2025'in En İyi 10 Microsoft Teams Entegrasyonu (ClickUp'ı Teams ile Entegre Edin)

Dünya çapında binlerce işletme Microsoft Teams aracılığıyla bağlantıda kalıyor. Microsoft Office 365 ile entegre olan bu bulut tabanlı araç, Outlook, Word, Excel ve diğer araçları tek bir çalışma ortamında birleştirir.

Teams içinde sohbet edebilir, toplantılar düzenleyebilir ve dosya paylaşabilirsiniz, ancak yine de platformda ihtiyacınız olan her şey olmayabilir. ?

Gün boyu platformlar arasında geçiş yapmak akışınızı kesintiye uğratır, bu nedenle bunun yerine Microsoft Teams entegrasyonlarını kullanın. Doğru entegrasyonlar, sevdiğiniz tüm Microsoft dışı araçları Microsoft Teams kanallarına getirerek daha iyi iletişim ve daha kolay iş günleri sağlar.

Ancak piyasada yüzlerce Microsoft Teams uygulaması var, peki şirketiniz için en iyi seçenekler hangileri?

Bu kılavuzda, Microsoft Teams entegrasyonlarında nelere dikkat etmeniz gerektiğine dair genel bir bakış ve 2024'ün en iyi 10 Microsoft Teams uygulaması ve entegrasyonunun listesini sunacağız.

Microsoft Teams Entegrasyonlarında Nelere Dikkat Etmelisiniz?

İdeal olarak, Teams uygulamasının tek başına sağlayamadığı işlevlere sahip entegrasyonları aramalısınız. Bunlar arasında şunlar yer alır:

Sorunsuz iş akışı entegrasyonları: Piyasada bazı kullanışlı araçlar var, ancak bunları iş akışınıza uydurmak için çok uğraşmanıza gerek yok. Özelleştirebileceğiniz veya kullanım amacınıza uygun en iyi Microsoft Teams entegrasyonlarını tercih edin

İşbirliği uygulamaları: Takım sohbetleri iyidir, ancak doğru entegrasyonlar Teams'i Takım sohbetleri iyidir, ancak doğru entegrasyonlar Teams'i işbirliği için daha da uygun hale getirir. Mesajlaşma uzantıları, video konferans araçları, zihin haritaları veya beyin fırtınası için beyaz tahtalar arayın

Proje yönetimi özellikleri: Teams, Teams, projeleri veya görevleri izlemek için en iyi kurulum seçeneklerine sahip değildir, bu nedenle sağlam bir proje yönetimi aracıyla entegre ettiğinizden emin olun. Doğru çözüm, kullanıcı dostu gösterge panelleri, şablonlar ve izleme özellikleri sunmalıdır

Ölçeklenebilirlik: Microsoft Teams entegrasyonlarınıza yeni kullanıcılar veya projeler eklemek için uğraşmanıza gerek olmamalıdır. Ölçeklendirmeyi kolaylaştıran entegrasyonları tercih edin

2024'te Kullanılacak En İyi 10 Microsoft Teams Entegrasyonu

Proje yönetimi, uzaktan iş işbirliği konusunda yardıma ihtiyacınız varsa veya sadece ilgi çekici Teams toplantıları düzenlemek istiyorsanız, bunun için bir Microsoft Teams entegrasyonu vardır.

1. ClickUp Microsoft Teams Entegrasyonu

ClickUp Microsoft Teams entegrasyonunu kullanarak, herhangi bir Teams konuşmasına kolayca görev bulup ekleyin, böylece takımınız neyi tartıştığınızı tam olarak bilir

Evet, doğru: dünyanın en favori hepsi bir arada çalışma alanı platformu Microsoft Teams ile entegre oldu. ClickUp Microsoft Teams entegrasyonu, projelerinizle ilgili bir yorum, ek dosya veya durum değişikliği olduğunda size Teams bildirimleri gönderir. Her şey otomatik olarak seçtiğiniz Teams sohbetine gönderilir, böylece hiçbir şeyi kaçırmazsınız.

Biz de bağlamı önemsiyoruz. ClickUp'ın zengin önizlemeleri, açıklayıcı metinlerle bağlantılar içerir ve tek bir tıklama ile takım üyelerine hangi görevi tartıştığınızı bildirir. Bu, rastgele alfasayısal karakterlerden oluşan bir bağlantıdan çok daha iyidir. ✨

Sizi cezbetmek için söylemiyoruz, ancak Microsoft Teams'i tamamen terk edip tüm işlerinizi ve işbirliğinizi ClickUp içinde yapabilirsiniz. ClickUp Sohbet, tüm Teams özelliklerinin yerine geçer ve ana proje yönetimi aracınız olur.

ClickUp Sohbet ile Başlayın ClickUp Sohbet'i kullanarak gerçek zamanlı olarak işbirliği yapın ve görevlerinizi ve konuşmalarınızı tek bir yerde tutun

İşinizin yanında sohbet edin ve yorumları tek bir tıklama ile atanmış görevlere dönüştürün. Tüm Sohbetler için zengin düzenleme özelliği mevcuttur, bu nedenle daha az karakterle daha fazlasını söylemek için kod blokları, madde işaretleri ve afişler ekleyebilirsiniz. Mükemmel bir proje yönetimi aracı ve Microsoft Teams entegrasyonudur.

ClickUp'ın en iyi özellikleri

Bağlı Görevler : Mesajları görevlerle kolayca bağlayarak bağlamın bozulmamasını sağlayın.

Senkronize Konular : Konuları Sohbetler ve görevler arasında senkronize tutun, böylece tartışmalar nerede olursa olsun herkes aynı sayfada kalır.

İlişkiler : Sohbetlerde bahsedilen görevleri veya Belgeleri otomatik olarak bağlayarak, belirli varlıklarla bağlantılı tüm konuşmalara ve tersi şekilde görünürlük sağlar.

Gönderiler : Sohbet konularında daha uzun, eşzamansız içerikler oluşturun ve bunları Güncellemeler, Duyurular veya Fikirler olarak kategorize edin. Anahtar konuşmalar tek bir yerde toplandığından, önemli bilgileri kaçırma endişesi olmadan derinlemesine çalışmaya odaklanabilirsiniz.

Takım Arkadaşı Profilleri ve Planlama : Takım arkadaşlarınızın önceliklerini görüntüleyin ve toplantıları doğrudan sohbet arayüzünden planlayın.

AI Yanıtları: Sohbet'te herhangi bir soru sorun, : Sohbet'te herhangi bir soru sorun, ClickUp Brain sohbet geçmişine veya Çalışma Alanınız ve bağlı uygulamalardan (Google Drive, GitHub, Figma, Salesforce vb.) alınan bilgilere göre anında yanıtlar sunar.

ClickUp sınırlamaları

ClickUp AI yalnızca ücretli hesaplar için kullanılabilir

ClickUp birçok özelliğe sahiptir, bu nedenle platformu tanımak için kendinize zaman ayırın

ClickUp fiyatlandırma

Sonsuza Kadar Ücretsiz

Sınırsız: Kullanıcı başına aylık 7 ABD doları

İş: Kullanıcı başına aylık 12 ABD doları

Enterprise: Fiyatlandırma için iletişime geçin

ClickUp AI tüm ücretli planlarda Çalışma Alanı üyesi başına aylık 7 $ karşılığında kullanılabilir

ClickUp puanları ve yorumları

G2: 4,7/5 (9.100+ yorum)

Capterra: 4,6/5 (3.900+ yorum)

2. Takımlar için Zoom

microsoft aracılığıyla

Elbette, Microsoft Teams'te video konferans özelliği yerleşik olarak bulunur, ancak Teams'i kullanmak istemeyen bir müşteriyle sohbet ediyorsanız ne yapabilirsiniz? Zoom Microsoft Teams entegrasyonunu eklemeniz yeterlidir, anında yüz yüze görüşebilirsiniz.

Bu iletişim uygulaması, kuruluşunuz dışındaki paydaşlarla düzenli olarak toplantılar yapıyorsanız, kesinlikle tercih etmeniz gereken bir uygulamadır.

Zoom for Teams'in en iyi özellikleri

Teams içinden Zoom toplantılarını başlatın, planlayın ve katılın

Entegrasyon, Teams arayüzünüze bir Zoom Toplantıları Teams sekmesi ekler

Zoom'un Kullanılabilirlik özelliği, tüm katılımcılar için uygun toplantı zamanlarını bulmayı kolaylaştırır

Herhangi bir sohbette Zoom düğmesini kullanarak grupla bir toplantı başlatın veya planlayın

Zoom for Teams sınırlamaları

Video konferans için zaten Microsoft Teams uygulamasını kullanıyorsanız, bu gerekli olmayabilir

Bazı kullanıcılar, aramayı gerçekleştirmek için farklı yerlerdeki "arama" düğmesine birkaç kez basmak zorunda kaldıklarını söylüyor

Zoom fiyatlandırma

Temel: Ücretsiz

Pro: Kullanıcı başına aylık 15,99 $

İş: Kullanıcı başına aylık 19,99 $

Business Plus: Kullanıcı başına aylık 25 ABD doları

Enterprise: Fiyatlandırma için iletişime geçin

Zoom puanları ve yorumları

G2: 4,5/5 (53.700+ yorum)

Capterra: 4,6/5 (13.600+ yorum)

3. Zapier Acuity Scheduling + Microsoft Teams

zapier aracılığıyla

Acuity Scheduling, toplantıları planlamanıza, uygunluk durumunuzu otomatik olarak kontrol etmenize ve ödemeleri toplamanıza olanak tanıyan bir çevrimiçi randevu planlama yazılımıdır. Acuity'nin Microsoft Teams uygulamasıyla uyumlu çalışmasını istiyorsanız, iki sistemi API aracılığıyla entegre etmek için bu Zapier bağlantısını kullanmanız gerekir.

Bağlantı kurulduktan sonra, Acuity toplantı verileriniz Teams takviminize sorunsuz bir şekilde entegre olur.

Zapier Acuity Scheduling'in en iyi özellikleri

Bu entegrasyon, müşteriye yönelik veya hizmet tabanlı takımlar için planlamayı basitleştirir

Toplantı planlamadan önce özel form gönderimleri isteyin

Toplantı rezervasyonları için ödeme alın ve gelmeyenlerden ücret tahsil edin

Markalı bir planlama sayfası oluşturun

Acuity Scheduling sınırlamaları

Acuity, Teams ile yerel entegrasyona sahip değildir, bu nedenle Zapier'i kullanmanız gerekir. Zapier harikadır, ancak bunun gibi üçüncü taraf bağlayıcılar daha fazla hata eğilimindedir

Bazen Acuity, siz müsait olmadığınızda yanlışlıkla randevu alır

Acuity fiyatlandırma

Yeni: Aylık 16 $, yıllık faturalandırılır

Büyüyen: 27 $/ay, yıllık faturalandırılır

Powerhouse: Aylık 49 $, yıllık faturalandırılır

Acuity derecelendirmeleri ve yorumları

G2: 4,7/5 (390+ yorum)

Capterra: 4,8/5 (5.500+ yorum)

4. InVision Freehand – Beyaz Tahta

microsoft aracılığıyla

MS Teams, sohbet tabanlı bir takım işbirliği aracı olarak iyidir, ancak takımınız daha görselse ne yapmalısınız? InVision Freehand Microsoft Teams entegrasyonu, sanal işbirliği için mükemmeldir. Bu uzaktan çalışmaya uygun beyaz tahta uygulaması, beyin fırtınası yapmak, sunum yapmak ve fikirleri gözden geçirmek için sürükle ve bırak araçlarıyla birlikte gelir.

InVision Freehand'ın en iyi özellikleri

Freehand şablonlarıyla verimliliği artırın

Serbest el beyaz tahtalarını herhangi bir Teams kanalına sabitleyin

Mevcut Freehand beyaz tahtalarını toplantılarda kolayca paylaşın

Beyaz tahtalara emoji ve yapışkan notlarla yanıt verin

InVision Freehand sınırlamaları

Bazı kullanıcılar, beyaz tahtaları Teams'e aktarırken sorun yaşadıklarını bildiriyor

Diğerleri ise giriş sürecinin şaşırtıcı derecede zor olduğunu söylüyor

InVision Freehand fiyatlandırma

Ücretsiz

Freehand Pro: Kullanıcı başına aylık 4 $, yıllık faturalandırılır

Freehand Enterprise: Fiyatlandırma için iletişime geçin

InVision Freehand puanları ve yorumları

G2: 4. 3/5 (300+ yorum)

Capterra: 4,6/5 (730+ yorum)

5. Karma

microsoft aracılığıyla

Uzaktan çalışmanın büyük hayranlarıyız, ancak herkes dört bir yana dağılmışken bir takım kültürü oluşturmak zor. Karma, uzaktan çalışma ve kültür oluşturma arasındaki boşluğu dolduran, Microsoft Teams için akıllı bir entegrasyondur.

Slack benzeri bir chatbot aracı aracılığıyla geri bildirim paylaşmanıza, avantajlar sunmanıza ve katılım metriklerini izlemenize olanak tanıyan bir çalışan takdir uygulamasıdır. ?

Karma en iyi özellikler

Karma puanlarını ücretsiz kahve veya PTO gibi gerçek hayattaki avantajlara dönüştürün

Her çalışanın takdirini kurumsal değerlerinize bağlayın

Karmabot'u MS Teams'e ekleyin, takımınızı otomatik olarak neşelendirin veya ödüllendirin

Gerçek zamanlı karma liderlik tablosu ile küçük bir rekabet ortamı yaratın

Karma sınırlamaları

Bazı kullanıcılar Karma değerleri anahtar kelime sistemiyle ilgili sorunlar bildiriyor

Diğer kullanıcılar, diğer Microsoft Teams uygulama entegrasyonlarına kıyasla yavaş ve pek yardımcı olmayan müşteri desteği bildirmektedir

Karma fiyatlandırma

en az beş koltuk için kullanıcı başına aylık 3 $, yıllık faturalandırılır

Karma puanları ve yorumları

G2: 4,9/5 (30'dan fazla yorum)

Capterra: 4,7/5 (3 yorum)

6. MeisterTask

microsoft aracılığıyla

Microsoft Teams, görev yönetimi özelliğini hazır olarak sunmaz, bu nedenle tüm görevlerinizi yönetmek için MeisterTask gibi bir Microsoft Teams entegrasyonuna ihtiyacınız olacaktır. Bu entegrasyon, proje hedeflerini, görev bağımlılıklarını ve proje akışlarını doğrudan MS Teams'e getirerek daha mantıklı bir proje yönetimi sağlar.

MeisterTask Entegrasyonunun en iyi özellikleri

Tekrarlanan adımları otomatikleştirerek zaman kazanın ve doğruluğu artırın

Zamanınızı takip edin veya kaynak yönetimi için çalışanlarınızın zaman kayıtlarını analiz edin

Açık görevleriniz, zaman kayıtlarınız ve bildirimlerinizin anlık genel bakış gösterge paneline göz atın

Görev ilişkileri ve bağımlılıkları ayarlayın, böylece kimse işi yarım bırakmasın

MeisterTask sınırlamaları

Bazı kullanıcılar MeisterTask ile faturalandırma sorunları yaşadığını bildirmiştir

Diğerleri Gantt grafikleri sunmasını isterdi

MeisterTask fiyatlandırma

Temel: Ücretsiz

Pro: Kullanıcı başına aylık 12 $, yıllık olarak faturalandırılır

İş: Kullanıcı başına aylık 24 $, yıllık olarak faturalandırılır

Enterprise: Fiyatlandırma için iletişime geçin

MeisterTask puanları ve yorumları

G2: 4,6/5 (170+ yorum)

Capterra: 4,7/5 (1.100+ yorum)

7. Wrike

microsoft aracılığıyla

Wrike'da projeler mi yönetiyorsunuz? Platformlar arasında geçiş yapmayı bırakın ve Microsoft Teams entegrasyonunu hemen edinin. Bu entegrasyon, Teams'ten ayrılmadan tüm Wrike projelerini ve görevlerini oluşturmanıza, erişmenize ve düzenlemenize olanak tanır.

Kolayca başvurabilmek için Microsoft Teams sohbetlerini görevlere ve projelere bile bağlayabilirsiniz.

Wrike'ın en iyi özellikleri

Microsoft Teams'de bir sekme olarak Wrike görevlerine erişin

Wrike görev önizlemelerini başlık, atanan kişi, durum ve son teslim tarihi ile birlikte Teams sohbetlerine gönderin

Wrike bildirimlerini Teams hesabınızda alın

Projeleri zaman çizelgesi görünümünde veya Gantt grafiğinde görüntüleyin

Wrike sınırlamaları

Birçok kullanıcı, Wrike'ın MS Teams'e taşındığında bile kullanıcı dostu olmadığını söylüyor

Diğerleri ise form oluşturma gibi süreçlerin çok karmaşık olduğunu söylüyor

Wrike fiyatlandırma

Ücretsiz

Takım: Kullanıcı başına aylık 9,80 $

İş: 24,80 $/ay kullanıcı başına

Enterprise: Fiyatlandırma için iletişime geçin

Pinnacle: Fiyatlandırma için iletişime geçin

Wrike derecelendirmeleri ve yorumları

G2: 4. 2/5 (3.500+ yorum)

Capterra: 4. 3/5 (2.500+ yorum)

8. Aralık

microsoft aracılığıyla

İş toplantıları kötü bir şöhrete sahiptir ve Range bunu çözmeye çalışıyor. Microsoft Teams için bu entegrasyon, herkese proje ilerlemesinin daha iyi bir görünümünü sunarak bağlantıyı güçlendirir.

Takım üyeleri, bugünün planları ve dünün ilerlemeleri için günlük Check-in'ler oluşturur ve böylece her sabah bir saat süren toplantıların gerekliliğini ortadan kaldırır.

En iyi özelliklerin aralığı

Aralık, her sabah Check-in için Outlook hatırlatıcıları gönderir

Takımlar içinden iş arkadaşlarınızın Check-in'lerini görüntüleyebilirsiniz

Video görüşmelere Aralık ekleyin ve tüm Check-in'leri kenar çubuğunda görüntüleyin

Range'in takım oluşturma sorularından oluşan bankasını kullanarak daha kişisel bir düzeyde bağlantı kurun

Aralık sınırlamaları

Birkaç kişi kullanıcı deneyimi sorunları bildirdi

Diğerleri diyor Bir süre Check-in göndermeyi unutursanız aralık hataları oluşur

Aralık fiyatlandırma

Ücretsiz

Pro: Kullanıcı başına aylık 8 ABD doları

Enterprise: Fiyatlandırma için iletişime geçin

Aralık derecelendirmeleri ve yorumlar

G2: 4,6/5 (70+ yorum)

Capterra: 4,7/5 (30+ yorum)

9. Teamwork

microsoft aracılığıyla

Teamwork, Microsoft Teams hesabınıza entegre edilen bir proje yönetimi çözümüdür. MS Teams çalışma alanınızı kolayca özelleştirmek için Pano Görünümü, Görev Görünümü veya Gantt Grafik Görünümü arasında geçiş yapın.

Teams'ten ayrılmadan dosyalara, bilgi bankası wiki'lerine ve takım gönderilerine bile erişebilirsiniz; bu da onu uzaktaki takımlar için iyi bir seçenek haline getirir.

Teamwork en iyi özellikler

Her görev ve projeye ne kadar zaman harcadığınızı kolayca takip edin

Faturalandırma ve fatura kesme için görev yönetimi ve müşteri yönetimi özellikleri

Teams'ten ayrılmadan kaynaklarınızı ve takım iş yüklerinizi yönetin

Bağımlılıklar ve alt görevler oluşturun

Kanıtlar üzerinde işbirliği yapın, yorumlarda kişileri etiketleyin ve Teamwork Docs'ta içeriği düzenleyin

Takım çalışması sınırlamaları

Outlook için ayrı bir Teamwork uygulama entegrasyonuna ihtiyacınız olacaktır

Bazı kullanıcılar, platformun sezgisel olmadığını söylüyor

Teamwork fiyatlandırma

Ücretsiz

Başlangıç: En az üç kullanıcı için aylık 5,99 $, yıllık olarak faturalandırılır

Teslimat: En az üç kullanıcı için aylık 9,99 $, yıllık olarak faturalandırılır

Grow: En az beş kullanıcı için aylık 19,99 $, yıllık faturalandırılır

Ölçek: Fiyatlandırma için iletişime geçin

Takım çalışması puanları ve yorumları

G2: 4,4/5 (1.000'den fazla yorum)

Capterra: 4,5/5 (40+ yorum)

10. Signeasy

microsoft aracılığıyla

Microsoft Teams birçok özelliğe sahiptir, ancak yerel bir e-imza çözümü yoktur. Belgeleri e-posta ile gönderip almak yerine, Signeasy Microsoft Teams entegrasyonunu edinin.

Bu araç, tüm biçimlerdeki belgeleri yükler ve gerçek zamanlı sohbet bildirimleriyle imza iş akışlarında tam görünürlük sağlar. ✍️

Signeasy'nin en iyi özellikleri

Teams sohbetlerinde sözleşmeleri görüntüleme

İmza istemek için alıcının e-postasını eklemeniz yeterlidir

Signeasy mobil uygulamasını kullanarak hareket halindeyken belge talep edin ve imzalayın

Bir sözleşmeyi en kısa sürede imzalamaları gerekiyorsa, Teams'te iş arkadaşlarınıza hızlıca ping atın

Signeasy sınırlamaları

Bazı kullanıcılar Outlook'ta Signeasy'ye erişimde sorun yaşıyor

Diğerleri toplu imza isteklerine izin verilmesini istiyor

Signeasy fiyatlandırma

Takım: Kullanıcı başına aylık 20 $, yıllık olarak faturalandırılır

İş: Kullanıcı başına aylık 30 $, yıllık olarak faturalandırılır

Business Plus: Kullanıcı başına aylık 50 $, yıllık olarak faturalandırılır

Signeasy puanları ve yorumları

G2: 4,6/5 (600'den fazla yorum)

Capterra: 4,7/5 (450+ yorum)

Takım Deneyimini Yeniden Düşünün: ClickUp'ı Tercih Edin

Microsoft Teams'in sunabileceği çok şey var, ancak yine de bu platformda birçok özellik eksik. Elbette, uygulamalar ve entegrasyonlar işlevselliğini artırıyor, ancak takımınız için işe yarayan bir sistem kurmak için zamanınız yok.

ClickUp gibi her şeyi yapabilen bir proje yönetimi aracını tercih edin. Bir Çalışma Alanında görev yönetimi uygulaması, uzaktan takım işbirliği özellikleri, iletişim, çevik takımlar için şablonlar ve çok daha fazlasını bir araya getiriyoruz.

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