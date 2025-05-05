2025'in En İyi Belge ve Makale Özetleme AI'sı

Bilgi çalışanları olarak, işimizde daha iyi olmamıza yardımcı olacak bilgileri okumak ve sindirmek için günler ve haftalar harcarız. Sürekli büyüyen sektör raporları, müşteri araştırmaları, olağan iş e-postaları ve süreç belgeleri arasında, her zaman yeni bir şey dikkatimizi çekiyor.
En kötüsü ne mi? Okunacaklar listesi hiç azalmıyor gibi görünüyor. Her gün buna çok zaman ayırmama rağmen, hala yetişemediğimi hissediyorum.
Bu yüzden AI özetleyiciler beni heyecanlandırıyor. Bu kullanışlı araçlar, 50 sayfalık iş PDF'lerini ele alabilir veya uzun araştırma raporlarının anahtar noktalarını dakikalar içinde özetleyebilir. Ve eğer siz de benim gibiyseniz, muhtemelen bunlardan bazılarını zaten denemişsinizdir!
Bu blog yazısında, takımım ve benim son zamanlarda test ettiğimiz en iyi AI özet oluşturuculardan bahsedeceğim. Bunlar, sizin ve benim okumalarımızı eskisinden daha hızlı tamamlamamıza ve sonunda o iki yüz otuz yedi açık sekmeyi kapatmamıza yardımcı olacak.
Başlıyoruz!
AI Özetleyicilerde Nelere Dikkat Etmelisiniz?
Bu listeyi derlerken, bir düzineden fazla AI özetleme aracını test ettim. Bunların çoğu, kısa özetler sağlamak için OpenAI'nin GPT motorunu kullanıyordu. Ancak, tescilli Büyük Dil Modelleri (LLM) üzerine kurulu birkaç tane de buldum. İkincisi daha fazla özelleştirme seçeneği sunarken, fiyat etiketleri de daha ağırdı.
Bu uygulamaları test ederken aradığım özellikler şunlardı:
- Dil modeli: Araç, özel bir büyük dil modeli (LLM) mi kullandı yoksa GPT gibi mevcut modelleri mi kullandı? İkincisi ise, hangi GPT motorunun sürümüne abone olmalıyız?
- Özelleştirmeler: Özetin uzunluğunu veya biçimini değiştirebilir miyim? Özel talimatlar verebilir veya belirli bilgiler isteyebilir miyim?
- Oluşturulan özetin kalitesi: Her bir aracın orijinal belgenin özünü ne kadar iyi yakaladığını değerlendirdim. Orijinal ifadeyi koruyup anahtar cümleleri yakaladılar mı, yoksa daha iyi okunabilirlik için dili basitleştirdiler mi?
- Maliyet: Fiyatlandırmanın ötesinde, ücretli araçların "maliyet-değer" önermesini daha derinlemesine inceledim. Ek ücretler yararlı özelliklerin kilidini açıyor mu, yoksa sadece gereksiz özellikler mi?
- Kullanım kolaylığı: Arayüzler ne kadar sezgisel ve kullanıcı dostuydu? Buna dosya yükleme seçenekleri, Chrome uzantıları ve kullanıcı arayüzü navigasyonu da dahildir
Birden fazla dili destekleyen AI özetleyiciler için, bu özelliklerin bazılarını da test ettim ve İngilizce dışında Fransızca ve İspanyolca dillerindeki doğruluklarına odaklandım.
İncelememize devam edelim ve her bir AI özetleme aracının nasıl bir performans gösterdiğine bakalım!
2025'te Kullanılacak En İyi 10 AI Belge Özetleyici
Bu bölümde, bireysel özetleyicileri inceleyerek güçlü ve zayıf yönlerini ortaya koyacağız, böylece bilinçli bir seçim yapabilirsiniz.
1. ClickUp: En iyi genel AI belge özetleyici
ClickUp, tek bir uygulamadan belge işbirliği, proje yönetimi ve iç iletişim konusunda size yardımcı olan hepsi bir arada iş yönetimi platformudur.
En iyi kısmı ise tüm bu araçların ClickUp Brain ile sıkı bir şekilde entegre olmasıdır. Bu yapay zeka yazarı ve asistanı, bilgi bulmaktan içerik yazmaya, proje güncellemelerini özetlemekten belgeleri çevirmeye kadar her şeyi yapmanıza yardımcı olabilir.
Toplantıları özetleyin
Yapmanız gereken tek şey, belgelerinizi ClickUp Docs'a (yerleşik belge işbirliği yazılımı) eklemek ve AI'dan metni özetlemesini istemektir. Özetin tonu, okunabilirlik düzeyi ve hedef kitlesi hakkında ipuçları vererek özeti daha bağlamsal hale getirebilirsiniz.
Çıkarılan bilgilerden görev listeleri oluşturun
ClickUp Brain'i kullanmanın başka bir yolu, ona bazı bilgileri bulmasını ve ardından bu bilgilerden bir belge veya görev listesi oluşturmasını istemektir. Örneğin, ClickUp'tan şirketimdeki işe alım süreci hakkında bilgi vermesini isteyebilir ve ardından yeni işe alınanların başvurabileceği bir işe alım görev listesi oluşturabilirim.
Proje konularını özetleyin
ClickUp Projects, tüm ClickUp Görevleri ve yorum konuları için bir "özetle" düğmesi de sağlar. Yapılacak tek şey, tüm proje güncellemelerini özetlemek için bu düğmeye tıklamak. Bu, 50'den fazla mesajı manuel olarak incelemek zorunda kalmadan güncel kalmama yardımcı oluyor.
Durum güncellemelerini özetleyin
Ayrıca, ClickUp'taki Ask AI özelliğini kullanarak iş güncellemelerini alabilir ve takımınızın haftalık (veya günlük) ilerlemesini izleyebilirsiniz.
Bu, özellikle yöneticiler için kullanışlı bir özelliktir.
Yapmanız gereken tek şey, iş güncellemelerine ihtiyaç duyduğunuz ekip arkadaşlarınızı eklemek, aralığı (haftalık, günlük veya özel) seçmek ve sunum biçimini belirlemek. Tüm güncellemeleri alabilir veya ClickUp Brain'den size bir özet veya madde işaretli liste vermesini isteyebilirsiniz. Sonuncusu, gözden geçirmeniz gereken çok sayıda iş güncellemesi varsa faydalı olabilir.
Özet oluşturmayı otomatikleştirin
Aynı anda birden fazla projeyi takip etmek mi istiyorsunuz? ClickUp'ın Özel Alanlar seçeneğini kullanarak görevlerinize AI özetleri ve AI proje güncellemeleri ekleyebilir ve görevlerinizi veya projelerinizi her seferinde açmadan otomatik özetler alabilirsiniz.
İçeriği çevirin (ve özetleyin)
Küresel bir takımla veya İngilizce bilmeyen müşterilerle iletişim kurmak bazen zor olabilir. Bu sorunu, belgelerimi İngilizce olarak ekleyip ClickUp Brain'den bunları farklı bir dilde özetlemesini isteyerek aştım. Böylece, İngilizce bilmeyen müşterilerimle de paylaşabiliyorum.
ClickUp'ın en iyi özellikleri
- Her şeyi özetleyin: Proje konularından toplantı notlarına ve sohbet mesajlarına kadar, tüm içeriğin özetini doğrudan ClickUp içinde oluşturun
- Özet kutusu ekleyin: Otomatik olarak oluşturulan özet bloğu ekleyerek, ClickUp'ta ekip arkadaşlarınıza her belge veya sayfanın özetini verin
- Eylem öğelerini çıkarın: ClickUp Brain'in belgelerinizi, sohbetlerinizi ve toplantı transkriptlerinizi gözden geçirmesine ve sizin için eylem öğelerinin veya sonraki adımların bir listesini oluşturmasına izin verin
- Metni çevirin: Farklı dillerdeki belgelerin hızlı özetlerini oluşturun ve küresel takımların aynı sayfada kalmasını sağlayın
- Özetleri mobil cihazlarda alın: Akıllı telefonunuzda ClickUp kullanıyorsanız, yorum konularınızın ve gelen kutusu mesajlarınızın otomatik özetlerini etkinleştirebilirsiniz
ClickUp sınırlamaları
- Bir PDF dosyasını doğrudan özetleyemezsiniz (tüm içeriği kopyalayıp yapıştırmak hariç)
ClickUp fiyatlandırması
Derecelendirmelere ve yorumlara tıklamak
- G2: 4,7/5 (9500+ yorum)
- Capterra: 4,6/5 (4000+ yorum)
2. Digest'i edinin: Anahtar cümlelerin özetlerini oluşturmak için en iyisi
Denediğim bir sonraki araç, kullanıcı dostu bir arayüze ve güçlü belge özetleme özelliğine sahip, basit bir AI özetleyici olan Get Digest'ti.
Bu aracın öne çıkan özelliği, çeşitli özet modları arasından seçim yapabilmeniz ve özetin uzunluğunu belirleyebilmenizdir. "Kaynakın %'si" bölümünde 5, 15, 25, 35, 45 ve 55 olmak üzere altı seçenek vardır. Seçtiğiniz sayı ne kadar büyükse, özet o kadar uzun olur.
Bir yazıda ne kadar bilgiye ihtiyacınız olduğunu biliyorsanız, bu özetleme aracını tavsiye ederim. Örneğin, bir makaleden sadece en önemli bilgileri almak istiyorsanız, "%5" seçeneğini seçebilirsiniz. Makalenin tamamının özetini, yani makalenin neredeyse yarısını almak istiyorsanız, "55" seçeneğini seçin.
Ancak makaleleri özetleme yeteneği sınırlıdır; size bir dizi anahtar kelime ve anahtar noktaların özetini verir. Belge özetini tek bir paragrafta alamaz veya belirli önemli noktaları isteyemezsiniz.
Digest'in en iyi özelliklerini edinin
- Metni doğrudan yapıştırarak, bir URL girerek veya PDF belgeleri yükleyerek özetler oluşturun
- Özetleri metin dosyası olarak indirin
- 33'ten fazla dilde metin özetleri alın
- Metinden çıkarabileceğiniz anahtar kelime sayısını belirleyin
Özet sınırlamalarını öğrenin
- Üst sınır 7000 kelimedir
- URL'lerden oluşturulan özetler, metni doğrudan kaynaktan yapıştırdığımızda veya bir belge yüklediğimizde elde ettiğimiz özetlere göre daha az güvenilir ve kapsamlıydı
Digest fiyatlandırmasını öğrenin
- Ücretsiz
- İş: Aylık lisans başına 133 $'dan başlar
Digest puanlarını ve yorumlarını alın
- G2: Yorumlar mevcut değil
- Capterra: Yorumlar mevcut değil
3. Scribbr: Akademik araştırmalar için en iyi ücretsiz metin özetleyici
Scribbr, akademisyenler ve araştırmacılar için akademik yazma ve düzenleme, APA stilinde düzenleme, alıntılar ve elbette özetleme gibi özelliklere sahip yapay zeka yazma araçları sunar.
En iyi yanı, bu özetleme aracını kullanmak için kaydolmanız gerekmemesidir. Oluşturulan özetin intihal içerip içermediğini bile kontrol edebilirsiniz. Ve bu da ücretsiz olarak tamamlandı. Dolayısıyla, ekonomik özetleme araçları arayan bir öğrenciyseniz, bu iyi bir seçenektir.
Scribbr'ın en iyi özellikleri
- Metninizi veya metninizin madde işaretli özetini oluşturun
- Anahtar kelimeler seçerek özetinizin odak noktasını özelleştirin
- Özetlerinizi TXT dosyası olarak indirin
- Özetin uzunluğunu değiştirmek için Yeniden özetle seçeneğini kullanın
Scribbr sınırlamaları
- 600 kelime sınırı olduğundan, uzun bir makaleyi özetlemek zor olabilir
Scribbr fiyatlandırması
- Ücretsiz
Scribbr puanları ve yorumları
- G2: Yorumlar mevcut değil
- Capterra: İncelemeler mevcut değil
4. Özet Oluşturucu: Öğrenciler ve teknolojiye yatkın olmayan kişiler için en iyisi
Öğrenciler veya bu listedeki daha gelişmiş araçlardan çekinen teknoloji meraklısı olmayan kişiler için, minimal kullanıcı arayüzüne (sadece üç düğme) sahip temel bir belge özetleyici olan Summary Generator'ı özellik olarak ekledim.
İşte nasıl işliyor: Bir metin bloğu ekliyorsunuz ve size daha basit, kolay anlaşılır bir sürümü, listelerle birlikte sunuluyor. "Kopyala" düğmesine basarak bu metni bir kelime işlemciye veya not defterine yapıştırabilirsiniz.
Araç minimum özelliklere sahip olduğundan, özeti metin dosyası olarak indiremez veya belirli bölümleri vurgulayamazsınız.
Özet Oluşturucu'nun en iyi özellikleri
- Saniyeler içinde kısa ve kolay okunabilir özetler oluşturun
Özet Oluşturucu sınırlamaları
- Özel özetler oluşturamazsınız
- Reklamlar, deneyimi biraz dağınık hale getirebilir
Özet Oluşturucu fiyatlandırması
- Ücretsiz
Özet Oluşturucu puanları ve yorumları
- G2: Yorumlar mevcut değil
- Capterra: Yorumlar mevcut değil
5. Notta: Toplantı tutanaklarını özetlemek için en iyisi
Notta öncelikle bir not alma uygulaması olduğu için diyaloglardaki nüansları analiz etmede oldukça iyidir. Bu da onu web semineri ve podcast transkriptlerini özetlemek için mükemmel bir araç haline getirir.
Notta'nın her transkript özeti için bölümler oluşturmasını beğendim. Sanki bir blog yazısı veya kitap okuyormuşsunuz gibi hissediyorsunuz, sadece bir dizi maddeyi okumuyorsunuz.
Notta'yı toplantı özet belgelerinizde de kullanarak eyleme geçirilebilir içgörüler elde edebilirsiniz.
Notta'nın en iyi özellikleri
- Tüm transkriptlerinizin bölüm bazında özetlerini oluşturun ve süreç belgeleri oluşturun
- Farklı toplantı türleri için özelleştirilebilir şablonlar kullanın
- Özet metni bir bağlantı kullanarak paylaşın
Notta sınırlamaları
- Özet oluşturucu yalnızca ücretli planda mevcuttur
- PDF'leri veya web makalelerini doğrudan özetleyemezsiniz
Notta fiyatlandırma
- Ücretsiz
- Pro: Aylık 14,99 $/kullanıcı
- İş: 27,99 $/kullanıcı başına aylık
- Enterprise: Özel fiyatlandırma
Notta puanları ve yorumları
- G2: 4,6/5 (100'den fazla yorum)
- Capterra: Kullanılamıyor
6. Paraphraser. io: En iyi ücretsiz uzun metin özetleme aracı
Büyük belgeleri özetlemek mi istiyorsunuz? Paraphraser. io harika bir seçenek. 15.000 kelimelik bir bilimsel makaleyi özetlemeyi denedim ve sonuçlar harika oldu.
Ayrıca, orijinal metnin kelime, karakter, cümle ve paragraf sayısı gibi ayrıntıları da gösterir. Bu, özeti orijinaliyle karşılaştırmaya yardımcı olur. Ancak, ton veya anahtar kelimeler gibi unsurlara göre özel özetler oluşturamazsınız.
Paraphraser. io, özetleri madde madde de oluşturabilmenize izin verse de, bazı örneklerde bunların birbirinden kopuk olduğunu ve orijinal bağlamın kaybolduğunu gördüm. Fransızca özetleme özelliğini de denedim ve sonuçlar çok iyiydi.
Paraphraser. io'nun en iyi özellikleri
- Fransızca, Türkçe ve Portekizce dahil olmak üzere dokuz dilde özetler oluşturun
- Daha fazla basitleştirme için oluşturulan özeti kendi kelimelerinizle yeniden yazın
- Ücretsiz planın bir parçası olarak intihal ve gramer hatalarını kontrol edin
- Uzun makaleleri ve akademik belgeleri kolayca özetleyin
Paraphraser. io sınırlamaları
- Özet istemiyor
- Özet uzunluğu kaydırıcı gibi kullanıcı arayüzündeki bazı özellikler kafa karıştırıcı olabilir
Paraphraser. io fiyatlandırma
- Ücretsiz
- Temel: Aylık 7 $/kullanıcıdan başlar
- Enterprise: Aylık 35 $/kullanıcıdan başlayan fiyatlarla
Paraphraser. io puanları ve yorumları
- G2: Yorumlar mevcut değil
- Capterra: Yorumlar mevcut değil
7. Jasper: Kurumsal takımlar için en iyi özetleme aracı
Jasper, kurumsal takımlar için geliştirilmiş bir AI içerik üreticisi olarak tanınır. Ancak özelliklerinden biri de AI metin özetleyicisidir.
Metinimi Jasper'a yükledim ve üç ön tanımlı özet isteminden birini ve kendi istemimi kullanarak özetler oluşturdum. Ön tanımlı istemler iyi işliyor, ancak özel istemlerinize daha fazla bağlam ekleyerek daha iyi sonuçlar elde edebilirsiniz.
Beni etkileyen özelliklerden biri, farklı hedef kitle türleri için özetler oluşturan "Hedef Kitle" seçeneği. Örneğin, NFT ile ilgili bir makalenin oldukça kolay anlaşılır bir özetini aldım.
Jasper, satın almadan önce özelliklerini keşfedebilmeniz için 7 günlük ücretsiz deneme (kredi kartı gereklidir) sunuyor.
Jasper'ın en iyi özellikleri
- 25'ten fazla dilde özetler oluşturun
- Jasper Chrome uzantısını kullanarak e-postaları ve Google Dokümanlar'ı kolayca özetleyin
- AI Copilot'u kullanarak markanızın ses ve üslubuyla özetler oluşturun
Jasper sınırlamaları
- Ücretsiz plan yok
- PDF'leri özetlemiyor
Jasper fiyatlandırması
- Oluşturucu: Aylık 49 $/koltuk
- Pro: Aylık 69 $/koltuk
- Enterprise: Özel fiyatlandırma
Jasper değerlendirmeleri ve yorumları
- G2: 4,7/5 (1200+ yorum)
- Capterra: 4,8/5 (1800+ yorum)
8. Writesonic: Kısa özetler için en iyi AI metin özetleyici
Writesonic, özetleme için OpenAI'nin LLM'sini kullanırken, özellikle pazarlama içeriği üzerinde eğitilmiştir. Bu, onu pazarlamacılar için harika bir özet oluşturucu yapar. Örneğin, uzun bir makaleye dayalı olarak sosyal medya gönderileri için bir kanca oluşturmasını isteyebilirsiniz. Ve çeşitlilik için özeti yeniden oluşturabilirsiniz.
Özellikle iyi bir özellik, Article Writer 6. Tek yapmam gereken bir konu (etkileşimli demolar) vermek ve bazı referanslar seçmekti. Writesonic, tüm bu referanslardan aldığı girdilerle sadece birkaç dakika içinde bir taslak oluşturdu. Ayrıca referansları da alıntılıyor, böylece daha derin araştırma için o makalelere geri dönebilirsiniz.
Araştırma ve taslak aşamasındaki yazarlar için oldukça zaman kazandıran bir araç!
Writesonic'in en iyi özellikleri
- Birden fazla blog gönderisini özetleyin ve bunları tek bir uzun formda makale olarak yeniden yazın
- Tek bir tıklama ile makalelerinizin kanala özel özetlerini oluşturun ve kolayca dağıtın
- Fransızca, İspanyolca ve Japonca dahil 25'ten fazla dilde özetler oluşturun
Writesonic sınırlamaları
- Özetin kalitesi, kredi sayısına bağlıdır. Bu nedenle, üstün kaliteli özetler oluşturmak maliyetli olabilir
Writesonic fiyatlandırması
- Standart: Aylık 99 $ (1 takım üyesi dahil)
- Profesyonel: Aylık 199 $ (3 takım üyesi dahil)
- Gelişmiş: Aylık 399 $ (5 takım üyesi dahil)
Writesonic puanları ve yorumları
- G2: 4,7/5 (1900+ yorum)
- Capterra: 4,8/5 (1900+ yorum)
Writesonic alternatiflerini inceleyin!
9. Gimme Summary AI: Chrome tarayıcılar için en iyi ücretsiz web makale özetleyici
Zamanınız kısıtlı olduğu için daha sonra okumak üzere bir makaleyi yer imlerine eklediğiniz kaç kez oldu? Gimme Summary AI'nın Chrome veya Brave tarayıcı uzantıları ile, herhangi bir web makalesinin ana konuşma noktalarının bir özetini birkaç saniye içinde alabiliyorum.
En iyi yanı ne mi? Özetleri almak için makaleleri farklı sekmelere kopyalayıp yapıştırmam gerekmiyor.
Ancak, Gimme Summary AI ChatGPT üzerine kurulduğundan, özet oluşturmak istediğimde kimlik doğrulama için ChatGPT penceresine gitmem isteniyor, bu da rahatsız edici olabilir.
Gimme Summary AI'nın en iyi özellikleri
- Web sayfalarından tek tıklamayla web makalelerinin özetlerini oluşturun
- Reklamlar olmadan ve bilgilerinizi paylaşmanıza gerek kalmadan ücretsiz AI özetleri alın
Gimme Summary AI sınırlamaları
- Yalnızca İngilizce'yi destekler
- Açık kaynaklı bir proje olduğu için bazen hatalar olabilir
Gimme Summary AI fiyatlandırması
- Ücretsiz
Gimme Summary AI puanları ve yorumları
- G2: Yorumlar mevcut değil
- Capterra: Yorumlar mevcut değil
10. Copy. ai: Belgeleri toplu olarak özetlemek için en iyisi
Bazen, içeriği özetlemek bile çok zaman alıcı olabilir, özellikle de blogları sosyal medya için maddeler halinde özetlemek zorunda olan bir pazarlamacıysanız veya yazdığınız bir makale için yüzlerce farklı araştırma makalesi okumak zorunda olan bir araştırma öğrencisiyseniz.
Öyleyse, Copy. ai mükemmel bir seçimdir. Belge iş akışı otomasyonu özellikleri, özetleme sürecini kolaylaştırır.
Bunu, bir düşünce liderliği blog yazısı taslağı hazırlamak için kullandım. Özel gereksinimlerimi özetleyen bir özet komutu oluşturdum. Copy. ai daha sonra SME röportajlarımı özetleyerek her konuşmanın anahtar noktalarını tek bir özet halinde derledi.
Copy. ai'nin en iyi özellikleri
- Copy. ai'nin özet şablonlarını kullanarak "özet komutları" yazın ve zaman kazanın
- Tek bir komutla birden fazla belge özeti veya hatta bir belgenin farklı sürümlerinin özetlerini oluşturmak için otomatik ş Akışları oluşturun
- Tek bir tıklama ile blog yayınlarınız için SEO için optimize edilmiş meta başlıklar ve açıklamalar oluşturun
Copy. ai sınırlamaları
- Otomatikleştirilmiş iş akışları yalnızca ücretli planlarda mevcuttur
- Copy. ai, URL'lerden web makalelerini özetlemez
Copy. ai fiyatlandırması
- Ücretsiz
- Başlangıç: Aylık 49 $/kullanıcı
- Gelişmiş: Aylık 5 kullanıcı için 249 $
Copy. ai puanları ve yorumları
- G2: 4,7/5 (150+ yorum)
- Capterra: 4,5/5 (60 yorum)
ClickUp ile Özetler Oluşturun ve Anahtar Noktaları Kavrayın
İş için belgeleri, sohbet konularını, toplantı tutanaklarını ve benzeri şeyleri özetlemek için bir AI özet oluşturucu arıyorsanız, en iyi önerim ClickUp'tır. Hızlı bir tarama için toplantının anahtar noktalarını madde madde mi ihtiyacınız var? Ya da belki bir sohbet konusundaki bir kişinin mesajlarını vurgulamak istiyorsunuz? ClickUp Brain ile hepsi mümkün.
Özetler oluşturmanın size çok zaman kazandıracağına katılıyorum. Ama neden bununla yetinelim? İşinizi basitleştirmek ve zaman kazanmak için çok daha fazlasını yapan bir platforma yatırım yapmaya ne dersiniz?
Bu yüzden ClickUp'ı öneriyorum. Metinleri özetlemenin yanı sıra, projeleri yönetmenize, takımınızla işbirliği yapmanıza ve görevlerinizi düzenlemenize de yardımcı olabilir.
Bugün ClickUp'a kaydolun ve ClickUp'ın AI özetleme yeteneklerini deneyimleyin.