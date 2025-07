2025'in En İyi 13 OneNote Alternatifi ve Rakibi (Ücretsiz ve Ücretli)

Microsoft OneNote, dijital not alma için uzun süredir kullanılan bir araçtır. Sorunsuz tasarımı, verimli not alma özellikleri ve gerçek zamanlı işbirliği ile popülerdir.

Ancak OneNote, herkese uyan tek bir çözüm değildir. Özelliklerini geliştirmek için platformla birkaç başka aracı entegre etmeniz gerekir.

Daha kapsamlı bir çözüm arıyorsanız, muhtemelen size uygun bir Microsoft OneNote alternatifi vardır. Okumaya devam edin ve ihtiyaçlarınıza uygun en iyi 13 OneNote alternatifini keşfedin.

⏰ 60 saniyelik özet İşte 2025'te denemeniz gereken en iyi OneNote alternatifleri: ClickUp: En iyi yapay zeka destekli not alma, özetleme ve işbirliği aracı En iyi yapay zeka destekli not alma, özetleme ve işbirliği aracı Google Keep: Google Çalışma Alanı kullanıcıları için en iyisi Evernote: Kapsamlı not alma ve AI transkripsiyonları için en iyisi Notion: Veri ve karmaşık projeleri yönetmek için en iyisi Obsidian: Kişisel notlar almak ve verimliliği artırmak için en iyisi Simplenote: Temel not alma için en iyisi Bear: Apple cihazlarda not almak için en iyisi Joplin: Kişisel notlar oluşturmak, düzenlemek ve saklamak için en iyisi Zoho Notebook: Multimedya içeriği ile görsel not almak için en iyisi Workflowy: Derinlemesine ve yapılandırılmış not alma için en iyisi Milanote: Görsel not alma ve proje yönetimi için en iyisi Coda: Belgeler içinde özel iş akışları ve araçlar oluşturmak için en iyisi Roam Research: Düzenli ve birbirine bağlı bir not ağı oluşturmak için en iyisi

Neden OneNote alternatiflerini tercih etmelisiniz?

OneNote, Microsoft Office kullanıcıları için harika bir uygulamadır. Ücretsizdir, kullanımı kolaydır ve yeterli miktarda bulut depolama alanı sunar. Ancak bazı dezavantajları da vardır.

Gelişmiş biçimlendirme seçenekleri yoktur : Rakiplerinden farklı olarak, Microsoft OneNote temel biçimlendirme özelliklerine sahiptir. Bu nedenle, uygulama içinde doğrudan düzgün belgeler oluşturmak zordur. Yazı tiplerini değiştirebilir, metinleri kalın, italik ve altı çizili hale getirebilirsiniz, ancak karakter aralıklarını ince ayar yapamaz veya tabloları, başlıkları ve altbilgileri karmaşık bir şekilde biçimlendiremezsiniz

Senkronizasyon sorunları : Birkaç kullanıcıya göre, OneNote senkronizasyonda güvenilir değildir. Platformlar ve cihazlar arasında bilgi senkronizasyonunu geciktirir. Bu nedenle, çevrimdışı veya birden fazla cihazdan çalışıyorsanız, iş akışınızda kesintilerle karşılaşabilirsiniz

Dağınık kullanıcı arayüzü: OneNote oldukça basittir, ancak arayüzü özellikle yeni kullanıcılar için biraz dağınıktır. Uygulamanın özelliklerini anlamak ve potansiyelini en üst düzeyde kullanmak için biraz zaman ve eğitim gerekir

🧠 Biliyor muydunuz? Microsoft OneNote, 2024'ün üçüncü çeyreğinde dünya çapında 3 milyon indirilmeyle "İndirme Sayısına Göre Dünyanın En Popüler Microsoft Uygulamaları" listesinde 13. sırada yer aldı.

En İyi 13 OneNote Alternatifi

1. ClickUp (En iyi yapay zeka destekli not alma, özetleme ve işbirliği aracı)

ClickUp Belgeleriyle Başlayın ClickUp Belgeleri ile notları ve fikirleri düzenleyin, işbirliği yapın ve notları görevlerle bağlantılandırın

Günümüzün iş dünyası bozuk. Hepimiz birbirinden bağımsız çok sayıda uygulamada çalışıyoruz ve bu durum takım verimliliğini öldürüyor. Uygulamalar arasında sürekli geçiş yapmak (notları kopyalamak, yapıştırmak, biçimlendirmek ve paylaşmak) zaman kaybına neden olur ve yanlış anlaşılma veya önemli ayrıntıların kaybolma olasılığını artırır.

ClickUp, bu sorunu kolayca çözmenize ve iş verimliliğinizi artırmanıza yardımcı olur. Basit not almaktan çok daha fazlasını yapan iş için her şeyi içeren uygulamadır. OneNote'un katı yaklaşımının aksine, ClickUp notları doğrudan proje yönetimi iş akışlarınıza ClickUp Belgeleri aracılığıyla yakalar ve entegre eder.

Fikirlerinizi ve iş akışlarınızı düzenlemenize, hiyerarşik bir yapı oluşturmak için iç içe sayfalar oluşturmanıza, tablolar eklemenize, yer imleri eklemenize ve hatta dağınık bilgileri merkezileştirmek için wiki'ler oluşturmanıza yardımcı olur. Ayrıca, Belgeler'deki çift yönlü bağlantıları kullanarak ClickUp içindeki notları ve görevleri birbirine bağlayabilirsiniz.

ClickUp Brain ile proje notlarını özetleyin, beyin fırtınası yapın ve fikirleri yakalayın

ClickUp'ın AI aracı, not alma deneyimini daha da iyileştirir. ClickUp Brain, beyin fırtınası, içerik biçimlendirme, takip ve görev yönetimi konusunda yardımcı olan akıllı bir AI asistanıdır. Uzun belgeleri, toplantı ve ders notlarını özetlemek için AI not özetleyici olarak da kullanabilirsiniz.

ClickUp Notepad, notları hızlı bir şekilde yazmak, düzenlemek ve biçimlendirmek ve girdileri izlenebilir görevlere dönüştürmek için kullanabileceğiniz mükemmel bir yardımcıdır. Ayrıca, bu notlara tarayıcıdan veya ClickUp uygulaması aracılığıyla kolayca erişebilirsiniz.

Notlar alın, fikirlerinizi kaydedin ve bunları ClickUp ile yapılacaklar listesine dönüştürün

ClickUp ayrıca notları standart bir biçimde kaydetmenize yardımcı olacak çeşitli şablonlara sahiptir. Örneğin, ClickUp Toplantı Notları Şablonu, takımınızın tartışmalarını izlemenize yardımcı olabilir.

Bu Şablonu İndirin ClickUp'ın Toplantı Notları Şablonu ile tartışmaları izleyin, notları düzenleyin ve eylem öğelerini organize edin

Bu şablonu kullanarak şunları yapabilirsiniz:

Toplantı notlarını ve eylem öğelerini düzenleyin

Tartışmaları toplantı yapısı ve yönergelerle uyumlu hale getirin

Toplantı tutanaklarınızı ve gündemlerinizi daha sonra kullanmak üzere iyi bir şekilde belgelendirin

ClickUp'ın en iyi özellikleri

İş organizasyonu : ClickUp Notepad'i kullanarak bir bilgi merkezi oluşturun ve notlarınızı ve fikirlerinizi düzenleyin

Gerçek zamanlı işbirliği : Notlar ve fikirler üzerinde işbirliği yapın ve bunları ClickUp Belgeleri ve : Notlar ve fikirler üzerinde işbirliği yapın ve bunları ClickUp Belgeleri ve ClickUp Görevleri kullanarak izlenebilir görevlere dönüştürün

İş Akışı Otomasyonu : ClickUp Brain ile not özetleme, görev atama ve daha fazlasını otomatikleştirin

Bağlamsal notlar : ClickUp Clips'i kullanarak ekranları anında kaydedin ve notlarınızla paylaşarak bağlam ekleyin

İş Akışı Görselleştirme : ClickUp Beyaz Tahtalar ile fikirler üretin, süreçleri ve iş akışlarını görselleştirin, serbestçe eskiz ve çizimler yapın

AI not alma: ClickUp'ın AI Notetaker ile otomatik toplantı özetleri, transkriptler ve eylem öğeleri alın ClickUp'ın AI Notetaker ile otomatik toplantı özetleri, transkriptler ve eylem öğeleri alın

ClickUp sınırlamaları

ClickUp zengin özelliklere sahip olduğundan, yeni kullanıcıların özelliklerini öğrenmesi zaman alabilir

ClickUp fiyatlandırması

ClickUp puanları ve yorumları

G2 : 4,7/5 (10.000'den fazla yorum)

Capterra: 4,6/5 (4.300+ yorum)

Gerçek kullanıcılar ClickUp hakkında ne diyor?

Hem not alma uygulaması hem de proje yönetimi uygulaması olması çok hoşuma gitti, hepsi tek bir yerde. Özellikleri ve yapılandırması, birden fazla projeyi takip etmeyi ve tüm görevlerin gösterge panellerini görüntülemeyi kolaylaştırıyor. Ancak, biçimlendirme biraz alışması zor ama yine de yardımcı olacak bazı harika seçenekler ve şablonlar var.

2. Google Keep (Google Çalışma Alanı kullanıcıları için en iyisi)

via Google Keep

Google Keep'in diğer Google uygulamalarıyla entegrasyonu, onu en basit ama en etkili Microsoft OneNote alternatiflerinden biri haline getiriyor. Minimalist olmasına rağmen, bu araç bir not uygulaması olarak iyi bir iş çıkarıyor.

Kullanışlı Chrome uzantısını kullanabilir veya Gmail'den erişerek notları ve bağlantıları hızlı bir şekilde kaydedebilirsiniz. Ayrıca, bu notları Gmail üzerinden paylaşabilir veya Google Dokümanlar'da üzerinde işbirliği yapabilirsiniz.

Google Keep'in en iyi özellikleri

Yapılacaklar ve alışveriş listeleri oluşturun, fikirler üretin ve bunları notlar halinde düzenleyin

Son teslim tarihlerini kaçırmamak için notlara hatırlatıcılar ekleyin

Notları kolayca bulmak için renk kodları, etiketler, filtreler ve iğneler kullanın

Google Keep sınırlamaları

Gelişmiş biçimlendirme seçenekleri yoktur

Klasörler ve etiketler gibi düzenleme özellikleri yok

Birkaç kullanıcı sık sık çökme sorunu yaşadı

Google Keep fiyatlandırması

Ücretsiz

İş Başlangıcı : Kullanıcı başına aylık 7 ABD doları

İş Standardı : Kullanıcı başına aylık 14 ABD doları

Business Plus : Kullanıcı başına aylık 22 ABD doları

Enterprise: Özel fiyatlandırma

Google Keep puanları ve yorumları

G2 : Yorum bulunmamaktadır

Capterra: 4,7/5 (200'den fazla yorum)

Gerçek kullanıcılar Google Keep hakkında ne diyor?

Genel olarak, hızlı ve verimli not alma için Google Keep'in kullanım kolaylığını seviyorum. Ses-metin özelliği harika ve kişisel hatırlatıcılar oluşturmayı çok kolaylaştırıyor. Google Keep tüm cihazlarımda çalışıyor ve mükemmel senkronizasyon sağlıyor, bu da düzenli ve verimli kalmak için ideal. Ancak, not alma için çok fazla biçimlendirme seçeneği yok.

📖 Daha Fazla Bilgi: Farklı Kullanım Durumları için Etkili Not Alma Yöntemleri (Örnekler ve Şablonlar ile)

3. Evernote (Kapsamlı not alma ve AI transkripsiyonları için en iyisi)

via Evernote

Evernote'un dijital not alma aracı, notları düzenlemek ve aramak için gelişmiş bir sistem sunar. Ses kliplerini, metinleri ve görüntüleri depolayabilir ve notlarınızı birden fazla cihazda senkronize ederek istediğiniz zaman erişebilirsiniz.

Not başlıklarını, tarihlerini, etiketlerini veya anahtar kelimeleri kullanarak herhangi bir notu, ek dosyayı veya fotoğrafı kolayca arayabilirsiniz. Evernote ayrıca Google Takvim gibi Google uygulamalarıyla sorunsuz entegrasyonlar sunarak programlarınızı ve görevlerinizi etkili bir şekilde senkronize etmenize yardımcı olur.

Evernote'un en iyi özellikleri

Tüm cihazlarda çevrimiçi notları otomatik senkronizasyon

Toplantı notlarını transkribe edin ve AI kullanarak ses, video ve görüntü dosyalarını metin dosyalarına dönüştürün

Yerleşik belge tarayıcıyla notları, belgeleri ve dosyaları tarayın

Notlarınızın içinde görevler oluşturarak yapılacaklar listesi oluşturun

Evernote sınırlamaları

Aracı öğrenmek zaman ve etkili oturumlar gerektirir

Birçok kullanıcı, notları 50 ile sınırlayan, tek bir not defteri ve aylık 250 MB yükleme sınırına sahip Evernote'un ücretsiz sürümünden memnun değil gibi görünüyor

Masaüstü sürümünün yükseltilmesi, sayfaların yavaş yüklenmesi ve diğer yazılım sorunlarına neden oldu

Evernote fiyatlandırması

Ücretsiz

Kişisel : 14,99 $/ay

Profesyonel : 17,99 $/ay

Takımlar : Kullanıcı başına aylık 24,99 $

Enterprise: Özel fiyatlandırma

Evernote puanları ve yorumları

G2 : 4,4/5 (2.000'den fazla yorum)

Capterra: 4,4/5 (8.200+ yorum)

Gerçek kullanıcılar Evernote hakkında ne diyor?

Evernote Teams ile deneyimlerim başından beri harika. Takım işbirliği ve proje yönetimi için kullanıldığı için, sayfa içinde verimliliği artırmak için pek çok özelliğe sahiptir. Çok fazla özelliği olduğu için yeni başlayanlar başlangıçta zorluklarla karşılaşabilir.

📖Daha fazla bilgi: Bir videodan profesyonel gibi notlar alma

4. Notion (Veri ve karmaşık projeleri yönetmek için en iyisi)

via Notion

Notion, son derece özelleştirilebilir çalışma alanlarıyla öne çıkan, işbirliğine dayalı bir not alma aracıdır. Notları, veritabanlarını ve proje yönetimini tek bir platformda birleştirir. Notion ile birbirine bağlı sayfalar oluşturabilir, projeleri yönetebilir ve birden fazla görünüm seçeneğiyle bilgileri düzenleyebilirsiniz.

Ayrıca, süreçleri standartlaştırmak ve notlar üzerinde işbirliği yapmak için hazır şablonlar da sunar. Ayrıca, Notion'un not alma için AI aracı, notları aramak ve çevirmek için kullanışlıdır.

Notion'un en iyi özellikleri

Öğeleri taşıyarak, düzenleyerek ve istediğiniz şekilde özelleştirerek sayfadaki içeriği düzenleyin

Blok tabanlı düzenleme sistemi ile karmaşık belgeler oluşturun

Proje performansını artırmak için gelişmiş bir bilgi yönetim sistemi oluşturun

Notion sınırlamaları

Birçok kullanıcıya göre, Notion'un öğrenme eğrisi dik ve yeni kullanıcıları zorlayabilir

Uygulama içinde bilgi bulmak zor

Çevrimdışı işlevselliği çok sınırlıdır, bu da önemli bilgilere sık sık erişmesi veya bunları düzenlemesi gereken kullanıcıları hayal kırıklığına uğratabilir

Notion fiyatlandırması

Ücretsiz

Artı : 12 $ koltuk başına/ay

İş : Koltuk başına aylık 18 $

Enterprise : Özel fiyatlandırma

Notion AI: Üye başına aylık 10 ABD doları

Notion puanları ve yorumları

G2 : 4,7/5 (5.900+ yorum)

Capterra: 4,7/5 (2.400+ yorum)

Gerçek kullanıcılar Notion hakkında ne diyor?

Belgeye notlar bırakabilmeyi sevdim. Başka biri projeye değişiklik yaptığında veya ekleme yaptığında her zaman bizi bilgilendiriyordu. Herkesi aynı sayfada tutmanın kolay bir yoluydu. Ancak Notion çok kullanıcı dostu değildi. Takımımızın programı etkili bir şekilde kullanmayı öğrenmesi biraz zaman aldı.

📮ClickUp Insight: Anketimiz, bilgi çalışanlarının işyerlerinde günde ortalama 6 bağlantı kurduğunu ortaya koydu. Bu muhtemelen e-postalar, sohbet ve proje yönetimi araçları arasında çok sayıda ping alışverişi anlamına gelir. Tüm bu konuşmaları tek bir yerde birleştirebilseydiniz ne olurdu? ClickUp ile bunu yapabilirsiniz! Projeleri, bilgileri ve sohbeti tek bir yerde birleştiren iş için her şeyi içeren bir uygulamadır. Tüm bunlar, sizin ve takımınızın daha hızlı ve akıllı çalışmanıza yardımcı olan yapay zeka ile desteklenir.

5. Obsidian (Kişisel notlar almak ve verimliliği artırmak için en iyisi)

via Obsidian

Obsidian, fikirlerinizi ve düşüncelerinizi birbirine bağlayarak bir not ağı oluşturmanıza olanak tanıyan benzersiz, ağ odaklı bir OneNote alternatifidir. Eklentilerle çeşitli özelleştirme seçenekleri sunar ve bağlantılı notlar aracılığıyla kişisel bir bilgi tabanı oluşturmanıza yardımcı olur.

Bir notu diğerine bağlamak için geri bağlantıları kullanabilir ve karmaşık düşünceleri ve araştırmaları basitleştiren birbirine bağlı bir web oluşturmak için form oluşturabilirsiniz. Obsidian, düşünce kalıplarınızı anlayabilmeniz için notlarınız arasındaki bağlantıları görselleştiren bir grafik oluşturmanıza da yardımcı olabilir.

Obsidian'ın en iyi özellikleri

Obsidian Links ile notları birbirine bağlayın, fikirleri, yerleri, kişileri, kitapları vb. birbirine bağlayın

Sınırsız bir tuval üzerinde beyin fırtınası yapın, araştırma yapın, diyagramlar oluşturun ve daha fazlasını yapın

Daha iyi işbirliği ve hesap verebilirlik için notların sürüm geçmişini izleyin

Obsidian sınırlamaları

Öğrenme eğrisi biraz dik

Önemli sayıda not ve dosya içeren büyük kasalarda çalışırken, yazılımın gezinme hızı yavaşlayabilir

Obsidian fiyatlandırması

Kişisel kullanım : Sonsuza kadar ücretsiz

Ticari kullanım: Kullanıcı başına yıllık 50 ABD doları

Obsidian puanları ve yorumları

G2 : Yorum bulunmamaktadır

Capterra: 4,8/5 (30+ yorum)

Gerçek kullanıcılar Obsidian hakkında ne diyor?

Obsidian, metin odaklı görevler için ideal ve not alma ve günlük görev izleme konusunda mükemmeldir. Ancak, form oluşturma özelliği yoktur, bu da benim için bir dezavantaj olabilir. Takım işbirliğini ayarlamak da kolay bir iş değildir; sorunsuz grup çalışması için kesintisiz entegrasyon özelliği yoktur.

6. Simplenote (Temel not alma için en iyisi)

via Simplenote

Simplenote, hızlı ve verimli not alma için sade bir uygulamadır. Notları yakalamanıza, anında arama için notları etiketlemenize ve cihazlar arasında otomatik senkronizasyon yapmanıza yardımcı olan temiz bir arayüze sahiptir. Dolayısıyla, toplantı notlarını yazmak için basitleştirilmiş OneNote alternatifleri arayan bir öğrenci veya profesyonelseniz, Simplenote harika bir seçenek olabilir.

Simplenote'un en iyi özellikleri

Yapılacaklar listelerini paylaşın, talimatları yayınlayın ve notları çevrimiçi olarak yayınlayın

Her değişiklikte notları otomatik olarak yedekleyin, böylece önceki notları izleyebilirsiniz

Markdown biçimini kullanarak notlar yazın, önizleyin ve paylaşın

Simplenote sınırlamaları

Kullanıma hazır not alma şablonları yok

Tablo özellikleri çok basit

Hiyerarşik düzen ve gelişmiş biçimlendirme özellikleri yoktur

Simplenote fiyatlandırması

Kullanılamıyor

Simplenote puanları ve yorumları

G2 : 4,2/5 (30+ yorum)

Capterra: Yeterli yorum yok

Simplenote hakkında gerçek kullanıcılar ne diyor?

İyi bir yazılım, ancak belgelerin güvenliği konusunda daha yapılacak çok şey olduğunu düşünüyorum.

📖 Daha fazla bilgi: Notları Paylaşma ve İşbirliği Yapma

7. Bear (Apple cihazlarda not almak için en iyisi)

via Bear

Bear, Apple kullanıcıları için sağlam bir OneNote alternatifi. Notları yazmak ve biçimlendirmek için Markdown dilini kullanır. Alışveriş listeleri veya proje yapılacaklar listesi olsun, notları fotoğraflar, tablolar ve listelerle kolayca düzenleyebilir, arama için esnek etiketler ekleyebilir ve Markdown düzenleyicisiyle istediğiniz gibi biçimlendirebilirsiniz. Ayrıca iCloud'u kullanarak notları cihazlar arasında birden fazla kullanıcıyla paylaşabilirsiniz.

Uygulama çok sağlam olmasa da, yazarlar, blog yazarları ve profesyoneller için estetik ve basit görsel tasarımlar oluşturabilmeleri, kitap yazabilmeleri ve hatta fikirlerini merkezi olarak depolamak için bir wiki oluşturabilmeleri açısından kullanışlıdır.

Bear'ın en iyi özellikleri

OCR arama ile resimlerin ve PDF'lerin içindeki metinleri arayın

Apple kalemi veya parmağınızla notlarınızı çizin

Notları izlemek ve önemli etiketleri sabitlemek için 250'den fazla simge arasından seçim yapın

Gizli notlarınızı gizli güvenlik özellikleriyle şifreli tutun

Sınırlamaları kabul edin

Bazı kullanıcılara göre, pro planında bile gelişmiş özellikler eksik

Yalnızca Apple cihazlarda kullanılabilir

Bear fiyatlandırması

Ücretsiz

Bear Pro: Aylık 2,99 $

Derecelendirmeleri ve yorumları inceleyin

G2 : 4,6/5 (40+ yorum)

Capterra: Yeterli yorum yok

Gerçek kullanıcılar Bear hakkında ne diyor?

Bear, yazmak için harika bir uygulama. Hafif bir uygulama olduğu için sorunsuz ve hızlı açılıyor. Yıllardır kullanıyorum ve hiç çökmedi. Düzen ve sistem de çok kolay. Sadece bir hashtag ekleyin, alt kategoriler de aynı derecede basit. Ancak, düzenleme sistemi basit olduğu için harika olsa da, daha sağlam seçeneklere ihtiyacınız varsa karmaşıklık da eksiktir. İşimde bir referans kütüphanesi oluşturmam gerekiyordu, ancak Bear'da bunu yönetmek çok karmaşık hale geldi. Ayrıca paylaşım seçenekleri de yoktu.

💡Pro İpucu: Notlarınızda tutarlı bir etiketleme sistemi kullanın ve aramaları daha hızlı ve verimli hale getirmek için projeler, kişisel, toplantılar vb. gibi daha geniş kategoriler kullanın.

8. Joplin (Kişisel notlar oluşturmak, düzenlemek ve saklamak için en iyisi)

via Joplin

Joplin, notlarınızı defterler içinde düzenlemenizi sağlayan, gizlilik odaklı, özelleştirilebilir, açık kaynaklı bir Microsoft OneNote alternatifidir. Zengin Markdown düzenleyicisini ve araç çubuğunu kullanarak estetik bir biçimde biçimlendirilmiş notlar oluşturabilir ve uçtan uca şifreleme ile bunların korunmasını sağlayabilirsiniz.

Platform, güçlü gizlilik odaklı bir not alma aracı olarak popüler olduğundan ve çizimler ve diyagramlar eklemeye izin verdiğinden, kişisel not alma için uygundur. Ayrıca, görüntüler, PDF'ler, ses dosyaları ve diğer multimedya içerikleri üzerinde de çalışabilirsiniz.

Joplin'in en iyi özellikleri

Notları biçimlendirin, cihazlar arasında senkronize edin ve kolay arama için etiketleyin

Yerleşik çizim aracıyla notlara çizimler, diyagramlar ve diğer görsel öğeler ekleyin

Notlar üzerinde işbirliği yapın, notları internette yayınlayın ve URL'yi başkalarıyla paylaşın

Joplin sınırlamaları

Joplin, sınırlı özellikleri göz önüne alındığında pahalıdır

Bazen yazılım gecikebilir ve ş akışında kesintilere neden olabilir

Joplin fiyatlandırması

Temel: 2,99 € (~3,2 $)/ay

Pro: 5,99 € (~6,5 $)/ay

Teams: 7,99 € (~8,6 $)/ay

Joplin puanları ve yorumları

G2 : Yeterli yorum yok

Capterra: Yorum bulunmamaktadır

Gerçek kullanıcılar Joplin hakkında ne diyor?

Notların organizasyon yapısını çok seviyorum, içinde defterler ve farklı notlar oluşturabilirsiniz. Ayrıca notların Markdown'da saklanmasını da seviyorum, bu sayede önizleme bölmesi sayesinde kolayca okunabiliyor ve gereksiz çöp dosyaları saklamadığı için notların boyutu da çok küçük kalıyor. Her gün kullanıyorum ve kullanımı çok kolay, günlük hayatınıza entegre etmek çok kolay. Ancak Joplin Cloud'un seçeneklerinin biraz daha ucuz olmasını dilerdim, çünkü o kadar da fazla ek özelliği yok gibi görünüyor.

9. Zoho Notebook (Multimedya içeriği ile görsel not almak için en iyisi)

via Zoho Notebook

Zoho Notebook, OneNote'a benzer bir not defteri tabanlı yapıya sahiptir, ancak not defterleri içinde notları düzenlemek için bir kart sistemi sunar. Metinler, resimler, ses dosyaları, eskizler vb. ile farklı konularda ayrı not defterleri oluşturabilirsiniz.

Ayrıca, fikirlerinizi ayrı yapışkan notlarda saklayabilir, düzenli tutabilir ve hatta kolay izleme için renk kodlarıyla işaretleyebilirsiniz. Ancak, görsel fikirler üzerinde çalışan ve sezgisel bir not alma deneyimine değer veren yaratıcı profesyoneller ve öğrenciler için en iyi sonucu verir.

Zoho Notebook'un en iyi özellikleri

Not kartları, sesli notlar, kontrol listeleri, resimler, dosyalar vb. ile not defterleri oluşturun.

Sketch kartlarıyla el yazısı notlar alın ve görsel fikirlerinizi çizimlerle aktarın

Akıllı Kartlar ile içeriği otomatik olarak not kartlarına dönüştürün

Zoho Notebook sınırlamaları

Metin biçimlendirme seçenekleri sınırlıdır

Zoho Notebook, özellikle birden fazla not kartı açarken, büyük not defterleri yüklerken veya resim eklerken çok yavaş olabilir

Zoho Notebook fiyatlandırması

Notebook Essential : 0 $

Notebook Pro : Aylık 1,99 $

İş için Not Defteri: Aylık 4,99 $

Zoho Notebook puanları ve yorumları

G2 : 4,4/5 (70+ yorum)

Capterra: 4,5/5 (80+ yorum)

Zoho Notebook hakkında gerçek kullanıcılar ne diyor?

Zoho notebook, not almayı çok kolay hale getirdi, kullanımı çok basit. Not alırken görüntüleri sürükleyebilme özelliğini seviyorum, notlarınızı renk kodlarıyla ayırmak da harika bir özellik. Ancak, uygulamayla ilgili tek sorunum, notlar için sadece 5 GB sınırlı depolama alanı sunması ve belgelerin sadece PDF veya TXT formatında olabilmesi. Bu konuda biraz iyileştirme yapılması gerekiyor.

📖 Daha fazla bilgi: Toplantılar için en iyi AI not alma uygulamaları

10. Workflowy (Derinlemesine ve yapılandırılmış not alma için en iyisi)

via Workflowy

Workflowy, yapılandırılmış not alma konusunda en iyi OneNote alternatiflerinden biridir. Madde işaretleri kullanarak büyük görevleri parçalara ayırmanıza ve bunları yapılacaklar listesine dönüştürmenize yardımcı olur.

Bu araç, bölümleri yeniden sıralamak için sürükle ve bırak fonksiyonu gibi harika ana hat oluşturma özelliklerine sahiptir, bu da makale ana hatlarını oluşturmayı kolaylaştırır. Ayrıca, Workflowy, görevlerinize odaklanmanıza yardımcı olan yakınlaştırma/uzaklaştırma özellikleriyle birlikte gelir.

Workflowy'nin en iyi özellikleri

Mirror (canlı kopya) ile bir görevin veya metnin birden çok sürümünü oluşturun ve bunları gerçek zamanlı olarak otomatik olarak güncelleyin

Dikkatinizi dağıtmayan bir arayüz için notlarınızı yakınlaştırın ve sadece ilgili kısma odaklanın

Madde işaretlerini görevlere veya yapılacak öğelere dönüştürün, görevleri yer imlerine ekleyin ve kolay erişim için gruplandırın

Workflowy sınırlamaları

Bazı kullanıcılar arayüzü biraz hantal buluyor ve bir görev içinde öğeleri taşımak zorlu bir iş

Sınırlı biçimlendirme seçenekleri. Örneğin, notları ayırt etmek için daha büyük başlıklar veya stil seçenekleri yoktur

Ücretsiz sürümde aylık 100 MB dosya yükleme sınırı ve aylık madde işareti sınırı vardır

Workflowy fiyatlandırması

Temel : Ücretsiz

Workflowy Pro: 8,99 $/ay

Workflowy puanları ve yorumları

G2 : 4,5/5 (25+ yorum)

Capterra: Yeterli yorum yok

Gerçek kullanıcılar Workflowy hakkında ne diyor?

Genel olarak, Workflowy'nin, yönetmek istediğiniz tek şey yapılacaklar listesi, hedefleriniz veya Twitter gönderileri gibi az miktarda metinse harika bir araç olduğunu düşünüyorum. Ancak, çok sayıda paragraf, resim, video vb. kullanmanız gerekiyorsa değeri önemli ölçüde düşer.

11. Milanote (Görsel not alma ve proje yönetimi için en iyisi)

via Milanote

Milanote, yaratıcı profesyoneller için ideal bir dijital not alma uygulamasıdır. OneNote, not almaya daha doğrusal bir yaklaşım sunarken, Milanote, fikirlerinizi düzenlemenize, gerçek zamanlı olarak işbirliği yapmanıza ve düşüncelerinizi ifade eden görsel panolar oluşturmanıza olanak tanıyan serbest biçimli esnek arayüzüyle popülerdir.

Pazarlama veya tasarım uzmanıysanız ya da yaratıcı projeler üzerinde çalışan bir öğrenciyseniz, bu OneNote alternatifi size ideal zihin haritalama özellikleriyle en iyi mood board benzeri deneyimi sunabilir.

Milanote'un en iyi özellikleri

Sürükle ve bırak tuvaliyle fikirleri ve içeriği istediğiniz gibi düzenleyin

Tek bir platformda notlar yazın ve düzenleyin, dosya ve görüntü yükleyin ve görevleri yönetin

Milanote web kesici ile web sitelerinden ilham ve fikirleri kaydedin

Milanote sınırlamaları

Bu araçta takvim özelliği bulunmadığından notları ve görevleri düzenlemek ve planlamak zor olabilir

Ücretsiz sürüm 100 not, resim veya bağlantı ile sınırlıdır ve yalnızca 10 dosya yüklemesi yapılabilir

Milanote fiyatlandırması

Ücretsiz

Kişi başına ödeme: 12,50 $/ay

Takım: 10 kişiye kadar aylık 49 $

Milanote puanları ve yorumları

G2 : 4,5/5 (40+ yorum)

Capterra: 4,7/5 (50'den fazla yorum)

Gerçek kullanıcılar Milanote hakkında ne diyor?

Kullanım kolaylığı ve esnekliği çok hoşuma gidiyor. Çeşitli "kartları" istediğiniz gibi serbestçe taşıyabilmek, onu birçok farklı amaç için kullanışlı hale getiriyor. Düzenli olmayı seven benim gibi yaratıcı kişiler için çok yararlı. Ancak, telefon uygulamasında panolarınızı görüntülemek o kadar kolay değil çünkü kartlar rastgele bir sırayla görünüyor.

via Coda

Coda, tablolar, grafikler, sayfalar ve alt sayfalar, resimler, bağlantılar ve diğer dinamik öğelerle etkileşimli belgeler oluşturmanıza olanak tanır. Ayrıca veritabanlarını yönetebilir, takım performanslarını izleyebilir ve görev atamaları için işbirliği yapabilirsiniz.

Kısacası, Coda, belge düzenleme ve veritabanı özelliklerini bir araya getiren ve kurumsal takımlar için son derece özelleştirilebilir ortamlarda çalışmak için en uygun olan, sağlam özelliklere sahip bir not alma ve görev yönetimi aracıdır.

Coda'nın en iyi özellikleri

İşbirliği alanlarında metin notları, resimler, açıklama notları, daraltılabilir içerik vb. içeren belgeler oluşturun

Stratejilerden programlara ve şirket politikalarına kadar tüm bilgileri iç içe geçmiş sayfalarda merkezileştirin

Coda AI ile verileri görüntüleyin ve izleyin, otomasyon ayarlayın, tekrarlayan görevleri delege edin vb

Coda sınırlamaları

Büyük veri kümelerine sahip belgeler yükleme nedeniyle çökebilir ve bu da önemli verilerin kaybolmasına neden olabilir

Basit özelliklerin kullanımı zor. Örneğin, tablolardaki verileri düzenlemek kafa karıştırıcı

Formül ve otomasyonları ayarlamak için kodlama bilgisi gerekir

Coda fiyatlandırması

Ücretsiz

Pro : Belge oluşturucu başına aylık 12 $

Takım : Belge oluşturucu başına aylık 36 $

Enterprise: Özel fiyatlandırma

Coda puanları ve yorumları

G2 : 4,7/5 (450+ yorum)

Capterra: 4,6/5 (90+ yorum)

Gerçek kullanıcılar Coda hakkında ne diyor?

Şimdiye kadar ihtiyacımız olan her şeyi karşılayabilecek harika sayfalar oluşturmak için kolaylık ve karmaşıklık arasındaki dengeyi çok seviyorum. Google Haritalar gibi karmaşık şeyleri çok kolay bir şekilde oluşturmaya yardımcı olan harika bağlayıcıları var. Özelleştirmeler formüllerle kolayca kullanılabilir ve günlük kullanımımız için çok kullanıcı dostu hissettiren ayrıntılı bir kullanıcı deneyimi eklemeye olanak tanır. Ancak, bazı temel özellikler sezgisel değildir, örneğin tablolar oldukça kafa karıştırıcıdır. İstenen düzeyde nasıl kullanılacağını anlamak için birçok Coda ipucu videosunu izlemek zorunda kaldım, bu yüzden oluşturduğum bazı belgelere entegre etmek zor oldu.

📖 Daha fazla bilgi: Düzenli olmak için en iyi belge yönetim yazılımları

13. Roam Research (Düzenli ve birbirine bağlı notlar ağı oluşturmak için en iyisi)

via Roam Research

Roam Research, notları, ilgili sayfaları ve blokları birbirine bağlamak için kullanabileceğiniz çift yönlü bağlantıları ile bilinir. Sayfa düzenlemelerini izleyebilir ve / komutunu kullanarak yapılacaklar, metin düzenleme araçları, canlı zamanlayıcı vb. gibi ilgili blokları ekleyebilirsiniz.

En iyi yanı ne mi? Roam, notlarınızı düğümler ve geri bağlantılar olarak temsil eden bir grafik görünümü sunarak kozmik bir ağ oluşturur. Aracın öğrenme eğrisi dik olsa da, grafik görünümü notların bağlantılarını keşfetmenize, kaynaklarını izlemenize ve içgörüler elde etmenize yardımcı olabilir.

Roam Research'ün en iyi özellikleri

Notları birbirine bağlamak ve tarayıcıdan tüm cihazlarda erişmek için çift yönlü bağlantılar kullanın

Dağınık bilgi ve fikirleri bir grafik veritabanında düzenleyin

Topluluk tarafından geliştirilen üçüncü taraf eklentilere erişerek Roam Depot ile yeni grafik işlevleri ekleyin

Roam Research sınırlamaları

Birçok kullanıcı Roam'un fiyatlandırma modelini beğenmiyor. Sunduğu özelliklere kıyasla karmaşık ve pahalıdır

Yazılım, büyük veritabanlarını yönetirken yavaşlayabilir

Roam Research fiyatlandırması

Pro : Aylık 15 $

Believer: 8,33 $/ay

Roam Research puanları ve yorumları

G2 : Yeterli yorum yok

Capterra: Yeterli yorum yok

Gerçek kullanıcılar Roam Research hakkında ne diyor?

Roam, beni ağ bağlantıları ve bu harika not alma yöntemiyle tanıştırdı. Her şey yerinde ve rastgele özelliklerle zaman kaybetmiyorsunuz. Basit ve temiz not alma. Ancak, piyasadaki diğer araçlarla karşılaştırıldığında fiyatlandırma modelini beğenmiyorum.

ClickUp ile AI destekli not alma özelliğini deneyin

Not almak kolay bir iş gibi görünebilir, ancak öyle değildir. Birden fazla projeyle uğraşırken ve çok fazla notunuz olduğunda, işleri kolaylaştıracak bir çözüme ihtiyacınız vardır.

OneNote, notları kaydetmek için harikadır ve Microsoft ekosistemiyle sorunsuz bir şekilde entegre olur, ancak gelişmiş özelliklerinin eksikliği kullanıcıları alternatifler aramaya yöneltir.

Birkaç sağlam OneNote alternatifini ele aldık. Ve şimdi son karar sizin. İhtiyaçlarınızı değerlendirin ve tüm kutuları işaretleyen aracı seçin. Basit bir not alma aracına ihtiyacınız varsa, Simplenote'u düşünebilirsiniz. Görsel not alma için Milanote veya Zoho Notebook'u düşünebilirsiniz. Ancak, işbirliği özelliklerine sahip her şeyi içeren bir uygulama arıyorsanız, ClickUp'ı seçin.

ClickUp, notlar alabileceğiniz, fikirleri belgeleyebileceğiniz, beyin fırtınası yapabileceğiniz ve hatta uygulamalar arasında geçiş yapmadan bu fikirleri uygulayabileceğiniz entegre bir platform sunar. ClickUp'ı keşfetmeye hazır mısınız? Bugün ücretsiz kaydolun! 🏃‍♂️‍➡️