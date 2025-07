İK İşlemlerini Kolaylaştırın: 2025'in En İyi 10 Çalışan Veritabanı Yazılımı

Çalışan veritabanı yazılımı, verimli insan kaynakları operasyonlarının bel kemiğidir. Doğru araç olmadan, İK takımları ve yöneticiler kendilerini eski çalışan verilerini işlerken, izinleri izlemeye çalışırken ve yanlış raporlarla uğraşırken bulabilirler.

Bu İK yazılım çözümleri araçları, tüm çalışan verilerinizi verimli bir şekilde depolamak için ihtiyacınız olan her şeyi sağlar: çalışan profilleri dizini, organizasyon şeması ve self servis portalı. Ayrıca, çalışan yönetimini kolaylaştırır ve kişisel bilgilerden niteliklere ve izinlere kadar hassas çalışan verilerini korur.

Bu makalede, en iyi çalışan veritabanı yazılımları için seçtiğimiz ilk 10 ürünü tanıtıyoruz. İşiniz için en uygun çözümü bulmanıza yardımcı olmak için bu ürünlerin artılarını, eksilerini ve fiyatlarını ele alacağız! ?

İyi bir çalışan veritabanı yazılımında nelere dikkat etmelisiniz?

Şirketiniz için bir çalışan veritabanı yönetim sistemi seçerken, şu anahtar özelliklere dikkat edin:

Özelleştirme seçenekleri: Özelleştirilebilir alanlar veya raporlama seçenekleri sayesinde, çalışan veritabanı yazılımınızı özel İK ihtiyaçlarınıza göre uyarlayabilmelisiniz

İK belge yönetimi: Tüm çalışan belgelerini dijital olarak kaydederek gerektiğinde kolayca bulmanızı sağlayan bir yazılım arayın

Erişilebilirlik: Hem yöneticiler hem de çalışanlar verilerine kolayca erişebilmelidir. Mobil cihazlarda iyi çalışan yazılımlar, takımınızın her yerden bilgilerini güncellemesine ve görüntülemesine olanak tanır

Çalışan bilgi tabanı: Yazılımın, şirket kuralları, eğitim materyalleri ve el kitapları gibi çalışanların başvurabileceği önemli belgeleri depolayabildiğinden emin olun

Çalışan dizini: İyi bir yazılım, iletişim bilgilerini, acil durum irtibatlarını, iş konumlarını ve diğer önemli ayrıntıları tek bir yerde saklayabileceğiniz ayrıntılı bir çalışan dizini içermelidir

Analitik ve raporlama: Veri analizi ve raporlama ile içgörüler elde etmek ve bilinçli İK kararları almak için araçlar arayın

Kullanabileceğiniz En İyi 10 Çalışan Veritabanı Yazılımı

Tüm çalışan veritabanı yazılımları aynı değildir. İK işlemlerinizi kolaylaştırmak için birinci sınıf çözümlerden oluşan bir ürün yelpazesi hazırladık. Size en uygun olanı bulmak için bunların güçlü ve zayıf yönlerini ve fiyatlarını inceleyelim! ?

ClickUp'ta 15'ten fazla proje görünümü, görev otomasyonları ve önceden tasarlanmış şablonlarla tüm çalışan verilerini yönetin ve İK süreçlerini kolaylaştırın

ClickUp, İK işlemleri için ideal çözümdür! Takımınızın büyümesini sağlamak için işe alım, işe alım ve yetiştirme için ideal olan güçlü çalışan veritabanı araçları sunar. 15'ten fazla özelleştirilebilir görünüm ile çalışanların performansını, bağlılığını ve gelişimini izlemek için tek adres.

Bu platform, çalışan bilgileri için gizli bir veritabanı oluşturur ve yöneticiler ile takım üyeleri arasındaki doğrudan iletişimi destekler.

ClickUp sadece aday verilerini düzenlemekle kalmaz, aynı zamanda başvuruları ve iletişimleri de yönetir. Önceden tasarlanmış şablonlar ve adayları işe alım sürecinde ilerleten İK süreç otomasyonu ile değerli zamandan tasarruf sağlar. ?

ClickUp'ın işe alım çözümü, yeni çalışanlara takımınızın bir üyesi olmak için ihtiyaç duydukları her şeyi sağlar. Ayrıca, eğitim modülü izlenebilir görevler ve ortak çalışma belgeleri ile süreci kolaylaştırır.

İK takımınız ClickUp'ın araç setini şu amaçlarla kullanabilir:

Özelleştirilebilir formlarla anketler, araştırmalar ve talepleri düzenleyin

Özelleştirilebilir gösterge panelleriyle performansı ve iş yükünü izleyin

Takvim aracılığıyla mülakatları, bire bir görüşmeleri ve takım toplantılarını takip edin

ClickUp'ta özelleştirilebilir tablolarla çalışan verilerini düzenli tutun

Bunun da ötesinde, ClickUp Tablo görünümü, ayrıntılı yapılacaklar listelerinden bütçelere ve müşteri verilerine kadar her şeyi yöneten sezgisel elektronik tablolar ve dinamik veritabanları için bir altın madendir. Özel Alanlar, öncelikler ve görev ilerlemesi gibi önemli bilgileri yakalayarak bağlam değiştirmeyi en aza indirir.

Görevleri, belgeleri ve bağımlılıkları birbirine bağlayabilme özelliği, oyunun kurallarını değiştirir. Toplu görev düzenleme, veri aktarımı ve herkese açık tablo bağlantıları, dış ortaklarla işbirliğini çocuk oyuncağına dönüştürür.

Filtreleme ve gruplama seçenekleriyle görevleri bir profesyonel gibi yönetin, sütunları gizleyerek veya sabitleyerek görünümü özelleştirin ve sürükle ve bırak sütunlarının gücünü kullanarak ideal kurulumunuzu oluşturun. ?️

ClickUp'ın en iyi özellikleri

ClickUp sınırlamaları

Bazı otomasyonların uygulanması zor olabilir (ancak ClickUp, öğreticiler sunarak süreci basitleştirir)

Platformun özellikleri ilk başta biraz karmaşık gelebilir

ClickUp fiyatlandırması

Sonsuza Kadar Ücretsiz

Sınırsız: Kullanıcı başına aylık 7 ABD doları

İş: Kullanıcı başına aylık 12 ABD doları

Enterprise: Fiyatlandırma için iletişime geçin

ClickUp AI, tüm ücretli planlarda Çalışma Alanı üyesi başına aylık 5 $ karşılığında kullanılabilir

*Listelenen tüm fiyatlar yıllık fatura modeline aittir

ClickUp puanları ve yorumları

G2: 4,7/5 (9.000'den fazla yorum)

Capterra: 4,7/5 (3.000'den fazla yorum)

2. BambooHR

BambooHR, çalışan kayıtlarını verimli bir şekilde izleyen güvenli ve merkezi bir platformdur. Kullanıcılara gösterge paneli üzerinde kontrol sağlar ve İK takımlarının kişisel ve finansal çalışan bilgilerini sorunsuz bir şekilde eklemesine olanak tanır.

BambooHR, veri depolamayla sınırlı kalmaz, aynı zamanda özel raporlama araçları da sağlar. Kullanıcılar, çalışan veritabanındaki bilgilere dayanarak çalışan devri, hizmet süresi ve işten ayrılma nedenleri gibi çeşitli metrikler hakkında ayrıntılı raporlar oluşturabilir.

BambooHR, çalışanların çalışma saatlerini izlemek için zaman ve devam izleme özellikleri içerir ve dijital zaman yönetimi araçları aracılığıyla herhangi bir konumdan çalışan yönetimini kolaylaştırır. Ayrıca, zaman çizelgelerinin sorunsuz bir şekilde dışa aktarılması, bordro işlemlerinin kolaylaştırılmasını sağlar. ?

BambooHR'nin en iyi özellikleri

Veri raporlama

Belge depolama ve yönetimi

checkr ve Slack gibi 125'ten fazla entegrasyon

Zaman ve devam izleme

Mobil uygulama

BambooHR sınırlamaları

Mobil uygulamada gezinmek zor olabilir

Duyurular için daha fazla özelleştirme seçeneği eklemek faydalı olabilir

BambooHR fiyatlandırması

Talep üzerine mevcuttur

BambooHR puanları ve yorumları

G2: 4,5/5 (1.500'den fazla yorum)

Capterra: 4,6/5 (2.500+ yorum)

3. Myhrtoolkit

Myhrtoolkit, randevulardan eğitim programlarına kadar çalışan kayıtlarını yöneterek İK işlemlerini kolaylaştırır. İK belge yönetim yazılımı, önemli İK belgelerinin düzenlenmesi, izlenmesi ve güvenli depolamasını basitleştirir. ?

Platformun çalışan belge yönetim kütüphanesi, tüm şirket belgelerini depolamak ve paylaşmak için merkezi bir hub görevi görür. Sözleşmeler, özgeçmişler ve kimlik belgeleri gibi bireysel çalışan dosyalarından el kitapları, iş tanımları ve disiplin işlemleri gibi daha geniş kapsamlı İK belgelerine kadar her şeyi tek bir erişilebilir konumda düzenler.

Ayrıca, eski belgelerin kolay arşivlenmesi sayesinde sistemi güncel tutmak çok kolaydır.

Myhrtoolkit ayrıca tatil planlama, devamsızlık yönetimi ve kapsamlı raporlama için bir dizi araç sunarak İK karar alma süreçlerini basitleştirir.

Myhrtoolkit'in en iyi özellikleri

Toplu veri yönetimi

İK raporlama araçları

Belge yönetimi kütüphanesi

Basit arşivleme

Devamsızlık izleme

Myhrtoolkit sınırlamaları

Yazılım daha sezgisel olabilir

Daha fazla filtreleme seçeneği eklemek faydalı olabilir

Myhrtoolkit fiyatlandırması

0-5 çalışan: 29 $/ay

6-10 çalışan: 46 $/ay

11-20 çalışan: 92 $/ay

21-50 çalışan: 168 $/ay

50-100 çalışan: 221 $/ay

101-150 çalışan: 341 $/ay

151-200 çalışan: 390 $/ay

201-400 çalışan: 484 $/ay

401+ çalışan: İletişim üzerine mevcuttur

*Listelenen tüm fiyatlar yıllık fatura modeline aittir

Myhrtoolkit puanları ve yorumları

G2: 4,5/5 (10'dan az yorum)

Capterra: 4. 1/5 (10'dan az yorum)

4. Freshservice

Freshservice, BT işlemlerini basitleştiren bulut tabanlı bir Servis Masası çözümüdür. Birincil fonksiyonunun ötesinde, İK işlemlerini önemli ölçüde kolaylaştıran çok sayıda özellik barındırır.

Öne çıkan özelliklerinden biri, kullanıcıların olaylara ve sorunlara çözümler içeren bir bilgi tabanı oluşturmasına olanak tanıyan bilgi yönetimi'dir . Bu kaynak, teknisyenlerin ve çalışanların basit bir arama yoluyla sorgularını hızlı bir şekilde çözmelerini sağlar. ?

Freshservice'teki Çalışan İşe Alım modülü, İK uzmanlarının işe alım taleplerini doğrudan self servis portalından başlatmasına yardımcı olur. Bu, işe alım formlarının raporlama yöneticisine ve çalışana aynı anda gönderilmesini içerir. Ayrıca modül, talebin ilerlemesini izler, hatırlatıcılar gönderir ve toplu çalışan işe alımları gerçekleştirir.

Freshservice'in en iyi özellikleri

Sorunsuz çalışan işe alımı

Bilgi veritabanı

İK iş akışı otomasyonu

Bulut tabanlı yönetim

Slack ve Microsoft Teams gibi araçlarla entegre olur

Freshservice sınırlamaları

Otomasyon özelliği daha fazla süreci içerebilir

İlk kurulum biraz karmaşık olabilir

Freshservice fiyatlandırması

Başlangıç: 19 $/ay

Büyüme: 49 $/ay

Pro: 95 $/ay

Enterprise: 119 $/ay

*Listelenen tüm fiyatlar yıllık fatura modeline aittir

Freshservice puanları ve yorumları

G2: 4,6/5 (1.000'den fazla yorum)

Capterra: 4,5/5 (500'den fazla yorum)

5. GoCo

GoCo, tüm önemli süreçleri ve verileri tek bir yerde toplayarak İK işlemlerini kolaylaştırır. ?

MagicDocs teknolojisi, tüm belgeleri özelleştirmenize, doldurulabilir ve imzalanabilir hale getirmenize ve hatta bunlardan raporlar oluşturmanıza olanak tanır. MagicDocs ayrıca, gelecekteki belgelerde otomatik olarak görünebilecek verileri de depolar, böylece İK işleri daha sorunsuz ve yönetilebilir hale gelir.

GoCo'nun HRIS, tamamlanma durumunun kolay izlenmesi için tüm belgelere kuşbakışı bir görünüm sağlar. Sürükle ve bırak iş akışı oluşturucu, işe alım paketleri oluşturma, yeni işe alım oryantasyonları gerçekleştirme ve işten ayrılma kontrol listelerini yönetme gibi görevleri basitleştirir.

Zaman Takibi aracı, çalışanların çalışma saatlerini kaydetmelerine ve zaman çizelgelerini göndermelerine yardımcı olur. Ayrıca platform, PTO'nun biriktirilmesi, talep edilmesi ve onaylanması dahil olmak üzere izin politikalarının yönetimi için destek sunar.

GoCo'nun en iyi özellikleri

MagicDocs ile basit belge yönetimi

Kullanıcı dostu arayüz

Otomatik işe alım ve işe alım ş akışı

Bordro yönetimi

Üst düzey süreç genel bakışı için HRIS

GoCo sınırlamaları

Bazı kullanıcılar zor bir öğrenme süreci yaşayabilir

Bazı özelliklerin biraz daha geliştirilmesi gerekebilir

GoCo fiyatlandırması

Çalışan başına aylık 5 $'dan başlayan fiyatlarla

Talep üzerine özel fiyatlandırma mevcuttur

GoCo puanları ve yorumları

G2: 4,6/5 (300'den fazla yorum)

Capterra: 4,6/5 (100'den fazla yorum)

6. Zoho People

Zoho People, küresel işgücü yönetimini kolaylaştırmak için tasarlanmış bulut tabanlı bir çalışan veritabanı yazılımıdır. Yerleşik PTO izleme, kolay vardiya planlama ve çalışan performansını yönetme araçları gibi kullanışlı özelliklere sahiptir. ?️

Platform, her çalışanın bilgilerini türüne, konumuna, rolüne ve deneyim düzeyine göre sıralanmış merkezi bir görünüm sunar. Basit sürükle ve bırak eylemleriyle yeni formlar ve sekmeler ekleyerek daha da kişiselleştirebilirsiniz. İzin türlerini kuruluşunuzun özel gereksinimlerine göre uyarlama da esnektir.

Zoho People, self servis çalışan portalı ve dosya paylaşım özelliklerine sahiptir. Çalışanlar, önemli belgeleri her yerden yükleyebilir ve adresleri ve iletişim bilgileri gibi kişisel bilgilerini her zaman güncel tutabilir, böylece herkes kolayca bağlantıda kalabilir ve organize olabilir.

Zoho People'ın en iyi özellikleri

Performans izleme

Çalışan self servisi

Veri senkronizasyonu ve bütünlüğü

PTO izleme

Birden fazla iş biriminin kolay yönetimi

Zoho People sınırlamaları

Bildirimler için kullanıcı arayüzü iyileştirilebilir

Sohbet ve arama seçenekleri mevcut değildir

Zoho People fiyatlandırması

Essential HR: 1,4 $/ay/kullanıcı

Profesyonel: Kullanıcı başına aylık 2,21 $

Premium: 3,31 $/ay kullanıcı başına

Enterprise: Kullanıcı başına aylık 4,97 $

People Plus: Kullanıcı başına aylık 9,94 $

*Listelenen tüm fiyatlar yıllık fatura modeline aittir

Zoho People puanları ve yorumları

G2: 4,4/5 (300'den fazla yorum)

Capterra: 4,3/5 (200'den fazla yorum)

7. Oracle HCM

Oracle Fusion Cloud HCM, kuruluşunuzdaki tüm İK süreçlerini birbirine bağlayan kapsamlı bir bulut çözümüdür. Tek bir veri kaynağından küresel İK işlemlerini planlamak, yönetmek ve geliştirmek için güçlü bir araçtır.

Bu platform, daha akıllı karar almayı teşvik eder, çalışan deneyimlerini kişiselleştirir ve ihtiyaçlarınızla birlikte büyüyen uyarlanabilir iş akışları sunar. İK süreçlerini birbirine bağlamanın yanı sıra, en yetenekli çalışanları çekmek, verimliliği artırmak ve yetenek yönetimi yaşam döngüsünün tamamında bilinçli kararlar almak için mükemmeldir. ?

Kaynak bulma ve işe alımdan işe alım, performans yönetimi, kariyer gelişimi ve yedekleme planlamasına kadar her şey tek bir çatı altında gerçekleşir. Hazır ve özelleştirilebilir analitiklerle, önemli iş gücü içgörülerine göre kolayca izleme, uyum sağlama ve harekete geçme imkanına sahip olursunuz.

Oracle HCM'nin en iyi özellikleri

Özelleştirilebilir iş akışları

Yetenek yönetimi

Verimli bordro işleme

Ölçeklenebilir platform

Kapsamlı HCM analitiği

Oracle HCM sınırlamaları

Kullanıcı arayüzü daha sezgisel olabilir

Daha fazla özelleştirme seçeneği eklenmesi faydalı olacaktır

Oracle HCM fiyatlandırması

İletişime geçerek temin edilebilir

Oracle HCM puanları ve yorumları

G2: 3,5/5 (500'den fazla yorum)

Capterra: 4/5 (60'tan fazla yorum)

8. Worknice

Worknice via GetApp

Worknice, çalışan kayıtlarının izlenmesini basitleştiren güvenli, hepsi bir arada çalışan veritabanı yazılımı sunar. Bu platform, İK takımlarının önemli çalışan bilgilerini toplamasına, düzenlemesine ve sıralamasına olanak tanır. İşletmelere merkezi, küresel olarak erişilebilir veriler üzerinde tam kontrol sağlar. ?

Worknice, çalışanların ve yüklenic ilerin hızlı işe alımından çalışan verilerinin birleştirilmesine, değişikliklerin yönetilmesine ve İK süreçlerinin otomasyonuna kadar her şeyi kapsar. Politikalar, nitelikler ve onaylar için verimli uyumluluk yönetimi sağlayan modern araçlarla donatılmıştır.

Platform, önemli İK belgelerini çevrimiçi olarak oluşturmanıza, izlemenize ve saklamanıza olanak tanıyarak belge yönetimini kolaylaştırır. Yazılım belgeleri, isimler, konumlar veya ödeme sıklıkları gibi kişiselleştirilmiş çalışan verilerini otomatik olarak dolduran dinamik alanlarla birlikte gelir.

Worknice'in en iyi özellikleri

Güvenli ve düzenli İK veritabanları

Basit çalışan belge yönetimi

Otomatik belge teslimi

Çok sayıda İK şablonu

Hızlı işe alım

Worknice sınırlamaları

Raporlama analizi özelliği daha fazla geliştirilebilir

Yazılımın özelleştirme seçenekleri sınırlı olabilir

Worknice fiyatlandırması

Temel özellikler: 4,8 $/ay

Premium: İletişime geçildiğinde kullanılabilir

*Listelenen tüm fiyatlar yıllık fatura modeline aittir

Worknice puanları ve yorumları

G2: 5/5 (15+ yorum)

Capterra: 5/5 (10+ yorum)

9. Rippling

Rippling, tüm çalışan verilerini güvende tutar ve mevcut pozisyonlardan yeni işe alımlara kadar her şeyin sürekli güncel kalmasını sağlar. Özel alanlar, belgeler ve para birimleri gibi verileri belirli iş konumlarına uyacak şekilde özelleştirmenize olanak tanır. ?️

İşe alım e-postaları gibi basit görevleri otomatikleştirmek veya zincirleme iş akışları aracılığıyla karmaşık çok adımlı onay süreçlerini koordine etmek olsun, Rippling kodlama veya BT yardımı gerekmeden her şeyi yapar.

Rippling, performans yönetimi, global bordro, sosyal haklar ve devamlılık gibi çok sayıda önemli İK fonksiyonunu da yerine getirir. Ayrıca, önceden oluşturulmuş ş Akışı şablonlarından oluşan bir kütüphane de sunar. Bu şablonları olduğu gibi kullanabilir veya tam gereksinimlerinize uyacak şekilde özelleştirebilirsiniz.

Rippling'in en iyi özellikleri

Otomatik rol tabanlı ve esnek izinler

Yüzlerce şablon

Kod gerektirmeyen görev otomasyonu

Otomatik işe alım

Küresel bordro yönetimi

Sınırlamaların ortadan kalkması

Müşteri hizmetleri iyileştirilebilir

Platformun arama fonksiyonu yeterince gelişmiş değildir

Dalgalı fiyatlandırma

İletişime geçerek temin edilebilir

Dalgalı derecelendirmeler ve yorumlar

G2: 4,8/5 (2.000'den fazla yorum)

Capterra: 4,9/5 (2.000+ yorum)

10. Dayforce

Dayforce, GetApp aracılığıyla

Ceridian'ın Dayforce HCM'si, insan sermayesi yönetimi için kapsamlı bir global çözümdür ve İK departmanlarına, işe alımdan işten ayrılmaya kadar tüm çalışan yolculuğu boyunca rehberlik eder. İK, bordro, yan haklar, iş gücü ve yetenek yönetimini tek bir sorunsuz uygulamada entegre eder. ?

Platform, tüm İK verilerine gerçek zamanlı erişim sağlayarak ideal adayları bulmayı ve işe almayı, iş-yaşam dengesini destekleyen programlar oluşturmayı, çalışanların gelişimini desteklemeyi, ödemeleri yönetmeyi ve sosyal hakların yönetimini kolaylaştırır.

Dayforce HCM, çalışanların hayatını da kolaylaştırır. Kullanıcı dostu self servis portalı sayesinde, rutin görevleri bağımsız olarak yerine getirebilir ve İK personelinin daha önemli girişimlere odaklanmasını sağlar.

Dayforce'un en iyi özellikleri

Kolay aday işe alım süreci

Self servis portalı

Bordro yönetimi

Kullanıcı dostu arayüz

Gerçek zamanlı raporlar

Dayforce sınırlamaları

Özel raporlar oluşturmak biraz zaman alıcı olabilir

Müşteri desteği iyileştirilebilir

Dayforce fiyatlandırması

İletişime geçerek temin edilebilir

Dayforce derecelendirmeleri ve yorumları

G2: 4,2/5 (700'den fazla yorum)

Capterra: 4,3/5 (900+ yorum)

Birinci sınıf çalışan veritabanı yazılımıyla İK süreçlerinin verimliliğini en üst düzeye çıkarın

Bu en iyi 10 çalışan veritabanı yazılımı ile İK takımınızın iş yükünü hafifletin. Artık birden fazla uygulama arasında anahtar değiştirmenize gerek yok — işe alımdan işten ayrılmaya kadar tüm çalışan verilerini tek bir konumda saklayın.

Tek bir pakette kapsamlı bir İK ve proje yönetimi çözümü mü arıyorsunuz? ClickUp'ı ücretsiz deneyin! Çok sayıda ücretsiz SOP şablonundan, daha sorunsuz İK işlemleri için bir AI asistanından ve çeşitli İK süreç yönetimi araçlarından yararlanarak her adımda başarıya ulaşın. ✨