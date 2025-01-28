2025'te İK Takımları için 10 Çalışan Anketi Yazılımı Aracı

Anket araçları, işyeri kültürü, çalışan net tavsiye skoru ve genel çalışan memnuniyeti hakkında bilgi ve gözlemler toplamak için harika bir yoldur. Anketler ayrıca insan kaynakları departmanlarının eğilimleri belirlemesine ve çalışanların duygularını anlamasına yardımcı olarak şirket kültürünün iyileştirilmesine katkıda bulunur.

Bu anket araçları, çalışanların geri bildirimlerini sistematik bir şekilde toplamanızı ve çalışanların iş memnuniyeti hakkında değerli bilgiler edinmenizi sağlar.

Kişiselleştirilmiş deneyimlere adanmış, veriye dayalı kararları teşvik eden ve dürüst geri bildirimleri destekleyen bir insan kaynakları lideri olarak, en iyi İK ve çalışan anketi yazılımları arasından en iyisini nasıl seçeceksiniz?

Bilgiye dayalı bir karar vermenize yardımcı olmak için, 2024 yılında kullanışlı olacak en iyi 10 çalışan anketi aracını, özellikleri, fiyatları, dezavantajları ve sıralamalarıyla birlikte bir liste halinde derledik.

Çalışan Anketi Yazılımında Nelere Dikkat Etmelisiniz?

Uygun çalışan anketi aracını seçtiğinizden emin olmak için şu özellikleri göz önünde bulundurun:

Çoklu soru türleri: En iyi çalışan anketi araçları, çoktan seçmeli, derecelendirme ölçeği, matris soruları, açık uçlu sorular ve koşullu mantık sorularından oluşan soru sıralamalarını seçmenize olanak tanır

Anket şablonları: Çalışan anketi yazılımı, çalışanlarınızdan içgörüler toplamaya yönelik soruların yer aldığı önceden hazırlanmış Çalışan anketi yazılımı, çalışanlarınızdan içgörüler toplamaya yönelik soruların yer aldığı önceden hazırlanmış anket şablonlarına sahip olmalı ve dürüst geri bildirimleri teşvik etmek için sorular, yanıt seçenekleri ve talimatlar için özelleştirilebilir düzenler sunmalıdır

Entegrasyonlar : İnsan kaynakları yazılımınız ve işyeri iletişim kanallarınızla entegre olmayan bir çalışan anketi aracının ne faydası var? Birden fazla platform arasında geçiş yapmak yerine, tek bir gösterge panelinden çalışan anketinizi oluşturmanıza, yürütmenize ve etkinliğini ölçmenize olanak tanıyan bir bağlılık anketi aracını tercih edin

Kullanıcı dostu arayüz: Herhangi bir araç, özellikle de çalışan anket yazılımı seçerken kullanıcı dostu bir arayüz çok önemlidir. Öğrenmesi, kullanması ve gezinmesi kolay bir yazılım, bağlılık anketi hedeflerinize daha verimli bir şekilde ulaşmanıza yardımcı olacaktır

Eyleme geçirilebilir veriler toplayın: Analitik ve raporlama özelliklerine sahip anket araçlarını seçin. Anketlerden elde edilen veriler, iyileştirme alanlarını belirlemenize ve bilinçli kararlar almanıza yardımcı olacaktır

Dağıtım kanalları: Çalışan verilerini toplamak için anketi e-posta, mobil uygulama üzerinden erişilebilen web tabanlı bir platform gibi birden fazla dağıtım kanalı üzerinden gönderebilmeli, hatta hatırlatıcılar planlayıp yanıt oranını izleyebilmelisiniz

Anketler oluşturmak, dağıtmak, geri bildirim toplamak ve çalışan anket geri bildirim verilerini analiz etmek için en iyi 10 çalışan anket aracı.

1. ClickUp

Koşullu Mantık ile ClickUp'ta daha akıllı anketler oluşturarak süreci kolaylaştırın — ne kadar karmaşık olursa olsun

ClickUp, çalışan anketleri gerçekleştirmek için yeni başlayanlar için kolay ve son derece özelleştirilebilir bir platformdur. Her şeyi içeren proje yönetimi aracı, bir kuruluş içindeki her departmana hitap eder, ancak insan kaynakları takımlarının mutlak favorisidir.

Holistik çalışan geri bildirimlerini toplamanızı ve analiz etmenizi, yıllık anketler göndermenizi, memnuniyeti ölçmenizi ve şirket kültürünü daha iyi anlamanızı sağlayan akıcı bir anket ş akışı sunar.

İşe alımdan oryantasyona, performans değerlendirmesine ve çalışan memnuniyetine kadar İK görevlerini, projelerini ve iş akışlarını oluşturun ve yönetin. ClickUp'ın süreç haritalama araçları, formlarınıza mantık atlamaları, koşullu alanlar ve zorunlu alanlar eklemenizi sağlar.

ClickUp'ın mevcut şablonlarını özelleştirin veya metin, sayı, açılır menü, onay kutusu, derecelendirme ve daha fazlası gibi çeşitli anket soruları içeren özel formlar oluşturun ve ClickUp'ın İK yönetim platformuyla ideal İK sistemini oluşturun.

Çalışan anketlerinizi e-posta, bağlantı veya gömülü kod yoluyla dağıtabilir ve çalışanların geri bildirimlerini gerçek zamanlı olarak toplayabilirsiniz. Form verilerinizi ClickUp'ta görüntüleyin ve analiz edin veya Google E-Tablolar, Excel veya PDF gibi diğer araçlara aktarın.

ClickUp'ın İK Yönetim Platformu ile çalışan bağlılığını izlemek için ideal sistemi geliştirin.

Çalışan anketlerinizi e-posta, bağlantı veya gömülü kod yoluyla dağıtabilir ve çalışanların geri bildirimlerini gerçek zamanlı olarak toplayabilirsiniz. Form verilerinizi ClickUp'ta görüntüleyin ve analiz edin veya Google E-Tablolar, Excel veya PDF gibi diğer araçlara aktarın.

ClickUp'ın anahtar özellikleri

Yönetim, şirket kültürü, maaşlar, yan haklar ve çalışma ortamı ile ilgili geri bildirimleri toplamak için çalışan geri bildirim formu şablonlarını kullanın

Bu Şablonu İndirin ClickUp'ın Çalışan Geri Bildirim Şablonunu kullanarak çalışanlarınızdan geri bildirim toplayın ve yönetin

ClickUp Çalışan Geri Bildirim Formu Şablonunu başlangıç noktası olarak kullanın, çalışan geri bildirim anketlerinizi geliştirin ve ClickUp Pano Görünümü'nü kullanarak soruları kolay anlaşılır ve okunabilir bir biçimde yapılandırın

ClickUp otomasyon seçeneklerini kullanarak anket dağıtımınızı, anket içgörülerini ve analizlerini ve form oluşturmayı otomatikleştirin

ClickUp'ın proje yönetimi aracıyla projeleri yönetin, görevleri izleyin, belgeleri paylaşın ve işlevler arası ekip çalışmasını ve işbirliğini kolaylaştırın. Artık uygulama arasında geçiş yapmaya ve bilgi karadeliklerine son. ClickUp ile her şeyi sorunsuz bir şekilde bir araya getirin ve işleri daha hızlı tamamlamaya odaklanın

Anket fikirleri üretmek, anket sorularınızı kolay anlaşılır hale getirmek ve ses ve video transkripsiyonu eklemek için ClickUp Brain'i yaratıcı yardımcınız olarak kullanın. Anket sonuçlarını birleştirerek AI kullanarak içgörüler elde edin

ClickUp sınırlamaları

İlk kez kullananlar için bir öğrenme eğrisi vardır

ClickUp fiyatlandırması

Sonsuza Kadar Ücretsiz

Sınırsız: Kullanıcı başına aylık 7 $

İş: Kullanıcı başına aylık 12 ABD doları

Enterprise: Özel fiyatlandırma

ClickUp AI: Tüm ücretli planlarda üye başına aylık 5 $ karşılığında kullanılabilir

ClickUp puanları ve yorumları

G2: 4,7/5 (9.000+ yorum)

Capterra: 4,7/5 (4.000+ yorum)

2. TINYpulse

tINYpulse aracılığıyla

TINYpulse, organizasyonel kültürünüzde veriye dayalı değişiklikler yapmanıza yardımcı olmak için çalışan bağlılığı, geri bildirim ve koçluk fırsatları hakkında özelleştirilmiş, eyleme geçirilebilir içgörüler sağlayan bulut tabanlı bir çalışan anketi aracıdır.

Uzmanlar tarafından geliştirilen bilimsel süreçler ve gelişmiş görselleştirme yöntemlerini kullanarak fırsatları ortaya çıkarın ve sorun haline gelmeden iyileştirilmesi gereken alanları belirleyin.

TINYpulse'un en iyi özellikleri

çalışan bağlılığını artırmak için 300'den fazla bilimsel olarak desteklenen soru ve çalışan Net Promoter Score (eNPS) anketi gibi önceden tasarlanmış şablonlar

Açıklama için gizli olarak iletişime geçme seçeneği ile %100 anonim anket yanıtları toplayın

Eyleme geçirilebilir içgörüler ve öneriler keşfedin ve verileri kullanarak çalışanların takdirini izleyin ve raporlayın

TINYpulse sınırlamaları

Diğer yazılımlarla entegrasyon manuel iş gerektirir

Sınırlı anket özelleştirme ve markalama seçenekleri

TINYpulse fiyatlandırması

Özel fiyatlandırma

TINYpulse puanları ve yorumları

G2: 4,4/5 (200'den fazla yorum)

Capterra: 4,6/5 (40+ yorum)

3. SurveyLab

surveyLab aracılığıyla

SurveyLab, çok kanallı deneyimi ile farklı cihazlardan hedef kitlenize ulaşmanızı sağlar.

Anketleri yayınlayın ve URL bağlantıları, e-posta/SMS davetiyeleri, açılır pencereler, QR kodları, web sitesi bileşenleri, 360 derece geri bildirim veya özel bir mobil uygulama aracılığıyla çalışanların geri bildirimlerini toplayın.

Anketleri birden fazla dilde tasarlayın, anket sonuçları ve yanıtlayanlar için mantık ve özel değişkenler ekleyin ve anket sonuçlarını Zapier, MailChimp ve Google Analytics gibi platformlarla entegre edin.

SurveyLabs'ın çevrimiçi paneli ile 150 ülkede 100 milyondan fazla katılımcıdan oluşan çeşitli bir havuza ulaşın. Çalışanlar, herhangi bir yazılım yüklemeden anonim geri bildirim yanıtlarını gönderebilir ve soru veya yanıt sayısında kısıtlama olmaksızın bağlılık anketleri gerçekleştirebilirsiniz.

SurveyLab'ın en iyi özellikleri

Sürükle ve bırak arayüzü ve 200'den fazla şablon kullanarak çalışan anketleri oluşturun

Gelişmiş mantık ve dallanma seçenekleriyle yanıtlara göre anket araçlarını özelleştirin

Gerçek zamanlı raporlar ve analizlerden yararlanarak çalışan anket verilerini görselleştirin ve dışa aktarın

SurveyLab sınırlamaları

Bazı kullanıcılar soru numaralandırma ve anket yükleme hızıyla ilgili sorunlar bildirdi

Ücretsiz plan, ayda 100 anket yanıtı ve anket başına 10 soru ile sınırlıdır

SurveyLab fiyatlandırması

Başlangıç: Aylık 49 $

Gelişmiş: Aylık 99 $

Profesyonel: Aylık 249 $

Enterprise: Özel fiyatlandırma

SurveyLab puanları ve yorumları

G2: 4,5/5 (90 yorum)

Capterra: 4,9/5 yıldız (60 yorum)

4. Culture Amp

culture Amp aracılığıyla

Çalışanlar, her kuruluşun özüdür. Araştırmalar, olumlu bir iş ortamı yaratmanın en iyi yetenekleri çekmek için en güvenilir yol olduğunu göstermiştir.

Bu değişken ve durgunluk eğilimli zamanlarda olumlu çalışan bağlılığını nasıl sağlayabilirsiniz? Sektör karşılaştırmaları yeterli mi?

Culture Amp'ın hepsi bir arada çalışan bağlılığı platformu, değişim öncesi ve sonrası geçişi kolaylaştırır.

Çalışan bağlılığı ve performans yönetimi ile ilgili değerli içgörüler toplayın ve anlık anketler ve eNPS kullanarak çalışanlarınızın geri bildirimlerini analiz edin. Culture Amp, duygu analizini izlemenize, başarıları tanımanıza ve ödüllendirmenize, çalışan memnuniyetini ölçmenize ve anonim geri bildirimler toplamanıza olanak tanır.

Çalışanların geri bildirimlerini eyleme dönüştürün ve zorlu mali dönemlerin uzun vadede iş ortamınızı olumsuz etkilememesini sağlayın.

Culture Amp'ın en iyi özellikleri

Çalışanların işe alımından işten ayrılmalarına, etkinlik tabanlı anketlere ve daha fazlasına kadar çalışan bağlılığının tüm yönlerini ele alan hazır ve özelleştirilebilir anket şablonları

Bireyler ve takımlar için 1'e 1 görüşmeler, değerlendirmeler, kalibrasyonlar ve sürekli geri bildirimler aracılığıyla etkili hedef izlemeyi kolaylaştırın.

Çalışanlara, meslektaşları, yöneticileri ve kendileri dahil olmak üzere farklı perspektiflerden performansları hakkında bütünsel bir anlayış sunun

Culture Amp sınırlamaları

Anket özelleştirme ve veri aktarımında yaşanan zorluklar

Mobil uygulama sınırlı işlevsellik ve özellikler sunar

Culture Amp fiyatlandırması

Özel fiyatlandırma

Culture Amp puanları ve yorumları

G2: 4,5/5 (900+ yorum)

Capterra: 4,7/5 (100'den fazla yorum)

5. 15five

15five aracılığıyla

15five, takımınızın motivasyon ve hayal kırıklıklarını ölçmek için bağlılığı, yönetici etkinliğini, DEI girişimlerini ve eNPS'yi ölçen, bilimsel olarak desteklenen önceden oluşturulmuş anket şablonları ve modülleri içeren bir performans yönetimi platformudur.

Gösterge paneli, zengin içgörülerle birleştiğinde, bağlılık stratejileri planlamanıza ve çalışanların moralini, performansını ve kalıcılığını olumsuz etkileyen unsurları ele almanıza yardımcı olur.

15five'ın yönetici koçları, içgörüleri eylemlerle birleştirmenize ve özel bir bağlılık stratejisi oluşturmanıza yardımcı olabilir. Geri bildirim ve iyileştirmeye dayalı olumlu bir işyeri kültürü oluşturmak için düzenli olarak anketler gerçekleştirin.

15 beş en iyi özellik

İlerleme izleme ve raporlama özellikli OKR yönetimi ve uyum araçları

ENPS, anlık anketler ve özel sorular içeren çalışan bağlılığı anketleri

Koçluk ve öğrenme platformunda soru şablonları, kendi kendini değerlendirme alıştırmaları ve 15five akademisi bulunmaktadır

15five sınırlamaları

Kullanıcılar, çalışan anketlerinin özelleştirilmesi ve entegrasyonuyla ilgili sorunlar bildirdi

Raporlama ve analiz özellikleri diğer anket araçları kadar kapsamlı değildir

15five fiyatlandırma

Katılım: Kullanıcı başına aylık 4 $

Performans: Kullanıcı başına aylık 10 ABD doları

Toplam Platform: Kullanıcı başına aylık 16 ABD doları

15five derecelendirme ve yorum

G2: 4,6/5 (1700+ yorum)

Capterra: 4,7/5 (800+ yorum)

6. Deel

deel aracılığıyla

Bağımsız bir anket aracı, çalışanlarınız için benimsenme zorlukları ve öğrenme eğrisi oluşturabilir.

Deel'in yerleşik katılım aracı, Slack içinde görüşmeleri düzenlemenizi ve planlamanızı sağlar. Dönüm noktaları veya yıl sonu değerlendirmeleri olsun, Slack içinde anket katılımınızı kesintisiz bir şekilde sürdürün.

Katılım veya Şirket Güveni şablonunu kullanarak başlayın. Ardından, zamanında tamamlanması için kişiselleştirilmiş Slack hatırlatıcıları otomatikleştirilebilir ve iyileştirme alanlarını belirlemek için gönderi, departmanlara, konumlara ve rollere göre filtrelenebilir.

Deel'in en iyi özellikleri

Anket görüşmelerini doğrudan Slack'te planlayın

Önceden oluşturulmuş ve özelleştirilebilir anket şablonlarını kullanın ve Slack'te hatırlatıcıları otomatikleştirin

Deel sınırlamaları

Web sitesinin kullanıcı arayüzünde sık değişiklikler ve konuma bağlı işlevsellik sorunları

Fatura son teslim tarihinden önce erken para çekme durumunda alıcıdan ek ücret tahsil edilir.

Deel fiyatlandırması

Deel HR: 200 kişiye kadar ücretsiz

EOR: Aylık 599 $'dan başlayan fiyatlarla

Yükleniciler: Özel fiyatlandırma

Global Bordro: Özel fiyatlandırma

Göçmenlik: Özel fiyatlandırma

Deel puanları ve yorumları

G2: 4,8/5 (2300+ yorum)

Capterra: 4,7/5 (500+ yorum)

7. Qualtrics

qualtrics aracılığıyla

Qualtrics, kanıtlanmış, bilimsel temelli bir çalışan anketi yaklaşımına dayalı stratejik dönüşüm sağlamak için geliştirilmiş bir çalışan anketi yazılımıdır ve kurumsal organizasyonların İK süreçlerini ölçeklendirmelerine yardımcı olur.

Çalışanların yaptıkları (nicel) hakkında geri bildirim sağlar ve bunları düşünce ve duygularıyla (nitel) ilişkilendirir. Takımınızı daha iyi anlayın, çalışan bağlılığını artırın ve sektörün belirlediği kriterleri takip etmek yerine çalışanların ihtiyaçlarını karşılamak için değişiklikler yapın.

Qualtrics'in en iyi özellikleri

100'den fazla soru türü ve biçimi ile güçlü ve esnek çalışan anketi tasarımı ve mantığı

Birleşik analiz, maksimum fark, seçim modelleme ve daha fazlası gibi gelişmiş araştırma yöntemleri ve teknikleri

Geri bildirim sağlamak için gösterge panelleri, grafikler, çizelgeler ve tablolarla kapsamlı veri analizi ve raporlama

Qualtrics sınırlamaları

Isı haritaları Müşteri Deneyimi modülünde devre dışıdır

Kullanıcılar, e-posta yanıt biçimi oluştururken müşteri hesaplamalarını ayarlamalıdır

Qualtrics fiyatlandırması

Özel fiyatlandırma

Qualtrics puanları ve yorumları

G2: 4,4/5 yıldız (2.800'den fazla yorum)

Capterra: 4,7/5 (70+ yorum)

8. Zoho Survey

zoho Survey aracılığıyla

Zoho Survey, çalışanların geri bildirim yanıtlarındaki eğilimleri belirlemek için anketler oluşturmayı, göndermeyi ve analiz etmeyi kolaylaştırır. Sürükle ve bırak özelliği ve kullanıcı dostu arayüzü, onu küçük ve orta ölçekli kuruluşlar için yeni başlayanlar için uygun bir anket aracı haline getirir.

Zoho Surveys ile anket temalarınızı özelleştirebilir, marka logosu, mantık ve değişkenler ekleyebilir, başlık ve gezinme düğmelerini markanızın renklerine uyacak şekilde değiştirebilirsiniz. Son sayfa mantığı atayarak, yanıtlarına göre anket katılımcılarına benzersiz bir açılış sayfası atayabilirsiniz.

Zoho Survey'in en iyi özellikleri

25'ten fazla soru türü ve atlama mantığı ve boru hattı gibi özelliklere sahip 200'den fazla hazır şablon

Anketler, mobil cihazlar dahil tüm ekranlar için otomatik olarak optimize edilir

Verileri görselleştirmek ve dışa aktarmak için gerçek zamanlı anket raporları ve analizler

Zoho Survey sınırlamaları

Zoho One kullanıcıları için en iyi sonucu verir, ancak diğer CRM'lerle entegrasyonları yoktur

Ücretsiz plan, ayda 100 yanıt ve anket başına 10 soru ile sınırlıdır

Zoho Survey fiyatlandırması

Ücretsiz Plan

Artı: Ayda 35 $

Pro: Aylık 49 $

Enterprise: Aylık 109 $

Zoho Survey puanları ve yorumları

G2: 4,4/5 (800'den fazla yorum)

Capterra: 4,6/5 yıldız (400'den fazla yorum)

9. Empuls

empuls aracılığıyla

Sezgisel çalışan bağlılığı anket aracı Empuls, yorgunluğu ve önyargıları en aza indirgemek için kısa çalışan bağlılığı anketleri sunarak dürüst ve filtrelenmemiş çalışan geri bildirim verilerini teşvik eder.

Çalışanların yolculuğu boyunca anahtar anlarda kısa anketler gönderin ve geri bildirimlerini eyleme dönüştürün. Verileri analiz edin ve herkes için verimli ve olumlu bir iş deneyimi yaratmak için nelerin önemli olduğunu anlayın.

Bu çalışan anketi aracı şeffaflığı teşvik eder ve eşler arası tanınmayı destekleyerek tüm kuruluş genelinde güven ve işbirliği kültürünü geliştirir. ClickUp anketine göre, son derece verimli bilgi çalışanlarının %46'sı işlerinden çok memnun olduklarını belirtmiştir ve çalışan anketleri, çalışanlarınızın motivasyonlarını ve beklentilerini anlamak için ilk adımdır.

Empuls'un en iyi özellikleri

İK uzmanları tarafından hazırlanan eNPS ve Pulse anketleriyle çalışanların duygularını izleyin

Bağlılık, performans ve kültür arasındaki bağlantı hakkında içgörüler elde ederek işyeri kültürünü daha da geliştirin

Veriye dayalı eylem planları, çalışanların bağlılığını azaltan alanları düzeltmeye, çalışan deneyimindeki eksiklikleri gidermeye ve çalışan memnuniyetine katkıda bulunan olumlu işyeri kültürleri oluşturmaya yardımcı olur

Empuls sınırlamaları

Kullanıcılar ödül puanlarını nakit olarak veya Amazon gibi popüler alışveriş sitelerinde kullanamazlar

Empuls'u kurmak ve diğer İK araçlarıyla entegre etmek teknik uzmanlık gerektirir

Empuls fiyatlandırması

Ödüllendirin ve Takdir Edin: Aylık çalışan başına 3 $

Anketler: Aylık çalışan başına 3 $

Sosyal İntranet: Aylık çalışan başına 1 $

Avantajlar ve faydalar: Aylık çalışan başına 2 ABD doları

Enterprise: Özel fiyatlandırma

Empuls puanları ve yorumları

G2: 4,6/5 (600'den fazla yorum)

Capterra: 4,5/5 (70+ yorum)

10. Trakstar

trakstar aracılığıyla

Trakstar, geleneksel metriklerin ötesine geçen ve insan kaynakları yöneticilerinin operasyonlarını iyileştirmelerine yardımcı olan bir performans yönetimi platformudur.

Trakstar, işe alımdan oryantasyona, eğitime ve gelişime kadar çalışan yaşam döngüsünün farklı aşamaları arasındaki bağlantıları kurar. Ayrıca, çalışanların sürekli gelişimini destekler ve bireysel hedefleri stratejik iş hedefleriyle uyumlu hale getirir.

Performans değerlendirmeleri, bağlılık anketleri, hedef belirleme ve izleme, 360 derece değerlendirme geri bildirimi gibi çalışan anket platformlarından elde edilen ayrıntılı algılar, çalışanlarınızı uyumlu hale getirir, motive eder ve tam potansiyellerine ulaşmaları için güçlendirir.

Trakstar'ın en iyi özellikleri

Anket verilerini gruplara ve tarihlere göre filtreleyerek değişikliklere verilen tepkileri karşılaştırın ve gelecek için bilinçli kararlar alın.

Anonim yanıtları segmentlere ayırarak sorunlu ve başarılı alanları belirleyin

Özelleştirilebilir iş akışları, otomatik adımlar ve kapsamlı raporlarla işe alım sürecinizi iyileştirin.

Trakstar sınırlamaları

Raporlama özellikleri iyileştirilebilir

İlk kez kullananlar, öğrenme eğrisinin dik olduğundan şikayetçi

Trakstar fiyatlandırması

Özel fiyatlandırma

Trakstar puanları ve yorumları

G2: 4,3/5 (300'den fazla yorum)

Capterra: 4,4/5 (200'den fazla yorum)

En iyi istihdam anketi yazılımı hangisi?

Her seçenek kendine özgü bir şey sunarken, ClickUp'ın yeni başlayanlar için uygun aracı, proje yönetimi, anket oluşturma, gönderme ve analiz etme özelliklerini bir araya getirir, mevcut iş akışlarınızla entegre olur ve sorunsuz işbirliğini kolaylaştırır.

Önceden oluşturulmuş geri bildirim anketi ve anket şablonları, sıfırdan ilgi çekici anketler oluşturma zahmetinden sizi kurtarırken, otomasyon seçenekleri iş akışlarınızı özelleştirmenize yardımcı olur. Etkileşimli anketler oluşturmak için daha az zaman harcayın, yanıtları analiz etmek ve katılımcı bir iş yeri oluşturmak için daha fazla zaman ayırın.