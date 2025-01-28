2025'in En İyi 10 Google Tasks Alternatifi ve Rakibi

Merhaba, Google Tasks hayranları! Google Tasks, günlük işlerini yönetmek için basit bir yol arayan birçok kişi için vazgeçilmez bir araç olsa da, aradığınız her şeyi sunmayabilir. Daha fazla özelliğe mi ihtiyacınız var? Biraz daha güçlü bir şey mi arıyorsunuz? Endişelenmeyin; verimliliğinizi artırmanıza yardımcı olacak birçok Google Tasks alternatifi var.

İnternetin enginliğini taradık ve 2024'te daha hızlı çalışmanıza yardımcı olacak en iyi 10 Google Tasks rakibini bulduk. Hadi başlayalım!

Google Tasks alternatiflerinde nelere dikkat etmelisiniz?

İdeal olarak, yeni aracınız kullanıcı dostu olmalı, sağlam görev yönetimi özelliklerine sahip olmalı ve kullandığınız diğer yazılımlarla sorunsuz entegrasyonlar sunmalıdır.

Görev yönetimi uygulamaları, öncelikler, bağımlılıklar ve son tarihler için gelişmiş seçeneklerle görevleri zahmetsizce oluşturmanıza ve yönetmenize yardımcı olur.

Ayrıca, aracınızın işbirliğine izin vermesi ve özelleştirilebilir görünümler sunması harika olurdu. Sizin için çok çalışan bir yazılım istiyorsunuz, tersi değil, değil mi?

Kullanabileceğiniz En İyi 10 Google Tasks Alternatifi

Google Tasks'ın en iyi 10 alternatifi ile verimlilik artırıcılarınızı çalıştırmaya hazırlanın.

Basit organizasyon için görevleri ClickUp Tablo Görünümü'ne sürükleyip bırakın

Verimlilikte yeni en iyi arkadaşınız ClickUp'a merhaba deyin! ClickUp sadece bir görev yönetim aracı değil, hepsi bir arada bir çalışma alanı ve piyasadaki en iyi proje yönetimi araçlarından biridir. Projelerinizi yolunda tutar ve zihninizi düzenler.

Görev bağımlılıkları, özel durumlar ve sağlam bir yorum sistemi gibi kapsamlı özelliklere sahip ClickUp, kişisel veya takım odaklı her türlü iş akışına uyum sağlayabilir.

Yapılacaklar listenizi düzenli ve kontrol altında tutmanıza yardımcı olan net bir organizasyona sahip olduğunu göreceksiniz, ayrıca son derece kullanıcı dostu arayüzü sayesinde gezinmesi de çok kolaydır. Görünüm seçenekleri eşsizdir, görevler oluşturmanıza ve bunları işlerinizi öncelik sırasına göre en uygun şekilde görselleştirmenize olanak tanır.

Ve görevleri birden fazla cihazda senkronize etme özelliği sayesinde, ister masanızda ister hareket halinde olun, verimliliğinizin yüksek kalmasını sağlayabilirsiniz.

Esnek, özelleştirilebilir şablonlara sahiptir ve ister tek kişilik ister 100 kişilik bir takım olun, birçok özellik ile donatılmıştır. Görev atamaktan belgeleri düzenlemeye kadar, ClickUp her şeyi halleder. En iyi yanı ne mi? Zaten kullandığınız hemen hemen tüm uygulamalarla entegre olur.

ClickUp'ın en iyi özellikleri:

Ayrıntılı proje yönetimi için ClickUp Görevleri ve iç içe alt görevlerle işlerinizi düzenleyin

Liste, Pano, Gantt, Takvim, Harita ve daha fazlası gibi görünümler arasında geçiş yapın

Görevleri durumlar, etiketler ve diğer özel alanlarla yönetin

Görevleri doğrudan platformda tartışın ve işlerinizi diğer takım üyeleriyle paylaşın

Google Takvim, Slack, Zapier ve 1000'den fazla diğer uygulama ile sorunsuz senkronizasyon

Hayatınızı kolay ve eğlenceli hale getirmek için çok sayıda görev yönetimi şablonu

ClickUp'ın sınırlamaları:

Kapsamlı özellik listesi nedeniyle hafif bir öğrenme eğrisi

Bazı kullanıcılar mobil uygulamanın masaüstü sürümü kadar sağlam olmadığını düşünüyor

ClickUp'ın fiyatlandırması:

Sonsuza Kadar Ücretsiz

Sınırsız : Kullanıcı başına aylık 5 ABD doları

İş : Kullanıcı başına aylık 12 ABD doları

Business Plus: Kullanıcı başına aylık 19 $

Enterprise: Fiyatlandırma için iletişime geçin

ClickUp'ın puanları ve yorumları:

G2 : 4,7/5 (8.000'den fazla yorum)

Capterra: 4,7/5 (3.000'den fazla yorum)

2. TickTick

TickTick aracılığıyla

Proje önceliklendirmeyi kolaylaştırmak için tasarlanmış bir görev yönetimi aracı olan TickTick'e giriş yapın.

Basitlik ve işlevselliği bir araya getiren bu araç, tüm görevlerinizi niteliğine bakılmaksızın düzenleyebileceğiniz sezgisel bir arayüz sunar.

Pomodoro Tekniği'ni kullanarak verimli bir çalışma tarzını destekleyen yerleşik Pomo zamanlayıcıyı çok seveceksiniz. Yinelenen görevleri ve hatırlatıcıları hızlı bir şekilde ekleyebileceğiniz gibi, daha iyi yönetim için bunları kategorilere de ayırabilirsiniz.

Kişisel işlerinizi ve profesyonel sorumluluklarınızı zahmetsizce yerine getirmek için ideal bir araçtır.

TickTick ile Todoist'i karşılaştırın!

TickTick'in en iyi özellikleri

Görevlerinize farklı öncelik düzeyleri atayın

"Bugün" ve "Hafta" gibi otomatik olarak oluşturulan listeler, görevlerin düzenlenmesine yardımcı olur

Daha iyi zaman yönetimi için en iyi verimlilik hilelerinden biri olan Pomodoro tekniğini uygulayın

Görev açıklamalarını ve listelerini takım üyeleriyle paylaşın

TickTick'in sınırları

Ayrıntılı proje yönetimi özelliklerinin eksikliği

Premium özellikler rakiplere kıyasla pahalıdır

TickTick'in fiyatlandırması

Ücretsiz

Premium: 27,99 $/yıl

TickTick'in puanları ve yorumları

G2 : 4,5/5 (80+ yorum)

Capterra: 4,7/5 (100'den fazla yorum)

Bu TickTick rakiplerini deneyin!

3. Todoist

via Tod oist

Google Tasks'ın bu alternatifi, verimliliği artıran bir araçtır.

Minimalist bir arayüz sunan Todoist, dikkatinizi dağıtmadan görevlerinizi yönetmenize yardımcı olmaya odaklanır. Hızlı ekleme özelliği, görevleri anında eklemenizi sağlayarak oyunun kurallarını değiştirir.

Karma puan sistemi ile verimliliğinizi takip edebilir ve hatta görev yönetimini bir oyuna dönüştürebilirsiniz.

Akıllı girişi, görevlerinizi otomatik olarak tanır ve kategorilere ayırır, böylece düzenlemeyi çocuk oyuncağı haline getirir.

Todoist'in en iyi özellikleri

Kolay gezinme için görevleri bir proje içinde gruplandırın

Herhangi bir göreve yorum ekleyin veya dosya ekleyin

Doğal dil işleme ile görevleri hızlıca ekleyin

Tamamlanan görevler için puanlarla verimliliği oyunlaştırın

Todoist'in sınırları

Ücretsiz sürümde sınırlı özellikler

Bazı kullanıcılar arama fonksiyonunu biraz basit buluyor

Todoist'in fiyatlandırması

Ücretsiz

Pro : Kullanıcı başına aylık 4 ABD doları

İş: Kullanıcı başına aylık 6 ABD doları

Todoist'in puanları ve yorumları

G2 : 4,4/5 (700'den fazla yorum)

Capterra: 4,6/5 (2.000'den fazla yorum)

4. OmniFocus

omniFocus aracılığıyla

OmniFocus, Apple kullanıcıları için özel olarak tasarlanmış, sofistike ve basitliğin mükemmel birleşimidir ve ideal Google Tasks alternatifidir.

Bu Google Tasks alternatifi, bağlam tabanlı düzenleme özelliği sunarak mevcut bağlamınızla ilgili görevleri görmenizi sağlar.

Öne çıkan özelliklerinden biri, sesli komutlarla görevleri hızlı bir şekilde eklemenizi sağlayan Siri entegrasyonudur. Sofistike ancak temiz tasarımı, karmaşık projeleri zorlanmadan yönetmenize yardımcı olur.

OmniFocus'un en iyi özellikleri

Konum, araç veya kişiye göre görevlere öncelik verin

Hiçbir şeyin gözden kaçmamasını sağlamak için projeleri düzenli olarak gözden geçirin

Takvimde yaklaşan görevleri görünüm

Siri'yi kullanarak görevleri hızla ekleyin

Sadece birkaç tıklama ile yinelenen görevler ayarlayın

OmniFocus'un sınırları

Yalnızca Apple cihazlarda kullanılabilir

Karmaşık özellikleri nedeniyle yeni kullanıcılar için zor olabilir

OmniFocus'un fiyatlandırması

Abonelik : Kullanıcı başına aylık 9,99 $

Standart : 49,99 $ tek seferlik satın alma

Pro: 99,99 $ tek seferlik satın alma

OmniFocus'un puanları ve yorumları

G2 : 4,6/5 (50+ yorum)

Capterra: 4,7/5 (70+ yorum)

En iyi OmniFocus alternatiflerini inceleyin!

5. Microsoft To-Do

microsoft aracılığıyla

Microsoft To-Do son derece basittir, ancak bu, özellikler açısından yetersiz olduğu anlamına gelmez.

Bir Microsoft ürünü olarak, teknoloji devinin diğer hizmetleriyle sorunsuz bir şekilde entegre olur. To-Do, verimliliğinizi artırmak için basit bir çözümdür.

Burada dağınık bir çalışma alanı veya karmaşık işlevler bulmayacaksınız. Bunun yerine, karmaşık olmayan, sorunsuz bir görev yönetimi deneyimi sunan bir Google Tasks rakibi bulacaksınız.

Microsoft To-Do'nun en iyi özellikleri

Kişiselleştirilmiş günlük planlayıcı ile gününüzü planlayın

My Day'e eklemek için görevler hakkında akıllı öneriler alın

Diğer kullanıcılarla görevler üzerinde işbirliği yapın

Outlook Görevleri ile senkronizasyon

Microsoft To-Do'nun sınırlamaları

Sınırlı özelleştirme seçenekleri

Bazı kullanıcılar, kullanıcı arayüzünün Google Tasks'tan daha az sezgisel olduğunu düşünüyor

Microsoft To-Do'nun fiyatlandırması

Ücretsiz

Microsoft To-Do'nun puanları ve yorumları

G2 : 4,4/5 (60+ yorum)

Capterra: 4,6/5 (2.000'den fazla yorum)

Bu Microsoft To-Do alternatiflerini deneyin!

6. Taskque

via Taskque

Ş Akışı, iş akışı otomasyonunda üstün bir performans sergileyen güçlü bir verimlilik aracıdır. Görev yönetimini kolaylaştırarak takımların birlikte çalışmasını kolaylaştırır.

Tüm görevlerinize bir bakışta genel bir bakış elde edebilir ve kaynak yönetimi özelliği sayesinde kaynakları zahmetsizce yönetebilir ve atayabilirsiniz.

Taskque'yi bir görev yönetimi uygulaması olarak öne çıkaran şey, verimliliği artırmaya odaklanmasıdır; her özellik, daha kısa sürede daha fazla iş yapmanıza ve görevleri tamamlamanıza yardımcı olur.

Taskque'nin en iyi özellikleri

Görev atamalarını otomatikleştirin ve verimliliği en üst düzeye çıkarın

Tüm görevlerinize kuşbakışı görünüm

Görev penceresi içinde doğrudan iletişim kurun ve işbirliği yapın

Kaynakları zahmetsizce yönetin ve atayın

Taskque'nin sınırları

Diğer araçlarla sınırlı entegrasyonlar

Taskque'nin fiyatlandırması

Temel : Ücretsiz

İş: Kullanıcı başına aylık 5 ABD doları

Taskque'nin puanları ve yorumları

G2 : 4. 1/5 (6+ yorum)

Capterra: 4,5/5 (2+ yorum)

7. MeisterTask

meisterTask aracılığıyla

Çekici görsel tasarımı ve esnek proje panolarıyla MeisterTask, işbirliğini yeni boyutlara taşıyor.

Görev otomasyonuna olanak tanıyarak tekrarlayan görevleri daha az sıkıcı hale getirir. Ancak bu sadece görevleri yönetmekle kalmaz; MeisterTask, MindMeister ile entegre olarak zihin haritalarından görevler oluşturur.

Hem bakması keyifli hem de işlevselliği ile güçlü bir araç bulmak her gün olan bir şey değildir.

MeisterTask'ın en iyi özellikleri

Özelleştirilebilir Kanban panolarıyla görevleri görselleştirin

Tekrarlayan görevler için iş akışınızdaki adımları otomatikleştirin

MindMeister ile zihin haritasından görev oluşturun

Her görev için harcanan zamanı takip edin

MeisterTask'ın sınırları

Gantt grafikleri ve alt görevler gibi bazı özellikler mevcut değildir

Raporlama özellikleri daha sağlam olabilir

MeisterTask'ın fiyatlandırması

Temel : Ücretsiz

Pro : Kullanıcı başına aylık 11,99 $

İş : Kullanıcı başına aylık 23,99 $

Kurumsal: Fiyatlandırma için MeisterTask ile iletişime geçin

MeisterTask'ın puanları ve yorumları

G2 : 4,6/5 (100+ yorum)

Capterra: 4,7/5 (1.000'den fazla yorum)

8. Toodledo

toodledo aracılığıyla

Toodledo, basit görev yönetiminin ötesinde kapsamlı özellikleriyle öne çıkıyor.

Bu araç, bir alışkanlık izleyici, bir ana hat belirleme aracı ve birden çok biçimde hatırlatıcılar ayarlama özelliği sunar. Gününüzü etkili bir şekilde organize etmenizi ve zaman içindeki ilerlemenizi izlemenizi sağlayan hepsi bir arada bir çözümdür.

Gününüzün her yönünü kolaylaştırmak istiyorsanız, Toodledo tam size göre bir araç.

Toodledo'nun en iyi özellikleri

Zaman içinde alışkanlıklarınızı izleyin ve ilerlemenizi ölçün

Yapılandırılmış ana hatlarla fikirlerinizi düzenleyin

E-posta, metin veya push bildirimleri yoluyla hatırlatıcılar alın

Listeleri paylaşın ve başkalarına görevler atayın

Toodledo'nun sınırları

Kullanıcı arayüzü bazı kullanıcılara eski gelebilir

Çok sayıda özellik nedeniyle öğrenme eğrisi dik olabilir

Toodledo'nun fiyatlandırması

Ücretsiz

Standart : Kullanıcı başına aylık 3,99 $

Plus : Kullanıcı başına aylık 5,99 $

İş: Fiyatlandırma için Toodledo ile iletişime geçin

Toodledo'nun puanları ve yorumları

G2 : 4,4/5 (40+ yorum)

Capterra: 4,6/5 (70+ yorum)

9. Joplin

Joplin aracılığıyla

Joplin, görev yönetimi araçları arasında her işi yapan bir ustadır. Notları ve yapılacak işleri yöneten ve uçtan uca şifreleme ile gizliliğinize değer veren açık kaynaklı bir uygulamadır.

Joplin, diğerlerinin sahip olduğu özel görev yönetimi arayüzünden yoksun olsa da, veri gizliliğinize saygı duyan esnek ve özelleştirilebilir bir araçla bunu telafi ediyor.

Kendi çözümlerini kendileri oluşturmayı tercih edenler için Joplin sağlam bir seçimdir.

Joplin'in en iyi özellikleri

Ücretsiz kullanın ve değiştirin

Tüm notlar Markdown ile yazılır ve görüntülenir

Birden fazla bulut hizmetiyle senkronizasyon

Web sayfalarını doğrudan notlarınıza ekleyin

Joplin'in sınırları

Özel bir görev yönetimi arayüzü yoktur

Kullanıcı arayüzü daha sezgisel olabilir

Joplin'in fiyatlandırması

Temel : Kullanıcı başına aylık 1,99 $

Pro : Kullanıcı başına aylık 5,99 $

Takımlar: Kullanıcı başına aylık 7,99 $

Joplin'in puanları ve yorumları

G2 : N/A

Capterra: Yok

10. Süper Verimlilik

super Productivity aracılığıyla

Super Productivity, karmaşık olmayan ancak etkili bir görev yönetimi aracıdır. Bu uygulama, dikkatinizi dağıtan etkinlikleri kaydetmenize ve bunları nasıl önleyebileceğinizi öğrenmenize olanak tanıyan benzersiz bir dikkat dağınıklığı izleme özelliği sunar. Entegre zaman izleyici ile, tek tek görevlere ne kadar zaman harcadığınızı takip edebilirsiniz.

Ayrıca, proje yönetimi özelliği, çok sayıda projeyi zorlanmadan yönetmenizi sağlar. Basitlik ve güç, hepsi tek bir pakette.

Super Productivity'nin en iyi özellikleri

Dikkatinizi dağıtan etkinlikleri kaydedin ve bunları nasıl önleyeceğinizi öğrenin

İş günlüğü, Pomodoro zamanlayıcı ve mola hatırlatıcıları ile entegre zaman izleyici

Verilerinizi birden fazla cihazda senkronize edin

Birden fazla projeyi kolaylıkla yönetin

Super Productivity'nin sınırları

Bazı manuel kurulum ve yapılandırma gerektirir

Büyük takımlar için uygun olmayabilir

Super Productivity'nin fiyatlandırması

Ücretsiz

Super Productivity'nin puanları ve yorumları

G2 : N/A

Capterra: N/A

Görevler için daha fazla araç mu arıyorsunuz? Bu Taskade alternatiflerine göz atın!

Google Tasks alternatifinizi seçmeye hazır mısınız?

İşte size 2024'te verimliliğinizi artırmaya hazır 10 sağlam Google Tasks alternatifi. Her aracın kendine özgü güçlü ve zayıf yönleri vardır, bu nedenle doğru seçim, aradığınız şeye bağlıdır.

Hangi görev veya proje yönetimi aracını seçeceğiniz konusunda hala kararsızsanız, en iyi görev yöneticisi veya proje yönetimi aracının ihtiyaçlarınıza, bütçenize ve çalışma tarzınıza uygun olan araç olduğunu unutmayın.

Verimliliğinizi artırmak istiyorsanız, ClickUp'ı mutlaka inceleyin. Görev atama, zaman takibi ve öncelik belirleme gibi özelliklerden özel görünümler ve sağlam entegrasyonlara kadar, ClickUp düzenli kalmak, harcanan zamanı takip etmek ve daha fazlasını yapmak için ihtiyacınız olan her şeye sahiptir.

ClickUp'ın iş akışınızı nasıl dönüştürebileceğini ve yapılacaklar listenizi hiç olmadığı kadar kolay bir şekilde tamamlamanıza nasıl yardımcı olabileceğini görmek için görev yönetimi özelliklerimizi keşfedin. Daha verimli bir siz için!