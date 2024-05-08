2025'te Düzenli Olmak İçin 15 Google Drive Hilesi

Google Drive, Gmail hesabınızla oluşturulan veya başka bir kullanıcıyla paylaşılan tüm belgeleri depolayan, Google tarafından oluşturulan bir bulut depolama çözümüdür. Ayrıca, Google Drive bu belgeleri otomatik olarak senkronize eder, böylece her seferinde dosyayı sıfırdan güncellemeden işinize kaldığınız yerden devam edebilirsiniz.

Google Drive, takımınızın ihtiyaç duyduğu ücretsiz depolama, erişilebilirlik ve görünürlük sağlayan, tüm Google Çalışma Alanlarının bel kemiğidir. Google Drive arayüzü, dosya oluşturmayı ve bırakmayı kolay ve hızlı hale getirir.

Verimliliğinizi bir üst düzeye taşımak isteyen bir Google Drive kullanıcısı mısınız? Deneyiminizi geliştirmek ve Google Drive'dan en iyi şekilde yararlanmanıza yardımcı olmak için kullanışlı Google Drive ipuçlarının bir listesini derledik.

Bu kullanışlı ipuçlarıyla kullanımınızı optimize etmeye ve ş Akışınızı kolaylaştırmaya hazır olun.

Temel Google Drive özellikleri

Bu bulut tabanlı platformun tüm potansiyelini ortaya çıkarmaya hazır mısınız?

Google Dokümanlar, Google E-Tablolar ve Google Slaytlar'ı anlama

Google Drive'ın üç bileşeni Dokümanlar, E-Tablolar ve Slaytlar'dır.

Google Dokümanlar

Belgeler, cihaz türü veya konumdan bağımsız olarak içeriğinizi yazmanıza, düzenlemenize ve herkesle paylaşmanıza olanak tanıyan gerçek zamanlı, işbirliğine dayalı belgelerdir.

Yeni bir Google Doküman oluştururken aşağıdaki özellikleri deneyimleyin:

Gerçek zamanlı işbirliği: Belgeler, işlevler arası takımlarla gerçek zamanlı işbirliğini basitleştirerek kolay paylaşım, grup düzenleme ve eylem öğeleri, yorumlar, öneriler ve sürüm geçmişi kontrolleri ekleme olanağı sağlar. Belgelerde konuşmayı uygulamalar arasında geçiş yapmadan sürdürebilmeleri için belirli takım üyelerini (@Ad) etiketleyerek onlardan bahsedin

Daha hızlı yazmak için yerleşik zeka: Belgeler'in yenilikçi yazma özelliği, yazma sürecini hızlandırmak için otomatik yazma önerileri sunar. Ayrıca, sesle yazma, gramer önerileri vb. özellikler, son taslağınızın hatasız olmasını sağlar

Çevrimdışı verimlilik: Belgeler, internet bağlantısı olmadan Google Drive dosya akışını yazmanıza, düzenlemenize ve erişmenize olanak tanır. Bu özellik, uçaktayken veya ağ bağlantısının zayıf olduğu yerlerde çok kullanışlıdır. Birçok Belgeler, internet bağlantısı olmadan Google Drive dosya akışını yazmanıza, düzenlemenize ve erişmenize olanak tanır. Bu özellik, uçaktayken veya ağ bağlantısının zayıf olduğu yerlerde çok kullanışlıdır. Birçok Google Dokümanlar alternatifi bu özelliği sunmaz

Diğer Google uygulamaları ve eklentileriyle entegrasyon: Bir Google Doküman, Google E-Tablolar, Google Meet, Gmail ve Slaytlar gibi diğer Google uygulamalarıyla her zaman entegre olur

Daha hızlı çalışmak için Dokümanlar'da verimlilik araçları ve sözleşme yönetimi uygulamaları gibi üçüncü taraf uygulamalara erişin.

Google E-Tablolar

Veritabanı yazılımı olarak da adlandırılan Google E-Tablolar, takımların büyük hacimli veri kümelerini gerçek zamanlı olarak analiz ederek veriye dayalı iş kararları almasına yardımcı olan elektronik tablolardır.

Google E-Tablolar ile aşağıdaki özelliklerden yararlanabilirsiniz:

Gerçek zamanlı işbirliği ile verilere erişin ve analiz edin: Dokümanlar'a benzer şekilde, Google E-Tablolar da veri erişimini takım üyelerinizle paylaşmanıza, girdileri eklemek için gerçek zamanlı düzenlemeyi etkinleştirmenize ve analizle ilgili eylem öğeleri atamanıza olanak tanır. Yerleşik zeka ile Google, formül önerileri sunarak takım üyeleri için veri analizini basitleştirir

Özel çözümler oluşturun: AppSheets uzantısını kullanarak anket araçları, Kanban panoları, proje izleyiciler, denetim kontrol listeleri ve benzeri çözümler gibi özel uygulamalar oluşturun. İhtiyaçlarınıza göre seçip özelleştirebileceğiniz çok sayıda kod gerektirmeyen uygulama şablonu mevcuttur

Güvenlik tehditleri olmadan önemli verileri ayıklayın: Sosyal medya raporları, HubSpot aylık web sitesi ziyaretçi listeleri ve potansiyel müşteri listeleri gibi büyük hacimli veri kümelerini güvenlik tehditleri olmadan ayıklayın ve indirin. E-tablolar içinde BigQuery gibi araçları kullanarak verileri analiz edin ve güvenlik tehditleri hakkında endişelenmeden kişiselleştirilmiş gösterge panelleri oluşturun

Google Slaytlar

Slides, herhangi bir cihazla gerçek zamanlı olarak etkileyici, hikaye odaklı sunumlar oluşturmanıza yardımcı olur.

Slides'ın anahtar özellikleri şunlardır:

Daha az çabayla etkileyici sunumlar: Slides'ın yerleşik sunum şablonları, renk paletleri ve yazı tipi seçenekleri, gerçek zamanlı, işbirliğine dayalı ve etkileyici sunumları daha hızlı oluşturmanıza yardımcı olur

Ekstra sunum özellikleri: Altyazılar, konuşmacı notları ve konuşmacı görünümü gibi ek özelliklere sahip slaytlar, sunumlar sırasında konuşmacının özgüvenini artırır

Ayrıca Slides, gerçek zamanlı işbirliği, düzenleme ve takım üyeleriyle paylaşım gibi düzenli Google Drive özellikleri sunar.

Google Drive'da Çöp Kutusu (bilgisayar) fonksiyonunun işleyişi

Google Drive'daki Çöp Kutusu, silinen Google Drive dosya akışlarının taşındığı klasördür. Çöp Kutusu'ndaki bir veya birden fazla dosya 30 gün içinde kurtarılır ve 30 gün sonra otomatik olarak silinir.

Google Drive'daki Çöp Kutusu iki ana işleve sahiptir:

Dosya silme: Çöp kutusundan bir dosyayı silmek için, dosyaya sağ tıklayın ve "Kaldır"ı tıklayın. Yalnızca dosya sahipleri dosyaları çöp kutusuna gönderebilir. Dosya sahibi değilseniz, dosyanın bir kopyasını oluşturmalı (orijinal dosyaların kopyalarını oluşturmalı) ve ardından çöp kutusuna taşımalısınız

Dosya kurtarma: Çöp kutusundan dosya kurtarmak da aynı derecede kolaydır. Bir dosyayı çöp kutusuna attıktan sonra 30 gün içinde aynı dosyayı kurtarmak istiyorsanız, çöp kutusuna gidin, dosyaya sağ tıklayın ve "Geri yükle" seçeneğine tıklayın. Alternatif olarak, 30 gün beklemek istemiyorsanız, dosyayı kalıcı olarak silmek için "Sonsuza kadar sil" seçeneğine tıklayın

Çöp Kutusu ile doğru miktarda depolama alanını korumak daha kolay hale gelir. Yalnızca sahiplerin bir dosyayı silmesine izin vererek Drive, verilerinizin güvende olmasını ve izniniz olmadan silinmemesini sağlar.

Google Drive'da "geri al" özelliği nasıl işliyor?

Google Drive'daki "Geri Al" özelliği, Google çalışma alanları için yararlıdır, çünkü Google Drive ve alt klasörleri içinde dosyaları taşıyabilir, yeniden adlandırabilir, yükleyebilir, izinleri güncelleyebilir, çöp kutusuna atabilir ve geri yükleyebilirsiniz.

İşletmelerde Google Drive: İşbirliği ve Dosya Paylaşımına Odaklanma

Gelişmiş güvenlik özellikleri, gelişmiş arama yetenekleri ve gerçek zamanlı işbirliği araçlarıyla Google Drive, her boyuttaki şirket için sağlam bir çözüm sunar.

Gerçek zamanlı düzenleme, Google Drive'da işbirliğini nasıl geliştirir?

Google Drive, aşağıdaki gelişmiş düzenleme özelliklerini sunar:

Bir belge, e-tablo veya slayt düzenlerken birden fazla takım üyesiyle gerçek zamanlı olarak işbirliği yapın

Bir takım üyesi e-posta yoluyla yorum, öneri veya diğer eylem öğeleri eklediğinde anında bildirim alın

Düzenlemenin ayrıntılarını anlamak için belge, e-tablo veya slaytınızın sürüm geçmişini kontrol edin

Uygulamalar arasında geçiş yapmak yerine takım üyelerinizin yorumlarına yanıt verin. Yorumlarınızı/yanıtlarınızı düzenleyin ve yanıtlandığında çözüldü olarak işaretleyin, böylece karışıklığı önleyin

Gerçek zamanlı düzenleme özellikleri sayesinde, takımınız ayrıntılı değişikliklerden haberdar olur ve bu da takım üyeleri arasında karışıklık ve çatışmaların azalmasını sağlar. Drive, sürüm geçmişini dakika dakika inceleyebilmenizi ve gerektiğinde önceki sürümleri geri yükleyebilmenizi sağlar.

Google, her bir işbirlikçinin katkıda bulunmasına yardımcı olur, tüm takım üyelerinin aynı sayfada olmasını ve her ayrıntının aynı yerde belgelenmesini sağlayarak içerik ve verileriniz için tek bir doğru kaynak oluşturur.

Google Drive'da paylaşım izinlerini anlama

Google Drive, takım üyelerinin sahibinin tercihlerine göre bir belgeye veya e-tabloya erişmesini sağlayan bir dosya paylaşım yazılımıdır.

Bir dosyanın sahibiyseniz, dört tür paylaşım izniniz vardır:

Erişim görünümü

E-posta adreslerini ekleyerek belirli bir kullanıcıya görünüm veya salt okunur erişim izni verin. Erişimi, dosyaya paylaşılabilir bağlantısı olan herkesin görüntüleyebileceği "herkes görüntüleyebilir" olarak da değiştirebilirsiniz.

Dahili bir belgeyi bir müşteri veya üçüncü taraf hizmet sağlayıcıyla paylaşırken, görünüm erişimi sağlamak, temel bilgileri kısıtlamadan dosyanın gizliliğini garanti eder.

Erişim düzenleme

Düzenleme erişimi sağlayarak, bir kullanıcının dosyada doğrudan değişiklik yapmasını sağlarsınız. Ancak, kullanıcı dosyayı çöp kutusuna veya bir klasöre taşıyamaz.

Google Drive'da birden fazla takım üyesiyle işbirliği yapın. Ortak kaynaklar için, takım üyelerine her seferinde erişim izni istemeden gerekli değişiklikleri yapabilmeleri için düzenleme erişimi sağlayın.

Birine yalnızca yorum yapma erişimi verdiğinizde, bu kişi belgenizi görüntüleyebilir, yorum ekleyebilir ve önerilerde bulunabilir. Ancak, belgenin içeriğini değiştiremez veya dosyayı başkalarıyla paylaşamaz.

Sahiplik aktarımı

Sahipliği bir kullanıcıya aktararak, bu kullanıcıya dosyaları görüntüleme, düzenleme ve değiştirme, dosyaları düzenli tutma, klasörlere veya çöp kutusuna taşıma ve klasör yapısını belirleme yetkisi vermiş olursunuz.

Bir çalışanın kuruluşunuzdan ayrıldığını varsayalım. Bilgi aktarım oturumunun bir parçası olarak, Google Drive'daki Google Drive dosya akışına sahiplik erişimini devrettiklerinden emin olun.

Böylece, gelecekte çalışanın ID'sini devre dışı bırakırsanız, çalışanın üzerinde çalıştığı tüm dosyalara erişmeye devam edebilirsiniz.

Google Drive'ın ekip çalışmasında ve işiniz için önemi

İşletmeler, herkes uzaktan çalıştığında kapsayıcı ve işlevler arası takımlar oluşturmak için Google Çalışma Alanı ve Drive'ı verimlilik paketi yazılımı olarak kullanır.

Google Drive'ın kurumsal kullanıcılar için en önemli avantajlarından bazıları şunlardır:

Takımınızı yormadan kuruluşunuzu büyütün

Google Drive, kuruluşunuzu büyütmek ve takımınızı yönetmek için ihtiyaç duyacağınız çoğu çözümü bir araya getirir: Dokümanlar için Dokümanlar, veritabanı yönetimi için E-Tablolar, yenilikçi sunumlar oluşturmak için Slaytlar, takım üyeleri ve paydaşlarla işbirliği yapmak için Meet ve iç takımlarla iletişim kurmak için Sohbet.

Google, birden fazla uzantı ve eklenti uygulamasıyla çalışma alanınızı kişiselleştirmenize olanak tanır. Belgelerinizi şablonlayarak tekrarlayan görevleri azaltın, E-Tablolar'da özel iş akışları oluşturun ve sunum oluşturmak için harcadığınız zamanı en aza indirmek için önceden tanımlanmış sunum şablonları oluşturun.

İşletme maliyetlerini azaltın

Google'ın ücretsiz planı, tek bir kişi veya küçük takımlar için yeterince pratiktir.

Alternatif olarak, Google One ücretli planlarını tercih ederseniz, Temel plan aylık 1,99 $'dan başlar ve 100 GB'a kadar depolama alanı sunar. Kurumsal plan, 2 TB'a kadar depolama alanı ve tüm Google Drive uygulamalarına erişim için aylık 9,99 $'dır.

Her yerden ve her zaman erişin

Uzaktan çalışan takımları yönetirken mobilite önemlidir. Örneğin, çalışanlar dışarıda olduklarında mobil cihazlarından sunum oluşturabilirler.

Sizinle paylaşılmış olan tüm belgelere, e-tablolara veya slaytlara dünyanın her yerinden erişebilirsiniz. Hareket halindeyken bir teklif yazmanız veya bir toplantıya katılmanız gerektiğinde, Google Drive ile konumunuz veya kullandığınız cihazın türü sorun olmaz.

uzman bir kullanıcı olmak için 15 Google Drive ipucu

Google Drive, verimli bir takım oluşturmak ve sürdürmek için muazzam bir potansiyele sahiptir. Çalışma alanınızdan en iyi şekilde yararlanmak için aşağıdaki Google Drive ipuçlarını kullanın:

1. Google Drive'ın Hızlı Paylaşım özelliğini anlama

Google Drive'ın Hızlı Paylaş özelliği ile bir dosya veya klasörü bir takım üyesiyle paylaşmak çok kolay. İçeriğinizi birkaç tıklamayla yakındaki cihazlarla paylaşabilirsiniz. Bu özellik Android 6+ cihazlar, Chromebook'lar ve belirli Windows cihazlarda kullanılabilir.

Dosyayı bulun, "Paylaş"a ve ardından "Hızlı Paylaş"a dokunun. Ekranınızda artık yakındaki cihazların adları görünecektir. Tercih ettiğinizi seçin ve dosyayı veya klasörü gönderin. En iyi yanı, bu özelliğin çevrimdışı olarak da çalışmasıdır.

Google Drive'da ayarları değiştirebileceğinizi ve dosyalarınızı kimlerin paylaşabileceğini belirleyebileceğinizi biliyor muydunuz? Ayrıca, bir dosyayı biriyle yalnızca on dakika boyunca paylaşabilirsiniz.

2. Google Drive'da bildirimlerin avantajlarından yararlanın

E-posta, Google Drive için ön tanımlı bildirim modu olmakla birlikte, istediğiniz web, mobil ve e-posta bildirim modlarını seçmenize olanak tanır.

Google Drive, aşağıdaki durumlarda sizi bilgilendirir:

Yeni bir dosya/klasör sizinle paylaşıldı

Bir eylem öğesinde/yorumda bahsediliyorsunuz

Yeni bir kullanıcı, sahip olduğunuz bir dosyaya veya klasöre erişim izni ister

Bildirimleri almak için cihaz tercihlerinizi ayarlayın. "Ayarlar sayfasına" gidin, "Bildirimler"e tıklayın ve tercihlerinize göre cihazı (Bilgisayar, Android, iPhone ve iPad) işaretleyin veya işaretini kaldırın.

Google Drive'ın akıllı tarayıcı bildirimleri, eşzamansız çalışan uzak takımlar için oyunun kurallarını değiştiriyor. Sık sık toplantı yapma ihtiyacını ortadan kaldırıyor ve tüm takımın işin ilerleyişinden kolayca haberdar olmasını sağlıyor.

3. Arama fonksiyonunu etkili bir şekilde kullanma

Google Drive'ın akıllı arama çubuğu, bir dosyayı adına, içeriğine, türüne, boyutuna, tarihine ve paylaşıldığı kişilere göre aramanızı sağlar. Bu gelişmiş arama özelliği, sahip, kelimeler, ad, konum, tarih değişiklikleri ve onaylar gibi filtreler eklemenizi ve doldurmanızı sağlar. Her dosyayı manuel olarak açmaktan daha hızlı bir şekilde bulmanızı sağlar.

google Drive aracılığıyla

4. Google Drive uzantılarını ve eklentilerini keşfedin

Yerleşik özelliklerinin yanı sıra, Google Drive, iş kullanıcılarına sorunsuz bir deneyim sunmak için birden fazla uzantı ve eklentiyi entegre eder. Örneğin, ClickUp-Google Drive entegrasyonu, proje yöneticilerinin hayatını aşağıdaki şekillerde kolaylaştırır:

Belgeler, E-Tablolar ve Slaytlar gibi Google Drive dosya akışlarını doğrudan ClickUp görevlerine, alt görevlerine ve yorumlarına ekleyerek tüm takımın görünürlüğünü ve işbirliğini artırın

Platformdan ayrılmadan veya iki uygulama arasında geçiş yapmadan ClickUp içinde kişisel Drive dosyalarınızı ve paylaşılan Drive dosyalarınızı tarayın

ClickUp içinde belgeler ve sayfalar oluşturun, bunlar otomatik olarak Google Drive'ınıza kaydedilecek ve görevinize eklenecektir

ClickUp-Google Drive entegrasyonu ile, doğrudan ClickUp'tan Google Dokümanlar'da otomatik olarak kaydedilecek ve görevinize eklenecek bir Google Doküman oluşturun

Google Marketplace'ten daha fazla Google aracına erişerek iş yerinizi düzenleyin.

5. Masaüstü ve mobil cihazlarınıza Drive, Dokümanlar, E-Tablolar ve diğer uygulamaları yükleme

Google Drive püf noktalarından biri, Dokümanlar, E-Tablolar, Slaytlar ve benzeri uygulamaları dizüstü bilgisayarınıza, iPad'inize ve telefonunuza yüklemektir. Google Drive tüm cihazlar arasında senkronizasyon sağlar. Bilgisayarınızdan bir dosya oluşturabilir, mobil cihazınızda düzenleyebilir ve başka bir cihazdan açabilirsiniz; içerik otomatik olarak güncellenir.

Google Drive tüm dosyalarınızı ve resimlerinizi yedekler, ancak depolama sınırı hesap başına 15 GB'dir. Depolama sınırını aştığınızda, yeni dosyaları depolamak için daha fazla depolama alanı satın almanız veya bazı eski dosyaları kalıcı olarak silmeniz gerekir.

6. Drive ile Gmail ek dosya kısıtlamalarını önleme

E-postanıza 25 MB'den büyük bir belge veya medya dosyası (görüntüler veya Adobe Creative dosyaları gibi) eklediğinizde, Gmail bunu göndermenizi engeller. Google Drive bir nimettir ve 10 GB'a kadar dosya göndermenize olanak tanır.

gmail aracılığıyla

Bunu yapmak için, önce belgeleri veya Microsoft Office dosyalarını Google Drive'a yükleyin ve paylaşılabilir bağlantıyı e-postanızdan gönderin. Alternatif olarak, e-posta taslağınızın alt çubuğundaki Drive simgesine tıklayın, paylaşmak istediğiniz dosyayı seçin ve dosyayı e-postanıza eklemek için "Ekle"yi tıklayın.

7. Harici dosyaları sürükleyip bırakma

Google Drive'a dosya yüklemenin iki yolu vardır. "Yeni" seçeneğini seçin, "Dosya Yükle" seçeneğine tıklayın, cihazınızdan dosyanızı seçin ve Google Drive'a yükleyin.

Sürükle ve bırak özelliği, dosya yüklemek için daha hızlı bir yoldur. Dosyayı Windows Gezgini veya MacOS Finder'dan Google Drive'a sürüklemeniz yeterlidir.

8. Önemli Google Drive dosyalarını yer imlerine ekleme

Yeni bir dosya bulmak için Google Drive'da her seferinde kaydırmak zorunda mısınız? Bunun yerine, dosyayı ekranınızın üst kısmına yer imi olarak ekleyebilirsiniz.

Google Drive ipucu, yer imi çubuğuna dosya türleri eklemektir. chrome://bookmarks adresine gidin ve Dokümanlar, E-Tablolar, Slaytlar ve diğer dosya türleri için dosya türleri ekleyin.

9. Önceden tasarlanmış şablonlara erişme

Google, Dokümanlar, E-Tablolar, Slaytlar, Google Formlar ve diğer bileşenler için önceden tasarlanmış şablonlar sunar. Bu şablonlar, aceleniz olduğunda veya sıfırdan bir dosya oluşturmak istemediğinizde hayat kurtarıcınız olur. Google'ın devasa kitaplığinden istediğiniz şablonu seçin, gerekirse özelleştirin ve kullanmaya başlayın.

Şablon kitaplığına erişmek için, E-Tablolar gibi bir dosya türü seçin ve sağ taraftaki oka tıklayarak iki seçenek bulacaksınız: "Boş e-tablo" ve "Şablondan". İstediğiniz şablonları bulmak için ikinci seçeneğe tıklayın.

İşte E-Tablolar için şablon kitaplığı. Burada yapılacaklar listeleri, iş ve proje yönetimi gibi farklı şablon türleri bulabilirsiniz.

google E-Tablolar aracılığıyla

Belgeler için özgeçmiş, teklif ve satış belgeleri gibi seçenekleriniz vardır.

10. PDF'lerinizi düzenlenebilir hale getirme

Orijinal belgeye sahip değilseniz ve PDF'yi düzenlemeniz gerekiyorsa, belgeyi Google'a yükleyin ve "Google Dokümanlar ile aç" seçeneğini seçin. PDF'niz yeni bir belgeye dönüştürülür ve otomatik olarak kaydedilir. Google Drive simgesine tıklayarak belgeye erişin. Belge dosyasını düzenleyin ve PDF olarak kaydedin.

11. Tarayıcı olmadan belge tarama

Belgeleri (fiziksel fatura veya makbuz gibi) doğrudan taramak ve Dokümanlar'da saklamak mı istiyorsunuz? İşte bunu yapmak için harika bir Google Drive ipucu.

Android telefonunuzdan Google Drive'ı açın. "+" simgesine tıklayın ve Tarama simgesini seçin. Telefonunuzun kamerası kağıdın görüntüsünü yakalar ve kenarlarını kırparak keser. Google Drive, görüntüyü Drive'ınızda siyah beyaz bir PDF dosyasına dönüştürür.

12. Daha büyük takımlar için Drive'ınızı düzenleme

Google Çalışma Alanı'nı kuruluş genelinde kullanıyorsanız, en iyi Google Drive püf noktalarından biri Google Paylaşımlı Sürücünüzü (eski adıyla Takım Sürücüsü) ayarlamaktır. Paylaşımlı Sürücünün amacı, içinde depolanan belgelerin ve dosyaların takım için olmasıdır. Her seferinde erişimi paylaşmanız gerekmez; takımınızdaki herkes bu dosyalara istediği zaman erişebilir.

En iyi yanı ise, birisi işten ayrılsa bile, oluşturduğu belgeler bu tür Drive'da etkilenmeden kalır.

Takım Sürücüsü oluşturmak için adımlar şunlardır:

Google Drive'a gidin

Soldaki "Paylaşılan sürücüler"i tıklayın

Şimdi "Yeni"yi tıklayın

Paylaşılan/takım sürücüsü için bir ad girin

"Oluştur"u tıklayın

Şimdi, kolay erişilebilirlik için bu Drive'a erişebilecek tüm üyeleri ekleyin.

13. Bilgilendirici bir makaleyi veya videoyu doğrudan Drive'a kaydetme

İnternette gezinirken bilgilendirici bir makale, rapor veya video bulduğunuzu varsayalım. Bunu nasıl kaydedersiniz? Google'ın bu uzantısıyla, dosyayı daha sonra başvurmak üzere sürücünüze kaydedebilir ve yükleyebilirsiniz.

14. Google Drive kısayollarını öğrenin

Google Drive işlemlerinizi hızlandırmak için kullanabileceğiniz birkaç klavye kısayolu:

Kısayol Amaç Girin veya o Bir dosya açın x Yalnızca bir dosya seçin Shift + t Yeni belge oluşturun Shift + s Yeni bir sayfa oluşturun Windows için Ctrl + z MacOS için Komut + Z Son işlemi geri alın Windows için Ctrl + Shift + C MacOS için Komut + Shift + C Bir belgenin kelime sayısını kontrol edin Shift + 3 Seçili öğeyi silme . (nokta) Seçili bir dosyayı paylaşın t Ayarlar menüsünü açın n Bir dosyayı yeniden adlandırma

15. İki faktörlü kimlik doğrulama (2FA) özelliğini açma

İki Faktörlü Kimlik Doğrulama (2FA) özelliğini etkinleştirdiğinizde, bir takım üyesi farklı bir cihazdan Drive'da oturum açtığında, ID'sini ve şifresini ve Google'ın kayıtlı cep telefonu numarasına gönderdiği kodu girmesi gerekir. Bu doğrulama kodu, diğer ayrıntılarla birlikte, kimliğin doğru olduğunu doğrular.

Bu özelliği etkinleştirdiğinizde, Google Drive'ınıza ek bir güvenlik katmanı eklenir ve yetkisiz erişim engellenir.

Google Drive Sınırlamaları

Google Drive, bireysel ve büyük takımlar için en güvenilir araçlardan biri olsa da, Google hizmetleriyle ilgili bazı sınırlamalar kullanıcıların alternatif seçenekler aramasına neden olmaktadır.

Drive dosya ve klasör sınırları

Her Google Drive ileri düzey kullanıcısı, hesabı üzerinden 500 milyona kadar öğe oluşturabilir. Ortalama dosya boyutunuz 400 KB'ye kadar ve Standart 2 TB depolama alanı planınız varsa, alanınız dolmadan 500 milyon öğe sınırına ulaşırsınız ve depolama alanınızı yükseltmeniz gerekir.

Depolama sınırları

Ücretsiz plan ile bireysel kullanıcılar için depolama sınırı 15 GB'dir. Temel G-Suite aboneliğini seçerseniz, depolama sınırı 30 GB olur ve bu, orta ölçekli bir kuruluş için oldukça azdır.

Enterprise Starter planı, son kullanıcılara aylık 6 $'dan başlayan fiyatlarla 1 TB depolama alanı sunar. Daha fazla depolama alanı kullanmak isterseniz aylık ücret artar.

Yeterli depolama alanı seçenekleri arayan küçük ve orta ölçekli işletmeler için Google Drive'ın depolama sınırları ve göreceli fiyatlandırma planları en iyi seçenek olmayabilir.

Drive yükleme ve kopyalama sınırları

Tek bir hesaptan 24 saat içinde yükleyebileceğiniz dosya sınırı 750 GB'a kadar çıkar. Bu sınır 24 saat sonra yenilenir, ancak Google Fotoğraflar gibi medya dosyalarını toplu olarak yüklemek isteyen birçok işletme için yine de yeterli değildir.

Google Drive'a alternatif arıyorsanız, size bir önerimiz var.

ClickUp ile tanışın: En iyi Google Drive alternatifi

ClickUp'ı bir proje yönetimi çözümü olarak duymuş olabilirsiniz, ancak özellikleri bunun ötesine geçer. ClickUp'ı Google Drive alternatifi olarak nasıl kullanabileceğinizi öğrenelim.

Sheets'in yerine veritabanı aracı olarak ClickUp

ClickUp'ın yerleşik diyagram aracı ve kod gerektirmeyen veritabanları tasarlama, oluşturma ve yönetme gibi görsel özellikleri, onu büyük proje veritabanları için en iyi seçim haline getirir.

Veritabanınızda fikirlerinizi not almak için Zihin Haritaları'nı kullanın. Bu fikirleri ClickUp Beyaz Tahtaları ile genişleterek kavramları yapışkan notlar, bağlayıcılar, resimler ve diğer veritabanı nesneleriyle birbirine bağlayın.

ClickUp Beyaz Tahtaları'nı kullanarak takımınızla yeni fikirler üretin ve konumlarından bağımsız olarak herkesi fikir oluşturma aşamasına dahil edin ve fikirleri hayata geçirin

Tüm fikri bir veritabanı yapısına dönüştürmek için Tablo Görünümü' ne geçin.

ClickUp'ın Tablo görünümü ile görevlerinizi bir e-tabloda yönetin ve izleyin

Tablo Görünümü, zaman kazanmak ve veritabanı tasarım sürecini hızlandırmak için 15'ten fazla özel alan ve formüle sahiptir. ClickUp Gösterge Panelleri, veriye dayalı kararlar almak için bu veritabanındaki bilgileri görüntülemenize yardımcı olur.

İşinizi istediğiniz şekilde görselleştirin. ClickUp Dashboards ile kişiselleştirilmiş bir gösterge paneli oluşturun

Projelerinizi kolaylaştırmak için ClickUp Hiyerarşisi

ClickUp'ın Hiyerarşi özelliğini kullanarak dosyalarınızı, belgelerinizi, sayfalarınızı ve formlarınızı depolayın ve düzenleyin. Böylece tüm takımınız aynı sayfada olur, herkes tüm dosyalara erişebilir ve karışıklık azalır.

Tercihlerinize göre dosyalarınızı klasörler içinde düzenleyin ve istediğiniz klasör yapısını (liste, tablo ve pano görünümü) seçin.

"Her Şey Görünümü" ile sizin ve takımınızın görünürlüğünü artırın. Görevleri alt görevlere ayırarak projeleriniz üzerinde daha fazla kontrol elde edin ve takımlarınıza hak ettikleri esnekliği sağlayın.

Projenizi ClickUp'ın benzersiz Hiyerarşisi altında düzenleyin, ardından 15'ten fazla Görünüm ile işinizi nasıl görselleştireceğinizi özelleştirin

Belgeleri değiştirmek için ClickUp Belgeleri

ClickUp Belgeleri'ni kullanarak taslaklar oluşturun, tablolar ekleyin ve bunları ileride kullanmak üzere bilgi tabanlarına dönüştürün. Takım üyelerini etiketleyerek, yorumlar yayınlayarak ve normal metinleri izlenebilir metinlere dönüştürerek ilerlemeyi takip edin ve gerçek zamanlı işbirliğinden en iyi şekilde yararlanın.

Belgelerinizi diğer iş akışlarına bağlayarak erişilebilirliği artırın ve verimliliği sağlayın.

Gerçek zamanlı işbirliği algılama özelliği ile ClickUp Belgeleri'nde takım üyelerinizle birlikte çalışın

Google Drive Hileleriyle Takımınızın Verimliliğini Artırın

Takımınız günlük iletişim, dosya ve belge yönetimi, veritabanı yönetimi ve diğer işyeri işlemleri için Google Workspace kullanıyorsa, gelişmiş Google Drive püf noktalarını öğrenmeniz gerekir. Bu sayede, uzaktaki takımlarla yakın bir şekilde çalışabilir ve tüm kurumsal görevleri takip edebilirsiniz.

Günlük görevlerinizi daha hızlı tamamlamak için yukarıda paylaşılan Google Drive ipuçlarını kullanın.

Google Drive klavye kısayolları, çevrimdışı erişim ve düzenlenebilir PDF'ler, akıllı arama motoru fonksiyonu ve kapsamlı şablon kitaplığı gibi diğer ipuçlarıyla verimliliğinizi artırın.

Google Drive'a alternatif harika bir verimlilik aracı arıyorsanız, ClickUp'ı deneyin. Ücretsiz kaydolun.

Sık Sorulan Sorular (SSS)

Google Drive'ı en etkili şekilde nasıl kullanabilirsiniz?

Google Drive'ı veya bir Drive klasörünü en etkili şekilde kullanmak için, birden fazla adımı atlamak üzere Google Drive klavye kısayollarını öğrenin. Verimliliğinizi sürdürmek için çevrimdışı belgelere ve klasörlerin tamamına erişin.

Google Drive'ı akıllıca nasıl kullanabilirim?

Çevrimdışı erişim, gelişmiş arama, şablon kitaplığı, dosya depolama için Takım Sürücüsü ve yeni klasörler oluşturmak ve aynı klasörleri düzenlemek için Hızlı Paylaşım gibi özellikleri kullanın. Çalışma alanınızı optimize etmek için PDF Düzenleyici gibi diğer Google araçlarını da kullanabilirsiniz.

Google Drive'ın üç avantajı nedir?

Google Drive'ın üç avantajı şunlardır: