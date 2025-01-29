En İyi 5 Bitrix24 Alternatifi ve Rakipleri (Özellikler, Sınırlamalar, Fiyatlandırma)

Güçlü Bitrix24 alternatifleri mi arıyorsunuz?
Muhtemelen Bitrix24 sizin için uygun olmadığı için buradasınız.
Ve bu gayet normal.
Bazı şeyler birbiriyle uyumlu değildir.
Yağ ve su gibi, ya da ananas ve pizza gibi.
Evet, aynen öyle dedik.
Ancak, hayattaki çoğu şeyin ideal bir eşleşmesi yapılabilir.
Ve mükemmel proje yönetimi yardımcınızı bulmak üzere.
Bu makalede, en iyi beş Bitrix24 alternatifini, anahtar özellikleri, artıları, eksileri, fiyatları ve kullanıcı değerlendirmeleriyle birlikte öne çıkaracağız.
Hadi başlayalım.
Neden Bitrix24 Alternatifleri Arayın?
Bitrix24 , küçük ve büyüyen işletmeler tarafından proje yönetimi için yaygın olarak kullanılan popüler bir işbirliği aracıdır.
En iyi özellikleri nelerdir?
- Yerleşik CRM yazılımı fonksiyonları
- Ücretsiz e-posta pazarlama özellikleri
- Kendi sunucunuzda barındırabileceğiniz sürüm ve bulut sürümü mevcuttur
- İşbirliğine dayalı proje ve görev yönetimi işlevselliği
Peki neden Bitrix24 alternatifleri arıyorsunuz?
Bitrix24, bir proje yönetimi aracı veya platformu olarak birçok anahtar alanda yetersiz kalmaktadır.
İşte göz ardı edemeyeceğiniz bazı Bitrix24 dezavantajlarına hızlı bir bakış.
Eksiklik #1: Karmaşık kurulum
İdeal proje yönetimi yazılımınızın kurulumu kolay olmalıdır.
Bitrix24'te durum böyle değil!
Kurulum sizi yorgun düşürecektir.
Eksiklik #2: Çok fazla ekstra özellik
Bitrix24, e-posta pazarlaması, müşteri desteği ve potansiyel müşteri yönetimi gibi birçok ekstra özellik sunar.
Yalnızca görev yönetimi için kullanmak istiyorsanız, tüm bu ek özellikler işe yaramayacak ve depolama alanınızı dolduracaktır.
Eksiklik #3: Karmaşık kullanıcı arayüzü
Elbette, Bitrix24'ün bazı özellikleri iyidir.
Ancak, bunlar iyi organize edilmemiştir.
Bitrix24'ün karmaşık kullanıcı arayüzü, özellikle yeni başlayanlar için kafa karıştırıcı ve caydırıcı olabilir.
Proje yönetimi yazılımında istemediğiniz bir şey, değil mi?
Ne yazık ki, dezavantajlar bununla bitmiyor.
Daha fazla sınırlama hakkında bilgi almak için kapsamlı Bitrix24 incelememizi okuyun.
Şimdi, en iyi Bitrix24 alternatifini aramaya başlayalım mı? Hadi başlayalım!
En İyi 5 Bitrix24 Alternatifi
İhtiyaçlarınıza tam olarak uyan bir Bitrix24 alternatifi bulmak zor olabilir.
Çünkü çok fazla seçenek ve dikkate alınması gereken çok fazla faktör var..
En önemlisi, her kuruluş benzersizdir.
Bazıları pazarlama ihtiyaçlarına öncelik verirken, diğerleri planlama ve tasarıma odaklanıyor.
Endişelenmeyin. Biz sizin için buradayız.
En iyiler arasından seçim yapmanıza yardımcı olacak en iyi beş Bitrix24 alternatifinin listesi aşağıda yer almaktadır.
1. ClickUp
İlk sırada, yüksek verimli takımlar tarafından kullanılan, dünyanın en yüksek puanlı proje yönetimi yazılımlarından biri olan ClickUp yer alıyor.
Bu araç, proje yönetimini fizikçiler için kuantum fiziği kadar basit hale getirmek için tasarlanmış çok sayıda özellik ile son derece özelleştirilebilir.
ClickUp bunu nasıl yapıyor?
Bitrix24 alternatifleri listesinde neden ilk sırada yer aldığını anlamak için en önemli özelliklerine yakından bakalım.
ClickUp'ın anahtar özellikleri
A. görünüm ile esnekliğin keyfini çıkarın
Farklı görünümler arasında geçiş yapın ve iş tarzınıza en uygun olanı bulun.
ClickUp'ın aşağıdaki gibi çoklu görünüm seçeneklerinden birini seçin:
- Pano görünümü: Görevleri durumlarına göre sıralamak için Kanban görünümü
- Box görünümü: yöneticilerin görevleri atanan kişilere göre sıralaması için
- Takvim görünümü: takvimde yaklaşan tüm etkinliklerinizi ve görevlerinizi görüntüleyin
- Liste görünümü: tüm görevleri liste biçiminde görüntüleyin ve filtreleri kullanarak sıralayın
B. Otomasyonlar ile zaman ve çaba tasarrufu sağlayın
ClickUp, iş akışınızdaki tekrarlayan görevler için çok sayıda otomasyon sunar.
Pazarlama otomasyonu, müşteri hizmetleri otomasyonları veya insan kaynakları ihtiyaçları olsun, ClickUp'ın Otomasyon özelliğini kullanarak herhangi bir iş akışını otomatikleştirebilirsiniz.
Siz ve takımınız büyümeye odaklanırken, işleri ClickUp yapar. 😇
C. Zaman Tahminleri ile beklentileri belirleyin
Herhangi bir proje veya görev için zaman tahmini gerekir.
Başka türlü net bir zaman çizelgesi oluşturup görevleri ne zaman ve kime atayacağınızı nasıl bilebilirsiniz?
ClickUp'ın Zaman Tahminleri özelliği ile beklentilerinizi belirleyebilir ve işlerin ne zaman tamamlanacağını tahmin edebilirsiniz.
Peki, Bitrix24 alternatifleri zaman kazandırır mı? Evet!
Bu, iş arkadaşlarınızla Dungeons and Dragons oynamak için daha fazla zamanınız olacağı anlamına mı geliyor? Kesinlikle evet!
D. Gantt Grafikleri ile projelerinizi bir profesyonel gibi yönetin
Gantt grafikleri sizi korkutuyor mu?
Anlıyoruz.
Gantt grafiği karmaşık ve korkutucu görünebilir. Moleküllerdeki kimyasal bağları açıklayan moleküler orbital diyagramı gibi. Uff!
Ancak ClickUp Gantt grafikleri böyle görünmez.
Gantt Grafiklerimiz:
- Görsel olarak çekici (çünkü estetiği kim sevmez ki?)
- Kullanımı ve yorumlanması son derece kolay
- Görevleri planlamanıza, son teslim tarihlerini yönetmenize, projenizin kritik yolunu keşfetmenize ve daha fazlasını yapmanıza yardımcı olur
E. Belgeler ile belgeleri hiç olmadığı kadar kolay yönetin
ClickUp Belgeler'i kullanarak en esnek ve kolay paylaşılabilir bilgi tabanını oluşturabilirsiniz.
İster blog içeriği ister metin dizisi teorisi üzerine notlar olsun, Belgeler tüm kelimelerinizi ve verilerinizi işleyebilir 😎
Avantajları nelerdir?
- Birden fazla kişi tek bir belgede işbirliği yapabilir ve düzenlemeler yapabilir
- Belgelerden doğrudan yorum ve görev atayın
- Belgeleri şablon olarak kaydedin
- Özel İzinleri Paylaşın ve Ayarlayın
F. Gösterge panelleri ve bileşenler ile projelerinizi takip edin
Proje yöneticileri, ClickUp'ın gelişmiş Gösterge Panellerini çok seviyor.
Aşağıdakiler gibi çeşitli Gösterge Paneli Bileşenleri ile her bir etkinliği ve başarıyı izleyin:
Unutmayın, takımınızın performansı hakkında ne kadar fazla bilgiye sahip olursanız, kuruluş olarak o kadar çok şey başarabilirsiniz.
ClickUp artıları
- Gösterge Panelleri'ni kullanarak çalışma alanınızda olan her şeyin genel bir görünümünü oluşturun
- Slack, Toggl ve Calendly dahil olmak üzere favori üçüncü taraf uygulamalarınızla kolay entegrasyon
- Tüm iş boyutları için verimli proje yönetimi yazılımı
- Özel Durumlar ile görevlerinize aşamalar ekleyin
- Atanan Yorumlar ile yorumlardan anında eylem öğeleri oluşturun
- Tek bir göreve birden fazla atanan kişi atayın
- Dropbox ve Google Drive gibi bulut depolama entegrasyonları ile kolay dosya paylaşımı
- İzinler'i kullanarak üyeler ve misafirler için erişimi özelleştirin
- Klip: Masaüstü ekranınızı kaydetmek için video kaydetme
- Sezgisel kullanıcı arayüzü
- Çevrimdışı Mod ile her yerden çevrimdışı çalışın
- 7/24 müşteri desteği
- IOS ve Android cihazlar için mobil uygulamalar mevcuttur
ClickUp eksileri
- Gösterge panellerini dışa aktaramazsınız
Endişelenmeyin. Takımımız, önerilerinizin uygulanmasını ve sorunların çözülmesini sağlamak için sekiz farklı saat diliminde çalışmaktadır.
Neler beklediğinizi görmek için geliştirme yol haritasımızı inceleyin.
ClickUp fiyatlandırması
ClickUp üç fiyatlandırma seçeneği sunar:
- Sonsuza Kadar Ücretsiz: sınırsız görev ve kullanıcı ile 100 MB depolama alanı içerir (daha çok freemium gibidir)
- Sınırsız (aylık 5 $/kullanıcı): sınırsız Liste, Pano, Gösterge Paneli ve depolama alanı içerir
- İş (aylık 9 $/kullanıcı): tüm otomasyonları, Zihin Haritaları ve özel dışa aktarma özelliğini içerir
ClickUp kullanıcı değerlendirmeleri
- Capterra: 4,7/5 (2000+ yorum)
- G2: 4,7/5 (2000+ yorum)
2. Wrike
Birçok proje yöneticisi, güçlü kaynak yönetimi yetenekleri ve işbirliği platformu olarak sunduğu olanaklar nedeniyle Wrike'yi tercih ediyor.
Ancak, kurulum ve kullanıma başlama söz konusu olduğunda,
Wrike sizi şöyle hissettirebilir… 🤦
Süreç boyunca size rehberlik edecek Wrike Profesyonel Hizmetleri olduğunu bahsetmiş miydik?
Özel bir hizmet… sadece başlamak için!
İçinizden çığlık atıyorsanız, yalnız değilsiniz.
Wrike hakkında merak mı ediyorsunuz? Wrike proje yönetimi ve en iyi Wrike alternatifleri hakkında daha fazla bilgi edinin.
Wrike'ın anahtar özellikleri
- Yerleşik form oluşturucuya sahiptir
- Yerel zaman izleyiciye sahiptir
- İki faktörlü kimlik doğrulama sunar
- Özel durumlar oluşturmanıza olanak tanır
Wrike artıları
- Tonlarca şablon sunar
- Gerçek zamanlı raporlar oluşturur
- Verimli iş akışı yönetimi sunar
- Hem iOS hem Android cihazları destekler
Wrike'ın dezavantajları
- Kullanıma başlama oldukça karmaşıktır
- Mobil uygulama, web uygulaması kadar işlevsel değildir
- Ücretsiz sürüm yalnızca beş kullanıcıyı destekler
- Başka bir proje yönetimi platformundan içe aktarılamaz
Wrike fiyatlandırması
Wrike üç fiyatlandırma seçeneği sunar:
- Ücretsiz: Pano görünümü, elektronik tablo görünümü ve 2 GB depolama alanı içerir
- Profesyonel (aylık 9,80 $/kullanıcı): paylaşılabilir gösterge paneli, gelişmiş entegrasyonlar ve 5 GB depolama alanı içerir
- İş (aylık 24,80 $/kullanıcı): rapor şablonları, grafik analizler ve 50 GB depolama alanı içerir
Wrike kullanıcı değerlendirmeleri
- Capterra: 4,2/5 (1600+ yorum)
- G2: 4. 2/5 (1300+ yorum)
3. Basecamp
Basecamp harika bir Bitrix alternatifi.
İşbirliği ve iletişim, en güçlü özellikleridir.
Ancak, Basecamp'teki proje izleme özelliklerine bakarsanız, listede tek bir öğe bulacaksınız.
Sadece bir tane var, o da Hill Charts.
Daha fazla bilgi mi istiyorsunuz? Ayrıntılı Basecamp incelememize göz atın.
Basecamp'ın anahtar özellikleri
- Takım işbirliği için etkileşimli panolar
- Küçük gruplar veya gizli bire bir görüşmeler için anlık mesajlaşma pingleri
- Verimli ve kullanımı kolay evrensel arama
- Görevlerin ve takım üyelerinin kapsamlı bir özetini içeren Takım Raporları
Basecamp artıları
- Küçük takımlar için basit görev yönetimi
- Hem iOS hem Android uygulamaları mevcuttur
- Otomatik check-in soruları (günlük, haftalık veya aylık)
- Müşteri erişimini destekler
Basecamp'ın dezavantajları
- Tek sabit fiyat seçeneği
- Yerel zaman izleyici yok
- Gelişmiş proje izleme özellikleri yok
- Sınırlı entegrasyonları destekler
Basecamp fiyatlandırması
- Basecamp Personal (30 günlük ücretsiz deneme): üç proje, 20 kullanıcı ve 1 GB depolama alanı sunar
- İş Planı (aylık 99 $): gerçek zamanlı sohbet, yapılacaklar listesi ve sınırsız kullanıcı ve müşteriye izin verir
Basecamp kullanıcı değerlendirmeleri
- Capterra: 4,3/5 (12.300+ yorum)
- G2: 4. 1/5 (4500+ yorum)
4. Monday. com
Monday. com, Bitrix24'e iyi bir alternatiftir.
Bu, daha önce birçok pazarlama ekibine yardımcı olmuş bir proje yönetimi, takım işbirliği ve görev yönetimi aracıdır.
Ancak, çoğumuz Pazartesi günlerinden nefret ederiz ve bu yazılım, bu konudaki fikrimizi değiştirmemiz için pek bir şey yapmaz.
Öncelikle, Monday.com'un ücretsiz planı olmadığını biliyor muydunuz?
Monday.com incelememize ve en iyi Monday alternatiflerine göz atın ve sizin için doğru proje yönetimi aracı olup olmadığını öğrenin.
Monday.com'un anahtar özellikleri
- Panoları ve zaman çizelgelerini görüntülemek için misafir erişimi
- Yinelenen görevler ve hatırlatıcılar
- Görevleri ve alt görevleri yönetmek için panolar
- #etiket sütunlarını kullanarak tüm panolardaki sonuçları filtreleyin
Monday.com artıları
- Görsel olarak çekici ve kullanıcı dostu
- iOS ve Android uygulamaları mevcuttur
- İş yükü yönetimi sunar
- Yerel zaman izleyici
Monday. com eksileri
- Güçlü görev bağımlılıkları yok
- Ücretsiz plan mevcut değil
- Zaman izleyici yalnızca Pro paketinde mevcuttur
- Not defteri yok
Monday. com fiyatlandırma
Monday.com'un üç fiyatı vardır:
- Temel (aylık 8 $/koltuk): formlar, bağlamlı iletişim ve gösterge paneli başına bir pano içerir
- Standart (aylık 10 $/koltuk): gelişmiş arama, Takvim görünümü ve gösterge paneli başına üç pano içerir
- Pro (aylık 16 $/koltuk): zaman takipçisi, formül sütunu ve gösterge paneli başına 10 pano içerir
Monday. com kullanıcı değerlendirmeleri
- Capterra: 4,6/5 (2100+ yorum)
- G2: 4,6/5 (1200+ yorum)
5. Jira
Bitrix24 alternatifleri listesinin sonuncusu Jira'dır. Teknoloji uzmanlarının güvendiği güçlü bir Agile proje yönetimi yazılımı olduğu için popülerdir.
Teknik kullanıcılar için iyi bir yazılım platformu olsa da, Jira diğer takımların çoğu için uygun değildir.
jira hakkında emin değil misiniz? Kapsamlı Jira incelememize ve Jira'ya alternatif birkaç ürüne göz atın.
Jira'nın anahtar özellikleri
Jira artıları
- Kendi programlama dili vardır
- iOS ve Android uygulamaları mevcuttur
- Proje ilerlemesinin 360 derecelik görünümünü sunar
- Kapsamlı arama fonksiyonu
Jira'nın dezavantajları
- Yeni başlayanlar için karmaşık kullanıcı arayüzü
- Sınırlı dosya boyutu (yalnızca 2 GB)
- Birden fazla atanan kişi olamaz
- Görevler için özel şablonlar yok
Jira fiyatlandırması
Jira'nın üç fiyatlandırma seçeneği vardır:
Jira kullanıcı değerlendirmeleri
- Capterra: 4,4/5 (9500+ yorum)
- G2: 4. 2/5 (3600+ yorum)
Ciddi Bir Bitrix24 Alternatifi Zamanı
Bitrix24 harika bir CRM platformu ve birçok sosyal işbirliği özelliğine sahip olsa da, bu yeterli değildir. Hala birkaç anahtar proje özelliğinden yoksundur ve kullanımı inanılmaz derecede karmaşık olabilir.
İhtiyacınız olan tek şey, her şeyi içeren tek bir platformdur.
Özellikle de ücretsiz planlarında daha değerli özellikler sunan birçok Bitrix24 rakibi varken!
ClickUp'a bir göz atın. Sonsuza kadar ücretsizdir (yükseltmek istemediğiniz sürece) ve sınırsız görev ve kullanıcıyı destekler.
ClickUp'ın 50'den fazla önceden hazırlanmış süreç otomasyonu, Me Modu ve çok sayıda entegrasyon gibi diğer anahtar özellikleri, onu en iyi Bitrix24 alternatifi yapar.
Hala bize inanmıyorsanız, ClickUp ve Bitrix 24 karşılaştırma incelememize göz atın ve ne demek istediğimizi anlayacaksınız!