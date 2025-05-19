2025'te Kullanabileceğiniz En İyi 10 AI Takım İşbirliği Aracı

⏰ TL;DR
Tüm işbirliği araçları aynı değildir — çok sayıda araç denedim ve sadece birkaçı gerçekten yardımcı oldu. ClickUp, ClickUp Brain ile otomasyon ve zaman kazandıran akıllı özetler sunarak bu alanda öncüdür. Bunun yanı sıra, diğer AI araçları görev izleme, görsel beyin fırtınası ve iletişimi kapsar — takımınız için en uygun olanı bulmak için bu özeti inceleyin.
- ClickUp – En iyi yapay zeka işbirliği projesi ve görev yönetimi aracı
- Trello – En iyi işbirliğine dayalı Kanban tabanlı proje yönetimi aracı
- Asana – Akıllı bir AI asistanına ihtiyaç duyan küçük takımlar için en iyisi
- Airtable – AI destekli ş Akışı otomasyonları oluşturmak için en iyisi
- Miro – En iyi işbirliği beyaz tahta aracı
- Loom – Videolardan bilgi çıkarmak için en iyisi
- Slack – Büyük takımlar için en iyi yapay zeka destekli arama ve özetleme özellikleri
- Todoist – Basit bir görev yönetimi uygulaması isteyen serbest çalışanlar için en iyisi
- Confluence – Yapay zeka destekli asenkron işbirliği platformuna ihtiyaç duyan uzaktaki kurumsal şirketler için en iyisi
- Notion – İşbirliğine dayalı veritabanı yönetimi için en iyisi
Bazı günler, iş yerinde tek yaptığım şey konuşmaları takip etmek gibi geliyor: Slack konuları, ürün güncellemeleri, şirket içi belgeler ve müşterilerle yapılan demo kayıtları... Asıl görevlerime ve projelerime odaklanacak zamanım neredeyse hiç kalmıyor.
Harvard Business Review'un yakın zamanda yayınlanan bir makalesine göre, bu konuda yalnız değilim.
Çoğu takım, haftanın %85'inden fazlasını diğerleriyle işbirliği yaparak geçirir. Kuruluşlar, bağlantıyı artırmak ve takımlar arası iletişimi geliştirmek için "derin çalışma" yerine "takım çalışmasını" önceliklendirmeye başladı.
İş yerinde işbirliği harika bir şey, ancak zamanınızın çoğunu alıyorsa bir faydası yok. Bu yüzden yapay zeka destekli işbirliği araçlarına çok heyecanlandım. Bu araçlar, Slack'teki 100 mesajlık konuları ve saatlerce süren müşteri demo görüşmelerini özetlemek için özellikle kullanışlı.
AI'nın konuşmaların özüne daha hızlı ulaşmanıza nasıl yardımcı olabileceğini keşfetmek ister misiniz? İşbirliğini nasıl kolaylaştırdığını ve odaklanma ve verimliliği nasıl artırdığını görmek için önde gelen AI işbirliği araçlarını inceledim.
AI Takım İşbirliği Araçlarında Nelere Dikkat Etmelisiniz?
Yapay zeka çalışma alanı ve işbirliği özelliklerinin iletişime nasıl yardımcı olabileceğini kontrol etmek için iki düzineden fazla belge ve proje yönetimi aracını test ettim. İşbirliği araçlarının yanı sıra, iki ana şeyi de analiz ettim: yapay zeka bileşenlerinin fiyatlandırılması ve özelliğin kullanıcı dostu olup olmadığı.
Değerlendirdiğim bazı faktörler şunlardır:
- Doğal dil işleme: AI motorunun konuşma İngilizcesinin nüanslarını anlayıp bana alakalı sonuçlar verebileceğini bilmek istedim
- Otomasyon yetenekleri: Bir diğer önemli faktör, AI araçlarının sorunsuz işbirliği için iş akışlarının ayarlanmasına yardımcı olup olmadığıydı. Durum güncellemelerinin veya toplantı özetlerinin paylaşımı gibi tekrarlayan görevleri otomatikleştirerek sizin daha büyük resme odaklanmanızı sağlayabiliyorlar mı?
- Maliyet: Test ettiğim araçların her biri AI fiyatlandırmasını farklı şekilde ele almıştır. Bazıları kredi tüketim yöntemini kullanırken, diğerleri koltuk başına ödeme yöntemini kullanmaktadır. Bazıları AI özelliklerini ücretsiz olarak sunmaktadır
- Entegrasyonlar: Her bir aracın AI işbirliği özelliklerinin akıllı entegrasyon yeteneklerine yardımcı olup olmadığını kontrol etmek istedim. Daha iyi veri senkronizasyonu için genel entegrasyon iş akışını iyileştirebilir miydiler veya AI yeteneklerini diğer iletişim araçlarımda botlar olarak kullanmama izin verebilir miydiler?
- Doğruluk: Şeffaflık ve önyargı da anahtar kriterlerdi. AI motorları bize doğru bilgileri verdi mi? Daha da önemlisi, yanıtları adil ve tarafsız mıydı?
Kullanabileceğiniz En İyi 10 AI İşbirliği Aracı
Doğru AI araçlarıyla, yorgun hissetmeden derinlemesine çalışma ve takım çalışması arasında denge kurabilirsiniz. Takım iletişimi kolaylaştıran en iyi AI işbirliği platformlarının listesi aşağıda yer almaktadır.
1. ClickUp—En iyi AI işbirliği projesi ve görev yönetimi aracı
ClickUp, yerinde ve uzaktaki takımlar için yerleşik proje yönetimi, belge işleme ve iç iletişim araçlarına sahip hepsi bir arada bir çalışma alanı platformudur.
Ancak ClickUp'ı gerçekten öne çıkaran şey, AI'yı kendi AI motoru ClickUp Brain aracılığıyla entegre etme şeklidir. Bu, kullanıcılara araçları genelinde birleşik bir iş yönetimi deneyimi sunar.
ClickUp Brain, sohbetler, projeler ve belgeler arasındaki verilerinizi birleştirmekle kalmaz, aynı zamanda çalışanlarınıza yoğun işleri halleden, her zaman kullanılabilir kişisel bir AI asistanı da sunar.
ClickUp Brain'in takımların organize olmalarına ve aynı sayfada kalmalarına nasıl yardımcı olduğunu keşfedin:
AI Proje Yöneticisi
ClickUp Brain ile verimliliğinizi artırmak ve projelerinizin sorunsuz bir şekilde ilerlemesini sağlamak için güçlü bir AI proje asistanına sahip olacaksınız. Başlangıç olarak, AI ile proje yönetimi operasyonlarınızı kolaylaştırabilirsiniz , örneğin proje oluşturma, görev açıklamaları oluşturma ve DRI'lar atama gibi.
Ayrıca ClickUp Brain'i kullanarak takımınız için günlük veya haftalık ilerleme raporları oluşturabilir veya doğrudan raporlar alabilir, projelerinizi takip edebilir ve darboğazları tespit edebilirsiniz.
AI Yazma Asistanı
ClickUp, sıfırdan içerik oluşturmanıza ve mevcut içeriği düzenlemenize olanak tanıyan kullanışlı bir yazma ve düzenleme asistanı ile birlikte gelir. Markanızın sesine ve tonuna uygun bir marka stil kılavuzu da ayarlayabilirsiniz.
ClickUp'ın ortak yazma aracını iki ana şekilde kullanıyorum: blog taslakları oluştururken fikir üretmek ve blog gönderilerimizi e-postalar ve sosyal medya gönderileri olarak yeniden kullanmak için. Ayrıca, yerelleştirilmiş kampanyalar oluştururken metinleri farklı dillere çevirmek için ClickUp Brain'i kullanıyorum.
AI iletişim asistanı
Çok sayıda toplantı düzenliyorsanız, ClickUp'ın otomatik transkripsiyon özelliği çok kullanışlı olabilir. Tüm toplantılarınızın transkriptini oluşturur ve hatta eylem öğelerini çıkararak önemli hiçbir şeyi kaçırmamanızı sağlar.
Sadece size [ve ekip arkadaşlarınıza] çok zaman kazandırmakla kalmaz, metin transkripti sayesinde bilgileri kolayca geri bulabilirsiniz; bu, yalnızca video kayıtlarını kaydettiğinizde kaçırdığınız bir özelliktir.
Doğrudan sohbetlerinizin otomatik özetleriyle konuşmaları takip edebilirsiniz. Zamanınız mı kısıtlı? ClickUp Brain, yazma zahmetinden kurtulmanız için önceden yazılmış yanıt seçenekleri sunar. Ayrıntılı mesajlar göndermek istiyorsanız, sohbet çubuğuna ana fikri yazın, Brain bunu düzgün ve profesyonel bir mesaja dönüştürsün. Çok kullanışlı, değil mi?
ClickUp'ın en iyi özellikleri
- Her şeyi özetleyin: Proje güncellemelerinden yorum konularına ve uzun belgelere kadar tüm içeriği tek bir tıklamayla özetleyin
- Toplantıları transkripsiyonlayın: Otomatik olarak bir transkript oluşturup, bundan eyleme geçirilebilir bilgiler çıkararak toplantı tutanaklarınızın ClickUp Belgeleri'ni oluşturun. ClickUp'ın canlı işbirliği algılama özelliği ile takım üyeleri belgeye birlikte katkıda bulunabilir ve gelişmelerden haberdar olabilirler
- Bilgilere hızlıca erişin: AI destekli arama çubuğunu kullanarak takım arkadaşlarınıza ping atmadan bilgilere hızlıca ulaşın. Gerekirse, ClickUp'ın Sohbet görünümü sayesinde başka bir iletişim platformuna geçmenize gerek kalmadan anında onlara ulaşabilirsiniz
- Otomasyonlar oluşturun: ClickUp Brain'i kullanarak doğal dil komutlarıyla çok adımlı "eğer/o zaman" otomasyonları ve ş Akışları ayarlayın
- Görsel olarak işbirliği yapın ve iletişim kurun: ClickUp'ın Beyaz Tahtaları ve Zihin Haritaları, yaratıcı bir tuval kullanarak projelerde işbirliği yapmanızı sağlar. Çok renkli kalemler, yapışkan notlar, şekiller vb. gibi özellikleri kullanarak fikirlerinizi hayata geçirin. Eskizlerinizi ve beyin fırtınalarınızı ClickUp Görevleri, Belgeler ve daha fazlasına bağlayarak, uzaktan kurulumda bile eyleme geçirilebilirlik ve hesap verebilirlik sağlayın
- Sesli anlatımla ekranınızı kaydedin: Bazen düz metin yeterli olmaz. ClickUp Clips'i kullanarak, hızlı izleme iletişimi ve kavramları ve talimatları daha net bir şekilde aktarmak için kısa ekran kayıtlarını anında paylaşın
ClickUp sınırlamaları
- ClickUp Brain yalnızca ücretli planlarda mevcuttur
- Bazı kullanıcılar öğrenme sürecinin zor olduğunu bildirmiştir
ClickUp fiyatlandırması
ClickUp puanları ve yorumları
- G2: 4,7/5 [9.000'den fazla yorum]
- Capterra: 4,6/5 [4.000+ yorum]
2. Trello—En iyi işbirliğine dayalı Kanban tabanlı proje yönetimi aracı
Trello, Atlassian Intelligence ile bağlantılı birkaç Atlassian ürününden biridir ve işi hızlandırmaya yardımcı olmak için bir "AI wingmate" olarak tanıtılmaktadır. Kartları özetleme, görevleri bölme ve komut istemlerinden fikirler üretme gibi özellikler sunsa da, işlevselliği oldukça sınırlıdır, özellikle diğer Atlassian araçlarının sunduklarıyla karşılaştırıldığında.
Yanlış veya uygun olmayan AI yanıtlarını işaretleyebilirsiniz, ancak bu her zaman fark edilir bir şekilde daha iyi bir deneyime dönüşmez. Daha da önemlisi, Trello'nun AI yetenekleri otomasyon veya karmaşık iş akışlarını destekleme konusunda yetersiz kalır ve bu da onu, ileri düzey kullanıcılar için anlamlı bir yükseltme olmaktan çok hafif bir eklenti gibi hissettirir.
Trello'nun en iyi özellikleri
- Atlassian Intelligence'tan içerik veya kampanya fikirleri ya da belirli bir süreci nasıl iyileştirebileceğiniz konusunda yardım isteyerek yeni fikirler üretin
- Yerleşik gramer denetleyicisi ile doğru yazım ve grameri garanti edin
- Trello'nun yapay zekasını kullanarak eylem öğelerini çıkarın, bir plan veya kontrol listesi oluşturun ya da yapılacaklar hakkında netlik kazanın
Trello sınırlamaları
- AI özellikleri yalnızca Premium ve Enterprise planlarında mevcuttur, Standard planında mevcut değildir
- AI, Trello iş akışlarını otomatikleştirmek için kullanılamaz, bu da bazı takımlar için sınırlayıcı olabilir
Trello fiyatlandırması
- Ücretsiz
- Standart: Aylık 6 $/kullanıcı
- Premium: Aylık 12,50 $/kullanıcı
- Enterprise: Aylık 17,50 $/kullanıcı [yıllık faturalandırılır]
Trello puanları ve yorumları
- G2: 4,4/5 [13.500+ yorum]
- Capterra: 4,5/5 [23.000'den fazla yorum]
3. Asana—Akıllı bir AI asistanına ihtiyaç duyan küçük takımlar için en iyisi
Yapay zeka özelliklerinden daha çok, Asana'nın ürünlerine yapay zeka yetenekleri eklemesinin nedeni olan makro yönetimi desteklemek olduğu tezi dikkatimi çekti. Birden fazla sorumluluğu üstlenen ve özerkliğe değer veren küçük bir takımın parçasıysanız, Asana'nın yapay zeka özellikleri size faydalı olabilir.
Asana AI, durum güncellemeleri, check-in'ler ve diğer tekrarlayan işler gibi rutin görevleri otomatikleştirebilir. Ayrıca, bağlamsal ayrıntılarla iş ilerlemenizin bir özetini oluşturabilir ve yöneticilerle paylaşarak onları bilgilendirebilir.
Daha büyük takımlar, farklı fonksiyonlar arasında hedef ayarlamayı standartlaştırmaya yardımcı olan "akıllı hedefler" özelliğini değerli bulabilir.
Asana, OpenAI ve Anthropic'in modellerinin yanı sıra tescilli bir AI motoru kullanır. Ayrıca, hangi motorun hangi özelliği desteklediğini göstererek bir dereceye kadar şeffaflık sağlar. Kullanıcılar, isterlerse üçüncü taraf LLM'leri devre dışı bırakıp yalnızca Asana'nın yerel AI'sına güvenebilirler.
Asana'nın en iyi özellikleri
- Gerçek zamanlı proje güncellemelerinden otomatik olarak özetler, durum güncellemeleri ve ilerleme güncellemeleri oluşturun
- Otomasyonları çalıştırmak ve diğer araçlarınızla entegre etmek için akıllı kurallar belirleyin
- Akıllı Düzenleyici ile açık ve ilgi çekici proje ve görev açıklamaları yazın
- Akıllı projeleri kullanarak, amaç ve hedeflere göre görevler, alanlar vb. içeren özel bir proje oluşturun
Asana sınırlamaları
- Asana AI birden fazla dili destekler, ancak yalnızca İngilizce olarak test edilmiştir
- Asana AI, yalnızca takım planlarında mevcuttur, bireysel planlarda mevcut değildir
Asana fiyatlandırması
- Kişisel: Ücretsiz
- Başlangıç: Aylık 13,49 $/kullanıcı
- Gelişmiş: Aylık 30,49 $/kullanıcı
- Enterprise: Özel fiyatlandırma
- Enterprise+: Özel fiyatlandırma
Asana puanları ve yorumları
- G2: 4,4/5 [10.000+ yorum]
- Capterra: 4,5/5 [12.700+ yorum]
📮ClickUp Insight: Tipik bir bilgi çalışanı, işini tamamlamak için ortalama 6 kişiyle bağlantı kurmak zorundadır.
Bu, temel bağlam bilgilerini toplamak, öncelikler üzerinde anlaşmak ve projeleri ilerletmek için her gün 6 temel bağlantıya ulaşmak anlamına gelir. Mücadele gerçektir: Sürekli takip, sürüm karışıklığı ve görünürlük sorunları takımın verimliliğini azaltır.
ClickUp'ın İşyeri İletişiminin Durumu Raporu'nu indirin ve daha fazla bilgi edinin ve eksiklikleri gidermek için neler yapabileceğinizi öğrenin
4. Airtable—AI destekli iş akışı otomasyonları oluşturmak için en iyisi
Airtable, iş akışı otomasyonları oluşturmak ve operasyonel verimliliği artırmak için tasarlanmış, düşük kodlu bir platformdur, ancak AI özellikleriyle ilgili deneyim, pratik olmaktan çok umut verici olabilir.
Airtable AI, veritabanlarından bilgi çıkarmak, otomasyonları çalıştırmak ve metinleri özetlemek veya çevirmek için araçlar sunsa da, sonuçlar her zaman tutarlı değildir. Örneğin, AI'yı inceleme duygularını tespit etmek ve CX takımını işaretlemek için kullanmak teoride yararlı görünebilir, ancak pratikte genellikle manuel temizleme veya kontrol gerektirir.
Teknik bir geçmişi olmayan biri olarak, başlangıçta AI destekli formül oluşturmayı takdir ettim. Ancak o zaman bile, işlerin amaçlandığı gibi çalışması genellikle deneme ve hatalarla sonuçlandı. Kodsuz kurulum kolay gibi görünebilir, ancak her zaman sorunsuz veya güvenilir bir deneyim sunmaz.
Airtable'ın en iyi özellikleri
- Yol haritası uygulamasına bir AI bileşeni ekleyerek anında ürün özellikleri oluşturun
- AI bileşenini istek uygulamanıza bağlayarak, pazarlama yaratıcılık sürecini hızlandıran güçlü yaratıcı özetler yazın
- Kayıtlarınızı tema, duygu veya kullanılan kelimelere göre otomatik olarak sınıflandırın
- Yapay zekayı kullanarak işbirliği yapacak kişileri belirleyin, onlara bildirim gönderin ve iletişimi kolaylaştırın
Airtable sınırlamaları
- Yalnızca ücretli plana sahip kullanıcılar Airtable kredisi satın alabilir
- AI, takımlar için otomatik olarak etkinleştirilecektir ve devre dışı bırakma seçeneği yoktur
Airtable fiyatlandırması
- Ücretsiz
- Takım: Aylık 24 $/kullanıcı
- İş: Aylık 54 $/kullanıcı
- Enterprise: Özel fiyatlandırma
- AI kredileri: Aylık 10.000 kredi için 20 $'dan başlayan fiyatlarla
Airtable puanları ve yorumları
- G2: 4,6/5 [2.000+ yorum]
- Capterra: 4,7/5 [2.000'den fazla yorum]
5. Miro—En iyi işbirliğine dayalı beyaz tahta aracı
Sonsuz tuval ve çok sayıda şablonuyla Miro, takımlar ve bireyler için popüler bir dijital beyaz tahta aracıdır ve yakın zamanda piyasaya sürülen Miro Assist, bu deneyimi daha da iyileştirmiştir.
Miro Assist ile yapay zeka destekli zihin haritaları oluşturabilir, içeriğinizi daha iyi görselleştirebilir ve bilgileri hızlı bir şekilde bulabilirsiniz. Miro Assist'i kullanarak yapışkan notlardan tam teşekküllü bir sunum otomatik olarak oluşturdum ve sorunsuz bir deneyim yaşadım.
Ayrıca, Miro'nun verileriniz üzerinde tam kontrol sağladığını ve takım üyelerinin tek bir tıklama ile çıkabilmelerini sevdim. "AI İlkeleri"ne uygun olarak, Miro Assist'in etik olduğundan emin olmak için AI motorunu test ederek oluşturulan içerikte önyargı olup olmadığını kontrol ediyorlar.
Miro'nun en iyi özellikleri
- Miro AI ile yeni veya karmaşık fikirleri kullanıcı hikayeleri, kabul kriterleri, teknik diyagramlar ve kod gibi yapılandırılmış modellere dönüştürün
- Miro Assist'e gerçek zamanlı işbirliği için yardım isteyerek, zihin haritalarınızdan ve diyagramlarınızdan tek tıklamayla sunumlar oluşturun
- Bilgileri özetleyin ve gruplandırarak müşteri araştırmaları, geriye dönük değerlendirmeler veya atölye çalışmalarından değerli içgörüler elde edin
- Beyaz tahta oturumu sırasında tartıştıklarınızın özetini alın
- Yapışkan notları bir anahtar kelime veya konuya göre gruplandırın
Miro sınırlamaları
- Bazı kullanıcılar, Miro'nun Google Dokümanlar gibi diğer uygulamalarla iyi entegre olmadığını ve bu durumun dışa aktarmayı zorlaştırdığını bildirmiştir
- Miro Assist yalnızca İngilizce olarak mevcuttur
Miro fiyatlandırması
- Ücretsiz
- Başlangıç: Aylık 10 $/kullanıcı
- İş: Aylık 20 $/kullanıcı
- Enterprise: Özel fiyatlandırma
Miro puanları ve yorumları
- G2: 4,8/5 [5.900+ yorum]
- Capterra: 4,7/5 [1.500+ yorum]
Ayrıca okuyun: En iyi 15 AI içerik üreticisi
6. Loom—Videolardan bilgi çıkarmak için en iyisi
Kısa süre önce Atlassian tarafından satın alınan Loom, görsel işbirliği yeteneklerine ihtiyaç duyan birçok popüler şirket için fiili asenkron video aracı haline geldi. Ayrıca, sağlam AI yetenekleriyle iletişimi kolaylaştıran birkaç video işbirliği aracından biridir.
Özellikle sevdiğim iki özellik, dolgu kelimeleri ve sessizlikleri otomatik olarak kaldırması ve videolara eşlik edecek mesajlar oluşturması. Her ikisi de çok kullanışlı, özellikle ilki, çünkü ağzım beynimle aynı hızda çalışmadığında çok fazla "um" kelimesi kullandığım bilinir.
Geliştirme ve CX takımları için büyük zaman tasarrufu sağlayabilecek bir diğer özellik ise, her video için otomatik olarak bir metin belgesi veya hata raporu oluşturup Jira'ya gönderebilmenizi sağlayan AI iş akışları özelliğidir.
Loom'un en iyi özellikleri
- Kaydettiğiniz her video için başlık, açıklama ve bölüm özetlerini otomatik olarak oluşturun
- Videoyu kaydettiğiniz web sayfasına veya ürüne göre özel, bağlamsal bir CTA düğmesi oluşturun
- İzleyicilere, videoyu izlerken yapabilecekleri görevlerin bir listesini verin; örneğin, belirli bir bölümü gözden geçirme veya hızlı geri bildirim almak için bir soruyu yanıtlama gibi
Loom sınırlamaları
- Loom AI yalnızca ücretli planlarda mevcuttur
- AI özellikleri, eklentiyi satın aldıktan sonra oluşturduğunuz videolarda kullanılabilir, eski videolarınızda kullanılamaz
Loom fiyatlandırması
- Başlangıç: Ücretsiz
- İş: Aylık 15 $/kullanıcı
- Enterprise: Özel fiyatlandırma
- Loom AI: Herhangi bir ücretli plana kullanıcı başına aylık 4 $ karşılığında ekleyin
Loom puanları ve yorumları
- G2: 4,7/5 [2.000'den fazla yorum]
- Capterra: 4,7/5 [400+ yorum]
7. Slack—Büyük takımlar için en iyi yapay zeka destekli arama ve özetleme özellikleri
Slack'in sonsuz kanalları, kaybolan konular ve sürekli ping sesleri sizi sık sık bunaltıyorsa, Slack AI size yardımcı olabilir. Ancak gerçekte, bu araç sorunun sadece bir kısmını çözüyor.
Özetleme özelliği, mesajları hızlı bir şekilde takip etmenizi sağlar ve bu, uzun süre uzak kaldıktan sonra yararlı olsa da, her zaman tüm bağlamı yakalayamaz. Hızlı yanıtlar kullanışlıdır, ancak özellikle hızlı ilerleyen veya hassas tartışmalarda nüanslar açısından sınırlıdır.
Slack AI hala nispeten yenidir ve bazı kullanıcılar tarafından olumlu karşılanmış olsa da, kullanıcı başına 10 dolarlık eklenti fiyatı, özellikle bu özelliklere en çok ihtiyaç duyan büyük takımlar için yüksek gelebilir. Şu an için, değer, maliyeti tam olarak haklı çıkarmıyor.
Slack'in en iyi özellikleri
- Tek oturum açma, etki alanı sahipliği ve kurumsal mobilite yönetimi desteği gibi özelliklerle, yalnızca doğru kişilerin ve onaylanmış cihazların kuruluşunuzun verilerine erişebilmesini sağlayın
- Slack Enterprise Key Management [Slack EKM], denetim günlükleri ve yerel veri kaybı önleme [DLP] gibi araçlarla verilerinizi koruyun ve üçüncü taraf DLP sağlayıcıları için destek alın
- Slack AI'yı edinin, mesajlarınızı okuyun ve son üç ayın geliriniz gibi eyleme geçirilebilir içgörülerle size geri dönün
Slack sınırlamaları
- Slack AI yalnızca mesajlarınıza erişebilir, tuvallere veya dosyalara erişemez
- Slack, AI motorunu eğitmek için verilerinizi kullanır ve bu özelliği devre dışı bırakmak istiyorsanız onlara yazmanız gerekir
Slack fiyatlandırması
- Ücretsiz
- Pro: Aylık 8,75 $/kullanıcı
- İş: Aylık 15 $/kullanıcı
- Enterprise Grid: Özel fiyatlandırma
- Slack AI: Kullanıcı başına aylık 10 $ karşılığında eklenti olarak satın alınabilir
Slack puanları ve yorumları
- G2: 4,5/5 [32.500+ yorum]
- Capterra: 4,7/5 [23.000'den fazla yorum]
8. Todoist—Basit bir görev yönetimi uygulaması isteyen serbest çalışanlar için en iyisi
Benim gibi, her şeyden önce genel kullanıcı deneyimini ön planda tutan minimal bir yapılacaklar uygulaması tercih ediyorsanız, Todoist tam size göre. Todoist AI Assistant'ın en sevdiğim özelliği, kullanıcı dostu ve kullanışlı olmasıdır. Hiçbir hile yok, sadece temiz ve verimli bir doğal dil işleme sistemi var.
Hangi görevlerin üstlenileceğini önermekten her görev için eylem öğeleri oluşturmaya kadar görev planlamayı son derece kolaylaştırır.
Todoist'in en iyi özellikleri
- Görevlerin bir listesini oluşturarak hedeflerinizi daha ulaşılabilir hale getirin. Bir projenin menüsünden AI Assistant ile görev öner seçeneğini seçin ve metin alanına ulaşmak istediğiniz hedefi yazın [ör. İspanyolca öğrenmek]
- Bir görevi nasıl tamamlayabileceğiniz, bir sonraki adımda ne yapmanız gerektiği ve görevleri nasıl yeniden yazıp daha eyleme geçirilebilir hale getirebileceğiniz konusunda AI Asistanından öneriler alın
- Aynı anda birden fazla projeyi takip edin ve Pro Temaları kullanarak görsel olarak çekici hale getirin
Todoist sınırlamaları
- Todoist günlük görev yönetimi için harika olsa da, daha büyük projeler veya büyük ölçekli işbirliği için tasarlanmamıştır
- Todoist AI özelliği yalnızca ücretli planlarda mevcuttur
Todoist fiyatlandırması
- Başlangıç: Sonsuza kadar ücretsiz
- Pro: Aylık 5 $/kullanıcı
- İş: Aylık 8 $/kullanıcı
Todoist puanları ve yorumları
- G2: 4,4/5 [700+ yorum]
- Capterra: 4,6/5 [2.000'den fazla yorum]
9. Confluence—AI destekli asenkron işbirliği araçlarına ihtiyaç duyan uzaktan çalışan kurumsal şirketler için en iyisi
Confluence, uzaktan çalışan kuruluşlar, özellikle de işbirliği ve proje yönetimi aracı olarak Jira'yı zaten kullanan yazılım şirketleri için popüler bir bilgi yönetimi çözümüdür. Verileri ABD, AB, Avustralya ve Almanya'da barındırıldığı için, uzaktan çalışan şirketler veri uyumluluğu konusunda endişelenmek zorunda kalmazlar.
Confluence, bilgileri düzenlemeyi [ve erişmeyi] son derece kolaylaştıran sayfalar, beyaz tahtalar ve alanlar gibi birçok işbirliği dostu özelliğe zaten sahiptir. Ancak Atlassian Intelligence ile entegrasyon, bunu daha da iyi hale getirir.
Confluence'da Atlassian Intelligence'ı kullanarak içerik yazabilir, terimleri tanımlayabilir, içeriği özetleyebilir ve hatta if/then iş akışları oluşturabilirsiniz. En beğendiğim özellik ise "tahminler"dir. Bir belgeyi aradığınızda, size size özel seçeneklerin bir listesi gösterilir.
Diyelim ki bir pazarlamacısınız ve "yol haritası" yazdınız. Atlassian Intelligence, daha önce üzerinde çalıştığınız belgeleri veya diğer pazarlamacıların görüntülediği belgeleri, bir geliştiricinin görüntülediği belgelerden daha öncelikli hale getirir.
Ayrıca, Atlassian Intelligence GPT motoru olarak OpenAI'yi kullanmasına rağmen, OpenAI'nin motorunu Confluence kullanıcı verileriyle eğitmesini kısıtlamıştır, böylece belgeleriniz iyi korunur.
Confluence'ın en iyi özellikleri
- Dağınık notları kullanışlı belgelere dönüştürün, sayfaların ve yorumların özetlerini oluşturun ve saniyeler içinde eylem öğeleri oluşturun
- Slack'te Atlassian Intelligence'ı etkinleştirerek uygulama geçişlerini azaltın ve bilgilere hızlıca erişin
- Takımınızda Atlassian Intelligence ile daha hızlı ve bilinçli kararlar alın ve her türlü sorunu hızla çözün
Confluence sınırlamaları
- Atlassian Intelligence yalnızca Premium ve Enterprise sürümlerinde mevcuttur
- Tüm AI motorları gibi, halüsinasyonlara eğilimlidir
Confluence fiyatlandırması
- Ücretsiz
- Standart: Aylık 4,89 $/kullanıcı
- Premium: Aylık 8,97 $/kullanıcı
- Enterprise: Özel fiyatlandırma [yıllık faturalandırılır]
Confluence puanları ve yorumları
- G2: 4. 1/5 [3.700+ yorum]
- Capterra: 4,5/5 [3.300'den fazla yorum]
10. Notion—İşbirliğine dayalı veritabanı yönetimi için en iyisi
Ben de dahil olmak üzere çoğu kişi, Notion'un özelleştirilebilir olmasını seviyor. Proje takipçileri ve veritabanlarından wiki'lere ve yemek planlayıcılara kadar, Notion'u tüm bilgilerinizi düzenlemek için kullanabilirsiniz. Bu yüzden, AI yeteneklerini test etmek beni özellikle heyecanlandırdı.
OpenAI'nin LLM'sini kullanan Notion AI, içerik taslağı oluşturma, metin [ve veritabanlarını] özetleme ve hatta içerik çevirme gibi temel işlemlerin çoğunu yapmanızı sağlar. Bu, tüm süreçlerini belgeleyen asenkron bir şirkette çalışıyorsanız oldukça yararlı olabilir.
En çok kullandığım özellik, [ve takımımın] veritabanlarında belirli bilgileri aramamı sağlayan ARAMA fonksiyonu. Bu, gidip gelmeyi azaltıyor ve herkesin zamanından tasarruf sağlıyor.
Bu fonksiyonun Notion'a entegrasyonu, araştırma için ChatGPT'yi kullanan kişiler için son derece kullanışlıdır ve bağlam değiştirmeyi önlemeye yardımcı olur.
Notion AI'ya SPACE BAR tuşuna basarak erişmeyi sevdim, ancak Reddit'te bazı kullanıcıların bunu sinir bozucu bulduklarına dair yorumlar gördüm. Bu, kullanıcı deneyiminin öznel olabileceğini ve bir kişi için işe yarayan bir şeyin herkes için ideal olmayabileceğini hatırlatan iyi bir hatırlatıcıdır.
Şimdi, ayrıntılara geçelim: Notion, AI'larını verilerinizle eğitmediklerini garanti ediyor, ancak bir sorun var. Birçok AI motoru gibi, Notion AI de özellikle son etkinliklerle ilgili sorular [son 6-12 ay gibi] konusunda uydurma cevaplar verme eğilimindedir. Bu nedenle, harika bir araç olmasına rağmen, çıktılarını mutlaka doğrulayın.
Notion'un en iyi özellikleri
- Tabloları otomatik olarak doldurun ve çok sayıda bilgiyi net, eyleme geçirilebilir bilgilere dönüştürün
- Notion AI'dan iletişimlerinizin taslağını hazırlamasını ve hatta İspanyolca veya Japonca gibi diğer dillere çevirmesini isteyin
- Notion AI'ya anahtar bir mesaj verin, AI aracı bunu sizin için ayrıntılı bir e-posta veya belgeye dönüştürsün
Notion sınırlamaları
- Bazı Reddit kullanıcıları, Notion AI'nın fiyat açısından oldukça sınırlı olduğunu düşünüyor. Bir Reddit kullanıcısının belirttiği gibi, 50 üyeli bir takımınız varsa, sadece temel AI özetleme özellikleri için 500 dolar ekstra ödemeniz gerekiyor
- Notion AI özellikleri şu anda mobil uygulamalarda mevcut değildir
Notion fiyatlandırması
- Ücretsiz
- Plus: Aylık 10 $/koltuk
- İş: Aylık 18 $/koltuk
- Enterprise: Özel fiyatlandırma
- Notion AI: Herhangi bir çalışma alanına kullanıcı başına aylık 10 $ karşılığında ekleyin
Notion puanları ve yorumları
- G2: 4,7/5 [5.400+ yorum]
- Capterra: 4,7/5 [2.000'den fazla yorum]
ClickUp ile Daha İyi İşbirliği Yapın ve Takım Verimliliğini Artırın
Dil engellerini aşmaktan ve mesaj konularını özetlemekten, iletişiminizi taslak haline getirip iyileştirmenize yardımcı olmaya kadar, yapay zeka işbirliği araçları takım iletişiminin kolaylaştırılmasında büyük rol oynayabilir. Bu, özellikle karmaşık, çok takımlı projelerde çalışıyorsanız veya küresel, dağıtılmış takımların bir parçasıysanız geçerlidir.
Tüm iletişim kanallarınızı yönetmek için tek bir platform arıyorsanız ve sorunsuz iletişim için bunların aynı AI motoruyla birleştirilmesini istiyorsanız, ClickUp'ı öneririz
ClickUp, her boyuttaki takımın projelerini, belgelerini ve iç iletişimlerini tek bir yerden yönetmesini sağlayan hepsi bir arada bir platformdur. Bu özellikler ClickUp Brain ile sıkı bir şekilde entegre olduğundan, bilgi yönetimi daha da kolay hale gelir.
ClickUp'a ücretsiz kaydolun ve proje planlamanızı, bilgi paylaşımınızı ve genel iç işbirliği süreçlerinizi nasıl iyileştirebileceğini görün.
Sonuç
2025 yılında uzaktan bir takımı yönetiyorsanız, ClickUp gerçekten işe yarayan bir AI işbirliği platformudur. ClickUp Brain, tekrarlayan görevleri otomatikleştirir, belgeleri düzenler ve hızlı özetler oluşturur, böylece takımınızı yoğun işlerden kurtarır ve projelerin ilerlemesini sağlar. Hepsi bir arada tasarımı, takımların uyumlu çalışmasına, net iletişim kurmasına ve her gün daha akıllı bir şekilde çalışmasına yardımcı olur.