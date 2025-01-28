2025'in En İyi 10 Ürün Tasarım Yazılımı

Ürün tasarımı, takımların ham fikirleri satılabilir ürünlere dönüştürmesini gerektiren zorlu bir iştir. Bu, paylaşılan bir alanda bile yeterince zorlu bir iştir, ancak takımınız farklı şehirlerde, saat dilimlerinde ve hatta kıtalarda dağıldığında zorluklar daha da artar.

Bu karmaşık süreci daha yönetilebilir hale getiren çözümler sunan ürün tasarım yazılımlarının dünyasına girin. ClickUp gibi platformlar da dahil olmak üzere bu araçlar, takımların posta kodları ne olursa olsun tasarımları verimli bir şekilde yinelemelerine ve iyileştirmelerine olanak tanıyarak sorunsuz bir işbirliği sağlar.

Bu makalede, bugün piyasada bulunan en iyi 10 ürün tasarım yazılımı seçeneğine göz atacağız. Böylece, tasarım takımınızı tamamlayacak ve onların yeteneklerini ortaya çıkaracak bir araç bulabilirsiniz.

Ürün Tasarım Yazılımı Nedir?

Ürün tasarım yazılımı, yeni ürünlerin oluşturulması ve geliştirilmesine yardımcı olmak için özel olarak tasarlanmış bilgisayar programları veya uygulamalarıdır. Bu yazılım araçları, tasarımcılara, mühendislere ve diğer paydaşlara ürün tasarımlarını kavramsallaştırmak, modellemek, simüle etmek ve iyileştirmek için gerekli araçları ve özellikleri sağlar.

Ürün Tasarım Yazılımında Nelere Dikkat Etmelisiniz?

Doğru ürün tasarım yazılımı, takımınız için oyunun kurallarını değiştirebilir. Daha iyi ürünler tasarlamanıza yardımcı olmakla kalmaz, aynı zamanda takımın verimliliğini, yaratıcılığını ve genel verimliliğini de artırır.

Ancak, ihtiyaçlarınıza uygun yazılımı bulmak biraz çaba gerektirir. Farklı ürünleri karşılaştırırken, şu anahtar özelliklere dikkat edin:

Sezgisel kullanıcı arayüzü : Yazılım, takım üyelerinin teknik yeterliliklerinden bağımsız olarak gezinmesi kolay olmalıdır

Kapsamlı Tasarım Araçları : Eskiz, modelleme ve düzenleme özellikleri dahil olmak üzere ayrıntılı ürün tasarımlarına olanak tanıyan gelişmiş 2D ve 3D tasarım araçlarını arayın

İşbirliği Özellikleri : Yazılım, çoklu kullanıcı düzenleme, sürüm kontrolü ve paylaşım seçenekleri gibi özelliklerle takım çalışmasını ve : Yazılım, çoklu kullanıcı düzenleme, sürüm kontrolü ve paylaşım seçenekleri gibi özelliklerle takım çalışmasını ve işlevler arası takımları desteklemelidir

Entegrasyon Potansiyeli : Tasarımdan üretime kadar daha akıcı bir süreç için, teknoloji yığınınızdaki diğer sistemlerle sorunsuz bir şekilde birleştirilebilen özel araçlar bulun

Uyarlanabilirlik : Yazılım, ihtiyaçlarınız geliştikçe daha karmaşık tasarımları ve özel iş akışlarını yöneterek takımınızla birlikte büyümelidir; hatta CAD yazılımı veya 3D modelleme araçları bile içerebilir

Veri Yönetimi : Güvenli depolama, kolay erişim ve güçlü sürüm kontrolü için sağlam veri yönetimi özellikleri arayın

Bulut Tabanlı İşlevsellik : Modern ürün tasarım yazılımı, ekibinizin her yerden çalışmasına olanak tanıyarak : Modern ürün tasarım yazılımı, ekibinizin her yerden çalışmasına olanak tanıyarak uzaktan işbirliğinin verimliliğini artırmalıdır

Fiyat: Fiyat her şey değildir ve yalnızca ücretsiz ürün tasarım yazılımlarını kullanmanızı önermiyoruz, ancak ürün tasarımcılarınız için gelişmiş araçlar seçerken fiyatı da göz önünde bulundurmalısınız

Proofing ile görev ek dosyalarına doğrudan yorumlar ekleyerek geri bildirimleri merkezileştirin ve onay süreçlerini hızlandırın

ClickUp, ürün geliştirme sürecini kolaylaştırmak isteyen takımlar için tasarlanmış bir verimlilik platformudur. Güçlü özellikleri sayesinde takımlar beyin fırtınası yapabilir, görevler atayabilir ve her bir projenin tasarım sürecindeki son durumunu takip edebilir.

Organize olma fikri pek eğlenceli bir konu olmayabilir, ancak her tasarım takımı ve geliştirme süreci için vazgeçilmez bir unsurdur. ClickUp, takımlara iş akışlarından iç belgelere ve varlık kitaplıklarına kadar her şeyi organize etmenin kolay bir yolunu sunar.

ClickUp'ı tercih ettiğiniz bir tasarım yazılımıyla birleştirin ve bir sonraki seviyeye taş ınan tasarım düşüncesiyle dünyayı fethetmeye hazır güçlü bir takıma sahip olun.

ClickUp'ın en iyi özellikleri:

ClickUp sınırlamaları:

İş akışlarınızı ClickUp'ta merkezileştirmek biraz zaman alabilir

Tüm görünümler mobil cihazlarda mevcut değildir, bu da hareket halindeki ürün tasarımcıları için bir engel oluşturabilir

ClickUp fiyatlandırması:

Sonsuza Kadar Ücretsiz

Sınırsız : Kullanıcı başına aylık 5 $

İş : Kullanıcı başına aylık 12 ABD doları

Business Plus : Kullanıcı başına aylık 19 $

Enterprise: Fiyatlandırma için iletişime geçin

ClickUp puanları ve yorumları:

G2: 4,7/5 (2.000'den fazla yorum)

Capterra: 4,7/5 (2.000'den fazla yorum)

2. Inkybay

via Inkybay

Inkybay, özelleştirilmiş ürünler satan herkes için harika bir ürün tasarım yazılımı çözümüdür. Giysilerden kartvizitlere kadar, müşterilerinizin yaratıcı vizyonlarını seveceği somut ürünlere dönüştürmenizi sağlar.

Ancak, Inkybay biraz niş bir yazılımdır, bu nedenle herkesin ürün geliştirme süreci için uygun olmasını bekleyemeyiz. Bununla birlikte, işinize uygun olduğunu düşünüyorsanız, commit yapmadan önce 14 günlük ücretsiz deneme sürümünü mutlaka deneyin.

Inkybay'ın en iyi özellikleri:

Önceden tasarlanmış şablonlar, müşterilerinize çeşitli özel ürün seçenekleri sunmayı olabildiğince kolaylaştırır

Birden fazla tasarımcı teması, çeşitli sektör ve iş alanlarının Inkybay'i kullanabileceği anlamına gelir

Görsel ürün tasarımcısı düzenleme aracı, müşterilerin kişiselleştirilmiş ürünler için tasarım öğelerini ve baskı renklerini seçmelerine olanak tanır

Inkybay sınırlamaları:

Öncelikle özelleştirilebilir tüketim mallarına odaklanmıştır

Tasarım yazılımı arayan küçük işletmeler için fiyatlar hızla oldukça pahalı hale gelebilir

Inkybay fiyatlandırması:

Başlangıç : 19,99 $/ay

Advance : 49,99 $/ay

Profesyonel : 99,99 $/ay

Sınırsız: 249,99 $/ay

Inkybay puanları ve yorumları:

G2: 5/5 (1 yorum)

Capterra: Yorum yok

3. Nuxeo

Via Nuxeo

Nuxeo, sofistike bir dijital varlık oluşturma ve yönetim platformu arayan işletmeler için mükemmel bir ürün tasarım yazılımıdır.

Bu yazılımlar, eski tasarımların yeni versiyonlarını sık sık oluşturması gereken şirketler için özellikle kullanışlıdır. Bunun nedeni, kolayca aranabilir dijital varlık kitaplığı ve sürükle ve bırak sistemi sayesinde ürün tasarımcıları arasında hızlı ve kolay maketler oluşturulabilmesidir.

Ancak, Nuxeo'nun karmaşıklığı ve potansiyel olarak yüksek fiyatları, özellikle daha basit ihtiyaçları olan küçük işletmeler için uygun olmayabilir.

Nuxeo'nun en iyi özellikleri:

Tüm Nuxeo bilgileriniz bulutta bulunur, böylece ekibiniz nerede olursa olsun erişebilir

Sezgisel bir arama filtreleme sistemi, ürünlerin malzeme, renk, bulunabilirlik ve fiyat gibi çeşitli parametrelere göre sıralanmasını sağlar

Dijital malzeme kütüphanesi, tasarımcıların eski varlıkları bulup yeni tasarımlara sürükleyip bırakabilmelerini sağlayarak yeni prototiplerin tasarımını çocuk oyuncağı haline getirir

Nuxeo sınırlamaları:

Nuxeo, diğer ürün tasarım yazılımlarına kıyasla karmaşık olabilir ve öğrenmesi zaman alabilir

Eklentiler, Nuxeo'yu bu özel yazılım için oldukça pahalı hale getirebilir

Nuxeo fiyatlandırması:

Nuxeo açık kaynaklıdır. Ancak, hizmetleri ve araçlarıyla ilgileniyorsanız, fiyatlandırma müşteri desteği düzeyine ve sistem gereksinimlerinize göre değişir.

Nuxeo puanları ve yorumları:

G2: 4/5 (76 yorum)

Capterra: 4. 2/5 (33 yorum)

4. Onshape

via Onshape

Onshape, yeni tasarımları hızlı bir şekilde ortaya çıkarmak isteyen şirketler için mükemmel bir araçtır. Bu özel araç, 3D modelleme için CAD yazılımı sağlar ve bu da onu müşteriler için dijital modeller oluştururken, özellikle endüstriyel tasarım projelerinde harika bir kaynak haline getirir.

Aslında, bu dijital şekillendirme aracı, çok kullanıcılı CAD yazılımı ve can sıkıcı dosyaları tamamen ortadan kaldıran gelişmiş bir ürün veri yönetim sistemi ile gerçek zamanlı olarak dijital modeller oluşturabilir.

Tüm bunlar, takımınızın ilerlemesinin engelsiz olacağı anlamına gelir, böylece ürünleri mümkün olduğunca hızlı ve hatasız bir şekilde tamamlamaya odaklanabilirler.

Onshape'in en iyi özellikleri:

Bulut tabanlı CAD yazılımları, merkezi, güvenli ve her zaman erişilebilir veriler sağlayarak dosya kaybı sorununu ortadan kaldırır ve tasarımları web bağlantısı olan herhangi bir cihazdan yönetmenizi sağlar

Onshape'in yerleşik Ürün Veri Yönetimi sistemi, tasarımların gerçek zamanlı güncellemelerle eşzamanlı olarak düzenlenmesine olanak tanır ve check-in ve check-out prosedürlerini ortadan kaldırır

ÖzellikScript, can sıkıcı tekrarlayan görevleri gerçekten azaltabilecek özel CAD özellikleri oluşturmanıza yardımcı olur

Onshape sınırlamaları:

Güvenilir internet bağlantısı olmayan kullanıcılar, kullanımı zor bulabilir

Özel bir CAD sisteminin sahip olması gereken tüm araçlara sahip değil

Bu özel yazılım, bu listedeki en pahalı tasarım araçlarından biridir

Onshape fiyatlandırması:

Ücretsiz

Standart : Kullanıcı başına yıllık 1500 $

Profesyonel : Kullanıcı başına yıllık 2500 $

Enterprise: Fiyatlandırma için iletişime geçin

Onshape puanları ve yorumları:

G2: 4,7/5 (500'den fazla yorum)

Capterra: 4,5/5 (300'den fazla yorum)

5. SolidWorks

solidWorks aracılığıyla

SolidWorks, karmaşık konsept modelleme ve 3D heykelcilikle uğraşan endüstriyel tasarımcılar için gelişmiş bir tasarım yazılım platformudur.

Tam özellikli paketi, sorunsuz işbirliğini destekler, tasarım süresini kısaltır ve proje verilerine esnek erişim sağlar, böylece daha güçlü bir CAD seçeneğine ihtiyaç duyan işler için mükemmel bir seçimdir. Ancak, daha küçük şirketler veya daha basit ürünler tasarlayan kişiler bu paketi fazla bulabilir.

SolidWorks'ün en iyi özellikleri:

3DBestExperience platformuyla entegrasyon, takım üyelerinin tasarım bilgilerine herhangi bir dijital cihazdan 7/24 erişebilmelerini sağlayarak işbirliğini daha etkili hale getirir

Vücut Karşılaştırma özelliği, kullanıcıların aynı parça veya montaj içinde bulunan iki vücut grubunu karşılaştırmasına olanak tanır. Bu, taramaları kaynak CAD moduyla karşılaştırarak tersine mühendislik veya üretilen parçaların kalite kontrollerinde özellikle yararlı olabilir

SolidWorks ürün veri yönetim sistemi, özellikle çok sayıda dosya içeren klasörlerde tarama yanıt hızını artırmak ve klasörler arasında daha hızlı gezinmek için tasarlanmıştır

SolidWorks sınırlamaları:

Bilgisayar destekli tasarım yazılımı kullananlar için yüksek düzeyde uzmanlık gerektirir

Bilgisayar gereksinimleri yüksektir, bu da yavaş bağlantıya sahip veya eski, düşük güçlü makineler kullanan kişiler için zor olabilir

SolidWorks fiyatlandırması:

Şirketinizin ihtiyaç duyabileceği lisansların fiyatlandırması hakkında bilgi almak için SolidWorks satış ekibiyle iletişime geçin.

Solidworks puanları ve yorumları:

G2: 4,4/5 (500'den fazla yorum)

Capterra: 4,6/5 (600'den fazla yorum)

6. Fusion 360

autodesk aracılığıyla

Fusion 360, gelişmiş 3B modelleme özellikleriyle bir ürünü konsept ve tasarımdan üretim sürecine taşıyacak tek bir araca ihtiyaç duyan işletmeler için tasarlanmıştır.

Tasarım, mühendislik ve üretimi tek bir platformda birleştiren Fusion360, takımların tasarım konseptlerini hızla yinelemelerine, tasarımlarını doğrulamalarına ve prototipten üretime hızla geçmelerine olanak tanır.

Fusion 360'ın en iyi özellikleri:

Tasarım sürecini iyileştiren güçlü bir 3D modelleme eskiz araçları, boyutlar ve kısıtlamalar paketi sunar

Basitleştirilmiş CNC programlama, yüksek verimli kaba işleme, uyarlanabilir temizleme ve takım yönlendirmesini kolaylaştırır

Kullanıma hazır PCB kütüphanesi içeriği ve bileşen sihirbazları, tasarımcıların sıfırdan parçalar oluşturmak yerine tasarımlarına odaklanmalarını sağlar

Fusion 360 sınırlamaları:

Bu özel yazılımın öğrenme eğrisi oldukça diktir

Daha büyük dosyalar veya daha yavaş internet bağlantıları ile önemli ölçüde yavaşlayabilir

Ücretsiz sürüm yok

Fusion 360 fiyatlandırması:

Fusion 360 Lisansı: 545 $/yıl

Fusion 360 puanları ve yorumları:

G2: 4,5/5 (400'den fazla yorum)

Capterra: 4,5/5 (200'den fazla yorum)

7. LabView

national Instruments aracılığıyla

Otomatik araştırma, doğrulama ve üretim test sistemleri geliştirme söz konusu olduğunda, LabView dünya çapında makine mühendisleri arasında yüksek itibara sahip bir çözümdür. Grafiksel programlama ortamı, PXI, CompactDAQ ve CompactRIO sistemleri gibi uyumlu donanım ve yazılım programlarıyla sorunsuz entegrasyon için özel olarak tasarlanmıştır ve hatta üçüncü taraf cihazları da destekler.

Ancak, bu özel bir araç olduğundan birçok ürün takımı için uygun olmayabilir. Takımınızın test ve doğrulama konusunda yardıma ihtiyacı varsa, LabView teknoloji yığınınızda olması gereken bir ürün tasarım yazılımı seçeneğidir.

LabView'un en iyi özellikleri:

Sezgisel ve verimli ürün geliştirme süreçleri için grafiksel programlama

Diğer dillerde yazılmış kodları 3D modelleme ile entegre etme yeteneği

Farklı uygulama ihtiyaçlarına göre uyarlanmış birden fazla sürüm

LabView sınırlamaları:

Herkesin ihtiyaç duymayacağı niş bir ürün.

Bu tür yazılımlara aşina olmayan kişiler için öğrenme süreci zor olabilir.

LabView fiyatlandırması:

Temel : 580 $/yıl

Tam : 1.830 $/yıl

Profesyonel: 3.050 $/yıl

LabView puanları ve yorumları:

G2 : 4,3/5 (100'den fazla yorum)

Capterra: 4,4/5 (14 yorum)

8. CATIA

dassault Systemes aracılığıyla

CATIA, ekibinizin sofistike 3B tasarımlar veya ayrıntılı 2B eskizler üzerinde çalışmasına yardımcı olan gelişmiş bir tasarım ve stil yazılımıdır. CATIA her türlü ürün için kullanılabilse de, havacılık veya otomotiv endüstrilerindeki gibi daha karmaşık makinelerde uzmanlaşmıştır.

CATIA'nın öne çıkan özelliklerinden biri, 3DExperience platformuyla entegrasyonudur. Bu platform, takımınızın tek bir ürün üzerinde gerçek zamanlı olarak çalıştığı bir sosyal tasarım ortamı oluşturur. En son teknoloji ve işbirliğinin bu benzersiz kombinasyonu, her kullanıcının verimliliğini artırır. Bu ürün tasarım yazılımı, hareket izleme ve analiz yetenekleriyle kullanıcıların üstün tasarım sonuçları elde etmesine yardımcı olur.

CATIA'nın en iyi özellikleri:

Hata Algılama, tasarımlarınızdaki hataları belirleyerek üretim aşamasına geçmeden önce iyileştirmeler yapılmasını sağlar

Renk ve Trim Tasarımcısı, tasarımcıların renkler, malzemeler, yüzeyler ve dokulara odaklanarak ürün öğeleri oluşturmasına olanak tanır ve tasarım sürecine derinlik ve hassasiyet katar. Bu, karmaşık şekillerle çalışırken çok yararlıdır

İnsan Duruş Değerlendirmesi, ekibinizin kullanıcı arayüzündeki organik şekillerle insan duruşunun tasarımlarına nasıl etki ettiğini değerlendirebilmesi açısından otomotiv tasarımcıları için özellikle yararlıdır

CATIA sınırlamaları:

Bu listedeki diğer tüm seçeneklerden daha karmaşık

Gerçekten sadece oldukça benzersiz sektörler ve ürünler için tasarlanmıştır

CATIA fiyatlandırması:

Şirketiniz için fiyat teklifi almak üzere satış ekibimizle iletişime geçin.

CATIA puanları ve yorumları:

G2: 4,2/5 (200'den fazla yorum)

Capterra: 4,6/5 (200'den fazla yorum)

9. Autodesk Inventor

autodesk aracılığıyla

Autodesk Inventor, mekanik tasarım, dokümantasyon ve ürün simülasyon araçlarıyla tanınan profesyonel düzeyde bir 3D CAD yazılımıdır. Tam parametrik modelleme, doğrudan, serbest biçimli ve kurallara dayalı tasarım yeteneklerini bir araya getiren entegre sistemi ile diğer CAD ürünlerinden ayrılır. Bu özelliği, çok yönlü ve sağlam bir tasarım aracı arayan işletmeler için idealdir.

Ürün kalite standartlarını sağlamak için endüstriyel tasarım belgeleri oluşturuyor veya tasarım otomasyonunu mümkün kılıyor olun, Autodesk Inventor tüm tasarım ihtiyaçlarınız için çok yönlü bir platform sunar.

Autodesk'in en iyi özellikleri:

Özel Endüstri Araç Setleri, çalıştığınız endüstriye göre uyarlanmış verimli tasarım süreçleri sağlar

Tasarım Otomasyonu, rutin görevleri ve standart parça yapılandırmalarını otomatikleştirerek verimliliği artırır ve pazara sunma süresini kısaltır

DWG Uyumluluğu, tasarımlarınızın DWG biçimini destekleyen diğer tüm yazılımlarla kolayca paylaşılabileceği ve açılabileceği anlamına gelir

Autodesk sınırlamaları:

Çökmeler yaşanabilir, bu da kullanıcıları rahatsız edebilir

Böyle bir birinci sınıf üründe beklediğiniz sezgisel bir kullanıcı arayüzü yoktur

Autodesk fiyatlandırması:

Inventor: 300 $/ay

Autodesk puanları ve yorumları:

G2: 4,4/5 (400'den fazla yorum)

Capterra: 4,5/5 (200'den fazla yorum)

10. Adobe Creative Cloud

adobe Creative Cloud aracılığıyla

Adobe Creative Cloud, yaratıcı projelerinizi oluşturmak ve ince ayarlarını yapmak için 20'den fazla uygulama içeren kapsamlı bir tasarım ve üretim araçları seti sunar. İster tel kafes modelleme ister 3D ürün demoları üzerinde çalışıyor olun, Adobe Creative Cloud ihtiyacınız olan araçları sunar.

Creative Cloud, çok yönlü araçlarının yanı sıra 100 GB'lık cömert bir bulut depolama kapasitesi de sunar. Bunu Android ve iOS mobil uygulamalarıyla birleştirin ve hareket halindeki takımlarınız için güçlü bir kombinasyon elde edin.

Adobe Creative Cloud'un en iyi özellikleri:

Birçok tasarımcının zaten aşina olması gereken tanınmış bir ürün

Adobe Stock, kullanıcılara hazır 3D modellerden oluşan bir koleksiyon sunar

Güçlü tarayıcı ve mobil uygulamaların birleşimi, insanların istedikleri yerde işlerini yapmalarını sağlar

Adobe Creative Cloud sınırlamaları:

Teknik tasarım ihtiyaçları için uygun değildir

Özellikle Adobe ürünlerinden sadece bir veya ikisine ihtiyacınız varsa maliyetli olabilir

Adobe Creative Cloud fiyatlandırması:

Bireyler : 54,99 $/ay

Öğrenciler ve Öğretmenler : 19,99 $/ay

Takımlar: 84,99 $/ay

Adobe Creative Cloud puanları ve yorumları:

G2: 4,6/5 (35.000+ yorum)

Capterra: 4,7/5 (7.000'den fazla yorum)

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ClickUp, ürün tasarım yolculuğunuz için vazgeçilmez bir araçtır. Bu sadece yararlı bir araç değildir; dağıtılmış ürün takımınızı bir arada tutan, iş akışlarını mükemmel bir şekilde koordine eden ve her seferinde kusursuz bir ürün lansmanı sağlayan kilit unsurdur.

Takımınız farklı saat dilimlerinde dağılmış olsun veya tek bir alanda işbirliği yapıyor olsun, ClickUp işbirliğini teşvik etmek, verimliliği artırmak ve başarıya ulaşmak için kapınızın anahtarıdır.

Ürün tasarımının zorluklarını geride bırakın ve yeni bir çağın kapılarını açan, verimli işbirliği araçları ve etkili proje yönetimi ile tanışın.

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