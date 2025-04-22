10 Ücretsiz Empati Haritası Şablonu

Müşterilerinizin ne düşündüğünü bilmek ister misiniz? Çoğu iş bunu ister. Aslında, müşteri yolculuklarını ve düşünce süreçlerini anlamak, iş başarısının anahtarıdır.

Kullanıcıları neyin motive ettiğini bilmek, onların ihtiyaçlarını karşılayacak daha iyi ürünler ve hizmetler oluşturabilmen anlamına gelir. Ayrıca, sorunlar kritik bir hal almadan önce hızlı bir şekilde işaretleyebilirsin.

Empati haritaları ile müşterilerinizin zihnine girin. Bu görselleştirme araçları, kullanıcı segmentlerini ve karar verme süreçlerini anlamak için işbirliğine dayalı bir yaklaşım sunar.

Empati haritalama şablonlarını kullanarak kullanıcı araştırmalarınızı ve belirli kullanıcı tutumlarını hızlı bir şekilde okuyarak zaman kazanın. Aralarından seçim yapabileceğiniz bu 10 empati haritalama şablonu ile beyaz tahtalar, kullanıcı persona yolculuk haritaları ve başarı planları sayesinde daha iyi içgörüler elde edeceksiniz. ✨

Empati Haritası Şablonu nedir?

Empati haritaları, tasarım sürecinin erken aşamalarında kullanıcıların hayal kırıklıklarını ve müşteri yolculuğunu anlamak için kullanılan araçlardır. Bu görseller, genellikle kullanıcı araştırmaları yoluyla müşteri davranışlarını vurgulamaya odaklanan işbirliğine dayalı bir yaklaşımla oluşturulur.

Genellikle, müşteri empati haritaları, kullanıcı araştırması tamamlandıktan ve kavram haritaları üzerinde düşünmeye başlamadan önce paydaşlarla birlikte oluşturulur. Buradaki amaç, çözümler üretmeden önce kullanıcının zihnine girip yaklaşımını görselleştirmektir.

Empati haritalama genellikle dört kadran içeren bir özellik gösterir. Bunlar genellikle müşterilerin ürünleriniz hakkında ne düşündüklerini, ne söylediklerini, ne hissettiklerini ve ne yapacaklarını öğrenmek için yapılan müşteri araştırmalarına dayanır. Bazı haritalar, müşterilerin ürününüz hakkında duyduklarını da dikkate alır.

Empati haritalamayı kullanarak kullanıcıların blog içeriğini ve sosyal medya gönderilerini nasıl kaydırdığını, web sayfalarında nasıl gezindiğini veya bir uygulamayı nasıl kullandığını analiz edin. Empati haritaları, müşterilerin belirli hizmetleri nasıl kullandığını veya bunlara nasıl tepki verdiğini ya da karşılaşabileceğiniz potansiyel sorunlu noktaları incelemek için de yararlıdır.

Bu kullanıcı haritalama şablonu, kullanıcı akışları, tel kafesler ve mühendislik diyagramları gibi karmaşık fikirlerin görsel temsilini oluşturmanıza olanak tanır

Empati haritası şablonları, düzen oluşturarak süreci kolaylaştırır. Müşteri verilerini, bilgileri veya anket yanıtlarını özetlemek için beyaz tahta şablonları gibi görsel düzenler sunar.

Müşterilerinizle ilgili bilgileri girin ve çeşitli görünümleri kullanarak, tekliflerinizi iyileştirebilecek değişiklikler hakkında daha derin içgörüler elde edin.

İyi bir empati haritası şablonu nedir?

Tüm araçlar eşit derecede etkili değildir ve empati haritası şablonları için de durum aynıdır. Takımınız için doğru şablonu seçerken dikkat etmeniz gereken birkaç nokta vardır.

İyi bir empati haritası şablonunda aramanız gereken özellikler şunlardır:

Kapsam ve hedefleri netleştirin: Kapsamlı hedefler, takım üyelerinin aynı sayfada olmasını sağlar ve araştırmaya dayalı çözümleri önceliklendirir

Veri görselleştirme: Veriler olmadan kullanıcı yolculukları hakkında net içgörüler elde edemezsiniz. En iyi empati haritaları, büyük bir tasarım süreci gerektirmeyen beyaz tahta ve grafikler gibi görselleştirmeler sunar

Özelleştirme: Her iş benzersizdir, ihtiyaçlarınız da öyle. Süreçlerinize uygun alanlar, görünümler ve listeler gibi özelleştirmeye olanak tanıyan bir empati haritası şablonu seçin

Gerçek zamanlı işbirliği: Empati haritaları oluşturmak ön tanımlı olarak işbirliğine dayalı bir süreçtir. UX takımındaki takım arkadaşlarınızla ve pazarlama ve satış gibi farklı departmanlardaki takım üyeleriyle kolayca iş yapmanızı sağlayan araçlar arayın

Entegrasyonlar: GitHub dahil olmak üzere tasarım takımının kullandığı araçlarla çalışan bir empati haritalama şablonu seçerek iş akışlarını kolaylaştırın

kullanabileceğiniz 10 Empati Haritası Şablonu

Burada, beyaz tahtalardan zihin haritalarına ve diğer müşteri yolculuğu şablonlarına kadar en iyi 10 empati haritası şablonunu bulacaksınız. Her biri, aracı özel iş ihtiyaçlarınıza uyacak şekilde kullanabilmeniz için özelleştirme olanağı sunar.

Hedef kitlenizi daha iyi anlamak için bu şablonları kullanın. Kullanıcı profili anketi, müşteri sorunları, ürün geliştirme anketleri ve diğer geri bildirim formlarından elde ettiğiniz sonuçları görselleştirebilirsiniz. Ayrıca, ürünlerinizi yeni zirvelere taşımak için takım üyeleri ve paydaşlarla işbirliği içinde çalışın.

1. ClickUp Empati Haritası Beyaz Tahta Şablonu

Bu Şablonu İndirin ClickUp'ın Empati Haritası Beyaz Tahta Şablonunu kullanarak iş arkadaşlarınızla işbirliği yapın ve müşteri davranışlarını anlayın

ClickUp'ın Empati Haritası Beyaz Tahta Şablonu ile son kullanıcı ihtiyaçlarınızı ve müşteri yolculuğunu görselleştirin. Bu çevrimiçi beyaz tahta, tasarım düşünme süreci boyunca gerçek zamanlı işbirliği sağlar. Klasik dört kadranın yanı sıra acı ve kazanç için iki ek alan içerir.

Ortadaki müşteri profilini ve her çeyrekteki yapışkan notlara davranışları doldurarak başlayın. Başka içgörüleriniz varsa daha fazla yapışkan not ekleyin ve sol taraftaki tasarım araçlarını kullanarak düşüncelerinizi vurgulayın ve düzenleyin.

Empati haritasını doldurduktan sonra, tasarım takımı veya diğer departmanlar için otomatik olarak görevler oluşturun. Görevler arasında yeni ürün araştırması, içerik oluşturma ve yazılım değişiklikleri gibi şeyler olabilir.

Yapılacaklar listesindeki görevlerin dökümünü görmek için Liste görünümünü kullanın. Pano görünümü, sürecin her aşamasında neler olduğunu daha geniş bir bakış açısıyla gösterir. Çalışma alanınızı düzenlemek için öncelikler, özel durumlar ve özel alanlar atayın.

2. ClickUp Empati Haritası Şablonu

Bu Şablonu İndirin ClickUp'ın Empati Haritası Şablonu ile müşterilerinizin ürünlerinizle nasıl etkileşime girdiğini görsel bir yaklaşımla anlayın

ClickUp'ın Empati Haritası Şablonu, etkileşimli ve görsel bir yaklaşımla müşterilerinizin zihinlerine girmenizi sağlar. Birçok empati haritası gibi, bu harita da dört kadrana ayrılmıştır: Söyler, Düşünür, Yapacak ve Hisseder. Her biri, müşteri deneyimini daha kolay görebilmeniz için renk kodlarıyla işaretlenmiştir.

Takımınızla birlikte müşterilerin ürünlerinize nasıl yaklaştığını yanıtlayarak başlayın. Müşterilerin geri bildirim sağladığı formları inceleyin. Kendinizi onların yerine koyun ve ürünlerinizin onlara nasıl hissettirdiğini ve ne düşündüklerini düşünün. Ürünlerinizi ne yapmak için kullandıklarını ve nasıl kullandıklarını düşünün.

Müşteri ihtiyaçlarını, kullanıcı içgörülerini ve sorunlu noktaları belirlemek için bir empati haritası oluşturun. Ardından, çözümler için fikirler üretin ve karar verme sürecini kolaylaştırmak için bir plan hazırlayın. Önemli noktalarınızı temel alarak otomatik olarak görevler oluşturun ve bunları öncelik sırasına koyun, böylece takım en kritik değişiklikler üzerinde önce çalışabilir.

İlerlemeyi takip etmek için "İlerleme Halinde", "Yapılacak" ve "Tamamlandı" gibi durumlar oluşturarak müşteri empati haritasını özelleştirin. Özel alanları kullanarak içgörüleri daha da ayrıntılı hale getirin ve üç farklı görünüme geçerek farklı açılardan önemli noktaları görün.

3. ClickUp Müşteri Başarı Planı Şablonu

Bu Şablonu İndirin ClickUp'ın Müşteri Başarı Planı Şablonu ile müşteri davranışları hakkında içgörüler elde edin ve tekliflerinizi iyileştirin

ClickUp'ın Müşteri Başarı Planı Şablonunu kullanarak kullanıcı davranışlarını analiz edin, empati kurun ve daha iyi müşteri yönetimi uygulayın. Bu şablon, tekrarlanabilir planlar oluşturmak için tasarlanmıştır, böylece müşteri ihtiyaçlarını düzenli olarak karşılayabilir ve tekliflerinizi sürekli olarak iyileştirebilirsiniz.

Formları kullanarak gerçek hayattaki kullanıcılardan içgörüler elde edin. 15 özel alan ile abonelik türü, hesap aşaması ve sorun açıklaması gibi her türlü bilgiyi toplayın. Her biri, tasarım ekibinizin daha iyi ürünler oluşturmak için kullanabileceği önemli bilgiler sağlar.

Bilgileri düzenli tutmak için yedi farklı görünümden yararlanın. Acilen ilgilenilmesi gereken sorunları olan kullanıcıları belirlemek için Sağlık Durumuna Göre Müşteriler görünümünü kullanın. Yeni Müşteri Listesi görünümüne geçerek yeni kullanıcıların hizmetlerinizle nasıl etkileşimde bulunduğuna dair içgörüler edinin.

4. ClickUp Müşteri Yolculuğu Haritası Şablonu

Bu Şablonu İndirin ClickUp Müşteri Yolculuğu Haritası Şablonunu kullanarak müşterilerinizin alışkanlıklarını ve tercihlerini temsil edin ve bunları ürününüzü/hizmetinizi iyileştirmek için kullanın

ClickUp'ın Müşteri Yolculuğu Haritası Şablonu ile deneyimleri ve kullanıcıların ürünlerinizde nasıl gezindiğini haritalandırın. Haritayı kullanarak kullanıcı deneyimini bozan sorunlu noktaları ve sürtüşme alanlarını belirleyin.

Beyaz Tahta Görünümü, müşteri yolculuğunu aşamalara ayırır. Eylemleri ve temas noktalarını vurgulamak için kullanın. Bunlara göre, sorunu çözmek için en iyi yaklaşımı tartışmak üzere çözüm aşamaları oluşturun.

Eylem planınızı işe koymak için görevleri ilgili takım üyelerine otomatik olarak atayın. Müşteri yolculuğu haritasının sonuçlarına göre, öncelikle ele alınması gereken görevlere öncelikler ekleyin. Engelleri önlemek için gelecekteki işleri bloke eden görevleri vurgulamak için bağımlılıkları kullanın.

5. ClickUp Kullanıcı Hikayesi Haritalama Şablonu

Bu Şablonu İndirin ClickUp'ta esnek ve önceden biçimlendirilmiş beyaz tahta şablonuyla kullanıcı hikayesi haritanızı oluşturun ve özelleştirin

Çevik geliştirme süreçlerini desteklemeye yardımcı olacak bir şablon mu arıyorsunuz? ClickUp'ın Kullanıcı Hikayesi Haritalama Şablonu, ürün geliştirme sürecini baştan sona görselleştirmek için çevik metodolojiyi kullanır.

Başlamak için, süreç haritasını oluşturmak için kullanacağınız ürünü veya özelliği doldurun. Ardından, farklı kullanıcı türleri için açıklayıcı kişilikler oluşturun. Bu kullanıcı kişiliğinin neyi başarmak istediğini düşünün ve bunu kullanıcı etkinliği bölümüne ekleyin.

Ardından, kullanıcının hedefine ulaşmak için atması gereken adımları inceleyin ve bunları kullanıcı adımları bölümüne ekleyin. Sonra, adımları her aşamayı tamamlamak için gereken ayrıntılara bölün. Bu bilgileri yapışkan notlar kullanarak sürümler bölümüne bölün.

Eksiksiz hikaye haritası ile hedef müşterinizi çok daha iyi anlayabilirsiniz. İçgörülerinizden yola çıkarak ürünlerinizi iyileştirmek için görevler oluşturun ve bunları ilgili takım üyelerine atayın. ✍️

6. ClickUp Müşterinin Sesi Şablonu

Bu Şablonu İndirin Müşterilerin ürün/hizmetinize yönelik beklentilerini ve tepkilerini toplayın ve sınıflandırın, böylece ürünü/hizmeti iyileştirmek için neler yapabileceğinizi anlayın

Kullanıcılarınızın ne düşündüğünü gerçekten bilmek ve müşteri sadakatini artırmak istiyorsanız, ClickUp'ın Müşterinin Sesi Şablonuna başvurun. Pazarlama takımları, satış grupları ve geliştirme departmanları dahil olmak üzere çok çeşitli kullanım durumları için tasarlanmıştır.

Müşteri Sesleri Çeviri Matrisi üzerine oluşturulan bu şablonlar, müşterilerin aynen aktarılan yanıtlarını, ele alınması gereken ihtiyaçları ve daha iyi bir müşteri deneyimi oluşturmak için gerekli gereksinimleri içerir.

Yerleşik formları kullanarak müşteri geri bildirimlerini toplamakla başlayın. Kullanıcı profili şablonlarını kullanarak hedef kitle segmentlerini belirleyin ve sorularınızı onların ihtiyaçlarına göre uyarlayın. Ardından, sorunlarını çözmek için müşteri ihtiyaç ve gereksinimlerini oluşturun.

Liste ve Pano görünümlerini kullanarak sonuçlarınıza göre görevler ve yapılacaklar listeleri oluşturun. En acil sorunları önceliklendirin ve iş yüküne puanlar ekleyerek hangi düzeltmelerin zaman alacağını ve hangilerinin hızlı olacağını görün.

7. Slidechef tarafından hazırlanan Empati Haritası Şablonu PowerPoint ve Google Slaytlar

slidechef aracılığıyla

Slidechef'in Empati Haritası Şablonu, Google Slaytlar gibi Google Drive araçları ve PowerPoint dahil sunum yazılımlarıyla kullanılmak üzere tasarlanmıştır. Kullanıcı tutumlarını anlamak ve çözümleri belirlemek için görsel işbirliği oluşturmak için dörtlü bir yaklaşım kullanır.

Farklı müşteri segmentlerine göre Duy, Gör, Söyle ve Yap ile Düşün ve Hisset bölümlerini doldurun. Sorunlu ve kazançlı alanları vurgulayın ve içgörüler elde etmek için dörtlü görünüm ile zihin haritası görünümü arasında geçiş yapın.

Şablonu, markanızın renk şemasına uyacak şekilde değiştirerek özelleştirin. Ardından sunumu kullanarak tüm tasarım takımıyla içgörülerinizi paylaşın.

8. Moqups'tan Empati Haritası Şablonu

moqups aracılığıyla

Moqups'un Empati Haritası Şablonu ile takımların kullanıcı deneyimini daha iyi anlamasına yardımcı olun. Bu şablon, kullanıcıların çeşitli ürün özellikleri ve işlevleri hakkında ne hissettiklerini, gördüklerini, söylediklerini, yaptıklarını ve düşündüklerini anlamak için basit bir yaklaşım kullanır.

Kullanıcıların en son pazarlama kampanyalarıyla nasıl etkileşim kurduğunu görmek isteyen pazarlama takımları için harika bir seçenektir. Geliştirme takımları da, kullanıcıların uygulama prototiplerinde nasıl gezindiğine dair içgörüler elde etmek için bu şablonu kullanmaktan keyif alacaklar.

Bu şablonların beyin fırtınası için yararlı olduğunu unutmayın. Görevleri otomatik olarak atamak ve eylem planları oluşturmak istiyorsanız, bu şablonu ClickUp gibi başka bir proje yönetimi aracıyla birlikte kullanmanız gerekir.

9. SlideTeam tarafından hazırlanan Empati Haritası Slayt Şablonu

slideTeam aracılığıyla

Empati haritaları oluşturmak, ürün geliştirme sürecinin sadece bir adımıdır. Müşterilerin karşılaştığı sorunları öğrendikten sonra, bu bilgileri takımla paylaşmanız gerekir. Böylece takım, gerekli değişiklikleri yapabilir.

Bu ücretsiz şablon, kullanıcı yolculuğunu kolayca işleyip sonuçları paydaşlarla anında paylaşmanızı sağlar. Oturun ve kullanıcı deneyimini inceleyerek her bir çeyreğe bilgileri girin.

Grafikleri ve şekilleri işinize uyacak şekilde özelleştirin. Özellikle potansiyel çözümler söz konusu olduğunda, anahtar noktaları vurgulamak için simgeler ekleyin. Bulgularınızı ilgili takım üyeleriyle bir PowerPoint sunumunda paylaşın.

10. The Business Model Analyst tarafından hazırlanan PDF Empati Haritası Şablonu

via İş Modeli Analisti

The Business Model Analyst'in Empati Haritası Şablonu, kullanıcı deneyimini adım adım anlatan bir PDF dosyasıdır. Diğer empati haritalarında olduğu gibi, kullanıcıların tekliflerinize nasıl tepki verdiklerine odaklanan dört kadran vardır. Her müşteri segmenti için yeni bir harita oluşturun veya belirli bir kullanıcı türüne odaklanın.

Baskı kalitesinde mektup ve A3 boyutlarında mevcut olan bu şablonlar, yüz yüze sunum belgeleri hazırlamak için idealdir. Böylece, paydaşlar sunumu takip edebilir ve uygun gördükleri yerlere notlar alabilir.

Ücretsiz olarak indirilebilir, yani istediğiniz kadar kullanabilir veya istediğiniz kadar kopya yazdırabilirsiniz. Bu PDF'yi beyin fırtınası oturumları düzenlemek ve kullanıcıların endişelerine çözüm bulabilecek diğer takım üyeleriyle bağlantı kurmak için kullanın.

Empati Haritaları ile Müşterilerinizi Daha İyi Anlayın

Bu empati haritası şablonlarıyla iş akışlarını kolaylaştırın ve müşterilerinize hizmet etmek için işbirliği içinde çalışın. Şablonları, müşteri içgörüleri elde etmek için bağımsız araçlar olarak kullanın veya gözlemlerinize göre görevleri otomatikleştirmek için proje yönetimi araçlarıyla entegre edin.

Müşterileriniz hakkında daha iyi içgörüler elde etmeye ve onların ihtiyaçlarını karşılamak için daha iyi ürünler oluşturmaya başlamak için bugün ClickUp'a kaydolun. Beyaz tahtalar ve empati haritası şablonları ile daha hızlı yanıtlar alın ve daha sorunsuz bir müşteri deneyimi oluşturmak için ihtiyacınız olan bilgilere sahip olun.