İş Yerinde AI: Verimlilik ve Etkinliği Artırmanın Yolları

Birkaç yıl önce, AI'nın yoğun bir Monday sabahında kahve kadar hayatımızın vazgeçilmez bir parçası olacağını kim tahmin edebilirdi?

Kodlama, sunum ipuçları hazırlama veya hatta kendi günlük planlayıcınızı oluşturma gibi işlerde yapay zeka, hayatın küçük aksaklıklarında başvurduğumuz yardımcı haline geldi.

İşyerinde AI'nın kullanıma sunulması başlangıçta biraz "korkutucu" bir adım gibi göründü. Dünya Ekonomik Forumu'nun "İşlerin Geleceği" raporunda, AI'nı n 85 milyon işin yerini alacağı öngörüsü yer alıyordu. Korkutucu, değil mi?

Aslında, tam olarak öyle değil. Kıyamet gibi bir iş kaybı yaşanmadı. AI teknolojisi tam tersini yaptı: hayatımızı basitleştirdi ve verimliliğimizi artırdı.

Zoom'un yaptığı bir ankete göre, çalışanların %89'u AI'nın en büyük avantajlarının tekrarlayan görevlerin azalması ve anlamlı işlere daha fazla zaman ayırabilme olduğunu söyledi.

Sonuç olarak, farklı sektörlerdeki kuruluşlar, süreçleri basitleştirmek ve verimlilik artışlarını desteklemek için iş akışlarına AI'yı heyecanla benimsiyor.

Ancak, AI teknolojilerini işinize adapte etmek için bazı bilgiler gereklidir. Bunları inceleyelim ve nasıl başlayacağınızı görelim.

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Tekrarlayan görevleri otomatikleştirerek stratejik işler için zaman kazanın

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Veri analizi, karar verme ve öngörüsel içgörüler için AI'dan yararlanın

AI destekli öneriler ve chatbotlar ile müşteri deneyimlerini kişiselleştirin

AI'ya hazır bir gelecek için takımınızın becerilerini geliştirmeye ve yeniden eğitmeye yatırım yapın

İşyerinde AI'nın avantajları

Birkaç yıl önce, Netflix'in teknoloji ekibi bir araya gelerek, şu anda popüler olan House of Cards dizisine herkesi nasıl bağımlı hale getirebileceklerini düşünmeye başladı. Netflix, AI teknolojisi, makine öğrenimi ve veri bilimini entegre ederek izleyici davranışlarını, tercihlerini ve izleme alışkanlıklarını analiz etti. Bu verilerle donanmış olarak, farklı izleyici segmentlerine göre uyarlanmış on benzersiz fragman oluşturdular. Örneğin, bir izleyici favori aktörünün yer aldığı bir fragman görürken, başka bir izleyici sevdiği gerilim dolu hikayeye odaklanan bir teaser görebilir. Bu kişiselleştirilmiş yaklaşım, izleyicileri diziyi arka arkaya izlemeye teşvik etti. 2020'ye geldiğimizde Netflix, platformda izlenen içeriğin %80'inin AI sistemleri sayesinde kişiselleştirilmiş önerilerden geldiğini açıkladı.

Bundan ne öğrenebiliriz?

İş yeri AI'sı üç önemli unsuru destekler: gelişmiş çalışan verimliliği desteği, veriye dayalı karar verme ve eşsiz kişiselleştirme. Bunları daha ayrıntılı olarak inceleyelim:

1. Gelişmiş verimlilik ve etkinlik

Tekrarlayan görevleri kimse sevmez, belki robotlar hariç. İşte bu noktada iş yerinde AI devreye girer ve bu sıradan faaliyetleri otomatikleştirerek insan çalışanların daha değerli işlere odaklanmasını sağlar.

Veri girişi ve maaş bordrosu işleme gibi tekrarlayan görevlerden müşteri kazanımı ve satış tahminlerine kadar AI, zaman tasarrufu sağlar ve operasyonel verimliliği artırır. Bazı yaygın örnekler şunlardır:

Rutin müşteri sorgularını işleyen otomatik yanıtlayıcılar

Akıllı asistanlar toplantıları ve randevuları planlar

Uygun güvenliğin sağlanmasını garanti eden güvenlik gözetim sistemleri

Adayların elenmesi gibi işe alım sürecinin unsurları

2. Geliştirilmiş karar alma süreçleri

Gerçeği kabul edelim: Kararlar, onları destekleyen veriler kadar iyidir. Büyük ölçekte veri toplama yeteneği sayesinde, iş dünyası bu verileri etkili bir şekilde işlemek ve analiz etmek için AI'ya yöneliyor.

AI şunları üstlenir:

Veri toplama : Çeşitli kaynaklardan gerçek zamanlı ve geçmiş bilgileri toplama

Veri analizi : Eyleme geçirilebilir içgörüler elde etme

Trendleri tahmin etme: Liderlerin bir adım önde olmalarına yardımcı olur

Şirketler AI'yı kullanarak pazar trendlerini tahmin edebilir, müşterilerin sorunlu noktalarını belirleyebilir ve hatta tedarik zincirindeki aksaklıkları önceden tahmin edebilir. Bu sayede, uyumluluk dostu ve önyargısız bir karar alma süreci sürdürebilirler.

3. Kişiselleştirme ve gelişmiş müşteri deneyimleri

Çevrimiçi alışverişin neden bu kadar sezgisel olduğunu hiç merak ettiniz mi? Bunun nedeni, müşteri segmentasyonu ve kişiselleştirmeyi ustaca gerçekleştiren AI sistemleridir.

AI destekli araçlar, geçmiş davranışları, tercihleri ve etkileşimleri analiz ederek işlerinizi kolaylaştırır:

Hedefli pazarlama kampanyaları gerçekleştirin

Bireysel faizlere göre uyarlanmış ürün veya hizmetler önerin

Trendlere göre müşteri ihtiyaçlarını tahmin edin

İşyerinde üretken AI, kişiselleştirilmiş pazarlama e-postaları, sohbet yanıtları ve hatta sorgularınızı ve tonunuzu anlayan sanal asistanlar oluşturarak benzer bir rol oynar. Bunun başlıca avantajı nedir? AI asistanınız gereksinimlerinizi daha iyi anladığı ve size özel çözümler sunduğu için daha kısa sürede daha fazla iş yapabilirsiniz.

Zorluklar ve Dikkate Alınması Gerekenler

İşyerinde AI kullanımı hayranlık uyandırsa da, bazı zorlukları da beraberinde getirir. AI'nın dikkat çeken üç anahtar alanı vardır.

1. İş yerinde AI'nın etik etkileri

AI'nın önyargısız olduğunu söylediğimizi hatırlıyor musunuz?

Gerçek şu ki, AI, eğitildiği veriler kadar iyidir. Bu girdi verilerinde (kasıtlı veya kasıtsız) önyargılar varsa, bu önyargılar AI tarafından alınan kararlarda da ortaya çıkacaktır.

AI sistemlerinin, eğitim veri kümelerindeki kalıplara göre istemeden ayrımcılık yaptığı algoritmik önyargı kavramını öğrenin. Bu, aşağıdaki gibi rahatsız edici sonuçlara yol açabilir:

Ayrımcı işe alım uygulamaları

Eşitsiz kaynak dağılımı

İşyerinde önyargıların güçlendirilmesi

📌 Örnek: Şirketinizin AI'yı kullanarak özgeçmişleri taradığını ve bir iş için adayları kısa listeye aldığını düşünün. Verimlilik açısından harika, değil mi? Ancak AI, finans alanında erkeklere veya hemşirelik alanında kadınlara yönelik verilerle eğitilmişse, bir demografik grubu diğerine göre tercih edebilir ve eşit niteliklere sahip adayları gözden kaçırabilir. Hızlı bir çözüm: Çeşitli veri kümeleri üzerine oluşturulmuş AI araçlarını kullanın. Daha da iyisi, AI sistemlerinizi düzenli olarak denetleyin ve adalet açısından test edin. Bunu algoritmalarınız için bir kalite kontrolü olarak düşünün, çünkü kimse insan kaynakları departmanının yanlış nedenlerle X (eski adıyla Twitter) üzerinde gündem olmasını istemez.

2. Gizlilik endişeleri ve veri güvenliği

Her BT takımının en büyük kabusu olan veri ihlallerinden bahsedelim.

Örneğin TaskRabbit'i ele alalım. 2018 yılında, AI özellikli bir botnetin dahil olduğu bir DDoS saldırısı, 3,75 milyondan fazla kullanıcı kaydını ele geçirerek kişisel ve finansal bilgileri açığa çıkardı. Şirket, müşterilerini zor durumda bırakarak faaliyetlerini geçici olarak durdurmak zorunda kaldı.

AI sistemlerini iş yerinize entegre ederken gizlilik ve veri güvenliği ön plana çıkar. AI, büyük miktarda kişisel ve hassas veriyi toplayıp analiz edebilir, bu nedenle aşağıdaki risklere dikkat etmeniz gerekir:

Düzenlenmemiş veri toplama

Algoritmalarda şeffaflık eksikliği

Hassas bilgilere yetkisiz erişim

Onay olmadan biyometrik verilerin kullanımı

Peki, bir sonraki TaskRabbit manşetine çıkmamak için ne yapabilirsiniz? Sadece ihtiyacınız olanı toplayın: "Her ihtimale karşı" fazla veri toplama eğiliminden kaçının Şeffaf olun: Çalışanlara verilerinin nasıl kullanıldığını, neden toplandığını ve kararların nasıl alındığını bildirin Savunmanızı güçlendirin: Güvenlik protokollerini düzenli olarak güncelleyerek sisteminize izinsiz erişimi önleyin

3. Potansiyel iş kaybı ve işgücü üzerindeki etki

🧠 Biliyor muydunuz: Pew Research tarafından yapılan bir araştırma, her beş Amerikalıdan birinin AI teknolojilerine "yüksek düzeyde maruz kalan" bir işte çalıştığını, yani işlerinin önemli bir kısmının otomatikleştirilebileceğini ortaya koydu.

İş kaybı bir endişe kaynağı olsa da, AI'nın benimsenmesi yeni fırsatlar da yaratır. Şirketler, AI sistemlerini yönetmek ve iyileştirmek için yetenekli çalışanlara ihtiyaç duyar ve bu da veri analizi, AI eğitimi ve sistem denetimi gibi rollere yol açar.

Ayrıca okuyun: Süreçleri Kolaylaştırmak için En İyi 10 AI İş Akışı Oluşturma Aracı

İş Yerlerini Dönüştüren AI Teknolojileri

AI, zorluklarına rağmen çalışanların verimliliği ve üretkenliği için kaçınılmaz bir seçimdir.

i̇ş karar vericilerinin %55'i, AI teknolojilerinin faydalarının potansiyel dezavantajlarından çok daha fazla olduğu konusunda hemfikir. Bu avantajlar arasında şunlar yer alıyor:

Verimlilikte gözle görülür bir artış

Daha iyi karar alma süreçleri için stratejik içgörülere erişin

Hızlandırılmış iş büyümesi

🌟 İlginç Bilgi: Bu liderlerin %70'inden fazlası, dijital asistanlar gibi AI destekli araçların çalışanları zaman alıcı tekrarlayan görevlerden kurtarabileceğine inanıyor. E-postalar, zaman çizelgesi girdileri, takvim yönetimi gibi sıkıcı işleri dış kaynaklara devredip, siz anlamlı işlere odaklanın. Hayal gibi, değil mi?

AI'nın zaman kazanmak için otomasyon sağlama yöntemi

İşyerinde üretken yapay zeka kullanarak, işletmeler verimliliği yeniden keşfediyor.

AI destekli görev otomasyonunun her yıl 23 iş günü tasarruf etmenizi nasıl sağladığını öğrenmek için bu kısa açıklayıcı videoyu izleyin!

Yapay zeka ile çalışanlar, daha önce veri girişi, kodlama ve belge biçimlendirme gibi manuel görevlere harcadıkları çalışma saatlerinin %40'ına kadarını geri kazanabilir.

Ve bununla da bitmiyor.

Daha iyi içgörüler, daha iyi sonuçlar

AI sistemlerinin çalışma alanında fark yarattığı bir başka alan da içgörü odaklı karar verme sürecidir.

AI araçları, gerçek zamanlı verileri tahmine dayalı analitiklerle birleştirerek takımlara operasyonlarının eksiksiz ve ileriye dönük bir görünümünü sunar.

Bu ne anlama geliyor? İşletmeler, kör tahminlerde bulunmak yerine AI içgörülerini kullanarak trendleri doğru bir şekilde tahmin edebilir, pazar değişikliklerine uyum sağlayabilir ve değişen ihtiyaçlara göre stratejilerini özelleştirebilir.

AI ile etkileyici raporlar oluşturun

AI, veri toplamanın ötesinde daha büyük bir amaca hizmet eder: eyleme geçirilebilir içgörüler için noktaları birleştirir. İşte nasıl:

Bağlamsallaştırma: AI araçları verileri yorumlayabilir, bulguları özetleyebilir ve saniyeler içinde uygulanabilir adımlar önerebilir

Özel raporlama: Raporları manuel olarak oluşturmayı unutun. AI destekli araçlarla ihtiyaçlarınızı sade bir dille tanımlayabilirsiniz ve sistem görseller ve içgörülerle tamamlanmış, özenle hazırlanmış raporlar sunar

Kazanılan zaman: Arama sonuçlarını incelemek veya yoğun raporları özetlemek gibi eskiden saatler süren görevler artık otomatikleştirildi, böylece stratejik önceliklere odaklanmak için daha fazla zamanınız oluyor

Çalışanlar işyerinde AI'ya nasıl tepki veriyor?

Performans değerlendirmeleri ve terfiler geleneksel olarak insan yargısına dayalıdır, ancak işyerinde AI kullanımı bu durumu değiştirmeye başlamıştır.

PwC'ye göre, karar vericilerin %83'ü AI sistemlerinin terfi ve zam kararlarında insan yöneticiler kadar adil veya daha adil olduğuna inanıyor.

Ayrıca, karar vericilerin %75'i, değerlendirmelerde nihai kararı vermek için ya tek başına bir AI danışmanına ya da AI ve insan denetiminin bir kombinasyonuna güveniyor.

Bu hibrit yaklaşım, AI araçlarının nesnelliğini insan yöneticilerin empati ve eleştirel düşünme becerileriyle birleştirdiği için giderek daha fazla tercih ediliyor.

💡 Profesyonel İpucu: Birçoğu şeffaflığı ve veriye dayalı kararları takdir ederken, diğerleri bir yöneticinin sağladığı empati ve kişisel bağlantıyı hala arzulayabilir. Başarılı olmak için şirketler, AI'nın benimsenmesinin insan dokunuşundan ödün vermeden adaleti ve tutarlılığı artırmasını sağlayarak bir denge kurmalıdır.

AI Uygulamaları: Gerçek Hayattan Örnekler

AI'nın bazı kullanım örneklerini kısaca ele aldık, şimdi de AI'nın bireysel departmanlarda nasıl uygulandığını daha ayrıntılı olarak inceleyelim.

İnsan kaynaklarında AI: Yetenek kazanımı ve yönetimi

Kısa bir süre içinde düzinelerce rolü yerine getirme görevi verildiğini hayal edin. Baskı artıyor, özgeçmişler birikiyor ve son teslim tarihleri yaklaşıyor.

Bu, birçok İK takımının gerçekliği.

Şirketler geleneksel işe alım yöntemlerinden uzaklaşıyor. Ve bunun iyi bir nedeni var. Bu süreçler hem zaman alıcı hem de maliyetlidir. Teknik veya üst düzey pozisyonlar için, doldurulamayan bir rol, bir şirkete sadece işe alım maliyetleri açısından altı haneli rakamlara mal olabilir. Bu nedenle, insan kaynakları liderlerinin %76'sı, önümüzdeki 12-24 ay içinde üretken AI gibi AI çözümlerini benimsememekle rakiplerinin gerisinde kalacaklarına inanıyor.

Gartner'ın, İK departmanlarının bu süreci yönetmesine yardımcı olabilecek üç adımlı bir çerçeve sunuyor:

Gerçek ile efsaneyi ayırt edin : Birçok kişi AI'nın çalışanların yerini tamamen alacağından korkuyor, ancak gerçekte AI araçları insan çabalarını geliştiriyor. Örneğin, AI özgeçmiş tarama veya planlama gibi tekrarlayan görevleri otomatikleştirebilir

Potansiyeli belirleyin ve hedefleri uyumlaştırın : Bir sonraki adım, AI'nın belirli zorlukları nasıl çözebileceğini belirlemektir. İK için bu genellikle işe alım sürecini kolaylaştırmak, aday deneyimini iyileştirmek ve işe alım süresini kısaltmak anlamına gelir

Başarı kriterlerini değerlendirin: AI'yı uygulamaya koymadan önce, İK liderleri yönetişim, iş gücü hazırlığı ve etik açısından uygulanabilirliğini değerlendirmelidir

Örneğin Unilever'i ele alalım. AI destekli araçları entegre ederek, şirket işe alım süresini %75 oranında kısaltarak işe alım sürecini daha hızlı ve çok daha az kaotik hale getirdi. Benzer şekilde, L'Oréal, adayları ön elemeye almak için AI sistemlerini kullanarak işe alım süresini %70 oranında azalttı.

📌 Örnek olay incelemesi: Pigment'in İK dönüşümü Figma ve Deliveroo gibi müşterilere hizmet veren bir iş planlama platformu olan Pigment, takımının hızla büyümesiyle önemli bir zorlukla karşı karşıya kaldı. Şirketin işe alım süreci, e-posta, Slack mesajları ve statik kontrol listeleriyle yürütülüyordu. Bu da verimsizliğe ve gecikmelere neden oluyordu. Her hafta yeni çalışanların işe başlamasıyla, bu verimsizlikler verimliliği ve çalışan memnuniyetini olumsuz yönde etkilemeye başlamıştı. Merkezi bir çözüme ihtiyaç duyan Pigment, yeni çalışanların işe alım sürecini basitleştirecek ve takımlar arası işbirliğini geliştirecek bir platform aradı. ✨ Çözüm: Pigment, işteki tüm zorluklarını doğrudan ele alan, yapay zeka destekli iş uygulaması ClickUp'ı benimsedi: Merkezi işbirliği: Pigment, : Pigment, ClickUp Spaces'ı kullanarak tüm departmanların verimli bir şekilde birlikte çalışabileceği birleşik bir merkez oluşturdu. Bu arada, ClickUp Brain'in AI yetenekleri, takımın iş akışlarını analiz ederek darboğazları belirledi ve uygulanabilir iyileştirmeler önerdi ClickUp, işyerinde AI aracılığıyla işlevler arası işbirliği için merkezi bir hub görevi görür Kolay başlangıç: ClickUp ve : ClickUp ve ClickUp Otomasyonlarındaki önceden tanımlanmış şablonlar, Pigment'in her yeni çalışana ilk günden itibaren özel olarak tasarlanmış araçlar ve kaynaklar sunmasını sağladı ClickUp'ın özelleştirilebilir görevleri ile çalışanlar iş yüklerini kolayca delege edebilir ve yönetebilir Geliştirilmiş iş akışları: ClickUp'ın Gantt görünümü , takımların görevleri net zaman çizelgeleri ve önceliklerle yönetmesini sağlayarak, uzaktan çalışmaya öncelik verilen bir ortamda hedeflere ulaşmayı kolaylaştırdı. Aynı zamanda, ClickUp Brain, son teslim tarihlerine, bağımlılıklara ve takım kapasitesine göre görevleri otomatik olarak önceliklendirerek görev planlamasını optimize eder ClickUp'ın Gantt görünümü ve AI destekli görev önceliklendirme özelliği, takımların proje zaman çizelgelerini verimli bir şekilde yönetmesini ve optimize etmesini sağlar 🔮 Etkisi: Pigment, yeni çalışanların daha hızlı katkı sağlamasına olanak tanıyan, işe alım verimliliğinde %88'lik bir artış bildirdi. ClickUp'ın Bildirimler ve Özel Alanlar gibi özellikleri sayesinde şirket, yüksek operasyonel standartlarını korurken etkili bir şekilde büyüdü.

Pazarlamada AI: veriye dayalı kampanyalar ve müşteri içgörüleri

Pazarlama her zaman trendlerin öncüsü olmakla ilgili olmuştur ve işyerinde AI ile pazarlamacılar tam da bunu yapmaktadır.

👀Biliyor muydunuz? Pazarlama kuruluşlarının %32'si AI'yı tamamen uygulamaya koydu ve pazarlama takımlarının yarısından fazlası artık içeriği optimize etmek için AI kullanıyor. Spotify genel merkezindeki pazarlama ekibi bunu çok iyi anladı. Spotify, AI ile kullanıcı tercihlerini ve dinleme alışkanlıklarını analiz ederek kişiselleştirilmiş çalma listeleri ve şarkı önerileri oluşturuyor.

Bu veri odaklı yaklaşım, değişen davranışlara ve pazar trendlerine uyum sağlarken kullanıcıların ilgisini ve memnuniyetini korur.

🤔 Peki, AI teknolojileri pazarlamacıların stratejilerini nasıl iyileştirebilir?

1. Tahmine dayalı analitik: Veriye dayalı karar alma

AI araçları, geçmiş verileri analiz ederek müşteri davranışlarını tahmin edebilir ve pazarlamacıların bilinçli kararlar almasına yardımcı olabilir.

Örneğin, Walmart AI'yı ürün talebini tahmin etmek ve envanteri optimize etmek için kullanıyor.

Siz de ClickUp Brain'i kullanarak Çalışma Alanınızdan doğrudan içgörüler elde edebilir, analizleri basitleştirebilir ve daha akıllı kararlar alabilirsiniz.

2. Kişiselleştirilmiş reklamlar: Doğru kitleye ulaşın

AI destekli kampanyalar, reklamları bireysel tercihlere göre kişiselleştirir.

ClickUp'ın A/B İçerik Yönetimi ve Test Şablonu, takımların birden fazla reklam varyasyonunu test etmesine olanak tanıyarak kampanyaların belirli kitlelerde yankı uyandırmasını sağlarken sonuçların analizini otomatikleştirir.

3. Sosyal medya yönetimi: Basitleştirilmiş etkileşim

ClickUp gibi AI araçları, yorumların yayınlanmasını, planlanmasını ve yanıtlanmasını otomatikleştirerek zaman tasarrufu sağlar ve yanıt verme hızını artırır. Takımların uyumlu ve verimli çalışmasını sağlarken platformlar arasında birden fazla sosyal medya kampanyasını yönetmek için ClickUp'ın Özelleştirilebilir Görünümleri'ni (Liste, Takvim ve Pano gibi) kullanın.

ClickUp'ın otomatikleştirilmiş iş akışlarıyla pazarlama çabalarınızı optimize edin

4. İçerik oluşturma: Pazarlama için üretken AI

Üretken AI araçları, e-posta metinleri, sosyal medya gönderileri ve hatta multimedya içeriklerinin taslağını oluşturmanıza yardımcı olur.

Komut istemlerini kullanarak içerik taslakları oluşturabilir, SEO için anahtar kelimeler ekleyebilir ve hatta mevcut içeriği ihtiyaçlarınıza göre düzenleyebilirsiniz.

ClickUp Brain'in yapay zeka destekli yazma asistanı ile içerik oluşturma becerilerinizi geliştirin

5. Tahminsel müşteri davranışı: Daha akıllı stratejiler

AI, tüketici etkileşim verilerini analiz ederek sonuçları tahmin eder.

Ancak, takımların karşılaştığı zorluklardan biri, tahmine dayalı analizi eyleme geçirilebilir hale getirmektir.

Bu sorun, kampanya verilerini merkezileştiren ve takımların öncelikli faaliyetleri takip etmesini sağlayan ClickUp Gösterge Panellerine geçerek kolayca çözülebilir.

ClickUp Gösterge Panelleri ile kampanya verilerini merkezileştirin, anahtar metrikleri izleyin ve pazarlama çabalarınızı optimize etmek için veriye dayalı kararlar alın

6. ClickUp ile gerçek zamanlı işbirliği ve esneklik

AI'nın yanı sıra, ClickUp pazarlama takımlarına işbirliğini kolaylaştıran araçlar sunar:

Daha hızlı kampanya kurulumu için özelleştirilebilir şablonlar

Takımlar arasında hesap verebilirliği sağlamak için özel görev durumları

Takım tercihlerine göre esnek görünümler (Pano, Tablo, Takvim)

İhtiyacımız olan her şey tek bir yerde olduğu için hızlı ve doğru bir şekilde hareket edebiliriz. Bu bizim güvenilir bilgi kaynağımızdır.

İhtiyacımız olan her şey tek bir yerde olduğu için hızlı ve doğru bir şekilde hareket edebiliriz. Bu bizim güvenilir bilgi kaynağımızdır.

Finans sektöründe AI: Risk yönetimi ve dolandırıcılık tespiti

Çevrimiçi platformları benimseyen finans ekipleri, kolaylıklarla dolu bir dünyanın kapılarını açtı, ancak büyük güç, büyük sorumluluk da getirir.

Siber suçlar, maalesef her finans yöneticisinin sakin geçen günlerine gölge düşüren bir sorun haline gelmiştir.

Neyse ki AI bunu birçok şekilde çözebilir:

1. Üstün tahmin doğruluğu

Geleneksel regresyon modelleri, günümüzün makroekonomik dünyasının çılgın, doğrusal olmayan kaosunu idare edemiyor. AI, makine öğrenimi ve derin öğrenme tekniklerini kullanarak verilerdeki karmaşık kalıpları belirleyerek dönüştürücü bir değişim yaratıyor.

Bu, özellikle stres testi senaryolarında daha iyi tahmin doğruluğu sunmasına yardımcı olur.

2. Optimize edilmiş değişken seçimi

Etkili risk modelleri oluşturmak zaman alır; bunun başlıca nedeni veri çıkarma ve işleme işlemleridir. AI algoritmaları, büyük veri analitiği ile birleştirildiğinde, büyük veri kümelerini hızla işleyebilir, değişkenleri çıkarabilir ve veriye dayalı içgörüler sağlayabilir.

3. Daha zengin veri segmentasyonu

Portföy bileşimlerini anlamak için ayrıntılı düzeyde veri segmentasyonu gerekir. AI, denetimsiz yöntemler kullanarak verileri kümeleyebilir ve böylece finans takımlarının riskleri daha iyi modellemesini ve sonuçları daha doğru tahmin etmesini sağlar.

Bu iş süreçlerini yapay zeka desteklediğinden, finans ekipleri işlemleri izlemek, dolandırıcılığı tespit etmek ve raporlar oluşturmak için genellikle birden fazla araç arasında geçiş yapmak zorunda kalır.

Intercom, Stripe, ChurnZero, Slack, Gmail ve ProfitWell gibi araçları entegre ettik. Tüm bu verileri ClickUp'a aktararak, her departmanı dahil etmeden raporlama ve finansal yönetimi kolaylaştırıyoruz.

Intercom, Stripe, ChurnZero, Slack, Gmail ve ProfitWell gibi araçları entegre ettik. Tüm bu verileri ClickUp'a aktararak, her departmanı dahil etmeden raporlama ve finansal yönetimi kolaylaştırıyoruz.

ClickUp'ın entegrasyonları, finans takımlarının iş akışlarını tek bir platformda yönetmelerine olanak tanır. Bunun yanı sıra, finans takımlarının ClickUp'ı sevmesinin nedenleri şunlardır:

Faturalar için yinelenen görevler: ClickUp'taki Yinelenen Görevler özelliğini kullanarak fatura ödemelerini otomatikleştirin ve kolay planlama için Takvim Görünümü'nde izleyin

ClickUp'ın Yinelenen Görevler özelliği ile fatura ödemelerini otomatikleştirin, son teslim tarihlerini görselleştirin ve finansal durumunuzu kontrol altında tutun

Hedef belirleme ve izleme : ClickUp Hedefleri'ni kullanarak kısa ve uzun vadeli finansal hedefler belirleyin ve takip edin, takımınızın planına sadık kalmasını sağlayın

Ayrıntılı bilgiler için Özel Alanlar: Gösterge paneli raporlamasını geliştirmek ve denetimleri basitleştirmek için Özel Alanlar ile ödeme ayrıntılarını, tutarları ve daha fazlasını ekleyin

ClickUp'ın özelleştirilebilir Gösterge Panelleri ile finanslarınızı kontrol altına alın

Önemli görevler için hatırlatıcılar: İster bütçe incelemesi ister vergi beyannamesi son tarihi olsun, : İster bütçe incelemesi ister vergi beyannamesi son tarihi olsun, ClickUp Hatırlatıcılar (mobil ve masaüstü bilgisayarlarında kullanılabilir) önemli görevleri ön planda tutar

Müşteri hizmetlerinde AI: müşteri memnuniyetini artırın

Tüketicilerin %72'si daha hızlı hizmet sunan şirketlere sadakat sözü verdiği için, müşteri desteği çubuğu hiç olmadığı kadar yüksek.

İnsanlar şimdiye kadar övgüye değer bir iş çıkardı, ancak müşteri beklentileri arttıkça sınırları da ortaya çıkmaya başladı.

Şirketler, müşteri hizmetleri stratejilerini geliştirmek için işyerlerinde AI' ya yöneliyor ve bunun karşılığını alıyor.

ClickUp'ı kullanmaya başlamamız, süreçlerimizi iyileştirdi ve Müşteri Başarı Departmanımızı şekillendirerek, müşteri sayımızı yılda 2.000'den 8.000'e çıkarmamızı sağladı.

ClickUp'ı kullanmaya başlamamız, süreçlerimizi iyileştirdi ve Müşteri Başarı Departmanımızı şekillendirmemize yardımcı oldu, böylece bir yılda 2.000 müşteriden 8.000 müşteriye ulaşmamızı sağladı.

Müşteri hizmetlerini yeniden şekillendiren bazı anahtar AI araçlarını ve kullanım örneklerini keşfedin.

1. Çok kanallı müşteri hizmetleri

AI, konuşmanın nerede gerçekleştiğine bakılmaksızın bağlamı korumak için müşteri etkileşimlerini izleyerek tüm kanallarda tutarlı ve kesintisiz destek sağlar.

Örneğin, bir chatbot bir web sitesi ziyaretçisiyle etkileşim kurabilir, Messenger üzerinden takip sağlayabilir ve anlaşmayı tamamlamak için kişiselleştirilmiş e-posta teklifleri gönderebilir.

ClickUp Brain, bu müşteri etkileşimlerini merkezileştirerek destek ekiplerinin sürekliliği sağlamak ve yanıt verebilirliği iyileştirmek için ihtiyaç duydukları tüm ayrıntılara sahip olmasını sağlar.

ClickUp Brain ile sesleri otomatik olarak notlara dönüştürün

2. İçerik oluşturma

AI destekli içerik oluşturma, kullanım kılavuzları, sorun giderme makaleleri ve SSS'leri daha kolay hale getirir.

ClickUp Brain gibi araçlar, destek materyallerinin bulunduğu deponuzu hızlı bir şekilde tarayarak yararlı bilgi tabanı girdileri taslak haline getirir, zamandan tasarruf sağlar ve temsilcilerin iş yükünü azaltır.

ClickUp Brain'i kullanarak bilgi tabanı ve yardım makaleleri taslağı hazırlayın ve SSS'leri yanıtlayın

3. AI sohbet robotları

Sık sorulan sorulardan sipariş güncellemelerine kadar, AI sohbet robotları çeşitli görevleri özerk bir şekilde yerine getirerek müşteri deneyimini geliştirir. Örneğin, bir sohbet robotu banka hesap bilgilerini sağlayabilir veya kullanıcıları sorun giderme konusunda yönlendirebilir ve gerektiğinde karmaşık sorguları insan temsilcilere iletebilir.

ClickUp Brain, temsilciler için chatbot oturumlarını özetleyerek bu etkileşimleri basitleştirebilir, sorunsuz aktarımlar ve hızlı çözümler sağlar.

ClickUp Brain aracılığıyla sohbet günlükleri, çağrı kayıtları ve sosyal medya etkileşimleri dahil olmak üzere müşteri verilerini verimli bir şekilde yönetin ve analiz edin

4. Geliştirilmiş mesajlaşma

İnsan temsilcileriyle AI asistanlarını eşleştirerek sorguları daha hızlı çözebilirsiniz. Temsilciler insan dokunuşunu korurken, AI araçları gerçek zamanlı içgörüler sağlar, çözümler üretir ve hatta yanıt taslakları oluşturur.

ClickUp Brain'in doğal dil işleme yetenekleri sayesinde, temsilciler özetlere, hesap ayrıntılarına ve ilgili çözümlere anında erişebilir ve verimliliği artırabilir.

5. Duygu analizi

AI araçları, dili, tonu ve hatta emojileri analiz ederek duyguları ölçmek için müşteri duygularını gerçek zamanlı olarak değerlendirebilir.

Bu, temsilcilerin yanıtlarını özelleştirerek öfkeli müşterilere empati gösterip mutlu müşterilere ek satış yapmalarına yardımcı olur.

6. Tahmine dayalı analitik

AI, geçmiş verileri analiz ederek müşteri davranışlarını tahmin edebilir, talep artışlarını öngörebilir ve risk altındaki müşterileri belirleyebilir.

Örneğin, tahmine dayalı analitik, işletmelerin en yoğun satış etkinlikleri sırasında envanterlerini optimize etmelerine ve hizmet kesintilerini önlemelerine yardımcı olur.

7. Kendi kendine hizmet kaynakları

Müşterilerin yaklaşık yedisi, çözümleri bağımsız olarak bulmayı tercih ediyor. AI, bilgi tabanları oluşturur ve düzenler, ilgili makaleleri etiketler ve canlı temsilcilerin müdahalesi olmadan chatbotların kullanıcıları çözümlere yönlendirmesini sağlar.

ClickUp Brain ile müşteri sorularını hızlıca yanıtlayın ve ilgili kaynaklara yönlendirin

Satışta AI: Tahmin, potansiyel müşteri puanlama ve performans izleme

satış temsilcilerinin %53'ü, potansiyel müşterileri puanlamak, kalıpları belirlemek ve doğru tahminler oluşturmak için halihazırda AI araçlarını kullanıyor. Bu sayede, kötü potansiyel müşterileri bir kenara bırakıp umut vaat edenlere odaklanabiliyorlar. Bu arada, kişiselleştirilmiş erişimin otomasyonu, işlerin her zamankinden daha hızlı büyümesine yardımcı oluyor. Örneğin ColdIQ, AI kullanarak sadece 19 ayda 0 dolardan 2 milyon dolara çıktı!

Bu şirketlerin satış için AI trenine atlamalarının bazı sağlam nedenleri var:

1. Tahmin

AI, geçmiş satış verilerini ve pazar eğilimlerini analiz ederek gelecekteki gelirleri olağanüstü bir doğrulukla tahmin eder ve takımların gerçekçi hedefler belirlemesine yardımcı olur. Örneğin, Salesforce'un Einstein AI'sı, satış stratejilerini optimize etmek için öngörüsel içgörüler sağlar.

2. Potansiyel müşteri puanlama

HubSpot gibi yapay zeka destekli araçlar, davranış ve demografik bilgilere göre potansiyel müşterileri değerlendirir, satış önceliği için puanlar ve böylece dönüşüm oranlarını artırır.

3. Performans izleme

Gong gibi platformlar, AI'yı kullanarak satış görüşmelerini ve e-postaları analiz eder, satış yaklaşımlarını iyileştirmek ve anlaşmaları daha hızlı sonuçlandırmak için takım performansına ilişkin eyleme geçirilebilir içgörüler sunar.

AI odaklı işyerine hazırlanma

Artık AI'nın işyerini şekillendirip şekillendirmeyeceği değil, nasıl şekillendireceği sorusu gündemde.

Sonuç olarak, şirketler bir süreci ele almalı, basitleştirmeli, otomatikleştirmeli ve bu çözümleri uygulamalıdır. Bu da sadece teknolojiyi değil, şirketlerin teknolojiyi benimseme kültürünü değiştirmek için zorlu bir iş yapmasını gerektirir.

Sonuç olarak, şirketler bir süreci ele almalı, basitleştirmeli, otomatikleştirmeli ve bu çözümleri uygulamalıdır. Bu da sadece teknolojiyi değil, şirketlerin teknolojiyi benimseme kültürünü değiştirmek için zorlu bir iş yapmasını gerektirir.

Hazırlığın çok önemli olduğu anahtar alanlara birlikte göz atalım.

1. AI çağı için beceri geliştirme ve yeniden beceri kazandırma

AI odaklı süreçlere geçiş, teknolojiye yatkın ve yeni trendlere uyum sağlayabilen bir iş gücü gerektirir.

Ancak, beceri eksikliklerini belirlemek ve çalışanları geleceğe hazır eğitimlerle buluşturmak her zaman kolay değildir. İşte burada yine AI devreye girer:

Kişiselleştirilmiş öneriler : ClickUp Brain gibi AI araçları, çalışanın mevcut rolü ve kariyer hedeflerine göre kişiselleştirilmiş öğrenme yolları önerebilir ve eğitimin organizasyonun ihtiyaçlarına uygun olmasını sağlar

Tahmine dayalı analitik: AI, sektör trendlerini analiz ederek işletmelerin beceri gereksinimlerini tahmin etmesine ve proaktif eğitim programları tasarlamasına yardımcı olur. Örneğin, tahmine dayalı modeller, eskime riski olan rolleri belirleyebilir ve bu pozisyonlardaki çalışanlar için beceri geliştirme yolları önerebilir

💡 Profesyonel İpucu: Gallup'un yaptığı bir ankete göre , ABD'deki çalışanların neredeyse yarısı becerilerini geliştirmek istiyor, ancak insan kaynakları liderlerinin yalnızca %2'si programlarının etkili olduğunu düşünüyor. AI, bu açığı kapatarak hem çalışanlara hem de kuruluşlara fayda sağlayan verimli ve hedef odaklı yeniden beceri kazandırma girişimleri oluşturur.

2. AI'ya hazır bir organizasyon kültürü oluşturun

Gerçeği kabul edelim: AI artık hayatımızın bir parçası.

İyi haber mi? AI'yı kullanarak takımınızı AI çağına hazırlayabilirsiniz.

AI'nın, geleceğe hazır bir iş gücü oluşturmak için beceri geliştirme ve yeniden beceri kazandırma programlarını güçlendirebileceği 10 yol:

Beceri değerlendirmesi ve analitik : AI, takımınızın beceri setlerini sürekli olarak analiz edebilir, eksiklikleri belirleyebilir ve gelecekteki ihtiyaçları vurgulayabilir; sanki bir kristal küreye sahip olmak gibi, ama daha iyisi.

Kişiselleştirilmiş öğrenme yolları : Çalışanlar, belirli rollerine ve kariyer hedeflerine göre özelleştirilmiş eğitimler alır, böylece öğrenme daha etkili ve (cesaretle söyleyebiliriz ki) daha keyifli hale gelir

Uyarlanabilir öğrenme platformları : AI, çalışanın ilerlemesine göre içeriğin zorluk derecesini ayarlayarak, çalışanların aşırı yüklenme hissetmeden ilgilerini canlı tutar

AI destekli içerik küratörlüğü : Eğitim içeriği için kişisel bir kütüphaneciye sahip olduğunuzu hayal edin. AI, sonsuz kaynakları tarayarak takımınızın tam olarak ihtiyaç duyduğu içeriği sunar

Sanal asistanlar ve sohbet robotları: Bu kullanışlı AI araçları, ölçeklenebilir destek sunarak testler, koçluk ve teşvik sağlarken, eğitimi etkileşimli hale getirir

via Oracle

Simülasyon ve oyunlaştırma : Bunu baskı olmadan pratik yapmak olarak düşünün. Çalışanlar, güvenli ve kontrollü bir ortamda gerçekçi senaryolar ve zorluklar aracılığıyla becerilerini geliştirebilir

Eğitim ROI'si için tahmine dayalı analitik : AI, gelecekteki beceri eksikliklerini tahmin eder ve bunları gidermek için eğitim programlarını kişiselleştirir, böylece maksimum etki için doğru alanlara yatırım yapmanızı sağlar

Doğal dil işleme (NLP) : NLP araçları, kişiselleştirilmiş geri bildirim ve koçluk sağlayarak çalışanların motivasyonunu yüksek tutar ve öğrenme hedeflerine ulaşmalarına yardımcı olur

Artırılmış gerçeklik (AR) ve sanal gerçeklik (VR) : AR, gerçek dünyaya dijital öğeler ekler. VR ise çalışanları tamamen dijital eğitim ortamlarına çeker. Kim biraz teknoloji sihrini sevmez ki?

Sürekli öğrenme ve uyum: AI, sektör trendlerini öngörerek ve öğrenilmesi gereken ilgili becerileri önererek çalışanların bir adım önde olmasını sağlar

Ayrıca okuyun: Kullanabileceğiniz en iyi AI işbirliği araçları

3. İnsanlar ve AI sistemleri arasındaki işbirliği

AI'yı kuruluşunuzun DNA'sının bir parçası haline getirmek için DNA'ya ihtiyacınız var. Burada insanlardan bahsediyoruz.

Elbette, AI verileri ışık hızında işler ve "algoritma" demeden önce içgörüler sunar, ancak insanlar bağlam, empati ve eski usul sağduyu getirir. Birlikte, rüya takım oluştururlar.

İnsanlar AI destekli bir dünyada nasıl katkı sağlar?

Eleştirel düşünme ve problem çözme : AI sayıları işleyebilir, ancak karar vermenin gri alanlarında yolunu bulamaz. İşte bu noktada insanlar devreye girerek nüansları analiz eder, yaratıcı düşünür ve etik seçimler yapar

Denetim ve rehberlik : AI mükemmel değildir ve bu normaldir. İşini iki kez kontrol etmek, bağlam sağlamak ve sorumlu bir şekilde kullanıldığından emin olmak için insanlara ihtiyaç duyar

Mükemmel ortaklık: İnsanlar ve AI birlikte çalıştığında, sonuçlar daha akıllı, daha hızlı ve daha dengeli olur

Ayrıca okuyun: En İyi AI Araçları ve Yazılımları

4. Sorunsuz insan-AI işbirliği için ClickUp'ı entegre edin

İnsan yaratıcılığını AI'nın verimliliği ile birleştirme konusunda ClickUp Brain, süreci kolay ve etkili hale getirir. İnsanlar ve AI'nın birlikte gelişebileceği bir iş yeri yaratmanın yolları

i. Takımınızla etkileşim kurun ve iletişim kurun

Herkesi aynı sayfaya getirmek, iyi iletişimle başlar. İnsan merkezli AI'nın (HCAI) neden önemli olduğunu ve nasıl yardımcı olabileceğini paylaşın. Endişeleri giderin, geri bildirim alın ve bunu bir takım çabası haline getirin.

💡 Profesyonel İpucu: Beyin fırtınası için ClickUp Mindmaps'i kullanın. Herkesin fikirlerini paylaşabileceği ve bağlantıları kurabildiği dijital bir beyaz tahta gibidir

Projeleri ve görevleri net bir şekilde haritalandırın

Planlamayı kolaylaştırmak için fikirleri sürükleyip bırakın ve birbirine bağlayın

Herkesi aynı sayfada ve aynı hedefte tutun

ClickUp Zihin Haritaları ile işyerinde AI kullanarak fikirlerinizi ve görevlerinizi görselleştirin

ClickUp'ın AI'sı hakkında daha fazla bilgi edinin: Takımlar için ClickUp Brain'in içinden

ii. Takımınızı eğitin ve yetiştirin

Yeni teknolojilerin korkutucu olabileceğini anlıyoruz.

Pratik eğitimler vererek ve işlerini nasıl kolaylaştırdığını göstererek takımınızın ClickUp Brain gibi araçlara alışmasına yardımcı olun.

iii. Ş Akışı kontrolü yapın

Her görev AI gerektirmez. İş akışlarınızı analiz ederek otomasyondan yararlanabilecek alanları ve hala insan dokunuşu gerektiren alanları belirleyin.

ClickUp Gösterge Panellerini kullanarak süreçlerinizi görselleştirin

Çalışanları aşırı yüklemeden AI'yı uygulamak için hedefler belirleyin

iv. Doğru AI aracını seçin

AI araçları söz konusu olduğunda, sadece bir teknoloji ürünü değil, bir takım arkadaşı gibi hissettiren bir şey istersiniz. İşte burada ClickUp Brain devreye girer

AI Knowledge Manager™ : Soruları doğrudan görevlerden ve belgelerden yanıtlar, böylece takımınız arama yapmak yerine işleri yapmak için daha fazla zaman harcar

AI Project Manager™ : Güncellemeleri otomatikleştirir, ilerlemeyi özetler ve anahtar ayrıntıları vurgular, böylece siz gerçekten önemli olan şeylere odaklanabilirsiniz

AI Writer for Work™: Raporlar, teklifler veya e-postalar gibi yazma görevlerinde yardımcı olur, böylece takımınız düşüncelerini daha hızlı yazıya dökebilir

ClickUp Brain ile tekrarlayan görevleri otomatikleştirin, fikirler üretin ve iş akışınızı basitleştirin

İş Yerinde AI'nın Geleceği

AI'nın geleceği ne olacak? Son birkaç yıl bir gösterge ise, potansiyelinin henüz çok küçük bir kısmını görüyoruz.

Öyleyse, bu AI destekli evrim için zemin hazırlayan trendleri keşfedelim.

1. Siber güvenlik

12 milyon dolarlık başlangıç fonuyla ses getiren siber güvenlik girişimi Twine ile tanışın. Siber güvenlik alanında giderek artan yetenek açığını kapatmak için tasarlanmış, yapay zeka destekli dijital çalışan "Alex"i tanıttılar.

Bir şirketin sistemlerine bağlanır, talimatları alır, görevleri planlar, onayları alır ve ardından bunları askeri hassasiyetle yerine getirir; tüm bunları yaparken takıma tam görünürlük sağlar.

Siber güvenlik dünyasının acil olarak takviyeye ihtiyacı olduğu düşünülürse, bu özellikle heyecan verici bir gelişme.

Dünya Ekonomik Forumu'na göre, dünya çapında yaklaşık 4 milyon siber güvenlik uzmanı açığı bulunmaktadır. Buna bulut bilişim, uzaktan çalışma ve giderek daha sofistike hale gelen siber tehditlerin yükselişini de ekleyin, alabileceğimiz tüm yardıma ihtiyacımız var.

Ancak riskleri de unutmayalım: AI bir kurtarıcı olabileceği gibi, bir hedef de olabilir. Hackerlar, AI'nın kendisi de dahil olmak üzere sistemleri manipüle etmenin yollarını her zaman arıyor.

Bu nedenle, gelecekte de devam edecek en büyük trendlerden biri, daha akıllı AI savunma sistemlerinin geliştirilmesi olacaktır. Bunlar arasında antivirüs yazılımları, tahmine dayalı algoritmalar ve yeni tehditleri ortaya çıkmadan önce algılayıp raporlayan araçlar yer almaktadır.

2. Bir üst düzey kişiselleştirme

AI'nın geleceğinde, arabaya servis deneyiminiz bile yenilenecek. Taco Bell, KFC ve Pizza Hut'ın ana şirketi Yum! Brands, yenilikçi sesli AI teknolojisiyle bu alanda öncülük ediyor.

Ancak asıl güç, büyük ölçekte kişiselleştirmede yatıyor. Sadakat kayıtları ve işlemlerde artış sağlayan yapay zeka, hizmet sürelerini yavaşlatmadan müşteri etkileşimini ve deneyimini yeniden tanımlıyor.

🧠Eğlenceli Bilgi: Taco Bell'in arabaya servis sesli AI'sı, ABD'deki 300 konumda 2 milyondan fazla siparişi işleyerek, dünyanın en büyük QSR (Hızlı Servis Restoranı) sesli AI markası haline geldi.

3. AI destekli (anladınız mı?) otomobiller

Instagram'da gezinirken, muhtemelen şu konuyu duymuşsunuzdur: sürücüsüz taksiler.

Evet, eller serbest sürüş (bazı eyaletlerde yasaldır) sayesinde, "seviye 3" otonom bir Mercedes ile seyahat ederken sandviç yiyebilir, maskara sürebilir veya TikTok'ta gezinebilirsiniz.

Mercedes, ABD'de günlük tüketicilere otonom araçlar satan ilk otomobil üreticisi olabilir, ancak kesinlikle tek değil. Samsung, Nvidia, Volkswagen, Uber ve Google'ın Waymo gibi sektör devleri bu teknolojiye yatırım yapıyor.

Neden mi? Çünkü vaatleri çok büyük: daha az trafik kazası, daha güvenli yollar ve benzersiz kolaylık.

Otonom sürüş, ekonomik ve sosyal bir devrim haline geliyor ve bu alana milyarlarca dolar yatırım yapılıyor.

4. Yüz tanıma, var mı ilgilenen?

Hollandalı gazeteci Alexander Klöpping, yakın zamanda yaptığı bir gezide, yüzleri gerçek zamanlı olarak tarayıp tanıma özelliğine sahip AI gözlüklerin geleceğin teknolojisini yansıtan yeteneklerini bizlere tanıttı.

Sosyal medya platformu X'te yayınlanan bir videoda Klöpping, bu teknoloji meraklısı gözlükleri taktı ve bir trençkot giyerek sokaklara çıktı (çünkü, kabul edelim ki, bu bir AI deneyi için uygun bir kıyafet). Gazeteci, hiçbir şeyden habersiz vatandaşlarla gündelik konuşmalar yaparken, gözlükler sessizce yüzlerini tarayıp analiz etti.

Videoda, sistem insanları tanımlamak için çalışırken simülasyonların gösterildiği büyüleyici bir yan pencere vardı. Ve bu sadece gösteri amaçlı değildi: Klöpping daha sonra, kimlikleri denekleriyle eşleştirerek sistemin doğruluğunu onayladı.

Bu sadece oyun ve eğlence amaçlı olabilir, ancak hükümetler bu teknolojiyi hızla gözetim için benimserken, iş dünyası da müşteri etkileşimlerini kişiselleştirmek için kullanıyor.

Hoşunuza gitsin ya da gitmesin, AI'nın en popüler trendlerinden biri olduğu ve dünyayla etkileşimimizi şekillendirdiği yadsınamaz bir gerçek.

5. Hastanelerde AI

Sağlık sektöründe, profesyonellerin karşılaştığı en büyük zorluklardan biri, zamanında iletişim kurma ihtiyacının sürekli olmasıdır. Hastalar, sorularına anında yanıt, randevulara hızlı erişim ve tedavileriyle ilgili sık sık bilgi almak ister.

Ancak bu talep, sağlık personeli için sınırlı zaman ve kaynaklarla sık sık çatışmaktadır.

Peki, AI burada nasıl yardımcı olabilir?

Bu boşluğu doldurmak için tasarlanmış Medsender'ın yapay zeka destekli sesli asistanı MAIRA ile tanışın.

Medsender'in kurucusu Zain Qayyum'un dediği gibi, "Hastaların sağlayıcılarıyla bağlantı kurarken karşılaştıkları sürtüşmeleri azaltıyoruz. "

İnsana benzer sesi ve 24 saat kullanılabilirliği ile MAIRA, sağlık hizmetlerinin hastalarla etkileşimini dönüştürüyor. Randevu planlama, SSS'lere yanıt verme veya birden fazla dilde güncelleme sağlama gibi görevlerde MAIRA, verimli ve hasta odaklı bakım için yeni bir bakış açısı sunuyor.

🍪 Bonus: MAIRA, farklı nüfus gruplarına hitap etmek için İngilizce, İspanyolca ve 15'ten fazla özelleştirilebilir dilde iletişim kurar.

Ayrıca okuyun: Kurumsal Takımlar için 28 AI Kullanım Örneği ve Uygulaması

6. İnsanlar ve AI

Bu AI icatları ve kullanım örnekleri akıllara durgunluk verse de, bir şey çok net: insan müdahalesi bu uygulamaların ayrılmaz bir parçası olmaya devam ediyor.

Evet, AI sağlık raporlarınızı anında görüntüleyebilir, ancak bu klinik istatistikleri analiz edip sizi rahatlatacak bir tıbbi özet sunacak insan becerilerinden yoksundur.

AI, görevleri yerine getirme ve talimatları takip etme konusunda olağanüstü bir performansa sahiptir, ancak özgün düşünme veya yaratıcı problem çözme söz konusu olduğunda bir duvara çarpar.

Duyguları da unutmayalım. AI, büyük harflerle yazdığınız mesajdan sinirlendiğinizi anlayabilir, ancak nedenini anlamaz. Duygusal zeka, sözsüz ipuçları olmadan gerçek bir bağlantı kurma ve iletişim kurma yeteneği, yalnızca bize özgü bir özelliktir.

Son olarak, ilişkiler.

AI işlemlerde mükemmeldir, ancak gerçek bağlantı başka bir konudur. Güven oluşturmak, işbirliğini teşvik etmek ve empatiyle liderlik etmek, insan takım çalışmasını ve liderliği vazgeçilmez kılan becerilerdir.

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İşte nihai karar 🥁

İşyerinizdeki verimlilik, zamanınızı ne kadar iyi tasarruf edebildiğinize ve manuel görevleri ne kadar otomatikleştirebildiğinize bağlıdır. Ancak o zaman yeni fikirleri deneme ve önemli şeylere odaklanma fırsatı bulabilirsiniz.

ClickUp işte bu noktada fark yaratabilir.

AI destekli görev önceliklendirme, özelleştirilebilir gösterge panelleri ve zahmetsiz işbirliği araçları gibi özellikler, birden fazla projeyi kolayca yönetmenizi sağlar.

Ayrıca, mevcut iş akışlarınızla sorunsuz bir şekilde çalışır ve 1.000'den fazla uygulamayla entegre olarak iş akışınızı bozmadan verimliliği artırır.

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