İş Yerinde Görevleri Takip Etme: Meşgul İnsanlar İçin 15 Verimlilik İpucu

Dijital dikkat dağınıklığının yaşandığı bu çağda, hepimiz sürekli genişleyen bir dizi mesleki ve kişisel görev ve sorumlulukla boğuşuyoruz. Yapılacaklar listemizden silemeden çoğalmaları ne kadar komik, değil mi? ✔️

Ama bugün burada sızlanmak için değil, bu bunaltıcı duyguyu yenmek için bulunuyoruz! Yıllar boyunca, verimlilik uzmanları kişisel görevlerinizi düzenlemenize ve zamanınızı kontrol altına almanıza yardımcı olacak çeşitli yöntemler üzerinde yoğunlaştılar ve biz de bunları sizin için derledik!

İş yaklaşımınızı iyileştirmek isteyen deneyimli bir çoklu görev uzmanı ya da görev yönetimi yolculuğuna yeni başlayan bir acemi olun, size destek olacağız. Bu makalede şunları ele alacağız:

Günlük görevleri takip etmenin en önemli avantajları

Görevleri daha verimli yönetmek için ipuçları

Görev izleme araçları ve şablonları

Stresi azaltmak, verimliliği artırmak ve hedeflerinize ulaşmak için en iyi yöntemleri keşfetmeye hazır mısınız?

İş Yerinde Görevleri Takip Etmenin Faydaları

Dağınık görevlerin neye yol açtığını hepimiz biliyoruz: Stres, endişe ve özellikle iş yerinde düşük özgüven. 🫠

Ancak görevleri titizlikle izlemek, stresi uzak tutmaktan daha fazlasını sağlar! Diğer avantajlar arasında şunlar yer alır:

Daha yüksek verimlilik —Yapılacaklar listenizi kontrol altında tutarak zihniniz daha net olacak, işteki sorunları kolayca belirleyip çözebilecek ve büyümenin dönüm noktalarını takip edebileceksiniz

Hedef uyumu: Takımlar içinde görev izleme, tüm üyelerin aynı hedeflere doğru çalışmasına ve dayanışma duygusu oluşturmasına yardımcı olur

Gelişmiş zaman yönetimi : Görevleri izlemek, zamanınızı akıllıca ayırmanıza olanak tanır. Teslim tarihi veya aciliyet gibi faktörlere göre önemli olan işlere öncelik verebilir ve çalışma saatlerinizi buna göre ayarlayabilirsiniz

Hesap verebilirlik : Görevler izlendiğinde, belirsizliğe yer kalmaz. Herkes kendisinden ne beklendiğini bilir ve bu da sorumluluk kültürünü teşvik eder

İlerleme görselleştirme : Ne kadar ilerlediğinizi görmek gerçekten çok tatmin edicidir. Görev izleme, kaydettiğiniz ilerlemeyi görselleştirmenize olanak tanır, böylece : Ne kadar ilerlediğinizi görmek gerçekten çok tatmin edicidir. Görev izleme, kaydettiğiniz ilerlemeyi görselleştirmenize olanak tanır, böylece KPI'larınızı veya kişisel gelişim ölçütlerinizi gerçekleştirirken çabalamaya devam etmek için moral ve motivasyonunuz artar

Daha iyi karar verme: Tüm görevler ve durumları hakkında genel bir bakışa sahip olmak, bilinçli kararlar almanızı kolaylaştırır

i̇ş Yerinde Görevleri Takip Etmenin 15 Uzman İpucu

Görevlerinizi zahmetsizce izlemenize yardımcı olacak birçok yöntemimiz var. Kanıtlanmış yöntemlerden modern araçlara ve stratejilere kadar her şeyi düşündük. 💫

1. Net hedefler belirleyin

Yapmanız gereken her şey hakkında netlik sahibi olmak, günlük görevlerinizi izlemenize yardımcı olur. Dahası, hedeflerinizi başarıyla tamamladığınızı hayal etmek motivasyonunuzu ve odaklanmanızı artırabilir.

Her gün için 2-3 anahtar hedef belirleyin. Bu hedefler, haftalık ve aylık hedeflerinize doğrudan katkıda bulunmalıdır.

Hedefleri belirlemenin en iyi yolu, bunların SMART hedefler olmasını sağlamaktır. Her görev ve proje için belirli, ölçülebilir, ulaşılabilir, ilgili ve zaman sınırlı hedefler belirleyin.

💡 Profesyonel İpucu: ClickUp Hedefleri ile net zaman çizelgeleri, ölçülebilir hedefler ve otomatik ilerleme izleme ile yolunuzdan sapmayın

ClickUp'ta Hedeflerinizi Belirleyin ClickUp'ta görevleri ve hedefleri birbirine bağlayarak tüm teslimatlarınızı takip edin

2. Güvenilir görev yönetimi yazılımı kullanın

Etkili görev izleme mücadelesinde, elinizdeki en güçlü silahlardan biri görev yönetimi aracının kendisidir. ClickUp gibi yeni nesil araçlar, aşağıdaki özelliklerle görev izlemeyi basitleştirerek yenilik ve verimliliği parmaklarınızın ucuna getirir:

Zamanında hatırlatıcılarla işlerinizi takip etmek için özelleştirilebilir bildirimler

Tekrarlayan görevleri otomatik olarak çalıştırmak ve zaman kazanmak için görev otomasyonu

Hareketleri görselleştirmek ve teslimat zaman çizelgelerinden haberdar olmak için ilerleme izleme

İyileştirme alanlarını belirlemek için kapsamlı raporlar oluşturan analitik araçlar

Entegre sohbet, görev ve bilgi yönetimi — hepsi AI desteği ile

ClickUp'ta Görevleri Yönetin ClickUp Görevleri ile tüm görevleriniz ve yapılacaklarınız hakkında düzenli ve güncel kalın

ClickUp, her ölçekte sorunsuz çoklu görev ve proje organizasyonu ve yönetimi için tasarlanmış sezgisel bir görev yönetimi paketi ile birlikte gelir.

Daha da iyisi var! ClickUp Brain ile görevleri oluşturmak ve izlemek için harcadığınız zamanı ve zihinsel enerjiyi önemli ölçüde azaltabilirsiniz. AI asistanı, doğal dil işleme ve önceden oluşturulmuş komut istemlerini birleştirerek şunları yapmanızı sağlar:

Saniyeler içinde görevler ve proje zaman çizelgeleri oluşturun

Görevler bağlamında eylem öğeleri ve alt görevler oluşturun

Görevlerle ilgili güncellemeleri almak için yorum konularını ve toplantı notlarını özetleyin

Büyük bir çapraz fonksiyonlu takımı yönetiyorsanız, ClickUp'ın İş yükü görünümü özelliğini görev yönetimi sihirbazınız olarak kullanın. Düzen, takımınızın görevlerine, son teslim tarihlerine ve iş yükü dengesine kapsamlı bir bakış sağlar.

Tablo görünümü de aynı derecede etkilidir ve görev izleme için elektronik tablo benzeri bir biçim sunar. Özelleştirilebilir sütunlar, ayrıntılı kayıt tutma, sıralama, filtreleme ve hızlı toplu eylemleri destekler.

3. Takviminize her şeyi planlayın

Takviminizi iyi yönetmek, iş görevlerinizi takip etmek için etkili bir stratejidir. Tüm görevlerinizi ve toplantılarınızı tek bir yerde tutmak, her şeyi takip etmenize ve önemli işleri kaçırmamanıza yardımcı olur.

Verimlilik ve etkinliğinizi korumak için şu planlama ipuçlarını izleyin:

Zaman blokları: Farklı görevler, toplantılar ve molalar için Farklı görevler, toplantılar ve molalar için belirli zaman blokları ayırın . Bu, çoklu görev yapmaktan kaçınmanıza ve odaklanmanızı sağlar. Yüksek öncelikli görevleri verimliliğinizin en yüksek olduğu zamanlara planlayın.

Tampon zaman: Beklenmedik gecikmeler veya aşımları hesaba katmak için görevler ve toplantılar arasına tampon zaman ekleyin

Benzer görevleri gruplandırın: Benzer görevleri bir araya getirerek bağlam değiştirmeyi en aza indirin ve verimliliği artırın

Yinelenen görevler: Son dakika telaşını önlemek için yinelenen görevleri ve toplantıları önceden planlayın

Takvim senkronizasyonu: İş ve kişisel takvimlerinizi senkronize ederek çakışmaları önleyin.

💡 Profesyonel İpucu: Google Takvim'inizi ClickUp Takvim ile entegre ederek her şeyi tek bir kolay görünümde görebilirsiniz.

ClickUp Takvim Görünümü ile görevleri, etkinlikleri ve son tarihleri tek bir takvimde yönetin

4. Yapılacaklar listesi tutun

Takviminize ve genel hedeflerinize göre günlük yapılacaklar listesi oluşturun. Değişen öncelikler ve son tarihleri yansıtmak için düzenli olarak gözden geçirin ve ayarlayın.

Yapılacakları bir kontrol listesine not etmek, görevlerinizi hatırlamak zorunda kalmanın stresini azaltmaya yardımcı olur. Ayrıca, günlük işlerinizi yazmak, bunları nasıl ve ne zaman tamamlayacağınızı belirlemenize de yardımcı olur.

💡 Profesyonel İpucu: ClickUp'ın çevrimiçi yapılacaklar listeleri gibi araçlar, listenize her yerden görev eklemenizi sağlar. Biçimlendirme, renklendirme ve atanan kişilerle veya görevlerle öğeleri bağlayarak listeleri eyleme geçirilebilir iş akışlarına dönüştürün. Herhangi bir listeyi şablon olarak kaydederek yinelenen görevler için yeniden kullanabilirsiniz.

5. Hatırlatıcılar ve otomasyon ayarlayın

Son teslim tarihleri, toplantılar ve önemli görevler için hatırlatıcılar ayarlayarak bilişsel aşırı yüklenmeden kendinizi koruyun.

Otomasyon araçları, tekrarlayan görevleri planlamanıza, otomatik bildirimler göndermenize ve iş akışlarını yönetmenize de yardımcı olabilir.

💡 Profesyonel İpucu: Tarayıcınızdan, masaüstü bilgisayarınızdan veya mobil cihazlarınızdan yönetebileceğiniz ClickUp Hatırlatıcıları ile yapılacak işlerinizi her zaman kontrol altında tutun

ClickUp Hatırlatıcıları'nın aşağıdaki gibi özellikleriyle size yardımcı olacağına güvenin:

Kendiniz ve ekip arkadaşlarınız için günlük hatırlatıcılar ayarlama

Her iş gününün görev özetlerini alma

Tarayıcı, masaüstü ve mobil cihazlardan hareket halindeyken bildirimleri yönetme

ClickUp'ta hatırlatıcılar ayarlayarak yeni olumlu alışkanlıklarınızı takip edin

6. Çaba veya aciliyetine göre görevlere öncelik verin

Görevlerinizi takip etmek söz konusu olduğunda, hayatınızı çok daha kolay hale getirebilecek küçük bir püf noktası var: görevleri aciliyet veya gereken çaba gibi faktörlere göre önceliklendirin. Uzmanlar, önce hoş olmayan veya zorlu görevleri halletmeyi gerektiren eat-the-frog tekniğini kullanmanızı önerir. Bu teknik, başarı ve rahatlama hissini artırır.

Kurbağanızın ne olduğunu bulmak için yardıma mı ihtiyacınız var? Eisenhower Matrisini kullanın!

Bu, aciliyet ve öneme göre görevleri planlamanıza, görselleştirmenize ve öncelik sırasına koymanıza yardımcı olan basit bir dört bölmeli kutudur.

Bu Şablonu İndirin ClickUp'ın Eisenhower Matris Şablonu ile uzun görev listelerini kolayca sıralayın

Daha fazla kontrol sahibi hissetmek ve daha az bunalmış hissetmek istiyorsanız, ClickUp Eisenhower Matris Şablonuna başvurun. Öncelikli görevleri verimli bir şekilde yakalamak için hazır bir araç ile hemen işe koyulmanızı sağlar.

Bu görsel yardımcı, görevlerinizi öncelik sırasına koymanıza yardımcı olan bir pusula gibidir ve acil olarak ilgilenmeniz gerekenler hakkında daha hızlı ve daha doğru kararlar almanızı sağlar. Her bir çeyreğe tıklayarak Yapılacaklar (kurbağanız), Planlanacaklar (iribaşlar?), Delege Edilecekler veya Silinecekler'i belirleyin!

Son teslim tarihlerini seviyorum. Hızla geçip giderken çıkardıkları sesi seviyorum.

Son teslim tarihlerini seviyorum. Hızla geçip giderken çıkardıkları sesi seviyorum.

Ah, son teslim tarihleri, verimliliğin kalbi! 💓

Ne kadar sevmesek de, bize yardımcı oluyorlar:

İş akışlarımıza yapı ve sipariş ekleyerek hiçbir şeyin gözden kaçmamasını sağlayın

Son teslim tarihlerini kaçırmamak için zamanınızı daha etkili yönetin

Karışıklığı ortadan kaldırın ve takımdaki kişileri birlikte çalışmaya ve işi tamamlamaya teşvik edin

Yaklaşan son teslim tarihlerinin stresini azaltmanın kesin bir yolu, görevlere son teslim tarihleri belirlemektir.

💡 Profesyonel İpucu: ClickUp Görev şablonlarıyla, Gantt, Pano, Takvim ve Tablo görünümleri gibi çeşitli görünümlerde son teslim tarihlerini kolayca ekleyebilir ve düzenleyebilirsiniz, böylece son teslim tarihlerini görselleştirmede eşsiz bir esneklik elde edersiniz.

Son teslim tarihlerinizi her zamankinden daha hızlı haritalamak ve yeniden haritalamak için favori yapılacaklar listesi şablonlarımızı deneyin:

8. Daha iyi yönetim için büyük görevleri daha küçük alt görevlere bölün

Çoğumuz, yapılacaklar listemize belirsiz görevler ekleme hatasına düşeriz. Örneğin, Bob adında bir inşaatçının yapılacaklar listesine "Yeni bir ev inşa et" öğesini eklediğini düşünün. Bu mantıklı mı? Hayır! Listesine "Bina tasarımını tamamla" ve "Hammaddeleri su geçirmez hale getir" gibi öğeler eklemesi gerekir. İşte görev ve proje yönetimi arasındaki ince çizgi budur.

Önemli nokta: devasa görevleri daha küçük, daha yönetilebilir alt görevlere bölün. Bu sadece düzgün bir numara değil, projenizi daha az ürkütücü hale getirmek için verimliliği artıran kanıtlanmış bir stratejidir.

Bir görevin anahtar bileşenlerini belirleyerek başlayın ve her birine bir alt görev atayın. Her alt görevi tamamladıkça, projeyi tamamlamaya bir adım daha yaklaşmış olursunuz.

Diyelim ki yeni bir ürün lansmanı için büyük bir pazarlama kampanyası yürütüyorlar. Bu durumda, görevlerinizi bölümlere ayırmak ve ilerlemelerini tek bir yerden izlemek için ClickUp Proje Yönetimi Görev Planı Şablonunu kullanmak bir kısayol olabilir.

Bu Şablonu İndirin ClickUp'ın Proje Yönetimi Görev Planı Şablonu ile projenizin sorunsuz bir şekilde başlamasını sağlayın

Bu şablonla, pazarlama kampanyanız için tanıtım materyalleri tasarlamak ve sosyal medya reklamları yayınlamak gibi alt görevler oluşturabilirsiniz. Takım üyelerine belirli erişim denetimleriyle görevler atayın ve her bir kişinin sorumluluklarının net olmasını sağlayın. Ardından, zaman çizelgeleri ve Gantt grafikleri ile projenin ilerlemesini görselleştirin, her görevin ne zaman başlayıp biteceğini görün ve büyük lansman günü için her şeyin yolunda olduğundan emin olun! 🥳

💡 Profesyonel İpucu: ClickUp Brain, görevleriniz için otomatik olarak alt görevler oluşturabilir. Bu sayede, bir göreve birden fazla alt görevi anında ekleyebilirsiniz!

9. Görev delegasyonu ile hesap verebilir bir yetki zinciri oluşturun

Takım başarısı, kolektif çabaya bağlıdır ve yetki devrini benimsemek, kimin neyden sorumlu olduğunu izlemek için altın kuraldır. 🎖️

Akıllı bir görev dağılımı planlamak, her görevin bir yetki, sorumluluk ve hesap verebilirlik zincirine bağlanmasını sağlar. Bu, koordinasyonun genellikle eksik olduğu uzaktan çalışan bir takımınız varsa özellikle önemlidir.

Etkili görev dağılımı ve net iletişim standartları uygulayarak her görev için sorumlu bir kişi belirleyin.

💡 Profesyonel İpucu: ClickUp'ta Atanan Yorumlar ile anında eylem öğeleri oluşturun ve başkalarına veya hatta kendinize atayın.

ClickUp Takvim Yapılacaklar Listesi Şablonu ve Rol görünümünü kullanarak kuruluşunuzdaki görev dağılımını basitleştirin. Ayrıca, her çalışan için izlenebilir hedefler belirleyebilir ve haftalık puan kartlarıyla ilerlemelerini ölçebilirsiniz.

Bu Şablonu İndirin ClickUp Takvim Yapılacaklar Listesi Şablonu ile gününüzü, haftanızı ve daha fazlasını planlayın

Yapılacaklar listenizin, birkaç önemli parçası eksik kaotik bir yapboz gibi olduğunu hissettiğiniz oldu mu? İşte bu noktada etiketler ve etiketler imdadınıza yetişir. Görev takibinin Sherlock Holmes'u gibi, her görevin "temel" kimliğini belirleyerek, görevleri kolayca bulmanızı ve önceliklendirmenizi sağlar. 🕵️

Örneğin, çevik takımlar sprintler için ClickUp Görev Yönetimi Şablonunu kullanmayı çok seviyor. Bu şablon, görev önceliklerini renkli bayraklarla belirlemenize ve bunları Acil, Yüksek, Normal veya Düşük olarak etiketlemenize olanak tanır, bu da takımlar için görsel bir ipucu görevi görür.

Bu şablonda, kimin sorumlu olduğunu, işlerin ne zaman tamamlanması gerektiğini ve ne kadar süreceğini gösteren Özel Alanlar bulunur. Devam Ediyor, İnceleme, Revizyon ve Tamamlandı gibi durumlar aracılığıyla görevlerin ilerlemesini takip edin.

Bu Şablonu İndirin ClickUp Görev Yönetimi Şablonu ile günlük görevlerinizi ve ilerlemelerini görselleştirin

11. Filtreleri ve arama işlevini kullanarak belirli görevleri hızlıca bulun

Samanlıkta iğne aramanın ne kadar zor olduğunu bilirsiniz, değil mi? Büyük takımlar genellikle ihtiyaç duyduklarında görevlerle ilgili bilgileri bulamamaktan muzdariptir ve bu durum nihai çıktınız üzerinde çok olumsuz bir etki yaratabilir.

💡 Profesyonel İpucu: ClickUp'ın Bağlantılı Arama özelliği ile, sonsuz görev listesini karıştırmak yerine aradığınız öğeyi anında bulabilirsiniz.

Benzer şekilde, ClickUp'taki Gösterge Panelleri ve Liste görünümünü kullanarak görevlerinizin ilerlemesini ve son teslim tarihlerini saniyeler içinde tarayabilirsiniz.

Liste görünümünü durum, öncelik, atanan kişi veya herhangi bir Özel Alan'a göre filtreleyerek görev listelerini ihtiyaçlarınıza daha iyi uyarlayın

ClickUp'taki her planda, aşağıdakiler gibi filtreler seçme seçeneğiniz vardır:

Duruma göre : Görevleri Tamamlandı, İlerleme veya Beklemede gibi durumlarına göre filtreleyin, böylece dikkatinizi gerektiren işleri hızlıca belirleyebilirsiniz

Tarihe göre : Son teslim tarihlerine göre görevleri gözden geçirin ve neyin ne zaman teslim edilmesi gerektiğini görün

Atanan kişiye göre: Takım senaryolarında özellikle kullanışlıdır, çünkü tek tek takım üyelerinin görevlerini izleyebilirsiniz

12. Görevler arasında ilişki kurmak için görev bağımlılıkları oluşturun

Görev bağımlılıklarını tanımlamak, birbiriyle bağlantılı görevleri izlemek için çok önemlidir. Bu, "Görev A, Görev B tamamlanmadan başlayamazsın. " demek gibidir

Hangi görevlerin diğerlerine bağlı olduğunu belirlemek ve izlemek için görsel bir arayüz elde edersiniz, böylece her şeyin doğru sırayla gerçekleşmesini sağlarsınız.

Çoğu ClickUp görev şablonu, tamamlanma için bir tür yol haritası çizmenize olanak tanır. Takımınız için dikkatli bir görev zaman çizelgesi belirlemek için ClickUp Etkinlik Listesi Şablonunu deneyebilirsiniz. İş akışlarınız için gelişmiş bir veritabanı oluşturmak üzere görevler ve belgeler arasında bağlantılar oluşturun.

ClickUp Etkinlik Listesi Şablonu ile tüm etkinliklerinizi tek bir yerde düzenleyin ve planlayın

Görevlerle boğuşuyorsanız, belirli bir teslimatın bağlamını kaçırmak kolaydır. Örneğin, görev listenizi kontrol ediyorsunuz ve "*Eski envanteri incele ve raporu gönder." adlı bir öğe buluyorsunuz. Şimdi aniden hangi envanteri kontrol edeceğinizi ve raporu kime göndereceğinizi hatırlamıyorsunuz! 😅

Görevlerinize yorumlar ve notlar eklemenin, kesin talimatlar sağlayarak genel izleme sürecinizi geliştireceğini göreceksiniz. ClickUp, bağlam içinde kaybolma senaryolarını önlemek için oyunun kurallarını değiştiren özelliklere sahiptir. Şunları kullanabilirsiniz:

: Dijital yapışkan notları kullanarak, ileride başvurmak üzere bir görevle ilgili fikirlerinizi veya düşüncelerinizi not alın Bağlamsal notlar: Dijital yapışkan notları kullanarak, ileride başvurmak üzere bir görevle ilgili fikirlerinizi veya düşüncelerinizi not alın Talimat yorumları: Görev atanan kişiye yol göstermek için göreve ayrıntılı talimatlar ekleyin, hataları ve karışıklıkları azaltın İlerleme günlükleri: Görev yorumlarını ilerlemenizle birlikte düzenli olarak güncelleyerek kapsamlı bir günlük oluşturabilir ve görevlerin tekrarlanmasını önleyebilirsiniz Düzeltme: Düzeltme yoluyla işbirliğine dayalı geri bildirim ve önerilerin paylaşılması, görevlerin daha iyi sonuçlanmasına yol açabilir

Tüm konuşmalarınızı doğrudan görev içinde bir arada tutun ve yorumlar ekleyerek düşüncelerinizi kolayca eylem öğelerine dönüştürün

14. Dikkatinizi dağıtan unsurları en aza indirin

📮İçgörü: Çalışanların %92'si eylem öğelerini izlemek için tutarsız yöntemler kullanıyor ve bu da kararların kaçırılmasına ve yürütmenin gecikmesine neden oluyor. İster takip notları gönderiyor ister elektronik tablolar kullanıyor olun, süreç genellikle dağınık ve verimsizdir. ClickUp'ın Görev Yönetimi Çözümü, konuşmaları görevlere sorunsuz bir şekilde dönüştürerek takımınızın hızlı hareket etmesini ve uyumlu çalışmasını sağlar.

Dikkatinizi dağıtan unsurları ortadan kaldırmak, odaklanmanıza ve işlerinizi daha iyi kontrol etmenize yardımcı olacaktır. Bu konuda favori ipuçlarımızdan bazıları şunlardır:

Odaklanarak ve kesintisiz çalışmak için özel zaman blokları planlayın

Pomodoro Tekniği gibi yöntemleri kullanarak işi kısa aralarla odaklanabileceğiniz aralıklara bölün

Cihazlarınızda gereksiz bildirimleri kapatarak dikkatinizin dağılmasını önleyin

Gelen mesajları otomatik olarak sıralamak ve önceliklendirmek için e-posta filtreleri ayarlayın

Daha iyi odaklanmanıza yardımcı olacak temiz ve düzenli bir çalışma alanı oluşturun

Dijital cihazlardan düzenli aralar vererek enerjinizi yenileyin ve tükenmişlik hissini önleyin

💡 Profesyonel İpucu: ClickUp'ta özelleştirilebilir bildirimler, ne zaman ve nasıl bildirim alacağınıza karar vermenize yardımcı olur

15. Düzenli olarak görev listelerini gözden geçirip ayarlayarak düzenli kalın

Her gün, yapılacaklar listenizi kontrol etmek için biraz zaman ayırın. Sıkıcı geldiğini biliyoruz, ancak bize güvenin, yarınlarınızı daha kolay hale getireceksiniz. Bir dakikanızı ayırarak, başarıyla tamamladığınız işleri ve düzeltilmesi gerekenleri kontrol edin. İşlerinizi halletmek için bunu günlük ritüeliniz haline getirin ve kendinizi yenilmez bir görev ninjasına dönüşürken izleyin!

İşleri halletmek (GTD) hakkında konuşursak, David Allen'ın GTD verimlilik yöntemi zihinsel dağınıklığı azaltmak, kendi kendini düzeltme önlemleri almak ve işi verimli bir şekilde tamamlamak için harika bir yoldur. Beş adımda görevlerin planlanması ve izlenmesini içerir:

Yakala Netleştirin Düzenleyin Düşünün Katıl

ClickUp İşleri Tamamlama Şablonu, bu metodolojiden ilham alır ve bunu önceden oluşturulmuş görünümler, Özel Alanlar ve Belgeler gibi modern araçlarla birleştirir. Görevleri önceliklendirme, izleme, yürütme ve en önemlisi, David Allen'ın onaylayacağı şekilde tam olarak organize etme için kullanabileceğiniz araçtır!

David Allen'ın GTD sistemine dayanan Getting Things Done (GTD) Şablonu, görevleri ve projeleri kaydedip eyleme geçirilebilir iş öğelerine ayırarak düzenlemenize yardımcı olur

Görevleri Takip Etme: Adım Adım

En iyi görev yönetimi araçlarına sahip olsanız bile, bir planınız yoksa bir günde çok sayıda görevi yerine getirmek, vahşi kedileri gütmek gibi hissettirebilir.

Öyleyse, adım adım ilerleyelim. İşte başlangıçtan itibaren başarıya ulaşmanızı sağlayacak bir plan:

İstediğiniz bir görev izleme uygulamasını indirin: ClickUp veya beğendiğiniz başka bir verimlilik uygulamasına kaydolabilirsiniz İş akışlarınızı, yinelenen görevlerinizi ve yapılacaklar listelerinizi planlayın: Uygulamayı kurduktan sonra, temel bilgilerle başlayın. Birincil hedefi oluşturun, görevlere ayırın, beklenen tamamlanma parametrelerini tanımlayın ve ardından kimin ne yapacağını atayın Önceliklerinizi doğru belirleyin: Eisenhower Matrisi veya öncelik etiketleri gibi bir sistem kullanarak günlük görevlerinizi öncelik sırasına koyun ve işlerinizi takip etmek için hatırlatıcılar ayarlayın Başlayın zaman bloklama : Gününüz öngörülemeyen dikkat dağıtıcı unsurlarla kesintiye uğrarsa, zaman bloklama yöntemini denemenizi öneririz. Bu yöntem, gününüzün belirli zaman dilimlerini pazarlık edilemez görevler için ayırmayı içerir. Bu zaman yönetimi yöntemi , dikkatinizin dağılmadan teslimatlara öncelik vermenize yardımcı olur Takvim entegrasyonunuzu tamamlayın: Yapılacaklar listenizi veya görev yönetimi uygulamanızı takviminizle entegre ederek, randevularınızın ve toplantılarınızın yanında bekleyen görevleri de görebilirsiniz. Örneğin, : Yapılacaklar listenizi veya görev yönetimi uygulamanızı takviminizle entegre ederek, randevularınızın ve toplantılarınızın yanında bekleyen görevleri de görebilirsiniz. Örneğin, ClickUp Takviminizi herhangi bir harici takvimle senkronize ederek gününüzü daha verimli hale getirebilirsiniz Düzenli bir görev izleme rutini oluşturun: İş akışlarınızı ayarladıktan sonra, ilerlemeyi kontrol etmek için görev izleme uygulamanızı istediğiniz sıklıkta ziyaret etmeniz yeterlidir

Görev planlama ve görev izleme stratejilerini tutarlı bir şekilde uygulamak, yapılacak işlerinizi takip etmenize yardımcı olabilir. İlk adım atılması en zor adım olabilir, ancak ClickUp gibi bir proje yönetimi aracı, her yerdeki proje takımları için görevleri yönetmeyi çok daha kolay hale getirir.

ClickUp, iş akışlarını kolaylaştırmak ve her türlü çalışma alanında verimliliği artırmak için tasarlanmış çok yönlü, hepsi bir arada görev ve verimlilik yönetimi çözümü. Günlük görevleriniz, takım iletişiminiz ve organizasyonel bilginiz tek bir yerde olduğundan, işteki görevleri tamamlamak hiç olmadığı kadar kolay.

Yerleşik verimlilik analizi, zaman takibi araçları ve rutin görev otomasyonları ile iş gününüzü istediğiniz gibi şekillendirebilirsiniz!

Bugün ücretsiz bir ClickUp hesabı açın ve günlük görevlerinizi bir profesyonel gibi yönetmeye başlayın!