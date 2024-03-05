Mural ve Microsoft Beyaz Tahta: En İyi Beyaz Tahta Aracı Hangisi?

Dünyanın farklı yerlerinde bulunan ve fikir alışverişinde bulunmaya çalışan dağıtılmış bir takım iseniz, dijital işbirliği aracı imdadınıza yetişir ve hepinizin bağlantıda kalmasını ve bilgilerin akışını sağlar.

Mural ve Microsoft Beyaz Tahta, siz ve takımınızın nerede olursanız olun paylaşılan beyaz tahtalar ve akış şemaları üzerinde birlikte çalışmanıza olanak tanıyan iki popüler araçtır.

Birini seçmek mi? Seçim kolay değil.

Mural, dinamik şablonlara sahiptir ve Google Drive gibi platformlarla entegre olarak dijital çizimlerinizi saklamanıza olanak tanır. Microsoft Whiteboard, sonsuz bir tuval ve Microsoft ürünleriyle yakın entegrasyon sunar, böylece diğer araçlarla yığınınız büyüdükçe bile iş akışlarınızı değiştirmenize gerek kalmaz.

Hangi aracın takımınıza daha uygun olduğunu belirlemek için daha ayrıntılı bir inceleme yapalım.

Mural nedir?

mural aracılığıyla

Mural, takımların en yenilikçi projelerini beyin fırtınası yapmaları, planlamaları ve yürütmeleri için canlı, kullanıcı dostu bir tuval sunan dijital bir işbirliği aracıdır.

Mural ile tasarım, mühendislik veya pazarlama gibi çeşitli sektörlerdeki takımlar, fiziksel konumlarından bağımsız olarak gerçek zamanlı olarak işbirliği yapabilir. Kapsamlı şablonları ile yapılandırılmış beyin fırtınası oturumları, stratejik planlama ve bunların arasındaki her şeyi gerçekleştirebilirsiniz.

Mural'ın Microsoft Teams ve Google Drive gibi diğer büyük platformlarla entegrasyon yetenekleri, iş akışlarını kolaylaştırmanıza ve dosya, geri bildirim ve güncellemeleri kolayca paylaşmanıza yardımcı olur.

Küçük bir proje üzerinde çalışıyor veya karmaşık süreçleri yönetiyor olun, Mural'ın esnek ve ilgi çekici çalışma alanıyla takım verimliliğini artırabilir ve ortak vizyonunuzu hayata geçirebilirsiniz.

Mural özellikleri

Mural'ın araç kutusu, ekip çalışmasını kolay ve ilgi çekici hale getiren özelliklerle doludur. İşte bazı benzersiz özellikleri:

mural aracılığıyla

Mural'ın gerçek zamanlı işbirliği özelliği, küresel ve dağınık takımınızı bir araya getirir. Güncellemeleri gerçek zamanlı olarak görebilir ve herkesin aynı sayfada olmasını sağlayabilirsiniz. Nerede olursanız olun, aynı odada çalışıyormuş gibi hissedersiniz.

Bu özellik, anında geri bildirim ve yinelemeli tasarım süreçleri gerektiren hızlı tempolu projeler için çok önemlidir. Takımınızın değişikliklere hızlı ve etkili bir şekilde yanıt verme yeteneğini geliştirir.

2. Kullanıma hazır şablonlar

mural aracılığıyla

Mural'ın en heyecan verici özelliklerinden biri, geniş şablon kitaplığıdır. Bunlar sadece şablonlar değildir; beyin fırtınası yaparken, sprint planlarken veya SWOT analizi yaparken projenizi başlatmak için tasarlanmıştır.

Kitaplık, iş akışlarını sıfırdan oluşturma ihtiyacını ortadan kaldırarak zaman kazanmanıza ve projeler arasında tutarlılığı sağlamanıza yardımcı olur.

Mural ile verimliliği ve yaratıcılığı artırdığı kanıtlanmış bir çerçeve sayesinde önemli işlere doğrudan başlayabilirsiniz.

3. Dijital yapışkan notlar

mural aracılığıyla

Siz ve takım üyeleriniz, Mural'ın yapışkan notlarını kullanarak fikirlerinizi hızlıca not alabilir ve sanal beyaz tahtada düzenleyebilirsiniz.

Bu özellik, düşünceleri kategorilere ayırmaya, fikirler için oylama yapmaya ve görevleri önceliklendirmeye yardımcı olduğu için görsel düşünenler için kullanışlıdır.

Yapışkan notların basitliği, dijital düzenleme gücünün birleşimiyle takımınızın etkili beyin fırtınası yapma becerisini geliştirir, kavramları görselleştirmeyi kolaylaştırır ve karar vermeyi hızlandırır.

4. Sorunsuz entegrasyon

mural aracılığıyla

Mural, diğer araçlarla entegrasyon konusunda gerçekten öne çıkıyor. Microsoft Teams, Google Drive ve Slack dahil olmak üzere birçok platformla bağlantı kurar.

Takımınız başka ekosistemlerde çalışıyor ancak gelişmiş bir beyaz tahta deneyimi arıyorsa, bu birlikte çalışabilirlik özelliğini denemelisiniz.

Bilgi aktarımını basitleştirir ve iletişimi merkezileştirir, böylece projeleriniz için tek bir bilgi kaynağını korumayı kolaylaştırır.

Mural, uygulamalar arasında geçiş yapmak için daha az zaman harcamanızı ve bunun yerine işbirliği ve uygulamaya odaklanmanızı sağlar.

Mural fiyatlandırması

Ücretsiz: Ücretsiz

Team+: Aylık 12 $/üye

İş: Aylık 17,99 $/üye (yıllık faturalandırılır)

Enterprise: Özel fiyatlandırma

Microsoft Beyaz Tahta nedir?

microsoft Beyaz Tahta aracılığıyla

Microsoft Whiteboard, sanal bir beyaz tahta gibi fonksiyon gören bir dijital işbirliği aracıdır. Fiziksel bir beyaz tahtadan farklı olarak, Microsoft Whiteboard, kullanıcıların yazabileceği, çizim yapabileceği, resim ekleyebileceği ve yapışkan notlar ekleyebileceği sonsuz bir tuval sunar. Sonsuz tuval, fikirlerinizi not almak için her zaman yeterli alana sahip olacağınız anlamına gelir.

Kalem kullanmayı seviyorsanız, sezgisel kalem ve dokunma özelliklerini beğeneceksiniz. Farklı kalem türleri ve renkleri, şekiller ve şablonlar gibi özelliklerle daha doğal bir yazma ve çizim deneyimi yaşarsınız.

Microsoft'un verimlilik yazılımları ve araçları paketinin bir parçası olarak, işlerin beklenen düzeyde birlikte çalışabilirlik ve güvenlik sağlar. Bu, Microsoft ürünlerini yoğun olarak kullanan kuruluşlar için cazip bir seçimdir.

Microsoft Beyaz Tahta özellikleri

Kapsamlı özellikleriyle Microsoft Beyaz Tahta, dijital çalışma alanınızı fikirler, stratejiler ve ekip çalışması için dinamik bir alana dönüştürür.

1. Sezgisel mürekkep

microsoft Beyaz Tahta aracılığıyla

Kağıt üzerinde kalemin akıcılığını taklit etmek üzere tasarlanan MS Whiteboard'un sezgisel mürekkep aracı, hassas ve kolay bir şekilde eskiz, karalama ve yazma olanağı sunar.

Beyin fırtınası oturumu sırasında belgelere açıklama ekleyebilir, resimler kullanabilir, diyagramlar oluşturabilir veya notlar alabilirsiniz. Daha kolay düzenleme ve paylaşım için el yazısı notları metne dönüştürebilirsiniz. Sezgisel mürekkep özelliği, Microsoft Whiteboard'u görsel düşünenler için bir mood board yazılımı haline getirir.

2. Sınırsız çalışma alanı

microsoft Beyaz Tahta aracılığıyla

Microsoft Beyaz Tahta'nın sonsuz tuvaliyle fikirlerinizin sınır tanımadığı bir dünyaya adım atın. Bu özellik, dijital işbirliğinde alan kavramını yeniden tanımlayarak, sizin ve takımınızın yer sıkıntısı çekmeden düşüncelerinizi genişletmeye devam etmenizi sağlar.

Sonsuz tuval, her ayrıntıyı yakalamanızı sağlar ve karmaşık beyin fırtınası oturumları veya kapsamlı proje planlaması için mükemmeldir. Yaratıcılığınızın akışına göre kayan sonsuz bir dijital kağıt rulosuna sahip olmak gibidir.

3. Microsoft ekosistemiyle sorunsuz entegrasyon

microsoft Beyaz Tahta aracılığıyla

Beyaz Tahta'nın sorunsuz entegrasyon yetenekleriyle Microsoft ekosisteminin tüm gücünden yararlanabilirsiniz.

Office 365 belgeleriyle zahmetsiz senkronizasyondan gerçek zamanlı işbirliği için MS Teams ile doğrudan bağlantılara kadar, bu özellik Beyaz Tahta'nın iş akışınıza mükemmel şekilde uymasını sağlar.

Takımınızın iş akışını bozmadan verimliliği artırmak, işbirliğini kolaylaştırmak ve daha etkili hale getirmek önemlidir.

4. Akıllı tanıma

microsoft Beyaz Tahta aracılığıyla

Microsoft Whiteboard'un akıllı tanıma özelliği ile beyin fırtınası oturumlarınızı geliştirebilirsiniz. Kaba eskizleri net, kesin şekillere ve diyagramlara dönüştüren bu akıllı araçla fikirlerinizi düzenli ve profesyonel bir şekilde sunun.

Süreçleri özetlerken, beyin fırtınası yaparken veya sadece karalamalar yaparken, akıllı tanıma özelliği sayesinde eskizlerinizin ve çizimlerinizin kalitesinden ziyade düşüncelerinizin, fikirlerinizin ve içeriğinizin kalitesine odaklanabilirsiniz.

Bu, düşüncelerinizi hızlı bir şekilde düzenlemek ve işbirliği projelerinizin genel netliğini artırmak için mükemmel bir özelliktir.

Microsoft Beyaz Tahta fiyatlandırması

Ücretsiz

Microsoft 365 Business Basic: Aylık 6 $/kullanıcı (yıllık faturalandırılır)

Microsoft 365 Business Standard: Aylık 12,5 $/kullanıcı (yıllık faturalandırılır)

Microsoft 365 Business Premium: Aylık 22 $/kullanıcı (yıllık faturalandırılır)

İşletmeler için Microsoft 365 Uygulamaları: Aylık 8,25 $/kullanıcı (yıllık faturalandırılır)

Mural ve Microsoft Beyaz Tahta: Özellik Karşılaştırması

İşte, iki önde gelen tasarım odaklı düşünme aracı olan Mural ve Microsoft Beyaz Tahta'nın özelliklerinin hızlı bir karşılaştırması.

Özellik Mural Microsoft Beyaz Tahta Gerçek zamanlı işbirliği Evet Evet Şablonlar Evet Evet Entegrasyon Yetenekleri Evet Evet Sonsuz Tuval Hayır Evet Sezgisel Çizim Evet Evet Yapışkan Notlar Evet Hayır Akıllı Şekil Tanıma Hayır Evet Etkileşimli İçerik Evet Evet Sorunsuz Microsoft Ekosistem Entegrasyonu Hayır Evet Kolaylaştırma Araçları Evet Hayır

1. Gerçek zamanlı işbirliği

Uzaktan çalışan takımların norm haline gelmesiyle, beyaz tahta ve akış şeması araçları sağlam gerçek zamanlı işbirliği özelliklerine sahip olmalıdır. Bu alanda hangi aracın sizin için en uygun olduğunu görelim.

Mural ile gerçek zamanlı işbirliği çok kolaydır. Takım üyelerinin birbirlerinin katkılarını gerçek zamanlı olarak görebilecekleri paylaşımlı bir alan sağlar. Yorumlar ve sohbetler gibi iletişim araçlarını kullanabilir ve hatta lazer işaretleyici özelliği ile tuvalin belirli alanlarına dikkat çekebilirler.

Microsoft Whiteboard, Microsoft Teams ile entegre olarak Microsoft kullanıcılarına işbirliği deneyimi sunar.

Her iki araç da sağlam gerçek zamanlı işbirliği sunarken, seçim mevcut iş akışınıza bağlı olabilir. Kuruluşunuz zaten diğer Microsoft ürünlerini kullanıyorsa Microsoft Beyaz Tahta'yı tercih edin.

Ancak, platformdan bağımsız bir yaklaşım için Mural, çeşitli araç ve hizmetlerle iyi çalışan zengin bir işbirliği özellikleri seti sunar.

2. Şablonlar

Mural ve Microsoft Beyaz Tahta, planlamayı önemli ölçüde hızlandırabilecek şablonlar sunar.

Mural, farklı sektörlerin ve proje ihtiyaçlarının karşılanmasına yönelik çeşitli şablonlar sunar. Çevik sprintlerden empati haritalarına kadar, bu şablonlar hızlı adaptasyon için tasarlanmıştır ve yapılandırılmış bir yaklaşımla işbirliği oturumlarına başlamanıza olanak tanır.

Microsoft Whiteboard da şablonlar sağlar, ancak diğer Microsoft araçlarıyla entegrasyona odaklanır ve örneğin Office 365 kullanan takımlar için Microsoft paketinde tutarlılık ve uyumluluk sağlar.

Mural, daha geniş şablon yelpazesiyle öne çıkarken, Microsoft Whiteboard'un gücü Microsoft paketiyle entegrasyonunda yatmaktadır.

3. Sonsuz tuval

Ne tür projeler üzerinde çalışıyorsunuz? Bu, sonsuz bir tuval ihtiyacınız olup olmadığını belirlemenize yardımcı olacaktır.

Mural

Mural, oldukça büyük bir tuval sunar, ancak bu tuval gerçekten sonsuz değildir. Bununla birlikte, çoğu proje ve işbirliği oturumu için genellikle fazlasıyla yeterlidir ve çok çeşitli fikirleri ve katkıları belgelemek için geniş bir alan sunar.

Microsoft Beyaz Tahta

Microsoft Beyaz Tahta'daki sonsuz tuval, ayrıntılı diyagramları veya kapsamlı iş akışlarını haritalamak için mükemmeldir.

Takımların çalışma alanlarını genişletmeye devam etmelerini sağlar; bu özellik, karmaşık ve kapsamlı beyin fırtınaları için özellikle yararlıdır.

Mural ve Microsoft Beyaz Tahta: Kazanan Kim?

Mural ve Microsoft Beyaz Tahta arasındaki karşılaştırmanın sonucu, nihayetinde takımınızın en çok değer verdiği şeye bağlıdır.

Microsoft ekosistemi içinde entegrasyon ve sonsuz bir tuval öncelikleriniz arasında yer alıyorsa, Microsoft Whiteboard açık ara kazanan olarak ortaya çıkıyor. Microsoft'un araç setiyle zaten çalışan takımlar için doğal bir seçim olan bu araç, işbirliği için sınırsız bir alan sunuyor.

Buna karşılık, Mural, yalnızca Microsoft araçlarında değil, tüm platformlarda geniş şablon yelpazesi ve sağlam entegrasyon yetenekleriyle öne çıkıyor. Özellikle uzaktan çalışılan ortamlarda, birçok proje türünü destekleyen kapsamlı özelliklere ihtiyaç duyan takımlar için ideal bir seçimdir.

Özetle, Microsoft Whiteboard tanıdık bir platformda sonsuz ölçeklenebilirlik için tercihiniz olurken, Mural karmaşık ve çeşitli takım projelerini sizinle birlikte ele almaya hazır, çok yönlü bir araçtır.

Microsoft merkezli sorunsuz bir deneyim için Microsoft Beyaz Tahta'yı, çok yönlü ve zengin özelliklere sahip bir platform için Mural'ı seçin.

Reddit'te Mural ve Microsoft Beyaz Tahta

Reddit'ten elde edilen bilgiler, Mural'ın karmaşık görevler için ideal olduğunu, Microsoft Beyaz Tahta'nın ise Teams kullanıcıları için daha basit bir alternatif olduğunu göstermektedir.

Bir Redditor kullanıcısının yorumu, Mural'ın uzaktan nitel analizleri nasıl desteklediğini vurgulayarak uluslararası işbirliğini kolaylaştırmadaki gücünü ortaya koydu.

"Bunu kısa süre önce Çin, AB ve ABD'de bulunan takımımızla bir ş Akışı analizini tamamlamak için kullandık. "

Kullanıcı ayrıca, Mural'ın ücretsiz misafir işbirliği ile pano oluşturma için ücretli bir abonelik sunduğunu ve takım dostu yaklaşımını sergilediğini belirtti. Kullanıcı ayrıca, Mural alternatifi arıyorsanız, her aracın benzersiz özelliklerini ve avantajlarını göz önünde bulundurmanızı tavsiye etti.

Buna karşılık, Microsoft Whiteboard kullanıcıları, Teams ile kolay entegrasyonunu ve Microsoft ekosisteminde bulunan kullanıcılar için ekstra özellikler içermeyen bir seçenek sunmasını takdir etti.

İkisi arasında karar vermek, işinizin özel işbirliği ve iş akışı gereksinimlerine bağlıdır.

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Hala karar veremediyseniz ve Microsoft Whiteboard ve Mural'a alternatifler arıyorsanız, ClickUp'ı mutlaka değerlendirin.

ClickUp ile, projelerinizi yönetmek, takım işbirliğini sağlamak ve ilerleme izlemeyi basitleştirmek için çok amaçlı, zengin özelliklere sahip bir beyaz tahta ve birleşik bir çalışma alanına erişim elde edersiniz.

ClickUp'ın çok yönlülüğü, dijital çalışma alanlarını düzenlemek ve sonuçlara odaklanmak isteyenler için idealdir.

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Takımınızın beyin fırtınası yapabileceği, projeleri haritalayabileceği ve çözümler tasarlayabileceği sınırsız bir çalışma alanı hayal edin. İster yeni bir proje planlıyor ister ürün tasarımları için beyin fırtınası yapıyor olun, ClickUp Beyaz Tahtalar çeşitli araçlar arasında geçiş yapma ihtiyacını ortadan kaldırarak iş akışınızı kolaylaştırır ve verimliliği en üst düzeye çıkarır.

Beyaz tahta üzerinde beyin fırtınası fikirlerini doğrudan eyleme geçirilebilir görevlere dönüştürün

Belgeleri birbirine bağlayın ve yorumlar ekleyin, böylece tüm önemli bilgiler düzenli ve kolay erişilebilir olsun

Her takım üyesinin katkıda bulunabileceği ve sesini duyurabileceği gerçek zamanlı işbirliğinin keyfini çıkarın

ClickUp Beyaz Tahtalar, sorunsuz takım çalışmasını teşvik ederek takımınızın işbirliği içinde fikirler üretmesini, yinelemesini ve geliştirmesini sağlar.

ClickUp Zihin Haritaları: Düşüncelerinizi düzenleyin

ClickUp Zihin Haritaları ile fikirlerinizi görselleştirin

Beyin fırtınası bir sanattır ve ClickUp Zihin Haritaları da bu sanatın tuvalidir. Düşüncelerinizi yakalayıp birbirine bağlamak için dinamik bir yol sunar, karmaşık fikirleri daha net ve anlaşılır hale getirmek için yönetilebilir parçalara ayırır.

Esnek, sürükle ve bırak arayüzünü kullanarak geçici fikirleri ve karmaşık bağlantıları kolayca yakalayın. Görev tabanlı zihin haritalarını kullanarak iş akışlarını birbirine bağlayın ve ayarlayın.

Daha yaratıcı işler veya bir projedeki ilk tartışmalar için düğüm tabanlı zihin haritaları kullanarak diyagramlar oluşturun. Serbestçe beyin fırtınası yapın ve ardından fikirlerinizi haritada eyleme geçirilebilir görevlere dönüştürün. Diyagramları tamamladığınızda, doğrudan haritadan görevler oluşturabilirsiniz.

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ClickUp ayrıca, düşünme ve planlama şeklinizi değiştirebilecek birçok zihin haritası şablonu sunar.

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Bu şablonu indirin ClickUp'ın Matris Beyaz Tahta Şablonu ile organize olun ve işbirliği yapın

ClickUp Matris Beyaz Tahta Şablonu , çabaya ve öneme göre görevleri önceliklendirmenize yardımcı olur. Bu görsel araçla bir sorun veya konsept üzerinde strateji geliştirebilir ve kararlar alabilirsiniz

Bu şablonu indirin ClickUp'ın Yol Haritası Beyaz Tahta Şablonu ile ürün geliştirmenizi planlayın

ClickUp'ın Yol Haritası Beyaz Tahta Şablonu , net ve eyleme geçirilebilir proje zaman çizelgeleri oluşturmanın yolunu açar. Burada bir projenin yaşam döngüsüne genel bir bakış elde edin ve izleyin, verileri gelecekteki projeler için kararlar almak üzere kullanın

Bu şablonu indirin ClickUp'ın Araştırma Beyaz Tahta Şablonu ile araştırmanızı baştan sona takip edin

ClickUp Araştırma Beyaz Tahta Şablonu , bulgularınızı ve içgörülerinizi en etkili şekilde düzenlemenize yardımcı olur. Kullanılabilirlik testlerinden ve tüketici görüşmelerinden elde edilen bilgileri kaydetmek için harika bir şablondur

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ClickUp'ın Proje Güncelleme Beyaz Tahta Şablonu , herkesi en son proje gelişmelerinden haberdar eder. Bütçe durumuna ve sorunlara genel bir bakış elde etmek için kullanın

Proje yönetimi ve takım işbirliğinin her yönünü karşılayan özellikleriyle ClickUp, harika bir beyaz tahta aracı olarak rakiplerinden çok daha fazlasını sunar ve potansiyelini en üst düzeye çıkarmak isteyen takımlar için genellikle en iyi seçimdir.

ClickUp fiyatlandırması

Sonsuza Kadar Ücretsiz: Ücretsiz

Sınırsız: Aylık 7 $/kullanıcı

İş: Aylık 12 $/kullanıcı

Kurumsal: Fiyatlandırma için iletişime geçin

ClickUp Brain tüm ücretli planlarda kullanıcı başına aylık 5 $ karşılığında kullanılabilir

Takımınız için Mükemmel Eşleşmeyi Bulun

Mural ve Microsoft Beyaz Tahta arasında seçim yapmak, takımınızın özel gereksinimlerine bağlıdır. Daha geniş bir araç setiyle çalışmak için Mural tercihiniz olabilir; Microsoft Office'ten en iyi şekilde yararlanmak için Microsoft Beyaz Tahta'yı tercih edebilirsiniz.

Mural'ın çok yönlülüğünden veya Microsoft Whiteboard'un Microsoft ekosistem entegrasyonundan hoşlanıyor olun, ClickUp'ın kapsamlı özellikleri her iki işbirliği aracının en iyi özelliklerini sunarak, seçebileceğiniz en iyi beyaz tahta yazılımı olmasını sağlar.

Fikirlerinizi paylaşmanın ve bunları gerçeğe dönüştürmenin en iyi yolunu keşfetmek için bugün ClickUp'a kaydolun.