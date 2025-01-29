2025'te DevOps Takımları için En İyi 10 Üretken AI Aracı

Yapay zeka (AI), metin yazarlığından tıbbi görüntülemeye kadar her alanda devrim yaratmıştır, ancak geliştirme ekipleri için de büyük bir zaman tasarrufu sağlar. DevOps ekibiniz güvenlik ve doğruluğu artırmak için sihirli bir değnek arıyorsa, bir AI aracına ihtiyacınız var.

Bu sadece hoş bir özellik de değil. AI destekli kodlama araçları, yazılım geliştirme yaşam döngüsünü geliştirerek sürekli entegrasyon ve teslimatı daha verimli hale getirir. En karmaşık geliştirme projeleri için bile iş akışlarını otomatikleştirecek güce sahiptirler. ?️

Bu kılavuzda, DevOps için bir AI aracında aramanız gereken özellikleri ayrıntılı olarak ele alacak ve geliştirme ekipleri için 2024'ün en iyi 10 üretken AI aracını paylaşacağız.

DevOps için AI Aracı Nedir?

DevOps için bir AI aracı, geliştirme sürecini optimize etmek ve kolaylaştırmak için tasarlanmıştır. Mekanizmaları araca göre farklılık gösterir, ancak genellikle makine öğrenimi algoritmalarını kullanarak aşağıdakileri gerçekleştirir:

Veri kümelerini analiz edin

Kod oluşturmayı basitleştirin

Güvenlik açıklarını tahmin edin ve düzeltin

Düzeltme stratejileri önerin

DevOps için bazı üretken AI'lar, gerçek zamanlı izleme, tekrarlayan görevleri otomatikleştirme ve kod kalitesini iyileştirmek için kod incelemeleri sunma konusunda bile yardımcı olabilir. İş akışı verimliliği, güvenlik veya kalite konusunda endişeleriniz varsa, AI araçları her adımda yanınızda.

DevOps için üretken yapay zekada nelere dikkat etmelisiniz?

Şu anda OpenAI'nin ChatGPT'si ile idare ediyor olabilirsiniz, ancak bu AI aracı muhtemelen tüm DevOps uygulamaları için yeterli güce sahip değildir. DevOps oldukça teknik olabilir, bu nedenle aşağıdaki gibi işlevlere sahip üretken AI araçlarını aramanızı öneririz:

Entegrasyonlar: Çözümleriniz birbirleriyle ne kadar entegre olursa, farklı araçlar arasında geçiş yapmanız o kadar azalır ve bu da büyük bir zaman tasarrufu sağlar. Mevcut depolarınız ve diğer SaaS çözümlerinizle entegre olan üretken AI modellerini arayın

Otomasyon: Otomasyon, AI'nın güçlü yardımcısıdır. Tetikleyici tabanlı otomasyon kuralları, Otomasyon, AI'nın güçlü yardımcısıdır. Tetikleyici tabanlı otomasyon kuralları, iş akışlarını özelleştirmeyi ve otomatikleştirmeyi kolaylaştırarak darboğazları ortadan kaldırır

Ölçeklenebilirlik: Bazı AI araçları çok sayıda isteği işleyemez ve bu, kurumsal takımlar için bir sorundur. Büyüyen uygulama performansı taleplerine ayak uydurmak için tasarlanmış DevOps'ta AI içeren araçlara bakın

Raporlar ve analizler: Veri odaklı bir takım mısınız? AI kullanarak performans metrikleri, takımınızın iş akışı ve daha fazlası hakkında gerçek zamanlı içgörüler sağlayan bir makine öğrenimi aracı edinin. Performans sorunlarının kök neden analizini yapabiliyorsa, bu daha da iyi olur

Güvenlik: Bu, tüm takımlar için bir zorunluluktur, ancak güvenlik özellikle yazılım geliştirme takımları için önemlidir. Tüm AI araçları veri koruması konusunda şeffaf değildir, bu nedenle hassas bilgileri doğru şekilde işlediğine dair sertifikalara veya bir tür güvenceye sahip bir araç arayın

Yazılım geliştirme için sağlam bir AI aracı bulmak zordur, ancak aramanıza gerek yok — araştırmayı sizin için yaptık. DevOps için üretken AI'yı geliştirme araç setinize eklemek için bu platformlara göz atın.

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ClickUp, dünyanın en favori proje yönetimi çözümü olabilir, ancak aynı zamanda yazılım geliştirme ekipleri için de sağlam bir platformdur. Bunu, ekipleri, araçları ve bilgileri yönetmek için hepsi bir arada bir iş merkezi olarak düşünün. Sorun izleme, sprint backlogları ve gerçek zamanlı ilerleme takibi için ClickUp'a güvenin.

ClickUp Zihin Haritaları ile %100 uzaktan çalışan DevOps takımlarında bile işbirliğini artırın.

Bu bulut tabanlı araç, yazılım takımlarının bir projeye başlarken iş akışlarını optimize etmelerini çok kolaylaştırır. Tek bir tıklama ile dahice beyin fırtınası belgelerinizi eyleme geçirilebilir görevlere dönüştürebilirsiniz. ?

DevOps için bir AI aracı arıyorsanız, bizde o da var. ClickUp AI'ya geliştirici olduğunuzu söyleyin, araç işiniz için özel öneriler oluştursun.

Ürün fikirleri, yol haritaları, ürün belgeleri veya kullanıcı hikayeleri için AI aracını kullanın; olanaklar sonsuzdur.

ClickUp'ın en iyi özellikleri

ClickUp, zaten bildiğiniz ve sevdiğiniz Git araçlarıyla entegre olur

ClickUp Yazılım Geliştirme Şablonu ile zaman kazanın ve projeleri hızlıca düzenleyin

ClickUp Otomasyonlarını kullanarak kod bağımlılıkları olmadan iş yükünüzü basitleştirin

ClickUp Hedefleri 'nde performans metriklerini izleyerek bütçenizi, proje dönüm noktalarınızı ve daha fazlasını takip edin

ClickUp'ta AI araçlarını kullanmak çok basittir ve tüm farklı departmanlar ve iş türleri için kişiselleştirilmiş bir dokunuşa sahiptir

ClickUp sınırlamaları

ClickUp AI yalnızca ücretli planlarda kullanılabilir

ClickUp birçok özelliğe sahiptir, bu nedenle platforma alışmak biraz zaman alabilir

ClickUp fiyatlandırması

ClickUp puanları ve yorumları

G2: 4,7/5 (9.000'den fazla yorum)

Capterra: 4,6/5 (3.800+ yorum)

2. CodeGuru

codeGuru aracılığıyla

Sistemlerinizi kilitlemek mi istiyorsunuz? Amazon CodeGuru güvenliği, kodunuzdaki güvenlik açıklarını tespit etmek ve düzeltmek için tasarlanmıştır. Makine öğrenimi ve otomatik akıl yürütme kullanarak kod verimsizliklerini ortadan kaldırır, güvenliği artırır ve bilgi işlem maliyetlerini azaltır.

CodeGuru, DevOps için otomatik kod analizi formunda üretken AI sunar. Bu tür bir AI aracı kullanmak, SQL enjeksiyonları, kimlik bilgisi sorunları ve istek sahteciliği gibi güvenlik açıklarını otomatik olarak işaretlemenize yardımcı olur.

Neye baktığınızı tam olarak bilmiyorsanız, CodeGuru size güvenlik açığının temellerini, riskleri ve makine öğrenimi ile kodunuzu daha güvenli hale getirmek için nasıl ayarlayacağını açıklayacaktır.

CodeGuru'nun en iyi özellikleri

Kodunuzu yükleyin, CodeGuru otomatik olarak bir öneri listesi görüntüleyecektir

CodeGuru, Java, JavaScript, Python, C#, TypeScript ve IaC dillerini destekler

GitHub, GitLab, Bitbucket ve çeşitli AWS ürünleriyle entegre olur

CodeGuru, izleme sisteminizdeki düzeltilen hataları otomatik olarak kapatır

CodeGuru sınırlamaları

CodeGuru, DevOps'ta yapay zeka konusunda çok fazla yorum almamıştır

CodeGuru bağımsız bir DevOps aracıdır , bu nedenle gerçek işinizi yapmak için platformlar arasında geçiş yapmanız gerekecektir

CodeGuru fiyatlandırması

Ücretsiz

100.000 kod satırı için aylık 10 $ ve her 100.000 kod satırı için aylık 30 $

i̇ki tam depo taraması için aylık 10 ABD doları

CodeGuru puanları ve yorumları

G2: 5/5 (1 yorum)

Capterra: N/A

3. Datadog

datadog aracılığıyla

Datadog, bir uygulama performansı izleme (APM) aracıdır. Bulutta dağıtım yaparsanız, Datadog'un yazılım geliştirme aracı, izleri telemetri ile ilişkilendirme olanağı sunarak kök neden analizini her zamankinden daha kolay hale getirir.

Tüm kod sağlığı metriklerini ve bağımlılıkları tek bir tabloya çekmekle kalmaz, Datadog gibi AI araçlarını kullanarak AI ve makine öğreniminin yardımıyla belirli monitörler ve testler ayarlayarak uygulamanızı proaktif olarak iyileştirirsiniz.

Datadog'un en iyi özellikleri

Tarayıcılardan arka uç hizmetlerine ve veritabanlarına dağıtılmış izleme yapın

Verileri sorgulamak, düzeltme işlemlerini kolaylaştırmak ve gelecekteki sorunları önlemek için Bits AI'ya güvenin

Datadog, SAP, Active Directory, Git ve daha fazlasıyla anahtar teslimi entegrasyonlar sunar

Gerçek zamanlı verilerle etkileşimli gösterge panelleri oluşturun

Datadog sınırlamaları

Birçok kullanıcı Datadog'un sentetik izleme özelliği sunmasını istiyor

Diğerleri ise belgelerin yetersiz olduğunu söylüyor

Datadog fiyatlandırması

Ücretsiz

Pro: Kullanıcı başına aylık 15 $, yıllık faturalandırılır

DevSecOps Pro: Kullanıcı başına aylık 22 $, yıllık faturalandırılır

Enterprise: Kullanıcı başına aylık 23 $, yıllık faturalandırılır

DevSecOps Enterprise: Kullanıcı başına aylık 34 $, yıllık faturalandırılır

Datadog puanları ve yorumları

G2: 4. 3/5 (430+ yorum)

Capterra: 4,6/5 (230+ yorum)

4. Sysdig

via Sysdig

Bulut güvenliği kolay değildir, ancak Sysdig bulutunuzu olabildiğince güvenli hale getirmek istiyor. Sysdig, çoğunlukla bulut algılama ve yanıt, güvenlik açığı yönetimi ve izinlere odaklanmakla birlikte, DevOps için üretken AI da sunuyor. Sysdig Sage chatbot'u deneyerek bilgi silolarını yıkın ve tehditler karşısında daha hızlı hareket edin. ?

Sysdig'in en iyi özellikleri

Sysdig Monitor, yönetilen Prometheus hizmeti ile bulutu ve Kubernetes'i analiz eder

Gösterge panelinde tüm potansiyel riskleri görün ve risk durumunuzu anlayın

AI çalışma zamanı içgörülerini kullanarak riskleri önceliklendirip azaltmak, geliştirme ve operasyon takımları için daha yönetilebilir bir süreç oluşturur

Bulut Saldırı Grafiği, gerçek zamanlı tehditleri listeler, böylece takımınız anında harekete geçebilir

Sysdig sınırlamaları

Sysdig daha çok bulut güvenliğine odaklanır, bu nedenle kod optimizasyonu, şablonlar veya proje yönetimi gibi özellikleri içermez

Birçok kullanıcı, Sysdig'in gösterge panellerinin ve veri kaynaklarının yönetiminin kolay olmadığını söylüyor

Sysdig fiyatlandırması

Fiyatlandırma için iletişime geçin

Sysdig puanları ve yorumları

G2: 4,8/5 (50'den fazla yorum)

Capterra: 4. 4/5 (7 yorum)

5. Snyk

via Snyk

Snyk, DeepCode AI'yı kullanarak gerçek zamanlı güvenlik istihbaratı sunar. Kodunuzdaki güvenlik açıklarını bulur ve otomatik olarak düzeltir, böylece size daha fazla gönül rahatlığı sağlar. Snyk, etkileyici sayıda dil ve entegrasyonu destekler, ancak DevOps için AI aracı da hiç küçümsenecek gibi değildir.

Snyk AI'yı kullanarak güvenli kod yazın, test edin ve dağıtımdan önce inceleyin.

Snyk'in en iyi özellikleri

Snyk Code, kodunuzu güvenlik açıklarına karşı gerçek zamanlı olarak ayarlar

Snyk, bulut yapılandırma hatalarını düzeltmek için IaC araçları sunar

Platform, konteyner ve Kubernetes güvenliği sunar

Snyk Open Source, daha kolay risk yönetimi için yazılım bileşimi analizi yapar

Snyk sınırlamaları

Bazı kullanıcılar, uygulama ve entegrasyonun zor olduğunu söylüyor

Diğerleri, Snyk'in otomatik düzeltme özelliğinin bazı yazılım geliştirme ihtiyaçları için kusursuz olmadığını söylüyor

Snyk fiyatlandırması

Ücretsiz

Takım: Kullanıcı başına aylık 52 $, yıllık faturalandırılır

Enterprise: Fiyatlandırma için iletişime geçin

Snyk derecelendirmeleri ve incelemeleri

G2: 4,5/5 (110+ yorum)

Capterra: 4,8/5 (15+ yorum)

6. PagerDuty

pagerDuty aracılığıyla

PagerDuty, DevOps için bir AI aracından çok daha fazlasını sunar. Bu, süreç otomasyonundan müşteri hizmetlerine kadar her şey için bir dijital dönüşüm çözümüdür.

Üretken AI aracı, provizyon, erişim yönetimi ve proje sonrası analizleri otomatikleştirir.

PagerDuty'nin en iyi özellikleri

AI'yı kullanarak durum güncellemelerini yazın

PagerDuty, uyarıları daha hızlı çözüm için tek bir olayda gruplandırır

Bu platform, müşteriye yönelik sorunları önceliklendirmeye mükemmel bir hizmet tabanlı yaklaşım benimser

PagerDuty, bağlam, çalışma kitabı bilgileri ve düzeltme bilgileriyle olay yanıtlarını merkezileştirir

PagerDuty sınırlamaları

Uyarıların sayısı, neyin önemli neyin önemsiz olduğunu belirlemeyi zorlaştırır

Bazı kullanıcılar, karmaşık platformun öğrenme eğrisinin zor olduğunu söylüyor

PagerDuty fiyatlandırması

Ücretsiz

Profesyonel: Kullanıcı başına aylık 21 $, yıllık faturalandırılır

İş: Kullanıcı başına aylık 41 ABD doları, yıllık olarak faturalandırılır

Dijital Operasyonlar: Fiyatlandırma için iletişime geçin

PagerDuty puanları ve yorumları

G2: 4,5/5 (800'den fazla yorum)

Capterra: 4,6/5 (200'den fazla yorum)

7. Harness

via Harness

Harness, müşterilerinin bu araçların yardımıyla projeleri dört kat daha hızlı tamamladığını iddia ediyor, ki bu hiç de azımsanacak bir başarı değil. DevOps için tasarlanmış bu AI aracı, yapay zeka kullanarak dağıtımları doğrular.

AIDA AI asistanı, oluşturma ve sorun giderme işlemlerine yardımcı olur, ancak doğal dil işleme (NLP) yoluyla bulut varlık politikaları da oluşturabilir.

En iyi özelliklerden yararlanın

Harness, komut dosyası yazmaya gerek kalmadan bulut tabanlı dağıtım sağlar

Başarısız dağıtımları otomatik olarak doğrular ve sorunlarını giderir

Harness, GitHub, Bitbucket, GitLab, Azure Repos ve daha fazlasıyla entegre olur

Harness ile herhangi bir dilde, herhangi bir mimari için geliştirin

Sınırlamaları aşın

Bazı kullanıcılar kurulumun kafa karıştırıcı olduğunu söylüyor

Platform çok sezgisel veya kullanıcı dostu değildir

Fiyatlandırma

Ücretsiz

Takım: Hizmet başına aylık 100 $

Enterprise: Fiyatlandırma için iletişime geçin

Derecelendirmeleri ve yorumları değerlendirin

G2: 4,6/5 (40+ yorum)

Capterra: 4,7/5 (9 yorum)

8. Atlassian Intelligence

atlassian Intelligence aracılığıyla

Atlassian ürünlerini kullanıyor musunuz? Öyleyse, Atlassian Intelligence'ı inceleyin. DevOps için bu yapay zeka aracı, Jira ve Confluence dahil olmak üzere birçok Atlassian ürününde kullanılabilir.

Kurumsal bilgileri birleştirir, sorguları JQL veya SQL'e dönüştürür ve daha fazlasını yapar. ?

Atlassian Intelligence'ın en iyi özellikleri

Chatbot'tan sizin için dosyaları bulmasını isteyin

Confluence toplantı notlarını özetleyin

Atlassian Intelligence'ı kullanarak Jira'da işleri tanımlayın

Zeka ile ilgili her konuda Jira Hizmet Yönetimi takımından 7/24 yardım alın

Atlassian Intelligence sınırlamaları

Atlassian Intelligence yalnızca Atlassian ürünlerinde kullanılabilir

Hala beta sürümünde olduğu için çok fazla yorum yok

Atlassian Intelligence fiyatlandırması

Atlassian ürünlerinde dahil

Atlassian Intelligence derecelendirmeleri ve yorumları

G2: N/A

Capterra: N/A

9. Kubiya

via Kubiya

Kubiya, kendisinin "DevOps için ChatGPT" olduğunu söylüyor, yani aradığınız şey buysa doğru yerdesiniz. Büyük bir dil modeli (LLM) ile desteklenen Kubiya, iş akışınızdaki boşlukları tespit eder, biletleri yönetir ve kurumsal bilgileri depolar.

Kubiya'nın en iyi özellikleri

Kubi asistanını Slack kanalına hızlıca ekle

Kubi konuşmalarından biletler oluşturun

Bilgi tabanı Confluence, Notion ve GitBook ile entegre edilmiştir

Kubiya, ne kadar çok etkileşimde bulunursanız o kadar akıllı hale gelir

Kubiya sınırlamaları

Çok fazla yorum yok

Kubiya, DevOps proje yönetimi , şablonlar veya işbirliği için araçlar içermez, bu nedenle işinizi yapmak için başka platformlar kullanmanız gerekir

Kubiya fiyatlandırması

Ücretsiz

Takım Planı: Kullanıcı başına aylık 40 $, yıllık olarak faturalandırılır

Kurumsal: Fiyatlandırma için iletişime geçin

Kubiya puanları ve yorumları

G2: N/A

Capterra: N/A

10. Dynatrace

dynatrace aracılığıyla

Dynatrace, kendini AI destekli bir analitik ve otomasyon platformu olarak tanımlıyor. Nedensel AI kullanarak tipik makine öğrenimi yanıtlarının ötesine geçiyor ve insan zekasını gerçek anlamda taklit ediyor. Dynatrace'i iş analitiği, kodsuz otomasyonlar, güvenlik ve altyapı gözlemlenebilirliği için kullanarak güvenlik ile performansı dengeleyin.

Dynatrace'in en iyi özellikleri

Dynatrace Davis, gözlemlenebilirlik ve güvenlik için çoklu AI modeli kullanıyor

Gerçek zamanlı iş analitiği alın, Dynatrace size optimizasyon önerileri sunsun

Hibrit ve bulut ortamlarını otomatik olarak izleyin

Kök neden analizi gerçekleştirin

Dynatrace sınırlamaları

Bazı kullanıcılar, zorlu kullanıcı arayüzü ve performans sorunları yaşadıklarını bildiriyor

Diğerleri Dynatrace'in daha fazla entegrasyona sahip olmasını istiyor

Dynatrace fiyatlandırması

Tam Yığın İzleme: 8 GiB ana bilgisayar için saatte 0,08 $

Altyapı İzleme: Her boyuttaki ana bilgisayar için saatte 0,04 $

Uygulama Güvenliği: 8 GiB ana bilgisayar için saatte 0,018 ABD doları

Gerçek Kullanıcı İzleme: 0,00225 $/oturum

Sentetik İzleme: 0,001 $/sentetik istek

Günlük Yönetimi ve Analiz: GiB sorgu başına 0,0035

Dynatrace derecelendirmeleri ve yorumları

G2: 4,5/5 (1.100'den fazla yorum)

Capterra: 4,5/5 (40+ yorum)

Daha İyi DevOps İş Akışları Bir Tık Uzaklıkta

Hatalardan güvenlik açıklarına ve karmaşık projelere kadar, DevOps takımınızın yapacağı işler bitmek bilmiyor. DevOps için yapay zeka araçlarıyla işinizi kolaylaştırmaya ne dersiniz?

ClickUp, bir AI aracı, proje yönetimi, metrikler, iş yükü planlaması ve daha fazlasını tek bir platformda birleştirir. Titiz görevleri yönetmek için daha az zaman harcayın ve önemli olan şeye, yani kodunuza odaklanın.

Ancak görmenin inanmak olduğunu biliyoruz. ClickUp Çalışma Alanınızı şimdi oluşturun — ücretsizdir ve kredi kartı gerekmez. ?