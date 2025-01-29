2025'te İşiniz İçin En İyi 10 Entegrasyon Yazılımı

Yazılım entegrasyonunun, şirketinizin verimlilik, etkinlik ve başarı hikayesinde başrol oynadığı dijital dünyaya dalalım.
2024 yılında işleri şekillendiren en iyi entegrasyon yazılım araçlarından bazılarını keşfedeceğiz.
İster teknoloji devi ister yeni kurulan bir süper kahraman olun, ihtiyaçlarınıza tam olarak uyan bir araç bulacaksınız.
Entegrasyon Yazılımı Nedir?
Temelinde, veri entegrasyon yazılımı, teknoloji yığınınızın görünmez kahramanı olarak hizmet veren bir tür iş akışı yazılımıdır. Farklı yazılım uygulamaları arasındaki iletişim boşluklarını dolduran ve bunların uyumlu bir şekilde çalışmasını sağlayan sessiz bir arabulucudur.
Veri entegrasyon araçlarını, dijital orkestranızın şefi olarak düşünün; farklı bölümleri (çeşitli yazılım araçlarınızı) koordine ederek iş akışı otomasyonu ve veri yönetiminin güzel bir senfonisini yaratır.
Entegrasyon Türleri
Veri entegrasyon yazılımları genel olarak iki gruba ayrılır: iPaaS (Hizmet Olarak Entegrasyon Platformu) ve veri entegrasyon araçları.
iPaaS, buluttaki ve şirket içindeki uygulamalar ve sistemler arasındaki entegrasyonu koordine eden bulut platformlarıdır. Esnekliği, uyarlanabilirliği ve ölçeklenebilirliği ile öne çıkan bu platform, işletmelerin büyümesini ve gelişmesini sağlayan mükemmel bir seçimdir.
Öte yandan, en iyi veri entegrasyon araçları, çeşitli kaynaklardan gelen veri akışlarını uyumlu hale getirmeye odaklanır ve birleştirilmiş verilerin tutarlı ve uyumlu bir görünümünü sağlar. Doğru veri entegrasyon aracı, büyük miktarda bilgiyi haritalandırırken öne çıkar. Doğru kurumsal entegrasyon platformları, en karmaşık veri yapılarını bile verimli bir şekilde işleyebilir.
Her iki veri yönetimi türünün de avantajları vardır ve aralarından seçim yaparken, özel veri entegrasyon ihtiyaçlarınız ve işinizin niteliği belirleyici olmalıdır.
Kullanılacak En İyi 10 Entegrasyon Yazılımı
Doğru veri entegrasyon aracını seçmek, bir iş ortağı seçmek gibidir. İhtiyaçlarınızı derinlemesine anlamalı, güvenilir olmalı ve kullanımı kolay olmalıdır.
Mevcut yazılım araçlarınızla uyumluluğunu, kullanım kolaylığını ve müşteri desteğinin kalitesini göz önünde bulundurun. Ayrıca, işiniz büyüdükçe veri entegrasyon ihtiyaçlarınızın da artacağını düşünerek ölçeklenebilirliği de göz önünde bulundurun.
1. ClickUp
En iyi proje yönetimi entegrasyon yazılımı
Tüm iş ihtiyaçlarınızı tek bir platformda birleştiren bir platform hayal edin — ClickUp tam da bunu sunuyor.
Çok yönlü bir proje yönetimi aracı olarak, 1.000'den fazla uygulamayla sorunsuz bir şekilde entegre olma özelliği ile verimlilik artırıcı olarak da öne çıkıyor. Daha fazla bilgi edinmek ister misiniz? Favori ClickUp entegrasyonlarımıza derinlemesine dalın.
Bunun sırrı, Slack, Google Drive ve GitHub gibi çeşitli araçlardaki görevleri, belgeleri, sohbetleri ve hedefleri tek bir çatı altında birleştirmesinde yatıyor. Bu veri entegrasyonu, bağlam değiştirme olarak bilinen ve verimliliği öldüren sorunu ortadan kaldırmanıza yardımcı olur.
ClickUp Entegrasyonları, dağınık olmayan, verimli bir iş hayatı için tek noktadan çözümdür.
ClickUp'ın en iyi özellikleri
- ClickUp, 1.000'den fazla uygulama ve araçla kusursuz bir şekilde entegre olur
- Görev, belge ve proje yönetimini çevrimiçi işbirliği araçlarıyla birleştirerek takımınızın daha fazlasını başarmasına yardımcı olur
- Yüzlerce hazır şablonu kullanarak projenizi daha da hızlandırın
- Rutin görevleri otomatikleştirerek zaman kazanın ve verimliliği artırın
- İş yükü yönetimini ve arayüzleri ihtiyaçlarınıza göre özelleştirmenize olanak tanır
ClickUp sınırlamaları
- Veri entegrasyonunun ötesinde geniş bir dizi özelliğe sahip olan bu yazılım, ilk kez kullananlar için karmaşık görünebilir
- Çevrimdışı olduğunuzda tüm fonksiyonlar kullanılamaz
ClickUp fiyatlandırması
- Sonsuza Kadar Ücretsiz
- Sınırsız: Kullanıcı başına aylık 7 ABD doları
- İş: Kullanıcı başına aylık 12 ABD doları
- Kurumsal: Fiyatlandırma için iletişime geçin
ClickUp puanları ve yorumları
- G2: 4,7/5 (2.000'den fazla yorum)
- Capterra: 4,7/5 (2.000'den fazla yorum)
2. Zapier
En iyi üçüncü taraf entegrasyon yazılımları
Zapier ile yazılım entegrasyonlarının dünyasına adım atmak, sayısız olasılığın kapılarını açar.
Bu güçlü veri entegrasyon aracı, favori uygulamalarınızı bir araya getirerek, "Zaps" olarak bilinen otomatik sekansların tekrarlayan görevleri sizin için yerine getirmesini sağlar.
Zapier'in güzelliği, 3.000'den fazla uygulamayı ve eski sistemi destekleyen geniş bağlantı ağıdır ve her boyuttaki işletme için mükemmeldir.
Bunu, günlük işlerinizdeki monotonluğu ortadan kaldırarak süreçlerinize verimlilik katan bir asistan olarak düşünün.
Zapier'in en iyi özellikleri
- İşinizin bazı kısımlarını otomatikleştirebilen Zaps adlı iş akışları oluşturun
- 5.000'den fazla araçla geniş uygulama entegrasyon yetenekleri, neredeyse tüm iş yazılımlarınızı bağlayabileceğiniz anlamına gelir
- Birden fazla uygulama ve adım içeren karmaşık bir süreci otomatikleştirmek için en iyi kurumsal entegrasyon platformlarından biri
Zapier sınırlamaları
- En popüler SaaS uygulamalarının bazıları için daha karmaşık entegrasyonlar yalnızca üst düzey planlarda mevcuttur
- Güçlü olmasına rağmen, Zapier teknolojiye aşina olmayan kullanıcılar için öğrenmesi biraz zor olabilir
Zapier fiyatlandırması
- Ücretsiz
- Başlangıç: 19,99 $/ay
- Profesyonel: 49 $/ay
- Takım: 69 $/ay
- Şirket: 99 $/ay
Zapier puanları ve yorumları
- G2: 4,5/5 (1.000'den fazla yorum)
- Capterra: 4,7/5 (2.000'den fazla yorum)
Zapier alternatiflerini inceleyin!
3. HubSpot
En iyi pazarlama entegrasyon yazılımı
HubSpot, CRM'yi yeniden icat etmekten daha fazlasını yapar; hizmet, satış ve pazarlama araçlarını bir araya getiren kapsamlı bir iş paketidir.
HubSpot'u diğerlerinden ayıran şey, favori uygulamalarınız ve hizmetlerinizle veri entegrasyonuna açılan bir kapı olan sağlam ekosistemidir. Bu kadar güçlü bir araç olduğu için, tüm teknoloji yığınınızı bu araç etrafında şekillendirmek isteyebilirsiniz. Öyleyse, mevcut en iyi HubSpot entegrasyonları hakkında daha fazla bilgi edinmek isteyeceksiniz.
Potansiyel müşterileri beslemekten birinci sınıf müşteri hizmetleri sunmaya kadar, HubSpot'un yazılım entegrasyon örnekleri ilham almak için harika bir başlangıç noktasıdır.
HubSpot'un en iyi özellikleri
- Hepsi entegre olan bir dizi pazarlama, satış ve hizmet yazılımı sunar
- Diğer teknoloji çözümlerinizle entegre olan, yüksek itibarlı CRM platformu
- Tam sistem entegrasyonu için güçlü, otomatikleştirilmiş iş akışları oluşturun
HubSpot sınırlamaları
- Daha fazla özelliğe ihtiyaç duydukça veya kişi listeniz büyüdükçe maliyet artabilir
- HubSpot birçok şey yapsa da, bazı alanlarda özel platformlarda bulunan derinlikten yoksundur
HubSpot fiyatlandırması
- Daha fazla bilgi için HubSpot'un fiyatlandırma sayfasını ziyaret edin
HubSpot puanları ve yorumları
- G2: 4,4/5 (10.000'den fazla yorum)
- Capterra: 4,5/5 (3.000'den fazla yorum)
4. Marketo
En iyi pazarlama entegrasyon yazılımları
Adobe ailesinin bir parçası olan Marketo, doğru verilerle yüksek kaliteli pazarlama otomasyon yazılımının kanıtıdır.
Güçlü yetenekleri, dijital pazarlama süreçlerini kolaylaştırmanın ötesine geçer. Diğer Adobe ürünleri ve çok sayıda üçüncü taraf uygulamayla sorunsuz entegrasyonların önünü açar.
Bu sadece bir pazarlama aracı değil, kişiselleştirilmiş müşteri etkileşimini büyük ölçekte sağlamak için hepsi bir arada bir platformdur.
Marketo'nun en iyi özellikleri
- Pazarlama görevlerini ve iş akışlarını otomatikleştirin ve ölçün
- E-posta kampanyalarını kolayca oluşturun, gönderin ve izleyin
- Birçok popüler CRM, CMS ve sosyal medya platformuyla entegre olur
Marketo sınırlamaları
- Geniş özellik yelpazesi nedeniyle ustalaşmak zaman alır
- Diğer pazarlama otomasyon araçlarına kıyasla daha pahalıdır
Marketo fiyatlandırması
- Fiyatlandırma için Adobe ile iletişime geçin
Marketo puanları ve yorumları
- G2: 4. 1/5 (2.000'den fazla yorum)
- Capterra: 4,2/5 (600'den fazla yorum)
5. JitterBit
En iyi API entegrasyonları
İşinizle birlikte ölçeklenebilen bir araç arıyorsanız, JitterBit'e bakın. Dinamik bir hizmet olarak entegrasyon platformu (iPaaS) olan JitterBit, SaaS (Hizmet Olarak Yazılım), şirket içi ve bulut uygulamalarını bir araya getirerek güçlü otomatikleştirilmiş iş akışları oluşturur.
Projeleriniz basit veya karmaşık olsun, JitterBit'in ölçeklenebilirliği ihtiyaçlarınızla birlikte gelişmeye hazırdır ve verimliliği ve veriye dayalı kararları destekler.
JitterBit'in en iyi özellikleri
- SaaS, şirket içi ve bulut uygulamalarını hızlı ve güvenli bir şekilde bağlayın
- Güçlü ETL (Çıkarma, Dönüştürme, Yükleme) özellikleri ve otomasyon sunar
- Basit projelerden karmaşık entegrasyonlara kadar, kuruluşunuzla birlikte büyür
JitterBit sınırlamaları
- Basit entegrasyon ihtiyaçları için aşırı olabilir
- Bazı entegrasyonlar kodlama bilgisi gerektirebilir
JitterBit fiyatlandırması
- Fiyatlandırma için JitterBit ile iletişime geçin
JitterBit puanları ve yorumları
- G2: 4,6/5 (300'den fazla yorum)
- Capterra: 4,3/5 (30+ yorum)
6. Integromat
En iyi API entegrasyonları
Integromat (şimdi Make olarak adlandırılır) ile görsel entegrasyon dünyasına dalın. Bu benzersiz araç, 500'den fazla uygulama ve hizmeti destekleyerek karmaşık iş akışlarını basit ve görsel olarak çekici bir şekilde oluşturmanıza olanak tanır.
Gerçek zamanlı tetikleyicileri, etkinliklere anında yanıt verilmesini sağlayarak gecikmelere yer bırakmaz.
Güçlü arayüzü bir öğrenme süreci gerektirse de, iş süreçlerinizi bir üst düzeye taşıyacak bir özelleştirme seviyesi vaat ediyor.
Integromat'ın en iyi özellikleri
- Karmaşık iş akışları oluşturmak için görsel bir oluşturucu sunar
- Binlerce uygulama ve hizmet entegre edilebilir
- Gerçek zamanlı tetikleyicilerle etkinliklere anında yanıt verin
Integromat sınırlamaları
- Görsel arayüzü güçlü olmakla birlikte, biraz öğrenme gerektirir
- Ücretsiz plan sınırlı özellikler ve entegrasyonlar sunar
Integromat fiyatlandırması
- Ücretsiz
- Temel: Aylık 9 $
- Pro: Aylık 16 $
- Takımlar: Aylık 29 $
Integromat puanları ve yorumları
- G2: 4,7/5 (100'den fazla yorum)
- Capterra: 4,8/5 (300'den fazla yorum)
Integromat'ı ClickUp ile entegre edin!
7. Celigo
E-ticaret entegrasyonları için en iyisi
Güçlü iPaaS çözümleri dünyası Celigo ile sizi karşılıyor. Önceden oluşturulmuş entegrasyonları, karşılaştığınız entegrasyon senaryoları ne olursa olsun kurulum süresini kısaltmaya hazırdır.
Celigo, işinizle birlikte gelişen ölçeklenebilir ve verimli bir çözümdür.
Kullanıcı dostu olmalarına rağmen, bazı teknik bilgilere sahip olmak deneyiminizi geliştirebilir ve yazılımın tüm potansiyelinden yararlanmanızı sağlayabilir.
Celigo'nun en iyi özellikleri
- Karmaşık, kurumsal düzeyde entegrasyonlar için sağlam iPaaS yetenekleri sunar
- Önceden oluşturulmuş birçok entegrasyonla birlikte gelir ve kurulum süresini kısaltır
- İşinizin artan ihtiyaçlarına uyum sağlar
Celigo sınırlamaları
- Kullanıcı dostu olmasına rağmen, kurulum için bazı teknik bilgiler faydalı olabilir
- Önceden oluşturulmuş entegrasyonlar sunsa da, aralık daha geniş olabilir
Celigo fiyatlandırması
- Fiyatlandırma için Celigo ile iletişime geçin
Celigo puanları ve yorumları
- G2: 4,6/5 (400'den fazla yorum)
- Capterra: 4,7/5 (40+ yorum)
8. Cyclr
E-ticaret entegrasyonları için en iyisi
Cyclr, entegrasyonları oluşturmak ve yönetmek için kullanıcı dostu bir yaklaşım benimser. Sürükle ve bırak arayüzü ve popüler uygulamalara önceden oluşturulmuş konektörlerden oluşan kitaplığı, sorunsuz bir entegrasyon deneyimi sunar.
Derinlemesine analizlerle birleştirilen Cyclr, sadece bağlantılar kurmakla kalmaz, aynı zamanda en yüksek performans için iş akışlarınızı optimize eder.
Cyclr'ın en iyi özellikleri
- Entegrasyonları oluşturmak ve yönetmek için kullanıcı dostu arayüz
- Popüler uygulamalar ve hizmetler için önceden oluşturulmuş konektörlerden oluşan bir kitaplık sunar
- İş akışlarınızı izlemek ve optimize etmek için derinlemesine analizler sağlar
Cyclr sınırlamaları:
- Kullanıcı dostu olmasına rağmen, daha karmaşık senaryolar için yeterince derinlemesine olmayabilir
- Küçük işletmeler için fiyatlar yüksek olabilir
Cyclr fiyatlandırması
- Başlangıç: 999 $/ay
- Büyüme: 1.899 $/ay
- Ölçek: Fiyatlandırma için Cyclr ile iletişime geçin
Cyclr puanları ve yorumları
- G2: 4,6/5 (50+ yorum)
- Capterra: 4,8/5 (10+ yorum)
9. IFTTT
Tetikleyici tabanlı entegrasyonlar için en iyisi
Otomasyonu basitleştirmek, IFTTT'nin (If This, Then That) özüdür.
Bu benzersiz araç, 600'den fazla uygulama, cihaz ve hizmet üzerinde "applet" olarak bilinen basit otomatikleştirilmiş iş akışları oluşturmanıza olanak tanır.
Basitliği yeni başlayanlar için bir nimet olmakla birlikte, daha karmaşık iş otomasyonuna geçiş için potansiyel bir basamak görevi de görür.
IFTTT'nin en iyi özellikleri
- "Applet" olarak bilinen basit, otomatikleştirilmiş iş akışları oluşturun
- 800'den fazla uygulama, cihaz ve hizmeti destekler
- Kullanımı kolay ve öğrenmesi hızlı
IFTTT sınırlamaları
- Basit otomasyon için mükemmel olsa da, karmaşık iş akışları için tasarlanmamıştır
- Üçten fazla uygulama kullanmak için ücretli bir plana ihtiyacınız var
IFTTT fiyatlandırması
- Ücretsiz
- Pro: Aylık 2,50 $
- Pro+: Aylık 5 $
IFTTT puanları ve yorumları
- G2: 4,5/5 (100'den fazla yorum)
- Capterra: 4,6/5 (200'den fazla yorum)
10. SureTriggers
Tetikleyici tabanlı entegrasyonlar için en iyisi
Favori uygulamalarınız arasında gerçek zamanlı veri senkronizasyonu için bir araç olan SureTriggers ile tanışın. Popüler uygulamaları ve araçları, teknik bilgisi az olanlar için mükemmel olan kullanıcı dostu bir arayüz altında bir araya getirir.
Piyasaya yeni girmiş olmasına rağmen, SureTriggers iş süreçlerinizi sorunsuz ve verimli hale getiren bir entegrasyon yazılımı olarak umut vaat ediyor.
SureTriggers'ın en iyi özellikleri
- Uygulamalar arasında gerçek zamanlı veri senkronizasyonu sağlar
- Popüler uygulamalar ve araçlar için entegrasyon desteği sunar
- Kullanımı kolay bir arayüz sunar ve minimum teknik bilgi gerektirir
SureTriggers sınırlamaları
- Daha karmaşık entegrasyonlar için alternatif araçlar gerekebilir
- Yeni bir katılımcı olarak, destek ve öğrenme kaynakları çok kapsamlı değildir
SureTriggers fiyatlandırması
- Beta testi sırasında ücretsiz
SureTriggers puanları ve yorumları
- G2: 4,5/5 (3+ yorum)
- Capterra: N/A
Takımınız için En İyi Entegrasyon Yazılımını Bulun
İster küçük bir girişim, ister büyüyen bir işletme veya büyük bir kurumsal şirket olun, sistemlerinizi senkronize etmek, süreçlerinizi kolaylaştırmak ve favori verimlilik hilelerinizi uygulamak için kullanabileceğiniz bir entegrasyon aracı mutlaka vardır.
Ancak unutmayın, en iyi entegrasyon yazılımı, işinizin özel ihtiyaçlarına ve büyüme planlarına en uygun olanıdır. Kullanılabilirlik, işlevsellik ve sağlam entegrasyon özelliklerini mükemmel bir şekilde bir araya getiren bir araç arıyorsanız, ClickUp harika bir seçenek olarak karşınıza çıkıyor.
Gördüğünüz gibi, ClickUp, birinci sınıf bir proje yönetimi yazılımı ve güçlü bir entegrasyon platformu olarak en iyi rakipler arasında parlıyor. ClickUp ile favori araçlarınızı sorunsuz bir şekilde bağlayabilir ve her şeyi yönetimi kolay tek bir çatı altında toplayabilirsiniz.
ClickUp'ın iş süreçlerinizi nasıl senkronize edebileceği hakkında daha fazla bilgi edinmek için bugün ücretsiz Çalışma Alanı oluşturun!