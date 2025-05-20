Google Formlar Anketi Nasıl Oluşturulur?

Bir topluluk etkinliği planlıyorsunuz ve her şeyin mükemmel olmasını istiyorsunuz. Bu nedenle, potansiyel katılımcıların tercihleri hakkında bilgi toplamaya karar veriyorsunuz. Ancak, düzinelerce, hatta yüzlerce kişiden bu bilgileri nasıl verimli bir şekilde toplayabilirsiniz? Cevap: Google Formlar'da bir anket oluşturarak.

Her ayrıntıyı dinleyen deneyimli bir etkinlik planlayıcısı gibi, anketleriniz için Google Formlar'ı kullanarak hedef kitlenizle bağlantı kurabilirsiniz. Soruları özelleştirebilir, verileri kolayca toplayabilir ve yanıtları analiz ederek herkesin beklentilerini karşılayabilirsiniz.

Geri bildirim almak isteyen bir eğitimci, pazar araştırması yapan bir iş profesyoneli veya bir sonraki büyük etkinliği planlayan bir etkinlik organizatörü olun, Google Formlar anketleri oluşturmayı, dağıtmayı ve analiz etmeyi kolaylaştırır.

Bu sadece bir araç değil, hedef kitlenizi anlamak ve onlarla etkileşim kurmak için bir köprüdür.

Google Formlar'da anket oluşturma

Google Formlar 'da anketler oluşturmak, hedef kitlenizden değerli bilgiler toplamanıza yardımcı olur. Paylaşılan geri bildirimleri analiz edip uyguladıkça, daha iyi ürünler ve hizmetler oluşturmaya, hedef kitlenizin tercihlerine göre etkinlikler düzenlemeye ve bu süreçte markanız veya işiniz için üstün sonuçlar elde etmeye başlayabilirsiniz.

⭐ Öne çıkan şablon Google Formlar'da anket oluşturmak sınırlı, özelleştirme açısından yetersiz ve yönetimi zor olabilir. ClickUp'ın ücretsiz Çalışan Bağlılığı Anketi şablonunu kullanarak geri bildirim oluşturun, izleyin ve düzenleyin. Ücretsiz Şablon Alın ClickUp'ın Çalışan Bağlılığı Anketi Şablonu, çalışanlardan değerli geri bildirimler almanıza yardımcı olmak için tasarlanmıştır.

Bu süreçteki adımları birlikte inceleyelim.

Adım 1: Google Formlar'a erişin

google Çalışma Alanı aracılığıyla

İlk olarak, tarayıcınızı açın ve Google Formlar web sitesine gidin. Anketle ilişkilendirmek istediğiniz Google hesabıyla oturum açtığınızdan emin olun.

Örnek: Yaklaşan bir proje için öğrencilerinizin tercihlerini anlamak isteyen bir öğretmen olduğunuzu varsayalım. Google Formlar bu görevi hızlı ve kolay hale getirir.

Öğrencilerin tercih ettikleri proje türünü (ör. grup projesi, bireysel proje) belirleyebilecekleri bir form oluşturabilirsiniz. Ayrıca, ilgilendikleri konuları (ör. bilim, tarih) paylaşabilirler. Bu bilgiler, projenizi öğrencilerinizin ilgi ve ihtiyaçlarına göre özelleştirmenize yardımcı olacaktır.

Adım 2: Yeni, boş bir form başlatın

google Çalışma Alanı aracılığıyla

Boş form'u tıklayarak sıfırdan başlayın veya ihtiyaçlarınıza uygun bir şablon seçin. Şablonlar, Google Form anketleriniz için önceden ayarlanmış bir yapı ve önceden doldurulmuş sorular sunarak zaman kazanmanızı sağlar. Elbette, şablon kullanıyor olsanız bile bilgileri düzenleyebilir ve formu istediğiniz gibi özelleştirebilirsiniz.

Örnek: Bir topluluk etkinliği düzenliyorsanız, "Etkinlik Kaydı" şablonunu seçin. Bu şablonda ad, e-posta ve tercihler gibi alanlar sizin için önceden ayarlanmıştır. Soruları etkinliğinizin ihtiyaçlarına göre özelleştirebilirsiniz.

Örneğin, "Hangi oturumlara katılmakla ilgileniyorsunuz?" diye sorabilir ve "Sabah yogası", "Aşçılık atölyesi" ve "Sanat dersi" gibi seçenekler sunabilirsiniz.

3. Adım: Başlık ve açıklama ekleyin

google Çalışma Alanı aracılığıyla

Başlıksız formunuza "Topluluk Etkinliği Tercihleri" gibi alakalı bir başlık verin. Bağlam sağlamak için "En iyi etkinliği planlamamıza yardımcı olmak için lütfen bu anketi doldurun" gibi kısa bir açıklama ekleyin

Örnek: Bir öğrenci anketi için başlığı "Sınıf Projesi Tercihleri" olarak belirleyebilir ve açıklamaya "Tercih ettiğiniz konuları ve proje biçimlerini bize bildirin" yazabilirsiniz. Öğrencilere "ders saatleri", "ev ödevleri" veya "çevrimiçi işbirliği" gibi seçenekler sunabilirsiniz.

💡 Profesyonel İpucu: Bazı soruların yanıtlanmasını zorunlu hale getirmek mi istiyorsunuz? Gerekli anahtarını değiştirin.

4. Adım: Sorular oluşturun

google Çalışma Alanı aracılığıyla

Google Formlar çeşitli soru türlerini destekler:

Çoktan seçmeli: Bu tür, bir listeden tek bir seçenek seçmek için idealdir. Örneğin, "Etkinlikte hangi aktiviteyi tercih edersiniz?"

Onay kutuları: Onay kutuları, yanıtlayanların birden fazla yanıt seçmesine olanak tanır. Örneğin, "Etkinlikte yemek istediğiniz tüm yiyecekleri seçin. "

Kısa yanıtlar: Bunlar, "Başka yorum veya öneriniz var mı?" gibi kısa metin yanıtları için idealdir

Doğrusal ölçek: Bu ölçek, "Açık hava etkinliklerine olan ilginizi 1 ile 5 arasında derecelendirin" gibi sayısal bir ölçekte soruları derecelendirmek için kullanışlıdır

Çoktan seçmeli tablo: Tablo, yanıtlayanların "Takım oluşturma, eğlence ve karmaşıklık açısından aşağıdaki etkinlikleri 1-5 arasında bir ölçekte değerlendirin" gibi bir matris içindeki seçenekleri seçmelerine olanak tanır

Soru eklemek için yüzen araç çubuğundaki '+' simgesine tıklayın, soru türünü seçin ve gerekli bilgileri girin.

Örnek: Bir sınıf anketi için "En çok hangi sergi teması ilginizi çekiyor?" sorusunu sorabilir ve "Bilim", "Tarih", "Edebiyat" gibi çoktan seçmeli seçenekler sunabilirsiniz.

5. Adım: Formu özelleştirin

google Çalışma Alanı aracılığıyla

Formunuzun rengini ve stilini özelleştirmek için palet simgesini kullanın. Anketinizi daha ilgi çekici hale getirmek için gerekirse resim veya video ekleyin.

Örnek: Sınıf anket formunuzu okulunuzun renkleri veya etkinlik temasıyla özelleştirerek görsel olarak çekici hale getirin. Farklı başlık resimleri, arka plan renkleri ve yazı tipi stilleri seçebilirsiniz. Diyelim ki okulunuzun renkleri mavi ve altın sarısı. Arka plan rengini maviye ayarlayabilir ve metin ile başlık resminde altın sarısı vurgular kullanabilirsiniz.

6. Adım: Ayarları yapılandırın

google Çalışma Alanı aracılığıyla

Anket ayarlarına erişmek için Ayarlar düğmesine tıklayın. Burada, e-posta adreslerini toplayabilir, yanıtları kişi başına bir taneyle sınırlayabilir ve ihtiyaçlarınıza göre diğer tercihleri yönetebilirsiniz.

Örnek: Hibrit çalışma denemesi ile ilgili bir çalışan geri bildirim anketi için, her çalışanın yalnızca bir kez yanıt vermesini sağlamak amacıyla e-posta adreslerini toplamak isteyebilirsiniz. Böylece, çalışanların birden fazla yanıt göndermesini önleyerek veri bütünlüğünü sağlayabilirsiniz. Ayrıca, takip gerekliliği ortaya çıkarsa, daha fazla açıklama veya ek bilgi için yanıtlayanlara e-posta gönderebilirsiniz.

E-posta adreslerini toplamak, anketinize kimlerin yanıt verdiğini ve kimlerin yanıt vermediğini izlemek için de yararlıdır. Böylece, anketi henüz doldurmamış çalışanlara hatırlatıcılar gönderebilirsiniz.

7. Adım: Anketinizi gönderin

google Çalışma Alanı aracılığıyla

Formunuz hazır olduğunda, Gönder düğmesini tıklayın. Anketi e-posta veya bağlantı yoluyla paylaşabilir veya bir web sitesine gömebilirsiniz. Kolay paylaşım için bağlantı simgesini kullanarak URL'yi kısaltın.

Örnek: Sınıf anketinin bağlantısını öğrencilerinize e-posta ile gönderin veya okulunuzun çevrimiçi portalında yayınlayın. Google Form anket bağlantılarının ön tanımlı olarak süresi dolmadığını unutmayın. Bir form oluşturup paylaştıktan sonra, bağlantı siz manuel olarak devre dışı bırakmadığınız sürece süresiz olarak etkin kalır.

8. Adım: Yanıtları analiz edin

google Çalışma Alanı aracılığıyla

Google Formlar, Google E-Tablolar ile kolayca entegre olur ve yanıtları bir e-tabloda analiz etmenizi sağlar. Bu sayede verileri kolayca sıralayabilir, filtreleyebilir ve görselleştirebilirsiniz.

Örnek: Çalışanlarınız yeni hibrit çalışma denemesi hakkındaki geri bildirimlerini gönderdikten sonra, Google E-Tablolar'ı kullanarak yeni sistemi kaç kişinin beğendiğini ve kaç kişinin beğenmediğini görebilir ve buna göre sistemin yaygınlaştırılmasını planlayabilirsiniz.

Ancak Google Formlar sadece etkinlikler, sınıflar ve çalışan şikayetleri için kullanılmaz. Pazarlama kampanyalarından ürün özelliklerine, marka algısından genel çalışan memnuniyetine kadar işinizin çeşitli diğer yönleri hakkında geri bildirim toplamak için ayrıntılı anket şablonları oluşturabilirsiniz .

Google anketleri, içgörüler elde etmek ve kuruluşunuzdaki çalışanların sesini anlamak için de güçlü araçlar olabilir.

Takımınızın işleri hakkında ne düşündüğünü anlayarak, genel memnuniyeti ve verimliliği artıracak değişiklikler uygulayabilirsiniz. Bu anketleri, iş gücü analizlerini derinlemesine incelemek ve veriye dayalı kararlar almak için de kullanabilirsiniz.

Bu adımları izleyerek, kişisel Google hesabınız üzerinden Google Formlar'da etkili anketler oluşturabilir, değerli veriler toplayabilir ve yanıtlara göre bilinçli kararlar alabilirsiniz.

Anketler için Google Formları'nı kullanmanın sınırlamaları

Google Formlar, anket oluşturmak için güçlü bir araç olmakla birlikte bazı sınırlamaları vardır. Bu sınırlamaları anlamak, bu aracın ihtiyaçlarınıza uygun olup olmadığına veya alternatif bir araç kullanmanın daha iyi olup olmadığına karar vermenize yardımcı olabilir.

1. Sınırlı soru türleri

Google Formlar çeşitli soru türleri sunar, ancak diğer anket araçlarının sağladığı bazı gelişmiş seçenekler yoktur. Örneğin, sürükle ve bırak veya gelişmiş koşullu mantık gibi bazı etkileşimli soru biçimlerini desteklemez.

Pazar araştırması için, yanıtlayanların öğeleri sıralaması veya daha dinamik bir şekilde girdi sağlaması gereken ayrıntılı bir müşteri keşif anketi yapıyorsanız, Google Formlar yetersiz olabilir.

2. Temel veri analizi

Google Formlar, temel veri analizi için Google E-Tablolar ile entegre olsa da, ayrıntılı analizler veya gelişmiş raporlama özellikleri sunmaz. Daha karmaşık analizler için verileri başka araçlara aktarmanız gerekir.

Ayrıntılı duygu analizi yapması veya sofistike veri görselleştirmeleri oluşturması gereken iş profesyonelleri için bu sınırlama önemli bir dezavantaj olabilir. Daha gelişmiş analitik özelliklere sahip bir form oluşturucu yazılımı kullanmak gerekli olabilir.

3. Özel markalama eksikliği

Google Formlar, anketinizin görünümünü özelleştirmek için sınırlı seçenekler sunar. Formu şirketinizin logosu, renkleri veya yazı tipleriyle tamamen markalayamazsınız. Bu, profesyonel bir görünüm ve/veya marka hatırlanabilirliği için önemli olabilir.

Katılımcılarınız için markalı bir deneyim oluşturmak isteyen bir etkinlik organizatörüyseniz, özelleştirme seçeneklerinin olmaması anketinizin daha az özenli, tanıdık, resmi veya güvenilir görünmesine neden olabilir. Kapsamlı markalama seçenekleri sunan geri bildirim formu şablonları içeren araçlar daha uygun olabilir ve anketlerin hedef kitleniz tarafından daha kolay tanınmasını sağlayabilir.

4. Sınırlı entegrasyon seçenekleri

Google Formlar, diğer Google Çalışma Alanı araçlarıyla iyi bir şekilde entegre olur, ancak diğer anket araçlarına kıyasla üçüncü taraf uygulamalarla sınırlı entegrasyona sahiptir. Bu, iş akışlarını otomatikleştirme ve süreçleri kolaylaştırma yeteneğinizi kısıtlayabilir.

Anket verilerini doğrudan CRM sistemleri veya pazarlama otomasyon araçlarıyla entegre etmesi gereken bir araştırmacı, bu sınırlamaları zorlayıcı bulabilir. Sorunsuz entegrasyon için, birden fazla platformu destekleyen müşteri geri bildirim araçları daha uygun olabilir.

5. Çevrimdışı özellik yok

Google Formlar anket oluşturmak ve doldurmak için internet bağlantısı gerektirir. Çevrimdışı modu bulunmadığından, internet bağlantısının zayıf olduğu alanlarda veri toplamanız gerektiğinde sorun yaşayabilirsiniz.

İnternet erişiminin güvenilir olmadığı uzak konumlarda veya etkinliklerde kullanıcı araştırma anketleri yapıyorsanız, bu sınırlama veri toplama çabalarınızı engelleyebilir ve daha esnek araçlara geçmenizi gerektirebilir.

Google Formlar temel anketler için mükemmeldir, ancak bu sınırlamalar daha karmaşık görevler için uygunluğunu etkileyebilir. Bu zorluklarla karşılaşırsanız, proje yönetimi ve işbirliği aracı olan ClickUp gibi bir alternatif düşünmek faydalı olabilir.

ClickUp Formları ile Anketler Oluşturun

İşiniz büyüdükçe, gelişmiş özelliklerden, daha derin analitiklerden ve iş akışınızla sorunsuz entegrasyondan yararlanmak için Google Formlar'dan daha güçlü bir araca ihtiyacınız olacak. ClickUp Formlar bu konuda en büyük yardımcınız olacak!

ClickUp'ın Form görünümü, herhangi bir bilgiyi toplamak için güzel formlar oluşturmanıza olanak tanır. Form yanıtlarından görevler oluşturabilir ve hazır olduğunuzda bunlar üzerinde işlem yapabilirsiniz.

ClickUp'ın Form Görünümü ile dinamik ve özelleştirilebilir anketleri zahmetsizce oluşturun

Bu görünüm, koşullu mantığı içerir ve birden çok kullanım durumunu destekleyen dinamik bir form oluşturmanıza olanak tanıyarak hem sizin hem de yanıtlayanların zaman kazanmasını sağlar.

ClickUp Form Görünümü'nü kullanarak anket yanıtlarını kolayca yönetebilir ve analiz edebilir, böylece ClickUp'ı üstün bir Google Formlar alternatifi haline getirebilirsiniz.

Özel Alanlar: Metin, açılır menüler, tarihler ve derecelendirmeler gibi çeşitli alan türlerini kullanarak ayrıntılı yanıtlar alın. Gizli Alanlar, bilinen yanıtlayıcı bilgilerini otomatik olarak doldurarak zaman kazandırır

Görevler oluşturun: Form yanıtlarını otomatik olarak görevlere dönüştürün. Görevleri tek veya birden fazla kullanıcıya atayın ve çeşitli görünümler aracılığıyla yönetin

Görev şablonları: Zaman kazanmak ve tutarlılığı sağlamak için yinelenen işlemler için yeniden kullanılabilir görev şablonları oluşturun Zaman kazanmak ve tutarlılığı sağlamak için yinelenen işlemler için yeniden kullanılabilir görev şablonları oluşturun

Kolay paylaşım: Formları doğrudan bağlantılarla kolayca paylaşın veya web sitelerine yerleştirin

Gelişmiş özelleştirme ve güçlü analizler için ClickUp Formları ile veri toplayın

Google Formlar'da karşılaşabileceğiniz sınırlamaları giderirken ClickUp'ı kullanarak anketleri nasıl oluşturacağınızı ve yöneteceğinizi öğrenin.

Adım 1: ClickUp'a erişin ve yeni bir form oluşturun

Anket formunuzu oluşturmaya başlamak için ClickUp Formları'nı açın

ClickUp hesabınıza kaydolun veya oturum açın. Formu oluşturmak istediğiniz Alana gidin, "+ Yeni oluştur" düğmesini tıklayın ve "Form" seçeneğini seçin.

💡Pro İpucu: ClickUp, formlarınızı proje yönetim sisteminize entegre ederek veri toplama ve görev yönetimini tek bir yerde kolaylaştırır.

Adım 2: Formunuzu özelleştirin

ClickUp, kapsamlı özelleştirme seçenekleri sunar. Şirket logonuzu ekleyin, renkleri markanıza uyacak şekilde ayarlayın ve Google Formlar'da bulunmayanlar da dahil olmak üzere çeşitli soru türleri arasından seçim yapın.

Biçimlendirme için birden çok seçenekle ClickUp Form'unuzu özelleştirin

Google Formlar yerine ClickUp Formları kullanmanın avantajlarından biri, tutarlı bir iş imajı sürdürmek için çok önemli olan, hedef kitleniz için profesyonel ve markalı bir deneyim oluşturabilmenizdir.

3. Adım: Soruları ekleyin ve düzenleyin

Çoktan seçmeli sorular, onay kutuları, kısa ve uzun metin yanıtları, derecelendirmeler ve daha fazlasını ekleyin. Sürükle ve bırak arayüzü soruları yeniden düzenlemeyi kolaylaştırır.

Örnek: Çalışan bağlılığı anketi için, derecelendirme ölçeği kullanarak "Mevcut rolünüzden ne kadar memnunsunuz?" veya uzun metin yanıtı ile "İş yerinde hangi değişiklikleri görmek istersiniz?" gibi sorular sorabilirsiniz.

4. Adım: Form ayarlarını yapılandırın

Yalnızca yetkili kullanıcıların forma erişip gönderebilmesini sağlamak için izinler ayarlayın. Yeni bir yanıt alındığında sizi uyarmak için bildirimler de ayarlayabilirsiniz.

Bu ayarlar, veri toplama işlemini kolaylaştırır ve hassas bilgilerin güvenli bir şekilde yönetilmesini sağlar.

5. Adım: Formunuzu paylaşın

Formunuz hazır olduğunda, ClickUp çeşitli paylaşım seçenekleri sunar. Paylaşılabilir bir bağlantı oluşturabilir, formu web sitenize gömebilir veya doğrudan e-posta ile gönderebilirsiniz

ClickUp Formlarınızı doğrudan paylaşılabilir bir bağlantı, gömme kodu veya e-posta olarak paylaşın

Bu , hedef kitleniz çalışanlar, müşteriler veya diğer paydaşlar olsun, anketinizin kolayca ulaşmasını sağlar.

6. Adım: Yanıtları analiz edin

ClickUp'ın güçlü otomasyonlarıyla yanıtları izlenebilir görevlere dönüştürün

ClickUp'ın ayrıntılı analizleri, eğilimleri belirlemenize ve toplanan verilere dayalı bilinçli kararlar almanıza yardımcı olur. Yanıtlar otomatik olarak düzenlenir, böylece görevler oluşturabilir, öncelikler belirleyebilir ve ilerlemeyi doğrudan form yanıtlarından izleyebilirsiniz. Ayrıca, ClickUp Gösterge Panelleri ve raporlama araçlarıyla verileri görselleştirebilirsiniz.

ClickUp ve Google Formlar: Sınırlamaların Üstesinden Gelmek

ClickUp Formları, Google Formlarının çeşitli sınırlamalarını giderir:

Gelişmiş özelleştirme: Google Formlar'dan farklı olarak ClickUp, markanızla uyumlu hale getirmek için kapsamlı özelleştirme seçenekleri sunar

Kapsamlı analizler: ClickUp'ın gösterge panelleri ve raporlama araçlarıyla entegrasyonu, daha derin içgörüler sağlar

Gelişmiş entegrasyon: ClickUp, diğer araçlar ve iş akışlarıyla sorunsuz bir şekilde entegre olur

Çevrimdışı özellikler: ClickUp, mobil uygulaması aracılığıyla çevrimdışı veri toplama özelliğini destekler

Gelişmiş soru türleri: ClickUp, karmaşık anket ihtiyaçları için daha etkileşimli soru biçimleri içerir

ClickUp şablonlarını kullanın

ClickUp, anketinizi hızlı bir şekilde hazırlayıp başlatabileceğiniz bir dizi şablona da sahiptir.

Öne çıkan şablonlardan biri, takımınızın memnuniyet ve bağlılık düzeyleri hakkında bilgi toplamak için mükemmel olan ClickUp Çalışan Bağlılığı Anketi Şablonu'dur. Bu şablon, önceden tanımlanmış sorular ve özel ihtiyaçlarınıza uyacak özelleştirme seçenekleri içerir.

Bu Şablonu İndirin ClickUp'ın Çalışan Bağlılığı Anketi Şablonu ile çalışanların geri bildirimlerini toplayın ve analiz edin

Bu şablon size şu konularda yardımcı olur:

Kapsamlı çalışan geri bildirimlerini verimli bir şekilde toplayın

Yanıtları analiz ederek iyileştirme alanlarını belirleyin

Şablonu şirketinizin markasına ve belirli anket hedeflerine uyacak şekilde özelleştirin

Özelliklerine gelince, şunları yapabilirsiniz:

Anketin ilerlemesini izlemek için görev durumunu "Tamamlandı", "İnceleniyor" ve "İncelenecek" gibi şekilde işaretleyin

"İşim için adil bir ücret alıyorum", "Uygun ücretli izin alıyorum", "Diğer geri bildirimler", "Şirkete iyileştirme önerilerimi paylaşabiliyorum" ve "Şirketim kariyerimdeki ilerlememe değer veriyor" gibi 32 özel öznitelik kullanın

"Tüm Gönderiler", "Departman", "Takım Geri Bildirimi", "Şirket Geri Bildirimi" ve "Başlangıç Kılavuzu" gibi farklı ClickUp yapılandırmalarında yedi görünüm açın , geri bildirimlere kolayca erişin ve bunları düzenleyin

Etiketleme, görev bağımlılıkları, otomasyonlar, AI ve daha fazlasıyla çalışan bağlılığını artırın

💡Profesyonel İpucu: ClickUp, çalışan memnuniyetinden müşteri geri bildirimlerine kadar çeşitli anket ihtiyaçları için şablonlar sunarak değerli verileri hemen toplamaya başlamanızı kolaylaştırır.

Ayrıca, etkili veri toplama için ihtiyacınız olan tüm araçlara sahip olmanızı sağlamak amacıyla ClickUp Ürün Geri Bildirim Anketi Şablonu da platformda mevcuttur.

Bu Şablonu İndirin ClickUp Ürün Geri Bildirim Anketi Şablonu'nu kullanarak anlamlı geri bildirimler ve veriler toplayın

Şablonun size nasıl yardımcı olacağı aşağıda açıklanmıştır:

Özel Durumlar ve Alanlar: Her anketin ilerlemesini izlemek için özel durumlar (ör. İnceleniyor, İncelendi, İncelenecek) oluşturun. Ayrıca, yanıtları "Genel Ürün Memnuniyeti" ve "Kullanım Deneyimi" gibi çeşitli özelliklere göre kategorize etmek için özel alanlar eklenebilir, böylece geri bildirimlerin daha iyi düzenlenmesi ve analizi kolaylaşır

Birden çok özel görünüm: Şablon içinde "Genel Memnuniyet", "Gönderiler" ve "Ürün Derecelendirmeleri" dahil olmak üzere beş görünüme erişin. Bu çeşitlilik, takımların verileri farklı açılardan görselleştirip analiz etmesini sağlayarak ürün geliştirmede eğilimleri ve iyileştirme alanlarını belirlemeyi kolaylaştırır

Proje yönetimi özellikleri: Zaman takibi, bağımlılık uyarıları ve etiketleme gibi proje yönetimi özelliklerini entegre edin. Bu özellikler, takımların anket sürecini daha verimli bir şekilde yönetmesine yardımcı olarak geri bildirimlerin zamanında toplanmasını ve bunlara göre hareket edilmesini sağlar

Veri analiz araçları: Yerleşik araçları kullanarak verileri grafikler ve çizelgeler halinde özetleyin. Geri bildirimlerin bu görsel sunumu, müşteri duyarlılığını hızlı bir şekilde anlamanıza ve anket sonuçlarına dayalı bilinçli kararlar almanıza yardımcı olur

İster çalışan anket yazılımına ister kapsamlı bir geri bildirim sistemine ihtiyacınız olsun, ClickUp size her konuda yardımcı olur.

ClickUp ile Anketleri Daha Hızlı Oluşturun, Başlatın ve Analiz Edin

ClickUp Formları ile anket oluşturmak ve yönetmek, süreci basitleştirir ve Google Formları'nda bulunmayan gelişmiş özellikler ve özelleştirme seçenekleri sunar. Pazar araştırması yaparken, çalışanların geri bildirimlerini toplarken veya müşteri görüşleri ararken, ClickUp ihtiyaçlarınızı karşılayacak entegre bir çözüm sunar.

ClickUp ile gelişmiş özelleştirme, derinlemesine analizler, diğer araçlarla kolay entegrasyon, çevrimdışı özellikler ve etkileşimli soru biçimlerinin keyfini çıkarabilirsiniz. Ayrıca, Çalışan Bağlılığı Anketi Şablonu gibi çeşitli şablonlar, hızlı ve etkili bir şekilde başlamanıza yardımcı olur.

Dünya standartlarında anketler oluşturmak için bugün ClickUp'a kaydolun!