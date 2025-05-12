2025'in En İyi 10 Anket Analizi Yazılımı

Anketler, müşteri duygularını anlamak, pazar araştırması yapmak veya takımınızın iş memnuniyetini kontrol etmek için harikadır.

Ancak anketi gerçekleştirmek sadece başlangıç. Asıl zorluk, yapılandırılmamış verilere dalmak ve eyleme geçirilebilir içgörüler elde etmektir.

ClickUp'ta müşteri tabanı ve takım boyutu büyüdükçe, tüm anket verilerini anlamlandırmak için güçlü bir yazılıma ihtiyacımız olduğunu fark ettik. Bunu manuel olarak yapmak, özellikle büyük hacimli verilerde, yeterli değildi.

Böylece, mükemmel aracı bulmak için yola çıktık.

Düzinelerce anket veri analiz platformunu test ettikten sonra, en beğendiğimiz 10 platformu seçtik. Bu araçlar takımımız için inanılmaz derecede yararlı oldu ve umarım sizin için de aynı derecede yararlı olur!

Anket Analiz Yazılımında Nelere Dikkat Etmelisiniz?

Anket veri analiz platformlarında öncelik verdiğim anahtar özellikler şunlardır:

Bilgi silolarını yıkın: Araç, teknik uzmanlık düzeyine bakılmaksızın takımdaki herkesin anket verilerini kolayca anlayabilmesini sağlamalıdır

Gelişmiş analitik : Segmentasyon, çapraz tablolama ve trend analizi özellikleri benim ş Akışım için olmazsa olmazdır

Özelleştirme seçenekleri : Verileri istediğim şekilde görselleştirmek için çeşitli grafikler, çizelgeler ve özelleştirilebilir : Verileri istediğim şekilde görselleştirmek için çeşitli grafikler, çizelgeler ve özelleştirilebilir proje gösterge panelleri olması harika

Entegrasyon yetenekleri : Yazılım, Excel, CRM sistemi veya BI platformları gibi mevcut teknoloji yığınımdaki araçlarla sorunsuz bir şekilde bağlantı kurmalıdır

Anket özelleştirme : Araç, çeşitli soru türleri, dallanma mantığı ve özelleştirilebilir tasarım seçenekleriyle karmaşık anketler oluşturmama izin vermelidir

Destek ve Eğitim: Duyarlı müşteri desteği ve kapsamlı eğitim kaynaklarına sahip olmak bir avantaj olacaktır. Yardım alabileceğimizi bilmek, takımım ve benim yazılımdan en iyi şekilde yararlanabilmemiz için güven verici

Kullanabileceğiniz En İyi 10 Anket Analiz Yazılımı

Yukarıdaki kriterleri göz önünde bulundurarak, en iyi seçimlerimizi aşağıda sıraladık:

1. ClickUp—Anket verilerini görselleştirmek için en iyisi

ClickUp, anket analiz sürecini optimize etmek için iki güçlü araca sahiptir: özelleştirilebilir anketler oluşturmak için ClickUp Form Görünümü ve anket verilerini daha net bir şekilde görselleştirmek için ClickUp Gösterge Panelleri.

Form Görünümü, çalışanlar, müşteriler, potansiyel müşteriler ve diğer paydaşlar gibi birden fazla kaynaktan geri bildirim toplamak için özel formlar oluşturmama yardımcı oluyor. Bu geri bildirimleri ClickUp'ta izlenebilir görevlere dönüştürebilir ve doğrudan iş akışıma ekleyebilirim. Örneğin, bir müşteri bir hata hakkında şikayette bulunursa, geliştirme takımımızın öncelikli olarak incelemesi için bir görev oluştururum.

ClickUp Formları ile Başlayın ClickUp'ın Form Görünümü'nü kullanarak iç ve dış paydaşlardan geri bildirim toplayın

Form Görünümü'nün en sevdiğim özelliği esnekliği. Bu, statik, tek tip bir anket formu değil. Koşullu mantığı anlar ve yanıtlara göre soruları dinamik olarak günceller. Soruları kişiselleştirmek ve ilgili verileri yakalamak çok kolaydır.

ClickUp'ın Form Görünümü ile koşullu mantık kullanarak dinamik bir anket oluşturun

Şimdi, bir sonraki adıma geçerek, anket verilerinden içgörüler elde etmek için ClickUp Gösterge Panellerini kullanıyorum. Pasta Grafik kartları, Çubuk Grafik kartları ve Hesaplama grafik kartları (İş planında ve üstü planlarda mevcuttur) gibi özel kartlar, görev verilerini istediğim şekilde görselleştirmeme yardımcı oluyor.

ClickUp'ın esnek Gösterge Panelleri ile müşteri verilerini bir bakışta görselleştirin

Hangi kartların hangi metrikleri izlememe yardımcı olduğunu gösteren kısa bir özet aşağıda yer almaktadır:

Kart Türü Metrik Türü Pasta Grafik kartı Duruma göre destek biletleri açınDuruma göre görevleri sprintleyin Çubuk Grafik kartı Satış boru hattı Zaman içindeki eğilimler Hesaplama Grafiği kartı Yeni destek biletlerinin sayısı Ortalama çözüm süresi

Bunlar, pazarlama, satış ve müşteri desteği alanlarında yoğun olarak faaliyet gösteren SaaS sektöründen sadece birkaç örnektir. Finans, kalite güvencesi, sağlık hizmetleri, inşaat ve liste uzayıp giderken, diğer sektörlerdeki profesyonellere yardımcı olacak birçok başka kart da bulunmaktadır.

Anketlerle ilgili belirli bilgilere veya içgörülere ihtiyacım olduğunda, ClickUp'ın yerleşik, güvenilir AI yardımcı pilotu ClickUp Brain'i kullanıyorum. Çalışma Alanımdaki tüm gösterge panellerini tarar ve bana anında cevap verir

ClickUp Brain ile sorgularınıza hızlı ve doğru yanıtlar alın

ClickUp'ın en iyi özellikleri

Anket verilerini (yanıtlar, katılımcı bilgileri ve anket geçmişi gibi) merkezi bir depoda düzenleyin

Önceden tanımlanmış kriterlere (demografik bilgiler, geçmiş etkileşimler) göre anket dağıtımını otomatikleştirin ve doğru zamanda doğru hedef kitleye ulaşın

Katılımcıların tercihlerine veya geri bildirim geçmişine göre anket kampanyalarını kişiselleştirin ve anlamlı yanıtlar alın

Anket sonuçları, eğilimler ve anahtar metrikler hakkında ayrıntılı raporlar oluşturun

Anketler için katılımcıların katılım düzeylerini izleyin, yanıt oranlarını takip edin ve tamamlanma sürelerini analiz edin

ClickUp sınırlamaları

Mobil uygulama henüz web sürümünde bulunan tüm işlevleri sunmamaktadır

ClickUp fiyatlandırması

ClickUp puanları ve yorumları

G2: 4,7/5 (9.000+ yorum)

Capterra: 4,6/5 (4.000'den fazla yorum)

2. SurveySparrow—CSS özelleştirme için en iyisi

via SurveySparrow

Pazarlama materyallerine marka dokunuşu eklemeyi seviyorum, bu yüzden SurveySparrow'un CSS özelleştirmeleri hemen dikkatimi çekti. Ayrıntılı anketler oluşturmanın yanı sıra, iletişim parametrelerini ve özel değişkenleri kullanarak bunları kişiselleştirebildim.

Anketleri paylaşmanın kolaylığını da beğendim. Bu araç, e-posta veya SMS için doğrudan bir web bağlantısı oluşturma, taranabilir bir QR kodu oluşturma veya bağlantıyı web sitemize bir bileşen olarak yerleştirerek müşteri geri bildirimlerini doğrudan toplama seçenekleri sunuyor.

SurveySparrow'un en iyi özellikleri

Tekrarlanan anketleri ve kısmi yanıt verenler ve yanıt vermeyenler için hatırlatıcı e-postaları otomatikleştirin

Beyaz etiketli bir web sitesinden anketler düzenleyin

Anket raporlarını düzenli aralıklarla e-posta ile alın

Anket verilerini SPSS (Sosyal Bilimler için İstatistik Paketi) biçiminde dışa aktarın ve ayrıntılı istatistiksel analizler yapın

SurveySparrow sınırlamaları

Araç mobil cihazlarla uyumlu değildir

SurveySparrow fiyatlandırması

Ücretsiz

Temel: 19 $ (yıllık faturalandırılır)

Başlangıç: 39 $ (yıllık faturalandırılır)

İş: 79 $ (yıllık faturalandırılır)

Profesyonel: 249 $ (yıllık faturalandırılır)

CX Basic: 199 $ (yıllık faturalandırılır)

NPS + CX Suite: Özel fiyatlandırma

Fiyatlandırma bilgileri G2 'den alınmıştır

SurveySparrow puanları

G2: 4. 4/5 (1.900+ yorum)

Capterra: 4. 4/5 (100+ yorum)

3. Survicate—Ürün geri bildirim anketleri için en iyisi

via Survicate

Survicate, birden fazla kanal (e-posta, web sitesi, uygulama içi vb.) için anket oluşturmayı destekler, ancak benim için öne çıkan özelliği, ürün içinde anket oluşturma yeteneğiydi.

Takımımız, etkinlik tetikleyicili anketlerle belirli özellikler hakkında geri bildirim toplamaya çalıştı (örneğin, bir kullanıcı ücretsiz bir şablonu indirdikten sonra indirme deneyimi hakkında soru sormak veya üçüncü taraf bir araçtan ham verileri içe aktarmayı denedikten sonra içe aktarma deneyimi hakkında bilgi almak gibi).

İyi iş çıkardığını söylemeliyim. Anket spesifik ve bağlamsal olduğu için, müşterilerimizin benzersiz sorunlarını (örneğin, belirli araçlar için içe/dışa aktarma sorunları) anlamamızı da sağladı.

Survicate'in en iyi özellikleri

Sezgisel bir düzenleyiciyle markalı anketler oluşturun

Sürekli hata raporları toplayın

MS Teams/Slack'te uyarılar alın ve tekrarlayan sorunları çözmek için şirket içinde işbirliği yapın

Zapier kullanarak Survicate'i mevcut teknoloji yığınına bağlayın

Survicate sınırlamaları

Birden fazla anket sonucunu bir araya getirme seçeneği yoktur

Survicate fiyatlandırması

Ücretsiz

İş: Aylık 99 $

Ölçek: 299 $/ay

Survicate puanları

G2: 4,6/5 (100'den fazla yorum)

Capterra: 4,5/5 (20'den fazla yorum)

Ayrıca okuyun: En İyi 10 Müşteri Geri Bildirim Aracı

4. Thematic—LLM'lerle sohbet analizi için en iyisi

via Thematic

E-posta anketleri, müşterilerin sorunlu noktalarını anlamak için yararlı olsa da, genellikle yanıt oranı düşüktür. Thematic'in anket analiz yazılımı bu sorunu giderir.

Sohbet etkileşimlerini analiz etmek ve müşteri memnuniyet düzeylerini tahmin etmek için büyük dil modelleri (LLM) kullanır. Bu düşünceli özelliği beğendim. Müşteri anketimize katılmamış olsalar bile, daha önce destek ekibimizle iletişime geçmiş müşterilerin müşteri memnuniyeti (CSAT) puanlarını doğru bir şekilde ölçmemi sağladı.

En iyi özellikler

Telefon görüşmeleri, destek sohbetleri, e-postalar ve metinlerden gelen verileri otomatik olarak analiz edin

Müşterilerinize daha verimli hizmet sunmak için çağrı hacmini ve ortalama işlem süresini (AHT) etkileyen konuları/temaları keşfedin

Anket sonuçlarını beklemeden Thematic'in yapay zekası ile yeni ve ortaya çıkan sorunları gerçek zamanlı olarak belirleyin

Sadece birkaç tıklama ile raporlar oluşturun ve sorunları paydaşlarla paylaşın

Tematik sınırlamalar

İlk kurulum biraz zorlu

Tematik fiyatlandırma

Başlangıç: Aylık 2000 $, sınırsız görüntüleme koltuğu

Enterprise: Özel fiyatlandırma

Tematik derecelendirmeler

G2: 4,8/5 (30'dan fazla yorum)

Capterra: Yeterli yorum yok

5. Tableau—AI destekli gerçek zamanlı veri içgörüleri için en iyisi

tableau aracılığıyla

İstediğiniz metrikler hakkında kişiselleştirilmiş AI destekli içgörüler sunan Tableau Pulse'u çok beğendim. Müşteri anketlerimizden elde ettiğimiz müşteri memnuniyeti (CSAT), net tavsiye skoru (NPS), müşteri kayıp oranı ve müşteri yaşam boyu değeri gibi bazı metrikleri "takip ettik".

Pulse ile bu metriklerdeki anahtar değişikliklerin bir özetini alabildik. Tek bir tıklama ile daha da derinlemesine araştırma yapmamı sağladı. Gelişmiş istatistiksel analizler yapabildim, sayılardaki kesin değişiklikleri belirleyebildim ve aykırı değerleri veya anomalileri tespit edebildim. Ayrıca, içgörüleri daha iyi anlamama yardımcı olmak için her metrik için SSS benzeri bir bölüm oluşturdu.

Tableau'nun en iyi özellikleri

Mobil ve masaüstü cihazlardan anahtar metrikleri takip edin

Anket verilerini görsel olarak analiz edin ve paylaşılabilir etkileşimli raporlara dönüştürün

Demografik profillere göre anket öğelerini filtreleyin

Salesforce veya Microsoft Office ile sorunsuz entegrasyon

Tableau sınırlamaları

Yeni değişikliklere göre raporları otomatik olarak yenilemez

Pahalı fiyatlandırma modeli, bu aracı yalnızca büyük şirketler için uygun hale getiriyor

Tableau fiyatlandırması

Görüntüleyen: Kullanıcı başına aylık 15 ABD doları

Oluşturucu: Kullanıcı başına aylık 42 $

Explorer: Kullanıcı başına aylık 70 ABD doları

Fiyatlandırma bilgileri G2'den alınmıştır

Tableau derecelendirmeleri

G2: 4,4/5 (2.000'den fazla yorum)

Capterra: 4,5/5 (2.000'den fazla yorum)

6. SurveyMonkey—Ayrıntılı anket şablonları için en iyisi

via SurveyMonkey

İşletmemiz birden fazla temas noktasından geri bildirim topladığından, müşteri başarısı takımı her kanal için özel olarak tasarlanmış farklı form türleri oluşturmalıdır. SurveyMonkey'i keşfederken şablon kitaplığına rastladım ve çok etkilendim!

Web sitesi kullanıcı deneyimi geri bildirimlerinin, iletişim bilgilerinin ve etkinlik kayıt ayrıntılarının toplanmasından etkinlik ve toplantılarla ilgili geri bildirimlere kadar, SurveyMonkey her amaca uygun bir şablona sahiptir. Daha markalı bir görünüm için anket temalarını da özelleştirebiliriz.

Anketlere yeni başlayan şirketler veya çok kanallı geri bildirim toplama sürecini kolaylaştırmak isteyen büyük takımlar için yararlıdır.

SurveyMonkey'in en iyi özellikleri

SurveyMonkey Genius ile AI destekli anketleri hızlıca oluşturun

Dallanma ve koşullu sorularla segmentlere ayrılmış geri bildirimler toplayın

Takım üyeleriyle anketler oluşturun, düzenleyin ve inceleyin

Trend analizi yaparak belirli soruların yanıtlarının zaman içinde nasıl değiştiğini anlayın

SurveyMonkey sınırlamaları

Küçük işletmeler için pahalı

SurveyMonkey fiyatlandırması

Takım Avantajı: Kullanıcı başına aylık 25 $ (sadece yıllık faturalandırma)

Team Premier: Kullanıcı başına aylık 75 $ (sadece yıllık faturalandırma)

Enterprise: Özel fiyatlandırma

Fiyatlandırma bilgileri Capterra'dan alınmıştır

SurveyMonkey puanları

G2: 4. 4/5 (22.000+ yorum)

Capterra: 4,6/5 (10.000'den fazla yorum)

Ayrıca okuyun: 10 SurveyMonkey Alternatifi ve Rakibi

7. SentiSum—Destek bileti analizi için en iyisi

via SentiSum

SentiSum, müşteri çağrılarını, sohbetlerini, e-postalarını ve anket sonuçlarını analiz etmek için doğal dil işleme (NLP) kullanır. Aracın gelişmiş yapay zekası, destek biletlerini derinlemesine inceler ve müşteri duygularını anlar.

Aracı test ederken, birden fazla geri bildirim kanalımızı birleştirebildik ve biletleri ayrıntılı bir şekilde otomatik olarak etiketleyebildik. En iyi yanı, SentiSum'a müşteri deneyimlerimizle ilgili her türlü soruyu sorabilmem ve mevcut verilere dayalı hızlı ve anlamlı yanıtlar alabilmemdi. Hatta geçici raporlar oluşturmaktan bile daha hızlı!

SentiSum'un en iyi özellikleri

Müşterilerin iletişim nedenlerini CSAT ve NPS ile ilişkilendirin

Sorunsuz konuşma analizi ile aramalardan içgörüler elde edin

Konu ve duyarlılığa göre biletleri otomatik olarak önceliklendirin

Sosyal medya yorumlarını ve olumsuz değerlendirmeleri destek biletlerine dönüştürün

SentiSum sınırlamaları

AI, konuşma/yazılı dildeki tutarsızlıklar nedeniyle biletleri bazen yanlış sınıflandırabilir, bu nedenle dikkatli olmak önemlidir

SentiSum fiyatlandırması

Fiyatlandırma için iletişime geçin

SentiSum derecelendirmeleri

G2: Yeterli yorum yok

Capterra: Yeterli yorum yok

8. Displayr—Veri temizleme için en iyisi

displayr aracılığıyla

Veri temizleme, anket analiz raporlarının güvenilir olmasını ve hata veya eksik değerler içermemesini sağlamada önemli bir rol oynar. Displayr ile anket verilerimi manuel olarak değişkenlere kadar temizleyebilir veya tüm süreci otomatikleştirebilirim.

Manuel temizleme, iş hacmi az olduğunda işe yarar, ancak otomatik veri düzenleme bizim iş akışımıza en uygun olanıydı. Displayr, metinler, sayılar ve tablolar gibi tüm veri türlerini ve çoklu yanıtları tanıdı. Veri türünü otomatik olarak algıladı ve eksik etiketler, düz çizgiler veya birleştirilmesi gereken küçük kategoriler gibi sorunları tespit etti.

Displayr'ın en iyi özellikleri

Özelleştirilebilir marka kitleri ve şablonları kullanarak anlamlı veri hikayeleri oluşturun

Displayr AI ile kafa karıştırıcı değişken adlarını kısa etiketlere dönüştürün

Metin ve açık uçlu anket yanıtlarını tutarlı gruplara ayırın

Donut grafikler, piktogramlar ve palmiye ağaçları dahil 100'den fazla grafik türüyle anket verilerini görselleştirin

Displayr sınırlamaları

Yükleme/yenileme süresi uzun

Displayr fiyatlandırması

Veri Hikayeleri

Ücretsiz (öğrenciler ve temel gereksinimleri olan diğer kullanıcılar için uygundur)

Profesyonel: Kullanıcı başına aylık 40 $ (yıllık faturalandırılır)

Enterprise: Özel fiyatlandırma

Displayr

Ücretsiz (öğrenciler ve temel gereksinimleri olan diğer kullanıcılar için uygundur)

Profesyonel: Kullanıcı başına aylık 255 $ (yıllık faturalandırılır)

Enterprise: Özel fiyatlandırma

Displayr derecelendirmeleri

G2: Yeterli yorum yok

Capterra: 4,8/5 (20'den fazla yorum)

9. Crunch. io—Hızlı anket verisi analizi için en iyisi

Karmaşık veri noktalarını sıralarken, aradığım bilgileri bulmak için genellikle belirli filtreler oluşturmam gerekir. Crunch ile yeni bir filtreyi hızlıca oluşturabilir ve uygulayabilirim; bu işlem sadece birkaç saniye sürer.

Benim için öne çıkan bir diğer özellik ise sorunsuz dışa aktarımdı. Anket verilerimi Excel ile çevrimdışı olarak dışa aktardım ve takımımla paylaştım, deneyimim oldukça sorunsuz geçti. Bu araç aynı zamanda çevrimiçi paylaşım ve sunum imkanı da sunuyor. Denedim ve birkaç dakika içinde etkileşimli bir gösterge paneli oluşturabildim. Herhangi bir kodlama deneyimi gerektirmiyor. Bu da onu teknik bilgiye sahip olmayan takımlar için iyi bir veri görselleştirme aracı haline getiriyor.

Crunch. io'nun en iyi özellikleri

Anket verilerini analiz etmek için takım üyeleriyle işbirliği yapın

Soruları mantıklı klasörler halinde düzenleyin

Saniyenin altında yanıt süresiyle verilerden içgörüler elde edin

Görselleştirme türlerini özelleştirin

Crunch.io sınırlamaları

Hafif bir öğrenme eğrisi vardır

Crunch. io fiyatlandırma

Mevcut değil

Crunch. io puanları

G2: Yeterli yorum yok

Capterra: Yeterli yorum yok

Ayrıca okuyun: İK Takımları için 10 Çalışan Anketi Yazılımı Aracı

q Research Software aracılığıyla

Pazar araştırmalarımızın bazıları birden fazla aşamadan oluşur. Bazen, tüm analiz ve raporlamamı (o ana kadar tamamlanan aşamalar için) bitirdikten sonra, yeni elde edilen anket sonuçlarıyla eski verileri revize ederken, her şeyi baştan yapmam gerektiğini fark ederim.

Q ile tüm bu süreci otomatikleştirebildim. Küçük bir veri revizyonu nedeniyle analizi sıfırdan yapmak zorunda kalmadım, bu da bana ve takımıma çok zaman kazandırdı!

Q Research Software'in en iyi özellikleri

Kodlama bilgisi olmadan verileri temizleyin ve tablolar oluşturun

Büyük ve karmaşık veri raporlarını hızlı bir şekilde oluşturun

Tam R dili desteğine erişin

MS Excel ve MS PowerPoint ile sorunsuz entegrasyon

Q Research Software sınırlamaları

Ara sıra gecikme

Q Research Software fiyatlandırması

Standart Lisans: 2379 $/yıl

Aktarılabilir Lisans: 7347 $/yıl

Q Araştırma Yazılımı derecelendirmeleri

G2: 4,7/5 (30'dan fazla yorum)

Capterra: Yeterli yorum yok

ClickUp ile Anket Oluşturma ve Veri Analizini Merkezileştirin

Anket analiz yazılımlarının temel amacı, paydaşlarınızı daha iyi tanımak ve geri bildirim döngülerine dayalı iyileştirmeler yapmaktır. Bu listeye dahil ettiğim anket araçları, yapacakları iş olan anket verilerini analiz etmek konusunda mükemmeldir, ancak hepsi anket oluşturma ve analiz arasında eşit bir denge sağlayamaz veya birden fazla sektöre hitap edemez.

ClickUp'ın diğerlerine göre açık bir avantajı olduğu nokta budur. Platform, nitel veriler toplamak için açık uçlu ve amaçlı sorular sormanıza, etkili duygu analizi için verilerinizi esnek bir tuvalde görselleştirmenize, veriye dayalı kararlar almanıza ve anket verilerinden değerli içgörüler elde ederek iş hedeflerinize ve amaçlarınıza tutarlı bir şekilde ulaşmanıza olanak tanır.

ClickUp ile bugün başlayın!