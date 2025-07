en İyi 15 Google Jamboard Alternatifi ve İkame (Dijital Beyaz Tahtalar) 2025

Jamboard, yaratıcıların fikirlerini hayata geçirmelerine yardımcı olan devrim niteliğinde bir yaratıcı işbirliği platformudur. Ancak, etkileşim biçimleri her geçen gün gelişirken, Jamboard beklentilerinizi ve taleplerinizi karşılayamayabilir.

Böyle bir durumda, takımınız için otantik bir sanal işbirliği deneyimi sunan Jamboard alternatiflerini internette aramaya başlayabilirsiniz.

Bu makale, özellikler, kullanıcı geri bildirimleri ve fiyatlandırmaya göre farklı dijital beyaz tahtaları inceler ve size en iyi Jamboard alternatiflerini sunar.

⏰ 60 saniyelik özet İşte en iyi Jamboard alternatiflerinin özeti: ClickUp: Genel olarak en iyisi, beyaz tahtaları görevler ve projelerle sorunsuz bir şekilde birbirine bağlar

Miro: Büyük takımlar, sınırsız kullanıcı ve mükemmel iletişim araçları için en iyisi

Mural: Karmaşık projeler için en iyisi, yeniden boyutlandırılabilir birden fazla beyaz tahta sunar

Stormboard: Beyin fırtınası için en iyisi, ayrı beyaz tahtalarla yapışkan not tarzı düzen

Limnu: Süreç akışlarını haritalamak için en iyisi, gerçekçi bir çizim deneyimi sunar

Conceptboard: Takım sunumları için en iyisi, müşteri yolculuğu haritalamasına olanak tanır

InVision Freehand: Fotoğraf düzenleyiciler için en iyisi, gerçek zamanlı geri bildirim için tasarım araçlarıyla senkronizasyon sağlar

Microsoft Beyaz Tahta: Microsoft Çalışma Alanı kullanıcıları için en iyisi, işbirliğine dayalı çizim ve diyagram oluşturma olanağı sunar

Witeboard: En iyi bulut tabanlı platform, işbirliği için basit ve kullanımı kolay

Draw Chat: İşbirliğine dayalı çizim için en iyisi, çeşitli iletişim kanalları ile gerçek zamanlı etkileşime olanak tanır

Beyaz Tahta Fox: Zoom ve Google Meet ile iyi çalışır, bir dizi çizim aracı sunar

Ziteboard: Hafif ve basit, eğitim ve çevrimiçi dersler için ideal

Canva: Tasarım ekipleri için harika, geniş bir düzenleme ve animasyon araçları aralığı sunar

Crayon: Ücretsiz ve basit, ancak sınırlı özelliklere sahiptir ve iletişim kanalları yoktur

Zoom Beyaz Tahta: Zoom ile entegre, toplantılar sırasında gerçek zamanlı işbirliği sağlar

Jamboard'un Etkileşimli Beyaz Tahtası Nedir?

Jamboard, bağlı kullanıcılar arasında gerçek zamanlı etkileşimi kolaylaştıran bulut tabanlı bir platformdur.

Örneğin, platformda odalar bulunur ve aynı odadaki kullanıcılar, senkronize çalışma olarak bilinen bir süreçte dosya paylaşabilir ve düzenlemeler yapabilir. Bu etkileşimli beyaz tahta aracı, işbirliğine dayalı tasarımında Google Drive, Google E-Tablolar ve Google Dokümanlar'ı kullanır.

Bu teknoloji, COVID-19 salgını sırasında yaratıcı takımlar, öğretmenler, öğrenciler ve farklı iş alanları için bir can simidi oldu. Öğretmenlerin öğrencileriyle etkileşimli çevrimiçi oturumlar hazırlamasına olanak tanıdı ve takımların uzaktan bağlantıda kalmasını sağladı. 👩‍💻🌎 👋🧑‍💻

Neden jamboard gibi uygulamalar arıyorsunuz?

Kullanıcı yorumlarına göre, Jamboard aşağıdakiler dahil birçok alanda yetersiz kalmaktadır:

Yönetici özerkliğinin olmaması — eğitimciler, öğrencilerin yöneticinin bildirimi olmadan çalışma dosyalarını silebildiği durumlar olduğunu bildirmiştir

Çevrimdışı fonksiyonu yoktur

Aynı anda yalnızca 50 aktif kullanıcıyı barındırabilir

Kullanıcılar, Jamboard başına en fazla 20 slayt oluşturabilir

Kullanıcılar, sözlü iletişim için takımları entegre etmeli veya Zoom'u kullanmalıdır

Bu sınırlamalar, birçok kullanıcının ihtiyaçlarını ve beklentilerini karşılayan diğer dijital beyaz tahta alternatiflerini aramasına neden olmuştur.

Bugün en iyi 14 Jamboard alternatifine bir göz atalım. 👀

2025'te 15 Sanal Beyaz Tahta Jamboard Alternatifi

1. ClickUp – En İyi Etkileşimli Beyaz Tahta

ClickUp Beyaz Tahtalar ile Başlayın Görsel işbirliğine dayalı ClickUp Beyaz Tahtalar ile beyin fırtınası yapın, stratejiler geliştirin veya iş akışlarını haritalandırın

ClickUp, fikirlerinizi, görevlerinizi, belgelerinizi, projelerinizi, analizlerinizi ve iletişimlerinizi tek bir güçlü AI destekli verimlilik platformunda bir araya getiren iş için her şeyi içeren bir uygulamadır.

O halde ClickUp Beyaz Tahtaların bu listenin başında yer alması o kadar da şaşırtıcı değil, değil mi?

Yüz yüze ve sanal toplantılar için beyin fırtınası, strateji planlama, Agile iş akışları ve çok daha fazlası için mükemmel bir tuval! En iyi yanı nedir? Beyaz Tahtaya eklenen nesneler tek bir tıklama ile ClickUp Görevlerine dönüştürülebilir, böylece beyin fırtınasından uygulamaya geçiş kolaylaşır.

ClickUp Beyaz Tahtalarında ClickUp Brain ile AI görüntüleri oluşturun

Ve bu da yetmezmiş gibi, ClickUp'ın yerleşik yapay zekası ClickUp Brain, metinleri görsellere dönüştürmenize ve uygulamalar arasında geçiş yapmanıza gerek kalmadan proje yürütmenize yardımcı olur. Beyaz tahta tuvalinde doğrudan yapay zeka görüntüleri oluşturarak tartışmalarınıza eğlenceli bir dokunuş katabilirsiniz!

Özellikler:

Google Drive Uyumluluğu : Jamboard'un Google Drive'ında görevleriniz varsa, bunları hızlı bir şekilde ClickUp Beyaz Tahta'ya aktarabilir ve : Jamboard'un Google Drive'ında görevleriniz varsa, bunları hızlı bir şekilde ClickUp Beyaz Tahta'ya aktarabilir ve ClickUp Dokümanlar ile sorunsuz bir şekilde uyumlu hale getirebilirsiniz.

Biçimlendirme özellikleri : Çizimler, metinler, : Çizimler, metinler, yapışkan notlar , emojiler, resimler ve şekiller oluşturun

Özelleştirilebilir tasarım : Kullanıcılar, özelleştirilebilir katmanları kullanarak şirket wiki'leri, logolar ve bilgi bankaları oluşturabilir.

Odak modu : Belirli beyaz tahta bölümlerine odaklanarak ekrandaki dikkat dağıtıcı unsurları sınırlar

Koyu mod : Göz yorgunluğunu azaltmak ve bilgileri daha iyi işlemek için koyu moda geçin

Gömülü bileşenler : Bileşenler, kullanıcıların belgelerden ayrılmadan görevleri düzenlemelerine olanak tanır

Hızlı, özelleştirilebilir beyaz tahta şablonları: Farklı departmanlar arasındaki beyaz tahta süreçlerini hızlandırın Farklı departmanlar arasındaki beyaz tahta süreçlerini hızlandırın

Avantajlar:

ClickUp, gerçek zamanlı işbirliği sunar

Sorunsuz düzenleme

Gömülü görevler

Kullanıcı dostu arayüz

Hızlı paylaşım eylemleri

Eksileri:

Bazı özellikler yeni kullanıcılar için çok karmaşıktır

Çevrimdışı mod kullanılamıyor

Fiyatlandırma:

Derecelendirme:

2. Miro – Sınırsız kullanıcı ve sözlü iletişim için en iyisi

miro aracılığıyla

Miro, takımların sanal olarak işbirliği yapmasına ve daha hızlı sonuçlar elde etmesine olanak tanır. Çevrimiçi beyaz tahta, iOS, Android ve masaüstü cihazlarla uyumludur ve etkileşimli, kullanıcı dostu bir tasarıma sahiptir. Kullanıcılar, istedikleri şablondan veya yeni bir boş beyaz tahtadan çalışmaya başlayabilir.

Jamboard'dan farklı olarak , Miro aynı anda sınırsız sayıda kullanıcıyı barındırabilir ve sözlü iletişim aracı olarak zoom özelliğini kullanır. Ayrıca, Miro piyasadaki en iyi etkileşimli araçlardan bazılarına sahiptir.

Özellikler:

UX tasarımı , müşteri haritalama ve geriye dönük analiz gibi önceden tasarlanmış beyaz tahta şablonları

Sınırsız kullanıcı fonksiyonelliği

Miro pazarı: uyumlu uygulamaların birçoğunu içerir

Avantajlar:

Daha iyi yönetici ayarları

Geniş aralıkta etkileşimli özellikler

Ekran paylaşım özelliği vardır

Eksileri:

Ekran paylaşım modunda hatalar mevcuttur

Miro beyaz tahta bilgisayarınızın belleğini çok fazla yer kaplar

Fiyatlandırma:

Miro'nun üç ödeme seçeneği vardır:

Ücretsiz mod

Takım planı : 8 $/ay

İş : Aylık 16 $

Enterprise: Özel fiyatlandırma

Derecelendirmeler:

G2: 3.450 yorumdan 4,8 yıldız

Captera: 634 yorumdan 4,7 yıldız

Miro ile Lucidchart'ı karşılaştırın !

3. Mural – Karmaşık projeler için en iyisi

via Mural

Fotoğraf düzenleme takımınız için Jamboard alternatifleri mi arıyorsunuz? Mural canvas, photoshop artboard'larına benzer birden fazla beyaz tahta sunar. Ancak Mural beyaz tahtaları ihtiyaçlarınıza göre yeniden düzenlenebilir ve boyutlandırılabilir.

Özellikler:

Önceden Hazırlanmış Şablonlar

Önceden oluşturulmuş ızgaralar

Bağlam kutuları

Farklı takımlar için birden fazla oda

Yerleşik düzenleme araçları

Sohbet araçları

Odak modu ve zamanlayıcılar

Artıları:

Sorunsuz işbirliği özellikleri

Geniş bir şablon, tuval ve palet öğesi aralığı

Dışa aktarma ve içe aktarma seçenekleri

Endüstri standardı destek

Eksileri:

Diğer dijital beyaz tahtalara sınırlı entegrasyon seçenekleri

Mobil uygulama zaman zaman hatalı çalışabilir ve gecikme yaşayabilir

Zoom entegrasyonu yoktur

Fiyatlandırma:

Başlangıç planı : Aylık 12 $

Plus plan: Aylık 20 $

Yorumlar:

G2 puanı: 949 yorumdan 4,6 yıldız

Capterra puanı: 81 değerlendirmeden 4,5 yıldız

Bonus: Mural vs Miro!

4. Stormboard – Beyin fırtınası için en iyisi

stormboard aracılığıyla

Stormboard etkileşimli beyaz tahta, her bir yapışkan notun kendi beyaz tahtasını tuttuğu yapışkan not tarzı bir düzene sahiptir. Bir takıma yapışkan not ve beyaz tahta atayabilirsiniz. Arayüz, takım yönetimini kolaylaştırır ve çeşitli platformlarda görevleri sorunsuz bir şekilde izleyebilirsiniz.

Özellikler:

Ayarlanabilir beyaz tahta yapışkan notlar

Diğer verimlilik uygulamalarıyla uyumlu

Takım liderleri için sorunsuz takım yönetimi araçları

Yerleşik sohbet ve ses araçları

Özelleştirilebilir şablonlar

Artıları:

Kullanıcı dostu arayüz

Daha iyi iletişim kanalleri

Özelleştirilebilir şablonlar işi basitleştirir

Eksileri:

Kartlar için sınırlı renk paleti

Küçük hatalar

Sınırlı yönetici araçları

Fiyatlandırma:

Kişisel : Ücretsiz

İş : Aylık 10 ABD doları

Enterprise: Özel fiyatlandırma

Derecelendirme:

G2 puanı: 25 yorumdan 4,3 yıldız

Capterra puanı: 34 yorumdan 4,5 yıldız

5. Limnu – Süreç akışlarını haritalamak için en iyisi

Linmu aracılığıyla

Limnu dijital beyaz tahta, Android, iOS ve masaüstü sürümlerinde mevcuttur ve muhafazakar bir dijital işbirliği deneyimi sunar. Platform, tamamen dijitale geçmek istemeyen takımlar için uygundur; bu nedenle sınırlı araçlara sahiptir ve bazı görevleri fiziksel dokunma ile tamamlamanız gerekir.

Özellikler:

Gerçekçi kalem çizimleri

İşbirliği araçları

Harika yönetici kontrolleri

Yeni başlayanlar için kolay kullanımlı arayüz

Artıları:

Kullanımı kolay

Arayüzde büyük boyutlu beyaz tahta ekran

Sohbet ve video iletişim kanalları

Eksileri:

Video ve sesli iletişim için Zoom'a dayanır

Silme özelliği düzensiz olabilir

Fiyatlandırma:

Pro plan : Aylık 5 $

Takım : Aylık 8 $

Enterprise: Özel fiyatlandırma

Derecelendirmeler:

G2 puanları: 13 yorumdan 4,9 yıldız

Capterra puanları: 12 yorumdan 4,8 yıldız

6. Conceptboard – Takım sunumları için en iyisi

Concetboard aracılığıyla

Conceptboard, takım sunumları ve beyin fırtınası için idealdir ve fikirlerini ve çözümlerini müşterileriyle paylaşmak isteyen iş takımları için en iyi Jamboard alternatifidir. Platform, müşterilerinizle beklentileri ve stratejileri tartışırken müşteri yolculuğunuzu haritalandırmanıza ve panoda bir persona oluşturmanıza olanak tanır.

Özellikler:

Özelleştirilebilir şablonlar

Uygulama içi ekran paylaşımı

Sohbet panosu bileşeni

Görev sistemi

Konferans görüşmesi seçenekleri

Artıları:

Ücretsiz çevrimiçi beyaz tahta, 500 MB'a kadar alan ve sınırsız pano sunar

Konferans görüşmeleri dahil olmak üzere güvenilir iletişim kanalları

Kolay dışa aktarma ve paylaşım seçenekleri

Eksileri:

Görüntü yüklemek uzun sürüyor

Kullanıcı arayüzü daha az çekici

Fiyatlandırma:

Ücretsiz

Premium : Kullanıcı başına aylık 6 ABD doları

İş : Kullanıcı başına aylık 9 $

Enterprise: 250 kullanıcı için özel fiyatlandırma

📮ClickUp Insight: Çalışanların %92'si eylem öğelerini izlemek için tutarsız yöntemler kullanıyor ve bu da kararların kaçırılmasına ve uygulamanın gecikmesine neden oluyor. İster takip notları gönderiyor ister elektronik tablolar kullanıyor olun, süreç genellikle dağınık ve verimsizdir. ClickUp'ın Görev Yönetimi Çözümü, konuşmaları görevlere sorunsuz bir şekilde dönüştürerek takımınızın hızlı hareket etmesini ve uyumlu çalışmasını sağlar.

7. InVision Freehand – Fotoğraf düzenleyiciler için en iyisi

InVision Freehand aracılığıyla

InVision Freehand, fotoğraf düzenleyiciler için ideal bir seçenektir, ancak çok yönlülüğü sayesinde herhangi bir takım üzerinde çalışılabilir. Platform, eskizlerinizi ve photoshop çalışmalarınızı senkronize eder ve bunları gerçek zamanlı geri bildirim oluşturmak için kullanır.

Özellikler:

Özelleştirilebilir şablonlar

Ekran paylaşımı

İşbirliği araçları

Avantajlar:

Özellikle tasarımcılar için kullanıcı dostu arayüz

Ücretsiz sürüm birçok özelliğe erişim sunar

Dosyaları yüklemek ve metin yorumları eklemek kolaydır

Eksileri:

Yorum bölümü dışında sohbet aracı yoktur

Fiyatlandırma:

Ücretsiz

Pro : Kullanıcı başına aylık 4 ABD doları

Enterprise: Özel fiyatlandırma

Derecelendirmeler:

G2 puanı: 743 yorumdan 4,4 yıldız

Capterra puanı: 666 yorumdan 4,6 yıldız

8. Microsoft Beyaz Tahta – Microsoft Çalışma Alanı kullanıcıları için en iyisi

Microsoft aracılığıyla

Microsoft beyaz tahta bulut yazılımı, takımların şekil çizme, tablo oluşturma ve ürün tasarlama konusunda işbirliği yapmasını sağlar. Yorum bölümü gibi özellikler, gerçek zamanlı etkileşim yoluyla geri bildirim kanallarını kolaylaştırır. Ayrıca, kullanıcılar görüntüleri düzenlemek, tuval üzerine şekiller çizmek ve yapışkan notlar paylaşmak için kullanabilecekleri farklı kalem seçeneklerine sahiptir.

Özellikler:

API

İşbirliği araçları

Yorum araçları

Diyagram oluşturma

Canlı tuval

Analiz ve raporlar

Özelleştirilebilir şablon

Artıları:

Office 365 ortamına bağlı

Her sektörde kullanılabilen çok yönlü bir araç

Eksileri:

Tuval değiştirirken özellikler hatalı çalışabilir

ClickUp ve Miro gibi üst düzey dijital beyaz tahtalara kıyasla anahtar özelliklerin eksikliği

Fiyatlandırma:

Microsoft 365 Personal : Kullanıcı başına aylık 6,99 $

Microsoft 365 Aile : Kullanıcı başına aylık 9,99 $

Microsoft 365 Business Basic : Kullanıcı başına aylık 6 $

Microsoft 365 Business Standard: Kullanıcı başına aylık 12,50 $

Derecelendirme:

G2 puanı: 30 yorumdan 4,2

Capterra puanı: 4,3 yıldız (59 yorum)

Microsoft Beyaz Tahta'nın rakiplerine göz atın!

9. Witeboard – En iyi bulut tabanlı platform

Witeboards aracılığıyla

Witeboard işbirliğine dayalı bulut tabanlı platform, kullanıcıların beyaz tahta üzerinde fikirler oluşturmasına, düzenlemesine ve paylaşmasına olanak tanır. Takım üyeleri, takım lideri tarafından platforma eklenen kullanıcı profilleri oluşturmalıdır.

Platform yalnızca web sürümünü destekler ve tüm iş düzeyleri için uygundur.

Özellikler:

İşbirliği araçları

Beyin fırtınası

Çizim araçları

Beyaz Tahta

Dijital tuval

Odak fonksiyonu

Avantajlar:

Takımlara katılmak ve üye eklemek kolay

Kullanımı kolay

Özelleştirilebilir şablonlar

Odak fonksiyonu verimliliği artırır

Eksileri:

Yalnızca web tarayıcılarda kullanılabilir

Sınırlı iletişim kanalları

Fiyatlandırma:

Ücretsiz

Derecelendirme:

G2 puanı: 4. 30 yorumdan 2 yıldız

10. Draw Chat – En iyi ortak çizim uygulaması

Draw Chat aracılığıyla

Çizim sohbeti içeren etkileşimli beyaz tahtalar, toplantılar düzenlemenize ve farklı takımları yönetmenize olanak tanır. Bu tahtalar, takım üyelerinin çizimlerinin düzenlenebilir bağlantılarını paylaşabilecekleri gerçek zamanlı etkileşimli beyaz tahtalar özelliğine sahiptir. Takımlar sohbetler, sesli mesajlar veya video konferanslar aracılığıyla iletişim kurar.

Özellikler:

Çizim panosu

Metin mesajları

Video konferanslar

PDF'ye açıklama ekleyin

7/24 destek

Kullanıcı kılavuzu

Avantajlar:

Farklı iletişim kanalleri

Duyarlı ve kullanımı kolay arayüz

Farklı takım araçları

Eksileri:

Yalnızca web tarayıcılarında kullanılabilir

Diğer dijital beyaz tahtalarda bulunan özellikler ve araçlar eksik

Fiyatlandırma:

Ücretsiz

Derecelendirme:

G2 puanı: 9 yorumdan 4,5

Capterra puanı: 4. 5 yorumdan 2 yıldız

11. Beyaz Tahta Fox

Beyaz Tahta Fox aracılığıyla

Whiteboard Fox, çevrimiçi toplantıları kolaylaştırmak için Zoom ve Google Meet ile birlikte çalışan etkileşimli bir çevrimiçi çalışma alanıdır. Platform, kullanıcıların tuval üzerinde görüntüleri ve şekilleri tasarlayıp düzenleyebilecekleri çizim renkleri ve kalem gibi bir dizi araca sahiptir.

Özellikler:

Çizim araçları

İşbirliği araçları

Zoom ve Meet uyumludur

Çizim tuvali

Artıları:

Sınırsız sayıda takım üyesi

Zoom ile kesintisiz iletişim

Bir dizi düzenleme ve çizim aracı

Eksileri:

Metin renk paleti sınırlıdır

Pano, belirli bir kullanım süresinden sonra devre dışı kalır

Fiyatlandırma:

Kişisel : Ücretsiz

Pro : Aylık 7 $

Enterprise: Kullanıcı başına aylık 15 ABD doları

Derecelendirme:

G2 puanı: 4. 12 yorumdan 2 yıldız

Capterra puanı: 4,3 yıldız (20 yorum)

12. Ziteboard

Ziteboard aracılığıyla

Ziteboard, yalnızca web tarayıcılarında kullanılabilen ancak hem cep telefonu hem de bilgisayar tarayıcılarıyla uyumlu hafif bir beyaz tahtadır. Platform, eğitim uzmanları için özel olarak tasarlanmıştır ve çevrimiçi dersler sırasında iyi işler.

Jamboard gibi aşırı karmaşık dijital beyaz tahtalara basit bir alternatiftir. Bununla birlikte, en iyi özelliklerin bazılarına sahiptir.

Özellikler:

İşbirliği aracı

Çizim araçları

PDF ve görüntü açıklama

Artıları:

Kullanımı basittir

Basit cihaz özellikleri gerektirir

Eksileri:

Hafif yapısı nedeniyle birçok özellik ve araçtan yoksundur

Fiyatlandırma:

Haftalık Pro : 5 $/ Kişi

Aylık Pro : 9 $/ Kişi

Yıllık Pro : 85 $

Enterprise: Çok yönlü

Derecelendirme:

G2 puanı: 4. 2 yıldız, 4 yorum

Capterra puanı: 5. 0 yıldız, 3 yorum

13. Canva

Canva aracılığıyla

Canva paylaşılabilir platformu, takım üyelerinizle beyaz tahtalar oluşturmanıza, düzenlemenize ve paylaşmanıza olanak tanır. Platform, dijital, moda ve grafik tasarım endüstrilerindeki tasarımcılar arasında favori bir platformdur.

Özellikler:

Özel şablonlar

İşbirliği araçları

Ücretsiz düzenleme araçları

Ücretsiz animasyon araçları

Video düzenleme araçları

Artıları:

Kullanımı kolay

Çeşitli cihazlarla uyumludur

Harika düzenleme araçları

Etkili takım beyin fırtınası için ideal

Eksileri:

Benzersiz öğeler oluşturamazsınız

Öğeler ve fotoğraflar geneldir

Küçük ekranlarda kullanımı zor

Fiyatlandırma:

Canva Pro: Yıllık 119,99 $

Derecelendirme:

G2 puanı: 3.337 yorumdan 4,7 yıldız

Capterra puanı: 4,7 yıldız (9.561 yorum)

Bonus: Canva alternatifleri!

14. Crayon

Crayon aracılığıyla

Crayon (Cr4yon. com), sınırlı özelliklere sahip ücretsiz bir çevrimiçi beyaz tahta seçeneğidir. Bu ücretsiz platformda iletişim kanalları yoktur ve sınırlı işbirliği araçları bulunur. Site hala ilk oluşturma aşamasındadır ve önünde uzun bir yol vardır.

Özellikler:

Basit çizim araçları

İşbirliği araçları

Avantajlar:

Hesap oluşturma gerekmez

Ücretsizdir

Çok basit

Eksileri:

Karmaşık yaratıcı görevler için oluşturma araçlarının eksikliği

İletişim kanalleri yoktur

Yalnızca web tarayıcılarında kullanılabilir

Fiyatlandırma:

Ücretsiz

15. Zoom Beyaz Tahta

zoom aracılığıyla

Zoom Beyaz Tahta, video konferans ihtiyaçları için halihazırda Zoom'u kullanan kullanıcılar için son derece erişilebilir bir dijital işbirliği aracıdır. Takım üyelerinin Zoom toplantıları sırasında gerçek zamanlı olarak beyin fırtınası yapabileceği, plan yapabileceği ve fikirlerini paylaşabileceği etkileşimli bir pano sağlar.

Özellikler:

Beyaz tahtalara şekiller, metinler ve serbest çizimler eklemek için işbirliği araçları

Video konferans özellikleri

Artıları:

Zoom toplantılarına ekleyin

Beyaz tahtanızı PNG olarak kolayca kaydedin

Eylemleri geri al ve yeniden yap

Eksileri:

Diğer beyaz tahta araçlarına kıyasla sınırlı özellikler

Zoom gereklidir

Kullanıcılar işbirliği sırasında performans sorunları bildiriyor

Fiyatlandırma:

Beyaz Tahta: Kullanıcı başına aylık 2,49 dolar

Beyaz Tahta Plus: Kullanıcı başına aylık 7,00 $

Dijital Beyaz Tahtalarla Görsel İşbirliğinizi Geliştirin

Görsel işbirliği yazılımları, çeşitli sektörlerde iletişimi devrim niteliğinde değiştirdi. Örneğin, artık dünyanın öbür ucundaki takım üyeleriyle sanal beyin fırtınası oturumları düzenleyebilirsiniz. 👋 🌎

Jamboard, önde gelen etkileşimli beyaz tahta platformlarından biridir; ancak, takımınıza sınırsız bir işbirliği deneyimi sunabilecek ClickUp Interactive Whiteboard gibi diğer dikkate değer alternatifler de bulunmaktadır.

ClickUp'ın Beyaz Tahta özelliği, görevlerinize, ekip arkadaşlarınıza ve daha fazlasına doğrudan bağlanır

Beyin fırtınası ve proje yönetimi söz konusu olduğunda, fikirlerinizi görsel olarak ifade etmenize, bunları takımınızla kolayca paylaşmanıza ve tüm önemli işlerinizi bir arada yönetmenize ve birbirine bağlamanıza olanak tanıyan bir araca ihtiyacınız olacaktır.

ClickUp, tüm bunları ve çok daha fazlasını tek bir yerden yapmanızı sağlar.

Güçlü ve işbirliğine dayalı Beyaz Tahta dahil olmak üzere yüzden fazla özelleştirilebilir özellik ile, siz ve takımınız her türlü projeyi başarıyla tamamlamak için ihtiyacınız olan tüm araçlara sahip olacaksınız! 🔥