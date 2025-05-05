2025'in En İyi Belge ve Makale Özetleme AI'sı

Bilgi çalışanları olarak, işimizde daha iyi olmamıza yardımcı olacak bilgileri okumak ve sindirmek için günler ve haftalar harcarız. Sürekli büyüyen sektör raporları, müşteri araştırmaları, olağan iş e-postaları ve süreç belgeleri arasında, her zaman yeni bir şey dikkatimizi çekiyor.

En kötüsü ne mi? Okunacaklar listesi hiç azalmıyor gibi görünüyor. Her gün buna çok zaman ayırmama rağmen, hala yetişemediğimi hissediyorum.

Bu yüzden AI özetleyiciler beni heyecanlandırıyor. Bu kullanışlı araçlar, 50 sayfalık iş PDF'lerini ele alabilir veya uzun araştırma raporlarının anahtar noktalarını dakikalar içinde özetleyebilir. Ve eğer siz de benim gibiyseniz, muhtemelen bunlardan bazılarını zaten denemişsinizdir!

Bu blog yazısında, takımım ve benim son zamanlarda test ettiğimiz en iyi AI özet oluşturuculardan bahsedeceğim. Bunlar, sizin ve benim okumalarımızı eskisinden daha hızlı tamamlamamıza ve sonunda o iki yüz otuz yedi açık sekmeyi kapatmamıza yardımcı olacak.

Başlıyoruz!

AI Özetleyicilerde Nelere Dikkat Etmelisiniz?

Bu listeyi derlerken, bir düzineden fazla AI özetleme aracını test ettim. Bunların çoğu, kısa özetler sağlamak için OpenAI'nin GPT motorunu kullanıyordu. Ancak, tescilli Büyük Dil Modelleri (LLM) üzerine kurulu birkaç tane de buldum. İkincisi daha fazla özelleştirme seçeneği sunarken, fiyat etiketleri de daha ağırdı.

Bu uygulamaları test ederken aradığım özellikler şunlardı:

Dil modeli : Araç, özel bir büyük dil modeli (LLM) mi kullandı yoksa GPT gibi mevcut modelleri mi kullandı? İkincisi ise, hangi GPT motorunun sürümüne abone olmalıyız?

Özelleştirmeler : Özetin uzunluğunu veya biçimini değiştirebilir miyim? Özel talimatlar verebilir veya belirli bilgiler isteyebilir miyim?

Oluşturulan özetin kalitesi : Her bir aracın orijinal belgenin özünü ne kadar iyi yakaladığını değerlendirdim. Orijinal ifadeyi koruyup anahtar cümleleri yakaladılar mı, yoksa daha iyi okunabilirlik için dili basitleştirdiler mi?

Maliyet : Fiyatlandırmanın ötesinde, ücretli araçların "maliyet-değer" önermesini daha derinlemesine inceledim. Ek ücretler yararlı özelliklerin kilidini açıyor mu, yoksa sadece gereksiz özellikler mi?

Kullanım kolaylığı: Arayüzler ne kadar sezgisel ve kullanıcı dostuydu? Buna dosya yükleme seçenekleri, Chrome uzantıları ve kullanıcı arayüzü navigasyonu da dahildir

Birden fazla dili destekleyen AI özetleyiciler için, bu özelliklerin bazılarını da test ettim ve İngilizce dışında Fransızca ve İspanyolca dillerindeki doğruluklarına odaklandım.

İncelememize devam edelim ve her bir AI özetleme aracının nasıl bir performans gösterdiğine bakalım!

2025'te Kullanılacak En İyi 10 AI Belge Özetleyici

Bu bölümde, bireysel özetleyicileri inceleyerek güçlü ve zayıf yönlerini ortaya koyacağız, böylece bilinçli bir seçim yapabilirsiniz.

1. ClickUp: En iyi genel AI belge özetleyici

ClickUp Brain ile Başlayın Toplantı notlarını özetleyin, belirli bilgileri arayın ve ClickUp Brain ile manuel görevleri otomatikleştirin

ClickUp, tek bir uygulamadan belge işbirliği, proje yönetimi ve iç iletişim konusunda size yardımcı olan hepsi bir arada iş yönetimi platformudur.

En iyi kısmı ise tüm bu araçların ClickUp Brain ile sıkı bir şekilde entegre olmasıdır. Bu yapay zeka yazarı ve asistanı, bilgi bulmaktan içerik yazmaya, proje güncellemelerini özetlemekten belgeleri çevirmeye kadar her şeyi yapmanıza yardımcı olabilir.

Toplantıları özetleyin

Yapmanız gereken tek şey, belgelerinizi ClickUp Docs'a (yerleşik belge işbirliği yazılımı) eklemek ve AI'dan metni özetlemesini istemektir. Özetin tonu, okunabilirlik düzeyi ve hedef kitlesi hakkında ipuçları vererek özeti daha bağlamsal hale getirebilirsiniz.

Çıkarılan bilgilerden görev listeleri oluşturun

ClickUp Brain'i kullanmanın başka bir yolu, ona bazı bilgileri bulmasını ve ardından bu bilgilerden bir belge veya görev listesi oluşturmasını istemektir. Örneğin, ClickUp'tan şirketimdeki işe alım süreci hakkında bilgi vermesini isteyebilir ve ardından yeni işe alınanların başvurabileceği bir işe alım görev listesi oluşturabilirim.

ClickUp Brain ile belgeleri saniyeler içinde görev listelerine dönüştürün

Proje konularını özetleyin

ClickUp Brain ile proje konularını özetleyerek ilerlemeleri hakkında hızlı bilgi alın

ClickUp Projects, tüm ClickUp Görevleri ve yorum konuları için bir "özetle" düğmesi de sağlar. Yapılacak tek şey, tüm proje güncellemelerini özetlemek için bu düğmeye tıklamak. Bu, 50'den fazla mesajı manuel olarak incelemek zorunda kalmadan güncel kalmama yardımcı oluyor.

Ayrıca, ClickUp'taki Ask AI özelliğini kullanarak iş güncellemelerini alabilir ve takımınızın haftalık (veya günlük) ilerlemesini izleyebilirsiniz.

ClickUp Brain'i kullanarak proje güncellemelerini, Çalışma Alanı Soru-Cevaplarını, standup raporlarını ve daha fazlasını hızlıca özetleyin

Bu, özellikle yöneticiler için kullanışlı bir özelliktir.

ClickUp'ın AI Standups özelliği ile takımınızın iş ilerlemesinin otomatik özetlerini oluşturun

Yapmanız gereken tek şey, iş güncellemelerine ihtiyaç duyduğunuz ekip arkadaşlarınızı eklemek, aralığı (haftalık, günlük veya özel) seçmek ve sunum biçimini belirlemek. Tüm güncellemeleri alabilir veya ClickUp Brain'den size bir özet veya madde işaretli liste vermesini isteyebilirsiniz. Sonuncusu, gözden geçirmeniz gereken çok sayıda iş güncellemesi varsa faydalı olabilir.

Özet oluşturmayı otomatikleştirin

Aynı anda birden fazla projeyi takip etmek mi istiyorsunuz? ClickUp'ın Özel Alanlar seçeneğini kullanarak görevlerinize AI özetleri ve AI proje güncellemeleri ekleyebilir ve görevlerinizi veya projelerinizi her seferinde açmadan otomatik özetler alabilirsiniz.

ClickUp Görevlerinde AI özetlerini özel bir alan haline getirerek projelerinizin ve görevlerinizin toplu özetlerini oluşturun

İçeriği çevirin (ve özetleyin)

Küresel bir takımla veya İngilizce bilmeyen müşterilerle iletişim kurmak bazen zor olabilir. Bu sorunu, belgelerimi İngilizce olarak ekleyip ClickUp Brain'den bunları farklı bir dilde özetlemesini isteyerek aştım. Böylece, İngilizce bilmeyen müşterilerimle de paylaşabiliyorum.

ClickUp Brain ile içeriğinizin özetlerini çevirin ve iletişimi kolaylaştırın

ClickUp'ın en iyi özellikleri

Her şeyi özetleyin: Proje konularından Proje konularından toplantı notlarına ve sohbet mesajlarına kadar, tüm içeriğin özetini doğrudan ClickUp içinde oluşturun

Özet kutusu ekleyin : Otomatik olarak oluşturulan özet bloğu ekleyerek, ClickUp'ta ekip arkadaşlarınıza her belge veya sayfanın özetini verin

Eylem öğelerini çıkarın : ClickUp Brain'in belgelerinizi, sohbetlerinizi ve toplantı transkriptlerinizi gözden geçirmesine ve sizin için eylem öğelerinin veya sonraki adımların bir listesini oluşturmasına izin verin

Metni çevirin : Farklı dillerdeki belgelerin hızlı özetlerini oluşturun ve küresel takımların aynı sayfada kalmasını sağlayın

Özetleri mobil cihazlarda alın: Akıllı telefonunuzda ClickUp kullanıyorsanız, yorum konularınızın ve gelen kutusu mesajlarınızın otomatik özetlerini etkinleştirebilirsiniz

ClickUp sınırlamaları

Bir PDF dosyasını doğrudan özetleyemezsiniz (tüm içeriği kopyalayıp yapıştırmak hariç)

ClickUp fiyatlandırması

Derecelendirmelere ve yorumlara tıklamak

G2 : 4,7/5 (9500+ yorum)

Capterra: 4,6/5 (4000+ yorum)

2. Digest'i edinin: Anahtar cümlelerin özetlerini oluşturmak için en iyisi

via Get Digest

Denediğim bir sonraki araç, kullanıcı dostu bir arayüze ve güçlü belge özetleme özelliğine sahip, basit bir AI özetleyici olan Get Digest'ti.

Bu aracın öne çıkan özelliği, çeşitli özet modları arasından seçim yapabilmeniz ve özetin uzunluğunu belirleyebilmenizdir. "Kaynakın %'si" bölümünde 5, 15, 25, 35, 45 ve 55 olmak üzere altı seçenek vardır. Seçtiğiniz sayı ne kadar büyükse, özet o kadar uzun olur.

Bir yazıda ne kadar bilgiye ihtiyacınız olduğunu biliyorsanız, bu özetleme aracını tavsiye ederim. Örneğin, bir makaleden sadece en önemli bilgileri almak istiyorsanız, "%5" seçeneğini seçebilirsiniz. Makalenin tamamının özetini, yani makalenin neredeyse yarısını almak istiyorsanız, "55" seçeneğini seçin.

Ancak makaleleri özetleme yeteneği sınırlıdır; size bir dizi anahtar kelime ve anahtar noktaların özetini verir. Belge özetini tek bir paragrafta alamaz veya belirli önemli noktaları isteyemezsiniz.

Digest'in en iyi özelliklerini edinin

Metni doğrudan yapıştırarak, bir URL girerek veya PDF belgeleri yükleyerek özetler oluşturun

Özetleri metin dosyası olarak indirin

33'ten fazla dilde metin özetleri alın

Metinden çıkarabileceğiniz anahtar kelime sayısını belirleyin

Özet sınırlamalarını öğrenin

Üst sınır 7000 kelimedir

URL'lerden oluşturulan özetler, metni doğrudan kaynaktan yapıştırdığımızda veya bir belge yüklediğimizde elde ettiğimiz özetlere göre daha az güvenilir ve kapsamlıydı

Digest fiyatlandırmasını öğrenin

Ücretsiz

İş: Aylık lisans başına 133 $'dan başlar

Digest puanlarını ve yorumlarını alın

G2 : Yorumlar mevcut değil

Capterra: Yorumlar mevcut değil

3. Scribbr: Akademik araştırmalar için en iyi ücretsiz metin özetleyici

via Scribbr

Scribbr, akademisyenler ve araştırmacılar için akademik yazma ve düzenleme, APA stilinde düzenleme, alıntılar ve elbette özetleme gibi özelliklere sahip yapay zeka yazma araçları sunar.

En iyi yanı, bu özetleme aracını kullanmak için kaydolmanız gerekmemesidir. Oluşturulan özetin intihal içerip içermediğini bile kontrol edebilirsiniz. Ve bu da ücretsiz olarak tamamlandı. Dolayısıyla, ekonomik özetleme araçları arayan bir öğrenciyseniz, bu iyi bir seçenektir.

Scribbr'ın en iyi özellikleri

Metninizi veya metninizin madde işaretli özetini oluşturun

Anahtar kelimeler seçerek özetinizin odak noktasını özelleştirin

Özetlerinizi TXT dosyası olarak indirin

Özetin uzunluğunu değiştirmek için Yeniden özetle seçeneğini kullanın

Scribbr sınırlamaları

600 kelime sınırı olduğundan, uzun bir makaleyi özetlemek zor olabilir

Scribbr fiyatlandırması

Ücretsiz

Scribbr puanları ve yorumları

G2 : Yorumlar mevcut değil

Capterra: İncelemeler mevcut değil

4. Özet Oluşturucu: Öğrenciler ve teknolojiye yatkın olmayan kişiler için en iyisi

özet Oluşturucu aracılığıyla

Öğrenciler veya bu listedeki daha gelişmiş araçlardan çekinen teknoloji meraklısı olmayan kişiler için, minimal kullanıcı arayüzüne (sadece üç düğme) sahip temel bir belge özetleyici olan Summary Generator'ı özellik olarak ekledim.

İşte nasıl işliyor: Bir metin bloğu ekliyorsunuz ve size daha basit, kolay anlaşılır bir sürümü, listelerle birlikte sunuluyor. "Kopyala" düğmesine basarak bu metni bir kelime işlemciye veya not defterine yapıştırabilirsiniz.

Araç minimum özelliklere sahip olduğundan, özeti metin dosyası olarak indiremez veya belirli bölümleri vurgulayamazsınız.

Özet Oluşturucu'nun en iyi özellikleri

Saniyeler içinde kısa ve kolay okunabilir özetler oluşturun

Özet Oluşturucu sınırlamaları

Özel özetler oluşturamazsınız

Reklamlar, deneyimi biraz dağınık hale getirebilir

Özet Oluşturucu fiyatlandırması

Ücretsiz

Özet Oluşturucu puanları ve yorumları

G2 : Yorumlar mevcut değil

Capterra: Yorumlar mevcut değil

5. Notta: Toplantı tutanaklarını özetlemek için en iyisi

Notta öncelikle bir not alma uygulaması olduğu için diyaloglardaki nüansları analiz etmede oldukça iyidir. Bu da onu web semineri ve podcast transkriptlerini özetlemek için mükemmel bir araç haline getirir.

Notta'nın her transkript özeti için bölümler oluşturmasını beğendim. Sanki bir blog yazısı veya kitap okuyormuşsunuz gibi hissediyorsunuz, sadece bir dizi maddeyi okumuyorsunuz.

Notta'yı toplantı özet belgelerinizde de kullanarak eyleme geçirilebilir içgörüler elde edebilirsiniz.

Notta'nın en iyi özellikleri

Tüm transkriptlerinizin bölüm bazında özetlerini oluşturun ve süreç belgeleri oluşturun

Farklı toplantı türleri için özelleştirilebilir şablonlar kullanın

Özet metni bir bağlantı kullanarak paylaşın

Notta sınırlamaları

Özet oluşturucu yalnızca ücretli planda mevcuttur

PDF'leri veya web makalelerini doğrudan özetleyemezsiniz

Notta fiyatlandırma

Ücretsiz

Pro: Aylık 14,99 $/kullanıcı

İş: 27,99 $/kullanıcı başına aylık

Enterprise: Özel fiyatlandırma

Notta puanları ve yorumları

G2 : 4,6/5 (100'den fazla yorum)

Capterra: Kullanılamıyor

6. Paraphraser. io: En iyi ücretsiz uzun metin özetleme aracı

Büyük belgeleri özetlemek mi istiyorsunuz? Paraphraser. io harika bir seçenek. 15.000 kelimelik bir bilimsel makaleyi özetlemeyi denedim ve sonuçlar harika oldu.

Ayrıca, orijinal metnin kelime, karakter, cümle ve paragraf sayısı gibi ayrıntıları da gösterir. Bu, özeti orijinaliyle karşılaştırmaya yardımcı olur. Ancak, ton veya anahtar kelimeler gibi unsurlara göre özel özetler oluşturamazsınız.

Paraphraser. io, özetleri madde madde de oluşturabilmenize izin verse de, bazı örneklerde bunların birbirinden kopuk olduğunu ve orijinal bağlamın kaybolduğunu gördüm. Fransızca özetleme özelliğini de denedim ve sonuçlar çok iyiydi.

Paraphraser. io'nun en iyi özellikleri

Fransızca, Türkçe ve Portekizce dahil olmak üzere dokuz dilde özetler oluşturun

Daha fazla basitleştirme için oluşturulan özeti kendi kelimelerinizle yeniden yazın

Ücretsiz planın bir parçası olarak intihal ve gramer hatalarını kontrol edin

Uzun makaleleri ve akademik belgeleri kolayca özetleyin

Paraphraser. io sınırlamaları

Özet istemiyor

Özet uzunluğu kaydırıcı gibi kullanıcı arayüzündeki bazı özellikler kafa karıştırıcı olabilir

Paraphraser. io fiyatlandırma

Ücretsiz

Temel: Aylık 7 $/kullanıcıdan başlar

Enterprise: Aylık 35 $/kullanıcıdan başlayan fiyatlarla

Paraphraser. io puanları ve yorumları

G2 : Yorumlar mevcut değil

Capterra: Yorumlar mevcut değil

7. Jasper: Kurumsal takımlar için en iyi özetleme aracı

via Jasper

Jasper, kurumsal takımlar için geliştirilmiş bir AI içerik üreticisi olarak tanınır. Ancak özelliklerinden biri de AI metin özetleyicisidir.

Metinimi Jasper'a yükledim ve üç ön tanımlı özet isteminden birini ve kendi istemimi kullanarak özetler oluşturdum. Ön tanımlı istemler iyi işliyor, ancak özel istemlerinize daha fazla bağlam ekleyerek daha iyi sonuçlar elde edebilirsiniz.

Beni etkileyen özelliklerden biri, farklı hedef kitle türleri için özetler oluşturan "Hedef Kitle" seçeneği. Örneğin, NFT ile ilgili bir makalenin oldukça kolay anlaşılır bir özetini aldım.

Jasper, satın almadan önce özelliklerini keşfedebilmeniz için 7 günlük ücretsiz deneme (kredi kartı gereklidir) sunuyor.

Jasper'ın en iyi özellikleri

25'ten fazla dilde özetler oluşturun

Jasper Chrome uzantısını kullanarak e-postaları ve Google Dokümanlar'ı kolayca özetleyin

AI Copilot'u kullanarak markanızın ses ve üslubuyla özetler oluşturun

Jasper sınırlamaları

Ücretsiz plan yok

PDF'leri özetlemiyor

Jasper fiyatlandırması

Oluşturucu: Aylık 49 $/koltuk

Pro: Aylık 69 $/koltuk

Enterprise: Özel fiyatlandırma

Jasper değerlendirmeleri ve yorumları

G2 : 4,7/5 (1200+ yorum)

Capterra: 4,8/5 (1800+ yorum)

8. Writesonic: Kısa özetler için en iyi AI metin özetleyici

via Writesonic

Writesonic, özetleme için OpenAI'nin LLM'sini kullanırken, özellikle pazarlama içeriği üzerinde eğitilmiştir. Bu, onu pazarlamacılar için harika bir özet oluşturucu yapar. Örneğin, uzun bir makaleye dayalı olarak sosyal medya gönderileri için bir kanca oluşturmasını isteyebilirsiniz. Ve çeşitlilik için özeti yeniden oluşturabilirsiniz.

Özellikle iyi bir özellik, Article Writer 6. Tek yapmam gereken bir konu (etkileşimli demolar) vermek ve bazı referanslar seçmekti. Writesonic, tüm bu referanslardan aldığı girdilerle sadece birkaç dakika içinde bir taslak oluşturdu. Ayrıca referansları da alıntılıyor, böylece daha derin araştırma için o makalelere geri dönebilirsiniz.

Araştırma ve taslak aşamasındaki yazarlar için oldukça zaman kazandıran bir araç!

Writesonic'in en iyi özellikleri

Birden fazla blog gönderisini özetleyin ve bunları tek bir uzun formda makale olarak yeniden yazın

Tek bir tıklama ile makalelerinizin kanala özel özetlerini oluşturun ve kolayca dağıtın

Fransızca, İspanyolca ve Japonca dahil 25'ten fazla dilde özetler oluşturun

Writesonic sınırlamaları

Özetin kalitesi, kredi sayısına bağlıdır. Bu nedenle, üstün kaliteli özetler oluşturmak maliyetli olabilir

Writesonic fiyatlandırması

Standart: Aylık 99 $ (1 takım üyesi dahil)

Profesyonel: Aylık 199 $ (3 takım üyesi dahil)

Gelişmiş: Aylık 399 $ (5 takım üyesi dahil)

Writesonic puanları ve yorumları

G2 : 4,7/5 (1900+ yorum)

Capterra: 4,8/5 (1900+ yorum)

Writesonic alternatiflerini inceleyin!

9. Gimme Summary AI: Chrome tarayıcılar için en iyi ücretsiz web makale özetleyici

chrome Web Mağazası aracılığıyla

Zamanınız kısıtlı olduğu için daha sonra okumak üzere bir makaleyi yer imlerine eklediğiniz kaç kez oldu? Gimme Summary AI'nın Chrome veya Brave tarayıcı uzantıları ile, herhangi bir web makalesinin ana konuşma noktalarının bir özetini birkaç saniye içinde alabiliyorum.

En iyi yanı ne mi? Özetleri almak için makaleleri farklı sekmelere kopyalayıp yapıştırmam gerekmiyor.

Ancak, Gimme Summary AI ChatGPT üzerine kurulduğundan, özet oluşturmak istediğimde kimlik doğrulama için ChatGPT penceresine gitmem isteniyor, bu da rahatsız edici olabilir.

Gimme Summary AI'nın en iyi özellikleri

Web sayfalarından tek tıklamayla web makalelerinin özetlerini oluşturun

Reklamlar olmadan ve bilgilerinizi paylaşmanıza gerek kalmadan ücretsiz AI özetleri alın

Gimme Summary AI sınırlamaları

Yalnızca İngilizce'yi destekler

Açık kaynaklı bir proje olduğu için bazen hatalar olabilir

Gimme Summary AI fiyatlandırması

Ücretsiz

Gimme Summary AI puanları ve yorumları

G2 : Yorumlar mevcut değil

Capterra: Yorumlar mevcut değil

10. Copy. ai: Belgeleri toplu olarak özetlemek için en iyisi

Bazen, içeriği özetlemek bile çok zaman alıcı olabilir, özellikle de blogları sosyal medya için maddeler halinde özetlemek zorunda olan bir pazarlamacıysanız veya yazdığınız bir makale için yüzlerce farklı araştırma makalesi okumak zorunda olan bir araştırma öğrencisiyseniz.

Öyleyse, Copy. ai mükemmel bir seçimdir. Belge iş akışı otomasyonu özellikleri, özetleme sürecini kolaylaştırır.

Bunu, bir düşünce liderliği blog yazısı taslağı hazırlamak için kullandım. Özel gereksinimlerimi özetleyen bir özet komutu oluşturdum. Copy. ai daha sonra SME röportajlarımı özetleyerek her konuşmanın anahtar noktalarını tek bir özet halinde derledi.

Copy. ai'nin en iyi özellikleri

Copy. ai'nin özet şablonlarını kullanarak "özet komutları" yazın ve zaman kazanın

Tek bir komutla birden fazla belge özeti veya hatta bir belgenin farklı sürümlerinin özetlerini oluşturmak için otomatik ş Akışları oluşturun

Tek bir tıklama ile blog yayınlarınız için SEO için optimize edilmiş meta başlıklar ve açıklamalar oluşturun

Copy. ai sınırlamaları

Otomatikleştirilmiş iş akışları yalnızca ücretli planlarda mevcuttur

Copy. ai, URL'lerden web makalelerini özetlemez

Copy. ai fiyatlandırması

Ücretsiz

Başlangıç: Aylık 49 $/kullanıcı

Gelişmiş: Aylık 5 kullanıcı için 249 $

Copy. ai puanları ve yorumları

G2 : 4,7/5 (150+ yorum)

Capterra: 4,5/5 (60 yorum)

ClickUp ile Özetler Oluşturun ve Anahtar Noktaları Kavrayın

İş için belgeleri, sohbet konularını, toplantı tutanaklarını ve benzeri şeyleri özetlemek için bir AI özet oluşturucu arıyorsanız, en iyi önerim ClickUp'tır. Hızlı bir tarama için toplantının anahtar noktalarını madde madde mi ihtiyacınız var? Ya da belki bir sohbet konusundaki bir kişinin mesajlarını vurgulamak istiyorsunuz? ClickUp Brain ile hepsi mümkün.

Özetler oluşturmanın size çok zaman kazandıracağına katılıyorum. Ama neden bununla yetinelim? İşinizi basitleştirmek ve zaman kazanmak için çok daha fazlasını yapan bir platforma yatırım yapmaya ne dersiniz?

Bu yüzden ClickUp'ı öneriyorum. Metinleri özetlemenin yanı sıra, projeleri yönetmenize, takımınızla işbirliği yapmanıza ve görevlerinizi düzenlemenize de yardımcı olabilir.

Bugün ClickUp'a kaydolun ve ClickUp'ın AI özetleme yeteneklerini deneyimleyin.