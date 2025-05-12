şu anda bilmeniz gereken en iyi 10 Microsoft Beyaz Tahta alternatifi ve rakibi

Microsoft, teknoloji sektöründe büyük bir isimdir. Bu nedenle, Microsoft Beyaz Tahtalar, birçok memnun kullanıcısı olan başarılı bir üründür. Şirket son zamanlarda iş sınıfı yazılımlarına ve kullanıcılar için sorunsuz bir deneyim yaratmaya odaklanmıştır.
Ancak bu, mümkün olan en yüksek verimliliği elde etmek isteyen takımlar için mükemmel bir beyaz tahta yazılımı olduğu anlamına gelir mi?
Mutlaka değil.
Microsoft Beyaz Tahta entegrasyonları büyük ölçüde şirketin diğer ürünleriyle sınırlıdır ve etkileşimli Beyaz Tahta, beyaz tahtaya özgü işlevlerin dışında çok az özellik sunar.
Bu makalede, şu anda mevcut olan en iyi Microsoft Beyaz Tahta alternatiflerini ele alacak ve tüm araçların çeşitli özelliklerini, sınırlamalarını, fiyatlarını ve ürün derecelendirmelerini vurgulayacağız, böylece sizin için en iyi seçeneği bulabilirsiniz.
Hadi başlayalım!
Microsoft Beyaz Tahta Alternatiflerinde Nelere Dikkat Etmelisiniz?
Microsoft Beyaz Tahta alternatiflerini değerlendirirken dikkat etmeniz gereken birkaç faktör vardır. Seçeneklerinizi değerlendirirken aşağıdaki noktaları göz önünde bulundurun.
- Çoklu kullanıcı işbirliği özellikleri: Gerçek zamanlı işbirliği, beyaz tahta yazılımının önemli bir özelliğidir. Seçtiğiniz alternatif bu işlevselliği sunmalıdır.
- Çapraz platform uyumluluğu: Takım üyeleri çeşitli cihazlar kullanır. Seçtiğiniz alternatifin mümkün olduğunca çok sayıda cihazda çalıştığından emin olun.
- Entegrasyon ve dosya paylaşımı: Modern bir teknoloji yığını, sanal bir beyaz tahtada birlikte çalışmak için birçok takım işbirliği fonksiyonundan oluşur. Ayrıca, diğer web uygulaması araçlarına bağlanmak için entegrasyonlara da sahip olmalıdır.
- Gizlilik ve güvenlik: Siber güvenlik önemli bir husustur. Şifreleme, veri koruma, erişim denetimleri ve gizlilik düzenlemelerine uygunluk özelliklerini arayın.
- Dışa aktarma ve içe aktarma seçenekleri: Verileri yazılıma aktarmak ve yazılımdan çıkarmak, özellikle fikirleri paylaşmak istediğinizde mümkün olduğunca kolay olmalıdır. Bunu kolaylaştırmak için, desteklenen sağlam bir dosya biçimi seti arayın.
- Video konferansı: Çevrimiçi toplantılar, takımınız uzakta veya aynı odada olsun, iş yerinde başarılı bir işbirliği için çok önemlidir.
- Fiyatlandırma ve lisanslama: Microsoft Beyaz Tahta alternatifinin fiyatlandırma yapısını ve lisanslama seçeneklerini değerlendirin. Seçtiğiniz çözüm bütçenize uygun olmalı, ancak aynı zamanda ihtiyacınız olan özellikleri de sağlamalıdır.
Kullanabileceğiniz En İyi 10 Microsoft Beyaz Tahta Alternatifi
En iyi beyaz tahta yazılımını seçmek kolay bir görev değildir. Harcadığınız para, takımınızın başarısı için önemli bir yatırımdır, bu nedenle tüm seçenekleri incelemek akıllıca olacaktır. Size sunulan seçeneklere genel bir bakış için en iyi 10 Microsoft Beyaz Tahta alternatifinin listesine göz atın.
1. ClickUp
ClickUp, proje yönetimi, bilgi yönetimi ve sohbeti bir araya getiren iş için her şeyin bulunduğu uygulamadır ve tümü, daha hızlı ve akıllı çalışmanıza yardımcı olan yapay zeka ile desteklenir.
Bu Microsoft Beyaz Tahta alternatifi, Pano görünümü ve Liste görünümü gibi 10'dan fazla Özel Görünüm sunarak esnek görev yönetimi ve kolay süreç haritalama sağlar.
Bunu kullanarak fikirlerinizi eylem öğelerine dönüştürün ve bunları doğrudan beyaz tahtadan takım üyelerine atayın. ClickUp'tan farklı olarak, Microsoft Whiteboard, tüm takımları birbirine bağlamak için kapsamlı görev yönetimi ve verimlilik araçlarından ziyade, öncelikle işbirliğine dayalı beyaz tahta özelliklerine odaklanır.
ClickUp'ın Beyaz Tahta özelliği, ClickUp Sohbet ve ClickUp Proje Yönetimi gibi diğer güçlü işbirliği özellikleriyle sıkı bir şekilde entegre edilmiştir. Bu dinamik beyaz tahta aracı, çalışma alanınızdaki noktaları birbirine bağlayarak iletişimi geliştirir ve takımınıza büyük resmi hızlı bir şekilde görme olanağı sağlar.
Hassasiyet için sezgisel bir dokunmatik arayüz ve fikirlerinizi daha net hale getirmek için yerleşik bir AI görüntü oluşturucu ile birlikte gelir. En iyi yanı nedir? ClickUp çalışma alanınızda, beyaz tahtanızdan tüm projeyi başlatabilir, ilerlemeyi izleyebilir ve iş arkadaşlarınızla sohbet edebilirsiniz.
Artık araçlar arasında geçiş yapmaya gerek yok!
ClickUp'ın Zihin Haritaları özelliği, takımların nesneleri birbirine bağlayarak yol haritaları ve iş akışları oluşturmasına olanak tanır. Gerçek zamanlı takım işbirliği ve genel bağlantı paylaşımı, takım üyeleri ve dış paydaşların birlikte çalışmasını kolaylaştırır.
Beyaz tahtalar, özelleştirilebilir şablonlar, zengin metin biçimlendirme ve pano içeriğini görevlere dönüştürme özelliği sunarak proje yönetimini daha etkili hale getirir.
ClickUp'ın Concept Map Template gibi şablonlar, kullanıcıların hızlı bir şekilde başlamasına olanak tanır. ClickUp, Windows, macOS, iOS, Android ve web tarayıcıları dahil olmak üzere birçok platformu destekleyerek çeşitli cihazlardan erişilebilirlik ve işbirliği sağlar.
ClickUp'ın en iyi özellikleri
- Gerçek zamanlı işbirliği: ClickUp Beyaz Tahtalar, birden fazla kullanıcının gerçek zamanlı olarak işbirliği yapmasına olanak tanır
- Zihin Haritaları: Takımların fikirleri, yol haritalarını ve iş akışlarını görsel olarak düzenlemelerine ve birbirine bağlamalarına olanak tanır
- Görev atama: Kullanıcılar, görevleri doğrudan çevrimiçi Beyaz Tahta'dan atayabilir, böylece işleri kolayca delege edebilir ve ilerlemeyi izleyebilir
- Gömme özellikleri: Web içeriği, belgeler ve daha fazlası gibi çeşitli öğeler, basit takım işbirliğini ve görev paylaşımını teşvik etmek için sanal Beyaz Tahta'ya kolayca gömülebilir
- Özelleştirilebilir şablonlar: ClickUp, çeşitli ihtiyaçları karşılayan yüzlerce özelleştirilebilir beyaz tahta şablonu sunar
- AI özellikleri: Yerleşik AI görüntü oluşturucu kullanarak fikirlerinizi açıklayabilir ve görselleştirebilirsiniz
- Entegre sohbet: ClickUp Sohbet, çalışma alanınızdaki konuşmaları (beyaz tahtalardan görevlere ve gösterge panellerine kadar) merkezileştirmenize ve izlemenize olanak tanır
- Bahsetme ve yorumlar: Birden fazla kullanıcı, diğerlerini bahsedebilir ve doğrudan beyaz tahtaya yorum yapabilir, böylece görüş almak ve geri bildirim sağlamak kolaylaşır
- Genel paylaşım: ClickUp'ta oluşturulan Beyaz Tahtalar, genel bağlantılar oluşturularak müşteriler veya dış paydaşlarla paylaşılabilir
- Çapraz platform erişilebilirliği: ClickUp beyaz tahtalarına Windows, macOS, iOS, Android ve tarayıcılar dahil olmak üzere çeşitli platformlardan erişilebilir
ClickUp sınırlamaları
- Mobil uygulamada sınırlı özellikler
- Diğer çevrimiçi beyaz tahta seçeneklerine kıyasla öğrenme eğrisi dik olabilir
ClickUp fiyatlandırması
ClickUp puanları ve yorumları
- G2: 4,7/5 (2.000'den fazla yorum)
- Capterra: 4,7/5 (2.000'den fazla yorum)
İşbirliğine başlamak için ihtiyacınız olan her şeyi öğrenmek için ClickUp Beyaz Tahtalar hakkındaki eksiksiz kılavuzumuza göz atın!
2. Miro
Miro, takımların görsel ve etkileşimli bir çalışma alanında fikir üretmelerine, beyin fırtınası yapmalarına ve birlikte çalışmalarına olanak tanıyan popüler bir çevrimiçi işbirliği beyaz tahta platformudur. Birden fazla kullanıcının fikirlerini paylaşması ve birlikte çalışması için uzaktan işbirliğini ve yaratıcı düşünmeyi kolaylaştırmak üzere tasarlanmış bir dizi özellik sunar.
Miro'nun en iyi özellikleri
- Kapsamlı işbirliği araçları: Kullanıcıların yorum bırakabileceği, takım üyelerinden bahsedebileceği ve sanal beyaz tahta üzerinde tartışmalar yapabileceği işbirliği özellikleri sunar
- Çok yönlü tuvalleri ve şablonları: Geniş ve esnek bir tuval, kullanıcıların çeşitli biçimlerde içerik oluşturmasına ve düzenlemesine olanak tanır. Miro, farklı kullanım durumları için çok çeşitli önceden oluşturulmuş şablonlar sunar
- Geniş etkileşimli öğe kitaplığı: Miro, beyaz tahtaya kolayca eklenebilen şekiller, simgeler, yapışkan notlar ve diğer öğelerden oluşan zengin bir kitaplık içerir
Miro sınırlamaları
- Bazı kullanıcılar, Miro'yu Microsoft Beyaz Tahta'nın diğer alternatiflerine kıyasla zor buluyor
- Kullanıcılar, büyük ve karmaşık panolarla çalışırken performans sorunları yaşadıklarını bildirmiştir
- Miro, öncelikle bir çevrimiçi platformdur, yani erişim ve beyaz tahtalarda iş yapmak için internet bağlantısı gerektirir
Miro fiyatlandırması
- Sonsuza kadar ücretsiz
- Başlangıç – kullanıcı başına aylık 8 $
- İş – Kullanıcı başına aylık 16 $
- Kurumsal – Fiyatlandırma için satış ekibiyle iletişime geçin
Miro puanları ve yorumları
- G2: 4,8/5 (4.725 yorum)
- Capterra: 4,7/5 (1.211 yorum)
Miro ile Jamboard'u karşılaştırın!
3. Çizim yapın. Sohbet
Draw. Chat, kullanıcıların gerçek zamanlı olarak çizim yapmasına, eskiz oluşturmasına ve işbirliği yapmasına olanak tanıyan çevrimiçi bir işbirliği beyaz tahta platformudur. Bu işbirliği aracı, görsel iletişim ve beyin fırtınası için basit ve sezgisel bir arayüze sahiptir.
Çizim yapın. Sohbet edin en iyi özellikler
- İşbirliği özellikleri: Kullanıcılar, kolay ekip çalışması ve fikir alışverişi için birbirlerinin çizimlerini ve düzenlemelerini gerçek zamanlı olarak görebilir
- Çizim araçları: Platform, fırçalar, şekiller, metin ve renkler dahil olmak üzere bir dizi özelleştirilebilir çizim aracı sunar
- Sonsuz tuval: Beyaz tahta, fikirleri yakalamak için geniş alan sağlayan sonsuz bir tuval sunar
Çizim. Sohbet sınırlamaları
- Çizim yapın. Sohbet, daha kapsamlı araçlara kıyasla nispeten temel bir dizi özellik sunar
- Çizim. Sohbet oturumu kapatıldığında veya yenilendiğinde, beyaz tahtadaki içerik kaybolur
- Kullanıcı izinleri, sürüm geçmişi veya değişiklikleri izleme gibi gelişmiş işbirliği kontrolleri yoktur
Çizim yapın. Sohbet edin. Fiyatlandırma
- Sonsuza kadar ücretsiz
- Yükseltme fiyatları için satıcıyla iletişime geçin
Çizim yapın. Sohbet edin
- Capterra: 4,7/5 (6 yorum)
4. OneNote
OneNote, Microsoft tarafından geliştirilen bir not alma ve dijital organizasyon aracıdır. Kullanıcıların fikirlerini, notlarını ve bilgilerini dijital bir not defterinde yakalamasına ve düzenlemesine olanak tanır.
OneNote'un en iyi özellikleri
- Cihazlar arasında senkronizasyon: Notlar cihazlar arasında sorunsuz bir şekilde senkronize edilebilir, böylece kullanıcılar notlarına her yerden erişebilir
- İşbirliği ve paylaşım: Kullanıcılar, notları ve not defterlerini başkalarıyla paylaşarak gerçek zamanlı olarak işbirliği yapabilirler
- Arama ve düzenleme özellikleri: Güçlü arama özellikleri, kullanıcıların belirli notları hızlı bir şekilde bulmasını sağlar
- Şablonlar: Yararlı OneNote şablonları, yeni fikirler üretmeyi kolaylaştırır
OneNote sınırlamaları
- Yazılım, karmaşık özellikleri nedeniyle yeni kullanıcılar için zorlayıcı olabilir
- OneNote'un entegrasyonları çoğunlukla diğer Microsoft ürünlerine odaklanmaktadır ve üçüncü taraf entegrasyonları için çok az destek sunmaktadır
OneNote fiyatlandırması
Bu ürün, Microsoft 365 abonelik hizmetinin bir parçasıdır.
- Sonsuza kadar ücretsiz
- Kişisel – 6,99 $/ay
- Aile – 9,99 $/ay
- İş Temel – 7,20 $/ay
- İş için uygulamalar – 9,90 $/ay
- İş Standardı – 15,00 $/ay
- Business Premium – 26,40 $/ay
OneNote puanları ve yorumları
- G2: 4,5/5 (1.811+ yorum)
- Capterra: 4,6/5 (1.356 yorum)
5. Conceptboard
Conceptboard, takımların sanal bir tuval üzerinde projeleri görselleştirmelerine, beyin fırtınası yapmalarına ve işbirliği yapmalarına olanak tanıyan bir çevrimiçi beyaz tahta platformudur.
Conceptboard'un en iyi özellikleri
- Görsel işbirliği yazılımı: Kullanıcılar gerçek zamanlı ve etkileşimli bir şekilde fikirlerini paylaşabilir, eskizler çizebilir ve yorumlar ekleyebilir
- Sonsuz tuval: Sonsuz çalışma alanı, kullanıcılar içerik ekledikçe genişler ve tüm fikirleri belgelemek için geniş alan sağlar
- Proje yönetimi: Conceptboard, görev atama ve ilerleme izleme gibi proje yönetimi özelliklerine sahiptir
Conceptboard sınırlamaları
- Conceptboard, daha basit sanal beyaz tahtalara kıyasla öğrenmesi biraz zor olabilir
- Entegrasyonlar ve proje yönetimi gibi bazı gelişmiş özellikler yalnızca üst düzey planlarda mevcuttur
Conceptboard fiyatlandırması
- Sonsuza kadar ücretsiz
- Premium – kullanıcı başına aylık 6 ABD doları
- İş – Kullanıcı başına aylık 9,50 $
- Enterprise – Fiyatlandırma için satış ekibiyle iletişime geçin
- Veri Merkezi Sürümü – Fiyatlandırma için satış ekibiyle iletişime geçin
Conceptboard puanları ve yorumları
- G2: 4,6/5 (91 yorum)
- Capterra: 4,6/5 (40 yorum)
6. Lucidspark
Lucidspark, görsel düşünme, beyin fırtınası ve problem çözme için tasarlanmış işbirliğine dayalı bir çevrimiçi beyaz tahta platformudur.
Lucidspark'ın en iyi özellikleri
- Şablonlar ve çerçeveler: Çeşitli iş akışı ihtiyaçlarını desteklemek için tasarlanmış bir dizi şablon sunar
- Verimlilik araçlarıyla entegrasyonlar: Yaygın araçlarla entegrasyonlar, kullanıcıların Lucidspark'ın işlevselliğini genişletmelerine olanak tanır
- Oylama ve geri bildirim özellikleri: Fikirler üzerinde oylama, derecelendirme ve geri bildirim sağlama özellikleri sunar
Lucidspark sınırlamaları
- Mevcut tüm özellikleri kullanmayı öğrenmek biraz zaman alabilir
- Mobil cihazlarda kullanıcı deneyimi, masaüstü veya dizüstü bilgisayarlarda olduğu kadar optimize olmayabilir
Lucidspark fiyatlandırması
- Sonsuza kadar ücretsiz
- Bireysel – Kullanıcı başına aylık 7,85 $
- Takım – Kullanıcı başına aylık 9,00 $
- Enterprise – Fiyatlandırma için satış ekibiyle iletişime geçin
Lucidspark puanları ve yorumları
- G2: 4,5/5 (2.142 yorum)
- Capterra: 4,7/5 (351 yorum)
7. Mural
Mural, takımların birlikte çalışmasına ve sanal bir beyaz tahta ortamında beyin fırtınası yapmasına veya fikirlerini çizmesine olanak tanıyan çevrimiçi bir görsel beyaz tahta platformudur.
Mural'ın en iyi özellikleri
- Esnek tuval: Geniş ve esnek tuval, kullanıcıların içeriği serbest formda oluşturup düzenleyerek yeni fikirleri sorunsuz bir şekilde iletmelerine ve paylaşmalarına olanak tanır
- Kapsamlı şablon kitaplığı: Farklı kullanım durumlarına göre tasarlanmış çok sayıda önceden tasarlanmış şablon içerir
- Kapsamlı öğe seti: Yapışkan notlar, şekiller, resimler ve çizim araçları dahil olmak üzere çok sayıda görsel öğe kullanılabilir
Mural sınırlamaları
- Mural'ın kapsamlı özellikleri bazı yeni kullanıcılar için zorlayıcı olabilir
- Maliyeti diğer bazı seçeneklere kıyasla nispeten yüksektir
- Mural, internet bağlantısına büyük ölçüde bağlıdır ve yavaş bağlantılarda düşük performans gösterebilir
Mural fiyatlandırması
- Sonsuza kadar ücretsiz
- Takım – Kullanıcı başına aylık 9,99 $
- İş – Kullanıcı başına aylık 17,99 $
- Enterprise – Fiyatlandırma için satış ekibiyle iletişime geçin
Mural puanları ve yorumları
- G2: 4,6/5 (1.324 yorum)
- Capterra: 4,6/5 (110 yorum)
8. Milanote
Milanote, fikirleri düzenlemek, projeleri planlamak ve çeşitli amaçlar için görsel panolar oluşturmak için kullanılan görsel bir işbirliği aracıdır.
Milanote'un en iyi özellikleri
- Sürükle ve bırak fonksiyonu: Milanote, kullanımı kolay sürükle ve bırak arayüzü ile içerik düzenleme sürecini basitleştirir
- Diğer araçlarla entegrasyon: Üçüncü taraf araçlarla entegrasyon, çeşitli kaynakları tek bir çalışma alanında birleştirmeye yardımcı olur
- Ruh hali panoları ve tasarım özellikleri: Ruh hali panoları, resim galerileri ve tasarım şablonları, yaratıcı profesyonellerin daha etkili bir şekilde çalışmasına yardımcı olur
Milanote sınırlamaları
- Milanote, metin ve görsel öğeler için nispeten sınırlı biçimlendirme seçeneklerine sahiptir
- Karmaşık projeler, özelliklere aşina olmayanlar için düzenli tutulması için biraz çaba gerektirebilir
Milanote fiyatlandırması
- Sonsuza kadar ücretsiz
- Kişi – Kullanıcı başına aylık 9,99 $
- Takım – 10 kullanıcı için aylık 49 $
- Takım – 50 kullanıcı için aylık 99 $
Milanote puanları ve yorumları
- G2: 4,5/5 (41 yorum)
- Capterra: 4,7/5 (53 yorum)
9. Jamboard
Jamboard, Google'ın büyük bir yüksek çözünürlüklü dokunmatik ekrana entegre edilmiş etkileşimli bir dijital beyaz tahtadır. Hem fiziksel hem de dijital ortamlarda beyin fırtınasını kolaylaştırmak için tasarlanmıştır.
Jamboard'un en iyi özellikleri
- Yapışkan notlar ve el yazısı tanıma: Sanal yapışkan notlar panoya eklenebilir ve el yazısı tanıma özelliği ile fiziksel notlardan oluşturulabilir
- Google Çalışma Alanı ile entegrasyon: Google Drive, Dokümanlar, E-Tablolar ve Google Slaytlar gibi diğer Google Çalışma Alanı uygulamalarıyla entegre olur
- Görüntü ve şekil tanıma: Jamboard'a eklenen görüntüler otomatik olarak şekil olarak tanınabilir, böylece diyagramlar hızlı bir şekilde oluşturulabilir
Jamboard sınırlamaları
- Jamboard fiziksel bir cihazdır, bu nedenle özelliklerin tam olarak kullanılması için donanıma fiziksel erişim gerekir
- Bu araç, Google Çalışma Alanı uygulamalarıyla iyi bir şekilde entegre olur, ancak üçüncü taraf araçlarla sınırlı entegrasyon sunar
Jambaord fiyatlandırması
- donanım için 4.999 $, ayrıca yıllık 600 $ destek ücreti
Jamboard puanları ve yorumları
- G2: 4,2/5 (18 yorum)
- Capterra: 4,3/5 (96 yorum)
10. Freehand
Freehand, InVision tarafından geliştirilen bir dijital beyaz tahtadır. Gerçek zamanlı olarak eskiz, çizim ve fikir paylaşımı için basit ve sezgisel bir platform sunar.
Freehand'ın en iyi özellikleri
- Kalem ve çizim araçları: Kalemler, vurgulayıcılar ve işaretleyiciler dahil olmak üzere güzel bir araç seçimi, hassas çizim yapmanızı sağlar
- Yapışkan notlar ve yorumlar: Kullanıcılar, kolay düzenleme ve geri bildirim için panoya dijital yapışkan notlar ve yorumlar ekleyebilir
- InVision yazılımıyla entegrasyon: Panolar ve Studio gibi diğer InVision ürünleri Freehand ile kolayca entegre edilebilir
Freehand sınırlamaları
- Freehand, öncelikle basit ve kolay kullanımlı beyaz tahtaya odaklandığından, birçok gelişmiş özelliği yoktur
- Ücretsiz sürüm, kullanılabilir pano sayısı ve depolama alanı açısından sınırlıdır
Freehand fiyatlandırma
- Sonsuza kadar ücretsiz
- Pro – Kullanıcı başına aylık 4,00 $
- Enterprise – Fiyatlandırma için satış ekibiyle iletişime geçin
Serbest el değerlendirmeleri ve yorumları
- G2: 4,3/5 (278 yorum)
- Capterra: 4,7/5 (3 yorum)
İşiniz için En İyi Beyaz Tahta Alternatifi
Ne üzerinde çalışıyor olursanız olun, ClickUp işbirliği yapmak, organize olmak ve güvenle ilerlemek için ihtiyacınız olan araçlara sahiptir. Kullanımı kolay özellikler ve geniş şablon aralığı ile bir sonraki projeniz için her şey hazır.
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