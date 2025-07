en İyi 10 Google Keep Alternatifi ve Rakibi 2025

{ "@context": "http://schema. org", "@type": "FAQPage", "mainEntity": [ { "@type": "Question", "name": "Google Keep nedir?", "acceptedAnswer": { "@type": "Answer", "text": "Google Keep, yapışkan notlar kullanır gibi birden fazla cihazda düşüncelerinizi not alabileceğiniz bulut tabanlı bir not alma uygulamasıdır. Not başına 20.000 karaktere kadar sınırsız sayıda not oluşturabilirsiniz, böylece düşüncelerinizi tamamlamak için alanın yetersiz kalmasından endişelenmenize gerek kalmaz. " } } ] }

Farris Bueller bir keresinde şöyle demişti..

"Hayat çok hızlı akıyor. Ara sıra durup etrafına bakmazsan, onu kaçırabilirsin. "

Bu, kısmen tüm zamanların en iyi filmlerinden birini gündeme getirmek için bir bahane olsa da, Google Keep gibi not alma uygulamalarının günlük yapılacaklar listemizin önünde kalmamız için neden anahtar rol oynadığını hatırlatan iyi bir hatırlatıcıdır.

Aboneliklerden son teslim tarihlerine ve market alışverişlerine kadar, listeye yazmadığınız beş şeyden ikisini unutma ihtimaliniz her zaman vardır.

Google Keep, herhangi bir cihazdan not alma, paylaşma ve düzenleme çözümü olarak kendine bir yer buldu. Ancak Google Keep'in not özellikleri, geçmişteki dağınık yapışkan notlar ve yasal not defterlerine göre üstünlük sağlasa da, işlerinizi yolunda tutmanıza yardımcı olacak aynı, hatta daha fazla sezgisel araca sahip birçok alternatif yazılım bulunmaktadır.

Yeni favori not alma aracınızı seçerken en bilinçli kararı vermenize yardımcı olmak için en sevdiğimiz 10 Google Keep alternatifinin bir listesini oluşturduk. Google Keep'in artıları ve eksileri, en büyük rakipleri, fiyatlandırma ayrıntıları, incelemeler ve daha fazlasını incelerken okumaya devam edin.

Google Keep nedir?

Google Keep aracılığıyla

Google Keep, yapışkan notlar kullanır gibi birden fazla cihazda düşüncelerinizi not alabileceğiniz bulut tabanlı bir not alma ve hatırlatıcı uygulamasıdır. Not başına 20.000 karaktere kadar sınırsız sayıda not oluşturabilirsiniz, böylece düşüncelerinizi tamamlamak için alanın yetmeyeceğinden endişelenmenize gerek kalmaz. 🚂

Özellikle dikkat çeken bir özellik olarak, Google Keep öğelerinizi etiketler, renkler ve biçimlerle düzenleme olanağı da sunar. İşte diğer favori Google Keep özelliklerimizden bazıları:

Sesli notlar

Hatırlatıcılar

Yapılacaklar listeleri

Kontrol listeleri

Uygulamayı kullanmaya başlamak için tek ihtiyacınız olan bir Google hesabıdır.

Çoğu kullanıcı için bu, kullanmaya başlayabileceğiniz anlamına gelir. Ancak Microsoft Office kullanıcıları veya G Suite'i kullanmayanlar için bu, Google Keep alternatiflerini aramak için yeterli bir nedendir.

En İyi 10 Google Keep Alternatifi

Notlarınızı, listelerinizi ve sorumluluklarınızı bir üst seviyeye taşımak için en iyi 10 Google Keep alternatifi.

1. ClickUp – En iyi yapay zeka destekli not alma aracı

ClickUp Belgeleri'ni deneyin Takımla önemli bilgileri belgelemek ve paylaşmak için ClickUp Belgeleri

ClickUp, takımlar ve kullanıcılar için karmaşık projelerden günlük eylem öğelerine kadar her şeyi tek bir merkezi çalışma merkezinde yönetebilecekleri hepsi bir arada bir verimlilik platformudur. ClickUp, programınızı ve iş akışlarınızı mümkün olan en verimli şekilde özelleştirmek için dinamik bir belge düzenleyici, Not Defteri aracı, Chrome Uzantısı ve en iyi fikirlerinizi yakalayabileceğiniz bir mobil uygulama dahil olmak üzere birçok sezgisel özellik sunar.

Ayrıca, tüm not alma özellikleri tamamen ücretsiz ve kullanımı kolaydır!

ClickUp'ın en kullanışlı ve esnek iki aracını kullanarak notlarınızdan en iyi şekilde yararlanmanın yolları:

ClickUp Belgeleri

ClickUp Belgeleri, ayrıntılı belgeler, yapılandırılmış wiki'ler ve işbirliğine dayalı kontrol listeleri oluşturmak için en iyi kaynaktır. Otomatik kaydetme, sürüm geçmişi, gerçek zamanlı düzenleme ve sevdiğimiz paylaşım seçenekleri gibi işlevlerle ClickUp Belgeleri bir adım daha ileri gider.

Diğer uygulamalardan bilgileri kolayca gömün, iç içe geçmiş sayfalarla görsel bir hiyerarşi içinde notlar oluşturun, ClickUp Slash Komutları ile metninizi biçimlendirin ve daha fazlasını yaparak not alma verimliliğinizi yeni zirvelere taşıyın.

Herhangi bir ClickUp Belgesinde, Odak Modu ile anahtar konulara odaklanabilir veya herhangi bir metin satırını vurgulayarak başkalarına devredebilirsiniz konu başlıklı yorumlarla takım üyelerinizi konuşmaya dahil edebilirsiniz.

ClickUp Brain, ClickUp'ın yapay zeka yazma asistanı, Docs & Notepad içinde not alma deneyiminizi geliştirmek ve tüm notlarınızı, belgelerinizi, takımınızı ve işlerinizi tek bir yerde birleştirmek için kullanılabilir.

ClickUp Brain'i deneyin Toplantı notlarını özetleyin, belirli bilgileri arayın ve ClickUp Brain ile manuel görevleri otomatikleştirin

ClickUp Not Defteri

Notları hızlıca yazın, zengin düzenleme özellikleriyle biçimlendirin ve girdileri her yerden erişebileceğiniz izlenebilir görevlere dönüştürün

ClickUp'taki Not Defteri'ni kullanarak, masanızda otururken, internette gezinirken veya hareket halindeyken önemli olan şeyleri ve aklınıza gelen ilk düşünceleri belgeleyin.

ClickUp Belgeler gibi, düşüncelerinizi net bir şekilde aktarmak için Not Defterinizde zengin metin düzenleme ve Slash Komutları ile biçimlendirme özelliklerine erişebilirsiniz. Ayrıca, ClickUp Not Defteri'nde yükleme sınırı yoktur! Yani, alanınız bitmeden mümkün olduğunca çok fikir ekleyebilirsiniz.

ClickUp'ın artıları

Bu Şablonu İndir ClickUp'ın Toplantı Notları Şablonu ile eylem öğelerini yakalayın ve ilerlemeyi zahmetsizce izleyin

ClickUp'ın dezavantajları

Mobil uygulamada henüz tüm ş Akışı görünümleri mevcut değildir

Çok sayıda özelleştirilebilir özellik, yeni kullanıcılar için biraz öğrenme süreci gerektirebilir

ClickUp fiyatlandırması

ClickUp müşteri değerlendirmeleri

G2: 4,7/5 (4.800+ yorum)

Capterra: 4,7/5 (3.130+ yorum)

2. Todoist – Görev yönetimi için iyi

Todoist aracılığıyla

Minimalist bir görev yönetimi ve not alma uygulaması arıyorsanız, Todoist yeni tercihiniz olabilir. Öncelikleri belirleyin, son teslim tarihleri ekleyin, etiketler oluşturun veya günlük eylem öğelerinizi, gündeminizi ve projelerinizi yapılandırmak için filtreler ve etiketler oluşturun.

Todoist, farklı bölümleri özelleştirmenize ve istediğiniz kadar görev eklemenize olanak tanır. Kontrol listelerinizi düzenli ve temiz tutmak için, tamamlandığını işaretlediğiniz projeleri arşivleyebilir, taşıyabilir veya silebilirsiniz.

Todoist özellikleri

Görevleri yönetmek için Kanban tarzı pano

Son tarih ve konum tabanlı hatırlatıcılar

Görev ve proje ilerleme izleme

Yinelenen görevlerin son teslim tarihleri

Takım işbirliği için atanabilir görevler

Todoist'in artıları

Cihazlar arasında güvenilir senkronizasyon

Sezgisel ve kullanımı kolay kullanıcı arayüzü

Kapsamlı üçüncü taraf entegrasyonları

Hızlı metin biçimlendirme ve stil seçenekleri

Todoist'in dezavantajları

Sınırlı ücretsiz sürümde otomatik yedekleme ve hatırlatıcı gibi anahtar özellikler yoktur

Zaman takibi aracı veya yerleşik zamanlayıcı yok

Her iş stiline uyum sağlamak için sınırlı iş akışı görünümleri ve durumları

Todoist fiyatlandırması

Ücretsiz : Kullanıcı başına aylık 0 $

Pro : Kullanıcı başına aylık 5 $ (yıllık faturalandırılan kullanıcı başına aylık 4 $)

İş: Kullanıcı başına aylık 8 $ (yıllık faturalandırılan kullanıcı başına aylık 6 $)

Todoist müşteri değerlendirmeleri:

G2: 4. 4/5 (730+ yorum)

Capterra: 4. 6/5 (1690+ yorum)

3. Microsoft OneNote – Microsoft kullanıcıları için ideal

Microsoft aracılığıyla

Microsoft OneNote, Microsoft hesabı veya Microsoft 365 ücretli planıyla ücretsiz olarak kullanılabilen bir çevrimiçi not alma uygulamasıdır. Dürüst olmak gerekirse, OneNote, lisede AP Dünya Tarihi derslerimden notlar alırken sahip olmayı hayal ettiğim türden bir yazılımdı. El krampları başlasın. 😮‍💨

Ancak takımla anlamlı bir işbirliği ve çift yönlü bağlantı gibi güçlü belge düzenleme araçları söz konusu olduğunda, OneNote her zaman yeterli olmuyor.

OneNote ile Google Keep'i karşılaştırın!

Microsoft OneNote özellikleri

El yazısı, eskiz veya sesli notlar için özellikler

Masaüstü uygulamasında özelleştirilebilir temalar

Not şifreleme

Çevrimiçi Yapışkan Notlar

OneNote'a e-posta gönder

Yerleşik matematik asistanı ve OneNote şablonları

Microsoft OneNote'un avantajları

Notlarınızı e-posta veya URL ile paylaşın

Medya yükleme ve bilgileri hızlı bir şekilde kaydetmek için web kesici aracı

Notları bölümlere ayırın ve daha sonra kullanmak üzere etiketleyin

Microsoft OneNote'un dezavantajları

Linux için mevcut değildir

Mobil uygulama kullanıcı arayüzü, web uygulaması kadar sezgisel değildir

Sınırlı sıralama ve düzenleme özellikleri

Görev yönetimi araçları değil, sadece notlar

Microsoft OneNote fiyatlandırması

Microsoft OneNote, temel özellikleri için ücretsiz olarak indirilebilir ve Microsoft 365 aboneliği olan kullanıcılar tarafından kullanılabilir:

Temel : Ücretsiz

Microsoft 365 Aile : Bir ila altı kişi için yıllık 99,99 $

Microsoft 365 Personal: Bireysel kullanım için yıllık 69,99 $

Microsoft OneNote müşteri değerlendirmeleri

G2: 4,5/5 (1.780+ yorum)

Capterra: 4. 6/5 (1.190+ yorum)

OneNote ile Notability'yi karşılaştırın ve Notability alternatiflerine göz atın!

4. Notion – Belgeler üzerinde işbirliği yapmak için iyi

Notion'da not alma

Notion, görevleri atamanıza, projeleri yönetmenize ve işleri çeşitli şekillerde düzenlemenize olanak tanır. Belge tabanlı bir yazılım olarak, listeler oluşturmak, düz metin, video, ses, kod eklemek gibi güçlü not alma özellikleriyle Google Keep'in güçlü bir alternatifidir

Notion, Google Dokümanlar'ın en iyi alternatiflerinden biridir!

Notion özellikleri

Kanban, liste, tablo ve takvim dahil olmak üzere çoklu görünüm seçenekleri

Çeşitli şablon seçenekleri

Notlarınızı kategorilere ayırmak için klasörler

Ayrıntılı notlar için zengin metin biçimlendirme

Not almak için yapay zeka yazma asistanı

Notion'un artıları

Özelleştirilebilir ve temiz kullanıcı arayüzü

Android ve iOS cihazlarla uyumludur

Çevrimdışı mod desteği

İşbirliğine dayalı düzenlemeyi destekler

Notion'un dezavantajları

Yapılacaklar listelerinizde işlem yapmak için sınırlı görev yönetimi özellikleri

PDF açıklama özelliği yok

Gantt grafikleri, hedefler ve zaman takibi gibi anahtar verimlilik özelliklerinden yoksundur

Zor öğrenme eğrisi

Notion fiyatlandırması

Kişisel : Ücretsiz

Personal Pro : Kullanıcı başına aylık 5 $ (yıllık faturalandırılan kullanıcı başına aylık 4 $)

Takım : Kullanıcı başına aylık 10 $ (yıllık faturalandırılan kullanıcı başına aylık 8 $)

Enterprise: Fiyat bilgisi için satış ekibiyle iletişime geçin

Notion müşteri değerlendirmeleri

G2: 4,6/5 (890+ yorum)

Capterra: 4,8/5 (790+ yorum)

Notion alternatiflerine göz atın!

5. Evernote – Basit not almak için idealdir

Evernote aracılığıyla

Evernote, ilk dijital not alma uygulamalarından biri ve popüler bir Google Keep alternatifidir. Uygulamanın tarama ve kaydetme özelliği, tüm bilgilerinizi (not defterlerinden ve çıktılardan bile) yazılımında kaydetmenizi sağlar, böylece hiçbir şey kaybolmaz.

Evernote özellikleri

PDF açıklamaları, sesli notlar, Evernote şablonları ve not alma için biçimlendirme seçenekleri

Takvim senkronizasyonu ile programınızı otomatik olarak güncel tutun

Web Clipper ve tarama ve kaydetme aracı ile dış bilgileri uygulamaya aktarın

Evernote'un avantajları

Dosya biçimlerinde aranabilir metin

Kapsamlı üçüncü taraf entegrasyonları

Öğrenciler için harika bir araç

Evernote'un dezavantajları

Sınırlı ücretsiz sürüm ve pahalı ücretli planlar

Diğer takım üyeleriyle gerçek zamanlı işbirliği yok

Hatırlatıcılar ve son teslim tarihleri gibi verimlilik özelliklerinin eksikliği

Güncellemeler kalıcıdır ve verimliliği engeller

Evernote fiyatlandırması

Ücretsiz

Kişisel : Aylık 7,99 $

Profesyonel : Aylık 9,99 $

Evernote Takımlar: Kullanıcı başına aylık 14 dolar

Evernote müşteri değerlendirmeleri

G2: 4. 4/5 (1.960+ yorum)

Capterra: 4. 4/5 (7.600+ yorum)

Google Keep ile Evernote'u karşılaştırın!

6. Trello – Kanban panosu yönetimi için en iyisi

Trello aracılığıyla

Trello, görevleri, son teslim tarihlerini ve yapılacaklar listelerini düzenlemek için Kanban panolarını kullanan bir proje yönetimi yazılımıdır. Trello, öncelikle takımların ve yöneticilerin birbirlerinin iş akışlarında görünürlük kazanması için bir çözüm olsa da, günlük görev yönetimi araçları ile Google Keep için harika bir alternatiftir.

Trello özellikleri

Özelleştirilebilir Kanban panoları ve önceden oluşturulmuş şablonlar

Trello kartlarında (görevlerde) kapak resimleri, açıklamalar, ek dosyalar ve alt görevler

Rol atama ve zaman çizelgelerini destekler

Yapılacaklar listesi

Trello'nun artıları

Bireysel kullanım için zengin özelliklere sahip ücretsiz plan

Kolay izleme için proje zaman çizelgeleri ve takvimler

Sezgisel sürükle ve bırak arayüzü

Gerçek zamanlı işbirliği

Trello'nun dezavantajları

Birkaç anahtar not alma özelliği eksik

Aynı anda birden fazla projeyi yönetirken kullanımı zor

Gelişmiş özelliklerinin çoğu ücretli eklentiler gerektirir

Trello fiyatlandırması

Ücretsiz

Standart : Kullanıcı başına aylık 6 $ (yıllık faturalandırılan kullanıcı başına aylık 5 $)

Premium : Kullanıcı başına aylık 12,50 $ (yıllık faturalandırılan kullanıcı başına aylık 10 $)

Kurumsal: Aylık kullanıcı başına 17,50 $, yıllık faturalandırılır

Trello müşteri değerlendirmeleri

G2: 4. 4/5 (12.860+ yorum)

Capterra: 4,5/5 (21.550+ yorum)

Trello alternatiflerine göz atın!

7. Workflowy – Görevleri analiz etmek için iyi

Workflowy aracılığıyla

Workflowy, temel görevleri yakalamak, düzenlemek, analiz etmek ve paylaşmak için kullanılan bir not alma uygulamasıdır.

Bu Google Keep alternatifi, notlarınızı konu başına sonsuz sayıda iç içe geçmiş öğe içeren hiyerarşik bir modelde yapılandırır. Reddit'teki yorum konuları gibi, Workflowy'de ana hatlarınızı genişletip daraltarak büyük fikrinize veya daha küçük ayrıntılara odaklanabilirsiniz. Bu uygulamayı diğer standart not alma uygulamalarından ayıran özellik, belirli konulara veya görevlerin ilerlemesine odaklanmak için Kanban panosu özelliğidir.

Workflowy özellikleri

Tekrarlayan öğeler için herhangi bir listenin canlı kopyaları

Öğeleri hızlıca sıralamak ve filtrelemek için global arama ve etiketler

Kanban panosu veya liste görünümleri

Geri bağlantılar ve otomatik referanslar

Workflowy'nin avantajları

Minimalist ve sezgisel arayüz

Giriş yapmaya gerek olmadan kolay not paylaşımı

Çevrimdışı veya mobil uygulama ile çalışır

Workflowy'nin dezavantajları

Sınırlı ücretsiz sürüm, iç içe geçmiş madde işaretlerinin sayısını sınırlar

Biçimlendirme özelliklerinin eksikliği

Notlar şifrelenmez

Takvim veya hatırlatıcı yok

Workflowy fiyatlandırması

Temel : Sonsuza kadar ücretsiz

Workflowy Pro: Aylık 4,99 dolar

Workflowy müşteri değerlendirmeleri

G2: 4. 4/5 (20+ yorum)

Capterra: 4,7/5 (3 yorum)

8. Obsidian – Markdown dilini kullanmak için iyidir

Obsidian'daki biçimlendirme özelliklerine not alın

Obsidian, notlarınızı oluşturmak için markdown dilini kullanan bir not alma uygulamasıdır. Bu listede yer alan ve bulut tabanlı bir hizmet kullanan birçok Google Keep alternatifinden farklı olarak, dosyaları cihazınızda yerel olarak depolar. Obsidian'ın bir başka ilginç özelliği, tüm notlarınızı dev bir ağ gibi birbirine bağlı tutmak için bilgi grafiği yapısı ve çift yönlü bağlantılar kullanmasıdır.

Obsidian özellikleri

Markdown metin düzenleyici

Tüm notlar kişisel Vault'unuzda saklanır

Notları merkezi bir konuya bağlamak için bilgi grafiği yapısı ve geri bağlantılar

Obsidian Publish, notlarınızı web sayfaları aracılığıyla herkese açık hale getirir

Obsidian'ın avantajları

Tercihlerinize göre özelleştirilebilir yapılandırma

Bulut tabanlı olmadığı için çevrimdışı olarak da iyi çalışır

Bilgi grafiği görünümü estetik açıdan hoş ve görsel öğrenenler için yararlıdır

Ek fonksiyonlar için çok sayıda eklenti

Obsidian'ın dezavantajları

Notları paylaşmak zor ve işbirliği özellikleri sınırlı

Temel özellikler için ücretli eklentiler gereklidir

Uygulamanın web tabanlı sürümü yoktur

Obsidian fiyatlandırması

Kişisel : Ücretsiz

Catalyst : 25 $ tek seferlik ödeme

Ticari : Kullanıcı başına yıllık 50 $ (ödeme öncesinde 14 günlük ücretsiz deneme sürümü mevcuttur)

Eklentiler: Senkronizasyon (aylık 8 $), Yayınlama (aylık 16 $ / site)

Obsidian müşteri değerlendirmeleri

G2: Yok

Capterra: 4,6/5 (10+ yorum)

9. Coda – Tablo oluşturmak için idealdir

Via Coda

Coda, metin düzenleme araçlarını ve veri tablosu özelliklerini, takımla belgeler üzerinde işbirliği yapmak için tek bir yazılımda birleştirir. Google Keep'in bir alternatifi olarak Coda, mobil uygulamasını kullanarak belgelerinize neredeyse her yerden erişebildiğiniz ve Coda'yı genişletilmiş işlevsellik için diğer birçok iş aracıyla entegre edebildiğiniz için hareket halindeki takımlar için kullanışlıdır.

Coda özellikleri

Yapılacaklar listeleri ve standart not yönetimi

Zaman ve gider izleme

Görev oluşturma, atama ve önceliklendirme

Uygulama içi yorumlama

Coda'nın avantajları

Gerçek zamanlı işbirliği

Özelleştirilebilir görünümler ve şablonlar

Kullanımı kolay, sürükle ve bırak arayüzü

Ek işlevsellik için çeşitli entegrasyonlar

Coda'nın dezavantajları

Manuel görev yönetimi

Gösterge paneli veya gerçek zamanlı raporlama araçları yok

Masaüstü uygulaması yok, yalnızca web uygulaması

Karmaşık görevler veya proje yönetimi için uygun değildir

Coda fiyatlandırması

Ücretsiz

Pro : Belge oluşturucu başına aylık 10 $, yıllık faturalandırılır (aylık 12 $, aylık faturalandırılır)

Takım : Belge oluşturucu başına aylık 30 $, yıllık faturalandırılır (aylık 36 $, aylık faturalandırılır)

Kurumsal: Fiyat bilgisi için satış ekibiyle iletişime geçin

Coda müşteri değerlendirmeleri

G2: 4,7/5 (337+ yorum)

Capterra: 4. 6/5 (77+ yorum)

10. Bear – Apple kullanıcıları için ideal

Bear aracılığıyla

Bear, iOS cihazlarınız arasında senkronizasyon sağlayan basit bir not alma uygulamasıdır, böylece fikirlerinizi nerede olursa olsun not alabilirsiniz. Hızlı biçimlendirme, bağlantılar, resimler, çok sayıda programlama dili ve daha fazlasını içeren seçenekleriyle Bear, her düşüncenin tam bağlamını yakalamanıza yardımcı olan sağlam bir Google Keep alternatifi.

Bear özellikleri

Notlarınızı düzenlemek için hashtag'ler ve etiketleme

PDF, Belgeler ve HTML not açıklamaları

ICloud ile otomatik not senkronizasyonu

Bear'ın artıları

Kullanıcı dostu arayüz

İndirmesi ve kullanımı kolay

Özel kısayol çubuğu, temalar ve biçimlendirme

Bear'ın dezavantajları

Bu uygulama yalnızca iOS ürünlerinde desteklenmektedir

Web tabanlı arayüz yok

Üçüncü taraf entegrasyonlar yok

Sınırlı ücretsiz sürüm

Bear fiyatlandırması

Basic Bear özellikleri iOS kullanıcıları için ücretsiz olarak mevcuttur, ayrıca ek özellikler ve işlevsellik içeren bir Pro planı da aylık 1,49 $ veya yıllık 14,99 $ karşılığında sunulmaktadır.

Bear müşteri değerlendirmeleri

G2: 4,5/5 (40+ yorum)

Capterra: 4. 3/5 (3 yorum)

Bear uygulamasına alternatifleri inceleyin!

Google Keep'e alternatif bir uygulama zamanı geldi

Herhangi bir zamanda not eklemek için birçok kullanışlı özelliğe sahip olmasına rağmen, Google Keep'in popülaritesinin büyük bir kısmı, ücretsiz olması ve öğrenmesinin kolay olmasından kaynaklanmaktadır.

Bu, Google Keep'i geçici düşüncelerinizi, basit hatırlatıcılarınızı veya ara sıra kullanmak için iyi bir seçenek haline getirir. Ancak gününüzü yapılandırmak, kendinizi sorumlu tutmak veya zengin stil seçenekleri söz konusu olduğunda Google Keep yeterli değildir. ✂️

Google Keep ile karşılaşabileceğiniz bazı sınırlamalar şunlardır:

Düşük karakter sınırı — 20.000, bir market listesi için çok fazla, ancak günlük girdileri için çok fazla değil

Masaüstü uygulaması yoktur. Google Keep'e telefonunuzdan, tabletinizden veya tarayıcınızdan erişin sadece

Sınırlı metin biçimlendirme ve stil seçenekleri

Not alma işleminizi hızlandıracak otomasyon araçları yok

Sonuç olarak, Google Keep, zaten sahip olduğunuz iOS notlar uygulamasının havalı büyük kuzeni ve önünüzdeki görevleri yönetmek istiyorsanız, bitiş çizgisine ulaşmanıza yardımcı olacak başka bir araca ihtiyacınız olacak.

En Önemli Google Keep Alternatifi? ClickUp

Google Keep, hızlı hatırlatıcılar ve market listesi gibi şeyler için kullanışlı olsa da, ClickUp gibi daha güçlü ve dinamik not alma uygulamaları için bir başlangıç noktasıdır

Bu 10 Google Keep alternatifinden herhangi biri hızlı notlar almanıza yardımcı olabilir, ancak yalnızca ClickUp her seviyede verimliliğinizi artırmanıza yardımcı olacak işlevselliğe sahiptir. İster karmaşık projeleri alt görevlere bölüyor ister yeni köpek yavrusu kontrol listenizi ailenizle paylaşıyor olun, ClickUp her kullanım durumu için not alma çözümüdür.

Bahsetmeye gerek yok, ClickUp'ın tüm sezgisel not alma araçları tamamen ücretsizdir. 💸

ClickUp'ın Not Defteri, Belgeler, AI Chrome Uzantısı ve sınırsız görevlerine ClickUp'ın Sonsuza Kadar Ücretsiz Planı ile ücretsiz olarak erişin. Veya 7 $ gibi düşük bir fiyata ücretli plan seçenekleriyle daha da gelişmiş verimlilik özelliklerini keşfetmeye başlayın.

Her gününüzü en iyi şekilde değerlendirmek için ClickUp'a kaydolun. ☀️