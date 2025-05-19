2025'te Kullanabileceğiniz En İyi 10 AI Takım İşbirliği Aracı

⏰ TL;DR Tüm işbirliği araçları aynı değildir — çok sayıda araç denedim ve sadece birkaçı gerçekten yardımcı oldu. ClickUp, ClickUp Brain ile otomasyon ve zaman kazandıran akıllı özetler sunarak bu alanda öncüdür. Bunun yanı sıra, diğer AI araçları görev izleme, görsel beyin fırtınası ve iletişimi kapsar — takımınız için en uygun olanı bulmak için bu özeti inceleyin. ClickUp – En iyi yapay zeka işbirliği projesi ve görev yönetimi aracı Trello – En iyi işbirliğine dayalı Kanban tabanlı proje yönetimi aracı Asana – Akıllı bir AI asistanına ihtiyaç duyan küçük takımlar için en iyisi Airtable – AI destekli ş Akışı otomasyonları oluşturmak için en iyisi Miro – En iyi işbirliği beyaz tahta aracı Loom – Videolardan bilgi çıkarmak için en iyisi Slack – Büyük takımlar için en iyi yapay zeka destekli arama ve özetleme özellikleri Todoist – Basit bir görev yönetimi uygulaması isteyen serbest çalışanlar için en iyisi Confluence – Yapay zeka destekli asenkron işbirliği platformuna ihtiyaç duyan uzaktaki kurumsal şirketler için en iyisi Notion – İşbirliğine dayalı veritabanı yönetimi için en iyisi

Bazı günler, iş yerinde tek yaptığım şey konuşmaları takip etmek gibi geliyor: Slack konuları, ürün güncellemeleri, şirket içi belgeler ve müşterilerle yapılan demo kayıtları... Asıl görevlerime ve projelerime odaklanacak zamanım neredeyse hiç kalmıyor.

Harvard Business Review'un yakın zamanda yayınlanan bir makalesine göre, bu konuda yalnız değilim.

Çoğu takım, haftanın %85'inden fazlasını diğerleriyle işbirliği yaparak geçirir. Kuruluşlar, bağlantıyı artırmak ve takımlar arası iletişimi geliştirmek için "derin çalışma" yerine "takım çalışmasını" önceliklendirmeye başladı.

İş yerinde işbirliği harika bir şey, ancak zamanınızın çoğunu alıyorsa bir faydası yok. Bu yüzden yapay zeka destekli işbirliği araçlarına çok heyecanlandım. Bu araçlar, Slack'teki 100 mesajlık konuları ve saatlerce süren müşteri demo görüşmelerini özetlemek için özellikle kullanışlı.

AI'nın konuşmaların özüne daha hızlı ulaşmanıza nasıl yardımcı olabileceğini keşfetmek ister misiniz? İşbirliğini nasıl kolaylaştırdığını ve odaklanma ve verimliliği nasıl artırdığını görmek için önde gelen AI işbirliği araçlarını inceledim.

Yapay zeka çalışma alanı ve işbirliği özelliklerinin iletişime nasıl yardımcı olabileceğini kontrol etmek için iki düzineden fazla belge ve proje yönetimi aracını test ettim. İşbirliği araçlarının yanı sıra, iki ana şeyi de analiz ettim: yapay zeka bileşenlerinin fiyatlandırılması ve özelliğin kullanıcı dostu olup olmadığı.

Değerlendirdiğim bazı faktörler şunlardır:

Doğal dil işleme: AI motorunun konuşma İngilizcesinin nüanslarını anlayıp bana alakalı sonuçlar verebileceğini bilmek istedim Otomasyon yetenekleri: Bir diğer önemli faktör, : Bir diğer önemli faktör, AI araçlarının sorunsuz işbirliği için iş akışlarının ayarlanmasına yardımcı olup olmadığıydı. Durum güncellemelerinin veya toplantı özetlerinin paylaşımı gibi tekrarlayan görevleri otomatikleştirerek sizin daha büyük resme odaklanmanızı sağlayabiliyorlar mı? Maliyet: Test ettiğim araçların her biri AI fiyatlandırmasını farklı şekilde ele almıştır. Bazıları kredi tüketim yöntemini kullanırken, diğerleri koltuk başına ödeme yöntemini kullanmaktadır. Bazıları AI özelliklerini ücretsiz olarak sunmaktadır Entegrasyonlar: Her bir aracın AI işbirliği özelliklerinin akıllı entegrasyon yeteneklerine yardımcı olup olmadığını kontrol etmek istedim. Daha iyi veri senkronizasyonu için genel entegrasyon iş akışını iyileştirebilir miydiler veya AI yeteneklerini diğer iletişim araçlarımda botlar olarak kullanmama izin verebilir miydiler? Doğruluk: Şeffaflık ve önyargı da anahtar kriterlerdi. AI motorları bize doğru bilgileri verdi mi? Daha da önemlisi, yanıtları adil ve tarafsız mıydı?

Doğru AI araçlarıyla, yorgun hissetmeden derinlemesine çalışma ve takım çalışması arasında denge kurabilirsiniz. Takım iletişimi kolaylaştıran en iyi AI işbirliği platformlarının listesi aşağıda yer almaktadır.

1. ClickUp—En iyi AI işbirliği projesi ve görev yönetimi aracı

ClickUp, yerinde ve uzaktaki takımlar için yerleşik proje yönetimi, belge işleme ve iç iletişim araçlarına sahip hepsi bir arada bir çalışma alanı platformudur.

ClickUp Brain ile başlayın ClickUp Brain ile sıkıcı işleri azaltın ve daha iyi işbirliği yapın — her zaman hazır sanal asistanınız

Ancak ClickUp'ı gerçekten öne çıkaran şey, AI'yı kendi AI motoru ClickUp Brain aracılığıyla entegre etme şeklidir. Bu, kullanıcılara araçları genelinde birleşik bir iş yönetimi deneyimi sunar.

ClickUp Brain, sohbetler, projeler ve belgeler arasındaki verilerinizi birleştirmekle kalmaz, aynı zamanda çalışanlarınıza yoğun işleri halleden, her zaman kullanılabilir kişisel bir AI asistanı da sunar.

ClickUp Brain'in takımların organize olmalarına ve aynı sayfada kalmalarına nasıl yardımcı olduğunu keşfedin:

AI Proje Yöneticisi

ClickUp Brain ile verimliliğinizi artırmak ve projelerinizin sorunsuz bir şekilde ilerlemesini sağlamak için güçlü bir AI proje asistanına sahip olacaksınız. Başlangıç olarak, AI ile proje yönetimi operasyonlarınızı kolaylaştırabilirsiniz , örneğin proje oluşturma, görev açıklamaları oluşturma ve DRI'lar atama gibi.

ClickUp Brain ile yorum konularını özetleyin veya hızlı yanıtlar gönderin

Ayrıca ClickUp Brain'i kullanarak takımınız için günlük veya haftalık ilerleme raporları oluşturabilir veya doğrudan raporlar alabilir, projelerinizi takip edebilir ve darboğazları tespit edebilirsiniz.

AI Yazma Asistanı

ClickUp, sıfırdan içerik oluşturmanıza ve mevcut içeriği düzenlemenize olanak tanıyan kullanışlı bir yazma ve düzenleme asistanı ile birlikte gelir. Markanızın sesine ve tonuna uygun bir marka stil kılavuzu da ayarlayabilirsiniz.

ClickUp'ın AI Yazma Asistanı ile sıfırdan yeni içerikler oluşturun veya mevcut içerikleri düzenleyin

ClickUp'ın ortak yazma aracını iki ana şekilde kullanıyorum: blog taslakları oluştururken fikir üretmek ve blog gönderilerimizi e-postalar ve sosyal medya gönderileri olarak yeniden kullanmak için. Ayrıca, yerelleştirilmiş kampanyalar oluştururken metinleri farklı dillere çevirmek için ClickUp Brain'i kullanıyorum.

AI iletişim asistanı

ClickUp Brain ile toplantı transkriptleri oluşturun, eylem öğelerini çıkarın ve hızlı yanıtlar gönderin

Çok sayıda toplantı düzenliyorsanız, ClickUp'ın otomatik transkripsiyon özelliği çok kullanışlı olabilir. Tüm toplantılarınızın transkriptini oluşturur ve hatta eylem öğelerini çıkararak önemli hiçbir şeyi kaçırmamanızı sağlar.

Sadece size [ve ekip arkadaşlarınıza] çok zaman kazandırmakla kalmaz, metin transkripti sayesinde bilgileri kolayca geri bulabilirsiniz; bu, yalnızca video kayıtlarını kaydettiğinizde kaçırdığınız bir özelliktir.

Doğrudan sohbetlerinizin otomatik özetleriyle konuşmaları takip edebilirsiniz. Zamanınız mı kısıtlı? ClickUp Brain, yazma zahmetinden kurtulmanız için önceden yazılmış yanıt seçenekleri sunar. Ayrıntılı mesajlar göndermek istiyorsanız, sohbet çubuğuna ana fikri yazın, Brain bunu düzgün ve profesyonel bir mesaja dönüştürsün. Çok kullanışlı, değil mi?

ClickUp'ın en iyi özellikleri

Her şeyi özetleyin : Proje güncellemelerinden yorum konularına ve uzun belgelere kadar tüm içeriği tek bir tıklamayla özetleyin

Toplantıları transkripsiyonlayın : Otomatik olarak bir transkript oluşturup, bundan eyleme geçirilebilir bilgiler çıkararak toplantı tutanaklarınızın : Otomatik olarak bir transkript oluşturup, bundan eyleme geçirilebilir bilgiler çıkararak toplantı tutanaklarınızın ClickUp Belgeleri'ni oluşturun. ClickUp'ın canlı işbirliği algılama özelliği ile takım üyeleri belgeye birlikte katkıda bulunabilir ve gelişmelerden haberdar olabilirler

Bilgilere hızlıca erişin : AI destekli arama çubuğunu kullanarak takım arkadaşlarınıza ping atmadan bilgilere hızlıca ulaşın. Gerekirse, : AI destekli arama çubuğunu kullanarak takım arkadaşlarınıza ping atmadan bilgilere hızlıca ulaşın. Gerekirse, ClickUp'ın Sohbet görünümü sayesinde başka bir iletişim platformuna geçmenize gerek kalmadan anında onlara ulaşabilirsiniz

Otomasyonlar oluşturun : ClickUp Brain'i kullanarak doğal dil komutlarıyla çok adımlı "eğer/o zaman" otomasyonları ve ş Akışları ayarlayın

Görsel olarak işbirliği yapın ve iletişim kurun : ClickUp'ın Beyaz Tahtaları ve Zihin Haritaları , yaratıcı bir tuval kullanarak projelerde işbirliği yapmanızı sağlar. Çok renkli kalemler, yapışkan notlar, şekiller vb. gibi özellikleri kullanarak fikirlerinizi hayata geçirin. Eskizlerinizi ve beyin fırtınalarınızı ClickUp Görevleri , Belgeler ve daha fazlasına bağlayarak, uzaktan kurulumda bile eyleme geçirilebilirlik ve hesap verebilirlik sağlayın

Sesli anlatımla ekranınızı kaydedin: Bazen düz metin yeterli olmaz. Bazen düz metin yeterli olmaz. ClickUp Clips'i kullanarak, hızlı izleme iletişimi ve kavramları ve talimatları daha net bir şekilde aktarmak için kısa ekran kayıtlarını anında paylaşın

ClickUp sınırlamaları

ClickUp Brain yalnızca ücretli planlarda mevcuttur

Bazı kullanıcılar öğrenme sürecinin zor olduğunu bildirmiştir

ClickUp fiyatlandırması

ClickUp puanları ve yorumları

G2 : 4,7/5 [9.000'den fazla yorum]

Capterra: 4,6/5 [4.000+ yorum]

2. Trello—En iyi işbirliğine dayalı Kanban tabanlı proje yönetimi aracı

trello aracılığıyla

Trello, Atlassian Intelligence ile bağlantılı birkaç Atlassian ürününden biridir ve işi hızlandırmaya yardımcı olmak için bir "AI wingmate" olarak tanıtılmaktadır. Kartları özetleme, görevleri bölme ve komut istemlerinden fikirler üretme gibi özellikler sunsa da, işlevselliği oldukça sınırlıdır, özellikle diğer Atlassian araçlarının sunduklarıyla karşılaştırıldığında.

Yanlış veya uygun olmayan AI yanıtlarını işaretleyebilirsiniz, ancak bu her zaman fark edilir bir şekilde daha iyi bir deneyime dönüşmez. Daha da önemlisi, Trello'nun AI yetenekleri otomasyon veya karmaşık iş akışlarını destekleme konusunda yetersiz kalır ve bu da onu, ileri düzey kullanıcılar için anlamlı bir yükseltme olmaktan çok hafif bir eklenti gibi hissettirir.

Trello'nun en iyi özellikleri

Atlassian Intelligence'tan içerik veya kampanya fikirleri ya da belirli bir süreci nasıl iyileştirebileceğiniz konusunda yardım isteyerek yeni fikirler üretin

Yerleşik gramer denetleyicisi ile doğru yazım ve grameri garanti edin

Trello'nun yapay zekasını kullanarak eylem öğelerini çıkarın, bir plan veya kontrol listesi oluşturun ya da yapılacaklar hakkında netlik kazanın

Trello sınırlamaları

AI özellikleri yalnızca Premium ve Enterprise planlarında mevcuttur, Standard planında mevcut değildir

AI, Trello iş akışlarını otomatikleştirmek için kullanılamaz, bu da bazı takımlar için sınırlayıcı olabilir

Trello fiyatlandırması

Ücretsiz

Standart : Aylık 6 $/kullanıcı

Premium : Aylık 12,50 $/kullanıcı

Enterprise: Aylık 17,50 $/kullanıcı [yıllık faturalandırılır]

Trello puanları ve yorumları

G2 : 4,4/5 [13.500+ yorum]

Capterra: 4,5/5 [23.000'den fazla yorum]

3. Asana—Akıllı bir AI asistanına ihtiyaç duyan küçük takımlar için en iyisi

asana aracılığıyla

Yapay zeka özelliklerinden daha çok, Asana'nın ürünlerine yapay zeka yetenekleri eklemesinin nedeni olan makro yönetimi desteklemek olduğu tezi dikkatimi çekti. Birden fazla sorumluluğu üstlenen ve özerkliğe değer veren küçük bir takımın parçasıysanız, Asana'nın yapay zeka özellikleri size faydalı olabilir.

Asana AI, durum güncellemeleri, check-in'ler ve diğer tekrarlayan işler gibi rutin görevleri otomatikleştirebilir. Ayrıca, bağlamsal ayrıntılarla iş ilerlemenizin bir özetini oluşturabilir ve yöneticilerle paylaşarak onları bilgilendirebilir.

Daha büyük takımlar, farklı fonksiyonlar arasında hedef ayarlamayı standartlaştırmaya yardımcı olan "akıllı hedefler" özelliğini değerli bulabilir.

Asana, OpenAI ve Anthropic'in modellerinin yanı sıra tescilli bir AI motoru kullanır. Ayrıca, hangi motorun hangi özelliği desteklediğini göstererek bir dereceye kadar şeffaflık sağlar. Kullanıcılar, isterlerse üçüncü taraf LLM'leri devre dışı bırakıp yalnızca Asana'nın yerel AI'sına güvenebilirler.

Asana'nın en iyi özellikleri

Gerçek zamanlı proje güncellemelerinden otomatik olarak özetler, durum güncellemeleri ve ilerleme güncellemeleri oluşturun

Otomasyonları çalıştırmak ve diğer araçlarınızla entegre etmek için akıllı kurallar belirleyin

Akıllı Düzenleyici ile açık ve ilgi çekici proje ve görev açıklamaları yazın

Akıllı projeleri kullanarak, amaç ve hedeflere göre görevler, alanlar vb. içeren özel bir proje oluşturun

Asana sınırlamaları

Asana AI birden fazla dili destekler, ancak yalnızca İngilizce olarak test edilmiştir

Asana AI, yalnızca takım planlarında mevcuttur, bireysel planlarda mevcut değildir

Asana fiyatlandırması

Kişisel : Ücretsiz

Başlangıç : Aylık 13,49 $/kullanıcı

Gelişmiş : Aylık 30,49 $/kullanıcı

Enterprise : Özel fiyatlandırma

Enterprise+: Özel fiyatlandırma

Asana puanları ve yorumları

G2 : 4,4/5 [10.000+ yorum]

Capterra: 4,5/5 [12.700+ yorum]

📮ClickUp Insight: Tipik bir bilgi çalışanı, işini tamamlamak için ortalama 6 kişiyle bağlantı kurmak zorundadır. Ücretsiz raporu alın Bu, temel bağlam bilgilerini toplamak, öncelikler üzerinde anlaşmak ve projeleri ilerletmek için her gün 6 temel bağlantıya ulaşmak anlamına gelir. Mücadele gerçektir: Sürekli takip, sürüm karışıklığı ve görünürlük sorunları takımın verimliliğini azaltır. ClickUp'ın İşyeri İletişiminin Durumu Raporu'nu indirin ve daha fazla bilgi edinin ve eksiklikleri gidermek için neler yapabileceğinizi öğrenin

4. Airtable—AI destekli iş akışı otomasyonları oluşturmak için en iyisi

airtable aracılığıyla

Airtable, iş akışı otomasyonları oluşturmak ve operasyonel verimliliği artırmak için tasarlanmış, düşük kodlu bir platformdur, ancak AI özellikleriyle ilgili deneyim, pratik olmaktan çok umut verici olabilir.

Airtable AI, veritabanlarından bilgi çıkarmak, otomasyonları çalıştırmak ve metinleri özetlemek veya çevirmek için araçlar sunsa da, sonuçlar her zaman tutarlı değildir. Örneğin, AI'yı inceleme duygularını tespit etmek ve CX takımını işaretlemek için kullanmak teoride yararlı görünebilir, ancak pratikte genellikle manuel temizleme veya kontrol gerektirir.

Teknik bir geçmişi olmayan biri olarak, başlangıçta AI destekli formül oluşturmayı takdir ettim. Ancak o zaman bile, işlerin amaçlandığı gibi çalışması genellikle deneme ve hatalarla sonuçlandı. Kodsuz kurulum kolay gibi görünebilir, ancak her zaman sorunsuz veya güvenilir bir deneyim sunmaz.

Airtable'ın en iyi özellikleri

Yol haritası uygulamasına bir AI bileşeni ekleyerek anında ürün özellikleri oluşturun

AI bileşenini istek uygulamanıza bağlayarak, pazarlama yaratıcılık sürecini hızlandıran güçlü yaratıcı özetler yazın

Kayıtlarınızı tema, duygu veya kullanılan kelimelere göre otomatik olarak sınıflandırın

Yapay zekayı kullanarak işbirliği yapacak kişileri belirleyin, onlara bildirim gönderin ve iletişimi kolaylaştırın

Airtable sınırlamaları

Yalnızca ücretli plana sahip kullanıcılar Airtable kredisi satın alabilir

AI, takımlar için otomatik olarak etkinleştirilecektir ve devre dışı bırakma seçeneği yoktur

Airtable fiyatlandırması

Ücretsiz

Takım : Aylık 24 $/kullanıcı

İş : Aylık 54 $/kullanıcı

Enterprise : Özel fiyatlandırma

AI kredileri: Aylık 10.000 kredi için 20 $'dan başlayan fiyatlarla

Airtable puanları ve yorumları

G2 : 4,6/5 [2.000+ yorum]

Capterra: 4,7/5 [2.000'den fazla yorum]

5. Miro—En iyi işbirliğine dayalı beyaz tahta aracı

miro aracılığıyla

Sonsuz tuval ve çok sayıda şablonuyla Miro, takımlar ve bireyler için popüler bir dijital beyaz tahta aracıdır ve yakın zamanda piyasaya sürülen Miro Assist, bu deneyimi daha da iyileştirmiştir.

Miro Assist ile yapay zeka destekli zihin haritaları oluşturabilir, içeriğinizi daha iyi görselleştirebilir ve bilgileri hızlı bir şekilde bulabilirsiniz. Miro Assist'i kullanarak yapışkan notlardan tam teşekküllü bir sunum otomatik olarak oluşturdum ve sorunsuz bir deneyim yaşadım.

Ayrıca, Miro'nun verileriniz üzerinde tam kontrol sağladığını ve takım üyelerinin tek bir tıklama ile çıkabilmelerini sevdim. "AI İlkeleri"ne uygun olarak, Miro Assist'in etik olduğundan emin olmak için AI motorunu test ederek oluşturulan içerikte önyargı olup olmadığını kontrol ediyorlar.

Miro'nun en iyi özellikleri

Miro AI ile yeni veya karmaşık fikirleri kullanıcı hikayeleri, kabul kriterleri, teknik diyagramlar ve kod gibi yapılandırılmış modellere dönüştürün

Miro Assist'e gerçek zamanlı işbirliği için yardım isteyerek, zihin haritalarınızdan ve diyagramlarınızdan tek tıklamayla sunumlar oluşturun

Bilgileri özetleyin ve gruplandırarak müşteri araştırmaları, geriye dönük değerlendirmeler veya atölye çalışmalarından değerli içgörüler elde edin

Beyaz tahta oturumu sırasında tartıştıklarınızın özetini alın

Yapışkan notları bir anahtar kelime veya konuya göre gruplandırın

Miro sınırlamaları

Bazı kullanıcılar, Miro'nun Google Dokümanlar gibi diğer uygulamalarla iyi entegre olmadığını ve bu durumun dışa aktarmayı zorlaştırdığını bildirmiştir

Miro Assist yalnızca İngilizce olarak mevcuttur

Miro fiyatlandırması

Ücretsiz

Başlangıç : Aylık 10 $/kullanıcı

İş : Aylık 20 $/kullanıcı

Enterprise: Özel fiyatlandırma

Miro puanları ve yorumları

G2 : 4,8/5 [5.900+ yorum]

Capterra: 4,7/5 [1.500+ yorum]

Ayrıca okuyun: En iyi 15 AI içerik üreticisi

6. Loom—Videolardan bilgi çıkarmak için en iyisi

loom aracılığıyla

Kısa süre önce Atlassian tarafından satın alınan Loom, görsel işbirliği yeteneklerine ihtiyaç duyan birçok popüler şirket için fiili asenkron video aracı haline geldi. Ayrıca, sağlam AI yetenekleriyle iletişimi kolaylaştıran birkaç video işbirliği aracından biridir.

Özellikle sevdiğim iki özellik, dolgu kelimeleri ve sessizlikleri otomatik olarak kaldırması ve videolara eşlik edecek mesajlar oluşturması. Her ikisi de çok kullanışlı, özellikle ilki, çünkü ağzım beynimle aynı hızda çalışmadığında çok fazla "um" kelimesi kullandığım bilinir.

Geliştirme ve CX takımları için büyük zaman tasarrufu sağlayabilecek bir diğer özellik ise, her video için otomatik olarak bir metin belgesi veya hata raporu oluşturup Jira'ya gönderebilmenizi sağlayan AI iş akışları özelliğidir.

Loom'un en iyi özellikleri

Kaydettiğiniz her video için başlık, açıklama ve bölüm özetlerini otomatik olarak oluşturun

Videoyu kaydettiğiniz web sayfasına veya ürüne göre özel, bağlamsal bir CTA düğmesi oluşturun

İzleyicilere, videoyu izlerken yapabilecekleri görevlerin bir listesini verin; örneğin, belirli bir bölümü gözden geçirme veya hızlı geri bildirim almak için bir soruyu yanıtlama gibi

Loom sınırlamaları

Loom AI yalnızca ücretli planlarda mevcuttur

AI özellikleri, eklentiyi satın aldıktan sonra oluşturduğunuz videolarda kullanılabilir, eski videolarınızda kullanılamaz

Loom fiyatlandırması

Başlangıç : Ücretsiz

İş : Aylık 15 $/kullanıcı

Enterprise : Özel fiyatlandırma

Loom AI: Herhangi bir ücretli plana kullanıcı başına aylık 4 $ karşılığında ekleyin

Loom puanları ve yorumları

G2 : 4,7/5 [2.000'den fazla yorum]

Capterra: 4,7/5 [400+ yorum]

7. Slack—Büyük takımlar için en iyi yapay zeka destekli arama ve özetleme özellikleri

slack aracılığıyla

Slack'in sonsuz kanalları, kaybolan konular ve sürekli ping sesleri sizi sık sık bunaltıyorsa, Slack AI size yardımcı olabilir. Ancak gerçekte, bu araç sorunun sadece bir kısmını çözüyor.

Özetleme özelliği, mesajları hızlı bir şekilde takip etmenizi sağlar ve bu, uzun süre uzak kaldıktan sonra yararlı olsa da, her zaman tüm bağlamı yakalayamaz. Hızlı yanıtlar kullanışlıdır, ancak özellikle hızlı ilerleyen veya hassas tartışmalarda nüanslar açısından sınırlıdır.

Slack AI hala nispeten yenidir ve bazı kullanıcılar tarafından olumlu karşılanmış olsa da, kullanıcı başına 10 dolarlık eklenti fiyatı, özellikle bu özelliklere en çok ihtiyaç duyan büyük takımlar için yüksek gelebilir. Şu an için, değer, maliyeti tam olarak haklı çıkarmıyor.

Slack'in en iyi özellikleri

Tek oturum açma, etki alanı sahipliği ve kurumsal mobilite yönetimi desteği gibi özelliklerle, yalnızca doğru kişilerin ve onaylanmış cihazların kuruluşunuzun verilerine erişebilmesini sağlayın

Slack Enterprise Key Management [Slack EKM], denetim günlükleri ve yerel veri kaybı önleme [DLP] gibi araçlarla verilerinizi koruyun ve üçüncü taraf DLP sağlayıcıları için destek alın

Slack AI'yı edinin, mesajlarınızı okuyun ve son üç ayın geliriniz gibi eyleme geçirilebilir içgörülerle size geri dönün

Slack sınırlamaları

Slack AI yalnızca mesajlarınıza erişebilir, tuvallere veya dosyalara erişemez

Slack, AI motorunu eğitmek için verilerinizi kullanır ve bu özelliği devre dışı bırakmak istiyorsanız onlara yazmanız gerekir

Slack fiyatlandırması

Ücretsiz

Pro : Aylık 8,75 $/kullanıcı

İş : Aylık 15 $/kullanıcı

Enterprise Grid : Özel fiyatlandırma

Slack AI: Kullanıcı başına aylık 10 $ karşılığında eklenti olarak satın alınabilir

Slack puanları ve yorumları

G2 : 4,5/5 [32.500+ yorum]

Capterra: 4,7/5 [23.000'den fazla yorum]

8. Todoist—Basit bir görev yönetimi uygulaması isteyen serbest çalışanlar için en iyisi

todoist aracılığıyla

Benim gibi, her şeyden önce genel kullanıcı deneyimini ön planda tutan minimal bir yapılacaklar uygulaması tercih ediyorsanız, Todoist tam size göre. Todoist AI Assistant'ın en sevdiğim özelliği, kullanıcı dostu ve kullanışlı olmasıdır. Hiçbir hile yok, sadece temiz ve verimli bir doğal dil işleme sistemi var.

Hangi görevlerin üstlenileceğini önermekten her görev için eylem öğeleri oluşturmaya kadar görev planlamayı son derece kolaylaştırır.

Todoist'in en iyi özellikleri

Görevlerin bir listesini oluşturarak hedeflerinizi daha ulaşılabilir hale getirin. Bir projenin menüsünden AI Assistant ile görev öner seçeneğini seçin ve metin alanına ulaşmak istediğiniz hedefi yazın [ör. İspanyolca öğrenmek]

Bir görevi nasıl tamamlayabileceğiniz, bir sonraki adımda ne yapmanız gerektiği ve görevleri nasıl yeniden yazıp daha eyleme geçirilebilir hale getirebileceğiniz konusunda AI Asistanından öneriler alın

Aynı anda birden fazla projeyi takip edin ve Pro Temaları kullanarak görsel olarak çekici hale getirin

Todoist sınırlamaları

Todoist günlük görev yönetimi için harika olsa da, daha büyük projeler veya büyük ölçekli işbirliği için tasarlanmamıştır

Todoist AI özelliği yalnızca ücretli planlarda mevcuttur

Todoist fiyatlandırması

Başlangıç : Sonsuza kadar ücretsiz

Pro : Aylık 5 $/kullanıcı

İş: Aylık 8 $/kullanıcı

Todoist puanları ve yorumları

G2 : 4,4/5 [700+ yorum]

Capterra: 4,6/5 [2.000'den fazla yorum]

confluence aracılığıyla

Confluence, uzaktan çalışan kuruluşlar, özellikle de işbirliği ve proje yönetimi aracı olarak Jira'yı zaten kullanan yazılım şirketleri için popüler bir bilgi yönetimi çözümüdür. Verileri ABD, AB, Avustralya ve Almanya'da barındırıldığı için, uzaktan çalışan şirketler veri uyumluluğu konusunda endişelenmek zorunda kalmazlar.

Confluence, bilgileri düzenlemeyi [ve erişmeyi] son derece kolaylaştıran sayfalar, beyaz tahtalar ve alanlar gibi birçok işbirliği dostu özelliğe zaten sahiptir. Ancak Atlassian Intelligence ile entegrasyon, bunu daha da iyi hale getirir.

Confluence'da Atlassian Intelligence'ı kullanarak içerik yazabilir, terimleri tanımlayabilir, içeriği özetleyebilir ve hatta if/then iş akışları oluşturabilirsiniz. En beğendiğim özellik ise "tahminler"dir. Bir belgeyi aradığınızda, size size özel seçeneklerin bir listesi gösterilir.

Diyelim ki bir pazarlamacısınız ve "yol haritası" yazdınız. Atlassian Intelligence, daha önce üzerinde çalıştığınız belgeleri veya diğer pazarlamacıların görüntülediği belgeleri, bir geliştiricinin görüntülediği belgelerden daha öncelikli hale getirir.

Ayrıca, Atlassian Intelligence GPT motoru olarak OpenAI'yi kullanmasına rağmen, OpenAI'nin motorunu Confluence kullanıcı verileriyle eğitmesini kısıtlamıştır, böylece belgeleriniz iyi korunur.

Confluence'ın en iyi özellikleri

Dağınık notları kullanışlı belgelere dönüştürün, sayfaların ve yorumların özetlerini oluşturun ve saniyeler içinde eylem öğeleri oluşturun

Slack'te Atlassian Intelligence'ı etkinleştirerek uygulama geçişlerini azaltın ve bilgilere hızlıca erişin

Takımınızda Atlassian Intelligence ile daha hızlı ve bilinçli kararlar alın ve her türlü sorunu hızla çözün

Confluence sınırlamaları

Atlassian Intelligence yalnızca Premium ve Enterprise sürümlerinde mevcuttur

Tüm AI motorları gibi, halüsinasyonlara eğilimlidir

Confluence fiyatlandırması

Ücretsiz

Standart : Aylık 4,89 $/kullanıcı

Premium : Aylık 8,97 $/kullanıcı

Enterprise: Özel fiyatlandırma [yıllık faturalandırılır]

Confluence puanları ve yorumları

G2 : 4. 1/5 [3.700+ yorum]

Capterra: 4,5/5 [3.300'den fazla yorum]

10. Notion—İşbirliğine dayalı veritabanı yönetimi için en iyisi

notion aracılığıyla

Ben de dahil olmak üzere çoğu kişi, Notion'un özelleştirilebilir olmasını seviyor. Proje takipçileri ve veritabanlarından wiki'lere ve yemek planlayıcılara kadar, Notion'u tüm bilgilerinizi düzenlemek için kullanabilirsiniz. Bu yüzden, AI yeteneklerini test etmek beni özellikle heyecanlandırdı.

OpenAI'nin LLM'sini kullanan Notion AI, içerik taslağı oluşturma, metin [ve veritabanlarını] özetleme ve hatta içerik çevirme gibi temel işlemlerin çoğunu yapmanızı sağlar. Bu, tüm süreçlerini belgeleyen asenkron bir şirkette çalışıyorsanız oldukça yararlı olabilir.

En çok kullandığım özellik, [ve takımımın] veritabanlarında belirli bilgileri aramamı sağlayan ARAMA fonksiyonu. Bu, gidip gelmeyi azaltıyor ve herkesin zamanından tasarruf sağlıyor.

Bu fonksiyonun Notion'a entegrasyonu, araştırma için ChatGPT'yi kullanan kişiler için son derece kullanışlıdır ve bağlam değiştirmeyi önlemeye yardımcı olur.

Notion AI'ya SPACE BAR tuşuna basarak erişmeyi sevdim, ancak Reddit'te bazı kullanıcıların bunu sinir bozucu bulduklarına dair yorumlar gördüm. Bu, kullanıcı deneyiminin öznel olabileceğini ve bir kişi için işe yarayan bir şeyin herkes için ideal olmayabileceğini hatırlatan iyi bir hatırlatıcıdır.

Şimdi, ayrıntılara geçelim: Notion, AI'larını verilerinizle eğitmediklerini garanti ediyor, ancak bir sorun var. Birçok AI motoru gibi, Notion AI de özellikle son etkinliklerle ilgili sorular [son 6-12 ay gibi] konusunda uydurma cevaplar verme eğilimindedir. Bu nedenle, harika bir araç olmasına rağmen, çıktılarını mutlaka doğrulayın.

Notion'un en iyi özellikleri

Tabloları otomatik olarak doldurun ve çok sayıda bilgiyi net, eyleme geçirilebilir bilgilere dönüştürün

Notion AI'dan iletişimlerinizin taslağını hazırlamasını ve hatta İspanyolca veya Japonca gibi diğer dillere çevirmesini isteyin

Notion AI'ya anahtar bir mesaj verin, AI aracı bunu sizin için ayrıntılı bir e-posta veya belgeye dönüştürsün

Notion sınırlamaları

Bazı Reddit kullanıcıları, Notion AI'nın fiyat açısından oldukça sınırlı olduğunu düşünüyor. Bir Reddit kullanıcısının belirttiği gibi, 50 üyeli bir takımınız varsa, sadece temel AI özetleme özellikleri için 500 dolar ekstra ödemeniz gerekiyor

Notion AI özellikleri şu anda mobil uygulamalarda mevcut değildir

Notion fiyatlandırması

Ücretsiz

Plus : Aylık 10 $/koltuk

İş : Aylık 18 $/koltuk

Enterprise : Özel fiyatlandırma

Notion AI: Herhangi bir çalışma alanına kullanıcı başına aylık 10 $ karşılığında ekleyin

Notion puanları ve yorumları

G2 : 4,7/5 [5.400+ yorum]

Capterra: 4,7/5 [2.000'den fazla yorum]

ClickUp ile Daha İyi İşbirliği Yapın ve Takım Verimliliğini Artırın

Dil engellerini aşmaktan ve mesaj konularını özetlemekten, iletişiminizi taslak haline getirip iyileştirmenize yardımcı olmaya kadar, yapay zeka işbirliği araçları takım iletişiminin kolaylaştırılmasında büyük rol oynayabilir. Bu, özellikle karmaşık, çok takımlı projelerde çalışıyorsanız veya küresel, dağıtılmış takımların bir parçasıysanız geçerlidir.

Tüm iletişim kanallarınızı yönetmek için tek bir platform arıyorsanız ve sorunsuz iletişim için bunların aynı AI motoruyla birleştirilmesini istiyorsanız, ClickUp'ı öneririz

ClickUp, her boyuttaki takımın projelerini, belgelerini ve iç iletişimlerini tek bir yerden yönetmesini sağlayan hepsi bir arada bir platformdur. Bu özellikler ClickUp Brain ile sıkı bir şekilde entegre olduğundan, bilgi yönetimi daha da kolay hale gelir.

ClickUp'a ücretsiz kaydolun ve proje planlamanızı, bilgi paylaşımınızı ve genel iç işbirliği süreçlerinizi nasıl iyileştirebileceğini görün.