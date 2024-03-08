yöneticiler için 10 Performans Değerlendirme İpucu (Şablonlarla)

İş yerlerimiz ve çalışma yöntemlerimiz son birkaç yılda büyük bir dönüşüm geçirdi. Ancak bazı şeyler değişmedi; örneğin, çalışan performans değerlendirme süreci.

Performans değerlendirmeleri çoğu iş yerinde genellikle olumsuz karşılanır. Gallup'un yaptığı bir araştırmaya göre, çalışanların yalnızca beşte biri yöneticilerinin performans değerlendirme uygulamalarının kendilerini motive ettiğini düşünüyor.

Peki, bir yönetici olarak bu boşluğu nasıl kapatabilir ve yıllık değerlendirme sürecini takımınız ve kuruluşunuz için daha anlamlı ve verimli hale getirebilirsiniz?

Geçmişteki katı uygulamaları terk edip teknolojik müdahaleyi benimseyerek. 🧑‍💻

Doğru şekilde yapıldığında, performans incelemeleri veya değerlendirmeleri, çalışanların ilerlemesini değerlendirmeye ve büyüme için stratejik planlar yapmaya yardımcı olabilir.

İşte sizin gibi yöneticiler için bazı performans değerlendirme ipuçları. 💪

Performans Değerlendirmesi nedir?

Bir yönetici, bir çalışanın mevcut rolündeki ilerleme ve başarısını değerlendirmek için performans değerlendirmesi yapar. Değerlendirme, çalışanın son dönemdeki performansı, işyerindeki davranışları ve kişilerarası becerileri gibi nitelikleri kapsar ve verimliliğini ölçer.

Çalışanın kariyer hedefleri ve potansiyeli hakkında konuşmak, performans konuşmasının önemli bir parçasıdır. Bu, iyileştirilmesi gereken alanları ele almak için de mükemmel bir fırsattır.

Performans değerlendirmesi, kuruluşa bağlı olarak yıllık, üç aylık veya hatta aylık olabilir. Değerlendirme, yazılı bir değerlendirme, bire bir görüşmeler veya her ikisini birden içerebilir. Çalışan odaklı kuruluşlar, rollerine yeni başlayan yöneticiler için performans değerlendirme ipuçları sunmak da dahil olmak üzere, başarılı performans değerlendirmeleri için takımlarını eğitir.

Performans Değerlendirmelerinin Önemi

Deloitte'un bir araştırmasına göre, etkili performans değerlendirmeleri yapan şirketlerin finansal hedeflerine ulaşma olasılığı %30 daha yüksektir.

Kuruluşlar için performans değerlendirmeleri, terfiler ve zamlar için çok önemli girdilerdir. Ayrıca, şirketlerin performans hedefleri ve kriterleri belirlemelerine, performans sorunlarını ele almalarına ve hesap verebilirliği teşvik etmelerine yardımcı olurlar.

Performans değerlendirmelerinin hedefleri ve amacı

Performans incelemelerinin biçimi veya sıklığı ne olursa olsun, tüm kuruluşlarda ortak bir amacı vardır:

Yönetici geri bildirimi: Çalışanlar için performans değerlendirmeleri, yöneticilerinden ve bazen de üst yöneticilerinden işleri hakkında yapıcı geri bildirim alma fırsatıdır. Yöneticinin beklentilerini anlamak, çalışanların çabalarını şirket hedeflerine uyumlu hale getirerek terfi veya zam alma şanslarını artırır

Kendini değerlendirme fırsatı: Performans değerlendirmeleri, bireylerin performanslarını, kişilerarası becerilerini ve davranışlarını değerlendirmelerine olanak tanır. Bu, gerektiğinde yönlerini düzeltmelerine ve kendi gelişim alanlarını ve güçlü yanlarını daha iyi anlamalarına yardımcı olur

Eğitim ihtiyacı belirleme : Bireysel çalışanlar için gerekli eğitim ve beceri geliştirme girişimlerini belirlemeye yardımcı olur. Bu, sonuçta performans ve gelir üzerinde olumlu bir etki yaratır ve şirketin başarısına katkıda bulunur

Kariyer planlama: Performans değerlendirmeleri, çalışanların kariyer hedeflerini ve bu hedeflere nasıl ulaşacaklarını netleştirmelerine yardımcı olur.

Takım kalibrasyonu: Yöneticinin bakış açısından, performans görüşmesi, bir takım üyesinin başarılarını ve eksikliklerini nicel olarak belirlediği için işini değerlendirmek daha kolay hale gelir. Yöneticinin en iyi performans gösterenleri belirlemesine ve her takım üyesi için gelişim planları oluşturmasına yardımcı olur.

Performans değerlendirmelerinde yöneticinin rolü

Yöneticiler bu süreçte çok önemli bir rol oynar. Bir yöneticinin en karmaşık ve hayati görevi çalışanların gelişebileceği bir ortam yaratmaktır. Bu, yapıcı eleştirilerin ve geri bildirimlerin hoş karşılandığı, endişelerin özgürce paylaşılabildiği ve çalışanların kendilerini desteklenmiş hissettikleri olumlu bir atmosfer oluşturmak anlamına gelir.

Ayrıca, önyargılardan uzak durmayı ve takımınıza aldıkları geri bildirimler üzerinde çalışabilecekleri araçlar sağlamayı unutmayın.

Riskler göz önüne alındığında, verimli ve eyleme geçirilebilir bir performans değerlendirmesi yapmak, bir yönetici olarak işinizin en önemli parçalarından biri olduğu açıktır. İşte yöneticilere başlangıçta yardımcı olacak birkaç performans değerlendirme ipucu. ➡️

Yöneticiler için 10 Performans Değerlendirme İpucu

1. Standartlaştırılmış bir performans değerlendirme sistemi kullanın

Standartlaştırılmış bir değerlendirme süreci, çalışanların rollerini ve nasıl değerlendirileceklerini anlamalarına yardımcı olur.

Çalışanlarınızın adil bir şekilde değerlendirilmesini sağlamak için belgelenmiş bir değerlendirme süreci oluşturun ve bunu tüm kuruluşla paylaşın. Değerlendirme verilerinin kaynağını ve bu verilerin ne zaman ve ne sıklıkla toplanacağını netleştirin.

Örneğin, değerlendirme verileri anahtar performans göstergelerini, müşteri geri bildirimlerini, iç değerlendirmeleri, nitel faktörleri vb. içerebilir. Bu veriler, değerlendirme öncesinde bir araya getirilerek çalışanların performansını doğru bir şekilde gösterebilir.

Etkili bir performans değerlendirme yazılımı , bu ilk adımın başarıyla gerçekleştirilmesini sağlar. Platformu şu amaçlarla kullanabilirsiniz:

İnceleme süreçlerini ve zaman çizelgelerini belgelendirin ve paylaşın

Takım ve bireysel hedefleri ve KPI'ları yayınlayın

Bire bir geri bildirimleri kaydedin

Takımlar ve departmanlar arasında değerlendirme sürecini standartlaştırın

Önyargıları önleyin

Her takım üyesinin performansının şeffaf bir kaydını sağlayın

Yöneticiler, ClickUp Belgeleri'nin işbirliği özelliklerini kullanarak değerlendirme sürecini ve kriterlerini belgeleyebilir ve paylaşabilir.

Standartlaştırmayı sağlamanın bir başka yolu da şablonlar kullanmaktır

Bu Şablonu İndirin ClickUp Performans Raporu Şablonu ile takımınızın ne kadar başarılı olduğunu anlayın

ClickUp'ın Performans Raporu Şablonu ile performans değerlendirme verilerini hızlı ve az çabayla toplayabilirsiniz. Bu şablon, verilerin toplanmasından analizine, hedef ve amaçların belirlenmesinden görsel araçların kullanılarak iş inceleme toplantılarınız için raporlar/gösterge panelleri oluşturulmasına kadar her şeyi kapsar.

Görevler oluşturun, bunları uygun takım üyelerine atayın ve iş arkadaşlarınızı raporu düzenlemeye ve katkıda bulunmaya davet edin.

Şablon, verileri çıkarmanıza ve yıllık performans değerlendirmesi sırasında tartışılacak noktaları vurgulamanıza yardımcı olarak yöneticiler ve çalışanlar için şeffaflık sağlar.

2. İyi hazırlık ve planlama

Bir yönetici olarak, performans değerlendirmesinden önce birkaç dakika ayırarak yaklaşımınızı ve üslubunuzu belirlemek, etkili bir değerlendirme toplantısı yapmanıza yardımcı olabilir. İdeal olarak, dostane ve kararlı bir üslup arasında denge kurmalısınız.

Çalışanın değerlendirme öncesinde gerginlik veya endişe duyabileceğini varsaymak güvenlidir. Bu durumda, toplantı öncesinde ClickUp Sohbeti aracılığıyla birkaç basit cesaret verici söz söylemek, çalışanların özgüvenini önemli ölçüde artırabilir.

ClickUp'ın Takvim görünümünü kullanarak incelemeyi planlayın ve ilgili tüm kişilere aynı anda davet gönderin.

Toplantı öncesinde, geri bildirim ve iyileştirme alanları da dahil olmak üzere tartışmak istediğiniz noktalar hakkında kaba notlar almanız faydalı olacaktır. Notları Performans Raporunuzla sorunsuz bir şekilde entegre etmek için ClickUp Not Defteri'ni kullanın.

Bu şablonu indirin ClickUp'ın Performans Değerlendirmeleri Şablonu ile yapılandırılmış performans geri bildirimi sağlayın ve kariyer gelişimini hızlandırın

Takım değerlendirmelerinizi etkili bir şekilde gerçekleştirmek için ClickUp'ın Performans Değerlendirme Şablonunu da kullanabilirsiniz.

Performans değerlendirmeleri yapmaya yeniyseniz, bu şablon size yardımcı olabilir. Takım performans değerlendirmelerinizi yapılandırılmış bir şekilde planlamak ve yürütmek için kullanın.

3. Performans göstergelerini ve ölçütlerini kullanın

Performans göstergeleri ve ölçütleri, belirli bir değerlendirme döneminde bir çalışanın işini nicel olarak ölçmeye yardımcı olur.

Performans ölçütlerine örnek olarak imzalanan sözleşme sayısı, faturalandırılabilir saatler, oluşturulan potansiyel müşteri sayısı ve takip için kullanılan kaynakların maliyeti verilebilir. Ancak, bu verileri her çalışan için toplamak ve karşılaştırmak son derece sıkıcı ve zaman alıcı bir iş olabilir.

ClickUp'ın AI Araçları, bu monoton görevi otomatikleştirerek günü kurtarmak için burada. ClickUp Brain ile bağımsız olarak veri odaklı ve araştırmaya dayalı raporlar oluşturabilir ve saatler kazanabilirsiniz.

Ayrıca, ClickUp Hedefleri'ni kullanarak çalışanların ilerlemesini izleyebilir ve mevcut başarılarıyla karşılaştırabilirsiniz. Bu özelliği kullanarak hedefleriniz için kontrol listeleri oluşturabilir ve hedeflerinize parasal değer ekleyebilirsiniz.

4. Yapıcı geri bildirim ve aktif dinlemeyi uygulayın

Olumsuz eleştirileri yapıcı, eyleme geçirilebilir girdiler ve somut örneklerle değiştirmek, çalışanlarınızın geri bildirimleri işlerinde nasıl uyguladıklarını olumlu yönde etkileyebilir.

Örneğin, "Raporunuz kötü yazılmış" demek yerine, "Rapor, veri ve araştırmaya dayalı bir yaklaşımla daha iyi hale getirilebilir" diyebilirsiniz

Ayrıca, çalışana kendini ifade etmesi ve iyi veya kötü performansının nedenlerini açıklaması için zaman ve alan vermelisiniz. Çalışan bunu yaptığında, anlamak için dinleyin ve yanıt vermeyin.

Performans görüşmesi iki yönlü bir konuşma olmalıdır.

Bu performans değerlendirmelerini, takımınızla iletişim kurmak, onların hedeflerini ve planlarını dinlemek ve muhtemelen doğru yola girmelerine yardımcı olmak için bir fırsat olarak değerlendirin.

5. Çalışanların kendi kendini değerlendirmesini dahil edin

Performans değerlendirme sürecine öz değerlendirme formları eklemek, çalışanların kendilerini dinlendiğini hissetmelerini sağlar. Öz değerlendirmeler, diğerleri tarafından fark edilmeyen işlerinin bazı yönlerini ortaya çıkarabilir. Çalışanların belirli sorunlara nasıl yaratıcı çözümler bulduklarını paylaşmalarına olanak tanır.

Tek taraflı performans değerlendirme görüşmeleri, temel iletişim ilkelerine aykırıdır ve etkisizdir.

Son olarak, öz değerlendirmeler çalışanların katılımını sağlar, özgüvenlerini geliştirir ve onları motive eder.

6. Performansı düzenli olarak kontrol edin ve izleyin

Performans değerlendirmelerinden en iyi şekilde yararlanmak için, değerlendirme sonrasında bile çalışanların ilerlemelerini takip edin. Performanslarını ve paylaştığınız araçları ve tavsiyeleri nasıl uyguladıklarını kontrol edin. En etkili liderler, takımlarıyla iletişim halinde olmayı ve yıl boyunca sürekli geri bildirimde bulunmayı bir alışkanlık haline getirir.

Düzenli kontrolü bir sisteme dahil etmenin harika bir yolu, her çalışan için kendi ilerlemelerini güncellemek ve izlemek, kendileri için yeni hedefler belirlemek ve sizinle düzenli olarak iletişim kurmak için özel bir ClickUp Klasörü oluşturmaktır.

Ayrıca, üç aylık değerlendirmelerle düzenli kontrol için sistematik bir yöntem oluşturabilirsiniz. Bu, ilerlemeyi izlemenize ve yaklaşım değişikliğinin gerekli olabileceği alanları belirlemenize yardımcı olabilir.

Bu Şablonu İndirin ClickUp Üç Aylık Performans Değerlendirme Şablonu'nu kullanarak çalışanlarınızın performansını değerlendirin ve geri bildirimleri kolaylıkla paylaşın

Bunu verimli bir şekilde ayarlamak için ClickUp'ın Üç Aylık İnceleme Şablonunu kullanın. Bu şablon, performans ölçütlerini görüntülemenize ve sürekli iyileştirme için takımlarınıza yapıcı geri bildirim sağlamanıza yardımcı olur.

7. Net beklentiler ve performans standartları belirleyin

Değerlendirme sürecini şeffaf hale getirmenin yanı sıra, performansla ilgili net standartlar ve beklentiler belirleyip bunları belgelendirmeyi de hedeflemelisiniz. Bu, üzerinde anlaşmaya varılan hedefler ve çıktılar belirlemekle başlar.

Yıllık ve üç aylık hedefleri belirlemek ve onay almak için ClickUp Hedefleri'ni kullanın. Zaman çizelgeleri, KPI'lar ve ekibinizin dikkatini çekmesini istediğiniz diğer metrikleri ekleyin. Hedefleri takımlarla paylaşın, sahiplik atayın ve haftalık puan kartlarıyla ilerlemeyi izleyin, böylece herkes ne için çalıştığını bilir.

Takımların ve bireylerin ilerlemelerini izleyin ve görselleştirin ve performans değerlendirmeleri sırasında sürprizlerle karşılaşmamak için otomatik raporlar oluşturun.

Çalışanın ulaşması gereken gerçekçi hedefler ve amaçlarla performans değerlendirmesini sonlandırın. Hedeflerinizin makul olmasını sağlamanın en iyi yolu, SMART (Spesifik, Ölçülebilir, Ulaşılabilir, İlgili ve Zaman Sınırlı) yöntemini izlemektir.

Hedef belirleme sürecine takımı aktif olarak dahil ederseniz, hedefleriniz için daha fazla destek alırsınız.

Çalışanınıza verdiğiniz görev veya hedef tüm bu kutuları işaretlemelidir. ClickUp'ın KPI gösterge panellerini kullanarak SMART hedefleri belirleyin, performans verilerini derleyin ve eyleme geçirilebilir hedefler belirleyin.

8. Güçlü yönleri takdir edin ve iyileştirilmesi gereken alanları ele alın

Olumlu pekiştirme ve takdir, çalışanların motivasyonunu korumada büyük rol oynar. Çalışanların güçlü yönlerini takdir etmek, kendilerini değerli hissetmelerini sağlar ve özgüvenlerini ve performanslarını önemli ölçüde artırır.

Ancak, bir çalışanın performansını takdir etmek zor olan kısım değildir. Asıl zorluk, gelişime açık alanlarını yapıcı bir şekilde vurgulamaktır. Çalışanlara neleri geliştirmeleri gerektiğini belirtmenin yanı sıra, gelişmeleri için yollar bulmalarına da yardımcı olmalısınız.

Bu noktada genellikle Performans İyileştirme Planı (PIP) devreye girer. PIP, çalışanın iyileştirilmesi gereken alanları belirten ve performansı iyileştirmek için atılması gereken adımları belirleyen resmi bir belgedir.

PIP, çalışanın geri bildirimler üzerine nasıl çalıştığını izlemek için yöneticinin bir miktar denetimini gerektirir.

Müşteri ile yüz yüze çalışılan işlerde, PIP, çalışana atanan müşterilerin geri bildirimlerini de içerebilir. Bu belge, çalışanın iletişim becerilerini veya ofisteki davranışlarını iyileştirebileceği yolları içerebilir ve bu da insan kaynaklarının müdahalesini gerektirebilir.

9. Diğer paydaşlardan geri bildirim alın

Günümüzün işyerlerinde çoğu kişi tek başına veya tek bir yöneticiyle çalışmaz. Günümüzün bağlantılı, matris yapılı organizasyonlarında genellikle birden fazla takım ve paydaşla çalışmak gerekir.

Bu, organizasyondaki diğer kişilerin de bir kişinin performansı hakkında geri bildirim sağlayabileceği ve böylece halo veya boynuz etkisi önlenebileceği anlamına gelir

Bu durumda, deneyimleri sizinkinden farklı olabileceğinden, bu paydaşları performans değerlendirmesine dahil etmeye çalışın.

ClickUp'taki ortak klasörler ve performans değerlendirme şablonları, bunu sorunsuz ve zahmetsizce yapmanıza yardımcı olabilir.

Bu şablonu indirin ClickUp'ın Performans Değerlendirme Şablonu, etkili bir değerlendirme için çalışanların kendi değerlendirmelerini ve iş arkadaşlarının geri bildirimlerini bir araya getirmenizi sağlar

ClickUp'ın Performans Değerlendirme Şablonu ile takım üyelerinin 360° değerlendirmelerini kısa ve net bir biçimde düzenleyebilirsiniz.

10. Eylem planları belirleyin ve geri bildirim isteyin

Performans değerlendirmesi, yönetici ve takım üyeleri gelecek için açık ve uygulanabilir bir plan ile ayrıldıklarında başarılı kabul edilir.

Bu şablonu indirin ClickUp'ın Eylem Planı Şablonunu kullanarak görevlerinizi planlayın, izleyin ve düzenleyin

ClickUp'ın Eylem Planı Şablonu, yöneticilere şu konularda yardımcı olur:

Her hedef için projeler oluşturun

Takım üyelerine belirli görevler atayın

Bildirimleri etkinleştirerek güncel kalın

Planlama konusunda diğer takımlar ve iş arkadaşlarınızla işbirliği yapın

Görev ilerlemesini izleyin

Takip toplantıları planlayın

Ayrıca, ClickUp'ın Geri Bildirim Formu'nu kullanarak takım üyelerinizin hedeflerle ilgili geri bildirimlerini dahil edebilirsiniz. Bu, herkesin aynı sayfada kalmasına, anlamlı veriler toplamasına ve yanıtları verimli bir şekilde analiz etmesine yardımcı olur.

"TL;DR" Yöneticiler için Performans Değerlendirme İpuçlarının Özeti: Performans yönetimi aracını kullanarak süreci standartlaştırın

Tekdüzelik ve verimlilik için şablonları kullanın

Görüşmeye hazırlanın; notlar ve şablonlar yardımcı olabilir

Metrikler ve verilerle performansı ölçün

Yapıcı geri bildirim sağlayın

Çalışanın paylaşımlarını dinleyin

Değerlendirme sürecine öz değerlendirmeyi dahil edin

Yıl boyunca takım üyeleriyle düzenli olarak görüşün

İşbirliği içinde SMART hedefler belirleyin ve net sahiplik atamaları yapın

Olumlu pekiştirme sağlayın

Gerektiğinde performans iyileştirme planları oluşturun

360° geri bildirim ekleyin

Bir sonraki adımları içeren net bir eylem planı oluşturun

ClickUp ile Performans Değerlendirme Sürecinizi İyileştirin

Yaklaşık 10.000 çalışanı olan bir şirket, yalnızca performans değerlendirmelerine ortalama 35 milyon dolar harcıyor.

Bir yönetici, yılın 210 saatini takım değerlendirmeleri üzerinde çalışarak geçirir.

Performans değerlendirmelerine çok fazla zaman ve kaynak yatırımı yapıldığı için, bunların etkili olmasını ve büyüme ve verimlilik artışı için kullanılmasını sağlamalıyız. Yöneticiler için performans ipuçlarımızın, takımınızla daha etkili değerlendirmeler planlamanıza yardımcı olacağını umuyoruz.

ClickUp gibi performans yönetimi yazılımları, yıllık performans değerlendirmelerini sadece bir formalite icabı bir işlemden, çalışanların ve takımların büyümesini destekleyen verimli konuşmalara dönüştürmenize yardımcı olabilir.

ClickUp'ın performans değerlendirme toplantılarınızı nasıl düzenli ve verimli hale getirebileceğini keşfetmek için bugün ücretsiz denemeye kaydolun. 🚀

SSS

S1. Yönetici olarak performans değerlendirmesinde ne söylemeliyim?

Bir yönetici olarak, performans değerlendirme görüşmelerinde dürüst, kararlı ve tarafsız olmalısınız. Çalışanlarınızın başarılarını takdir etmeli ve sorunlu alanları ele almalısınız. Ayrıca, performanslarını iyileştirmeleri için onlara gerekli araçları sağlamalısınız.

Çalışanların endişelerini dile getirmelerine ve kendilerini değerlendirmelerine olanak tanıyın. Aktif bir dinleyici olun ve değerlendirmeyi, çalışanların gelecek hedefleri ve bu hedeflere ulaşmak için planları hakkında sorular sorarak sonlandırın.

S2. Bir yönetici performans değerlendirmesi için üç şekilde nasıl hazırlanabilir?

Bir yönetici olarak, çalışan performans değerlendirmelerine şu üç şekilde hazırlanabilirsiniz:

a. Görüşme için ihtiyacınız olan bilgileri toplamak önemlidir. Bu bilgiler, çalışanın başarıları, eksiklikleri ve yıl için atanan görevleri gibi veriler olabilir. ClickUp'ın Performans Değerlendirme Şablonu, bu parametreleri net bir şekilde belirlemenize ve daha sonra bunlara başvurmanıza yardımcı olabilir.

b. Değerlendirme için net hedefler belirlemeli ve açık tartışmalara alan tanıyarak önemli sapmaları sınırlamalısınız.

c. Son olarak, değerlendirme başlamadan önce diğer paydaşlarla görüşerek, çalışan hakkındaki görüşlerinin sizin görüşlerinizle uyumlu olup olmadığını veya ele alınması gereken herhangi bir nokta olup olmadığını kontrol edebilirsiniz.

S3. Bir yönetici için performans değerlendirmesi nasıl yapılır?

Bir yönetici için performans değerlendirmesi, normal performans değerlendirmesinden sadece biraz farklıdır. Temel fark, yöneticinin liderlik becerileri ve takımıyla olan ilişkilerinin de değerlendirmeye dahil edilmesidir.

Bu, takımın kendi gözetimleri altındaki başarısını ölçmeyi ve genel performansı iyileştirme ve daha iyi sonuçlar elde etme konusunda geri bildirim sağlamayı içerir.

Bir yöneticinin performansını değerlendirmek için, takımlarının yöneticinin yönetim becerileri ve diğer nitelikleri hakkında anketler doldurmasını sağlamalısınız.

Q4. Bir yönetici olarak takımınız için ne sıklıkla performans değerlendirmeleri yapmalısınız?

Takımınız için yıllık, altı aylık, üç aylık veya daha sık değerlendirmeler yapabilirsiniz. Bazı yüksek etkili projeler veya roller, daha sık değerlendirmelerden fayda sağlayabilir.

Kuruluşun ihtiyaçlarına göre, gereksiz stres yaratmadan düzenli kontroller yapmayı sağlayan bir denge bulmalısınız. İş yükünü ve anlamlı geri bildirimlerin gerekliliğini göz önünde bulundurun.

S5. Performans değerlendirme sürecini takımınız için nasıl şeffaf ve adil tutabilirsiniz?

Takımınızın performans değerlendirmelerinde şeffaflık ve adaleti sağlamanın en iyi yolu, beklentileri ve performans kriterlerini önceden açıkça iletmektir. Mümkün olduğunca ölçülebilir ve nesnel metrikler kullanın.

Geri bildirimleri gözden geçirmek, soruları yanıtlamak ve açıklamalarda bulunmak için değerlendirme sonrası görüşmeler planlayın. Açık iletişimi teşvik edin ve belirli projeler veya genel yönetimle ilgili olabilecek endişeleri giderin.

Mümkün olduğunda, çalışanları hedeflerinin ayarlanmasına dahil edin. Bu, sahiplik duygusunu geliştirir ve bireysel hedeflerin gerçekleştirilmesini destekler.