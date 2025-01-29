2025'in En İyi 10 Çalışan Performans Değerlendirme Yazılımı

Çalışan performans değerlendirmeleri hem şirketler hem de personel için önemlidir. Yöneticilere, çalışanlara yapıcı geri bildirimde bulunma fırsatı sunar. Bu geri bildirim, çalışanlara işlerinin şirket hedeflerine nasıl katkıda bulunduğunu gösterir ve profesyonel olarak büyümelerine ve gelişmelerine yardımcı olur.
Performans değerlendirmeleri, şirketlerin net performans beklentileri belirlemesine ve çalışanların başarılarını takdir ederek takdir kültürünü güçlendirmesine olanak tanır.
Şirketinizin performans değerlendirme süreçlerini iyileştirmek mi istiyorsunuz? Performans değerlendirme yazılımını denemeyi düşünün. 2024 yılında takımlar için mevcut en iyi çalışan performans değerlendirme yazılımı seçeneklerinin yer aldığı bu listeye göz atın.
Performans Değerlendirme Yazılımında Nelere Dikkat Etmelisiniz?
Doğru performans değerlendirme yazılımını ararken aşağıdaki faktörleri göz önünde bulundurmalısınız:
- Kullanıcı dostu: Hem yöneticilerin hem de çalışanların kolayca kullanabileceği bir platform istiyorsunuz
- Özelleştirme seçenekleri: Kuruluşunuzun benzersiz performans ölçütlerine ve hedeflerine göre uyarlayabileceğiniz performans değerlendirme yazılımı arayın
- Entegrasyon yetenekleri: Manuel veri aktarımına gerek kalmaması için, proje yönetimi veya İK sistemleri gibi kuruluşunuzun kullandığı diğer araçlarla sorunsuz bir şekilde entegre olan bir yazılım bulun
- Güçlü raporlama ve analiz özellikleri: İş gücünüzdeki eğilimleri, güçlü yanları ve iyileştirme alanlarını ortaya çıkaran veriye dayalı içgörüler elde edin
Kullanabileceğiniz En İyi 10 Performans Değerlendirme Yazılımı
1. ClickUp
ClickUp, inanılmaz derecede çok yönlü olması nedeniyle benzersiz bir çözümdür. Bu, özellikle çalışan performans değerlendirme yazılımı değildir, ancak her boyut ve türdeki şirkette insan kaynakları (İK) uzmanları tarafından performans değerlendirme yazılımı olarak kullanılabilecek kadar güçlü ve çok yönlüdür.
ClickUp, daha iyi çalışan performans değerlendirmeleri gerçekleştirmenize, analiz etmenize ve uygulamanıza yardımcı olan güçlü bir İK yazılımı olarak kullanılabilir. Birçok şirket, ClickUp'ı performans yönetimi yazılımı olarak kullanmaktadır. Aslında, bu performans değerlendirme şablonu, platformda en çok indirilen şablonlardan biridir.
ClickUp, birçok ücretsiz performans değerlendirme şablonu sunarak performans değerlendirme süreçlerini kurmaya ve bunları takımınızın ihtiyaçlarına göre özelleştirmeye başlamanızı kolaylaştırır.
ClickUp'ın en iyi özellikleri
- ClickUp Hedefleri çalışanların işleriyle bağlantı kurmasına ve işverenlerin ilerlemelerini izlemesine olanak tanır. Zaman çizelgeleri ve hedefler belirleyebilir ve ilerleme izlemeyi otomatikleştirebilirsiniz. Takım ve bireysel hedeflerinizi tek bir yerden izlemek için klasörler oluşturun. ClickUp ayrıca çok çeşitli hedef ayarlama yazılımlarıyla da iyi bir şekilde entegre olur
- Organizasyon şeması şablonları, tüm takım yapınızı görselleştirmenize yardımcı olur. Takım liderlerinizin kim olduğunu ve hangi takım üyelerinin hangi görev ve projelerden sorumlu olduğunu her zaman bilin. Takım yönetiminde sorumluluk ve hiyerarşi net olduğunda, ilgili ve anlamlı performans değerlendirmeleri tasarlamak daha kolaydır
- Çalışan izleme araçları size sadece zaman takibi değil, aynı zamanda ayrıntılı verimlilik raporları da sağlar. Yöneticiler gerçek zamanlı performans verileri ve eyleme geçirilebilir içgörüler alır ( Mac kullanıcıları için en iyi çalışan izleme araçları hakkındaki kılavuzumuza göz atın!
- Çalışan bağlılığı araçları ve şablonları sorumluluk bilincini teşvik eder, çalışanların başarılarını takdir eder ve ödüllendirir. ClickUp, çalışanlarınızı bilgilendirmek ve bağlılıklarını artırmak için düzinelerce bire bir toplantı şablonu, İK ile ilgili şablonlar, bağlılık anketleri, eylem planları ve daha fazlasını sunar.
ClickUp sınırlamaları
- Platformun sunduğu birçok özellik ve çok yönlülük, biraz öğrenme süreci gerektirebilir
ClickUp fiyatlandırması
- Sonsuza Kadar Ücretsiz
- Sınırsız: Kullanıcı başına aylık 7 $
- İş: Kullanıcı başına aylık 12 ABD doları
- Enterprise: Fiyatlandırma için iletişime geçin
ClickUp puanları ve yorumları
- G2: 4,7/5 (8.000'den fazla yorum)
- Capterra: 4,7/5 (3.500+ yorum)
2. PerformYard
PerformYard, şirketlerin performans değerlendirmeleri oluşturup yönetmelerine olanak tanıyan popüler bir çalışan performans aracıdır. Ayrıca hedef yönetimi, düzenli geri bildirim ve katılım anketleri de sunar.
Yazılım, performans değerlendirmeye odaklanmakla birlikte, çalışan bağlılığını artırmaya yönelik ek özellikler de sunar. İK uzmanları için esnek ve kullanımı kolay bir platformdur.
PerformYard'ın en iyi özellikleri
- Hiyerarşi oluşturmak ve değerlendiricileri atamak kolaydır
- Güçlü ve çok yönlü hedef belirleme modülü
- Modern kullanıcı arayüzü
- Kolayca özelleştirilebilir
PerformYard sınırlamaları
- Daha popüler takım yönetimi ve İK araçlarıyla daha iyi entegrasyonlar sunabilir
PerformYard fiyatlandırması
- Fiyat teklifi için iletişime geçin
PerformYard puanları ve yorumları
- G2: 4,7/5 (660+ yorum)
- Capterra: 4,8/5 (90 yorum)
3. Connecteam
Küçük takımlar ve uzaktan çalışan takımlar için ideal olan Connecteam, performans yönetimini ele alır, ancak asıl odak noktası çalışan bağlılığıdır.
Takımların iletişimini iyileştirmesine, süreçleri daha verimli hale getirmesine ve zamandan tasarruf etmesine yardımcı olan, mobil cihazlara öncelik veren bir uygulamadır.
Connecteam'in en iyi özellikleri
- Verimli ve uygun fiyatlı performans değerlendirme yazılımı
- Takım iletişimi ve eğitim materyalleri bol ve kolay bulunur
- Müşteri hizmetleri çok duyarlı
Connecteam sınırlamaları
- Uygulamanın planlama modülü, diğer performans değerlendirme yazılımlarına kıyasla kullanımı ve diğer popüler takvim uygulamalarıyla entegrasyonu biraz zordur
Connecteam fiyatlandırması
- Ücretsiz
- Temel: Kullanıcı başına aylık 29 $
- Gelişmiş: Kullanıcı başına aylık 49 ABD doları
- Uzman: Kullanıcı başına aylık 99 $
Connecteam puanları ve yorumları
- G2: 4,3/5 (39 yorum)
- Capterra: 4,8/5 (290 yorum)
4. BambooHR
BambooHR, küçük ve orta ölçekli işletmeler tarafından işe alım, performans değerlendirmeleri ve çok daha fazlası için kullanılan en tanınmış ve kapsamlı İK sistemlerinden biridir. Performans yönetimi özelliklerine sahip olmakla birlikte, entegre bordro, başvuru izleme, işe alım araçları, tatil izleme ve daha fazlası gibi önemli İK fonksiyonlarını da içerir.
İnsan kaynakları takımlarını hepsi bir arada bir İK çözümü ile donatmak isteyen şirketler için en popüler araçlardan biridir.
BambooHR'nin en iyi özellikleri
- Harika zaman takibi ve tatil izleme özellikleri
- Güçlü ve özelleştirilebilir çalışan oryantasyon modülleri
- Kolayca oluşturulabilen organizasyon şemaları
- Performans değerlendirme süreci dahil olmak üzere çalışan performansı özellikleri
BambooHR sınırlamaları
- Platform, çok kapsamlı bir İK çözümü olduğundan, performans değerlendirme özellikleri mevcut olsa da bu özelliklere çok fazla odaklanılmamıştır.
BambooHR fiyatlandırması
- Fiyatlandırma için iletişime geçin
BambooHR puanları ve yorumları
- G2: 4,5/5 1.440+ yorum)
- Capterra: 4,6/5 (2.500'den fazla yorum)
5. Eloomi
Eloomi, bir performans yönetim sistemi olarak da işlev gören bir öğrenme yönetimi ve öğrenme deneyimi platformudur. Her ne kadar öncelikle çalışan eğitimi ve beceri geliştirme için tasarlanmış olsa da, performans değerlendirme yazılımı olarak da kullanılabilir.
Yöneticilerin otomatikleştirilmiş gelişim yolculukları oluşturmasına yardımcı olur ve konuşma konuları ve eylem öğeleri önererek bire bir görüşmeleri optimize eder. Bu, onu harika bir çalışan performans değerlendirme süreci çözümü haline getirir.
Eloomi'nin en iyi özellikleri
- Sağlam ve son derece sezgisel
- 360 derece geri bildirim
- Beceri açığı analizi ve önerilen kurslar
- Gelişmiş insan kaynakları ve veri analitiği
Eloomi sınırlamaları
- Diğer çalışan performans yönetimi yazılımlarına kıyasla oldukça sınırlı entegrasyon seçenekleri
- Bazı kullanıcılar özel iş akışlarıyla ilgili sorunlar bildirmiştir
Eloomi fiyatlandırması
- Fiyatlandırma için iletişime geçin
Eloomi puanları ve yorumları
- G2: 4,7/5 (31 yorum)
- Capterra: 4,4/5 (90 yorum)
6. Culture Amp
Culture Amp, kültürü ön planda tutan yeni ve sağlam bir çalışan deneyimi platformudur. İşgücü devri tahmini, hazır anketler, çalışan bağlılığı ve güçlü analitik gibi özellikleriyle işverenlerin çalışanları hakkında derin ve kapsamlı bir anlayış geliştirmesini sağlar.
Daha iyi 1-1 görüşmeler, hedef izleme ve çok kaynaklı geri bildirim özellikleri de mevcuttur. Mükemmel hedef izleme özellikleri sayesinde, performans yönetimi tüm takımlar için basit, kolay ve sorunsuz hale gelir.
Culture Amp'ın en iyi özellikleri
- Daha iyi performans değerlendirmeleri için öz değerlendirme ve iş arkadaşlarının geri bildirimleri
- İK yazılımları ve kayıt sistemleri (BambooHR, Workday, Personio, Namely vb.) ile otomatik senkronizasyon
- Çalışan bağlılığını artırmak veya çalışan performansını izlemek için zengin anket şablon kitaplığı
Culture Amp sınırlamaları
- Bu listedeki diğer performans yönetimi yazılımlarına kıyasla öğrenme eğrisi biraz dik
- Yeterli uyumluluk ve özelleştirme seçenekleri yok
- Ücretsiz deneme yok
Culture Amp fiyatlandırması
- Fiyatlandırma için iletişime geçin
Culture Amp puanları ve yorumları
- G2: 4,6/5 (576 yorum)
- Capterra: 4,7/5 (74 yorum)
7. Workhuman
Workhuman, bu alanda 20 yılı aşkın deneyime sahip bir insan sermayesi yönetimi şirketidir. Çözümleri, sosyal takdir çözümlerine dayanır ve çalışanların birbirlerini değerlendirip ödüllendirerek daha güçlü bir kültür oluşturmalarına ve çalışan bağlılığını artırmalarına olanak tanır.
Performans değerlendirme özellikleri kültürler arası ve bu nedenle ölçeklenebilir olup, 30'dan fazla farklı dil seçeneği sunar.
Workhuman'ın en iyi özellikleri
- Performans yönetim sisteminde yapay zeka destekli sosyal analiz çözümü
- Microsoft Teams, Slack, Yammer gibi popüler iş araçlarıyla entegre olur
- Açık API, birden fazla sistemle sorunsuz entegrasyon sağlar
Workhuman sınırlamaları
- İK veya bordro yazılımı entegrasyonları yok
- Küçük şirketler için pahalı
Workhuman fiyatlandırması
- Fiyatlandırma için iletişime geçin
Workhuman puanları ve yorumları
- G2: 4,3/5 (68 yorum)
- Capterra: 4,2/5 (4 yorum)
8. Cornerstone
Cornerstone, yeni iş yöntemlerini destekleyen beceri odaklı bir platformdur. Bu performans yönetimi aracı, performans yönetimi, öğrenme yönetimi, işe alım, oryantasyon, çalışan gelişimi ve daha fazlasını içerir.
Bir çalışan performans değerlendirme yazılımı olan Cornerstone, son derece yapılandırılabilir özelliklere sahiptir ve sık yapılan konuşmalar, anketler ve değerlendirmeler için harika bir çözümdür. Değerlendirme süreci otomatikleştirilebilir ve hedefler ve yetkinlik değerlendirmeleriyle entegre edilebilir.
İşverenler, 180 ve 360 derece geri bildirim ve öz değerlendirmeleri kullanarak beceri eksikliklerini kolayca belirleyebilir. Yedekleme yönetimi araçları da mevcuttur.
Cornerstone'un en iyi özellikleri
- Sezgisel yönetici arayüzü
- Kullanışlı kontrol listeleri
- Pulse bağlılık anketleri
Cornerstone sınırlamaları
- İşe alım süreci karmaşıktır
- Bazı yorumcular müşteri desteğinden şikayetçi
Cornerstone fiyatlandırması
- Fiyatlandırma için iletişime geçin
Cornerstone puanları ve yorumları
- G2: 3,9/5 (115 yorum)
- Capterra: 4. 1/5 (35 yorum)
9. ClearCompany
ClearCompany, sağlam performans değerlendirme araçlarına sahip tam hizmet bir İK çözümüdür. Daha iyi değerlendirmeler gerçekleştirerek, değerlendirme döngüsünü basitleştirerek, çalışanların gelişimini destekleyerek ve daha iyi geri bildirimler alarak değerlendirme sürecini otomatikleştirmek, iyileştirmek ve kolaylaştırmak için tasarlanmıştır.
ClearCompany, odak noktasını sıralama ve muhafazakar değerlendirmeden çalışanların büyümesine ve potansiyeline kaydıran değerlendirme şablonları ile birlikte gelir. Değerlendirme döngüsü iş akışları, biçimler ve ölçekler kolayca özelleştirilebilir ve önceden hazırlanmış şablonlar süreci daha hızlı ve verimli hale getirir.
ClearCompany'nin en iyi özellikleri
- Tüm standart değerlendirme biçimleri için şablonlar
- Mobil cihazlara uyumlu ve çok dilli performans değerlendirme yazılımı
- Mükemmel hedef planlama araçları
- Önceden hazırlanmış raporlar
ClearCompany sınırlamaları
- Raporlama sınırlıdır ve bazı temizlik işleri gerektirir
- Yavaş müşteri desteği
- Biraz yavaş entegrasyon ve başlangıç süreci
ClearCompany fiyatlandırması
Fiyat teklifi için ClearCompany ile iletişime geçin
ClearCompany puanları ve yorumları
- G2: 4,6/5 (286 yorum)
- Capterra: 4,4/5 (311 yorum)
10. Lattice
Lattice, işverenlerin performans değerlendirmeleri yapmasına, hedefler belirlemesine ve anketler düzenlemesine yardımcı olan sağlam bir insan başarı platformudur. Özellikleri, tüm ilgili tarafların proje bazlı değerlendirmelerden 360 derece değerlendirmelere kadar hızlı ve sorunsuz döngülerle tüm standart değerlendirme biçimlerini oluşturmasına ve bunlara katılmasına olanak tanır.
Bu performans değerlendirme yazılımı, güncellemelerden ve iş arkadaşlarının geri bildirimlerinden elde edilen bağlamı öne çıkararak süreci hızlandırır ve döngü ortasında ayarlamalar yapılmasına olanak tanır.
Lattice'in en iyi özellikleri
- Otomatik kurallar, satır içi notlar ve etiketler ile hazır şablonlar
- 20'den fazla İK ve verimlilik aracıyla sorunsuz entegrasyon
- Şeffaf fiyatlandırma
- Büyüyen kurumsal ve İK takımları için en iyi performans yönetimi yazılım seçeneklerinden biri
Lattice sınırlamaları
- Karmaşık navigasyon ve iyileştirilmesi gereken kullanıcı deneyimi
Lattice fiyatlandırması
- Performans Yönetimi + OKR'ler ve Hedefler: Kullanıcı başına aylık 11 ABD doları
- Bağlılık: Kullanıcı başına aylık +4 ABD doları
- Büyüme: Kullanıcı başına aylık +4 ABD doları
- Ücret: Kullanıcı başına aylık +6 ABD doları
Lattice derecelendirmeleri ve yorumları
- G2: 4,7/5 (3.701+ yorum)
- Capterra: 4,5/5 (108 yorum)
Takımınız için En İyi Performans Yönetimi Platformunu Bulun
Her şirketin kendine özgü bir performans değerlendirme süreci vardır. Bu nedenle, takımınızın ihtiyaçlarına en uygun yazılımı bulmak çok önemlidir. En iyi performans yönetimi yazılımı, hem çalışanlar hem de işverenler için zaman ve çaba tasarrufu sağlamak üzere en önemli görevlerinizi otomatikleştirir.
ClickUp, piyasadaki en çok tavsiye edilen performans yönetimi çözümlerinden biridir. Çalışan geliştirme süreçlerini ve çalışan performans değerlendirmelerini otomatikleştirmenize ve çalışan değerlendirme sürecinizin her zaman sorunsuz bir şekilde ilerlemesini sağlamanıza olanak tanır.
Hala işiniz için doğru performans yönetimi aracını ve yetenek yönetimi çözümünü arıyorsanız, ClickUp'ı deneyin. Tamamen ücretsizdir, otomasyonu kolaydır ve performans yönetimi sürecinizi geliştirmek için düzinelerce hazır şablonla birlikte gelir.
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