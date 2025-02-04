2025'te Verimliliği Artıracak En İyi AI Sanal Asistanlar

Sanal asistan teknolojisi yanınızda olduğunda iş-yaşam dengesi artık çok yakın.

Sabah müziğinizi çalmaktan toplantıya hazırlanmanızı hatırlatmaya (ve çok daha fazlasına) kadar, bu kullanışlı yardımcılar, daha iyi verimlilik ve daha fazla kişisel zaman için zamanınızı boşaltarak iş-yaşam dengenizi artırmayı amaçlar.

Bu yılın en iyi AI sanal asistanlarıyla tanışmaya hazır mısınız? Piyasadaki en iyi AI sanal asistanlarını keşfetmek için hazır olun. Dijital maceralar başlasın!

AI sanal asistanlarda nelere dikkat etmelisiniz?

Temel olarak, ihtiyaçlarınızı karşılayacak bir sanal AI asistanı aracı istiyorsunuz.

Ofiste, bu, tekrarlayan iş akışlarını otomatikleştirmekten daha iyi pazarlama içeriği ve iş iletişimi yazmanıza yardımcı olmaya kadar her şey olabilir. Mevcut yazılımınızla iyi entegre olan ve takımınızın boyutuna veya büyümesine uygun AI programları ve AI pazarlama araçları arayın.

Evde, sanal asistan kahve yapmak, ışıkları kısmak ve köpeğiniz çikolata yedikten sonra veterinere götürmeniz gerekip gerekmediğini size söylemek gibi her konuda size yardımcı olabilir. Kişisel cihazlarınız ve ev aletlerinizle iyi entegre olan kişisel AI asistanlarını arayın.

Verimlilikten bahsetmişken, AI proje yönetimi araçları ve verimlilik araçlarıyla verimliliği bir üst seviyeye taşıyabileceğinizi biliyor muydunuz?

Proje yürütme yazılımlarından süreç haritalama ve içerik oluşturma araçlarına kadar, doğru yazılımla zaman kazanmanın ve verimliliğinizi artırmanın daha da fazla yolunu keşfedeceksiniz.

Kullanabileceğiniz en iyi 10 AI sanal asistan

Bir AI sanal asistan, randevuları planlamaktan işlerinizi önceliklendirmeye, e-posta yazmaktan sabah kahvenizi hazırlamaya kadar çeşitli görevlerde size yardımcı olabilir. Özelliklerini, avantajlarını ve fiyatlarını inceleyeceğiz, böylece ihtiyaçlarınıza en uygun olanı seçebilirsiniz.

1. ClickUp – Yapay zeka proje yönetimi için en iyisi

ClickUp ile daha iyi yazın ClickUp AI'yı kullanarak daha hızlı yazın ve metinlerinizi, e-posta yanıtlarınızı ve daha fazlasını düzeltin

Merhaba, verimlilik meraklıları! Şunu hayal edin: tüm görevleriniz, projeleriniz ve belgeleriniz tek bir sezgisel merkezde birleştirilmiştir. Ve en yeni asistanınız ClickUp Brain, tüm bu bilgilere erişebilir ve oradan alabilir.

ClickUp Brain ihtiyaçlarınıza göre özelleştirilmiştir. Rolünüzü seçin, senaryoyu belirleyin ve size özel çözümlerin oluşturulmasını izleyin.

ClickUp Brain'in sizin için yapabileceklerinden sadece birkaçı:

ClickUp Belgeleri ile yazma ve yaratıcılığınızı geliştirin

İçeriği ve konuları özetleyin

Karmaşık görevleri alt görevlere bölün

Proje ve standup özetlerini paylaşın

Metinleri farklı diller arasında çevirin

Metin yazımı için yapay zeka komutlarıyla yardım alın

ClickUp Brain, rolünüze göre uyarlanmış tek sanal AI asistanıdır. 30 dakikalık işi 30 saniyeye indirerek hayal ettiğinizden daha fazla zaman kazanmanızı sağlar.

Günlük görevlerinizde önemli ölçüde zaman kazanırken yaratıcılığınızı ve verimliliğinizi artırmak için en iyi AI yazma asistanlarını arıyorsanız, ofiste ve hareket halindeyken sanal asistanınız olarak ClickUp'ın AI Writer for Work'ü deneyin.

ClickUp'ın en iyi özellikleri

Otomasyonların kurulumu son derece kolaydır

Müşterilerden geri bildirim toplamada harika bir iş çıkarır

AI yazma asistanı, yazarken önerilerde bulunabilir

ClickUp sınırlamaları

Zengin özellikleri, bazı kullanıcılar için bir öğrenme eğrisi oluşturabilir

Mobil uygulamada tüm görünümler henüz kullanılamamaktadır

ClickUp fiyatlandırması

ClickUp puanları ve yorumları

G2 : 4,7/5 (8.566+ yorum)

Capterra: 4,7/5 (3.775+ yorum)

2. Google Asistan – Yapay zeka planlaması için en iyisi

google Asistan aracılığıyla

Google tarafından geliştirilen Google Asistan, akıllı telefonlardan akıllı ekranlara kadar birçok cihazda çalışır.

Etkileyici bir ev asistanıdır; etkinleştirmek için sadece "Hey Google" veya "OK Google" demeniz yeterlidir

AI sesle çalışan sanal asistan her türlü işi yapabilir. Uygulamayı açmadan randevuları planlayın, toplantıları taşıyın ve alarmları ayarlayın. Ya da iş seyahatlerinizde sadece kameranızla yabancı dilleri çevirin. Ayrıca rahatlayıp asistandan favori şarkılarınızı çalmasını veya en son podcast'lerinizi dinlemesini isteyebilirsiniz.

Bu liste, sadece yüzeysel bir bakış sunmaktadır. Teknoloji geliştikçe, AI asistanı repertuarını genişletecek ve daha da vazgeçilmez bir AI arkadaşı haline gelecektir.

Google Asistan'ın en iyi özellikleri

"Hey Google, bugünün hava durumu nasıl?" gibi bir komutla günlük hava tahminini alın veya haberleri takip edin

Görevleri veya alarmları kolayca ayarlayın. Örneğin, "Hey Google, saat 6'ya alarm kur."

"Hey Google, babamı ara" diyerek arama yapın veya metin gönderin

Google Asistan sınırlamaları

Bazı yorumcular, aracın hatalı olabileceğini iddia ediyor

Araç, komutlarınızı her zaman çok iyi anlamayabilir

Google Asistan fiyatlandırması

Ürün satın alımında ücretsiz

Google Asistan puanları ve yorumları

G2 : N/A

Capterra: N/A

3. Socratic – Öğrenciler ve öğretmenler için en iyisi

via Socratic

Yapay zeka destekli öğrenme uygulaması Socratic, öğrencilerin lise ve üniversite düzeyindeki okul işlerini anlamalarına yardımcı olur. Metin ve konuşma tanıma özelliğini kullanarak öğrencileri çevrimiçi kaynaklarla bağlantıya geçirir ve herhangi bir sorunun arkasındaki kavramları öğrenmelerine yardımcı olur.

Socratic, öğrencilerin öğrenmesine yardımcı olmak için çeşitli yaklaşımlar kullanır. Görsel öğrenenler için görseller veya dokunsal öğrenenler için adım adım talimatlar sağlayabilir. Öğrenciler ayrıca uzmanlar tarafından oluşturulan çalışma kılavuzlarını ve alıştırma sorularını kullanarak bilgileri pekiştirebilir ve ezberleyebilir.

Dünya çapında milyonlarca öğrenci Socratic'i kullanmıştır. Öğretmenler ve öğrenciler, öğrencilerin etkili bir şekilde öğrenmelerine yardımcı olma özelliği nedeniyle bu uygulamayı övmüştür.

Socratic'in en iyi özellikleri

Tüm konular için işe yarar

Muazzam miktarda araştırma materyali

Kullanımı kolay

Sokratik sınırlamalar

Genel olarak, incelemeler yeni sürümlerden şikayetçi ve eski sürümü tercih ettiklerini belirtiyor

Fotoğraf çekme düğmesinin "hatalı" olduğu bildirildi

Sokratik fiyatlandırma

Yüklemesi ücretsizdir, uygulama içi ücretler olabilir

Sokratik derecelendirmeler ve yorumlar

G2 : Yok

Capterra: N/A

4. Amazon Alexa – Evdeki görevler için en iyisi

amazon Alexa aracılığıyla

Amazon Alexa, akıllı ev cihazlarını kontrol edebilen, bilgi alabilen, hatırlatıcılar ayarlayabilen ve daha fazlasını yapabilen akıllı bir sesli asistan.

Sesli asistan, "Alexa" veya "Amazon" diyerek etkinleştirilir. Bundan sonra, sesli etkileşimlerinize yanıt verir.

Alexa, akıllı telefonlar, akıllı hoparlörler ve akıllı ekranlar dahil olmak üzere çeşitli cihazlarda kullanılabilir.

Bu sanal asistan, ışıklar, termostatlar ve kilitler gibi uyumlu cihazları kontrol edebilir. Alışveriş listenize bir kavanoz fıstık ezmesi eklemekten görev hatırlatıcıları ayarlamaya, haber güncellemelerini almaya ve aklınızdaki gerçeklere dayalı soruları hızlıca yanıtlamaya kadar her şeyi yapabilirsiniz.

Alexa, hayatınızı daha kolay ve rahat hale getirebilen güçlü bir yapay zeka destekli sanal asistandır. Akıllı evinizi kontrol etmek, bilgi almak veya eğlenmek için bir yol arıyorsanız, Alexa doğru çözüm olabilir.

Amazon Alexa'nın en iyi özellikleri

Güvenilir, sorunsuz çalışır

Amazon paketleriniz geldiğinde sizi bilgilendirir

Alexa'dan yapmasını isteyerek Amazon siparişleri verin

Metin mesajları dikte edin ve gönderin

Amazon Alexa sınırlamaları

WiFi üzerinden çalışır, böylece internetiniz kesilirse Alexa da kesilir

Amazon Prime üyeliği ile en iyi şekilde çalışır; Prime üyesi olmayanlar bu avantajların tümünden yararlanamayabilir

Amazon Alexa fiyatlandırması

Uyumlu cihazlarda ücretsiz

Amazon Alexa puanları ve yorumları

G2 : Yok

Capterra: N/A

5. Cortana – Doğal dil işleme için en iyisi

cortana aracılığıyla

Cortana, Microsoft tarafından Windows işletim sistemi için geliştirilen bir sanal asistandır. Cortana, kullanıcıların sesli komutları kullanarak görevleri yerine getirmelerine, hatırlatıcılar sunmalarına, soruları yanıtlamalarına ve önerilerde bulunmalarına yardımcı olur.

Cortana'nın temel güçlerinden biri, doğal dil işleme ile anlama ve yanıt verme yeteneğidir, bu da kullanıcı deneyimini daha konuşma odaklı hale getirir. Cortana, kişiselleştirilmiş yardım sağlamak için kullanıcı tercihlerini ve diğer bilgileri depolayan bir "Not Defteri"ne sahiptir. Bu, kullanıcıların alışkanlıklarını ve tercihlerini anlayarak daha iyi ve daha kişiselleştirilmiş öneriler sunmasına yardımcı olur. Kullanıcılar, Cortana ile verileri üzerinde kontrol sahibi olur. Not Defteri özelliği, kullanıcıların Cortana'nın erişebildiği verileri görmelerine ve kontrol etmelerine olanak tanıyarak kişiselleştirmeyi şeffaf hale getirir.

Cortana başlangıçta Windows odaklıyken, Microsoft onu Android ve iOS cihazlara da genişletti. Bu, hatırlatıcıların, notların ve diğer görevlerin birden fazla platformda daha iyi senkronize edilmesini sağlar.

Microsoft, Cortana'nın odak noktasını genel amaçlı tüketici sanal asistanı (Amazon'un Alexa veya Apple'ın Siri gibi) olmaktan Microsoft 365 paketi içinde daha özel verimlilik yardımına kaydırdı.

Cortana'nın en iyi özellikleri

Başlamak için doğal dil sesli komutlar

Cortana tercihlerinizi öğrenir ve zamanla daha da iyi hale gelir

Işıklarınızı, termostatlarınızı ve diğer cihazlarınızı sesinizle kontrol edin

Cortana sınırlamaları

Artık aktif olarak geliştirilmiyor, yakında kullanımdan kaldırılacak ve Windows CoPilot ile değiştirilecek

Tüm ülkelerde veya dillerde mevcut değildir

Bazen isteklerinizi yanlış anlayabilir veya yanlış bilgi verebilir

Cortana fiyatlandırması

Microsoft araçlarıyla birlikte gelir

Cortana puanları ve yorumları

G2 : Yok

Capterra: N/A

6. Alli AI – SEO için en iyisi

alli AI aracılığıyla

SEO otomasyon platformu Alli AI, ajansların, danışmanların ve şirket içi SEO uzmanlarının web sitelerini dakikalar içinde optimize etmelerine yardımcı olur.

Dakikalar içinde binlerce hatta milyonlarca kod ve içerik değişikliği yapabilir ve tüm CMS'lerle çalışır.

Alli AI ile tüm SEO işlemlerinizi tek bir gösterge panelinden yönetebilir ve web sitelerini otomatik olarak optimize ederek SEO performansını kontrol altına alabilirsiniz.

Alli AI'nın en iyi özellikleri

Temiz arayüz, kullanımı kolay

Odaklanmış anahtar kelimeleri izleme ve öneriler sunma konusunda harika bir iş çıkarır

Sitenizi analiz eder ve site sıralamanızı yükseltmek için kolay, adım adım kişiselleştirilmiş bir kılavuz sağlar

Alli AI sınırlamaları

Düzeltirken silme olanağı olmayan uzun bir optimizasyon listesi sunar

Anahtar kelimeleri programa yüklemek uzun sürüyor

Analitik süreç yavaş ve zaman alıcı olabilir

Diğer AI destekli sanal asistanlara kıyasla ücretsiz sürüm yoktur

Diğer araçlara kıyasla oldukça pahalı olabilir

Alli AI fiyatlandırması

Danışman : 249 $/ay 10 site

Ajans : 499 $/ay 25 site

Enterprise: 999 $/ay Sınırsız site

Alli AI puanları ve yorumları

G2 : 4,3/5 (6+ yorum)

Capterra: 4,3/5 (12+ yorum)

7. Wally – Kişisel görevler için en iyisi

wally AI aracılığıyla

"Hayatınızı bir üst seviyeye taşımak" misyonuyla Wally AI, iş ve ev hayatınızı verimlilik ve mükemmellikle geliştirmeyi amaçlamaktadır. Sabahları erken kalkarak e-postalarınıza yanıt taslakları hazırlayan bir sabah robotudur, böylece sabahları tek yapmanız gereken bunları gözden geçirmek ve düzenlemektir.

Wally AI araçları hala beta aşamasındadır ve takvim önerileri, YouTube özetleri ve daha fazlasını içerecek şekilde genişletilmesi planlanmaktadır.

Wally'nin en iyi özellikleri

Mükemmel ve kullanışlı özetleme araçları

Sezgisel arayüz ve kişiselleştirilmiş destek

Yakında bir dizi olağanüstü AI asistan özelliği sunmayı planlıyoruz

Wally taklitleri

Neredeyse tüm özellikler hala beta aşamasındadır

G2 veya Capterra'da henüz doğrulanmış yorum yok

Wally fiyatlandırması

Fiyatlandırma için Wally ile iletişime geçin

Wally puanları ve yorumları

G2 : Yok

Capterra: N/A

8. Tabnine – AI kodlama için en iyisi

tabnine aracılığıyla

Tabnine AI Assistant, geliştiricilerin kod tamamlama yardımıyla daha hızlı ve daha verimli bir şekilde kod yazmasına yardımcı olan bir AI kod aracıdır.

Makine öğrenimi ile desteklenir ve en alakalı tamamlamaları sağlamak için kod stilinizden ve tercihlerinizden öğrenebilir.

Tabnine, Python, Java, JavaScript ve C++ dahil olmak üzere çeşitli programlama dillerinde mevcuttur.

Tabnine'ın en iyi özellikleri

Programlama dilinize göre kod önerileri sunar

Çok hafif ve kullanımı kolay

Kullanışlı otomatik kodlama, temel kodlama için idealdir

Tabnine sınırlamaları

Güçlü bir internet bağlantısı olmadan iyi çalışmaz ve çevrimdışı özelliği yoktur

İyi temel kod önerileri, ancak UI çerçeveleriyle sorunlar yaşıyor

Python için tamamlanma oranları rekabetçi değildir

Tabnine fiyatlandırması

Başlangıç : Ücretsiz

Pro : Kullanıcı başına aylık 12 ABD doları

Enterprise: Fiyatlandırma için iletişime geçin

Tabnine puanları ve yorumları

G2 : 4. 1/5 (33+ yorum)

Capterra: 4,3/5 (3+ yorum)

9. Parrot AI – AI toplantı yönetimi için en iyisi

parrot AI aracılığıyla

Parrot AI, takımlar için bir AI bilgi alanıdır. Toplantıları kaydeder ve transkripsiyonunu yapar, bunları işinizin her alanında uygulanabilecek bilgiye dönüştürür.

Takımlar, toplantılardan, konuşmalardan ve belgelerden bilgiyi yakalamak, düzenlemek ve paylaşmak için platformu kullanır.

Parrot, toplantıları transkribe etmek, anahtar konuları belirlemek ve içgörüler çıkarmak için yapay zeka kullanır. Bu araç, toplantı özetleri oluşturmayı, notları paylaşmayı ve projelerde işbirliği yapmayı kolaylaştırır. Her boyuttaki takım için güvenli ve ölçeklenebilir bir platformdur.

Parrot AI'nın en iyi özellikleri

Sesi gerçek zamanlı olarak metne dönüştürür

Toplantılarınızın en önemli kısımlarını bulur

Özetler ve önemli noktalar oluşturur

Parrot AI sınırlamaları

Bazen, transkripsiyon veya anahtar konuların tanımlanmasında hatalar yaparlar

Toplantılarda önemli bilgilerin bazılarını kaçırabilirsiniz

Fiyatlandırma planları küçük işletmeler veya bireyler için pahalı olabilir

Parrot AI fiyatlandırması

Ücretsiz

Kişisel : Aylık 24 $

Takım : Aylık 16 $

Enterprise: Fiyatlandırma için iletişime geçin

Parrot AI puanları ve yorumları

G2 : N/A

Capterra: N/A

10. Braina Sanal Asistan – PC kullanıcıları için en iyisi

braina Sanal Asistan aracılığıyla

Braina, Cortana, Google Assistant veya Siri gibi devler kadar yaygın olarak bilinmemektedir, ancak daha kişiselleştirilmiş ve verimli bir sesle kontrol edilen deneyim arayan PC kullanıcıları için özel olarak tasarlanmış bir araç seti sunar. Braina'nın bilgisayar görevlerine odaklanması ve özelleştirme yetenekleri, belirli işlevler arayan niş bir kitle için çekici kılıyor. Braina kullanıcıları, dosya açma, pencereleri yönetme, web'de arama yapma ve çok daha fazlası gibi çeşitli bilgisayar fonksiyonlarını kontrol etmek için sesli komutlar verir. Braina, kullanıcıların yazmak yerine metin dikte etmelerine olanak tanıyan bir sesli dikte özelliğine sahiptir. Bu özellik, belge oluşturmak, e-posta göndermek veya metin girişi gerektiren herhangi bir görev için kullanışlıdır.

Braina ile kullanıcılar sesli komutları kullanarak web'de kolayca arama yapabilir, tanımları bulabilir veya matematik problemlerine çözüm bulabilir. Android için Braina uygulaması, kullanıcıların bilgisayarlarını uzaktan kontrol etmelerini sağlar. Bu özellik, bilgisayarın yanında olmadan sunumları yönetmek veya medya oynatmayı kontrol etmek gibi görevler için kullanışlıdır.

Braina, kullanıcı etkileşimlerinden öğrenmek üzere tasarlanmıştır, yani kullanıcının alışkanlıklarını ve tercihlerini anlayarak zamanla daha verimli hale gelebilir.

Braina Sanal Asistanın en iyi özellikleri

Kullanıcının konuşmasını daha iyi anlamak için akıllı sanal asistan

A+ performanslı kullanıcı dostu arayüz

Sesli komutlar ve dikte için son derece güvenilir ve çok yönlü

Braina Sanal Asistan sınırlamaları

Kullanıcılar müşteri hizmetlerine ulaşmakta zorluk yaşadıklarını bildiriyor

Yalnızca Windows'ta kullanılabilen bir araçtır, Chromebook'ta kullanılamaz

Braina Sanal Asistan fiyatlandırması

Tek seferlik 199 $'lık satın alma

Braina Sanal Asistanı puanları ve yorumları

G2 : Yok

Capterra: 3,8/5 (22+ yorum)

AI Sanal Asistanlarla Verimliliği Artırın

AI teknolojisinin yükselişi, kişisel ve profesyonel hayatımızda verimliliği artırmak için oyunun kurallarını değiştirmiştir.

Evdeki rutin görevlerin yönetiminden ofisteki iş akışlarının optimizasyonuna kadar, bu yapay zeka harikaları bireysel ihtiyaçlara uygun özel çözümler sunar.

Rakip ürünler arasında, ClickUp, her boyuttaki işletme için benzersiz rol odaklı yardımı sayesinde en iyi AI asistanlarından biridir. Google Assistant ve Amazon Alexa, kişisel hayatımızı kolaylaştıran kullanışlı AI araçlarıyla ev pazarında hakimiyetini sürdürmektedir.

Yoğun dünyamıza rağmen, AI asistanlarını destekleyen gelişmiş AI teknolojileri sayesinde 2024 yılında iş-yaşam dengesi sağlanabilir.

Verimliliğinizi artırmaya hazır mısınız? ClickUp AI'yı keşfedin ve görev yönetiminin geleceğini deneyimleyin!