eyleme geçirilebilir özel içgörüleri toplamak için 60'tan fazla ürün anket sorusu

Çoğu ürün anketi sıkıcı, robotik, genel ve unutulabilir niteliktedir.

Beşinci soruya geldiğinizde, özeliniz çoktan kararını vermiştir.

Beşinci soruya geldiğinizde, özeliniz çoktan kararını vermiştir.

Ancak şunu unutmayın: Müşterilerin %85'i iyi bir deneyim yaşadıktan sonra geri bildirimde bulunurken, %81'i kötü bir deneyim yaşadıktan sonra geri bildirimde yapacak. Bu, müşterilerin sonuçlardan bağımsız olarak ayrıntılı geri bildirim paylaşımında bulunmaya istekli olduğu anlamına gelir. Müşteriler geri bildirimde bulunmaktan çekinmez, sadece seslerini duyurmak için daha iyi bir yol ararlar.

Gerçek sanat nedir? Gerçek insanlar için anketler hazırlamak.

İnsanca gelen, dürüst yanıtlar alan ve daha iyi ürünler geliştirmenize yardımcı olan en iyi ürün anketi sorularından bazılarını bir araya getirdik.

*ürün Anketi Nedir?

Ürün anketi, ürününüzle ilgili son kullanıcı deneyimi hakkında değerli bilgiler toplamak için tasarlanmış bir dizi sorudur. İşletmelerin neyin işe yaradığını, neyin yaramadığını ve neyin iyileştirilmesi gerektiğini belirlemelerine yardımcı olur.

Ürün lansmanından sonra veya beta sürümünden sonra ürün geri bildirim anketi gönderirseniz, hedef aynıdır: dinlemek, öğrenmek ve harekete geçmek.

Bu, ürün anketlerini harika bir özel iletişim aracı haline getirir. İki yönlü iletişimi mümkün kılarak, kullanıcılara görüşlerinin gerçekten önemli olduğunu göstermenizi sağlar.

➡️ Daha fazla bilgi: En iyi özel geri bildirim araçları

*ürün Anket Soruları Neden Önemlidir?

Ürün anketleri, özel müşterilerinize seslerini duyurma imkanı sunan ve yolculuğun farklı aşamalarında geri bildirim almanıza yardımcı olan stratejik araçlardır. Bu sorular, özel müşterilerinize neyin önemli olduğunu anlatmak için kullandıkları dildir.

Doğru kullanıldığında, ürün anket soruları genel özel memnuniyetini ölçer. Özel müşterilerin ürününüzde neyi beğendiklerini ve neyi beğenmediklerini öğrenmenizi sağlar.

Benzer şekilde, ürün geliştirmeye de yardımcı olurlar. Takımların, kullanıcıların gerçekten istediği özellikleri belirleyip önceliklendirmesine yardımcı olurlar. Bu sayede, varsayımları gerçek özel müşteri verileriyle doğrulayarak bilinçli kararlar alabilirler. Ve bu sadece buzdağının görünen kısmı.

Ürün geri bildirim yazılımına doğru ürün anketi sorularını girin ve trendleri analiz edin, duyguları izlemeyin, müşteri memnuniyetini ölçün ve yanıtları eyleme geçirilebilir içgörülere dönüştürün. Her şey sorduğunuz ürün anketi sorularının türüne bağlıdır!

🧠 İlginç Bilgi: Anket katılımcılarının çoğu, anketi tamamlayıp tamamlamayacağına ilk üç soru içinde karar verir!

Sorulacak Ürün Anketi Sorularının Türleri

Soracağınız soru türlerinden bahsetmişken, farklı ürün anketi soru türlerine bir göz atalım.

Açık uçlu sorular

Açık uçlu sorular, kullanıcıların önceden belirlenmiş seçeneklerle sınırlanmadan düşüncelerini paylaşmalarına olanak tanır, ancak bu soruların ölçülmesi daha zordur. Bununla birlikte, ürünün yönünü belirleyebilecek zengin nitel veriler sağlarlar.

Bu ürün anketi soruları, kullanıcı deneyiminin ardındaki müşteri beklentilerini, motivasyonlarını ve duygularını keşfetmek için idealdir. Genellikle, öngörmediğiniz değerli içgörüler ortaya çıkarır, bu da onları daha derin geri bildirim veya bağlam toplamak için mükemmel hale getirir.

*kapalı uçlu sorular

Kapalı uçlu sorular, kullanıcılara aralarından seçim yapabilecekleri sabit seçenekler sunar. Evet/hayır yanıtları, derecelendirme ölçekleri veya çoktan seçmeli sorular gibi seçenekleri düşünün. Bu sorular daha hızlı yanıtlanır, analizi daha kolaydır ve eğilimleri belirlemeye yardımcı olur.

Bu özellikleri, onları herhangi bir geri bildirim yönetim sisteminin ayrılmaz bir parçası haline getirir. Net içgörüler, hızlı karar almayı destekleyerek hipotezleri doğrulamaya veya zaman içinde anahtar metrikleri izlemeye yardımcı olur.

💡 Profesyonel İpucu: Ayrıntılara girmeden önce, yanıtlayıcıyı hazırlamak için her zaman daha kolay sorularla başlayın.

Çoktan seçmeli sorular

Çoktan seçmeli sorular, katılımcıların önceden tanımlanmış bir veya daha fazla yanıt seçme seçimine olanak tanır; bu nedenle, evet/hayır sorularından daha esnektir. Bu ürün anket soruları, yapılandırılmış veriler toplamak ve kullanıcı tercihlerini, davranışlarını ve gereksinimlerini anlamak için idealdir.

Bunları, müşterilerin en çok değer verdikleri özellikleri veya ürününüzü kullanarak çözmeye çalıştıkları sorunları belirlemek için kullanın. Açık uçlu soruların aksine, analizleri daha kolay, daha az belirsiz ve daha güvenilirdir.

📝 Örnekler:

En çok hangi özellikleri kullanıyorsunuz?☐ Görev izleme ☐ Zaman takibi ☐ Gösterge paneli ☐ Destek

Ürünümüzü neden seçtiniz?☐ Fiyat ☐ Özellikler ☐ Marka ☐ Destek

Likert ölçeği soruları

Likert ölçeği soruları, kullanıcılardan bir ifadeye olan katılıma derecesini "kesinlikle katılıyorum" ile "kesinlikle katılmıyorum" arasında değişen bir ölçekte derecelendirmelerini ister. Bu, kullanıcı tutumlarını, müşteri memnuniyetini ve algıları daha ayrıntılı bir şekilde ölçmede yardımcı olur.

Bunları kullanarak kullanıcıların duygularındaki duygusal etkenleri ve farklılıkları keşfedin. Likert ölçeği, ürünün kullanılabilirliği veya özelliklerinin yararlılığı konusunda kullanıcıların güvenini ölçmek için kullanılan bir araçtır.

📝 Örnekler:

Bu özellik bana zaman kazandırıyor. → Kesinlikle katılıyorum → Kesinlikle katılmıyorum

Kullanıma başlama kolaydı. → Kesinlikle katılıyorum → Kesinlikle katılmıyorum

Net Promoter Score (NPS) soruları

NPS soruları, bir kullanıcının ürününüzü başkalarına tavsiye etme olasılığını ölçer. 0 ila 10 arasında bir ölçekte girdileri yakalar ve özel sadakati ve marka algısı için güçlü bir göstergedir.

Ayrıca, mevcut özel müşterileri destekleyenler, pasifler ve eleştirenler olarak segmentlere ayırabilirsiniz. Bu, iyileştirme alanlarını belirlemeyi ve uzun vadeli memnuniyeti ölçmeyi kolaylaştırır. NPS sorularına yanıt olarak alınan değerli geri bildirimler, genel ürün sağlığı için bir referans noktasıdır.

📝 Örnekler:

Bizi tavsiye etme olasılığınız nedir?→ Ölçek: 0–10

6 ay sonra da bizi kullanmaya devam edecek misiniz?→ Ölçek: 0–10

Derecelendirme ölçeği soruları

Bunlar, bir etkileşim veya özellik sürümünden sonra sorulacak anket sorularıdır. Müşterinin deneyimini veya özelliği 1 ila 5 veya 1 ila 10 arasında bir sayısal ölçekte derecelendirmesine olanak tanır. Bu, değerli geri bildirimleri hızlı bir şekilde toplar.

Bu ürün anket soruları, kullanım kolaylığı, özellik memnuniyeti, görsel çekicilik, erişim kolaylığı, müşteri memnuniyeti ve daha fazlasını ölçmek için özellikle etkilidir. Derecelendirme ölçeği, anketin çok hızlı bir şekilde tamamlanmasını sağlarken ölçülebilir içgörüler elde etmenizi sağlar.

📝 Örnekler:

Yeni gösterge paneli değerlendiriniz:→ 1 (Kötü) – 10 (Mükemmel)

Destek hız memnuniyeti:→ 1 (Düşük) – 5 (Yüksek)

Demografik veya segmentasyon soruları

Demografik veya segmentasyon soruları, hedef kitlenizi anlamanıza yardımcı olur. Yaş, rol, sektör, şirket boyutü ve diğer demografik ayrıntıları anlamak istiyorsanız, bu anket sorularını sorabilirsiniz.

Ayrıca, daha derin içgörüler ve hedefli eylemler için yanıtları segmentlere ayırmanıza da olanak tanır. Bu ürün anket soruları, ürün iyileştirmelerini kişiselleştirmenize ve özellikleri belirli hedef gereksinimlerine göre uyarlaymanıza yardımcı olur.

📝 Örnekler:

Sizin roliniz: PM / Dev / Exec / Diğer

Takım boyut: 1–10 / 11–50 / 51+

Davranışsal veya kullanım tabanlı sorular

Davranışsal veya kullanım tabanlı ürün geri bildirim anket soruları, kullanıcıların ürününüzle nasıl etkileşimde bulunduğunu araştırır. Bunlar, kullanım sıklığı, favori özellikler veya ş Akışı gibi konularda değerli bilgiler edinmenize yardımcı olur.

Basit analizlerin tam olarak açıklayamadığı kalıpları ve sorunlu noktaları ortaya çıkarmak için bunları kullanın. Bunlar, kullanıcıların benimseme davranışlarını veya bırakma noktalarını belirlemek gibi etkileri anlamanıza yardımcı olur.

📝 Örnekler:

Ürünü ne sıklıkla kullanıyorsunuz? Günlük / Haftalık / Nadiren

Karmaşıklık nedeniyle görevleri yarıda bıraktınız mı? Evet / Hayır

💡 Profesyonel İpucu: Tüketici davranış verilerini (tıklamalar ve sayfa üzerinde geçirilen süre gibi) kullanarak bir sonraki anket sorusunu belirleyin.

Takip soruları

Adından da anlaşılacağı gibi, takip soruları yanıtlayanın cevaplarına göre görünür. Bu ürün anketi sorularını sorarak anketi kişiselleştirin ve daha alakalı hale getirin.

Ürün anketi sorularınıza koşullu mantık uygulayarak, katılımcıları zorlamadan daha derinlemesine bilgi edinebilirsiniz. Bu, altta yatan yanıtları, puanları veya duyguları ortaya çıkarmak için güçlü bir araçtır.

📝 Örnekler:

[Kullanıcı bir özelliği düşük puanladıysa] → Beklentilerinizi karşılamayan nedir?

[Kullanıcı sizi tavsiye etmeyeceğini söylerse] → Fikrinizi ne değiştirebilir?

[Kullanıcı iptal ederse] → Deneyiminizde eksik olan neydi?

gerçek Geri Bildirim Sağlayan 60'tan Fazla Ürün Anketi Sorusu

Doğru ürün anketi soruları sormak, eyleme geçebileceğiniz değerli içgörüler elde etmenize yardımcı olur. Ancak bağlam her şeydir. Sorduğunuz sorular, ürününüzün bulunduğu aşama, hedef kitleniz ve almaya çalıştığınız kararın türü ile uyumlu olmalıdır.

Örnek, toplantı sonrası anket sorularınız, potansiyel bir müşterinin ilgisini kaybetmesini önleyebilir ve müşteri memnuniyeti anket soruları, tek seferlik bir kullanıcını tekrar satın alan bir müşteriye dönüştürebilir. Her şey kartlarınızı doğru oynamaya bağlıdır.

Size bu konuda yardımcı olmak için, farklı tematik kategoriler ve kullanım örneklerinden birkaç ürün anketi sorusu örneği derledik. Bunları kullanarak daha iyi ürünler oluşturmak, kullanıcı deneyimini iyileştirmek ve daha akıllı kararlar almak için anlamlı bir diyalog başlatın.

yeni bir ürün veya özellik için sorular*

Özel müşteri geri bildirimi, yeni bir ürün veya özellik piyasaya sürerken bir güvenlik ağı görevi görür.

Ürün geri bildirimi, doğru sorunu çözüp çözmediğinizi, kullanıcıların ürününüzü anlayıp anlamadığını ve ürününüzün değer sunup sunmadığını doğrular. Bu, geliştirmeye iki kat daha fazla yatırım yapmadan önce durumu test etmek için harika bir yoldur.

Bu ürünün nesnesini anlamak ne kadar kolaydı?

Ürünü/yeni özelliği denedikten sonra ilk izleniminiz ne oldu?

Bu ürünü seçmeden önce hangi alternatifleri değerlendirdiniz?

Bu ürün/özellik ile hangi sorunu çözmeyi umuyordunuz?

Bu ürün/özellik, önceki çözümden daha iyi bir şekilde sorununuzu çözüyor mu?

Bu üründe farklı şekilde yapılacak tek şey nedir?

Ürün/yeni özellik hakkında sizi şaşırtan bir şey oldu mu?

Bu ürünü sizin için vazgeçilmez kılan nedir?

*mevcut ürün geri bildirimi için sorular

Yukarıdaki sorular pazar araştırması yaparken yararlı olabilirken, aşağıdaki sorular ürününüz piyasaya sürüldükten sonra çok önemli hale gelir.

Ürün geri bildirimi, kullanılabilirliği iyileştirme, sürtüşmeleri azaltma ve güncellemeleri önceliklendirme konusunda size rehberlik eden bir pusula görevi görür. Ayrıca, özel duyarlılığını ölçmeye ve ürün-pazar uyumunu korumaya yardımcı olur.

1 ila 10 arasında bir ölçekte, üründen ne kadar memnun kalırsınız?

Bu ürünün en çok hangi özelliğini beğeniyorsunuz?

Bu ürünü kullanırken sizi en çok rahatsız eden şey nedir?

Ürünü kullanırken herhangi bir hata veya sorun fark ettiniz mi?

Ürün zaman içinde nasıl gelişti?

Kafa karıştırıcı veya gereksiz bulduğunuz özellikler var mı?

Ürüne geri dönmenizi sağlayan nedir?

Sihirli bir değneğiniz olsaydı, en çok neyi iyileştirirdiniz?

➡️ Daha Fazla Bilgi: Ücretsiz Anket Şablonları ve Örnekleri

*kullanıcı deneyimini ölçmek için sorular

Bir ürünün başarısı, sadece bir sorunu çözme yeteneğiyle ölçülmez. Kullanıcı deneyimi (UX) de kullanıcı deneyimi ile bağlıdır.

UX geri bildirimi, analitiklerin ortaya çıkaramadığı kullanılabilirlik sorunlarını ve duygusal engelleri ortaya çıkarır. Bu ürün anketlerini kullanarak akışı iyileştirin, terk oranlarını azaltın ve kullanıcıların ürününüzü sevmesini sağlayın.

1 ila 5 arasında bir ölçekte, bugün göreviniz ne kadar kolay tamamlandı?

Arayüzde gezinirken zorluk yaşadınız mı? (Evet/Hayır)

Ürün görsel olarak çekici. Kesinlikle katılıyorum, katılıyorum, tarafsızım, katılmıyorum, kesinlikle katılmıyorum

1 ila 10 arasında bir ölçekte, deneyiminiz ne kadar sorunsuzdu?

Bu ürünü kullanmayı daha keyifli hale getirecek nedir?

Deneyiminizde sizi rahatsız eden veya yavaşlatan bir şey oldu mu?

Bu ürünü kullanırken ne kadar güvende hissettiniz?

Özellik taleplerini toplamak için sorular

Bazen kullanıcıların görüşleri pazar araştırmalarından daha fazla bilgi sağlar.

Özellik taleplerini araştıran ürün anketi soruları, ürün yol haritalarını etkiler, özelliklere öncelik verir, yenilikleri kitlesel kaynaklardan toplar ve israfı önler. Ayrıca, müşteri memnuniyetini ve sadakatini artıran bir sahiplik sağlar.

Bu üründe olmasını istediğiniz bir özellik var mı?

Bu ürünü nasıl daha değerli/kullanışlı hale getirebiliriz?

Yeni bir özellik tasarlayabilseydiniz, bu özellik ne yapılacak?

Bugün üründe eksik olduğunu düşündüğünüz şeyler nelerdir?

Başka bir araçta sunduğumuz bir özelliği beğendiniz mi?

Hangi mevcut özelliği iyileştirmemizi veya genişletmemizi istersiniz?

➡️ Daha Fazla Bilgi: Kullanıcı Araştırması Nasıl Yapılır?

Özel memnuniyeti ölçmek için sorular

Her özel ürün yöneticisi, sadık müşteriler çeken bir ürün geliştirmek ister. Bunu başarmak için, müşteri memnuniyetini takip eden özel ürün anket soruları sormak gerekir.

Kullanıcıların ürününüz, markanız ve desteğiniz hakkında ne düşündüğünü bilmeniz gerekir. Bu tür geri bildirimler, müşteri tutma oranını ölçmenize, müşteri kaybını tahmin etmenize ve en iyi özel müşterilerinizin belirlemenize yardımcı olur.

1 ila 10 arasında bir ölçekte, bizi bir arkadaşınıza veya iş arkadaşınıza tavsiye etme olasılığınız nedir?

Değer-i-para oranını nasıl değerlendirirsiniz?

Ürün beklentilerinizi toplantı yapıyor mu?

Aboneliğinizi yenilemeyi mi planlıyorsunuz?

Ürünümüzü tavsiye etmenizi sağlayacak nedir?

Ürün hayatınızı nasıl kolaylaştırıyor?

Satın alma sonrası veya ilk kullanımla ilgili geri bildirim için sorular

Erken kullanıcı etkileşim düzeyleri, uzun vadeli ürün benimsemeyi belirler. Bu, satın alma sonrası ve ilk kullanım aşamalarını sizin lehinize çevirmek için çok önemli bir an haline getirir. Aktivasyonu hızlandırmak için hedef, sürtüşmeleri ortadan kaldırmak ve "aha" anlarını Front'a yerleştirmektir.

Bu ürünü kullanmaktaki temel hedefiniz nedir?

Kaydolduktan sonra başlamak kolay oldu mu?

Şu ana kadar onboarding sürecini nasıl değerlendirirsiniz?

Kurulum sırasında sizi şaşırtan veya hayal kırıklığına uğratan bir şey oldu mu?

Kayıt olduktan sonra başlangıç açık ve net miydi?

İlk haftanızdaki deneyiminizi nasıl iyileştirebiliriz?

*etkin olmayan veya ayrılan kullanıcılar için sorular

Etkin olmayan veya ayrılan kullanıcıları yeniden kazanmak, öncelikle neden ayrıldıklarını anlamakla başlar.

Bu sorular, kullanıcıların ürününüzü kullanmayı bırakma nedenleri olan karşılanmamış beklentileri, eksik özellikleri ve dış etkenleri araştırır. Bu sorular iki amaca hizmet eder: müşteri kaybını teşhis etmek ve kullanıcıları geri kazanmak.

Ürünü kullanmayı bırakmanıza ne sebep oldu?

Ayrılmanıza neden olan eksiklikler nelerdi?

Ürünümüzü nasıl daha verimli hale getirebiliriz?

Gelecekte tekrar gelmeyi düşünür müsünüz?

Başka bir araç veya hizmet ihtiyaçlarınıza daha uygun mu?

Beklentileriniz gerçek deneyiminizden farklı mıydı?

*kullanıcı davranışını ve karar verme sürecini anlamaya yönelik sorular

Bu sorular, kullanıcıların sizi nasıl bulduğunu, onları harekete geçiren şeyin ne olduğunu ve ürününüzle nasıl etkileşim kurduklarını, analitik verilerin ötesinde keşfeder.

Bu ürünü nasıl duydunuz?

Denemeye karar vermenizi etkileyen faktörler nelerdir?

Ürünü ne sıklıkla kullanıyorsunuz?

Son zamanlarda keşfettiğiniz ve daha önce bilmiş olmayı dilediğiniz özellikler var mı?

İhtiyacınız olan özellikleri bulmak ne kadar kolay?

Bugünkü göreviniz bugün tamamlandı ve bunu tamamlamak için ne kadar çaba harcadınız?

Destek ekibiyle iletişime geçtiniz mi? Evet ise, deneyiminizi nasıl değerlendirirsiniz?

💡 Profesyonel İpucu: Bu geri bildirimleri, yeni kullanıcıların ürününüzü kullanmaya başlamasını kolaylaştırmak, gizli özellikleri ortaya çıkarmak ve ürün mesajlarınızı iyileştirmek için kullanın.

etkili Ürün Anketleri Oluşturmak için En İyi Uygulamalar*

Etkili bir ürün anketi hazırlamak, sadece bir soru listesinden ibaret değildir.

Bu, özel kişilerin dikkatini çekerek ve eyleme geçirilebilir girdiler elde ederek onların zihnini araştıran bir sanattır.

İşte takip edebileceğiniz bazı en iyi uygulamalar:

Anketinizi hazırlamadan önce hedeflerinizi belirleyin, böylece ürün anketi soruları iyi tanımlanmış nesneyle bağlantılı olsun

Form otomasyon araçlarını kullanarak geri bildirim formlarının gönderimini otomatikleştirin, böylece geri bildirim toplama çabalarınızı zahmetsizce ölçeklendirebilirsiniz

Karışıklığı ve çarpık yanıtları önlemek için ürün anketi sorularını her zaman tek bir fikre odaklayın

Müşterilerinizin konuşma ve düşünme şeklini yansıtmak için basit, jargon ücretsiz bir dil kullanın

Tüm anket yanıtlarını gösterge paneline aktarın, müşteri memnuniyeti puanı gibi anahtar metrikleri görselleştirin ve daha hızlı yanıt verin

Ürün anketlerinizi geniş bir kitleye paylaşımından önce şirket içinde test ederek hataları, belirsiz ifadeleri veya diğer sorunları tespit edin

Katılımı artırmak için indirim, erken erişim, özel içerik vb. formunda teşvikler sunun

Otomasyonlu teşekkür mesajları gönderin ve geri bildirimleri takip ederek güveni artırın ve özel müşteri sadakatini geliştirin

Özel müşteri geri bildirimlerini analiz edin ve yüksek etkili girdilere göre hareket ederek ürün yol haritasını geliştirin

🔍 Biliyor muydunuz? 5 dolarlık bir teşvik bile yanıt oranlarını %30 artırabilir!

*clickUp, Ürün Geri Bildirim Anketi Yönetiminde Nasıl Yardımcı Olur?

İş için her şeyi içeren uygulama ClickUp, form oluşturmaktan yanıtlara göre harekete geçmeye kadar ürün anketlerini yönetmeyi kolaylaştırır. İşte nasıl:

*clickUp Forms ile akıllı, özel geri bildirim formları oluşturun

ClickUp Forms ile özelleştirilebilir formlar sunun, ş akışlarını otomasyonla yönetin ve veri toplama işlemlerini merkezileştirin

ClickUp Forms ile hem fonksiyonel hem de görsel olarak markanıza uygun özel formlar oluşturabilirsiniz. Sezgisel sürükle ve bırak arayüzünü kullanarak sadece birkaç tıklamayla çarpıcı ve markanıza uygun ürün anketleri oluşturun. Hatta tek bir satır kod yazmadan koşullu mantık ayarları belirleyebilir ve ş akışlarını otomasyonuna tabi kılabilirsiniz.

🎥 İzleyin ve öğrenin: ClickUp'ta zahmetsiz geri bildirim formları oluşturun Ürün geri bildirimlerini zahmetsiz ve sezgisel bir şekilde toplamak mı istiyorsunuz? ClickUp'ın bu hızlı kılavuzunu izleyerek, geri bildirimleri doğrudan ş Akışınıza yönlendiren giriş formlarını 📝 nasıl ayarlayacağınızı öğrenin. En iyi uygulamalarla dolu pratik bir eğitimdir ve ham yanıtları kısa sürede verimli eylemlere nasıl dönüştüreceğinizi öğreneceksiniz 🚀. ▶️ Videoyu izleyin:

İster yeni bir özellik hakkında bilgi topluyor ister erken kullanıcılarla lansman sonrası kontrol yapıyor olun, ClickUp Forms sizi gerekli girdilere bir adım daha yaklaştırır. Ayrıca, sıfırdan bir form oluşturmak zor geliyorsa, profesyonelce hazırlanmış geri bildirim formu şablonlarını kullanarak hemen başlayabilirsiniz!

geri bildirimlerden görev izlemesini ve eylem öğelerini otomasyon ile gerçekleştirin*

ClickUp Otomasyon, yanıtlayanlar form gönderdiğinde ş akışlarını tetikleyici form otomasyonu ayarlamanıza olanak tanır. Bu sayede geri bildirimler anında eyleme geçirilebilir hale gelir ve bu da kazançlı bir kombinasyon oluşturur.

ClickUp Otomasyonlarını kullanarak tüm ürün anketi geri bildirim formlarınız için bir ş Akışı ayarlayın

Başlangıç olarak, tüm bulgularınızı ClickUp Belge'de derleyerek merkezileştirebilirsiniz. Ürün yöneticisi daha sonra ilgili takımları bir araya getirerek alınan geri bildirimleri inceleyebilir. Ayrıca ClickUp Belge'yi kullanarak ürün anketi bulgularından paylaşılan belgeler oluşturabilirler.

📮 ClickUp Insight: Anket katılımcılarımızın yaklaşık %88'i, kişisel görevlerini basitleştirmek ve hızlandırmak için artık AI araçlarına güveniyor. İş yerinde de aynı avantajlardan yararlanmak mı istiyorsunuz? ClickUp size yardımcı olabilir! ClickUp Brain, ClickUp'ın yerleşik AI asistanı, daha az toplantı, AI tarafından hızlı bir şekilde oluşturulan özetler ve otomatikleştirilmiş görevler ile verimliliğinizi %30 artırmanıza yardımcı olabilir.

clickUp Brain ile geri bildirimleri özetleyin ve bunlara göre hareket edin*

Ardından, bunları ClickUp Brain'de etiketleyebilirler. Bu, iki anahtar konuda yardımcı olur: anahtar içgörüleri özetlemek, eyleme geçirilebilir girdileri çıkarmak ve eylem öğelerine göre görevleri otomatik olarak oluşturmak.

Manuel denetim gerektirmeyen bu hızlı eylem, özel memnuniyeti anketleri üzerinde iş yapmayı kolaylaştırır.

Ayrıca ClickUp Brain'i kullanarak geri bildirimlerden eyleme geçirilebilir içgörüler elde edebilirsiniz.

ClickUp Brain, geri bildirimlerden içgörüler elde etmenize ve eylem öğeleri oluşturmanıza yardımcı olur

💬 ClickUp Brain Max Insight Anket notları veya özetleri yazmak istemiyor musunuz? ClickUp Brain Max 'teki Talk-to-Metin özelliği ile sadece konuşun, AI her şeyi anında yakalasın. 🧠🎙️ Geri bildirimleri incelerken, sonraki adımları planlarken veya kullanıcı görüşmelerini kaydederken, Brain Max sesinizi eyleme geçirilebilir içgörülere dönüştürür — ellerinizi kullanmadan ve ışık hızında. 👉 Deneyin ve ürün geri bildirimlerini kendi tarzınızda anlatın!

*gösterge panelleriyle geri bildirim eğilimlerini gerçek zamanlı olarak görselleştirin

ClickUp Gösterge Panelleri, takımların araçlar arasında geçiş yapmadan veya harici platformlara güvenmeden geri bildirim eğilimlerini görselleştirmesine ve metrikleri izlemesine olanak tanır. Tekrarlayan kullanıcı şikayetlerini, NPS puanlarını, özellik taleplerini vb. izlemek için bileşenler oluşturun ve her şeyi gerçek zamanlı olarak izleyin.

ClickUp Gösterge Panelleri ve Raporları ile geri bildirimleri izleme

Ürün yöneticileri, tasarım takımları, yöneticiler vb. için farklı görünümler görüntülemek üzere gösterge paneli özel olarak ayarlanabilir. Böylece, ilgili veriler ilgili paydaşların tercih ettiği biçimde sunulur!

Cedcoss Technologies Pvt. Ltd. İş Geliştirme Analisti Manaswi Dwivedi, ClickUp Gösterge Paneli hakkında şunları söyledi:

Ürün analizinin görüntülenmesinde gösterge paneli görünürlüğü iyileştirildi ve bu sayede önemli ölçüde zaman kazanılıyor.

Ürün analizinin görüntülenmesinde gösterge paneli görünürlüğü iyileştirildi ve bu da büyük zaman tasarrufu sağlıyor.

*clickUp ile eyleme geçirilebilir geri bildirimler toplayın

İyi ürün anketleri, yönlendirici sorular sormaktan daha fazlasını yapar. Ürünleri iyileştiren, takımları güçlendiren ve kullanıcı memnuniyetini artıran cevapları ortaya çıkarır. Kullanıcıların ne istediğini anlamaktan, neyin iş çıktığını ve neyin yaramadığını bilmeye kadar, doğru ürün anketi soruları sormak ürününüzün geleceğini şekillendirir.

Etkileyici ürün anketi sorularının ardındaki nedenleri ve nasıl sorulması gerektiğini ele aldık. Ayrıca, gerçek hayattan ürün anketi sorularının örneklerini ve yaklaşımınızı iyileştirmek için en iyi uygulamaları da inceledik. Artık öğrendiklerinizi uygulamaya koymak kaldı.

Neyse ki, ClickUp gibi araçlar hedeflerinize ulaşmanıza yardımcı olabilir. Ürün geri bildirim döngünüzü kilitlemek için hazır mısınız? O halde ClickUp'a kaydolun ve içgörüler oluşturmaya başlayın!