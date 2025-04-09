excel, Word ve ClickUp'ta 10 Ücretsiz Artılar ve Eksiler Listesi Şablonu

İş hayatı her türlü kararla doludur. Bazı kararlar kolaydır, ama diğerleri? O kadar da kolay değildir.

Pazarlama, insan kaynakları veya finans alanında çalışıyor olun, departmanınız, takımınız veya şirketiniz için en iyi yolu seçmek zordur. Her köşede potansiyel tehlikeler gizli gibi görünüyor. Peki doğru kararı nasıl verebilirsiniz?

Yazı tura atmak yerine, basit bir artılar ve eksiler listesi ile bilinçli bir karar verin. Artılar ve eksiler listesi, belirli bir eylemin lehine veya aleyhine olan nedenleri değerlendirir. Hedef, tüm faktörleri tarafsız bir gözle incelemek ve böylece mümkün olan en iyi kararı vermektir.

Artık artıları ve eksileri listesini sıfırdan oluşturmanıza gerek yok. Artıları ve eksileri grafik şablonları, süreci ciddi şekilde hızlandırır. Biçimlendirmeyle uğraşmak yerine zaman kazanın ve bir sonraki adımlarınızın özüne odaklanın.

Bu kılavuzda, artıları ve eksileri şablonlarıyla zamanınızı daha verimli kullanmanın yollarını ve bir sonraki beyin fırtınası oturumunuza hızlı bir başlangıç yapmanızı sağlayacak, hemen hemen her senaryo için 10 profesyonel şablon sunuyoruz.

Artılar ve Eksiler Şablonu Nedir?

Artılar ve eksiler listesi şablonu, bir durumun, kararın veya seçimin avantajlarını (artıları) ve dezavantajlarını (eksileri) görmenize yardımcı olan yapılandırılmış bir belgedir. Stratejik ve bilinçli kararlar almanızı sağlayan bir karar verme aracı olarak düşünün.

Bu karar verme araçları genellikle iki sütun veya bölümden oluşur; biri artılar, diğeri eksiler içindir. Buradan, karar vermenize yardımcı olacak ilgili bilgileri her bölüme girersiniz.

Yeni bir şeye balıklama dalmak yerine, bir şey yapmadan önce kararın sonuçlarını dikkatlice değerlendirirsiniz. Her olasılığı öngöremezsiniz, ancak takımınızla oturup bir durumun tüm artılarını ve eksilerini beyin fırtınası yaparak en iyi kararı verip en doğru yolu seçmenize yardımcı olur.

İyi bir artılar ve eksiler şablonu nedir?

Birkaç saniye içinde sizinle en iyi artı ve eksileri şablonlarını paylaşacağız. Bunları seçmek için kullandığımız kriterler şunlardır:

Gerçek zamanlı işbirliğine izin verin: Muhtemelen tek başınıza çalışmıyorsunuzdur. Takım işbirliğine izin veren bir şablon kullanın. Bu aşamada diğer paydaşları da dahil etmek, ileride sorun yaşamamanızı sağlayacaktır, bu nedenle işbirliğine uygun bir şablon kullanın

Görsel öğeler ekleyin: Görseller her şeyi daha iyi hale getirir. Artıları ve eksileri listelerinizi renklendirmek için görsel öğeler içeren sprint retrospektifleri, Görseller her şeyi daha iyi hale getirir. Artıları ve eksileri listelerinizi renklendirmek için görsel öğeler içeren matris şablonları kavram haritaları ve yol haritaları arayın

Artıları ve eksileri dengeleyin : Artılar ve eksiler şablonları, argümanın tüm yönlerini eşit şekilde ele almalıdır. Tüm önemli faktörleri adil ve dengeli bir şekilde değerlendiren bir şablon seçin

İş akışınızla entegre edin: Tek bir tıklama ile stratejilere, hedeflere, projelere veya görevlere kolayca dönüştürülebilen şablonları arayın

kullanabileceğiniz 10 Artı ve Eksiler Şablonu

Kaliteli bir şablonu nasıl bulacağınızı biliyorsunuz, ama neden zamanınızı aramakla harcayasınız? Takım toplantılarınızı renklendirmek için bu 10 yüksek kaliteli artı ve eksileri şablonuna göz atın.

1. ClickUp'ın Artılar ve Eksiler Listesi Şablonu

Bu Şablonu İndirin ClickUp Artıları ve Eksileri Beyaz Tahta Şablonu

ClickUp'ın Artılar ve Eksiler Listesi Şablonunu, yapışkan notlarla gerçek bir beyaz tahta görünümüne sahip olması nedeniyle çok seviyoruz. Uzaktan çalışan bir takımınız varsa, bu şablon sanal ortamda yüz yüze beyin fırtınası sürecini taklit etmek için mükemmeldir.

Bu şablon, ClickUp'ın kendi dijital beyaz tahta yazılımı kullanılarak oluşturulmuştur ve doğası gereği oldukça görseldir. Olumlu sonuçlar için yeşil, olumsuzlar için kırmızı ve renklerin öne çıkması için mor arka plan gibi zıt renkler kullanılır. Şablon %100 özelleştirilebilir, bu nedenle yapışkan notları istediğiniz gibi sürükleyip bırakabilirsiniz.

Bu şablon Clickup Beyaz Tahtalar kullanılarak oluşturulduğundan, son halini alan artılar ve eksiler listesini ClickUp görevlerine dönüştürerek fikirlerinizi hemen eyleme geçirebilirsiniz. Harika, değil mi?

2. ClickUp'ın Üniversite Artıları ve Eksileri Listesi Şablonu

Bu Şablonu İndirin ClickUp'ın Artılar ve Eksiler Listesi Şablonu

Üniversiteye gitmek için karar vermek kolay değildir. ClickUp'ın Üniversite Artıları ve Eksileri Listesi Şablonu size şu konularda yardımcı olur:

Düşüncelerinizi düzenleyin

Tarafsız değerlendirmeler yapın

Farklı okullar hakkında araştırma yapın

Araştırma süreci yoğun geçebilir, bu nedenle aklınıza gelmeyebilecek hususları da kapsayan bir şablon seçmek faydalı olabilir. Bu şablon, öğrenim ücreti, yaşam masrafları ve burslar gibi finansal faktörleri bile dikkate alır.

Ancak, dürüst olmak gerekirse, şablonu sadece üniversiteleri karşılaştırmak için kullanmak zorunda değilsiniz. Herhangi bir derinlemesine karşılaştırma için kullanabilirsiniz. Örneğin, şirketiniz birçok tedarikçiyi değerlendiriyorsa, bu şablonun kategorilerini her tedarikçinin fiyatlandırmasına ve özelliklerine uyacak şekilde özelleştirebilirsiniz.

3. ClickUp tarafından hazırlanan SOAR Analizi Şablonu

Bu Şablonu İndirin ClickUp SOAR Analizi Şablonu

Büyük bir proje mi planlıyorsunuz? İlk takım toplantınızı planlamadan önce fırsatları ve riskleri araştırın. ClickUp'ın SOAR Analizi Şablonu ile projenizin tüm farklı açılarından bakabilir, fırsatları bulabilir ve sorumlulukları en aza indirebilirsiniz.

Bu karar verme şablonu SWOT analizine benzer, ancak daha çok şirketinizin iç işleyişine odaklanır. SOAR şunları değerlendirir:

Güçlü yönler: Bunlar, sahip olduğunuz avantajlardır

Fırsatlar: Yeni pazarlar veya müşteri segmentleri gibi yeni fırsatları keşfedin

Hedefler: Bu proje için hedefler belirleyin

Sonuçlar: Hedeflerinizi gerçeğe dönüştürmek için yapmanız gerekenleri ayrıntılı olarak belirtin

İstediğiniz hedeflere odaklanarak ve bunları gerçekleştirmek için bir plan oluşturarak, SOAR projenizin gerçekçi artılarını ve eksilerini değerlendirmek için harika bir şablondur. Bu şablonu, müşteri davranışlarını araştırmak, ürünün güçlü ve zayıf yönlerini analiz etmek veya mevcut süreçlerinizin yararını değerlendirmek için kullanın.

📮ClickUp Insight: Anket katılımcılarının yaklaşık %35'i Pazartesi gününü haftanın en verimsiz günü olarak değerlendiriyor. Hafta başındaki önceliklerin net olmaması bu duruma katkıda bulunabilir. ClickUp'ın Görev Yönetimi Çözümü, sizin ve takımınızın atanan tüm görevler için net öncelik düzeyleri belirlemenizi sağlayarak bu tahminleri ortadan kaldırır. Ayrıca, tüm sorularınızı yanıtlayan güçlü bir yapay zeka asistanı olan ClickUp Brain'e de sahip olursunuz. ClickUp ile neyin ne zaman yapılması gerektiğini her zaman tam olarak bilirsiniz.

Ek bir avantaj olarak, bu kaynak diğer departmanlardan üyelerin de katılabilmesi için fikirlerin paylaşılmasını kolaylaştırır, böylece neler olup bittiğine dair daha kapsamlı bir resim elde edersiniz. Bu görsel araç dijital beyaz tahta kullanılarak oluşturulmuştur, bu nedenle işiniz bittiğinde bu artılar ve eksiler şablonunu ClickUp içinde eyleme geçirilebilir görevlere dönüştürebilirsiniz.

4. ClickUp tarafından hazırlanan Pugh Matris Şablonu

Bu Şablonu İndirin ClickUp tarafından hazırlanan Pugh Matris Şablonu

ClickUp'ın Pugh Matris Şablonu, tipik iki sütunlu artılar ve eksiler listesi şablonundan biraz daha fazla özelliğe sahiptir, ancak yine de yeni başlayanlar için kolaydır, bu yüzden sizi korkutmasın.

Pugh matrisinde iki sütun vardır: biri karşılaştırdığınız seçenekler, diğeri kriterler içindir. Maliyet, kalite, zaman veya sizin için önemli olan diğer faktörlere göre bir değerlendirme yapın. Şirketinizdeki bir ürün veya süreç hakkında bilinçli kararlar almak için bu şablonu kullanın.

Bu matris, birçok faktörü eşit ve adil bir şekilde değerlendirdiği için hoşumuza gitti. Her seçeneği aynı kriterlere göre sıralar ve size daha yapılandırılmış bir artılar ve eksiler listesi sunar. Farklı seçeneklerin tümünü düzenli ve görsel bir şekilde karşılaştırmanız gerekiyorsa, bu görsel araç vazgeçilmeziniz olacak.

5. ClickUp'ın SWOT Analizi Görev Şablonu

Bu Şablonu İndirin ClickUp'ın SWOT Analizi Görev Şablonu

SWOT analizi, güçlü ve zayıf yönleriniz gibi iç faktörlerin yanı sıra fırsatlar ve tehditler gibi dış faktörleri de inceler. Bir sonraki büyük projenizi tasarlama zamanı geldiğinde, SWOT analizi ile kusursuz bir strateji oluşturun.

ClickUp'ın SWOT Analizi Görev Şablonu, analiz yapmak için hazır bir grafik sunarak SWOT analizi sürecini hızlandırır. Bu şablon, tamamlanma oranları, hedefler, zaman çizelgeleri ve daha fazlası için özel alanlar içerir.

Dedektif şapkanızı takın ve hem şirketinizde hem de pazar genelinde trendleri araştırın. Verileri bulmak için biraz araştırma yapmanız gerekebilir, ancak bu SWOT analizi şablonu size daha fazla zaman kazandırır, böylece biçimlendirme yerine araştırmaya odaklanabilirsiniz.

6. ClickUp tarafından hazırlanan Risk Fayda Analizi Şablonu

Bu Şablonu İndirin ClickUp tarafından hazırlanan Risk Fayda Analizi Şablonu

İş hayatında bazen risk almanız gerekir. Ancak bu, pervasızca risk almanız gerektiği anlamına gelmez. ClickUp'ın Risk-Fayda Analizi Şablonu, büyük ve iddialı fikirlerinizin gerçekçi mi yoksa tamamen saçma mı olduğunu anlamanıza yardımcı olan bir risk-fayda analizi sunar.

Örneğin, süreç planlamasının ortasındaysanız, bu yeni süreci yürütmenin maliyetlerinin süreçten elde edeceğiniz getiriden daha düşük olup olmadığını görmek için bir risk-fayda analizi yapın. Maliyetler çok yüksekse veya uyumluluk sorunları gibi başka risklerle karşı karşıyaysanız, planlama aşamasına geri dönme zamanı gelmiştir.

7. Vertex42 tarafından hazırlanan Excel Artıları ve Eksileri Listesi Şablonu

Vertex42 aracılığıyla

Daha çok veri odaklı bir kişi misiniz? Vertex42 tarafından hazırlanan bu Artılar ve Eksiler Listesi, her kriter için puanları toplayan, ölçülebilir bir artılar ve eksiler listesidir.

Artıları ve eksileri her zamanki gibi listeleyin, ancak her kritere 0 ile 10 arasında bir önem değeri atayın. 0 hiç önemli değil, 10 ise son derece önemli anlamına gelir.

Tüm avantajlar ve dezavantajlar eşit derecede etkili değildir ve bu şablonun anlamlı farklılıkları hesaba katmasını çok seviyoruz. Şablonu doldurun ve grafiğin üst kısmındaki nihai puanı kullanarak zorlu seçimlerde objektif kararlar alın. Bu projeye yeşil ışık yakıp yakmamayı veya yeniden düşünmeyi belirlemek için daha yüksek puanı arayın.

8. Spreadsheet.com tarafından hazırlanan Excel Artıları ve Eksileri Grafik Şablonu

Spreadsheet.com tarafından hazırlanan bu Excel Artıları ve Eksileri Grafik Şablonu, her artı ve eksiyi puanlayan başka bir basit araçtır. Ancak Vertex42 şablonundan farklı olan yanı, ağırlıklandırma sistemidir.

Bir kriter diğerlerinden daha önemliyse, ona daha fazla "ağırlık" atayabilirsiniz. Örneğin, normalde fiyat gibi bir faktöre 3 ağırlık atayacağınız halde 2,25 ağırlık atarsanız, puan 6,75 olur.

Her değişkene değerleri atamayı bitirdiğinizde, elektronik tablo artı ve eksi puanları göstererek nihai kararınızı vermenize yardımcı olur. Artı sütununun eksi sütunundan daha yüksek bir puanı varsa, fikrinizin (muhtemelen) başarılı olacağından emin olabilirsiniz.

9. Smile Templates tarafından hazırlanan Microsoft Word Artıları ve Eksileri Şablonu

Smile Templates aracılığıyla

Word ile uyumlu bir artılar ve eksiler listesi şablonu mu arıyorsunuz? Bu ücretsiz Microsoft Word Artılar ve Eksiler Şablonunu kullanın.

Bu şablonu, basit bir artılar ve eksiler listesinden daha fazlası olduğu için seviyoruz. Aşağıdaki bölümleri içeren bir iş planı biçiminde düzenlenmiştir:

Şirket misyon beyanı

Pazar analizi

Pazarlama planı

Ürün yönetimi

Operasyonlar

Risk değerlendirmesi

Finansal plan

Hissedar yapısı

Lorem Ipsum'u silip kendi şirket bilgilerinizi eklemek kadar kolaydır.

Not: Bu şablon ücretsizdir ancak kaynak gösterilmesi gerekir, bu nedenle kullanırsanız Smile Templates'e teşekkür etmeyi unutmayın.

10. Örnek.net tarafından hazırlanan Microsoft Word Ağırlıklı Artılar ve Eksiler Listesi Şablonu

Bu Microsoft Word Ağırlıklı Artılar ve Eksiler Listesi Şablonu, ağırlıklı artılar ve eksiler şablonunun basitleştirilmiş bir sürümüdür. Sorunlarınızı veya ihtiyaçlarınızı listelemeniz için bir alan içerir, böylece büyük fikrinizin artılarını ve eksilerini tartışırken hedefinizden gözünüzü ayırmazsınız.

Bu bir Excel dosyası olmadığı için, bu Word belgesini yazdırılabilir bir çalışma sayfası olarak kullanmanızı öneririz. Yazdırın ve bir sonraki yüz yüze beyin fırtınası toplantınızda kullanın. Tüm artıları listeleyin, bir değer (veya ağırlık) atayın ve sonunda hepsini toplayarak ilerlemeye karar verip vermemeniz gerektiğini görün.

Şablonlarla Karar Verme Sürecinizi Hızlandırın

İster basit bir derecelendirme ölçeği oluşturuyor olun, ister kariyerinizin en önemli kararını veriyor olun, artılar ve eksiler şablonu işleri kesinlikle hızlandırır. Bazen kişisel kararlar vermeniz gerekir, ancak çoğu zaman bu güçlü araçlar, doğru beyin fırtınası şablonlarıyla iş büyümesini destekleyen objektif kararlar vermenize yardımcı olur.

Burada gördükleriniz hoşunuza gitti mi? ClickUp'ta düzinelerce artı ve eksiler şablonu var, ama bu sadece buzdağının görünen kısmı. Her iş süreci için geniş bir Şablon Kitaplığı bulmakla kalmayacak, tüm işlerinizi ClickUp'ın esnek platformuna taşımak için diğer araçlarla 1.000'den fazla entegrasyon da bulacaksınız.

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