en İyi 10 Google Keep Alternatifi ve Rakibi 2025

{ "@context": "http://schema. org", "@type": "FAQPage", "mainEntity": [ { "@type": "Question", "name": "Google Keep nedir?", "acceptedAnswer": { "@type": "Answer", "text": "Google Keep, yapışkan notlar kullanır gibi birden fazla cihazda düşüncelerinizi not alabileceğiniz bulut tabanlı bir not alma uygulamasıdır. Not başına 20.000 karaktere kadar sınırsız sayıda not oluşturabilirsiniz, böylece düşüncelerinizi tamamlamak için alanın yetersiz kalmasından endişelenmenize gerek kalmaz. " } } ] }
Farris Bueller bir keresinde şöyle demişti..
"Hayat çok hızlı akıyor. Ara sıra durup etrafına bakmazsan, onu kaçırabilirsin. "
Bu, kısmen tüm zamanların en iyi filmlerinden birini gündeme getirmek için bir bahane olsa da, Google Keep gibi not alma uygulamalarının günlük yapılacaklar listemizin önünde kalmamız için neden anahtar rol oynadığını hatırlatan iyi bir hatırlatıcıdır.
Aboneliklerden son teslim tarihlerine ve market alışverişlerine kadar, listeye yazmadığınız beş şeyden ikisini unutma ihtimaliniz her zaman vardır.
Google Keep, herhangi bir cihazdan not alma, paylaşma ve düzenleme çözümü olarak kendine bir yer buldu. Ancak Google Keep'in not özellikleri, geçmişteki dağınık yapışkan notlar ve yasal not defterlerine göre üstünlük sağlasa da, işlerinizi yolunda tutmanıza yardımcı olacak aynı, hatta daha fazla sezgisel araca sahip birçok alternatif yazılım bulunmaktadır.
Yeni favori not alma aracınızı seçerken en bilinçli kararı vermenize yardımcı olmak için en sevdiğimiz 10 Google Keep alternatifinin bir listesini oluşturduk. Google Keep'in artıları ve eksileri, en büyük rakipleri, fiyatlandırma ayrıntıları, incelemeler ve daha fazlasını incelerken okumaya devam edin.
Google Keep nedir?
Google Keep, yapışkan notlar kullanır gibi birden fazla cihazda düşüncelerinizi not alabileceğiniz bulut tabanlı bir not alma ve hatırlatıcı uygulamasıdır. Not başına 20.000 karaktere kadar sınırsız sayıda not oluşturabilirsiniz, böylece düşüncelerinizi tamamlamak için alanın yetmeyeceğinden endişelenmenize gerek kalmaz. 🚂
Özellikle dikkat çeken bir özellik olarak, Google Keep öğelerinizi etiketler, renkler ve biçimlerle düzenleme olanağı da sunar. İşte diğer favori Google Keep özelliklerimizden bazıları:
- Sesli notlar
- Hatırlatıcılar
- Yapılacaklar listeleri
- Kontrol listeleri
Uygulamayı kullanmaya başlamak için tek ihtiyacınız olan bir Google hesabıdır.
Çoğu kullanıcı için bu, kullanmaya başlayabileceğiniz anlamına gelir. Ancak Microsoft Office kullanıcıları veya G Suite'i kullanmayanlar için bu, Google Keep alternatiflerini aramak için yeterli bir nedendir.
En İyi 10 Google Keep Alternatifi
Notlarınızı, listelerinizi ve sorumluluklarınızı bir üst seviyeye taşımak için en iyi 10 Google Keep alternatifi.
1. ClickUp – En iyi yapay zeka destekli not alma aracı
ClickUp, takımlar ve kullanıcılar için karmaşık projelerden günlük eylem öğelerine kadar her şeyi tek bir merkezi çalışma merkezinde yönetebilecekleri hepsi bir arada bir verimlilik platformudur. ClickUp, programınızı ve iş akışlarınızı mümkün olan en verimli şekilde özelleştirmek için dinamik bir belge düzenleyici, Not Defteri aracı, Chrome Uzantısı ve en iyi fikirlerinizi yakalayabileceğiniz bir mobil uygulama dahil olmak üzere birçok sezgisel özellik sunar.
Ayrıca, tüm not alma özellikleri tamamen ücretsiz ve kullanımı kolaydır!
ClickUp'ın en kullanışlı ve esnek iki aracını kullanarak notlarınızdan en iyi şekilde yararlanmanın yolları:
ClickUp Belgeleri
ClickUp Belgeleri, ayrıntılı belgeler, yapılandırılmış wiki'ler ve işbirliğine dayalı kontrol listeleri oluşturmak için en iyi kaynaktır. Otomatik kaydetme, sürüm geçmişi, gerçek zamanlı düzenleme ve sevdiğimiz paylaşım seçenekleri gibi işlevlerle ClickUp Belgeleri bir adım daha ileri gider.
Diğer uygulamalardan bilgileri kolayca gömün, iç içe geçmiş sayfalarla görsel bir hiyerarşi içinde notlar oluşturun, ClickUp Slash Komutları ile metninizi biçimlendirin ve daha fazlasını yaparak not alma verimliliğinizi yeni zirvelere taşıyın.
Herhangi bir ClickUp Belgesinde, Odak Modu ile anahtar konulara odaklanabilir veya herhangi bir metin satırını vurgulayarak başkalarına devredebilirsiniz konu başlıklı yorumlarla takım üyelerinizi konuşmaya dahil edebilirsiniz.
ClickUp Brain, ClickUp'ın yapay zeka yazma asistanı, Docs & Notepad içinde not alma deneyiminizi geliştirmek ve tüm notlarınızı, belgelerinizi, takımınızı ve işlerinizi tek bir yerde birleştirmek için kullanılabilir.
ClickUp Not Defteri
ClickUp'taki Not Defteri'ni kullanarak, masanızda otururken, internette gezinirken veya hareket halindeyken önemli olan şeyleri ve aklınıza gelen ilk düşünceleri belgeleyin.
ClickUp Belgeler gibi, düşüncelerinizi net bir şekilde aktarmak için Not Defterinizde zengin metin düzenleme ve Slash Komutları ile biçimlendirme özelliklerine erişebilirsiniz. Ayrıca, ClickUp Not Defteri'nde yükleme sınırı yoktur! Yani, alanınız bitmeden mümkün olduğunca çok fikir ekleyebilirsiniz.
ClickUp'ın artıları
- Çalışma Alanınız, tabletiniz, mobil cihazınız veya tarayıcı pencerenizden erişilebilen çoklu not alma araçları
- Günlük süreçlerinizi kolaylaştırmak için 1.000'den fazla entegrasyon
- Notlarınız, görevleriniz ve fikirleriniz üzerinde işlem yapabileceğiniz gelişmiş verimlilik özellikleri
- Sonsuza Kadar Ücretsiz Plan'da bile zengin not alma ve proje yönetimi yazılımı özellikleri
- Her türlü kullanım için tonlarca özelleştirilebilir şablon — ClickUp Belgelerinde bile. ClickUp'ın Toplantı Notları Şablonu ile başlayın!
ClickUp'ın dezavantajları
- Mobil uygulamada henüz tüm ş Akışı görünümleri mevcut değildir
- Çok sayıda özelleştirilebilir özellik, yeni kullanıcılar için biraz öğrenme süreci gerektirebilir
ClickUp fiyatlandırması
ClickUp müşteri değerlendirmeleri
- G2: 4,7/5 (4.800+ yorum)
- Capterra: 4,7/5 (3.130+ yorum)
2. Todoist – Görev yönetimi için iyi
Minimalist bir görev yönetimi ve not alma uygulaması arıyorsanız, Todoist yeni tercihiniz olabilir. Öncelikleri belirleyin, son teslim tarihleri ekleyin, etiketler oluşturun veya günlük eylem öğelerinizi, gündeminizi ve projelerinizi yapılandırmak için filtreler ve etiketler oluşturun.
Todoist, farklı bölümleri özelleştirmenize ve istediğiniz kadar görev eklemenize olanak tanır. Kontrol listelerinizi düzenli ve temiz tutmak için, tamamlandığını işaretlediğiniz projeleri arşivleyebilir, taşıyabilir veya silebilirsiniz.
Todoist özellikleri
- Görevleri yönetmek için Kanban tarzı pano
- Son tarih ve konum tabanlı hatırlatıcılar
- Görev ve proje ilerleme izleme
- Yinelenen görevlerin son teslim tarihleri
- Takım işbirliği için atanabilir görevler
Todoist'in artıları
- Cihazlar arasında güvenilir senkronizasyon
- Sezgisel ve kullanımı kolay kullanıcı arayüzü
- Kapsamlı üçüncü taraf entegrasyonları
- Hızlı metin biçimlendirme ve stil seçenekleri
Todoist'in dezavantajları
- Sınırlı ücretsiz sürümde otomatik yedekleme ve hatırlatıcı gibi anahtar özellikler yoktur
- Zaman takibi aracı veya yerleşik zamanlayıcı yok
- Her iş stiline uyum sağlamak için sınırlı iş akışı görünümleri ve durumları
Todoist fiyatlandırması
- Ücretsiz: Kullanıcı başına aylık 0 $
- Pro: Kullanıcı başına aylık 5 $ (yıllık faturalandırılan kullanıcı başına aylık 4 $)
- İş: Kullanıcı başına aylık 8 $ (yıllık faturalandırılan kullanıcı başına aylık 6 $)
Todoist müşteri değerlendirmeleri:
- G2: 4. 4/5 (730+ yorum)
- Capterra: 4. 6/5 (1690+ yorum)
3. Microsoft OneNote – Microsoft kullanıcıları için ideal
Microsoft OneNote, Microsoft hesabı veya Microsoft 365 ücretli planıyla ücretsiz olarak kullanılabilen bir çevrimiçi not alma uygulamasıdır. Dürüst olmak gerekirse, OneNote, lisede AP Dünya Tarihi derslerimden notlar alırken sahip olmayı hayal ettiğim türden bir yazılımdı. El krampları başlasın. 😮💨
Ancak takımla anlamlı bir işbirliği ve çift yönlü bağlantı gibi güçlü belge düzenleme araçları söz konusu olduğunda, OneNote her zaman yeterli olmuyor.
OneNote ile Google Keep'i karşılaştırın!
Microsoft OneNote özellikleri
- El yazısı, eskiz veya sesli notlar için özellikler
- Masaüstü uygulamasında özelleştirilebilir temalar
- Not şifreleme
- Çevrimiçi Yapışkan Notlar
- OneNote'a e-posta gönder
- Yerleşik matematik asistanı ve OneNote şablonları
Microsoft OneNote'un avantajları
- Notlarınızı e-posta veya URL ile paylaşın
- Medya yükleme ve bilgileri hızlı bir şekilde kaydetmek için web kesici aracı
- Notları bölümlere ayırın ve daha sonra kullanmak üzere etiketleyin
Microsoft OneNote'un dezavantajları
- Linux için mevcut değildir
- Mobil uygulama kullanıcı arayüzü, web uygulaması kadar sezgisel değildir
- Sınırlı sıralama ve düzenleme özellikleri
- Görev yönetimi araçları değil, sadece notlar
Microsoft OneNote fiyatlandırması
Microsoft OneNote, temel özellikleri için ücretsiz olarak indirilebilir ve Microsoft 365 aboneliği olan kullanıcılar tarafından kullanılabilir:
- Temel: Ücretsiz
- Microsoft 365 Aile: Bir ila altı kişi için yıllık 99,99 $
- Microsoft 365 Personal: Bireysel kullanım için yıllık 69,99 $
Microsoft OneNote müşteri değerlendirmeleri
- G2: 4,5/5 (1.780+ yorum)
- Capterra: 4. 6/5 (1.190+ yorum)
OneNote ile Notability'yi karşılaştırın ve Notability alternatiflerine göz atın!
4. Notion – Belgeler üzerinde işbirliği yapmak için iyi
Notion, görevleri atamanıza, projeleri yönetmenize ve işleri çeşitli şekillerde düzenlemenize olanak tanır. Belge tabanlı bir yazılım olarak, listeler oluşturmak, düz metin, video, ses, kod eklemek gibi güçlü not alma özellikleriyle Google Keep'in güçlü bir alternatifidir
Notion, Google Dokümanlar'ın en iyi alternatiflerinden biridir!
Notion özellikleri
- Kanban, liste, tablo ve takvim dahil olmak üzere çoklu görünüm seçenekleri
- Çeşitli şablon seçenekleri
- Notlarınızı kategorilere ayırmak için klasörler
- Ayrıntılı notlar için zengin metin biçimlendirme
- Not almak için yapay zeka yazma asistanı
Notion'un artıları
- Özelleştirilebilir ve temiz kullanıcı arayüzü
- Android ve iOS cihazlarla uyumludur
- Çevrimdışı mod desteği
- İşbirliğine dayalı düzenlemeyi destekler
Notion'un dezavantajları
- Yapılacaklar listelerinizde işlem yapmak için sınırlı görev yönetimi özellikleri
- PDF açıklama özelliği yok
- Gantt grafikleri, hedefler ve zaman takibi gibi anahtar verimlilik özelliklerinden yoksundur
- Zor öğrenme eğrisi
Notion fiyatlandırması
- Kişisel: Ücretsiz
- Personal Pro: Kullanıcı başına aylık 5 $ (yıllık faturalandırılan kullanıcı başına aylık 4 $)
- Takım: Kullanıcı başına aylık 10 $ (yıllık faturalandırılan kullanıcı başına aylık 8 $)
- Enterprise: Fiyat bilgisi için satış ekibiyle iletişime geçin
Notion müşteri değerlendirmeleri
- G2: 4,6/5 (890+ yorum)
- Capterra: 4,8/5 (790+ yorum)
Notion alternatiflerine göz atın!
5. Evernote – Basit not almak için idealdir
Evernote, ilk dijital not alma uygulamalarından biri ve popüler bir Google Keep alternatifidir. Uygulamanın tarama ve kaydetme özelliği, tüm bilgilerinizi (not defterlerinden ve çıktılardan bile) yazılımında kaydetmenizi sağlar, böylece hiçbir şey kaybolmaz.
Evernote özellikleri
- PDF açıklamaları, sesli notlar, Evernote şablonları ve not alma için biçimlendirme seçenekleri
- Takvim senkronizasyonu ile programınızı otomatik olarak güncel tutun
- Web Clipper ve tarama ve kaydetme aracı ile dış bilgileri uygulamaya aktarın
Evernote'un avantajları
- Dosya biçimlerinde aranabilir metin
- Kapsamlı üçüncü taraf entegrasyonları
- Öğrenciler için harika bir araç
Evernote'un dezavantajları
- Sınırlı ücretsiz sürüm ve pahalı ücretli planlar
- Diğer takım üyeleriyle gerçek zamanlı işbirliği yok
- Hatırlatıcılar ve son teslim tarihleri gibi verimlilik özelliklerinin eksikliği
- Güncellemeler kalıcıdır ve verimliliği engeller
Evernote fiyatlandırması
- Ücretsiz
- Kişisel: Aylık 7,99 $
- Profesyonel: Aylık 9,99 $
- Evernote Takımlar: Kullanıcı başına aylık 14 dolar
Evernote müşteri değerlendirmeleri
- G2: 4. 4/5 (1.960+ yorum)
- Capterra: 4. 4/5 (7.600+ yorum)
Google Keep ile Evernote'u karşılaştırın!
6. Trello – Kanban panosu yönetimi için en iyisi
Trello, görevleri, son teslim tarihlerini ve yapılacaklar listelerini düzenlemek için Kanban panolarını kullanan bir proje yönetimi yazılımıdır. Trello, öncelikle takımların ve yöneticilerin birbirlerinin iş akışlarında görünürlük kazanması için bir çözüm olsa da, günlük görev yönetimi araçları ile Google Keep için harika bir alternatiftir.
Trello özellikleri
- Özelleştirilebilir Kanban panoları ve önceden oluşturulmuş şablonlar
- Trello kartlarında (görevlerde) kapak resimleri, açıklamalar, ek dosyalar ve alt görevler
- Rol atama ve zaman çizelgelerini destekler
- Yapılacaklar listesi
Trello'nun artıları
- Bireysel kullanım için zengin özelliklere sahip ücretsiz plan
- Kolay izleme için proje zaman çizelgeleri ve takvimler
- Sezgisel sürükle ve bırak arayüzü
- Gerçek zamanlı işbirliği
Trello'nun dezavantajları
- Birkaç anahtar not alma özelliği eksik
- Aynı anda birden fazla projeyi yönetirken kullanımı zor
- Gelişmiş özelliklerinin çoğu ücretli eklentiler gerektirir
Trello fiyatlandırması
- Ücretsiz
- Standart: Kullanıcı başına aylık 6 $ (yıllık faturalandırılan kullanıcı başına aylık 5 $)
- Premium: Kullanıcı başına aylık 12,50 $ (yıllık faturalandırılan kullanıcı başına aylık 10 $)
- Kurumsal: Aylık kullanıcı başına 17,50 $, yıllık faturalandırılır
Trello müşteri değerlendirmeleri
- G2: 4. 4/5 (12.860+ yorum)
- Capterra: 4,5/5 (21.550+ yorum)
Trello alternatiflerine göz atın!
7. Workflowy – Görevleri analiz etmek için iyi
Workflowy, temel görevleri yakalamak, düzenlemek, analiz etmek ve paylaşmak için kullanılan bir not alma uygulamasıdır.
Bu Google Keep alternatifi, notlarınızı konu başına sonsuz sayıda iç içe geçmiş öğe içeren hiyerarşik bir modelde yapılandırır. Reddit'teki yorum konuları gibi, Workflowy'de ana hatlarınızı genişletip daraltarak büyük fikrinize veya daha küçük ayrıntılara odaklanabilirsiniz. Bu uygulamayı diğer standart not alma uygulamalarından ayıran özellik, belirli konulara veya görevlerin ilerlemesine odaklanmak için Kanban panosu özelliğidir.
Workflowy özellikleri
- Tekrarlayan öğeler için herhangi bir listenin canlı kopyaları
- Öğeleri hızlıca sıralamak ve filtrelemek için global arama ve etiketler
- Kanban panosu veya liste görünümleri
- Geri bağlantılar ve otomatik referanslar
Workflowy'nin avantajları
- Minimalist ve sezgisel arayüz
- Giriş yapmaya gerek olmadan kolay not paylaşımı
- Çevrimdışı veya mobil uygulama ile çalışır
Workflowy'nin dezavantajları
- Sınırlı ücretsiz sürüm, iç içe geçmiş madde işaretlerinin sayısını sınırlar
- Biçimlendirme özelliklerinin eksikliği
- Notlar şifrelenmez
- Takvim veya hatırlatıcı yok
Workflowy fiyatlandırması
- Temel: Sonsuza kadar ücretsiz
- Workflowy Pro: Aylık 4,99 dolar
Workflowy müşteri değerlendirmeleri
- G2: 4. 4/5 (20+ yorum)
- Capterra: 4,7/5 (3 yorum)
8. Obsidian – Markdown dilini kullanmak için iyidir
Obsidian, notlarınızı oluşturmak için markdown dilini kullanan bir not alma uygulamasıdır. Bu listede yer alan ve bulut tabanlı bir hizmet kullanan birçok Google Keep alternatifinden farklı olarak, dosyaları cihazınızda yerel olarak depolar. Obsidian'ın bir başka ilginç özelliği, tüm notlarınızı dev bir ağ gibi birbirine bağlı tutmak için bilgi grafiği yapısı ve çift yönlü bağlantılar kullanmasıdır.
Obsidian özellikleri
- Markdown metin düzenleyici
- Tüm notlar kişisel Vault'unuzda saklanır
- Notları merkezi bir konuya bağlamak için bilgi grafiği yapısı ve geri bağlantılar
- Obsidian Publish, notlarınızı web sayfaları aracılığıyla herkese açık hale getirir
Obsidian'ın avantajları
- Tercihlerinize göre özelleştirilebilir yapılandırma
- Bulut tabanlı olmadığı için çevrimdışı olarak da iyi çalışır
- Bilgi grafiği görünümü estetik açıdan hoş ve görsel öğrenenler için yararlıdır
- Ek fonksiyonlar için çok sayıda eklenti
Obsidian'ın dezavantajları
- Notları paylaşmak zor ve işbirliği özellikleri sınırlı
- Temel özellikler için ücretli eklentiler gereklidir
- Uygulamanın web tabanlı sürümü yoktur
Obsidian fiyatlandırması
- Kişisel: Ücretsiz
- Catalyst: 25 $ tek seferlik ödeme
- Ticari: Kullanıcı başına yıllık 50 $ (ödeme öncesinde 14 günlük ücretsiz deneme sürümü mevcuttur)
- Eklentiler: Senkronizasyon (aylık 8 $), Yayınlama (aylık 16 $ / site)
Obsidian müşteri değerlendirmeleri
- G2: Yok
- Capterra: 4,6/5 (10+ yorum)
9. Coda – Tablo oluşturmak için idealdir
Coda, metin düzenleme araçlarını ve veri tablosu özelliklerini, takımla belgeler üzerinde işbirliği yapmak için tek bir yazılımda birleştirir. Google Keep'in bir alternatifi olarak Coda, mobil uygulamasını kullanarak belgelerinize neredeyse her yerden erişebildiğiniz ve Coda'yı genişletilmiş işlevsellik için diğer birçok iş aracıyla entegre edebildiğiniz için hareket halindeki takımlar için kullanışlıdır.
Coda özellikleri
- Yapılacaklar listeleri ve standart not yönetimi
- Zaman ve gider izleme
- Görev oluşturma, atama ve önceliklendirme
- Uygulama içi yorumlama
Coda'nın avantajları
- Gerçek zamanlı işbirliği
- Özelleştirilebilir görünümler ve şablonlar
- Kullanımı kolay, sürükle ve bırak arayüzü
- Ek işlevsellik için çeşitli entegrasyonlar
Coda'nın dezavantajları
- Manuel görev yönetimi
- Gösterge paneli veya gerçek zamanlı raporlama araçları yok
- Masaüstü uygulaması yok, yalnızca web uygulaması
- Karmaşık görevler veya proje yönetimi için uygun değildir
Coda fiyatlandırması
- Ücretsiz
- Pro: Belge oluşturucu başına aylık 10 $, yıllık faturalandırılır (aylık 12 $, aylık faturalandırılır)
- Takım: Belge oluşturucu başına aylık 30 $, yıllık faturalandırılır (aylık 36 $, aylık faturalandırılır)
- Kurumsal: Fiyat bilgisi için satış ekibiyle iletişime geçin
Coda müşteri değerlendirmeleri
- G2: 4,7/5 (337+ yorum)
- Capterra: 4. 6/5 (77+ yorum)
10. Bear – Apple kullanıcıları için ideal
Bear, iOS cihazlarınız arasında senkronizasyon sağlayan basit bir not alma uygulamasıdır, böylece fikirlerinizi nerede olursa olsun not alabilirsiniz. Hızlı biçimlendirme, bağlantılar, resimler, çok sayıda programlama dili ve daha fazlasını içeren seçenekleriyle Bear, her düşüncenin tam bağlamını yakalamanıza yardımcı olan sağlam bir Google Keep alternatifi.
Bear özellikleri
- Notlarınızı düzenlemek için hashtag'ler ve etiketleme
- PDF, Belgeler ve HTML not açıklamaları
- ICloud ile otomatik not senkronizasyonu
Bear'ın artıları
- Kullanıcı dostu arayüz
- İndirmesi ve kullanımı kolay
- Özel kısayol çubuğu, temalar ve biçimlendirme
Bear'ın dezavantajları
- Bu uygulama yalnızca iOS ürünlerinde desteklenmektedir
- Web tabanlı arayüz yok
- Üçüncü taraf entegrasyonlar yok
- Sınırlı ücretsiz sürüm
Bear fiyatlandırması
Basic Bear özellikleri iOS kullanıcıları için ücretsiz olarak mevcuttur, ayrıca ek özellikler ve işlevsellik içeren bir Pro planı da aylık 1,49 $ veya yıllık 14,99 $ karşılığında sunulmaktadır.
Bear müşteri değerlendirmeleri
- G2: 4,5/5 (40+ yorum)
- Capterra: 4. 3/5 (3 yorum)
Bear uygulamasına alternatifleri inceleyin!
Google Keep'e alternatif bir uygulama zamanı geldi
Herhangi bir zamanda not eklemek için birçok kullanışlı özelliğe sahip olmasına rağmen, Google Keep'in popülaritesinin büyük bir kısmı, ücretsiz olması ve öğrenmesinin kolay olmasından kaynaklanmaktadır.
Bu, Google Keep'i geçici düşüncelerinizi, basit hatırlatıcılarınızı veya ara sıra kullanmak için iyi bir seçenek haline getirir. Ancak gününüzü yapılandırmak, kendinizi sorumlu tutmak veya zengin stil seçenekleri söz konusu olduğunda Google Keep yeterli değildir. ✂️
Google Keep ile karşılaşabileceğiniz bazı sınırlamalar şunlardır:
- Düşük karakter sınırı — 20.000, bir market listesi için çok fazla, ancak günlük girdileri için çok fazla değil
- Masaüstü uygulaması yoktur. Google Keep'e telefonunuzdan, tabletinizden veya tarayıcınızdan erişin sadece
- Sınırlı metin biçimlendirme ve stil seçenekleri
- Not alma işleminizi hızlandıracak otomasyon araçları yok
Sonuç olarak, Google Keep, zaten sahip olduğunuz iOS notlar uygulamasının havalı büyük kuzeni ve önünüzdeki görevleri yönetmek istiyorsanız, bitiş çizgisine ulaşmanıza yardımcı olacak başka bir araca ihtiyacınız olacak.
En Önemli Google Keep Alternatifi? ClickUp
Google Keep, hızlı hatırlatıcılar ve market listesi gibi şeyler için kullanışlı olsa da, ClickUp gibi daha güçlü ve dinamik not alma uygulamaları için bir başlangıç noktasıdır
Bu 10 Google Keep alternatifinden herhangi biri hızlı notlar almanıza yardımcı olabilir, ancak yalnızca ClickUp her seviyede verimliliğinizi artırmanıza yardımcı olacak işlevselliğe sahiptir. İster karmaşık projeleri alt görevlere bölüyor ister yeni köpek yavrusu kontrol listenizi ailenizle paylaşıyor olun, ClickUp her kullanım durumu için not alma çözümüdür.
Bahsetmeye gerek yok, ClickUp'ın tüm sezgisel not alma araçları tamamen ücretsizdir. 💸
ClickUp'ın Not Defteri, Belgeler, AI Chrome Uzantısı ve sınırsız görevlerine ClickUp'ın Sonsuza Kadar Ücretsiz Planı ile ücretsiz olarak erişin. Veya 7 $ gibi düşük bir fiyata ücretli plan seçenekleriyle daha da gelişmiş verimlilik özelliklerini keşfetmeye başlayın.
Her gününüzü en iyi şekilde değerlendirmek için ClickUp'a kaydolun. ☀️