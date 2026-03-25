Google Forms ve Microsoft Forms: Hangisi Daha İyi?

Google Forms'u kullandınız. Muhtemelen Microsoft Forms'u da kullandınız. Bu araçlar basit, ücretsiz ve tam da vaat ettiklerini yapıyor: yanıtları topluyor.

Ancak sorun da bu. Veri topluyorlar, ancak kendi arayüzleri içinde bu verilerle işlem yapmanıza izin vermiyorlar. Bir gönderi geldiğinde, birinin yine de o verileri bir yere aktarması, görevler oluşturup izlemesi ve bundan sonra ne olacağını belirlemesi gerekiyor. Her seferinde.

Deloitte'a göre, yalnızca uygulama arasında geçiş yapmak çalışanlara yılda 32 gün zaman kaybettiriyor. Formun gönderilmesi ile eylemin gerçekleştirilmesi arasındaki her manuel adım bu sayıyı daha da artırıyor.

Peki, hangi form oluşturucu gerçekten kullanmaya değer? Ve daha iyisi var mı? Bu kılavuz, Google Forms ile Microsoft Forms'u özellikler, entegrasyonlar ve ş akışı uygunluğu açısından karşılaştırıyor. Ek olarak, her iki form oluşturucunun da kapatamadığı boşluğu doldurmak için ClickUp Forms'un devreye girdiğini de göstereceğiz.

ClickUp'ta yazılımları nasıl değerlendiriyoruz

Google Forms ve Microsoft Forms'a Genel Bakış

Kararınız, takımınızın mevcut yazılım ekosistemine ve basit bir araca mı yoksa daha derin kurumsal entegrasyonlar ve güvenlik sunan bir araca mı ihtiyacınız olduğuna bağlı olacaktır.

Bu hızlı karşılaştırma, hangisinin ihtiyaçlarınıza en uygun olduğunu gösterir.

Özellik / Kategori Google Forms Microsoft Forms 🌟 Bonus: ClickUp Forms En uygun olduğu durumlar Google Çalışma Alanı entegrasyonlarına sahip hızlı ve ücretsiz anketlere ihtiyaç duyan bireyler, eğitimciler ve küçük takımlar Gelişmiş güvenlik, analitik ve kapsamlı Microsoft 365 entegrasyonları gerektiren kurumsal takımlar Verileri anında izlenebilir eyleme dönüştürmesi gereken her boyutlardaki takım Takım boyutu Bireylerden küçük takımlara kadar; Google Çalışma Alanı planlarıyla ölçeklenebilir Halihazırda Microsoft 365'i kullanan küçük ve kurumsal takımlar Bireylerden kurumsal işletmelere Ekosistem Google Çalışma Alanı (Sheets, Drive, Gmail) Microsoft 365 (Excel, Teams, SharePoint, Power BI) ClickUp’ın birleşik dijital çalışma alanı (Görevler, Belgeler, Sohbet, ClickUp Brain) Soru türleri Dosya yükleme, tarih/saat ve çoktan seçmeli tablolar dahil 12'den fazla tür NPS, sıralama ve Likert ölçekleri dahil olmak üzere sekiz tür İhtiyaçlarınıza uyum sağlayan çok sayıda Özel Alan türü Özelleştirme Temel temalar, renkler ve başlık resimleri; sınırlı markalama Yönetici ayarları aracılığıyla profesyonel temalar ve kurumsal markalama Marka renkleri ve temalarıyla tamamen özelleştirilebilir Koşullu mantık Bölüm tabanlı dalma Soru düzeyinde dalları göster/gizle Gelişmiş çoklu koşul mantığı (Göster/Gizle/Zorunlu) İşbirliği Herhangi bir Google hesabıyla gerçek zamanlı ortak düzenleme Microsoft 365 hesapları içinde işbirliği ClickUp içinde işbirliği Analitik Google E-Tablolar entegrasyonu ve temel grafikler Yerleşik analizler, Excel'e aktarma ve Power BI entegrasyonları ClickUp gösterge panelleri ve yapay zeka ile gelişmiş analitik Erişim Google hesabı gereklidir Microsoft 365 aboneliği gereklidir Ücretsiz ClickUp hesabı gereklidir AI yetenekleri Gemini: Form oluşturmama yardım et; açık uçlu metin özeti Copilot: Otomasyonlu akış önerileri; çok dilli taslak oluşturma ClickUp Brain: Anında form oluşturma ve otomatik veri analizi Görev oluşturma Manuel (veya Zapier/Gemini komut dosyaları aracılığıyla) Manuel mi yoksa Power Automate kurulumu mu gerekiyor? Yerel ve otomatik; gönderiler eyleme geçirilebilir görevlere dönüşür Harici dosyalar Yerel destek (Drive'a kaydeder) Harici yüklemeleri destekler (belirli bir OneDrive yapılandırması gerekir) Yerel destek (ek dosyalar belirli ClickUp görevinde bulunur)

Google Formlar'a Genel Bakış

Anket oluşturmanız gerekiyor, ancak karmaşık bir araç için bütçeniz veya zamanınız yok mu? Google Forms bu durum için idealdir. Google hesabınız üzerinden kolayca erişilebilir ve basitlik ve hız için tasarlanmıştır.

Google Çalışma Alanı ekosisteminin bir parçası olduğu için, halihazırda Sheets, Drive ve Gmail'i kullanan takımlar için doğal bir uzantı gibi hissettiriyor.

Avantajları:

Kolay erişim: Google hesabı olan herkes tarafından kullanılabilir, bu da bireyler, eğitimciler ve küçük takımlar için erişilebilir olmasını sağlar. Özellik kısıtlamaları veya deneme dönemleri yoktur; her şey ilk günden itibaren çalışır

Gerçek zamanlı işbirliği: Birden fazla kullanıcı, anında senkronizasyon sayesinde formları aynı anda düzenleyebilir. Bu, Google Dokümanlar'da bulduğunuz gerçek zamanlı Birden fazla kullanıcı, anında senkronizasyon sayesinde formları aynı anda düzenleyebilir. Bu, Google Dokümanlar'da bulduğunuz gerçek zamanlı takım işbirliğiyle aynıdır; böylece ekibiniz, dosyaları ileri geri gönderip almadan birlikte anketler oluşturabilir.

Google E-Tablolar entegrasyonu: Yanıtlar, bağlı bir e-tabloya otomatik olarak aktarılır. Bu, gönderiler geldikçe güncellenen canlı bir veritabanı oluşturur; böylece verileri manuel giriş yapmadan analiz edebilirsiniz

Geniş soru biçimleri: Belge toplamak için dosya yükleme, karmaşık seçimler için çoktan seçmeli tablolar ve zamanlama için tarih/saat seçiciler dahil olmak üzere birçok soru biçimini destekler

Üçüncü taraf eklentiler: Özel iş akışları ve entegrasyonlar için fonksiyonu genişletmek üzere yüzlerce Özel iş akışları ve entegrasyonlar için fonksiyonu genişletmek üzere yüzlerce üçüncü taraf Google eklentisine erişebilirsiniz. Zapier veya Slack gibi araçlara bağlantı kurarak form verilerinizi istediğiniz yere aktarabilirsiniz.

Dezavantajları:

Sınırlı tasarım kontrolü: Renkleri, yazı tiplerini ve başlık resimlerini markanıza uyacak şekilde özelleştirebilirsiniz, ancak özel CSS veya gelişmiş düzen kontrolü yoktur. Formlarınızın web sitenizin kusursuz bir uzantısı gibi görünmesi gerekiyorsa, kendinizi kısıtlanmış hissedeceksiniz

Temel koşullu mantık: Dalanma bölüm tabanlıdır; bu da farklı kullanıcı yolları için ayrı bölümler oluşturmanız gerektiği anlamına gelir. Çok yollu bir anket oluşturuyorsanız bu durum biraz hantal hale gelebilir

Yerel ödeme işleme özelliği yok: Ödeme veya bağış toplamak istiyorsanız, üçüncü taraf entegrasyonlarına güvenmeniz gerekecek. Bu araç, parayı kendi başına yönetemez.

Özel bir mobil uygulama yok: Mobil tarayıcıdan formlara erişebilir ve form oluşturabilirsiniz, ancak deneyim o kadar sorunsuz değildir

📮 ClickUp Insight: Takımların %44'ü, herhangi bir resmi önceliklendirme süreci olmaksızın sorunları anında çözüyor. Bir sorunu hızlı bir şekilde çözmek verimlilik hissi yaratır, ancak aciliyet, takımın etkili bir çözüm sunma yeteneğini kolayca gölgede bırakabilir. İhtiyacınız olan şey, gelen sorunları yapılandırılmış bir kabul süreci üzerinden yönlendiren bir sistemdir. ClickUp Forms, gerekli bağlamı önceden yakalayabilirken, bir Süper Temsilci, gönderileri önceliklendirebilir, ciddiyetini değerlendirebilir ve iş başlamadan önce talebi doğru sahibine veya kuyruğa yönlendirebilir.

💡 Profesyonel İpucu: Formun gönderilmesi ile eylemin gerçekleştirilmesi arasındaki her ekstra adım, analiz sürecini zorlaştırır. Tek bir platformda formlar oluşturmak, analiz etmek ve takip etmek için dünyanın ilk Birleşik AI Çalışma Alanı olan ClickUp'ı kullanın.

Microsoft Forms'a Genel Bakış

Microsoft Forms şu durumlarda iyi bir seçimdir:

Takımınız Microsoft 365 paketini kullanıyor ve aynı dili konuşan bir form oluşturma aracına ihtiyaç duyuyor

Hassas verilerle çalışıyorsunuz ve kurumsal güvenlik standartlarını karşılamayan bir aracı kullanma riskini göze alamazsınız

Güvenlik, uyumluluk ve Teams, SharePoint ve Power BI gibi takımınızın halihazırda kullandığı araçlarla derin entegrasyona öncelik verir. Abonelik gerektirmesine rağmen, çoğu Microsoft 365 iş planına zaten dahildir.

Avantajları:

Microsoft 365 ile derin entegrasyonlar: Excel, Teams ve SharePoint ile sorunsuz bir şekilde bağlantı kurar. Formları doğrudan bir Teams kanalına veya SharePoint sitesine yerleştirebilir, böylece her şeyi tek bir ekosistemde tutabilirsiniz

Anketler için gelişmiş soru türleri: Yerleşik Net Promoter Score (NPS), sıralama ve Likert ölçeği soruları içerir. Bunlar iş geri bildirimi için tasarlanmıştır ve müşteri memnuniyeti veya Yerleşik Net Promoter Score (NPS), sıralama ve Likert ölçeği soruları içerir. Bunlar iş geri bildirimi için tasarlanmıştır ve müşteri memnuniyeti veya çalışan bağlılığı anketleri oluştururken zamandan tasarruf etmenizi sağlar

Soru düzeyinde dallanma mantığı: Koşul mantığı sayesinde, kullanıcının yanıtlarına göre tek tek soruları gösterebilir veya gizleyebilirsiniz. Onlarca bölüm oluşturmanıza gerek kalmadan daha gelişmiş ve kişiselleştirilmiş anket yolları oluşturabilirsiniz

Kurumsal güvenlik: ISO 27001 sertifikası ve Gelişmiş Tehdit Koruması ile birlikte gelir. Ayrıca piyasadaki en iyi FERPA ve HIPAA uyumlu form oluşturuculardan biridir. BT yöneticileri, tüm kuruluş için paylaşım ayarlarını ve veri saklama süresini kontrol edebilir

Yerleşik analizler: Aracın içinde doğrudan grafikler ve çizelgelerle gerçek zamanlı yanıt görselleştirmesi elde edersiniz. Daha gelişmiş raporlama için doğrudan Power BI ile bağlantı kurabilirsiniz.

Dezavantajları:

Abonelik gereklidir: İş amaçlı kullanım için Microsoft 365 aboneliği gereklidir; bu durum, Microsoft ekosistemi dışındaki takımlar için erişimi sınırlayabilir.

Sınırlı soru çeşitliliği: Genel olarak Google Formlar'dan daha az soru türü sunar. Dosya yükleme özelliği desteklenir, ancak yalnızca kurum içi katılımcılar için geçerlidir. Formunuz kurum dışındaki kişilere açıksa, bu seçenek ortadan kalkar

Tasarım kısıtlamaları: Google Forms'a göre daha az özelleştirme seçeneği sunar. Formlar profesyonel görünse de, genellikle çok tekdüze bir görünüme sahiptir.

Büyük ölçekte özellik sınırlamaları: Forms, ticari planlarda 5.000.000'e kadar yanıt toplayabilir. Ancak özet grafikler, bireysel yanıt görüntüleme ve sonuç paylaşımı gibi bazı özellikler, 1.050.000 yanıtın ardından çalışmayı durdurur. Yüksek hacimli anketler için bir geçici çözüm gerekecektir

Google Forms ve Microsoft Forms Özellik Karşılaştırması

Her iki araç da temel bir "bize ulaşın" formu oluşturabilir, ancak daha karmaşık anketler oluşturmaya başladığınızda aralarındaki farklar ortaya çıkar. Ya da bunları takımınızın akışlarını yönetme şekline uydurmaya çalıştığınızda.

Kullanım kolaylığı ve arayüz

Kullanımı zor bir arayüz, beş dakikalık bir görevı 30 dakikalık bir baş ağrısına dönüştürebilir. Bu nedenle, her zaman sorunsuz bir kullanıcı deneyimini öncelikli tutmalısınız.

Google Forms inanılmaz derecede sezgiseldir. Arayüzü sade ve minimalisttir ve çoğu kişi talimatlara ihtiyaç duymadan ilk formunu oluşturabilir. Sürükle ve bırak düzenleyicisi doğal bir his verir ve önizleme modu, yanıtlayanlara görecekleri içeriği anında gösterir.

Microsoft Forms modern ve şık bir görünüme sahiptir, ancak yeni kullanıcılar için biraz karmaşık gelebilir. Birden fazla seçenek aynı anda görünür; bu, güçlü bir özellik olmakla birlikte kafa karıştırıcı da olabilir. Diğer Microsoft 365 uygulamalarına alışkınsanız kendinizi evinizde hissedeceksiniz, ancak başka bir ekosistemden geçiş yapıyorsanız öğrenme eğrisi daha diktir.

🏆 Sonuç: Google Forms kazanıyor. Öğrenmesi daha hızlı, gezinmesi daha kolay ve dakikalar içinde oluşturmaya başlayabilirsiniz. Önceden deneyim gerekmez.

Soru türleri ve şablonlar

Formunuzun toplayabileceği verilerin kalitesini neyin belirlediğini tahmin edin. Evet, doğru! Sorabileceğiniz soru türleri.

Sıralı bir liste veya derecelendirme ölçeğine ihtiyacınız olduğunda, basit bir metin alanı yeterli olmaz.

Google Forms, 12'den fazla soru türü sunar:

Kısa cevap

Paragraf

Çoktan seçmeli

Onay kutuları

Açılır menü

Dosya yükleme

Doğrusal ölçek

Değerlendirme

Çoktan seçmeli tablo

Onay kutusu tablosu

Tarih

Zaman

Dosya yükleme seçeneği, özgeçmişleri, resimleri veya proje dosyalarını doğrudan toplamanıza olanak tanıyan önemli bir avantajdır.

Microsoft Forms, iş odaklı sekiz soru türü sunar.

Seçim

Metin

Değerlendirme

Tarih

Sıralama

Likert

Dosya yükleme

Net Promoter Score (NPS)

Yerleşik NPS ve Likert ölçeği seçenekleri, müşteri veya çalışan geri bildirim anketleri düzenleyen herkes için büyük zaman tasarrufu sağlar. Sıralama sorusu, Google Forms'da bulunmayan kullanışlı bir özelliktir.

Artık Google Formlar, katılım teyitleri, anketler ve geri bildirim toplama için kullanışlı şablonlar da sunuyor. Bu şablonları sıfırdan özel hale getirmek daha kolay ve Sheets ile Drive'a doğal bir şekilde entegre oluyorlar.

Öte yandan Microsoft Forms, Teams, SharePoint ve Excel ile derinlemesine entegre olan, daha zengin ve rol özel şablonlar (İK, testler, onaylar, işe alım) sunar.

🏆 Sonuç: Kullanım amacınıza bağlı olarak berabere. Google Forms daha fazla soru çeşidi sunarken, Microsoft Forms ciddi anket oluşturucuların takdir edeceği NPS ve sıralama gibi soru türleriyle karşılık veriyor.

Özelleştirme ve tasarım

Formunuzun görünümü, yanıt oranlarını ve markanızın ne kadar profesyonel algılandığını etkileyebilir. Ne yazık ki, bu iki aracın da oldukça sınırlı olduğu bir alandır.

Google Forms ile tema galerisinden seçim yapabilir, özel renkler seçebilir ve bir başlık resmi ekleyebilirsiniz. Markanızın renk paletine uyacak şekilde ayarlayabilirsiniz, ancak her zaman bir Google Formu gibi görünecektir. Özel CSS veya gelişmiş düzen değişiklikleri için bir seçenek yoktur.

Diğer yandan, Microsoft Forms, yönetici ayarları aracılığıyla kuruluş genelinde markalaşmayı destekler. Bu, bir BT yöneticisinin, şirket içinde oluşturulan tüm formların tutarlı ve profesyonel bir görünüme sahip olmasını sağlayan ön tanımlı bir tema ayarlayabileceği anlamına gelir. Ancak, bireysel özelleştirme, Google Forms'a kıyasla daha da sınırlıdır.

🏆 Sonuç: Google Forms, çok az bir farkla kazanıyor. Her iki araç da gerçek anlamda marka esnekliği sunmuyor, ancak Google, bireysel kullanıcılara bir BT yöneticisine başvurmaya gerek kalmadan daha fazla kontrol imkanı sağlıyor.

Entegrasyon ve işbirliği

Bir form oluşturucunun kalitesi, kullandığınız diğer araçlarla bağlantı kurma yeteneğiyle ölçülür. Form verileriniz bir siloda hapsolursa, pek bir işe yaramaz.

Google Forms, Google Çalışma Alanı ile mükemmel bir şekilde entegre olur. Yanıtlar doğrudan Google E-Tablolar'a aktarılır, formları Google Sites'a yerleştirebilirsiniz ve paylaşım, Google Drive izinleri aracılığıyla yönetilir. Diğer her şey için, Google Forms'u 8.000'den fazla başka uygulamaya bağlayan Zapier vardır.

Microsoft Forms, Microsoft 365 ekosistemiyle derin entegrasyon için tasarlanmıştır. Formları Teams kanallarına yerleştirebilir, Power Automate ile karmaşık iş akışlarını otomasyonla otomatikleştirebilir ve Power BI'da gösterge panelleri oluşturabilirsiniz. Entegrasyon kapsamlıdır, ancak Microsoft ekosistemi içinde kaldığınızda en iyi şekilde çalışır.

Gerçek zamanlı işbirliği için Google Forms daha fazla esneklik sunar. Google hesabı olan herkes bir formu birlikte düzenlemeye davet edilebilir; bu da dış ortaklarla veya serbest çalışanlarla çalışmak için idealdir.

🏆 Sonuç: Ekosisteminize bağlıdır. Takımlar arası ve harici işbirliği için Google Forms daha iyi bir seçimdir. Zaten Teams, SharePoint ve Power Automate kullanıyorsanız, Microsoft Forms açık ara en iyi seçimdir.

Analitik ve raporlama

Veri toplamak ilk adımdır. Verileri anlamanız da gerekir. Her iki araç da yanıtlarınızı analiz etme yöntemleri sunar, ancak farklı yaklaşımlar izler.

Google Forms, entegre edilmiş basit grafikler ile yanıtların temel bir özetini sunar. Gerçek bir analiz yapmak istiyorsanız, "Yanıtları Sheets'te görüntüle" özelliğini kullanmanız gerekir. Bu, formülleri kullanabileceğiniz, pivot tablolar oluşturabileceğiniz ve verileri görselleştirmek için özel grafikler oluşturabileceğiniz, anlık olarak güncellenen bir elektronik tablo oluşturur.

Microsoft Forms, daha kapsamlı yerleşik analizler sunar. Forms arayüzünden hiç çıkmadan grafikleri, özet istatistikleri ve yanıt dağılımlarını görebilirsiniz. Daha ayrıntılı analizler için verileri Excel'e aktarabilir veya doğrudan Power BI'ye bağlantı kurarak proje raporları oluşturabilirsiniz.

Google Forms, erişilebilirlik, takım arkadaşlarıyla birlikte çalışma ve halihazırda Google Çalışma Alanı kullanan takımlar için daha uygundur. Microsoft Forms ise kurumsal güvenlik, gelişmiş anket soru türleri ve Microsoft 365'i standart olarak kullanan kuruluşlar için daha uygundur.

🏆 Sonuç: Microsoft Forms kazanıyor. Yerleşik analiz özellikleri kullanıma hazır halde daha gelişmiş ve Power BI bağlantısı, gerçek raporlamaya ihtiyaç duyan takımlar için çok daha fazla olanak sunuyor.

🔎 Biliyor muydunuz? Daha iyi raporlama, ancak eyleme yol açtığında anlamlıdır. Gartner'ın araştırmasına göre , çalışanların yalnızca %8'i halihazırda kullandıkları araçlardan elde edilen verimlilik artışını tam olarak değerlendiriyor. Doğru form aracı yardımcı olur, ancak veriler gerçekten anlamlı bir şekilde kullanıldığında!

Google Forms mu, Microsoft Forms mu seçmelisiniz?

Kararınızı verirken bu çerçeveyi kılavuz olarak kullanın.

Aşağıdaki durumlarda Google Forms'u seçin:

Zaten Google Çalışma Alanı kullanıyorsunuz ve Sheets, Drive ve Gmail ile bağlantı kuran formlar mı istiyorsunuz?

Ek yazılım satın almadan erişilebilen bir form oluşturucuya ihtiyacınız var

Özel ş akışları için çok geniş bir üçüncü taraf eklenti aralığına erişmek istiyorsunuz

Microsoft hesabı olmayan harici kullanıcılarla işbirliği yapmanız gerekiyor

Kuruluşunuz dışındaki katılımcılardan dosya yüklemelerini toplamanız gerekiyor

Aşağıdaki durumlarda Microsoft Forms'u seçin:

Microsoft 365 ile çalışan bir kurumsal ortamdasınız

Kurumsal düzeyde güvenlik ve uyumluluk özelliklerine ihtiyacınız var

Müşteri veya çalışan geri bildirimi için yerleşik NPS sorularına ihtiyacınız var

Verilerinizi dışa aktarmadan yerleşik analiz özelliklerinden yararlanmak istiyorsunuz

Kuruluşunuz, tüm araçlarda tutarlı bir görünüm ve hisse değer veriyor

Aşağıdaki durumlarda alternatifleri değerlendirin:

Her iki aracın sunduklarının ötesine geçen gelişmiş koşullu mantığa ihtiyacınız var

Görevleri otomatik olarak oluşturan ve projeleri güncelleyen formlar mı istiyorsunuz?

Özel tasarım kontrolü ile tamamen markalı bir deneyime ihtiyacınız var

Form yanıtlarını manuel olarak kopyalayıp proje yönetimi aracınıza yapıştırmaktan bıktınız mı?

🎥 Bonus: Google Forms'a daha iyi alternatifler mi arıyorsunuz? Bu video tam size göre

Google Forms ve Microsoft Forms dışında form oluşturma seçeneklerini araştırıyorsanız, bu video iş akışınızın ihtiyaçlarına daha uygun olabilecek birkaç güçlü alternatifin ayrıntılarını ele almaktadır.

ClickUp Forms: Google Forms ve Microsoft Forms'a Daha Güçlü Bir Alternatif

Hem Google Forms hem de Microsoft Forms'un en büyük sorunu, veri toplama ile eylem arasında yarattıkları uçurumdur. Form verileriniz bir yerde, işiniz ise başka bir yerde bulunur.

Bu kopukluk, bizim " İş Dağınıklığı" olarak adlandırdığımız duruma yol açar: iş faaliyetlerinin birbirinden kopuk araçlar ve sistemler arasında parçalanması.

ClickUp Forms, işinizin zaten yapıldığı yerde çalışarak bu sorunu çözer. Her gönderi otomatik olarak bir görev haline gelir; tüm bağlamı korunur, doğru kişiye atanır ve harekete geçmeye hazır hale gelir.

Yanıtları otomatik olarak eyleme geçirilebilir görevlere dönüştürmek istediğinizde ClickUp Forms'u kullanın

ClickUp Forms ile şunları elde edersiniz:

AI destekli form oluşturma: Boş bir sayfa ile uğraşmayın. ClickUp'ın kendi AI katmanı olan Boş bir sayfa ile uğraşmayın. ClickUp'ın kendi AI katmanı olan ClickUp Brain'e neyi toplamak istediğinizi söyleyin, o da hedeflerinize göre yapılandırılmış tamamlanmış bir form oluştursun

Sürükle-bırak tasarım döngüsünü bir kenara bırakın; ClickUp Brain'i kullanarak saniyeler içinde bir ClickUp formu oluşturun

Yerel proje yönetimi entegrasyonu: Bir yanıt ClickUp Formu aracılığıyla gönderildiğinde, bağlı/seçilen projede otomatik olarak bir ClickUp Görevi oluşturabilir. Form verileri görev açıklamasını ve Bir yanıt ClickUp Formu aracılığıyla gönderildiğinde, bağlı/seçilen projede otomatik olarak bir ClickUp Görevi oluşturabilir. Form verileri görev açıklamasını ve ClickUp Özel Alanlarını doldurur, böylece manuel aktarım gerekmez. Yeni bir BT talebi veya hata raporu anında eyleme geçirilebilir bir öğeye dönüşür ve son teslim tarihi ile birlikte doğru kişiye atanır

Gelişmiş koşullu mantık: Basit dallanmanın ötesine geçin. ClickUp Forms, belirli soruları göstermek veya gizlemek için birden fazla koşul belirlemenize olanak tanır; böylece her katılımcı yalnızca kendisiyle gerçekten alakalı olanları görür

Tek bir çalışma alanında takım işbirliği: Formlar, görevler ve iletişim aynı yerde bulunduğundan, takımınız tüm bağlamı görebilir. Bir form gönderiği bir görev oluşturduğunda, takımınız yorumlarda bunu tartışabilir, ilgili Formlar, görevler ve iletişim aynı yerde bulunduğundan, takımınız tüm bağlamı görebilir. Bir form gönderiği bir görev oluşturduğunda, takımınız yorumlarda bunu tartışabilir, ilgili ClickUp belgelerini ek dosya olarak ekleyebilir ve başlangıcından sonuna kadar ilerlemesini takip edebilir; bunların tümü orijinal gönderiye geri bağlanır.

ClickUp Brain'i kullanarak ş akışınıza göre sorular üzerinde beyin fırtınası yapın ve formları hızlıca oluşturun; sıfırdan başlamanıza gerek yok

Özelleştirilebilir otomasyon : Bir formun gönderilmesi, daha fazla manuel iş yükü yaratmamalıdır. : Bir formun gönderilmesi, daha fazla manuel iş yükü yaratmamalıdır. ClickUp Automations ile, birisi formu gönderdiği anda otomatik eylemleri tetikleyebilirsiniz. ClickUp Görevleri kullanarak görevler atayın, durumları güncelleyin, etiketler ekleyin veya diğer araçlarla entegrasyonları başlatın

Kurumsal düzeyde güvenlik: Verileriniz, SOC 2 uyumluluğu ve ayrıntılı, rol tabanlı izinlerle korunur. Formlarınızı ve bu formların topladığı verileri kimlerin görüntüleyebileceği, düzenleyebileceği veya yönetebileceği konusunda tam kontrol sizdedir

💡 Profesyonel İpucu: Verilerinizi bir elektronik tabloda saklamayın. Form yanıtlarını doğrudan ClickUp Gösterge Panelleri'ne bağlayarak AI Kartlar aracılığıyla trendleri anında görselleştirin. ClickUp Brain'i kullanarak verilerinizi sade bir dille sorgulayın — "Bu ayın geri bildirim formlarındaki en çok şikayet edilen üç konu nedir?" diye sorun — ve anında bir özet alın ya da AI'nın binlerce gönderi üzerinden duygu analizi ve anahtar temaları otomatik olarak ortaya çıkarmasına izin verin. ClickUp form yanıtlarıyla ilgili sorular sorun ve ClickUp Brain ile anında yanıtlar alın

Ve tahmin edin ne oldu? Gerçek kullanıcılar ClickUp'ı kullanmanın rahatlığını çok seviyor. Bir G2 kullanıcısı şöyle diyor:

ClickUp'ın birkaç yıl öncesine kıyasla daha da geliştirilmiş olmasını gerçekten çok beğeniyorum. Zaman takibi özelliği ve yardımcılar, nasıl kullanılacağını bilmeyen yeni kullanıcılar için bile gerçekten çok yararlı, çünkü bu yardımcılar daha hızlı öğrenmelerine yardımcı oluyor. Ayrıca, bilgileri toplayıp belirli bir gösterge panelinde görev olarak ekleyen ve insanların bir sonraki adımla ilgili ihtiyaçlarını karşılayan form özelliğini de beğeniyorum. ClickUp'ın özelliklerinin ne kadar iyi düşünülmüş olduğuna hayranım. Orta ve ileri düzeyde bilgiye sahip biri olarak, şimdiye kadar yapılan iyileştirmelerle her şeyin kusursuz olduğunu düşünüyorum. ClickUp, favori araçtır.

Formlarınız da Sizin Kadar Sıkı İş Yapmalı

Ücretsiz form oluşturucuların gizli maliyeti abonelik ücreti değil, "işin kendisi"dir. Google Form yanıtlarını bir proje takip sistemine manuel olarak kopyalamak için harcanan her dakika, faturalandırılabilir zaman veya yaratıcı enerjinin kaybedildiği bir dakikadır.

Formunuz artık sadece dijital bir kağıt parçası olmamalı. Bir proje başlangıcı olmalı.

Form akışınız anında takip gerektiriyorsa (BT biletleri, potansiyel müşteri kaydı veya kreatif talepler gibi), yanıtları doğrudan görevlere dönüştüren ClickUp Forms gibi bir araç, uygulama değiştirme zahmetini ortadan kaldırmanın tek yoludur.

Form yanıtlarını manuel olarak yönetmekten vazgeçmeye hazır mısınız? ClickUp'ı ücretsiz deneyin ve formlarınızı doğrudan ş Akışınıza bağlayın.

Sık Sorulan Sorular (SSS)

Hayır, bunlar farklı şirketlerin farklı araçlarıdır. Microsoft Forms, Microsoft 365 paketinin bir parçasıdır ve kurumsal özelliklere odaklanırken, Google Forms ise Google Workspace ekosisteminde yer alan ücretsiz bir araçtır.

Kişisel bir Microsoft hesabıyla Microsoft Forms'un sınırlı bir sürümünü kullanabilirsiniz. Ancak, iş amaçlı kullanımda tam fonksiyonellik ve güvenlik özelliklerinden yararlanmak için ücretli bir Microsoft 365 aboneliği gerekir.

Microsoft Forms, soru düzeyinde daha ayrıntılı dal mantığına sahiptir. Google Forms ise yalnızca bölüm tabanlı dallanmayı destekler; bu da karmaşık anketler için daha az esnektir.

Evet, Google Forms'da dosya yükleme soru türü vardır. Bu, yanıtlayıcıların belge, resim veya diğer dosyaları yüklemesine olanak tanır; bu dosyalar daha sonra Google Drive'ınızda depolanır.

Evet, ClickUp Formları tam da bunu yapmak üzere tasarlanmıştır. Gönderi formları, ClickUp projelerinizde otomatik olarak yeni görevler oluşturabilir; bu görevler, atanan kişiler, son teslim tarihi ve formdaki tüm bilgilerle birlikte hazır hale gelir.