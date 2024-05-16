İşgücü Analitiğini Kullanarak Başarılı Bir İş Yeri Oluşturma

Kuruluşunuzda çalışan devir oranlarının artması üzücü olabilir. Bunun nedenlerini manuel olarak araştırıp bulmanız gerekiyorsa, durum daha da zor hale gelebilir.

Rakipleriniz agresif bir şekilde işe alım yapıyor mu? Şirket içinde iş yükü sorunları olabilir mi? Yöneticiler ve takımları arasında kişilerarası ilişkilerde sorunlar var mı? Ya da başka bir neden mi var?

Temel nedeni belirlemek ve çözümler bulmak, yoğun çaba ve zaman gerektiren bir süreç olabilir. Manuel analiz yaparken değerli iş gücünüzün daha da fazlasını kaybedebilirsiniz.

İşgücü analitiğini gerçekleştirmek için yazılım araçlarını kullanmak, hızlı bir şekilde cevaplar elde etmenize ve olası sorunları azaltmanıza yardımcı olabilir. Kuruluşunuzun içindeki ve dışındaki rahatsız edici veya değişen kalıpları hızlı bir şekilde belirleyebilirsiniz.

Bu blogda, işgücü analitiğinin tüm yönlerini inceleyecek ve bu analitiği süreçte size yardımcı olacak şekilde nasıl kullanabileceğinizi göstereceğiz. İşgücü analitiğini kullanmak, en iyi yetenekleri işe almanıza, onları elde tutmanıza, çalışan davranışlarını analiz etmenize, verimlilik sorunlarını yönetmenize ve kuruluşunuzu harika bir iş yeri haline getirmenize yardımcı olabilir.

İşgücü Analitiği Nedir?

İşgücü analitiği, bir kuruluşun işgücü hakkında sistematik olarak veri toplama ve bu verileri analiz etme sürecini ifade eder. İşgücü analitiği genellikle, işe alım, performans ve ücret yönetimi gibi kurumsal stratejileri planlamak ve yürütmek için dış faktörleri ve ortamları da içerir.

Dış faktörler arasında sektör maaşları, anketler, işgücü piyasası eğilimleri ve işsizlik, GSYİH büyümesi ve tüketici harcamaları gibi ekonomik göstergeler yer alır. İç kaynaklar arasında yönetici geri bildirimleri, çalışan memnuniyeti, bağlı çalışanların yüzdesi ve çalışan verimliliği gibi İK verileri bulunur.

İnsan kaynakları yönetiminde işgücü analitiğinin rolü

Uzun vadede, işgücü analitiğinin faydaları şunlardır:

İşe alım maliyetlerinin azaltılması

Optimize edilmiş süreç verimliliği

Çalışan bağlılığını izleme

Irk ve cinsiyet önyargılarını azaltma

Performans ölçütlerini karşılaştırma

Yetkisiz fazla mesai işlerini sınırlama

Potansiyel adayların mevcut yetenek gereksinimleriyle daha iyi eşleştirilmesi

Bilgi eksikliklerini gidermek ve beceri geliştirme gereksinimlerini karşılamak

İşgücü analitiği stratejik yönetimde hangi rolü oynar?

Kapsamlı işgücü analitiğini benimsemek, stratejik yönetim için yön belirleyebilir. İnsan kaynakları motivasyon faktörleri ve sınırlamaları, yetenek gereksinimleri ve coğrafi faktörler gibi çok sayıda veri noktasını analiz etmek, uzaktan, hibrit ve yerinde çalışan işgücünüzü etkili bir şekilde yönetmenize yardımcı olabilir.

İşgücü analitiği, halefiyet planı oluşturma dahil olmak üzere işgücünü işe almak, becerilerini geliştirmek ve eğitmek için en yetkin eylem planlarını ve en uygun maliyetli çözümleri sunar. Bu tür stratejik içgörüler, iyi hazırlanmış bir işgücünü garanti eder ve uzun vadeli kurumsal dayanıklılığı destekler.

Organizasyonun potansiyel uyum ve etik risklerini vurgulayarak risk yönetimini destekler.

İşgücü analitiğini kullanmak, daha iyi bir çalışma ortamı yaratmanıza, çalışan memnuniyetini artırmanıza ve işgücünün genel kalitesini yükseltmenize yardımcı olabilir.

İşgücü analitiği ve İK analitiği aynı şey mi?

Aslında hayır. İşgücü analitiği işin kendisini ele alırken, İK analitiği insanları ele alır.

İnsan kaynakları analitiği nedir?İnsan kaynakları analitiği, işten ayrılma oranı, Net Promoter Score (NPS) ve fazla mesai saatleri gibi insan kaynakları fonksiyonlarını iyileştirmek için veri ve analitik kullanır. İşgücü analitiği nedir?İşgücü analitiği, verimlilik, devamsızlık ve işten ayrılma oranları gibi süreçleri ve işgücü davranışlarını iyileştirmek için işle ilgili verilere odaklanır.

İşgücü Analitiğinin Faydaları

Doğru verileri toplamak ve analiz etmek, iş gücüyle ilgili birçok sorunun kaynağına inmenize ve bunları çözmenize yardımcı olabilir. İş gücü analitiğinin bazı önemli avantajları şunlardır:

1. Görevleri otomatikleştirir

İşgücü analitiği, çalışan performans izleme, devamsızlık ve izin yönetimi, ücret karşılaştırması gibi tekrarlayan ve zaman alıcı görevleri otomatikleştirerek iş yönetimini basitleştirir.

Niş beceri setlerini çekmek için yenilikçi işe alım yöntemleri belirlemeye ve mentorluk ve koçluk programları aracılığıyla liderlik gelişimini teşvik etmeye odaklanmanıza yardımcı olur.

2. İşe alım sürecini iyileştirir

İşgücü analitiği, işgücü planlama yazılımı veya işgücü analitiği platformlarını kullanarak, departman gereksinimlerini ve yüksek performanslı çalışanların özelliklerini analiz eder ve böylece organizasyonda başarılı olma olasılığı daha yüksek adayları taramanıza ve seçmenize yardımcı olur. Bu, yeni işe alımların kalitesini artırır ve işe alım süresini ve işe alım başına maliyeti azaltır.

3. Yetenek yönetimini mümkün kılar

İşgücü analitiği, kuruluş içinde mevcut beceri ve yetkinlikleri haritalayarak, yedekleme planlamasını kolaylaştırır, kişiselleştirilmiş kariyer yolları oluşturur ve çalışanları en önemli etkiyi yaratabilecekleri projelere veya rollere atar.

4. İş memnuniyetini ve çalışan bağlılığını artırır

İş-yaşam dengesi, takdir ve kariyer gelişimi fırsatları gibi çeşitli boyutlardaki eğilimleri ve geri bildirimleri analiz ederek, işgücü analitiği çalışanların mutluluğuna ve bağlılığına katkıda bulunan faktörleri anlamanıza yardımcı olur. Bulguları, çalışanların moralini ve verimliliğini doğrudan etkileyen özel stratejiler uygulamak için kullanın.

5. Kültürel uyumu ve çalışan bağlılığını artırır

İş liderleri ve İK uzmanları, analitiği kullanarak mevcut organizasyon kültürünü ve iyileştirilmesi gereken alanları inceleyebilir. Örneğin, analitik, çalışan devir oranının yüksek olduğu takımlarda düşük bağlılık puanları ortaya çıkarsa, bu durum yönetim tarzı veya iş yükü ile ilgili sorunlara işaret edebilir.

Bu içgörülerle, daha empatik ve etkili yöneticiler yetiştirmek için liderlik eğitimi başlatabilir veya ücretli veya ücretsiz proje yönetimi yazılımları kullanarak iş yüklerini ayarlayabilirsiniz.

İşgücü Analitiği Türleri

Mevcut verilerin türüne ve gereksinimlerinize bağlı olarak dört tür iş gücü analitiği vardır: tanımlayıcı, tanılayıcı, öngörücü ve kuralcı.

Tanımlayıcı yöntem, belirli bir dönemdeki işgücü davranışını anlamak için geçmiş verileri kullanırken, tanılayıcı yöntem davranışın nedenlerini anlamaya çalışır.

Şimdi, daha karmaşık olan ve stratejik iş gücü ile ilgili kararlar almanıza yardımcı olan diğer iki yöntemi inceleyelim.

1. Tahmine dayalı analitik

Tahmine dayalı analitik, geçmiş ve güncel verileri kullanarak gelecekteki eğilimleri ve davranışları tahmin eder. Beceri gereksinimleri, çalışan verimliliği ve bağlılığı gibi bilgileri içeren bu veriler, işe alım sürecini iyileştirmek ve işten ayrılma oranlarını azaltmak için çok önemlidir.

Regresyon analizi, örüntü eşleştirme ve çok değişkenli istatistikler gibi teknikleri kullanarak, tahmine dayalı analitik, olası olayları öngören veri ve istatistiksel modeller geliştirir. Bazı pratik uygulamalar şunlardır

Öğrenme ve gelişim faaliyetlerinin sonuçlarını tahmin etme

Çalışma alanı kullanım durumunu tahmin etme

Proje raporu sonuçlarını önceden tahmin etme

i̇şgücü yönetimine tahmine dayalı analitiği entegre ederek, beceri eksikliklerini önceden tespit edebilir, çalışanların sağlık programlarını özelleştirebilir ve işgücü dinamiklerindeki değişiklikleri öngörebilirsiniz.

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2. Kuralcı analitik

Kuralcı analitik, dört tür analitik arasında en karmaşık olanıdır. Tahmine dayalı analitiğin ötesine geçerek en iyi eylem planını önerir.

Tahminlere dayalı gerçek zamanlı, bilinçli kararlar almanıza ve işgücü yönetimi süreçlerini optimize etmenize yardımcı olur. Bunlar arasında çalışanların vardiya programlarının yönetimi, beceriye dayalı proje takımlarının oluşturulması, kaynakların tahsisi ve çeşitlilik ve kapsayıcılık (D&I) odaklı işe alım kampanyalarının yürütülmesi yer alır.

İşgücü Analitiğinde Teknolojinin Rolü

İşgücü analizi yazılımı gibi birçok gelişmiş araç ve platform, kuruluşların işgücü verilerini toplama, analiz etme ve bu verilere göre hareket etme yeteneklerini geliştirir. İşgücü analizi yapmak için gerekli dört önemli teknoloji şunlardır:

1. Bulut

Bulut bilişim, İK yazılımı, bordro, iş performansı araçları ve internet üzerindeki harici veritabanlarından gelen verileri merkezileştirerek gerçek zamanlı güncellemeler ve sorunsuz veri entegrasyonu sağlar.

Bulut teknolojisinin ölçeklenebilirliği, önceden BT altyapısı yatırımı yapma ihtiyacını ortadan kaldırarak kuruluşunuzun analitik yeteneklerini talep üzerine büyütmesini sağlar.

Ayrıca, CRM sistemleri, BI platformları ve sosyal medya gibi çeşitli veri kaynakları ve uygulamalarla arayüz oluşturmaya yardımcı olur. Ayrıca, iş fonksiyonları genelinde kapsamlı iş akışlarını otomatikleştirir ve iş gücüyle ilgili kararlar için derinlemesine içgörüler sağlar.

2. Gösterge paneli analitiği

Gösterge panelleri, bir kuruluş içinde iş gücü analizlerine erişimi demokratikleştirmek için gereklidir. İş, süreç veya sistemlerin sağlığını, performansını veya durumunu gösteren önemli metrikleri ve veri noktalarını gerçek zamanlı olarak görsel olarak sunar.

Önemli sayıları parmaklarınızın ucunda bulundurarak, endişe duyulan alanları hızla tespit edebilir, müdahalelerin etkisini izleyebilir ve işgücü stratejilerini iş sonuçlarıyla uyumlu hale getirebilirsiniz.

Örneğin, bir proje gösterge paneli, takımların proje performansını merkezi bir konumdan görüntülemelerine yardımcı olur.

ClickUp Gösterge Panelleri, grafikler ve KPI'lar aracılığıyla projeyle ilgili bilgileri sunarak yöneticilerin görevlerin ilerlemesini takip etmelerini, bütçeleri izlemelerini ve müşterilerle zamanında iletişim kurmalarını sağlar.

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3. AI sohbet robotları

Başvuru izleme, çalışanların işe alım süreci ve önyargıların azaltılması dahil olmak üzere İK için birçok yapay zeka (AI) aracı uzun süredir kullanılmaktadır.

Bununla birlikte, AI sohbet robotları, izin bakiyeleri, maaş bilgileri ve hatta beceri geliştirme programları ile ilgili İK sorgularına anında yanıt verdikleri için çalışan bağlılığını artırmak amacıyla giderek daha fazla benimsenmektedir.

Doğal Dil İşleme (NLP) sayesinde, AI sohbet robotları açık uçlu çalışan geri bildirimlerini analiz edebilir ve çalışan verilerini inceleyerek geleneksel anketler veya geri bildirim yöntemleriyle yakalanamayabilecek duygu eğilimlerini keşfedebilir.

Bu araçlar, yeni çalışanların işe alım sürecinde de önemli bir rol oynar ve yeni çalışanlara gerekli evrak işlemleri, eğitim ve şirket kültürü hakkında bilgi sağlar.

4. Büyük veri, yapay zeka ve makine öğrenimi (ML)

Büyük veri, yapay zeka ve makine öğreniminin entegrasyonu, iş gücü analitiğinin kapsamını önemli ölçüde genişletmiştir.

Büyük veri, iç İK sistemleri, sosyal medya, çalışan anketleri, operasyonel veriler ve dış işgücü piyasası bilgileri dahil olmak üzere birden fazla kaynaktan gelen karmaşık veri kümelerini analiz etmenizi sağlayarak temel oluşturur.

AI ve ML algoritmaları, insan analistlerin hemen fark edemeyebileceği verilerden kalıpları ve içgörüleri ortaya çıkararak bunu daha da geliştirir.

Örneğin, AI, geçmiş verileri analiz ederek işgücü dinamiklerini, örneğin işten ayrılma oranlarındaki değişiklikleri veya farklı işe alım kanallarının etkinliğini tahmin edebilir.

Bu arada, ML algoritmaları duygu ve moral durumunu değerlendirerek, genel iş performansını iyileştirmek için bireysel veya takım düzeyinde müdahaleleri özelleştirmenize olanak tanır.

Örneğin, belirli eğitim programlarından yararlanacak veya şirketten ayrılma riski daha yüksek olan çalışanları belirleyebilirsiniz.

İnsan kaynakları liderleri için bir yapay zeka asistanı olan ClickUp Brain, yerleşik komut istemlerini kullanarak verilerinizi analiz etmenize, raporlar oluşturmanıza, beyin fırtınası yapmanıza ve potansiyel iyileştirmeler önermenize yardımcı olur.

Örneğin, ClickUp'ın ChatGPT Prompts for HR Template (İnsan Kaynakları için ChatGPT İpuçları Şablonu) şablonunu kullanarak, performans değerlendirmesi sırasında olumlu bir geri bildirim döngüsü oluşturmanıza yardımcı olacak sorular bulabilirsiniz.

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İş Gücü Analitiğini İzlemede Zorluklar

İşgücü analizini geliştirmede teknolojinin rolü yadsınamaz olsa da, eyleme geçirilebilir içgörülere ulaşmak kolay değildir.

1. Operasyonel zorluklar

Yüksek kaliteli verileri toplamak ve uyumluluğu sağlamak zordur. Aşağıdaki konularda zorluklarla karşılaşabilirsiniz:

a. Doğru verileri toplama

Bu, büyük bir engel olabilir. Otomatik veri toplama için çalışan bağlılığı yazılımına veya diğer raporlama araçlarına erişebilseniz bile, veriler farklı departmanlarda silolaşmış, tutarsız veya kalitesiz olabilir.

İş gücü analitiğini kullanırken veri bütünlüğü çok önemlidir, çünkü bu, analitiği kuruluşunuzun uzun vadeli hedefleri ve stratejik amaçlarıyla uyumlu hale getirme yeteneğini doğrudan etkiler.

b. Yasal gerekliliklere uyum

AB'deki GDPR ve ABD'deki çeşitli eyalet yasaları gibi yasalar, İK süreçleri için veri toplama, depolama ve işleme konusunda katı kurallar getirmiştir. Para cezaları ve itibar kaybını önlemek için analitik uygulamalarınızın bu düzenlemelere uygun olduğundan emin olmalısınız.

Verilerin kötüye kullanılması, istenmeyen ayrımcılığa da yol açabilir ve bu da ayrımcılıkla mücadele yasaları kapsamında kuruluşunuz aleyhine yasal işlemlerin başlatılmasıyla sonuçlanabilir.

2. Stratejik zorluklar

Ölçülebilir büyümeyi sağlamak için analitiği iş planlamasına sorunsuz bir şekilde dahil etmek, söylemesi yapmaktan daha kolaydır. İşte zorlayıcı olabilecek bazı görevler:

a. Stratejik planlama ile entegrasyon

Teknik verileri iş hedefleriyle uyumlu hale getirmek, iş gücü analizlerinin kritik dönüm noktalarınıza nasıl katkıda bulunabileceğini anlamayı gerektirir.

Ancak, farklı öncelikleri yönlendirmek ve fonksiyonlar arası iletişim engellerini aşmak için iyi kurulmuş bir süreç olmadan, büyüme fırsatlarını kaçırabilir ve çabalarınızı tekrarlayarak verimsizliğe yol açabilirsiniz.

b. Çalışan direnci

İşgücü analitiği girişimlerini uygulamak bazen çalışanların direncine neden olabilir. Veri gizliliği ve verilerin yanlış kullanılmasına ilişkin algılanan riskler konusunda endişeler olabilir.

Bu direnci aşmak için şirket kültüründe bir değişiklik gerekir. Bunu, liderlerin desteğini kazanarak, düzenli atölye çalışmaları düzenleyerek ve veri yönetimi uygulamalarının etik ve yasal standartlara uygun olduğunu sürekli olarak vurgulayarak başarabilirsiniz.

3. Teknolojik zorluklar

İşgücü analizlerini desteklemek için teknolojiyi dağıtmak ve sürdürmek, aşağıdaki alanlarda zorluklar yaratabilir:

a. Gelişmiş analitik becerilere sahip uzmanları işe alın

Karmaşık verileri eyleme geçirilebilir İK stratejilerine dönüştürebilecek uzmanlar olmadan, işgücü analitiğinin potansiyel faydalarını kaçırabilirsiniz. Bu nedenle, istenen sonuçları elde etmek için gelişmiş analitik yeteneklere sahip bir profesyonel takımına sahip olmak bir zorunluluktur.

b. Güçlü bir teknoloji altyapısına yatırım yapmak ve bunu sürdürmek

Gerekli teknolojinin uygulanması, büyük veri hacimlerini işleyebilen, çok yönlü analizler gerçekleştirebilen ve içgörülere kullanıcı dostu erişim sağlayan donanım ve yazılım dahil olmak üzere sağlam BT desteği gerektirir. Altyapıya yatırım yapmak ve bunu sürdürmek için bütçe ayırmanız gerekir.

İşgücü Analitiğini Nasıl Uygulayabilirsiniz?

İşgücü verilerini toplamak ve bunları eyleme geçirilebilir içgörülere dönüştürmek için adım adım kılavuz:

1. Stratejik hedef uyumu için yetenekleri değerlendirin

İş gücü analitiği için gerçekçi ve etkili hedefler belirlemek için mevcut yeteneklerinizi ve iş akışlarınızı anlamak çok önemlidir.

Beceri eksiklikleri, yedekleme planlaması, çalışan yönetimi veya başka herhangi bir konuda zorluk yaşıyorsanız, mevcut yeteneklerinizi değerlendirin. Mevcut beceri setlerini, teknoloji yığınını ve kullanımını ve ş Akışı verimliliklerini analiz edin.

Aşağıdakileri gerçekleştirebilirsiniz:

Beceri denetimleri: Verimlilik eksikliklerini belirlemek için proje sonuçlarını ve geri bildirimleri inceleyin

Çalışan anketleri: Çalışanların mevcut beceri düzeylerini ve kendilerini yetersiz hissettikleri alanları anlamak için çalışanlar arasında anketler yapın

Performans değerlendirmeleri: İş rollerini ve sorumlulukları analiz ederek uyumsuzlukları ve fazlalıkları belirleyin

AI, özgeçmişlerden ve LinkedIn profillerinden verileri toplayabilir, becerileri belirleyebilir ve ardından verileri anlık içgörüler ve sonraki adımlar için net bir görselleştirmeye dönüştürebilir.

Profesyonel ipucu💡: Standart İK faaliyetlerini yürütmek ve gerekli bilgileri standart bir biçimde toplamak için ücretsiz İK şablonlarını kullanın.

Bulgularınıza göre, şirketin dijital dönüşümüne doğrudan katkıda bulunan, belirli, ölçülebilir, ulaşılabilir, ilgili ve zamanında gerçekleştirilebilir SMART hedefleri belirleyin. Örneğin:

Altı ay içinde pazarlama departmanının %50'sinin veri analitiği becerilerini geliştirin

3. çeyrek sonuna kadar kuruluş genelinde dijital okuryazarlık programı başlatmak

Ayrıca, mevcut çalışanlar için hedefli bir beceri geliştirme programı başlatabilir veya kritik rolleri doldurmak için geçici olarak dış danışmanlar veya serbest çalışanlar ile sözleşme yapabilirsiniz.

2. Verileri toplayın, analiz edin ve entegre edin

İşgücü analitiği hedeflerinizi belirledikten sonra, çalışan veritabanı yazılımı, performans araçları, çalışan anketleri ve harici sektör karşılaştırmaları dahil olmak üzere çeşitli kaynaklardan veri toplamalısınız.

ClickUp'ın Veri Toplama SOP Şablonu ile adım adım kılavuz oluşturarak takımınız ve departmanlarınız arasında tutarlılık ve doğruluk sağlayın.

Bu Şablonu İndirin ClickUp'ın Veri Toplama SOP Şablonu ile veri toplama SOP'larınızı oluşturun, düzenleyin ve yönetin

ClickUp İş Yükü Görünümü'nü kullanarak takım üyelerinizin görevlerini yeniden planlayın, atayın veya taşıyın, böylece veri toplama görevi planlandığı gibi gerçekleştirilsin. Bir görevin çaba düzeyini izlemek için veri kaynağı, toplama yöntemi ve veri doğrulama gereksinimleri için özel alanlar bile ekleyebilirsiniz.

ClickUp'ın İş Yükü görünümü ile kapasiteleri belirleyin ve kaynakları verimli bir şekilde tahsis ederek kaynakların aşırı veya yetersiz kullanımını önleyin

Ardından, analiz için sağlam bir çerçeve oluşturun. Veri görselleştirme araçlarını ve istatistiksel modelleri kullanarak verilerinizdeki korelasyonları, eğilimleri ve nedensel ilişkileri belirleyin.

Bu verileri analiz etmeye başlamadan önce, tüm paydaşların verilerin ne kadar doğru olması gerektiğini anladığından emin olun. Veriler iyi değilse, yapılacak analizler güvenilir olmayabilir veya yanıltıcı olabilir.

Çeşitli platformlar ve sistemler arasında verileri entegre ederek iş gücünüz hakkında bütünsel ve tek bir anlayış elde edin. Bu, gelecekteki eğilimleri ve iş gücü ihtiyaçlarını doğru bir şekilde öngörmek için tahmine dayalı modelleme dahil olmak üzere gelişmiş analitik için gereklidir.

3. Doğru araçla analiz becerilerinizi geliştirin

Gelişmiş analitik özellikler, veri entegrasyonu ve kullanıcı dostu raporlama yetenekleri sunan birçok araç bulacaksınız.

Örneğin, ClickUp bir proje yönetimi yazılımından daha fazlasıdır; aynı zamanda iş gücü analizi yönetimi için mükemmel bir görev kontrol merkezidir. Tamamen özelleştirilebilir ClickUp Gösterge Panelleri ile işinizin üst düzey özetlerine erişebilir, hedeflerinizi izleyebilir ve Scrum aracılığıyla takımınızın iş yükünü görüntüleyebilir ve dağıtabilirsiniz.

Zaman takibi, iş yükü ve özel grafikler gibi bileşenleri kullanarak çalışan performansına ve operasyonel verimliliğe ilişkin içgörüler elde edin. ClickUp Etkinlik Görünümü ile herhangi bir konumdaki çalışanların etkinliklerinin toplu bir görünümünü elde edebilirsiniz.

Çalışma alanınızdaki güncellemeleri ve eylemleri görün ve ClickUp'ta özel Etkinlik Görünümleri oluşturarak takım oluşturma etkinliklerini teşvik edin

ClickUp'ı üçüncü taraf zaman yönetimi uygulamalarıyla entegre ederek, çalışanların çeşitli görevler veya projelerde zamanlarını nasıl geçirdiklerini doğru bir şekilde yakalayın. Yazılım, kuruluşunuzun operasyonel hızına uyacak ve iş akışlarını optimize edecek şekilde özelleştirilmiştir.

4. Harekete geçin ve sonuçları izleyin

İşgücü analitiğini uygulamanın son adımı, elde edilen içgörülere dayalı olarak harekete geçmek ve sonuçları izlemektir.

Örneğin, çalışan anket yanıtları, proje tamamlanma oranları ve iletişim kalıpları gibi veri noktalarını analiz ederken, belirli departmanlardaki uzaktan çalışanların ofiste çalışanlara göre daha düşük bağlılık ve verimlilik seviyelerine sahip olduğu görülür.

Bu sorunu çözmek için, uzaktaki çalışanları daha deneyimli ofis çalışanlarıyla eşleştirerek daha güçlü bir aidiyet duygusu oluşturmak ve düzenli kontrol toplantılarını kolaylaştırmak için sanal iletişim araçlarından yararlanarak sanal mentorluk programı uygulayabilirsiniz.

Ek olarak, geleneksel 9-5 çalışma saatlerinin herkes için en uygun seçenek olmayabileceğini kabul ederek, uzaktan çalışanlar için özel olarak tasarlanmış esnek çalışma saatleri uygulayabilirsiniz. Bu esneklik, çalışanların en verimli oldukları saatlerde çalışmasına olanak tanır.

Bu girişimleri başlattıktan sonra, çalışan bağlılığı puanları, verimlilik ölçütleri ve düzenli anketlerden elde edilen geri bildirimleri kullanarak etkilerini sürekli olarak izleyin.

İşgücü Analitiği ile Takım Performansını Optimize Edin ve Daha İyi Sonuçlar Elde Edin

Veriye dayalı işgücü yönetimine geçiş süreci hem karmaşık hem de ödüllendirici olabilir.

Gelişmiş işgücü analitiği araçları, çalışan verilerini toplamak, izlemek ve ölçmekle kalmayıp, kuruluşunuzdaki tüm takımları içeren uygun önlemleri almanıza da yardımcı olabilir.

ClickUp'ın avantajlarını yakından keşfetmek için platformu denemenizi öneririz.

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Sıkça Sorulan Sorular (SSS)

1. Karar vermede işgücü analitiğinin rolü nedir?

İşgücü analitiği, verileri daha anlaşılır hale getirir ve aksi takdirde ham verilerin karmaşıklığı içinde gizli kalacak olan eyleme geçirilebilir içgörüler ortaya çıkarır. Daha fazla şirket politikası geliştirmenize, daha güçlü iç iletişim kurmanıza ve rekabetçi ücretlendirme politikası sürdürmenize yardımcı olan işyeri dinamiklerini ve eğilimleri değerlendirir. Bu iyileştirmeler, daha yüksek verimlilik ve çalışan bağlılığı oranları ile sonuçlanır ve nihayetinde organizasyonel başarıya yol açar.

2. İşgücü planlaması ve analitiği neden önemlidir?

İş gücü planlaması ve analitiği, iş operasyonlarını ve performansı iyileştirmek için makro düzeyde planlamaya yardımcı olur. İş gücü analitiği yazılımını kullanarak eğilimleri analiz edebilir, gelecekteki ihtiyaçları tahmin edebilir ve beceri eksikliklerini belirleyerek kaynakları doğru şekilde işe alabilir, eğitebilir ve tahsis edebilir, böylece doğru kişilerin doğru zamanda doğru rollerde olmasını sağlayabilirsiniz.