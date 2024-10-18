2025'in En İyi 10 Microsoft Teams Entegrasyonu (ClickUp'ı Teams ile Entegre Edin)

Dünya çapında binlerce işletme Microsoft Teams aracılığıyla bağlantıda kalıyor. Microsoft Office 365 ile entegre olan bu bulut tabanlı araç, Outlook, Word, Excel ve diğer araçları tek bir çalışma ortamında birleştirir.
Teams içinde sohbet edebilir, toplantılar düzenleyebilir ve dosya paylaşabilirsiniz, ancak yine de platformda ihtiyacınız olan her şey olmayabilir. ?
Gün boyu platformlar arasında geçiş yapmak akışınızı kesintiye uğratır, bu nedenle bunun yerine Microsoft Teams entegrasyonlarını kullanın. Doğru entegrasyonlar, sevdiğiniz tüm Microsoft dışı araçları Microsoft Teams kanallarına getirerek daha iyi iletişim ve daha kolay iş günleri sağlar.
Ancak piyasada yüzlerce Microsoft Teams uygulaması var, peki şirketiniz için en iyi seçenekler hangileri?
Bu kılavuzda, Microsoft Teams entegrasyonlarında nelere dikkat etmeniz gerektiğine dair genel bir bakış ve 2024'ün en iyi 10 Microsoft Teams uygulaması ve entegrasyonunun listesini sunacağız.
Microsoft Teams Entegrasyonlarında Nelere Dikkat Etmelisiniz?
İdeal olarak, Teams uygulamasının tek başına sağlayamadığı işlevlere sahip entegrasyonları aramalısınız. Bunlar arasında şunlar yer alır:
- Sorunsuz iş akışı entegrasyonları: Piyasada bazı kullanışlı araçlar var, ancak bunları iş akışınıza uydurmak için çok uğraşmanıza gerek yok. Özelleştirebileceğiniz veya kullanım amacınıza uygun en iyi Microsoft Teams entegrasyonlarını tercih edin
- İşbirliği uygulamaları: Takım sohbetleri iyidir, ancak doğru entegrasyonlar Teams'i işbirliği için daha da uygun hale getirir. Mesajlaşma uzantıları, video konferans araçları, zihin haritaları veya beyin fırtınası için beyaz tahtalar arayın
- Proje yönetimi özellikleri: Teams, projeleri veya görevleri izlemek için en iyi kurulum seçeneklerine sahip değildir, bu nedenle sağlam bir proje yönetimi aracıyla entegre ettiğinizden emin olun. Doğru çözüm, kullanıcı dostu gösterge panelleri, şablonlar ve izleme özellikleri sunmalıdır
- Ölçeklenebilirlik: Microsoft Teams entegrasyonlarınıza yeni kullanıcılar veya projeler eklemek için uğraşmanıza gerek olmamalıdır. Ölçeklendirmeyi kolaylaştıran entegrasyonları tercih edin
2024'te Kullanılacak En İyi 10 Microsoft Teams Entegrasyonu
Proje yönetimi, uzaktan iş işbirliği konusunda yardıma ihtiyacınız varsa veya sadece ilgi çekici Teams toplantıları düzenlemek istiyorsanız, bunun için bir Microsoft Teams entegrasyonu vardır.
1. ClickUp Microsoft Teams Entegrasyonu
Evet, doğru: dünyanın en favori hepsi bir arada çalışma alanı platformu Microsoft Teams ile entegre oldu. ClickUp Microsoft Teams entegrasyonu, projelerinizle ilgili bir yorum, ek dosya veya durum değişikliği olduğunda size Teams bildirimleri gönderir. Her şey otomatik olarak seçtiğiniz Teams sohbetine gönderilir, böylece hiçbir şeyi kaçırmazsınız.
Biz de bağlamı önemsiyoruz. ClickUp'ın zengin önizlemeleri, açıklayıcı metinlerle bağlantılar içerir ve tek bir tıklama ile takım üyelerine hangi görevi tartıştığınızı bildirir. Bu, rastgele alfasayısal karakterlerden oluşan bir bağlantıdan çok daha iyidir. ✨
Sizi cezbetmek için söylemiyoruz, ancak Microsoft Teams'i tamamen terk edip tüm işlerinizi ve işbirliğinizi ClickUp içinde yapabilirsiniz. ClickUp Sohbet, tüm Teams özelliklerinin yerine geçer ve ana proje yönetimi aracınız olur.
İşinizin yanında sohbet edin ve yorumları tek bir tıklama ile atanmış görevlere dönüştürün. Tüm Sohbetler için zengin düzenleme özelliği mevcuttur, bu nedenle daha az karakterle daha fazlasını söylemek için kod blokları, madde işaretleri ve afişler ekleyebilirsiniz. Mükemmel bir proje yönetimi aracı ve Microsoft Teams entegrasyonudur.
ClickUp'ın en iyi özellikleri
- Bağlı Görevler: Mesajları görevlerle kolayca bağlayarak bağlamın bozulmamasını sağlayın.
- Senkronize Konular: Konuları Sohbetler ve görevler arasında senkronize tutun, böylece tartışmalar nerede olursa olsun herkes aynı sayfada kalır.
- İlişkiler: Sohbetlerde bahsedilen görevleri veya Belgeleri otomatik olarak bağlayarak, belirli varlıklarla bağlantılı tüm konuşmalara ve tersi şekilde görünürlük sağlar.
- Gönderiler: Sohbet konularında daha uzun, eşzamansız içerikler oluşturun ve bunları Güncellemeler, Duyurular veya Fikirler olarak kategorize edin. Anahtar konuşmalar tek bir yerde toplandığından, önemli bilgileri kaçırma endişesi olmadan derinlemesine çalışmaya odaklanabilirsiniz.
- Takım Arkadaşı Profilleri ve Planlama: Takım arkadaşlarınızın önceliklerini görüntüleyin ve toplantıları doğrudan sohbet arayüzünden planlayın.
- AI Yanıtları: Sohbet'te herhangi bir soru sorun, ClickUp Brain sohbet geçmişine veya Çalışma Alanınız ve bağlı uygulamalardan (Google Drive, GitHub, Figma, Salesforce vb.) alınan bilgilere göre anında yanıtlar sunar.
ClickUp sınırlamaları
- ClickUp AI yalnızca ücretli hesaplar için kullanılabilir
- ClickUp birçok özelliğe sahiptir, bu nedenle platformu tanımak için kendinize zaman ayırın
ClickUp fiyatlandırma
- Sonsuza Kadar Ücretsiz
- Sınırsız: Kullanıcı başına aylık 7 ABD doları
- İş: Kullanıcı başına aylık 12 ABD doları
- Enterprise: Fiyatlandırma için iletişime geçin
- ClickUp AI tüm ücretli planlarda Çalışma Alanı üyesi başına aylık 7 $ karşılığında kullanılabilir
ClickUp puanları ve yorumları
- G2: 4,7/5 (9.100+ yorum)
- Capterra: 4,6/5 (3.900+ yorum)
2. Takımlar için Zoom
Elbette, Microsoft Teams'te video konferans özelliği yerleşik olarak bulunur, ancak Teams'i kullanmak istemeyen bir müşteriyle sohbet ediyorsanız ne yapabilirsiniz? Zoom Microsoft Teams entegrasyonunu eklemeniz yeterlidir, anında yüz yüze görüşebilirsiniz.
Bu iletişim uygulaması, kuruluşunuz dışındaki paydaşlarla düzenli olarak toplantılar yapıyorsanız, kesinlikle tercih etmeniz gereken bir uygulamadır.
Zoom for Teams'in en iyi özellikleri
- Teams içinden Zoom toplantılarını başlatın, planlayın ve katılın
- Entegrasyon, Teams arayüzünüze bir Zoom Toplantıları Teams sekmesi ekler
- Zoom'un Kullanılabilirlik özelliği, tüm katılımcılar için uygun toplantı zamanlarını bulmayı kolaylaştırır
- Herhangi bir sohbette Zoom düğmesini kullanarak grupla bir toplantı başlatın veya planlayın
Zoom for Teams sınırlamaları
- Video konferans için zaten Microsoft Teams uygulamasını kullanıyorsanız, bu gerekli olmayabilir
- Bazı kullanıcılar, aramayı gerçekleştirmek için farklı yerlerdeki "arama" düğmesine birkaç kez basmak zorunda kaldıklarını söylüyor
Zoom fiyatlandırma
- Temel: Ücretsiz
- Pro: Kullanıcı başına aylık 15,99 $
- İş: Kullanıcı başına aylık 19,99 $
- Business Plus: Kullanıcı başına aylık 25 ABD doları
- Enterprise: Fiyatlandırma için iletişime geçin
Zoom puanları ve yorumları
- G2: 4,5/5 (53.700+ yorum)
- Capterra: 4,6/5 (13.600+ yorum)
3. Zapier Acuity Scheduling + Microsoft Teams
Acuity Scheduling, toplantıları planlamanıza, uygunluk durumunuzu otomatik olarak kontrol etmenize ve ödemeleri toplamanıza olanak tanıyan bir çevrimiçi randevu planlama yazılımıdır. Acuity'nin Microsoft Teams uygulamasıyla uyumlu çalışmasını istiyorsanız, iki sistemi API aracılığıyla entegre etmek için bu Zapier bağlantısını kullanmanız gerekir.
Bağlantı kurulduktan sonra, Acuity toplantı verileriniz Teams takviminize sorunsuz bir şekilde entegre olur.
Zapier Acuity Scheduling'in en iyi özellikleri
- Bu entegrasyon, müşteriye yönelik veya hizmet tabanlı takımlar için planlamayı basitleştirir
- Toplantı planlamadan önce özel form gönderimleri isteyin
- Toplantı rezervasyonları için ödeme alın ve gelmeyenlerden ücret tahsil edin
- Markalı bir planlama sayfası oluşturun
Acuity Scheduling sınırlamaları
- Acuity, Teams ile yerel entegrasyona sahip değildir, bu nedenle Zapier'i kullanmanız gerekir. Zapier harikadır, ancak bunun gibi üçüncü taraf bağlayıcılar daha fazla hata eğilimindedir
- Bazen Acuity, siz müsait olmadığınızda yanlışlıkla randevu alır
Acuity fiyatlandırma
- Yeni: Aylık 16 $, yıllık faturalandırılır
- Büyüyen: 27 $/ay, yıllık faturalandırılır
- Powerhouse: Aylık 49 $, yıllık faturalandırılır
Acuity derecelendirmeleri ve yorumları
- G2: 4,7/5 (390+ yorum)
- Capterra: 4,8/5 (5.500+ yorum)
4. InVision Freehand – Beyaz Tahta
MS Teams, sohbet tabanlı bir takım işbirliği aracı olarak iyidir, ancak takımınız daha görselse ne yapmalısınız? InVision Freehand Microsoft Teams entegrasyonu, sanal işbirliği için mükemmeldir. Bu uzaktan çalışmaya uygun beyaz tahta uygulaması, beyin fırtınası yapmak, sunum yapmak ve fikirleri gözden geçirmek için sürükle ve bırak araçlarıyla birlikte gelir.
InVision Freehand'ın en iyi özellikleri
- Freehand şablonlarıyla verimliliği artırın
- Serbest el beyaz tahtalarını herhangi bir Teams kanalına sabitleyin
- Mevcut Freehand beyaz tahtalarını toplantılarda kolayca paylaşın
- Beyaz tahtalara emoji ve yapışkan notlarla yanıt verin
InVision Freehand sınırlamaları
- Bazı kullanıcılar, beyaz tahtaları Teams'e aktarırken sorun yaşadıklarını bildiriyor
- Diğerleri ise giriş sürecinin şaşırtıcı derecede zor olduğunu söylüyor
InVision Freehand fiyatlandırma
- Ücretsiz
- Freehand Pro: Kullanıcı başına aylık 4 $, yıllık faturalandırılır
- Freehand Enterprise: Fiyatlandırma için iletişime geçin
InVision Freehand puanları ve yorumları
- G2: 4. 3/5 (300+ yorum)
- Capterra: 4,6/5 (730+ yorum)
5. Karma
Uzaktan çalışmanın büyük hayranlarıyız, ancak herkes dört bir yana dağılmışken bir takım kültürü oluşturmak zor. Karma, uzaktan çalışma ve kültür oluşturma arasındaki boşluğu dolduran, Microsoft Teams için akıllı bir entegrasyondur.
Slack benzeri bir chatbot aracı aracılığıyla geri bildirim paylaşmanıza, avantajlar sunmanıza ve katılım metriklerini izlemenize olanak tanıyan bir çalışan takdir uygulamasıdır. ?
Karma en iyi özellikler
- Karma puanlarını ücretsiz kahve veya PTO gibi gerçek hayattaki avantajlara dönüştürün
- Her çalışanın takdirini kurumsal değerlerinize bağlayın
- Karmabot'u MS Teams'e ekleyin, takımınızı otomatik olarak neşelendirin veya ödüllendirin
- Gerçek zamanlı karma liderlik tablosu ile küçük bir rekabet ortamı yaratın
Karma sınırlamaları
- Bazı kullanıcılar Karma değerleri anahtar kelime sistemiyle ilgili sorunlar bildiriyor
- Diğer kullanıcılar, diğer Microsoft Teams uygulama entegrasyonlarına kıyasla yavaş ve pek yardımcı olmayan müşteri desteği bildirmektedir
Karma fiyatlandırma
- en az beş koltuk için kullanıcı başına aylık 3 $, yıllık faturalandırılır
Karma puanları ve yorumları
- G2: 4,9/5 (30'dan fazla yorum)
- Capterra: 4,7/5 (3 yorum)
6. MeisterTask
Microsoft Teams, görev yönetimi özelliğini hazır olarak sunmaz, bu nedenle tüm görevlerinizi yönetmek için MeisterTask gibi bir Microsoft Teams entegrasyonuna ihtiyacınız olacaktır. Bu entegrasyon, proje hedeflerini, görev bağımlılıklarını ve proje akışlarını doğrudan MS Teams'e getirerek daha mantıklı bir proje yönetimi sağlar.
MeisterTask Entegrasyonunun en iyi özellikleri
- Tekrarlanan adımları otomatikleştirerek zaman kazanın ve doğruluğu artırın
- Zamanınızı takip edin veya kaynak yönetimi için çalışanlarınızın zaman kayıtlarını analiz edin
- Açık görevleriniz, zaman kayıtlarınız ve bildirimlerinizin anlık genel bakış gösterge paneline göz atın
- Görev ilişkileri ve bağımlılıkları ayarlayın, böylece kimse işi yarım bırakmasın
MeisterTask sınırlamaları
- Bazı kullanıcılar MeisterTask ile faturalandırma sorunları yaşadığını bildirmiştir
- Diğerleri Gantt grafikleri sunmasını isterdi
MeisterTask fiyatlandırma
- Temel: Ücretsiz
- Pro: Kullanıcı başına aylık 12 $, yıllık olarak faturalandırılır
- İş: Kullanıcı başına aylık 24 $, yıllık olarak faturalandırılır
- Enterprise: Fiyatlandırma için iletişime geçin
MeisterTask puanları ve yorumları
- G2: 4,6/5 (170+ yorum)
- Capterra: 4,7/5 (1.100+ yorum)
7. Wrike
Wrike'da projeler mi yönetiyorsunuz? Platformlar arasında geçiş yapmayı bırakın ve Microsoft Teams entegrasyonunu hemen edinin. Bu entegrasyon, Teams'ten ayrılmadan tüm Wrike projelerini ve görevlerini oluşturmanıza, erişmenize ve düzenlemenize olanak tanır.
Kolayca başvurabilmek için Microsoft Teams sohbetlerini görevlere ve projelere bile bağlayabilirsiniz.
Wrike'ın en iyi özellikleri
- Microsoft Teams'de bir sekme olarak Wrike görevlerine erişin
- Wrike görev önizlemelerini başlık, atanan kişi, durum ve son teslim tarihi ile birlikte Teams sohbetlerine gönderin
- Wrike bildirimlerini Teams hesabınızda alın
- Projeleri zaman çizelgesi görünümünde veya Gantt grafiğinde görüntüleyin
Wrike sınırlamaları
- Birçok kullanıcı, Wrike'ın MS Teams'e taşındığında bile kullanıcı dostu olmadığını söylüyor
- Diğerleri ise form oluşturma gibi süreçlerin çok karmaşık olduğunu söylüyor
Wrike fiyatlandırma
- Ücretsiz
- Takım: Kullanıcı başına aylık 9,80 $
- İş: 24,80 $/ay kullanıcı başına
- Enterprise: Fiyatlandırma için iletişime geçin
- Pinnacle: Fiyatlandırma için iletişime geçin
Wrike derecelendirmeleri ve yorumları
- G2: 4. 2/5 (3.500+ yorum)
- Capterra: 4. 3/5 (2.500+ yorum)
8. Aralık
İş toplantıları kötü bir şöhrete sahiptir ve Range bunu çözmeye çalışıyor. Microsoft Teams için bu entegrasyon, herkese proje ilerlemesinin daha iyi bir görünümünü sunarak bağlantıyı güçlendirir.
Takım üyeleri, bugünün planları ve dünün ilerlemeleri için günlük Check-in'ler oluşturur ve böylece her sabah bir saat süren toplantıların gerekliliğini ortadan kaldırır.
En iyi özelliklerin aralığı
- Aralık, her sabah Check-in için Outlook hatırlatıcıları gönderir
- Takımlar içinden iş arkadaşlarınızın Check-in'lerini görüntüleyebilirsiniz
- Video görüşmelere Aralık ekleyin ve tüm Check-in'leri kenar çubuğunda görüntüleyin
- Range'in takım oluşturma sorularından oluşan bankasını kullanarak daha kişisel bir düzeyde bağlantı kurun
Aralık sınırlamaları
- Birkaç kişi kullanıcı deneyimi sorunları bildirdi
- Diğerleri diyor Bir süre Check-in göndermeyi unutursanız aralık hataları oluşur
Aralık fiyatlandırma
- Ücretsiz
- Pro: Kullanıcı başına aylık 8 ABD doları
- Enterprise: Fiyatlandırma için iletişime geçin
Aralık derecelendirmeleri ve yorumlar
- G2: 4,6/5 (70+ yorum)
- Capterra: 4,7/5 (30+ yorum)
9. Teamwork
Teamwork, Microsoft Teams hesabınıza entegre edilen bir proje yönetimi çözümüdür. MS Teams çalışma alanınızı kolayca özelleştirmek için Pano Görünümü, Görev Görünümü veya Gantt Grafik Görünümü arasında geçiş yapın.
Teams'ten ayrılmadan dosyalara, bilgi bankası wiki'lerine ve takım gönderilerine bile erişebilirsiniz; bu da onu uzaktaki takımlar için iyi bir seçenek haline getirir.
Teamwork en iyi özellikler
- Her görev ve projeye ne kadar zaman harcadığınızı kolayca takip edin
- Faturalandırma ve fatura kesme için görev yönetimi ve müşteri yönetimi özellikleri
- Teams'ten ayrılmadan kaynaklarınızı ve takım iş yüklerinizi yönetin
- Bağımlılıklar ve alt görevler oluşturun
- Kanıtlar üzerinde işbirliği yapın, yorumlarda kişileri etiketleyin ve Teamwork Docs'ta içeriği düzenleyin
Takım çalışması sınırlamaları
- Outlook için ayrı bir Teamwork uygulama entegrasyonuna ihtiyacınız olacaktır
- Bazı kullanıcılar, platformun sezgisel olmadığını söylüyor
Teamwork fiyatlandırma
- Ücretsiz
- Başlangıç: En az üç kullanıcı için aylık 5,99 $, yıllık olarak faturalandırılır
- Teslimat: En az üç kullanıcı için aylık 9,99 $, yıllık olarak faturalandırılır
- Grow: En az beş kullanıcı için aylık 19,99 $, yıllık faturalandırılır
- Ölçek: Fiyatlandırma için iletişime geçin
Takım çalışması puanları ve yorumları
- G2: 4,4/5 (1.000'den fazla yorum)
- Capterra: 4,5/5 (40+ yorum)
10. Signeasy
Microsoft Teams birçok özelliğe sahiptir, ancak yerel bir e-imza çözümü yoktur. Belgeleri e-posta ile gönderip almak yerine, Signeasy Microsoft Teams entegrasyonunu edinin.
Bu araç, tüm biçimlerdeki belgeleri yükler ve gerçek zamanlı sohbet bildirimleriyle imza iş akışlarında tam görünürlük sağlar. ✍️
Signeasy'nin en iyi özellikleri
- Teams sohbetlerinde sözleşmeleri görüntüleme
- İmza istemek için alıcının e-postasını eklemeniz yeterlidir
- Signeasy mobil uygulamasını kullanarak hareket halindeyken belge talep edin ve imzalayın
- Bir sözleşmeyi en kısa sürede imzalamaları gerekiyorsa, Teams'te iş arkadaşlarınıza hızlıca ping atın
Signeasy sınırlamaları
- Bazı kullanıcılar Outlook'ta Signeasy'ye erişimde sorun yaşıyor
- Diğerleri toplu imza isteklerine izin verilmesini istiyor
Signeasy fiyatlandırma
- Takım: Kullanıcı başına aylık 20 $, yıllık olarak faturalandırılır
- İş: Kullanıcı başına aylık 30 $, yıllık olarak faturalandırılır
- Business Plus: Kullanıcı başına aylık 50 $, yıllık olarak faturalandırılır
Signeasy puanları ve yorumları
- G2: 4,6/5 (600'den fazla yorum)
- Capterra: 4,7/5 (450+ yorum)
Takım Deneyimini Yeniden Düşünün: ClickUp'ı Tercih Edin
Microsoft Teams'in sunabileceği çok şey var, ancak yine de bu platformda birçok özellik eksik. Elbette, uygulamalar ve entegrasyonlar işlevselliğini artırıyor, ancak takımınız için işe yarayan bir sistem kurmak için zamanınız yok.
ClickUp gibi her şeyi yapabilen bir proje yönetimi aracını tercih edin. Bir Çalışma Alanında görev yönetimi uygulaması, uzaktan takım işbirliği özellikleri, iletişim, çevik takımlar için şablonlar ve çok daha fazlasını bir araya getiriyoruz.
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