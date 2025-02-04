Otomasyon, İzleme ve Daha Fazlası için En İyi 10 DevOps Aracı 2025

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En iyi işlevlere sahip doğru DevOps araç setini seçmek, takımlarınızdaki çalışanların verimliliği ve geliştirdikleri uygulamaların işlevselliği üzerinde büyük bir etkiye sahiptir. Ayrıca, iyi araçlar olmadan tüm işi yapmak daha az eğlencelidir. ✨
Bu makalede, otomasyon, izleme ve diğer önemli özelliklere önem veren en yeni DevOps araçlarını inceleyeceğiz, böylece siz ve takımınız harika kodlar oluşturma ve dağıtma işinin keyfini çıkarabilirsiniz. 🙌
DevOps nedir?
DevOps, yazılım geliştirme (Dev) ve BT operasyonları (Ops) için uygulamaları ve araçları birleştiren bir yazılım geliştirme yönetim metodolojisidir.
Her uygulayıcı DevOps yaşam döngüsünü farklı şekilde tanımlar, ancak ş Akışındaki en yaygın aşamalar şunlardır:
- Sürekli Geliştirme: Yazılımın planlanması ve kodlanması
- Sürekli Entegrasyon: Değişiklikleri kaynak koda sık sık commit edin
- Sürekli Test: Kod değişikliklerini değerlendirmek için otomatik testler
- Sürekli Dağıtım: Test edilmiş ve onaylanmış yazılımlar, sürekli teslimat olarak da adlandırılan üretim sunucularına yerleştirilir
- Sürekli İzleme ve Gözlemlenebilirlik: Tüm DevOps sürecini izleyin ve belgelendirin
- Sürekli Geri Bildirim: Yazılım kullanımından elde edilen bilgiler DevOps takımlarına geri bildirilir
- Sürekli Operasyonlar: Sürüm ve uygulama dağıtım sürecinin otomasyonu
DevOps'un anahtar özelliklerinin çoğu çeviklikten gelmektedir, ancak çeviklik ve DevOps uygulamaları arasında farklar vardır.
Bir DevOps aracında nelere dikkat etmelisiniz?
Doğası gereği, DevOps, tüm yazılım üretim yaşam döngüsüne yardımcı olmak için işlevler arası bir şekilde çalışacak birden fazla araca ihtiyaç duyar. Buna DevOps araç zinciri denir ve her araç, DevOps yaşam döngüsünün bir veya daha fazla aşamasını ele alır.
Üretim ortamınız için en etkili uçtan uca araç zincirine sahip olmak için, incelediğiniz her aracın aşağıdaki özelliklerini göz önünde bulundurmalısınız:
- Araç zincirindeki her bir araç ile dış araçlar arasındaki uyumluluk. Bilgiler bir araçtan diğerine kolayca akış yapmalıdır.
- Takımlar içinde ve takımlar arasında kolay iletişim ve işbirliği sağlayın. Buna proje yönetimi, izleme özellikleri ve sürekli geri bildirim sonuçlarının iletilmesi dahildir.
- DevOps boru hattı veya Sürekli Entegrasyon ve Sürekli Dağıtım (CI/CD) olarak adlandırılan entegrasyon ve dağıtımın otomasyonu.
- Araç zincirinde gerçekleştirilen eylemlerin basit ve otomatik olarak yakalanması ve günlüğe kaydedilmesi.
- Manuel olarak yapıldığında zaman alan yaygın görevleri otomatikleştiren veya basitleştiren özellikler. Bunun harika bir örneği, bir şablon kullanarak sürüm notlarını otomatik olarak oluşturma yeteneğidir.
- Süreci araca uydurmaya çalışmak yerine, en verimli sürece uyum sağlayan esnek işlevsellik.
Uçtan Uca Proje Başarısı için En İyi 10 DevOps Aracı
Artık iyi bir altyapıya sahip olduğumuza göre, işte bugün mevcut en iyi 10 DevOps aracının listesi.
1. ClickUp
İş akışınızı ihtiyaçlarınıza göre özelleştirmek için ClickUp'ta 15'ten fazla görünümü inceleyin
ClickUp, diğer yaygın DevOps araçlarıyla güçlü entegrasyona sahip, bulut tabanlı bir proje yönetimi ve işbirliği aracıdır. Yazılım geliştirme takımlarının DevOps'u uygulamak için ihtiyaç duyduğu birçok özelliği, güçlü ve kullanımı kolay bir proje yönetimi platformuyla birlikte sunar.
En uygun kullanım alanı:
- Takımlar arası ve takımlar içinde işbirliği
- DevOps proje yönetimi
- Geliştirme sırasında planlama, görev atama, zamanlama ve ilerleme izleme
- İzleme sonuçlarının yakalanması ve paylaşımı
- Geri bildirim izleme ve iletme
ClickUp'ın en iyi özellikleri:
- Proje belgeleri oluşturma ve işbirliği için bulut tabanlı araç
- ClickUp ve diğer yaygın DevOps araçlarındaki otomasyon araçları
- Dönüm noktası izleme, Kanban panoları, beyaz tahtalar ve çeşitli grafikler ve çizelgeler gibi kullanışlı işbirliği ve izleme araçları
- Projenizi Harita, Tablo, Zaman Çizelgesi veya size en uygun başka bir stilde görüntüleyin
- Tüm görevler için kullanıcı etiketleme ve yorumlar
- Bağımlılıkları belirleyin ve ilerlemeyi izleyin
- Çevik iş akışları için özel şablonlar da dahil olmak üzere, tutarlılığı sağlarken hızlı bir şekilde çalışmaya başlamanızı sağlayan sağlam ve esnek şablonlar.
- Google Drive, Salesforce, Basecamp gibi dış araçlarla ve popüler açık kaynak araçları dahil olmak üzere birçok sağlayıcının çözümleriyle güçlü ve basit entegrasyonlar
- Şirket içinde veya bulutta çalışır
- ClickUp Zihin Haritaları ile projelerinizi görselleştirin
ClickUp sınırlamaları:
- Çok sayıda özellik ve yetenek, yeni kullanıcılar için zorluk oluşturabilir
- Tablo görünümü gibi bazı özellikler henüz mobil uygulamada mevcut değildir
- E-posta bildirimleri ve hatırlatıcılar çok fazla olabilir
ClickUp fiyatlandırması:
- Sonsuza Kadar Ücretsiz: 0
- Sınırsız: Kullanıcı başına aylık 5 ABD doları
- İş: Kullanıcı başına aylık 12 ABD doları
- Business Plus: Kullanıcı başına aylık 19 $
- Kurumsal: Fiyatlandırma için iletişime geçin
ClickUp puanları ve yorumları:
- G2: 4,7/5 (6.600'den fazla yorum)
- Capterra: 4,7/5 (3.600'den fazla yorum)
2. Miro
Miro, takımların çevrimiçi olarak bir araya gelmek, işbirliği yapmak, sunumlar yapmak ve fikirlerini ve işlerini görsel olarak paylaşmak için kullandıkları çok sayıda araca sahip bir dijital beyaz tahta platformudur. En popüler beyaz tahta proje yönetimi araçlarından biridir. Toplantılar sırasında görsel bilgileri görüntülemek, eksiksiz proje iş akışlarını planlamak veya sunumlar yapmak için kullanılabilir.
En uygun olduğu durumlar:
- Geliştirme sırasında beyin fırtınası yapma, özellikleri düzenleme ve görevleri planlama
- Geri bildirim için eylemleri gözden geçirme, tartışma ve geliştirme
- Test sonuçlarının sunumu
Miro'nun en iyi özellikleri:
- GIF, PDF, elektronik tablolar, görüntüler ve daha fazlası dahil olmak üzere çoğu dosya türünü destekler
- Beyaz tahtayı paylaşırken tam işlevselliğe sahip video konferans
- Çevik iş akışları
- Sonsuz tuval
- Aynı anda çok sayıda etkileşimli kullanıcıyı destekler
- Basit ve kullanımı kolay arayüz
- İş akışları, zihin haritaları ve Kanban panoları için geniş şablon kitaplığı
- Yaygın DevOps araçlarıyla entegrasyon
Miro sınırlamaları:
- Bağlantı veya etiketleme olmaması, bilgilerin bağlantısını zorlaştırır
- Çevrimdışı yetenekleri çok sınırlıdır
- Beyaz tahta üzerinde gezinmek kafa karıştırıcı ve öğrenmesi biraz zaman alıyor
- Sınırlı eskiz ve düzenleme araçları
Miro fiyatlandırması:
- Ücretsiz: 0 $
- Başlangıç: Kullanıcı başına aylık 8 ABD doları
- İş: Kullanıcı başına aylık 16 ABD doları
- Enterprise: Fiyatlandırma için iletişime geçin
Miro puanları ve yorumları:
- G2: 4,8/5 (4.400+ yorum)
- Capterra: 4,7/5 (1.100+ yorum)
3. Confluence
Confluence, uzaktaki takımlar için oluşturulmuş bilgi toplama ve işbirliği amaçlı bir takım çalışma alanıdır. Takım üyelerinin yaratıcı bir şekilde işbirliği yapmasına yardımcı olan işbirliği özelliklerinin yanı sıra Confluence, dokümantasyon, proje yönetimi, analiz, raporlama ve ş Akışı otomasyonu da sağlar.
Kullanıcılar, görevler atayabilecekleri, bilgileri toplayıp düzenleyebilecekleri, süreçleri kolaylaştırabilecekleri ve konuşmalar yoluyla etkileşimde bulunabilecekleri alanlar oluşturur. Confluence, Atlassian DevOps paketinin bir parçasıdır.
En uygun kullanım alanı:
- Geliştirme sırasında adımları ve işlevselliği tanımlama
- Geri bildirimleri toplama
- Test sonuçlarını belgeleme
Confluence'ın en iyi özellikleri:
- Güçlü Jira entegrasyonu
- İçeriği daha kolay bulmak için sayfa etiketleri
- Çevik iş akışlarını desteklemek için oluşturuldu
- Basit sosyal etkileşim araçları ve özelleştirilebilir bildirimler
- Tam özellikli zengin metin düzenleyici
- Adlandırılmış kullanıcılara e-posta oluşturan kullanıcı etiketleme
Confluence sınırlamaları:
- Arama, olabileceği kadar doğru değildir
- İçeriği yüklemek ve biçimlendirmek yeni kullanıcılar için zor olabilir
- Çalışma alanlarını sezgisel bir şekilde düzenlemek zor
Confluence fiyatlandırması:
- Ücretsiz: 0 $
- Standart: Kullanıcı başına aylık 5,75 ABD doları
- Premium: Kullanıcı başına aylık 11 ABD doları
- Enterprise: Fiyatlandırma için iletişime geçin
Confluence puanları ve yorumları:
- G2: 4. 1/5 (3.500+ yorum)
- Capterra: 4,4/5 (2.800'den fazla yorum)
4. Docker
Docker, konteynerleştirilmiş görüntüler kullanarak yazılım geliştirme, test otomasyonu ve yazılım teslimi için bir platformdur. Konteyner, hangi işletim sisteminde çalıştığına veya kullanılan programlama diline bakılmaksızın aynı şekilde çalışan yazılımın izole edilmiş bir sürümüdür ve sanal makineleri çalıştırma ihtiyacını ortadan kaldırır.
Docker platformu, yazılım geliştirme yaşam döngüsünün her adımını desteklemek için kullanıcı, komut satırı ve uygulama programlama arayüzleri (UI, CLI ve API) ile güvenlik özellikleri içerir.
En uygun kullanım alanı:
- Geliştirme sırasında yazılım oluşturma
- Entegrasyon yönetimi
- Uygulama performansı izleme ve sağlamlık için konteynerler içinde test etme
- Uygulamaları konteynerlerde dağıtma
- Entegrasyon, test ve dağıtım için otomatikleştirilmiş işlemler
Docker'ın en iyi özellikleri:
- Kapsayıcı orkestrasyonunun sağlam bir şekilde uygulanması
- Esnek araç seti
- Windows, Linux ve MacOS dahil olmak üzere çoğu işletim sistemini destekler
- Sektör lideri araçlarla güçlü entegrasyon
- Dağıtımı basitleştiren güçlü CLI
- Geniş ve aktif kullanıcı topluluğu
- Önceden yapılandırılmış ortamlardan oluşan geniş kütüphane
Docker sınırlamaları:
- Komut satırı arayüzüne güvenmek bazen zor olabilir
- Konteynerlerin arkasındaki kavramlar kafa karıştırıcı ve anlaşılması zor olabilir
- Görüntüler çok büyük olabilir ve önemli miktarda kaynak kullanabilir
Docker fiyatlandırması:
- Kişisel: 0 $
- Pro: Aylık 5 $, tek kullanıcı
- Takım: Kullanıcı başına aylık 9 ABD doları
- İş: Kullanıcı başına aylık 24 $
Docker derecelendirmeleri ve yorumları:
- G2: 4,6/5 (100'den fazla yorum)
- Capterra: 4,6/5 (400'den fazla yorum)
5. GitHub
GitHub, yazılım geliştirme için en yaygın kullanılan yüksek kaliteli yapılandırma yönetimi araçlarıdır. Dağıtılmış geliştirme takımları için Git üzerine inşa edilmiş, check-in ve check-out özellikli tek bir depo sağlayan bir sürüm kontrol sistemidir.
Ayrıca GitHub, erişim kontrolü, hata izleme, istek yönetimi, görev yönetimi ve otomasyonun yanı sıra birçok başka özellik de sunar. GitHub, Microsoft'a aittir ve Azure üzerinde çalışır.
En uygun kullanım alanı:
- Geliştirme için proje yönetimi ve görevler
- Entegrasyon için dağıtılmış sürüm ve erişim kontrolü
- Dağıtım için kanıtlanmış araçlar
- Güvenlik dahil olmak üzere operasyonlar için otomasyon
GitHub'ın en iyi özellikleri:
- Sürüm kontrolü için endüstri standardı
- En yaygın bilinen ve kullanılan kod yönetim aracı
- CI/CD için endüstri standardı
- Basit ve sezgisel arayüz
- Takım içinde bilgi paylaşımı için güçlü araçlar
- GitHub Copilot ile yapay zeka destekli kod önerileri
- Entegre geliştirme ortamı (IDE) platformları dahil olmak üzere çoğu DevOps aracıyla entegre olur
GitHub sınırlamaları:
- Yeni başlayanlar için zor öğrenme süreci
- Dokümantasyon hafif
- Arama temel bir özelliktir
GitHub fiyatlandırması:
- Ücretsiz: 0
- Takım: Kullanıcı başına aylık 4 ABD doları
- Enterprise: Kullanıcı başına aylık 21 ABD doları
GitHub derecelendirmeleri ve yorumları:
- G2: 4,7/5 (1.900'den fazla yorum)
- Capterra: 4,8/5 (5.700+ yorum)
6. AWS
Amazon Web Services (AWS), Amazon'un tüm bulut platformu tekliflerini kapsar. Bu, AWS üzerinde çalışan SaaS ve mobil uygulamalar için çok çeşitli AWS DevOps modüllerini içerir. Araçlar, yapılandırma yönetimi, otomatik derleme ve test ve dağıtım otomasyonu için çok sayıda seçenek içerir. Ayrıca, kapsayıcıları ve sunucusuz bilgi işlemleri de destekler.
AWS'nin en sık kullanılan DevOps araçları AWS CodePipeline, AWS CodeBuild ve AWS CodeDeploy'dur.
En uygun kullanım alanı:
- Entegrasyon ve dağıtım için AWS CodePipeline ile CI/CD
- Geliştirme için AWS CodeBuild ile derleyiciler ve test otomasyonu
- AWS CodeDeploy ile dağıtım otomasyonu
AWS'nin en iyi özellikleri:
- Bulut sağlama, sürece entegre edilmiştir, böylece kullanıcılar hiçbir zaman kaynak sıkıntısı yaşamaz
- Tüm AWS ekosistemiyle entegrasyon
- CI/CD ardışık düzeni birkaç tıklamayla kurulabilir
- Testlerden elde edilen kapsamlı metrikler
- Hem manuel hem de otomatik süreçlerin kurulumu ve kullanımı kolaydır
- Güvenlik ve izleme araçları
AWS sınırlamaları:
- Bazı kullanım durumları için yeterince özelleştirilemez
- AWS'nin bulut altyapısında dağıtım yapacağınız varsayılmaktadır
- Tam ş akışı için birden fazla araç gerekir
- AWS platformu kafa karıştırıcı olabilir
AWS fiyatlandırması:
- Fiyat bilgisi için AWS ile iletişime geçin
AWS derecelendirmeleri ve yorumları:
- G2: 4,3/5 (500'den fazla yorum)
- Capterra: CodePipeline, 4,5/5 (13 yorum); CodeBuild, 4,3 (3 yorum); CodeDeploy, 4,5 (4 yorum)
7. Mend
Mend, eski adıyla WhiteSource, bir uygulama güvenliği platformudur. DevOps araçlarınıza entegre olarak takımınızın Uygulama Güvenliği (AppSec) programını uygular, yazılımınızın güvenlik açıklarının bulunduğu yerleri ve bu güvenlik açıklarını geliştirme sürecinin erken aşamalarında düzelteceğiniz yerleri değiştirir.
En uygun kullanım alanı:
- Test sırasında uygulamalarınızın güvenliğini değerlendirme
- Geri bildirim sırasında düzeltme çözümleri sunar
En iyi özellikler:
- Uygulamanızdaki açık kaynak paketlerindeki güvenlik açıklarını gerçek zamanlı olarak değerlendirir ve bulur
- GitHub'da kolay entegrasyon
- Ayrıntılı raporlar sağlar
- En yaygın güvenlik açıkları için kod değişikliklerini otomatik olarak uygular ve güvenlik açıklarını giderirken insan hatalarını önler
- Mend. io takımı, güvenlik açıklarını sürekli olarak izlemekte ve güncellemektedir
- Java, Python, Ruby, JavaScript, Node.js, C++ ve C# dahil olmak üzere tüm önemli programlama dillerini ve birçok alana özgü dili destekler
Sınırlamaları giderin:
- Kullanıcı arayüzü biraz hantal olabilir
- Gösterge panelleri kafa karıştırıcı olabilir
- Bazı DevOps ardışık düzenleri için uygulama zor olabilir
- Yanlış pozitifler oluşturabilir
Mend fiyatlandırması:
- MEND SCA Advanced: 20 geliştirici için yıllık 16.000 ABD doları
- MEND SAST Advanced: 20 geliştirici için yıllık 16.000 ABD doları
- MEND SCA & SAST Advanced: 20 geliştirici için yıllık 24.000 ABD doları
- MEND Premium (Kurumsal): Fiyatlandırma için iletişime geçin
Derecelendirmeleri ve yorumları düzeltin:
- G2: 4,3/5 (90+ yorum)
- Capterra: 4,3/5 (7 yorum)
8. Jira
Jira, bir sorun (hata) izleme ve proje yönetimi aracıdır. İş akışları, görevler, bütçeleme ve tahminler ile yol haritası oluşturma gibi çevik proje yönetimi işlevlerini içerir. Ayrıca, kod ve işlemlerdeki hataları belgelemek ve bunlarla başa çıkmak için kapsamlı ve entegre bir sorun yönetim sistemi de içerir. Jira, Atlassian DevOps paketinin bir parçasıdır.
En uygun kullanım alanı:
- Geliştirme sırasında proje yönetimi
- Geri bildirim ve geliştirme sırasında sorun izleme ve otomasyon
Jira'nın en iyi özellikleri:
- Scrum ve Kanban metodolojileriyle çeviklik için sıfırdan geliştirilmiştir
- Yüksek düzeyde özelleştirilebilir
- Sorun yönetiminde çok güçlü
- Yazılım geliştirme ile sınırlı kalmayıp birçok farklı türde proje için işinize yarar
- Diğer birçok DevOps aracıyla entegrasyonlar
Jira sınırlamaları:
- Kurulumu ve kullanımı zor olabilir
- Ürüne entegre sınırlı işbirliği araçları
- Birden fazla takımın birlikte çalışması için ayarlanmamıştır
- Bu, proje yönetimi özelliği eklenmiş bir sorun yönetimi aracıdır, kapsamlı bir proje yönetimi platformu değildir
Jira fiyatlandırması:
- Ücretsiz: 0 $
- Standart: Kullanıcı başına aylık 7,75 ABD doları
- Premium: 15,25 $/ay kullanıcı başına
- Kurumsal: Fiyatlandırma için iletişime geçin
Jira derecelendirmeleri ve yorumları:
- G2: 4,3/5 (5.200'den fazla yorum)
- Capterra: 4,4/5 (13.100+ yorum)
9. Bitbucket
Bitbucket, Git üzerine inşa edilmiş, sürüm kontrolü özelliğine sahip alternatif bir yazılım kaynak kodu barındırma platformudur. CI/CD araçları içerir ve Jira kullanıcılarına destek sağlamaya odaklanmıştır. Bir geliştirme ekibi içinde işbirliğini sağlamak için tasarlanmıştır. Bitbucket, Atlassian DevOps paketinin bir parçasıdır.
En uygun kullanım alanı:
- Entegrasyon için dağıtılmış sürüm ve erişim kontrolü
- Dağıtım için otomatikleştirilmiş iş akışları
Bitbucket'ın en iyi özellikleri:
- Jira ile sıkı entegrasyon
- Modern ve temiz kullanıcı arayüzü
- Dallanma dahil olmak üzere karmaşık projeleri düzenlemek için güçlü yapılandırma araçları
- Güçlü kod inceleme araçları
Bitbucket sınırlamaları:
- Diğer Atlassian ürünleriyle birlikte çalışmak üzere tasarlanmıştır, diğer araçlarla entegrasyon minimum düzeydedir
- Diğer sürüm kontrol platformlarına kıyasla sınırlı özellikler
- Diğer benzer araçlara göre daha az popüler olduğundan, kullanıcı topluluğu ve eklenti seçenekleri de azdır
Bitbucket fiyatlandırması:
- Ücretsiz: 0 $
- Standart: Kullanıcı başına aylık 3 ABD doları
- Premium: Kullanıcı başına aylık 6 ABD doları
Bitbucket derecelendirmeleri ve yorumları:
- G2: 4. 4/5 (800+ yorum)
- Capterra: 4,6/5 (1.200'den fazla yorum)
10. Slack
Slack, kanal konseptini kullanarak anlık mesajlaşma üzerine kurulu bir işbirliği platformudur. Kullanıcılar, belirli bir kanalda zengin metin konuşmaları, kullanıcılar arasında doğrudan mesajlar, video veya sesli aramalar (Huddle), eşzamansız metin ve video mesajları (Clips) veya not defterleri (Canvas) aracılığıyla takımlar içinde iletişim kurabilir. Ayrıca bazı görev yönetimi araçları da içerir.
En uygun kullanım alanı:
- Geliştirme sırasında işbirliği
- Test sonuçlarını yakalama
- Geri bildirimleri belgeleme
Slack'in en iyi özellikleri:
- Kullanımı kolay basit arayüz
- Belirli bir kanal için tüm iletişim bir yerde
- Yüksek düzeyde özelleştirilebilir
- Geniş entegrasyon uygulamaları kitaplığı ( En iyi Slack Entegrasyonlarını inceleyin)
- Güçlü arama
- Konuşmaları konulara göre gruplama yeteneği
- Yerleşik video konferans
Slack sınırlamaları:
- İşbirliğine odaklanan bu araçta, işlevselliği artırmak için birden fazla entegrasyon uygulaması yüklemeniz gerekir
- Çok sayıda çalışma alanı ve kanal olması nedeniyle kafa karıştırıcı olabilir
- Görev yönetimi sınırlıdır
Slack fiyatlandırması:
- Ücretsiz: 0 $
- Pro: 7,25 $/ay kullanıcı başına
- Business+: Kullanıcı başına aylık 12,50 $
- Enterprise Grid: Fiyatlandırma için iletişime geçin
Slack puanları ve yorumları:
- G2: 4,5/5 (31.200'den fazla yorum)
- Capterra: 4,7/5 (22.900+ yorum)
ClickUp: Takımınız için En İyi DevOps Aracı
DevOps oyun kitabınız neye benziyor olursa olsun, geliştirme ve operasyon takımlarınızın birlikte çalışmasını sağlamak sihir gerektirmez, doğru DevOps araçları gerektirir. Takımlarınız, süreçlerinizi araçlara uydurmak için sizi zorlamak yerine, süreçlerinizi mümkün kılacak şekilde birlikte çalışmalıdır. 🛠
Bu nedenle, her türden takım, proje yönetimi, işbirliği, dokümantasyon ve çok daha fazlası için ClickUp'a güveniyor. Tüm bunlar, diğer DevOps araçlarınızla entegre olan, kullanımı kolay bir arayüzde sunuluyor. Bu nedenle, bir dahaki sefere yeni bir yazılım projesi arayışına çıktığınızda, ClickUp'ın ücretsiz deneme sürümüne kaydolun ve hayatınızı kolaylaştırın. 🤩