Kullanım Örnekleri ile ClickUp Beyaz Tahtalar için Başlangıç Kılavuzu

Henüz duymadıysanız, dijital beyaz tahtalar proje yönetiminin yeni gözdesi. 💅🏼

Parlak renklerin sizi aldatmasına izin vermeyin, beyaz tahtanız sıradan bir karalama uygulaması değildir; takımlarınızın bir araya gelerek anlamlı bir işbirliği içinde yeni şeyler yarattığı yerdir.

ClickUp'a erişiminiz varsa, tüm özellikleriyle dijital beyaz tahta yazılımına erişebilirsiniz, hiçbir entegrasyon gerekmez, çünkü ClickUp, Beyaz Tahtaları yerel olarak destekleyen birkaç proje yönetimi platformundan biridir. Bu, kuruluşunuzdaki dağıtılmış takımlar için büyük bir avantajdır:

İşlerinizi zaten yaptığınız yerde beyin fırtınası yapın

Müşterileri sürece dahil edin ve bilgilendirin

İletişimi geliştirin

Fikirlerini en kısa sürede hayata geçirin ve daha fazlasını yapın!

Cidden, hepsini yapabilirler! Belki de bu yüzden ClickUp Beyaz Tahtalar, G2 tarafından 2023 İlkbaharı için bir numaralı işbirliği beyaz tahta aracı seçildi!

Ancak büyük güç, büyük sorumluluk getirir. Picasso gibi tuvalinize geçmeden önce, size önce biraz etrafı gezdirelim. 🎨

Mevcut beyaz tahta aracınızın sunduğundan daha fazla işlevselliğe ihtiyacınız varsa veya bu alanda tamamen yeniyseniz, bu kılavuzda bu son derece görsel aracı kullanarak iş akışlarınızı optimize etmek için birçok ipucu, beyaz tahta şablonu ve kullanım örneği bulabilirsiniz. DM'lerinizi ertelemeye alın, bir soda açın ve ClickUp'ın bugüne kadarki en işbirliğine dayalı özelliği olan Beyaz Tahtalar ile tanışın. 💜

ClickUp'ın En İşbirlikçi Özelliğine Hoş Geldiniz

Beyaz Tahtalar, görsel olmaları kadar verimlidirler, ancak 1991'den kalma Microsoft Paint becerilerinizi sergilemek için bir alan olmaktan çok daha fazlasını sunarlar. 👀

ClickUp Beyaz Tahtaları, özellikle büyük resmi olabildiğince çabuk kavramak isteyen müşteriler ve paydaşlar olmak üzere, ilgili tüm kişiler için daha kapsayıcı bir iş deneyimi yaratır. Ayrıca Beyaz Tahtalar, ClickUp'ın temelini oluşturan tam şeffaflığı sunar.

ClickUp Beyaz Tahtalarında takımınızla birlikte fikirlerinizden yol haritaları veya iş akışları oluşturmak için bağlantılar çizin ve nesneleri birbirine bağlayın

Panonuzu gerçek zamanlı olarak kimin görüntülediğini ve katkıda bulunduğunu görebilme özelliği sayesinde, takımla çakışma veya karışıklık olmadan birlikte çalışabilirsiniz. Müşterilerinizden veya dış paydaşlardan onay almaya hazır olduğunuzda, görüntüleme erişimi vermek için tek yapmanız gereken bir genel bağlantı göndermek. Bu nedenle, her proje toplantısı için her zaman bir beyaz tahta bulundurmalısınız. Beyaz tahta URL'sini paylaşın ve gerçek hayattaki gibi işbirliğine başlayın.

Beşinci sınıf akıllı tahtalarından ışık yılları ötesinde olan ClickUp Beyaz Tahtaları, fikirlerinizi ortaya çıktığı anda yakalamak ve iş akışlarınıza her zamankinden daha hızlı bağlanmak için tasarlanmıştır. Bu, beyaz tahta menülerinde bulunan özellikler, klavye kısayolları ve beyin fırtınası oturumlarınızı daha etkili hale getirmek için tasarlanmış yüzlerce şablon sayesinde gerçekleştirilir.

Beyaz Tahtalarınızı En Verimli Şekilde Kullanın

Tamamen boş bir tuval ile başlama seçeneğiniz olsa da, ClickUp'ın Şablon Merkezi her zaman beyaz tahta kullanımları için tercih ettiğimiz ilk adım olacaktır.

Şablonlar, aksi takdirde korkutucu olabilecek boş alana yapı kazandırır ve ürün geliştirme sürecinizde katalizör görevi görür. Bu önceden oluşturulmuş diyagramlar, grafikler ve çerçeveler, kullanım amacınıza tam olarak uyacak şekilde tasarlanmıştır, ancak kuruluşunuzun özel ihtiyaçlarını karşılamak için daha da özelleştirilebilir.

Ayrıca, bunlar sadece "yeni başlayanlar" için değildir. Şablonla başlamak, planlama ve yürütmenin ilk aşamalarında önemli ölçüde zaman tasarrufu sağlar. Daha sonra ise, baştan sona her proje seçiminin resmi belgesi olarak işlev görür.

İster bir öncelik matrisi sunuyor, ister marka yönergeleri yazıyor veya kavram haritaları oluşturuyor olun, ClickUp, Beyaz Tahtaları kullanarak her olasılık ve rahatlık düzeyi için yüzlerce özelleştirilebilir şablon geliştirmiştir.

Sanal Beyaz Tahtalar ile müşterileriniz veya iç takımlarınızla daha etkili bir şekilde işbirliği yapın ve yenilikleri tetikleyin

Ancak projenizi tamamlamak için oluşturulan tek varlık şablonunuz değildir. ClickUp Beyaz Tahtaları'nı diğerlerinden ayıran özellik, panonuzdaki hemen hemen her şeyi birkaç tıklamayla bir göreve dönüştürebilmesidir.

Arka sıralardakiler için bir kez daha: Beyaz Tahtaları mevcut süreçlerinize anında bağlayın.

"Fikirlerinizi hayata geçirin" dediğimizde, bunu gerçekten kastediyoruz. Diğer dijital beyaz tahta yazılımlarını deneyen herkes, bunun oyunun kurallarını değiştirdiğini doğrulayabilir. 🏆

ClickUp Beyaz Tahtaları kullanarak görevleri atayın, atanan kişileri etiketleyin ve bir sonraki işbirliğinizi başlatmak için gereken her şeyi yapın

Şekilleri, nesneleri ve metinleri görevlere dönüştürmek, beyaz tahtanızı fikir aşamasının ötesinde kullanmanın ve stratejinizi geliştirmenin ilk aşamasından son aşamasına kadar nasıl uygulayacağınızın anahtarıdır. Verimli bir toplantıdan çıktıktan sonra bir sonraki adımlarınızı izlenebilir görevler olarak yeniden yazmak zorunda kalmadığınızı hayal edin. Neredeyse gerçek olamayacak kadar iyi, değil mi? 😎

Düzenleme araç çubuğu, fikirlerinizi en kısa sürede yakalamak için tasarlanmış başka bir özelliktir. Fareyi tıklayarak veya klavyenizi kullanarak renk kodlu şekiller ekleyebilir, serbestçe çizim yapabilir, metin biçimini değiştirebilir, yapışkan notlar oluşturabilir, mevcut görevlere bağlantı ekleyebilir ve daha fazlasını yapabilirsiniz!

Ekranınızın altındaki menüyü kullanarak, beyaz tahtanıza web, belge ve görev kartları ekleme seçeneği ile ClickUp'ın gömme özelliklerinden tam olarak yararlanabilirsiniz. Bu kartlar panonuzda canlıdır, yani küçültülmüş ClickUp Belgesinde metin düzenleyebilir, görev durumlarını güncelleyebilir ve üçüncü taraf iş araçlarıyla etkileşim kurabilirsiniz — hepsi beyaz tahtanızdan!

Canlı ClickUp Belgelerini doğrudan Beyaz Tahtalara yerleştirerek, panonuzdan ayrılmadan önemli proje belgelerine, araştırmalara ve bağlama erişin

Ancak, bildiğiniz ve sevdiğiniz beyaz tahta temellerini de unutmadık! Zengin metin biçimlendirmesine erişin, takımınıza yorumlar yapın ve ş Akışı şekillenirken nesneler arasına bağlayıcılar ekleyin.

Peki, bu pratikte nasıl görünüyor? Bir göz atalım. 🙂

Beyaz Tahtalarınızı Kullanmaya Başlayın (Örnek)

Beyaz Tahtalar kulağa kesinlikle harika geliyor, ancak biz en önemli sorunuzu yanıtlamak için buradayız: Bunun bana ne faydası var?

Farklı sektörlerdeki takımlar beyaz tahtaları farklı şekillerde kullanır. İşte bu gruplardan bazılarının beyaz tahtaları mevcut süreçlerine nasıl dahil ettikleri ve faydalarını en üst düzeye çıkardıkları hakkında ayrıntılı bilgiler.

Beyaz Tahta yazılımı, mühendislik, ürün veya tasarım (EPD) alanlarında çalışan takımlar için büyük bir fark yaratır.

Bu takımlar, daha hızlı kapsam belirleme, tasarım, geliştirme ve nihayetinde daha hızlı teslimat için hız, güvenilirlik ve sorunsuz işbirliğine değer verir. Yani, Beyaz Tahtaların yapması gereken her şey.

ClickUp Beyaz Tahtaları, takımların tahtanın herhangi bir yerinde birbirlerinden bahsetmelerine olanak tanıyarak yeni eylem öğelerini hızlıca tespit etmelerini ve dönüş sürelerini hızlandırmalarını sağlar. Ayrıca, alanınız asla dolmayacağından, takımlar kullanıcı akışlarını mükemmelleştirirken aynı alanda birden fazla zihin haritası ve tel kafes depolayabilir. 🙌🏼

Bu kullanıcı haritalama şablonu, kullanıcı akışları, tel kafesler ve mühendislik diyagramları gibi karmaşık fikirlerin görsel temsilini oluşturmanıza olanak tanır

Ayrıca, ClickUp'ın Kullanıcı Akışı Beyaz Tahta Şablonu gibi hazır şablonlar, bu karmaşık diyagramları oluşturmanın zorlu işlerini halleder, böylece siz en önemli şeylere, yani ürününüze ve müşteri memnuniyetine odaklanabilirsiniz.

Bu şablon, kullanıcı arayüzünüzün görsel bir temsilini oluşturmak için görüntüler, medya, nesneler ve bağlayıcılar ekleyerek kullanıcıların ürününüzle nasıl etkileşime gireceğini haritalamanızı sağlar. Ayrıca, başka bir sekme açmanıza gerek kalmadan, daha fazla bağlam için diğer Belgeler, veriler ve görevleri panoya bırakarak bu şablonu bir adım daha ileriye taşıyabilirsiniz.

Ancak olanaklar gerçekten sonsuzdur! Bu özellikler, geliştirme süreçlerinizin her aşamasında fayda sağlayabilir. Bu nedenle yazılım ekipleri, aşağıdakiler dahil diğer proje ihtiyaçları için Beyaz Tahtaları ana üs olarak kullanır:

Proje yöneticileri, beyin fırtınası oturumlarını geliştirmek, sunumlara layık diyagramlar oluşturmak ve herhangi bir projenin ilerlemesini denetlemek için Beyaz Tahtalara güvenir. Operasyonlarını başlangıçtan itibaren kolaylaştırmak için yapılandırılmış ancak ölçeklenebilir bir temel sağlarlar, böylece projeler daha hızlı teslim edilir ve paydaşlar daha memnun kalır.

Hızın yanı sıra, Beyaz Tahtalar takımların tipik belge tabanlı süreçlerden kurtulmasına ve tasarım odaklı düşünme, zihin haritaları, balon haritaları ve beyin fırtınası gibi daha görsel olarak ilgi çekici fikir üretme teknikleriyle alışılmışın dışında düşünmesine yardımcı olur. 🧠

Bonus: Beyin fırtınası için 10 Kabarcık Harita Şablonu'na göz atın

İş akışı diyagramınız hazır olduğuna göre, planlarınızı harekete geçirmenin zamanı geldi. Eylem Planı Şablonu, proje yöneticilerinin tam olarak bunu yapmasına yardımcı olmak için oluşturuldu.

ClickUp Beyaz Tahtalar için Eylem Planı Şablonunu kullanarak yapışkan notlarınızı doğrudan görevlere dönüştürerek planlarınızı hayata geçirin

Bu şablon, hangi görevlerin yapılacak, ilerleme aşamasında veya tamamlandığını belirlemek için belirlenen inceleme sıklıklarıyla kolayca uygulanabilir ve kullanımı daha da kolaydır.

Bu durumda, her yapışkan not veya şekil belirli eylem öğelerini temsil edebilir. Ancak bu şablonu daha da değerli hale getirmek için, kolay erişim için ClickUp görevlerinizi ve Dönüm Noktalarınızı doğrudan panoya yerleştirmenizi öneririz.

Bu şablonun üç aylık, aylık, haftalık ve günlük inceleme döngülerinde de görüldüğü gibi, beyaz tahtanız projenin yaşam döngüsü boyunca ve sonrasında da sizinle birlikte kalır. 🪐

Beyaz Tahtaların görsel yapısı, yaratıcı takımların işlerini uygun şekilde planlamasına ve gelirleri olumlu yönde etkileyen, marka bilinirliğini artıran ve yüksek kaliteli potansiyel müşteriler çeken kampanyalar sunmasına yardımcı olur.

Bu takımlar, yeni bir müşteri ile atölye çalışması hazırlığı için bir beyaz tahta ile başlayabilir ve burada görüntüleri, medyayı, notları ve maketleri depolayabilir. Toplantı sırasında, hareket ettirilebilir tuval, potansiyel fikirleri veya geçmiş işleri sunarken belirli alanlara odaklanmak için panonuzda kolayca gezinmenizi sağlar. Buradan, müşterinin geri bildirimlerine göre beyaz tahtayı gerçek zamanlı olarak düzenlemeye hemen başlayabilirsiniz.

Ardından, ClickUp'ın Proje Kapsamı Beyaz Tahta Şablonunu uygulamaya başlayabilirsiniz. 🙂

Belgeler, görevler ve daha fazlasını ekleyerek Proje Kapsamı Beyaz Tahta Şablonunuzu kolayca özelleştirin

Şablonun önceden biçimlendirilmiş yapısını, gömülü medya, araştırma ve Belgeler ile birlikte kullanarak projenizin OKR'lerini, teslim edilecekleri ve elbette kapsamını görsel olarak sağlamlaştırın!

Projeniz ilerledikçe, panonuz takımınız ve müşterileriniz arasındaki buluşma noktası görevi görür. Geçmiş konuşmalar, yinelemeler ve tasarım seçimleri dahil olmak üzere tüm yaratıcı sürecinizin geçmişini saklar. Bu düzeyde bir organizasyon ve tutarlılık, her bir anahtar oyuncuyla anlamlı ilişkiler kurmanızı sağlar.

Beyaz tahtanızdaki süslemeler çok önemli olmasa da, kesinlikle zararları da yok! ClickUp Beyaz Tahtaların renk, şekil, boyut, stil ve biçimlendirme seçenekleri, düşüncelerinizi görsel olarak iletmek ve yeni oluşturduğunuz içerikleri hızlı bir şekilde düzenleyerek sunuma hazır hale getirmek için idealdir.

ClickUp Beyaz Tahtalar ile İşbirliğini Yeniden Eğlenceli Hale Getirin

ClickUp'taki Beyaz Tahtalar, herhangi bir süreci kolaylaştırmak ve ek bir masraf yapmadan yeni özellikler oluşturmak için araçlar, şablonlar ve işlevsellik ile hem güçlü hem de uygun maliyetlidir.

Ama daha fazlası da var!

ClickUp 3.0'ı kullanıma sunarken Beyaz Tahta yol haritası yeni eklemeler ve güncellemelerle doludur. Bu nedenle, favori beyaz tahta özelliğinizi henüz görmüyorsanız, bize güvenin, yakında gelecek. Biz de sabırsızlanıyoruz!

Ancak, ister eşzamansız sohbet ediyor ister bir konferans masasının etrafında toplanmış olun, Beyaz Tahtalar aradığınız işbirliği çözümüdür. Ve işi halletmek için hala diğer iş uygulamalarına güveniyorsanız, sorun değil, ClickUp 1.000'den fazla araçla entegre olarak deneyiminizi olabildiğince sorunsuz hale getirir.

Her fiyat planında ilk üç Beyaz Tahtanıza ücretsiz olarak erişin ve bu oyunun kurallarını değiştiren araca eklediğimiz üretken, güçlü ve eğlenceli özellikleri keşfedin.