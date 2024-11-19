en İyi 15 Google Jamboard Alternatifi ve İkame (Dijital Beyaz Tahtalar) 2025

Jamboard, yaratıcıların fikirlerini hayata geçirmelerine yardımcı olan devrim niteliğinde bir yaratıcı işbirliği platformudur. Ancak, etkileşim biçimleri her geçen gün gelişirken, Jamboard beklentilerinizi ve taleplerinizi karşılayamayabilir.
Böyle bir durumda, takımınız için otantik bir sanal işbirliği deneyimi sunan Jamboard alternatiflerini internette aramaya başlayabilirsiniz.
Bu makale, özellikler, kullanıcı geri bildirimleri ve fiyatlandırmaya göre farklı dijital beyaz tahtaları inceler ve size en iyi Jamboard alternatiflerini sunar.
⏰ 60 saniyelik özet
İşte en iyi Jamboard alternatiflerinin özeti:
- ClickUp: Genel olarak en iyisi, beyaz tahtaları görevler ve projelerle sorunsuz bir şekilde birbirine bağlar
- Miro: Büyük takımlar, sınırsız kullanıcı ve mükemmel iletişim araçları için en iyisi
- Mural: Karmaşık projeler için en iyisi, yeniden boyutlandırılabilir birden fazla beyaz tahta sunar
- Stormboard: Beyin fırtınası için en iyisi, ayrı beyaz tahtalarla yapışkan not tarzı düzen
- Limnu: Süreç akışlarını haritalamak için en iyisi, gerçekçi bir çizim deneyimi sunar
- Conceptboard: Takım sunumları için en iyisi, müşteri yolculuğu haritalamasına olanak tanır
- InVision Freehand: Fotoğraf düzenleyiciler için en iyisi, gerçek zamanlı geri bildirim için tasarım araçlarıyla senkronizasyon sağlar
- Microsoft Beyaz Tahta: Microsoft Çalışma Alanı kullanıcıları için en iyisi, işbirliğine dayalı çizim ve diyagram oluşturma olanağı sunar
- Witeboard: En iyi bulut tabanlı platform, işbirliği için basit ve kullanımı kolay
- Draw Chat: İşbirliğine dayalı çizim için en iyisi, çeşitli iletişim kanalları ile gerçek zamanlı etkileşime olanak tanır
- Beyaz Tahta Fox: Zoom ve Google Meet ile iyi çalışır, bir dizi çizim aracı sunar
- Ziteboard: Hafif ve basit, eğitim ve çevrimiçi dersler için ideal
- Canva: Tasarım ekipleri için harika, geniş bir düzenleme ve animasyon araçları aralığı sunar
- Crayon: Ücretsiz ve basit, ancak sınırlı özelliklere sahiptir ve iletişim kanalları yoktur
- Zoom Beyaz Tahta: Zoom ile entegre, toplantılar sırasında gerçek zamanlı işbirliği sağlar
Jamboard'un Etkileşimli Beyaz Tahtası Nedir?
Jamboard, bağlı kullanıcılar arasında gerçek zamanlı etkileşimi kolaylaştıran bulut tabanlı bir platformdur.
Örneğin, platformda odalar bulunur ve aynı odadaki kullanıcılar, senkronize çalışma olarak bilinen bir süreçte dosya paylaşabilir ve düzenlemeler yapabilir. Bu etkileşimli beyaz tahta aracı, işbirliğine dayalı tasarımında Google Drive, Google E-Tablolar ve Google Dokümanlar'ı kullanır.
Bu teknoloji, COVID-19 salgını sırasında yaratıcı takımlar, öğretmenler, öğrenciler ve farklı iş alanları için bir can simidi oldu. Öğretmenlerin öğrencileriyle etkileşimli çevrimiçi oturumlar hazırlamasına olanak tanıdı ve takımların uzaktan bağlantıda kalmasını sağladı. 👩💻🌎 👋🧑💻
Neden jamboard gibi uygulamalar arıyorsunuz?
Kullanıcı yorumlarına göre, Jamboard aşağıdakiler dahil birçok alanda yetersiz kalmaktadır:
- Yönetici özerkliğinin olmaması — eğitimciler, öğrencilerin yöneticinin bildirimi olmadan çalışma dosyalarını silebildiği durumlar olduğunu bildirmiştir
- Çevrimdışı fonksiyonu yoktur
- Aynı anda yalnızca 50 aktif kullanıcıyı barındırabilir
- Kullanıcılar, Jamboard başına en fazla 20 slayt oluşturabilir
- Kullanıcılar, sözlü iletişim için takımları entegre etmeli veya Zoom'u kullanmalıdır
Bu sınırlamalar, birçok kullanıcının ihtiyaçlarını ve beklentilerini karşılayan diğer dijital beyaz tahta alternatiflerini aramasına neden olmuştur.
Bugün en iyi 14 Jamboard alternatifine bir göz atalım. 👀
2025'te 15 Sanal Beyaz Tahta Jamboard Alternatifi
1. ClickUp – En İyi Etkileşimli Beyaz Tahta
ClickUp, fikirlerinizi, görevlerinizi, belgelerinizi, projelerinizi, analizlerinizi ve iletişimlerinizi tek bir güçlü AI destekli verimlilik platformunda bir araya getiren iş için her şeyi içeren bir uygulamadır.
O halde ClickUp Beyaz Tahtaların bu listenin başında yer alması o kadar da şaşırtıcı değil, değil mi?
Yüz yüze ve sanal toplantılar için beyin fırtınası, strateji planlama, Agile iş akışları ve çok daha fazlası için mükemmel bir tuval! En iyi yanı nedir? Beyaz Tahtaya eklenen nesneler tek bir tıklama ile ClickUp Görevlerine dönüştürülebilir, böylece beyin fırtınasından uygulamaya geçiş kolaylaşır.
Ve bu da yetmezmiş gibi, ClickUp'ın yerleşik yapay zekası ClickUp Brain, metinleri görsellere dönüştürmenize ve uygulamalar arasında geçiş yapmanıza gerek kalmadan proje yürütmenize yardımcı olur. Beyaz tahta tuvalinde doğrudan yapay zeka görüntüleri oluşturarak tartışmalarınıza eğlenceli bir dokunuş katabilirsiniz!
Özellikler:
- Google Drive Uyumluluğu: Jamboard'un Google Drive'ında görevleriniz varsa, bunları hızlı bir şekilde ClickUp Beyaz Tahta'ya aktarabilir ve ClickUp Dokümanlar ile sorunsuz bir şekilde uyumlu hale getirebilirsiniz.
- Biçimlendirme özellikleri: Çizimler, metinler, yapışkan notlar, emojiler, resimler ve şekiller oluşturun
- Özelleştirilebilir tasarım: Kullanıcılar, özelleştirilebilir katmanları kullanarak şirket wiki'leri, logolar ve bilgi bankaları oluşturabilir.
- Odak modu: Belirli beyaz tahta bölümlerine odaklanarak ekrandaki dikkat dağıtıcı unsurları sınırlar
- Koyu mod: Göz yorgunluğunu azaltmak ve bilgileri daha iyi işlemek için koyu moda geçin
- Gömülü bileşenler: Bileşenler, kullanıcıların belgelerden ayrılmadan görevleri düzenlemelerine olanak tanır
- Hızlı, özelleştirilebilir beyaz tahta şablonları: Farklı departmanlar arasındaki beyaz tahta süreçlerini hızlandırın
Avantajlar:
- ClickUp, gerçek zamanlı işbirliği sunar
- Sorunsuz düzenleme
- Gömülü görevler
- Kullanıcı dostu arayüz
- Hızlı paylaşım eylemleri
Eksileri:
- Bazı özellikler yeni kullanıcılar için çok karmaşıktır
- Çevrimdışı mod kullanılamıyor
Fiyatlandırma:
Derecelendirme:
- G2 puanı: 4,7 yıldız (4.179 yorum)
- Capterra puanı: 2.698 yorumdan 4,7 yıldız
2. Miro – Sınırsız kullanıcı ve sözlü iletişim için en iyisi
Miro, takımların sanal olarak işbirliği yapmasına ve daha hızlı sonuçlar elde etmesine olanak tanır. Çevrimiçi beyaz tahta, iOS, Android ve masaüstü cihazlarla uyumludur ve etkileşimli, kullanıcı dostu bir tasarıma sahiptir. Kullanıcılar, istedikleri şablondan veya yeni bir boş beyaz tahtadan çalışmaya başlayabilir.
Jamboard'dan farklı olarak , Miro aynı anda sınırsız sayıda kullanıcıyı barındırabilir ve sözlü iletişim aracı olarak zoom özelliğini kullanır. Ayrıca, Miro piyasadaki en iyi etkileşimli araçlardan bazılarına sahiptir.
Özellikler:
- UX tasarımı, müşteri haritalama ve geriye dönük analiz gibi önceden tasarlanmış beyaz tahta şablonları
- Sınırsız kullanıcı fonksiyonelliği
- Miro pazarı: uyumlu uygulamaların birçoğunu içerir
Avantajlar:
- Daha iyi yönetici ayarları
- Geniş aralıkta etkileşimli özellikler
- Ekran paylaşım özelliği vardır
Eksileri:
- Ekran paylaşım modunda hatalar mevcuttur
- Miro beyaz tahta bilgisayarınızın belleğini çok fazla yer kaplar
Fiyatlandırma:
Miro'nun üç ödeme seçeneği vardır:
- Ücretsiz mod
- Takım planı: 8 $/ay
- İş: Aylık 16 $
- Enterprise: Özel fiyatlandırma
Derecelendirmeler:
- G2: 3.450 yorumdan 4,8 yıldız
- Captera: 634 yorumdan 4,7 yıldız
Miro ile Lucidchart'ı karşılaştırın !
3. Mural – Karmaşık projeler için en iyisi
Fotoğraf düzenleme takımınız için Jamboard alternatifleri mi arıyorsunuz? Mural canvas, photoshop artboard'larına benzer birden fazla beyaz tahta sunar. Ancak Mural beyaz tahtaları ihtiyaçlarınıza göre yeniden düzenlenebilir ve boyutlandırılabilir.
Özellikler:
- Önceden Hazırlanmış Şablonlar
- Önceden oluşturulmuş ızgaralar
- Bağlam kutuları
- Farklı takımlar için birden fazla oda
- Yerleşik düzenleme araçları
- Sohbet araçları
- Odak modu ve zamanlayıcılar
Artıları:
- Sorunsuz işbirliği özellikleri
- Geniş bir şablon, tuval ve palet öğesi aralığı
- Dışa aktarma ve içe aktarma seçenekleri
- Endüstri standardı destek
Eksileri:
- Diğer dijital beyaz tahtalara sınırlı entegrasyon seçenekleri
- Mobil uygulama zaman zaman hatalı çalışabilir ve gecikme yaşayabilir
- Zoom entegrasyonu yoktur
Fiyatlandırma:
- Başlangıç planı: Aylık 12 $
- Plus plan: Aylık 20 $
Yorumlar:
- G2 puanı: 949 yorumdan 4,6 yıldız
- Capterra puanı: 81 değerlendirmeden 4,5 yıldız
Bonus: Mural vs Miro!
4. Stormboard – Beyin fırtınası için en iyisi
Stormboard etkileşimli beyaz tahta, her bir yapışkan notun kendi beyaz tahtasını tuttuğu yapışkan not tarzı bir düzene sahiptir. Bir takıma yapışkan not ve beyaz tahta atayabilirsiniz. Arayüz, takım yönetimini kolaylaştırır ve çeşitli platformlarda görevleri sorunsuz bir şekilde izleyebilirsiniz.
Özellikler:
- Ayarlanabilir beyaz tahta yapışkan notlar
- Diğer verimlilik uygulamalarıyla uyumlu
- Takım liderleri için sorunsuz takım yönetimi araçları
- Yerleşik sohbet ve ses araçları
- Özelleştirilebilir şablonlar
Artıları:
- Kullanıcı dostu arayüz
- Daha iyi iletişim kanalleri
- Özelleştirilebilir şablonlar işi basitleştirir
Eksileri:
- Kartlar için sınırlı renk paleti
- Küçük hatalar
- Sınırlı yönetici araçları
Fiyatlandırma:
- Kişisel: Ücretsiz
- İş: Aylık 10 ABD doları
- Enterprise: Özel fiyatlandırma
Derecelendirme:
- G2 puanı: 25 yorumdan 4,3 yıldız
- Capterra puanı: 34 yorumdan 4,5 yıldız
5. Limnu – Süreç akışlarını haritalamak için en iyisi
Limnu dijital beyaz tahta, Android, iOS ve masaüstü sürümlerinde mevcuttur ve muhafazakar bir dijital işbirliği deneyimi sunar. Platform, tamamen dijitale geçmek istemeyen takımlar için uygundur; bu nedenle sınırlı araçlara sahiptir ve bazı görevleri fiziksel dokunma ile tamamlamanız gerekir.
Özellikler:
- Gerçekçi kalem çizimleri
- İşbirliği araçları
- Harika yönetici kontrolleri
- Yeni başlayanlar için kolay kullanımlı arayüz
Artıları:
- Kullanımı kolay
- Arayüzde büyük boyutlu beyaz tahta ekran
- Sohbet ve video iletişim kanalları
Eksileri:
- Video ve sesli iletişim için Zoom'a dayanır
- Silme özelliği düzensiz olabilir
Fiyatlandırma:
- Pro plan: Aylık 5 $
- Takım: Aylık 8 $
- Enterprise: Özel fiyatlandırma
Derecelendirmeler:
- G2 puanları: 13 yorumdan 4,9 yıldız
- Capterra puanları: 12 yorumdan 4,8 yıldız
6. Conceptboard – Takım sunumları için en iyisi
Conceptboard, takım sunumları ve beyin fırtınası için idealdir ve fikirlerini ve çözümlerini müşterileriyle paylaşmak isteyen iş takımları için en iyi Jamboard alternatifidir. Platform, müşterilerinizle beklentileri ve stratejileri tartışırken müşteri yolculuğunuzu haritalandırmanıza ve panoda bir persona oluşturmanıza olanak tanır.
Özellikler:
- Özelleştirilebilir şablonlar
- Uygulama içi ekran paylaşımı
- Sohbet panosu bileşeni
- Görev sistemi
- Konferans görüşmesi seçenekleri
Artıları:
- Ücretsiz çevrimiçi beyaz tahta, 500 MB'a kadar alan ve sınırsız pano sunar
- Konferans görüşmeleri dahil olmak üzere güvenilir iletişim kanalları
- Kolay dışa aktarma ve paylaşım seçenekleri
Eksileri:
- Görüntü yüklemek uzun sürüyor
- Kullanıcı arayüzü daha az çekici
Fiyatlandırma:
- Ücretsiz
- Premium: Kullanıcı başına aylık 6 ABD doları
- İş: Kullanıcı başına aylık 9 $
- Enterprise: 250 kullanıcı için özel fiyatlandırma
📮ClickUp Insight: Çalışanların %92'si eylem öğelerini izlemek için tutarsız yöntemler kullanıyor ve bu da kararların kaçırılmasına ve uygulamanın gecikmesine neden oluyor.
İster takip notları gönderiyor ister elektronik tablolar kullanıyor olun, süreç genellikle dağınık ve verimsizdir. ClickUp'ın Görev Yönetimi Çözümü, konuşmaları görevlere sorunsuz bir şekilde dönüştürerek takımınızın hızlı hareket etmesini ve uyumlu çalışmasını sağlar.
7. InVision Freehand – Fotoğraf düzenleyiciler için en iyisi
InVision Freehand, fotoğraf düzenleyiciler için ideal bir seçenektir, ancak çok yönlülüğü sayesinde herhangi bir takım üzerinde çalışılabilir. Platform, eskizlerinizi ve photoshop çalışmalarınızı senkronize eder ve bunları gerçek zamanlı geri bildirim oluşturmak için kullanır.
Özellikler:
- Özelleştirilebilir şablonlar
- Ekran paylaşımı
- İşbirliği araçları
Avantajlar:
- Özellikle tasarımcılar için kullanıcı dostu arayüz
- Ücretsiz sürüm birçok özelliğe erişim sunar
- Dosyaları yüklemek ve metin yorumları eklemek kolaydır
Eksileri:
- Yorum bölümü dışında sohbet aracı yoktur
Fiyatlandırma:
- Ücretsiz
- Pro: Kullanıcı başına aylık 4 ABD doları
- Enterprise: Özel fiyatlandırma
Derecelendirmeler:
- G2 puanı: 743 yorumdan 4,4 yıldız
- Capterra puanı: 666 yorumdan 4,6 yıldız
8. Microsoft Beyaz Tahta – Microsoft Çalışma Alanı kullanıcıları için en iyisi
Microsoft beyaz tahta bulut yazılımı, takımların şekil çizme, tablo oluşturma ve ürün tasarlama konusunda işbirliği yapmasını sağlar. Yorum bölümü gibi özellikler, gerçek zamanlı etkileşim yoluyla geri bildirim kanallarını kolaylaştırır. Ayrıca, kullanıcılar görüntüleri düzenlemek, tuval üzerine şekiller çizmek ve yapışkan notlar paylaşmak için kullanabilecekleri farklı kalem seçeneklerine sahiptir.
Özellikler:
- API
- İşbirliği araçları
- Yorum araçları
- Diyagram oluşturma
- Canlı tuval
- Analiz ve raporlar
- Özelleştirilebilir şablon
Artıları:
- Office 365 ortamına bağlı
- Her sektörde kullanılabilen çok yönlü bir araç
Eksileri:
- Tuval değiştirirken özellikler hatalı çalışabilir
- ClickUp ve Miro gibi üst düzey dijital beyaz tahtalara kıyasla anahtar özelliklerin eksikliği
Fiyatlandırma:
- Microsoft 365 Personal: Kullanıcı başına aylık 6,99 $
- Microsoft 365 Aile: Kullanıcı başına aylık 9,99 $
- Microsoft 365 Business Basic: Kullanıcı başına aylık 6 $
- Microsoft 365 Business Standard: Kullanıcı başına aylık 12,50 $
Derecelendirme:
- G2 puanı: 30 yorumdan 4,2
- Capterra puanı: 4,3 yıldız (59 yorum)
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9. Witeboard – En iyi bulut tabanlı platform
Witeboard işbirliğine dayalı bulut tabanlı platform, kullanıcıların beyaz tahta üzerinde fikirler oluşturmasına, düzenlemesine ve paylaşmasına olanak tanır. Takım üyeleri, takım lideri tarafından platforma eklenen kullanıcı profilleri oluşturmalıdır.
Platform yalnızca web sürümünü destekler ve tüm iş düzeyleri için uygundur.
Özellikler:
- İşbirliği araçları
- Beyin fırtınası
- Çizim araçları
- Beyaz Tahta
- Dijital tuval
- Odak fonksiyonu
Avantajlar:
- Takımlara katılmak ve üye eklemek kolay
- Kullanımı kolay
- Özelleştirilebilir şablonlar
- Odak fonksiyonu verimliliği artırır
Eksileri:
- Yalnızca web tarayıcılarda kullanılabilir
- Sınırlı iletişim kanalları
Fiyatlandırma:
- Ücretsiz
Derecelendirme:
- G2 puanı: 4. 30 yorumdan 2 yıldız
10. Draw Chat – En iyi ortak çizim uygulaması
Çizim sohbeti içeren etkileşimli beyaz tahtalar, toplantılar düzenlemenize ve farklı takımları yönetmenize olanak tanır. Bu tahtalar, takım üyelerinin çizimlerinin düzenlenebilir bağlantılarını paylaşabilecekleri gerçek zamanlı etkileşimli beyaz tahtalar özelliğine sahiptir. Takımlar sohbetler, sesli mesajlar veya video konferanslar aracılığıyla iletişim kurar.
Özellikler:
- Çizim panosu
- Metin mesajları
- Video konferanslar
- PDF'ye açıklama ekleyin
- 7/24 destek
- Kullanıcı kılavuzu
Avantajlar:
- Farklı iletişim kanalleri
- Duyarlı ve kullanımı kolay arayüz
- Farklı takım araçları
Eksileri:
- Yalnızca web tarayıcılarında kullanılabilir
- Diğer dijital beyaz tahtalarda bulunan özellikler ve araçlar eksik
Fiyatlandırma:
- Ücretsiz
Derecelendirme:
- G2 puanı: 9 yorumdan 4,5
- Capterra puanı: 4. 5 yorumdan 2 yıldız
11. Beyaz Tahta Fox
Whiteboard Fox, çevrimiçi toplantıları kolaylaştırmak için Zoom ve Google Meet ile birlikte çalışan etkileşimli bir çevrimiçi çalışma alanıdır. Platform, kullanıcıların tuval üzerinde görüntüleri ve şekilleri tasarlayıp düzenleyebilecekleri çizim renkleri ve kalem gibi bir dizi araca sahiptir.
Özellikler:
- Çizim araçları
- İşbirliği araçları
- Zoom ve Meet uyumludur
- Çizim tuvali
Artıları:
- Sınırsız sayıda takım üyesi
- Zoom ile kesintisiz iletişim
- Bir dizi düzenleme ve çizim aracı
Eksileri:
- Metin renk paleti sınırlıdır
- Pano, belirli bir kullanım süresinden sonra devre dışı kalır
Fiyatlandırma:
- Kişisel: Ücretsiz
- Pro: Aylık 7 $
- Enterprise: Kullanıcı başına aylık 15 ABD doları
Derecelendirme:
- G2 puanı: 4. 12 yorumdan 2 yıldız
- Capterra puanı: 4,3 yıldız (20 yorum)
12. Ziteboard
Ziteboard, yalnızca web tarayıcılarında kullanılabilen ancak hem cep telefonu hem de bilgisayar tarayıcılarıyla uyumlu hafif bir beyaz tahtadır. Platform, eğitim uzmanları için özel olarak tasarlanmıştır ve çevrimiçi dersler sırasında iyi işler.
Jamboard gibi aşırı karmaşık dijital beyaz tahtalara basit bir alternatiftir. Bununla birlikte, en iyi özelliklerin bazılarına sahiptir.
Özellikler:
- İşbirliği aracı
- Çizim araçları
- PDF ve görüntü açıklama
Artıları:
- Kullanımı basittir
- Basit cihaz özellikleri gerektirir
Eksileri:
- Hafif yapısı nedeniyle birçok özellik ve araçtan yoksundur
Fiyatlandırma:
- Haftalık Pro: 5 $/ Kişi
- Aylık Pro: 9 $/ Kişi
- Yıllık Pro: 85 $
- Enterprise: Çok yönlü
Derecelendirme:
- G2 puanı: 4. 2 yıldız, 4 yorum
- Capterra puanı: 5. 0 yıldız, 3 yorum
13. Canva
Canva paylaşılabilir platformu, takım üyelerinizle beyaz tahtalar oluşturmanıza, düzenlemenize ve paylaşmanıza olanak tanır. Platform, dijital, moda ve grafik tasarım endüstrilerindeki tasarımcılar arasında favori bir platformdur.
Özellikler:
- Özel şablonlar
- İşbirliği araçları
- Ücretsiz düzenleme araçları
- Ücretsiz animasyon araçları
- Video düzenleme araçları
Artıları:
- Kullanımı kolay
- Çeşitli cihazlarla uyumludur
- Harika düzenleme araçları
- Etkili takım beyin fırtınası için ideal
Eksileri:
- Benzersiz öğeler oluşturamazsınız
- Öğeler ve fotoğraflar geneldir
- Küçük ekranlarda kullanımı zor
Fiyatlandırma:
- Canva Pro: Yıllık 119,99 $
Derecelendirme:
- G2 puanı: 3.337 yorumdan 4,7 yıldız
- Capterra puanı: 4,7 yıldız (9.561 yorum)
Bonus: Canva alternatifleri!
14. Crayon
Crayon (Cr4yon. com), sınırlı özelliklere sahip ücretsiz bir çevrimiçi beyaz tahta seçeneğidir. Bu ücretsiz platformda iletişim kanalları yoktur ve sınırlı işbirliği araçları bulunur. Site hala ilk oluşturma aşamasındadır ve önünde uzun bir yol vardır.
Özellikler:
- Basit çizim araçları
- İşbirliği araçları
Avantajlar:
- Hesap oluşturma gerekmez
- Ücretsizdir
- Çok basit
Eksileri:
- Karmaşık yaratıcı görevler için oluşturma araçlarının eksikliği
- İletişim kanalleri yoktur
- Yalnızca web tarayıcılarında kullanılabilir
Fiyatlandırma:
- Ücretsiz
15. Zoom Beyaz Tahta
Zoom Beyaz Tahta, video konferans ihtiyaçları için halihazırda Zoom'u kullanan kullanıcılar için son derece erişilebilir bir dijital işbirliği aracıdır. Takım üyelerinin Zoom toplantıları sırasında gerçek zamanlı olarak beyin fırtınası yapabileceği, plan yapabileceği ve fikirlerini paylaşabileceği etkileşimli bir pano sağlar.
Özellikler:
- Beyaz tahtalara şekiller, metinler ve serbest çizimler eklemek için işbirliği araçları
- Video konferans özellikleri
Artıları:
- Zoom toplantılarına ekleyin
- Beyaz tahtanızı PNG olarak kolayca kaydedin
- Eylemleri geri al ve yeniden yap
Eksileri:
- Diğer beyaz tahta araçlarına kıyasla sınırlı özellikler
- Zoom gereklidir
- Kullanıcılar işbirliği sırasında performans sorunları bildiriyor
Fiyatlandırma:
- Beyaz Tahta: Kullanıcı başına aylık 2,49 dolar
- Beyaz Tahta Plus: Kullanıcı başına aylık 7,00 $
Dijital Beyaz Tahtalarla Görsel İşbirliğinizi Geliştirin
Görsel işbirliği yazılımları, çeşitli sektörlerde iletişimi devrim niteliğinde değiştirdi. Örneğin, artık dünyanın öbür ucundaki takım üyeleriyle sanal beyin fırtınası oturumları düzenleyebilirsiniz. 👋 🌎
Jamboard, önde gelen etkileşimli beyaz tahta platformlarından biridir; ancak, takımınıza sınırsız bir işbirliği deneyimi sunabilecek ClickUp Interactive Whiteboard gibi diğer dikkate değer alternatifler de bulunmaktadır.
Beyin fırtınası ve proje yönetimi söz konusu olduğunda, fikirlerinizi görsel olarak ifade etmenize, bunları takımınızla kolayca paylaşmanıza ve tüm önemli işlerinizi bir arada yönetmenize ve birbirine bağlamanıza olanak tanıyan bir araca ihtiyacınız olacaktır.
ClickUp, tüm bunları ve çok daha fazlasını tek bir yerden yapmanızı sağlar.
Güçlü ve işbirliğine dayalı Beyaz Tahta dahil olmak üzere yüzden fazla özelleştirilebilir özellik ile, siz ve takımınız her türlü projeyi başarıyla tamamlamak için ihtiyacınız olan tüm araçlara sahip olacaksınız! 🔥