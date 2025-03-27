excel, Word ve ClickUp'ta 10 Ücretsiz Yazılım ve Ürün Karşılaştırma Şablonu

Karar vermek zordur.

İnanın bana, anlıyorum! Aslında, karar vermek o kadar zordur ki, karar yorgunluğu diye bir fenomen bile vardır. Her gün, bütün gün kararlar verdikten sonra beynimiz yorulur. Ve yoruldukça, iyi kararlar vermek zorlaşır. Düşünmek bile yordu beni. ?

Ancak, artılar ve eksiler listesi veya güzel bir karşılaştırma grafiği gibi kolay anlaşılır görsellerle karar vermek daha da kolaylaşır. Ayrıca bu görseller beynimizi hesap verebilir kılar: Doğru olanı açıkça görebildiğinizde yanlış şeyi seçme ihtimaliniz ortadan kalkar.

Karşılaştırma grafiği şablonu kullanmak, daha iyi kararlar almamıza veya potansiyel müşterilere ürünümüzün neden en iyi seçim olduğunu göstermemize yardımcı olur. ClickUp, Word, Excel, Google Dokümanlar ve Powerpoint için en iyi 10 karşılaştırma grafiği şablonuna bir göz atalım.

Ürün Karşılaştırma Şablonu Nedir?

Ürün karşılaştırma şablonu, seçeneklerinizi ve özelliklerini yan yana gösteren bir grafik veya çizimdir. Bu tür şablonların hedefi, bir dizi seçenek arasından en iyisini görselleştirmenize yardımcı olmaktır.

Bu, bir yığın krepiniz olduğunu, ancak yığının içinde sadece bir tanesinin yaban mersinli krep olduğunu düşünün: Karşılaştırma grafiği, tüm sade krepler arasından yaban mersinli krepi açıkça belirlemenize yardımcı olur, böylece en iyisini yiyebilir (veya satın alabilirsiniz). ?

Ürün karşılaştırma şablonunun birçok kullanımı vardır. Ürün, satış veya pazarlama takımında çalışıyorsanız, ürününüzün rakiplerinden neden daha iyi olduğunu göstermek için kullanabilirsiniz. (Sonuçta, herkesin sade krep yaptığı bir ortamda siz yaban mersinli krep yapıyorsunuz!)

T grafiği şablonu kullanmak, düşüncelerinizi hızlı bir şekilde düzenlemek ve iki farklı kavramı veya fikri karşılaştırmak için harika bir yoldur.

Operasyon takımında çalışıyorsanız, karşılaştırma grafiği kullanarak farklı yazılım ürünleri arasında seçim yapabilir ve takımınızın ihtiyaçlarına en uygun olanı seçebilirsiniz. Ve sıradan bir insan olarak günlük hayatınızı yaşıyorsanız, karşılaştırma grafiklerini hayatınızın her alanında karar verirken kullanabilirsiniz.

Hangi arabayı satın alacağınızı, hangi daireyi kiralayacağınızı veya hangi yemekleri sipariş edeceğinizi belirlemek için karşılaştırma grafiklerini kullanın.

Ürün Karşılaştırma Grafiği Şablonlarında Aranması Gereken Özellikler Nelerdir?

Sizin için en iyi ürün karşılaştırma grafiği şablonu, onu ne amaçla kullanacağınıza bağlıdır.

Öncelikle şirket içinde kullanmayı planlıyorsanız, görünüm çok önemli olmayabilir ve sade bir tablo biçimi seçebilirsiniz. Satış toplantılarında potansiyel müşterilere sunmanız gerekiyorsa, performansı kadar şık bir şeye ihtiyacınız olacaktır.

Mevcut tüm karşılaştırma grafikleri arasından seçim yapmadan önce aşağıdaki özellikleri göz önünde bulundurun. (Karşılaştırma grafiklerini karşılaştırmanıza yardımcı olurlar. )

Biçim: Google E-Tablolar'dan Excel'e ve Powerpoint'e kadar neredeyse her platform için şablonlar bulabilirsiniz. Grafiği nasıl kullanacağınıza uygun bir şablon seçin. Grafiği şirket içinde kullanacaksanız, Word belgesi veya Excel sayfası uygun olabilir. Müşterilere sunmak istiyorsanız, daha görsel bir platforma ihtiyacınız olacaktır

Simgeler: Grafiğinizi onay kutularıyla doldurmak, yıldız derecelendirme sistemi kullanmak veya daha fazla bilgi sağlamak için yazılı veri noktaları eklemek isteyebilirsiniz. Simgeler veya açıklamalarla doldurabileceğiniz bir şablon seçin

Özelleştirme: Ürün karşılaştırma grafiğinizi sunacaksanız, markanızın renkleri ve yazı tipleriyle özelleştirebilmeli ve ürününüzü diğerlerinden görsel olarak öne çıkarabilmelisiniz

💡 Profesyonel İpucu: Karar verme sürecinde AI'dan yardım isteyin. İşte nasıl yapabilirsiniz!👇🏼

kullanabileceğiniz 10 Ücretsiz Ürün Karşılaştırma Şablonu

Artık bir karşılaştırma grafiğinde ne aradığınızı bildiğinize göre, seçenekleri değerlendirip size uygun bir şablon seçmenin zamanı geldi. (Keşke bu kararı kolaylaştıracak bir grafik olsaydı. )

Bu 10 düşük maliyetli ve ücretsiz karşılaştırma grafiği şablonuna bir göz atın ve karşılaştırmaya cesaret edin!

1. ClickUp Ürün Özeti Belge Şablonu

Bu Şablonu İndirin ClickUp Ürün Özeti Belge Şablonu

ClickUp Ürün Özeti Belge Şablonu, ilk fikirden lansmana kadar ürün geliştirme sürecinizin her aşaması için tasarlanmıştır. İdeal bir dünyada, bu şablonu o parlak fikir geldiği anda kullanmaya başlarsınız.

Ancak, ürününüz tamamen geliştirilmiş olsa bile, bu şablon, lansman öncesinde ürün stratejinizi düzenlemenize yardımcı olacaktır. Bu, ürününüzün anahtar farklılıklarını ve fonksiyonlarını belirleme sürecinde sizi ve takım üyelerinizi yönlendiren, boşlukları doldurarak doldurulacak bir belgedir.

Ürün tasarım araçlarınızdan dosya ekleyebilir, vektör grafikleri ekleyebilir, veri kümelerinizi yükleyebilir ve video eğitimleriniz, sosyal medya görselleriniz ve rakip karşılaştırma tablosu gibi pazarlama varlıklarına bağlantı verebilirsiniz.

Bu şablon, ürününüzün kılavuzu olacaktır. Fikir oluşturmadan işlevsel özelliklerin geliştirilmesine ve ürünün piyasaya sürülmesine kadar tüm ürün sürecinde takımınızın aynı sayfada olmasını sağlar. Ve bu düzeyde bir organizasyon, size harika bir his verecektir.

2. ClickUp İnfografik Beyaz Tahta Şablonu

Bu Şablonu İndirin ClickUp İnfografik Beyaz Tahta Şablonu

Karşılaştırma infografik şablonları, veri görselleştirmeyi kolaylaştırır ve çok daha güzel görünmesini sağlar. (Gözleri yerinden fırlayan bir çizgi film karakterinin "AWOOGA!" diye bağırdığını hayal edin, işte bahsettiğim güzellik bu. )

ClickUp Infographic Beyaz Tahta Şablonu ile, küçük takımlar bile tam zamanlı bir grafik tasarımcıya ihtiyaç duymadan yüksek kaliteli infografik tasarımlar oluşturabilir. Bu karşılaştırma infografik şablonu ile grafikler, akış şemaları ve Venn diyagramları oluşturabilir, kendi yüksek çözünürlüklü görsellerinizi yükleyebilir, markanızın renk şemasını ekleyebilir ve kendi grafik öğelerinizi dahil edebilirsiniz.

Infografiğinizi oluşturmak için ihtiyacınız olan araçları elde etmekle kalmaz, aynı zamanda takımınızı yönetmek için de gerekli araçları elde edersiniz. Infografik görevlerini farklı takım üyelerine atayabilir (bir kişi metni yazarken, başka bir kişi görselleri düzenleyebilir) ve tamamlandığında onay için paydaşlarınızı etiketleyebilirsiniz.

Bu ürün pazarlama şablonu, takımınıza yapılması gerekenleri net bir şekilde gösterir ve tamamlandığında, müşterilerinize yeni ürününüzü neden satın almaları gerektiğini net bir şekilde gösterir. Ne kadar kolay olacağını hayal edin!

📮ClickUp Insight: Çalışanların %37'si eylem öğelerini izlemek için takip notları veya toplantı tutanakları gönderirken, %36'sı hala diğer parçalı yöntemlere güveniyor. Kararları kaydetmek için birleşik bir sistem olmadan, ihtiyacınız olan anahtar bilgiler sohbetlerde, e-postalarda, belgelerde veya elektronik tablolarda kaybolabilir. ClickUp ile konuşmaları tüm görevleriniz, sohbetleriniz ve belgelerinizde anında eyleme geçirilebilir görevlere dönüştürebilir ve hiçbir şeyin gözden kaçmamasını sağlayabilirsiniz.

3. ClickUp Karşılaştırma Matrisi Şablonu

Bu Şablonu İndirin ClickUp Karşılaştırma Matrisi Şablonu

ClickUp Karşılaştırma Matrisi Şablonu, karar vermeyi kolaylaştırır. Tak ve çalıştır türünde bir veri karşılaştırma diyagramıdır. Verilerinizi ekledikten sonra, tekrar tekrar kullanmak isteyeceksiniz.

Karşılaştırmak istediğiniz ürünleri ekleyebilir ve özelliklerini tek tek görebilirsiniz. Veya tablo görünümünü kullanarak Karşılaştırma Matrisini hızlı bir şekilde ürün karşılaştırma tablosu şablonuna dönüştürebilir ve özelliklerini yan yana görüntüleyebilirsiniz.

Anahtar fonksiyonlar, fiyat, konum, müşteri hizmetleri ve dahil etmek istediğiniz diğer tüm veriler hakkında bilgi ekleyin. Bu şablonun kullanımının ne kadar kolay olduğunu gördüğünüzde, onu yalnızca benzer ürünlerle karşılaştırarak ürününüzü sergilemek için bir karşılaştırma grafiği oluşturucu olarak kullanmakla kalmayacak, aynı zamanda tüm iç karar alma süreçlerinize de dahil etmek isteyeceksiniz.

Bu Karşılaştırma Matrisini, süreç haritalama iş akışınızın bir parçası olarak en iyi süreçlere karar vermek için kullanabilirsiniz. Ya da takımınız için en iyi yazılım çözümlerini seçmek için kullanabilirsiniz.

Hangi kararı verirseniz verin, bu şablon zihninizi rahatlatacaktır.

Rakip verilerinin bağlantısını ekleyin ve ClickUp Brain'den sizin için içgörüler çıkarmasını isteyin

4. ClickUp Yazılım Karşılaştırma Şablonu

Bu Şablonu İndirin ClickUp Yazılım Karşılaştırma Şablonu

Şirketiniz yeni bir yazılım programına yatırım yapması gerektiğinde, ClickUp Yazılım Karşılaştırma Şablonu, özellikleri gözden geçirmenize yardımcı olur, böylece kendinizi akıntıya karşı yüzüyormuş gibi hissetmezsiniz.

Yazılım, şirketinizin kullandığı en önemli araçlardan biridir ve doğru yazılım, takımınızın daha etkili ve verimli çalışmasını sağlar. Ancak doğru yazılımı seçmek zordur. Bu şablonla hedeflerinizi tanımlayabilir, objektif kalabilir ve çok ikna edici satış temsilcileriyle karşılaştığınızda bile güçlü duruşunuzu koruyabilirsiniz.

Şablonda, farklı ürünlerin fiyatını, performansını ve kullanıcı deneyimini değerlendirebileceğiniz kategoriler bulunur. Böylece, ürün yöneticileri için AI araçlarını, pazarlama otomasyon yazılımlarını veya ürün yönetimi araçlarını karşılaştırırken, ürün özelliklerini yan yana görebilirsiniz.

Ardından, kurulum ve kurulum gereksinimlerini karşılaştırabilirsiniz. Hatta yazılımın arayüzünü göstermek için bir resim panosu bile ekleyebilirsiniz.

İşiniz için en iyi yazılım programlarını keşfetmek için bunun gibi şablonları kullanın.

5. Edit.org tarafından hazırlanan Ürün Fiyat Karşılaştırma Şablonu

edit.org aracılığıyla

Aklınızda para varsa ve paranızı düşünüyorsanız, bu Ürün Fiyat Karşılaştırma Şablonu, farklı ürün fiyatlandırma planlarında bulunan özellikleri vurgulayacaktır.

Bu şablon, freemium ve abonelik tabanlı yazılımlar üreten ürün takımları için indirilebilecek harika bir şablondur. (Her yazılım takımı, ürünlerini piyasaya sürmeden önce sağlam bir fiyatlandırma sayfasına ihtiyaç duyar!

Bu şablon açıkça bu amaç için tasarlanmış olsa da, daha yaratıcı kullanım alanları da düşünebiliriz.

Dahili kullanım için birkaç yazılım programı arasında karar vermeye çalışıyorsanız ve fiyat kararınızda önemli bir faktörse, karar verme sürecinizin bir parçası olarak bu şablonu kullanmayı deneyin. Böylece sadece en iyi fiyatı değil, aynı zamanda fiyat karşılığında en iyi özellikleri de aldığınızdan emin olabilirsiniz.

6. Google Dokümanlar ve Microsoft Word Ürün Karşılaştırma Grafiği Şablonu, Template.net

kaynak: Template.net

Tek ihtiyacınız basit bir karşılaştırma tablosu şablonuysa, bu seçenek sizin için ideal olabilir. Basit ama rahatlatıcı bir şablondur, tıpkı balkabaklı latte gibi.

Ürünlerinizi üst kısımda listeleyin, yan tarafa ürün özelliklerini ekleyin ve bu özelliklere sahip seçenekleri işaretleyin. Ayarları yapmak uzun sürmez ve size net bir görsel sunar.

Bu sade şablon, hangi ürünlere yatırım yapılacağına dair şirket içi kararlar almak için idealdir, ancak markanızın renk şeması ve yazı tipleriyle güncelledikten sonra, başlangıç için basit bir şey oluşturması gereken genç şirketler için ürün sayfalarında da kullanılabilir.

Microsoft Word şablonuna ek olarak, Google Dokümanlar, Apple Page veya PDF dosyası olarak da indirebilirsiniz.

7. FPPT tarafından hazırlanan Powerpoint Ürün Karşılaştırma Şablonu

via FPPT

Bu bir Powerpoint şablonu olduğu için, sunum toplantılarınız ve satış sunum slaytlarınız için iyi bir ek oluşturur.

Sunumunuzdaki bir slayta ekleyin ve paydaşlarınızı veya potansiyel alıcıları, sorunlarını çözmek için mükemmel ürüne sahip olduğunuza ikna etmeye hazır olun.

Bu şablonu, farklı ürünlerin özelliklerini karşılaştırmak için kullanabilir veya aynı ürünün farklı fiyat planlarını karşılaştırmak için özelleştirebilirsiniz.

Bu ürün karşılaştırma grafiği şablonu, karşılaştırmak istediğiniz seçeneklerin sayısını seçebilmeniz için üç veya dört sütunlu olarak sunulur. Ayrıca, her bir ürünün özelliklerinin ne kadar iyi olduğunu görselleştirmenize yardımcı olmak için kırmızı, sarı ve yeşil renk kodlu bir trafik ışığı sistemi içerir.

Bu slaytı biçimlendirdikten sonra, bir bakışta hangi ürünün tercih edilmesi gerektiğini anlayabilirsiniz!

8. Vertex42 tarafından hazırlanan Excel Özellik Karşılaştırma Grafiği Şablonu

via Vertex42

Ürünleri karşılaştırmak için temel Excel elektronik tablolarını kullanıyorsanız, bu Excel şablonu büyük bir adım olacaktır.

Ürününüzün rakiplerine göre nasıl bir konumda olduğunu göstermekten farklı fiyatlandırma planlarının özelliklerini özetlemeye kadar çeşitli karşılaştırmalar için kullanabilirsiniz, ancak yeni bir ürün satın almadan önce rekabet analizi yapmak için özellikle kullanışlıdır.

Bu Excel şablonu son derece özelleştirilebilir, böylece özellikleri basit bir onay işareti veya X ile sıralayabilir (ürünün bir özelliği olup olmadığını belirtmek için) veya yıldız, elmas, pasta grafik veya çubuk grafik simgeleriyle bir derecelendirme sistemi kullanabilirsiniz. Ayrıca, sunulan özellikleri ayrıntılı olarak açıklamak için metin ve sayılar ekleyebilirsiniz.

Ayrıca, istediğiniz kadar ürün sütunu ekleyebilirsiniz, bu nedenle kalabalık bir alanda birden fazla seçeneği karşılaştırmak için harika bir şablondur.

9. Template.net tarafından hazırlanan boş Google Dokümanlar Karşılaştırma Grafiği Şablonu

kaynak: Template.net

Başka bir basit ve anlaşılır seçenek olarak, bu örnek tüm bilgilerin boş bırakıldığı temel bir tablo biçimi sunar. Nasıl dolduracağınıza siz karar verirsiniz.

Şirketinizin yatırım yapabileceği yazılım ürünlerini, ev arama sürecinde gördüğünüz evleri veya çıkmayı düşündüğünüz kişileri (hayatınız bir romantik komedi filmi gibi) karşılaştırabilirsiniz.

Şablon açık uçlu olduğundan, kutuları istediğiniz gibi doldurabilirsiniz. Yazılı bilgiler, onay kutuları, yıldızlar veya profesyonel bir kriptografın bile çözemeyeceği kişisel bir emoji sistemi ekleyin.

10. SlideModel tarafından hazırlanan Powerpoint Yan Yana Karşılaştırma Şablonu

via SlideModel

Bu şablon, satış ve pazarlama takımları için tasarlanmıştır. Şirketinizin ürünlerini rakiplerinizinkilerle karşılaştırmak için özel olarak tasarlanan bu Powerpoint şablonu, ürününüzü rakiplerinizden daha belirgin bir şekilde öne çıkaran dört slayt içerir. Böylece potansiyel müşterileriniz kimin bir numara olduğunu açıkça görebilir.

Şablon, satış sunumlarına kolayca ekleyebilmeniz için Powerpoint slayt olarak tasarlanmıştır. Düzen, güzel ve profesyonel görünümlü bir tasarıma sahiptir, böylece herkes sizin için bunu hazırlamak üzere bir tasarımcı tuttuğunuzu düşünecektir.

Ürününüzün anahtar özelliklerini özetleyebilir ve bunları basit X işaretleri veya onay işaretleriyle rakiplerinizinkilerle karşılaştırabilir veya dağılım grafiği kullanarak ürününüzün kalitesinin pazardaki diğer ürünlere kıyasla durumunu gösterebilirsiniz.

Bu şablon Keynote veya Google Slaytlar biçiminde de mevcuttur.

Karşılaştırma Şablonlarıyla Daha İyi Kararlar Alın

İyi bir karşılaştırma, herkesin daha iyi kararlar almasına yardımcı olabilir.

İç kararları kolaylaştırmak veya potansiyel müşterilere ürününüzün neden en iyi seçim olduğunu göstermek için bir ürün karşılaştırma şablonuna ihtiyacınız varsa, yukarıdaki ürün karşılaştırma şablonları tüm seçenekleri görselleştirmenize yardımcı olacaktır.

Karşılaştırma grafiğinizi oluştururken daha fazla ilham almak için ClickUp'ın rakipleriyle karşılaştırmasını inceleyin. ClickUp'ın ücretsiz şablonlarını kullanmanın ve verilerinizi birden çok biçimde görselleştirmenin ne kadar kolay olduğunu gördüğünüzde, bununla karşılaştırılabilecek başka bir şey olmadığını anlayacaksınız.

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