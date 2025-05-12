şu anda bilmeniz gereken en iyi 10 Microsoft Beyaz Tahta alternatifi ve rakibi

Microsoft, teknoloji sektöründe büyük bir isimdir. Bu nedenle, Microsoft Beyaz Tahtalar, birçok memnun kullanıcısı olan başarılı bir üründür. Şirket son zamanlarda iş sınıfı yazılımlarına ve kullanıcılar için sorunsuz bir deneyim yaratmaya odaklanmıştır.

Ancak bu, mümkün olan en yüksek verimliliği elde etmek isteyen takımlar için mükemmel bir beyaz tahta yazılımı olduğu anlamına gelir mi?

Mutlaka değil.

Microsoft Beyaz Tahta entegrasyonları büyük ölçüde şirketin diğer ürünleriyle sınırlıdır ve etkileşimli Beyaz Tahta, beyaz tahtaya özgü işlevlerin dışında çok az özellik sunar.

Bu makalede, şu anda mevcut olan en iyi Microsoft Beyaz Tahta alternatiflerini ele alacak ve tüm araçların çeşitli özelliklerini, sınırlamalarını, fiyatlarını ve ürün derecelendirmelerini vurgulayacağız, böylece sizin için en iyi seçeneği bulabilirsiniz.

Hadi başlayalım!

Microsoft Beyaz Tahta Alternatiflerinde Nelere Dikkat Etmelisiniz?

Microsoft Beyaz Tahta alternatiflerini değerlendirirken dikkat etmeniz gereken birkaç faktör vardır. Seçeneklerinizi değerlendirirken aşağıdaki noktaları göz önünde bulundurun.

Çoklu kullanıcı işbirliği özellikleri : Gerçek zamanlı işbirliği , beyaz tahta yazılımının önemli bir özelliğidir. Seçtiğiniz alternatif bu işlevselliği sunmalıdır.

Çapraz platform uyumluluğu : Takım üyeleri çeşitli cihazlar kullanır. Seçtiğiniz alternatifin mümkün olduğunca çok sayıda cihazda çalıştığından emin olun.

Entegrasyon ve dosya paylaşımı : Modern bir teknoloji yığını, sanal bir beyaz tahtada birlikte çalışmak için birçok takım işbirliği fonksiyonundan oluşur. Ayrıca, diğer web uygulaması araçlarına bağlanmak için entegrasyonlara da sahip olmalıdır.

Gizlilik ve güvenlik : Siber güvenlik önemli bir husustur. Şifreleme, veri koruma, erişim denetimleri ve gizlilik düzenlemelerine uygunluk özelliklerini arayın.

Dışa aktarma ve içe aktarma seçenekleri : Verileri yazılıma aktarmak ve yazılımdan çıkarmak, özellikle fikirleri paylaşmak istediğinizde mümkün olduğunca kolay olmalıdır. Bunu kolaylaştırmak için, desteklenen sağlam bir dosya biçimi seti arayın.

Video konferansı : Çevrimiçi toplantılar, takımınız uzakta veya aynı odada olsun, : Çevrimiçi toplantılar, takımınız uzakta veya aynı odada olsun, iş yerinde başarılı bir işbirliği için çok önemlidir.

Fiyatlandırma ve lisanslama: Microsoft Beyaz Tahta alternatifinin fiyatlandırma yapısını ve lisanslama seçeneklerini değerlendirin. Seçtiğiniz çözüm bütçenize uygun olmalı, ancak aynı zamanda ihtiyacınız olan özellikleri de sağlamalıdır.

Kullanabileceğiniz En İyi 10 Microsoft Beyaz Tahta Alternatifi

En iyi beyaz tahta yazılımını seçmek kolay bir görev değildir. Harcadığınız para, takımınızın başarısı için önemli bir yatırımdır, bu nedenle tüm seçenekleri incelemek akıllıca olacaktır. Size sunulan seçeneklere genel bir bakış için en iyi 10 Microsoft Beyaz Tahta alternatifinin listesine göz atın.

Ücretsiz Başlayın Herkesin faaliyetlerini görün ve uzaktan çalışırken bile bir takım olarak yakın bir şekilde çalışın. ClickUp Beyaz Tahtaları ile beyin fırtınası yapın, notlar ekleyin ve en iyi fikirlerinizi yaratıcı bir tuvalde bir araya getirin

ClickUp, proje yönetimi, bilgi yönetimi ve sohbeti bir araya getiren iş için her şeyin bulunduğu uygulamadır ve tümü, daha hızlı ve akıllı çalışmanıza yardımcı olan yapay zeka ile desteklenir.

Bu Microsoft Beyaz Tahta alternatifi, Pano görünümü ve Liste görünümü gibi 10'dan fazla Özel Görünüm sunarak esnek görev yönetimi ve kolay süreç haritalama sağlar.

Bunu kullanarak fikirlerinizi eylem öğelerine dönüştürün ve bunları doğrudan beyaz tahtadan takım üyelerine atayın. ClickUp'tan farklı olarak, Microsoft Whiteboard, tüm takımları birbirine bağlamak için kapsamlı görev yönetimi ve verimlilik araçlarından ziyade, öncelikle işbirliğine dayalı beyaz tahta özelliklerine odaklanır.

ClickUp'ın Beyaz Tahta özelliği, ClickUp Sohbet ve ClickUp Proje Yönetimi gibi diğer güçlü işbirliği özellikleriyle sıkı bir şekilde entegre edilmiştir. Bu dinamik beyaz tahta aracı, çalışma alanınızdaki noktaları birbirine bağlayarak iletişimi geliştirir ve takımınıza büyük resmi hızlı bir şekilde görme olanağı sağlar.

Hassasiyet için sezgisel bir dokunmatik arayüz ve fikirlerinizi daha net hale getirmek için yerleşik bir AI görüntü oluşturucu ile birlikte gelir. En iyi yanı nedir? ClickUp çalışma alanınızda, beyaz tahtanızdan tüm projeyi başlatabilir, ilerlemeyi izleyebilir ve iş arkadaşlarınızla sohbet edebilirsiniz.

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ClickUp'ın Boş Modu ile ücretsiz formda Zihin Haritaları çizerek takımla fikirler geliştirin

ClickUp'ın Zihin Haritaları özelliği, takımların nesneleri birbirine bağlayarak yol haritaları ve iş akışları oluşturmasına olanak tanır. Gerçek zamanlı takım işbirliği ve genel bağlantı paylaşımı, takım üyeleri ve dış paydaşların birlikte çalışmasını kolaylaştırır.

Beyaz tahtalar, özelleştirilebilir şablonlar, zengin metin biçimlendirme ve pano içeriğini görevlere dönüştürme özelliği sunarak proje yönetimini daha etkili hale getirir.

ClickUp'ın Concept Map Template gibi şablonlar, kullanıcıların hızlı bir şekilde başlamasına olanak tanır. ClickUp, Windows, macOS, iOS, Android ve web tarayıcıları dahil olmak üzere birçok platformu destekleyerek çeşitli cihazlardan erişilebilirlik ve işbirliği sağlar.

ClickUp'ın en iyi özellikleri

Gerçek zamanlı işbirliği : ClickUp Beyaz Tahtalar, birden fazla kullanıcının gerçek zamanlı olarak işbirliği yapmasına olanak tanır

Zihin Haritaları : Takımların fikirleri, yol haritalarını ve iş akışlarını görsel olarak düzenlemelerine ve birbirine bağlamalarına olanak tanır

Görev atama : Kullanıcılar, görevleri doğrudan çevrimiçi Beyaz Tahta'dan atayabilir, böylece : Kullanıcılar, görevleri doğrudan çevrimiçi Beyaz Tahta'dan atayabilir, böylece işleri kolayca delege edebilir ve ilerlemeyi izleyebilir

Gömme özellikleri : Web içeriği, belgeler ve daha fazlası gibi çeşitli öğeler, basit takım işbirliğini ve görev paylaşımını teşvik etmek için sanal Beyaz Tahta'ya kolayca gömülebilir

Özelleştirilebilir şablonlar : ClickUp, çeşitli ihtiyaçları karşılayan yüzlerce özelleştirilebilir beyaz tahta şablonu sunar

AI özellikleri: Yerleşik AI görüntü oluşturucu kullanarak fikirlerinizi açıklayabilir ve görselleştirebilirsiniz

Entegre sohbet: ClickUp Sohbet, çalışma alanınızdaki konuşmaları (beyaz tahtalardan görevlere ve gösterge panellerine kadar) merkezileştirmenize ve izlemenize olanak tanır

Bahsetme ve yorumlar : Birden fazla kullanıcı, diğerlerini bahsedebilir ve doğrudan beyaz tahtaya yorum yapabilir, böylece görüş almak ve geri bildirim sağlamak kolaylaşır

Genel paylaşım : ClickUp'ta oluşturulan Beyaz Tahtalar, genel bağlantılar oluşturularak müşteriler veya dış paydaşlarla paylaşılabilir

Çapraz platform erişilebilirliği: ClickUp beyaz tahtalarına Windows, macOS, iOS, Android ve tarayıcılar dahil olmak üzere çeşitli platformlardan erişilebilir

ClickUp sınırlamaları

Mobil uygulamada sınırlı özellikler

Diğer çevrimiçi beyaz tahta seçeneklerine kıyasla öğrenme eğrisi dik olabilir

ClickUp fiyatlandırması

ClickUp puanları ve yorumları

G2: 4,7/5 (2.000'den fazla yorum)

Capterra: 4,7/5 (2.000'den fazla yorum)

İşbirliğine başlamak için ihtiyacınız olan her şeyi öğrenmek için ClickUp Beyaz Tahtalar hakkındaki eksiksiz kılavuzumuza göz atın!

2. Miro

via Miro

Miro, takımların görsel ve etkileşimli bir çalışma alanında fikir üretmelerine, beyin fırtınası yapmalarına ve birlikte çalışmalarına olanak tanıyan popüler bir çevrimiçi işbirliği beyaz tahta platformudur. Birden fazla kullanıcının fikirlerini paylaşması ve birlikte çalışması için uzaktan işbirliğini ve yaratıcı düşünmeyi kolaylaştırmak üzere tasarlanmış bir dizi özellik sunar.

Miro'nun en iyi özellikleri

Kapsamlı işbirliği araçları : Kullanıcıların yorum bırakabileceği, takım üyelerinden bahsedebileceği ve sanal beyaz tahta üzerinde tartışmalar yapabileceği işbirliği özellikleri sunar

Çok yönlü tuvalleri ve şablonları : Geniş ve esnek bir tuval, kullanıcıların çeşitli biçimlerde içerik oluşturmasına ve düzenlemesine olanak tanır. Miro, farklı kullanım durumları için çok çeşitli önceden oluşturulmuş şablonlar sunar

Geniş etkileşimli öğe kitaplığı: Miro, beyaz tahtaya kolayca eklenebilen şekiller, simgeler, yapışkan notlar ve diğer öğelerden oluşan zengin bir kitaplık içerir

Miro sınırlamaları

Bazı kullanıcılar, Miro'yu Microsoft Beyaz Tahta'nın diğer alternatiflerine kıyasla zor buluyor

Kullanıcılar, büyük ve karmaşık panolarla çalışırken performans sorunları yaşadıklarını bildirmiştir

Miro, öncelikle bir çevrimiçi platformdur, yani erişim ve beyaz tahtalarda iş yapmak için internet bağlantısı gerektirir

Miro fiyatlandırması

Sonsuza kadar ücretsiz

Başlangıç – kullanıcı başına aylık 8 $

İş – Kullanıcı başına aylık 16 $

Kurumsal – Fiyatlandırma için satış ekibiyle iletişime geçin

Miro puanları ve yorumları

G2: 4,8/5 (4.725 yorum)

Capterra: 4,7/5 (1.211 yorum)

Miro ile Jamboard'u karşılaştırın!

3. Çizim yapın. Sohbet

Draw. Chat, kullanıcıların gerçek zamanlı olarak çizim yapmasına, eskiz oluşturmasına ve işbirliği yapmasına olanak tanıyan çevrimiçi bir işbirliği beyaz tahta platformudur. Bu işbirliği aracı, görsel iletişim ve beyin fırtınası için basit ve sezgisel bir arayüze sahiptir.

Çizim yapın. Sohbet edin en iyi özellikler

İşbirliği özellikleri: Kullanıcılar, kolay ekip çalışması ve fikir alışverişi için birbirlerinin çizimlerini ve düzenlemelerini gerçek zamanlı olarak görebilir

Çizim araçları : Platform, fırçalar, şekiller, metin ve renkler dahil olmak üzere bir dizi özelleştirilebilir çizim aracı sunar

Sonsuz tuval: Beyaz tahta, fikirleri yakalamak için geniş alan sağlayan sonsuz bir tuval sunar

Çizim. Sohbet sınırlamaları

Çizim yapın. Sohbet, daha kapsamlı araçlara kıyasla nispeten temel bir dizi özellik sunar

Çizim. Sohbet oturumu kapatıldığında veya yenilendiğinde, beyaz tahtadaki içerik kaybolur

Kullanıcı izinleri, sürüm geçmişi veya değişiklikleri izleme gibi gelişmiş işbirliği kontrolleri yoktur

Çizim yapın. Sohbet edin. Fiyatlandırma

Sonsuza kadar ücretsiz

Yükseltme fiyatları için satıcıyla iletişime geçin

Çizim yapın. Sohbet edin

Capterra: 4,7/5 (6 yorum)

4. OneNote

oneNote aracılığıyla

OneNote, Microsoft tarafından geliştirilen bir not alma ve dijital organizasyon aracıdır. Kullanıcıların fikirlerini, notlarını ve bilgilerini dijital bir not defterinde yakalamasına ve düzenlemesine olanak tanır.

OneNote'un en iyi özellikleri

Cihazlar arasında senkronizasyon : Notlar cihazlar arasında sorunsuz bir şekilde senkronize edilebilir, böylece kullanıcılar notlarına her yerden erişebilir

İşbirliği ve paylaşım : Kullanıcılar, notları ve not defterlerini başkalarıyla paylaşarak gerçek zamanlı olarak işbirliği yapabilirler

Arama ve düzenleme özellikleri : Güçlü arama özellikleri, kullanıcıların belirli notları hızlı bir şekilde bulmasını sağlar

Şablonlar: Yararlı : Yararlı OneNote şablonları , yeni fikirler üretmeyi kolaylaştırır

OneNote sınırlamaları

Yazılım, karmaşık özellikleri nedeniyle yeni kullanıcılar için zorlayıcı olabilir

OneNote'un entegrasyonları çoğunlukla diğer Microsoft ürünlerine odaklanmaktadır ve üçüncü taraf entegrasyonları için çok az destek sunmaktadır

OneNote fiyatlandırması

Bu ürün, Microsoft 365 abonelik hizmetinin bir parçasıdır.

Sonsuza kadar ücretsiz

Kişisel – 6,99 $/ay

Aile – 9,99 $/ay

İş Temel – 7,20 $/ay

İş için uygulamalar – 9,90 $/ay

İş Standardı – 15,00 $/ay

Business Premium – 26,40 $/ay

OneNote puanları ve yorumları

G2: 4,5/5 (1.811+ yorum)

Capterra: 4,6/5 (1.356 yorum)

5. Conceptboard

via Conceptboard

Conceptboard, takımların sanal bir tuval üzerinde projeleri görselleştirmelerine, beyin fırtınası yapmalarına ve işbirliği yapmalarına olanak tanıyan bir çevrimiçi beyaz tahta platformudur.

Conceptboard'un en iyi özellikleri

yazılımı: Kullanıcılar gerçek zamanlı ve etkileşimli bir şekilde fikirlerini paylaşabilir, eskizler çizebilir ve yorumlar ekleyebilir Görsel işbirliğiyazılımı: Kullanıcılar gerçek zamanlı ve etkileşimli bir şekilde fikirlerini paylaşabilir, eskizler çizebilir ve yorumlar ekleyebilir

Sonsuz tuval : Sonsuz çalışma alanı, kullanıcılar içerik ekledikçe genişler ve tüm fikirleri belgelemek için geniş alan sağlar

Proje yönetimi: Conceptboard, görev atama ve ilerleme izleme gibi proje yönetimi özelliklerine sahiptir

Conceptboard sınırlamaları

Conceptboard, daha basit sanal beyaz tahtalara kıyasla öğrenmesi biraz zor olabilir

Entegrasyonlar ve proje yönetimi gibi bazı gelişmiş özellikler yalnızca üst düzey planlarda mevcuttur

Conceptboard fiyatlandırması

Sonsuza kadar ücretsiz

Premium – kullanıcı başına aylık 6 ABD doları

İş – Kullanıcı başına aylık 9,50 $

Enterprise – Fiyatlandırma için satış ekibiyle iletişime geçin

Veri Merkezi Sürümü – Fiyatlandırma için satış ekibiyle iletişime geçin

Conceptboard puanları ve yorumları

G2: 4,6/5 (91 yorum)

Capterra: 4,6/5 (40 yorum)

6. Lucidspark

lucidspark aracılığıyla

Lucidspark, görsel düşünme, beyin fırtınası ve problem çözme için tasarlanmış işbirliğine dayalı bir çevrimiçi beyaz tahta platformudur.

Lucidspark'ın en iyi özellikleri

Şablonlar ve çerçeveler : Çeşitli iş akışı ihtiyaçlarını desteklemek için tasarlanmış bir dizi şablon sunar

Verimlilik araçlarıyla entegrasyonlar : Yaygın araçlarla entegrasyonlar, kullanıcıların Lucidspark'ın işlevselliğini genişletmelerine olanak tanır

Oylama ve geri bildirim özellikleri: Fikirler üzerinde oylama, derecelendirme ve geri bildirim sağlama özellikleri sunar

Lucidspark sınırlamaları

Mevcut tüm özellikleri kullanmayı öğrenmek biraz zaman alabilir

Mobil cihazlarda kullanıcı deneyimi, masaüstü veya dizüstü bilgisayarlarda olduğu kadar optimize olmayabilir

Lucidspark fiyatlandırması

Sonsuza kadar ücretsiz

Bireysel – Kullanıcı başına aylık 7,85 $

Takım – Kullanıcı başına aylık 9,00 $

Enterprise – Fiyatlandırma için satış ekibiyle iletişime geçin

Lucidspark puanları ve yorumları

G2: 4,5/5 (2.142 yorum)

Capterra: 4,7/5 (351 yorum)

7. Mural

via Mural

Mural, takımların birlikte çalışmasına ve sanal bir beyaz tahta ortamında beyin fırtınası yapmasına veya fikirlerini çizmesine olanak tanıyan çevrimiçi bir görsel beyaz tahta platformudur.

Mural'ın en iyi özellikleri

Esnek tuval : Geniş ve esnek tuval, kullanıcıların içeriği serbest formda oluşturup düzenleyerek yeni fikirleri sorunsuz bir şekilde iletmelerine ve paylaşmalarına olanak tanır

Kapsamlı şablon kitaplığı : Farklı kullanım durumlarına göre tasarlanmış çok sayıda önceden tasarlanmış şablon içerir

Kapsamlı öğe seti: Yapışkan notlar, şekiller, resimler ve çizim araçları dahil olmak üzere çok sayıda görsel öğe kullanılabilir

Mural sınırlamaları

Mural'ın kapsamlı özellikleri bazı yeni kullanıcılar için zorlayıcı olabilir

Maliyeti diğer bazı seçeneklere kıyasla nispeten yüksektir

Mural, internet bağlantısına büyük ölçüde bağlıdır ve yavaş bağlantılarda düşük performans gösterebilir

Mural fiyatlandırması

Sonsuza kadar ücretsiz

Takım – Kullanıcı başına aylık 9,99 $

İş – Kullanıcı başına aylık 17,99 $

Enterprise – Fiyatlandırma için satış ekibiyle iletişime geçin

Mural puanları ve yorumları

G2: 4,6/5 (1.324 yorum)

Capterra: 4,6/5 (110 yorum)

8. Milanote

milanote aracılığıyla

Milanote, fikirleri düzenlemek, projeleri planlamak ve çeşitli amaçlar için görsel panolar oluşturmak için kullanılan görsel bir işbirliği aracıdır.

Milanote'un en iyi özellikleri

Sürükle ve bırak fonksiyonu : Milanote, kullanımı kolay sürükle ve bırak arayüzü ile içerik düzenleme sürecini basitleştirir

Diğer araçlarla entegrasyon : Üçüncü taraf araçlarla entegrasyon, çeşitli kaynakları tek bir çalışma alanında birleştirmeye yardımcı olur

Ruh hali panoları ve tasarım özellikleri: Ruh hali panoları, resim galerileri ve tasarım şablonları, yaratıcı profesyonellerin daha etkili bir şekilde çalışmasına yardımcı olur

Milanote sınırlamaları

Milanote, metin ve görsel öğeler için nispeten sınırlı biçimlendirme seçeneklerine sahiptir

Karmaşık projeler, özelliklere aşina olmayanlar için düzenli tutulması için biraz çaba gerektirebilir

Milanote fiyatlandırması

Sonsuza kadar ücretsiz

Kişi – Kullanıcı başına aylık 9,99 $

Takım – 10 kullanıcı için aylık 49 $

Takım – 50 kullanıcı için aylık 99 $

Milanote puanları ve yorumları

G2: 4,5/5 (41 yorum)

Capterra: 4,7/5 (53 yorum)

9. Jamboard

google Jamboard aracılığıyla

Jamboard, Google'ın büyük bir yüksek çözünürlüklü dokunmatik ekrana entegre edilmiş etkileşimli bir dijital beyaz tahtadır. Hem fiziksel hem de dijital ortamlarda beyin fırtınasını kolaylaştırmak için tasarlanmıştır.

Jamboard'un en iyi özellikleri

Yapışkan notlar ve el yazısı tanıma : Sanal yapışkan notlar panoya eklenebilir ve el yazısı tanıma özelliği ile fiziksel notlardan oluşturulabilir

Google Çalışma Alanı ile entegrasyon : Google Drive, Dokümanlar, E-Tablolar ve Google Slaytlar gibi diğer Google Çalışma Alanı uygulamalarıyla entegre olur

Görüntü ve şekil tanıma: Jamboard'a eklenen görüntüler otomatik olarak şekil olarak tanınabilir, böylece diyagramlar hızlı bir şekilde oluşturulabilir

Jamboard sınırlamaları

Jamboard fiziksel bir cihazdır, bu nedenle özelliklerin tam olarak kullanılması için donanıma fiziksel erişim gerekir

Bu araç, Google Çalışma Alanı uygulamalarıyla iyi bir şekilde entegre olur, ancak üçüncü taraf araçlarla sınırlı entegrasyon sunar

Jambaord fiyatlandırması

donanım için 4.999 $, ayrıca yıllık 600 $ destek ücreti

Jamboard puanları ve yorumları

G2: 4,2/5 (18 yorum)

Capterra: 4,3/5 (96 yorum)

10. Freehand

freehand aracılığıyla

Freehand, InVision tarafından geliştirilen bir dijital beyaz tahtadır. Gerçek zamanlı olarak eskiz, çizim ve fikir paylaşımı için basit ve sezgisel bir platform sunar.

Freehand'ın en iyi özellikleri

Kalem ve çizim araçları : Kalemler, vurgulayıcılar ve işaretleyiciler dahil olmak üzere güzel bir araç seçimi, hassas çizim yapmanızı sağlar

Yapışkan notlar ve yorumlar : Kullanıcılar, kolay düzenleme ve geri bildirim için panoya dijital yapışkan notlar ve yorumlar ekleyebilir

InVision yazılımıyla entegrasyon: Panolar ve Studio gibi diğer InVision ürünleri Freehand ile kolayca entegre edilebilir

Freehand sınırlamaları

Freehand, öncelikle basit ve kolay kullanımlı beyaz tahtaya odaklandığından, birçok gelişmiş özelliği yoktur

Ücretsiz sürüm, kullanılabilir pano sayısı ve depolama alanı açısından sınırlıdır

Freehand fiyatlandırma

Sonsuza kadar ücretsiz

Pro – Kullanıcı başına aylık 4,00 $

Enterprise – Fiyatlandırma için satış ekibiyle iletişime geçin

Serbest el değerlendirmeleri ve yorumları

G2: 4,3/5 (278 yorum)

Capterra: 4,7/5 (3 yorum)

İşiniz için En İyi Beyaz Tahta Alternatifi

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