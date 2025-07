2025'te Daha Akıllı İçgörüler için En İyi 15 Proje Raporlama Aracı

projelerin %65'i yetersiz tahmin ve risk yönetimi, %35'i ise yetersiz planlama ve kullanıcı belgeleri nedeniyle başarısız olmaktadır.

Güvenilir bir proje raporlama aracına yatırım yaparak bu sayıya katılmaktan kaçınabilir ve projeleri doğru bir şekilde yürütebilirsiniz. Herkesi bilgilendirir, neyin işe yaradığını gösterir ve önemli bir sorun ortaya çıkmadan önce size yeterli uyarı verir.

Daha iyi planlama yapmanıza, daha sorunsuz bir şekilde birlikte çalışmanıza ve projenizin ilerlemesini takip etmenize yardımcı olacak en iyi proje yönetimi raporlama yazılımlarını bir araya getirdik.

Proje raporlama araçları, proje yöneticilerinin ve takımların bir projenin ilerlemesi, zaman çizelgeleri, kaynak kullanımı, bütçeler ve potansiyel riskler hakkındaki verileri toplamasına, düzenlemesine ve sunmasına yardımcı olan yazılım uygulamalarıdır.

Herhangi bir proje yönetimi yazılımı için vazgeçilmez olan bu araçlar, gösterge panelleri, grafikler ve durum raporları aracılığıyla karmaşık verileri net ve eyleme geçirilebilir içgörülere dönüştürür.

Raporlama özelliklerine sahip iyi bir proje yönetimi aracı, aşağıdaki gibi önemli soruları yanıtlamanıza yardımcı olacaktır:

Son teslim tarihlerine yetişebilecek miyiz?

Hangi görevler geride kalıyor?

Bütçenin içinde kalıyor muyuz?

Takımımızın zamanını ve kaynaklarını nasıl kullanıyoruz?

Kısacası, takım yönetiminden risk izlemeye kadar her şeyi desteklerler. Proje durumunun doğru bir görünümünü sunar, sorunları erken tespit etmeye yardımcı olur, planları gerektiği gibi ayarlar ve müşteri yönetimini kolaylaştırır.

Bu, nihayetinde projenizi zamanında ve kapsam dahilinde başarıyla teslim etme şansınızı artırır.

Biliyor muydunuz: Çalışanların %55'i gerçek zamanlı proje KPI'larına erişemiyor. Hatta %50'si, proje verilerini manuel olarak incelemek ve raporları derlemek için bir veya daha fazla gün harcadığını belirtiyor.

Özellikler, USP'ler ve fiyatlandırmaya dayalı proje raporlama yazılımı karşılaştırmamız aşağıda yer almaktadır:

Araçlar En iyisi Anahtar özellikler Fiyatlandırma* ClickUp Raporlama şablonları, Google Analytics ve BigQuery entegrasyonu Otomatik rapor oluşturma, özelleştirilebilir gösterge panelleri, zaman takibi, hedef izleme için yerleşik yapay zeka Ücretsiz plan mevcuttur; Kurumsal müşteriler için özel fiyatlandırma mevcuttur Jira Orta ve büyük ölçekli şirketlerdeki teknik takımlar Backlog izleme, sprintler, özelleştirilebilir gösterge panelleri Ücretsiz plan mevcuttur; Ücretli planlar kullanıcı başına aylık 8,60 $'dan başlar Power BI Karmaşık veri ihtiyaçları olan büyük şirketler Gerçek zamanlı veri akışları, DAX formülleri, Microsoft 360 ile entegrasyon Ücretsiz plan mevcuttur; Ücretli planlar kullanıcı başına aylık 14 $'dan başlar Tableau Gelişmiş raporlama özelliklerine ihtiyaç duyan büyük ve orta ölçekli şirketler Grafiksel veri raporları, AI ajanları, ML Kod entegrasyonları Ücretsiz plan yok; Ücretli planlar kullanıcı başına aylık 15 $'dan başlar Looker Studio Başkaları için raporlar oluşturan küçük ve orta ölçekli işletmeler ve ajanslar Görev yönetimi ile birlikte raporlamaya ihtiyaç duyan orta ve büyük ölçekli işletmeler Ücretsiz plan mevcuttur; Ücretli planlar kullanıcı başına aylık 9 $'dan başlar Wrike Temel raporlamaya ihtiyaç duyan küçük işletmeler ve pazarlama ajansları Gerçek zamanlı işbirliği, iş akışı otomasyonu, özelleştirilebilir gösterge panelleri Ücretsiz plan mevcuttur; Ücretli planlar kullanıcı başına aylık 10 $'dan başlar Microsoft Project Birden fazla projeyi izleyen büyük ölçekli BT ve inşaat şirketleri Portföy yönetimi, paydaş raporları, proje anlık görüntüleri Ücretsiz plan mevcuttur; Ücretli planlar kullanıcı başına aylık 10 $'dan başlar Celoxis Gelişmiş proje raporları ve gösterge panelleri oluşturan büyük ölçekli kurumsal şirketler Risk yönetimi, özel raporlar, takım performansı analizi Ücretsiz plan yok; Ücretli planlar kullanıcı başına aylık 25 $'dan başlar Basecamp Temel raporlamaya ihtiyaç duyan küçük işletmeler ve pazarlama ajansları İş gücü duyarlılık analizi, görev raporları Ücretsiz plan mevcuttur; Ücretli planlar kullanıcı başına aylık 15 $'dan başlar Trello Projelerin hafif izlemesine ihtiyaç duyan serbest çalışanlar ve küçük ajanslar Kanban panoları, ilerleme izleme, özelleştirilebilir grafikler Ücretsiz plan mevcuttur; Ücretli planlar kullanıcı başına aylık 5 $'dan başlar Zoho Projeleri Birden fazla projenin bütçelerini ve dönüm noktalarını izlemek isteyen kurumsal müşteriler Proje dönüm noktaları, özel raporlar, bütçe izleme Ücretsiz plan mevcuttur; Ücretli planlar kullanıcı başına aylık 5 $'dan başlar Rippling Analytics İşgücü analizine odaklanan girişimler, orta ölçekli işletmeler ve kurumsal şirketler İş gücü analitiği, OKR izleme, bütçe izleme Özel fiyatlandırma Tahmin. Uygulama İş yükü ve zaman takibi arayan BT şirketleri, kar amacı gütmeyen kuruluşlar ve araştırma takımları Kartları değerlendirin, faturalandırma otomasyonu, AI destekli zaman çizelgeleri, risk izleyiciler Özel fiyatlandırma TeamGantt Ajanslar, ürün ve planlama takımları ve veri görselleştirme araçları arayan orta ve büyük ölçekli şirketler Gantt grafikleri, iş yükü izleme, görev bağımlılıkları Ücretsiz plan yok; Ücretli planlar aylık 59 $'dan başlar Asana Görevleri yönetmek ve raporlamak isteyen küçük ve orta ölçekli işletmeler Engelleyici dedektörleri, trend ve proje durumu izleme, yerleşik yapay zeka Ücretsiz plan mevcuttur; Ücretli planlar kullanıcı başına aylık 13,49 $'dan başlar

Kullanabileceğiniz En İyi 15 Proje Yönetimi Raporlama Yazılımı

Proje ilerlemesini takip etmenize ve her görevi yolunda tutmanıza yardımcı olacak en iyi proje raporlama araçlarından bazıları. İşiniz için en iyisini seçmenize yardımcı olmak için özelliklerini, sınırlamalarını, fiyatlarını ve daha fazlasını tartışacağız.

ClickUp'ta yazılımları nasıl inceliyoruz? Editör takımımız şeffaf, araştırma destekli ve satıcıdan bağımsız bir süreç izler, böylece önerilerimizin gerçek ürün değerine dayandığından emin olabilirsiniz. ClickUp'ta yazılımları nasıl incelediğimize dair ayrıntılı bir özet bulabilirsiniz.

1. ClickUp (Hepsi bir arada proje yönetimi ve dinamik raporlama için en iyisi)

ClickUp'ı şimdi deneyin ClickUp ile tüm projelerinizi takip edin ve ilerlemelerini izleyin

ClickUp, günlük yapılacaklar listesinden genel planlamaya ve proje raporlamasına kadar her şeyi yönetmek için tasarlanmış, iş için her şeyi içeren bir uygulamadır. Özelleştirilebilir gösterge panelleri, yapay zeka destekli özetler, iş yükü grafikleri ve hedef izleme ile projelerinizde her zaman bir adım önde olacaksınız.

ClickUp Gösterge Panelleri ile gerçek zamanlı proje raporlarını görselleştirin ve izleyin

ClickUp Gösterge Panelleri, size birden fazla açıdan gerçek zamanlı proje bilgileri sunar.

İlerlemeyi görselleştirin: Görev durumlarını, harcanan zamanı, takımın iş yükünü ve daha fazlasını gerçek zamanlı olarak izleyin

Herhangi bir iş akışına göre özelleştirin : İzlemek istediğiniz metrikleri seçin, tercih ettiğiniz bileşenleri ekleyin ve ClickUp Gösterge Panelleri karmaşık verileri net ve kapsamlı görsellere dönüştürsün

Veri analizini basitleştirin: Bu görsel gösterge panelleri, paydaşların önemli metrikleri anlamasına yardımcı olur

Örneğin, bir pazarlama kampanyası yönettiğinizi varsayalım. ClickUp Gösterge Panelleri ile görevleri duruma göre görüntülemek, her bir faaliyete harcanan zamanı izlemek ve takımınızın iş yükünü takip etmek için bileşenler ayarlayabilirsiniz.

ClickUp Brain'e sorular sorun ve anında yanıt alın

Ayrıca, sadece birkaç saniye içinde proje özetleri, takım performansı hakkında bilgiler ve daha fazlasını oluşturabilen entegre AI asistanı ClickUp Brain'e de sahip olursunuz. Çalışma Alanınızdan ve bağlı uygulamalardan ilgili verileri toplar ve bunları kapsamlı durum raporlarına dönüştürür.

Örneğin, bir proje sprintini tamamladıktan sonra, ClickUp Brain'den "Sprintin ilerlemesi ve sonuçlarını özetle" isteğinde bulunabilirsiniz. Bu, başarıları, engelleri, sonraki adımları ve görev tamamlama ayrıntılarını, özellikle kimin neyi ne zaman yaptığını içeren kısa bir rapor oluşturur.

ClickUp Brain raporların ve özetlerin oluşturulmasını basitleştirirken, ClickUp Goals anahtar proje hedeflerinize odaklanmanıza yardımcı olur.

Takım OKR'leri, sprint hedefleri veya haftalık KPI'larla çalışıyor olun, ClickUp Hedefleri ilerlemeyi izlemeyi ve herkesin uyumlu çalışmasını sağlamayı kolaylaştırır.

Ücretsiz şablon alın ClickUp Proje Raporu Şablonu ile doğru zaman çizelgeleriyle proje raporlarını kolayca dosyalayın

Nereden başlayacağınızı bilmiyor musunuz? ClickUp'ın ücretsiz proje raporlama şablonlarından birini seçin ve hemen işe koyulun.

Örneğin, ClickUp Proje Raporu Şablonu, proje ilerlemesini, giderleri ve bekleyen eylem öğelerini izlemenize yardımcı olur. Zaman çizelgelerine göre proje durumunu görselleştirebilir, öncelik düzeyleri belirleyebilir ve tamamlanma oranını tek bir yerden izleyebilirsiniz.

ClickUp'ın en iyi özellikleri

İş yükü grafikleri ve sprint burndown görünümleriyle aşırı yükleri, gecikmeleri ve gerekli ayarlamaları tespit edin

Kullanıma hazır QBR şablonlarıyla , paylaşılabilir tek bir QBR raporunda KPI'ları, başarıları ve sonraki adımları izleyin

100'den fazla eylem tetikleyicisiyle proje raporlamasını otomatikleştirin

Zaman çizelgeleri, teslim edilecekler ve bütçelere gerçek zamanlı görünürlük için müşteri gösterge panelleri oluşturun

İş Yükü Görünümü ile takım kapasitesini izleyin ve tükenmişlik ortaya çıkmadan görevleri yeniden atayın

ClickUp sınırlamaları

Yeni kullanıcılar için hafif öğrenme eğrisi ( ClickUp Üniversitesi ile kolayca giderilebilir!)

ClickUp fiyatlandırması

ClickUp puanları ve yorumları

G2: 4,7/5 (10.400+ yorum)

Capterra: 4,6/5 (4.200+ yorum)

Gerçek müşteriler ClickUp hakkında ne diyor?

Bir G2 yorumcusu şöyle diyor:

En kullanışlı özelliği, ClickUp'ın esnek olmasıdır. Basit yapılacaklar listelerinden daha karmaşık proje yönetimine kadar farklı çalışma şekillerine uyum sağlar. Bu esneklik, iş akışımı değiştirmek zorunda kalmadan benim çalışma şeklime uyum sağlar.

2. Jira (Gereksinim yönetimini kolaylaştırmak için en iyisi)

jira aracılığıyla

Yetersiz gereksinim yönetimi, projelerin hedeflerine ulaşamamasının yaygın bir nedenidir. Jira, görevler, zaman çizelgeleri ve proje gereksinimlerine net görünürlük sağlayarak BT liderlerinin ve geliştirme takımlarının bu sorunu çözmesine yardımcı olur.

Takımlar sprint ilerlemesini izleyebilir, engelleri belirleyip çözebilir ve neyin yolunda gittiğini ve nelere dikkat edilmesi gerektiğini gösteren raporlar oluşturabilir.

Otomasyon özellikleri, manuel güncelleme ihtiyacını da azaltarak takımların raporlamaya daha az, uygulamaya daha fazla odaklanmasını sağlar.

Jira'nın en iyi özellikleri

Takvim görünümüyle zaman içindeki işleri görselleştirin ve buna göre son tarihleri ayarlayın

Zaman çizelgeleriyle tekli veya çoklu projelerde süre, zaman ve görev sahiplerini görüntüleyin ve güncelleyin

Sprint'leri ayarlamak ve acil projelere öncelik vermek için birikmiş işleri kullanın

Proje gösterge panelleriyle iş akışının her aşamasında her takım üyesinin görevlerini ve proje ilerlemesini izleyin

Bağımlılık yönetimi ile darboğazları belirleyin ve ortadan kaldırın

Jira sınırlamaları

Teknik bilgiye sahip olmayan kullanıcılar Jira'yı biraz karmaşık bulabilir

Jira'yı özelleştirmek uzun bir süreç olabilir

Jira fiyatlandırması

Ücretsiz

Standart: Kullanıcı başına aylık 8,60 ABD doları

Premium: Kullanıcı başına aylık 17 ABD doları

Enterprise: Özel fiyatlandırma

Jira derecelendirmeleri ve yorumları

G2: 4,3/5 (6.400+ yorum)

Capterra: 4,4/5 (15.100+ yorum)

Gerçek kullanıcılar Jira hakkında ne diyor?

G2 incelemesi şöyle diyor:

En çok sevdiğim şey, Jira'nın projeleri ve biletleri yönetmek için ne kadar özelleştirilebilir ve yapılandırılmış olması. Ayrıntılı görev izlemeyi destekler, özel iş akışları oluşturmamıza olanak tanır ve Kanban veya Scrum panoları ile ilerlemeyi görünür kılar.

En çok sevdiğim şey, Jira'nın projeleri ve biletleri yönetmek için ne kadar özelleştirilebilir ve yapılandırılmış olması. Ayrıntılı görev izlemeyi destekler, özel iş akışları oluşturmamıza olanak tanır ve Kanban veya Scrum panolarıyla ilerlemeyi görünür kılar.

🧠 İlginç Bilgi: "Dönüm noktası" terimi, eski Romalıların yollarında kullandıkları kilometre taşlarından gelmektedir.

3. Power BI (Karmaşık proje verilerini analiz etmek için en iyisi)

power BI aracılığıyla

Power BI, karmaşık proje yönetimini gerçekleştirmek için geliştirilmiş bir iş zekası yazılımıdır. Yüzlerce veri kaynağıyla entegre olarak size en güncel içgörüler sunar.

AI destekli analitik, zengin veri görselleştirmeleriyle trendleri ve anormallikleri otomatik olarak tespit etmenizi sağlar. Mobil erişim ve otomatik rapor güncellemeleriyle projelerinizi her yerden takip edebilirsiniz.

Ayrıca, Excel, Teams ve Azure gibi Microsoft araçlarıyla senkronizasyon sağlayarak merkezi bir proje yönetimi ekosistemi oluşturabilirsiniz.

Power BI'nın en iyi özellikleri

Sürükle ve bırak görsel araçlarla grafiksel veri raporları oluşturarak eğilimleri ve performansı inceleyin

Gerçek zamanlı gösterge panelleriyle anahtar performans göstergelerini izleyin

Gerçek zamanlı veri akışlarını izleyin ve etkileşimli filtreler, dilimleyiciler ve ayrıntılı analizlerle gelişmiş raporlar oluşturun

Doğal dil sorguları ve yapay zeka destekli araçları kullanarak içgörüler keşfedin

Rol tabanlı erişim kullanarak takımlar arasında içgörüleri güvenli bir şekilde paylaşın ve müşterileriniz için proje yönetimi raporlarını yerleştirin

Power BI sınırlamaları

Bazı kullanıcılar, veri yükleri ölçeklendirildikten sonra performansın düştüğünden şikayet etmektedir

Karmaşık DAX formülleri anlaşılması zordur

Power BI fiyatlandırması

Ücretsiz

Power BI Pro: Kullanıcı başına aylık 14 $ (yıllık faturalandırılır)

Power BI Premium Kullanıcı Başına: Kullanıcı başına aylık 24 $ (yıllık faturalandırılır)

Power BI Embedded: Özel fiyatlandırma

Power BI derecelendirmeleri ve yorumları

G2: 4,5/5 (1.200'den fazla yorum)

Capterra: 4,6/5 (1.800+ yorum)

Gerçek müşteriler Power BI hakkında ne diyor?

G2 incelemesi şöyle diyor:

Kullanımı çok kolaydır. Programda, trendlerimi, aktif öğrencileri, eksik öğeleri görebildiğim ve işlerinizi takip etmenize yardımcı olan birçok uygulama var.

Kullanımı çok kolaydır. Programda, trendlerimi, aktif öğrencileri, eksik öğeleri görebildiğim ve işlerinizi takip etmenize yardımcı olan birçok uygulama var.

4. Tableau (BT liderleri ve geliştirici takımları için en iyisi)

tableau aracılığıyla

Tableau, takımların projelerini izlemelerine, strateji eksikliklerini öngörmelerine ve görevlerin ilerlemesini engelleyen darboğazları belirlemelerine yardımcı olmak için tasarlanmıştır. Sezgisel sürükle ve bırak arayüzü, karmaşık verilerin kolayca görselleştirilmesini sağlarken, gerçek zamanlı güncellemeler herkesin en son içgörülerle uyumlu kalmasını sağlar.

Zaman çizelgeleri, bütçeler ve kaynak tahsisi gibi anahtar proje yönetimi metriklerini görselleştirebilir ve görevleri ve verileri her yerden izlemek için mobil cihazlardan gösterge panellerine erişebilirsiniz.

Tableau'nun en iyi özellikleri

Trendleri, KPI'ları ve takım performansını görselleştirmek için grafiksel veri raporları oluşturun

Kampanya performansını optimize etmek için kanallar arasında pazarlama verilerini analiz edin

Etkileşimli, gerçek zamanlı gösterge panelleriyle proje görevlerini ve son teslim tarihlerini takip edin

Birden çok kaynaktan gelen verileri birleştirerek proje iş akışlarını yönetin

Makine öğrenimi kodu, Python ve R gibi paketler ve tahmine dayalı algoritmalar kullanarak Tableau AI içgörülerini geliştirin

Ajanları ve API'leri kullanarak analitiği otomatikleştirin ve müşteriler için proje raporları oluşturun ve ekleyin

Tableau sınırlamaları

Bazı ek Salesforce bağlantıları, yazılımı proje raporlama için biraz fazla karmaşık hale getiriyor

Planlar, küçük işletmeler ve yeni kurulan şirketler için oldukça pahalı olabilir

Tableau fiyatlandırması

Tableau Oluşturucu: Kullanıcı başına aylık 75 $ (yıllık faturalandırılır)

Tableau Explorer: Kullanıcı başına aylık 42 $ (yıllık faturalandırılır)

Tableau Viewer: Kullanıcı başına aylık 15 $ (yıllık faturalandırılır)

Enterprise Creator: Kullanıcı başına aylık 115 $ (yıllık faturalandırılır)

Enterprise Explorer: Kullanıcı başına aylık 70 $ (yıllık faturalandırılır)

Enterprise Viewer: Kullanıcı başına aylık 35 $ (yıllık faturalandırılır)

Tableau+: Özel fiyatlandırma

Tableau derecelendirmeleri ve yorumları

G2: 4,4/5 (2.600'den fazla yorum)

Capterra: 4,6/5 (2.300+ yorum)

Gerçek kullanıcılar Tableau hakkında ne diyor?

Bir Capterra yorumcusu şöyle diyor:

Şirket içindeki farklı takımların benzersiz ihtiyaçlarına göre gösterge panelleri oluşturmak için Tableau'yu kullandım. Tableau tarafından kullanılan veri kaynaklarının çoğu SQL Server veritabanları, yerel Excel dosyaları ve Box dosyalarıydı. Kullanıcıların yerel olarak, çok ayrıntılı Excel dosyalarında oluşturdukları içerikler Tableau'ya aktarıldı ve önemli KPI'ları, trendlere ilişkin görselleştirmeleri vb. gösteren etkileşimli gösterge panellerine dönüştürüldü. Bu sayede, aynı gösterge paneli daha fazla kişiyle paylaşılabildi ve herkes sağlanan filtrelere göre verileri keşfedebildi.

Şirket içindeki farklı takımların benzersiz ihtiyaçlarına göre gösterge panelleri oluşturmak için Tableau'yu kullandım. Tableau tarafından kullanılan veri kaynaklarının çoğu SQL Server veritabanları, yerel Excel dosyaları ve Box dosyalarıydı. İnsanların çok ayrıntılı Excel dosyalarında yerel olarak oluşturdukları içerikler Tableau'ya aktarıldı ve önemli KPI'ları, trendlere ilişkin görselleştirmeleri vb. gösteren etkileşimli gösterge panellerine dönüştürüldü. Bu sayede, aynı gösterge paneli daha fazla kişiyle paylaşılabildi ve herkes sağlanan filtrelere göre verileri keşfedebildi.

5. Looker Studio (KPI'ları ve operasyonel metrikleri gerçek zamanlı olarak izlemek için en iyisi)

looker Studio aracılığıyla

Looker Studio, eski adıyla Google Data Studio——takımların etkileşimli gösterge panelleri aracılığıyla proje verilerini izlemesine, analiz etmesine ve sunmasına yardımcı olur.

Kullanıcı dostu sürükle ve bırak arayüzü ve Google Analytics, BigQuery ve E-Tablolar gibi Google araçlarıyla sorunsuz entegrasyonları sayesinde, teknik uzmanlık gerektirmeden ham verileri net ve eyleme geçirilebilir içgörülere dönüştürür.

Looker Studio'nun en iyi özellikleri

Hızlı ve özelleştirilmiş raporlama için proje ve satış rapor şablonlarını kullanın

Google kaynaklarından ve üçüncü taraf platformlardan verileri bağlayın

Gösterge panellerini markalı düzenler ve görsellerle özelleştirin

Veri kümelerini birleştirerek birleşik, ayrıntılı görünümler oluşturun

Raporları takımlar arasında gerçek zamanlı olarak paylaşın ve üzerinde işbirliği yapın

Looker Studio sınırlamaları

Doğrudan müşteri desteği seçeneği yoktur

Araç, büyük veri kümelerini işlerken genellikle yavaş çalışır

Looker Studio fiyatlandırması

Ücretsiz

Looker Studio Pro: Kullanıcı ve proje başına aylık 9 ABD doları

Looker Studio puanları ve yorumları

G2: 4,4/5 (440+ yorum)

Capterra: 4,5/5 (300'den fazla yorum)

Looker Studio hakkında gerçek müşteriler ne diyor?

G2 incelemesinde şöyle deniyor:

Kullanımı ve kurulumu oldukça kolaydır. İşletmenin büyüyen ihtiyaçlarına kolayca uyarlanıp değiştirilebildiğinden, küçük ve orta ölçekli işletmeler için ideal bir çözüm olduğunu söyleyebilirim.

Kullanımı ve kurulumu oldukça kolaydır. İşletmenin büyüyen ihtiyaçlarına kolayca uyarlanabilmesi ve değiştirilebilmesi nedeniyle küçük ve orta ölçekli işletmeler için ideal bir çözüm olduğunu söyleyebilirim.

📮 ClickUp Insight: Bilgi çalışanları, bilgi ve bağlam aramak için günde ortalama 25 mesaj gönderir. Bu, e-postalar ve sohbetler arasında parçalanmış konuşmaları kaydırmak, aramak ve deşifre etmek için oldukça fazla zamanın boşa harcandığını gösterir. 😱 Keşke görevleri, projeleri, sohbetleri ve e-postaları (artı AI!) tek bir yerde birleştiren akıllı bir platformunuz olsaydı. Ama var:

6. Wrike (Çapraz fonksiyonlu takımlar için en iyisi)

wrike aracılığıyla

Projeleri yolunda tutmak zordur, özellikle de iletişim parçalı ve öncelikler değişken olduğunda.

Wrike, proje yönetimini ayrıntılı raporlama ile birleştirerek, karmaşık iş akışlarında bile takımlara net görünürlük sağlar. Özelleştirilebilir gösterge panelleri, iş akışı otomasyonu ve gerçek zamanlı işbirliği araçları, günlük işlemleri kolaylaştırır.

Takımlar sahiplik atayabilir, ilerlemeyi izleyebilir ve manuel güncellemeleri azaltabilir. 400'den fazla entegrasyon ve esnek raporlama seçenekleri ile Wrike, çeşitli takım yapılarına ve gelişen proje taleplerine göre ölçeklenebilir.

Wrike'ın en iyi özellikleri

Verimliliği ve proje maliyetlerini izlemek için görev zamanını takip edin

Paylaşılan çalışma alanları ve yorumlar aracılığıyla takım üyeleriyle gerçek zamanlı olarak işbirliği yapın

Tekrarlayan süreçleri kolaylaştırmak ve manuel çabayı azaltmak için iş akışlarını otomatikleştirin

Anahtar metrikleri ve proje durumunu izlemek için gösterge panellerini özelleştirin

Wrike sınırlamaları

Gösterge paneli ve raporlama özelleştirmeleri, daha üst düzey planlara sahip değilseniz kısıtlanmıştır

Dikkatli bir şekilde yapılandırılmadıkları takdirde, sürekli e-posta bildirimleri çok rahatsız edici hale gelebilir

Wrike fiyatlandırması

Ücretsiz

Takım: Kullanıcı başına aylık 10 $

İş: Kullanıcı başına aylık 25 ABD doları

Enterprise: Özel fiyatlandırma

Pinnacle: Özel fiyatlandırma

Wrike puanları ve yorumları

G2: 4,2/5 (4.400+ yorum)

Capterra: 4. 4/5 (2.800+ yorum)

Gerçek kullanıcılar Wrike hakkında ne diyor?

G2 incelemesi şöyle diyor:

Wrike'ın, takımımızın birden fazla proje ve son teslim tarihi arasında uyumlu çalışmasına yardımcı olmasını gerçekten çok beğeniyorum. Özelleştirilebilir gösterge panelleri ve görev görünümleri, kimin ne üzerinde çalıştığını kolayca görmeyi sağlarken, yerleşik işbirliği araçları (yorumlar ve dosya paylaşımı gibi) sonsuz e-posta konuları ihtiyacını azaltıyor. Ayrıca, zamanı takip edebilmemiz ve takımımızın gerçekte nasıl çalıştığına uygun iş akışları oluşturabilmemiz de çok yardımcı oluyor – araçlar arasında geçiş yapmak yerine işleri daha hızlı halledebiliyoruz.

Wrike'ın, takımımızın birden fazla proje ve son teslim tarihlerinde uyumlu çalışmasına yardımcı olmasını gerçekten çok beğeniyorum. Özelleştirilebilir gösterge panelleri ve görev görünümleri, kimin ne üzerinde çalıştığını kolayca görmeyi sağlarken, yerleşik işbirliği araçları (yorumlar ve dosya paylaşımı gibi) sonsuz e-posta konuları ihtiyacını azaltıyor. Ayrıca, zamanı takip edebilmemiz ve takımımızın gerçekte nasıl çalıştığına uygun iş akışları ayarlayabilmemiz de çok yardımcı oluyor – araçlar arasında geçiş yapmak yerine işleri daha hızlı halledebiliyoruz.

7. Microsoft Project (Karmaşık projeleri yöneten büyük ölçekli şirketler için en iyisi)

microsoft Project aracılığıyla

Büyük kuruluşlar, birbiriyle örtüşen düzinelerce girişimi yönetir ve bu da görünürlük ve kontrolü zorlaştırır. Microsoft Project, birden fazla projeyi tek bir yerden planlamanıza, önceliklendirmenize ve izlemenize yardımcı olan portföy yönetimi araçları ile bu sorunu çözer.

Microsoft 365 ile yerel entegrasyonu, gerçek zamanlı işbirliğini desteklerken, veri görselleştirme özelliğine sahip yerleşik proje raporlama araçları, karar vericilere ilerleme hakkında net bir görünüm sunar.

BT yükseltmelerinden ürün lansmanlarına kadar, takımlar proje zaman çizelgelerini, kaynakları ve teslim edilecekleri tüm panoda izleyebilir.

Microsoft Project'in en iyi özellikleri

Sürükle ve bırak zamanlama ile zaman çizelgelerini ve bağımlılıkları ayarlayın

Özelleştirilebilir Gantt grafiklerini kullanarak proje ilerlemesini görselleştirin

KPI'ları izleyerek proje durumunu ve hedef uyumunu değerlendirin

Tutarlı güncellemeler için proje ve ilerleme raporu şablonlarını kullanın

Yönetici düzeyinde içgörüler için projeler arasında verileri birleştirin

Microsoft Project sınırlamaları

Microsoft'un arayüzüne ve ekosistemine aşina olmayan kullanıcılar için ideal değildir

Fiyatlandırma ve lisanslama, küçük ve orta ölçekli işletmeler için çok karmaşık veya maliyetli olabilir

Microsoft Project fiyatlandırması

Microsoft 365'teki Planner: Ücretsiz

Planlayıcı Plan 1: Aylık 10 $/kullanıcı

Planlayıcı ve proje planı 3: Aylık 30 $/kullanıcı

Planlayıcı ve proje planı 5: Aylık 55 $/kullanıcı

Microsoft Project derecelendirmeleri ve yorumları

G2: 4/5 (1.600'den fazla yorum)

Capterra: 4,4/5 (2.000'den fazla yorum)

Gerçek kullanıcılar Microsoft Project hakkında ne diyor?

Bir Capterra yorumcusu şöyle diyor:

Microsoft Project, proje zaman çizelgelerinin görsel temsilini hızlı bir şekilde oluşturmak için kullanılabilen mükemmel bir proje yönetimi yazılımıdır. Yazılım kapsamlıdır ve kariyerimde düzenli olarak kullandığım diğer Microsoft ürünleriyle uyumludur.

Microsoft Project, proje zaman çizelgelerinin görsel temsilini hızlı bir şekilde oluşturmak için kullanılabilen mükemmel bir proje yönetimi yazılımıdır. Yazılım kapsamlıdır ve kariyerimde düzenli olarak kullandığım diğer Microsoft ürünleriyle uyumludur.

8. Celoxis (Proje risk yönetimi için en iyisi)

celoxis aracılığıyla

İşletmelerin yarısından fazlası artık en az bir operasyon alanında yapay zeka kullanıyor. Takımınız da bunlardan biri ise, Celoxis pratik özellikleriyle yapay zekayı proje raporlamasına getiriyor. Tahmin araçları, potansiyel riskleri ve kaynak kısıtlamalarını erken aşamada belirlemeye yardımcı olarak daha iyi planlama ve karar vermeyi destekler.

Otomatik proje raporu oluşturma, manuel giriş yapmaya gerek kalmadan zamanında güncellemeler sağlarken, veri görselleştirme araçları karmaşık metriklerin yorumlanmasını ve paydaşlarla paylaşılmasını kolaylaştırır.

Celoxis'in en iyi özellikleri

Birleştirilmiş raporlama için birden fazla kaynaktan veri içe aktarın

Proje, kaynak veya bütçeye göre özel raporlar oluşturun

Gelişmiş araçlarla eğilimleri, riskleri ve performansı analiz edin

Gantt grafikleri ve gösterge panelleriyle gerçek zamanlı ilerlemeyi takip edin

Özelleştirilebilir proje gösterge paneli ile performansı görselleştirin

Celoxis sınırlamaları

Otomasyon, alternatiflere kıyasla sınırlıdır

QuickBooks entegrasyonu hatalı olabilir, bu da proje muhasebesini zorlaştırır

Celoxis fiyatlandırması

Temel: Kullanıcı başına aylık 25 $

Profesyonel: Kullanıcı başına aylık 35 $

İş: Kullanıcı başına aylık 45 ABD doları

Enterprise: Özel fiyatlandırma

Celoxis derecelendirme ve yorumlar

G2: 4,5/5 (300'den fazla yorum)

Capterra: 4. 4/5 (300+ yorum)

Gerçek kullanıcılar Celoxis hakkında ne diyor?

Bir Capterra yorumcusu şöyle yazıyor:

Büyük ve küçük takımlarda verimlilik ve görev yönetimi açısından büyük etki yaratmak için harika bir yazılım. Bizim için çok verimli olacak şekilde tasarlanmış ve doğru veri raporlama ve planlama sunmamıza yardımcı oluyor.

Hem büyük hem de küçük takımlarda verimlilik ve görev yönetimi açısından büyük etki yaratmak için harika bir yazılım. Bizim için çok verimli olacak şekilde tasarlanmış ve doğru veri raporlaması ve planlama sunmamıza yardımcı oluyor.

🧠 Eğlenceli Bilgi: Almanya'daki Köln Katedrali' nin inşası, şimdiye kadar kaydedilen en uzun süreli proje olup 1.000 yıldan fazla sürmüştür!

9. Basecamp (Performans yönetimi ve takım duyarlılık analizi için en iyisi)

basecamp aracılığıyla

Tükenmişlik genellikle belirsiz öncelikler ve dengesiz iş yüklerinden kaynaklanır. Bu sorunlar, uygun görünürlük olmadan çok geç ortaya çıkar.

Basecamp, gerçek zamanlı raporlama ile proje yönetimini birleştirerek, herkesin görevlerini net bir şekilde görmenizi sağlar.

İlerlemeyi izlemek, iş yükünü izlemek ve takımınızın kırılma noktasına ulaşmasını önlemek için araçlar sunar.

Basecamp'ın en iyi özellikleri

Lineup, Mission Control ve Hill Charts ile ilerlemeyi görselleştirerek görev planlamasına destek olun

Gecikmiş görevler, son tarihler ve takım iş yükü hakkında raporlar oluşturun

Şablonlarla proje belgeleri ve tekrarlanan kurulumları kolaylaştırın

Erişimi yönetmek ve gizliliği korumak için müşteri izinlerini ayarlayın

Yerleşik takvimle dönüm noktalarını planlayın ve hatırlatıcıları otomatikleştirin

Basecamp sınırlamaları

Büyük ölçekli projeler, yoğun veri yükleri veya birden fazla veri kaynağı nedeniyle yavaşlama yaşayabilir

Kısıtlı özelleştirme seçenekleri ve yeni başlayanlar için kolay bir kullanıcı arayüzüne rağmen gelişmiş onay ş akışlarının olmaması

Basecamp fiyatlandırması

Ücretsiz

Basecamp Pro: Kullanıcı başına aylık 15 $

Basecamp sınırsız: 299 $/ay

Basecamp puanları ve yorumları

G2: 4. 1/5 (5.300+ yorum)

Capterra: 4,3/5 (14.500+ yorum)

Gerçek kullanıcılar Basecamp hakkında ne diyor?

G2 incelemesi şöyle diyor:

Basecamp, diğerlerinin görevleri tamamlamasını ve ağ kurmasını kolaylaştırarak harika bir iş çıkarır. Toplantı süresini önemli ölçüde azaltır ve üretim ve imalat ortamlarında sıklıkla görülen siloların ortadan kalkmasını sağlayarak şeffaflık yaratır. Uygulaması basit ve anlaşılırdır. Müşteri desteği her zaman harika olmuştur. Normalde kalem ve kağıtla yapılacak olan işler için bu yazılımı günlük olarak kullanıyoruz.

Basecamp, diğerlerinin görevleri tamamlamasını ve ağ kurmasını kolaylaştırmak için harika bir iş çıkarır. Toplantı süresini önemli ölçüde azaltır ve üretim ve imalat ortamlarında sıklıkla görülen silo oluşumlarını ortadan kaldırarak şeffaflık sağlar. Uygulaması basit ve anlaşılırdır. Müşteri desteği her zaman mükemmel olmuştur. Normalde kalem ve kağıtla yapılacak işler için bu yazılımı günlük olarak kullanıyoruz.

10. Trello (Basit görev yönetimi için en iyisi)

trello aracılığıyla

Karmaşık, kurumsal düzeyde araçlara ihtiyacınız yoksa, Trello küçük takımlar ve basit projeler için daha uygun olan daha basit bir seçenek sunar.

Bu ücretsiz proje yönetimi yazılımı, özelleştirilebilir Kanban panoları ve gerçek zamanlı güncellemeler kullanarak takımların düzenli kalmasına ve görevleri kolaylıkla izlemesine yardımcı olur. Ayrıca Slack ile entegre olarak, proje durumunu doğrudan takımınızın çalışma alanında görüntülemenizi ve paylaşmanızı sağlar.

Trello'nun en iyi özellikleri

Sürükle ve bırak Kanban panolarıyla görevleri görselleştirin

Ş Akışınıza uyacak şekilde listeleri ve kartları özelleştirin

Yorumlar ve bildirimlerle gerçek zamanlı olarak işbirliği yapın

Basit, yerleşik raporlama gösterge panelleriyle ilerlemeyi izleyin

Özelleştirilebilir grafikler ve etkinlik günlükleriyle içgörüler elde edin

Trello sınırlamaları

Raporlama özellikleri temel düzeydedir ve teknik bilgiye sahip olmayan küçük takımlar için en uygunudur

Ş Akışı özelleştirme seçenekleri sınırlıdır ve daha karmaşık kurulumları kısıtlar

Trello fiyatlandırması

Ücretsiz

Standart: Kullanıcı başına aylık 5 ABD doları

Premium: Kullanıcı başına aylık 10 ABD doları

Enterprise: 17,50 $/ay kullanıcı başına

Trello puanları ve yorumları

G2: 4,4/5 (13.600'den fazla yorum)

Capterra: 4,5/5 (23.600+ yorum)

Gerçek kullanıcılar Trello hakkında ne diyor?

Bir Capterra yorumcusu şöyle diyor:

Trello'yu tek başıma veya bir takım içinde kendimi organize etmek, gerektiğinde son teslim tarihlerini kontrol etmek ve günlük, haftalık, iki haftalık ve aylık faaliyetleri izlemek için kullanıyorum. Bu araç kullanımı kolay ve optimizasyonla ilgilenen herkese rahatlıkla tavsiye edebilirim.

Trello'yu tek başıma veya bir takım içinde kendimi organize etmek, gerektiğinde son teslim tarihlerini kontrol etmek ve günlük, haftalık, iki haftalık ve aylık faaliyetleri izlemek için kullanıyorum. Araç kullanımı kolay ve optimizasyonla ilgilenen herkese rahatlıkla tavsiye edebilirim.

11. Zoho Projects (Kurumsal düzeyde karmaşıklık olmadan yapılandırılmış sorun izleme ihtiyacı olan hızlı büyüyen takımlar için en iyisi)

zoho Projects aracılığıyla

Yerleşik sorun izleme özelliği ile Zoho Projects, geciken hata düzeltmeleri, belirsiz görev sahipliği ve görünürlük eksikliği gibi yaygın proje sorunlarını belirleyip çözerek öne çıkar. Bu, takımların sorunları engel haline gelmeden önce üstesinden gelmelerine yardımcı olur.

Ayrıca, Gantt grafiklerine, gelişmiş zaman takibine ve özelleştirilebilir gösterge panellerine erişim elde ederek proje yaşam döngüsü üzerinde tam kontrol sahibi olursunuz.

Zoho Analytics ile entegrasyon sayesinde, paylaşılabilen ve dışa aktarılabilen 50'den fazla ek grafiğe ve rapora da erişebilirsiniz.

Zoho Projects'in en iyi özellikleri

Dönüm noktaları, görev listeleri ve alt görevlerle görevleri düzenleyin

Özelleştirilebilir iş akışlarıyla sorunları izleyin ve yönetin

Yerleşik zaman takibi ile zamanı kaydedin ve faturalar oluşturun

Blueprints ve iş kuralları kullanarak iş akışlarını otomatikleştirin

50'den fazla hazır ve özel rapora erişin

Zoho Projects sınırlamaları

Kullanıcı arayüzü karmaşık gelebilir

Mobil uygulamada bazı masaüstü fonksiyonları eksik

Zoho Projects fiyatlandırması

Ücretsiz

Premium: Kullanıcı başına aylık 5 ABD doları

Enterprise: Kullanıcı başına aylık 10 ABD doları

Projects Plus: Özel fiyatlandırma

Zoho Projects derecelendirmeleri ve yorumları

G2: 4,3/5 (470+ yorum)

Capterra: 4,5/5 (800'den fazla yorum)

Gerçek müşteriler Zoho Projects hakkında ne diyor?

G2 incelemesinde şöyle deniyor:

*Projelerinde farklı ihtiyaçları olan ve düşük, uygun bir fiyata bir CRM ile bağlantı kurmak isteyen kişiler için en iyi platformdur ve Zoho'yu diğer CRM ürünlerine göre daha yakından incelemeye karar vermemizde belirleyici bir faktör olmuştur

*Projelerinde farklı ihtiyaçları olan ve düşük, uygun bir fiyata bir CRM ile bağlantı kurmak isteyen kişiler için en iyi platformdur ve Zoho'yu diğer CRM ürünlerine göre daha ayrıntılı olarak incelemeye karar vermemizde belirleyici bir faktör olmuştur

💡 Profesyonel İpucu: Belirlenen eşiği geçen geciken görevleri veya %80'in üzerinde kullanılan kaynakları işaretlemek için koşullu biçimlendirme ayarlayın. Bu, gizli riskler için canlı bir görsel ipucu oluşturur, böylece sorunları patlak verdiklerinde değil, erken aşamada yakalayabilirsiniz.

12. Rippling Analytics (İş gücü analizi için en iyisi)

rippling Analytics aracılığıyla

Proje ilerleme raporları oluşturmak ve takım kapasitesini yönetmek için yazılım arayan takımlar Rippling Analytics'i değerlendirebilir.

Takımınızın kapasitesini net bir şekilde görmekte zorlanıyorsanız, bu proje raporlama aracı işgücü giderlerini izler, bant genişliğini denetler ve gelecek projeler için personel planlamasına yardımcı olur.

Aynı zamanda OKR yazılımı olarak da işlev görür ve takımların hedefler belirlemesine, verimliliği izlemesine ve gerçek zamanlı gösterge panelleri ve raporlarla kaynak ihtiyaçlarını tahmin etmesine olanak tanır.

Rol tabanlı izinler ve raporlara esnek erişim sayesinde, bilgi güvenliği konusunda endişelenmenize gerek kalmaz.

Rippling Analytics'in en iyi özellikleri

İK, BT ve finans sistemlerinden gelen iş gücü verilerini merkezileştirin

Özelleştirilebilir gösterge panelleri ve gerçek zamanlı raporlar oluşturun

Çalışan verimliliğini ve kaynak tahsisini izleyin

Proje taleplerine göre personel ihtiyaçlarını tahmin edin

Proje bütçelerini, zaman çizelgelerini ve iş gücü maliyetlerini izleyin

Rippling Analytics sınırlamaları

Küçük takımlar zorlu bir öğrenme süreciyle karşı karşıya kalabilir

Bazı incelemelerde müşteri desteğinin yeterince hızlı olmadığına dair notlar bulunmaktadır

Rippling Analytics fiyatlandırması

Özel fiyatlandırma

Rippling Analytics puanları ve yorumları

G2: 4,8/5 (8.700+ yorum)

Capterra: 4,9/5 (3.000'den fazla yorum)

Rippling Analytics hakkında gerçek kullanıcılar ne diyor?

Bir G2 yorumcusu şöyle yazıyor:

En büyük avantajı, zaman tasarrufu ve verimlilik artışıdır. Otomatik vergi beyannameleri, işe alım iş akışları ve uyumluluk izleme sayesinde, idari görevler yerine işime daha fazla odaklanabiliyorum. Ayrıca, raporlama ve analiz araçları, şirketimin finansal açıdan daha iyi stratejik kararlar almasına yardımcı olan değerli bilgiler sağlıyor.

En büyük avantajı, zaman tasarrufu ve verimlilik artışıdır. Otomatik vergi beyannameleri, işe alım iş akışları ve uyumluluk izleme sayesinde, idari görevler yerine işime daha fazla odaklanabiliyorum. Ayrıca, raporlama ve analiz araçları, şirketimin finansal açıdan daha iyi stratejik kararlar almasına yardımcı olan değerli bilgiler sağlıyor.

13. Forecast. Uygulama (BT şirketleri, STK'lar ve araştırma takımları için en iyisi)

Forecast, özenli kaynak planlaması, AI destekli tahmin ve gerçek zamanlı işbirliği ile yeni başlayanlar ve uzmanlar için proje izlemeyi kolaylaştırır.

Bütçeleri yönetmek, zamanı izlemek, kaynakları dinamik olarak tahsis etmek ve paydaşları her adımda bilgilendiren kapsamlı raporlar oluşturmak için kullanabilirsiniz. Proje dönüm noktalarını belirleyin, Gantt grafiklerinde izleyin, görevleri verimli bir şekilde sıralayın ve hatta en iyi gelir getirici kanalları belirleyin.

Tahmin. Uygulamanın en iyi özellikleri

AI destekli zaman çizelgeleriyle zamanı doğru bir şekilde takip edin

Kapsamın genişlemesini önlemek için proje aşamalarını ve görevlerini net bir şekilde tanımlayın

Özelleştirilebilir fiyat kartlarıyla faturalandırma ve gelir tanıma işlemlerini otomatikleştirin

Kullanım ve karlılık hakkında gerçek zamanlı raporlara erişin

AI destekli kaynak yönetimi ile takım verimliliğini optimize edin

Doğru proje faturalandırması için fiyat kartlarını özelleştirin

Tahmin. Uygulama sınırlamaları

Gelişmiş AI özellikleri öğrenme süreci gerektirebilir

Bazı entegrasyonlar için ek yapılandırma gerekebilir

Tahmin. Uygulama fiyatlandırması

Özel fiyatlandırma

Tahmin. Uygulama derecelendirmeleri ve yorumları

G2: 4. 2/5 (130+ yorum)

Capterra: 4,5/5 (80+ yorum)

Gerçek müşteriler Forecast. Uygulaması hakkında ne diyor?

G2 incelemesinde şöyle deniyor:

Forecast'un kullanılabilirliği ile veri analizini birleştirmesini çok seviyorum. Sistemi kullanan herkes için iş bulma ve zaman kaydetme konusunda hızlı ve kolay bir yol sağlarken, güçlü BI içgörüleri sağlamak için kullanılabilecek bir dizi yararlı veri metriği toplar

Forecast'un kullanılabilirliği veri analizi ile birleştirmesini çok seviyorum. Sistemi kullanan herkes için iş bulma ve zaman kaydetme konusunda hızlı ve kolay bir yol sağlarken, güçlü BI içgörüleri elde etmek için kullanılabilecek bir dizi yararlı veri metriği toplar

14. TeamGantt (Tasarım ve multimedya projelerini izlemek için en iyisi)

teamGantt aracılığıyla

Takımlar, proje KPI'larını manuel olarak izlemekle zaman kaybetmemelidir; bu zamanı asıl işlere ayırmak daha iyidir. Görsel iş akışları etrafında oluşturulmuş bir raporlama aracına ihtiyaç duyan takımlar için TeamGantt pratik bir çözüm sunar.

Görev bağımlılıkları, ortak yorumlar, dosya paylaşımı ve zaman takibi gibi özellikler, hem yaratıcı girişimleri hem de proje lojistiğini destekler. Temiz ve sezgisel arayüzü, karmaşadan çok netliği tercih eden görsel düşünenler için de idealdir.

Görevlere RACI rol ataması şeffaflık sağlarken, sürekli güncellenen dönüm noktaları ve bağımlılıklar paydaşların uyum içinde çalışmasını sağlar.

TeamGantt'ın en iyi özellikleri

Kolay sürükle ve bırak Gantt grafikleriyle projeleri görsel olarak planlayın ve izleyin

Yerleşik zaman takibi ile görevlere harcanan zamanı ölçün

Bağımlılıkları kullanarak görevleri birbirine bağlayın ve iş akışlarının senkronizasyonunu sağlayın

Net kaynak yönetimi görünümleriyle takım iş yüklerini dengeleyin

Proje durumunu izlemek için görev ilerlemesini gerçek zamanlı olarak güncelleyin

TeamGantt sınırlamaları

Karmaşık projeleri yönetmek için en iyi araç değildir

Mobil güncellemeler genellikle gecikir

TeamGantt fiyatlandırması

Pro: Kullanıcı başına aylık 59 $

Sınırsız Her Şey: Özel fiyatlandırma

İnşaat Sürümü: Özel fiyatlandırma

TeamGantt puanları ve yorumları

G2: 4,8/5 (890+ yorum)

Capterra: 4,6/5 (200'den fazla yorum)

Gerçek kullanıcılar TeamGantt hakkında ne diyor?

G2 incelemesi şöyle diyor:

Görevleri organize etme, öncelikleri belirleme ve son teslim tarihlerini değiştirme hızı, tüm takımın anlayabileceği faaliyetleri planlama konusunda bir dönüm noktası oldu. Ayrıca, görsel programlarda görevleri kategori, durum veya aciliyetine göre hemen tanımlayabilmemiz ve böylece takiplerini iyileştirebilmemiz de çok önemli.

Görevleri organize etme, öncelikleri belirleme ve son teslim tarihlerini değiştirme hızı, tüm takımın anlayabileceği faaliyetleri planlama konusunda bir dönüm noktası oldu. Ayrıca, görsel programlarda görevleri kategori, durum veya aciliyetine göre hemen belirleyebildiğimizi ve böylece takip sürecini iyileştirebildiğimizi belirtmek isterim.

15. Asana (Küçük ve orta ölçekli işletmeler için en iyisi)

asana aracılığıyla

Asana, proje güncellemelerini gerçek zamanlı proje verilerine sorunsuz bir şekilde bağlayan bir görev yönetim aracıdır. Son derece özelleştirilebilir ve kullanımı kolaydır, ancak tüm temel proje raporlama özelliklerini içerir. Engelleri tespit edebilir, takımın iş yükünü görselleştirebilir, proje bütçelerini tahmin edebilir ve proje zaman çizelgelerini tek bir yerden takip edebilirsiniz.

Asana ayrıca portföy yönetimi özelliği sunarak iş hedeflerinizi belirlemenize ve gerçek zamanlı KPI'ları görüntüleyerek takımınızın yolunda ilerlemesini sağlamanıza olanak tanır.

Ayrıca Asana AI'yı kullanarak iş akışlarını otomatikleştirebilir, proje özetleri oluşturabilir ve durum raporları oluşturabilirsiniz.

Asana'nın en iyi özellikleri

Herhangi bir proje içinde doğrudan yapılandırılmış güncellemeler oluşturun

Görevlerden, dönüm noktalarından ve zaman çizelgelerinden gerçek zamanlı verileri alın

Anahtar kazanımları, engelleri ve sonraki adımları tek bir yerde vurgulayın

Renk kodlu grafikler ve çizelgelerle ilerlemeyi görselleştirin

İlgili bağlamla ekip arkadaşlarınızı ve paydaşlarınızı bilgilendirin

Şablonlar veya takıma özel bölümlerle güncellemeleri özelleştirin

Proje durumunu izlemek için zaman içindeki eğilimleri takip edin

Asana sınırlamaları

Özel raporlama araçlarına kıyasla sınırlı otomasyon sunar

Gelişmiş analitik ve ayrıntılı tahmin özellikleri yoktur

Asana fiyatlandırması

Kişisel: Ücretsiz

Başlangıç: 13,49 $/ay kullanıcı başına

Gelişmiş: 30,49 $/ay kullanıcı başına

Enterprise: Özel fiyatlandırma

Enterprise+: Özel fiyatlandırma

Asana puanları ve yorumları

G2: 4,4/5 (12.000'den fazla yorum)

Capterra: 4,5/5 (13.400+ yorum)

Gerçek müşteriler Asana hakkında ne diyor?

G2 incelemesinde şöyle deniyor:

Asana çok yönlüdür! Proje ayarlarını kullanarak, birden fazla kişinin aynı anda izleyebileceği ve üzerinde çalışabileceği gerçek zamanlı ayarlar oluşturabilmemizi çok seviyoruz. Ayrıca, Asana'yı bireyler ve gruplar için genel bir görev izleyici olarak kullanabilmemizi ve çalışanların performansını izleyebilmemizi de çok seviyoruz.

Asana çok yönlüdür! Proje ayarlarını kullanarak, birden fazla kişinin aynı anda izleyebileceği ve üzerinde çalışabileceği gerçek zamanlı ayarlar oluşturabilmemiz çok hoşumuza gidiyor. Ayrıca, Asana'yı bireyler ve gruplar için genel bir görev izleyici olarak kullanabilmemiz ve çalışanların performansını izleyebilmemiz de çok hoşumuza gidiyor.

Doğru Proje Raporlama Aracını Seçme

Proje yönetiminde bir raporlama aracı seçerken dikkat etmeniz gereken özelliklerin hızlı bir kontrol listesi:

Gerçek zamanlı veri senkronizasyonu : Raporların en son güncellemeleri yansıtmasını sağlayarak zamanında karar alınmasına yardımcı olur ve güncel olmayan bilgilerin kullanılmasına engel olur

Özelleştirilebilir gösterge panelleri : Farklı paydaşlar (yöneticiler, takım liderleri, müşteriler) için görünümleri özelleştirerek raporların alakalı ve odaklanmış olmasını sağlar

Proje araçlarıyla entegrasyon : Jira, Google E-Tablolar veya MS Project gibi araçlarla sorunsuz bağlantı, manuel veri girişini ortadan kaldırır ve doğruluğu sağlar

Otomatik rapor planlama : Manuel çaba gerektirmeden tekrarlayan güncellemeleri göndererek zaman kazandırır ve herkesi düzenli olarak bilgilendirir

Detaylandırma özelliği : Daha iyi kök neden analizi için verileri üst düzey metriklerden görev düzeyindeki ayrıntılara kadar daha derinlemesine keşfedebilirsiniz

Görsel netlik (grafikler, çizelgeler, zaman çizelgeleri) : Karmaşık verileri kolayca yorumlanabilir hale getirerek paydaşların katılımını ve anlayışı artırır

İşbirliği ve paylaşım seçenekleri : Kolay dışa aktarma, bağlantı paylaşma veya gömülü görünümler, ekipler ve müşteriler arasında uyumu destekler

Rol tabanlı erişim kontrolü : Hassas verileri güvende tutarken, farklı kullanıcı rolleri için uygun görünürlük sağlar

Mobil erişim : Hareket halindeki takımlar için kullanışlıdır; proje metriklerine her zaman, her yerden görünürlük sağlar

Ölçeklenebilirlik: Araç değiştirmeye gerek kalmadan büyüyen proje portföylerini veya takımları destekler

Proje Raporlama En İyi Uygulamaları

Proje yöneticileri için bazı en iyi proje raporlama uygulamaları şunlardır:

Hedef kitlenizi tanıyın: Raporun derinliğini ve biçimini yöneticiler, müşteriler veya takım üyeleri için olup olmadığına göre uyarlayın

Görselleri stratejik olarak kullanın: Trendleri ve sorunları bir bakışta kolayca görebilmek için grafikler, Gantt görünümleri veya ilerleme çubukları ekleyin

Biçim konusunda tutarlı olun: Aynı yapı ve sıklığı (haftalık, iki haftada bir vb.) kullanın, böylece paydaşlar ne bekleyeceklerini ve nereye bakacaklarını bilir

Riskleri ve engelleri açıkça belirtin: Güven oluşturmak ve sürprizleri önlemek için önerilen hafifletme adımlarıyla sorunları erken aşamada ortaya çıkarın

Kısa ve öz olun: Veri yığınlarından kaçının. İçgörüleri özetleyin ve yalnızca karar vermeyle ilgili olanları vurgulayın. Raporların odaklanmasını ve eyleme geçirilebilir olmasını sağlamak için zaman çizelgesi, bütçe, riskler ve bağımlılıklar gibi kritik KPI'ları vurgulayın

Açıklayıcı bağlam ekleyin: Metriklerin neden değiştiğini açıklamak için kısa yorumlar kullanın; sayılar tek başına tüm hikayeyi anlatmaz

Temel referansa göre ilerlemeyi izleyin: Gerçekleri orijinal planlarla karşılaştırarak gerçek durumu kontrol edin ve sapmaları erken aşamada belirleyin

👀 Biliyor muydunuz? Gerekli bilgilere erişememek, çalışanların %88'inin moralini olumsuz etkiler.

ClickUp ile Daha Akıllı Proje Raporları Oluşturmaya Başlayın

Listelediğimiz tüm proje yönetimi raporlama yazılımı araçları etkileyici proje izleme özellikleri sunsa da, her birinin kendi sınırlamaları vardır. Bazıları gelişmiş ilerleme güncellemeleri sunar, ancak otomasyon özelliği yoktur. Diğerleri sağlam raporlama sağlar, ancak öğrenme eğrisi diktir. Birkaç tanesi gerçek zamanlı veriler sağlar, ancak özelleştirme seçeneklerini göz ardı eder.

Proje raporlamada hız, basitlik ve doğruluğu bir araya getiren bir proje raporlama aracı istiyorsanız, ClickUp'ı seçin. Otomatik güncellemeler, özelleştirilebilir gösterge panelleri ve gerçek zamanlı içgörüler, hepsi tek bir yerde.

ClickUp Brain ile ayrıntılı raporlar oluşturun, hedefleri takip edin, iş akışlarını görselleştirin ve görevlere harcanan zamanı izleyin. Dahası, yerleşik işbirliği özellikleri, dağıtılmış takımlarla çalışmayı ve projelerinizi zamanında tamamlamayı daha da kolaylaştırır.

ClickUp'a bugün kaydolun ve proje raporlamanızın kontrolünü elinize alın!