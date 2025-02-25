Google Çalışma Alanı ve Microsoft 365: Kapsamlı Karşılaştırma

Verimlilik uygulamaları söz konusu olduğunda, iki dev şirket pazarı domine ediyor: Microsoft 365 ve Google Çalışma Alanı.

Google Çalışma Alanı'nın 3 milyardan fazla kullanıcısı varken, Microsoft 365'in (eski adıyla Office 365) 3 milyondan biraz az aktif kullanıcısı vardır. Microsoft'un kullanıcı tabanı daha küçük olsa da, bunların çoğu ücretli kullanıcılardır.

Her iki pakette de belge, e-tablo ve sunum oluşturma uygulamaları bulunur. Ayrıca e-posta hizmetleri ve takvimler, bulut tabanlı depolama çözümleri ve güçlü güvenlik özellikleri de sunar.

Peki, aralarından hangisini seçeceksiniz? Gelin birlikte karar verelim. Google Çalışma Alanı ile Microsoft 365'i karşılaştırarak, her iki dünyanın da en iyi özelliklerini sunan bir alternatif öneriyoruz. 👇

Microsoft 365 nedir?

Microsoft 365, kullanıcıların etkili bir şekilde içerik oluşturmasına, birlikte çalışmasına ve iletişim kurmasına yardımcı olmak için tasarlanmış bulut tabanlı bir verimlilik araçları paketidir

Belge oluşturmadan e-posta yönetimine kadar çeşitli iş ihtiyaçlarını karşılayan bir dizi uygulama içerir, bu da onu birçok kuruluş için vazgeçilmez bir çözüm haline getirir.

MS Word'de rapor hazırlıyor veya Microsoft Excel'de sayılarla uğraşıyor olsanız da, Microsoft 365 (eski adıyla Office 365), uzun zamandır yanınızda olan güvenilir bir dosttur ve bunun iyi bir nedeni vardır.

Microsoft 365 özellikleri

Microsoft 365, verimliliği artıran ve işbirliğini kolaylaştıran özelliklere sahiptir. İşte öne çıkan bazı işlevlerine hızlı bir bakış:

1. Word, Excel ve PowerPoint

microsoft aracılığıyla

Bu klasik uygulamalar, Microsoft 365'in kalbinde yer alır. Belgeleri, e-tabloları ve sunumları sorunsuz bir şekilde oluşturmanıza, düzenlemenize ve paylaşmanıza olanak tanır. Gelişmiş biçimlendirme seçenekleri ve şablonlarla, profesyonel görünümlü işleri hızla üretebilirsiniz.

Ayrıca okuyun: En iyi Microsoft Word alternatifleri

2. Outlook

microsoft aracılığıyla

Outlook, e-postanın ötesine geçer. Gelen kutunuzu, takviminizi ve görevlerinizi düzenlemek için bir komut merkezidir. Outlook, diğer Office uygulamalarıyla entegrasyon da sunarak uyumlu bir iş akışı sağlar ve düzenli kalmanıza yardımcı olur.

3. OneDrive

microsoft aracılığıyla

OneDrive, Microsoft'un bulut depolama çözümüdür. Dosyaları güvenli bir şekilde depolamanıza ve herhangi bir cihazdan erişmenize olanak tanır. Bu özellik, dosya paylaşımını ve gerçek zamanlı düzenlemeyi mümkün kılarak işbirliğini teşvik eder ve herkesin aynı sayfada olmasını sağlar.

4. Takımlar

microsoft aracılığıyla

Microsoft Teams, mesajlaşma, video konferans ve dosya paylaşımı için işbirliğine dayalı bir platform sunarak uzaktan çalışma ve takım projeleri için idealdir. Diğer Office uygulamalarıyla entegre olarak takım üyeleri arasındaki iletişimi geliştirir.

Ayrıca okuyun: Takımınızın Verimliliğini Artırmak için Temel Microsoft Teams Özellikleri

5. SharePoint

microsoft aracılığıyla

SharePoint, kuruluşların bilgi ve belge paylaşımı için web siteleri oluşturmasına olanak tanıyan sağlam bir içerik yönetim sistemidir. Özellikle intranet çözümleri, proje yönetimi ve takım işbirliği için kullanışlıdır.

Microsoft 365 fiyatlandırması

Microsoft, çeşitli kullanıcı ihtiyaçlarına yönelik birkaç fiyatlandırma planı sunar:

Microsoft 365 Business Basic: 7,20 $/kullanıcı/ay

Microsoft 365 İş Standart: Aylık 15 $/kullanıcı

Microsoft 365 Business Premium: 26,40 $/kullanıcı/ay

Microsoft 365 Business Basic ve Microsoft 365 Copilot: Aylık 37,50 $/kullanıcı (yıllık faturalandırılır)

Microsoft 365 Business Standard ve Microsoft 365 Copilot: Aylık 44 $/kullanıcı (yıllık faturalandırılır)

Microsoft 365 Business Premium ve Microsoft 365 Copilot: Aylık 53,50 $/kullanıcı (yıllık faturalandırılır)

Google Çalışma Alanı nedir?

Google Workspace, eski adıyla G Suite, iletişim, işbirliği ve belge yönetimi araçları sağlayan bulut tabanlı bir verimlilik paketidir. Çevik, modern takımların aynı ofiste veya dünyanın farklı yerlerinde ve saat dilimlerinde işbirliği içinde çalışmasına yardımcı olmak için tasarlanmıştır

Google Dokümanlar'dan Google Meet'e kadar, Google Çalışma Alanı uygulamaları verimliliği artırmayı ve iş akışlarını basitleştirmeyi amaçlar.

Google Çalışma Alanı özellikleri

Google Çalışma Alanı, ekip çalışmasını ve organizasyonu kolaylaştıran çeşitli özelliklere sahiptir. İşte sunduğu özelliklerin kısa bir özeti:

1. Google Slaytlar, E-Tablolar ve Dokümanlar

google Dokümanlar aracılığıyla

Gerçek zamanlı işbirliğine ihtiyacınız varsa, Google en iyi seçenektir. Birden fazla kullanıcı aynı anda belgeleri düzenleyebilir, yorum bırakabilir ve geri bildirim sağlayabilir.

Proje yönetimi için Google E-Tablolar'ı kullanmak, açık kaynaklı veri kümeleri oluşturmak, temel veri analizi yapmak ve diğer karmaşık matematikle ilgili sorunları çözmek için ideal çözümdür.

💡Profesyonel İpucu: Şablonları kullanarak Google E-Tablolar gösterge paneli oluşturmayı basitleştirin ve görsel çekiciliğini artırın. 📊

2. Gmail

google aracılığıyla

Gmail sadece e-posta göndermek için değildir. Google Drive, Takvim ve hatta Google Meet ile sorunsuz bir şekilde entegre olur ve gelen kutunuzdan projeleri yönetmenize olanak tanır. Dosya paylaşmanız veya toplantı planlamanız mı gerekiyor? Google Çalışma Alanı'nda hepsi sadece bir tık uzağınızda.

3. Google Drive

google Çalışma Alanı aracılığıyla

Google Drive, dosyalar için bulut depolama alanı sağlayarak belgelere her cihazdan erişmenizi ve paylaşmanızı sağlar. Güçlü paylaşım seçenekleri, gerçek zamanlı işbirliği olanağı sunarak herkesin projelere katkıda bulunmasını sağlar.

Ayrıca okuyun: En İyi Google Drive Alternatifleri

4. Google Meet

google Desteği aracılığıyla

Google Meet, sanal toplantılar ve web seminerleri düzenlemek için kullanılan bir video konferans aracıdır. Google Takvim ve Gmail ile entegre olarak, toplantıları tek bir tıklamayla kolayca planlayıp katılmanızı sağlar.

5. Google Sohbet

google aracılığıyla

Google Sohbet, mesajlaşma ve grup sohbetleri aracılığıyla takım iletişimi kolaylaştırır. Diğer Google Çalışma Alanı araçlarıyla entegre olduğundan, kullanıcılar uygulamalar arasında geçiş yapmadan projelerde işbirliği yapabilir.

Google Çalışma Alanı fiyatlandırması

Google Çalışma Alanı, işin ihtiyaçlarına ve boyutuna göre farklı fiyatlandırma planları sunar. Fiyatlandırma seçeneklerinin dökümü aşağıda verilmiştir:

İşletmeler için Başlangıç: 7,20 $/kullanıcı/ay

İş Standardı: Aylık 14,40 $/kullanıcı

Business Plus: Aylık 21,60 $/kullanıcı

Ayrıca okuyun: Anket geri bildirimlerini toplamak için 10 ücretsiz Google Form şablonu 📄

Microsoft 365 ve Google Çalışma Alanı: Özellik Karşılaştırması

Şimdi bu iki paketin özelliklerini karşılaştıralım:

Özellikler Microsoft 365 Google Çalışma Alanı Belge oluşturma ve işbirliği Güçlü araçlar (Microsoft Word, Excel, PowerPoint), gelişmiş biçimlendirme ve özelleştirme, senkronizasyonlu çevrimdışı erişim Güçlü gerçek zamanlı işbirliği özellikleri, sezgisel arayüz, kolay paylaşım ve çevrimdışı erişim olanağı E-posta yönetimi Güçlü Outlook müşterisi, gelişmiş özellikler (kurallar, takvimler, kişiler), sağlam spam ve kimlik avı koruması Temiz ve kullanıcı dostu e-posta, diğer Google hizmetleriyle sorunsuz entegrasyon, güçlü güvenlik önlemleri Video konferans Microsoft Teams'in diğer Office uygulamalarıyla entegrasyonu , ekran paylaşımı, kayıt vb Google Meet (kullanımı kolay ve erişilebilir), ekran paylaşımı, kayıt vb

Her iki platformun temel özelliklerini ele aldığımıza göre, şimdi anahtar özelliklerini daha ayrıntılı olarak inceleyelim:

1. Belge oluşturma ve işbirliği

Microsoft 365 ile Google Çalışma Alanı arasındaki rekabette Google Çalışma Alanı gerçek zamanlı işbirliğinde öne çıkarken, Microsoft 365 daha fazla özelliğe sahip uygulamalar sunar.

Birlikte belgeleri gecikmeden düzenlemesi gereken bir takımla çalışıyorsanız, Google Dokümanlar rakipsizdir. Benzer şekilde, birkaç kişinin paylaşılan e-tablolar üzerinde çalışması gerekiyorsa Google E-Tablolar doğru uygulamadır.

Ancak gelişmiş biçimlendirme arıyorsanız, Microsoft Word hala bu alanda liderdir. Word, belge düzenleme ve oluşturma için daha geniş bir yelpazede özelliklere sahip olmakla kalmaz, aynı zamanda yüzlerce özelleştirilebilir şablon da sunar.

Benzer şekilde, Microsoft Excel daha fazla şablon ve grafik türü ile daha gelişmiş biçimlendirme seçenekleri sunar.

🏆Kazanan: Google işbirliği için, Microsoft gelişmiş belge oluşturma için.

2. E-posta yönetimi

Google Workspace'teki e-posta istemcisi Gmail, çok sezgisel ve kullanıcı dostu bir arayüz sunar. Yapay zeka destekli yanıt önerileri, "erteleme" modu ve e-posta gönderimini iptal etme seçenekleriyle herkesin kullanımı için yeterince kolaydır.

Microsoft Outlook, Gmail'den daha sağlam bir e-posta yönetim sistemi sunar ve düzenleme, zamanlama ve diğer Office uygulamalarıyla entegrasyon için gelişmiş özellikler içerir.

Kişiler ve takvimler Outlook'a entegre edilmiştir ve birlikte sorunsuz çalışır. E-postalarınızı daha iyi yönetmek için Outlook'ta çeşitli otomasyon ve araçlar da kullanabilirsiniz.

E-posta iletişimine büyük ölçüde güvenen kullanıcılar için Outlook daha kapsamlı bir çözüm sunar.

🏆Kazanan: Microsoft!

3. Video konferans

Hem Microsoft Teams hem de Google Meet mükemmel video konferans özellikleri sunar. Microsoft Teams diğer Office uygulamalarıyla iyi entegre olurken, Meet kullanım kolaylığı ve erişilebilirlik açısından öne çıkar. Kullanıcı tercihlerine ve mevcut araçlara bağlı olarak, her ikisi de sanal toplantılar için güçlü bir seçim olabilir.

🏆Kazanan: Google ve Microsoft berabere!

4. Depolama

Depolama konusunda Microsoft 365 ve Google Çalışma Alanı arasında birkaç fark vardır.

Google Çalışma Alanı'nda depolama alanı, dosyalar ve Gmail arasında paylaşılır. Örneğin, Gmail'iniz 5 GB kullanıyorsa, Google Drive'da dosyalar için daha az depolama alanınız olur.

Öte yandan, Microsoft 365'teki OneDrive depolama alanı dosyalara ayrılmıştır ve e-posta depolama alanından ayrıdır. Microsoft 365, kullanıcı başına tutarlı depolama alanı sağlar. Bu, daha küçük takımlar veya daha az depolama alanına ihtiyaç duyanlar için daha uygun maliyetli olabilir.

Google Workspace, üst düzey planlarda daha fazla depolama alanı sunarak, kapsamlı bulut depolamaya ihtiyaç duyan işletmeler için daha iyi bir değer sunar.

Özetle, önemli miktarda bulut depolama ve gerçek zamanlı işbirliğine ihtiyaç duyan işler için Google Workspace en uygun seçenektir. Kullanıcı başına tutarlı depolama ve uygulamalara çevrimdışı erişim gerektiren kuruluşlar Microsoft 365'ten daha fazla yararlanacaktır.

🏆Kazanan: Google ile Microsoft arasındaki mücadelede yine berabere sonuçlandı

Hem Google Çalışma Alanı hem de Microsoft 365, yapay zeka araçlarını entegre olarak sunar.

Gemini, Google'ın üretken yapay zeka aracı, yazma ve veri analizi gibi görevlerde yardımcı olmak için tasarlanmıştır. Daha yüksek fiyatlı planlar, özel yapay zeka uzmanları oluşturma özelliğini de içerir.

Ayrıca Google, aşağıdakiler gibi ücretsiz araçlar da sunar

E-postaları ve belgeleri oluşturmak için Akıllı Yazma

Otomatik e-posta yanıtları oluşturmak için Akıllı Yanıt

Google E-Tablolar'da zaman kazanmak için Akıllı Temizleme ve Akıllı Doldurma

Microsoft 365 Copilot, OpenAI'nin modellerini kullanarak içerik oluşturur, verileri özetler ve belge oluşturmaya yardımcı olur. Tüm iş planlarına eklenti olarak sunulur.

Ayrıca, iş akışları oluşturmak için Power Automate ve Outlook ve Word'de yazma becerilerinizi geliştirmek için Microsoft Düzenleyici'yi de sunar.

🏆Kazanan: Duruma göre değişir 🧐

Microsoft 365, Copilot gibi güçlü araçlarla entegrasyonu sayesinde daha gelişmiş olarak değerlendirilebilir, ancak Google Workspace'ün yapay zeka özellikleri mevcut verimlilik paketine daha sorunsuz bir şekilde entegre edilmiştir. Seçim, kuruluşun özel ihtiyaçlarına bağlıdır.

Ayrıca okuyun: Proje Yönetimi için Google Çalışma Alanı Nasıl Kullanılır?

Microsoft 365'i kimler kullanmalıdır?

Kuruluşunuz gelişmiş belge oluşturma, analiz ve sofistike e-posta yönetimine büyük ölçüde güveniyorsa, Microsoft 365 en iyi seçimdir. Büyük kurumsal kuruluşlar ve finans veya hukuk gibi sektörler için idealdir.

Google Çalışma Alanı'nı kimler kullanmalıdır?

Google Çalışma Alanı, gerçek zamanlı olarak işbirliği yapması gereken ve basit, sezgisel bir arayüzü tercih eden takımlar için mükemmeldir. Özellikle yeni kurulan şirketler, küçük işletmeler veya uzaktan çalışan takımlar için uygundur.

Google Çalışma Alanı ve Microsoft 365 fiyat karşılaştırması

İşte bu iki iş paketi tarafından farklı fiyat kategorilerinde sunulan özelliklerin ayrıntılı bir özeti:

Fiyat planı özellikleri Microsoft 365 Basic Microsoft 365 Standard Microsoft 365 Premium Google Çalışma Alanı İş Başlangıç Sürümü Google Workspace İşletme Standardı Google Workspace Business Plus Maliyet aylık 7,20 $/kullanıcı aylık 15 $/kullanıcı 26,40 $/kullanıcı/ay aylık 7 $/kullanıcı aylık 14 $/kullanıcı aylık 22 $/kullanıcı E-posta depolama 50 GB 50 GB 100 GB Bulut depolamanın bir parçası Bulut depolamanın bir parçası Bulut depolamanın bir parçası Bulut depolama 1 TB OneDrive 1 TB OneDrive Sınırsız OneDrive 30 GB kullanıcı başına 2 TB kullanıcı başına 5 TB Video konferans Microsoft Teams: 300 katılımcı Microsoft Teams: 300 katılımcı Microsoft Teams: 300 katılımcı Google Meet: 100 katılımcı Google Meet: 150 katılımcı Google Meet: 500 katılımcı Paylaşılan takvimler Evet Evet Evet Evet Evet Evet Özel alan adları Evet Evet Evet Evet Evet Evet Paylaşımlı takım sürücüleri Evet Evet Evet Hayır Evet Evet Mobil uygulamalar Evet Evet Evet Evet Evet Evet İşbirliği araçları Word, Excel, PowerPoint, Teams, Outlook, Shareplace Word, Excel, PowerPoint, Teams, Outlook, Shareplace Word, Excel, PowerPoint, Teams, Outlook, Shareplace Google Dokümanlar, E-Tablolar, Slaytlar, Meet, Gmail, Sohbet, Vids Google Dokümanlar, E-Tablolar, Slaytlar, Meet, Gmail, Sohbet, Vids Google Dokümanlar, E-Tablolar, Slaytlar, Meet, Gmail, Sohbet, Vids Yönetici denetimi Temel Gelişmiş Gelişmiş + Ek Güvenlik Özellikleri Temel Gelişmiş Gelişmiş Güvenlik i̇ki Faktörlü Kimlik Doğrulama (2FA), Veri Şifreleme, Temel Tehdit Koruması i̇ki Faktörlü Kimlik Doğrulama (2FA), Veri Şifreleme, Tehdit İstihbaratı i̇ki Faktörlü Kimlik Doğrulama (2FA), Veri Şifreleme, Gelişmiş Tehdit Koruması i̇ki Faktörlü Kimlik Doğrulama (2FA), Veri Şifreleme i̇ki Faktörlü Kimlik Doğrulama (2FA), Vault, Veri Şifreleme i̇ki Faktörlü Kimlik Doğrulama (2FA), Vault, Veri Şifreleme Destek Standart Standart Premium Standart Geliştirilmiş Premium AI yardımı Copilot eklentisi mevcuttur Copilot eklentisi mevcuttur Copilot eklentisi mevcuttur Gmail'de Gemini Gmail, Dokümanlar, Meet ve daha fazlasında Gemini Gmail, Dokümanlar, Meet ve daha fazlasında Gemini

Reddit'te Microsoft 365 ile Google Çalışma Alanı karşılaştırması

Reddit'te kullanıcılar sık sık Google Çalışma Alanı uygulamaları ile Microsoft 365'in artılarını ve eksilerini karşılaştırır. Tercihlerini değerlendirmek için bir göz atalım. Çoğu görüş belirli özelliklere dayanıyordu.

Örneğin, Google Drive ve OneDrive'ı karşılaştırırken, Torschlusspaniker Google Drive'da yavaş hızlar ve sık sık yaşanan sorunlar olduğunu bildirmiştir.

One Drive uygulaması, Google masaüstü uygulamalarından daha iyidir. Blok düzeyinde senkronizasyonu destekler, böylece dosyanın tamamını değil, yalnızca dosyadaki değişiklikleri senkronize etmeniz yeterlidir. Google'ın uygulaması sık sık çöküyor, senkronizasyonu yavaş ve yalnızca tam dosya senkronizasyonunu destekliyor. Google ile 300 MB'lık bir dosyayı düzenlerseniz, dosyanın tamamını yeniden senkronize etmeniz gerekir.

One Drive uygulaması, Google masaüstü uygulamalarından daha iyidir. Blok düzeyinde senkronizasyonu destekler, böylece dosyanın tamamını değil, yalnızca dosya içindeki değişiklikleri senkronize etmeniz yeterlidir. Google'ın uygulaması sık sık çöküyor, senkronizasyonu yavaş ve yalnızca tam dosya senkronizasyonunu destekliyor. Google ile 300 MB'lık bir dosyayı düzenlerseniz, dosyanın tamamını yeniden senkronize etmeniz gerekir.

Öte yandan, üstün işbirliği söz konusu olduğunda Clydeuscope, Google uygulamaları paketini tercih ediyor::

3 yıldır MS 365 yöneticisiyim. Ana şikayetim, dosya işbirliğinin her zaman çalışmaması, özellikle masaüstü sürümlerini kullanırken. Bazen, 1 dosyanın birden fazla sürümü oluyor ve özellikle kullanıcılar teknoloji konusunda bilgili değilse düzeltmek çok can sıkıcı oluyor. Bir diğer şikayetim ise fiyatlarının artması. 2020'de başladığımızda en ucuz aboneliklerinin fiyatı 2 doların üzerindeydi, şimdi ise 6 dolar. Bunun enflasyondan kaynaklandığını anlıyorum, ancak ABD dışında bir yerde yaşıyorsanız bu büyük bir artış olarak değerlendirilebilir. Dolayısıyla, takımınız çalışan bir dosya işbirliğini tercih ediyorsa ve bütçeniz kısıtlıysa Google Çalışma Alanı'nı seçebilirsiniz.

3 yıldır MS 365 yöneticisiyim. Ana şikayetim, dosya işbirliğinin her zaman çalışmaması, özellikle masaüstü sürümlerini kullanırken. Bazen, 1 dosyanın birden fazla sürümü oluyor ve özellikle kullanıcılar teknoloji konusunda bilgili değilse düzeltmek çok can sıkıcı oluyor. Bir diğer şikayetim ise fiyatlarının artması. 2020'de başladığımızda en ucuz aboneliklerinin fiyatı 2 doların üzerindeydi, şimdi ise 6 dolar. Bunun enflasyondan kaynaklandığını anlıyorum, ancak ABD dışında bir yerde yaşıyorsanız bu büyük bir artış olarak değerlendirilebilir. Dolayısıyla, takımınız iş dosyaları üzerinde işbirliği yapmayı tercih ediyorsa ve bütçeniz kısıtlıysa Google Çalışma Alanı'nı seçebilirsiniz.

İşte sizin için özetleyen biri. PhillyGuitar_Dude birkaç yıl önce MS'ten Google Çalışma Alanı'na geçti, ancak bazı MS Office uygulamalarını kullanmaya devam etti. İşte görüşleri:

Hem MS hem de Google'ın artıları ve eksileri vardır. Sanırım bu, kuruluşunuzun kullanım durumlarına bağlıdır.

Hem MS hem de Google'ın artıları ve eksileri vardır. Sanırım en önemli faktör, kuruluşunuzun kullanım senaryolarıdır.

ClickUp ile tanışın — Microsoft 365 ve Google Çalışma Alanı'na en iyi alternatif

Microsoft 365 ve Google Workspace arasında hala kararsızsanız, Microsoft 365 ve Google Workspace'ün en iyi özelliklerini tek bir platformda birleştiren güçlü bir alternatif olan ClickUp'ı deneyin!

ClickUp'ın 1 Numaralı Avantajı: Sohbet, E-posta ve Toplantılar

ClickUp, takımların tek bir platformdan gerçek zamanlı iletişim kurmasını, görevlere doğrudan yorum eklemesini, e-posta göndermesini ve hatta notlarla birlikte video toplantıları gerçekleştirmesini sağlar. Bu düzeyde entegrasyon, araçlar arasında geçiş yapmak için harcanan zamanı en aza indirerek hem verimliliği hem de üretkenliği artırır.

Sohbet ve görev yönetimi için genellikle ayrı uygulamalara dayanan Google Çalışma Alanı ve Microsoft 365'ten farklı olarak, ClickUp iletişimi iş yönetimi ile birleştirir.

📮Bilgi: Profesyonellerin yaklaşık %41'i takım iletişimi için anlık mesajlaşmayı tercih ediyor. Hızlı ve verimli iletişim sağlasa da, mesajlar genellikle birden fazla kanal, konu veya doğrudan mesajlara yayılır ve bu da bilgileri daha sonra bulmayı zorlaştırır. ClickUp Sohbet gibi entegre bir çözümle, sohbet konularınız belirli projelere ve görevlere haritalanır, böylece konuşmalarınız bağlam içinde kalır ve kolayca erişilebilir olur.

Örneğin, ClickUp Sohbet, takım üyelerinin platform içinde gerçek zamanlı olarak doğrudan iletişim kurmasını sağlar. Görevler, projeler ve diğer ClickUp özellikleriyle sorunsuz bir şekilde entegre olur, böylece farklı araçlar arasında geçiş yapmadan işleri kolayca tartışabilirsiniz.

ClickUp Sohbet içinde mesajları görevlere dönüştürün

Belirli konular, projeler veya takımlar için sohbet kanalları oluşturabilir ve sohbetleri görevlere bağlayarak daha iyi bir bağlam ve işbirliği sağlayabilirsiniz. Bu, iletişimi kolaylaştırır ve tüm ilgili bilgilerin proje yönetimi ortamında kolayca erişilebilir olmasını sağlar.

ClickUp E-posta ile tek bir platformdan e-postalar gönderin ve izleyin

Takımlar arası işbirliği, takımların görevler içinde doğrudan e-posta göndermesine ve izlemesine olanak tanıyan ClickUp'ın E-posta entegrasyonu sayesinde daha da kolaylaşır ve tüm iletişimin tek bir konumda düzenli kalması sağlanır.

ClickUp Toplantılar ile çalışma alanınızdan toplantılar düzenleyin

ClickUp Toplantıları, tartışmaları görevler, belgeler ve proje yönetimi ile entegre ederek takımların toplantılar sırasında işbirliği yapmasını ve hemen eyleme geçmesini sağlar.

Toplantı sürecini kolaylaştırmak, işbirliğini geliştirmek ve verimli tartışmalar sağlamak için çeşitli araçlar ve işlevler sunar.

Anahtar özellikler şunları içerir:

Toplantı oluşturma ve planlama: Katılımcılar, başlangıç zamanları ve süreler için özelleştirilebilir ayarlarla toplantıları kolayca oluşturun ve planlayın

Gündem yönetimi: Toplantı konularını ve hedeflerini özetleyen ayrıntılı gündemler oluşturarak tartışmaların odaklanmasını ve verimli geçmesini sağlayın

Gerçek zamanlı işbirliği: Ekran paylaşımı, video konferans ve sohbet özellikleri ile toplantılara uzaktan veya yüz yüze katılın

Görev oluşturma ve atama: Toplantı tartışmalarından doğrudan görevler oluşturun ve bunları takip ve hesap verebilirlik için ilgili takım üyelerine atayın

Toplantı notları ve tutanakları: Toplantı notlarını otomatik olarak oluşturun veya manuel notlar alın, anahtar kararları, eylem öğelerini ve takip görevlerini kaydedin

ClickUp görevleri ve projeleriyle entegrasyon: Toplantıları ilgili görevlere ve projelere sorunsuz bir şekilde bağlayarak uyumu sağlayın ve ilerlemeyi izleyin

ClickUp Clips ile işbirliği yaparak sonsuz yorum konuları ve karışıklığı ortadan kaldırın

ClickUp Brain aracılığıyla ekran kaydetme ve transkripsiyon yapmaya olanak tanıyan bir özellik olan ClickUp Clips, Microsoft Teams veya Google Meet'e göre daha entegre bir alternatif olarak öne çıkıyor.

Videoların kolay paylaşımını ve gömülmesini sağlar, kullanıcıların belirli anlara yorum yapmasına olanak tanır ve tüm klipleri merkezi bir hub'da düzenler.

ClickUp'ın 2. Avantajı: Proje yönetimi ve görev yönetimi

ClickUp'ın Proje Yönetimi, karmaşık projeleri ve günlük görevleri yönetme yetenekleri sunar.

ClickUp'ın Proje Yönetimi ile bağlantılı iş akışları, belgeler ve gerçek zamanlı gösterge panelleri sayesinde takımları birbirine yakınlaştırın

İşte sunduğu bazı özellikler:

Birden çok görünüm: Projeleri Liste, Pano, Takvim ve Gantt Grafikleri gibi farklı görünümlerde düzenleyerek ilerlemeyi görselleştirin ve darboğazları belirleyin

İşbirliği araçları: Yorumlar, Yorumlar, ClickUp @bahsetmeler , dosya paylaşımı ve gerçek zamanlı işbirliği gibi özelliklerle ekip çalışmasını kolaylaştırın

Zaman takibi: Verimliliği ve kaynak tahsisini iyileştirmek için görevlere harcanan zamanı doğru bir şekilde takip edin

Otomasyon: Özel otomasyon ve entegrasyonlarla tekrarlayan görevleri ve iş akışlarını otomatikleştirin

Özelleştirilebilir çalışma alanları: Takımınızın özel ihtiyaçlarına ve tercihlerine uygun özelleştirilmiş çalışma alanları oluşturun

Entegrasyonlar: ClickUp'ı ClickUp'ı Google Drive , Slack ve Zoom gibi diğer popüler araçlarla bağlayarak sorunsuz bir iş akışı entegrasyonu sağlayın

Raporlama ve analiz: Proje performansını izlemek, eğilimleri belirlemek ve veriye dayalı kararlar almak için ayrıntılı raporlar ve analizler oluşturun

Platform ayrıca, video üretiminden BT politika yönetimine kadar uzanan, sektöre özel proje yönetimi şablonları da sağlar. Microsoft Planner, Google Tasks ve Google Workspace Planlarından daha kapsamlı bir çözüm sunar.

ClickUp Görevleri ile özel görev öncelikleri ayarlayın

ClickUp Görevleri ile zamanı takip edebilir, öncelikleri belirleyebilir ve karmaşık projelerde ilerlemeyi görselleştirebilirsiniz.

İşte size nasıl yardımcı olabilir:

Özel Alanlar: Görevlere bağlantılar, ilişkiler, dosyalar ve daha fazlasını ekleyerek gerekli tüm bağlamı tek bir yerde sağlayın

Görev bağımlılıkları: İlgili görevleri birbirine bağlayarak birbirlerini nasıl etkilediğini anlayın ve darboğazları önleyin

Öncelik düzeyleri: Öncelik düzeylerini düşükten acil olana kadar ayarlayarak en önemli konulara odaklanın

Özel Durumlar: İş akışınıza uygun özelleştirilebilir durumlarla ilerlemeyi izleyin

Birden çok liste: Daha iyi organizasyon ve işlevler arası iş yönetimi için görevleri birden çok listeye ekleyin

Görev türleri: Takımınız için uygun görev türleriyle farklı türdeki işleri yönetin

Ayrıca, ClickUp Takvim ile zamanınızı ve kaynaklarınızı verimli bir şekilde planlayabilir, programlayabilir ve yönetebilirsiniz.

ClickUp Takvimler ile projeleri ve görevleri görselleştirin ve zamanında kalın

ClickUp Takvim ile şunları yapabilirsiniz:

Proje zamanlamalarını görselleştirin: Takvim görünümünde proje zaman çizelgelerini, son tarihleri ve bağımlılıkları görün ve izleyin

Toplantılar planlayın: Toplantıları ve etkinlikleri doğrudan takvime ekleyin, harici planlama araçlarına gerek kalmaz. Farklı saat dilimlerini bile hesaplar

Etkinlik yönetimi: Takvim içinde etkinlik ayrıntılarını yönetin, katılımcıları davet edin ve katılım yanıtlarını izleyin

Yinelenen etkinlikler: Düzenli görevler veya toplantılar için yinelenen etkinlikler ayarlayın

Hatırlatıcılar ve bildirimler: Yaklaşan son tarihler ve etkinlikler için zamanında hatırlatıcılar alın

ClickUp'ın Üstünlüğü #3: AI ve bilgi yönetimi

ClickUp, sizin ve takımınızın bilgi tabanınızı verimli bir şekilde düzenlemenize, paylaşmanıza ve güncellemenize yardımcı olacak yapılandırılmış bir hiyerarşi ve güçlü dokümantasyon araçları sunar.

ClickUp Belgeler ile, proje görevlerine doğrudan bağlı belgeler oluşturup üzerinde işbirliği yapabilir, içerik oluşturma ve bilgi yönetimi arasında sorunsuz geçişler sağlayabilirsiniz.

ClickUp Docs'u kullanarak iş akışlarınızla belgeler, wiki'ler ve daha fazlasını oluşturun ve bağlayın

Şunları yapabilirsiniz:

Belge oluşturun ve düzenleyin: Notlar, makaleler ve raporlar dahil olmak üzere çeşitli belge türlerini kolayca oluşturun ve yönetin

İşbirliği özellikleri: Takım üyeleriyle belgeler üzerinde işbirliği yapın, yorum, öneri ve değişiklikleri paylaşın

Sürüm kontrolü: Belgelerde yapılan değişiklikleri izleyin ve gerekirse önceki sürümlerine geri dönün

Belge bağlama: Belgeleri görevlere veya projelere bağlayarak kolayca başvurabilir ve düzenleyebilirsiniz

Arama ve filtreleme: Arama ve filtreleme özelliklerini kullanarak belirli belgeleri hızla bulun

Dışa aktarma seçenekleri: Belgeleri PDF, Word veya Excel gibi çeşitli biçimlerde dışa aktarın

Ek dosya: Kolay erişim ve başvuru için belgelere dosya ekleyin

Belge paylaşımı: Belgeleri dış taraflarla paylaşın ve onlara belirli izinler verin

Ayrıca, ClickUp Brain ile entegre edilerek içerik oluşturma, özetleme ve içgörüleri otomatikleştirerek bilgi yönetimini geliştirebilir ve tekrarlayan görevlerde zaman kazanabilirsiniz.

Ayrıca, ClickUp Brain çeşitli iş operasyonlarında verimliliği kolaylaştırır ve artırır.

ClickUp Brain ile verimliliği artırın

Üç ana bileşenden oluşur:

AI Bilgi Yöneticisi: ClickUp içindeki görevlerinizden, belgelerinizden ve kişilerden sorular sorun ve bağlamsal yanıtlar alın. Belgeleri manuel olarak aramanıza gerek kalmadan bilgileri hızlıca bulun

AI Project Manager: İlerleme güncellemeleri, stand-up toplantıları ve eylem öğeleri gibi proje yönetimi görevlerini otomatikleştirin. Bu, tekrarlayan görevlere harcanan zamanı azaltır ve proje güncellemelerinin doğru ve zamanında yapılmasını sağlar

AI Writer for Work: Çeşitli görevler ve projeler için içerik oluşturun, mesajlara yanıt verin ve şablonlar oluşturun. Ayrıca yazım denetimi ve hızlı yanıtlar gibi özellikler de içerir

Shipt'in Teknik Program Yöneticisi Mitch Stephens, ClickUp ile ilgili deneyimini şöyle anlattı:

ClickUp'ı kullanmaya başladığımızdan beri, takımlarımız dokümantasyon için Google Dokümanlar'dan yavaş yavaş uzaklaştı ve aslında dokümantasyonumuz önemli ölçüde iyileşti.

ClickUp'ı kullanmaya başladığımızdan beri, takımlarımız dokümantasyon için Google Dokümanlar'dan yavaş yavaş uzaklaştı ve aslında dokümantasyon önemli ölçüde iyileşti.

Ayrıca, Çalışma Alanı, Alanlar, Klasörler, Listeler, Görevler ve Alt Görevler gibi katmanlardan oluşan ClickUp Proje Hiyerarşisi, görevleri daha kolay gezinebilmeniz, atayabilmeniz ve izleyebilmeniz için her şeyin düzenli olmasını sağlar.

ClickUp Proje Hiyerarşisi ile hiçbir ayrıntıyı kaçırmadan büyük resmi görün

Bu hiyerarşi, işlerin düzgün bir şekilde kategorize edilmesini sağlayarak görevlerin gezinmesini, atanmasını ve izlenmesini kolaylaştırır. Farklı projeler arasında netliği korumaya yardımcı olarak takım işbirliğini ve verimliliği artırır.

ClickUp Gösterge Paneli'nde projelerinizi ve görevlerinizi görselleştirin

Ayrıca, ClickUp Gösterge Panelleri görev ilerlemesi, bilgi varlıkları ve takım performansı hakkında gerçek zamanlı içgörüler sağlayarak, Microsoft ve Google uygulamalarında bulunan daha sınırlı gösterge paneli işlevlerine kıyasla büyük ölçekli bilgi yönetimi için daha dinamik bir araç sunar.

İhtiyaçlarınıza Uygun İş Paketi Seçme

Doğru iş paketi seçimi, verimliliği ve işbirliğini artırmak için çok önemlidir. Microsoft 365, güçlü uygulamaları ve sağlam e-posta yönetimi ile öne çıkar ve gelişmiş belge düzenleme ve analizine ihtiyaç duyan kuruluşlar için güçlü bir seçimdir.

Google Workspace ise gerçek zamanlı işbirliği ve kullanım kolaylığı ile öne çıkıyor. Bulut tabanlı tasarımı, her yerden sorunsuz erişim sağlayarak uzaktaki takımlar için ideal bir çözüm sunuyor. Ayrıca, diğer Google hizmetleriyle entegrasyonu, işlevselliğini daha da artırıyor.

Google Çalışma Alanı ve Microsoft 365'i karşılaştırmanın her ikisinin de avantajları olsa da, proje yönetimi ile dokümantasyon, sohbet ve işbirliği araçlarını birleştiren çok yönlü bir alternatif arıyorsanız, ClickUp ideal çözümünüz olabilir.

ClickUp, iş akışlarını basitleştiren, ilerlemeyi izleyen ve iletişimi geliştiren kapsamlı bir platform sunarak her boyuttaki işletme için paha biçilmez bir kaynak haline gelir.

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