Veri Toplama için Ücretsiz SurveyMonkey Şablonları

Verilerin gücünü kullanan şirketler, müşteri kazanımında 23 kat daha fazla liderlik ve 19 kat daha fazla karlılık elde etme olasılığına sahiptir.

Ancak, veriler ancak etkili bir şekilde toplanabilirse güç haline gelir.

Tüketici içgörüleri arayan bir pazarlamacı, müşteri memnuniyetini ölçen bir işletme sahibi veya geri bildirim toplayan bir araştırmacı olun, projenizin başarısı tek bir şeye bağlıdır: anketinizin kalitesi.

Mükemmel anketi oluşturmak zaman alıcı bir iş olmak zorunda değildir. SurveyMonkey'in ücretsiz şablonlarını kullanarak daha hızlı, daha akıllı ve daha etkili anketler oluşturabilirsiniz.

Bu makalede, SurveyMonkey'in ücretsiz şablonlarını nasıl kullanacağınızı ve ihtiyaçlarınıza en uygun olanı nasıl seçeceğinizi göstereceğiz. Ayrıca ClickUp'ın bazı harika alternatiflerini de inceleyeceğiz.

İyi bir anket şablonu nedir?

Anlamlı ve eyleme geçirilebilir sonuçlar sağlayan bir anket oluşturmak, iyi tasarlanmış bir şablonla başlar. Güçlü bir anket şablonu, veri toplama sürecini basitleştirir ve aldığınız geri bildirimlerin hedeflerinizle uyumlu olmasını sağlar.

Etkili bir anket şablonunda aramanız gereken özellikler şunlardır:

Açık ve öz yapı: Sorular anlaşılır ve anketin amaçlarıyla tutarlıdır. Yanıtların doğruluğunu artırmak için belirsizlikleri ortadan kaldırmalıdır

Özelleştirilebilirlik: İyi bir şablon, hedef kitlenize ve ihtiyaçlarınıza uyum sağlar

Çeşitli soru türleri: Çoktan seçmeli, Likert ölçekleri ve açık uçlu seçenekler içermeli, böylece daha geniş bir geri bildirim aralığı elde edebilirsiniz

Mantıksal akış: Karışıklığı önlemek ve anket terklerini azaltmak için Karışıklığı önlemek ve anket terklerini azaltmak için koşullu mantığa dayalı sıralı sorular ekleyebilmelisiniz

Yüksek yanıt oranları için optimize edilmiştir: Bu zor bir iştir, ancak anketin uzunluğu kısalık ve derinlik arasında bir denge sağlamalıdır. Katılımcıları bunaltmadan ilgilerini çekmelidir

👀 Biliyor muydunuz? Başarılı anket projeleri başlatmak için en az %44,1 ortalama yanıt oranı hedeflemelisiniz .

Anket Monkey Şablonları

SurveyMonkey, müşterilerinizin ilgisini çekmek, çalışanlarınızın geri bildirimlerini toplamak veya kullanıcı araştırması yapmak gibi anket ihtiyaçlarınızı karşılamak için özenle hazırlanmış şablonlar sunar.

Hedeflerinize en uygun şablonu bulmanıza yardımcı olacak 10 ayrıntılı genel bakış:

1. SurveyMonkey tarafından hazırlanan Müşteri Memnuniyeti Anketi Şablonu

surveyMonkey aracılığıyla

Müşteri ilişkilerinizi iyileştirmeye kararlıysanız, SurveyMonkey'in Müşteri Memnuniyeti Anketi Şablonu başlangıç noktanız olabilir. Bu şablon, müşterilerinizin ürünleriniz, hizmetleriniz ve markanız hakkında ne düşündüğünü ortaya çıkarır.

Anket, ürün kalitesi, müşteri hizmetleri yanıt hızı, fiyat-fayda oranı ve genel memnuniyet gibi temel ölçümleri kapsar. Yerleşik analizler, eğilimleri izlemenize, yanıtları zaman içinde karşılaştırmanıza ve müşteri memnuniyeti puanı (CSAT) gibi önemli göstergeleri hesaplamanıza yardımcı olur.

✨ İdeal kullanım alanları: Müşteri memnuniyetini, ürün kalitesini ve genel müşteri deneyimini iyileştirmek isteyen her boyuttaki işletme

Ayrıca okuyun: Ürün Takımları için 10 Ürün Geri Bildirim Yazılımı

2. SurveyMonkey tarafından hazırlanan Net Promoter Score (NPS) Şablonu

surveyMonkey aracılığıyla

Müşteri sadakatini ölçmek mi istiyorsunuz? SurveyMonkey'in NPS Şablonu, müşterilerinizin işinizi başkalarına tavsiye etme olasılığını ölçmek için iyi bir çerçeve sunar.

Her şey şu temel soruyla başlar: "Şirketimizi/ürünümüzü/hizmetimizi bir arkadaşınıza veya iş arkadaşınıza tavsiye etme olasılığınız nedir?" Takip soruları daha da ileri gider ve puanların ardındaki nedenleri ortaya çıkarmanıza yardımcı olur.

Bu şablon, yanıtlayanları destekleyenler, pasifler ve eleştirenler olarak sınıflandırarak markanızın savunucularının kimler olduğunu ve nerede iyileştirmeler yapılması gerektiğini net bir şekilde anlamanızı sağlar. Otomatik puanlama ve gerçek zamanlı içgörülerle, kalıpları belirleyebilir ve NPS'nizi sektör ortalamalarıyla karşılaştırabilirsiniz.

✨ İdeal kullanım alanları: Müşteri sadakatini ölçmek, marka savunucularını belirlemek ve iyileştirme alanlarını ortaya çıkarmak isteyen şirketler

3. SurveyMonkey'in Çalışan Bağlılığı Anketi Şablonu

surveyMonkey aracılığıyla

Çalışanlarınız en değerli varlığınızdır ve onların ihtiyaçlarını anlamak başarı için çok önemlidir. SurveyMonkey Çalışan Bağlılığı Anketi Şablonu, işyeri memnuniyetini, takım işbirliğini, kariyer gelişimi fırsatlarını ve şirket değerlerine ilişkin farkındalığı değerlendirerek bağlılığı ölçer.

Örneğin, takımınızı motive eden unsurları ve değişiklik yapmanız gereken alanları ortaya çıkarır. Anahtar özelliklerden biri, dürüst geri bildirimleri teşvik eden ve çalışanların kendilerini dinlendiğini hissetmelerini sağlayan anonimlik garantisidir.

Şablon, katılım puanlarınızı sektör standartlarıyla karşılaştırmak için kıyaslama araçları da içerir. Bu içgörülerle, morali artırmak, verimliliği yükseltmek ve işgücü devrini azaltmak için stratejiler uygulayabilirsiniz.

✨ İdeal kullanım alanları: Çalışanların ihtiyaçlarını ve memnuniyetini anlayarak çalışanların moralini artırmak, verimliliği artırmak ve işgücü devrini azaltmak isteyen kuruluşlar

4. SurveyMonkey'in Pazar Araştırması Hizmeti Anket Şablonu

surveyMonkey aracılığıyla

SurveyMonkey'in Pazar Araştırması Hizmeti Anket Şablonu, demografik bilgiler, satın alma alışkanlıkları, ürün tercihleri ve marka bilinirliği gibi hedef pazarınızla ilgili anahtar bilgileri ortaya çıkarır.

Atlama mantığı gibi gelişmiş özellikler, yanıtların akışını yanıtlara göre uyarlayarak anket deneyimini yanıtlayanlar için daha alakalı hale getirir. Şablon ayrıca, belirli gruplardaki eğilimleri yaş, konum veya harcama alışkanlıklarına göre kolayca analiz etmek için segmentasyon araçları da içerir.

✨ İdeal kullanım alanları: Hedef pazarları hakkında bilgi edinmek, müşteri tercihlerini anlamak ve veriye dayalı kararlar almak isteyen işletmeler

5. SurveyMonkey'den Etkinlik Sonrası Geri Bildirim Anketi Şablonu

surveyMonkey aracılığıyla

Bir atölye çalışması veya eğitim düzenledikten sonra, neyin işe yaradığını ve neyin yaramadığını bilmek istersiniz. SurveyMonkey'in Etkinlik Sonrası Geri Bildirim Anketi Şablonu, içerik kalitesi, konuşmacı performansı, mekan ve lojistik gibi konularda katılımcılardan eyleme geçirilebilir geri bildirimler toplar.

Bu şablon, yapılandırılmış ve açık uçlu soruların karışımıyla diğerlerinden ayrılır. Katılımcılar, ayrıntılı içgörüler ve öneriler paylaşırken etkinliğin belirli yönlerini derecelendirebilir.

Gerçek zamanlı raporlama araçları, kalıpları ve iyileştirme alanlarını hızlı bir şekilde belirlemenizi sağlar. Şablon, gelecekteki etkinliklerde katılımcıların beklentilerini karşılayıp aşmanızı sağlar.

✨ İdeal kullanım alanları: Etkinliklerinin etkinliğini ölçmek, katılımcılardan geri bildirim almak ve gelecekteki etkinlikleri iyileştirmek isteyen etkinlik organizatörleri

💡 Profesyonel İpucu: Açık metin yanıtlarındaki eğilimleri tespit etmek için duygu analizi araçlarını kullanın. Bu araçlar, iyileştirilmesi gereken alanları veya katılımcıların özellikle beğendiği yönleri hızlı bir şekilde vurgulayabilir!

SurveyMonkey Kullanımının Sınırlamaları

SurveyMonkey, anket oluşturmak için güçlü bir araç olmakla birlikte, tüm ihtiyaçlarınızı karşılamasını engelleyebilecek bazı sınırlamaları vardır.

İşte bunlardan birkaçı:

Ücretsiz sürüm sınırlamaları: Ücretsiz sürümde anket başına 10 soru sınırı vardır ve yalnızca ilk 40 yanıt dahil edilir. Geri kalanına erişmek için ödeme yapmanız gerekir

İşbirliği: İşbirliği özellikleri yalnızca ücretli premium sürümde mevcuttur

Maliyet: "powered by..." markasının kaldırılması, ayrıntılı analizler ve mantık dallanması gibi ek özellikler ücretli planlar gerektirir

Yanıt sınırları: Enterprise planlarında yıllık yanıt sınırları vardır ve kullanılmayan yanıtlar bir sonraki yıla devredilmez. Sınırı aştığınızda yanıt başına ek ücret uygulanır

Atlama mantığı: Yalnızca bir sorunun yanıtlarına göre ileri atlayabilirsiniz

Soru rastgeleleştirme: Rastgeleleştirmek istediğiniz öğeleri seçerek rastgeleleştirmeyi özelleştiremezsiniz

Soru yapısı: "Diğer (belirtin)" seçeneğini yalnızca listenin son öğesi olarak ekleyebilirsiniz. Seçenekler arasında "Bilmiyorum" veya "Hiçbiri" seçenekleri de varsa (bu seçenekler en sonda olmalıdır), bu seçenek uygun olmaz.

Anket daveti tasarımı: Anket davetine gönderenin adını ekleyemezsiniz

Gelişmiş özelliklerin öğrenme eğrisi: Temel anketleri oluşturmak kolaydır, ancak atlama mantığı, entegrasyonlar ve analizler gibi özellikleri kullanmak için önceden deneyim veya öğrenme süresi gerekir

Alternatif SurveyMonkey Şablonları

Önde gelen iş yönetimi platformu ClickUp, SurveyMonkey'e mükemmel bir alternatif olan çeşitli anket şablonları sunar.

Bu şablonlar, derinlemesine analiz ve proje yönetimi araçlarıyla kolay entegrasyon sağlar.

Bu işlevselliğin merkezinde, veri toplama ve eyleme geçirilebilir proje yönetimi arasındaki boşluğu dolduran güçlü bir müşteri geri bildirim aracı olan ClickUp Form Görünümü yer alır.

ClickUp Formları ile takımlarınızın anket içgörülerini toplama, yönetme ve bunlara göre hareket etme şeklini dönüştürün

ClickUp Form Görünümü'nün anahtar özellikleri şunlardır:

Özelleştirilebilir tasarım: Açılır menüler, onay kutuları ve metin alanları gibi çeşitli soru türleriyle markalı formlar oluşturun

Sorunsuz entegrasyon: Form gönderilerini ClickUp içinde otomatik olarak görevlere, güncellemelere veya eylem öğelerine dönüştürün

Gerçek zamanlı işbirliği: Takım üyeleri anket yanıtlarını birlikte görüntüleyebilir, tartışabilir ve bunlara göre hareket edebilir

Merkezi veri yönetimi: Anket yanıtlarını ClickUp içinde depolayın ve düzenleyin, böylece kolayca erişin ve Anket yanıtlarını ClickUp içinde depolayın ve düzenleyin, böylece kolayca erişin ve anketleri analiz edin

Verimli paylaşım seçenekleri: Formları bağlantılar, e-posta yoluyla paylaşın veya web sitelerine yerleştirerek maksimum erişim sağlayın

Kapsamlı analiz araçları: ClickUp'ın raporlama özelliklerini kullanarak yanıtlardan eyleme geçirilebilir içgörüler elde edin

ClickUp'ı işimde büyük ve küçük etkinlikleri ve projeleri organize etmek ve yönetmek için kullandım. Takvim özelliği, bağımlılık özellikleri ve anket fonksiyonlarını özellikle yararlı buldum. Şimdiye kadar kullandığım en iyi proje yönetimi yazılımı.

ClickUp'ı işimde büyük ve küçük etkinlikleri ve projeleri organize etmek ve yönetmek için kullandım. Takvim özelliği, bağımlılık özellikleri ve anket fonksiyonlarını özellikle yararlı buldum. Şimdiye kadar kullandığım en iyi proje yönetimi yazılımı.

Benzer sonuçlar mı istiyorsunuz? Beş adet öne çıkan ClickUp anket şablonuna daha yakından bakalım.

1. ClickUp Ürün Geri Bildirim Anketi Sonuçları Şablonu

Bu Şablonu İndirin ClickUp Ürün Geri Bildirim Anketi Sonuçları Şablonu ile ürün geri bildirimlerini etkili bir şekilde analiz edin

ClickUp Ürün Geri Bildirim Anketi Sonuçları Şablonu, özellikler, kullanılabilirlik ve memnuniyet hakkında müşteri geri bildirimleri toplamanızı sağlayarak, neyin işe yaradığını ve neyin iyileştirilmesi gerektiğini net bir şekilde görmenizi sağlar.

Şablon tamamen özelleştirilebilir, böylece soruları ürününüzün özelliklerine göre ayarlayabilir ve en alakalı yanıtları alabilirsiniz. Geri bildirimler gelmeye başladığında, şablonun güçlü raporlama özellikleri verileri otomatik olarak düzenler ve fark edilmeyebilecek eğilimleri ve duyguları vurgular.

Dahası, bu şablon doğrudan ClickUp Görevleri ile entegre olur, yani sorunları veya önerileri belirledikten sonra bunları hızlı bir şekilde çözülmesi için ilgili takım üyelerine atayabilirsiniz.

Bu sıkı entegrasyon, ileri geri iletişim ihtiyacını azaltır ve ClickUp'ı mükemmel bir form oluşturma yazılımı haline getirir.

✨ İdeal kullanım alanları: Müşteri geri bildirimleri toplamak, iyileştirme alanları belirlemek ve ürün geliştirmeye öncelik vermek isteyen ürün yöneticileri ve takımları

2. ClickUp Çalışan Bağlılığı Anketi Şablonu

Bu Şablonu İndirin ClickUp Çalışan Bağlılığı Anketi Şablonu'nu kullanarak işyerinde morali artırın

ClickUp Çalışan Bağlılığı Anketi Şablonu, çalışanların memnuniyet, bağlılık düzeyleri ve genel işyeri morali hakkında ne düşündüğünü anlamak isteyen İK takımları ve yöneticiler için vazgeçilmez bir şablondur.

İş memnuniyeti, iş-yaşam dengesi ve çalışan gelişimi odaklı sorular içerir, böylece çalışan geri bildirim anketini iş gücünüzün benzersiz ihtiyaçlarına göre kolayca özelleştirebilirsiniz.

ClickUp'ın yerleşik analiz araçlarını kullanarak çalışan memnuniyeti anket sorularının sonuçlarını analiz edebilir, dikkat edilmesi gereken alanları görselleştirebilir ve belirleyebilirsiniz.

✨ İdeal kullanım alanları: Çalışan memnuniyetini ölçmek, bağlılık sorunlarını belirlemek ve işyeri kültürünü iyileştirmek için stratejiler uygulamak isteyen İK takımları ve yöneticiler

Ayrıca okuyun: Yöneticiler için 360 Değerlendirme Soruları ve Örnekleri

3. ClickUp Katılım Anketi Sonuçları Eylem Planı Şablonu

Bu Şablonu İndirin ClickUp Katılım Anketi Sonuçları Eylem Planı Şablonu ile içgörüleri eyleme dönüştürün

Anket içgörülerini toplamak sadece ilk adımdır. Asıl zorluk, bu içgörülerden eyleme geçirilebilir iyileştirmeler elde etmektir. ClickUp Katılım Anketi Sonuçları Eylem Planı Şablonu, bu boşluğu doldurarak takımınızın geri bildirimleri sistematik bir şekilde ele almasını, anahtar alanlara öncelik vermesini ve aşağıdakiler yoluyla işyerinde katılımı artırmasını sağlar:

Eyleme geçirilebilir görev oluşturma : Anket verilerini iş yeri katılımını artırmaya yönelik belirli görevlere ayırın

Geri bildirim kategorizasyonu : Geri bildirimleri iletişim, liderlik ve kişisel gelişim gibi kategorilere ayırarak daha net ve öncelikli hale getirin

Gerçek zamanlı izleme : Takımınızın katılımı artırma hedefleriyle senkronize olmasını sağlamak için ilerlemeyi gerçek zamanlı olarak izleyin

Görsel ilerleme raporları: Katılım girişimlerinin nasıl ilerlediğini gösteren görsel raporlar aracılığıyla içgörüler elde edin

✨ İdeal kullanım alanları: Anket içgörülerini eyleme geçirilebilir planlara dönüştürmek, ilerlemeyi izlemek ve katılımı artırmak isteyen takımlar

4. ClickUp Müşteri Memnuniyeti Anketi Sonuçları Şablonu

Bu Şablonu İndirin ClickUp Müşteri Memnuniyeti Anket Sonuçları Şablonu ile müşteri memnuniyetini kolayca ölçün

Diyelim ki yeni bir ürün piyasaya sürdünüz ve müşterilerin bu ürün hakkında ne düşündüğünü öğrenmek istiyorsunuz. Kalitesinden memnunlar mı? Teslimat süreci sorunsuz geçti mi? Müşteri desteği ekibinizin performansı nasıl?

ClickUp Müşteri Memnuniyeti Anketi Sonuçları Şablonu, ürünleriniz veya hizmetlerinizle ilgili geri bildirimler toplayarak müşterilerinizi daha iyi anlamanıza yardımcı olur. Bu anket şablonu, aşağıdakilerle müşteri deneyimlerini değerlendirmek ve çeşitli temas noktalarında memnuniyeti ölçmek için ayrıntılı bir yol sunar:

Önceden oluşturulmuş bölümler , ürün kalitesi, teslimat hızı ve müşteri desteği gibi önemli temas noktalarını kapsar

Kolay anlaşılır görsel raporlar yanıtları otomatik olarak net ve görsel özetler halinde düzenler

Proje yönetimi entegrasyonu, geri bildirimleri doğrudan ClickUp içindeki görevlere ve önceliklere bağlar

✨ İdeal kullanım alanları: Müşteri memnuniyetini ölçmek, sorunlu alanları belirlemek ve müşteri deneyimini iyileştirmek isteyen işletmeler

💡 Profesyonel İpucu: Geri bildirimleri doğrudan ClickUp'taki görevlere bağlayın, böylece müşterilerin endişelerini doğrudan ele alan değişikliklere öncelik verebilir ve geri bildirimlere daha hızlı ve daha hedefli yanıtlar verebilirsiniz.

5. ClickUp Form Şablonu

Bu Şablonu İndirin Çok yönlü ClickUp Form Şablonu ile veri toplama ve düzenlemeyi basitleştirin

ClickUp Form Şablonu, eğitim, seminer ve daha fazlası için etkinlik planlamasını ve veri toplama işlemini basitleştirir. "Doğum Günü", "Fatura Adresi" veya "İletişim Numarası" gibi Özel Alanlar kullanarak kesin bilgiler toplayın.

Şablon, yanıtları yakalamak için Kayıt Formu Görünümü, ilerlemeyi izlemek için Aşamalar Görünümü ve genel bir bakış için Özet Görünümü gibi birden çok görünüm sunar. E-posta hatırlatıcılarını otomatikleştirebilir, gönderileri düzenleyebilir ve verileri analiz edebilirsiniz; hepsi tek bir platformda.

Etkinlik katılımcılarından bilgi toplamak için profesyonel ve ayrıntılı kayıt formları oluşturmak için mükemmeldir.

✨ İdeal kullanım alanları: Kayıt bilgilerini toplamak, katılımcıların yanıtlarını izlemek ve etkinlik lojistiğini yönetmek isteyen etkinlik organizatörleri ve takımlar

6. ClickUp Geri Bildirim Formu Şablonu

Bu Şablonu İndirin ClickUp Geri Bildirim Formu Şablonu ile görsel olarak çarpıcı bir biçimde geri bildirim verilerini toplayın

İşinizi geliştirmek için ihtiyacınız olan geri bildirimleri dakikalar içinde toplayıp anında analiz ederek etkili değişiklikler yapmak için kullanabilseydiniz ne olurdu? ClickUp Geri Bildirim Formu Şablonu gibi araçlarla bu artık mümkün.

İşletmelerin belirli içgörüler elde etmesine yardımcı olmak için özel olarak tasarlanmış, tamamen özelleştirilebilir bu geri bildirim formu şablonu, hizmet kalitesini değerlendirmenize, memnuniyeti ölçmenize ve iyileştirme önerileri toplamanıza olanak tanır.

Geri bildirimleri eyleme geçirilebilir kategorilere ayırmak ve takipleri otomatikleştirmek, hiçbir yanıtın gözden kaçmamasını sağlar.

Anahtar özellikler şunlardır:

Özel Alanlar: Kapsamlı geri bildirim sağlamak için hizmet sağlayıcı değerlendirmeleri, iyileştirme önerileri ve genel öneriler gibi alanlar ekleyin

Çoklu görünüm : Hizmet derecelendirmeleri, ayrıntılı geri bildirimler ve genel öneriler gibi görünümleri kullanarak benzersiz içgörüler elde edin ve müşteri yanıtlarını etkili bir şekilde değerlendirin

Otomasyonlar : Manuel müdahaleye gerek kalmadan geri bildirimlerin zamanında gönderilmesini sağlamak için otomatik hatırlatıcılar ve takip mesajları ayarlayın

Veri analizi: ClickUp'ın Gösterge Panellerini kullanarak eğilimleri ve iyileştirme için anahtar alanları belirleyin, geri bildirimlerin anlamlı sonuçlar doğurmasını sağlayın

✨ İdeal kullanım alanları: Müşterilerinden, tüketicilerinden veya çalışanlarından ayrıntılı geri bildirimler toplayarak bunları iyileştirmeler için kullanmak isteyen işletmeler ve takımlar

ClickUp ile Veri Toplamayı Kolaylaştırın

Bu ücretsiz SurveyMonkey şablonları, profesyonel anketleri oluşturmayı hiç olmadığı kadar kolaylaştırır. Müşteri geri bildirimi toplarken, pazar araştırması yaparken veya iç takım değerlendirmeleri yürütürken, bu şablonlar size zaman ve çaba tasarrufu sağlayarak bir adım önde başlamanızı sağlar.

Ancak SurveyMonkey harika bir seçenek olsa da, tek seçenek değildir.

Anket oluşturma ile proje yönetimi ve takım işbirliğini bir araya getiren hepsi bir arada bir platform arıyorsanız, ClickUp tam size göre.

Deneyin ve ihtiyaçlarınıza en uygun şablonu bulun. Bir sonraki büyük içgörünüz sadece bir tık uzağınızda.

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