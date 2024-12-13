excel'de 10 Ücretsiz Sipariş Formu Şablonu ve ClickUp

İşletmeniz düzenli olarak sipariş alıyorsa veya siparişleri yerine getiriyorsa, her seferinde yeni sipariş formları oluşturmak için zaman kaybetmeyin. Ofis malzemeleri sipariş ediyor veya müşteri taleplerini yerine getiriyor olsanız da, şirketinizin özel ihtiyaçlarına göre uyarlanmış ücretsiz sipariş formu şablonlarıyla sipariş oluşturma sürecinizi kolaylaştırın.

En iyi sipariş formu şablonları, gelirinizi artırmak ve daha fazla sipariş oluşturmak için daha iyi şekilde kullanabileceğiniz değerli zamanınızı tasarruf eder. Bu şablonlar tam da bunu yapacaktır!

⏰ 60 Saniyelik Özet İzleme ve yerine getirme için bu 10 ücretsiz ClickUp ve Excel şablonuyla sipariş yönetimini kolaylaştırın: ClickUp Ürün Sipariş Formu Şablonu ClickUp Satın Alma Siparişi ve Envanter Şablonu ClickUp Yenileme Siparişleri için Sipariş Değişikliği Formu Şablonu ClickUp Tedarik Sipariş Formu Şablonu ClickUp Çerez Sipariş Formu Şablonu ClickUp Sipariş Yerine Getirme Klasörü ClickUp Şirket Hediye Siparişleri Şablonu ClickUp Satış Takip Şablonu ClickUp Ödeme Formu Şablonu ExcelTemplates tarafından Excel Sipariş Formu Şablonu

Sipariş Formu Şablonu nedir?

Sipariş formu şablonu, yeni bir sipariş oluşturmanız gerektiğinde hızlıca doldurabileceğiniz standart bir formdur. İki ana türü vardır:

Satın alma siparişi şablonları , işiniz için ihtiyacınız olan malzemeleri tedarik etmek üzere bir tedarikçiye yeni sipariş oluşturmak için kullanabilirsiniz

Yerine getirme şablonları, sipariş alımından paketlemeye ve teslimata kadar tüm süreci izlemek için kullanabilirsiniz

Şablonların kullanım alanları sipariş şablonlarıyla sınırlı değildir. Yenileme değişiklik siparişlerinden promosyon siparişlerine kadar her şey için şablonlar bulabilirsiniz. Sipariş formu şablonlarını satış izleyicilere bağlayarak daha büyük resmi takip edebilirsiniz.

Hangi sipariş formlarını seçerseniz seçin, basitlik anahtardır. Form oluşturucu, iş ve günlük işlemleri basitleştirmek için sipariş yönetimini standartlaştırmaya yardımcı olur.

İyi bir sipariş formu şablonu nedir?

Birçok iş siparişlerle çalıştığı için, süreçlerinizi kolaylaştırmayı vaat eden çok sayıda sipariş formu şablonu bulacaksınız. Aşağıdaki özellikler, operasyonlarınıza fayda sağlayacak bir sipariş formu seçmenize yardımcı olacaktır:

Kullanıcı dostu: Bir sipariş formu şablonu ne kadar kolay kullanılırsa, takımlarınızın onu benimsemesi de o kadar kolay olur

Özelleştirilebilirlik: İşiniz benzersizdir, bu nedenle şablonun özelleştirilebilir olup olmadığını kontrol edin, böylece iş ihtiyaçlarınıza göre verimliliğini optimize edebilirsiniz

Basitlik: Muhtemelen düzenli olarak yüksek hacimli siparişleri işlemeniz gerekecektir, bu nedenle doldurması kolay basit bir şablon özellikle değerlidir

Renk kodlaması: Okuyucunun dikkatini önemli sipariş ayrıntılarına yönlendirmek için renk kodlaması kullanılarak görsel açıklamalar içeren sipariş formu şablonları, kullanıcı hatalarını veya karışıklıkları ortadan kaldırmaya yardımcı olur

Proje yönetimi entegrasyonu: Bu bir gereklilik değildir, ancak sipariş formlarınızı çevrimiçi ödemeleri işlemek ve çevrimiçi ödemeleri tahsil etmek için yazılımla entegre etmek, işlemleri kolaylaştırır ve verimliliği artırırken maliyetleri düşürür

Durumunuza ve ortamınıza uygun şablonlar bulmak, bunların işinizle alaka düzeyini en üst düzeye çıkaracaktır.

kullanabileceğiniz 10 Sipariş Formu Şablonu

1. Sipariş Formu Şablonu

Bu Şablonu İndirin ClickUp Ürün Sipariş Formu Şablonu

ClickUp Ürün Sipariş Formu Şablonu ile siparişlerinizi verildikleri andan yerine getirilene kadar kolayca izleyebilirsiniz. Bu temel sipariş formu şablonu, sipariş sürecinin her aşamasına genel bir bakış sunar.

Sipariş edildi

Paket

Nakliye

Teslim edildi

Yerine getirildi

Ama bu sadece başlangıç. Her siparişe izleme numarası, toplam fiyat, ürün adı, türü ve miktarı gibi Özel Alanlar ekleyebilirsiniz. Bu alanları, eğilimleri gösteren raporlar oluşturmak için kullanabilirsiniz.

Sipariş sorunları gibi müşteri hizmetleri etiketlerini ve iadeler ve yeniden siparişler için özel yorum fonksiyonunu bile kullanabilirsiniz. Siparişten Bu Yana Geçen Günler otomatik takipçisi, her şeyin sorunsuz ilerlemesine yardımcı olur.

Ve en önemlisi: Form görünümünde, müşteriler siparişlerini ihtiyacınız olan tüm ayrıntılarla birlikte gönderebilir ve takip görünümünüz otomatik olarak doldurulur. Bu entegrasyon, tüm ilgili bilgileri tek bir yerde tutarken yeni verilen siparişleri kaçırmamanızı sağlar.

2. Satın Alma Siparişi ve Envanter Şablonu

Bu Şablonu İndirin ClickUp Satın Alma Siparişi ve Envanter Şablonu

Satıcılara verdiğiniz siparişleri izlemek istiyorsanız, ClickUp Satın Alma Siparişi ve Envanter Şablonu, kullanabileceğiniz çevrimiçi sipariş formudur. Bu şablonla, mevcut envanter ve bu envanteri yenilemek için verdiğiniz siparişler dahil olmak üzere şirket kaynaklarınızı yönetebilirsiniz.

Envanter sipariş formu, müşterileriniz için stokta bulunanları izlemek için iki liste içerir. Stok azaldığında uyarı almak için öğelere özel bildirim etiketleri verebilir veya stok seviyelerinizin genel bir görünümünü elde etmek için miktara göre sıralayabilirsiniz.

Ancak Sipariş Süreci Görünümü, bu şablonu öne çıkaran özelliktir. Beş sütunla önceden ayarlanmış olarak gelir:

Sipariş

Sipariş

Nakliye

Teslim edildi

Stokta mevcut

Her bir öğe için ürün kategorisi, ayrı ürün ID'si ve ana tedarikçiyi ekleyebilir ve sipariş durumu değiştikçe bunları tedarik zinciri boyunca taşıyabilirsiniz. Bu şablon, stok seviyenizin doğru olmasını sağlamak için envanter listenizi güncellemek üzere bu alanları kullanır.

3. Sipariş Formu Değiştirme Tablosu Şablonu

Bu Şablonu İndirin ClickUp Yenileme Siparişleri için Sipariş Değişikliği Formu Şablonu

Birçok işletme, özellikle büyük müteahhitlik şirketleri, sürekli değişen siparişlerle genişleyen projeleri tutarlı bir şekilde yönetir. ClickUp Sipariş Değişikliği Formu Yenileme Şablonu, en karmaşık talepleri bile izlemenize yardımcı olur.

Basit bir Sipariş Değişikliği Formu, yüklenicilerin ve müşterilerin proje değişiklikleri talep etmesini sağlar. Değişiklik nedeni, etkisi ve proje konumu gibi alanlar bağlam ekler ve orijinal sözleşme ID'si, yeni sözleşme süresi ve yeni fiyat gibi veri alanları ekleyebilirsiniz.

Değişiklik siparişi daha sonra, yeni siparişler, incelenen siparişler ve reddedilen siparişlere göre otomatik olarak sıralanan Değişiklik Siparişleri Genel Bakış listesine akışa girer ve burada zaman çizelgeleri, sahipler ve diğer ayrıntıları atayabilirsiniz. Ardından, tüm önemli proje kararlarına genel bir bakış için öncelik veya duruma göre sıralayın.

Bu sipariş formu şablonu, üretim için CRM olarak ClickUp'ı kullandığınızda en iyi şekilde işler, çünkü görevleri ekleyebilir ve sistemdeki daha büyük inşaat projelerinize siparişleri değiştirebilir, böylece takımınız için tek bir bilgi kaynağı ve proje genel görünümü oluşturabilirsiniz.

4. Tedarik Sipariş Formu Şablonu

Bu Şablonu İndirin ClickUp Tedarik Sipariş Formu Şablonu

Ofis malzemeleri, mobilyalar, araçlar veya günlük yönetim süreçlerinizin bel kemiğini oluşturan diğer standart öğeler dahil olmak üzere düzenli bir tedarik akışı olmadan hiçbir iş etkin bir şekilde yürütülemez.

ClickUp Tedarik Sipariş Formu Şablonu, kuruluşunuz için malzeme sipariş ve yeniden sipariş işlemlerini kolaylaştırmak için özel olarak tasarlanmış bir form oluşturucudur.

Aşağıdaki bilgileri doldurarak Tedarik Sipariş Formu ile başlayın:

Tedarik Türü

Talep eden (iletişim bilgileriyle birlikte)

Tedarikçi (iletişim bilgileriyle)

Departman

Notlar

Ödeme bilgileri (çevrimiçi ödemeleri nasıl kabul ettiğiniz)

Ardından, her siparişi şablonda da işaretleyebileceğiniz bir onay sürecinden geçirin. Sipariş formu aracılığıyla gönderilen tüm yeni talepler otomatik olarak Yeni Siparişler listesine eklenir, ancak bunları departmana göre sıralayabilir ve siparişlerinizi yerine getirilene kadar süreç boyunca izleyebilirsiniz.

Hepimiz malzeme sipariş etmenin biraz daha az baş ağrıtıcı olmasını istemez miyiz? Bu ücretsiz sipariş formu şablonu ile bu mümkün olabilir.

5. Çerez Sipariş Formu Şablonu

Bu Şablonu İndirin ClickUp Çerez Sipariş Formu Şablonu

Sizin için lezzetli bir şablon hazırladık. Bu şablonu kurabiye için tasarladık, ancak ClickUp Kurabiye Sipariş Formu Şablonu sadece bu amaçla kullanılamaz. Aksine, sadeliği ve basitliği, ister tişört sipariş formu ile özel tişörtler gönderiyor ister fotoğraf sipariş formu ile baskı taleplerini yönetiyor olun, her türlü iş ve sektör için çeşitli avantajlar sunar.

Bu kılavuzda bahsedilen birçok şablonda olduğu gibi, bu da Sipariş Formu ile başlar. Çerez türü, teslimat adresi, teslimat tarihi ve miktar gibi özel form alanları, siparişlerin yerine getirilmesine başlamak için gerekli temel bilgileri sağlar.

Buradan, yeni siparişlerin geçmesi gereken aşamaları izlemenize yardımcı olan Sipariş İşleme Panosu ile en iyi arkadaş olacaksınız. Ayrıca, aldığınız tüm siparişleri kurabiye türüne göre basit ve görsel bir elektronik tabloda listeleyen Kurabiye Sipariş Veritabanını da çok seveceksiniz.

Çerezler için bunu yapabiliyorsa, bu şablonun diğer ürünler için neler yapabileceğini bir düşünün. T-shirt sipariş formunda ürün çeşidini t-shirt rengine değiştirmek gibi birkaç basit değişiklikle, sipariş sürecini kolaylaştırmak için çok ürünlü herhangi bir işte kullanabilirsiniz.

6. Sipariş Yerine Getirme Klasörü

Bu Şablonu İndirin ClickUp Sipariş Yerine Getirme Klasörü

E-ticaret işleri için optimize edilmiş ClickUp Sipariş Yerine Getirme Şablonu, zaman kaybını en aza indiren akıcı bir iş akışı ile tüm yeni siparişleri zamanında göndermenizi sağlar.

Siparişlerinizi süreç boyunca kolayca ilerletmek için süreç dört özel durumla başlar: Açık, İşleniyor, Stokta ve Stokta Yok. Maliyet birimi ve sipariş miktarı gibi Özel Alanlar, tek tek siparişleri kolayca kategorilere ayırmanızı sağlar.

Sipariş formu aracılığıyla genel bakışa yeni siparişler ekleyin, ardından pano ve liste görünümleriyle üst düzey genel bakışı görüntüleyin. Ürün Talebi gibi gelişmiş görünümler, eğilimleri analiz etmenize ve envanterinizi yönetilebilir bir düzeyde tutmanıza olanak tanır.

E-ticaret, bu şablonun tek potansiyel kullanımı değildir. Sipariş yerine getirme sürecini yönetmeniz gerektiğinde her zaman kullanışlıdır. ClickUp yazılımında yer aldığı için, bu ücretsiz şablonu hesap planlama şablonlarınız veya web sitenizin güvenli çevrimiçi sipariş formları gibi diğer süreçlerle entegre edebilirsiniz.

7. Şirket Hediye Siparişleri Şablonu

Ücretsiz Şablon Alın ClickUp Şirket Hediye Siparişleri Şablonu

İster iç moral için ister müşteri hediyesi olarak hediye ve promosyon ürünleri vermek isteyin, promosyon öğeleri çoğu kuruluşun pazarlama ve İK stratejisinin anahtar bir parçasıdır. ClickUp Şirket Hediye Siparişleri Şablonu, işiniz için daha fazla hediyeye ihtiyaç duyduğunuzda, ister tişört sipariş formuna ister markalı kırtasiye sipariş formuna ihtiyacınız olsun, sipariş sürecinin basit kalmasını sağlar.

Bu basit tablo özeti, promosyon siparişlerini Yeni, Tedarik Bekliyor, Gönderilmeye Hazır ve Gönderildi olarak kategorize eder. Her satır için müşteri adını, takım boyutunu ve iletişim bilgilerini, son teslim tarihi, öğe başına fiyat ve miktar gibi değişkenlerle birlikte belirtebilirsiniz.

Bu temel özelliklerin yanı sıra, gelişmiş analizler için ödeme bilgileri ve nakliye ortağı gibi renk kodlu Form alanlarını kullanabilirsiniz. Bu değişkenleri yerleştirdikten sonra, Ödeme Gerekenler Liste görünümü, devam eden gelirler için nerede takip yapmanız gerektiğini anlamanıza yardımcı olur.

8. Satış Takip Şablonu

Bu Şablonu İndirin ClickUp Satış Takip Şablonu

Daha büyük, daha süreç odaklı satış operasyonları için ClickUp Satış Takip Şablonu, işinizin düzenli kalması için tam da ihtiyacınız olan şeydir.

Bu şablon, üç görünüm aracılığıyla satış sürecinizi tek tek sipariş düzeyinde izler ve analiz eder:

Satış Takibi görünümü , ürün türü, birim maliyeti, birim fiyatı, nakliye maliyeti, kar marjı, iade sayısı ve hedef kar gibi değişkenleri içeren ürünlerinizi aylık olarak düzenlenmiş şekilde gösterir

Ürün başına Satış Durumu görünümü takımınızın hedeflerine ulaşma durumunu ve daha fazla satış çabası gerektiren alanları daha iyi anlamak için her bir ürüne odaklanır

Aylık Satış Hacmi görünümü, satış ekibinin performansına ilişkin genel bir bakış sağlamak için ürünlerin genel satış ve kârlarına odaklanır

Bu çok katmanlı genel bakış sayesinde, karar verme sürecinize yardımcı olacak değerli bilgiler edinebilirsiniz. Satış raporu şablonu olarak da kullanılabilmesi ise hoş bir artıdır.

9. Ödeme Formu Şablonu

Bu Şablonu İndirin ClickUp Ödeme Formu Şablonu

ClickUp Ödeme Formu Şablonu, yüz yüze ve çevrimiçi ödemeler için aldığınız her siparişe önemli bilgileri eklemenize yardımcı olur, böylece hangi siparişleri işlediğinizi ve hangi siparişlerin gelir elde etmek için hala takip edilmesi gerektiğini daha kolay anlayabilirsiniz.

Şablonun standart kullanım alanı etkinlik biletleridir, ancak bazı hızlı ayarlamalarla her sektörde aynı şekilde fonksiyon görebilir.

Ön tanımlı görünüm, her siparişin iletişim bilgilerini, ödeme türünü ve ödeme makbuzu durumunu listelemeden önce ürün kategorilerine odaklanır. Buradan, takip ve son teslim tarihleri için takım üyeleri atayabilir ve hatta fiziksel ve çevrimiçi ödemelerinizi izlemek için makbuzları ekleyebilirsiniz.

Bonus: Müşteri Çaba Puanı Şablonları!

10. ExcelTemplates tarafından Excel Sipariş Formu Şablonu

ExcelTemplates aracılığıyla

Siparişlerinizi izlemek ve yerine getirmek için basit bir Excel şablonu arıyorsanız, ExcelTemplates'in Excel Sipariş Formu Şablonu size yardımcı olabilir. Google Formlar ve yukarıda bahsedilen bazı ClickUp şablonlarına statik bir alternatiftir ve işiniz için siparişleri nasıl dosyalayıp verdiğinizi standartlaştırmanıza yardımcı olur.

Üst kısımda temel markalama bilgileri, ardından her sipariş öğesi için gönderim adresi ve satır öğeleri gibi bilgiler yer alır. Maliyet sütunları toplam fiyatı hesaplayarak size genel bir bakış sunar ve satıcınızın siparişi kolayca yerine getirmesini sağlar.

ClickUp ile Sipariş Vermeye ve Süreçlerinizi Optimize Etmeye Hazır Olun

Dürüst olalım: Şablon olsun ya da olmasın, siparişleri yerine getirmeniz ve talep etmeniz gerekir. Asıl soru, seçtiğiniz şablonun işinize ne kadar fayda sağlayacağıdır

Bu şablonlar birçok avantaj sunar, ancak en büyük avantajı doğrudan iş yönetimi platformunuza entegre edilebilmeleridir.

Örneğin, sipariş şablonlarını müşteri adayı yönetimi yazılımınızla entegre etme özelliğini düşünün. Artık satış takımınız, yeni dönüştürülen bir müşteri adayının ilk siparişini kolayca girebilir. Ya da tek tek siparişleri ve sipariş izlemeyi OKR yazılımınıza bağlamayı düşünün. Artık satış hedeflerinizi somut sonuçlara dayandırabilir, böylece daha etkili ve gerçekçi hale getirebilirsiniz.

İşte burada ClickUp devreye giriyor. Tüm iş akışınızı yönetmek için tasarlanmış bir araç olarak, sadece müşteri adayı veya proje yönetimi sunmuyoruz. Biz sadece hedef belirleme platformu değiliz. Tüm bunlar ve daha fazlasıyız — platformda sipariş şablonları oluşturma özelliği de dahil.

Ve en iyisi, Sonsuza Kadar Ücretsiz planımız dahil olmak üzere tüm seviyelerde şablonlar sunuyoruz. Bize inanmıyor musunuz? Ücretsiz ClickUp hesabınızı oluşturun ve ardından bu kılavuzdaki şablonlardan herhangi birini bağlantısına tıklayarak yükleyin!