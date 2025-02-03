2025'te Üretken Yapay Zeka için En İyi 10 Prompt Mühendisliği Aracı

Bazen üretken AI araçlarının tam olarak istediğinizi ortaya çıkarırken, belirli sorgular için yetersiz arama sonuçları vermesinin nedenini hiç merak ettiniz mi? Her şey komutlarınızın kalitesine bağlıdır.

AI araçlarından doğru yanıtlar almak için belirli talimatlar vermelisiniz. Ancak, üretken AI modelleri, onlara yeni bilgiler besledikçe sürekli olarak gelişir. Bu nedenle, komutlarınızı da iyileştirmeniz gerekir.

Bu sürece prompt mühendisliği denir. Yapay zeka araçlarına belirli komutlar vererek insan niyetini anlayıp istenen sonucu vermelerini sağlayan bir girdi tekniğidir. Bu blogda, AI oyunlarınızı bir üst seviyeye taşımanıza yardımcı olacak en iyi 10 prompt mühendisliği aracı listelenmiştir!

AI araçlarını bir blog taslağı oluşturmak veya bazı kod blokları üretmek için kullanıyor olsanız da, bunları seçerken dikkate almanız gereken bazı anahtar özellikler vardır. Bunlar arasında şunlar yer alır:

Kullanılabilirlik

UI tasarımı: Temiz ve düzenli bir arayüz aramalısınız. Sürükle ve bırak özelliklerini, net düğmeleri ve kullanıcı etkileşimlerini kolaylaştıran etiketleri deneyin

Öğrenme kolaylığı: Temel bilgileri hızlı bir şekilde öğrenebilmeniz için yararlı eğitimler veya başlangıç kılavuzları sunmalıdır

Hata yönetimi: Prompt mühendisliği araçları, açık hata mesajları göstermeli ve hatalarınızı düzeltmek için öneriler sunmalıdır

Etkinlik

Performans: Komutlarınızın işlenmesini beklemek için uzun süre beklemek istemezsiniz. Duyarlı bir araç, yaratıcı akışınızı sürdürmenizi sağlar

Doğruluk: Araç, komutlarınızla tutarlı ve mantıksız hatalar içermeyen çıktılar sağlamalıdır

Güvenilirlik: Karmaşık görevler ve çok sayıda komut varyasyonu ile zorladığınızda bile tutarlı bir şekilde iyi çalışmalıdır

Entegrasyon

Uyumluluk: Google Dokümanlar veya herhangi bir kodlama platformu gibi sık kullandığınız diğer yazılım ve sistemlerle sorunsuz bir şekilde çalışmalıdır

API desteği: Uygulama Programlama Arayüzü (API), farklı uygulamalar arasında iletişim mekanizmasıdır. Teknoloji uzmanıysanız veya özel iş akışları oluşturmak istiyorsanız, güçlü bir API'ye sahip bir prompt mühendisliği aracı arayın

Veri alışverişi: Komutlarınızı ve sonuçlarınızı araç ile diğer yerler arasında taşımak zahmetli bir iş olmamalıdır. Veri alışverişinin sorunsuz bir şekilde gerçekleşmesi gerekir

Ölçeklenebilirlik

Ölçeklendirilmiş performans: Projeleriniz büyüdükçe, komut istemleri daha karmaşık hale gelir. Araç, karmaşık mantığı ve daha ağır iş yüklerini yavaşlatmadan işleyebilmelidir

Kaynak gereksinimleri: Bazı AI araçları diğerlerinden daha fazla işlem gücü gerektirir. Altyapınızla uyumlu ve cihazınızı aşırı yüklemeyecek bir araç seçin.

Özelleştirme seçenekleri: Çalışma alanınızı kişiselleştirmenize ve ş akışınızı optimize etmenize olanak tanıyan özellikleri arayın

Üretken AI modellerinin performansını optimize etmek için en iyi prompt mühendisliği araçlarının listesi aşağıda verilmiştir:

1. PromptAppGPT

via PromptAppGPT

PromptAppGPT, sürükle ve bırak arayüzüyle prompt oluşturmayı basitleştiren, kullanıcı dostu bir prompt mühendisliği platformudur. GPT-3 gibi LLM'ler için doğal dil prompt'larını destekler ve prompt'unuzu oluştururken gerçek zamanlı geri bildirim sunarak yaklaşımınızı iyileştirmenize ve en iyi sonuçları elde etmenize yardımcı olur.

PromptAppGPT'yi düşük kodlu uygulama geliştirme, metin oluşturma, görüntüler ve otomatik kullanıcı arayüzü oluşturma için kullanabilirsiniz.

PromptAppGPT'nin en iyi özellikleri

Sürükle ve bırak arayüzünü kullanarak komut istemlerini görsel olarak oluşturun, düzenleyin, derleyin ve çalıştırın

Etkili komutlar oluştururken gerçek zamanlı öneriler ve içgörüler alın

Düşük kodlu komut istemleri kullanarak uygulama geliştirme çerçevelerini hızla oluşturun

PromptAppGPT sınırlamaları

Öncelikle GPT-3 tabanlı modellere odaklanır ve kapsamını sınırlar

PromptAppGPT fiyatlandırması

Özel fiyatlandırma

PromptAppGPT puanları ve yorumları

Yeterli yorum bulunamadı

2. OpenPrompt

via OpenPrompt

OpenPrompt, ChatGPT ve Midjourney için etkili komut istemleri oluşturmaya yarayan bir komut istem mühendisliği aracıdır. Ayrıca Python kodu, Refactor Code, TypeScript, C++ ve JavaScript için komut istemleri oluşturmayı destekler, bu da onu yazılım geliştiriciler için ideal hale getirir.

Gelişmiş ince ayarları ve PyTorch ve TensorFlow gibi popüler çerçevelerle entegrasyonu destekleyen özelleştirilebilir bir kütüphaneye erişim elde edersiniz.

OpenPrompt'un en iyi özellikleri

OpenPrompt'un web uzantısıyla hızlı öğrenme fikirlerini hızla uygulayın

Belirli görevler için komut istemlerini ince ayarlayın ve doğruluğu artırın

Şablon oluşturma, sözelleştirme ve optimizasyon gibi çeşitli komut isteme stratejilerini deneyin

OpenPrompt sınırlamaları

Gelişmiş kullanım için bazı kodlama bilgisi gerektirir

Hızlı oluşturma için görsel bir arayüzü yoktur

OpenPrompt fiyatlandırması

Pro: Aylık 4 dolar

Pro + : Aylık 8 dolar

Pro ++: Aylık 16 dolar

OpenPrompt puanları ve yorumları

GitHub: 4.200'den fazla değerlendirme

3. ChatGPT

chatGPT aracılığıyla

AI terimini duymuş olan herkes muhtemelen ChatGPT'yi bilir. Basit arayüzü ve geniş kullanıcı topluluğu ile bilinir. Toplantı notlarını özetleme, içerik yazma, kod oluşturma ve hata ayıklama, görüntü oluşturma gibi çeşitli görevler için komut istemlerini deneyebilirsiniz. İlham almak için diğer kullanıcıların paylaştığı komut istemleri kütüphanesine erişin.

ChatGPT'nin en iyi özellikleri

Basit ve kullanıcı dostu arayüzü ile çeşitli görevler için komut istemlerini kolayca deneyin

Büyük bir kullanıcı topluluğuna katılarak paylaşılan komut istemlerine ve tartışmalara erişin

ChatGPT sınırlamaları

İnce ayar yetenekleri sınırlı olduğundan, çıktı üzerinde sınırlı kontrol sahibi olursunuz

Ücretsiz sürümde karmaşık isteklerde gecikmeler yaşanabilir

ChatGPT fiyatlandırması

Ücretsiz

Artı: Kullanıcı başına aylık 20 $

Takım: Kullanıcı başına aylık 30 dolar

Enterprise: Özel Fiyatlandırma

ChatGPT puanları ve yorumları

Capterra: 4,6/5 (40+ yorum)

G2: 4,7/5 (500+ yorum)

4. Helicone. ai

Helicone. ai, makine öğrenimi modeli komut istemleri geliştirmek için açık kaynaklı bir platformdur. Verileri toplayarak, performanslarını izleyerek ve çeşitli komut istemi şablonlarını deneyerek LLM'lerin performansını iyileştirebilir.

Ayrıca, işbirliği araçları ve yorumlanabilirlik özellikleri, takım çalışmasını iyileştirir ve komut istemlerinin neden belirli çıktılar ürettiğine dair içgörüler sağlar. Ancak, Helicone.ai'nin fiyatlandırma modeli büyük takımlar için karmaşık olabilir ve bazı özellikler hala geliştirme aşamasında olabilir.

Helicone. ai en iyi özellikleri

Makine öğrenimi modellerinizle birlikte komut istemlerini yönetin ve dağıtın

Komut istemlerini paylaşın ve takımınızla birlikte yineleyin

Hızlı regresyon testleri gerçekleştirin ve veri kümelerini karşılaştırıp analiz ederek belirli komutların neden belirli çıktılar ürettiğini anlayın

Helicone. ai sınırlamaları

Diğer bazı izleme araçlarına kıyasla sınırlı özelleştirme seçenekleri

Helicone, sizin adınıza OpenAI tamamlama sorgularını yürütmek için bir proxy sunucuya ihtiyaç duyar

Helicone. ai fiyatlandırma

Ücretsiz

Büyüme: Özel fiyatlandırma

Enterprise: Özel fiyatlandırma

Helicone. ai puanları ve yorumları

Github: 1.400 değerlendirme

G2: 4,5/5

5. PromptHero

via PromptHero

AI görüntüleri için önceden oluşturulmuş komut istemleri açısından zengin bir platform arıyorsanız, PromptHero güçlü bir komut mühendisliği aracıdır. Stable Diffusion, ChatGPT, Midjourney ve Openjourney gibi popüler AI modellerinden ve kütüphanelerinden milyonlarca komut istemi fikri sunar.

Ayrıca, işbirliği ortamını teşvik eden, komutları satın alıp satabileceğiniz topluluk odaklı bir pazar yeri de bulunmaktadır.

PromptHero'nun en iyi özellikleri

Çeşitli görevler için önceden oluşturulmuş komut istemlerine erişin

Topluluk odaklı pazar yerinden, komut uzunluğuna göre diğer kullanıcılardan komutlar satın alın ve satın verin

PromptHero sınırlamaları

Teknik yazım görevleri için sınırlı destek

Ücretsiz plan, komut istem kütüphanesine sınırlı erişim sunar

PromptHero fiyatlandırması

Destekçi: Aylık 5 $

Pro: 9 $

Akademi: 29 $

Enterprise: Özel fiyatlandırma

PromptHero puanları ve yorumları

Yeterli puan ve yorum yok

6. LangChain

via LangChain

LangChain, gelişmiş prompt mühendisliği için açık kaynaklı bir çerçevedir. Daha basit promptları birbirine zincirleyerek karmaşık promptlar oluşturmanıza olanak tanır. Karmaşık iş akışları oluşturmak ve mantıksal adımlar dizisi gerektiren görevleri yerine getirmek için modüler bir sistemdir.

Ek olarak, LangChain değişiklikleri izlemek ve gerekirse önceki sürümleri geri yüklemek için sürüm kontrolü sunar. Ancak, arayüz yeni kullanıcılar için daha karmaşık olabilir ve LLM uyumluluğu sınırlı olabilir.

LangChain'in en iyi özellikleri

Çeşitli sınıflar ve fonksiyonlar kullanarak karmaşık komut istemleri oluşturun

Kodu daha okunabilir hale getirmek ve zaman kazanmak için yeniden kullanılabilir komut şablonlarını kullanın

Değişiklikleri izleyin ve komut istemlerinizin önceki sürümlerine geri dönün

Mantıksal düşünme gerektiren görevler için komut istemleri oluşturun

LangChain sınırlamaları

Sürükle ve bırak arayüzlerine kıyasla daha dik öğrenme eğrisi

LLM uyumluluğu sınırlı olabilir (desteklenen modeller için web sitesini kontrol edin)

LangChain fiyatlandırması

Ücretsiz: Sonsuza Kadar

Artı: Kullanıcı başına aylık 39 $

Enterprise: Özel fiyatlandırma

LangChain derecelendirmeleri ve yorumları

G2: 5/5 (2 yorum)

Github: 83.800 değerlendirme

7. PromptBase

via PromptBase

Keşfedilmeye hazır geniş bir komut koleksiyonu arıyorsanız, PromptBase'i deneyin. ChatGPT, MIdjourney ve Dall-E gibi AI modelleri için komutlar satın alabileceğiniz ve satabileceğiniz bir pazardır. Arama ve filtreleme işlevlerini kullanarak ihtiyaçlarınıza uygun komutları bulun.

PromptBase'in kod gerektirmeyen AI uygulama oluşturucusu, size özel komut istemleriyle basit AI uygulamaları oluşturmanıza yardımcı olur.

PromptBase'in en iyi özellikleri

Kapsamlı komut kütüphanesi ile çeşitli kullanım durumları için geniş komut koleksiyonunu keşfedin

Yalnızca kullandığınız promptlar için ödeme yapmak için prompt başına ödeme modelini deneyin

PromptBase sınırlamaları

Oluşturucu araçlara kıyasla sınırlı komut istemi özelleştirme seçenekleri

Komut istemlerinin kalitesi, kullanıcıların katkılarına göre değişebilir

PromptBase fiyatlandırması

her prompt için 1,99 $+

PromptBase derecelendirmeleri ve yorumları

Github: 5.100 değerlendirme

8. BetterPrompt

via BetterPrompt

BetterPrompt, özelleştirilmiş komut istemleri oluşturmanıza ve bunların etkinliğini ölçmek için toplu testler gerçekleştirmenize yardımcı olur. Ayrıca, komut istemlerinizdeki olası önyargıları belirlemek için araçlar sağlayarak sorumlu AI kullanımını garanti eder.

Ayrıca, açıklanabilir AI özellikleri, çıktının arkasındaki mantığı anlamaya yardımcı olarak güven ve anlayışı artırır. BetterPrompt şu anda beta test aşamasında olsa da, doğru bilgi alımı gerektiren görevler için umut vaat ediyor.

BetterPrompt'un en iyi özellikleri

Prompt'larda olası önyargıları belirlemek için araçları kullanın

Çeşitli komutları karşılaştırarak çıktıların ardındaki mantığı anlayın

BetterPrompt sınırlamaları

Sınırlı yaratıcı metin oluşturma yetenekleri

Şu anda beta test aşamasında olan özellikler değişebilir

BetterPrompt fiyatlandırması

4,9 $'dan başlayan fiyatlarla

BetterPrompt puanları ve yorumları

Github: 144 değerlendirme

9. PromptChainer

via PromptChainer

Otomatik ve karmaşık iş akışları istiyorsanız, PromptChainer'ı keşfetmeye değer. Karmaşık veri kümeleri için koşullu mantık içeren gelişmiş komut zincirleri oluşturmada mükemmeldir ve komutların AI'nın yanıtına göre uyarlanmasını sağlar.

Açık kaynaklı çerçevesini kullanarak gelişmiş AI uygulamaları ve çözümleri oluşturun.

PromptChainer'ın en iyi özellikleri

Gelişmiş komut zincirleme özellikleriyle sıralı komutlarla karmaşık iş akışları oluşturun

AI'nın yanıtına göre uyum sağlayan koşullu komut istemlerini deneyin

Önceden oluşturulmuş komut zincirleriyle tekrarlayan görevleri otomatikleştirin

PromptChainer sınırlamaları

Karmaşık arayüz, yeni kullanıcılar için zorlayıcı olabilir

Prompt mühendisliği ilkelerinin iyi anlaşılmasını gerektirir

PromptChainer fiyatlandırması

Özel fiyatlandırma

PromptChainer puanları ve yorumları:

Yeterli yorum yok

10. Google Bard

via Gemini

Artık Gemini olarak adlandırılan Google Bard, en son teknolojiye sahip dil modellerine erişim sunar ve çeşitli dillerde metin oluşturmak için çok dilli özelliklere sahiptir. Arama ve Dokümanlar gibi diğer Google ürünleriyle sorunsuz bir şekilde entegre edilebilir, bu da onu geliştiriciler ve Google ekosisteminde bulunanlar için kullanışlı bir seçenek haline getirir.

Google Bard'ın en iyi özellikleri

Birden çok dilde metin oluşturun

Google Arama ve Dokümanlar ile sorunsuz entegrasyon

Google Bard sınırlamaları

Bazen yanlış veya önyargılı bilgiler sağlar

Uzun süreli veya karmaşık görevleri yerine getirme yeteneğinin sınırlı olması

Google Bard puanları ve yorumları

Ücretsiz: Sonsuza Kadar

Gelişmiş: Aylık 19,99 $

Yukarıdaki prompt mühendisliği araçları, büyük dil modellerini belirli yaratıcı çıktılara yönlendirmenize olanak tanırken, iş akışınızı da karmaşık hale getirebilir. İşte bu noktada AI destekli proje yönetimi araçları devreye girer.

Güçlü AI özelliklerine sahip hepsi bir arada proje yönetimi platformu ClickUp ile tanışın. ClickUp'ın AI özelliklerini işlerinizi hızlandırmak için nasıl kullanabileceğinizi görelim.

ClickUp

ClickUp Brain, ClickUp'ın AI entegrasyonu, Görevleri, Belgeleri ve kişileri birbirine bağlayarak tüm şirket bilgilerini tek bir yerde toplayan bir sinir ağıdır.

ClickUp Brain ile iş akışlarını, işbirliğini ve proje yönetimini otomatikleştirin

Bilgi yöneticiniz, görev yöneticiniz ve diyagram oluşturucunuz olarak işlev görür. ClickUp Brain, konuşmaları takip ederek, proje ayrıntılarını ve durum güncellemelerini özetleyerek ve eylem öğeleri ve alt görevler oluşturarak sizi yolunda tutar. Komutunuzu girin ve kullanmaya başlayın!

Zamanınız mı kısıtlı? ClickUp'ın 100'den fazla önceden oluşturulmuş komut istemi ve şablonu, iş akışlarını otomatikleştirmeyi, işbirliğini kolaylaştırmayı ve projeleri yönetmeyi kolaylaştırır

ClickUp Brain'in size yardımcı olabileceği bazı prompt mühendisliği kullanım örnekleri şunlardır:

Yazma becerilerinizi geliştirin

ClickUp Brain, çalışma alanınıza entegre olduğu için en iyi ChatGPT alternatifidir. E-postalar, blog gönderileri ve daha fazlasını önererek daha hızlı yazmanıza yardımcı olur. Ayrıca hızlı yanıtlar göndermek, tablolar, şablonlar ve transkriptler oluşturmak için de kullanabilirsiniz. Dahası, ClickUp çeşitli kişilikler ve kullanım durumları için geniş bir komut istemi kitaplığına sahiptir. Örneğin, Pazarlama Şablonu için ChatGPT Komutları, pazarlama kampanyaları, içerik dağıtımı, dönüşüm oranı optimizasyonu ve daha fazlası için 600'den fazla komut sağlar.

Bu Şablonu İndirin ClickUp'ın Pazarlama için ChatGPT Prompt Şablonunu kullanarak etkileşimi artırın

İdari görevleri otomatikleştirin

ClickUp Brain, mükemmel bir AI sanal asistan aracıdır. Uzun belgeleri özetleyerek, proje tartışmalarından eyleme geçirilebilir öğeler oluşturarak ve anahtar noktaların anlık özetlerini sunarak idari yüklerin üstesinden gelmenize yardımcı olur. AI tarafından oluşturulan çıktılardan kolayca ClickUp Görevleri ve ClickUp Belgeleri oluşturabilirsiniz.

ClickUp Brain'de istemleri düzenleyerek, oluşturulan sonuçlardan Belgeler veya Görevler oluşturun

Prompt kütüphanesi ile projeleri daha hızlı başlatın

ClickUp, pazarlamacılar, satış ekipleri, yazarlar ve geliştiriciler için özenle hazırlanmış bir şablon kitaplığı sunar. Önceden oluşturulmuş komut istemleri, yaratıcılığı ve verimliliği artırır. Hikaye anlatımı, makale yazımı, çevrimiçi testler, rekabet analizi, vaka çalışmaları ve içerik oluşturma için ClickUp'ın en iyi AI komut istemlerini keşfedebilirsiniz.

Hikaye anlatımı için ClickUp Brain'i kullanarak ilgi çekici anlatılar oluşturun

Promptlar için merkezi bir hub oluşturun

Tüm komut istemlerinizi ClickUp içinde fonksiyon ve ilgili bilgilere göre birleştirin. ClickUp Belgeleri'ni kullanarak başarılı komut istemlerini, ele aldıkları görevle ilgili ayrıntıları ve kullanılan AI modelini (model sürümleme) saklayın. Bu, takımınız için merkezi bir bilgi tabanı oluşturarak herkesin en etkili komut istemlerine erişebilmesini sağlar.

ClickUp'ın etiketler, özel görünümler ve ilişkiler gibi güçlü organizasyon özellikleri, istemleri amaçlarına, projelerine veya kullanılan AI modeline göre kategorize etmeye yardımcı olabilir. Bu, gerektiğinde doğru istemleri bulmayı kolaylaştırarak zaman ve çaba tasarrufu sağlar.

ClickUp Belgeleri'ni kullanarak takımınızla gerçek zamanlı olarak işbirliği yapın, görevler atayın ve iş akışlarını kolaylaştırın

ClickUp'ın en iyi özellikleri

AI'nın gücüyle yazınızı saniyeler içinde optimize edin

AI komutlarıyla parmaklarınızın ucunda hızlı içerik oluşturun

AI Araç Çubuğu ile metinleri zahmetsizce optimize edin

Anında belge özetleri ve eyleme geçirilebilir öğeler oluşturun

ClickUp içinde birden fazla dilde çeviri yapın ve grameri kontrol edin

Dijital Beyaz Tahtalar ile gerçek zamanlı ve eşzamansız beyin fırtınası yapın

Önceden oluşturulmuş şablonlarla tasarım iş akışınızı özelleştirin

ClickUp Docs ile belgeler üzerinde sorunsuz bir şekilde işbirliği yapın

Proofing açıklamalarıyla tasarım inceleme sürecinizi hızlandırın

ClickUp sınırlamaları

Sınırlı oyunlaştırma özellikleri, kullanıcıların motivasyonunu engelleyebilir.

Kapsamlı özellikler nedeniyle öğrenme eğrisi dik

AI özellikleri yalnızca ücretli planlarda mevcuttur

ClickUp fiyatlandırması

Ücretsiz: Sonsuza Kadar

Sınırsız: Kullanıcı başına aylık 7 ABD doları

İş: Kullanıcı başına aylık 12 ABD doları

Enterprise: Özel bir plan için Satış ile iletişime geçin

ClickUp Brain: Herhangi bir ücretli plana üye başına aylık 5 $ karşılığında ekleyin

ClickUp puanları ve yorumları

G2: 4,7/5 (8.000'den fazla yorum)

Capterra: 4,7/5 (3.000'den fazla yorum)

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AI, yaratma şeklimizi değiştiriyor! Prompt mühendisliği araçları, AI'dan tam olarak istediğinizi sormanıza olanak tanır, tıpkı fikirleriniz için süper güçlü bir cin gibi. Ancak bu sadece başlangıç — AI komutları, iş akışı süreçlerinizi otomatikleştirmenize, verimliliği artırmanıza ve çok daha fazlasını yapmanıza yardımcı olabilir.

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