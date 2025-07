2025'te İşiniz İçin En İyi 10 Entegrasyon Yazılımı

Yazılım entegrasyonunun, şirketinizin verimlilik, etkinlik ve başarı hikayesinde başrol oynadığı dijital dünyaya dalalım.

2024 yılında işleri şekillendiren en iyi entegrasyon yazılım araçlarından bazılarını keşfedeceğiz.

İster teknoloji devi ister yeni kurulan bir süper kahraman olun, ihtiyaçlarınıza tam olarak uyan bir araç bulacaksınız.

Entegrasyon Yazılımı Nedir?

Temelinde, veri entegrasyon yazılımı, teknoloji yığınınızın görünmez kahramanı olarak hizmet veren bir tür iş akışı yazılımıdır. Farklı yazılım uygulamaları arasındaki iletişim boşluklarını dolduran ve bunların uyumlu bir şekilde çalışmasını sağlayan sessiz bir arabulucudur.

Veri entegrasyon araçlarını, dijital orkestranızın şefi olarak düşünün; farklı bölümleri (çeşitli yazılım araçlarınızı) koordine ederek iş akışı otomasyonu ve veri yönetiminin güzel bir senfonisini yaratır.

Entegrasyon Türleri

Veri entegrasyon yazılımları genel olarak iki gruba ayrılır: iPaaS (Hizmet Olarak Entegrasyon Platformu) ve veri entegrasyon araçları.

iPaaS, buluttaki ve şirket içindeki uygulamalar ve sistemler arasındaki entegrasyonu koordine eden bulut platformlarıdır. Esnekliği, uyarlanabilirliği ve ölçeklenebilirliği ile öne çıkan bu platform, işletmelerin büyümesini ve gelişmesini sağlayan mükemmel bir seçimdir.

Öte yandan, en iyi veri entegrasyon araçları, çeşitli kaynaklardan gelen veri akışlarını uyumlu hale getirmeye odaklanır ve birleştirilmiş verilerin tutarlı ve uyumlu bir görünümünü sağlar. Doğru veri entegrasyon aracı, büyük miktarda bilgiyi haritalandırırken öne çıkar. Doğru kurumsal entegrasyon platformları, en karmaşık veri yapılarını bile verimli bir şekilde işleyebilir.

Her iki veri yönetimi türünün de avantajları vardır ve aralarından seçim yaparken, özel veri entegrasyon ihtiyaçlarınız ve işinizin niteliği belirleyici olmalıdır.

Kullanılacak En İyi 10 Entegrasyon Yazılımı

Doğru veri entegrasyon aracını seçmek, bir iş ortağı seçmek gibidir. İhtiyaçlarınızı derinlemesine anlamalı, güvenilir olmalı ve kullanımı kolay olmalıdır.

Mevcut yazılım araçlarınızla uyumluluğunu, kullanım kolaylığını ve müşteri desteğinin kalitesini göz önünde bulundurun. Ayrıca, işiniz büyüdükçe veri entegrasyon ihtiyaçlarınızın da artacağını düşünerek ölçeklenebilirliği de göz önünde bulundurun.

En iyi proje yönetimi entegrasyon yazılımı

İş akışınızı ihtiyaçlarınıza göre özelleştirmek için ClickUp'taki 15'ten fazla görünümü inceleyin

Tüm iş ihtiyaçlarınızı tek bir platformda birleştiren bir platform hayal edin — ClickUp tam da bunu sunuyor.

Çok yönlü bir proje yönetimi aracı olarak, 1.000'den fazla uygulamayla sorunsuz bir şekilde entegre olma özelliği ile verimlilik artırıcı olarak da öne çıkıyor. Daha fazla bilgi edinmek ister misiniz? Favori ClickUp entegrasyonlarımıza derinlemesine dalın.

Bunun sırrı, Slack, Google Drive ve GitHub gibi çeşitli araçlardaki görevleri, belgeleri, sohbetleri ve hedefleri tek bir çatı altında birleştirmesinde yatıyor. Bu veri entegrasyonu, bağlam değiştirme olarak bilinen ve verimliliği öldüren sorunu ortadan kaldırmanıza yardımcı olur.

ClickUp Entegrasyonları, dağınık olmayan, verimli bir iş hayatı için tek noktadan çözümdür.

ClickUp'ın en iyi özellikleri

ClickUp, 1.000'den fazla uygulama ve araçla kusursuz bir şekilde entegre olur

Görev, belge ve proje yönetimini çevrimiçi işbirliği araçlarıyla birleştirerek takımınızın daha fazlasını başarmasına yardımcı olur

Yüzlerce hazır şablonu kullanarak projenizi daha da hızlandırın

Rutin görevleri otomatikleştirerek zaman kazanın ve verimliliği artırın

İş yükü yönetimini ve arayüzleri ihtiyaçlarınıza göre özelleştirmenize olanak tanır

ClickUp sınırlamaları

Veri entegrasyonunun ötesinde geniş bir dizi özelliğe sahip olan bu yazılım, ilk kez kullananlar için karmaşık görünebilir

Çevrimdışı olduğunuzda tüm fonksiyonlar kullanılamaz

ClickUp fiyatlandırması

Sonsuza Kadar Ücretsiz

Sınırsız : Kullanıcı başına aylık 7 ABD doları

İş : Kullanıcı başına aylık 12 ABD doları

Kurumsal: Fiyatlandırma için iletişime geçin

ClickUp puanları ve yorumları

G2 : 4,7/5 (2.000'den fazla yorum)

Capterra: 4,7/5 (2.000'den fazla yorum)

2. Zapier

En iyi üçüncü taraf entegrasyon yazılımları

zapier aracılığıyla

Zapier ile yazılım entegrasyonlarının dünyasına adım atmak, sayısız olasılığın kapılarını açar.

Bu güçlü veri entegrasyon aracı, favori uygulamalarınızı bir araya getirerek, "Zaps" olarak bilinen otomatik sekansların tekrarlayan görevleri sizin için yerine getirmesini sağlar.

Zapier'in güzelliği, 3.000'den fazla uygulamayı ve eski sistemi destekleyen geniş bağlantı ağıdır ve her boyuttaki işletme için mükemmeldir.

Bunu, günlük işlerinizdeki monotonluğu ortadan kaldırarak süreçlerinize verimlilik katan bir asistan olarak düşünün.

Zapier'in en iyi özellikleri

İşinizin bazı kısımlarını otomatikleştirebilen Zaps adlı iş akışları oluşturun

5.000'den fazla araçla geniş uygulama entegrasyon yetenekleri, neredeyse tüm iş yazılımlarınızı bağlayabileceğiniz anlamına gelir

Birden fazla uygulama ve adım içeren karmaşık bir süreci otomatikleştirmek için en iyi kurumsal entegrasyon platformlarından biri

Zapier sınırlamaları

En popüler SaaS uygulamalarının bazıları için daha karmaşık entegrasyonlar yalnızca üst düzey planlarda mevcuttur

Güçlü olmasına rağmen, Zapier teknolojiye aşina olmayan kullanıcılar için öğrenmesi biraz zor olabilir

Zapier fiyatlandırması

Ücretsiz

Başlangıç : 19,99 $/ay

Profesyonel : 49 $/ay

Takım : 69 $/ay

Şirket: 99 $/ay

Zapier puanları ve yorumları

G2 : 4,5/5 (1.000'den fazla yorum)

Capterra: 4,7/5 (2.000'den fazla yorum)

3. HubSpot

En iyi pazarlama entegrasyon yazılımı

hubspot aracılığıyla

HubSpot, CRM'yi yeniden icat etmekten daha fazlasını yapar; hizmet, satış ve pazarlama araçlarını bir araya getiren kapsamlı bir iş paketidir.

HubSpot'u diğerlerinden ayıran şey, favori uygulamalarınız ve hizmetlerinizle veri entegrasyonuna açılan bir kapı olan sağlam ekosistemidir. Bu kadar güçlü bir araç olduğu için, tüm teknoloji yığınınızı bu araç etrafında şekillendirmek isteyebilirsiniz. Öyleyse, mevcut en iyi HubSpot entegrasyonları hakkında daha fazla bilgi edinmek isteyeceksiniz.

Potansiyel müşterileri beslemekten birinci sınıf müşteri hizmetleri sunmaya kadar, HubSpot'un yazılım entegrasyon örnekleri ilham almak için harika bir başlangıç noktasıdır.

HubSpot'un en iyi özellikleri

Hepsi entegre olan bir dizi pazarlama, satış ve hizmet yazılımı sunar

Diğer teknoloji çözümlerinizle entegre olan, yüksek itibarlı CRM platformu

Tam sistem entegrasyonu için güçlü, otomatikleştirilmiş iş akışları oluşturun

HubSpot sınırlamaları

Daha fazla özelliğe ihtiyaç duydukça veya kişi listeniz büyüdükçe maliyet artabilir

HubSpot birçok şey yapsa da, bazı alanlarda özel platformlarda bulunan derinlikten yoksundur

HubSpot fiyatlandırması

Daha fazla bilgi için HubSpot'un fiyatlandırma sayfasını ziyaret edin

HubSpot puanları ve yorumları

G2 : 4,4/5 (10.000'den fazla yorum)

Capterra: 4,5/5 (3.000'den fazla yorum)

4. Marketo

En iyi pazarlama entegrasyon yazılımları

marketo aracılığıyla

Adobe ailesinin bir parçası olan Marketo, doğru verilerle yüksek kaliteli pazarlama otomasyon yazılımının kanıtıdır.

Güçlü yetenekleri, dijital pazarlama süreçlerini kolaylaştırmanın ötesine geçer. Diğer Adobe ürünleri ve çok sayıda üçüncü taraf uygulamayla sorunsuz entegrasyonların önünü açar.

Bu sadece bir pazarlama aracı değil, kişiselleştirilmiş müşteri etkileşimini büyük ölçekte sağlamak için hepsi bir arada bir platformdur.

Marketo'nun en iyi özellikleri

Pazarlama görevlerini ve iş akışlarını otomatikleştirin ve ölçün

E-posta kampanyalarını kolayca oluşturun, gönderin ve izleyin

Birçok popüler CRM, CMS ve sosyal medya platformuyla entegre olur

Marketo sınırlamaları

Geniş özellik yelpazesi nedeniyle ustalaşmak zaman alır

Diğer pazarlama otomasyon araçlarına kıyasla daha pahalıdır

Marketo fiyatlandırması

Fiyatlandırma için Adobe ile iletişime geçin

Marketo puanları ve yorumları

G2 : 4. 1/5 (2.000'den fazla yorum)

Capterra: 4,2/5 (600'den fazla yorum)

5. JitterBit

En iyi API entegrasyonları

jitterbit aracılığıyla

İşinizle birlikte ölçeklenebilen bir araç arıyorsanız, JitterBit'e bakın. Dinamik bir hizmet olarak entegrasyon platformu (iPaaS) olan JitterBit, SaaS (Hizmet Olarak Yazılım), şirket içi ve bulut uygulamalarını bir araya getirerek güçlü otomatikleştirilmiş iş akışları oluşturur.

Projeleriniz basit veya karmaşık olsun, JitterBit'in ölçeklenebilirliği ihtiyaçlarınızla birlikte gelişmeye hazırdır ve verimliliği ve veriye dayalı kararları destekler.

JitterBit'in en iyi özellikleri

JitterBit sınırlamaları

Basit entegrasyon ihtiyaçları için aşırı olabilir

Bazı entegrasyonlar kodlama bilgisi gerektirebilir

JitterBit fiyatlandırması

Fiyatlandırma için JitterBit ile iletişime geçin

JitterBit puanları ve yorumları

G2 : 4,6/5 (300'den fazla yorum)

Capterra: 4,3/5 (30+ yorum)

6. Integromat

En iyi API entegrasyonları

via Integromat

Integromat (şimdi Make olarak adlandırılır) ile görsel entegrasyon dünyasına dalın. Bu benzersiz araç, 500'den fazla uygulama ve hizmeti destekleyerek karmaşık iş akışlarını basit ve görsel olarak çekici bir şekilde oluşturmanıza olanak tanır.

Gerçek zamanlı tetikleyicileri, etkinliklere anında yanıt verilmesini sağlayarak gecikmelere yer bırakmaz.

Güçlü arayüzü bir öğrenme süreci gerektirse de, iş süreçlerinizi bir üst düzeye taşıyacak bir özelleştirme seviyesi vaat ediyor.

Integromat'ın en iyi özellikleri

Karmaşık iş akışları oluşturmak için görsel bir oluşturucu sunar

Binlerce uygulama ve hizmet entegre edilebilir

Gerçek zamanlı tetikleyicilerle etkinliklere anında yanıt verin

Integromat sınırlamaları

Görsel arayüzü güçlü olmakla birlikte, biraz öğrenme gerektirir

Ücretsiz plan sınırlı özellikler ve entegrasyonlar sunar

Integromat fiyatlandırması

Ücretsiz

Temel : Aylık 9 $

Pro : Aylık 16 $

Takımlar: Aylık 29 $

Integromat puanları ve yorumları

G2 : 4,7/5 (100'den fazla yorum)

Capterra: 4,8/5 (300'den fazla yorum)

7. Celigo

E-ticaret entegrasyonları için en iyisi

celigo aracılığıyla

Güçlü iPaaS çözümleri dünyası Celigo ile sizi karşılıyor. Önceden oluşturulmuş entegrasyonları, karşılaştığınız entegrasyon senaryoları ne olursa olsun kurulum süresini kısaltmaya hazırdır.

Celigo, işinizle birlikte gelişen ölçeklenebilir ve verimli bir çözümdür.

Kullanıcı dostu olmalarına rağmen, bazı teknik bilgilere sahip olmak deneyiminizi geliştirebilir ve yazılımın tüm potansiyelinden yararlanmanızı sağlayabilir.

Celigo'nun en iyi özellikleri

Karmaşık, kurumsal düzeyde entegrasyonlar için sağlam iPaaS yetenekleri sunar

Önceden oluşturulmuş birçok entegrasyonla birlikte gelir ve kurulum süresini kısaltır

İşinizin artan ihtiyaçlarına uyum sağlar

Celigo sınırlamaları

Kullanıcı dostu olmasına rağmen, kurulum için bazı teknik bilgiler faydalı olabilir

Önceden oluşturulmuş entegrasyonlar sunsa da, aralık daha geniş olabilir

Celigo fiyatlandırması

Fiyatlandırma için Celigo ile iletişime geçin

Celigo puanları ve yorumları

G2 : 4,6/5 (400'den fazla yorum)

Capterra: 4,7/5 (40+ yorum)

8. Cyclr

E-ticaret entegrasyonları için en iyisi

cyclr aracılığıyla

Cyclr, entegrasyonları oluşturmak ve yönetmek için kullanıcı dostu bir yaklaşım benimser. Sürükle ve bırak arayüzü ve popüler uygulamalara önceden oluşturulmuş konektörlerden oluşan kitaplığı, sorunsuz bir entegrasyon deneyimi sunar.

Derinlemesine analizlerle birleştirilen Cyclr, sadece bağlantılar kurmakla kalmaz, aynı zamanda en yüksek performans için iş akışlarınızı optimize eder.

Cyclr'ın en iyi özellikleri

Entegrasyonları oluşturmak ve yönetmek için kullanıcı dostu arayüz

Popüler uygulamalar ve hizmetler için önceden oluşturulmuş konektörlerden oluşan bir kitaplık sunar

İş akışlarınızı izlemek ve optimize etmek için derinlemesine analizler sağlar

Cyclr sınırlamaları:

Kullanıcı dostu olmasına rağmen, daha karmaşık senaryolar için yeterince derinlemesine olmayabilir

Küçük işletmeler için fiyatlar yüksek olabilir

Cyclr fiyatlandırması

Başlangıç: 999 $/ay

Büyüme: 1.899 $/ay

Ölçek: Fiyatlandırma için Cyclr ile iletişime geçin

Cyclr puanları ve yorumları

G2 : 4,6/5 (50+ yorum)

Capterra: 4,8/5 (10+ yorum)

9. IFTTT

Tetikleyici tabanlı entegrasyonlar için en iyisi

iFTTT aracılığıyla

Otomasyonu basitleştirmek, IFTTT'nin (If This, Then That) özüdür.

Bu benzersiz araç, 600'den fazla uygulama, cihaz ve hizmet üzerinde "applet" olarak bilinen basit otomatikleştirilmiş iş akışları oluşturmanıza olanak tanır.

Basitliği yeni başlayanlar için bir nimet olmakla birlikte, daha karmaşık iş otomasyonuna geçiş için potansiyel bir basamak görevi de görür.

IFTTT'nin en iyi özellikleri

"Applet" olarak bilinen basit, otomatikleştirilmiş iş akışları oluşturun

800'den fazla uygulama, cihaz ve hizmeti destekler

Kullanımı kolay ve öğrenmesi hızlı

IFTTT sınırlamaları

Basit otomasyon için mükemmel olsa da, karmaşık iş akışları için tasarlanmamıştır

Üçten fazla uygulama kullanmak için ücretli bir plana ihtiyacınız var

IFTTT fiyatlandırması

Ücretsiz

Pro : Aylık 2,50 $

Pro+: Aylık 5 $

IFTTT puanları ve yorumları

G2 : 4,5/5 (100'den fazla yorum)

Capterra: 4,6/5 (200'den fazla yorum)

10. SureTriggers

Tetikleyici tabanlı entegrasyonlar için en iyisi

via SureTriggers

Favori uygulamalarınız arasında gerçek zamanlı veri senkronizasyonu için bir araç olan SureTriggers ile tanışın. Popüler uygulamaları ve araçları, teknik bilgisi az olanlar için mükemmel olan kullanıcı dostu bir arayüz altında bir araya getirir.

Piyasaya yeni girmiş olmasına rağmen, SureTriggers iş süreçlerinizi sorunsuz ve verimli hale getiren bir entegrasyon yazılımı olarak umut vaat ediyor.

SureTriggers'ın en iyi özellikleri

Uygulamalar arasında gerçek zamanlı veri senkronizasyonu sağlar

Popüler uygulamalar ve araçlar için entegrasyon desteği sunar

Kullanımı kolay bir arayüz sunar ve minimum teknik bilgi gerektirir

SureTriggers sınırlamaları

Daha karmaşık entegrasyonlar için alternatif araçlar gerekebilir

Yeni bir katılımcı olarak, destek ve öğrenme kaynakları çok kapsamlı değildir

SureTriggers fiyatlandırması

Beta testi sırasında ücretsiz

SureTriggers puanları ve yorumları

G2 : 4,5/5 (3+ yorum)

Capterra: N/A

Takımınız için En İyi Entegrasyon Yazılımını Bulun

İster küçük bir girişim, ister büyüyen bir işletme veya büyük bir kurumsal şirket olun, sistemlerinizi senkronize etmek, süreçlerinizi kolaylaştırmak ve favori verimlilik hilelerinizi uygulamak için kullanabileceğiniz bir entegrasyon aracı mutlaka vardır.

Ancak unutmayın, en iyi entegrasyon yazılımı, işinizin özel ihtiyaçlarına ve büyüme planlarına en uygun olanıdır. Kullanılabilirlik, işlevsellik ve sağlam entegrasyon özelliklerini mükemmel bir şekilde bir araya getiren bir araç arıyorsanız, ClickUp harika bir seçenek olarak karşınıza çıkıyor.

Gördüğünüz gibi, ClickUp, birinci sınıf bir proje yönetimi yazılımı ve güçlü bir entegrasyon platformu olarak en iyi rakipler arasında parlıyor. ClickUp ile favori araçlarınızı sorunsuz bir şekilde bağlayabilir ve her şeyi yönetimi kolay tek bir çatı altında toplayabilirsiniz.

ClickUp'ın iş süreçlerinizi nasıl senkronize edebileceği hakkında daha fazla bilgi edinmek için bugün ücretsiz Çalışma Alanı oluşturun!