2025'te Takımlar için En İyi 12 Hedef Belirleme Yazılımı

Ulaşmak istediğiniz tüm inanılmaz hedefleri hayal etmek kolaydır, ancak bunları gerçekten belirlemek o kadar kolay değildir.

Ama cesaretinizi kaybetmeyin!

Çeşitli şeylerin dikkatimizi dağıttığı için bu tamamen normaldir.

Diğer zamanlarda ise gerçekçi hedefleri nasıl belirleyeceğimizi bilmiyoruz.

İşte bu noktada hedef belirleme yazılımları size yardımcı olabilir.

Bu makalede, hedef belirleme yazılımının ne olduğunu ele alacak ve Elle Woods gibi hedeflerinizi belirlemenize ve ulaşmanıza yardımcı olacak 12 harika aracı öne çıkaracağız.

Hadi başlayalım. ??

Hedef Belirleme Yazılımı Nedir?

Kişisel veya profesyonel düzeyde olsun, hedefler odak noktanızı hayatta olmak istediğiniz yereuyumlu hale getirir. Ayrıca çalışanların bağlılığını artırarak işlerin durgunlaşmamasını sağlar.

Ancak hedefleri manuel olarak belirlemek ve ilerlemeyi izlemek ne kadar sinir bozucu olabileceğini hepimiz biliyoruz.

Peki, ter dökmeden hedefleri nasıl belirleyebilir ve günlük ilerlemeyi nasıl izleyebilirsiniz?

Bir hedef belirleme uygulaması kullanarak

Hedef belirleme aracı, SMART hedefler, KPI'lar ve OKR'lere yönelik ilerlemenizi belirlemenizi ve izlemenizi sağlar.

Bir dakika... bunlar ne?

İşte kısa bir özet:

SMART hedef , s pesifik, m ölçülebilir, a ulaşılabilir, r gerçekçi ve t zaman sınırlı hedefler belirlediğiniz bir hedef gerçekleştirme kılavuzudur

KPI (Anahtar Performans Göstergeleri) , işletmelerin temel iş hedeflerine doğru ilerleme kaydedip kaydetmediklerini belirlemelerine yardımcı olur

OKR ( Hedefler ve Anahtar Sonuçlar), takımların ve bireylerin hedefleri tanımlamasına ve bunları ölçmek için bir yol bulmasına yardımcı olan bir hedef belirleme yöntemidir

Örneğin, Elle aşağıdaki gibi OKR'ler belirleyebilir:

Amaç : Harvard Hukuk Fakültesi'ne girmek

Anahtar sonuç 1: günde üç saat çalışın

Anahtar sonuç 2: günde bir alıştırma kağıdı yapın

Anahtar sonuç 3: LSAT'larda 179 puan

Hedef yönetimi yazılımı, aşağıdaki gibi çeşitli özelliklerle bunu yapmanıza yardımcı olur:

Hedeflerinizi izlemek için otomatik hedef izleme sistemleri

İlerlemenizi doğru bir şekilde analiz etmenize yardımcı olacak gösterge panelleri ve ilerleme raporları

Hedeflerinizi basit görevlere ayırmak için iş akışları

Son teslim tarihlerini takip etmek için metin ve e-posta bildirimleri

Pembe, göz kamaştırıcı telefonunuzda hedeflerinizi yeniden gözden geçirmek için mobil uygulamalar ?

Hedef izleme uygulamasıyla, hukuk fakültesini "Malibu Barbie" olarak bitirmek veya hayalinizdeki işe girmek gibi, karşınıza çıkan her hedefi gerçekleştirebilirsiniz.

12 En İyi Hedef Belirleme Yazılımı

İşte, hedefleriniz konusunda Elle kadar kendinden emin olmanıza yardımcı olacak en iyi 12 hedef belirleme yazılımı:

ClickUp Goals ile hedeflerinizi ölçün ve ilerlemeyi izleyin

ClickUp , küçük ve büyük şirketlerde süper verimli takımlar tarafından kullanılan en yüksek puanlı hedef belirleme ve proje yönetimi yazılımlarından biridir.

Hedeflerin önceliklendirilmesinden dinamik bir takvimde planlanmasına kadar, ClickUp en gelişmiş hedef yönetim aracıdır.

ClickUp, tüm hedeflerinizi belirlemenize ve gerçekleştirmenize nasıl yardımcı olabilir?

ClickUp'taki hedefler, daha küçük ve ölçülebilir hedefler olarak bölünebilen üst düzey amaçlardır. Hedefinize ulaşmak için yapmanız gereken tek şey, bu basit hedefleri tamamlamaktır.

Siz bu hedefleri gerçekleştirmeye çalışırken, ClickUp otomatik olarak hedefinize ne kadar yaklaştığınızı hesaplar.

Ama durun... hedefler nasıl belirlenir?

ClickUp'ta hedef belirlemek, bükme ve kırma hareketlerini öğrenmek kadar kolay!

ClickUp'ta "hedefler" bölümüne gidin ve "+yeni hedef" düğmesine tıklayarak yeni bir hedef oluşturun. Aşağıdakileri de ayarlayabilirsiniz:

Hedefinizin adı

Son teslim tarihi

Bundan kim sorumludur ve daha fazlası

Ve işte!

Kendinize bir hedef belirlediniz.

ClickUp ile, tüm gün yatakta bir kutu çikolata ile yatmak isteseniz bile, odaklanmanızı ve motivasyonunuzu korumak için ulaşılabilir hedefler belirleyebilirsiniz. ?

Nasıl?

Hedefinizi yönetilebilir hedefler halinde bölebilirsiniz. "Hedef ekle" düğmesine tıklayın ve hedeflerinizin genel hedefinizin hemen altında görünmesini izleyin.

ClickUp'ın hedef özelliği ile herhangi bir hedefi kolayca ölçülebilir hedefler halinde bölün

ClickUp'ın hedef özelliği ile herhangi bir hedefi kolayca ölçülebilir hedefler halinde bölün

ClickUp, aşağıdakiler gibi farklı hedefler belirlemenizi sağlar:

Sayı: Hukuk Fakültesi Giriş Sınavında almak istediğiniz puan gibi sayısal rakamlar?

Doğru veya yanlış: bir şeyin tamamlanıp tamamlanmadığını girin. Örneğin, yüksek profilli bir davayı kazanıp kazanmadığınız gibi

Para birimi: paranızı takip edin. Örneğin, alışverişinizde ne kadar harcayacaksınız?

Görevler: Görevlerinizden biri Chutney 'nin saçlarına perma yaptırmadığını kanıtlamaksa, bu görevi hedeflerinize ekleyebilirsiniz

Tüm hedeflerinizi sıraladıktan sonra, bunları Hedef Klasörleri'nde saklayabilirsiniz. Hedef klasörleri, benzer hedefleri düzenli ve temiz klasörler halinde gruplandırmanıza olanak tanır.

Benzer hedefleri ClickUp'ta Hedef Klasörleri'nde düzenli bir şekilde saklayın ve kategorilere ayırın

Benzer hedefleri ClickUp'ta Hedef Klasörleri'nde düzenli bir şekilde saklayın ve kategorilere ayırın

Bir sonraki adım, bu hedeflere doğru ilerlemenizi izlemektir.

ClickUp hedef izlemeyi nasıl kolaylaştırıyor?

1. Her hedef için ilerlemenizi izleyin: hedefiniz hukuk fakültesinde on sınavdan on tam not almaksa, şu ana kadar kaç tanesinden tam not aldığınızı görebilirsiniz

2. Hedeflerinizin genel hedefinize nasıl katkıda bulunduğunu görün: Şu ana kadar tüm hedeflerinizin %25'ini tamamladıysanız, hedef ilerlemeniz %25 olacaktır

Böylece, ilerlemeniz hakkında sürekli geri bildirim alabilirsiniz.

ClickUp hedeflerinde tamamlanan hedeflerin yüzdesiyle ilerlemenizi izleyin

ClickUp hedeflerinde tamamlanan hedeflerin yüzdesiyle ilerlemenizi izleyin

Ve tıpkı Elle Woods gibi, biz de sürprizlerle doluyuz!

İşte ClickUp'ın size sunduğu özelliklere bir göz atın:

Diğer önemli ClickUp özellikleri

ClickUp artıları

ClickUp sınırlamaları

Mobil uygulamada (henüz) tablo görünümü yok

ClickUp'ın yol haritasına göz atarak bu tür küçük dezavantajları nasıl giderdiğimizi görün .

Ve bu ücretsiz OKR yazılımının sizin için hazırladığı tüm heyecan verici özellikleri kaçırmayın!

ClickUp fiyatlandırması

ClickUp beş fiyatlandırma planı sunar:

Sonsuza Kadar Ücretsiz Plan (kişisel kullanım için en iyisi)

Sınırsız Plan (küçük takımlar için en uygun seçenek (aylık üye başına 7 $))

İş Planı (orta ölçekli takımlar için en uygun seçenek (aylık 12 $/üye)

Enterprise (fiyat bilgisi için satış departmanıyla iletişime geçin)

ClickUp müşteri değerlendirmeleri

G2: 4,7/5 (2000+ yorum)

Capterra: 4,7/5 (2000+ yorum)

2. Databox

databox aracılığıyla

databox aracılığıyla

Databox , tüm verilerinizi bir araya getiren ve hedeflerinizi kolaylıkla izlemenizi sağlayan bir performans yönetim aracıdır. Uygulama ayrıca KPI verileriyle ilerlemeyi izlemenizi sağlar, bu nedenle yaklaşan bir performans değerlendirmeniz varsa Databox size yardımcı olabilir.

Ancak, bu hedef planlayıcı yazılımın fiyat planları oldukça pahalıdır, bu yüzden onu kullanmak için tüm finansal kaynaklarınızı bir araya getirmeniz gerekecektir.

Databox'ın anahtar özellikleri

Gösterge panellerinde hedef ilerlemesini görselleştirin

İlerleme çubukları, tablolar, çizgi veya çubuk grafikler ve daha fazlasını kullanarak ilerlemeyi izleyin

Hedefinize ulaşma olasılığınız yüksek veya düşük olduğunda bildirim alın

Takımlara ve bireylere hedefler atayın

Databox'ın avantajları

Önümüzdeki haftalar, aylar ve çeyrekler için organizasyonel hedefler belirleyin

Aylık hedefler otomatik olarak uygun haftalık ve günlük hedeflere dönüştürülür

Dizüstü bilgisayarınızdan veya mobil cihazınızdan hedef verilerinize erişin

Databox sınırları

Hedef belirleme yazılımının ücretsiz planında yalnızca üç hedef gösterge paneli bulunur

Raporları özelleştiremezsiniz (sadece haftalık veya aylık raporlarla sınırlısınız)

İlk kurulum zor olabilir

Databox fiyatlandırması

Bu hedef belirleme aracının dört fiyatlandırma planı vardır:

Ücretsiz
3 veri kaynağı
3 kullanıcı
3 gösterge paneli
Ve daha fazlası

Temel ( 59 $/ay)
10 veri kaynağı
10 kullanıcı
10 gösterge paneli
Ve daha fazlası

Plus ( 119 $/ay):
Açıklamalar
Sorgu oluşturucu
Slack entegrasyonu
Ve daha fazlası

İş ( 299 $/ay):
50 veri kaynağı
20 kullanıcı
50 gösterge paneli
Ve daha fazlası

Databox müşteri değerlendirmeleri

G2: 4,5/5 (100'den fazla yorum)

Capterra: 4,8/5 (100'den fazla yorum)

3. Goalscape

via Goalscape

via Goalscape

Goalscape, büyük zorlukları yönetilebilir alt hedeflere bölmenize yardımcı olan görsel bir hedef belirleme aracıdır.

Ancak, bu ücretsiz hedef belirleme yazılımının kanban panoları, Gantt grafikleri veya hatta takvim görünümü olup olmadığını merak ediyorsanız..

Ne yazık ki, dairesel görünüm veya liste görünümü ile sınırlısınız.

Goalscape'in anahtar özellikleri

Hedefler belirleyin ve bunları yönetmek için görsel bir hiyerarşi oluşturun

Hedefler için sorumlulukları bireylere veya gruplara atayın

Gerçek zamanlı ilerleme izleme

Hedeflerinizi farklı renklerle işaretleyerek öncelik sırasına koyun

Goalscape'in artıları

Harici kullanıcıları hedefleriniz üzerinde ücretsiz olarak işbirliği yapmaya davet edin

İş hedeflerinize son teslim tarihleri ve zaman aralıkları ekleyerek hiçbir teslim tarihini kaçırmayın

Notlar , ek dosyalar ve bağlantılarla hedeflerinizi özelleştirin

Goalscape sınırları

Uzun vadeli hedef izleme özellikleri yok

Ücretsiz plan bir çevrimiçi proje ile sınırlıdır

Yerel zaman takibi özelliği yok

Goalscape fiyatlandırması

Bu hedef planlama yazılımının üç fiyatlandırma planı vardır:

Goalscape çevrimiçi ücretsiz Görsel hedef belirleme Bir çevrimiçi proje Mobil eşlik uygulaması Ve daha fazlası

Görsel hedef belirleme

Bir çevrimiçi proje

Mobil eşlik uygulaması

Ve daha fazlası

Görsel hedef belirleme

Bir çevrimiçi proje

Mobil eşlik uygulaması

Ve daha fazlası

Goalscape çevrimiçi sınırsız (aylık 6 $): Sınırsız çevrimiçi proje Herkesle çevrimiçi paylaşım Tam destek Ücretsiz güncellemeler ve daha fazlası

Sınırsız çevrimiçi proje

Çevrimiçi olarak herkesle paylaşın

Tam destek

Ücretsiz güncellemeler ve daha fazlası

Sınırsız çevrimiçi proje

Çevrimiçi olarak herkesle paylaşın

Tam destek

Ücretsiz güncellemeler ve daha fazlası

Goalscape masaüstü (tek seferlik 60 $ ödeme): Çevrimdışı projeler oluşturun Ömür boyu destek ve güncellemeler Ve daha fazlası

Çevrimdışı projeler oluşturun

Ömür boyu destek ve güncellemeler

Ve daha fazlası

Çevrimdışı projeler oluşturun

Ömür boyu destek ve güncellemeler

Ve daha fazlası

Goalscape müşteri değerlendirmeleri

G2: 5/5 (1 yorum)

Capterra: 5/5 (4+ yorum)

Bonus: Öğrenciler için SMART Hedefleri

4. Goals.com

via Goals. com

via Goals. com

Goals.com , her gün spor salonuna gitmek gibi iyi alışkanlıklar edinmenize yardımcı olmak için bir dönüşüm günlüğü ve alışkanlık takipçisi içeren kişisel hedef belirleme uygulamasıdır.

Ne yazık ki, hedef haritaları ve alışkanlık izleyici gibi temel hedef izleme özelliklerinin çoğu yalnızca ücretli planlarda mevcuttur. (İhtiyacınız olduğunda endorfinler nerede! ?)

Goals.com'un anahtar özellikleri

Yerleşik alışkanlık takipçisi

Bire bir mesajlar ve grup mesajları göndermenizi sağlayan bir mesajlaşma platformu

Metin ve e-posta yoluyla düzenli ilerleme raporları ve başarı özetleri alın

Motivasyonunuzu yüksek tutmak için güçlü bir vizyon panosu oluşturun

Goals.com artıları

İlham kaynağı olacak hedef belirleyenlerden oluşan bir topluluğa katılın

Evde veya yoldayken size bildirim gönderecek hatırlatıcılar ayarlayın

Özel bir hedef şablonu kullanın veya kendi şablonunuzu oluşturun

Goals.com sınırlamaları

Kişisel günlük özelliği yalnızca ücretli planlarda mevcuttur

Takım üyelerine görev atayamama

Yerel zaman izleyici yok

Goals.com fiyatlandırması

Bu hedef belirleme aracının üç fiyatlandırma planı vardır:

Temel (ücretsiz):
Hatırlatıcılar
Bugünün odak noktası
Topluluk
Ve daha fazlası

Kişisel (özel fiyat teklifi için Goals.com ile iletişime geçin):
Hedef haritaları
Mobil koçluk
Vizyon panosu
Alışkanlık takipçisi
Ve daha fazlası

Takımlar (kullanıcı başına aylık 6,99 $):
Takımlar için hedef haritaları
Takımlar için mobil koçluk
Dosya paylaşımı
Ve daha fazlası

Goals.com müşteri değerlendirmeleri

G2: Yok

Capterra: Yok

5. Hedefler Yolda

hedefler Yolda aracılığıyla

via Hedefler Yolda

Goals On Track, her engeli SMART hedeflerine ve odaklanmış bir eylem planına bölerek hedef belirleme ve yönetim aracıdır.

Özelleştirilebilir kanban benzeri gösterge paneli, yaklaşan önemli hedeflerin ve görevlerin günlük dökümünü sunarken, dönüm noktaları ve alt hedefler özellikleri, bu hedeflere ulaşmak için tutarlı ve yönetilebilir adımlar atmanıza yardımcı olur.

Bu platform, günlük olarak sağlıklı ve akıllı alışkanlıklar edinmenize yardımcı olmak için hedef günlüğü ve sanal vizyon panosunun yanı sıra alışkanlık izleme özelliği de sunar.

Goals On Track anahtar özellikleri

Goals On Track'in hazır şablonlarından birini kullanarak hedefler oluşturun veya daha sonra yeniden kullanmak üzere kendi şablonunuzu oluşturun

Zaman takibi ve alışkanlık izleme özellikleri

Kişisel hedeflerinizi ve OKR'lerinizi etkileşimli bir grafik ve hedef raporunda görüntüleyin

Günlük, haftalık veya aylık olarak tekrarlanacak yinelenen hedefler belirleyin

Goals On Track artıları

Evden uzaktayken hedeflerinizi izlemek için iOS ve Android cihazlarda desteklenir

ICalendar, Google Takvim, Outlook ve daha fazlası gibi diğer takvim uygulamalarıyla entegre olur

Takım sürümünde diğer kullanıcılarla ne kadar ilerleme kaydedildiğini paylaşabilirsiniz

Goals On Track sınırlamaları

Başkalarına hedef atayamama veya görev hedeflerine yorum yapamama

Takım hedeflerinden ziyade bireysel hedef izleme ve alışkanlık izleme için daha iyidir

Kanban benzeri gösterge paneli ve takvim görünümleriyle sınırlıdır

Goals On Track fiyatlandırması

Bu hedef izleme aracı ve alışkanlık takipçisi iki ücretli plan sunar:

Üyelik (bireysel kullanım için yıllık 68 $) Web ve mobil uygulamada sınırsız kullanım Özelliklerin sınırsız kullanımı Tüm hedef şablonlarına ve gelecekteki eklentilere erişim Ücretsiz teknik destek

Web ve mobil uygulamada sınırsız kullanım

Özelliklerin sınırsız kullanımı

Tüm hedef şablonlarına ve gelecekteki eklentilere erişim

Ücretsiz teknik destek

Web ve mobil uygulamada sınırsız kullanım

Özelliklerin sınırsız kullanımı

Tüm hedef şablonlarına ve gelecekteki eklentilere erişim

Ücretsiz teknik destek

Takım hesabı (fiyatlandırma için iletişime geçin) Bireysel üyelik avantajlarının tümünü içerir Çoklu kullanıcı özellikleri Ücretsiz teknik destek Bonus e-kitaplar ve kaynaklar

Bireysel üyelik avantajlarının tümü dahildir

Çoklu kullanıcı özellikleri

Ücretsiz teknik destek

Bonus e-kitaplar ve kaynaklar

Bireysel üyelik avantajlarının tümü dahildir

Çoklu kullanıcı özellikleri

Ücretsiz teknik destek

Bonus e-kitaplar ve kaynaklar

Goals On Track müşteri değerlendirmeleri

G2 : Yok

Capterra: Yok

6. Engagedly

engagedly aracılığıyla

engagedly aracılığıyla

Engagedly, çalışanların verimliliğini korumalarına yardımcı olan bir performans yönetim sistemidir. Süreci, hedefler ve OKR'lere uyum sağlamak ve yetenek gelişimini yönetmek için sık geri bildirim kültürünün oluşturulmasına dayanır.

Engagedly'nin anahtar özellikleri

Stratejik hedef ve OKR izleme özellikleri

Gerçek zamanlı geri bildirim

Takım hedeflerine ve bireylerin hedef ilerlemelerine bakmanın birçok yolu

Engagedly artıları

Hedef izleme, analiz, ödül sistemi ve mentorluk için çeşitli ürünler ve özellikler sunar

Bazı ürünler için gösterge panelleri, box ve zihin haritası benzeri görünümler mevcuttur

Engagedly sınırlamaları

Bireysel kullanımdan çok İK ve yönetim takımları için daha uygun

Uygulamada alışkanlık izleme aracı yok

Engagedly fiyatlandırma

Fiyatlandırma ayrıntıları için Engagedly satış ekibiyle iletişime geçin

Engagedly müşteri değerlendirmeleri

G2 : 4,2/5 (200'den fazla yorum)

Capterra: 4,7/5 (74 yorum)

7. Lattice

lattice aracılığıyla

lattice aracılığıyla

Lattice , yöneticilerin takım üyelerinin mesleki becerilerini geliştirmelerine ve işyerini iyileştirmeye yönelik hedeflere ulaşmalarına yardımcı olmak için ayrı hedef izleme ürünleri içeren bir çalışan performans yönetim sistemidir.

Lattice'in anahtar özellikleri

Performans, Hedefler ve Büyüme dahil olmak üzere, her biri performansı artırmaya, OKR'lere ve sürekli iyileştirmeye odaklanan beş ayrı ürün

Hedefler ürünündeki gösterge panelleri, kimin hedefine doğru ilerlediğini görmenize ve büyüme alanlarını belirlemenize yardımcı olur

Lattice'in avantajları

Zenefits , Rippling ve ADP gibi diğer yönetim araçlarıyla entegre olur ve hem yüz yüze hem de uzaktan çalışan takımlar tarafından kullanılabilir

Birden fazla ürün, işverenlerin takımlarının hedeflerine uygun yazılımı seçmelerine yardımcı olur

Lattice sınırlamaları

Kendi hedefleriniz için tasarlanmamıştır

Uygulamada alışkanlık izleme veya zaman takibi özellikleri sunulmamaktadır

Lattice fiyatlandırması

Bu insan yönetimi aracı dört ücretli plan sunar

Büyüme (aylık 3 $/kişi, yıllık faturalandırılır) Büyüme planları Büyüme alanları (aylık 3 $/kişi, yıllık faturalandırılır) Büyüme planları Büyüme alanları 1:1 ve incelemeler entegrasyonu Kariyer Yolları

Büyüme planları

Büyüme alanları

1:1 ve incelemeler entegrasyonu

Kariyer Yolları

Büyüme planları

Büyüme alanları

1:1 ve incelemeler entegrasyonu

Kariyer Yolları

Performans (kullanıcı başına aylık 9 $, yıllık faturalandırılır) Performans raporlama ve analitik OKR'ler ve hedef yönetimi Haftalık güncellemeler Slack, Google uygulamaları ve Outlook entegrasyonları SSO Lattice Üniversitesi Mobil uygulama

Performans raporlama ve analitik

OKR'ler ve hedef yönetimi

Haftalık güncellemeler

Slack, Google uygulamaları ve Outlook entegrasyonları

SSO

Lattice Üniversitesi

Mobil uygulama

Performans raporlama ve analitik

OKR'ler ve hedef yönetimi

Haftalık güncellemeler

Slack, Google uygulamaları ve Outlook entegrasyonları

SSO

Lattice Üniversitesi

Mobil uygulama

Performans ve Katılım (kullanıcı başına aylık 12 $, yıllık olarak faturalandırılır) Performans planındaki tüm özellikler Çalışan katılım raporlama ve analizi Geçmiş karşılaştırmalar Anket şablonları Performans eğitimleri Düzenli danışmanlık

Performans planındaki tüm özellikler

Çalışan bağlılığı raporlama ve analitik

Geçmiş karşılaştırmalar

Anket şablonları

Performans eğitimleri

Düzenli danışmanlık

Performans planındaki tüm özellikler

Çalışan bağlılığı raporlama ve analitik

Geçmiş karşılaştırmalar

Anket şablonları

Performans eğitimleri

Düzenli danışmanlık

Enterprise (fiyatlandırma için Lattice ile iletişime geçin) Yerinde eğitim Özel planlar Özel ürün paketleri Rol tabanlı performans ve katılım eğitimi

Yerinde eğitim

Özel planlar

Özel ürün paketleri

Rol tabanlı performans ve katılım eğitimi

Yerinde eğitim

Özel planlar

Özel ürün paketleri

Rol tabanlı performans ve katılım eğitimi

Lattice müşteri değerlendirmeleri

G2 : 4,6/5 (2.600'den fazla yorum)

Capterra: 4,6/5 (75+ yorum)

8. Weekdone

via Weekdone

via Weekdone

Weekdone, OKR'lere dayanan bir hedef izleme yazılımıdır ve sürekli olarak kasıtlı adımlar atmanızı ve şirket hedefleriyle uyumlu hedefler belirlemenizi sağlar.

Weekdone'un anahtar özellikleri

Verimli alışkanlıklar oluşturmak için haftalık plan ve kontrol özelliği

Görsel gösterge panelleriyle raporlama ve veri görselleştirme

Haftalık ilerleme e-postaları

Weekdone'un artıları

Weekdone sınırlamaları

Bu platform, bireysel hedefleri veya alışkanlıkları değil, bir takımın performansını ve profesyonel hedef izlemeyi izlemek isteyen yöneticiler için oluşturulmuştur

Alışkanlık izleme veya zaman takibi özellikleri yoktur

Birden fazla görünüm sunmaz

Weekdone fiyatlandırması

Bu hedef izleme ve yönetim yazılımı, ücretsiz ve premium planlar sunar

Ücretsiz deneme (14 gün boyunca 4 veya daha fazla kullanıcı) Tüm özellikler dahildir

Tüm özellikler dahil

Tüm özellikler dahil

Ücretsiz plan (en fazla 3 kullanıcı) Tüm özellikler dahil

Tüm özellikler dahil

Tüm özellikler dahil

Premium (4-10 kişilik takımlar için başlar, yıllık 90 $, fiyat takım boyutuna göre değişir) Tüm özellikler dahildir

Tüm özellikler dahil

Tüm özellikler dahil

Weekdone müşteri değerlendirmeleri

G2 : 4/5 (20 yorum)

Capterra: 4,5/5 (40+ yorum)

9. Profit. co OKR'ler

profit.co aracılığıyla

profit.co aracılığıyla

Profit.co , işinizin takım performansını farklı şekillerde artırmasına yardımcı olacak bir ürün grubu içeren bir çalışan yönetimi ve bağlılığı aracıdır.

OKR Yönetimi ürünü, şirketlerin takımlarının hedeflerine öncelik vermelerine, zamandan tasarruf etmelerine, çalışanların katılımını sağlamalarına ve takım işbirliği ve sürekli iyileştirme kültürünü teşvik etmelerine yardımcı olur.

Profit. co OKR'lerin anahtar özellikleri

Takımın büyük resme fayda sağlayacak hedefler oluşturmasına yardımcı olan uyum gösterge panelleri

Her türlü hedefi izlemek için yedi tür anahtar sonuç

Profit.co'da görevleri anahtar sonuçlarla ilişkilendirin

Profit. co OKR'lerin artıları

400'den fazla önceden oluşturulmuş ve özel KPI

Stratejik hedefler oluşturmak için şablonlar

İlerlemeyi filtrelemek, izlemek ve ödüllendirmek için birden fazla gösterge paneli ve gösterge paneli içindeki özellikler

Profit. co OKR'lerin sınırları

Kişisel hedef belirleme için uygun değildir

Alışkanlık izleme için uygun değil

Profit. co OKR fiyatlandırması

Profit.co, ürün paketi için ücretsiz deneme ve üç tür plan sunmaktadır

Ücretsiz Beş kullanıcıya kadar 300'den fazla yerleşik KPI Önceden oluşturulmuş OKR şablonları OKR oluşturmak/düzenlemek için zaman aralıkları belirleme Otomatik hatırlatıcılar ve bildirimler Haftalık kontrol Ücretsiz mobil uygulama

Beş kullanıcıya kadar

300'den fazla yerleşik KPI

Önceden oluşturulmuş OKR şablonları

OKR'leri oluşturmak/düzenlemek için zaman aralıkları belirleyin

Otomatik hatırlatıcılar ve bildirimler

Haftalık kontrol

Ücretsiz mobil uygulama

Beş kullanıcıya kadar

300'den fazla yerleşik KPI

Önceden oluşturulmuş OKR şablonları

OKR'leri oluşturmak/düzenlemek için zaman dilimleri belirleyin

Otomatik hatırlatıcılar ve bildirimler

Haftalık kontrol

Ücretsiz mobil uygulama

Growth (kullanıcı başına aylık 7 $, yıllık faturalandırılır) Ücretsiz plandaki tüm özellikler OKR liste sayfanızı özelleştirin Anahtar sonuçlar ve hedefler için Withs Diğer ek özelliklerin çoğunu ekleyebilme 7/24 telefon ve sohbet desteği Ek entegrasyonlar

Ücretsiz plandaki tüm özellikler

OKR liste sayfanızı özelleştirin

Anahtar sonuçlar ve hedefler için Withs

Diğer ek özelliklerin çoğunu ekleyebilme

7/24 telefon ve sohbet desteği

Ek entegrasyonlar

Ücretsiz plandaki tüm özellikler

OKR liste sayfanızı özelleştirin

Anahtar sonuçlar ve hedefler için Withs

Diğer ek özelliklerin çoğunu ekleyebilme

7/24 telefon ve sohbet desteği

Ek entegrasyonlar

Enterprise (fiyatlandırma için iletişime geçin) Growth planındaki tüm özellikler Tüm ek eklenti özellikleri dahil 7/24 öncelikli destek Özel (fiyatlandırma için iletişime geçin) Growth planındaki tüm özellikler Tüm ek eklenti özellikleri dahil 7/24 öncelikli destek Özel müşteri başarı yöneticisi Yerinde dağıtım

Growth planındaki tüm özellikler

Tüm ek özellikler dahildir

7/24 öncelikli destek

Özel müşteri başarı yöneticisi

Yerinde dağıtım

Growth planındaki tüm özellikler

Tüm ek özellikler dahildir

7/24 öncelikli destek

Özel müşteri başarı yöneticisi

Yerinde dağıtım

Profit. co OKR'ler müşteri değerlendirmeleri

G2 : 4,8/5 (175+ yorum)

Capterra: 4,9/5 (115+ yorum)

10. 15five

via 15five

via 15five

15five, yöneticilerin ve İK departmanlarının takımlarının ilerlemesini denetlemelerine yardımcı olmak için ayrı hedef odaklı ürünler sunan profesyonel bir performans aracıdır.

Takımın hedeflerine ulaşmasına yardımcı olmak için Performans ve Odaklanma dahil olmak üzere birden fazla ürün planı sunar ve bunları uygulamada zaman içinde ölçülebilen SMART hedeflerine ayırır.

15five'in 15 anahtar özelliği

OKR'leri ve takım hedeflerini takip ederek önemli hedeflerinizi gerçekleştirin

Gerçek zamanlı geri bildirim verebilir veya kişisel hedef incelemeleri gerçekleştirebilirsiniz

Canlı gösterge panelinde ilerlemeyi görün

15five artıları

Birden fazla takım üyesini denetleyen yöneticiler için yararlıdır

Odaklanmış SMART hedefleri ve OKR odaklı özellikler

15five sınırlamaları

Alışkanlık izleme veya zaman takibi özelliği yoktur

Kendi hedefleriniz için uygun değildir

Sınırlı özelleştirme ve görünümler

15five fiyatlandırma

Bu hedef izleme yazılımı, planlarını onu kullanan şirketin veya takımın boyutuna göre ayırır

Engage (kullanıcı başına aylık 4 $) Özel konu tabanlı değerlendirmeler Geçmiş karşılaştırmalar Eylem planı gösterge paneli İçgörü brifingleri ve (kullanıcı başına aylık 4 $) Özel konu tabanlı değerlendirmeler Geçmiş karşılaştırmalar Eylem planı gösterge paneli İçgörü brifingleri ve stratejik planlama Mevcut yönetici ve çalışan koçluğu

Özel konu tabanlı değerlendirmeler

Geçmiş karşılaştırmalar

Eylem planı gösterge paneli

Öngörüler ve stratejik planlama

Mevcut yönetici ve çalışan koçluğu

Özel konu tabanlı değerlendirmeler

Geçmiş karşılaştırmalar

Eylem planı gösterge paneli

Öngörü brifingleri ve stratejik planlama

Mevcut yönetici ve çalışan koçluğu

Perform (kullanıcı başına aylık 8 $) Engage'de her şey Veri içgörüleri iOS ve Android uygulamaları Kalibrasyon HRIS entegrasyonları SSO

Engage'de her şey

Veri içgörüleri

iOS ve Android uygulamaları

Kalibrasyon

HRIS entegrasyonları

SSO

Engage'de her şey

Veri içgörüleri

iOS ve Android uygulamaları

Kalibrasyon

HRIS entegrasyonları

SSO

Focus (kullanıcı başına aylık 8 $) OKR'lerle hedef izleme OKR grafik görünümü Jira ve Salesforce entegrasyonu Veri içgörüleri HRIS entegrasyonları SSO

OKR'lerle hedef izleme

OKR grafik görünümü

Jira ve Salesforce entegrasyonu

Veri içgörüleri

HRIS entegrasyonları

SSO

OKR'lerle hedef izleme

OKR grafik görünümü

Jira ve Salesforce entegrasyonu

Veri içgörüleri

HRIS entegrasyonları

SSO

Toplam Platform (kullanıcı başına aylık 14 $) Alt düzey planlardan her şey DPA'lar ve güvenlik anketleri

Daha düşük seviyeli planlardan her şey

DPA'lar ve güvenlik anketleri

Daha düşük seviyeli planlardan her şey

DPA'lar ve güvenlik anketleri

15five müşteri değerlendirmeleri

G2 : 4,6/5 (1.600'den fazla yorum)

Capterra: 4,7/5 (800'den fazla yorum)

11. Trakstar

trakstar aracılığıyla

trakstar aracılığıyla

Trakstar, geri bildirimler aracılığıyla iş hedeflerine, performansa ve ilerlemeye göre uyarlanmış bir hedef izleme yazılımıdır.

Bu araç daha çok yöneticiler ve İK uzmanları içindir ve uygulama içi alışkanlık izleme özelliği sunmasa da, bir takımı yönetiyorsanız ve onlara bireysel hedefler belirlemelerine yardımcı oluyorsanız, bu yazılımı kullanmanın kesinlikle faydaları vardır.

Trakstar'ın anahtar özellikleri

Hedefleri tanımlamak, başarıları izlemek ve çalışanların ilerlemesini takip etmek için SMART hedef özelliği

Performans incelemeleri, kişiselleştirilmiş hedef izleme, sınırsız inceleme döngüleri ve sürekli geri bildirim ile ilerlemeyi izleyin

Oyun değiştiren 360 Derece Geri Bildirim – gerçek zamanlı sürekli geri bildirim döngüsüyle çalışanların katılımını, sorumluluk bilincini ve gelişimini teşvik edin

Otomatik e-posta hatırlatıcılar

Trakstar'ın artıları

Farklı hedefleri veya profesyonel ihtiyaçları karşılamak için birden fazla ürün sunar

Gerçek zamanlı veriler içeren gösterge panelleri

Takımların SMART hedef belirleme teknikleri ile bireysel ve genel ilerlemeyi geliştirmeleri için tasarlanmıştır

Trakstar sınırlamaları

Alışkanlık izleme veya zaman takibi özelliği yoktur

Kişisel hedefler için tasarlanmamıştır

Bir alışkanlık veya hedef takipçisinden çok bir İK platformu alternatifi

Trakstar fiyatlandırması

Trakstar'a teklif için başvurun

Trakstar müşteri değerlendirmeleri

G2 : 4,3/5 (180+ yorum)

Capterra: 4,4/5 (280+ yorum)

12. Joe'nun Hedefleri

joe's Goals aracılığıyla

joe's Goals aracılığıyla

Joe's Goals, sınırsız hedef belirlemenizi sağlayan web tabanlı bir hedef belirleme uygulamasıdır.

Bu çevrimiçi hedef belirleme aracı tamamen ücretsiz olmakla birlikte, ücretsiz sürümünde çok sayıda reklam bulunmaktadır.

Hırslı hedefler belirlemeye çalışırken görmek isteyeceğiniz bir şey değil, değil mi?

Joe's Goals'un anahtar özellikleri

Hedefleriniz için özel kontrol listeleri ekleyin

Günlük defterini kullanarak etkinliklerinizi ve hedeflerinizi not alın

Verimliliğinizin yüksek olduğunu hissettiğinizde aynı hedefe birden fazla onay işareti ekleyin

Joe's Goals artıları

Günlük puanınızı kullanarak hedeflerinizi takip edin

Negatif hedefler oluşturarak onlardan kurtulun

İstediğiniz kadar bireysel hedef ekleyin ve tek bir arayüzden güncelleyin

Joe's Goals sınırlamaları

Çevrimdışı destek yok

Hatırlatıcılar gibi gelişmiş çalışan verimlilik özellikleri yoktur

Mobil uygulama mevcut değil

Joe's Goals fiyatlandırması

Joe's Goals'un kullanımı ücretsizdir.

Joe's Goals müşteri değerlendirmeleri

G2: Yok

Capterra: N/A

Her zaman kendinize inanın ?

Hedef belirleme araçları, alışkanlık izleyiciler, hatırlatıcılar, hedef belirleme toplulukları ve daha fazlası gibi özelliklerle iddialı hedefler belirlemenize ve bu hedeflere doğru ilerlemenizi izlemenize yardımcı olur.

Doğru hedef yönetim aracıyla, tüm hedeflerinizi esnek bir şekilde uyarlayabilir ve yerine getirebilirsiniz. ?

Diğer bir deyişle, ClickUp ile izlemeye başlayın!

Zamanınızı verimli bir şekilde yönetmenize yardımcı olan başlangıç tarihleri ve son teslim tarihleri gibi özelliklerden, hedef ilerlemenizi istediğiniz şekilde izlemenizi sağlayan Özel Alanlar'a kadar, ClickUp başarıya ulaşmak için ihtiyacınız olan her şeye sahiptir.

Tüm hedeflerinizi gerçekleştirmek için bugün ClickUp'a ücretsiz katılın!