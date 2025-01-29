2025'te Takımlar için En İyi 12 Hedef Belirleme Yazılımı

Ulaşmak istediğiniz tüm inanılmaz hedefleri hayal etmek kolaydır, ancak bunları gerçekten belirlemek o kadar kolay değildir.
Ama cesaretinizi kaybetmeyin!
Çeşitli şeylerin dikkatimizi dağıttığı için bu tamamen normaldir.
Diğer zamanlarda ise gerçekçi hedefleri nasıl belirleyeceğimizi bilmiyoruz.
İşte bu noktada hedef belirleme yazılımları size yardımcı olabilir.
Bu makalede, hedef belirleme yazılımının ne olduğunu ele alacak ve Elle Woods gibi hedeflerinizi belirlemenize ve ulaşmanıza yardımcı olacak 12 harika aracı öne çıkaracağız.
Hadi başlayalım. ??
Hedef Belirleme Yazılımı Nedir?
Kişisel veya profesyonel düzeyde olsun, hedefler odak noktanızı hayatta olmak istediğiniz yereuyumlu hale getirir. Ayrıca çalışanların bağlılığını artırarak işlerin durgunlaşmamasını sağlar.
Ancak hedefleri manuel olarak belirlemek ve ilerlemeyi izlemek ne kadar sinir bozucu olabileceğini hepimiz biliyoruz.
Peki, ter dökmeden hedefleri nasıl belirleyebilir ve günlük ilerlemeyi nasıl izleyebilirsiniz?
Bir hedef belirleme uygulaması kullanarak
Hedef belirleme aracı, SMART hedefler, KPI'lar ve OKR'lere yönelik ilerlemenizi belirlemenizi ve izlemenizi sağlar.
Bir dakika... bunlar ne?
İşte kısa bir özet:
- SMART hedef, spesifik, m ölçülebilir, a ulaşılabilir, r gerçekçi ve t zaman sınırlı hedefler belirlediğiniz bir hedef gerçekleştirme kılavuzudur
- KPI (Anahtar Performans Göstergeleri), işletmelerin temel iş hedeflerine doğru ilerleme kaydedip kaydetmediklerini belirlemelerine yardımcı olur
- OKR ( Hedefler ve Anahtar Sonuçlar), takımların ve bireylerin hedefleri tanımlamasına ve bunları ölçmek için bir yol bulmasına yardımcı olan bir hedef belirleme yöntemidir
Örneğin, Elle aşağıdaki gibi OKR'ler belirleyebilir:
- Amaç: Harvard Hukuk Fakültesi'ne girmek
- Anahtar sonuç 1: günde üç saat çalışın
- Anahtar sonuç 2: günde bir alıştırma kağıdı yapın
- Anahtar sonuç 3: LSAT'larda 179 puan
Hedef yönetimi yazılımı, aşağıdaki gibi çeşitli özelliklerle bunu yapmanıza yardımcı olur:
- Hedeflerinizi izlemek için otomatik hedef izleme sistemleri
- İlerlemenizi doğru bir şekilde analiz etmenize yardımcı olacak gösterge panelleri ve ilerleme raporları
- Hedeflerinizi basit görevlere ayırmak için iş akışları
- Son teslim tarihlerini takip etmek için metin ve e-posta bildirimleri
- Pembe, göz kamaştırıcı telefonunuzda hedeflerinizi yeniden gözden geçirmek için mobil uygulamalar ?
Hedef izleme uygulamasıyla, hukuk fakültesini "Malibu Barbie" olarak bitirmek veya hayalinizdeki işe girmek gibi, karşınıza çıkan her hedefi gerçekleştirebilirsiniz.
12 En İyi Hedef Belirleme Yazılımı
İşte, hedefleriniz konusunda Elle kadar kendinden emin olmanıza yardımcı olacak en iyi 12 hedef belirleme yazılımı:
1. ClickUp
ClickUp , küçük ve büyük şirketlerde süper verimli takımlar tarafından kullanılan en yüksek puanlı hedef belirleme ve proje yönetimi yazılımlarından biridir.
Hedeflerin önceliklendirilmesinden dinamik bir takvimde planlanmasına kadar, ClickUp en gelişmiş hedef yönetim aracıdır.
ClickUp, tüm hedeflerinizi belirlemenize ve gerçekleştirmenize nasıl yardımcı olabilir?
ClickUp'taki hedefler, daha küçük ve ölçülebilir hedefler olarak bölünebilen üst düzey amaçlardır. Hedefinize ulaşmak için yapmanız gereken tek şey, bu basit hedefleri tamamlamaktır.
Siz bu hedefleri gerçekleştirmeye çalışırken, ClickUp otomatik olarak hedefinize ne kadar yaklaştığınızı hesaplar.
Ama durun... hedefler nasıl belirlenir?
ClickUp'ta hedef belirlemek, bükme ve kırma hareketlerini öğrenmek kadar kolay!
ClickUp'ta "hedefler" bölümüne gidin ve "+yeni hedef" düğmesine tıklayarak yeni bir hedef oluşturun. Aşağıdakileri de ayarlayabilirsiniz:
- Hedefinizin adı
- Son teslim tarihi
- Bundan kim sorumludur ve daha fazlası
Ve işte!
Kendinize bir hedef belirlediniz.
ClickUp ile, tüm gün yatakta bir kutu çikolata ile yatmak isteseniz bile, odaklanmanızı ve motivasyonunuzu korumak için ulaşılabilir hedefler belirleyebilirsiniz. ?
Nasıl?
Hedefinizi yönetilebilir hedefler halinde bölebilirsiniz. "Hedef ekle" düğmesine tıklayın ve hedeflerinizin genel hedefinizin hemen altında görünmesini izleyin.
ClickUp'ın hedef özelliği ile herhangi bir hedefi kolayca ölçülebilir hedefler halinde bölün
ClickUp, aşağıdakiler gibi farklı hedefler belirlemenizi sağlar:
- Sayı: Hukuk Fakültesi Giriş Sınavında almak istediğiniz puan gibi sayısal rakamlar?
- Doğru veya yanlış: bir şeyin tamamlanıp tamamlanmadığını girin. Örneğin, yüksek profilli bir davayı kazanıp kazanmadığınız gibi
- Para birimi: paranızı takip edin. Örneğin, alışverişinizde ne kadar harcayacaksınız?
- Görevler: Görevlerinizden biri Chutney 'nin saçlarına perma yaptırmadığını kanıtlamaksa, bu görevi hedeflerinize ekleyebilirsiniz
Tüm hedeflerinizi sıraladıktan sonra, bunları Hedef Klasörleri'nde saklayabilirsiniz. Hedef klasörleri, benzer hedefleri düzenli ve temiz klasörler halinde gruplandırmanıza olanak tanır.
Benzer hedefleri ClickUp'ta Hedef Klasörleri'nde düzenli bir şekilde saklayın ve kategorilere ayırın
Bir sonraki adım, bu hedeflere doğru ilerlemenizi izlemektir.
ClickUp hedef izlemeyi nasıl kolaylaştırıyor?
1. Her hedef için ilerlemenizi izleyin: hedefiniz hukuk fakültesinde on sınavdan on tam not almaksa, şu ana kadar kaç tanesinden tam not aldığınızı görebilirsiniz
2. Hedeflerinizin genel hedefinize nasıl katkıda bulunduğunu görün: Şu ana kadar tüm hedeflerinizin %25'ini tamamladıysanız, hedef ilerlemeniz %25 olacaktır
Böylece, ilerlemeniz hakkında sürekli geri bildirim alabilirsiniz.
ClickUp hedeflerinde tamamlanan hedeflerin yüzdesiyle ilerlemenizi izleyin
Ve tıpkı Elle Woods gibi, biz de sürprizlerle doluyuz!
İşte ClickUp'ın size sunduğu özelliklere bir göz atın:
Diğer önemli ClickUp özellikleri
- Haftalık puan kartları: tüm kız öğrenci kulübü üyelerine, hafta boyunca herkesin hangi takım hedefine yönelik çalışacağını bildirin
- Gösterge panelleri : hedef ilerlemesi, projelerde harcanan zaman ve daha fazlası dahil olmak üzere, kız öğrenci birliğinizdeki ( Çalışma Alanı ) her şey hakkında genel bir bakış elde edin
- Kontrol listeleri: Harvard Hukuk Fakültesi'ne nasıl gireceğinizi özetleyen basit yapılacaklar listeleri oluşturun ve hareket halindeyken öğeleri işaretleyin
- Hatırlatıcılar : Elle Woods gibi alışverişle meşgul müsünüz? Endişelenmeyin. ClickUp, görevlerinizi son teslim tarihinden beş dakika ila üç gün öncesine kadar size hatırlatır
- Durumlar : Hedeflerinizi doğru bir şekilde izlemek için işinize farklı aşamalar ekleyin
- Yerel Zaman Takibi: Paulette'in salonunda ne kadar zaman geçirdiğinizi takip edin
- Not Defteri: fikirleri, önemli notları, yasal terimleri ve daha fazlasını not alın
- Yineleyen Görevler: Bruiser'ı şımartmak gibi günlük, haftalık ve aylık olarak yapacağınız görevler için tekrarlanan programlar oluşturun (bu görev elbette günlük)
- Görünümler: yaklaşan görevlerinizi liste, kanban, Gantt grafiği ve istediğiniz başka bir stilde görüntüleyin
- Zihin Haritaları: hukuk kliniği davalarını nasıl kazanacağınızı güzel bir zihin haritasında görselleştirin
- Özel Bildirimler: ClickUp'ın hedeflerinizle ilgili sizi nasıl ve ne zaman bilgilendireceğini seçin
- Şablonlar: hedef belirleme, kişisel planlama, finans yönetimi, etkinlik planlama ve daha fazlası için şablonları kullanın.
ClickUp artıları
- Sınırsız kullanıcı ile güçlü Sonsuza Kadar Ücretsiz plan
- Çevrimiçi ve Çevrimdışı Mod ile kullanıcı dostu arayüz
- Belgeler ile yaklaşan hedefler, bilgi tabanları ve daha fazlası üzerinde işbirliği yapın
- Görevleri birden fazla atanan kişiye atayın, böylece takım üyeleri hedefler üzerinde birlikte çalışabilir
- Sohbet görünümü ile işinizin yanı sıra kişisel ve iş hedefleriniz hakkında tartışmalar yapın
- Gizlilik, misafirler ve izinler, hedeflerinize kimlerin erişebileceğini kontrol etmenizi sağlar
- Takvim senkronizasyonu ile ClickUp görevlerinizi Google Takvim, Outlook Takvim ve Apple Takvim ile senkronize edin
- Google Assistant, Calendly, Evernote ve daha fazlası gibi birçok üçüncü taraf yazılımla entegre olur
- Güçlü iOS ve Android mobil uygulamalarımızı kullanarak görevler ekleyin ve hatırlatıcılar oluşturun
- Apple, Windows ve Linux platformlarını destekler
ClickUp sınırlamaları
- Mobil uygulamada (henüz) tablo görünümü yok
ClickUp'ın yol haritasına göz atarak bu tür küçük dezavantajları nasıl giderdiğimizi görün .
Ve bu ücretsiz OKR yazılımının sizin için hazırladığı tüm heyecan verici özellikleri kaçırmayın!
ClickUp fiyatlandırması
ClickUp beş fiyatlandırma planı sunar:
- Sonsuza Kadar Ücretsiz Plan (kişisel kullanım için en iyisi)
- Sınırsız Plan (küçük takımlar için en uygun seçenek (aylık üye başına 7 $))
- İş Planı (orta ölçekli takımlar için en uygun seçenek (aylık 12 $/üye)
- Enterprise (fiyat bilgisi için satış departmanıyla iletişime geçin)
ClickUp müşteri değerlendirmeleri
- G2: 4,7/5 (2000+ yorum)
- Capterra: 4,7/5 (2000+ yorum)
2. Databox
databox aracılığıyla
Databox , tüm verilerinizi bir araya getiren ve hedeflerinizi kolaylıkla izlemenizi sağlayan bir performans yönetim aracıdır. Uygulama ayrıca KPI verileriyle ilerlemeyi izlemenizi sağlar, bu nedenle yaklaşan bir performans değerlendirmeniz varsa Databox size yardımcı olabilir.
Ancak, bu hedef planlayıcı yazılımın fiyat planları oldukça pahalıdır, bu yüzden onu kullanmak için tüm finansal kaynaklarınızı bir araya getirmeniz gerekecektir.
Databox'ın anahtar özellikleri
- Gösterge panellerinde hedef ilerlemesini görselleştirin
- İlerleme çubukları, tablolar, çizgi veya çubuk grafikler ve daha fazlasını kullanarak ilerlemeyi izleyin
- Hedefinize ulaşma olasılığınız yüksek veya düşük olduğunda bildirim alın
- Takımlara ve bireylere hedefler atayın
Databox'ın avantajları
- Önümüzdeki haftalar, aylar ve çeyrekler için organizasyonel hedefler belirleyin
- Aylık hedefler otomatik olarak uygun haftalık ve günlük hedeflere dönüştürülür
- Dizüstü bilgisayarınızdan veya mobil cihazınızdan hedef verilerinize erişin
Databox sınırları
- Hedef belirleme yazılımının ücretsiz planında yalnızca üç hedef gösterge paneli bulunur
- Raporları özelleştiremezsiniz (sadece haftalık veya aylık raporlarla sınırlısınız)
- İlk kurulum zor olabilir
Databox fiyatlandırması
Bu hedef belirleme aracının dört fiyatlandırma planı vardır:
- Ücretsiz 3 veri kaynağı 3 kullanıcı 3 gösterge paneli Ve daha fazlası
- 3 veri kaynağı
- 3 kullanıcı
- 3 gösterge paneli
- Ve daha fazlası
- 3 veri kaynağı
- 3 kullanıcı
- 3 gösterge paneli
- Ve daha fazlası
- Temel (59 $/ay) 10 veri kaynağı 10 kullanıcı 10 gösterge paneli Ve daha fazlası
- 10 veri kaynağı
- 10 kullanıcı
- 10 gösterge paneli
- Ve daha fazlası
- 10 veri kaynağı
- 10 kullanıcı
- 10 gösterge paneli
- Ve daha fazlası
- Plus (119 $/ay): Ek açıklamalar Sorgu oluşturucu Slack entegrasyonu Ve daha fazlası
- Açıklamalar
- Sorgu oluşturucu
- Slack entegrasyonu
- Ve daha fazlası
- Açıklamalar
- Sorgu oluşturucu
- Slack entegrasyonu
- Ve daha fazlası
- İş (299 $/ay): 50 veri kaynağı 20 kullanıcı 50 gösterge paneli Ve daha fazlası
- 50 veri kaynağı
- 20 kullanıcı
- 50 gösterge paneli
- Ve daha fazlası
- 50 veri kaynağı
- 20 kullanıcı
- 50 gösterge paneli
- Ve daha fazlası
Databox müşteri değerlendirmeleri
- G2: 4,5/5 (100'den fazla yorum)
- Capterra: 4,8/5 (100'den fazla yorum)
3. Goalscape
via Goalscape
Goalscape, büyük zorlukları yönetilebilir alt hedeflere bölmenize yardımcı olan görsel bir hedef belirleme aracıdır.
Ancak, bu ücretsiz hedef belirleme yazılımının kanban panoları, Gantt grafikleri veya hatta takvim görünümü olup olmadığını merak ediyorsanız..
Ne yazık ki, dairesel görünüm veya liste görünümü ile sınırlısınız.
Goalscape'in anahtar özellikleri
- Hedefler belirleyin ve bunları yönetmek için görsel bir hiyerarşi oluşturun
- Hedefler için sorumlulukları bireylere veya gruplara atayın
- Gerçek zamanlı ilerleme izleme
- Hedeflerinizi farklı renklerle işaretleyerek öncelik sırasına koyun
Goalscape'in artıları
- Harici kullanıcıları hedefleriniz üzerinde ücretsiz olarak işbirliği yapmaya davet edin
- İş hedeflerinize son teslim tarihleri ve zaman aralıkları ekleyerek hiçbir teslim tarihini kaçırmayın
- Notlar, ek dosyalar ve bağlantılarla hedeflerinizi özelleştirin
Goalscape sınırları
- Uzun vadeli hedef izleme özellikleri yok
- Ücretsiz plan bir çevrimiçi proje ile sınırlıdır
- Yerel zaman takibi özelliği yok
Goalscape fiyatlandırması
Bu hedef planlama yazılımının üç fiyatlandırma planı vardır:
- Goalscape çevrimiçi ücretsiz Görsel hedef belirleme Bir çevrimiçi proje Mobil eşlik uygulaması Ve daha fazlası
- Görsel hedef belirleme
- Bir çevrimiçi proje
- Mobil eşlik uygulaması
- Ve daha fazlası
- Görsel hedef belirleme
- Bir çevrimiçi proje
- Mobil eşlik uygulaması
- Ve daha fazlası
- Goalscape çevrimiçi sınırsız (aylık 6 $): Sınırsız çevrimiçi proje Herkesle çevrimiçi paylaşım Tam destek Ücretsiz güncellemeler ve daha fazlası
- Sınırsız çevrimiçi proje
- Çevrimiçi olarak herkesle paylaşın
- Tam destek
- Ücretsiz güncellemeler ve daha fazlası
- Sınırsız çevrimiçi proje
- Çevrimiçi olarak herkesle paylaşın
- Tam destek
- Ücretsiz güncellemeler ve daha fazlası
- Goalscape masaüstü (tek seferlik 60 $ ödeme): Çevrimdışı projeler oluşturun Ömür boyu destek ve güncellemeler Ve daha fazlası
- Çevrimdışı projeler oluşturun
- Ömür boyu destek ve güncellemeler
- Ve daha fazlası
- Çevrimdışı projeler oluşturun
- Ömür boyu destek ve güncellemeler
- Ve daha fazlası
Goalscape müşteri değerlendirmeleri
- G2: 5/5 (1 yorum)
- Capterra: 5/5 (4+ yorum)
Bonus: Öğrenciler için SMART Hedefleri
4. Goals.com
via Goals. com
Goals.com , her gün spor salonuna gitmek gibi iyi alışkanlıklar edinmenize yardımcı olmak için bir dönüşüm günlüğü ve alışkanlık takipçisi içeren kişisel hedef belirleme uygulamasıdır.
Ne yazık ki, hedef haritaları ve alışkanlık izleyici gibi temel hedef izleme özelliklerinin çoğu yalnızca ücretli planlarda mevcuttur. (İhtiyacınız olduğunda endorfinler nerede! ?)
Goals.com'un anahtar özellikleri
- Yerleşik alışkanlık takipçisi
- Bire bir mesajlar ve grup mesajları göndermenizi sağlayan bir mesajlaşma platformu
- Metin ve e-posta yoluyla düzenli ilerleme raporları ve başarı özetleri alın
- Motivasyonunuzu yüksek tutmak için güçlü bir vizyon panosu oluşturun
Goals.com artıları
- İlham kaynağı olacak hedef belirleyenlerden oluşan bir topluluğa katılın
- Evde veya yoldayken size bildirim gönderecek hatırlatıcılar ayarlayın
- Özel bir hedef şablonu kullanın veya kendi şablonunuzu oluşturun
Goals.com sınırlamaları
- Kişisel günlük özelliği yalnızca ücretli planlarda mevcuttur
- Takım üyelerine görev atayamama
- Yerel zaman izleyici yok
Goals.com fiyatlandırması
Bu hedef belirleme aracının üç fiyatlandırma planı vardır:
- Temel (ücretsiz): Hatırlatıcılar Bugünün odak noktası Topluluk Ve daha fazlası
- Hatırlatıcılar
- Bugünün odak noktası
- Topluluk
- Ve daha fazlası
- Hatırlatıcılar
- Bugünün odak noktası
- Topluluk
- Ve daha fazlası
- Kişisel (özel fiyat teklifi için Goals.com ile iletişime geçin): Hedef haritaları Mobil koçluk Vizyon panosu Alışkanlık takipçisi Ve daha fazlası
- Hedef haritaları
- Mobil koçluk
- Vizyon panosu
- Alışkanlık takipçisi
- Ve daha fazlası
- Hedef haritaları
- Mobil koçluk
- Vizyon panosu
- Alışkanlık takipçisi
- Ve daha fazlası
- Takımlar (kullanıcı başına aylık 6,99 $): Takımlar için hedef haritaları Takımlar için mobil koçluk Dosya paylaşımı Ve daha fazlası
- Takımlar için hedef haritaları
- Takımlar için mobil koçluk
- Dosya paylaşımı
- Ve daha fazlası
- Takımlar için hedef haritaları
- Takımlar için mobil koçluk
- Dosya paylaşımı
- Ve daha fazlası
Goals.com müşteri değerlendirmeleri
- G2: Yok
- Capterra: Yok
5. Hedefler Yolda
via Hedefler Yolda
Goals On Track, her engeli SMART hedeflerine ve odaklanmış bir eylem planına bölerek hedef belirleme ve yönetim aracıdır.
Özelleştirilebilir kanban benzeri gösterge paneli, yaklaşan önemli hedeflerin ve görevlerin günlük dökümünü sunarken, dönüm noktaları ve alt hedefler özellikleri, bu hedeflere ulaşmak için tutarlı ve yönetilebilir adımlar atmanıza yardımcı olur.
Bu platform, günlük olarak sağlıklı ve akıllı alışkanlıklar edinmenize yardımcı olmak için hedef günlüğü ve sanal vizyon panosunun yanı sıra alışkanlık izleme özelliği de sunar.
Goals On Track anahtar özellikleri
- Goals On Track'in hazır şablonlarından birini kullanarak hedefler oluşturun veya daha sonra yeniden kullanmak üzere kendi şablonunuzu oluşturun
- Zaman takibi ve alışkanlık izleme özellikleri
- Kişisel hedeflerinizi ve OKR'lerinizi etkileşimli bir grafik ve hedef raporunda görüntüleyin
- Günlük, haftalık veya aylık olarak tekrarlanacak yinelenen hedefler belirleyin
Goals On Track artıları
- Evden uzaktayken hedeflerinizi izlemek için iOS ve Android cihazlarda desteklenir
- ICalendar, Google Takvim, Outlook ve daha fazlası gibi diğer takvim uygulamalarıyla entegre olur
- Takım sürümünde diğer kullanıcılarla ne kadar ilerleme kaydedildiğini paylaşabilirsiniz
Goals On Track sınırlamaları
- Başkalarına hedef atayamama veya görev hedeflerine yorum yapamama
- Takım hedeflerinden ziyade bireysel hedef izleme ve alışkanlık izleme için daha iyidir
- Kanban benzeri gösterge paneli ve takvim görünümleriyle sınırlıdır
Goals On Track fiyatlandırması
Bu hedef izleme aracı ve alışkanlık takipçisi iki ücretli plan sunar:
- Üyelik (bireysel kullanım için yıllık 68 $) Web ve mobil uygulamada sınırsız kullanım Özelliklerin sınırsız kullanımı Tüm hedef şablonlarına ve gelecekteki eklentilere erişim Ücretsiz teknik destek
- Web ve mobil uygulamada sınırsız kullanım
- Özelliklerin sınırsız kullanımı
- Tüm hedef şablonlarına ve gelecekteki eklentilere erişim
- Ücretsiz teknik destek
- Web ve mobil uygulamada sınırsız kullanım
- Özelliklerin sınırsız kullanımı
- Tüm hedef şablonlarına ve gelecekteki eklentilere erişim
- Ücretsiz teknik destek
- Takım hesabı (fiyatlandırma için iletişime geçin) Bireysel üyelik avantajlarının tümünü içerir Çoklu kullanıcı özellikleri Ücretsiz teknik destek Bonus e-kitaplar ve kaynaklar
- Bireysel üyelik avantajlarının tümü dahildir
- Çoklu kullanıcı özellikleri
- Ücretsiz teknik destek
- Bonus e-kitaplar ve kaynaklar
- Bireysel üyelik avantajlarının tümü dahildir
- Çoklu kullanıcı özellikleri
- Ücretsiz teknik destek
- Bonus e-kitaplar ve kaynaklar
Goals On Track müşteri değerlendirmeleri
- G2: Yok
- Capterra: Yok
6. Engagedly
engagedly aracılığıyla
Engagedly, çalışanların verimliliğini korumalarına yardımcı olan bir performans yönetim sistemidir. Süreci, hedefler ve OKR'lere uyum sağlamak ve yetenek gelişimini yönetmek için sık geri bildirim kültürünün oluşturulmasına dayanır.
Engagedly'nin anahtar özellikleri
- Stratejik hedef ve OKR izleme özellikleri
- Gerçek zamanlı geri bildirim
- Takım hedeflerine ve bireylerin hedef ilerlemelerine bakmanın birçok yolu
Engagedly artıları
- Hedef izleme, analiz, ödül sistemi ve mentorluk için çeşitli ürünler ve özellikler sunar
- Bazı ürünler için gösterge panelleri, box ve zihin haritası benzeri görünümler mevcuttur
Engagedly sınırlamaları
- Bireysel kullanımdan çok İK ve yönetim takımları için daha uygun
- Uygulamada alışkanlık izleme aracı yok
Engagedly fiyatlandırma
- Fiyatlandırma ayrıntıları için Engagedly satış ekibiyle iletişime geçin
Engagedly müşteri değerlendirmeleri
- G2: 4,2/5 (200'den fazla yorum)
- Capterra: 4,7/5 (74 yorum)
7. Lattice
lattice aracılığıyla
Lattice , yöneticilerin takım üyelerinin mesleki becerilerini geliştirmelerine ve işyerini iyileştirmeye yönelik hedeflere ulaşmalarına yardımcı olmak için ayrı hedef izleme ürünleri içeren bir çalışan performans yönetim sistemidir.
Lattice'in anahtar özellikleri
- Performans, Hedefler ve Büyüme dahil olmak üzere, her biri performansı artırmaya, OKR'lere ve sürekli iyileştirmeye odaklanan beş ayrı ürün
- Hedefler ürünündeki gösterge panelleri, kimin hedefine doğru ilerlediğini görmenize ve büyüme alanlarını belirlemenize yardımcı olur
Lattice'in avantajları
- Zenefits, Rippling ve ADP gibi diğer yönetim araçlarıyla entegre olur ve hem yüz yüze hem de uzaktan çalışan takımlar tarafından kullanılabilir
- Birden fazla ürün, işverenlerin takımlarının hedeflerine uygun yazılımı seçmelerine yardımcı olur
Lattice sınırlamaları
- Kendi hedefleriniz için tasarlanmamıştır
- Uygulamada alışkanlık izleme veya zaman takibi özellikleri sunulmamaktadır
Lattice fiyatlandırması
Bu insan yönetimi aracı dört ücretli plan sunar
- Büyüme (aylık 3 $/kişi, yıllık faturalandırılır) Büyüme planları Büyüme alanları 1:1 ve incelemeler entegrasyonu Kariyer Yolları
- Büyüme planları
- Büyüme alanları
- 1:1 ve incelemeler entegrasyonu
- Kariyer Yolları
- Büyüme planları
- Büyüme alanları
- 1:1 ve incelemeler entegrasyonu
- Kariyer Yolları
- Performans (kullanıcı başına aylık 9 $, yıllık faturalandırılır) Performans raporlama ve analitik OKR'ler ve hedef yönetimi Haftalık güncellemeler Slack, Google uygulamaları ve Outlook entegrasyonları SSO Lattice Üniversitesi Mobil uygulama
- Performans raporlama ve analitik
- OKR'ler ve hedef yönetimi
- Haftalık güncellemeler
- Slack, Google uygulamaları ve Outlook entegrasyonları
- SSO
- Lattice Üniversitesi
- Mobil uygulama
- Performans raporlama ve analitik
- OKR'ler ve hedef yönetimi
- Haftalık güncellemeler
- Slack, Google uygulamaları ve Outlook entegrasyonları
- SSO
- Lattice Üniversitesi
- Mobil uygulama
- Performans ve Katılım (kullanıcı başına aylık 12 $, yıllık olarak faturalandırılır) Performans planındaki tüm özellikler Çalışan katılım raporlama ve analizi Geçmiş karşılaştırmalar Anket şablonları Performans eğitimleri Düzenli danışmanlık
- Performans planındaki tüm özellikler
- Çalışan bağlılığı raporlama ve analitik
- Geçmiş karşılaştırmalar
- Anket şablonları
- Performans eğitimleri
- Düzenli danışmanlık
- Performans planındaki tüm özellikler
- Çalışan bağlılığı raporlama ve analitik
- Geçmiş karşılaştırmalar
- Anket şablonları
- Performans eğitimleri
- Düzenli danışmanlık
- Enterprise (fiyatlandırma için Lattice ile iletişime geçin) Yerinde eğitim Özel planlar Özel ürün paketleri Rol tabanlı performans ve katılım eğitimi
- Yerinde eğitim
- Özel planlar
- Özel ürün paketleri
- Rol tabanlı performans ve katılım eğitimi
- Yerinde eğitim
- Özel planlar
- Özel ürün paketleri
- Rol tabanlı performans ve katılım eğitimi
Lattice müşteri değerlendirmeleri
- G2: 4,6/5 (2.600'den fazla yorum)
- Capterra: 4,6/5 (75+ yorum)
8. Weekdone
via Weekdone
Weekdone, OKR'lere dayanan bir hedef izleme yazılımıdır ve sürekli olarak kasıtlı adımlar atmanızı ve şirket hedefleriyle uyumlu hedefler belirlemenizi sağlar.
Weekdone'un anahtar özellikleri
- Verimli alışkanlıklar oluşturmak için haftalık plan ve kontrol özelliği
- Görsel gösterge panelleriyle raporlama ve veri görselleştirme
- Haftalık ilerleme e-postaları
Weekdone'un artıları
- Weekdone deneyiminizi optimize etmenize yardımcı olacak canlı sohbet ve OKR koçluğu
- Slack, Teams, Zapier ve daha fazlasıyla entegre olarak çalışan bağlılığını ve takım iletişimi hedef izlemeyi iyileştirin
Weekdone sınırlamaları
- Bu platform, bireysel hedefleri veya alışkanlıkları değil, bir takımın performansını ve profesyonel hedef izlemeyi izlemek isteyen yöneticiler için oluşturulmuştur
- Alışkanlık izleme veya zaman takibi özellikleri yoktur
- Birden fazla görünüm sunmaz
Weekdone fiyatlandırması
Bu hedef izleme ve yönetim yazılımı, ücretsiz ve premium planlar sunar
- Ücretsiz deneme (14 gün boyunca 4 veya daha fazla kullanıcı) Tüm özellikler dahildir
- Tüm özellikler dahil
- Tüm özellikler dahil
- Ücretsiz plan (en fazla 3 kullanıcı) Tüm özellikler dahil
- Tüm özellikler dahil
- Tüm özellikler dahil
- Premium (4-10 kişilik takımlar için başlar, yıllık 90 $, fiyat takım boyutuna göre değişir) Tüm özellikler dahildir
- Tüm özellikler dahil
- Tüm özellikler dahil
Weekdone müşteri değerlendirmeleri
- G2: 4/5 (20 yorum)
- Capterra: 4,5/5 (40+ yorum)
9. Profit. co OKR'ler
profit.co aracılığıyla
Profit.co , işinizin takım performansını farklı şekillerde artırmasına yardımcı olacak bir ürün grubu içeren bir çalışan yönetimi ve bağlılığı aracıdır.
OKR Yönetimi ürünü, şirketlerin takımlarının hedeflerine öncelik vermelerine, zamandan tasarruf etmelerine, çalışanların katılımını sağlamalarına ve takım işbirliği ve sürekli iyileştirme kültürünü teşvik etmelerine yardımcı olur.
Profit. co OKR'lerin anahtar özellikleri
- Takımın büyük resme fayda sağlayacak hedefler oluşturmasına yardımcı olan uyum gösterge panelleri
- Her türlü hedefi izlemek için yedi tür anahtar sonuç
- Profit.co'da görevleri anahtar sonuçlarla ilişkilendirin
Profit. co OKR'lerin artıları
- 400'den fazla önceden oluşturulmuş ve özel KPI
- Stratejik hedefler oluşturmak için şablonlar
- İlerlemeyi filtrelemek, izlemek ve ödüllendirmek için birden fazla gösterge paneli ve gösterge paneli içindeki özellikler
Profit. co OKR'lerin sınırları
- Kişisel hedef belirleme için uygun değildir
- Alışkanlık izleme için uygun değil
Profit. co OKR fiyatlandırması
Profit.co, ürün paketi için ücretsiz deneme ve üç tür plan sunmaktadır
- Ücretsiz Beş kullanıcıya kadar 300'den fazla yerleşik KPI Önceden oluşturulmuş OKR şablonları OKR oluşturmak/düzenlemek için zaman aralıkları belirleme Otomatik hatırlatıcılar ve bildirimler Haftalık kontrol Ücretsiz mobil uygulama
- Beş kullanıcıya kadar
- 300'den fazla yerleşik KPI
- Önceden oluşturulmuş OKR şablonları
- OKR'leri oluşturmak/düzenlemek için zaman aralıkları belirleyin
- Otomatik hatırlatıcılar ve bildirimler
- Haftalık kontrol
- Ücretsiz mobil uygulama
- Beş kullanıcıya kadar
- 300'den fazla yerleşik KPI
- Önceden oluşturulmuş OKR şablonları
- OKR'leri oluşturmak/düzenlemek için zaman dilimleri belirleyin
- Otomatik hatırlatıcılar ve bildirimler
- Haftalık kontrol
- Ücretsiz mobil uygulama
- Growth (kullanıcı başına aylık 7 $, yıllık faturalandırılır) Ücretsiz plandaki tüm özellikler OKR liste sayfanızı özelleştirin Anahtar sonuçlar ve hedefler için Withs Diğer ek özelliklerin çoğunu ekleyebilme 7/24 telefon ve sohbet desteği Ek entegrasyonlar
- Ücretsiz plandaki tüm özellikler
- OKR liste sayfanızı özelleştirin
- Anahtar sonuçlar ve hedefler için Withs
- Diğer ek özelliklerin çoğunu ekleyebilme
- 7/24 telefon ve sohbet desteği
- Ek entegrasyonlar
- Ücretsiz plandaki tüm özellikler
- OKR liste sayfanızı özelleştirin
- Anahtar sonuçlar ve hedefler için Withs
- Diğer ek özelliklerin çoğunu ekleyebilme
- 7/24 telefon ve sohbet desteği
- Ek entegrasyonlar
- Enterprise (fiyatlandırma için iletişime geçin) Growth planındaki tüm özellikler Tüm ek eklenti özellikleri dahil 7/24 öncelikli destek Özel müşteri başarı yöneticisi Yerinde dağıtım
- Growth planındaki tüm özellikler
- Tüm ek özellikler dahildir
- 7/24 öncelikli destek
- Özel müşteri başarı yöneticisi
- Yerinde dağıtım
- Growth planındaki tüm özellikler
- Tüm ek özellikler dahildir
- 7/24 öncelikli destek
- Özel müşteri başarı yöneticisi
- Yerinde dağıtım
Profit. co OKR'ler müşteri değerlendirmeleri
- G2: 4,8/5 (175+ yorum)
- Capterra: 4,9/5 (115+ yorum)
10. 15five
via 15five
15five, yöneticilerin ve İK departmanlarının takımlarının ilerlemesini denetlemelerine yardımcı olmak için ayrı hedef odaklı ürünler sunan profesyonel bir performans aracıdır.
Takımın hedeflerine ulaşmasına yardımcı olmak için Performans ve Odaklanma dahil olmak üzere birden fazla ürün planı sunar ve bunları uygulamada zaman içinde ölçülebilen SMART hedeflerine ayırır.
15five'in 15 anahtar özelliği
- OKR'leri ve takım hedeflerini takip ederek önemli hedeflerinizi gerçekleştirin
- Gerçek zamanlı geri bildirim verebilir veya kişisel hedef incelemeleri gerçekleştirebilirsiniz
- Canlı gösterge panelinde ilerlemeyi görün
15five artıları
- Birden fazla takım üyesini denetleyen yöneticiler için yararlıdır
- Odaklanmış SMART hedefleri ve OKR odaklı özellikler
15five sınırlamaları
- Alışkanlık izleme veya zaman takibi özelliği yoktur
- Kendi hedefleriniz için uygun değildir
- Sınırlı özelleştirme ve görünümler
15five fiyatlandırma
Bu hedef izleme yazılımı, planlarını onu kullanan şirketin veya takımın boyutuna göre ayırır
- Engage (kullanıcı başına aylık 4 $) Özel konu tabanlı değerlendirmeler Geçmiş karşılaştırmalar Eylem planı gösterge paneli İçgörü brifingleri ve stratejik planlama Mevcut yönetici ve çalışan koçluğu
- Özel konu tabanlı değerlendirmeler
- Geçmiş karşılaştırmalar
- Eylem planı gösterge paneli
- Öngörüler ve stratejik planlama
- Mevcut yönetici ve çalışan koçluğu
- Özel konu tabanlı değerlendirmeler
- Geçmiş karşılaştırmalar
- Eylem planı gösterge paneli
- Öngörü brifingleri ve stratejik planlama
- Mevcut yönetici ve çalışan koçluğu
- Perform (kullanıcı başına aylık 8 $) Engage'de her şey Veri içgörüleri iOS ve Android uygulamaları Kalibrasyon HRIS entegrasyonları SSO
- Engage'de her şey
- Veri içgörüleri
- iOS ve Android uygulamaları
- Kalibrasyon
- HRIS entegrasyonları
- SSO
- Engage'de her şey
- Veri içgörüleri
- iOS ve Android uygulamaları
- Kalibrasyon
- HRIS entegrasyonları
- SSO
- Focus (kullanıcı başına aylık 8 $) OKR'lerle hedef izleme OKR grafik görünümü Jira ve Salesforce entegrasyonu Veri içgörüleri HRIS entegrasyonları SSO
- OKR'lerle hedef izleme
- OKR grafik görünümü
- Jira ve Salesforce entegrasyonu
- Veri içgörüleri
- HRIS entegrasyonları
- SSO
- OKR'lerle hedef izleme
- OKR grafik görünümü
- Jira ve Salesforce entegrasyonu
- Veri içgörüleri
- HRIS entegrasyonları
- SSO
- Toplam Platform (kullanıcı başına aylık 14 $) Alt düzey planlardan her şey DPA'lar ve güvenlik anketleri
- Daha düşük seviyeli planlardan her şey
- DPA'lar ve güvenlik anketleri
- Daha düşük seviyeli planlardan her şey
- DPA'lar ve güvenlik anketleri
15five müşteri değerlendirmeleri
- G2: 4,6/5 (1.600'den fazla yorum)
- Capterra: 4,7/5 (800'den fazla yorum)
11. Trakstar
trakstar aracılığıyla
Trakstar, geri bildirimler aracılığıyla iş hedeflerine, performansa ve ilerlemeye göre uyarlanmış bir hedef izleme yazılımıdır.
Bu araç daha çok yöneticiler ve İK uzmanları içindir ve uygulama içi alışkanlık izleme özelliği sunmasa da, bir takımı yönetiyorsanız ve onlara bireysel hedefler belirlemelerine yardımcı oluyorsanız, bu yazılımı kullanmanın kesinlikle faydaları vardır.
Trakstar'ın anahtar özellikleri
- Hedefleri tanımlamak, başarıları izlemek ve çalışanların ilerlemesini takip etmek için SMART hedef özelliği
- Performans incelemeleri, kişiselleştirilmiş hedef izleme, sınırsız inceleme döngüleri ve sürekli geri bildirim ile ilerlemeyi izleyin
- Oyun değiştiren 360 Derece Geri Bildirim – gerçek zamanlı sürekli geri bildirim döngüsüyle çalışanların katılımını, sorumluluk bilincini ve gelişimini teşvik edin
- Otomatik e-posta hatırlatıcılar
Trakstar'ın artıları
- Farklı hedefleri veya profesyonel ihtiyaçları karşılamak için birden fazla ürün sunar
- Gerçek zamanlı veriler içeren gösterge panelleri
- Takımların SMART hedef belirleme teknikleri ile bireysel ve genel ilerlemeyi geliştirmeleri için tasarlanmıştır
Trakstar sınırlamaları
- Alışkanlık izleme veya zaman takibi özelliği yoktur
- Kişisel hedefler için tasarlanmamıştır
- Bir alışkanlık veya hedef takipçisinden çok bir İK platformu alternatifi
Trakstar fiyatlandırması
- Trakstar'a teklif için başvurun
Trakstar müşteri değerlendirmeleri
- G2: 4,3/5 (180+ yorum)
- Capterra: 4,4/5 (280+ yorum)
12. Joe'nun Hedefleri
joe's Goals aracılığıyla
Joe's Goals, sınırsız hedef belirlemenizi sağlayan web tabanlı bir hedef belirleme uygulamasıdır.
Bu çevrimiçi hedef belirleme aracı tamamen ücretsiz olmakla birlikte, ücretsiz sürümünde çok sayıda reklam bulunmaktadır.
Hırslı hedefler belirlemeye çalışırken görmek isteyeceğiniz bir şey değil, değil mi?
Joe's Goals'un anahtar özellikleri
- Hedefleriniz için özel kontrol listeleri ekleyin
- Günlük defterini kullanarak etkinliklerinizi ve hedeflerinizi not alın
- Verimliliğinizin yüksek olduğunu hissettiğinizde aynı hedefe birden fazla onay işareti ekleyin
Joe's Goals artıları
- Günlük puanınızı kullanarak hedeflerinizi takip edin
- Negatif hedefler oluşturarak onlardan kurtulun
- İstediğiniz kadar bireysel hedef ekleyin ve tek bir arayüzden güncelleyin
Joe's Goals sınırlamaları
- Çevrimdışı destek yok
- Hatırlatıcılar gibi gelişmiş çalışan verimlilik özellikleri yoktur
- Mobil uygulama mevcut değil
Joe's Goals fiyatlandırması
Joe's Goals'un kullanımı ücretsizdir.
Joe's Goals müşteri değerlendirmeleri
- G2: Yok
- Capterra: N/A
Her zaman kendinize inanın ?
Hedef belirleme araçları, alışkanlık izleyiciler, hatırlatıcılar, hedef belirleme toplulukları ve daha fazlası gibi özelliklerle iddialı hedefler belirlemenize ve bu hedeflere doğru ilerlemenizi izlemenize yardımcı olur.
Doğru hedef yönetim aracıyla, tüm hedeflerinizi esnek bir şekilde uyarlayabilir ve yerine getirebilirsiniz. ?
Diğer bir deyişle, ClickUp ile izlemeye başlayın!
Zamanınızı verimli bir şekilde yönetmenize yardımcı olan başlangıç tarihleri ve son teslim tarihleri gibi özelliklerden, hedef ilerlemenizi istediğiniz şekilde izlemenizi sağlayan Özel Alanlar'a kadar, ClickUp başarıya ulaşmak için ihtiyacınız olan her şeye sahiptir.
Tüm hedeflerinizi gerçekleştirmek için bugün ClickUp'a ücretsiz katılın!