2026'da Performans Değerlendirmeleri Yazmak İçin En İyi 10 AI Aracı

Geri bildirim yorgunluğu her iki taraf için de geçerli mi? 30 astınız için kişiselleştirilmiş performans değerlendirmeleri yazdığınızı hayal edin. İlk birkaç rapor keskin geri bildirimler ve yararlı içgörüler içerecektir, ancak ayrıntılı geri bildirimlere yönelik ilk coşku kesinlikle azalacaktır. Değerlendirme sayısı arttıkça, geri bildirimin kalitesi giderek düşebilir ve genel değerlendirmelerden daha kötüsü yoktur!

Çalışanlar, doğru miktarda geri bildirim veren yöneticileri tercih ediyor: Bu yöneticilere ortalama 8,6 puan verdiler. Ayrıca, birçok çalışan etkili ve kişiselleştirilmiş değerlendirmeler almak için muhtemelen daha iyi iş yapacaklardır.

Yapay zeka gibi bir yardımcıdan yararlanmak, ayrıntılı ve yapıcı performans değerlendirmeleri yazmanın zorluklarını aşmanıza yardımcı olabilir.

AI, temel fonksiyonları otomasyonun ötesine geçer. İyileştirilmesi gereken alanları belirleyebilir, geri bildirim sürecini hızlandırabilir ve performans değerlendirmesi için hedefler belirlenmesine yardımcı olabilir.

Objektif, adil ve ayrıntılı performans raporları oluşturmak için, her bir şirket çalışanını çok yakından ve tutarlı bir şekilde izlemelisiniz ya da bunu sizin yerinize yapan yazılım araçlarını kullanmalısınız. Açıkçası, daha kolay olan seçenek bir araçtır, bu yüzden bir araç seçerken dikkate alınması gereken birkaç önemli kriteri inceleyelim.

Bu gereksinimleri bir kontrol listesi olarak kullanarak, performans değerlendirme sürecini iyileştirmek için aşağıdaki tüm kriterleri karşılayan AI aracını belirleyin:

Yapıcı geri bildirim: Oluşturulan değerlendirmeler, güçlü yanları, zayıf yanları ve iyileştirilmesi gereken alanları vurgulayarak eyleme geçirilebilir geri bildirim sağlamalıdır

Doğruluk ve uygunluk: Araç, şirket standartlarına ve belirli iş rollerine uygun olarak, çalışanın performansını doğru bir şekilde yansıtan değerlendirmeler oluşturmalıdır.

Önyargı azaltma: Performans değerlendirme oluşturucu, değerlendirme sürecindeki önyargıyı en aza indirecek şekilde tasarlanmalı ve adil ve eşitlikçi değerlendirmeler yapılmasını sağlamalıdır.

Özelleştirme: Araç, kuruluşunuzun ihtiyaçlarına uyacak şekilde Araç, kuruluşunuzun ihtiyaçlarına uyacak şekilde performans değerlendirme şablonlarının , derecelendirme ölçeklerinin ve belirli performans ölçütlerinin özelleştirilmesine olanak sağlamalıdır

Entegrasyon: Yazılım, değerlendirme sürecini kolaylaştırmak için HRIS veya performans yönetimi yazılımı gibi mevcut İK sistemleriyle sorunsuz bir şekilde entegre olmalıdır.

Veri gizliliği ve güvenlik: AI aracı, veri gizliliği ve güvenliğini öncelikli tutmalı ve hassas çalışan bilgilerinin korunmasını sağlamalıdır

Kullanım kolaylığı: Araç, değerlendirmeleri oluşturmak için gereken zamanı ve çabayı en aza indiren, açık ve sezgisel bir arayüze sahip, kullanımı kolay olmalıdır.

Çoğu performans değerlendirme yapay zeka oluşturma aracı, profesyonellerin doldurabileceği anket gibi yapılandırılmış şablonlar kullanır ve ardından bir değerlendirme oluşturur. Diğerleri ise Çalışma Alanınızla entegrasyonlar yapar, işinizi ve çalışanlarınızı daha iyi anlar ve geri bildirim veya takdir olarak anında değerlendirmeler oluşturur.

Bu 10 AI aracına bir göz atalım ve performans raporlarına içerik katarken zamandan tasarruf etmenize yardımcı olabilecek olanı seçelim:

1. ClickUp (İşbirliğine dayalı performans değerlendirmesi oluşturma için en iyisi)

ClickUp Brain ile veriye dayalı geri bildirim verin ClickUp Brain'i kullanarak Çalışma Alanı verilerinizden içgörüler toplayın ve performans değerlendirmelerine yansıtın

Her alanda etkili bir verimlilik çözümü olan ClickUp, diğer çalışma alanı ihtiyaçlarında olduğu kadar performans değerlendirmesi özelliklerinde de aynı derecede başarılıdır. Tamamen özelleştirilebilir olan bu araç, bireyler için olduğu kadar büyük ve küçük takımlar için de uygundur.

ClickUp Brain ile dünyanın en güçlü bağlamsal AI çözümüne sahip olursunuz. Sorularınıza yanıt verir, şirketinizin verilerine dayanır ve önceki sohbetleri, görevleri ve tartışmaları analiz ederek ayrıntılı çalışan performans değerlendirmeleri oluşturur. Ayrıca, bir çalışanın belirli görevlerde ne zaman nasıl bir performans gösterdiğini de belirler!

Aşağıdaki şekillerde ClickUp Brain'i kullanarak ayrıntılı performans değerlendirmeleri yapın:

Çalışanların performansı, zayıf yönleri ve başarılarına ilişkin AI destekli özetler oluşturun

Belirli rollere göre uyarlanmış, özelleştirilebilir bir performans değerlendirme şablonu oluşturun; zamandan tasarruf edin ve tutarlılığı sağlayın

Otomatik transkripsiyon yoluyla sesli görüşmeleri metne dönüştürün ve değerlendirme raporlarına eklemek üzere anahtar bilgileri çıkarın

Brain'in entegre AI yazma asistanını kullanarak, üslup, biçim, okunabilirlik ve düşüncenin netliğini korurken yapıcı geri bildirimler oluşturun

Değerlendirmeleri farklı dillere çevirin, küresel işgücüne sahip şirketler için kapsayıcılık ve çeşitlilik sağlayın

ClickUp Brain'i çok dilli bir performans değerlendirme oluşturma aracı olarak kullanın

Yazmaktan ziyade konuşmak size daha doğal geliyorsa, geri bildiriminizi masaüstü AI yardımcınız ClickUp Brain MAX'e dikte edebilirsiniz. Uygulama içindeki Talk to Text özelliği, sesinizi düzgün değerlendirme metinleri haline dönüştürür ve komutunuzla sizin için birleştirilmiş bir ClickUp belge oluşturur. Ayrıca Brain MAX içinde Gemini'den ChatGPT ve Claude'a kadar farklı AI modellerini deneyerek değerlendirmelerin sesini, tonunu ve stilini istediğiniz şekilde özelleştirebilirsiniz.

Brain MAX'ın sizin için neler yapabileceğini öğrenmek için bu videoyu izleyin!

ClickUp'ın AI özelliklerinin ötesinde, ClickUp Chat'i kullanarak konuşmaları görevler ve belgelerle ilişkilendirin ve performans değerlendirmeleriyle ilgili tartışmaları bağlam içinde ve erişilebilir tutun. Özel alanlarda veya kanallarda düzenlenmiş sohbetler, İK ekiplerinin ve yöneticilerin başka bir araca geçmeye gerek kalmadan işbirliği yapabilmelerini ve profesyonel iletişim kurabilmelerini sağlar.

ClickUp Sohbet şu durumlarda faydalı olabilir:

ClickUp'ta listeleri, klasörleri ve alanları birbirine bağlayarak performansla ilgili geçmişi ilgili görevler/projelerle bağlantılı tutun

Sohbetleri bireysel veya takım değerlendirmeleri olarak belirtmek için açıklamalar/başlıklar ekleyerek görüşmeleri ayırın

Akışı kesintiye uğratmadan devam eden sohbetlere takım üyelerini ekleyin ve işbirliğine dayalı tartışmaları teşvik edin

Ek manuel çaba harcamadan doğrudan sohbetten performansla ilgili görevler veya duyurular oluşturun

ClickUp Sohbet arayüzünü kullanarak performans değerlendirmelerini tek bir yerde düzenleyin

ClickUp'ın bir başka işbirliği özelliği de ClickUp Docs'tur. Takım üyeleri bu araçları kullanarak performans değerlendirmelerini birlikte düzenleyebilir, görüş almak için iş arkadaşlarını etiketleyebilir ve belgelere eyleme geçirilebilir yorumlar ekleyebilir.

Tablolar, bölücüler, afişler ve markdown komutları gibi zengin biçimlendirme seçenekleri, yöneticilerin değerlendirmeleri, ayrıntılı çalışan metriklerini, geri bildirim özetlerini ve eylem planlarını düzenli ve görsel olarak çekici bir şekilde içerecek şekilde biçimlendirmelerine yardımcı olur.

Performans değerlendirmesi için ClickUp belgesi ve zengin biçimlendirme seçeneklerini kullanın

Alternatif bir seçenek olarak, ClickUp Performans Değerlendirme Şablonu, kuruluşların takım performansını etkili ve tutarlı bir şekilde ölçme zorluğunun üstesinden gelmelerine yardımcı olabilir. Belirlenmiş yapı, İK ekiplerinin biçimi ve içeriği kuruluşlarının ihtiyaçlarına göre uyarlayabilmelerini sağlar.

Hazır ön tanımlı öz değerlendirme yapılarıyla birlikte gelir ve yapılandırılmış bir öz değerlendirme performans değerlendirmesi yapılmasına olanak tanır. Çalışanların gelişimini ve iş sorumluluklarını organizasyonel hedeflerle uyumlu hale getiren Kariyer Gelişim Konuşmalarını teşvik ederek, takımın genel başarısını destekler.

Şablon ayrıca, yönetim kadrosunun değerlendirme döneminde yapıcı geri bildirim ve takdir sunabileceği Yönetici Değerlendirmelerini de kolaylaştırır.

Sonuçta, çok sayıda araştırma, hızlı ve yapıcı geri bildirim alan çalışanların daha bağlı ve motive olduğunu gösteriyor.

💡 Profesyonel İpucu: ClickUp’ın Otomatik Pilot Ajanları ile her çeyrekte tetiklenen özel bir ş Akışı kurarak, meslektaş geri bildirimlerini otomatik olarak toplayabilir, proje metriklerini güncelleyebilir ve yöneticilere ve çalışanlara performans değerlendirmelerini paylaşım için hatırlatıcılar atayabilirsiniz. Temsilciler ayrıca ClickUp'ta OKR'leri veya kişisel hedeflerini de takip edebilir. Birisi hedefi aşıyorsa, temsilci yöneticiyi erkenden bilgilendirebilir; böylece değerlendirmeler sürpriz eleştirilerden ziyade sürekli büyümeye odaklanır.

ClickUp'ın en iyi özellikleri

Docs Hub ile tüm performans değerlendirmelerini düzenleyin, arayın ve erişin; böylece değerlendirmelerin erişilebilir ve düzenli kalmasını sağlayın

AI Catch Up ile paydaşları anahtar konularda anında bilgilendirin, tekrarlayan açıklamalara veya toplantılara olan ihtiyacı azaltın

ClickUp'ı çeşitli platformlarla entegrasyonlar aracılığıyla entegre ederek, değerlendirmelerin veriye dayalı olmasını ve bir çalışanın katkılarının ve metriklerinin tüm yelpazesini yansıtmasını sağlayın.

ClickUp Görevleri ile eyleme geçirilebilir takip süreçlerini destekleyin; böylece yöneticiler, performans değerlendirmeleri tamamlandıktan sonra doğrudan görevler atayabilir, akıllı hedefler belirleyebilir ve ilerlemeyi izleyebilir.

Hazır performans değerlendirme şablonları. ClickUp'ın Performans Değerlendirme Şablonu ile işe başlayın!

ClickUp Performans Değerlendirme Şablonu ile hareket halindeyken değerlendirin, belgelendirin ve planlayın

ClickUp'ın sınırlamaları

Kapsamlı özellikleri nedeniyle arayüz, yeni kullanıcılar için biraz karmaşık gelebilir

ClickUp fiyatlandırması

ClickUp puanları ve yorumları

G2: 4,7/5 (9.500'den fazla değerlendirme)

Capterra: 4,6/5 (4.000'den fazla yorum)

Bir TL olarak başkalarının tamamladığı işi izlemeniz gerekir ve ClickUp, görevleri, iş yükünü vb. yönetmeyi kolaylaştırır. Ayrıca, takımın performansını ve üyelerin bireysel performansını sunmama da yardımcı oldu.

2. Easy Peasy AI (Performans değerlendirme çerçevelerinin hızlı bir şekilde uygulanması için en iyisi)

Easy Peasy AI aracılığıyla

Performans değerlendirmesi yapay zeka oluşturma aracı Easy Peasy AI, küçük ve orta boyutlu işletmeler için özel olarak tasarlanmıştır. Gerçek zamanlı öneriler, platformun geri bildirim kalitesini artırmasına yardımcı olurken, entegrasyonlar mevcut İK araçlarıyla veri paylaşımını kolaylaştırır.

Sınırlı derin bağlamsal içgörülerle, basitliği ve hızı onu hızlı, pratik ve eyleme geçirilebilir performans değerlendirmeleri için güvenilir bir çözüm haline getirir.

Easy Peasy AI özellikleri

Kolayca özelleştirilebilen ve çeşitlilik sunan kullanıma hazır şablonlardan yararlanın

Farklı görünümlerden değerlendirmeler oluşturun: birinci, ikinci ve üçüncü şahıs

Metin okuma fonksiyonu sayesinde 40'tan fazla dil ve çeşitli aksan desteği avantajından yararlanın

Easy Peasy AI'nın sınırlamaları

AI tarafından oluşturulan görseller bazen içerik ve kesinlik açısından yetersiz kalabilir

Araç için demo veya kullanım kılavuzlarının olmaması, kullanıcıyı şaşırtabilir

Easy Peasy AI fiyatlandırması

Sonsuza Kadar Ücretsiz

Başlangıç: Aylık 16 $/kullanıcı

Sınırsız 50: Aylık 24 $/kullanıcı

Sınırsız: Aylık 32 $/kullanıcı

Kolay AI derecelendirmeleri ve değerlendirmeleri

G2: 4,5/5 (20'den fazla değerlendirme)

Capterra: Yeterli sayıda değerlendirme yok

👀 Biliyor muydunuz? Yöneticiler genellikle tek bir olumlu özelliği (örneğin dakiklik) diğer her şeyin önüne çıkararak önyargılı değerlendirmelere yol açabilir. Buna Halo Etkisi denir.

3. Writify. AI (Son derece kişiselleştirilmiş performans değerlendirmeleri için en iyisi)

Writify.AI, çalışanların başarılarını yansıtan ve iyileştirilmesi gereken alanları vurgulayan, ayrıntılı ve rol özel değerlendirmeler hazırlar. Veriye dayalı içgörülerden yararlanarak birden fazla çalışana aynı anda kişiselleştirilmiş geri bildirim sunabilirsiniz.

Başlangıçta biraz zorlu olan öğrenme sürecini atlattıktan sonra, minimum çabayla etkili performans değerlendirmeleri hazırlayabileceksiniz.

Writify. AI'nın en iyi özellikleri

Gelişmiş doğal dil işleme algoritmalarıyla, ihtiyacınız olan performans değerlendirme sayısı ne olursa olsun, yüksek kaliteli yazılı içeriği hızlı ve verimli bir şekilde oluşturun.

AI Paragraf Genişletici, Ana Hat Oluşturucu ve Değerlendirme Yorum Oluşturucu ile yapılandırılmış ve anlamlı değerlendirmeler oluşturun

Yerleşik intihal tespit aracını kullanarak güvenilirliğinizi koruyun ve telif hakkı ihlaliyle ilgili sorunları önleyin.

Writify. AI sınırlamaları

Gelişmiş özel özelleştirme seçeneklerine aşina olmayan kullanıcılar için öğrenme eğrisi potansiyel olarak daha dik olabilir

Writify. AI fiyatlandırması

Sonsuza Kadar Ücretsiz

Writify. AI derecelendirmeleri ve değerlendirmeleri

G2: Yeterli sayıda değerlendirme yok

Capterra: Yeterli sayıda değerlendirme yok

4. Galaxy. AI (Performans değerlendirmesi için tüm AI araçlarını tek bir yerde bulmak için en iyisi)

Galaxy.AI, GPT-4, Claude, Gemini ve daha fazlası gibi sektör lideri AI modellerini tek bir yerde bir araya getiren bir AI araç setidir; böylece birden fazla abonelik satın almanıza gerek kalmaz.

Hassasiyet, kişiselleştirme ve verimlilik için tasarlanmış özellikleriyle Galaxy.ai, İK uzmanlarının içgörülü ve eyleme geçirilebilir değerlendirmeler sunmasını kolaylaştırır. Bu aracı kullanarak, başarıları takdir eden ve iyileştirilmesi gereken alanları belirleyen dengeli geri bildirimler oluşturun. Değerlendirme boyunca uygun profesyonel dilin kullanıldığından emin olmak için tonunu ve stilini şekillendirebilirsiniz.

Galaxy. AI'nın en iyi özellikleri

Her hafta eklenen yeni AI özelliklerinden yararlanın

Daha iyi performans değerlendirmeleri oluşturmak için ipuçları ve en iyi uygulamaları öğrenin

Farklı AI araçlarının yanıtlarını aynı anda karşılaştırmanıza olanak tanıyan çoklu model sohbet sisteminden yararlanarak bilinçli bir seçim yapın

Galaxy. AI sınırlamaları

Doğru performans analizi için ilk veri kurulumu gereklidir

Tüm özelliklere yalnızca ödeme yaptıktan sonra erişebilirsiniz

Galaxy. AI fiyatlandırması

Sınırsız: Kullanıcı başına aylık 15 $

Galaxy. AI puanları ve değerlendirmeleri

G2: Yeterli sayıda değerlendirme yok

Capterra: Yeterli sayıda değerlendirme yok

👀 Biliyor muydunuz? Adobe, Microsoft, Dell, Juniper ve diğerleri dahil olmak üzere birçok çok uluslu şirket, yıllık performans değerlendirmelerinin resmi ve geçmişe dönük yaklaşımını terk ederek, yıl boyunca çalışanlarla daha sık, gayri resmi ve ileriye dönük görüşmeler yapmayı tercih ediyor.

5. Venngage (Performans verilerini görselleştirmek için en iyisi)

Venngage aracılığıyla

Venngage, kullanıcıların çarpıcı görseller ve infografikler oluşturmasına olanak tanıyan, sezgisel ve yapay zeka destekli bir tasarım platformudur.

Sadece birkaç tıklamayla performans değerlendirmelerini, veri analizlerini ve raporları ilgi çekici ve görsel olarak çekici bir şekilde sunmayı kolaylaştırır.

Bunu kullanarak çalışanlarınız için 360 derece geri bildirimleri kolayca alın; bu araç, seçtiğiniz performans değerlendirme şablonlarını düzenlemenize ve yorum bırakmanıza olanak tanır.

Venngage'in en iyi özellikleri

Sezgisel sürükle ve bırak düzenleyicisi ile kapsamlı tasarım becerilerine ihtiyaç duymadan şablonları kolayca özel hale getirin ve görseller oluşturun

10.000'den fazla şablonla projeleriniz için uygun bir başlangıç noktasını hızla bulun

CSV veya Excel dosyalarından verileri içe aktarın ve bunları grafikler, diyagramlar ve akıllı diyagramlar içinde etkili bir şekilde görselleştirin

Venngage sınırlamaları

Bileşenleri ve öğeleri taşımak için manuel olarak yoğun iş gerektirir

Ağır bir tasarım, aracın donmasına neden olabilir

Venngage fiyatlandırması

Sonsuza Kadar Ücretsiz

Premium: Aylık 19 $/kullanıcı

İş: Kullanıcı başına aylık 49 $

Enterprise: Özel fiyatlandırma

Venngage puanları ve yorumları

G2: 4,7/5 (100'den fazla değerlendirme)

Capterra: 4,6/5 (300'den fazla yorum)

6. PerfromanceReviews.ai (Çalışanların gelişimi için tarafsız geri bildirim oluşturmak için en iyisi)

PerformanceReviews.ai, kişiselleştirilmiş, ayrıntılı ve kapsamlı performans değerlendirmelerinin oluşturulmasını otomasyonla gerçekleştiren bir performans değerlendirme yapay zeka oluşturma aracıdır.

Değerlendirmenin kendiniz için mi yoksa bir çalışan için mi olduğunu seçin, şablonu doldurun ve araca belirli performans değerlendirme örnekleri sağlayın. Son adım, AI değerlendirmesinin genel havasını belirleyecektir.

PerformaceReviews.ai'nin en iyi özellikleri

Zaman kazanmak ve performans değerlendirmeleri oluşturmak için hazır şablonları kullanın

Değerlendirme oluşturma sürecini basitleştiren sezgisel bir arayüzde gezin

Güçlü yönler, zayıf yönler ve iyileştirilmesi gereken alanlar dahil olmak üzere geri bildirim oluşturmayı otomasyonla otomatikleştirin

Değerlendirmelerinizde insani bir dokunuş bırakmak için dil ve üslubu kendi tarzınıza uyarlayın

PerformanceReviews.ai'nin sınırlamaları

Benzer örnekler, sonuçların tekdüze olmasına yol açabilir

PerformanceReviews.ai fiyatlandırması

Sınırsız: Aylık 19 $

PerformanceReviews.ai puanları ve yorumları

G2: Yeterli sayıda değerlendirme yok

Capterra: Yeterli sayıda değerlendirme yok

7. Typli.ai (Hatasız performans değerlendirmeleri yazmak için en iyisi)

Typli.ai, performans değerlendirmelerindeki yazma sürecini otomasyonla otomatikleştirerek İK uzmanlarına yardımcı olur ve içerik taslağı hazırlama ve biçimlendirme için harcanan zamandan tasarruf sağlar.

184'ün üzerinde yazma aracı, diğer türdeki içerik oluşturma işlemlerini de otomasyonla gerçekleştirir.

Typli.ai'nin en iyi özellikleri

Cümle tamamlama, liste oluşturma ve ilgili alıntı ekleme konusunda yardımcı olan gerçek zamanlı öneriler alın, yazma sürecini daha akıcı ve hızlı hale getirin

İhtiyacınızı açıklayın, Typli içeriğinizi tamamlayacak yüksek kaliteli görseller oluştursun

Yerleşik SEO denetleyicileri ve anahtar kelime öneri özellikleriyle arama motorlarının sevdiği içerikler oluşturun

Typli.ai'nin sınırlamaları

Bireysel çalışan performansına ilişkin incelikli bir anlayıştan yoksun olabilir

Yeterince özel yapılmazsa, oluşturulan değerlendirmelerin genel ve sıradan görünme riski vardır

Typli.ai fiyatlandırması

Temel: Aylık 16,99 $/kullanıcı

Ayrıca: Aylık 24,99 $/kullanıcı

Pro: Aylık 69,99 $/kullanıcı

Typli. ai puanları ve değerlendirmeleri

G2: Yeterli sayıda değerlendirme yok

Capterra: 4,4/5 (20'den fazla değerlendirme)

8. Michael Schmitt'in Performans Değerlendirme Oluşturucusu (Çeşitli iş ortamları için en iyisi)

Michael Schmitt aracılığıyla

Michael Schmitt, Illinois'da yaşayan ve "aptalca şeyler" yapmayı seven bir yazılım geliştiricidir. Deneylerinden biri, basit bir arayüze sahip ücretsiz bir AI performans değerlendirme oluşturma aracıdır. Bu araç, kullanıcıların belirli çalışan bilgilerini ve özelliklerini girmelerine olanak tanıyarak değerlendirme sürecini basitleştirir; araç daha sonra bu bilgileri kullanarak kapsamlı bir şablon oluşturur.

Michael Schmitt'in Performans Değerlendirme Oluşturucusunun en iyi özellikleri

40'tan fazla özellik üzerinden performansı değerlendirin ve her birini Mükemmel, İyi, Ortalama, Yetersiz veya En Kötü olarak puanlayın

Özellikleri ve bunlara karşılık gelen puanları seçin, ardından bir değerlendirme şablonu oluşturun

İlgili performans özelliklerini hatırlamanıza yardımcı olacak ipuçlarından yararlanın; böylece ne söyleyeceğinizi düşünerek takılmadan kapsamlı değerlendirmeler hazırlayın

Michael Schmitt'in Performans Değerlendirme Oluşturucusunun sınırlamaları

Araç, öncelikle önceden tanımlanmış girdilere dayalı metin oluşturmaya odaklanıyor ve incelikli geri bildirimleri yakalayamıyor

Oluşturulan değerlendirmenin kalitesi, sağlanan bilgilerin doğruluğu ve ayrıntı düzeyiyle doğru orantılıdır.

Michael Schmitt'in Performans Değerlendirme Oluşturucu fiyatlandırması

Sonsuza Kadar Ücretsiz

Michael Schmitt'in Performans Değerlendirme Oluşturucu'su için puanlar ve yorumlar

G2: Yeterli sayıda değerlendirme yok

Capterra: Yeterli sayıda değerlendirme yok

🧠 İlginç Bilgi: İnsanlar, AI değerlendirmelerini insanların yaptığı değerlendirmelerden daha az önyargılı bulabilir. Pew Araştırma Merkezi'nin yaptığı bir ankete katılanların %47'si, tüm iş başvuru sahiplerini aynı şekilde değerlendirme konusunda AI'nın insanlardan daha başarılı olacağını düşünüyor.

9. Max Review (Kişiselleştirilmiş öneriler almak için en iyisi)

Max Review aracılığıyla

MaxReview, kullanıcı girdilerine dayalı kişiselleştirilmiş öneriler sunarak performans değerlendirme sürecini basitleştirir. Belirli rollere ve şirketlere özel olarak uyarlanmış, anahtar başarıları öne çıkaran dikkat çekici değerlendirmeler oluşturun. Ayrıca AI'dan yazınızın kalitesini artırmasını ve değerlendirmeyi kısaltmasını veya uzatmasını isteyebilirsiniz.

Max Review'un en iyi özellikleri

Farklı performans değerlendirme türlerine göre uyarlanmış çeşitli özelleştirilebilir şablonlar arasından seçim yapın

Çeşitli performans ölçütlerine göre çalışanları değerlendirmenize olanak tanıyan, özellik tabanlı bir puanlama sisteminden yararlanın

Mevcut İK sistemleriyle entegre ederek sorunsuz veri aktarımı ve yönetimi sağlayın

Max Review sınırlamaları

Sonucun kalitesi büyük ölçüde kullanıcı girdisine bağlıdır

Bu araç, kapsamlı analiz veya entegrasyonlar sunmayabilir

Max Review fiyatlandırması

Sınırsız: Aylık 15 $

Enterprise: Özel fiyatlandırma

Max Review puanları ve yorumları

G2: Yeterli sayıda değerlendirme yok

Capterra: Yeterli sayıda değerlendirme yok

10. GravityWrite (Değerlendirme için önceden tanımlanmış soruları doldurmak için en iyisi)

GravityWrite aracılığıyla

Gelecek odaklı bir bakış açısına sahip bir AI performans değerlendirme oluşturucu olan GravityWrite, çalışanların iş başlığı, başarıları ve güçlü yönleri hakkında belirli ayrıntıları girmenize olanak tanıyan ücretsiz bir araçtır. Ardından, çalışanların gelişimine rehberlik etmek ve onları gelecekteki hedef ve zorlukların peşinden gitmeye motive etmek için kullanılabilecek kişiye özel geri bildirimler oluşturur.

GravityWrite'ın en iyi özellikleri

Blog yazıları, sosyal medya başlıkları, e-posta bültenleri ve SEO içeriği dahil olmak üzere çeşitli içerik ihtiyaçlarına göre uyarlanmış 80'den fazla farklı AI yazma aracından yararlanın

Çoklu dil desteğinden yararlanarak içeriği tercih ettiğiniz dil ve üslupta oluşturun, böylece küresel bir kitleye hitap edin

GravityWrite'ın sınırlamaları

Araç, kaydedilmemiş içeriği otomatik olarak yenileyip silebilir

GravityWrite fiyatlandırması

Sonsuza Kadar Ücretsiz

Başlangıç: Kullanıcı başına aylık 19 $

Pro: Aylık 79 $/kullanıcı

GravityWrite puanları ve değerlendirmeleri

G2: 4,6/5 (80 değerlendirme)

Capterra: Yeterli sayıda değerlendirme yok

