempolu takımlarda sürekli iyileştirme

Yapıcı eleştiri, herhangi bir işin temelinin geri bildirim yoluyla sürekli iyileştirmeye dayandığı yazılım ve ürün geliştirmede çevik takımlar için hayati önem taşır.

Bu tür takımlar genellikle güven ve açıklık ortamını destekleyen sağlıklı bir iki yönlü iletişim kültürüne sahiptir. Bu, çalışanlar ve yöneticiler arasında zor konuşmaları kolaylaştırır ve güçlü, işbirliğine dayalı takımlar oluşturur.

Yapıcı Eleştiriyi Ustaca Yapmak İçin İpuçları [Somut Örneklerle]

Yapıcı eleştiri için kesin kurallar veya herkese uyan tek bir yaklaşım yoktur. Ancak, düşüncelerinizi net bir şekilde aktarmak için bu ipuçlarını ve en iyi uygulamaları takip edebilirsiniz.

Saldırgan veya suçlayıcı bir üslup kullanmamak için şahıs zamirleri kullanın

Geri bildirimde bulunmak için uygun dili kullanmayı öğrenin. Değerlendirmelerinizi robotik veya kaba bir şekilde ifade etmeyin. İşte "ben" gibi kişisel zamirlerin kullanımı oyunun kurallarını değiştirir.

"Hissediyorum" veya "Düşünüyorum" ifadelerini kullandığınızda, geri bildirim alan kişi bunun stresli bir çatışma noktası değil, işin kendisinde basit bir eksiklik olduğunu anlar.

Aşağıda, kıdemli bir tasarımcının kıdemsiz bir çalışana geri bildirim verdiği iki yapıcı eleştiri örneği verilmiştir:

"Sen" ve "senin" kelimeleri kullanılmadan: Tasarımınızda markanın temasına uygun kırmızı ve beyaz gibi renkleri daha fazla kullanmalısınız. Şu anda çok sade görünüyor.

Ben ile: Her zamanki düzenimizi değiştirmek için fikrinizi çok beğendim. Ancak, marka temamıza uygun olarak kırmızı ve beyaz gibi daha fazla renk eklemek, hedef kitlemizin dikkatini daha fazla çekecektir

Buradaki farkı fark ettiniz mi? İlk örnek, kişinin işine hiç veya çok az önem veriyor ve sadece sert bir bakış açısı sunuyor. İkinci örnek ise mevcut işi takdir ediyor ve tasarımı iyileştirmek için mantıklı ve uygulanabilir çözümler sunuyor.

Geri bildirim verirken sandviç yöntemini kullanın

Yapıcı eleştirilerde olumlu bir notla başlayın. Alıcı tarafın rahat hissetmesi için olumlu geri bildirimlerden yararlanın.

Düşüncelerinizi rastgele söylemek yerine, aşağıdaki üç adımı izleyerek geri bildirim sandviçi* oluşturun:

Olumlu geri bildirimle başlayın Olumsuz geri bildirimlere iyileştirme önerileri ekleyin Takdirle bitirin

Bu yöntem, yeni işe alınan çalışanlarla ilgilenirken çok işe yarar ve onların daha iyi performans göstermeleri için onları motive eder. Örneğin:

Hızlı öğrenmenizi ve iyi performans göstermenizi çok beğeniyorum. Bu hafta bazı prosedür görevlerini atladınız, ancak hala öğrenme aşamasında olduğunuz için sorun değil. Belki okuma listenize şirketimizin belgelerinden daha fazlasını ekleyebilirsiniz? Çalışmalarınız için teşekkür ederiz!

Daha fazla netlik için örnekler ve gerçekçi iyileştirme önerileri sunun

Yapıcı eleştiriler çözüm odaklı olmalıdır. Çalışanlarınızı şu şekilde destekleyin:

Neyin yanlış gittiğine ve neden olduğuna dair net örnekler sunun

İyileştirme için sonraki adımları önerme

Uygunsa okuma ve eğitim kaynakları sağlayın

İletişimi teşvik etmek için iyi niyetli sorular sorun

Bir çalışanın performansının beklenen seviyede olmamasının nedenini anlayamazsanız, bir çözüm bulmak zor olabilir. Bu durumda, samimi olun ve neden belirli bir sorunun ortaya çıktığını düşündüklerini sorun. Çalışanlara, onlara destek olmak için orada olduğunuzu ve kendi inançlarınızı dayatmadığınızı bilin.

Örneğin, bir mühendis kritik bir özelliği son teslim tarihinden çok geç eklediğinde, takip toplantısında şu soruları sorarak daha ayrıntılı bilgi alabilirsiniz:

Gecikmenin belirli bir nedeni var mı?

Belirli bir ürünle ilgili sorunlar mı yaşıyorsunuz?

Takım size nasıl yardımcı olabilir?

Son teslim tarihlerine uymak için beyin fırtınası yapabilir miyiz?

ClickUp ile Her Geri Bildirim Alıştırmasını Verimli Hale Getirin

Yapıcı eleştirilerde kullandığınız araçlar, her türlü geri bildirim uygulamasında önemli bir rol oynayabilir.

Örneğin ClickUp 'ı ele alalım. Bu, hem kapsamlı bir proje yönetimi platformu hem de pratik bir geri bildirim yazılımı çözümüdür. Toplantı şablonları ve düzeltme araçları gibi çok sayıda işbirliği özelliği sayesinde her türlü eleştiri sürecine yapı kazandırır.

ClickUp'ın takımınızın çıktı kalitesini nasıl iyileştirdiğini ve potansiyel olarak garip geri bildirim anlarını gerçek büyüme fırsatlarına dönüştürmeye nasıl yardımcı olduğunu daha yakından inceleyelim. 🌞

1. Geri bildirim oturumlarını planlamak için ClickUp Takvim görünümü

Yapıcı geri bildirimleri daha samimi bir ortamda, örneğin yüz yüze bir toplantıda vermek en iyisidir. Bu, farklı zaman dilimlerinde çalışan uzak takımlar için zor olabilir. Ancak ClickUp Takvim görünümü ile geri bildirim toplantılarını uygun zaman aralıklarına planlayabilir ve hatta tartışma konularını önceden belirlemek için bir gündem oluşturabilirsiniz.

Çevik takımlar, geri bildirimin akışını sorunsuz hale getirmek için düzenli toplantılar ayarlayabilir. Platform, zahmetsiz yeniden planlama için sürükle ve bırak düzenleyiciye sahiptir.

Yapıcı eleştirilerde bulunmak için, ClickUp Çalışan ve Yönetici 1'e 1 Şablonunu öneririz:

Tüm tartışma geçmişini yakalayın

Geri bildirim notları yazın (önerilen örnekler ve iyileştirme beklentileri gibi)

Gelecekteki eylem öğeleri ekleyin

Bir sonraki toplantınızda şablonu açarak çalışanların ilerlemelerini ve güncellemeleri kontrol edebilirsiniz.

Bonus ipucu: ClickUp, Zoom ile entegre olarak tek bir platformdan geri bildirim toplantıları başlatmanıza yardımcı olur.

2. ClickUp Sohbet görünümü ve düzeltme ile geri bildirimleri gerçek zamanlı olarak paylaşın

Yapıcı geri bildirimler, örneklerle ve makul bir süre içinde verilir. Neyse ki, ClickUp Sohbet görünümü, gerçek zamanlı geri bildirim alışverişi için mükemmel bir kurulum sunar.

Yıllık veya aylık performans değerlendirmelerini beklemek yerine, yapıcı geri bildirimleri mümkün olan en kısa sürede seçici bir şekilde paylaşmak için farklı gruplar oluşturun. Ürün veya süreçle ilgili geri bildirimleri doğrudan Görev sayfasında sağlamak için takım üyelerinden bahsedin. Ayrıca, belirli takım üyelerinin benzer görevleri yeniden gözden geçirirken önerilerinizi hatırlamasına yardımcı olmak için yorumlar atama seçeneğiniz de vardır.

Bir yorumun içinde doğrudan bir eylem öğesi atayarak, ClickUp aracılığıyla netlik ve hesap verebilirlik sağlayın

Takımınıza pratik örnekler ve çözümler sunmak istiyorsanız, ClickUp size destek olur:

ClickUp Kliplerini kullanarak ekranınızı kaydedin ve hataya açık görevler için eğitimler oluşturun

Onay tabanlı iş akışları için, platformun Proofing fonksiyonunu kullanarak yazılı, video veya tasarım içeriklerine geri bildirim bırakın

Düzeltme, takımınızla konuştuğunuz konuyu tam olarak belirlemede çok fazla zaman kazandırır ve geri bildirimin daha sonra kolayca erişilebilir olmasını sağlayarak işinizin kaydını tutmanızı sağlar

3. Geri bildirim vermek ve almak için ClickUp Formları

ClickUp'ın Form görünümünü kullanarak çalışanlarınız için özel değerlendirme formları oluşturun ve bunları geri bildirim tarzınıza göre uyarlayın. Bu formların kurulumu kolaydır; hatta kullanıcıların yanıtlarına göre soruları değiştirmeye devam etmek için koşullu mantık bile uygulayabilirsiniz.

ClickUp'ın Form Görünümü'nü kullanarak değerli öz değerlendirme verilerini toplayın

Örneğin, standart aylık değerlendirme formunuzda şu soru yer almaktadır: Bu ay kaç saat iş yaptınız?

Yanıtlayan kişi 120'nin altındaki bir sayıyı seçerse, formda başka bir soru görünmesini sağlayabilirsiniz: Bu ay daha az saat çalışmanın bir nedeni var mı?

Bu tür dinamik sorular, takımınızın mevcut endişelerini anlamanıza ve nasıl gelişebilecekleri konusunda etkili eleştirilerde bulunmanıza yardımcı olur. Müşteri geri bildirim döngüleriniz veya çalışan memnuniyetini ölçmek için formlar da oluşturabilirsiniz.

Çalışanların memnuniyetini kontrol etmek ve memnuniyetsizlik düzeyini gösteren örnekleri belirlemek için sorular içeren, kuruluş genelinde geri bildirim anket formları tasarlayın. Tüm yanıtlar görevlere dönüştürülür ve merkezi Gösterge Panelinden takip edilebilir.

4. Geri bildirim kılavuzları oluşturmak için ClickUp Belgeleri ve ClickUp AI

Tüm yöneticiler, olumlu bir şekilde etkili önerilerde bulunmayı bilseler ne kadar harika olurdu, değil mi?

ClickUp Belgeleri tam da bunun için var! Yapıcı eleştiri kılavuzları oluşturun, düzenleyin ve diğer yöneticilerle paylaşın ve yapıcı geri bildirim sağlamak için standart bir prosedür oluşturun. İş arkadaşlarınıza yorum yapma veya düzenleme erişimi vererek kılavuzlarınıza katkıda bulunmalarını sağlayın ve tartışmalı eylem adımlarının uygulanabilirliğini yeniden değerlendirin.

ClickUp Belgeleri ile gerçek zamanlı olarak işbirliğine dayalı görevleri yazın, düzenleyin ve tamamlayın

Ancak, bir geri bildirim kılavuzu yazmak, birinin yardımıyla bile zaman alıcı olabilir. Platformun yapay zeka asistanı ClickUp Brain'i kullanmayı düşünün ve 100'den fazla sektöre özel komut istemini kullanarak iyi biçimlendirilmiş ve profesyonel görünümlü kılavuzlar ve süreç belgeleri oluşturun.

E-posta ve sözleşme yazma veya yeni iş prosedürleri oluşturma gibi diğer yönetimsel görevler için her zaman AI aracını kullanabilirsiniz. Hatta performans toplantılarında zaman kazanmak için toplantı notlarını veya eski geri bildirim belgelerini özetleyebilir.

Bonus: Takımınızda en iyi iletişim kültürünü sürdürmek için iletişim planı şablonlarından yararlanın.

5. Geri bildirimleri izlemek için ClickUp Gösterge Panelleri ve Özel Görev Durumları

ClickUp Özel Durumları ile geri bildirim durumlarını izleyin — geri bildirimle ilgili görevlere Beklemede veya İncelendi gibi durumları kolayca ekleyin. Ayrıca, tüm inceleme tabanlı etkinliklerinizi tek bir yerde tutmak için kontrol listeleri oluşturabilirsiniz.

Geri bildirim oturumunun ardından iyileştirme girişimlerini takip etmek istiyorsanız, ClickUp Gösterge Panellerinden yararlanın. Bu özellik, Hedefler belirlemenize ve herhangi bir görev, sprint veya tüm projenin ilerlemesini görsel olarak izlemenize yardımcı olur!

Görev önceliklendirmeden proje izlemeye ve takım performans değerlendirmesine kadar, Gösterge Panelleri verimli takım yönetimi için merkezi bir hub görevi görür.

Yapıcı Geri Bildirim Almak: Yapılacaklar

Şimdi bunun tam tersini ele alalım: geri bildirim almak!

Eleştirilerle başa çıkmak kendinizi savunmanıza neden olabilir, ancak bu şekilde büyüme fırsatı bir savaş alanına dönüşür. Bunun, profesyonel olarak gelişmeniz için sayısız fayda sağlayan bir sıçrama tahtası olduğunu sürekli olarak kendinize hatırlatın. Yapıcı eleştirileri kolayca kabul etmenize yardımcı olacak bazı ipuçları:

Sakin olun ve aktif bir dinleyici olun

Eleştiri aldığınızda aktif dinleme sanatını benimsemek çok önemlidir. Yöneticiniz konuşurken panik yapmayın veya savunmaya geçmeyin. Dikkatle dinleyin ve konuşması tamamlandığında veya size bir soru sorduğunda yanıt verin.

Düşünün

Geri bildiriminizi aldıktan sonra, iç gözlem zamanı gelir. Olanları düşünmek için güvenli bir alan bulun veya yöneticinizden ya da güvendiğiniz bir arkadaşınızdan tavsiye alın. Aşağıdaki gibi sorularla iç gözlem yapın:

Bu hata neden oluştu? Benim hatam mıydı?

Bundan ne gibi değerli dersler çıkarabilirim?

Bu yeni bakış açısı gelişimime nasıl yardımcı olabilir?

Geliştirin

Dikkatli bir şekilde düşündükten sonra, anlayışınızı eyleme dönüştürme zamanı geldi. Kendinize şu soruları sorun:

Geri bildirimi ele almak için hangi pratik adımları atabilirim?

Bu süreçte bana kimler destek olabilir?

İlerlememi nasıl izleyebilir ve başarılarımı nasıl kutlayabilirim?

Unutmayın, büyüme bir yolculuktur, varış noktası değildir. Sürekli öğrenme sürecini benimseyin ve olumlu ya da yapıcı her geri bildirimi mükemmelliğe doğru yolculuğunuzda yakıt olarak kullanın. ✌️

Acıyı Teşekkür ederime dönüştürün

Eleştiriye maruz kalmak zor olabilir, ancak aynı fikirde olmasanız bile minnettarlığınızı ifade etmek faydalıdır. Basit bir teşekkür ederim ifadesi, birisinin size geri bildirim vermek için harcadığı zaman ve çabayı ve dolayısıyla sizin gelişiminizi takdir ettiğinizi gösterir.

Yapıcı Eleştiri Alırken Kaçınılması Gerekenler: Yapılmaması Gerekenler

Geri bildirim alırken olumsuz bir zihniyetin oluşmasına neden olan faktörlerin özeti aşağıda verilmiştir:

Değerlendirmeye duygu katmak

Kendine olan değerini iş performansına bağlamamalısın. Savunmacı davranmak doğaldır, ancak geri bildirimlerin kişiliğini değil, performansını değerlendirdiğini unut. Bu nedenle, profesyonel değerlendirmeler yaparken kişisel duygularını bir kenara bırak.

Anlık veya abartılı tepkiler

Hemen yanıt verme dürtüsüne direnin. Durun. Hiç tepki vermemeye çalışın. Bu kısa duraklama, küçümseyen yüz ifadeleri ve vücut dilinden veya tepkisel yorumlardan kaçınmanızı sağlar ve sizi iyi bir şekilde gösteren, bilinçli bir yanıt seçmenize olanak tanır.

Geri bildirimi hafife almak

Yöneticinizin sağlayabileceği geri bildirimin bir sınırı vardır. Eğer iyileştirme yönünde bir çaba görmezlerse, sizden vazgeçerler.

Bu nedenle, geri bildirimi hafife almayın ve yöneticinizin belirttiği tüm noktaları not alın. Bunu yapmak için harika bir yol, ClickUp Not Defteri'ni kullanarak herhangi bir cihazda geri bildirim oturumunun önemli kısımlarını hızlıca yazmaktır.

Kontrol listelerini kullanarak belirlenen hataları/iyileştirmeleri kolayca ekleyin ve bunları izlenebilir görevlere dönüştürerek zaman içindeki ilerlemenizi kontrol edin.

Sıkça Sorulan Soruları Tekrar Gözden Geçirin

1. Yapıcı eleştiri vermenin bir örneği nedir?

Kaçırılan son teslim tarihleriyle ilgili yapıcı eleştiri vermenin bir örneği: Bu görevin son teslim tarihinin kaçırıldığını fark ettim. Projeye harcadığınız çabayı takdir ediyorum ve gelecekte ek zamana ihtiyacınız olacağını öngörüyorsanız proaktif bir şekilde iletişim kurmanızı rica ediyorum.

2. İş bağlamında yapıcı eleştiri ile eleştirel eleştiri arasındaki fark nedir?

Yapıcı ve eleştirel geri bildirim arasındaki anahtar fark, geri bildirimin verilme biçimindedir. Yapıcı eleştiri, kişinin performansını iyileştirmesini amaçlar. Buna karşılık, eleştirel eleştiri, kişiyi küçük düşürmeye odaklanır ve genellikle olumsuz, hararetli tartışmalara yol açar.

ClickUp, geri bildirim telaşında sizin destekçiniz olabilir

Geri bildirim konuşmaları pek keyifli değildir, ancak bunların sağladığı olağanüstü büyümeyi unutmayalım! ClickUp sadece işiniz için kullanabileceğiniz bir araç değildir; iyi geri bildirim uygulamalarını kolaylaştıran bir yardımcıdır.

Şablonları, formları ve AI desteği sayesinde platform, dürüst geri bildirimlerin serbestçe aktığı ve büyümenin ortak bir yolculuk haline geldiği işbirliğine dayalı bir ortam oluşturmanıza yardımcı olur!

Geri bildirim korkusunu bir kenara bırakın ve bugün ClickUp'a kaydolun. 🤩