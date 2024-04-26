takımınızın Performansını Artıracak 15 Verimlilik Metriği

Verimlilik metrikleri, çalışanların veya departmanların performansını ölçmek, analiz etmek ve sunmak için veri noktaları olarak işlev gören kavramlardır. Diğer bir deyişle, çalışanların verimliliğini ölçer ve her takımın iş hedeflerine nasıl katkıda bulunduğunu gösterir.

Varlık kullanımı, çalışılan saatler veya fazla mesai saatleri gibi verimlilik ölçütlerini incelemek, takımınızın verimliliğinde şeffaflık sağlar. Hangi kaynakların projelerinizi durdurduğunu veya ilerlettiğini belirlemenize yardımcı olur.

Bu, şirketinizin girdilerinin çıktılarını nasıl etkilediğini gösteren basit bir girdi-çıktı ilişkisidir.

Verimlilik metriklerinin ve Anahtar Performans Göstergelerinin (KPI) iç ve dış iş süreçleriniz üzerindeki etkisini açıklayan bir kılavuz hazırladık. 👇

Verimlilik Metrikleri Nedir?

Verimlilik metrikleri, çalışanların belirli alanlardaki performansını ve faaliyetlerinin organizasyonel hedeflere nasıl katkıda bulunduğunu ölçen nicel ölçütlerdir.

Bu metrikler, iyileştirme veya tamamen yenilenmesi gereken alanlara ilişkin kolayca anlaşılabilir sayısal ve görsel bilgiler sunar.

Örneğin, A takımının 12 çalışanla üç günlük bir projeye 30 saat harcadığını varsayalım. B takımı aynı projeyi iki gün daha az çalışanla tamamlar. Çalışan verimlilik ölçümlerini ayrıntılı olarak incelemek, iş liderlerine B takımının A takımından neden ve nasıl daha yüksek verimlilik elde ettiğine dair farklı bir görünüm sunar.

Verimlilik Metriklerinin Önemi Nedir?

İş hedeflerinize göre takımınızın ilerlemesini gözden geçirmek için verimliliği ölçmeniz gerekir. Üretilen birimlerden elde edilen gelire ve tedarik odaklı görevlere kadar, bu temel metrikler takımları başarısızlıktan uzaklaştırıp kaliteli hizmet, müşteri memnuniyeti ve daha yüksek kar marjlarına yaklaştırmak için doğru bilgiler sağlar.

Verimlilik metrikleri ve performans göstergeleri arasındaki ilişki, verimlilikle ilgili bir dizi veri noktası üretebilir. Bu veriler, nicel ve nitel içgörüleri entegre edebilir ve bir şirketin genel performans ölçümlerine katkıda bulunabilir.

Verimliliği artırmak için sürekli izleme ve harekete geçme, genel takım çıktılarını yükseltmeye yardımcı olarak iş performansını iyileştirir.

Şimdi, ilerlemeyi ölçmenize yardımcı olacak en önemli verimlilik metriklerinden ve anahtar performans göstergelerinden bazılarına göz atın.

15 Verimlilik Metrikleri ve KPI Örneği

Verimlilik metrikleri ve KPI'ların uzun listesi kafa karıştırıcı olabilir. Bu yaygın verimlilik metriklerinden hangilerinin işinizi bir üst seviyeye taşıyacağına karar vermek için zaman ayırın. 👇

1. Çalışan Devir Hızı (ETR)

Çalışan devir oranı, belirli bir dönemde bir kuruluştan ayrılan çalışanların yüzdesini ölçer. Personel sayısının yüzdesi olarak ifade edilir. Bu metrik, işe alım politikalarınızın kalitesini ve çalışan memnuniyet düzeylerini de ölçer.

Raporlar, pandemi sonrası çalışan devir oranlarının %20 daha yüksek olduğunu gösteriyor.

%10'un altındaki işten ayrılma oranı makul kabul edilirken, daha yüksek bir işten ayrılma oranı şirket kültürünün olumsuz bir izlenimini yansıtır ve motivasyonu düşük ve verimsiz bir işgücüne işaret edebilir.

👉 ETR'yi nasıl hesaplayabilirsiniz?

Çalışan Devir Hızı = [T /{(B+E)/2}] X100

Burada,

T bir dönemdeki sonlandırma sayısıdır

B, dönemin başındaki çalışan sayısıdır

E dönem sonu çalışan sayısıdır

2. Satış Temsilcisi Başına Gelir

Bu verimlilik metriği, satış ekibi üyelerinin çalışan başına ne kadar gelir getirdiğini hesaplar.

Satış ekipleri doğası gereği rekabetçidir. Bu nedenle, satış verimlilik ölçütlerini kullanmak, takımınız arasında sağlıklı bir rekabet ortamı yaratmanıza yardımcı olabilir.

Ancak, ekibinizi gelir elde etmek için daha fazla çaba göstermeye teşvik etmek için iddialı ve gerçekçi satış hedefleri belirleyin.

Kıdem ve ulaşılan hedefler gibi parametrelere göre her bir satış temsilcisinin performansını karşılaştırmak, adil bir değerlendirme yapabilmeniz için size bilgi sahibi olmanızı sağlar.

👉 Bu metriği hesaplamak için hızlı bir formül:

3. Envanter Doğruluğu

Envanter doğruluğu metriği, gerçek ve kaydedilen envanter arasındaki tutarsızlık düzeyini ölçer. Bu metriği izlemek ve iyileştirmek, güvenilir bir satıcı olarak izleniminizi güçlendirir.

Daha yüksek envanter doğruluğu, doğru muhasebe uygulamaları ve verimli depo yönetimi ile sonuçlanır. Ayrıca, envanter yönetiminden sorumlu saha ekibinizin etkinliğini de gösterir.

Müşteri memnuniyetini ve satış rakamlarınızı artırmak için bu tür kalite ölçütlerinde yüksek puanlar elde etmeniz gerekir.

👉 Envanter doğruluğunu hesaplamak için bir formül:

4. Ortalama İşlem Süresi (AHT)

Ortalama işlem süresi, bekleyen bir müşteri sorgusunu veya destek sorununu çözmek için harcanan ortalama süreyi ölçer.

AHT, müşteri hizmetleri ve destek ekiplerinde verimliliği ölçmek için yaygın olarak kullanılır. Dört ana hedefi vardır:

Takımınızın en iyi performans gösteren veya proaktif üyelerini belirleyin

Düşük performans gösteren üyeleri belirleyin ve eğitim oturumları ile gelişmelerine yardımcı olun

AHT'deki dalgalanmaları, takımın stres veya iş yükünün fazla olduğunun işareti olarak anlayın

Müşteri memnuniyetini korumak için müşterilere karşı yüksek yanıt verebilirlik sağlayın

Basitçe ifade etmek gerekirse, bu çalışan verimlilik metriği, takımınızın Hizmet Kalitesinden (QoS) ödün vermeden müşteri sorgularını ne kadar verimli bir şekilde çözdüğünü ölçer.

👉 AHT'yi şu formülü kullanarak hesaplayın:

5. Görev Tamamlanma Oranı

Görev tamamlanma oranı, belirli bir süre içinde atanan görevlerin tamamlananlarının yüzdesini ölçer.

Bu verimlilik ölçüm metriği, operasyonel verimlilik için bir turnusol testidir. İş akışlarındaki aksaklıkları ve takım kapasitesindeki boşlukları tespit etmeye yardımcı olur.

Biriken görevlerle uğraşıyorsanız, iş yüklerini yeniden dağıtmanın veya belirsiz görev öncelikleri, verimsiz çalışan kullanımı, iş yükü veya yetersiz kaynaklar gibi daha derin sorunları araştırmanın zamanı gelmiştir.

👉 Görev tamamlanma oranını hesaplamak için:

Düşük görev tamamlama oranlarıyla başa çıkmanın çevik bir yolu, her göreve hikaye puanları atamaktır. Hikaye puanları, zorluk ve beklenen tamamlanma süresine göre her göreve atanan ağırlıklardır.

Hikaye puanları, her görevin ne kadar süreceğini önceden analiz etmenizi sağlar. En önemlisi, size bireysel takım üyelerinin iş yükü ve verimlilik düzeyleri hakkında genel bir bakış sunar.

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6. Fazla Mesai Saatleri

Fazla mesai saatleri, bir çalışanın normal çalışma saatleri dışında yaptığı ekstra çalışmalardır.

Daha uzun fazla mesai saatleri, iş yükünün kötü dağıtımını, sağlıksız bir iş kültürünü ve verimsiz takım yönetimini gösterir. Bu faktörlerden biri bile, genel çalışan verimliliğinde düşüşe neden olabilir.

Bu metriği izleyerek kaynak eksikliklerini ve işe alım ihtiyaçlarını belirleyin. Örneğin, pazarlama departmanınızda fazla mesai saatlerinin artması, bu departmanda daha fazla iş gücüne ihtiyaç duyduğunuzu gösterebilir.

Benzer şekilde, bu metriği kullanarak çalışan verimliliğini izleyebilir ve çalışanların kapasitelerine göre iş yükünü dağıtabilirsiniz.

👉 Fazla mesai saatlerini, fazla mesai saatlerinin sayısını normal çalışma saatlerinin sayısına bölerek hesaplayabilirsiniz.

7. Satış Büyümesi

Satış büyümesi, satış ekibinizin aylık, üç aylık veya yıllık satış performansını artırma yeteneğini ölçer.

Bu metrik, şirketinizin gelir artış oranı hakkında içgörüler sunar. Mikro düzeydeki verilere erişmek için aylık dönemler için filtreler eklemeyi düşünün. Bu, bireysel satış temsilcilerinin belirli zaman dilimlerinde nasıl performans gösterdiğini size bildirebilir.

Bu metriği kullanarak hangi satış hunilerinin en yüksek dönüşümleri sağladığını belirleyin.

👉 Satış büyümesini nasıl hesaplayabilirsiniz?

8. İnovasyon Oranı

Anahtar bir performans göstergesi olmasa da, inovasyon oranları takımınızın yaratıcılığı hakkında çok şey söyler. Bir dönem içinde ortaya çıkan yeni fikirlerin sıklığını, başarıyla uygulananlarla karşılaştırarak hesaplamanıza olanak tanır.

Daha yüksek inovasyon oranları, risk alma ve inovasyonlarla ön planda kalan dinamik bir takımın işaretidir. Daha yüksek oranların her zaman daha yüksek takım verimliliği anlamına gelmediğini unutmayın. Yine de, fikirleri gerçeğe veya süreçlere dönüştürmek, verimliliğin benzersiz bir ölçüsüdür.

👉 Takımınızın inovasyon oranını ölçmek için basit bir formül:

💡İpucu: ClickUp Brain ve ClickUp Beyaz Tahtaları'nı kullanarak takım fikir üretme ve beyin fırtınası oturumları düzenleyin ve daha yüksek bir inovasyon oranı elde edin.

ClickUp Brain, fikir üretmek için yapay zeka asistanınız olarak görev yapar. ClickUp Beyaz Tahtalar ise beyin fırtınası ile işin tamamlanması arasındaki boşluğu doldurur.

Bunları yeni fikirler üretmek için kullanın ve ardından sezgisel zihin haritaları ve diyagramlar aracılığıyla bunları hayata geçirmek için plan yapın.

Takımınızla fikirler üretin ve ClickUp Beyaz Tahtalar ile daha başarılı fikirleri hayata geçirin

Bu verimlilik metriği, ilk çağrı çözümü olarak da adlandırılır ve en iyi şekilde BT desteği ve çağrı merkezi takımları için işler. Bir müşteri hizmetleri temsilcisi tarafından ilk müşteri etkileşimi sırasında çözülen müşteri taleplerinin miktarını analiz eder. Buradaki amaç, takip işlemlerine harcanan zamanı azaltmak ve bunun yerine daha ciddi müşteri taleplerini ve sorunlarını çözmeye odaklanmaktır.

Takımınızın gereksiz ekstra çağrıları yanıtlamasını ve aşırı biletleri eskalasyonunu izlemek stresli olabilir. Bu metrikle verimliliği izleyerek çalışanların kullanımını ve iş performansını dengeleyin.

👉 FCR'yi nasıl hesaplayabilirsiniz?

Yüksek FCR, müşteri hizmetleri takımınızın müşteri taleplerini geldikçe hızlı bir şekilde çözebildiğini gösterir. Bu, müşteri ile temas halindeki takımlardaki bireysel çalışanlara verilen yetki veya karar verme gücünü artırdığınızda gerçekleşir.

10. Web Sitesi Trafiği-Potansiyel Müşteri Oranı

Web sitesi trafiği-potansiyel müşteri oranı, web sitesini ziyaret eden ziyaretçilerin kaçının istediğiniz eylemi gerçekleştirdiğini izler. Bu eylemler kayıt olma, satın alma, sorgulama, yönlendirme vb. olabilir.

Bu tür KPI'lar ve metrikler, markanızın çevrimiçi trafiği ve web sitesi pazarlama stratejilerinizin etkinliği hakkında içgörüler sağlar.

Dönemler boyunca dönüşüm oranlarındaki artış veya azalma, neyin işe yaradığını ve neyin işe yaramadığını da açıklar.

👉Bir dönemdeki web sitesi ziyaretlerinin sayısını, o dönemde elde edilen potansiyel müşteri sayısına bölerek web sitesi trafiğinizin potansiyel müşteriye dönüşüm oranını hesaplayın:

11. Yarı Zamanlı ve Tam Zamanlı Verimlilik

Bu metrik, yarı zamanlı çalışanlarınızın tam zamanlı çalışanlara kıyasla verimlilik düzeyini ölçer.

Sözleşmeli projeler veya eksik kadroları doldurmak için yarı zamanlı çalışanlar işe alabilirsiniz, ancak bunlar tam zamanlı çalışanlar kadar verimli olmayabilir. Doğru araçların olmaması veya markanızın kültürüne uyum sağlamada yaşanan zorluklar, bu çalışanların anlık verimliliğini olumsuz etkileyebilir. Zamanla bu durum daha da kötüleşir ve potansiyel kazançlarınızda binlerce dolarlık kayıplar yaşayabilirsiniz.

Bu metriği ölçerek, çalışanların performansını sınıflandırılmış gruplar altında izleyebilir ve organizasyonel hedeflerinize hangi takım üyelerinin katkıda bulunduğunu belirleyebilirsiniz.

👉 Not: Bu metrik için belirli bir formül yoktur. Ancak, bununla yakından ilişkili bir metrik Tam Zamanlı Eşdeğer (FTE) metrikidir.

12. Hedef Dönüşüm Oranı

Hedef dönüşüm oranı, planlandığı gibi gerçekleştirilen, istediğiniz projenin hedeflerinin yüzdesini ölçer.

Daha yüksek hedef dönüşüm oranları, proje planlama araçlarınızın ve metodolojilerinizin harika çalıştığını gösterir. Tersine, daha düşük oranlar, gerçekçi olmayan proje teslim tarihlerini ve kapsamın genişlemesini ortaya çıkarır.

Bu hedeflerin doğası gereği önemli ölçüde farklılık gösterebileceğini unutmayın. Ayrıca bu metrik, "Görev Tamamlama Oranı"ndan tamamen farklıdır. Bununla birlikte, ekibinizin bu önceden belirlenmiş hedeflere ulaşma yeteneği, iş ahlakını belirler.

👉 Hedef dönüşüm oranını ölçmek için basit bir formül:

13. Lead-to-MQL Oranı

Pazarlama tarafından nitelikli potansiyel müşteriler (MQL), bir ürün veya hizmete olan faizlerini doğrulamak için pazarlama ekibi tarafından incelenen potansiyel müşterilerdir. Bu potansiyel müşteriler daha sonra satış ekibine aktarılır ve satış ekibi onları satın alma yolculuğunda yönlendirir.

Sosyal medya hesapları, web sitesi açılış sayfaları, e-posta pazarlaması ve ücretli reklamlar aracılığıyla potansiyel müşteriler biriktirerek başlayın. Pazarlama ekibiniz potansiyel müşterilerin kişiliklerini hedef kitlenizle eşleştirdiğinde, bunlar MQL'lere dönüşür.

Daha yüksek MQL oranları, potansiyel müşteri oluşturma departmanlarınız için yeşil ışık demektir!

👉 Bu basit formülle Lead-to-MQL oranını hesaplayın:

14. İşe Alım Dönüşüm Oranı

Bu metrik, kuruluşunuzun çalışanı olan potansiyel adayların yüzdesini tanımlar.

İşe alım dönüşüm oranı, yetenek havuzunuzun iş ilanlarına verdiği yanıt hakkında daha geniş bir fikir verir. Örneğin, işe alım takımınızı donatmak için yaptığınız yatırımların, işe aldıkları adaylardan elde ettiğiniz gelirden önemli ölçüde fazla olup olmadığını kanıtlar.

👉 İşte işe alım ekibinizin işe alım dönüşüm oranını hesaplamak için bir formül.

💡İpucu: Sunduğunuz iş avantajları ortalama piyasa iş tekliflerinden daha cazipse, daha yüksek bir işe alım dönüşüm oranı bekleyebilirsiniz. Aksine, daha düşük bir işe alım dönüşüm oranı genellikle şirket hakkındaki kötü yorumlardan veya ortalama maaş beklentilerini karşılayamamanızdan kaynaklanır.

15. Her Çalışana Yapılan Ortalama Eğitim Yatırımı

Bu metrik, kuruluşunuzun yeni veya mevcut çalışanları eğitmek için yaptığı ortalama maliyeti ölçer. Bu, atölye çalışmaları, seminerler, sertifikalar ve diğer çalışan geliştirme girişimleri gibi çeşitli eğitim programlarının geliştirilmesi ve yönetilmesinin maliyetlerini içerir.

Bu ölçüm aracını kullanarak, çalışanlarınızın beceri geliştirme girişimlerinin verimliliğini ve etkinliğini değerlendirebilirsiniz. Ayrıca, bu girişimlerin zaman içinde çalışanların verimliliğine fayda sağlayıp sağlamadığını da görebilirsiniz.

👉 Çalışan eğitimi için ortalama yatırımınızı hesaplamak için bu formülü kullanın:

Her Çalışan için Ortalama Eğitim Yatırımı = (Toplam eğitim yatırımı / Eğitim alan çalışan sayısı)

Verimlilik Metriklerini Ayarlama ve Ölçme

Verimlilik hedeflerini ölçmek, zaman, çalışan hiyerarşisindeki kişiler ve farklı eylemlerin çıktıları gibi çeşitli değişkenleri içerir. İşinizin başarısını etkileyen metrikleri seçerek başlamalısınız.

1. Tüm verimlilik göstergeleri dikkate alınarak

Verimliliği bütünsel olarak değerlendirerek başlayın. Bu terimi operasyonel verimlilik açısından inceleyin. Bu göstergelere örnek olarak proje tamamlanma oranları veya haftalık çıktı verilebilir.

Ardından, müşteri ve çalışan bağlılığı görünümünü kullanın. Bu, bağlılık stratejilerinizin başarısını tanımlayan tutma oranları gibi göstergeleri içerir.

2. İş hedefleriyle uyum

Şirketinizin hedefleri ve misyonu ile uyumlu verimlilik metriklerini seçin. Bu, işiniz için önemli olan anlamlı verimlilik metrikleri örneklerini belirlemenizi sağlar.

Ayrıca, süreçleri ve ölçümleri belirli hedeflere göre haritalandırın. Bu süreçte, tüm ekip üyelerine bu uyumu ileterek işlerinin kuruluşun hedeflerini nasıl desteklemesi gerektiğini açıklayın.

Bu Şablonu İndirin ClickUp'ın Proje Metrikleri Şablonu, projelerinizin ilerlemesini ve başarısını izlemenize yardımcı olmak için tasarlanmıştır.

ClickUp Proje Metrikleri Şablonu, proje hedeflerinizi izlemek ve ekipler arasında projenizin durumuyla ilgili tutarlılığı artırmak için tamamen özelleştirilebilir bir biçime sahiptir. Özel alanlar ve özel durumlar kullanarak kişiselleştirilmiş metrikler ayarlayabilir, proje verilerinin kategorilerine erişebilir ve sonuçları analiz ederek takımınızın verimliliğini test edebilirsiniz.

Şablon, verilerinizi tercih ettiğiniz şekilde gözden geçirme esnekliği sağlamak için farklı yapılandırmalarda dört görünümle birlikte gelir. Öncelik etiketleri, etiketler ve iç içe alt görevler, metrikleri izlemeyi kolaylaştırır.

3. Takımınızda veya kuruluşunuzda verimliliği tanımlama

Bu terim, farklı departmanlar, takım üyeleri ve sektörler için farklı anlamlara gelebilir. Uygun ve ulaşılabilir metrikler belirlemek için bakış açınızı ilgili bağlamda tanımlamalısınız.

Örneğin, performans pazarlama takımının verimliliği, oluşturulan potansiyel müşteri sayısı ile ölçülebilir. Buna karşılık, BT takımının verimliliği, belirli bir dönem içinde yapılan teknik yükseltmelerin ve eklenen yeni özelliklerin sayısı ile hesaplanabilir.

Farklı takımlar için net tanımlar oluşturarak, odaklarının istediğiniz sonuçlarla senkronize olmasını sağlayın.

4. İlerlemenizi takip etmek için KPI gösterge paneli kullanma

Özelleştirilebilir KPI gösterge paneli ile verimlilik ölçütlerini dakikalar içinde izleyin ve görselleştirin. KPI gösterge panelleri, belirli dönemlerde ve proje bazında takımınızın performansını incelemenizi sağlar.

Dahası, ilgili paydaşlara talep üzerine verileri anlaşılır bir biçimde sunmak için kullanışlı bir görselleştirme aracıdır. Gelecekteki ve geçmiş performans parametrelerinin kapsamlı bir görünümünü elde etmek için öncü ve gecikmeli göstergeleri bir arada eklemeyi unutmayın.

ClickUp gibi SaaS ürünleri, tamamen özelleştirilebilir bir ClickUp Raporlama Gösterge Paneli ile donatılmıştır. Bu sezgisel gösterge paneli aracılığıyla, alt görevlerin durumundan devam eden görevlerin ilerlemesine kadar her şeyi takip edebilirsiniz.

ClickUp ile bir KPI Gösterge Paneli oluşturun ve devam eden tüm görevlerinize genel bir görünüm elde edin

Verimlilik Metrikleri ve Hedef Ayarı

Hedefleriniz gerçekçi olmalı ve görev veya projenin her aşamasında takip edilebilir olmalıdır, bu nedenle bu iki unsur birbiriyle yakından ilgilidir.

Geçmiş performans verilerini kıyaslama noktası olarak kullanın ve bu yaklaşımda gereken özgüllük için SMART (spesifik, ölçülebilir, ulaşılabilir, ilgili ve zaman sınırlı) hedefler çerçevesini benimseyin.

Hedef belirleme genellikle tekrarlanan bir süreç olduğundan, bu metrikleri ara sıra gözden geçirmeyi bir alışkanlık haline getirin. Ayrıca, liderlik teşviklerinin ve işyeri ortamının daha iyi verimlilik ve ulaşılabilir hedefler belirlemek için ne kadar önemli olduğunu anlayın.

Liderlik teşvikleri çalışanları motive edebilir ve çalışan bağlılığını artırabilirken, kaliteli bir çalışma ortamı tükenmişliği önler. Takımınızın verimliliğini artırmaya odaklanmasını proaktif olarak sağlarken, bu faktörler yüksek verimlilik ölçümleri için çok önemlidir.

ClickUp Hedefleri, birbiriyle bağlantılı görevleri tahsis etmenizi ve izlemenizi sağlar. Farklı takımlar ve projeler için önemli verimlilik ölçütlerini izlemek için 15'ten fazla özelleştirilebilir görünüm ve parametre sunar.

ClickUp Hedefleri'ni kullanarak takımınız için izlenebilir hedefler belirleyin ve tüm devam eden görevlerinizin takımlar ve projeler genelinde verimlilik ölçümlerinizi görün

Verimlilik Metrikleri Gelecekteki İş Akışlarınızı Optimize Edecek

Verimlilik metriklerinin tahsis edilmesinin iş sonuçlarınızı nasıl etkileyebileceği açıktır.

Değişen sektör dinamikleri ve iç büyümeye göre bu metrikleri yeniden gözden geçirip iyileştirmeyi unutmayın.

Çalışanlarınızı analitik becerilerini geliştirmeye motive edin, böylece bireysel performanslarını analitik olarak görmeye başlayabilir ve şirketin organizasyonel büyüme hedefine ulaşmasına katkıda bulunabilirler.

Gelecekte, verimliliğin ölçülmesi, veri odaklı ve yapay zeka destekli yaklaşımların hakimiyetinde olacak. Yapay zeka destekli proje yönetimi araçları ve sezgisel gösterge panelleriyle ClickUp, tüm verilerinize bir bakışta erişmenizi sağlayarak bunu yapmanıza yardımcı olur.

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SSS

1. Verimlilik ölçütleri nedir?

Verimlilik metrikleri, kuruluşunuzun işgücü, malzeme ve sermaye gibi girdileri ürün veya hizmet gibi çıktılara ne kadar iyi dönüştürdüğünü ölçen sayılar ve veri noktalarıdır. Daha çok nicel ölçümler gibi olan verimlilik metrikleri, farklı takımların operasyonel verimliliğini derecelendiren KPI'lardır.

2. Verimliliği ölçmenin 3 yolu nedir?

Verimliliği ölçmek için, öncelikle verimliliği en iyi şekilde değerlendiren metrikleri belirleyin. Bu listenin, nihai iş hedeflerinize öncelik veren sınırlı bir liste olduğundan emin olun. İkinci olarak, sadece işgücü verimliliği ölçütlerine bakmayın. Üçüncü olarak, finans, çalışma saatleri, proje ilerlemesi vb. ile ilgili birincil verileri toplamak için proje yönetimi ve verimlilik araçlarını kullanın.

3. İş verimliliği için KPI nedir?

Ortalama verimlilik oranı, çalışanların iş saatlerinin çıktılarına uygun olup olmadığını ölçmek için mükemmel bir KPI veya verimlilik ölçütüdür. Bir proje yönetimi aracını kullanarak farklı çalışan faaliyetleri için sayısal ve görsel veriler toplayabilirsiniz.