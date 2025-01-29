2025'in En İyi 10 Çalışan Performans Değerlendirme Yazılımı

Çalışan performans değerlendirmeleri hem şirketler hem de personel için önemlidir. Yöneticilere, çalışanlara yapıcı geri bildirimde bulunma fırsatı sunar. Bu geri bildirim, çalışanlara işlerinin şirket hedeflerine nasıl katkıda bulunduğunu gösterir ve profesyonel olarak büyümelerine ve gelişmelerine yardımcı olur.

Performans değerlendirmeleri, şirketlerin net performans beklentileri belirlemesine ve çalışanların başarılarını takdir ederek takdir kültürünü güçlendirmesine olanak tanır.

Şirketinizin performans değerlendirme süreçlerini iyileştirmek mi istiyorsunuz? Performans değerlendirme yazılımını denemeyi düşünün. 2024 yılında takımlar için mevcut en iyi çalışan performans değerlendirme yazılımı seçeneklerinin yer aldığı bu listeye göz atın.

Performans Değerlendirme Yazılımında Nelere Dikkat Etmelisiniz?

Doğru performans değerlendirme yazılımını ararken aşağıdaki faktörleri göz önünde bulundurmalısınız:

Kullanıcı dostu : Hem yöneticilerin hem de çalışanların kolayca kullanabileceği bir platform istiyorsunuz

Özelleştirme seçenekleri : Kuruluşunuzun benzersiz performans ölçütlerine ve hedeflerine göre uyarlayabileceğiniz performans değerlendirme yazılımı arayın

Entegrasyon yetenekleri : Manuel veri aktarımına gerek kalmaması için, proje yönetimi veya İK sistemleri gibi kuruluşunuzun kullandığı diğer araçlarla sorunsuz bir şekilde entegre olan bir yazılım bulun

Güçlü raporlama ve analiz özellikleri: İş gücünüzdeki eğilimleri, güçlü yanları ve iyileştirme alanlarını ortaya çıkaran veriye dayalı içgörüler elde edin

Kullanabileceğiniz En İyi 10 Performans Değerlendirme Yazılımı

ClickUp'ın 15'ten fazla görünümü, kuruluşlara her takım için kapsamlı bir çözüm sunar

ClickUp, inanılmaz derecede çok yönlü olması nedeniyle benzersiz bir çözümdür. Bu, özellikle çalışan performans değerlendirme yazılımı değildir, ancak her boyut ve türdeki şirkette insan kaynakları (İK) uzmanları tarafından performans değerlendirme yazılımı olarak kullanılabilecek kadar güçlü ve çok yönlüdür.

ClickUp, daha iyi çalışan performans değerlendirmeleri gerçekleştirmenize, analiz etmenize ve uygulamanıza yardımcı olan güçlü bir İK yazılımı olarak kullanılabilir. Birçok şirket, ClickUp'ı performans yönetimi yazılımı olarak kullanmaktadır. Aslında, bu performans değerlendirme şablonu, platformda en çok indirilen şablonlardan biridir.

ClickUp, birçok ücretsiz performans değerlendirme şablonu sunarak performans değerlendirme süreçlerini kurmaya ve bunları takımınızın ihtiyaçlarına göre özelleştirmeye başlamanızı kolaylaştırır.

ClickUp'ın en iyi özellikleri

ClickUp sınırlamaları

Platformun sunduğu birçok özellik ve çok yönlülük, biraz öğrenme süreci gerektirebilir

ClickUp fiyatlandırması

Sonsuza Kadar Ücretsiz

Sınırsız: Kullanıcı başına aylık 7 $

İş: Kullanıcı başına aylık 12 ABD doları

Enterprise: Fiyatlandırma için iletişime geçin

ClickUp puanları ve yorumları

G2 : 4,7/5 (8.000'den fazla yorum)

Capterra: 4,7/5 (3.500+ yorum)

2. PerformYard

performYard aracılığıyla

PerformYard, şirketlerin performans değerlendirmeleri oluşturup yönetmelerine olanak tanıyan popüler bir çalışan performans aracıdır. Ayrıca hedef yönetimi, düzenli geri bildirim ve katılım anketleri de sunar.

Yazılım, performans değerlendirmeye odaklanmakla birlikte, çalışan bağlılığını artırmaya yönelik ek özellikler de sunar. İK uzmanları için esnek ve kullanımı kolay bir platformdur.

PerformYard'ın en iyi özellikleri

Hiyerarşi oluşturmak ve değerlendiricileri atamak kolaydır

Güçlü ve çok yönlü hedef belirleme modülü

Modern kullanıcı arayüzü

Kolayca özelleştirilebilir

PerformYard sınırlamaları

Daha popüler takım yönetimi ve İK araçlarıyla daha iyi entegrasyonlar sunabilir

PerformYard fiyatlandırması

Fiyat teklifi için iletişime geçin

PerformYard puanları ve yorumları

G2 : 4,7/5 (660+ yorum)

Capterra: 4,8/5 (90 yorum)

3. Connecteam

via Connecteam

Küçük takımlar ve uzaktan çalışan takımlar için ideal olan Connecteam, performans yönetimini ele alır, ancak asıl odak noktası çalışan bağlılığıdır.

Takımların iletişimini iyileştirmesine, süreçleri daha verimli hale getirmesine ve zamandan tasarruf etmesine yardımcı olan, mobil cihazlara öncelik veren bir uygulamadır.

Connecteam'in en iyi özellikleri

Verimli ve uygun fiyatlı performans değerlendirme yazılımı

Takım iletişimi ve eğitim materyalleri bol ve kolay bulunur

Müşteri hizmetleri çok duyarlı

Connecteam sınırlamaları

Uygulamanın planlama modülü, diğer performans değerlendirme yazılımlarına kıyasla kullanımı ve diğer popüler takvim uygulamalarıyla entegrasyonu biraz zordur

Connecteam fiyatlandırması

Ücretsiz

Temel: Kullanıcı başına aylık 29 $

Gelişmiş: Kullanıcı başına aylık 49 ABD doları

Uzman: Kullanıcı başına aylık 99 $

Connecteam puanları ve yorumları

G2 : 4,3/5 (39 yorum)

Capterra: 4,8/5 (290 yorum)

4. BambooHR

BambooHR aracılığıyla

BambooHR, küçük ve orta ölçekli işletmeler tarafından işe alım, performans değerlendirmeleri ve çok daha fazlası için kullanılan en tanınmış ve kapsamlı İK sistemlerinden biridir. Performans yönetimi özelliklerine sahip olmakla birlikte, entegre bordro, başvuru izleme, işe alım araçları, tatil izleme ve daha fazlası gibi önemli İK fonksiyonlarını da içerir.

İnsan kaynakları takımlarını hepsi bir arada bir İK çözümü ile donatmak isteyen şirketler için en popüler araçlardan biridir.

BambooHR'nin en iyi özellikleri

Harika zaman takibi ve tatil izleme özellikleri

Güçlü ve özelleştirilebilir çalışan oryantasyon modülleri

Kolayca oluşturulabilen organizasyon şemaları

Performans değerlendirme süreci dahil olmak üzere çalışan performansı özellikleri

BambooHR sınırlamaları

Platform, çok kapsamlı bir İK çözümü olduğundan, performans değerlendirme özellikleri mevcut olsa da bu özelliklere çok fazla odaklanılmamıştır.

BambooHR fiyatlandırması

Fiyatlandırma için iletişime geçin

BambooHR puanları ve yorumları

G2: 4,5/5 1.440+ yorum)

Capterra: 4,6/5 (2.500'den fazla yorum)

5. Eloomi

eloomi aracılığıyla

Eloomi, bir performans yönetim sistemi olarak da işlev gören bir öğrenme yönetimi ve öğrenme deneyimi platformudur. Her ne kadar öncelikle çalışan eğitimi ve beceri geliştirme için tasarlanmış olsa da, performans değerlendirme yazılımı olarak da kullanılabilir.

Yöneticilerin otomatikleştirilmiş gelişim yolculukları oluşturmasına yardımcı olur ve konuşma konuları ve eylem öğeleri önererek bire bir görüşmeleri optimize eder. Bu, onu harika bir çalışan performans değerlendirme süreci çözümü haline getirir.

Eloomi'nin en iyi özellikleri

Sağlam ve son derece sezgisel

360 derece geri bildirim

Beceri açığı analizi ve önerilen kurslar

Gelişmiş insan kaynakları ve veri analitiği

Eloomi sınırlamaları

Diğer çalışan performans yönetimi yazılımlarına kıyasla oldukça sınırlı entegrasyon seçenekleri

Bazı kullanıcılar özel iş akışlarıyla ilgili sorunlar bildirmiştir

Eloomi fiyatlandırması

Fiyatlandırma için iletişime geçin

Eloomi puanları ve yorumları

G2: 4,7/5 (31 yorum)

Capterra: 4,4/5 (90 yorum)

6. Culture Amp

via Culture Amp

Culture Amp, kültürü ön planda tutan yeni ve sağlam bir çalışan deneyimi platformudur. İşgücü devri tahmini, hazır anketler, çalışan bağlılığı ve güçlü analitik gibi özellikleriyle işverenlerin çalışanları hakkında derin ve kapsamlı bir anlayış geliştirmesini sağlar.

Daha iyi 1-1 görüşmeler, hedef izleme ve çok kaynaklı geri bildirim özellikleri de mevcuttur. Mükemmel hedef izleme özellikleri sayesinde, performans yönetimi tüm takımlar için basit, kolay ve sorunsuz hale gelir.

Culture Amp'ın en iyi özellikleri

Daha iyi performans değerlendirmeleri için öz değerlendirme ve iş arkadaşlarının geri bildirimleri

İK yazılımları ve kayıt sistemleri (BambooHR, Workday, Personio, Namely vb.) ile otomatik senkronizasyon

Çalışan bağlılığını artırmak veya çalışan performansını izlemek için zengin anket şablon kitaplığı

Culture Amp sınırlamaları

Bu listedeki diğer performans yönetimi yazılımlarına kıyasla öğrenme eğrisi biraz dik

Yeterli uyumluluk ve özelleştirme seçenekleri yok

Ücretsiz deneme yok

Culture Amp fiyatlandırması

Fiyatlandırma için iletişime geçin

Culture Amp puanları ve yorumları

G2: 4,6/5 (576 yorum)

Capterra: 4,7/5 (74 yorum)

7. Workhuman

workhuman aracılığıyla

Workhuman, bu alanda 20 yılı aşkın deneyime sahip bir insan sermayesi yönetimi şirketidir. Çözümleri, sosyal takdir çözümlerine dayanır ve çalışanların birbirlerini değerlendirip ödüllendirerek daha güçlü bir kültür oluşturmalarına ve çalışan bağlılığını artırmalarına olanak tanır.

Performans değerlendirme özellikleri kültürler arası ve bu nedenle ölçeklenebilir olup, 30'dan fazla farklı dil seçeneği sunar.

Workhuman'ın en iyi özellikleri

Performans yönetim sisteminde yapay zeka destekli sosyal analiz çözümü

Microsoft Teams, Slack, Yammer gibi popüler iş araçlarıyla entegre olur

Açık API, birden fazla sistemle sorunsuz entegrasyon sağlar

Workhuman sınırlamaları

İK veya bordro yazılımı entegrasyonları yok

Küçük şirketler için pahalı

Workhuman fiyatlandırması

Fiyatlandırma için iletişime geçin

Workhuman puanları ve yorumları

G2: 4,3/5 (68 yorum)

Capterra: 4,2/5 (4 yorum)

8. Cornerstone

cornerstone aracılığıyla

Cornerstone, yeni iş yöntemlerini destekleyen beceri odaklı bir platformdur. Bu performans yönetimi aracı, performans yönetimi, öğrenme yönetimi, işe alım, oryantasyon, çalışan gelişimi ve daha fazlasını içerir.

Bir çalışan performans değerlendirme yazılımı olan Cornerstone, son derece yapılandırılabilir özelliklere sahiptir ve sık yapılan konuşmalar, anketler ve değerlendirmeler için harika bir çözümdür. Değerlendirme süreci otomatikleştirilebilir ve hedefler ve yetkinlik değerlendirmeleriyle entegre edilebilir.

İşverenler, 180 ve 360 derece geri bildirim ve öz değerlendirmeleri kullanarak beceri eksikliklerini kolayca belirleyebilir. Yedekleme yönetimi araçları da mevcuttur.

Cornerstone'un en iyi özellikleri

Sezgisel yönetici arayüzü

Kullanışlı kontrol listeleri

Pulse bağlılık anketleri

Cornerstone sınırlamaları

İşe alım süreci karmaşıktır

Bazı yorumcular müşteri desteğinden şikayetçi

Cornerstone fiyatlandırması

Fiyatlandırma için iletişime geçin

Cornerstone puanları ve yorumları

G2: 3,9/5 (115 yorum)

Capterra: 4. 1/5 (35 yorum)

9. ClearCompany

via ClearCompany

ClearCompany, sağlam performans değerlendirme araçlarına sahip tam hizmet bir İK çözümüdür. Daha iyi değerlendirmeler gerçekleştirerek, değerlendirme döngüsünü basitleştirerek, çalışanların gelişimini destekleyerek ve daha iyi geri bildirimler alarak değerlendirme sürecini otomatikleştirmek, iyileştirmek ve kolaylaştırmak için tasarlanmıştır.

ClearCompany, odak noktasını sıralama ve muhafazakar değerlendirmeden çalışanların büyümesine ve potansiyeline kaydıran değerlendirme şablonları ile birlikte gelir. Değerlendirme döngüsü iş akışları, biçimler ve ölçekler kolayca özelleştirilebilir ve önceden hazırlanmış şablonlar süreci daha hızlı ve verimli hale getirir.

ClearCompany'nin en iyi özellikleri

Tüm standart değerlendirme biçimleri için şablonlar

Mobil cihazlara uyumlu ve çok dilli performans değerlendirme yazılımı

Mükemmel hedef planlama araçları

Önceden hazırlanmış raporlar

ClearCompany sınırlamaları

Raporlama sınırlıdır ve bazı temizlik işleri gerektirir

Yavaş müşteri desteği

Biraz yavaş entegrasyon ve başlangıç süreci

ClearCompany fiyatlandırması

Fiyat teklifi için ClearCompany ile iletişime geçin

ClearCompany puanları ve yorumları

G2: 4,6/5 (286 yorum)

Capterra: 4,4/5 (311 yorum)

10. Lattice

lattice aracılığıyla

Lattice, işverenlerin performans değerlendirmeleri yapmasına, hedefler belirlemesine ve anketler düzenlemesine yardımcı olan sağlam bir insan başarı platformudur. Özellikleri, tüm ilgili tarafların proje bazlı değerlendirmelerden 360 derece değerlendirmelere kadar hızlı ve sorunsuz döngülerle tüm standart değerlendirme biçimlerini oluşturmasına ve bunlara katılmasına olanak tanır.

Bu performans değerlendirme yazılımı, güncellemelerden ve iş arkadaşlarının geri bildirimlerinden elde edilen bağlamı öne çıkararak süreci hızlandırır ve döngü ortasında ayarlamalar yapılmasına olanak tanır.

Lattice'in en iyi özellikleri

Otomatik kurallar, satır içi notlar ve etiketler ile hazır şablonlar

20'den fazla İK ve verimlilik aracıyla sorunsuz entegrasyon

Şeffaf fiyatlandırma

Büyüyen kurumsal ve İK takımları için en iyi performans yönetimi yazılım seçeneklerinden biri

Lattice sınırlamaları

Karmaşık navigasyon ve iyileştirilmesi gereken kullanıcı deneyimi

Lattice fiyatlandırması

Performans Yönetimi + OKR'ler ve Hedefler : Kullanıcı başına aylık 11 ABD doları

Bağlılık : Kullanıcı başına aylık +4 ABD doları

Büyüme : Kullanıcı başına aylık +4 ABD doları

Ücret: Kullanıcı başına aylık +6 ABD doları

Lattice derecelendirmeleri ve yorumları

G2: 4,7/5 (3.701+ yorum)

Capterra: 4,5/5 (108 yorum)

Takımınız için En İyi Performans Yönetimi Platformunu Bulun

Her şirketin kendine özgü bir performans değerlendirme süreci vardır. Bu nedenle, takımınızın ihtiyaçlarına en uygun yazılımı bulmak çok önemlidir. En iyi performans yönetimi yazılımı, hem çalışanlar hem de işverenler için zaman ve çaba tasarrufu sağlamak üzere en önemli görevlerinizi otomatikleştirir.

ClickUp, piyasadaki en çok tavsiye edilen performans yönetimi çözümlerinden biridir. Çalışan geliştirme süreçlerini ve çalışan performans değerlendirmelerini otomatikleştirmenize ve çalışan değerlendirme sürecinizin her zaman sorunsuz bir şekilde ilerlemesini sağlamanıza olanak tanır.

Hala işiniz için doğru performans yönetimi aracını ve yetenek yönetimi çözümünü arıyorsanız, ClickUp'ı deneyin. Tamamen ücretsizdir, otomasyonu kolaydır ve performans yönetimi sürecinizi geliştirmek için düzinelerce hazır şablonla birlikte gelir.

Çalışan performansını kolay ve tam şeffaflıkla değerlendirmek istiyorsanız, bugün ücretsiz bir ClickUp hesabı açın.