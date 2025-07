2025'in En İyi 10 Proje Dönüm Noktası İzleme Yazılımı

Dönüm noktaları, kısa bir sprint veya karmaşık, çok takımlı bir proje planı olsun, bir projenin ilerlemesini izlemeniz için anahtar işaretler görevi görür.

Bu dönüm noktaları, projenizin planlanan programa göre ne kadar ilerlediğini ölçmeye yardımcı olurken, motivasyon ve başarı duygusu sağlar. Gerçek ilerlemenizi planlanan dönüm noktalarıyla karşılaştırarak, proje yöneticileri sapmaları, gecikmeleri veya olası sorunları erken aşamada tespit edebilir ve projeyi yolunda tutmak için uygun önlemleri alabilir.

Ancak ne yazık ki, birden fazla kritik görev ve dönüm noktası arasında koştururken işleri elinizden kaçırmak çok kolaydır. Dönüm noktalarınızı ve proje ilerlemenizi takip etmek için yardıma ihtiyacınız varsa, bu 10 en iyi dönüm noktası yazılımı uygulaması sizi tekrar yoluna sokacaktır.

Proje Dönüm Noktası Yazılımında Nelere Dikkat Etmelisiniz?

Dönüm noktaları için proje yönetimi yazılımı seçerken dikkat etmeniz gereken birkaç nokta vardır:

Proje planlamasının kurulması ve yönetilmesi için daha az zaman harcamanızı sağlayacak, dönüm noktalarını kolayca ayarlama yöntemi

Proje kapsamındaki tüm görevlerinizi gösteren dönüm noktası grafikleri oluşturma yeteneği

Projenizin dönüm noktalarını kullanıcı dostu bir şekilde görselleştirerek, projenizin herhangi bir anda ne kadar ilerlediğini ve bireysel görevlerin proje hedefleriyle nasıl bağlantılı olduğunu kolayca görebilirsiniz

Profesyonel hedef ayarlarınız ile yazılımın dönüm noktası özellikleri arasında doğrudan bağlantı, her bir anahtar dönüm noktasının projenin başarısına katkıda bulunmasını sağlar

Dönüm noktaları, görevler ve ayrıntılar arasında benzer bir doğrudan bağlantı, başarılı proje yürütme ve genel proje yaşam döngüsüne odaklanmanıza yardımcı olur

Tüm ücretsiz proje yönetimi yazılımları dönüm noktası özelliği sunmaz. Ancak bu özelliği sunan yazılımlar, proje planlama ve yürütme aşamalarında dönüm noktası izleme ve yönetiminden tam olarak yararlanabilmeniz için yukarıdaki tüm avantajları sağlamalıdır.

Kullanabileceğiniz En İyi 10 Dönüm Noktası İzleme Uygulaması

Dönüm noktaları proje yönetimi ile çok yakından bağlantılı olduğundan, en iyi proje yönetimi yazılım platformlarından bazıları yerleşik dönüm noktası izleme özelliklerine sahiptir. Ayrıca, yalnızca dönüm noktaları için özel olarak geliştirilmiş birkaç araç da bulunmaktadır.

Bu liste her iki dünyanın en iyilerini kapsıyor!

ClickUp'ta dönüm noktalarını takip ederek herkesin aynı sayfada olduğundan emin olun ve projeleri zamanında teslim edin

Tüm verimlilik ve proje planlama süreçleriniz için tek proje yönetimi yazılımı uygulamasıdır. Proje yönetimi, anahtar teslimatlar için gösterge panelleri, hedef belirleme, zaman takibi, ilerleme raporları — ne ararsanız bizde var.

Görevlerinizi kolayca proje dönüm noktalarına dönüştürebilirsiniz. Ardından, bu dönüm noktalarını hedeflere bağlayın ve bunlara daha fazla görev ve bağımlı dönüm noktaları ekleyin. Hatta, proje dönüm noktalarını hızlı bir şekilde oluşturmak için ClickUp Dönüm Noktası Grafiği Şablonu gibi önceden oluşturulmuş ve kullanıma hazır şablonlara da sahipsiniz.

ClickUp'ın en iyi özellikleri

ClickUp sınırlamaları

Kapsamlı otomasyon, özellikle karmaşık ve çok katmanlı projelerde birçok uyarı ve hatırlatıcıya yol açabilir

Platformun kapsamlı yapısı, güçlü olmakla birlikte, sadece Milestone özelliğini denemek isteyen kullanıcılar için başlangıçta biraz karmaşık gelebilir

ClickUp fiyatlandırması

Sonsuza Kadar Ücretsiz

Sınırsız : Kullanıcı başına aylık 5 ABD doları

İş : Kullanıcı başına aylık 12 ABD doları

Business Plus : Kullanıcı başına aylık 19 ABD doları

Enterprise: Fiyatlandırma için iletişime geçin

ClickUp derecelendirmeleri ve yorumları

G2 : 4,7/5 (8.000'den fazla yorum)

Capterra: 4,7/5 (3.600'den fazla yorum)

2. Toggl Plan

Toggl aracılığıyla Plan

Proje yöneticileri için görsel bir proje yönetimi aracı olan Toggl Plan'ın, proje dönüm noktalarını izleme yeteneklerini de içermesi son derece doğaldır. Toggl Plan'da, dönüm noktaları, sürükle ve bırak proje planlama zaman çizelgesinin bir parçası olarak en anlamlı hale gelir; burada her dönüm noktası, daha büyük proje çerçevesinde renk kodlu bir kontrol noktası olarak görünür.

Toggl Plan, iş yükü yönetim sistemi olarak da işlev görür ve bu sayede proje yönetimi dönüm noktaları da benzersiz bir rol üstlenebilir. Örneğin, takım programları ve kaynak planlaması gibi konulardan da sorumlu olan proje yöneticileri, bu özelliği kullanarak dönüm noktalarını, ulaşmaları gereken projenin diğer gereksinimlerine (bütçe sınırları gibi) bağlayabilir.

Toggl Plan en iyi özellikleri

Proje dönüm noktalarının süresinden, görsel proje zaman çizelgesinde her dönüm noktasını ayırt etmek için kullandığınız renge kadar, proje dönüm noktaları için tam özelleştirme

Tek bir genel dönüm noktası (örneğin, tüm projelerin kuruluş genelinde gözden geçirilmesi) tüm ilgili zaman çizelgelerine aktarılabilen, projeler arası işlevsellik

Proje yöneticilerinin ve dış paydaşların üst düzey bir genel bakış elde etmelerine yardımcı olan, yalnızca proje dönüm noktalarını içeren ve bireysel görevleri içermeyen kapsamlı proje planlarını paylaşma yeteneği

Kullanımı kolay ve modern arayüzü sayesinde, kısa sürede öğrenerek kullanmaya başlayabilirsiniz

Toggl Plan sınırlamaları

Kullanıcıları için dönüm noktası fonksiyonlarını sınırlayan nispeten statik bir web uygulaması

Üçüncü taraf entegrasyonları sınırlıdır ve Toggl'un kullanıcıları kendi yazılımı içinde tutmak gibi açık bir hedefi vardır. Plan

Platformun kasıtlı olarak basit olması, Toggl'da yerleşik olanların ötesinde daha gelişmiş proje yönetimi araçları arayan bazı kullanıcılar için sorun oluşturabilir. Plan

Toggl Plan fiyatlandırması

Takım : Kullanıcı başına aylık 8 $

İş: Kullanıcı başına aylık 13,35 $

Toggl Planı derecelendirmeleri ve yorumları

G2 : 4,3/5 (37 yorum)

Capterra: 4,6/5 (100+ yorum)

3. Nifty

Nifty aracılığıyla

Yol haritaları, görev listeleri, belgeler, sohbet, otomasyon—Nifty hepsine sahiptir. Ve buna sağlam dönüm noktası fonksiyonelliği de dahildir.

Elbette, hepsi bir arada verimlilik aracı, proje dönüm noktası özelliğini ön plana çıkaran bir satış argümanı olarak kullanmaz. Ancak bu özellik, daha büyük projeleri düzenlemek, önceliklendirmek ve izlemek için Görevler özelliği altında gizlidir.

En iyi özellikler

Görev listelerini dönüm noktalarına dönüştürün, böylece proje yöneticisi o dönüm noktası içindeki tüm görevlerin ilerlemesini takip edebilir

Proje dönüm noktaları, otomatik raporlama işlevinde görünür ve bu sayede tüm paydaşlara proje süreçleri hakkında dinamik raporlar yapabilirsiniz

Bir proje içindeki dönüm noktalarına göre sıralayın, görevleri görev düzeylerine ve projenin ilerlemesi için ulaşmanız gereken anahtar kontrol noktalarına göre düzenleyin

Google Dokümanlar ve Google Takvim gibi verimlilik araçlarıyla yerel entegrasyonlar, Nifty platformu dışında bile takım üyelerinin işlerden haberdar olmasını sağlar

Kullanışlı sınırlamalar

Yaklaşan dönüm noktaları ve görev son tarihleri için otomatik hatırlatıcılar ayarlayamama gibi sınırlı bildirim ve hatırlatıcı fonksiyonları

Platformdaki arama fonksiyonu her zaman sezgisel değildir ve her zaman en alakalı sonuçları vermez

Yavaş yükleme süreleri, hızlı ve gerçek zamanlı hareket etmesi gereken projelerde iletişim sorunlarına yol açabilir

Uygun fiyatlandırma

Ücretsiz

Başlangıç : Kullanıcı başına aylık 5 $

Pro : Kullanıcı başına aylık 10 ABD doları

İş : Kullanıcı başına aylık 16 ABD doları

Kurumsal: Fiyatlandırma için iletişime geçin

Nifty Plan derecelendirmeleri ve yorumları

G2 : 4,7/5 (400'den fazla yorum)

Capterra: 4,7/5 (300'den fazla yorum)

4. GanttPRO

GanttPRO aracılığıyla

Adından da anlaşılacağı gibi, GanttPRO büyük ölçüde Gantt grafikleri oluşturmaya odaklanmıştır. Başlangıçta imalat endüstrisi için tasarlanmış ancak tüm kullanım durumlarına uygulanabilen platform, proje yöneticilerinin ilerlemelerini izlemelerine ve bir sonraki projelerini planlamalarına yardımcı olmak için alternatif görünümler (Kanban gibi) de sunar. İş akışlarını planlama, proje dönüm noktalarını izleme ve hatta kaynak yönetimi bile burada mümkündür.

GanttPRO'nun en iyi özellikleri

Bir proje içindeki tüm görevleri, proje dönüm noktalarını ve zaman çizelgelerini alan ve bunları tamamlamak için en iyi ve en verimli yolu tahmin eden bir Kritik Yol fonksiyonu

GanttPRO platformunu kullanmayan paydaşlarla Gantt grafiğini yazdırmak ve paylaşmak için kolay dışa aktarma olanakları

Tüm projelerin sezgisel sürüm kontrolü, projenin geçmişine geri dönmenizi ve önceki proje durumlarını istediğiniz zaman geri yüklemenizi sağlar

GanttPRO sınırlamaları

Tam Gantt grafiğinin ötesinde genel bir proje zaman çizelgesi görünümü bulunmadığından, kullanıcıların proje dönüm noktalarını kolayca gözden geçirmeleri zorlaşır

Bu kılavuzdaki birçok alternatiften daha karmaşık olan bu yazılım, özellikle Gantt grafiklerine aşina olmayan yeni kullanıcılar için, kullanıcı dostu olmaktan çok işlevselliğe odaklanmıştır

Web tabanlı platform dışında görevleri, dönüm noktalarını veya proje ilerlemesini izlemek için mobil uygulama yok

GanttPRO fiyatlandırması

Temel : Kullanıcı başına aylık 7,99 $

Pro : Kullanıcı başına aylık 12,99 $

İş : Kullanıcı başına aylık 19,99 $

Kurumsal: Fiyatlandırma için iletişime geçin

GanttPRO puanları ve yorumları

G2 : 4,8/5 (400'den fazla yorum)

Capterra: 4,8/5 (400'den fazla yorum)

5. OpenProject

OpenProject aracılığıyla

Nadir bir açık kaynak çözümü olan Almanya merkezli OpenProject, iki alanda öne çıkıyor: esneklik ve veri güvenliği. Gelişmiş şifreleme, girdiğiniz her şeyin güvende olmasını sağlarken, aracın açık kaynak yapısı onu esnek ve her sektör ve her tür proje yönetimi stratejisi için uygun hale getirir.

OpenProject'in en iyi özellikleri

Görsel ve sezgisel proje zaman çizelgesi görünümü, proje yönetimi yazılımında ön tanımlıdır, böylece daha büyük dönüm noktalarını her zaman bir bakışta görebilirsiniz

Proje görevleri, aşamaları ve dönüm noktaları arasındaki ilişkilerin açık ve görsel bir şekilde özetlenmesi, neyin, ne zaman ve neden yapılması gerektiğine dair genel bir bakış sağlar

Topluluk seçeneği her zaman ücretsizdir ve özellikle küçük işletmeler için ilgili ve faydalı olacak kadar yeterli işlevsellik sunar

OpenProject sınırlamaları

Projeleri, görevleri ve dönüm noktalarını düzenlemek, özellikle diğer proje yönetimi yazılımlarına aşina olan kullanıcılar için bazen mantıksız olabilir

Ön tanımlı proje zaman çizelgesi harika olsa da, daha benzersiz kullanım durumları veya projeler için özelleştirmek zor olabilir

Sınırlı otomasyon yetenekleri, hala oldukça fazla manuel proje zaman çizelgesi ve görev yönetimi gerektirir

OpenProject fiyatlandırması

Topluluk : Ücretsiz

Temel : Kullanıcı başına aylık 7,25 $

Profesyonel : Kullanıcı başına aylık 13,50 $

Premium : Kullanıcı başına aylık 19,50 $

Kurumsal: Fiyatlandırma için iletişime geçin

OpenProject puanları ve yorumları

G2 : 3,7/5 (20+ yorum)

Capterra: 4,5/5 (90+ yorum)

6. nTask

NTask aracılığıyla

Mevcut en popüler proje yönetimi çözümlerinden biri olan nTask'ın böyle bir listede yer alması çok doğal. Ve elbette, dönüm noktaları, özellikle projenizin başlangıcından tamamlanmasına kadar zaman çizelgesindeki kritik anları temsil etmek için nTask ile projeler oluşturmanın doğal bir yoludur.

nTask'ın en iyi özellikleri

Proje dönüm noktalarının normal görevlerle karşılaştırmalı olarak net bir tanımı ve tüm proje bağlamında doğru kullanımını sağlamak için birçok kılavuz

Dönüm noktalarını ve bu dönüm noktalarının altındaki görevlerle ve üstlerindeki proje hedefleriyle nasıl bağlantılı olduğunu vurgulayan esnek pano ve takvim görünümleri

Projeleri daha küçük parçalara ayırmak ve uzun proje zaman çizelgelerinde daha hızlı başarıları kutlamak için proje dönüm noktalarını raporlama yeteneği

nTask sınırlamaları

Sınırlı rehberli platform entegrasyonu, kullanıcıların proje yönetimi yazılımında kendi başlarına yolunu bulmaya bırakıyor

Bu listedeki diğer seçeneklere kıyasla nispeten basit bir takvim görünümü, zaman dilimlerini özelleştirememek dahil

nTask fiyatlandırması

Premium : Kullanıcı başına aylık 3 ABD doları

İş : Kullanıcı başına aylık 8 ABD doları

Kurumsal: Fiyatlandırma için iletişime geçin

nTask puanları ve yorumları

G2 : 4,4/5 (17 yorum)

Capterra: 4,2/5 (100'den fazla yorum)

7. Scoro

Scoro aracılığıyla

Kapsamlı bir iş yönetimi yazılımı seçeneği olan Scoro, takım işbirliği araçları arayan profesyonel hizmet sektöründeki ajanslar ve diğer işletmeler için idealdir. Hedef, işletmelere işlerini ve iş akışlarını yönetmek için ihtiyaç duydukları her şeyi sağlamaktır ve dönüm noktaları bu denklemin önemli bir parçasıdır.

Scoro'nun en iyi özellikleri

Esnek Gantt Grafiği görünümü, önemli görevleri ve dönüm noktalarını özetleyebilir ve daha fazla ayrıntı için tüm bağımlılıkları ve alt görevleri içerecek şekilde genişletebilirsiniz

Görevleri tek tek dönüm noktalarına ekleyerek bunları otomatik olarak proje aşamalarına dönüştürme özelliği, bu sayede o dönüm noktasında tamamlanmamış tüm görevlerin zaman dilimini kapsar

Scoro sınırlamaları

Bu listedeki diğer araçlara kıyasla daha pahalı bir seçenektir

Gantt Grafiği görünümü ve görev bağımlılıkları gibi en yararlı proje dönüm noktası özelliklerinin çoğu, yalnızca daha yüksek fiyat kademelerinde mevcuttur

Scoro fiyatlandırması

Temel : Kullanıcı başına aylık 26 $

Standart : Kullanıcı başına aylık 37 ABD doları

Pro : Kullanıcı başına aylık 63 ABD doları

Ultimate: Fiyatlandırma için iletişime geçin

Scoro puanları ve yorumları

G2 : 4,5/5 (300'den fazla yorum)

Capterra: 4,6/5 (200'den fazla yorum)

8. Dönüm Noktası Planlayıcı

Milestone Planner aracılığıyla

Bu listede ilk (ve tek) özel proje dönüm noktası yazılımına geldik. Milestone Planner, bir proje yönetimi yazılımı gibi davranmaz, ancak tamamen daha büyük planlama sürecine odaklanır ve bu da onu bulabileceğiniz en basit ve en anlaşılır dönüm noktası izleme araçlarından biri yapar.

Milestone Planner'ın en iyi özellikleri

Masaüstü bilgisayarlar, tabletler ve telefonlarda eşit derecede iyi çalışan basit ve sezgisel bir arayüz

Proje zaman çizelgesi oluşturmak ve dönüm noktalarını ayarlamak için sürükle ve bırak kullanıcı deneyimi

Gantt grafiklerini PDF ve diğer dosya biçimlerine aktarabileceğiniz kolay Gantt Grafik görünümleri

Dönüm Noktası Planlayıcı sınırlamaları

Daha kapsamlı bir proje yaşam döngüsü veya görev yönetimi aracı olarak kullanılamaması (en iyi haliyle Milestone Planner yalnızca bir planlama aracıdır)

2000'lerin ortalarını anımsatan, biraz modası geçmiş grafikler

Milestone Planner fiyatlandırması

Profesyonel Sürüm : 8,80 $/ay (yalnızca tek kullanıcı)

İş Sürümü : Kullanıcı başına aylık 3,21 ABD doları

Takım Sürümü : Kullanıcı başına aylık 6,38 $

Kurumsal Sürüm: Fiyatlandırma için iletişime geçin

Dönüm Noktası Planlayıcı derecelendirmeleri ve incelemeleri

G2 : 3/5 (1 yorum)

Capterra: Henüz yorum yok

9. ProjectManager

ProjectManager aracılığıyla

İşte basitliği ile öne çıkan bir platform. Evet, arayüzü bu listedeki daha şık ve görsel kullanıcı arayüzü tasarımlarından bazılarına göre Excel'e daha yakın görünebilir. Ancak bunun karşılığında, diğer alternatifler kadar yetkin bir şekilde proje dönüm noktası izleme özelliğini kullanan güçlü bir proje ve iş yönetimi platformu elde edersiniz.

ProjectManager'ın en iyi özellikleri

Dönüm noktaları, platformun raporlama özelliğine doğrudan entegre olur, böylece tüm kullanıcılar proje takvimi hakkında raporlar oluşturabilir ve genel proje ilerlemesini kolayca izleyebilir

Dönüm noktalarında görev önceliklendirme ve hiyerarşi, proje ekibinizin belirli bir proje zaman çizelgesinde ve proje yaşam döngüsünde en önemli işlere odaklanmasına yardımcı olur

ProjectManager sınırlamaları

Otomasyon, ProjectManager'ın bazı karmaşık işlemlerini basitleştirebilir, ancak bu yazılım dönüm noktaları için oldukça karmaşık bir yazılım olmaya devam etmektedir, bu nedenle küçük işletmeler veya tek kullanıcılar için uygun olmayabilir

Mobil uygulama, yalnızca web tabanlı ana platformda bulunan sınırlı işlevsellik ve özellikler nedeniyle büyük ölçüde kullanılmamaktadır

ProjectManager fiyatlandırması

Takım : Kullanıcı başına aylık 13 ABD doları

İş : Kullanıcı başına aylık 24 ABD doları

Kurumsal: Fiyatlandırma için iletişime geçin

ProjectManager puanları ve yorumları

G2 : 4,4/5 (80+ yorum)

Capterra: 4. 1/5 (300+ yorum)

10. Xebrio

Xebrio aracılığıyla

Başlangıçta yazılım geliştirme takımları ve donanım BT takımları için tasarlanan Xebrio, sektörünüz ne olursa olsun, ilk planlamadan piyasaya sürülmeye kadar tüm proje dönüm noktalarını izlemenize yardımcı olabilir. Projenizi daha küçük parçalara ve aşamalara bölün, bu aşamalarda projenizin başarısını ölçün ve en karmaşık çevik projeler ve şelale geliştirme projeleri için bile bu başarıları raporlayın.

Xebrio'nun en iyi özellikleri

Her bir proje aşamasının kolay planlanması ve raporlanması için projelerin hem içinde hem de dışında kullanılabilen özel bir proje dönüm noktası izleyici

Proje takım üyelerine görevler atama ve dönüm noktaları için sorumlulukları paylaşma yeteneği, hesap verebilirlik oluşturmak için özellikle yazılım proje planlarında hızlı gelişen sprintlerde faydalıdır

Xebrio sınırlamaları

Başlangıçta BT takımları için tasarlanmıştır, bu nedenle en güçlü özelliklerinden bazıları BT sektöründe çalışanlar için daha uygun olabilir

Yalnızca web uygulamasında bildirimler bulunur, yani etiketler, görevler ve bir projenin ilerlemesi hakkında uyarılar almak için yalnızca platformun kendisini kontrol edebilirsiniz

Xebrio fiyatlandırması

Gereksinim Yönetimi : Kullanıcı başına aylık 5 ABD doları

Gereksinimler ve Test Kapsamı : Kullanıcı başına aylık 10 ABD doları

Enterprise: Fiyatlandırma için iletişime geçin

Xebrio derecelendirmeleri ve yorumları

G2 : 4/5 (1 yorum)

Capterra: 4,5/5 (2 yorum)

ClickUp ile Proje Dönüm Noktalarını İzleyin

Projeniz sadece birkaç temel görevden oluşmuyorsa ve herhangi bir zamanda yönettiğiniz tek proje değilse, proje dönüm noktası izleme araçları olmadan her şeyi takip etmek neredeyse imkansız olabilir.

Dönüm noktası izleme, bir hiyerarşi getirir ve proje risklerini en aza indirmeye yardımcı olur. Proje programınızdaki anahtar proje işaretlerini, aşamaları ve önemli etkinlikleri belirleyerek, üst düzey proje hedeflerini ve zaman çizelgelerini unutmadan ilerlemenizi daha ayrıntılı bir şekilde izleyebilirsiniz.

Bunu başarmak için, proje planınızı ve zaman çizelgenizi yönetmek için doğru dönüm noktası yazılımına ihtiyacınız var. ClickUp'ın Sonsuza Kadar Ücretsiz planıyla, ClickUp'ın sizin için doğru seçenek olup olmadığını kendiniz karar verebilirsiniz.

ClickUp, piyasadaki en iyi dönüm noktası yazılımıdır, ancak taraflı olduğumuzun farkındayız. Kendiniz deneyin. Ücretsiz kaydolun ve proje takipçinize dönüm noktalarını eklemeye başlayın!