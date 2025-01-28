2025'te İK Takımları için 10 Çalışan Anketi Yazılımı Aracı

Anket araçları, işyeri kültürü, çalışan net tavsiye skoru ve genel çalışan memnuniyeti hakkında bilgi ve gözlemler toplamak için harika bir yoldur. Anketler ayrıca insan kaynakları departmanlarının eğilimleri belirlemesine ve çalışanların duygularını anlamasına yardımcı olarak şirket kültürünün iyileştirilmesine katkıda bulunur.
Bu anket araçları, çalışanların geri bildirimlerini sistematik bir şekilde toplamanızı ve çalışanların iş memnuniyeti hakkında değerli bilgiler edinmenizi sağlar.
Kişiselleştirilmiş deneyimlere adanmış, veriye dayalı kararları teşvik eden ve dürüst geri bildirimleri destekleyen bir insan kaynakları lideri olarak, en iyi İK ve çalışan anketi yazılımları arasından en iyisini nasıl seçeceksiniz?
Bilgiye dayalı bir karar vermenize yardımcı olmak için, 2024 yılında kullanışlı olacak en iyi 10 çalışan anketi aracını, özellikleri, fiyatları, dezavantajları ve sıralamalarıyla birlikte bir liste halinde derledik.
Çalışan Anketi Yazılımında Nelere Dikkat Etmelisiniz?
Uygun çalışan anketi aracını seçtiğinizden emin olmak için şu özellikleri göz önünde bulundurun:
- Çoklu soru türleri: En iyi çalışan anketi araçları, çoktan seçmeli, derecelendirme ölçeği, matris soruları, açık uçlu sorular ve koşullu mantık sorularından oluşan soru sıralamalarını seçmenize olanak tanır
- Anket şablonları: Çalışan anketi yazılımı, çalışanlarınızdan içgörüler toplamaya yönelik soruların yer aldığı önceden hazırlanmış anket şablonlarına sahip olmalı ve dürüst geri bildirimleri teşvik etmek için sorular, yanıt seçenekleri ve talimatlar için özelleştirilebilir düzenler sunmalıdır
- Entegrasyonlar: İnsan kaynakları yazılımınız ve işyeri iletişim kanallarınızla entegre olmayan bir çalışan anketi aracının ne faydası var? Birden fazla platform arasında geçiş yapmak yerine, tek bir gösterge panelinden çalışan anketinizi oluşturmanıza, yürütmenize ve etkinliğini ölçmenize olanak tanıyan bir bağlılık anketi aracını tercih edin
- Kullanıcı dostu arayüz: Herhangi bir araç, özellikle de çalışan anket yazılımı seçerken kullanıcı dostu bir arayüz çok önemlidir. Öğrenmesi, kullanması ve gezinmesi kolay bir yazılım, bağlılık anketi hedeflerinize daha verimli bir şekilde ulaşmanıza yardımcı olacaktır
- Eyleme geçirilebilir veriler toplayın: Analitik ve raporlama özelliklerine sahip anket araçlarını seçin. Anketlerden elde edilen veriler, iyileştirme alanlarını belirlemenize ve bilinçli kararlar almanıza yardımcı olacaktır
- Dağıtım kanalları: Çalışan verilerini toplamak için anketi e-posta, mobil uygulama üzerinden erişilebilen web tabanlı bir platform gibi birden fazla dağıtım kanalı üzerinden gönderebilmeli, hatta hatırlatıcılar planlayıp yanıt oranını izleyebilmelisiniz
Kullanabileceğiniz En İyi 10 Çalışan Anketi Yazılımı
Anketler oluşturmak, dağıtmak, geri bildirim toplamak ve çalışan anket geri bildirim verilerini analiz etmek için en iyi 10 çalışan anket aracı.
1. ClickUp
ClickUp, çalışan anketleri gerçekleştirmek için yeni başlayanlar için kolay ve son derece özelleştirilebilir bir platformdur. Her şeyi içeren proje yönetimi aracı, bir kuruluş içindeki her departmana hitap eder, ancak insan kaynakları takımlarının mutlak favorisidir.
Holistik çalışan geri bildirimlerini toplamanızı ve analiz etmenizi, yıllık anketler göndermenizi, memnuniyeti ölçmenizi ve şirket kültürünü daha iyi anlamanızı sağlayan akıcı bir anket ş akışı sunar.
İşe alımdan oryantasyona, performans değerlendirmesine ve çalışan memnuniyetine kadar İK görevlerini, projelerini ve iş akışlarını oluşturun ve yönetin. ClickUp'ın süreç haritalama araçları, formlarınıza mantık atlamaları, koşullu alanlar ve zorunlu alanlar eklemenizi sağlar.
ClickUp'ın mevcut şablonlarını özelleştirin veya metin, sayı, açılır menü, onay kutusu, derecelendirme ve daha fazlası gibi çeşitli anket soruları içeren özel formlar oluşturun ve ClickUp'ın İK yönetim platformuyla ideal İK sistemini oluşturun.
Çalışan anketlerinizi e-posta, bağlantı veya gömülü kod yoluyla dağıtabilir ve çalışanların geri bildirimlerini gerçek zamanlı olarak toplayabilirsiniz. Form verilerinizi ClickUp'ta görüntüleyin ve analiz edin veya Google E-Tablolar, Excel veya PDF gibi diğer araçlara aktarın.
Çalışan anketlerinizi e-posta, bağlantı veya gömülü kod yoluyla dağıtabilir ve çalışanların geri bildirimlerini gerçek zamanlı olarak toplayabilirsiniz. Form verilerinizi ClickUp'ta görüntüleyin ve analiz edin veya Google E-Tablolar, Excel veya PDF gibi diğer araçlara aktarın.
ClickUp'ın anahtar özellikleri
- Yönetim, şirket kültürü, maaşlar, yan haklar ve çalışma ortamı ile ilgili geri bildirimleri toplamak için çalışan geri bildirim formu şablonlarını kullanın
- ClickUp Çalışan Geri Bildirim Formu Şablonunu başlangıç noktası olarak kullanın, çalışan geri bildirim anketlerinizi geliştirin ve ClickUp Pano Görünümü'nü kullanarak soruları kolay anlaşılır ve okunabilir bir biçimde yapılandırın
- ClickUp otomasyon seçeneklerini kullanarak anket dağıtımınızı, anket içgörülerini ve analizlerini ve form oluşturmayı otomatikleştirin
- ClickUp'ın proje yönetimi aracıyla projeleri yönetin, görevleri izleyin, belgeleri paylaşın ve işlevler arası ekip çalışmasını ve işbirliğini kolaylaştırın. Artık uygulama arasında geçiş yapmaya ve bilgi karadeliklerine son. ClickUp ile her şeyi sorunsuz bir şekilde bir araya getirin ve işleri daha hızlı tamamlamaya odaklanın
- Anket fikirleri üretmek, anket sorularınızı kolay anlaşılır hale getirmek ve ses ve video transkripsiyonu eklemek için ClickUp Brain'i yaratıcı yardımcınız olarak kullanın. Anket sonuçlarını birleştirerek AI kullanarak içgörüler elde edin
ClickUp sınırlamaları
- İlk kez kullananlar için bir öğrenme eğrisi vardır
ClickUp fiyatlandırması
- Sonsuza Kadar Ücretsiz
- Sınırsız: Kullanıcı başına aylık 7 $
- İş: Kullanıcı başına aylık 12 ABD doları
- Enterprise: Özel fiyatlandırma
- ClickUp AI: Tüm ücretli planlarda üye başına aylık 5 $ karşılığında kullanılabilir
ClickUp puanları ve yorumları
- G2: 4,7/5 (9.000+ yorum)
- Capterra: 4,7/5 (4.000+ yorum)
2. TINYpulse
TINYpulse, organizasyonel kültürünüzde veriye dayalı değişiklikler yapmanıza yardımcı olmak için çalışan bağlılığı, geri bildirim ve koçluk fırsatları hakkında özelleştirilmiş, eyleme geçirilebilir içgörüler sağlayan bulut tabanlı bir çalışan anketi aracıdır.
Uzmanlar tarafından geliştirilen bilimsel süreçler ve gelişmiş görselleştirme yöntemlerini kullanarak fırsatları ortaya çıkarın ve sorun haline gelmeden iyileştirilmesi gereken alanları belirleyin.
TINYpulse'un en iyi özellikleri
- çalışan bağlılığını artırmak için 300'den fazla bilimsel olarak desteklenen soru ve çalışan Net Promoter Score (eNPS) anketi gibi önceden tasarlanmış şablonlar
- Açıklama için gizli olarak iletişime geçme seçeneği ile %100 anonim anket yanıtları toplayın
- Eyleme geçirilebilir içgörüler ve öneriler keşfedin ve verileri kullanarak çalışanların takdirini izleyin ve raporlayın
TINYpulse sınırlamaları
- Diğer yazılımlarla entegrasyon manuel iş gerektirir
- Sınırlı anket özelleştirme ve markalama seçenekleri
TINYpulse fiyatlandırması
- Özel fiyatlandırma
TINYpulse puanları ve yorumları
- G2: 4,4/5 (200'den fazla yorum)
- Capterra: 4,6/5 (40+ yorum)
3. SurveyLab
SurveyLab, çok kanallı deneyimi ile farklı cihazlardan hedef kitlenize ulaşmanızı sağlar.
Anketleri yayınlayın ve URL bağlantıları, e-posta/SMS davetiyeleri, açılır pencereler, QR kodları, web sitesi bileşenleri, 360 derece geri bildirim veya özel bir mobil uygulama aracılığıyla çalışanların geri bildirimlerini toplayın.
Anketleri birden fazla dilde tasarlayın, anket sonuçları ve yanıtlayanlar için mantık ve özel değişkenler ekleyin ve anket sonuçlarını Zapier, MailChimp ve Google Analytics gibi platformlarla entegre edin.
SurveyLabs'ın çevrimiçi paneli ile 150 ülkede 100 milyondan fazla katılımcıdan oluşan çeşitli bir havuza ulaşın. Çalışanlar, herhangi bir yazılım yüklemeden anonim geri bildirim yanıtlarını gönderebilir ve soru veya yanıt sayısında kısıtlama olmaksızın bağlılık anketleri gerçekleştirebilirsiniz.
SurveyLab'ın en iyi özellikleri
- Sürükle ve bırak arayüzü ve 200'den fazla şablon kullanarak çalışan anketleri oluşturun
- Gelişmiş mantık ve dallanma seçenekleriyle yanıtlara göre anket araçlarını özelleştirin
- Gerçek zamanlı raporlar ve analizlerden yararlanarak çalışan anket verilerini görselleştirin ve dışa aktarın
SurveyLab sınırlamaları
- Bazı kullanıcılar soru numaralandırma ve anket yükleme hızıyla ilgili sorunlar bildirdi
- Ücretsiz plan, ayda 100 anket yanıtı ve anket başına 10 soru ile sınırlıdır
SurveyLab fiyatlandırması
- Başlangıç: Aylık 49 $
- Gelişmiş: Aylık 99 $
- Profesyonel: Aylık 249 $
- Enterprise: Özel fiyatlandırma
SurveyLab puanları ve yorumları
- G2: 4,5/5 (90 yorum)
- Capterra: 4,9/5 yıldız (60 yorum)
4. Culture Amp
Çalışanlar, her kuruluşun özüdür. Araştırmalar, olumlu bir iş ortamı yaratmanın en iyi yetenekleri çekmek için en güvenilir yol olduğunu göstermiştir.
Bu değişken ve durgunluk eğilimli zamanlarda olumlu çalışan bağlılığını nasıl sağlayabilirsiniz? Sektör karşılaştırmaları yeterli mi?
Culture Amp'ın hepsi bir arada çalışan bağlılığı platformu, değişim öncesi ve sonrası geçişi kolaylaştırır.
Çalışan bağlılığı ve performans yönetimi ile ilgili değerli içgörüler toplayın ve anlık anketler ve eNPS kullanarak çalışanlarınızın geri bildirimlerini analiz edin. Culture Amp, duygu analizini izlemenize, başarıları tanımanıza ve ödüllendirmenize, çalışan memnuniyetini ölçmenize ve anonim geri bildirimler toplamanıza olanak tanır.
Çalışanların geri bildirimlerini eyleme dönüştürün ve zorlu mali dönemlerin uzun vadede iş ortamınızı olumsuz etkilememesini sağlayın.
Culture Amp'ın en iyi özellikleri
- Çalışanların işe alımından işten ayrılmalarına, etkinlik tabanlı anketlere ve daha fazlasına kadar çalışan bağlılığının tüm yönlerini ele alan hazır ve özelleştirilebilir anket şablonları
- Bireyler ve takımlar için 1'e 1 görüşmeler, değerlendirmeler, kalibrasyonlar ve sürekli geri bildirimler aracılığıyla etkili hedef izlemeyi kolaylaştırın.
- Çalışanlara, meslektaşları, yöneticileri ve kendileri dahil olmak üzere farklı perspektiflerden performansları hakkında bütünsel bir anlayış sunun
Culture Amp sınırlamaları
- Anket özelleştirme ve veri aktarımında yaşanan zorluklar
- Mobil uygulama sınırlı işlevsellik ve özellikler sunar
Culture Amp fiyatlandırması
- Özel fiyatlandırma
Culture Amp puanları ve yorumları
- G2: 4,5/5 (900+ yorum)
- Capterra: 4,7/5 (100'den fazla yorum)
5. 15five
15five, takımınızın motivasyon ve hayal kırıklıklarını ölçmek için bağlılığı, yönetici etkinliğini, DEI girişimlerini ve eNPS'yi ölçen, bilimsel olarak desteklenen önceden oluşturulmuş anket şablonları ve modülleri içeren bir performans yönetimi platformudur.
Gösterge paneli, zengin içgörülerle birleştiğinde, bağlılık stratejileri planlamanıza ve çalışanların moralini, performansını ve kalıcılığını olumsuz etkileyen unsurları ele almanıza yardımcı olur.
15five'ın yönetici koçları, içgörüleri eylemlerle birleştirmenize ve özel bir bağlılık stratejisi oluşturmanıza yardımcı olabilir. Geri bildirim ve iyileştirmeye dayalı olumlu bir işyeri kültürü oluşturmak için düzenli olarak anketler gerçekleştirin.
15 beş en iyi özellik
- İlerleme izleme ve raporlama özellikli OKR yönetimi ve uyum araçları
- ENPS, anlık anketler ve özel sorular içeren çalışan bağlılığı anketleri
- Koçluk ve öğrenme platformunda soru şablonları, kendi kendini değerlendirme alıştırmaları ve 15five akademisi bulunmaktadır
15five sınırlamaları
- Kullanıcılar, çalışan anketlerinin özelleştirilmesi ve entegrasyonuyla ilgili sorunlar bildirdi
- Raporlama ve analiz özellikleri diğer anket araçları kadar kapsamlı değildir
15five fiyatlandırma
- Katılım: Kullanıcı başına aylık 4 $
- Performans: Kullanıcı başına aylık 10 ABD doları
- Toplam Platform: Kullanıcı başına aylık 16 ABD doları
15five derecelendirme ve yorum
- G2: 4,6/5 (1700+ yorum)
- Capterra: 4,7/5 (800+ yorum)
6. Deel
Bağımsız bir anket aracı, çalışanlarınız için benimsenme zorlukları ve öğrenme eğrisi oluşturabilir.
Deel'in yerleşik katılım aracı, Slack içinde görüşmeleri düzenlemenizi ve planlamanızı sağlar. Dönüm noktaları veya yıl sonu değerlendirmeleri olsun, Slack içinde anket katılımınızı kesintisiz bir şekilde sürdürün.
Katılım veya Şirket Güveni şablonunu kullanarak başlayın. Ardından, zamanında tamamlanması için kişiselleştirilmiş Slack hatırlatıcıları otomatikleştirilebilir ve iyileştirme alanlarını belirlemek için gönderi, departmanlara, konumlara ve rollere göre filtrelenebilir.
Deel'in en iyi özellikleri
- Anket görüşmelerini doğrudan Slack'te planlayın
- Önceden oluşturulmuş ve özelleştirilebilir anket şablonlarını kullanın ve Slack'te hatırlatıcıları otomatikleştirin
Deel sınırlamaları
- Web sitesinin kullanıcı arayüzünde sık değişiklikler ve konuma bağlı işlevsellik sorunları
- Fatura son teslim tarihinden önce erken para çekme durumunda alıcıdan ek ücret tahsil edilir.
Deel fiyatlandırması
- Deel HR: 200 kişiye kadar ücretsiz
- EOR: Aylık 599 $'dan başlayan fiyatlarla
- Yükleniciler: Özel fiyatlandırma
- Global Bordro: Özel fiyatlandırma
- Göçmenlik: Özel fiyatlandırma
Deel puanları ve yorumları
- G2: 4,8/5 (2300+ yorum)
- Capterra: 4,7/5 (500+ yorum)
7. Qualtrics
Qualtrics, kanıtlanmış, bilimsel temelli bir çalışan anketi yaklaşımına dayalı stratejik dönüşüm sağlamak için geliştirilmiş bir çalışan anketi yazılımıdır ve kurumsal organizasyonların İK süreçlerini ölçeklendirmelerine yardımcı olur.
Çalışanların yaptıkları (nicel) hakkında geri bildirim sağlar ve bunları düşünce ve duygularıyla (nitel) ilişkilendirir. Takımınızı daha iyi anlayın, çalışan bağlılığını artırın ve sektörün belirlediği kriterleri takip etmek yerine çalışanların ihtiyaçlarını karşılamak için değişiklikler yapın.
Qualtrics'in en iyi özellikleri
- 100'den fazla soru türü ve biçimi ile güçlü ve esnek çalışan anketi tasarımı ve mantığı
- Birleşik analiz, maksimum fark, seçim modelleme ve daha fazlası gibi gelişmiş araştırma yöntemleri ve teknikleri
- Geri bildirim sağlamak için gösterge panelleri, grafikler, çizelgeler ve tablolarla kapsamlı veri analizi ve raporlama
Qualtrics sınırlamaları
- Isı haritaları Müşteri Deneyimi modülünde devre dışıdır
- Kullanıcılar, e-posta yanıt biçimi oluştururken müşteri hesaplamalarını ayarlamalıdır
Qualtrics fiyatlandırması
- Özel fiyatlandırma
Qualtrics puanları ve yorumları
- G2: 4,4/5 yıldız (2.800'den fazla yorum)
- Capterra: 4,7/5 (70+ yorum)
8. Zoho Survey
Zoho Survey, çalışanların geri bildirim yanıtlarındaki eğilimleri belirlemek için anketler oluşturmayı, göndermeyi ve analiz etmeyi kolaylaştırır. Sürükle ve bırak özelliği ve kullanıcı dostu arayüzü, onu küçük ve orta ölçekli kuruluşlar için yeni başlayanlar için uygun bir anket aracı haline getirir.
Zoho Surveys ile anket temalarınızı özelleştirebilir, marka logosu, mantık ve değişkenler ekleyebilir, başlık ve gezinme düğmelerini markanızın renklerine uyacak şekilde değiştirebilirsiniz. Son sayfa mantığı atayarak, yanıtlarına göre anket katılımcılarına benzersiz bir açılış sayfası atayabilirsiniz.
Zoho Survey'in en iyi özellikleri
- 25'ten fazla soru türü ve atlama mantığı ve boru hattı gibi özelliklere sahip 200'den fazla hazır şablon
- Anketler, mobil cihazlar dahil tüm ekranlar için otomatik olarak optimize edilir
- Verileri görselleştirmek ve dışa aktarmak için gerçek zamanlı anket raporları ve analizler
Zoho Survey sınırlamaları
- Zoho One kullanıcıları için en iyi sonucu verir, ancak diğer CRM'lerle entegrasyonları yoktur
- Ücretsiz plan, ayda 100 yanıt ve anket başına 10 soru ile sınırlıdır
Zoho Survey fiyatlandırması
- Ücretsiz Plan
- Artı: Ayda 35 $
- Pro: Aylık 49 $
- Enterprise: Aylık 109 $
Zoho Survey puanları ve yorumları
- G2: 4,4/5 (800'den fazla yorum)
- Capterra: 4,6/5 yıldız (400'den fazla yorum)
9. Empuls
Sezgisel çalışan bağlılığı anket aracı Empuls, yorgunluğu ve önyargıları en aza indirgemek için kısa çalışan bağlılığı anketleri sunarak dürüst ve filtrelenmemiş çalışan geri bildirim verilerini teşvik eder.
Çalışanların yolculuğu boyunca anahtar anlarda kısa anketler gönderin ve geri bildirimlerini eyleme dönüştürün. Verileri analiz edin ve herkes için verimli ve olumlu bir iş deneyimi yaratmak için nelerin önemli olduğunu anlayın.
Bu çalışan anketi aracı şeffaflığı teşvik eder ve eşler arası tanınmayı destekleyerek tüm kuruluş genelinde güven ve işbirliği kültürünü geliştirir. ClickUp anketine göre, son derece verimli bilgi çalışanlarının %46'sı işlerinden çok memnun olduklarını belirtmiştir ve çalışan anketleri, çalışanlarınızın motivasyonlarını ve beklentilerini anlamak için ilk adımdır.
Empuls'un en iyi özellikleri
- İK uzmanları tarafından hazırlanan eNPS ve Pulse anketleriyle çalışanların duygularını izleyin
- Bağlılık, performans ve kültür arasındaki bağlantı hakkında içgörüler elde ederek işyeri kültürünü daha da geliştirin
- Veriye dayalı eylem planları, çalışanların bağlılığını azaltan alanları düzeltmeye, çalışan deneyimindeki eksiklikleri gidermeye ve çalışan memnuniyetine katkıda bulunan olumlu işyeri kültürleri oluşturmaya yardımcı olur
Empuls sınırlamaları
- Kullanıcılar ödül puanlarını nakit olarak veya Amazon gibi popüler alışveriş sitelerinde kullanamazlar
- Empuls'u kurmak ve diğer İK araçlarıyla entegre etmek teknik uzmanlık gerektirir
Empuls fiyatlandırması
- Ödüllendirin ve Takdir Edin: Aylık çalışan başına 3 $
- Anketler: Aylık çalışan başına 3 $
- Sosyal İntranet: Aylık çalışan başına 1 $
- Avantajlar ve faydalar: Aylık çalışan başına 2 ABD doları
- Enterprise: Özel fiyatlandırma
Empuls puanları ve yorumları
- G2: 4,6/5 (600'den fazla yorum)
- Capterra: 4,5/5 (70+ yorum)
10. Trakstar
Trakstar, geleneksel metriklerin ötesine geçen ve insan kaynakları yöneticilerinin operasyonlarını iyileştirmelerine yardımcı olan bir performans yönetimi platformudur.
Trakstar, işe alımdan oryantasyona, eğitime ve gelişime kadar çalışan yaşam döngüsünün farklı aşamaları arasındaki bağlantıları kurar. Ayrıca, çalışanların sürekli gelişimini destekler ve bireysel hedefleri stratejik iş hedefleriyle uyumlu hale getirir.
Performans değerlendirmeleri, bağlılık anketleri, hedef belirleme ve izleme, 360 derece değerlendirme geri bildirimi gibi çalışan anket platformlarından elde edilen ayrıntılı algılar, çalışanlarınızı uyumlu hale getirir, motive eder ve tam potansiyellerine ulaşmaları için güçlendirir.
Trakstar'ın en iyi özellikleri
- Anket verilerini gruplara ve tarihlere göre filtreleyerek değişikliklere verilen tepkileri karşılaştırın ve gelecek için bilinçli kararlar alın.
- Anonim yanıtları segmentlere ayırarak sorunlu ve başarılı alanları belirleyin
- Özelleştirilebilir iş akışları, otomatik adımlar ve kapsamlı raporlarla işe alım sürecinizi iyileştirin.
Trakstar sınırlamaları
- Raporlama özellikleri iyileştirilebilir
- İlk kez kullananlar, öğrenme eğrisinin dik olduğundan şikayetçi
Trakstar fiyatlandırması
- Özel fiyatlandırma
Trakstar puanları ve yorumları
- G2: 4,3/5 (300'den fazla yorum)
- Capterra: 4,4/5 (200'den fazla yorum)
En iyi istihdam anketi yazılımı hangisi?
Her seçenek kendine özgü bir şey sunarken, ClickUp'ın yeni başlayanlar için uygun aracı, proje yönetimi, anket oluşturma, gönderme ve analiz etme özelliklerini bir araya getirir, mevcut iş akışlarınızla entegre olur ve sorunsuz işbirliğini kolaylaştırır.
Önceden oluşturulmuş geri bildirim anketi ve anket şablonları, sıfırdan ilgi çekici anketler oluşturma zahmetinden sizi kurtarırken, otomasyon seçenekleri iş akışlarınızı özelleştirmenize yardımcı olur. Etkileşimli anketler oluşturmak için daha az zaman harcayın, yanıtları analiz etmek ve katılımcı bir iş yeri oluşturmak için daha fazla zaman ayırın.