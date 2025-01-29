En İyi 5 Bitrix24 Alternatifi ve Rakipleri (Özellikler, Sınırlamalar, Fiyatlandırma)

Güçlü Bitrix24 alternatifleri mi arıyorsunuz?

Muhtemelen Bitrix24 sizin için uygun olmadığı için buradasınız.

Ve bu gayet normal.

Bazı şeyler birbiriyle uyumlu değildir.

Yağ ve su gibi, ya da ananas ve pizza gibi.

Evet, aynen öyle dedik.

Ancak, hayattaki çoğu şeyin ideal bir eşleşmesi yapılabilir.

Ve mükemmel proje yönetimi yardımcınızı bulmak üzere.

Bu makalede, en iyi beş Bitrix24 alternatifini, anahtar özellikleri, artıları, eksileri, fiyatları ve kullanıcı değerlendirmeleriyle birlikte öne çıkaracağız.

Hadi başlayalım.

Neden Bitrix24 Alternatifleri Arayın?

Bitrix24 , küçük ve büyüyen işletmeler tarafından proje yönetimi için yaygın olarak kullanılan popüler bir işbirliği aracıdır.

En iyi özellikleri nelerdir?

Yerleşik CRM yazılımı fonksiyonları

Ücretsiz e-posta pazarlama özellikleri

Kendi sunucunuzda barındırabileceğiniz sürüm ve bulut sürümü mevcuttur

İşbirliğine dayalı proje ve görev yönetimi işlevselliği

Peki neden Bitrix24 alternatifleri arıyorsunuz?

Bitrix24, bir proje yönetimi aracı veya platformu olarak birçok anahtar alanda yetersiz kalmaktadır.

İşte göz ardı edemeyeceğiniz bazı Bitrix24 dezavantajlarına hızlı bir bakış.

Eksiklik #1: Karmaşık kurulum

İdeal proje yönetimi yazılımınızın kurulumu kolay olmalıdır.

Bitrix24'te durum böyle değil!

Kurulum sizi yorgun düşürecektir.

Eksiklik #2: Çok fazla ekstra özellik

Bitrix24, e-posta pazarlaması, müşteri desteği ve potansiyel müşteri yönetimi gibi birçok ekstra özellik sunar.

Yalnızca görev yönetimi için kullanmak istiyorsanız, tüm bu ek özellikler işe yaramayacak ve depolama alanınızı dolduracaktır.

Eksiklik #3: Karmaşık kullanıcı arayüzü

Elbette, Bitrix24'ün bazı özellikleri iyidir.

Ancak, bunlar iyi organize edilmemiştir.

Bitrix24'ün karmaşık kullanıcı arayüzü, özellikle yeni başlayanlar için kafa karıştırıcı ve caydırıcı olabilir.

Proje yönetimi yazılımında istemediğiniz bir şey, değil mi?

Ne yazık ki, dezavantajlar bununla bitmiyor.

Daha fazla sınırlama hakkında bilgi almak için kapsamlı Bitrix24 incelememizi okuyun.

Şimdi, en iyi Bitrix24 alternatifini aramaya başlayalım mı? Hadi başlayalım!

En İyi 5 Bitrix24 Alternatifi

İhtiyaçlarınıza tam olarak uyan bir Bitrix24 alternatifi bulmak zor olabilir.

Çünkü çok fazla seçenek ve dikkate alınması gereken çok fazla faktör var..

En önemlisi, her kuruluş benzersizdir.

Bazıları pazarlama ihtiyaçlarına öncelik verirken, diğerleri planlama ve tasarıma odaklanıyor.

Endişelenmeyin. Biz sizin için buradayız.

En iyiler arasından seçim yapmanıza yardımcı olacak en iyi beş Bitrix24 alternatifinin listesi aşağıda yer almaktadır.

ClickUp'ı herhangi bir cihaza indirin ve işinize her yerden erişin

İlk sırada, yüksek verimli takımlar tarafından kullanılan, dünyanın en yüksek puanlı proje yönetimi yazılımlarından biri olan ClickUp yer alıyor.

Bu araç, proje yönetimini fizikçiler için kuantum fiziği kadar basit hale getirmek için tasarlanmış çok sayıda özellik ile son derece özelleştirilebilir.

ClickUp bunu nasıl yapıyor?

Bitrix24 alternatifleri listesinde neden ilk sırada yer aldığını anlamak için en önemli özelliklerine yakından bakalım.

ClickUp'ın anahtar özellikleri

A. görünüm ile esnekliğin keyfini çıkarın

Farklı görünümler arasında geçiş yapın ve iş tarzınıza en uygun olanı bulun.

ClickUp'ın aşağıdaki gibi çoklu görünüm seçeneklerinden birini seçin:

B. Otomasyonlar ile zaman ve çaba tasarrufu sağlayın

ClickUp, iş akışınızdaki tekrarlayan görevler için çok sayıda otomasyon sunar.

Pazarlama otomasyonu, müşteri hizmetleri otomasyonları veya insan kaynakları ihtiyaçları olsun, ClickUp'ın Otomasyon özelliğini kullanarak herhangi bir iş akışını otomatikleştirebilirsiniz.

Kendi özel Otomasyonunuzu oluşturun veya Otomasyon şablon kitaplığından seçim yapın

Siz ve takımınız büyümeye odaklanırken, işleri ClickUp yapar. 😇

C. Zaman Tahminleri ile beklentileri belirleyin

Herhangi bir proje veya görev için zaman tahmini gerekir.

Başka türlü net bir zaman çizelgesi oluşturup görevleri ne zaman ve kime atayacağınızı nasıl bilebilirsiniz?

ClickUp'ın Zaman Tahminleri özelliği ile beklentilerinizi belirleyebilir ve işlerin ne zaman tamamlanacağını tahmin edebilirsiniz.

ClickUp'ta görevlerden ve görünümlerden zaman tahminleri ekleyin

Peki, Bitrix24 alternatifleri zaman kazandırır mı? Evet!

Bu, iş arkadaşlarınızla Dungeons and Dragons oynamak için daha fazla zamanınız olacağı anlamına mı geliyor? Kesinlikle evet!

D. Gantt Grafikleri ile projelerinizi bir profesyonel gibi yönetin

Gantt grafikleri sizi korkutuyor mu?

Anlıyoruz.

Gantt grafiği karmaşık ve korkutucu görünebilir. Moleküllerdeki kimyasal bağları açıklayan moleküler orbital diyagramı gibi. Uff!

Ancak ClickUp Gantt grafikleri böyle görünmez.

Gantt Grafiklerimiz:

Görsel olarak çekici (çünkü estetiği kim sevmez ki?)

Kullanımı ve yorumlanması son derece kolay

Görevleri planlamanıza, son teslim tarihlerini yönetmenize, projenizin kritik yolunu keşfetmenize ve daha fazlasını yapmanıza yardımcı olur

ClickUp'ın Gantt görünümüyle birden fazla projeyi hızlıca planlayın

E. Belgeler ile belgeleri hiç olmadığı kadar kolay yönetin

ClickUp Belgeler'i kullanarak en esnek ve kolay paylaşılabilir bilgi tabanını oluşturabilirsiniz.

İster blog içeriği ister metin dizisi teorisi üzerine notlar olsun, Belgeler tüm kelimelerinizi ve verilerinizi işleyebilir 😎

Avantajları nelerdir?

F. Gösterge panelleri ve bileşenler ile projelerinizi takip edin

Proje yöneticileri, ClickUp'ın gelişmiş Gösterge Panellerini çok seviyor.

Aşağıdakiler gibi çeşitli Gösterge Paneli Bileşenleri ile her bir etkinliği ve başarıyı izleyin:

Gösterge Panelleri ile ClickUp Çalışma Alanınızda işlerin nasıl yürüdüğünü istediğiniz şekilde görselleştirin

Unutmayın, takımınızın performansı hakkında ne kadar fazla bilgiye sahip olursanız, kuruluş olarak o kadar çok şey başarabilirsiniz.

ClickUp artıları

ClickUp eksileri

Gösterge panellerini dışa aktaramazsınız

Endişelenmeyin. Takımımız, önerilerinizin uygulanmasını ve sorunların çözülmesini sağlamak için sekiz farklı saat diliminde çalışmaktadır.

Neler beklediğinizi görmek için geliştirme yol haritasımızı inceleyin.

ClickUp fiyatlandırması

ClickUp üç fiyatlandırma seçeneği sunar:

Sonsuza Kadar Ücretsiz: sınırsız görev ve kullanıcı ile 100 MB depolama alanı içerir (daha çok freemium gibidir)

Sınırsız (aylık 5 $/kullanıcı): sınırsız Liste, Pano, Gösterge Paneli ve depolama alanı içerir

İş (aylık 9 $/kullanıcı): tüm otomasyonları, Zihin Haritaları ve özel dışa aktarma özelliğini içerir

ClickUp kullanıcı değerlendirmeleri

Capterra: 4,7/5 (2000+ yorum)

G2: 4,7/5 (2000+ yorum)

2. Wrike

wrike aracılığıyla

Birçok proje yöneticisi, güçlü kaynak yönetimi yetenekleri ve işbirliği platformu olarak sunduğu olanaklar nedeniyle Wrike'yi tercih ediyor.

Ancak, kurulum ve kullanıma başlama söz konusu olduğunda,

Wrike sizi şöyle hissettirebilir… 🤦

Süreç boyunca size rehberlik edecek Wrike Profesyonel Hizmetleri olduğunu bahsetmiş miydik?

Özel bir hizmet… sadece başlamak için!

İçinizden çığlık atıyorsanız, yalnız değilsiniz.

Wrike hakkında merak mı ediyorsunuz? Wrike proje yönetimi ve en iyi Wrike alternatifleri hakkında daha fazla bilgi edinin.

Wrike'ın anahtar özellikleri

Yerleşik form oluşturucuya sahiptir

Yerel zaman izleyiciye sahiptir

İki faktörlü kimlik doğrulama sunar

Özel durumlar oluşturmanıza olanak tanır

Wrike artıları

Tonlarca şablon sunar

Gerçek zamanlı raporlar oluşturur

Verimli iş akışı yönetimi sunar

Hem iOS hem Android cihazları destekler

Wrike'ın dezavantajları

Kullanıma başlama oldukça karmaşıktır

Mobil uygulama, web uygulaması kadar işlevsel değildir

Ücretsiz sürüm yalnızca beş kullanıcıyı destekler

Başka bir proje yönetimi platformundan içe aktarılamaz

Wrike fiyatlandırması

Wrike üç fiyatlandırma seçeneği sunar:

Ücretsiz: Pano görünümü, elektronik tablo görünümü ve 2 GB depolama alanı içerir

Profesyonel (aylık 9,80 $/kullanıcı): paylaşılabilir gösterge paneli, gelişmiş entegrasyonlar ve 5 GB depolama alanı içerir

İş (aylık 24,80 $/kullanıcı): rapor şablonları, grafik analizler ve 50 GB depolama alanı içerir

Wrike kullanıcı değerlendirmeleri

Capterra: 4,2/5 (1600+ yorum)

G2: 4. 2/5 (1300+ yorum)

3. Basecamp

basecamp aracılığıyla

Basecamp harika bir Bitrix alternatifi.

İşbirliği ve iletişim, en güçlü özellikleridir.

Ancak, Basecamp'teki proje izleme özelliklerine bakarsanız, listede tek bir öğe bulacaksınız.

Sadece bir tane var, o da Hill Charts.

Daha fazla bilgi mi istiyorsunuz? Ayrıntılı Basecamp incelememize göz atın.

Basecamp'ın anahtar özellikleri

Takım işbirliği için etkileşimli panolar

Küçük gruplar veya gizli bire bir görüşmeler için anlık mesajlaşma pingleri

Verimli ve kullanımı kolay evrensel arama

Görevlerin ve takım üyelerinin kapsamlı bir özetini içeren Takım Raporları

Basecamp artıları

Küçük takımlar için basit görev yönetimi

Hem iOS hem Android uygulamaları mevcuttur

Otomatik check-in soruları (günlük, haftalık veya aylık)

Müşteri erişimini destekler

Basecamp'ın dezavantajları

Tek sabit fiyat seçeneği

Yerel zaman izleyici yok

Gelişmiş proje izleme özellikleri yok

Sınırlı entegrasyonları destekler

Basecamp fiyatlandırması

Basecamp Personal (30 günlük ücretsiz deneme): üç proje, 20 kullanıcı ve 1 GB depolama alanı sunar

İş Planı (aylık 99 $): gerçek zamanlı sohbet, yapılacaklar listesi ve sınırsız kullanıcı ve müşteriye izin verir

Basecamp kullanıcı değerlendirmeleri

Capterra: 4,3/5 (12.300+ yorum)

G2: 4. 1/5 (4500+ yorum)

4. Monday. com

via Monday

Monday. com, Bitrix24'e iyi bir alternatiftir.

Bu, daha önce birçok pazarlama ekibine yardımcı olmuş bir proje yönetimi, takım işbirliği ve görev yönetimi aracıdır.

Ancak, çoğumuz Pazartesi günlerinden nefret ederiz ve bu yazılım, bu konudaki fikrimizi değiştirmemiz için pek bir şey yapmaz.

Öncelikle, Monday.com'un ücretsiz planı olmadığını biliyor muydunuz?

Monday.com incelememize ve en iyi Monday alternatiflerine göz atın ve sizin için doğru proje yönetimi aracı olup olmadığını öğrenin.

Monday.com'un anahtar özellikleri

Panoları ve zaman çizelgelerini görüntülemek için misafir erişimi

Yinelenen görevler ve hatırlatıcılar

Görevleri ve alt görevleri yönetmek için panolar

#etiket sütunlarını kullanarak tüm panolardaki sonuçları filtreleyin

Monday.com artıları

Görsel olarak çekici ve kullanıcı dostu

iOS ve Android uygulamaları mevcuttur

İş yükü yönetimi sunar

Yerel zaman izleyici

Monday. com eksileri

Güçlü görev bağımlılıkları yok

Ücretsiz plan mevcut değil

Zaman izleyici yalnızca Pro paketinde mevcuttur

Not defteri yok

Monday. com fiyatlandırma

Monday.com'un üç fiyatı vardır:

Temel (aylık 8 $/koltuk): formlar, bağlamlı iletişim ve gösterge paneli başına bir pano içerir

Standart (aylık 10 $/koltuk): gelişmiş arama, Takvim görünümü ve gösterge paneli başına üç pano içerir

Pro (aylık 16 $/koltuk): zaman takipçisi, formül sütunu ve gösterge paneli başına 10 pano içerir

Monday. com kullanıcı değerlendirmeleri

Capterra: 4,6/5 (2100+ yorum)

G2: 4,6/5 (1200+ yorum)

5. Jira

jira aracılığıyla

Bitrix24 alternatifleri listesinin sonuncusu Jira'dır. Teknoloji uzmanlarının güvendiği güçlü bir Agile proje yönetimi yazılımı olduğu için popülerdir.

Teknik kullanıcılar için iyi bir yazılım platformu olsa da, Jira diğer takımların çoğu için uygun değildir.

jira hakkında emin değil misiniz? Kapsamlı Jira incelememize ve Jira'ya alternatif birkaç ürüne göz atın.

Jira'nın anahtar özellikleri

Özelleştirilebilir Scrum ve Kanban panoları

Sürükle ve bırak otomasyon oluşturucu

Proje ilerlemesini izlemek için çevik raporlama

3000'den fazla entegrasyonu destekler

Jira artıları

Kendi programlama dili vardır

iOS ve Android uygulamaları mevcuttur

Proje ilerlemesinin 360 derecelik görünümünü sunar

Kapsamlı arama fonksiyonu

Jira'nın dezavantajları

Yeni başlayanlar için karmaşık kullanıcı arayüzü

Sınırlı dosya boyutu (yalnızca 2 GB)

Birden fazla atanan kişi olamaz

Görevler için özel şablonlar yok

Jira fiyatlandırması

Jira'nın üç fiyatlandırma seçeneği vardır:

Ücretsiz: çevik raporlama, otomasyonlar ve 2 GB dosya depolama alanı içerir

Standart (aylık 7 $/kullanıcı): denetim günlükleri, anonim erişim ve 250 GB dosya depolama alanı dahildir

Premium (aylık 14 $/kullanıcı): Scrum ve Kanban panoları, proje arşivleme ve sınırsız depolama dahildir Scrum ve Kanban panoları, proje arşivleme ve sınırsız depolama dahildir

Jira kullanıcı değerlendirmeleri

Capterra: 4,4/5 (9500+ yorum)

G2: 4. 2/5 (3600+ yorum)

Ciddi Bir Bitrix24 Alternatifi Zamanı

Bitrix24 harika bir CRM platformu ve birçok sosyal işbirliği özelliğine sahip olsa da, bu yeterli değildir. Hala birkaç anahtar proje özelliğinden yoksundur ve kullanımı inanılmaz derecede karmaşık olabilir.

İhtiyacınız olan tek şey, her şeyi içeren tek bir platformdur.

Özellikle de ücretsiz planlarında daha değerli özellikler sunan birçok Bitrix24 rakibi varken!

ClickUp'a bir göz atın. Sonsuza kadar ücretsizdir (yükseltmek istemediğiniz sürece) ve sınırsız görev ve kullanıcıyı destekler.

ClickUp'ın 50'den fazla önceden hazırlanmış süreç otomasyonu, Me Modu ve çok sayıda entegrasyon gibi diğer anahtar özellikleri, onu en iyi Bitrix24 alternatifi yapar.

Hala bize inanmıyorsanız, ClickUp ve Bitrix 24 karşılaştırma incelememize göz atın ve ne demek istediğimizi anlayacaksınız!

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