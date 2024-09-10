Google Gemini'yi kullanma: AI sohbet robotu kullanıcıları için kılavuz

Farklı sektörlerdeki profesyoneller, iş süreçlerini basitleştirmek ve daha önemli görevlere odaklanmak için zaman ve enerji kazanmak amacıyla yapay zeka sohbet robotlarına yöneliyor.

Günümüzün yapay zeka modelleri, e-posta taslakları hazırlamaktan toplantı notları almaya, araştırmaya yardımcı olmaktan içerik fikirleri üretmeye kadar birçok görevi yerine getirebilir.

Son zamanlarda verimlilik arayanların arasında popüler hale gelen araçlardan biri Google Gemini (eski adıyla Bard). Gemini uygulaması, kullanıcı dostu bir arayüze ve güçlü yapay zeka yeteneklerine sahiptir. Ayrıca diğer Google uygulamalarıyla da sorunsuz bir şekilde entegre edilebilir.

Bu kılavuzda, Google Gemini'yi ayrıntılı olarak inceleyeceğiz: anahtar özellikler, fiyatlandırma, nasıl kullanılır ve diğer araçlar.

Hadi başlayalım!

Google Gemini nedir?

via Google Gemini

Google Gemini, bilgi erişimini ve görev otomasyonunu basitleştirmek için tasarlanmış gelişmiş bir yapay zeka sohbet robotudur.

Gemini Pro modeli ile desteklenen bu AI sohbet robotu, metinleri anlama ve oluşturma konusunda mükemmeldir ve aynı zamanda görüntüler, sesler, videolar ve kodlar dahil olmak üzere çeşitli diğer bilgileri hızla işler.

Önceden, kullanıcılar birden fazla Google web sayfası ve bağlantısı arasında gezinmek gibi geleneksel arama yöntemlerine başvurmak zorundaydı. Ancak artık Gemini AI sohbet robotu, sorgularınıza kısa özetler ve yanıtlar sağlayarak arama sürecini basitleştiriyor.

Haberler, araştırma sonuçları veya genel bilgiler arıyorsanız, bu araç yapılandırılmış bir şekilde ilgili bilgilere erişmenize yardımcı olur.

Google Gemini tam işlevsel bir ürün olmakla birlikte, sürekli gelişmekte olduğu için bazen hatalarla karşılaşabilir veya yanlış sonuçlar verebilir.

Ancak, olumlu tarafı, önceki deneysel Bard modellerine göre önemli ölçüde geliştirilmiştir.

Google Gemini'nin anahtar özellikleri

SEO uzmanı, serbest metin yazarı, öğrenci veya yeni başlayan bir kodlayıcı olun, Google Gemini'yi iş akışınıza entegre ederek birçok görevinizi basitleştirebilir ve verimliliğinizi artırabilirsiniz. İşte bazı anahtar özellikleri:

Özellik #1 Google Uygulamaları ile entegrasyon

Google Dokümanlar içinde Gemini entegrasyonu Google aracılığıyla

Google Gemini'nin en önemli özelliklerinden biri, Dokümanlar, E-Tablolar, Google Haritalar, YouTube, Takvim gibi günlük olarak kullanıyor olabileceğiniz popüler Google Çalışma Alanı uygulamalarıyla sorunsuz entegrasyonudur.

Bu entegrasyonlar (doğrudan Google uygulamaları içinde veya dolaylı olarak Gemini aracılığıyla), kullanıcıların metin, ses veya görüntüler aracılığıyla Gemini ile zahmetsizce etkileşime girmesini sağlayarak, hareket halindeyken işleri halletmek için çok yönlü bir araç haline getirir.

Örneğin, Google Dokümanlar ve E-Tablolar ile entegre edildiğinde Gemini, bir belgeyi yapılandırmak veya uzun bir raporu özetlemek için yardıma ihtiyacınız olduğunda içeriğinizi analiz edebilir ve iyileştirmeler önerebilir.

Belgeler veya E-Tablolar'da doğrudan "Gemini'ye sor" kenar çubuğunu açın. Önceden tanımlanmış bir komut istemini seçebilir veya kendi isteğinizi yazabilirsiniz. Sorguyu girdikten sonra Gemini, belgenizi veya e-tablonuzu analiz eder ve kenar çubuğunda öneriler sunar.

Aynı şekilde, bir e-posta taslağı üzerinde takılıp kaldıysanız, Gemini mevcut e-postalarınızı analiz ederek kısa özetler önerebilir ve hatta daha fazla netlik ve etki için belirli bölümleri yazmanıza yardımcı olabilir.

Gmail'de Google* aracılığıyla Gemini entegrasyonu

Özellik #2 Çoklu mod fonksiyonu

Google Gemini çok modludur, yani metin, resim, kod parçacıkları veya ses kayıtları gibi çeşitli giriş biçimlerini işleyebilir ve işleyebilir.

Görüntü oluşturma ve analiz

Gemini sonuçları, metinden görüntüye dönüştürme isteminden elde edilir

Görüntü oluşturmak için istediğiniz görüntüyü tanımlayabilir veya bir kod bloğu sağlayabilirsiniz; Gemini bu istekleri ilgili çıktılarla zahmetsizce karşılayabilir. Tek sorun, insan görüntülerini oluşturamamasıdır.

Neden mi? Gemini'nin söylediklerine bir göz atın:

Gemini arama sonucu

Gemini, kitaplar ve makaleler gibi çeşitli kaynaklardan metinleri okuyup anlayabilir ve görsel içeriği analiz ederek görüntülerdeki nesneleri ve sahneleri tanımlayabilir.

Gemini'de görüntü analizi

Video Analizi

Gemini, yeteneklerini video işlemeye genişleterek, videolardan sorular sormanıza, açıklamalar oluşturmanıza ve anahtar noktaları özetlemenize olanak tanır.

Örneğin, bir YouTube video bağlantısını Gemini'ye yapıştırıp "Bu videoyu özetle" gibi bir komutla içeriği özetlemesini isteyebilir ve videonun tamamını izlemeden ana fikri öğrenebilirsiniz.

Not: Bu fonksiyon tüm videolar için çalışmaz. Öğrenmek için farklı videolar denemeniz gerekir!

Çeviri

Google Asistan, tercih ettiğiniz dili anlayabilir ve sözlü istekleri 100'den fazla dile çevirebilir. Ayrıca, sözlerinizin ardındaki duyguları kısmen anlayabilir, ancak ince tonları algılayamayabilir. Kayıtları doğrudan yazıya dökemez, ancak metin dikte etmek için kullanabilir ve ardından çevirebilirsiniz.

Google Gemini AI sohbet robotuyla, sorgularınız için doğru ve güncel sonuçları bir konuşma kadar uzağınızda. Gemini Google arama sonuçlarından yararlanır ve yanıtların en son verilere dayandığından emin olur.

Örneğin, bu Google asistanı, hisse senedi fiyatlarını sorduğunuzda güncel hisse senedi fiyatlarını sağlayabilir. Her sorgu için gerçek zamanlı bilgileri garanti edemese de Gemini, genellikle güncel sonuçlar sunmada mükemmeldir.

Unutmayın, kesin olmak işinizin dostudur! Komutlarınız ne kadar kesin olursa, mevcut en son bilgilerle eşleşen sonuçlar alma olasılığınız o kadar artar. Ancak, zaman açısından hassas veya kritik ayrıntılar için, güvenilir ve sık güncellenen kaynaklardan tekrar kontrol etmek akıllıca olacaktır.

Özellik #4 Kodlama yetenekleri

G oogle aracılığıyla Gemini'nin kodlama yetenekleri

Yeni başlayan bir kodlayıcıysanız, Google Gemini AI size yardımcı olabilir. Python, Javascript, Java ve C++ dahil 20'den fazla programlama dilini destekler ve kodlama görevlerinde size kolayca yardımcı olabilir.

Belirli fonksiyonları veya kod bloklarını yazmakta zorlanıyorsanız Gemini size yardımcı olabilir. Komut isteminde kodun ne yapmasını istediğinizi açıklayın, Google asistanı tercih ettiğiniz kodlama dilinde kodu oluştursun.

Ayrıca, kodunuzda hata olabileceğini düşünüyorsanız Gemini, kodu analiz ederek olası hataları veya verimsizlikleri belirleyebilir ve hata ayıklama sürecini hızlandırmanıza yardımcı olabilir.

Gemini, kod açıklayıcınız olarak da işlev görebilir. Bir kod parçacığı sağlayın, Gemini onun işlevselliğini en iyi şekilde açıklayacaktır.

Not: Google Gemini hızlı bir şekilde kod oluşturabilir, ancak kullanmadan önce iyice test etmeniz önemlidir. Kusursuz bir şekilde çalıştığından ve benzersiz ihtiyaçlarınıza uygun olduğundan emin olmak için çıktıyı değiştirmeniz gerekebilir.

Google Gemini fiyatlandırması

Sonsuza Kadar Ücretsiz

Google Çalışma Alanı Entegrasyonu: Gemini Business: Kullanıcı başına aylık 24 $ Gemini Enterprise: Kullanıcı başına aylık 36 $

Gemini Business: Kullanıcı başına aylık 24 ABD doları

Gemini Enterprise: Kullanıcı başına aylık 36 ABD doları

Google One AI Premium planı: Kullanıcı başına aylık 19,99 $

Gemini Code Assist: Kullanıcı başına aylık 19 $ (1 yıllık taahhüt)

Gemini Business: Kullanıcı başına aylık 24 ABD doları

Gemini Enterprise: Kullanıcı başına aylık 36 ABD doları

Ayrıca, yalnızca ücretli bir sürüm olan Gemini Ultra dil modeline dayanan en yeni ve gelişmiş model olan Gemini Advanced'e yükseltebilirsiniz.

Google Gemini nasıl kullanılır?

Google Gemini'yi kullanmak çok kolaydır. Karmaşık bir kayıt süreci veya tonlarca doğrulama gerektirmez ve kullanmak için teknoloji uzmanı olmanız da gerekmez. İşte nasıl yapacağınız:

Google Gemini kayıt süreci

Google Gemini'ye kaydolmak için adım adım izlemeniz gereken süreç aşağıda açıklanmıştır:

Adım 1: gemini.google.com adresini ziyaret edin

Bu URL'yi bilgisayarınızda, iOS veya Android cihazınızda Google'da arayın ve sayfada görünen ilk bağlantıya tıklayın.

Adım 2: Google Gemini'de oturum açın

"Gemini ile sohbet et" düğmesini seçin.

Not: Gemini'ye erişmek için, 18 yaşından büyük bir kullanıcı için onaylanmış bir Google hesabınız olmalıdır.

Adım 3: Google Gemini Hizmet Şartlarını kabul edin

Oturum açtığınızda, "Kabul ediyorum" düğmesini tıklayarak Google Gemini Hizmet Şartları'nı kabul etmeniz gerekir.

Adım 4: Google Gemini'yi kullanmaya başlayın

Hizmet şartlarını kabul ettiğinizde, sayfada Gemini'ye hoş geldiniz sekmesi ve kullanımıyla ilgili bazı anahtar bilgiler görünecektir. Devam'ı tıklayın, Gemini sayfasına yönlendirileceksiniz. Ayrıca, gelecekte gemini.google.com adresine her girdiğinizde ilk göreceğiniz sayfa bu olacak. Hepsi bu kadar!

Ücretli bir Google Çalışma Alanı kullanıcısıysanız (İş veya Kurumsal düzey), Gemini zaten Dokümanlar ve E-Tablolar gibi tanıdık Çalışma Alanı uygulamalarınıza önceden entegre edilmiştir. Ayrı bir kayıt gerekmez. Aracı içinde Gemini simgesini arayın ve kullanmaya başlayın.

Google Gemini'ye sorgu veya arama terimi girme

Google Gemini gibi yapay zeka araçlarını kullanırken, platformdan en iyi şekilde yararlanmak için etkili komutlar (genellikle kısa ifadeler) çok önemlidir. Gemini sayfasının altındaki "Buraya komut girin" sekmesine tıklayın ve sorunuzu yazın. Bu, araçla ilk konuşmanızı başlatmak için bir komuttur.

Ayrıca, komut istemi sekmesinin sağ tarafında bulunan mikrofon düğmesine tıklayarak sorularınızı sorabilirsiniz. Gemini sizi dinler ve söylediklerinizi yazıya dönüştürür.

Etkili bir komut oluşturmak için izleyebileceğiniz en iyi uygulamalardan bazıları şunlardır

Net olun : Belirsiz komutlar girmekten kaçının; ne kadar ayrıntılı olursa o kadar iyi. Gemini'ye sadece "blog yaz" yazmak yerine, ihtiyacınız olan konuyu veya içeriği belirtin, örneğin "Verimliliği artırmak için yapay zeka kullanımı hakkında bir blog yaz"

İsteme ayrıntıları ekleyin : Yanıtta dahil edilmesini veya hariç tutulmasını istediğiniz bilgi türünü belirtin. Bu, Gemini'nin aramasını daraltmasına ve daha doğru sonuçlar sunmasına yardımcı olur. Gemini'nin gereksinimlerinizi daha iyi anlamasına yardımcı olmak için anahtar kelimeler, üslup, dil stili veya diğer ilgili ayrıntılardan bahsedin. Örneğin, yukarıda bahsedilen örnek için Gemini'den, halka açık vaka çalışmalarından 2-3 gerçek örnek eklemesini ve üslubun profesyonel olmasını isteyebilirsiniz

İşler ilerledikçe hatalardan ders alın: Gemini'nin yanıtı beklediğiniz gibi değilse endişelenmeyin. Yanlış bir yanıt almak, sıfırdan başlamak anlamına gelmez. Google Gemini, Google Asistan gibi sürekli bir hizmettir. Takip soruları sorabilir ve önceki yanıtlar hakkında geri bildirimde bulunabilirsiniz. Gemini, gelecekteki yanıtlarını buna göre ayarlayacaktır

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Google Gemini Hizmet Şartları'nın yorumlanması

Google Gemini Hizmet Şartları'nın anahtar noktalarının yorumları aşağıda yer almaktadır :

Google verileri toplar

Gemini ile etkileşimde bulunduğunuzda, Google işlevselliğini iyileştirmek ve deneyiminizi kişiselleştirmek için veriler toplar. Bu veriler, sorgularınızı, Gemini'nin özelliklerini nasıl kullandığınızı ve Gemini'nin yardımıyla oluşturduğunuz içeriği içerebilir.

Google, bu verileri geliştirme amacıyla kullanmadan önce genellikle anonimleştirir, böylece kişisel bilgileriniz doğrudan bağlantılı olmaz.

Verileriniz üzerinde kontrol sahibi olun

Google bazı verileri toplarken, Gemini'nin yardımıyla oluşturduğunuz içeriğin sahipliği genellikle size ait olduğunu anlamak önemlidir. Bu, oluşturduğunuz içeriği sizin kontrol ettiğiniz ve nasıl kullanacağınızı seçebileceğiniz anlamına gelir.

Kullanım kısıtlamaları

Hizmet Şartları, Google Gemini'nin sınırlamalarını özetler. Bu sınırlamalar, aşağıdaki gibi etkinlikleri yasaklar:

Gemini'yi suç işlemek veya yasaları ihlal etmek için kullanmak

Şiddet, nefret söylemi veya ayrımcılığı teşvik eden içerik oluşturma

Yanıltıcı veya aldatıcı içerik oluşturma

Google Gemini'yi kullanmaya başlama

Daha önce de belirttiğimiz gibi, komut istemini girip saniyeler içinde yanıtları alarak Gemini'yi kullanmaya başlayabilirsiniz. E-postaları, raporları veya her türlü uzun içeriği sizin için özetleyebilir.

Bir konuyu araştırmak istiyorsanız, sorularınızı sohbet arayüzüne yazın, Gemini geniş bilgi tabanından yararlanarak bilgilendirici yanıtlar sunacaktır.

Bu araç, e-posta veya blog yazısı yazmanıza, yaratıcı fikirler üretmenize, araştırma yapmanıza ve komutlarınıza göre farklı metin biçimleri oluşturmanıza yardımcı olabilir. Ayrıca, iletişimdeki boşlukları doldurmanıza yardımcı olabilecek çeviri özellikleri de içerir.

Google Gemini bir kodlama platformu olmasa da, Çalışma Alanı entegrasyonunuz içinde öneriler sunabilir ve temel kodlama görevlerini tamamlayabilir.

Ancak bu uygulamayı kullanmanın ve deneyiminizi geliştirmenin daha fazlası var:

Yanıtı iyileştirme: Gemini'nin oluşturduğu ilk taslak hoşunuza gitmezse, daha fazla talimat verebilir veya yanıtı belirli bir şekilde yeniden ifade etmesini isteyebilirsiniz. Yanıtı İyileştir düğmesini (yanıtın altındaki üçüncü düğme) tıklayarak yanıtları iyileştirebilirsiniz. Burada, çıktınızı değiştirmek için daha kısa, daha uzun, daha basit, daha rahat veya daha profesyonel gibi seçenekleri seçebilirsiniz

"Çift Kontrol" özelliği ile doğrulama: Gemini'nin yanıtının kaynağını ve referanslarını görmek için "Çift Kontrol" özelliğini (genellikle büyüteç simgesine benzer) kullanabilirsiniz

Geri bildirim sağlama: Google Gemini tarafından oluşturulan tüm yanıtları geri bildirim olarak derecelendirebilirsiniz. Yanıtın hemen altında, içeriği beğendiyseniz başparmak yukarı simgesini, beğenmediyseniz başparmak aşağı simgesini tıklayın. Yanıtınız için belirli bir neden de belirtebilir ve gönderebilirsiniz

İşlerinizi paylaşma: Gemini'nin yardımıyla mükemmel içeriği oluşturduktan sonra, bunu iş arkadaşlarınızla kolayca paylaşabilir veya daha fazla düzenleme veya dağıtım için Google Dokümanlar veya Gmail gibi tercih ettiğiniz uygulamalara aktarabilirsiniz

google Gemini aracılığıyla

Gemini'de veri kullanımını yönetme

Verilerinizin izlenmesinden endişe duyuyorsanız, Google Gemini ile etkinlik izlemeyi kapatabilir ve uygulama içindeki önceki etkinlikleri silebilirsiniz. Yapılacaklar:

Google Gemini'ye git : Tercih ettiğiniz tarayıcı veya uygulamadan Google Gemini sayfasına gidin

Etkinlik ayarlarına erişin : Arayüzün sol alt köşesinde bulunan "Etkinlik" sekmesine tıklayın

Gemini Uygulama Etkinliği'ni bulun : Sayfanın üst kısmında "Gemini Uygulama Etkinliği" seçeneğini görebilirsiniz

İzlemeyi kapatın : Gemini Uygulama Etkinliği bölümünün sağ tarafında bulunan "Kapat" düğmesine tıklayın

Eylem seçin: Etkinlik izlemeyi devre dışı bırakmak için "Kapat"ı, mevcut etkinlik verilerini silmek için "Kapat ve etkinliği sil"i seçin

Ayrıca, platform tek tek istemleri silmenize olanak tanıyarak verileriniz üzerinde daha fazla kontrol sağlar. Son gün, son saat veya tüm zaman gibi belirli zaman aralıklarına ait etkinlik verilerini de silebilirsiniz. Hatta belirli tarihler arasındaki verilerin silinmesi için özel bir aralık ayarlayabilirsiniz.

Google Gemini'yi kullanmanın avantajları

Google Gemini, kesinlikle gelişmiş ve piyasadaki diğer AI araçlarıyla oldukça rekabetçidir. Aracı kullanmanın bazı avantajları şunlardır:

Gelişmiş akıl yürütme: Google Gemini'nin olağanüstü akıl yürütme yeteneği, diğer yapay zeka sistemlerinde sıklıkla görülen sorunları (örneğin alakasız yanıtlar) çözmeye yardımcı olur. Aracın bu özelliği, yanıtların daha doğru ve güvenilir olmasını sağlar ve kullanıcılar arasında güven ve memnuniyet oluşturur

Çok yönlü işleme : Gemini'nin veri işleme yetenekleri metinlerin ötesine geçerek görseller, kodlar ve daha fazlası gibi bilgileri çeşitli uygulamalar için işleyebilir. Bu işlevsellik, Gemini'yi veri analizinden içerik oluşturmaya kadar çeşitli sektörlerde ve görevlerde kullanışlı hale getirir

Verimli kaynak kullanımı: Gemini, minimum hesaplama gereksinimleriyle çalışır, bu da onu kaynak dostu bir yapay zeka çözümü haline getirir. Bu verimlilik, daha hızlı yanıt süreleri ve sorunsuz kullanıcı deneyimleri sağlar

Google Gemini kullanıcılarının karşılaştığı yaygın sorunlar

Diğer uygulamalar gibi Google Gemini de kusursuz değildir. Mevcut kullanıcıların karşılaştığı ve yeni kullanıcıların bilmesi gereken bir dizi sınırlama vardır:

Olası yanlışlık : Büyük dil modellerinin doğası gereği, Gemini'nin gerçek gibi görünen ancak gerçek verilerle doğrulanamayan çıktılar üretme olasılığı vardır

Bilgi kaynağı eksikliği : Gemini, oluşturduğu bilgilerin kaynaklarından genellikle bahsetmez. Bu eksiklik, oluşturulan yanıtın güvenilirliğini veya doğruluğunu doğrulamayı zorlaştırır

Yaratıcılık ve özgünlük : Gemini, yaratıcı çıktılar üretebilse de, oluşturduğu içerikler esas olarak eğitim verilerinden kaynaklanır. Daha önce karşılaşmadığı tamamen özgün kavramlar veya fikirler konusunda zorlanabilir

İlk girişe bağımlılık : Gemini'nin yanıtları büyük ölçüde sağlanan ilk girişe bağlıdır. Bu nedenle, istenen yanıtı almak için istemde eksiksiz ve doğru sorular sormak gerekir

Olası önyargı: Gemini, eğitildiği verilerden önyargıları devralabilir. Bu, yanıtlarının belirli bakış açılarını veya demografik özellikleri tercih edebileceği ve bu da haksız veya ayrımcı sonuçlara yol açabileceği anlamına gelir

Reddit'te Google Gemini Yorumları

Reddit'te Google Gemini hakkında bilgi topladıktan sonra, bu aracın sayısız avantaj sunarken, kullanıcıların bazı zorluklar ve sorunlarla karşılaşmasına da neden olduğu açıkça ortaya çıktı.

Bir kullanıcı, bu Google uygulamasının ChatGPT ile karşılaştırıldığında öne çıkan özelliklerini şöyle sıralıyor:

Evet, Gemini Advanced, içerik oluşturma, özetleme vb. konularda ChatGPT-4 (giderek kötüleşiyordu ama yine de piyasadaki diğer ürünlerden daha iyiydi) ile karşılaştırılabilir.

Evet, Gemini Advanced, içerik oluşturma, özetleme vb. konularda ChatGPT-4 (giderek kötüleşiyordu ama yine de piyasadaki diğer ürünlerden daha iyiydi) ile karşılaştırılabilir.

Başka bir Reddit kullanıcısı şöyle diyor—

Gpt ve gemini'nin cevaplarının kalitesi arasındaki fark şaşırtıcıdır. Geminis'in cevapları bazen gerçekten bağlam dışı ve çoğu durumda tamamen yanlıştır. YouTube videolarını alıp benim için özetlemede çok başarılıdır, ancak bazen bu bile işe yaramaz.

Gpt ve gemini'nin cevaplarının kalitesi arasındaki fark şaşırtıcıdır. Geminis'in cevapları bazen gerçekten bağlam dışı ve çoğu durumda tamamen yanlıştır. YouTube videolarını alıp benim için özetlemede çok başarılıdır, ancak bazen bu bile işe yaramaz.

Bazı incelemeler, Gemini'nin bilgi doğruluğu ve tutarlılık gibi önemli iyileştirmelere ihtiyaç duyduğu alanları açıkça vurguladı. Bir inceleme şöyle diyor

Gemini'ye bazı sorularım vardı ve kendisi defalarca kendi kendisiyle çelişti. Hatta birlikte görülen iki kişinin resimlerine atıfta bulunuyordu, ilgili URL'leri de veriyordu, ancak ikinci soruda resimlerin varlığını inkar etti ve her şeyin hala öğrenme aşamasında olduğu şeklinde standart bir cevapla geri döndü

Gemini'ye bazı sorularım vardı ve defalarca kendi kendisiyle çelişti. Hatta birlikte görülen iki kişinin resimlerine ve ilgili URL'lere atıfta bulunuyordu, ancak ikinci soruda resimlerin varlığını reddetti ve her şeyin hala öğrenme aşamasında olduğu şeklinde standart bir cevapla geri döndü. *

Bir inceleme, Gemini'nin ne kadar değerli bir yazma asistanı olduğunu vurguladı ve çıktılarının tarafsız* olduğunu iddia etti

Gemini'de sevdiğim bir özellik, yazma kısmının kullandığım diğer yapay zeka sistemlerinden farklı olması. Düşüncelerinizi yeniden ifade etmenize yardımcı olmakla kalmaz, bunu tarafsız bir şekilde yapar. Neden bu şekilde yazdığını açıklar ve duyguları uyandıran veya anlatmak istediğiniz noktadan uzaklaştıran kelimeleri neden çıkardığına dair yararlı ipuçları ekler. Hedef kitlenin tonunu ayarlayabilirsiniz.

Gemini'de sevdiğim bir özellik, yazma kısmının kullandığım diğer yapay zeka sistemlerinden farklı olması. Düşüncelerinizi yeniden ifade etmenize yardımcı olmakla kalmaz, bunu tarafsız bir şekilde yapar. Neden bu tarzda yazdığını açıklar ve duyguları uyandıran veya anlatmak istediğiniz noktadan uzaklaştıran kelimeleri neden çıkardığına dair yararlı ipuçları ekler. Hedef kitlenin tonunu bile ayarlayabilirsiniz.

Google Gemini'nin yanı sıra, işlerinizi kolaylaştırmak için kullanabileceğiniz birçok başka yapay zeka aracı da bulunmaktadır.

ChatGPT: Piyasaya sürüldüğünde hepimizin hayal gücünü ele geçiren bu yapay zeka aracı, muhtemelen günümüzün en ünlü yapay zeka sohbet platformudur. NLP (doğal dil işleme) yeteneklerini kullanarak, kullanıcılara soru cevaplamadan metin oluşturmaya kadar çeşitli görevlerde yardımcı olabilir. İnsan benzeri yanıtları anlamada ve üretmede ustadır, bu da onu sanal yardım, içerik oluşturma ve daha fazlası için kullanışlı bir araç haline getirir. Ancak, en büyük sınırlaması, eğitim verilerinin yalnızca Nisan 2023'e kadar güncellenmesidir. Bu sınırlamayı aşmak için, web tarama özelliklerine sahip ücretli Chat GPT Plus'a yükseltebilirsiniz

Claude: Anthropic'in Claude'u bir başka popüler AI aracıdır. ChatGPT gibi, Claude'un da ücretsiz ve ücretli bir sürümü vardır. Claude 3 modeline dayanan bu araç, kullanıcılar tarafından ChatGPT'den daha insan sesine yakın bir çıktı verdiği belirtilmektedir. Bu araç, metin oluşturabilir, metninizi düzenleyebilir ve istemlerinize uygun yaratıcı metinler yazabilir. Ayrıca mantık ve akıl yürütme konusunda da mükemmeldir (bilmece ve karmaşık bilimsel problemleri çözme) ve öğrenciler için iyi bir çalışma arkadaşı olabilir

Google Gemini'nin bir başka harika alternatifi ise ClickUp Brain.

ClickUp Brain

ClickUp Brain, iş verimliliğinizi optimize etmek ve dolayısıyla zaman kazanmak için kapsamlı bir konuşma, bağlamsal ve rol tabanlı AI özellikleri paketi sunar. ClickUp platformuna entegre olan ClickUp Brain, tüm sektörlerdeki profesyonelleri çeşitli görevlerde desteklemek için tasarlanmıştır.

ClickUp Brain'i kullanarak toplantı notlarını saniyeler içinde özetleyin

Kullanıcı gizliliğine olan bağlılığı, ClickUp Brain'i diğerlerinden ayıran önemli bir faktördür. Bazı üçüncü taraf AI araçlarının aksine, ClickUp, AI modellerini kullanıcı verileriyle eğitmekten kaçınır, sıkı erişim kontrolleri sağlar ve AI tarafından oluşturulan yanıtların yetkili kullanıcılarla güvenli bir şekilde paylaşılmasını sağlar.

İşte bazı özellikleri:

Özel yanıtlar : ClickUp içinde belirli iş bağlamlarına özel yanıtlar sağlayarak, takımların projeler, belirli görevler veya belgeler üzerinde işbirliği yapmasına yardımcı olur. Örneğin, proje verilerini analiz etmesini ve ana sonuçları sizinle paylaşmasını isteyebilirsiniz. Hatta, takımınızın görevlerinden herhangi birinin son teslim tarihine yaklaşıp yaklaşmadığını kontrol etmesini ve size bildirmesini bile isteyebilirsiniz

Öğrenir ve gelişir : İhtiyaçlarınızı öğrenir ve bunlara uyum sağlar; ClickUp Brain'i ne kadar çok kullanırsanız, ihtiyaçlarınızı o kadar iyi tahmin eder ve size en alakalı bilgileri sunar

Stratejik işlere daha fazla zaman : AI Project Manager ile : AI Project Manager ile tekrarlayan görevleri otomatikleştirerek stratejik düşünme ve karar verme için zaman kazanabilirsiniz. Ayrıca, toplantı notlarınızı özetleyerek ve eylem öğelerini belirleyerek, alt görevler oluşturarak, standup'lar ve proje güncellemeleri oluşturarak, gecikmiş görevler için hatırlatıcılar göndererek ve daha fazlasını yaparak size yardımcı olabilir

Parmaklarınızın ucunda bilgi: ClickUp Brain'in AI Bilgi Yöneticisi sayesinde, ClickUp çalışma alanınızda aylar öncesine ait bir mesaj veya dosyayı aramak için artık her yeri aramanıza gerek kalmaz. AI'dan bulmasını isteyin, bilgileri saniyeler içinde bulsun. ClickUp'a başka uygulamalar bağladıysanız (örneğin Google Drive), aradığınızı bulmak için bu uygulamaların içinde de arama yapabilir

AI yazma asistanı: Kısa sosyal medya başlıklarından uzun makalelere kadar her şeyi oluşturabilen AI yazma asistanı ile içeriği daha verimli bir şekilde oluşturun. Ayrıca belgelerin, e-postaların ve görev açıklamalarının tonunu, stilini ve netliğini iyileştirmek için öneriler sunar. Ek olarak, 100'den fazla hazır rol tabanlı komut isteminden seçim yaparak hızlı bir şekilde içerik oluşturabilirsiniz

ClickUp Brain'i kullanarak istediğiniz ton ve stilde içerik oluşturun.

Ayrıca, ClickUp Brain videoları kolayca transkribe edebilir ve notları farklı dillere çevirebilir, böylece takımlar içinde verimlilik ve işbirliğini daha da artırabilir.

ClickUp Brain kullanarak metinleri tercih ettiğiniz diller arasında çevirin

Şunları da kaçırmayın 2024'te Verimliliği Artıracak En İyi 10 AI Chrome Uzantısı

ClickUp fiyatlandırması

Sonsuza Kadar Ücretsiz

Sınırsız : Kullanıcı başına aylık 7 ABD doları

İş : Kullanıcı başına aylık 12 ABD doları

Enterprise : Fiyatlandırma için iletişime geçin

ClickUp Brain: Tüm ücretli planlarda Çalışma Alanı üyesi başına aylık 7 $ karşılığında kullanılabilir

ClickUp Brain'in gücünden yararlanın

Bu makalenin, en iyi sonuçları elde etmek için Google Gemini'yi nasıl kullanacağınızı göstermeye yardımcı olduğunu umuyoruz. Günümüzde keşfedilebilecek çok sayıda AI sohbet robotu var ve her birinin kendine özgü avantajları ve dezavantajları var. ClickUp Brain'den yararlanmak, AI avantajından çok daha fazlasını sunar. ClickUp'ın gelişmiş proje ve görev yönetimi özellikleri, günlük işlerinizi verimli ve etkili hale getirir. ClickUp, masaüstü ve mobil uygulama olarak da mevcuttur.

ClickUp içindeki görevlerden, belgelerden ve projelerden saniyeler içinde ilgili bilgileri bulmak mı? Tamamdır.

Sadece birkaç tıklamayla tercih ettiğiniz üslupla metinler, bloglar ve e-postalar yazmak mı istiyorsunuz? Tamamdır.

Proje yönetimini kolaylaştırmak ve sanal asistanınız olarak hataları belirleme, raporlar ve görev özetleri oluşturma gibi görevleri otomatikleştirmek mi istiyorsunuz? Tamamdır.

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