AI Süper Ajan Ş Akışı Örnekleri: ClickUp'ta 12 Pratik Kullanım Örneği

Gelişmiş demolar ve büyük vaatler gördüğünüzde AI ajanları hakkında heyecanlanmak kolaydır. Sonra kendi işiniz için bir tane kurmak için oturursunuz... ve sorular gelmeye başlar.

Nereye uyar? Neyi ele almalıdır? Neye karışmamalıdır?

ClickUp AI Süper Ajanları, işinizin tekrarlanabilir kısımlarını alır ve Çalışma Alanınıza bunları tutarlı bir şekilde nasıl işleyeceğini öğretir. Doğru şekilde yapıldığında, takımınızla birlikte çalışan, önemli olanları işaretleyen ve daha fazla temizlik yapmaya gerek kalmadan işi ilerleten bir sisteme sahip olursunuz.

Bu kılavuzda, ClickUp içindeki gerçek, günlük işlere dayanan 12 pratik Süper Ajan ş Akışı örneği göreceksiniz.

Hadi başlayalım! 🤩

Süper Ajan Nedir?

ClickUp Süper Ajan, çalışma alanınızdaki canlı bağlamı kullanarak çok adımlı ş akışlarını planlayabilen, mantık yürütebilen ve yürütebilen yapay zeka destekli bir takım arkadaşıdır. ClickUp'taki Süper Ajanlarla ş akışlarını hızlandırın

Sabit tetikleyicilerle çalışan temel iş otomasyonunun aksine, bu ajanlar projelerinizde, ClickUp görevlerinde, Belgelerde ve Sohbet konularında olanlara uyum sağlar, ardından doğru araçlar ve verilerle harekete geçer.

Onları diğer AI verimlilik araçlarından ayıran özellikler şunlardır:

Ön tanımlı olarak bağlam farkındalığı: Karar vermek için belirli Görevler, Belgeler, yorumlar ve Sohbet mesajlarından canlı bağlam bilgilerini alır.

Tasarım gereği çok adımlı: Tam ş akışlarını baştan sona yürütür: Görevi okur, bağlamı araştırır, belgeyi günceller, sahiplerini bilgilendirir ve takip taslağı hazırlar.

İşbirliği için tasarlanmıştır: ClickUp Sohbet ve Görevler'de bir takım arkadaşı gibi çalışır; manuel olarak tetikleyici kullanarak tetikleyebilir veya bir programa göre otomatik olarak çalışacak şekilde ayarlayabilirsiniz. ClickUp Sohbet ve Görevler'de bir takım arkadaşı gibi çalışır; manuel olarak tetikleyici kullanarak tetikleyebilir veya bir programa göre otomatik olarak çalışacak şekilde ayarlayabilirsiniz.

Yapılandırılabilir ve kapsamlı: Seçilen harici uygulamalar da dahil olmak üzere, hangi araçlara ve veri kaynaklarına erişebileceğini tam olarak kontrol etmenizi sağlar.

Tasarım gereği insan faktörü: Kritik eylemler için insan onayı gerektirir ve her adım görünürlük için kaydedilir.

Zamanla öğrenir: Ş akışları tekrarlandıkça geri bildirimlere ve geçmiş sonuçlara göre uyum sağlar.

ClickUp Süper Ajanları ile özelleştirilebilir araçlar ve veri kaynaklarını kullanarak çok adımlı ş akışlarını yapılandırın

Süper Ajanların nasıl iş yaptığını merak mı ediyorsunuz? Kullanıma hazır örnekleri incelemeden önce bu kısa açıklayıcı videoyu izleyin! 👇🏽

Harika bir süper ajan ş Akışı'nın anatomisi

Süper Ajan ş akışı, çalışma alanınızda bulunan ham sinyalleri tutarlı, denetlenebilir sonuçlara dönüştüren tanımlanmış bir girdi, kural, araç ve kontrol zinciridir. Otomasyonu her şeye uygulamak yerine, hedef, sinyalden hatasız bir şekilde tekrar tekrar çalıştırılabilen bir sonuça kadar güvenilir bir yol tasarlayarak operasyonel verimliliği artırmaktır.

Her güçlü iş akışı, kullanım durumu değişse bile benzer bir temel yapıya sahiptir. İşte her bir parçanın pratikte ne anlama geldiği ve nasıl birlikte çalıştığı. 👇

Giriş

Her şey bir sinyal veya girdi ile başlar. Bu sinyal bir görev güncellemesi, yeni bir belge, bir sohbet mesajı, toplantı notları, bir form gönderi veya hatta bir durum değişikliği olabilir.

Belirgin ve istikrarlı girdiler öngörülebilir sonuçlar verirken, belirsiz girdiler net olmayan sonuçlar yaratır. Her ş akışı standart bir girdi türüyle başlamalıdır, böylece temsilci her zaman neye tepki verdiğini bilir.

📌 Örnek: Anatomiyi daha iyi anlamak için, işi hesap yöneticisinin takvimini tarayarak müşteri toplantılarını bulmak ve her toplantıya bağlamsal olarak hazırlanmasına yardımcı olmak olan Günlük Müşteri Hazırlık Ajanı'na bakalım. Ajanın girdisi şöyle görünür: Takvim, Gmail konu dizileri, ClickUp belgeleri ve daha fazlası gibi ilgili araçları tarayarak kendi girdilerini toplar.

Tetikleyici

Hiçbir şey "sırf bir şey değişti diye" çalışmamalıdır. Tetikleyici, ş akışının ne zaman başlatılabileceğini belirler. Bu, ajanın girdi üzerinde işlem yapabileceği andır. Tetikleyici, ajanı etiketlemek gibi manuel veya durum değişikliği, zamanlama veya otomasyon gibi otomatik olabilir.

Tetikleyiciler, kazara çalıştırmaları ve işlerin tekrarlanmasını önlemek için vardır. Bu kısım özensiz olduğunda, ş akışları hızla karmaşık hale gelebilir.

📌 Örnek: Örneğimizdeki Günlük Müşteri Hazırlık Aracısı her gün saat 8'de çalışacak şekilde programlanmıştır. Bunun dışında, birisi ClickUp Çalışma Alanı içinde bundan bahsettiğinde, ClickUp Sohbetinde doğrudan mesaj gönderdiğinde veya bir ClickUp Görevi atadığında da tetikleyici olabilir.

🔍 Biliyor muydunuz? " Yazılım ajanı " terimi, Dağıtılmış Yapay Zeka (DAI) ve otonom, hedef odaklı sistemler üzerine yapılan araştırmaların yaygınlaştığı 1980'ler ve 1990'larda önemli bir ilgi gördü. Bu dönemde araştırmacılar, pasif, kural tabanlı programlar oluşturmaktan, karmaşık ve dinamik ortamlarda kullanıcılar adına hareket edebilen aktif ve giderek daha otonom hale gelen "ajanlar" yaratmaya yöneldiler.

Karar kuralları

Karar kuralları, ş akışının sınırlarını belirler. Ajanın neye göre hareket etmesi gerektiğini, neyi göz ardı etmesi gerektiğini ve ne zaman durup üst kademelere iletmesi gerektiğini netleştirir.

Burası, "hiçbir şey yapma" önceden tanımlanmış kurallarının uygulandığı yerdir. Gerçek hayattan örnekler arasında düşük öncelikli öğeleri atlama, gerekli veriler eksik olduğunda eskalasyon yapma veya bağlam eksik olduğunda durdurma sayılabilir. Karar kuralları, ajanı kapsam içinde tutan ve riskli otomasyonu önleyen ana kontrol katmanıdır.

📌 Örnek: Müşteri toplantısı planlanmamış bir günde ne olur? Karar kuralları, Günlük Müşteri Hazırlık Ajanı'na bu tür özel durumlar/sınır durumlar için talimatlar sağlar.

Ajan harekete geçmesi gerektiğini anladığında, bu katman nasıl hareket edebileceğini belirler. Bu, karmaşık görevler oluşturmak veya güncellemek, Dokümanlar'dan veri almak, mesajlar hazırlamak, şirket bilgi kaynağından bağlam almak veya sahipleri bilgilendirmek anlamına gelebilir. Bu set ne kadar sıkı olursa, ş Akışı o kadar güvenli hale gelir.

Araçları ve izinleri sınırlamak, yan etkileri azaltır ve ajanın neleri değiştirebileceğini ve neleri değiştiremeyeceğini tahmin etmeyi kolaylaştırır.

📌 Örnek: Atanan eylemleri gerçekleştirebilmek için, Günlük Müşteri Hazırlık Ajanının Hesap Yöneticisinin takvimine, Gmail'e ve ClickUp Belgeleri/Çalışma Alanına erişmesi gerekir. Ajanın becerileri (araçlara erişim yeteneği), bilgisi ve hafızası, görevini yerine getirmesine yardımcı olur.

🔍 Biliyor muydunuz? Robotik süreç otomasyonu (RPA), 2000'li yılların başında, özellikle bankacılık ve sigortacılık sektörlerinde önemli bir ilgi görmeye başladı. İlk RPA araçları, arka uç sistemleriyle derin bir entegrasyon gerektirmeden, kullanıcı arayüzünde insan eylemlerini taklit ediyordu (düğmelere tıklama, verileri kopyalama ve formları doldurma gibi).

Çıktı biçimi

"Tamamlandı" tanımınız asla belirsiz olmamalıdır. Çıktı biçimi, her seferinde sonucun şeklini belirler. Örnekler arasında, belirli Özel Alanlar doldurularak oluşturulan bir Görev, sabit bölüm düzeniyle güncellenen bir Belge veya standart bir konu ve sonraki adımların kontrol listesi ile taslak olarak hazırlanan bir mesaj sayılabilir.

Yapılandırılmış çıktılar, sonuçların incelenebilir, denetlenebilir ve yeniden kullanımı kolay olmasını sağlar. Serbest biçimli yanıtlar, doğrulanması ve sonraki aşamalarda eyleme geçirilmesi daha zor olduğu için iyi ölçeklenemez.

İnsan kontrol noktaları

Her şey kesintisiz bir şekilde uçtan uca yürümemelidir. Kontrol noktaları, ş akışının büyük etki yaratacak bir olay gerçekleşmeden önce bir kişiye devredildiği anlardır. Onaylar, teyitler veya düzenlemeler bu noktada gerçekleşir.

Amaç, sonuçların müşterileri, parayı veya teslimat taahhütlerini etkilediği durumlarda güvenli devirler oluşturmaktır. Kontrol noktaları, ş akışı otomasyonunu bir kara kutu yerine kontrollü bir sisteme dönüştürür.

Ölçüm

Bu unsur, ş akışının gerçekten çalıştığını nasıl anladığınızı tanımlar. Ölçmezseniz, ş akışının yardımcı olup olmadığını veya sessizce sorunlara neden olup olmadığını anlayamazsınız.

Ölçüm metrikleri arasında zaman tasarrufu, işlenen hacim, hata oranı, önlenen yeniden çalışma ve sonuç kalitesi yer alır. Net metrikler, karar kurallarının, girdilerin veya çıktıların ne zaman ayarlanması gerektiğini açıkça gösterir.

Gerçek operasyonlarda geçerli olan ş akışlarını tasarlamak için aşağıdaki ilkeyi kullanın:

Tekrarlanabilir bir sonuç seçin: Ş akışlarını, tutarlı bir sonuç üretecek şekilde tasarlayın. Tek bir ş akışında birden fazla sonucu çözmeye çalışmak, dallanma mantığı, belirsiz çıktılar ve daha yüksek başarısızlık oranları yaratır.

Sınırları ve "hiçbir şey yapma/yükseltme" kurallarını tanımlayın: Ajanın ne zaman durması, atlaması veya yükseltmesi gerektiğini açıkça tanımlamak için karar kurallarını açıkça uygulayın. Bu tür Ajanın ne zaman durması, atlaması veya yükseltmesi gerektiğini açıkça tanımlamak için karar kurallarını açıkça uygulayın. Bu tür bilgi yönetimi , bağlam eksik veya kapsam dışı olduğunda kazara yapılan eylemleri önler.

Minimum izinler ve yetkili bilgi kaynakları kullanın: Yalnızca ş Akışını tamamlamak için gerekli olan Yalnızca ş Akışını tamamlamak için gerekli olan ClickUp Alanları , Klasörler, Belgeler ve harici kaynaklara erişim izni verin. Erişimi kısıtlamak risk yönetimine yardımcı olur ve çıktı kalitesini artırır.

Yapılandırılmış çıktılar gerektirin: Takımın tarayabileceği, onaylayabileceği ve yeniden kullanabileceği biçimleri tanımlayın. Standart yapılar, ş akışlarını öngörülebilir ve ölçeklendirilebilir hale getirir.

Ölçeklendirmeden önce küçük bir grupla pilot uygulama yapın: Ş Akışını sınırlı sayıda kullanıcı ve gerçek girdilerle çalıştırın. Karar kurallarının nerede bozulduğunu, çıktıların nerede sıkılaştırılması gerektiğini ve insan müdahalesinin nerede gerekli olduğunu gözlemleyin.

🚀 ClickUp Avantajı: Süper Ajan kurulum ekranına bakıp "Tamam... buna ne yapılacak" diye düşünüyorsanız, ClickUp Brain sizin kısayolunuzdur. ClickUp Brain, görevlerinizi, belgelerinizi, projelerinizi, yorumlarınızı ve bilgilerinizi tam görünürlükle görebilen yerleşik bir Bağlamsal Yapay Zeka 'dır. Süper Ajan ş akışlarınızı tasarlarken ve iyileştirirken onu bir düşünce ortağı gibi kullanabilirsiniz. Gerçek iş akışlarında ClickUp Brain'i şu amaçlarla kullanabilirsiniz: Görevler geciktiğinde, bloklandığında veya tamamlanmadığında ne olacağını sorarak basınç testi sınır durumlarını test edin.

Tetikleyicileri ve eylemleri iyileştirin , böylece Ajanınız rastgele değil, doğru zamanda çalışsın.

ClickUp Brain'den ajanın ne yaptığını ve neden yaptığını özetlemesini isteyerek kafa karıştırıcı davranışları giderin. ClickUp Brain ile AI ş akışınızı sade bir dille açıklayarak net Süper Ajan talimatları oluşturun

12 Süper Ajan Ş Akışı Örneği

Bu örnekler, Süper Ajanların ClickUp içindeki günlük çalışmalara nasıl uyum sağladığını göstermektedir. Her ş akışı, projeleri ilerletmek veya takımlar arasındaki gidip gelmeyi azaltmak için ödünç alabileceğiniz ve uyarlayabileceğiniz fikirler üretmeyi amaçlamaktadır.

1. Durum Raportörü Süper Ajan

ClickUp Status Reporter Agent ile son iş faaliyetlerini net ve kolayca gözden geçirilebilir durum güncellemeleri haline getirin

Durum Raportörü Ajanı , işlerin gerçekte nasıl ilerlediğine dair her zaman güncel bir görünüm sunar. Seçilen Alanlar veya Klasörler genelinde görev durumundaki değişiklikleri, son teslim tarihlerini, yorumları, engelleri ve bağımlılıkları okur, ardından bunları kısa ve okunabilir bir ilerleme güncellemesine dönüştürür. Bunu bir programa göre çalıştırabilir veya bir proje durum değişikliğinden tetikleyebilirsiniz.

📌 Örnek: Farklı alanlarda mühendislik, kalite kontrol ve pazarlama departmanlarıyla çapraz fonksiyonlu bir lansman yürütüyor olabilirsiniz. Her cuma, bu Süper Ajan lansman dönüm noktasına etiketlenmiş görevleri tarar, bu hafta teslim edilenleri, gecikenleri ve onaylar nedeniyle bloklananları vurgular.

Proje kanalında net bir özet yayınlar ve haftalık durum belgesini günceller. Kritik bir bağımlılık geciktiğinde, uzun görev listesinin içinde kaybolmak yerine bunu açıkça işaretler.

💬 Örnek komut:

Her Cuma saat 16:00'da, "Launch Q2" dönüm noktasına bağlı tüm görevleri inceleyin. Tamamlanan işleri, bloklanan öğeleri ve gelecek hafta risk altında olan her şeyi özetleyin. Güncellemeyi #launch-status kanalına gönderin ve Haftalık Durum Belgesini güncelleyin.

"Kritik" olarak işaretlenmiş herhangi bir görev 24 saatten fazla gecikmişse, bunu ayrı bir "Dikkat edilmesi gerekenler" bölümüne ekleyin ve sahibine bahsetmeyin.

"Backlog" durumu olan görevleri yok sayın

🎯 Vaka çalışması: ClickUp Süper Ajanları ile AI proje durumu güncellemeleri sProcess'in kurucusu ve onaylı ClickUp danışmanı Illia Shevchenko, müşterilerinden birinin karşılaştığı tekrarlayan bir sorunu fark etti. Liderler, projelerle ilgili hızlı güncellemeler istiyordu. Geliştiriciler ise bunları yazmak için işlerini durdurmak zorunda kalıyordu. Böylece, Web Sitesi Proje Durumu Senkronizasyon Aracısı adlı küçük bir ClickUp Süper Aracısı oluşturdu. Takımdan rapor yazmasını istemek yerine, aracı ClickUp'ta gerçek görev faaliyetlerini okur ve otomatik olarak liderlik düzeyinde proje güncellemeleri oluşturur. Teslimat takımı normal görev görünümlerinde iş yapmaya devam ederken, ajan izleyicileri senkronizasyon halinde tutar. Sonuç: liderlik, toplantılar, durum bildirimleri veya manuel raporlama olmadan, neyin ilerlediğini, neyin durduğunu ve nereye dikkat edilmesi gerektiğini anında görebilir.

ClickUp Süper Ajanlarının kuruluşunuz genelinde raporlama, koordinasyon veya proje güncellemelerini nasıl otomasyonla gerçekleştirebileceğini araştırıyorsanız, ClickUp takımı bunları büyük ölçekte tasarlamanıza ve uygulamanıza yardımcı olabilir.

2. Öncelikler Yöneticisi Süper Ajan

ClickUp Öncelik Yöneticisi ile tüm çalışma alanında aktif işleri izleyin ve acil görevleri tespit edin

Öncelik Yöneticisi Ajanı, aktif işlerinizdeki son teslim tarihlerini, bağımlılıkları, SLA'ları ve durum değişikliklerini inceler ve koşullar değiştiğinde görev önceliklerini ayarlar. Yukarı akıştaki işler geciktiğinde, aşağı akıştaki görevler otomatik olarak yukarı taşınır.

📌 Örnek: Teslimat takımınız, SLA taahhütleri ile müşteri taleplerini yönetir. Bir bağımlılık kayması nedeniyle "Normal" olan bir görev aniden acil hale gelir ve SLA süresi dolmak üzeredir.

Temsilci riski tespit eder, önceliği "Yüksek" olarak belirler ve nedenini açıklayan bir yorum ekler. SLA artık risk altında değilse, önceliği düşürür ve değişikliği not eder, böylece takım eski sorunları çözmekle uğraşmaz.

💬 Örnek komut:

"Müşteri Talepleri" klasöründeki görevleri izleyin. Bir görev SLA son tarihine 48 saat kalmışsa, önceliği Yüksek olarak ayarlayın ve riski açıklayan bir yorum ekleyin.

Bir bağımlılık gecikmişse ve başka bir görevle bloklanmışsa, bloklanan görevin önceliğini bir seviye yükseltin.

İnsan tarafından incelenmesi için işaretlenmeden, "Kritik" olarak işaretlenmiş görevlerin önceliklerini değiştirmeyin.

🧠 Eğlenceli Bilgi: 1970'lerin başında, Stanford Üniversitesi'nde bakteriyel enfeksiyonları teşhis etmek ve antibiyotik önermek için MYCIN sistemi geliştirildi. Kural tabanlı bir "eğer bu, o zaman" motoru kullanıyordu ve kontrollü testlerde, bulaşıcı hastalık uzmanlarıyla karşılaştırılabilir bir seviyede performans gösterdi.

3. Alan Doldurucu Ajan Süper Ajan

ClickUp Field Filler Agent'ı kullanarak aciliyet, son tarihler ve anahtar kelimelere göre görev önceliğini belirleyin ve ayarlayın

Dağınık görev verileri genellikle kimsenin suçu değildir. İnsanlar hızlı hareket eder, Özel Alanlara ilgili bağlamı eklemeyi atlar ve başkalarının daha sonra bunu düzelteceğini varsayar. ClickUp Alan Doldurucu Süper Ajan bu temizliği arka planda gerçekleştirir.

Eksik veya tutarsız alanlar içeren yeni görevler geldiğinde, Çalışma Alanı kuralları, ş Akışı şablonları ve geçmiş görevlerden alınan kalıplar kullanılarak temel bilgiler doldurulur. Çalışma Alanınızın düzenli kalması için başlıklar, açıklamalar, bağlantılı belgeler ve istek kaynaklarından bağlam bilgileri alınır.

📌 Örnek: Operasyon ekibiniz hızlı iç görevleri ClickUp'a ekler. Bunların çoğu "Fatura dışa aktarımını düzelt" gibi bir başlıkla gelir ve sahibi, takımı veya önceliği yoktur. Temsilci görev adını okur, onu Fatura alanına bağlar, finans operasyonları sahibine atar, "fatura" ve "dışa aktarım" anahtar kelimelerine göre öncelik belirler ve doğru ş Akışı durumunu uygular.

💬 Örnek komut:

"Destek Alımı"nda yeni bir görev oluşturulduğunda, açıklamadaki anahtar kelimelere ve talep eden kişinin takımına göre Kategori, Sahip ve SLA otomatik olarak doldurulur.

Öncelik eksikse, "engellenmiş", "acil" veya "üretim sorunu" gibi aciliyet ifadeleriyle önceliği tahmin edin.

Gerekli alanlar kesin olarak anlaşılamıyorsa, talep sahibinden açıklama isteyen bir yorum bırakın ve görevin atamasını yapmayın.

📮 ClickUp Insight: İnsanların %25'i, AI ajanlarının düzenli kalmalarına yardımcı olabileceğine inanıyor. Ve haklılar. Özel AI ajanları, görevleri ilerleterek, sahiplik atayarak, son tarihler ayarlayarak ve aksi takdirde gecikecek olan rutin takip işlemlerini gerçekleştirerek düzenli kalmanıza yardımcı olabilir. Ancak, bu yalnızca bir temsilcinin doğru sınırlar içinde bir başkasının adına harekete geçebileceği durumlarda iş yapar. Görevlerin, dosyaların ve geçmiş etkileşimlerin zaten birbirine bağlı olduğu birleşik bir Çalışma Alanı'nda çalışan Süper Ajanlar, destekledikleri kişilerle aynı kullanıcı düzeyinde izinlere sahiptir. Bu, aşırıya kaçmadan veya sürekli denetime ihtiyaç duymadan (görevleri ilerletmek, durumları güncellemek veya bilgileri sorumlu bir şekilde yönlendirmek) harekete geçebilecekleri anlamına gelir.

4. İş Dağılım Planlayıcı Süper Ajan

İş Dağıtım Planlayıcısını kullanarak üst görevleri, atanan kişiler ve son teslim tarihleri ile birlikte açık ve uygulanabilir alt görevlere dönüştürün

İş Dağılım Planlayıcı belirsiz üst görevleri net, gözden geçirilebilir bir yürütme planına dönüştürür, ancak bunu yalnızca bir görevde açıkça @bahsettiğinizde veya bir göreve atadığınızda yapar.

Görev bağlamının tamamını (açıklama, yorumlar, mevcut alt görevler, son teslim tarihleri ve atanan kişiler) okur, yararlı olduğunda Çalışma Alanınızda benzer işleri arar ve önerilen sahipler ve zaman çizelgeleriyle birlikte 3-10 alt görevden oluşan yapılandırılmış bir liste hazırlar. Görev yorumlarında önerilen bir döküm göreceksiniz, gerekirse düzenleyin ve herhangi bir alt görev eklenmeden önce onaylayın.

📌 Örnek: Bir takım lideri, "Fatura sistemini yeni sağlayıcıya taşıma" adlı üst görevde ajanı bahsetme ve yorumda hedef ve son tarihi ekler.

Ajan, taslak bir planla yanıt verir: keşif, veri eşleme, geçiş kurulumu, kalite güvencesi ve geçiş, her biri önerilen sahipler ve tarihlerle birlikte. PM, iki adımı birleştirmeyi ve bir sahibini değiştirmeyi ister. Onaylandıktan sonra, ajan üst görevin altında nihai alt görevleri oluşturur.

💬 Örnek komutlar:

@İş Dağılım Planlayıcısı, bu üst görevini 5-8 alt göreve bölün. Hedef: ___. Son tarih: ___. Tercih edilen sahipler/roler: ___. Kısıtlamalar: ___

@Work Breakdown Planner bu görev için bir döküm önerir. Adımları aşamalara göre gruplandırın ve son teslim tarihleri önerin. Ben onaylayana kadar hiçbir şey oluşturmayın.

@İş Dağılım Planlayıcısı, basit bir dağılım taslağı hazırlayın (en fazla 5 alt görev). Ayrıntılar eksikse, planı önermeden önce bir açıklayıcı soru sorun.

5. Günlük Öncelikli Brifing Süper Ajan

Günlük Öncelikli Brifing Süper Aracısı ile önemli yaklaşan işleri ve eski/muhtemelen takılmış görevleri ortaya çıkarın

Günlük Öncelikli Özet, size atanan tüm açık görevleri tarar ve uzun, dağınık görev listesini kısa, gözden geçirilebilir bir günlük plan haline dönüştürür. Şu anda dikkat edilmesi gerekenleri işaretler, gecikmiş olanları ortaya çıkarır, önümüzdeki beş iş gününde neler olacağını önizler ve çok uzun süredir sessiz kalan görevleri belirtir.

📌 Örnek: Hafta içi saat 9'da, proje yöneticisi hızlı bir özet içeren bir DM alır: iki gecikmiş tedarikçi takibi, yaklaşan bir ürün lansmanıyla ilgili üç "bugün yapılacak" öğe ve bir haftadır beklemede olan bir tasarım incelemesi. Bu, listeyi bir dakikadan kısa sürede taramanıza ve gecikmiş takip işlemine başlamanıza yardımcı olur.

💬 Örnek komut:

Hafta içi her gün saat 9'da, gecikmiş görevlerimi, bugünün son teslim tarihlerini ve yeni @bahsetmeleri özetleyin. İlk olarak alınması gereken en önemli üç önlemi önerin.

Herhangi bir görev bloke edilmiş ve bana atanmışsa, onu bloke eden kişiyle birlikte ayrı olarak belirtin.

Görevleri "Backlog" veya "Someday" durumuna dahil etmeyin.

🎯 Vaka çalışması: ClickUp Süper Ajanları ile AI görev önceliklendirme ClickUp Onaylı Danışmanı ve iş verimliliği koçu Yvonne "Yvi" Heimann, tanıdık bir sorunla mücadele ediyordu: çok fazla görev, çok fazla sinyal ve bugün neyin önemli olduğu konusunda net bir cevap yoktu. Bu yüzden ClickUp'ta Günlük Odak Süper Ajan oluşturdu. Her hafta içi sabah saat 8'de, temsilci Çalışma Alanını (görevler, son tarihler, bahsetmeler ve etkinlikler) tarar ve günün en önemli üç önceliğini Yapılacak, Karar Verilecek veya Delege Edilecek etiketleriyle bir mesaj gönderir. Artık, her sabah gösterge panellerini ve gelen kutularını gözden geçirmek yerine, net ve karar vermeye hazır bir odak listesiyle güne başlıyor.

ClickUp Süper Ajanlarının, kuruluşunuz genelinde işleri koordine etmeye, öncelikleri ortaya çıkarmaya veya karar vermeyi otomasyonla gerçekleştirmeye nasıl yardımcı olabileceğini keşfetmek ister misiniz?

6. Onay Yöneticisi Süper Ajan

Onay Yöneticisi Süper Ajan ile ekip arkadaşlarınıza istedikleri zaman onay durumunun hızlı ve güvenilir bir özetini sunun.

Sahiplik ve zamanlama net olmadığında onaylar genellikle takılır. Onay Yöneticisi, görevleri doğru onaylayıcıya yönlendirerek, bağlamı dikkate alan yanıtları izleyerek ve onay sürecini tek bir yerde görünür tutarak ClickUp içinde onay akışınızı yönetir. Doğru kişi incelemeyi tamamlayana kadar işin ilerlemesini engeller.

📌 Örnek: Bir görev "Onay gerektiriyor" durumuna geçtiğinde, temsilci görevi görevde listelenen onaylayıcıya yönlendirir, yapılan değişikliklerin kısa bir özetini yayınlar ve durumun ilerlemesine izin vermeden önce yanıt bekler.

💬 Örnek komut:

Bir görev "Onay gerektiriyor" durumuna geldiğinde, onu "Onaylayıcı" alanında listelenen onaylayıcıya atayın ve neyin değiştiğine dair kısa bir özet yayınlayın.

48 saat içinde yanıt gelmezse, hatırlatıcı yorum gönderin ve onaylayıcıyı Sohbet'te bilgilendirin.

Yorumlarda açıkça onaylanmadan görevleri Onaylandı durumuna taşımayın.

7. Kampanya Başlatma Platformu Süper Ajan

Kampanya Başlatma Aracısı'nı kullanarak alt görevlerin ilerlemesi ile ana kampanyanın durumu arasındaki boşluğu otomatik olarak doldurun

Kampanya Başlatma Platformu Ajanı, yeni bir kampanya oluşturulduğunda her seferinde aynı temel ş akışını kurarak kampanya panonuzu öngörülebilir tutar. Bir kampanya görevi çalışma alanınızda göründüğü anda, karmaşık planlama, oluşturma, başlatma, optimizasyon ve raporlama için standart bir alt görevler kümesi ekler.

İş ilerledikçe, ana kampanya durumu alt görevlerde gerçekte olanlarla senkronize tutulur, böylece pano hayalperestlik yerine gerçek ilerlemeyi yansıtır.

📌 Örnek: "Nisan Web Semineri Kampanyası" adlı yeni bir görev kampanya listesine eklendiğinde, temsilci brifing, kreatifler, kurulum, lansman, optimizasyon ve raporlama için altı standart alt görev ekler. Lansman alt görev tamamlandığında, ana kampanya otomatik olarak "Canlı" durumuna geçer, böylece kimse güncellemeyi hatırlamak zorunda kalmadan pano gerçeği yansıtır.

💬 Örnek komut:

Pazarlama Kampanyası Yönetimi'nde yeni bir görev oluşturulduğunda, standart 6 kampanya alt görevini oluşturun ve neyin oluşturulduğunu açıklayan kısa bir yorum ekleyin.

Başlatma alt görevinin tamamlandığı durumda, ana kampanyayı "Canlı" durumuna taşıyın.

Bir kampanya görevinin başlığı belirsiz veya yer tutucu ise, alt görevler oluşturmadan önce oluşturucudan başlığı değiştirmesini isteyin.

8. Sabah Kahvesi Asistanı

Morning Coffee Assistant'ı kullanarak günlük acil konular veya görevler hakkında karar vermeye hazır, özlü özetler oluşturun

Filtrelenmemiş verilerle güne başladığınızda sabahlarınız ters gider. Morning Coffee Agent, gece boyunca gerçekleşen etkinlikleri kısa, önemli bilgileri içeren bir özet halinde derler ve acil güncellemeler, yanıtlanması gereken mesajlar ve günün öncelikli işlerini aksatabilecek her şeyi içerir. Bağlam değiştirme ihtiyacını ortadan kaldırır ve yanıtlar için hızlı taslaklar hazırlar, böylece aynı anda on konu başlığı açmadan hızlıca ilerleyebilirsiniz.

📌 Örnek: Bir müşteri başarı lideri sabah 9'da ClickUp'a giriş yapar ve kısa bir "Sabah Brifingi" belgesinin kendisini beklediğini görür. Belge şunları gösterir:

Gece boyunca gelen iki destek eskalasyonu

Fiyatlandırma onayı nedeniyle bloke edilen bir yenileme görevı

Bir ekip arkadaşının, bir özel müşteri geçici çözümüne ilişkin karar verilmesini isteyen yorumu

Her öğe, görev geçmişinden ve konu dizisindeki son mesajdan alınan tek satırlık bir özet ve önerilen bir yanıt içerir. Herhangi bir görev listesini veya sohbet konusunu açmadan, acil iş kuyruğunu beş dakikadan kısa bir sürede temizler ve gelen kutusu sıralaması yerine gerçek işlere başlarlar.

💬 Örnek komut:

Hafta içi her sabah, öncelikli projelerimden gelen acil güncellemeleri özetleyin ve yanıtlanması gereken mesajlar için cevap taslakları hazırlayın.

Bu hafta teslimatı geciktirebilecek her şeyi vurgulayın.

Son teslim tarihlerini veya onayları etkilemedikçe rutin durum güncellemelerini hariç tutun.

9. Son Tarih Koruyucusu Süper Ajan

*Deadline Guardian Agent ile son teslim tarihlerine ve durumlarına göre en riskli görünen öğeleri belirleyin.

Deadline Guardian Agent, atanan görevlerin Çalışma Alanı'nda son teslim tarihlerini izler.

Bugün yapılması gereken bir şey varsa veya son teslim tarihi geçmişse, zamanla ilgili hiçbir şeyin gözden kaçmaması için doğrudan görev üzerinde kısa bir hatırlatıcı bırakılır. İstenirse, neyin zamanında yapılması gerektiği ve neyin geciktiği hakkında hızlı bir özet de sunulur, böylece uzun listeleri taramadan öncelikleri kolayca yeniden ayarlayabilirsiniz.

📌 Örnek: Bir SaaS web sitesi için içerik denetim görevi bugün tamamlanacak, ancak hala ilerleme kaydedilmektedir. Ajan, görevin bugün tamamlanması gerektiğini belirten kısa bir hatırlatıcı yayınlar. Daha sonra, gecikmiş olanları sorabilirsiniz ve ajan, dün kaçırılan bir iç inceleme ve bir analiz güncellemesini gösteren kısa bir liste ile yanıt verir.

💬 Örnek komut:

Teslimat Alanında son teslim tarihlerini izleyin. Son teslim tarihinden 48 saat önce bağımlılıklar tamamlanmamışsa risk altındaki görevleri işaretleyin.

Proje sahibine gecikmiş görevlerin günlük özetini gönderin.

Son teslim tarihi yedi günden fazla olan görevler için bildirim göndermeyin

10. PRD Belge Oluşturucu

PRD Writer Agent ile epik görevlerden, alt görevlerden ve ilgili toplantı notu belgelerinden "takım girdilerini" toplayın ve sentezleyin.

PRD Belge Oluşturucunuz, biletlerden, yorumlardan ve yarı yazılmış notlardan dağınık girdileri bir araya getirir ve bunları ClickUp'ın belge yönetim yazılımı içinde eksiksiz bir Ürün Gereksinimleri Belgesi'ne dönüştürür.

Epic, ilgili alt görevler ve toplantı notlarını okur, ardından amaç, hedefler, gereksinimler, riskler ve açık soruları, takımların gerçekten kullanabileceği temiz bir PRD'ye dönüştürür. Aynı özellik için halihazırda bir PRD varsa, yinelenenler oluşturmak yerine onu günceller ve sıkılaştırır.

📌 Örnek: Bir müşteri desteği sorumlusu, tekrarlayan bir sorunu bildirir: saha teknisyenleri çevrimdışı olduklarında notlarını kaybederler. "Saha Uygulaması için Çevrimdışı Mod" epikinde ajanı @bahsetirler.

Temsilci, destek biletlerinden, operasyon ekibinin toplantı notları belgesinden ve yerel depolama sınırları ile ilgili arka uç alt görevlerinden bağlam bilgilerini alır. Çevrimdışı not alma, senkronizasyon çakışmalarının yönetimi ve süreç belgeleme için net gereksinimler içeren bir PRD oluşturur.

💬 Örnek komut:

Bu destansı görevi ve alt görevlerini standart PRD taslağını kullanarak tam bir PRD'ye dönüştürün.

Bu özellik için mevcut PRD'yi, son toplantı notlarındaki yeni kararlarla güncelleyin.

Anahtar ayrıntılar eksikse, en fazla üç odaklanmış soru sorun ve çabanızı en iyiye harcayarak taslağa devam edin.

🎥 Bonus: Harika PRD'ler yazmak için bu kullanışlı ipuçlarıyla PRD Belge Oluşturucu Aracınızı daha iyi eğitin:

11. Konu İstihbarat Analisti Süper Ajan

*Topic Intelligence Analyst Agent ile kalıpları, fırsatları, riskleri ve önerileri ortaya çıkaran içgörü raporları oluşturun.

Konu İstihbarat Analisti Ajanı, hangi konularda içerik oluşturmaları gerektiğini belirlemekte zorlanan içerik takımları içindir.

ClickUp Çalışma Alanınızda zaten mevcut olan bilgileri yeni web araştırmalarıyla birleştirerek herhangi bir konuyla ilgili net bir resim oluşturur. Ardından, bu birleştirilmiş içeriği, çalıştığınız hedefe uygun özetler, ana hatlar, taslaklar veya içgörü raporları gibi kullanışlı çıktılara dönüştürür.

📌 Örnek: Bir içerik stratejisti, "Teknik olmayan takımlar için yazılım geliştirmede yapay zeka" konulu bir gönderi planlıyor. Ajanlardan bir belge taslağı hazırlamalarını ve ton, hedef kitle ve SEO ihtiyaçları gibi temel bilgileri önceden paylaşım yaparak paylaşmalarını istiyor.

Temsilci, Çalışma Alanından geçmiş blog taslaklarını ve kampanya notlarını alır, güncel örnekler için son sektör makalelerini tarar ve pazarlama kampanyası yönetimi listesine sıkı bir taslak ve 5 maddelik bir özet ekler.

💬 Örnek komut:

Yazılım geliştirmede yapay zekayı araştırın ve blog yazısı için anahtar trendler, riskler ve içerik açıları hakkında kısa bir özet hazırlayın.

Dahili notları web araştırmalarıyla birleştirin ve bu konuyla ilgili uzun bir makale taslağı hazırlayın.

Konu veya hedef net değilse, başlamadan önce açıklayıcı bir soru sorun.

Bir kullanıcı ClickUp Süper Ajanları hakkında şunları söyledi:

Aslında, bir takım arkadaşı gibi AI ile sohbet edebilmek biraz hoş. Örneğin Dawn, bir projeyi konsept aşamasından teslim aşamasına kadar çizmemde bana yardımcı oluyor, görevleri oluşturuyor. Daha sonra Dawn'dan Jess'e (oluşturduğum başka bir süper ajan) o projeyle ilgili e-posta şablonlarını, taslak belgeleri vb. oluşturmasını, belirli bir tarih ve saatte yapılacak şeyler hakkında bana hatırlatıcı mesajlar göndermesini vb. isteyebilirim.

Aslında, bir takım arkadaşı gibi AI ile sohbet edebilmek biraz hoş. Örneğin Dawn, bir projeyi konsept aşamasından teslim aşamasına kadar çizmemde bana yardımcı oluyor, görevleri oluşturuyor. Daha sonra Dawn'dan Jess'e (oluşturduğum başka bir süper ajan) o projeyle ilgili e-posta şablonlarını, taslak belgeleri vb. oluşturmasını, belirli bir tarih ve saatte yapılacak şeyleri bana hatırlatmasını vb. isteyebilirim.

12. Süreç Otomasyonu Süper Ajan

Tekrarlanan görev kalıplarını tespit edin ve Görev Kalıbı Otomasyon Ajanını kullanarak bunları otomatik olarak uygulayın

Process Automator Super Agent, işlerin CRM ve pazarlama listelerinizde nasıl ilerlediğini izler, görevlerin tekrarlanan şekilde nasıl ele alındığını belirler ve bu hareketleri sizin için standart hale getirir. Aynı alanları, sahipleri ve takipleri tekrar tekrar ayarlamak yerine, bu alışkanlıkları ileriye taşır ve devreye girdiğinde net bir not bırakır.

📌 Örnek: Bir büyüme lideri, yeni bir kampanya görevini "Ortak" olarak etiketlediğinde, takımın bir kontrol listesi eklediğini, belirli bir gözden geçiren atadığını ve son teslim tarihini üç gün ertelediğini fark eder. Bu model birkaç kez tekrarlandıktan sonra, ajan bunu Ortak olarak etiketlenen yeni görevlere uygulamaya başlar.

Bir sonraki sefer oluşturulduğunda, kontrol listesi görünür, gözden geçiren kişi ayarlanır ve hızlı bir yorum, izlediği kuralı açıklar.

💬 Örnek komut:

Son CRM etkinliklerini inceleyin ve öğrendiğiniz kalıpları bana söyleyin.

Bu görevini bir sonraki duruma taşırsam, bu göreve hangi otomatik davranışlar uygulanır?

Bu görevin neden güncellendiğini ve hangi kuralın bunu tetiklediğini açıklayın.

📮 ClickUp Insight: Ankete katılanların %12'si AI ajanlarının kurulmasının veya araçlarına bağlantı kurmanın zor olduğunu, %13'ü ise ajanlarla basit işleri yapmak için çok fazla adım olduğunu söylüyor. Veriler manuel olarak aktarılmalı, izinler yeniden tanımlanmalı ve her ş akışı, zamanla bozulabilecek veya sapabilecek bir entegrasyonlar zincirine bağlıdır. İyi haber mi? ClickUp'ın Süper Ajanlarını görevlerinize, belgelerinize, sohbetlerinize veya toplantılarınıza "bağlamanız" gerekmez. Bunlar, diğer insan iş arkadaşlarınızla aynı nesneleri, izinleri ve ş akışlarını kullanarak Çalışma Alanınıza yerel olarak gömülüdür. Entegrasyonlar, erişim kontrolleri ve bağlam ön tanımlı olarak Çalışma Alanından devralındığından, ajanlar özel bağlantılar kurmaya gerek kalmadan araçlar arasında anında hareket edebilir. Ajanları sıfırdan yapılandırmayı unutun!

Süper Ajan Ş Akışlarını Uygulamak için En İyi Uygulamalar

Süper Ajanları, onları işe alacağınız takım arkadaşları gibi görürseniz en iyi şekilde işletebilirsiniz. İşte onların yararlı olmalarını sağlayan bazı pratik alışkanlıklar:

Her temsilci için net bir sonuç belirleyin: Yapılacak işi tam olarak belirleyin (ör. ClickUp sohbetinde günlük engelleri özetleyin), böylece temsilci aynı anda beş sorunu birden çözmeye çalışmaz.

Sıfırdan başlamadan önce önceden oluşturulmuş bir ajanı uyarlayın: Süper Ajan kataloğundan en uygun olanı seçin ve yaygın akışları yeniden oluşturmak yerine, tetikleyicilerini, kapsamını ve çıktılarını sürecinize uyacak şekilde ayarlayın.

Gelişmiş mantığı yalnızca gerektiğinde yapılandırın: Basit görevleri aşırı mühendislik yapmak yerine, özel talimatlar, araçlar, bellek ve tetikleyiciler ekleyerek sınır durumları veya çok adımlı ş Akışları için kullanın.

Erişimi yalnızca gerekli olanlarla sınırlandırın: İzni ve bağlı araçları gerekli minimum düzeyde sınırlayarak, ajanın doğru alanlarda, listelerde ve veri kaynaklarında güvenli bir şekilde işini yapmasını sağlayın.

Her ajanın sahip olduğu şeyleri belgelendirin: Ajansın amacını, tetikleyicilerini ve sınırlarını paylaşılan bir belgedeki notlarla belirtin, böylece ekip arkadaşları ne zaman buna güveneceklerini ve ne zaman manuel olarak müdahale edeceklerini bilirler.

Gerçek kullanıcılardan geri bildirim toplayın: Ajanın etkilediği kişilere neyin yararlı, neyin kafa karıştırıcı veya eksik olduğunu sorun, ardından günlük işlerdeki performansına göre kurulumu iyileştirin.

ClickUp Süper Ajanlarının çalışma alanınızda bağlamla nasıl çalıştığını öğrenin:

Kaçınılması Gereken Yaygın Hatalar

Süper Ajanlar, genellikle fark edilmeyen küçük yapılandırma seçimleri nedeniyle bozulur:

Hata Çözüm Süper Ajanı tek seferlik bir özellik gibi ele almak Düzenli kontrol toplantıları planlayın (başlangıçta haftalık, daha sonra aylık) ve tetikleyicileri buna göre iyileştirin. Ajanın komutlarını tek bir mükemmel vaka etrafında oluşturmak, ancak bu vaka varyasyonlarda başarısız olmak Etkinleştirmeden önce, sınır durumları ve belirsiz görevler dahil olmak üzere birden fazla AI ajan örneği ile eğitim alın. Otomasyonun çalışmaması gereken görevlerde (ör. manuel inceleme için işaretlenmiş görevler) ajanın harekete geçmesine izin verme Belirli etiketler, Özel Alan değerleri veya Özel Durumlar ile tetikleyicilerde açık hariç tutma kriterleri tanımlayın. Ş Akışı’nın kapsamı dışında kalan verilere veya araçlara izin vermek, yanlış bağlamlara veya istenmeyen eylemlere yol açar Erişimi dar bir şekilde sınırlayın, erişim izinlerini düzenli olarak gözden geçirin ve doğrudan gerekli olmayan her şeyi kısıtlayın. Takımın gerçek süreç ritmine uyum sağlamadan ön tanımlı tetikleyicileri ve eylemleri kullanmak (ör. hafta sonlarını ve iş saatleri dışındaki zamanları atlamak) Gerçek iş modellerine göre tetikleyicileri ve zamanlamaları özel olarak ayarlayın, böylece iş yapıldığında ajan çalışsın. Son derece değişken, yaratıcı veya karar vermeyi gerektiren görevleri otomasyonla otomatikleştirmeye çalışmak Otomasyonu, kalıpların bol olduğu işler için ayırın ve esnek görevleri manuel olarak gerçekleştirin. Kalıplar tutarsızsa, ş Akışını işaretleyin ve manuel inceleme yoluyla yeniden gözden geçirin. Benzer tetikleyicilere sahip, çakışan güncellemeler oluşturan, birbiriyle örtüşen özel ajanlar oluşturmak Benzer ajan örneklerini birleştirin veya sorumluluklarını açıkça bölümlere ayırın. Aktif ajanları haritalandırmak ve kapsamların çakışmasını önlemek için merkezi bir kayıt belgesi kullanın.

Adım Adım Nasıl Yapılır: Herhangi Bir Ş Akışını Süper Ajan'a Dönüştürün

Bir ş akışı tekrarlayıcı, kural tabanlı veya unutulması kolay hissettiriyorsa, Süper Ajan için mükemmel bir adaydır. Hedef, ClickUp'ta zaten yapılacak bir şeyi alıp bir ajanın sizin için yürütmesini sağlamaktır.

Ş Akışınıza ajanları dahil etmenin basit ve pratik bir yolu:

Adım #1: Otomasyonu gerçekleştirmek istediğiniz ş akışını netleştirin

ClickUp'a geçmeden önce, Süper Ajan haline getireceğiniz ş akışını ayrıntılı olarak belirleyin. Her gün gerçekte nasıl gerçekleştiğini yazın: neyin tetikleyici olduğu, hangi kararların alındığı, hangi bağlamın kontrol edildiği ve nihai sonucun nasıl olması gerektiği.

Bu, "bazen yardımcı olan" ancak gerçek senaryolarda başarısız olan belirsiz Ajanlar oluşturmanızı engeller. Bu aşamada üç şeye odaklanın:

Ş Akışını başlatan nedir?

Ajanın sırayla yapması gerekenler

Başarılı bir sonucun neye benzediği

💡 Profesyonel İpucu: Ş akışını otomasyon olmadan önce ClickUp Beyaz Tahtalarında görsel olarak haritalandırın. Şunları yapabilirsiniz: Tetikleyicileri, kararları, eylemleri ve sonuçları temiz bir akışta harita etmek için şekiller, bağlayıcılar ve metinler ekleyin.

Herhangi bir şekli veya yapışkan notu ClickUp görevine dönüştürerek fikirleri uygulamaya bağlayın.

Otomasyon devreye girmeden önce mantığı gözden geçiren Ops, PMO veya RevOps takımları için mükemmel olan takımınızla gerçek zamanlı olarak işbirliği yapın.

Belgeleri, görevleri, bağlantıları veya ekran görüntülerini doğrudan panoya ekleyerek bağlamı doğrudan yerleştirin.

Bağımlılıkları, görev devralmalarını ve risk noktalarını görmek için Zoom yapın. ClickUp Beyaz Tahtaları içinde otomasyon mantığını oluşturmadan önce kenar durumlarını görsel olarak test edin

Adım #2: Ş Akışının ClickUp içinde nasıl çalışması gerektiğine karar verin

Ş Akışınızı sade bir dille haritalandırdıktan sonra, bir sonraki önemli karar, Süper Ajanınızın nasıl ve ne zaman harekete geçmesi gerektiğidir. Bu tetikleyiciler, güvenilir yürütmeyi sağlayan motorlardır.

Genellikle seçebileceğiniz birkaç yaklaşım vardır:

1. Olay tetiklemesi

Bu, durum değişikliği, alan güncellemesi veya atanan kişi değişikliği gibi belirli bir etkinlik meydana geldiğinde Süper Ajan'ın çalışacağı anlamına gelir. Bunlar, Ajan'ın programa göre değil, işin gelişmesine göre tepki vermesini istediğinizde idealdir. Her zaman bir görev özelliğindeki değişiklikle başlayan bir ş Akışı belirlediğinizde bunu kullanabilirsiniz.

2. Zamanında tetikleyiciler

Ş akışınızda günlük standup toplantıları, haftalık özetler, son tarihler, gecikmiş incelemeler veya genel temizlik gibi dönemsel kontroller varsa bunu kullanın. Bu, size öngörülebilir, sistematik ve uyum sağlaması kolay bir takım ritmi sağlar.

3. Manuel veya isteğe bağlı tetikleyiciler

Bu, örneğin toplantı ortasında en son yorumları özetlemek veya istek üzerine yeni belge içeriği oluşturmak için Ajanın ne zaman çalıştırılacağına insanların karar vermesini istediğinizde işe yarar. Ş Akışı, tartışma için çıktıları çalıştırmadan veya üretmeden önce insan yargısı gerektirir.

💡 Profesyonel İpucu: Bu ş akışının nasıl çalıştığını yazmak için ClickUp Belgeleri'ni kullanın. Ş akışını başlatan unsurlar, neler olması gerektiği ve temsilci kılavuzu dahil her şeyi belgelendirin. Bu, tetikleyicileri yapılandırırken referansınız olur ve ş akışı geliştikçe temsilcinin davranışının uyumlu kalmasına yardımcı olur. Ajanı inceleyen veya geliştiren herkes için ClickUp belgelerini paylaşım referansı olarak kullanın, böylece değişiklikler kabile bilgisine bağlı kalmaz

Adım #3: Ş Akışını Süper Ajan'a dönüştürün

Burada ş akışınızı ClickUp'ın uygulayabileceği bir şeye dönüştürürsünüz. "Bir ajan oluşturuyorum" diye düşünmek yerine, "ClickUp'a benim sürecimi nasıl takip edeceğini öğretiyorum" diye düşünün.

Bunu yapmak için üç pratik yolunuz var. Doğru seçim, ş akışınızın ne kadar iyi tanımlanmış olduğuna ve ne kadar kontrol ihtiyacınız olduğuna bağlıdır.

Yöntem #1: Doğal dil oluşturucuyu kullanın (çoğu ş akışı için en uygun yöntemdir)

Ne yapmasını istediğinizi açıklayarak ve talimatları izleyerek doğal dilde bir Süper Ajan oluşturun

Bu, belgelenmiş bir ş Akışı'nı çalışan bir Süper Ajan'a dönüştürmenin en hızlı yoludur.

1. Soldaki Global Navigasyon menüsünden AI'yı açın.

2. Yeni Süper Ajan'ı tıklayın

3. Ş akışınızı sade bir dille açıklayın

4. Şu konularda net olun:

Ş Akışını ne tetiklemeli (durum değişikliği, form gönderi, program, manuel çalıştırma)

Ajanın bakması gerekenler (Alanlar, Listeler, Belgeler, alanlar, görev içeriği)

Çalıştığında ne yapması gerekir (görevler oluşturmak, alanları güncellemek, özetlemek, bildirimde bulunmak, işi yönlendirmek)

ClickUp, ajanın davranışını, araçlarını ve erişimini şekillendirmek için takip soruları soracaktır. Kurulum tamamlandığında, size tam bir ajan profili gösterecektir.

🎥 Hızlı kurulum kılavuzu için bu videoyu izleyin:

Yöntem #2: Süper Ajan kataloğundan başlayın (ş akışınız yaygınsa en iyisidir)

Önceden oluşturulmuş bir ajanla başlayın ve ClickUp AI'nın doğal dil oluşturucu aracılığıyla onu özel hale getirmenize rehberlik etmesine izin verin

Ş Akışı yaygın bir kullanım durumuna (onaylar, hatırlatıcılar, özetler, görev devri) benziyorsa, katalog kullanışlı bir başlangıç yapısı sağlar.

Global Navigasyon'daki AI'dan Tüm Süper Ajanlar'a gidin. Kataloğu inceleyin ve kullanım durumunuza yakın bir şey seçin.

Net talimatlar ve kesin tetikleyiciler ayarlayarak Süper Aracınızı özel hale getirin

Burada yapılan hata, katalog Ajanlarını bitmiş çözümler olarak ele almaktır. Ajanın, ş Akışınızı verimlilik şablonuna uydurmaya zorlamak yerine gerçek ş Akışınızı yansıtması için tetikleyicileri, kapsamı ve eylemleri yeniden şekillendirmeniz gerekir.

Süper Ajanlardan en fazla değeri sağlayan takımlar genellikle bunları derinlemesine özelleştirir. Takımınızın gerçek süreçlerine uygun Süper Ajanlar tasarlamak için yardıma mı ihtiyacınız var?

Yöntem #3: Sıfırdan başlayın (Karmaşık veya hassas ş akışları için en uygun yöntem)

Ş Akışı kurallarınıza tam olarak uyan bir Süper Ajan tasarlamak için boş bir kurulum seçin

Ş Akışınızda birden fazla adım, sınır durumlar veya erişim ve davranışla ilgili katı kurallar varsa, sıfırdan başlamak size tam kontrol sağlar.

AI Hub'ın kenar çubuğunda, Tüm Süper Ajanlar'ı ve ardından Sıfırdan başla'yı tıklayın. Burada manuel olarak şunları yapılandıracaksınız:

Talimatlar (Ajanın sorumlulukları ve asla yapılmaması gerekenler)

Tetikleyiciler (ne zaman çalışmalı ve ne zaman sessiz kalmalı)

Araçlar (ClickUp'ta gerçekleştirilmesine izin verilen eylemler)

Hafıza (zaman içinde hatırlanması gerekenler)

Bilgi (hangi Belgeler, Alanlar veya bağlamlara başvurabilir)

Bu daha uzun sürer, ancak nüanslı ş akışlarını modellemenin en temiz yoludur. Ayrıca sınırlar konusunda kesin olmanızı da sağlar.

💡 Profesyonel İpucu: Yeni oluşturduğunuz Süper ajanlardan en iyi şekilde yararlanmanın birkaç yolu: Ajanla konuşmak için Doğrudan Mesaj gönderin ve size rolünü nasıl açıkladığını görün. Özellikle planlanmış veya belirli değişiklikler tarafından tetikleyici etkiye sahipse, gerçek çalıştırmaları simüle etmek için Run Agent 'ı kullanın.

Adım #4: Ajanlarınızı test edin, etkinleştirin ve iyileştirin

Ajanı etkinleştirmeden önce, gerçek görevlerde çalıştırın veya gerçekçi girdilerle mesaj gönderin. İki şeye dikkat edin: gerektiğinde çalışıp çalışmadığı ve gerekmediğinde sessiz kalıp kalmadığı.

Bu, talimatları sıkılaştırma, tetikleyicileri ayarlama ve kör noktaları düzeltme zamanıdır. Ajan, test sırasında yoğun manuel düzeltme gerektiriyorsa, henüz gerçek iş için hazır değildir.

📮 ClickUp Insight: AI ajanlarını gerçekten kullanışlı kılan şeyin ne olduğu sorulduğunda, en çok verilen cevap hız veya güç değildi. Ankete katılanların yaklaşık %40'ı, iş bağlamını mükemmel bir şekilde anlayan bir ajana ihtiyaç duyduklarını söyledi. Bu mantıklıdır, çünkü çoğu AI ajanı, kararların neden alındığını veya işlerin akışını anlamadığında başarısız olur. ClickUp Süper Ajanları bağlamı koruduğu, geçmiş kararları hatırladığı ve sürekli çalıştığı için, komut tabanlı ajanlardan çok daha güvenilir bir şekilde hareket edebilirler. Canlı bir ClickUp Çalışma Alanı geçmişinden çalışırlar, işler geliştikçe aktif kalırlar ve net izin sınırları ve denetim izleri içinde çalışırlar. Zeka, işi anlar ve güvenli bir şekilde yerine getirirse, sonunda gerçekten güvenebileceğiniz sanal bir iş arkadaşıyla çalışıyormuş gibi hissedeceksiniz.

Gerçek İş Akışları Oluşturun. Gerçek Zamanlı Tasarruf Sağlayın

Süper Ajanlar, ş akışınızın her şeyi sessizce yavaşlatan kısımları etrafında oluşturduğunuzda en iyi şekilde çalışır: devirler, eksik bağlam, hafızaya dayalı takipler ve belirsizlik içinde kalan kararlar. Asıl kazanç, işin yeniden başlamasına, durmasına veya araçlar ve insanlar arasında kaybolmasına neden olan sürtüşmeleri ortadan kaldırmaktır.

Tek bir araçta çalışan bağımsız AI ajanlarına kıyasla, ClickUp Süper Ajanları gerçek bağlam avantajı sunar. İşin içinde çalışırlar, bu nedenle takımınızın halihazırda kullandığı aynı bilgi kaynağına göre hareket ederler. Bu da araçların yayılmasını azaltır. İşi ilerletmek için uygulamalar arasında geçiş yapmak yerine, ş Akışı işin zaten bulunduğu yerde çalışır.

ClickUp'a ücretsiz kaydolun ve ilk Süper Ajanınızı oluşturun!

Ya da takımınız için özel Süper Ajanlar yapılandırmak için bizimle iletişime geçin! ✅

Sık Sorulan Sorular (SSS)

Süper Ajan, ClickUp Çalışma Alanınızda bulunan ve otonom bir takım arkadaşı gibi davranan, yapay zeka destekli bir sanal asistandır. Görevleriniz, belgeleriniz, sohbetleriniz, programlarınız ve bağlı araçlarınız dahil olmak üzere işinizin tüm bağlamını bilir ve çok adımlı ş Akışlarını yürütebilir, veriler üzerinde mantık yürütebilir ve tanımlanmış kurallar ve tetikleyicilere göre eylemleri başlatabilir.

Geleneksel otomasyon, katı, önceden tanımlanmış kurallara (ör. "bu durum değiştiğinde, şu eylemi gerçekleştir") uyar. Süper Ajan ş akışı, hedefleri yorumlamak, çok adımlı eylemleri planlamak ve zaman içinde daha karmaşık işleri yönetmek için yapay zeka muhakemesi, hafıza ve bağlamı kullanır.

Tekrar edilebilir, bağlam açısından zengin ve manuel olarak tamamlandığında zaman alan ş akışlarıyla başlayın. Günlük veya haftalık durum raporları, yeni iş öğelerini sıralama, takip e-postaları veya özetler gibi tutarlı içerikler hazırlama, SLA kurallarına göre öncelikler belirleme ve toplantı girdilerini özetleme gibi işler buna uygun örneklerdir.

Kontrol iki düzeyde gerçekleşir: izinler ve bilgi kaynakları. Süper Ajanın hangi Alanlara, Listelere, Belgelere ve bağlı uygulamalara başvurabileceğine siz karar verirsiniz. Eylemleri gerçekleştirmek için hangi araçları kullanabileceğini seçin. Çalışma izinleri Çalışma Alanı rollerine göre belirlenir ve belirli verilere erişimi kısıtlayabilir veya genişletebilirsiniz, böylece Ajan yalnızca ş Akışı için gerekli olanları görür.

Tutarlılık, açık talimatlar ve kaliteli bilgi kaynaklarından gelir. Ajanı oluştururken, ajanın hedeflerini, sınırlarını ve beklenen çıktılarını yapılandırılmış doğal dilde tanımlayın. Yetkili verilerden mantıklı sonuçlar çıkarması için ajanı güncel belgelere ve Çalışma Alanı bağlamına bağlayın.

Dağıtımdan sonra, Ajanın denetim günlüklerini ve profil etkinliğini kullanarak ne yaptığını izleyin. Hatasız veya beklenmedik çıktıları izleyin ve talimatları veya bilgi kaynaklarını buna göre iyileştirin. Tetikleyicileri, birden fazla aracı ve bellek ayarlarını düzenleyin.