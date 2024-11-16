en İyi 13 Google Drive Alternatifi

Google Drive, dünya çapında milyarlarca kişi için vazgeçilmez bir bulut depolama çözümü olmuştur ve bunun nedeni kolayca anlaşılabilir.

Kullanıcı dostu arayüzü ve Google Dokümanlar, Google Fotoğraflar ve Google E-Tablolar gibi Google Çalışma Alanı uygulamalarıyla sorunsuz entegrasyonu, kullanıcılara işbirliği, belge yönetimi ve zahmetsiz paylaşım için güçlü araçlar sunar. ✨

Yıllardır Google Drive'a güvenen biri olarak, iş akışımı yönetme ve ekip çalışmasını geliştirme yeteneklerini takdir ediyorum. Ancak, çeşitli alternatifleri denedikten sonra, Google Drive'ın yeteneklerine eşleşen ve çoğu zaman bunları aşan seçenekler buldum.

Kişisel deneyimlerim ve ClickUp'taki takımımın görüşlerinden yararlanarak, en iyi Google Drive alternatiflerinin bir listesini derledim. Bu seçenekler, iş ihtiyaçlarınızı karşılarken gelişmiş güvenlik ve değer sunar.

Bu yazıda, bu güvenli bulut depolama hizmetlerini ayrıntılı olarak inceleyecek, benzersiz özelliklerini, fiyatlandırma yapılarını ve dosya paylaşım sürecinizi nasıl iyileştirebileceklerini vurgulayacağız.

Hadi başlayalım! 💡

Google Drive alternatifi ararken nelere dikkat etmelisiniz?

Google Drive alternatifi seçmek, basit bir aramadan öte bir iştir. İhtiyaçlarınıza uygun güvenli bir bulut depolama çözümü seçmek için dikkat etmeniz gerekenler şunlardır:

Depolama kapasitesi: Aracın mevcut ve gelecekteki ihtiyaçlarınız için yeterli bulut depolama alanı sunduğundan emin olun. Büyük dosyalarla çalışıyorsanız, cömert veya sınırsız depolama alanına sahip çözümleri tercih edin

Güvenlik özellikleri: Şifreleme ve iki faktörlü kimlik doğrulama gibi sağlam güvenlik önlemleri sunan bulut depolama hizmetlerini seçin. Bu özellikler, dosyalarınızı korur ve verilerinizi yetkisiz erişimden korur

Depolama seçenekleri: Varsa, ücretli plana geçmeden önce hizmetin özelliklerini test etmek için ücretsiz planla başlayın

Kullanıcı dostu arayüz: Dosya ve klasörlerinizi düzenlemeyi kolaylaştıran sezgisel bir arayüze sahip bir hizmet tercih edin. Kullanıcı dostu tasarım, öğrenme sürecini kısaltarak hızlı ve verimli bir şekilde başlamanızı sağlar Dosya ve klasörlerinizi düzenlemeyi kolaylaştıran sezgisel bir arayüze sahip bir hizmet tercih edin. Kullanıcı dostu tasarım, öğrenme sürecini kısaltarak hızlı ve verimli bir şekilde başlamanızı sağlar

Yedekleme ve kurtarma seçenekleri: Hizmetin, yanlışlıkla silme veya bozulma nedeniyle veri kaybına karşı koruma sağlamak için yedekleme ve kurtarma özellikleri sunduğunu doğrulayın

Maliyet etkinliği: Fiyatlandırma yapılarını inceleyin ve uygun fiyat ile ihtiyacınız olan temel özellikleri dengeleyen bir çözüm bulun

💡 Profesyonel İpucu: Düzeninizi sağlamanıza yardımcı olacak bazı Google Drive püf noktalarını keşfedin. 🎨 Hızlı görsel tanımlama için renk kodlu klasörlerle dosyaları düzenleyin 🌍 Belgeleriniz üzerinde her zaman, her yerde çalışmak için çevrimdışı erişimi ayarlayın 📄 Tekrarlayan görevler için şablonlar oluşturarak zaman kazanın ve projelerinizde tutarlılığı sağlayın 🔔 Belge güncellemeleri için bildirimler ayarlayarak başkalarının yaptığı değişikliklerden haberdar olun 🔍 Keşfet aracını kullanarak konuları araştırın ve bilgileri doğrudan belgenizde toplayın

13 Google Drive Alternatifi

Kullanıcı dostu özelliklerden ödün vermeden sağlam güvenlik sunan en iyi 13 güvenli Google Drive alternatifinin yer aldığı listem aşağıda:

1. ClickUp (Dosya yönetimi ve işbirliği için en iyi hepsi bir arada araç)

ClickUp Proje Yönetimi

Depolama ihtiyaçlarınızı ve işbirliği süreçlerinizi karşılayan sağlam bir Google Drive alternatifi arıyorsanız, ClickUp mükemmel bir seçimdir. Hepsi bir arada proje yönetimi aracı olarak, takımımın ve benim iş yapış şeklimizi tamamen değiştirdi. Bir görev yöneticisinden daha fazlası olan bu araç, temel dosya paylaşımından karmaşık proje iş akışlarına kadar her şeyi kolaylaştırır.

ClickUp Google Drive entegrasyonu

ClickUp'ın Google Drive entegrasyonu, takımım için bir dönüm noktası oldu. Bu sürücü entegrasyonu özelliği ile Google Drive dosyalarını görevlerinize kolayca ekleyebilir ve ilgili belgeleri birbirine bağlı tutabilirsiniz.

Dosyaları görev yorumlarına sürükleyip bırakarak veya doğrudan görev kartlarına ekleyerek sayısız saat kazandık. Ayrıca, platformlar arasında geçiş yapmadan Google Dokümanlar, E-Tablolar veya Slaytlar oluşturabilir ve bunları ClickUp içinde önizleyebilirsiniz.

Bağlantılı Arama

Diğer bir öne çıkan özellik ise, tüm ClickUp Çalışma Alanınızda herhangi bir dosyayı aramanızı sağlayan ClickUp Bağlantılı Arama özelliğidir. Bu özellik, dosyaları, görevleri ve belgeleri kolayca bulmanızı sağlar.

En iyi yanı ne mi? Google Drive dahil olmak üzere bağlı tüm uygulamaları bile arar. Böylece, dosyalarım Google Drive'da, görevlerim ClickUp'ta ve konuşmalarım Slack'te dağınık olsa bile, ClickUp'ın Evrensel Arama özelliğini kullanarak Google Drive'da depolanan belirli bir belgeyi uygulamalar arasında anahtar değiştirmeden hızlıca bulabilirim.

ClickUp Docs ile belgeleri iş akışlarınıza kolayca bağlayın

ClickUp Belgeler

Ayrıca, ClickUp Docs belge oluşturma ve takım işbirliğini bir üst düzeye taşır. Wiki'lerden yol haritalarına kadar çok yönlülüğü, verimliliği artırırken ve etkili takım çalışmasını desteklerken dosya yönetimi için güçlü bir araç haline getirir. Takımım bu özelliği, gömülü dosyalar, bağlantılar ve bileşenler içeren belgeler oluşturmak için kullanıyor. Bu da fikirleri gecikme olmadan hayata geçirmemize yardımcı oluyor.

ClickUp Dokümanlar'ı sevdiğim şey, sadece yazmak için değil, görev yönetimi ile tamamen entegre olmasıdır. Veritabanı oluşturabilir, belgeleri görevlere bağlayabilir, eylem öğeleri atayabilir ve resimler, Google Drive belgeleri, e-tablolar veya toplantı notları gibi dosyaları gömebilir, her şeyi tek bir yerde düzenli tutabilirsiniz. Bu merkezileştirme, işbirliğini kolaylaştırır ve herkesin gerekli bilgilere erişebilmesini sağlar.

ClickUp'ın en iyi özellikleri

➡️ Daha Fazla Bilgi: 10 Ücretsiz Düzenlenebilir Google Dokümanlar Şablonu (+İndir)

ClickUp sınırlamaları

Bazı entegrasyonlar, zaman alıcı olabilecek ilk kurulum gerektirebilir

Mobil uygulamada bazı masaüstü özellikleri eksik

ClickUp fiyatlandırması

Sonsuza Kadar Ücretsiz

Sınırsız : Kullanıcı başına aylık 7 ABD doları

İş : Kullanıcı başına aylık 12 ABD doları

Kurumsal : Fiyatlandırma için iletişime geçin

ClickUp Brain: Çalışma Alanı üyesi başına aylık 7 $ karşılığında herhangi bir ücretli plana ekleyin

ClickUp puanları ve yorumları

G2: 4,7/5 (9.000'den fazla yorum)

Capterra: 4,6/5 (4.000'den fazla yorum)

💡 Profesyonel İpucu: Google Drive'ınızı nasıl temizleyeceğinizi mi merak ediyorsunuz? İşte izleyebileceğiniz bazı stratejiler: 📂 Dosyaları mantıklı bir şekilde kategorize etmek için net bir klasör yapısı oluşturun 🏷️ Dosyaları daha kolay tanımlamak için açık ve açıklayıcı başlıklarla yeniden adlandırın 🗑️ Artık ihtiyacınız olmayan dosyaları düzenli olarak inceleyin ve silerek alan kazanın ⭐ Önemli dosyaları hızlı erişim için yıldızla işaretleyin, en önemli belgelerinizi parmaklarınızın ucunda tutun

2. Dropbox (Küçük işletmeler için en iyi bulut depolama hizmeti)

via Dropbox

Dropbox, bu listenin en eski güvenli bulut depolama hizmetlerinden biridir ve güvenilir bir Google Drive alternatifi olarak öne çıkmaktadır. Gelişmiş güvenlik ve otomatik cihaz senkronizasyonu için iki faktörlü kimlik doğrulama sunarak dosyalarınızın her zaman erişilebilir olmasını sağlar.

Sürüm geçmişi özelliği, önemli değişikliklerin kazara kaybolmasını önlerken, Paper özelliği, takımınızla birlikte belgeler oluşturmanıza, düzenlemenize ve yorum yapmanıza olanak tanır. Kullanıcı dostu arayüzü, işbirliğini kolay ve verimli hale getirdiğinden, proje dosyalarını düzenlemek ve kaynakları iş arkadaşlarımla paylaşmak için sık sık kullanıyorum.

Dropbox'ın en iyi özellikleri

Belgeleri, fotoğrafları ve videoları istediğiniz zaman, istediğiniz yerden depolayın ve geri alın

Otomatik senkronizasyon ile dosyalarınızı tüm cihazlarda güncel tutun

Önemli verilerinizi yedekleyin ve kazara silinmelerine karşı koruyun

Dropbox sınırlamaları

Ücretsiz plan sadece 2 GB depolama alanı sunar

Ücretsiz planda sınırlı sürüm geçmişi

Dropbox fiyatlandırması

Artı: 11,99 $/ay

Essentials : 19,99 $/ay

İş: 18 $/kullanıcı/ay

Business Plus: 30 $/kullanıcı/ay

Enterprise: Özel fiyatlandırma

Dropbox puanları ve yorumları

G2: 4,4/5 (27.000'den fazla yorum)

Capterra: 4,5/5 (21.000'den fazla yorum)

3. Box (Belge işbirliği ve kurumsal içerik yönetimi için en iyisi)

via Box

İçerik yönetim sisteminizi tamamen değiştirmek istiyorsanız, Box harika bir Google Drive alternatifi. AI destekli platformu Intelligent Content Cloud, kuruluşunuz genelinde güvenli işbirliğini geliştirir.

Deneyimlerime göre, Box, ekibimle her yerden dosyaları güvenli bir şekilde yönetmek ve paylaşmak için çok önemli olmuştur. Güçlü veri koruma ve verimlilik araçları, verimlilik ve güvenliği önceliklendiren her iş için değerli bir varlıktır.

Box'ın en iyi özellikleri

Google Çalışma Alanı (Google Dokümanlar) ve Microsoft 365 gibi diğer verimlilik araçlarıyla entegre edin

Belgeleri dijital olarak imzalamak için e-İmza işlevini kullanın

Dosya değişiklikleri veya yorumlar için kullanıcı izinlerini ve erişim düzeylerini yönetin

Box sınırlamaları

Yeni dosyalar yüklenirken paylaşım ve işbirliğini yavaşlatan belirgin gecikme

Bazı kullanıcılar, mobil uygulamanın yavaş olduğunu ve sık sık çöktüğünü bildirdi

Kurumsal düzeyde özellikler için ücretsiz deneme seçeneği yok

Box fiyatlandırması

İş: Aylık 20 $

Business Plus: Aylık 33 $

Enterprise: Aylık 47 $

Enterprise Plus: Özel fiyatlandırma

Box derecelendirmeleri ve yorumları

G2: 4,2/5 (4.000'den fazla yorum)

Capterra: 4,4/5 (5.000'den fazla yorum)

➡️ Daha Fazla Bilgi: 10 Google Çalışma Alanı Alternatifi: G Suite Benzeri Araçlar

4. iCloud Drive (Dosya senkronizasyonu için en iyisi)

via iCloud Drive

iCloud Drive, tüm Apple cihazlarda dosya senkronizasyonu için popüler bir Google Drive alternatifidir ve Windows kullanıcıları da erişebilir. Dosyalar uygulamasını kullanarak iPhone'unuzdaki dosyalara kolayca erişmenize yardımcı olur ve yaptığınız tüm değişiklikler Mac ve iPad'inizde anında güncellenir. Bu gerçek zamanlı senkronizasyon, sürüm kontrolü konusunda endişelenmeden işlerinizi yapmanızı sağlar.

Platformun basitliği önemli bir avantajdır. Dosya yüklemek, bulut simgesine tıklamak kadar basittir ve paylaşım da aynı derecede kolaydır — ister işbirliği yapmak ister bir kopya göndermek isteyin, sadece birkaç dokunuşla yapabilirsiniz. Genel olarak, iCloud Drive verimliliği artırır ve dosyalarımı düzenli tutar, bu da onu Apple ekosistemindeki herkes için güvenilir bir seçim haline getirir.

iCloud Drive'ın en iyi özellikleri

Tüm Apple cihazlar ve Windows arasında dosyaları sorunsuz bir şekilde senkronize edin

Cihazlarınızı otomatik olarak yedekleyin, fotoğraflarınızın, videolarınızın ve uygulama verilerinizin güvenli bir şekilde depolandığından ve gerektiğinde kolayca geri alınabildiğinden emin olun

Birden fazla kullanıcının aynı anda belge oluşturmasına, düzenlemesine ve yorum yapmasına olanak tanıyan iCloud Paper ile gerçek zamanlı olarak işbirliği yapın ve ekip çalışmasını geliştirin

Silinen dosyaları 30 güne kadar geri yükleyin, hiçbir şeyin kalıcı olarak kaybolmadığından emin olun

iCloud Drive sınırlamaları

Dosyalar için yerleşik bir sürüm sistemi bulunmadığından, belgelerin üzerine yazılması veya silinmesi durumunda önceki sürümlerini kurtarmak zordur

Büyük dosyaları işlerken senkronizasyon yavaşlıyor

Ücretsiz bulut depolama seçeneği 5 GB ile sınırlıdır ve bu, ileri düzey kullanıcıların ihtiyaçlarını karşılamayabilir

iCloud Drive fiyatlandırması

50 GB : 0,99 $/ay

200 GB : 2,99 $/ay

2 TB : 9,99 $/ay

6 TB : 29,99 $/ay

12 TB: 59,99 $/ay

iCloud Drive puanları ve yorumları

G2: Yok

Capterra: Yok

5. MEGA (Güvenli dosya paylaşımı ve depolama için en iyisi)

via MEGA

MEGA, uçtan uca şifreleme ve iki faktörlü kimlik doğrulama dahil olmak üzere sağlam güvenlik özellikleri sunarak dosyalarınızın MEGA'dan bile güvende kalmasını sağlar. Bir dosya paylaşım yazılımı olarak, güvenli, parola korumalı dosyaların paylaşımını sağlayan bir depolama çözümü sunarak müşteri işbirliğini kolaylaştırır. Ayrıca, yeni kullanıcılar başlangıçta 20 GB ücretsiz depolama alanı alır.

Takımım, MEGA'nın güvenlik özelliklerinin gizliliği korumak için inanılmaz derecede yararlı olduğunu düşünüyor. Uçtan uca şifreleme ve iki faktörlü kimlik doğrulama, hassas dosyaları depolarken ve paylaşırken bize gönül rahatlığı sağlıyor.

MEGA'nın en iyi özellikleri

MEGA kullanıcılarından ve hatta diğerlerinden dosya kabul edin

Yanlışlıkla yapılan değişiklikler veya silme işlemleri durumunda eski dosya sürümlerini geri yükleyin

Paylaşılan dosyalar için son kullanma tarihleri ve parola koruması ayarlayın

MEGA sınırlamaları

Ücretsiz hesapların sınırlı aktarım kapasitesi vardır

Microsoft Office belgelerini doğrudan bulutta düzenleme araçları yoktur; bu, kullanıcıların değişiklik yapmak için dosyaları indirmeleri gerektiği anlamına gelir ve bu da iş akışlarını bozabilir

MEGA fiyatlandırması

Pro Lite: 5,34 $/ay

Pro I : 10,96 $/ay

Pro II : 21,94 $/ay

Pro III: 32,91 $/ay

MEGA puanları ve yorumları

G2: Yeterli yorum yok

Capterra: 4,5/5 (100'den fazla yorum)

6. ownCloud (İşbirliği ve veri kontrolü için en iyisi)

via ownCloud

ownCloud, dosyaları cihazlar arasında senkronize ederek güncel tutan ücretsiz bir Google Drive alternatifidir. Uçtan uca şifreleme, hassas verilerin aktarım sırasında güvende kalmasını sağlar.

Ek olarak, ownCloud, Office 365 veya Collabora aracılığıyla iş arkadaşlarınızla paylaşılan projeler üzerinde gerçek zamanlı çalışma imkanı sunan ortak belge düzenleme özelliğine sahiptir. Güvenlik ve işbirliğinin bu birleşimi, onu takım projeleri için değerli bir araç haline getirir.

ownCloud'un en iyi özellikleri

Sürüm geçmişi ile önceki dosya sürümlerini geri yükleyin

Yerleşik düzenleme araçlarıyla belgeler üzerinde gerçek zamanlı olarak işbirliği yapın

Güvenli, zaman sınırlı erişim paylaşımı için gizli dosya bağlantıları oluşturun

ownCloud sınırlamaları

Gelişmiş özellikler kurumsal sürümle sınırlıdır

Ücretsiz plan, müşteri desteği sunmaz, bu da kurulum veya sorun giderme konusunda yardıma ihtiyaç duyan kullanıcılar için bir dezavantaj olabilir

ownCloud fiyatlandırması

Topluluk Sürümü : Ücretsiz

ownCloud Sunucunuzda Barındırılır (Standart Abonelik): Yaklaşık 5,70 $/kullanıcı/ay

ownCloud Sunucunuzda Barındırılır (Kurumsal Abonelik): Yaklaşık 17,50 $/kullanıcı/ay

ownCloud Online (Takımlar – 1 ila 4 kullanıcı): 13,92 $/kullanıcı/ay

ownCloud Online (Tek kullanıcılar): 16,06 $/kullanıcı/ay

ownCloud puanları ve yorumları

G2: 4,3/5 (200'den fazla yorum)

Capterra: 4,2/5 (50+ yorum)

7. Microsoft OneDrive (Dosya senkronizasyonu ve depolama için en iyisi)

via Microsoft OneDrive

İşiniz için Microsoft 365 ile sorunsuz bir şekilde entegre olan güvenli bir dosya paylaşım çözümü arıyorsanız, güçlü bir Google Drive alternatifi olan Microsoft OneDrive'ı değerlendirin. Birden fazla cihazda dosyaları verimli bir şekilde kaydetmenize, erişmenize ve yönetmenize olanak tanır.

Deneyimlerime göre, OneDrive'ın masaüstü ve mobil uygulamaları, ister masamda ister hareket halindeyken çalışıyor olayım, dosyalara sorunsuz erişim için vazgeçilmez olmuştur. Gerçek zamanlı senkronizasyon ve dosya kurtarma özellikleri, takım projelerinin zamanında tamamlanmasını ve veri bütünlüğünün korunmasını sağlamıştır.

Microsoft OneDrive'ın en iyi özellikleri

Dosyaları tüm cihazlarda senkronize tutarak her zaman en son sürüme sahip olmanızı sağlayın

Takım arkadaşlarınızla belgeler üzerinde birlikte çalışın ve güncellemeleri gerçek zamanlı olarak görün

Tek seferde 250 GB'a kadar büyük dosyaları yükleyin

Mobil cihazlarınızdaki dosyaları otomatik olarak yedekleyin

IOS ve Android için mobil uygulamalarla hareket halindeyken belgeleri düzenleyin

Microsoft OneDrive sınırlamaları

Ücretsiz plan, güçlü verimlilik uygulamalarını içermez

Ücretsiz sürümde 5 GB depolama sınırı vardır, bu da büyük dosyalara veya kapsamlı veri ihtiyaçlarına sahip kullanıcılar için yetersiz olabilir

Microsoft OneDrive fiyatlandırması

OneDrive for Business (Plan 1): Aylık 5 $ (yıllık faturalandırılır)

Microsoft 365 Business Basic: 6 $/ay (yıllık faturalandırılır)

Microsoft 365 Business Standard: 12,50 $/ay (yıllık faturalandırılır)

Microsoft OneDrive puanları ve yorumları

G2: 4,3/5 (9000+ yorum)

Capterra: 4,5/5 (12.000'den fazla yorum)

8. Nextcloud (Bulut veri yönetimi ve depolama için en iyisi)

via Nextcloud

Nextcloud, kişisel ve profesyonel veri yönetimi için çok yönlü bir bulut depolama platformudur. İşbirliği araçları, takım projeleri için gerçek zamanlı belge düzenleme ve iş arkadaşlarınızla sorunsuz dosya paylaşımı sağlar. İki faktörlü kimlik doğrulama ve uçtan uca şifreleme gibi sağlam güvenlik özellikleriyle, hassas dosyaların güvenli ve emin bir şekilde depolanmasını sağlar.

Nextcloud'un en iyi özellikleri

Çapraz platform uyumluluğu ile cihazlar arasında dosya senkronizasyonu

Temalar ve markalama seçenekleriyle arayüzü özelleştirin

Uçtan uca şifreleme ve iki faktörlü kimlik doğrulama ile verilerinizi güvence altına alın

Nextcloud sınırlamaları

Yüksek trafikli sunucularda performans

Mobil uygulama, masaüstü sürümüne kıyasla özelliklerden yoksundur ve bu da bazı kullanıcılar için işlevselliği sınırlayabilir

Bulut hizmetleri için resmi ücretsiz deneme sürümü yoktur; ücretsiz sürüm açık kaynaklıdır ve manuel kurulum gerektirebilir, bu da teknik bilgi sahibi olmayan kullanıcılar için zor olabilir

Nextcloud fiyatlandırması

Tek Kullanıcılar: 19,26 $/ay (yıllık faturalandırılır)

Takımlar: 17 $/ay (yıllık faturalandırılır)

Nextcloud puanları ve yorumları

G2: 4,3/5 (100'den fazla yorum)

Capterra: 4,6/5 (400'den fazla yorum)

9. Sync. com (Güçlü şifreleme ile dosya paylaşımı için en iyisi)

via Senkronizasyon

Sync, güçlü gizlilik ve güvenlik özellikleriyle bilinir ve bu özellikleri onu en iyi Google Drive alternatiflerinden biri yapar. Listedeki birçok hizmet gibi, bu bulut depolama aracı da uçtan uca şifreleme sunar. Ancak rakiplerinden farklı olarak Sync, takımının içeriğinizi görüntülemesine izin vermeyerek güvenlik konusunda tavizsiz bir tutum sergiler ve ekstra bir güven katmanı ekler.

Deneyimlerime göre, Sync'in gelişmiş paylaşım kontrolleri, gizli belgeleri yönetmek için inanılmaz derecede yararlı oldu. Paylaşılan bağlantılara parola koruması ve son kullanma tarihleri ayarlayabildim, bu da hassas projelerde takımımla işbirliği yaparken içimi rahatlattı.

Sync.com'un en iyi özellikleri

Önceki dosya sürümlerini geri yükleyin ve silinen dosyaları 365 güne kadar kurtarın

Hassas dosya paylaşımı için gelişmiş gizlilik ile güvenli bağlantılar oluşturun

Ayrıntılı etkinlik günlükleriyle paylaşılan klasörlerdeki etkinlikleri izleyin

Sync.com sınırlamaları

Dosyaları yalnızca bir klasöre senkronize eder, bu da mevcut dosya düzenleme yapınızı değiştirmenizi gerektirir

Kullanıcı arayüzü, özellikle web sürümünde, genellikle hantal olarak tanımlanır ve gezinmeyi daha az sezgisel hale getirir

Ücretsiz plan sadece 5 GB depolama alanı ile gelir

Sync.com fiyatlandırması

Sonsuza Kadar Ücretsiz

Solo Basic : Aylık 8 $

Solo Professional : Aylık 20 $

Teams Standard : Aylık 6 $

Takımlar+ Sınırsız : Aylık 15 $

Enterprise: Özel fiyatlandırma

Sync.com puanları ve yorumları

G2: 4/5 (30+ yorum)

Capterra: 4,4/5 (40+ yorum)

10. pCloud (Çoklu cihaz dosya senkronizasyonu için en iyisi)

via pCloud

pCloud, kullanıcıların masaüstü uygulaması aracılığıyla cihazlar arasında dosya senkronizasyonu yapmasına olanak tanıyan, güvenli ve kesintisiz erişim için sanal bir sürücü oluşturan çok yönlü bir bulut depolama çözümüdür. Platform, müşterilere dosya göndermeyi kolaylaştıran bir genel bağlantı paylaşım seçeneğine sahiptir, ayrıca yerleşik medya oynatıcılar, kullanıcıların videoları doğrudan buluttan izlemesine ve ses çalma listeleri oluşturmasına olanak tanır.

pCloud'un en iyi özellikleri

Cihazlarınızda yerel alan kaplamadan ekstra depolama alanına erişin

Parola koruması ve son kullanma tarihleriyle dosya paylaşın

Dosya sürümleme özelliğini kullanarak geri dönüp eski dosya sürümlerini geri yükleyin

pCloud sınırlamaları

Rakiplerine kıyasla sınırlı ücretsiz depolama alanı

Entegre işbirliği araçları yoktur

Ücretsiz planın sınırı 10 GB'dir (tam miktar için tamamlanması gereken görevler vardır) ve bu, ileri düzey kullanıcılar için yeterli olmayabilir

pCloud fiyatlandırması

İş : 9,99 $/ay

Business Pro: 19,98 $/ay

pCloud puanları ve yorumları

G2: 4,2/5 (150'den fazla yorum)

Capterra: 4,5/5 (170+ yorum)

11. Koofr (Birden fazla bulut depolama hesabını entegre etmek için en iyisi)

via Koofr

Koofr, Google Drive, Dropbox ve OneDrive gibi birden fazla hesabı tek bir arayüzde entegre eden bir bulut depolama çözümüdür. Bu, kullanıcıların uygulamalar arasında geçiş yapmadan dosyalarına erişmelerine ve bunları yönetmelerine olanak tanır.

Ayrıca, parola koruması ve son kullanma tarihleri ile doğrudan dosya paylaşımını destekleyerek hassas projelerde güvenli işbirliği sağlar. Takımım için bu işlevsellik, paylaşılan dosyaların gizliliğini ve bütünlüğünü korumak açısından faydalı oldu.

Koofr'un en iyi özellikleri

Koofr Chrome uzantısını kullanarak web içeriğini doğrudan kaydedin

İndirmeden görüntüleri, videoları ve PDF'leri önizleyin

Ek depolama alanı kullanmadan silinen dosyaları 7 güne kadar kurtarın

Koofr sınırlamaları

Genel paylaşım için günlük sınırlar vardır

Büyük dosyaları işlerken yavaşlar

Ücretsiz plan 10 GB sınırlamasına sahiptir

Koofr fiyatlandırması

Sonsuza Kadar Ücretsiz

Briefcase S: 0,54 $/ay

Briefcase M: 1,07 $/ay

Suitcase L: 2,14 $/ay

Suitcase XL: 4,28 $/ay

Suitcase XXL: 10,70 $/ay

Crate 3XL: 21,40 $/ay

Crate 5XL: 37,45 $/ay

Koofr puanları ve yorumları

G2: 4,4/5 (30'dan fazla yorum)

Capterra: 4,6/5 (20+ yorum)

➡️ Daha fazla bilgi: En İyi 10 Google Keep Alternatifi ve Rakibi

12. Backblaze (Dosya depolama ve yedekleme için en iyisi)

via Backblaze

Backblaze, yedekleme ve dosya depolamaya odaklanan basit ve uygun maliyetli bir bulut depolama çözümüdür. Bilgisayarınızdaki verileri otomatik olarak yedekler ve sınırsız depolama kapasitesi sunar.

Platformun sürüm kontrol özelliği, kullanıcıların gerektiğinde dosyaların eski sürümlerini geri almasına olanak tanır. Ayrıca Backblaze, sistem geri yükleme sırasında özellikle yararlı olabilecek bir USB sabit sürücü aracılığıyla verileri fiziksel olarak alma seçeneği sunar.

Backblaze'ın en iyi özellikleri

Otomatik yedeklemelerle verilerinizin güvenliğini sağlayın

Zip dosyası indirme veya fiziksel sabit sürücüler gibi seçeneklerle dosyaları kolayca geri yükleyin

Ek güvenlik için iki faktörlü kimlik doğrulamayı yapılandırın

Backblaze sınırlamaları

Gmail gibi çevrimiçi sunuculardan e-posta yedeklemelerini desteklemez

Ön tanımlı dosya sürümleme 30 gün ile sınırlıdır

Backblaze fiyatlandırması

Kullandıkça Öde: TB başına aylık 6 $

B2 Rezerv: 20 TB/yıl için 1560 $

Backblaze puanları ve yorumları

G2: 4,7/5 (80+ yorum)

Capterra: 4,7/5 (130+ yorum)

13. SpiderOak (Verileri yedeklemek ve güvenliği sağlamak için en iyisi)

via SpiderOak

SpiderOak, gizlilik ve güvenliğe öncelik verir ve hassas verileri korumak için uçtan uca şifreleme gibi özellikler sunar. Bu, gizli dosyaları yöneten veya uzaktan işbirliği yapanlar için iyi bir Google Drive alternatifi olmasını sağlar.

SpiderOak'ın, kullanıcıların iş belgeleri ve paylaşılan klasörler için günlük yedeklemeler ayarlamasına olanak tanımasını ve tüm değişikliklerin manuel müdahale olmadan cihazlar arasında otomatik olarak senkronize edilmesini sağlamasını takdir ediyorum.

SpiderOak'ın en iyi özellikleri

Özelleştirilebilir zamanlama seçenekleriyle otomatik olarak yedeklemeler oluşturun

İstenmeyen değişiklikleri geri almak için dosya sürümleme özelliği ile önceki sürümleri geri yükleyin

SpiderOak'ın çapraz platform desteğini kullanarak cihazlar arasında verileri senkronize edin

SpiderOak sınırlamaları

Diğer hizmetlere kıyasla yüksek fiyatlar

Kullanıcı arayüzünde gezinmek zor olabilir

Tam deneyim için ücretsiz plan veya deneme dönemi sunmaz; kullanıcılar abonelik taahhüdünde bulunmalıdır

SpiderOak fiyatlandırması

150 GB: 6 $/ay

400 GB: 11 $/ay

2 TB: 14 $/ay

5 TB: 29 $/ay

SpiderOak puanları ve yorumları

G2: Yeterli yorum yok

Capterra: Yeterli yorum yok

💡 Profesyonel İpucu: Google Dokümanlar'da AI'yı kullanarak yazınızı geliştirmeyi, işbirliğini kolaylaştırmayı ve biçimlendirmeyi otomatikleştirerek daha verimli bir belge oluşturma süreci elde etmeyi öğrenin! Google Dokümanlar'dan yükseltme yapmak istiyorsanız, ihtiyaçlarınızı karşılayacak yenilikçi özellikler ve gelişmiş işlevsellik sunan en iyi alternatiflerin yer aldığı listemizi inceleyin.

ClickUp ile Dosya Güvenliğinizi ve Düzeninizi En Üst Düzeye Çıkarın

Doğru bulut depolama hizmetini seçmek, dosyalarınızı düzenlemek ve güvence altına almak için çok önemlidir. 🔒

Ancak, bu kadar çok seçenek varken, iş ihtiyaçlarınıza en uygun olanını belirlemek zaman alabilir. Yukarıdaki araçlar, sağlam güvenlik özellikleri sunar, işbirliğini geliştirir ve iş akışlarını kolaylaştırır.

Bunlar arasında ClickUp, kapsamlı bir Google Drive alternatifi olarak öne çıkan hepsi bir arada bir çözümdür. Dosya yönetimi, görev işbirliği ve diğer uygulamalarla sorunsuz entegrasyonu bir araya getirir. Özelleştirilebilir özellikler ve şablonlar ile özel iş akışınıza uyum sağlar, projeleri yönetmeyi ve belgeleri etkili bir şekilde paylaşmayı kolaylaştırır.

ClickUp'a bugün kaydolun ve takımınızın işbirliği ve organizasyonunu nasıl dönüştürdüğünü görün!