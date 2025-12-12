Temsilci Uyarısı Kılavuzu: Güvenilir AI Ş Akışları Oluşturma

En iyi AI ajanları tek bir adımda oluşturulmaz. Bloklar gibi katmanlar halinde oluşturulurlar ve her biri ajana daha fazla yetenek ve güvenilirlik kazandırır.

İşin tanımlanmasından komutun yazılmasına, çıktının hata ayıklanmasına ve lansmandan önce baskı testine kadar tüm blokları ayrıntılı olarak inceleyeceğiz.

Üretken Uyarılar ve Ajan Uyarıları

Çoğu insan, yönlendirmenin sadece bir soru sormak ve cevabı okumak olduğunu düşünür. Bu doğrudur. Ancak bu, yalnızca üretken yönlendirme için geçerlidir.

Aşağıdaki görüntü, ClickUp Brain'in açık uçlu, yaratıcı bir komuta yanıt verdiğini göstermektedir. Kullanıcı, "Bir köpeğin şapka taktığı zaman nasıl görüneceğini bana gösterebilir misin?" diye sorar ve oluşturulan bir görüntü ve açıklayıcı metin içeren esnek, yaratıcı bir çıktı alır.

ClickUp Brain ile üretken komut isteme örneği, açık uçlu bir soruya yaratıcı ve açıklayıcı bir yanıt üretir

Üretken komutlar açık uçlu, yaratıcı ve esnektir. Hızlı fikirler veya içerikler için mükemmeldir. Ancak, her seferinde çalıştırılması gereken, özel müşteri verileri üzerinde, öngörülebilir bir yapı ve sonuca sahip bir şey oluştururken, farklı bir disiplin gerekir.

İşte bu ajan yönlendirmesi . Sormaktan talimat vermeye, üretmekten uygulamaya geçiş.

Aşağıdaki görüntü, ClickUp'ta temsilci yönlendirmesini göstermektedir. Burada, bir Temsilci (Proje Yöneticisi) net bir iş tanımı, yapılandırılmış talimatlar ve tanımlanmış sorumluluklarla kurulmuştur. Bu yaklaşım, temsilcinin her tetikleyiciye maruz kaldığında güvenilir ve tutarlı bir şekilde çalışmasını sağlar.

Temsilciye, tekrarlanabilir ve öngörülebilir bir şekilde yerine getirmesi için yapılandırılmış bir rol ve bir dizi talimat verilen temsilci yönlendirme örneği

Üretken ve ajan komutları arasındaki anahtar farklar

Özellik Üretken Komut İsteme Temsilci Uyarıları Hedef Keşif, yaratıcılık Güvenilirlik, yapı Zihniyet "Bana bir şey ver" "Bu işi her seferinde yap" Çıktı Esnek, açık uçlu Tekrarlanabilir, yapılandırılmış Kullanım örneği Blog girişini yazın Destek talebini önceliklendirin

👉 Bir temsilciye komut verdiğinizde, ona bir soru sormuyorsunuz. Ona bir iş tanımı, bir sözleşme ve bir kural seti veriyorsunuz.

Üretken komutlar "Model ne üretebilir?" diye sorar. Ajan komutları ise "Modeli tutarlı ve öngörülebilir bir şekilde nasıl çalıştırabilirim?" diye sorar.

Çoğu takım, hala üretici-ajan uçurumunun yanlış tarafında olduklarının farkında değildir.

Üretken yönlendirme yaratıcı, esnek ve hızlıdır. Ancak tek seferlik çıktılar için tasarlanmıştır.

Temsilci yönlendirmesi tamamen talimatlarla ilgilidir. Gerçek dünyada güvenilir ve öngörülebilir bir şekilde çalışan bir AI'yı bu şekilde oluşturursunuz.

Üretken komut isteme bir anlık işlemdir. Temsilci komut isteme ise bir sistemdir ve sistemler ölçeklenebilir.

📮 ClickUp Insight: Anket katılımcılarımızın %35'i temel görevler için yapay zeka kullanırken, otomasyon (%12) ve optimizasyon (%10) gibi gelişmiş özellikler birçokları için hala ulaşılamaz görünüyor. Çoğu takım, uygulamalarının yalnızca yüzeysel görevleri yerine getirdiği için "AI başlangıç seviyesinde" takılıp kaldığını hissediyor. Bir araç metin oluşturur, diğeri görev atamaları önerir, üçüncüsü notları özetler, ancak hiçbiri bağlamı paylaşmaz veya birlikte çalışmaz. AI bu şekilde izole edilmiş alanlarda çalıştığında, çıktı üretir, ancak sonuç üretmez. Bu nedenle birleşik ş Akışları önemlidir. ClickUp Brain, görevlerinizi, içeriğinizi ve süreç bağlamınızı kullanarak bunu değiştirir ve akıllı, yerleşik zeka sayesinde gelişmiş otomasyon ve temsilci ş akışlarını zahmetsizce gerçekleştirmenize yardımcı olur. Sadece komutlarınızı değil, işinizi de anlayan bir yapay zeka.

Yapı Bloku 1: Yapay Zekaya Spesifikasyon Taslağını Hazırlamasını İstemeden Başlayın

Yönlendirmelerden, yapıdan ve biçimden önce spesifikasyon gelir. Bu, temeldir.

Bu, temsilcinin şunları tanımlar:

Yapılacak iş

Giriş alanları

Beklenen çıktılar

Kısıtlamalar ve gereksinimler

"İyi" neye benzer?

Bunu manuel olarak değil, AI ile oluşturuyoruz.

✅ Spesifikasyon taslağı oluşturma komut istemi:

Bu size sağlam bir plan sunar. Gerisi katmanlama ve iyileştirme işlemleridir.

Blok 2: Katmanlama — Bir İpucunu Kademeli Olarak Genişletme

Katmanlama, yardımcı bir AI asistanından güvenilir bir takım arkadaşına geçiş yapmanın yoludur. Mümkün olan en küçük işten başlayın. Test edin. Ardından genişletin.

Katman A: Temel davranış

Basit başlayın. Sadece temel unsurları kullanın.

Bu yaklaşım sağlam ve tutarlı hale geldiğinde, bir sonraki katmanı ekliyoruz.

Katman B: Yapı ekleyin

Şimdi, yapılandırılmış bağlam ekleyerek aynı istemini genişletin.

Yapı daha net hale gelir. Artık gerçek triyaj çıktıları elde edersiniz.

Katman C: Daha yüksek değerli mantık ekleyin

Şimdi son katmanı ekliyoruz: öneriler ve eksik bilgiler.

Bu noktada, tamamen fonksiyonel, katmanlı bir temsilcimiz var.

Sonraki adım: davranışı sabit tutun.

Blok 3: Kısıtlamalar Ekleme

Katmanlı davranış iş yapmaya başladığında, kısıtlamalar ekleriz. Kısıtlamalar tutarlılık sağlar ve halüsinasyonları önler. Bu kısıtlamalar, büyüyen komut istemine doğrudan eklenir.

🔐 Kısıtlama bloku örneği

Artık davranışlar istikrarlı, öngörülebilir ve güvenlidir.

⚙️ Temsilci İçgörüsü: Kısıtlamalar güvenilirlik yaratır Ajan sistemlerinde kısıtlamalar sınırlama değildir; altyapıdır. Modele net sınırlar belirleyerek, modelin doğaçlama yapmasını engeller ve her seferinde aynı yapı ve mantıkla tutarlı davranmasını sağlar. Bu tutarlılık, temsilcinin gerçek ş akışlarının içinde yer almasını sağlar. Çıktılar asla sapma göstermediğinde, takımlar ClickUp Agents gibi araçlara güvenerek, işlerini yeniden düşünmeden veya yeniden yazmadan triyaj, yönlendirme veya özetleme işlemlerini gerçekleştirebilirler. ClickUp AI ajanları Koruyucu önlemler yetenekleri kısıtlamaz; temsilcileri otomasyon için yeterince istikrarlı ve ölçeklendirme için yeterince güvenilir hale getirir.

Yapı Bloku 4: Örnekler Ekleme (Çoklu Komut Verme)

Örnekler ekleyerek, temsilciye "iyi"nin neye benzediğini öğretir, ton, derinlik ve muhakeme için ayarlar belirler. Her örnek, çıktılar arasında tutarlılığı güçlendirir.

Örnek bilet (çoklu komutlar için)

Örnek çıktı

Yapı Bloku 5: Çıktı Biçimini Tanımlama (Şema)

Çıktınızı öngörülebilir, makine tarafından okunabilir bir şema haline getirin.

Şema talimatlarını istemlere ekliyoruz:

Şema tanımı:

Bu, temsilciyi tutarlı, makine tarafından okunabilir bir çıktı üretecine dönüştürür.

Son Blok: Her Şeyi Tek Bir Üretim İsteminde Birleştirin

İşte aşağıdakileri içeren birleşik komut:

Katmanlı davranış

Kısıtlamalar

Çoklu örnek

Şema

Bunu uygulamada görmek ister misiniz?

🎥 Bu videoyu izleyerek, yaygın soruları otomasyonla çözmeyi, canlı sohbet devrelerini kolaylaştırmayı, geri bildirim döngüleri kurmayı ve uygun veri eğitimi ve eskalasyon yolları aracılığıyla kaliteyi korumayı öğrenin, böylece AI'nız takımınızı hayal kırıklığına uğratmak yerine gerçekten yardımcı olsun.

Komutlardan Üretime: Gerçekte Neler Gerekiyor?

Kırılgan bir komut ile sağlam bir temsilci arasındaki fark yapıdır.

Sadece metin değil, sistemler oluşturuyorsunuz. Bu şu anlama gelir:

Dikkatlice katmanlayın

Kısıtlamalar ekleyin

Takıntılı bir şekilde test edin

AI'nın hata ayıklamaya yardımcı olmasına izin verin

Sadece bir yazar gibi değil, bir mühendis gibi düşünün.

Böylece, akıllı çıktılardan güvenle sunabileceğiniz güvenilir ajanlara geçebilirsiniz.

Diğer bir deyişle: Oluşturun. Test edin. İyileştirin.