pPT, Word ve ClickUp'ta 11 Ücretsiz Organizasyon Şeması Şablonu

Deneyimli bir büyüme pazarlama yöneticisi olarak birçok takımı yönettim ve sürekli fark ettiğim bir şey var: organizasyon şemaları oluşturmak, zorlu ama ilgi çekici bir Tetris oyunu gibidir. Ancak sadece bloklarla uğraşmak yerine, insanları başarılı olabilecekleri rollere yerleştirmek zorundaydım. Bu, bana hiyerarşinin net bir görüntüsünü sağladı: takımımda kim kimdir ve bunlar daha büyük resimde nasıl bir araya geliyor?

Takımımın yapısının her yönünün mükemmel bir şekilde uyum içinde olmasını ve çakışmalar veya aşırı yüklemeler olmaması için organizasyon şeması şablonlarını inanılmaz derecede yararlı buldum. Takımımın yapısının kapsamlı bir görünümünü oluşturma sürecini basitleştirdiler. Bu yüzden bunların sizin başarınızın anahtarı olabileceğini biliyorum.

Takım yönetiminizi bir adım öteye taşımak istiyorsanız, başka yere bakmayın. PowerPoint, Word ve ClickUp için 11 ücretsiz organizasyon şeması şablonu içeren bir koleksiyon hazırladım!

⏰ 60 Saniyelik Özet Şirketinizin yapısını kolaylıkla görselleştirmenize yardımcı olacak 11 organizasyon şeması şablonu! ClickUp Organizasyon Şeması Şablonu ClickUp Takımla Tanışın Şablonu ClickUp Takım Fotoğraf Dizini Şablonu ClickUp Takım Yetenek Matrisi Şablonu ClickUp Çalışan El Kitabı Şablonu ClickUp Yeni İşe Alınan Çalışanlar İçin Oryantasyon Şablonu ClickUp Şirket Genel Bakış Şablonu ClickUp Şirket Kültürü Şablonu Microsoft PowerPoint Organizasyon Şeması Şablonu Microsoft Word Organizasyon Şeması Şablonu PowerPoint Renk Kodlu Organizasyon Yapısı Şablonu

Organizasyon Şeması Şablonu nedir?

Organizasyon şeması, diğer adıyla organizasyon diyagramı veya organogram, organizasyon yapınızın görsel diyagramlarıdır.

Tipik organizasyon şeması, kimin ne yapacağını, kimin kime karşı sorumlu olduğunu, kimin kime rapor vereceğini ve her seviyede kararları kimin alacağını gösterir. Bu yukarıdan aşağıya görünüm, organizasyonun farklı takım üyeleri, pozisyonları ve çeşitli departmanları arasındaki ilişkileri anlamayı kolaylaştırır.

Organizasyon şeması şablonu, doldurmanıza yardımcı olmak için genellikle özelleştirilebilir yer tutucular içeren önceden hazırlanmış bir diyagramdır. Sonuçta, şirketiniz için görsel ve yerleşik bir organizasyon yapısı oluşturmak başınızı ağrıtmamalıdır.

İyi Bir Organizasyon Şeması Şablonu Nedir?

İyi bir organizasyon şeması şablonu, kuruluşun pozisyon hiyerarşisini ve bunlar arasındaki ilişkileri kolayca anlaşılabilir hale getirmelidir. Organizasyon şeması şablonları, sorumlulukların çakıştığı veya eksik olduğu alanları belirlemek için gereklidir.

Üç klasik organizasyon yapısı türü şunlardır:

Hiyerarşik organizasyon şeması: Hiyerarşi organizasyon şeması olarak da bilinen bu şema, organizasyon yapısı oluşturmak için en yaygın olarak kullanılan şemadır. Bu tür organizasyon şeması, organizasyon yapısının en üstünde bir kişi veya grubu, altında piramit şeklinde azalan bir hiyerarşik yapı ile gösterir

Matris organizasyon şeması: Matris organizasyon şeması daha az yaygındır. Bu tür organizasyon şeması, bireylerin birden fazla yöneticisi olduğunda kullanılır. Bu grafikler, her takım üyesinin ve proje yöneticisinin raporlama ilişkilerini doğru bir şekilde detaylandırmak için daha dikdörtgen bir şekle sahip olabilir

Düz organizasyon şeması: Düz veya yatay bir organizasyon şeması genellikle iki düzlemden oluşur; biri çalışanlar, diğeri üst düzey yöneticiler içindir. Bu tür şirketlerde çalışanlar genellikle karar alma süreçlerine daha fazla dahil olur ve daha fazla sorumluluk üstlenmeleri beklenir

Ancak bu üç klasik organizasyon şeması türleriyle sınırlı kalmak zorunda değilsiniz! Örneğin, her çalışanın becerilerini ve pozisyonunu gösteren bir " aile ağacı " grafiği oluşturabilirsiniz. Ya da yeni çalışanların sürece dahil olmalarını sağlamak için bir oryantasyon akış şeması oluşturabilirsiniz.

Oluşturmanız gereken ne olursa olsun, ihtiyacınıza uygun bir organizasyon şeması şablonu mutlaka vardır. 🛠️

Son olarak, iyi bir organizasyon şeması şablonunun kullanıcı dostu, özelleştirilebilir ve şirketinizin yapısına uygun olması gerektiğini unutmayın. Ayrıca, güvenilir bir organizasyon şeması yazılımında çalışmalıdır.

tüm Şirketi Görselleştirmek için 11 Ücretsiz Organizasyon Şeması Şablonu

Organizasyon şeması şablonu sıkıcı görünebilir, ancak startup, küçük işletme veya kurumsal şirketinizi görselleştirmek için mükemmel yolu bulmak aslında oldukça eğlencelidir. (Hadi, iyi bir grafiği sevdiğinizi biliyorsunuz!)

Doğru şablon, yeni çalışanların şirket içindeki yerlerini anlamalarına yardımcı olur ve yöneticilere tüm raporlama hatlarını veya iş başlıklarına göre işlevsel bir kuşbakışı görünüm sunar.

Ayrıca, işbirliği için gizli bir şifre çözücü gibidirler; birdenbire herkes, iyi yağlanmış bir makine gibi birlikte nasıl çalışacağını bilir.

O halde, işinizi bir üst seviyeye taşımak istiyorsanız, bu harika organizasyon şeması şablonlarından birini edinin ve sihrin gerçekleşmesini izleyin! ✨

1. ClickUp Organizasyon Şeması Şablonu

Bu Şablonu İndirin ClickUp Organizasyon Şeması Şablonu

Herkesi aynı sayfada tutmak ve çalışanların şirkette kimin sorumlu olduğunu bilmelerini sağlamak için ücretsiz bir organizasyon şeması şablonu mu istiyorsunuz?

Girin: ClickUp Organizasyon Şeması Şablonu. 🙌

Bu yeni başlayanlar için uygun organizasyon şeması şablonu, kimin kime rapor verdiğini görmenizi ve işinizdeki tüm çapraz fonksiyonlu ilişkileri görselleştirmenizi sağlar. Ayrıca, bu organizasyon şeması ClickUp Beyaz Tahtalar ile çalışır, bu sayede görsel olarak çekici ve son derece özelleştirilebilir olması garantilidir.

Beyaz Tahtalar, şekiller arasında bağlantılar sürükleyip bırakmanıza, medya eklemenize, Belge'leri gömmenize ve koordineli renklerle serbestçe çizim yapmanıza olanak tanır. Beyaz Tahtalar içeren organizasyon şeması şablonları, gerçek zamanlı işbirliği için sonsuz bir tuval sunarak takımınızla birlikte çalışmanıza olanak tanır.

Bu organizasyon şeması ile takım üyelerini kolayca ekleyip kaldırabileceğinizi bahsetmiş miydim?

Ya da komut zincirini oluşturmak mı istiyorsunuz? Bu organizasyon şeması şablonunu, şirketinizin hiyerarşisini içeren ve kullanışlı bir eğitim paketi içinde sunulan bir infografik olarak düşünün.

2. ClickUp Takımla Tanışın Şablonu

Bu Şablonu İndirin ClickUp Takımla Tanışın Şablonu

Takımınızın harika becerilerini ve kişiliklerini sergilemek mi istiyorsunuz? ClickUp Takımla Tanışın Şablonunu size tanıtmamıza izin verin!

Bu organizasyon şeması şablonu, her takım üyesinin benzersiz deneyimlerini, becerilerini ve faizlerini sergileyen eğlenceli ve ilgi çekici bir sayfa oluşturur. Müşterilerinizi etkilemek veya yeni çalışanlarınıza takımınızın ne kadar inanılmaz olduğunu göstermek istiyorsanız, bu organizasyon şeması şablonu mükemmel bir seçenektir.

Kullanımı kolay ve tamamen özelleştirilebilir olan bu şablon, her boyuttaki işletme için mükemmel bir çözümdür. Üstelik bu ücretsiz organizasyon şeması şablonu, herkesin yeni takım işbirliği projelerine güvenle yaklaşmasına yardımcı olur.

Neden bekliyorsunuz? ClickUp organizasyon şeması şablonuyla işlevselliğe "eğlence" katmaya bugün başlayın!

3. ClickUp Takım Fotoğraf Dizini Şablonu

Bu Şablonu İndirin ClickUp Takım Fotoğraf Dizini Şablonu

ClickUp Takım Fotoğraf Dizini Şablonu, tüm takım üyelerinizin fotoğraflarını tek bir yerde takip etmenize yardımcı olan harika bir araçtır. Artık o tek bir fotoğrafı bulmak için kamera rulonuzu kaydırmanıza gerek yok.

Ama gerçekçi olalım, takım fotoğrafları biraz sıkıcı olabilir. Bu nedenle ClickUp, üyelerin kişiliklerini yansıtmak için üye adlarının yanına emoji gibi eğlenceli özellikler ekledi!

Ayrıca, ClickUp Takım Fotoğraf Dizini Şablonu ile bir takım üyesinin adını bir daha asla unutmayacaksınız. Bunun yerine, her fotoğrafın adı ve rolü ile etiketlendiği için her zaman işlerin üstesinden gelebileceksiniz.

Takım dizinini renklendirmek ve takımınızın gününe biraz eğlence katmak istiyorsanız, ClickUp Takım Fotoğraf Dizini Şablonunu deneyin. Takımınız size teşekkür edecek! 🙌

4. ClickUp Takım Yetenek Matrisi Şablonu

Bu Şablonu İndirin ClickUp Takım Yetenek Matrisi Şablonu

Takımınızın ortak güçlü ve zayıf yönlerini görselleştirmesine yardımcı olacak kullanışlı bir araç mı arıyorsunuz? ClickUp Takım Yetenek Matrisi Şablonu tam da bunu yapar.

Şunu hayal edin: Takım üyeleriniz süper kahramanlar (ya da kötü adamlar, eğer öyle isterseniz) ve siz onların liderisiniz. ClickUp Takım Yetenek Matrisi Şablonu, rakiplerinizi alt etmek için her takım üyesinin güçlü ve zayıf yönlerini takip etmenizi sağlar.

Ayrıca, bu organizasyon şeması şablonu kullanımı son derece kolaydır. Matris organizasyon şeması şablonunu takım üyelerinizin adları ve ilgili becerileriyle doldurun, işte bu kadar! Takımınızın nerede durduğunu ve hangi alanlarda çalışmanız gerektiğini net bir şekilde görebilirsiniz. Takım yönetimi hiç bu kadar kolay olmamıştı.

Peki, ne bekliyorsunuz? Pelerinlerinizi giyin ve ClickUp Takım Yetkinlik Matrisi Şablonu ile analiz yapmaya başlayın. Günü kurtarmanın (veya dünyayı ele geçirmenin) zamanı geldi.

5. ClickUp Çalışan El Kitabı Şablonu

Bu Şablonu İndirin ClickUp Çalışan El Kitabı Şablonu

ClickUp Çalışan El Kitabı Şablonu, insan kaynakları departmanlarının hayalindeki bir araçtır. 🤩

Bu tam olarak bir organizasyon şeması şablonu olmasa da, bu belge, neredeyse bir çağrı üzerine gelen kişisel asistan gibi, çalışanların hayatını çok daha kolay hale getirmek için tasarlanmıştır.

Şablon, tüm iş için bir organizasyon yapısı oluşturur, böylece şirket değerlerinden işyeri iletişim araçlarına kadar her şeyi dahil edebilirsiniz, böylece çalışanlar kendilerinden ne beklendiğini ve karşılığında ne bekleyebileceklerini bilir.

Ama daha da iyisi var! Sadece bilgilendirici olmanın ötesine geçerek, çalışan el kitabınızı eğlenceli illüstrasyonlarla renklendirebilirsiniz. Ve biraz daha fazlasını yapmak istiyorsanız, çalışanlarınız şirketin işleyişini öğrenirken eğlenmelerini sağlamak için birkaç şaka ekleyin

Deneyimli takım üyelerinin şirket politikalarını tazelemelerine yardımcı olmak veya yeni çalışanlara işin inceliklerini göstermek istiyorsanız, ClickUp Çalışan El Kitabı Şablonu tam size göre.

Daha fazla ücretsiz İK şablonu istiyorsanız, ClickUp size bu konuda da yardımcı olabilir.

6. ClickUp Yeni İşe Alınan Çalışanlar İçin Oryantasyon Şablonu

Bu Şablonu İndirin ClickUp Yeni İşe Alınan Çalışanlar İçin Oryantasyon Şablonu

Yeni işe alınanlardan bahsetmişken, ClickUp Yeni İşe Alınan Çalışanlar için Oryantasyon Şablonu, onların hızlı bir başlangıç yapmalarına yardımcı olacaktır.

Bu organizasyon yapısı şablonu, yeni işe alınanlar için bir kontrol listesi oluşturmayı kolaylaştırır. İşe alım sürecinin her aşaması için adım adım bir başlangıç kılavuzu hazırlamanıza yardımcı olarak, çalışanların şirketinizdeki yolculuğuna başlamadan önce gerekli donanıma sahip olmalarını sağlar.

Her bir işe alım aşamasında çalışanların ilerlemesini izleyebilir, herkesin aynı sayfada kalmasını sağlayan bir ilerleme panosu ile tamamlayabilirsiniz. Ayrıca, yeni çalışanları tüm takıma tanıtmaktan iş akışı yönetimi eğitimine ve uzaktaki takımlar için toplantı sıklığını paylaşmaya kadar her şeyi takip etmenize yardımcı olur.

Onboarding şablonumuzun en iyi yanı nedir? İhtiyaçlarınıza göre tamamen özelleştirilebilir.

7. ClickUp Şirket Genel Bakış Şablonu

Bu Şablonu İndirin ClickUp Şirket Genel Bakış Şablonu

ClickUp Şirket Genel Bakış Şablonu'nu duydunuz mu? Bu şablon, oyunun kurallarını değiştiriyor.

Bu organizasyon şeması şablonu, şirketinizdeki her şeyi kapsayan modern bir merkez sunar. Takım üyelerine, yatırımcılara ve erişimi olan herkese şirketiniz hakkında net ve öz bir genel bakış sunarak onlara güç verir.

Bu şablonla misyonunuzu, değerlerinizi, hedeflerinizi ve şirket kültürünüzü görsel olarak çekici bir şekilde sergileyebilirsiniz. Ayrıca, kullanımı ve özel ihtiyaçlarınıza göre özelleştirilmesi son derece kolaydır.

Paydaşlar, proje maliyeti, karmaşıklık, ilerleme oranı, kazançlar ve daha fazlası için seçenekler dahil olmak üzere birden fazla görünüm türüne ve özel alanlara erişebilirsiniz.

8. ClickUp Şirket Kültürü Şablonu

Bu Şablonu İndirin ClickUp Şirket Kültürü Şablonu

Şirket kültürünüzü açıklamak mı istiyorsunuz? Hala iş kimliğinizi mi oluşturuyorsunuz? ClickUp Şirket Kültürü Şablonu tam da bunun için!

Şirket kültürü, takım üyelerinizin etkileşimlerinde, şirket değerlerinizde ve her düzeyde alınan kararlarda kendini gösterir. Ayrıca, ortak hedeflere ulaşmak için farklı işlevlere sahip takımların nasıl bir araya geldiğinde de görülebilir.

ClickUp Şirket Kültürü Şablonumuz, başarı için bir plan gibidir. Ve sizi her adımda yönlendirmek ve ilham vermek için organizasyon yapınız, inançlarınız, vizyonunuz ve marka vaadinizin yanı sıra şirket değerleriniz ve kültürünüz hakkında sorular içeren birden fazla sayfadan oluşur.

9. Microsoft PowerPoint Organizasyon Şeması Şablonu

Microsoft aracılığıyla organizasyon şeması şablonu

Microsoft hayranları, Microsoft PowerPoint Organizasyon Şeması Şablonunu beğenecekler. Herhangi bir şirket için organizasyon şeması oluşturmanın eğlenceli ve kolay bir yoludur.

Bu kullanışlı PPT organizasyon şeması şablonu, şirketinizin hiyerarşisini ve takım yapısını hızlı bir şekilde görselleştirmenize yardımcı olabilir. Organizasyon şeması şablonunun kendisi ücretsiz olsa da, Microsoft PowerPoint'e tam erişim ücretsiz değildir. Ancak, Microsoft 365 planı için zaten ödeme yapıyorsanız, bu bir sorun olmamalıdır.

Çoğu ücretsiz PowerPoint şablonu gibi, her organizasyon şeması slayt tasarımına eğlenceli yazı tipleri, renk şemaları ve özel grafikler ekleyerek PowerPoint sunumunuzu parlatabilirsiniz.

Ama daha fazlası var! Bu organizasyon şeması PowerPoint sunum şablonunu kullanarak videolar, animasyonlar ve geçişler ekleyerek çalışanlarınızı etkileyebilirsiniz. Ayrıca, kullanabileceğiniz binlerce fotoğrafa ve grafiğe erişim elde edersiniz.

Bonus: Google E-Tablolar'da organizasyon şeması nasıl oluşturulur ve Excel'de organizasyon şeması nasıl oluşturulur!

Template Lab aracılığıyla organizasyon şeması şablonu

Word'de bir organizasyon şeması şablonu kullanmak mı istiyorsunuz? Template Lab Microsoft Word Organizasyon Şeması Şablonu tam da bunu yapmanızı sağlar.

Bu işlevsel organizasyon yapısı grafik şablonu, takımınızın hiyerarşisini kolayca görselleştirerek kimin neyden sorumlu olduğunu ve kimin kime rapor verdiğini görebilmenizi sağlar.

Microsoft uygulamalarını seven ve işlerini düzenli tutmak için biraz yardıma ihtiyaç duyanlar için mükemmeldir (dürüst olalım, kim duymaz ki?). Ayrıca, organizasyon şemanız şık ve prezentasyona uygun bir tasarıma sahip olacak ve takımınızın genel organizasyon yapısını kolayca anlamasını sağlayacaktır

11. PowerPoint Renk Kodlu Organizasyon Yapısı Şablonu

Microsoft aracılığıyla Organizasyon Şeması Şablonu

PowerPoint Renk Kodlu Organizasyon Şeması Şablonu, bir organizasyonun hiyerarşik yapısını görüntülemek için kullanılan görsel bir araçtır. Bu organizasyon şemaları, organizasyon içindeki farklı düzeyleri veya departmanları temsil eden renk kodlu öğeler içerir.

Bu şablon, kullanıcıların önceden tasarlanmış düzenleri ve şekilleri kullanarak PowerPoint'te profesyonel görünümlü organizasyon şemaları oluşturmasına olanak tanır.

Bu şablonu kullanarak, kullanıcılar özel ihtiyaçlarına göre organizasyon şemasını özelleştirebilir ve kişiselleştirebilir. Pozisyonlar ekleyip kaldırabilir, düzeni değiştirebilir ve renkleri kuruluşlarının markasına veya tercihlerine göre ayarlayabilirler.

Organizasyon Şeması Şablonu SSS

Organizasyon şeması için en iyi düzen nedir?

Bir organizasyon şeması için en iyi düzen, kuruluşunuzun boyutuna ve yapısına bağlıdır. Yaygın düzenlerden bazıları hiyerarşik, matris, düz ve bölümlere ayrılmış düzenlerdir. Kuruluşunuzun yapısını doğru bir şekilde yansıtan ve çalışanların rollerini ve raporlama ilişkilerini kolayca anlamalarını sağlayan bir düzen seçmek önemlidir.

Organizasyon şemamı görsel olarak nasıl çekici hale getirebilirim?

Organizasyon şemalarınızı görsel olarak çekici hale getirmek için, organizasyonunuzdaki farklı departmanları veya seviyeleri vurgulamak için farklı renkler, yazı tipleri ve şekiller kullanabilirsiniz. Ayrıca, iş unvanlarını ve rolleri temsil etmek için resimler veya simgeler ekleyebilirsiniz. Hem bilgilendirici hem de görsel olarak çekici bir organizasyon şeması oluşturmak için işlevsellik ve tasarım arasında bir denge kurmaya çalışın.

Organizasyon şemanız, organizasyonunuzun yapısında veya rollerde değişiklik olduğunda güncellenmelidir. Bu, yeni işe alımlar, terfiler, transferler veya ayrılmaları içerebilir. Organizasyon şemanızı güncel tutmak, tüm çalışanların roller ve raporlama ilişkileri hakkında en doğru bilgilere sahip olmasını sağlar.

Organizasyon şemasına herkesi dahil etmeli miyim?

Organizasyon şemasına her bir çalışanı dahil etmek gerekli değildir. Bunun yerine, organizasyonun yapısı ve işleyişi üzerinde doğrudan etkisi olan anahtar roller ve pozisyonları dahil etmeye odaklanın. Bunlar arasında yöneticiler, takım liderleri veya bölüm başkanları olabilir. Çok fazla çalışanı dahil etmek, organizasyon şemasını karmaşık ve okunması zor hale getirebilir.

Bölüm organizasyon yapısı grafiği nedir?

Bölüm organizasyon yapısı grafiği, çalışanları şirket içindeki belirli bölümlerine veya departmanlarına göre gruplandıran bir tür organizasyon şemasıdır. Bu yapı, genellikle farklı iş birimlerini, ürünleri veya hizmetleri yönetmek için büyük kuruluşlarda kullanılır. Her bölümün kendi liderliği vardır ve genel organizasyonun bir parçası olmaya devam ederken diğer bölümlerden nispeten bağımsız olarak çalışır.

Ayrıntılı Organizasyon Şeması Şablonlarıyla Hesap Verebilirliği ve Şeffaflığı Artırın

Organizasyon şeması şablonları, her boyuttaki iş için gereklidir. Organizasyon yapınızı net bir şekilde görselleştirir ve iletişim ve süreçlerin iyileştirilmesi, verimlilik ve ekip çalışmasının artırılması gibi çeşitli avantajlar sunar.

Bu yararlı organizasyon şeması şablonları ile takımlar daha iyi uyumlu, şeffaf ve hesap verebilir hale gelerek büyüme ve başarıyı teşvik edebilir.

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