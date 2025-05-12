2025'in En İyi 10 Anket Analizi Yazılımı

Anketler, müşteri duygularını anlamak, pazar araştırması yapmak veya takımınızın iş memnuniyetini kontrol etmek için harikadır.
Ancak anketi gerçekleştirmek sadece başlangıç. Asıl zorluk, yapılandırılmamış verilere dalmak ve eyleme geçirilebilir içgörüler elde etmektir.
ClickUp'ta müşteri tabanı ve takım boyutu büyüdükçe, tüm anket verilerini anlamlandırmak için güçlü bir yazılıma ihtiyacımız olduğunu fark ettik. Bunu manuel olarak yapmak, özellikle büyük hacimli verilerde, yeterli değildi.
Böylece, mükemmel aracı bulmak için yola çıktık.
Düzinelerce anket veri analiz platformunu test ettikten sonra, en beğendiğimiz 10 platformu seçtik. Bu araçlar takımımız için inanılmaz derecede yararlı oldu ve umarım sizin için de aynı derecede yararlı olur!
Anket Analiz Yazılımında Nelere Dikkat Etmelisiniz?
Anket veri analiz platformlarında öncelik verdiğim anahtar özellikler şunlardır:
- Bilgi silolarını yıkın: Araç, teknik uzmanlık düzeyine bakılmaksızın takımdaki herkesin anket verilerini kolayca anlayabilmesini sağlamalıdır
- Gelişmiş analitik: Segmentasyon, çapraz tablolama ve trend analizi özellikleri benim ş Akışım için olmazsa olmazdır
- Özelleştirme seçenekleri: Verileri istediğim şekilde görselleştirmek için çeşitli grafikler, çizelgeler ve özelleştirilebilir proje gösterge panelleri olması harika
- Entegrasyon yetenekleri: Yazılım, Excel, CRM sistemi veya BI platformları gibi mevcut teknoloji yığınımdaki araçlarla sorunsuz bir şekilde bağlantı kurmalıdır
- Anket özelleştirme: Araç, çeşitli soru türleri, dallanma mantığı ve özelleştirilebilir tasarım seçenekleriyle karmaşık anketler oluşturmama izin vermelidir
- Destek ve Eğitim: Duyarlı müşteri desteği ve kapsamlı eğitim kaynaklarına sahip olmak bir avantaj olacaktır. Yardım alabileceğimizi bilmek, takımım ve benim yazılımdan en iyi şekilde yararlanabilmemiz için güven verici
Kullanabileceğiniz En İyi 10 Anket Analiz Yazılımı
Yukarıdaki kriterleri göz önünde bulundurarak, en iyi seçimlerimizi aşağıda sıraladık:
1. ClickUp—Anket verilerini görselleştirmek için en iyisi
ClickUp, anket analiz sürecini optimize etmek için iki güçlü araca sahiptir: özelleştirilebilir anketler oluşturmak için ClickUp Form Görünümü ve anket verilerini daha net bir şekilde görselleştirmek için ClickUp Gösterge Panelleri.
Form Görünümü, çalışanlar, müşteriler, potansiyel müşteriler ve diğer paydaşlar gibi birden fazla kaynaktan geri bildirim toplamak için özel formlar oluşturmama yardımcı oluyor. Bu geri bildirimleri ClickUp'ta izlenebilir görevlere dönüştürebilir ve doğrudan iş akışıma ekleyebilirim. Örneğin, bir müşteri bir hata hakkında şikayette bulunursa, geliştirme takımımızın öncelikli olarak incelemesi için bir görev oluştururum.
Form Görünümü'nün en sevdiğim özelliği esnekliği. Bu, statik, tek tip bir anket formu değil. Koşullu mantığı anlar ve yanıtlara göre soruları dinamik olarak günceller. Soruları kişiselleştirmek ve ilgili verileri yakalamak çok kolaydır.
Şimdi, bir sonraki adıma geçerek, anket verilerinden içgörüler elde etmek için ClickUp Gösterge Panellerini kullanıyorum. Pasta Grafik kartları, Çubuk Grafik kartları ve Hesaplama grafik kartları (İş planında ve üstü planlarda mevcuttur) gibi özel kartlar, görev verilerini istediğim şekilde görselleştirmeme yardımcı oluyor.
Hangi kartların hangi metrikleri izlememe yardımcı olduğunu gösteren kısa bir özet aşağıda yer almaktadır:
|Kart Türü
|Metrik Türü
|Pasta Grafik kartı
|Duruma göre destek biletleri açınDuruma göre görevleri sprintleyin
|Çubuk Grafik kartı
|Satış boru hattı Zaman içindeki eğilimler
|Hesaplama Grafiği kartı
|Yeni destek biletlerinin sayısı Ortalama çözüm süresi
Bunlar, pazarlama, satış ve müşteri desteği alanlarında yoğun olarak faaliyet gösteren SaaS sektöründen sadece birkaç örnektir. Finans, kalite güvencesi, sağlık hizmetleri, inşaat ve liste uzayıp giderken, diğer sektörlerdeki profesyonellere yardımcı olacak birçok başka kart da bulunmaktadır.
Anketlerle ilgili belirli bilgilere veya içgörülere ihtiyacım olduğunda, ClickUp'ın yerleşik, güvenilir AI yardımcı pilotu ClickUp Brain'i kullanıyorum. Çalışma Alanımdaki tüm gösterge panellerini tarar ve bana anında cevap verir
ClickUp'ın en iyi özellikleri
- Anket verilerini (yanıtlar, katılımcı bilgileri ve anket geçmişi gibi) merkezi bir depoda düzenleyin
- Önceden tanımlanmış kriterlere (demografik bilgiler, geçmiş etkileşimler) göre anket dağıtımını otomatikleştirin ve doğru zamanda doğru hedef kitleye ulaşın
- Katılımcıların tercihlerine veya geri bildirim geçmişine göre anket kampanyalarını kişiselleştirin ve anlamlı yanıtlar alın
- Anket sonuçları, eğilimler ve anahtar metrikler hakkında ayrıntılı raporlar oluşturun
- Anketler için katılımcıların katılım düzeylerini izleyin, yanıt oranlarını takip edin ve tamamlanma sürelerini analiz edin
ClickUp sınırlamaları
- Mobil uygulama henüz web sürümünde bulunan tüm işlevleri sunmamaktadır
ClickUp fiyatlandırması
ClickUp puanları ve yorumları
- G2: 4,7/5 (9.000+ yorum)
- Capterra: 4,6/5 (4.000'den fazla yorum)
2. SurveySparrow—CSS özelleştirme için en iyisi
Pazarlama materyallerine marka dokunuşu eklemeyi seviyorum, bu yüzden SurveySparrow'un CSS özelleştirmeleri hemen dikkatimi çekti. Ayrıntılı anketler oluşturmanın yanı sıra, iletişim parametrelerini ve özel değişkenleri kullanarak bunları kişiselleştirebildim.
Anketleri paylaşmanın kolaylığını da beğendim. Bu araç, e-posta veya SMS için doğrudan bir web bağlantısı oluşturma, taranabilir bir QR kodu oluşturma veya bağlantıyı web sitemize bir bileşen olarak yerleştirerek müşteri geri bildirimlerini doğrudan toplama seçenekleri sunuyor.
SurveySparrow'un en iyi özellikleri
- Tekrarlanan anketleri ve kısmi yanıt verenler ve yanıt vermeyenler için hatırlatıcı e-postaları otomatikleştirin
- Beyaz etiketli bir web sitesinden anketler düzenleyin
- Anket raporlarını düzenli aralıklarla e-posta ile alın
- Anket verilerini SPSS (Sosyal Bilimler için İstatistik Paketi) biçiminde dışa aktarın ve ayrıntılı istatistiksel analizler yapın
SurveySparrow sınırlamaları
- Araç mobil cihazlarla uyumlu değildir
SurveySparrow fiyatlandırması
- Ücretsiz
- Temel: 19 $ (yıllık faturalandırılır)
- Başlangıç: 39 $ (yıllık faturalandırılır)
- İş: 79 $ (yıllık faturalandırılır)
- Profesyonel: 249 $ (yıllık faturalandırılır)
- CX Basic: 199 $ (yıllık faturalandırılır)
- NPS + CX Suite: Özel fiyatlandırma
Fiyatlandırma bilgileri G2 'den alınmıştır
SurveySparrow puanları
- G2: 4. 4/5 (1.900+ yorum)
- Capterra: 4. 4/5 (100+ yorum)
3. Survicate—Ürün geri bildirim anketleri için en iyisi
Survicate, birden fazla kanal (e-posta, web sitesi, uygulama içi vb.) için anket oluşturmayı destekler, ancak benim için öne çıkan özelliği, ürün içinde anket oluşturma yeteneğiydi.
Takımımız, etkinlik tetikleyicili anketlerle belirli özellikler hakkında geri bildirim toplamaya çalıştı (örneğin, bir kullanıcı ücretsiz bir şablonu indirdikten sonra indirme deneyimi hakkında soru sormak veya üçüncü taraf bir araçtan ham verileri içe aktarmayı denedikten sonra içe aktarma deneyimi hakkında bilgi almak gibi).
İyi iş çıkardığını söylemeliyim. Anket spesifik ve bağlamsal olduğu için, müşterilerimizin benzersiz sorunlarını (örneğin, belirli araçlar için içe/dışa aktarma sorunları) anlamamızı da sağladı.
Survicate'in en iyi özellikleri
- Sezgisel bir düzenleyiciyle markalı anketler oluşturun
- Sürekli hata raporları toplayın
- MS Teams/Slack'te uyarılar alın ve tekrarlayan sorunları çözmek için şirket içinde işbirliği yapın
- Zapier kullanarak Survicate'i mevcut teknoloji yığınına bağlayın
Survicate sınırlamaları
- Birden fazla anket sonucunu bir araya getirme seçeneği yoktur
Survicate fiyatlandırması
- Ücretsiz
- İş: Aylık 99 $
- Ölçek: 299 $/ay
Survicate puanları
- G2: 4,6/5 (100'den fazla yorum)
- Capterra: 4,5/5 (20'den fazla yorum)
Ayrıca okuyun: En İyi 10 Müşteri Geri Bildirim Aracı
4. Thematic—LLM'lerle sohbet analizi için en iyisi
E-posta anketleri, müşterilerin sorunlu noktalarını anlamak için yararlı olsa da, genellikle yanıt oranı düşüktür. Thematic'in anket analiz yazılımı bu sorunu giderir.
Sohbet etkileşimlerini analiz etmek ve müşteri memnuniyet düzeylerini tahmin etmek için büyük dil modelleri (LLM) kullanır. Bu düşünceli özelliği beğendim. Müşteri anketimize katılmamış olsalar bile, daha önce destek ekibimizle iletişime geçmiş müşterilerin müşteri memnuniyeti (CSAT) puanlarını doğru bir şekilde ölçmemi sağladı.
En iyi özellikler
- Telefon görüşmeleri, destek sohbetleri, e-postalar ve metinlerden gelen verileri otomatik olarak analiz edin
- Müşterilerinize daha verimli hizmet sunmak için çağrı hacmini ve ortalama işlem süresini (AHT) etkileyen konuları/temaları keşfedin
- Anket sonuçlarını beklemeden Thematic'in yapay zekası ile yeni ve ortaya çıkan sorunları gerçek zamanlı olarak belirleyin
- Sadece birkaç tıklama ile raporlar oluşturun ve sorunları paydaşlarla paylaşın
Tematik sınırlamalar
- İlk kurulum biraz zorlu
Tematik fiyatlandırma
- Başlangıç: Aylık 2000 $, sınırsız görüntüleme koltuğu
- Enterprise: Özel fiyatlandırma
Tematik derecelendirmeler
- G2: 4,8/5 (30'dan fazla yorum)
- Capterra: Yeterli yorum yok
5. Tableau—AI destekli gerçek zamanlı veri içgörüleri için en iyisi
İstediğiniz metrikler hakkında kişiselleştirilmiş AI destekli içgörüler sunan Tableau Pulse'u çok beğendim. Müşteri anketlerimizden elde ettiğimiz müşteri memnuniyeti (CSAT), net tavsiye skoru (NPS), müşteri kayıp oranı ve müşteri yaşam boyu değeri gibi bazı metrikleri "takip ettik".
Pulse ile bu metriklerdeki anahtar değişikliklerin bir özetini alabildik. Tek bir tıklama ile daha da derinlemesine araştırma yapmamı sağladı. Gelişmiş istatistiksel analizler yapabildim, sayılardaki kesin değişiklikleri belirleyebildim ve aykırı değerleri veya anomalileri tespit edebildim. Ayrıca, içgörüleri daha iyi anlamama yardımcı olmak için her metrik için SSS benzeri bir bölüm oluşturdu.
Tableau'nun en iyi özellikleri
- Mobil ve masaüstü cihazlardan anahtar metrikleri takip edin
- Anket verilerini görsel olarak analiz edin ve paylaşılabilir etkileşimli raporlara dönüştürün
- Demografik profillere göre anket öğelerini filtreleyin
- Salesforce veya Microsoft Office ile sorunsuz entegrasyon
Tableau sınırlamaları
- Yeni değişikliklere göre raporları otomatik olarak yenilemez
- Pahalı fiyatlandırma modeli, bu aracı yalnızca büyük şirketler için uygun hale getiriyor
Tableau fiyatlandırması
- Görüntüleyen: Kullanıcı başına aylık 15 ABD doları
- Oluşturucu: Kullanıcı başına aylık 42 $
- Explorer: Kullanıcı başına aylık 70 ABD doları
Fiyatlandırma bilgileri G2'den alınmıştır
Tableau derecelendirmeleri
- G2: 4,4/5 (2.000'den fazla yorum)
- Capterra: 4,5/5 (2.000'den fazla yorum)
6. SurveyMonkey—Ayrıntılı anket şablonları için en iyisi
İşletmemiz birden fazla temas noktasından geri bildirim topladığından, müşteri başarısı takımı her kanal için özel olarak tasarlanmış farklı form türleri oluşturmalıdır. SurveyMonkey'i keşfederken şablon kitaplığına rastladım ve çok etkilendim!
Web sitesi kullanıcı deneyimi geri bildirimlerinin, iletişim bilgilerinin ve etkinlik kayıt ayrıntılarının toplanmasından etkinlik ve toplantılarla ilgili geri bildirimlere kadar, SurveyMonkey her amaca uygun bir şablona sahiptir. Daha markalı bir görünüm için anket temalarını da özelleştirebiliriz.
Anketlere yeni başlayan şirketler veya çok kanallı geri bildirim toplama sürecini kolaylaştırmak isteyen büyük takımlar için yararlıdır.
SurveyMonkey'in en iyi özellikleri
- SurveyMonkey Genius ile AI destekli anketleri hızlıca oluşturun
- Dallanma ve koşullu sorularla segmentlere ayrılmış geri bildirimler toplayın
- Takım üyeleriyle anketler oluşturun, düzenleyin ve inceleyin
- Trend analizi yaparak belirli soruların yanıtlarının zaman içinde nasıl değiştiğini anlayın
SurveyMonkey sınırlamaları
- Küçük işletmeler için pahalı
SurveyMonkey fiyatlandırması
- Takım Avantajı: Kullanıcı başına aylık 25 $ (sadece yıllık faturalandırma)
- Team Premier: Kullanıcı başına aylık 75 $ (sadece yıllık faturalandırma)
- Enterprise: Özel fiyatlandırma
Fiyatlandırma bilgileri Capterra'dan alınmıştır
SurveyMonkey puanları
- G2: 4. 4/5 (22.000+ yorum)
- Capterra: 4,6/5 (10.000'den fazla yorum)
Ayrıca okuyun: 10 SurveyMonkey Alternatifi ve Rakibi
7. SentiSum—Destek bileti analizi için en iyisi
SentiSum, müşteri çağrılarını, sohbetlerini, e-postalarını ve anket sonuçlarını analiz etmek için doğal dil işleme (NLP) kullanır. Aracın gelişmiş yapay zekası, destek biletlerini derinlemesine inceler ve müşteri duygularını anlar.
Aracı test ederken, birden fazla geri bildirim kanalımızı birleştirebildik ve biletleri ayrıntılı bir şekilde otomatik olarak etiketleyebildik. En iyi yanı, SentiSum'a müşteri deneyimlerimizle ilgili her türlü soruyu sorabilmem ve mevcut verilere dayalı hızlı ve anlamlı yanıtlar alabilmemdi. Hatta geçici raporlar oluşturmaktan bile daha hızlı!
SentiSum'un en iyi özellikleri
- Müşterilerin iletişim nedenlerini CSAT ve NPS ile ilişkilendirin
- Sorunsuz konuşma analizi ile aramalardan içgörüler elde edin
- Konu ve duyarlılığa göre biletleri otomatik olarak önceliklendirin
- Sosyal medya yorumlarını ve olumsuz değerlendirmeleri destek biletlerine dönüştürün
SentiSum sınırlamaları
- AI, konuşma/yazılı dildeki tutarsızlıklar nedeniyle biletleri bazen yanlış sınıflandırabilir, bu nedenle dikkatli olmak önemlidir
SentiSum fiyatlandırması
- Fiyatlandırma için iletişime geçin
SentiSum derecelendirmeleri
- G2: Yeterli yorum yok
- Capterra: Yeterli yorum yok
8. Displayr—Veri temizleme için en iyisi
Veri temizleme, anket analiz raporlarının güvenilir olmasını ve hata veya eksik değerler içermemesini sağlamada önemli bir rol oynar. Displayr ile anket verilerimi manuel olarak değişkenlere kadar temizleyebilir veya tüm süreci otomatikleştirebilirim.
Manuel temizleme, iş hacmi az olduğunda işe yarar, ancak otomatik veri düzenleme bizim iş akışımıza en uygun olanıydı. Displayr, metinler, sayılar ve tablolar gibi tüm veri türlerini ve çoklu yanıtları tanıdı. Veri türünü otomatik olarak algıladı ve eksik etiketler, düz çizgiler veya birleştirilmesi gereken küçük kategoriler gibi sorunları tespit etti.
Displayr'ın en iyi özellikleri
- Özelleştirilebilir marka kitleri ve şablonları kullanarak anlamlı veri hikayeleri oluşturun
- Displayr AI ile kafa karıştırıcı değişken adlarını kısa etiketlere dönüştürün
- Metin ve açık uçlu anket yanıtlarını tutarlı gruplara ayırın
- Donut grafikler, piktogramlar ve palmiye ağaçları dahil 100'den fazla grafik türüyle anket verilerini görselleştirin
Displayr sınırlamaları
- Yükleme/yenileme süresi uzun
Displayr fiyatlandırması
Veri Hikayeleri
- Ücretsiz (öğrenciler ve temel gereksinimleri olan diğer kullanıcılar için uygundur)
- Profesyonel: Kullanıcı başına aylık 40 $ (yıllık faturalandırılır)
- Enterprise: Özel fiyatlandırma
Displayr
- Ücretsiz (öğrenciler ve temel gereksinimleri olan diğer kullanıcılar için uygundur)
- Profesyonel: Kullanıcı başına aylık 255 $ (yıllık faturalandırılır)
- Enterprise: Özel fiyatlandırma
Displayr derecelendirmeleri
- G2: Yeterli yorum yok
- Capterra: 4,8/5 (20'den fazla yorum)
9. Crunch. io—Hızlı anket verisi analizi için en iyisi
Karmaşık veri noktalarını sıralarken, aradığım bilgileri bulmak için genellikle belirli filtreler oluşturmam gerekir. Crunch ile yeni bir filtreyi hızlıca oluşturabilir ve uygulayabilirim; bu işlem sadece birkaç saniye sürer.
Benim için öne çıkan bir diğer özellik ise sorunsuz dışa aktarımdı. Anket verilerimi Excel ile çevrimdışı olarak dışa aktardım ve takımımla paylaştım, deneyimim oldukça sorunsuz geçti. Bu araç aynı zamanda çevrimiçi paylaşım ve sunum imkanı da sunuyor. Denedim ve birkaç dakika içinde etkileşimli bir gösterge paneli oluşturabildim. Herhangi bir kodlama deneyimi gerektirmiyor. Bu da onu teknik bilgiye sahip olmayan takımlar için iyi bir veri görselleştirme aracı haline getiriyor.
Crunch. io'nun en iyi özellikleri
- Anket verilerini analiz etmek için takım üyeleriyle işbirliği yapın
- Soruları mantıklı klasörler halinde düzenleyin
- Saniyenin altında yanıt süresiyle verilerden içgörüler elde edin
- Görselleştirme türlerini özelleştirin
Crunch.io sınırlamaları
- Hafif bir öğrenme eğrisi vardır
Crunch. io fiyatlandırma
- Mevcut değil
Crunch. io puanları
- G2: Yeterli yorum yok
- Capterra: Yeterli yorum yok
Ayrıca okuyun: İK Takımları için 10 Çalışan Anketi Yazılımı Aracı
10. Q Research Software—Otomatik güncellemeler için en iyisi
Pazar araştırmalarımızın bazıları birden fazla aşamadan oluşur. Bazen, tüm analiz ve raporlamamı (o ana kadar tamamlanan aşamalar için) bitirdikten sonra, yeni elde edilen anket sonuçlarıyla eski verileri revize ederken, her şeyi baştan yapmam gerektiğini fark ederim.
Q ile tüm bu süreci otomatikleştirebildim. Küçük bir veri revizyonu nedeniyle analizi sıfırdan yapmak zorunda kalmadım, bu da bana ve takımıma çok zaman kazandırdı!
Q Research Software'in en iyi özellikleri
- Kodlama bilgisi olmadan verileri temizleyin ve tablolar oluşturun
- Büyük ve karmaşık veri raporlarını hızlı bir şekilde oluşturun
- Tam R dili desteğine erişin
- MS Excel ve MS PowerPoint ile sorunsuz entegrasyon
Q Research Software sınırlamaları
- Ara sıra gecikme
Q Research Software fiyatlandırması
- Standart Lisans: 2379 $/yıl
- Aktarılabilir Lisans: 7347 $/yıl
Q Araştırma Yazılımı derecelendirmeleri
- G2: 4,7/5 (30'dan fazla yorum)
- Capterra: Yeterli yorum yok
ClickUp ile Anket Oluşturma ve Veri Analizini Merkezileştirin
Anket analiz yazılımlarının temel amacı, paydaşlarınızı daha iyi tanımak ve geri bildirim döngülerine dayalı iyileştirmeler yapmaktır. Bu listeye dahil ettiğim anket araçları, yapacakları iş olan anket verilerini analiz etmek konusunda mükemmeldir, ancak hepsi anket oluşturma ve analiz arasında eşit bir denge sağlayamaz veya birden fazla sektöre hitap edemez.
ClickUp'ın diğerlerine göre açık bir avantajı olduğu nokta budur. Platform, nitel veriler toplamak için açık uçlu ve amaçlı sorular sormanıza, etkili duygu analizi için verilerinizi esnek bir tuvalde görselleştirmenize, veriye dayalı kararlar almanıza ve anket verilerinden değerli içgörüler elde ederek iş hedeflerinize ve amaçlarınıza tutarlı bir şekilde ulaşmanıza olanak tanır.