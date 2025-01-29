2025'te DevOps Takımları için En İyi 10 Üretken AI Aracı

Yapay zeka (AI), metin yazarlığından tıbbi görüntülemeye kadar her alanda devrim yaratmıştır, ancak geliştirme ekipleri için de büyük bir zaman tasarrufu sağlar. DevOps ekibiniz güvenlik ve doğruluğu artırmak için sihirli bir değnek arıyorsa, bir AI aracına ihtiyacınız var.
Bu sadece hoş bir özellik de değil. AI destekli kodlama araçları, yazılım geliştirme yaşam döngüsünü geliştirerek sürekli entegrasyon ve teslimatı daha verimli hale getirir. En karmaşık geliştirme projeleri için bile iş akışlarını otomatikleştirecek güce sahiptirler. ?️
Bu kılavuzda, DevOps için bir AI aracında aramanız gereken özellikleri ayrıntılı olarak ele alacak ve geliştirme ekipleri için 2024'ün en iyi 10 üretken AI aracını paylaşacağız.
DevOps için AI Aracı Nedir?
DevOps için bir AI aracı, geliştirme sürecini optimize etmek ve kolaylaştırmak için tasarlanmıştır. Mekanizmaları araca göre farklılık gösterir, ancak genellikle makine öğrenimi algoritmalarını kullanarak aşağıdakileri gerçekleştirir:
- Veri kümelerini analiz edin
- Kod oluşturmayı basitleştirin
- Güvenlik açıklarını tahmin edin ve düzeltin
- Düzeltme stratejileri önerin
DevOps için bazı üretken AI'lar, gerçek zamanlı izleme, tekrarlayan görevleri otomatikleştirme ve kod kalitesini iyileştirmek için kod incelemeleri sunma konusunda bile yardımcı olabilir. İş akışı verimliliği, güvenlik veya kalite konusunda endişeleriniz varsa, AI araçları her adımda yanınızda.
DevOps için üretken yapay zekada nelere dikkat etmelisiniz?
Şu anda OpenAI'nin ChatGPT'si ile idare ediyor olabilirsiniz, ancak bu AI aracı muhtemelen tüm DevOps uygulamaları için yeterli güce sahip değildir. DevOps oldukça teknik olabilir, bu nedenle aşağıdaki gibi işlevlere sahip üretken AI araçlarını aramanızı öneririz:
- Entegrasyonlar: Çözümleriniz birbirleriyle ne kadar entegre olursa, farklı araçlar arasında geçiş yapmanız o kadar azalır ve bu da büyük bir zaman tasarrufu sağlar. Mevcut depolarınız ve diğer SaaS çözümlerinizle entegre olan üretken AI modellerini arayın
- Otomasyon: Otomasyon, AI'nın güçlü yardımcısıdır. Tetikleyici tabanlı otomasyon kuralları, iş akışlarını özelleştirmeyi ve otomatikleştirmeyi kolaylaştırarak darboğazları ortadan kaldırır
- Ölçeklenebilirlik: Bazı AI araçları çok sayıda isteği işleyemez ve bu, kurumsal takımlar için bir sorundur. Büyüyen uygulama performansı taleplerine ayak uydurmak için tasarlanmış DevOps'ta AI içeren araçlara bakın
- Raporlar ve analizler: Veri odaklı bir takım mısınız? AI kullanarak performans metrikleri, takımınızın iş akışı ve daha fazlası hakkında gerçek zamanlı içgörüler sağlayan bir makine öğrenimi aracı edinin. Performans sorunlarının kök neden analizini yapabiliyorsa, bu daha da iyi olur
- Güvenlik: Bu, tüm takımlar için bir zorunluluktur, ancak güvenlik özellikle yazılım geliştirme takımları için önemlidir. Tüm AI araçları veri koruması konusunda şeffaf değildir, bu nedenle hassas bilgileri doğru şekilde işlediğine dair sertifikalara veya bir tür güvenceye sahip bir araç arayın
DevOps için Kullanılacak En İyi 10 AI Aracı
Yazılım geliştirme için sağlam bir AI aracı bulmak zordur, ancak aramanıza gerek yok — araştırmayı sizin için yaptık. DevOps için üretken AI'yı geliştirme araç setinize eklemek için bu platformlara göz atın.
1. ClickUp
ClickUp, dünyanın en favori proje yönetimi çözümü olabilir, ancak aynı zamanda yazılım geliştirme ekipleri için de sağlam bir platformdur. Bunu, ekipleri, araçları ve bilgileri yönetmek için hepsi bir arada bir iş merkezi olarak düşünün. Sorun izleme, sprint backlogları ve gerçek zamanlı ilerleme takibi için ClickUp'a güvenin.
ClickUp Zihin Haritaları ile %100 uzaktan çalışan DevOps takımlarında bile işbirliğini artırın.
Bu bulut tabanlı araç, yazılım takımlarının bir projeye başlarken iş akışlarını optimize etmelerini çok kolaylaştırır. Tek bir tıklama ile dahice beyin fırtınası belgelerinizi eyleme geçirilebilir görevlere dönüştürebilirsiniz. ?
DevOps için bir AI aracı arıyorsanız, bizde o da var. ClickUp AI'ya geliştirici olduğunuzu söyleyin, araç işiniz için özel öneriler oluştursun.
Ürün fikirleri, yol haritaları, ürün belgeleri veya kullanıcı hikayeleri için AI aracını kullanın; olanaklar sonsuzdur.
ClickUp'ın en iyi özellikleri
- ClickUp, zaten bildiğiniz ve sevdiğiniz Git araçlarıyla entegre olur
- ClickUp Yazılım Geliştirme Şablonu ile zaman kazanın ve projeleri hızlıca düzenleyin
- ClickUp Otomasyonlarını kullanarak kod bağımlılıkları olmadan iş yükünüzü basitleştirin
- ClickUp Hedefleri 'nde performans metriklerini izleyerek bütçenizi, proje dönüm noktalarınızı ve daha fazlasını takip edin
- ClickUp'ta AI araçlarını kullanmak çok basittir ve tüm farklı departmanlar ve iş türleri için kişiselleştirilmiş bir dokunuşa sahiptir
ClickUp sınırlamaları
- ClickUp AI yalnızca ücretli planlarda kullanılabilir
- ClickUp birçok özelliğe sahiptir, bu nedenle platforma alışmak biraz zaman alabilir
ClickUp fiyatlandırması
ClickUp puanları ve yorumları
- G2: 4,7/5 (9.000'den fazla yorum)
- Capterra: 4,6/5 (3.800+ yorum)
2. CodeGuru
Sistemlerinizi kilitlemek mi istiyorsunuz? Amazon CodeGuru güvenliği, kodunuzdaki güvenlik açıklarını tespit etmek ve düzeltmek için tasarlanmıştır. Makine öğrenimi ve otomatik akıl yürütme kullanarak kod verimsizliklerini ortadan kaldırır, güvenliği artırır ve bilgi işlem maliyetlerini azaltır.
CodeGuru, DevOps için otomatik kod analizi formunda üretken AI sunar. Bu tür bir AI aracı kullanmak, SQL enjeksiyonları, kimlik bilgisi sorunları ve istek sahteciliği gibi güvenlik açıklarını otomatik olarak işaretlemenize yardımcı olur.
Neye baktığınızı tam olarak bilmiyorsanız, CodeGuru size güvenlik açığının temellerini, riskleri ve makine öğrenimi ile kodunuzu daha güvenli hale getirmek için nasıl ayarlayacağını açıklayacaktır.
CodeGuru'nun en iyi özellikleri
- Kodunuzu yükleyin, CodeGuru otomatik olarak bir öneri listesi görüntüleyecektir
- CodeGuru, Java, JavaScript, Python, C#, TypeScript ve IaC dillerini destekler
- GitHub, GitLab, Bitbucket ve çeşitli AWS ürünleriyle entegre olur
- CodeGuru, izleme sisteminizdeki düzeltilen hataları otomatik olarak kapatır
CodeGuru sınırlamaları
- CodeGuru, DevOps'ta yapay zeka konusunda çok fazla yorum almamıştır
- CodeGuru bağımsız bir DevOps aracıdır, bu nedenle gerçek işinizi yapmak için platformlar arasında geçiş yapmanız gerekecektir
CodeGuru fiyatlandırması
- Ücretsiz
- 100.000 kod satırı için aylık 10 $ ve her 100.000 kod satırı için aylık 30 $
- i̇ki tam depo taraması için aylık 10 ABD doları
CodeGuru puanları ve yorumları
- G2: 5/5 (1 yorum)
- Capterra: N/A
3. Datadog
Datadog, bir uygulama performansı izleme (APM) aracıdır. Bulutta dağıtım yaparsanız, Datadog'un yazılım geliştirme aracı, izleri telemetri ile ilişkilendirme olanağı sunarak kök neden analizini her zamankinden daha kolay hale getirir.
Tüm kod sağlığı metriklerini ve bağımlılıkları tek bir tabloya çekmekle kalmaz, Datadog gibi AI araçlarını kullanarak AI ve makine öğreniminin yardımıyla belirli monitörler ve testler ayarlayarak uygulamanızı proaktif olarak iyileştirirsiniz.
Datadog'un en iyi özellikleri
- Tarayıcılardan arka uç hizmetlerine ve veritabanlarına dağıtılmış izleme yapın
- Verileri sorgulamak, düzeltme işlemlerini kolaylaştırmak ve gelecekteki sorunları önlemek için Bits AI'ya güvenin
- Datadog, SAP, Active Directory, Git ve daha fazlasıyla anahtar teslimi entegrasyonlar sunar
- Gerçek zamanlı verilerle etkileşimli gösterge panelleri oluşturun
Datadog sınırlamaları
- Birçok kullanıcı Datadog'un sentetik izleme özelliği sunmasını istiyor
- Diğerleri ise belgelerin yetersiz olduğunu söylüyor
Datadog fiyatlandırması
- Ücretsiz
- Pro: Kullanıcı başına aylık 15 $, yıllık faturalandırılır
- DevSecOps Pro: Kullanıcı başına aylık 22 $, yıllık faturalandırılır
- Enterprise: Kullanıcı başına aylık 23 $, yıllık faturalandırılır
- DevSecOps Enterprise: Kullanıcı başına aylık 34 $, yıllık faturalandırılır
Datadog puanları ve yorumları
- G2: 4. 3/5 (430+ yorum)
- Capterra: 4,6/5 (230+ yorum)
4. Sysdig
Bulut güvenliği kolay değildir, ancak Sysdig bulutunuzu olabildiğince güvenli hale getirmek istiyor. Sysdig, çoğunlukla bulut algılama ve yanıt, güvenlik açığı yönetimi ve izinlere odaklanmakla birlikte, DevOps için üretken AI da sunuyor. Sysdig Sage chatbot'u deneyerek bilgi silolarını yıkın ve tehditler karşısında daha hızlı hareket edin. ?
Sysdig'in en iyi özellikleri
- Sysdig Monitor, yönetilen Prometheus hizmeti ile bulutu ve Kubernetes'i analiz eder
- Gösterge panelinde tüm potansiyel riskleri görün ve risk durumunuzu anlayın
- AI çalışma zamanı içgörülerini kullanarak riskleri önceliklendirip azaltmak, geliştirme ve operasyon takımları için daha yönetilebilir bir süreç oluşturur
- Bulut Saldırı Grafiği, gerçek zamanlı tehditleri listeler, böylece takımınız anında harekete geçebilir
Sysdig sınırlamaları
- Sysdig daha çok bulut güvenliğine odaklanır, bu nedenle kod optimizasyonu, şablonlar veya proje yönetimi gibi özellikleri içermez
- Birçok kullanıcı, Sysdig'in gösterge panellerinin ve veri kaynaklarının yönetiminin kolay olmadığını söylüyor
Sysdig fiyatlandırması
- Fiyatlandırma için iletişime geçin
Sysdig puanları ve yorumları
- G2: 4,8/5 (50'den fazla yorum)
- Capterra: 4. 4/5 (7 yorum)
5. Snyk
Snyk, DeepCode AI'yı kullanarak gerçek zamanlı güvenlik istihbaratı sunar. Kodunuzdaki güvenlik açıklarını bulur ve otomatik olarak düzeltir, böylece size daha fazla gönül rahatlığı sağlar. Snyk, etkileyici sayıda dil ve entegrasyonu destekler, ancak DevOps için AI aracı da hiç küçümsenecek gibi değildir.
Snyk AI'yı kullanarak güvenli kod yazın, test edin ve dağıtımdan önce inceleyin.
Snyk'in en iyi özellikleri
- Snyk Code, kodunuzu güvenlik açıklarına karşı gerçek zamanlı olarak ayarlar
- Snyk, bulut yapılandırma hatalarını düzeltmek için IaC araçları sunar
- Platform, konteyner ve Kubernetes güvenliği sunar
- Snyk Open Source, daha kolay risk yönetimi için yazılım bileşimi analizi yapar
Snyk sınırlamaları
- Bazı kullanıcılar, uygulama ve entegrasyonun zor olduğunu söylüyor
- Diğerleri, Snyk'in otomatik düzeltme özelliğinin bazı yazılım geliştirme ihtiyaçları için kusursuz olmadığını söylüyor
Snyk fiyatlandırması
- Ücretsiz
- Takım: Kullanıcı başına aylık 52 $, yıllık faturalandırılır
- Enterprise: Fiyatlandırma için iletişime geçin
Snyk derecelendirmeleri ve incelemeleri
- G2: 4,5/5 (110+ yorum)
- Capterra: 4,8/5 (15+ yorum)
6. PagerDuty
PagerDuty, DevOps için bir AI aracından çok daha fazlasını sunar. Bu, süreç otomasyonundan müşteri hizmetlerine kadar her şey için bir dijital dönüşüm çözümüdür.
Üretken AI aracı, provizyon, erişim yönetimi ve proje sonrası analizleri otomatikleştirir.
PagerDuty'nin en iyi özellikleri
- AI'yı kullanarak durum güncellemelerini yazın
- PagerDuty, uyarıları daha hızlı çözüm için tek bir olayda gruplandırır
- Bu platform, müşteriye yönelik sorunları önceliklendirmeye mükemmel bir hizmet tabanlı yaklaşım benimser
- PagerDuty, bağlam, çalışma kitabı bilgileri ve düzeltme bilgileriyle olay yanıtlarını merkezileştirir
PagerDuty sınırlamaları
- Uyarıların sayısı, neyin önemli neyin önemsiz olduğunu belirlemeyi zorlaştırır
- Bazı kullanıcılar, karmaşık platformun öğrenme eğrisinin zor olduğunu söylüyor
PagerDuty fiyatlandırması
- Ücretsiz
- Profesyonel: Kullanıcı başına aylık 21 $, yıllık faturalandırılır
- İş: Kullanıcı başına aylık 41 ABD doları, yıllık olarak faturalandırılır
- Dijital Operasyonlar: Fiyatlandırma için iletişime geçin
PagerDuty puanları ve yorumları
- G2: 4,5/5 (800'den fazla yorum)
- Capterra: 4,6/5 (200'den fazla yorum)
7. Harness
Harness, müşterilerinin bu araçların yardımıyla projeleri dört kat daha hızlı tamamladığını iddia ediyor, ki bu hiç de azımsanacak bir başarı değil. DevOps için tasarlanmış bu AI aracı, yapay zeka kullanarak dağıtımları doğrular.
AIDA AI asistanı, oluşturma ve sorun giderme işlemlerine yardımcı olur, ancak doğal dil işleme (NLP) yoluyla bulut varlık politikaları da oluşturabilir.
En iyi özelliklerden yararlanın
- Harness, komut dosyası yazmaya gerek kalmadan bulut tabanlı dağıtım sağlar
- Başarısız dağıtımları otomatik olarak doğrular ve sorunlarını giderir
- Harness, GitHub, Bitbucket, GitLab, Azure Repos ve daha fazlasıyla entegre olur
- Harness ile herhangi bir dilde, herhangi bir mimari için geliştirin
Sınırlamaları aşın
- Bazı kullanıcılar kurulumun kafa karıştırıcı olduğunu söylüyor
- Platform çok sezgisel veya kullanıcı dostu değildir
Fiyatlandırma
- Ücretsiz
- Takım: Hizmet başına aylık 100 $
- Enterprise: Fiyatlandırma için iletişime geçin
Derecelendirmeleri ve yorumları değerlendirin
- G2: 4,6/5 (40+ yorum)
- Capterra: 4,7/5 (9 yorum)
8. Atlassian Intelligence
Atlassian ürünlerini kullanıyor musunuz? Öyleyse, Atlassian Intelligence'ı inceleyin. DevOps için bu yapay zeka aracı, Jira ve Confluence dahil olmak üzere birçok Atlassian ürününde kullanılabilir.
Kurumsal bilgileri birleştirir, sorguları JQL veya SQL'e dönüştürür ve daha fazlasını yapar. ?
Atlassian Intelligence'ın en iyi özellikleri
- Chatbot'tan sizin için dosyaları bulmasını isteyin
- Confluence toplantı notlarını özetleyin
- Atlassian Intelligence'ı kullanarak Jira'da işleri tanımlayın
- Zeka ile ilgili her konuda Jira Hizmet Yönetimi takımından 7/24 yardım alın
Atlassian Intelligence sınırlamaları
- Atlassian Intelligence yalnızca Atlassian ürünlerinde kullanılabilir
- Hala beta sürümünde olduğu için çok fazla yorum yok
Atlassian Intelligence fiyatlandırması
- Atlassian ürünlerinde dahil
Atlassian Intelligence derecelendirmeleri ve yorumları
- G2: N/A
- Capterra: N/A
9. Kubiya
Kubiya, kendisinin "DevOps için ChatGPT" olduğunu söylüyor, yani aradığınız şey buysa doğru yerdesiniz. Büyük bir dil modeli (LLM) ile desteklenen Kubiya, iş akışınızdaki boşlukları tespit eder, biletleri yönetir ve kurumsal bilgileri depolar.
Kubiya'nın en iyi özellikleri
- Kubi asistanını Slack kanalına hızlıca ekle
- Kubi konuşmalarından biletler oluşturun
- Bilgi tabanı Confluence, Notion ve GitBook ile entegre edilmiştir
- Kubiya, ne kadar çok etkileşimde bulunursanız o kadar akıllı hale gelir
Kubiya sınırlamaları
- Çok fazla yorum yok
- Kubiya, DevOps proje yönetimi, şablonlar veya işbirliği için araçlar içermez, bu nedenle işinizi yapmak için başka platformlar kullanmanız gerekir
Kubiya fiyatlandırması
- Ücretsiz
- Takım Planı: Kullanıcı başına aylık 40 $, yıllık olarak faturalandırılır
- Kurumsal: Fiyatlandırma için iletişime geçin
Kubiya puanları ve yorumları
- G2: N/A
- Capterra: N/A
10. Dynatrace
Dynatrace, kendini AI destekli bir analitik ve otomasyon platformu olarak tanımlıyor. Nedensel AI kullanarak tipik makine öğrenimi yanıtlarının ötesine geçiyor ve insan zekasını gerçek anlamda taklit ediyor. Dynatrace'i iş analitiği, kodsuz otomasyonlar, güvenlik ve altyapı gözlemlenebilirliği için kullanarak güvenlik ile performansı dengeleyin.
Dynatrace'in en iyi özellikleri
- Dynatrace Davis, gözlemlenebilirlik ve güvenlik için çoklu AI modeli kullanıyor
- Gerçek zamanlı iş analitiği alın, Dynatrace size optimizasyon önerileri sunsun
- Hibrit ve bulut ortamlarını otomatik olarak izleyin
- Kök neden analizi gerçekleştirin
Dynatrace sınırlamaları
- Bazı kullanıcılar, zorlu kullanıcı arayüzü ve performans sorunları yaşadıklarını bildiriyor
- Diğerleri Dynatrace'in daha fazla entegrasyona sahip olmasını istiyor
Dynatrace fiyatlandırması
- Tam Yığın İzleme: 8 GiB ana bilgisayar için saatte 0,08 $
- Altyapı İzleme: Her boyuttaki ana bilgisayar için saatte 0,04 $
- Uygulama Güvenliği: 8 GiB ana bilgisayar için saatte 0,018 ABD doları
- Gerçek Kullanıcı İzleme: 0,00225 $/oturum
- Sentetik İzleme: 0,001 $/sentetik istek
- Günlük Yönetimi ve Analiz: GiB sorgu başına 0,0035
Dynatrace derecelendirmeleri ve yorumları
- G2: 4,5/5 (1.100'den fazla yorum)
- Capterra: 4,5/5 (40+ yorum)
Daha İyi DevOps İş Akışları Bir Tık Uzaklıkta
Hatalardan güvenlik açıklarına ve karmaşık projelere kadar, DevOps takımınızın yapacağı işler bitmek bilmiyor. DevOps için yapay zeka araçlarıyla işinizi kolaylaştırmaya ne dersiniz?
ClickUp, bir AI aracı, proje yönetimi, metrikler, iş yükü planlaması ve daha fazlasını tek bir platformda birleştirir. Titiz görevleri yönetmek için daha az zaman harcayın ve önemli olan şeye, yani kodunuza odaklanın.
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