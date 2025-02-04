Otomasyon, İzleme ve Daha Fazlası için En İyi 10 DevOps Aracı 2025

{ "@context": "http://schema. org", "@type": "FAQPage", "mainEntity": [ { "@type": "Question", "name": "DevOps nedir?", "acceptedAnswer": { "@type": "Answer", "text": "DevOps, yazılım geliştirme (Dev) ve BT operasyonları (Ops) için uygulamaları ve araçları birleştiren bir yazılım geliştirme yönetim metodolojisidir. " } } ] }

En iyi işlevlere sahip doğru DevOps araç setini seçmek, takımlarınızdaki çalışanların verimliliği ve geliştirdikleri uygulamaların işlevselliği üzerinde büyük bir etkiye sahiptir. Ayrıca, iyi araçlar olmadan tüm işi yapmak daha az eğlencelidir. ✨

Bu makalede, otomasyon, izleme ve diğer önemli özelliklere önem veren en yeni DevOps araçlarını inceleyeceğiz, böylece siz ve takımınız harika kodlar oluşturma ve dağıtma işinin keyfini çıkarabilirsiniz. 🙌

DevOps nedir?

DevOps, yazılım geliştirme (Dev) ve BT operasyonları (Ops) için uygulamaları ve araçları birleştiren bir yazılım geliştirme yönetim metodolojisidir.

Her uygulayıcı DevOps yaşam döngüsünü farklı şekilde tanımlar, ancak ş Akışındaki en yaygın aşamalar şunlardır:

Sürekli Geliştirme: Yazılımın planlanması ve Yazılımın planlanması ve kodlanması Sürekli Entegrasyon: Değişiklikleri kaynak koda sık sık commit edin Sürekli Test: Kod değişikliklerini değerlendirmek için otomatik testler Sürekli Dağıtım: Test edilmiş ve onaylanmış yazılımlar , sürekli teslimat olarak da adlandırılan üretim sunucularına yerleştirilir Sürekli İzleme ve Gözlemlenebilirlik: Tüm DevOps sürecini izleyin ve belgelendirin Sürekli Geri Bildirim: Yazılım kullanımından elde edilen bilgiler DevOps takımlarına geri bildirilir Sürekli Operasyonlar: Sürüm ve uygulama dağıtım sürecinin otomasyonu

DevOps'un anahtar özelliklerinin çoğu çeviklikten gelmektedir, ancak çeviklik ve DevOps uygulamaları arasında farklar vardır.

Bir DevOps aracında nelere dikkat etmelisiniz?

Doğası gereği, DevOps, tüm yazılım üretim yaşam döngüsüne yardımcı olmak için işlevler arası bir şekilde çalışacak birden fazla araca ihtiyaç duyar. Buna DevOps araç zinciri denir ve her araç, DevOps yaşam döngüsünün bir veya daha fazla aşamasını ele alır.

Üretim ortamınız için en etkili uçtan uca araç zincirine sahip olmak için, incelediğiniz her aracın aşağıdaki özelliklerini göz önünde bulundurmalısınız:

Araç zincirindeki her bir araç ile dış araçlar arasındaki uyumluluk. Bilgiler bir araçtan diğerine kolayca akış yapmalıdır. Takımlar içinde ve takımlar arasında kolay iletişim ve işbirliği sağlayın. Buna proje yönetimi, izleme özellikleri ve sürekli geri bildirim sonuçlarının iletilmesi dahildir. DevOps boru hattı veya Sürekli Entegrasyon ve Sürekli Dağıtım (CI/CD) olarak adlandırılan entegrasyon ve dağıtımın otomasyonu. Araç zincirinde gerçekleştirilen eylemlerin basit ve otomatik olarak yakalanması ve günlüğe kaydedilmesi. Manuel olarak yapıldığında zaman alan yaygın görevleri otomatikleştiren veya basitleştiren özellikler. Bunun harika bir örneği, bir şablon kullanarak sürüm notlarını otomatik olarak oluşturma yeteneğidir. Süreci araca uydurmaya çalışmak yerine, en verimli sürece uyum sağlayan esnek işlevsellik.

Artık iyi bir altyapıya sahip olduğumuza göre, işte bugün mevcut en iyi 10 DevOps aracının listesi.

ClickUp'ta 15'ten fazla görünümü inceleyerek iş akışınızı ihtiyaçlarınıza göre özelleştirin

İş akışınızı ihtiyaçlarınıza göre özelleştirmek için ClickUp'ta 15'ten fazla görünümü inceleyin

ClickUp, diğer yaygın DevOps araçlarıyla güçlü entegrasyona sahip, bulut tabanlı bir proje yönetimi ve işbirliği aracıdır. Yazılım geliştirme takımlarının DevOps'u uygulamak için ihtiyaç duyduğu birçok özelliği, güçlü ve kullanımı kolay bir proje yönetimi platformuyla birlikte sunar.

En uygun kullanım alanı:

Takımlar arası ve takımlar içinde işbirliği

DevOps proje yönetimi

Geliştirme sırasında planlama, görev atama, zamanlama ve ilerleme izleme

İzleme sonuçlarının yakalanması ve paylaşımı

Geri bildirim izleme ve iletme

ClickUp'ın en iyi özellikleri:

ClickUp sınırlamaları:

Çok sayıda özellik ve yetenek, yeni kullanıcılar için zorluk oluşturabilir

Tablo görünümü gibi bazı özellikler henüz mobil uygulamada mevcut değildir

E-posta bildirimleri ve hatırlatıcılar çok fazla olabilir

ClickUp fiyatlandırması:

Sonsuza Kadar Ücretsiz: 0

Sınırsız: Kullanıcı başına aylık 5 ABD doları

İş: Kullanıcı başına aylık 12 ABD doları

Business Plus: Kullanıcı başına aylık 19 $

Kurumsal: Fiyatlandırma için iletişime geçin

ClickUp puanları ve yorumları:

G2: 4,7/5 (6.600'den fazla yorum)

Capterra: 4,7/5 (3.600'den fazla yorum)

2. Miro

Miro aracılığıyla

Miro, takımların çevrimiçi olarak bir araya gelmek, işbirliği yapmak, sunumlar yapmak ve fikirlerini ve işlerini görsel olarak paylaşmak için kullandıkları çok sayıda araca sahip bir dijital beyaz tahta platformudur. En popüler beyaz tahta proje yönetimi araçlarından biridir. Toplantılar sırasında görsel bilgileri görüntülemek, eksiksiz proje iş akışlarını planlamak veya sunumlar yapmak için kullanılabilir.

En uygun olduğu durumlar:

Geliştirme sırasında beyin fırtınası yapma, özellikleri düzenleme ve görevleri planlama

Geri bildirim için eylemleri gözden geçirme, tartışma ve geliştirme

Test sonuçlarının sunumu

Miro'nun en iyi özellikleri:

GIF, PDF, elektronik tablolar, görüntüler ve daha fazlası dahil olmak üzere çoğu dosya türünü destekler

Beyaz tahtayı paylaşırken tam işlevselliğe sahip video konferans

Çevik iş akışları

Sonsuz tuval

Aynı anda çok sayıda etkileşimli kullanıcıyı destekler

Basit ve kullanımı kolay arayüz

İş akışları, zihin haritaları ve Kanban panoları için geniş şablon kitaplığı

Yaygın DevOps araçlarıyla entegrasyon

Miro sınırlamaları:

Bağlantı veya etiketleme olmaması, bilgilerin bağlantısını zorlaştırır

Çevrimdışı yetenekleri çok sınırlıdır

Beyaz tahta üzerinde gezinmek kafa karıştırıcı ve öğrenmesi biraz zaman alıyor

Sınırlı eskiz ve düzenleme araçları

Miro fiyatlandırması:

Ücretsiz: 0 $

Başlangıç: Kullanıcı başına aylık 8 ABD doları

İş: Kullanıcı başına aylık 16 ABD doları

Enterprise: Fiyatlandırma için iletişime geçin

Miro puanları ve yorumları:

G2: 4,8/5 (4.400+ yorum)

Capterra: 4,7/5 (1.100+ yorum)

3. Confluence

Atlassian aracılığıyla

Confluence, uzaktaki takımlar için oluşturulmuş bilgi toplama ve işbirliği amaçlı bir takım çalışma alanıdır. Takım üyelerinin yaratıcı bir şekilde işbirliği yapmasına yardımcı olan işbirliği özelliklerinin yanı sıra Confluence, dokümantasyon, proje yönetimi, analiz, raporlama ve ş Akışı otomasyonu da sağlar.

Kullanıcılar, görevler atayabilecekleri, bilgileri toplayıp düzenleyebilecekleri, süreçleri kolaylaştırabilecekleri ve konuşmalar yoluyla etkileşimde bulunabilecekleri alanlar oluşturur. Confluence, Atlassian DevOps paketinin bir parçasıdır.

En uygun kullanım alanı:

Geliştirme sırasında adımları ve işlevselliği tanımlama

Geri bildirimleri toplama

Test sonuçlarını belgeleme

Confluence'ın en iyi özellikleri:

Güçlü Jira entegrasyonu

İçeriği daha kolay bulmak için sayfa etiketleri

Çevik iş akışlarını desteklemek için oluşturuldu

Basit sosyal etkileşim araçları ve özelleştirilebilir bildirimler

Tam özellikli zengin metin düzenleyici

Adlandırılmış kullanıcılara e-posta oluşturan kullanıcı etiketleme

Confluence sınırlamaları:

Arama, olabileceği kadar doğru değildir

İçeriği yüklemek ve biçimlendirmek yeni kullanıcılar için zor olabilir

Çalışma alanlarını sezgisel bir şekilde düzenlemek zor

Confluence fiyatlandırması:

Ücretsiz: 0 $

Standart: Kullanıcı başına aylık 5,75 ABD doları

Premium: Kullanıcı başına aylık 11 ABD doları

Enterprise: Fiyatlandırma için iletişime geçin

Confluence puanları ve yorumları:

G2: 4. 1/5 (3.500+ yorum)

Capterra: 4,4/5 (2.800'den fazla yorum)

4. Docker

Docker aracılığıyla

Docker, konteynerleştirilmiş görüntüler kullanarak yazılım geliştirme, test otomasyonu ve yazılım teslimi için bir platformdur. Konteyner, hangi işletim sisteminde çalıştığına veya kullanılan programlama diline bakılmaksızın aynı şekilde çalışan yazılımın izole edilmiş bir sürümüdür ve sanal makineleri çalıştırma ihtiyacını ortadan kaldırır.

Docker platformu, yazılım geliştirme yaşam döngüsünün her adımını desteklemek için kullanıcı, komut satırı ve uygulama programlama arayüzleri (UI, CLI ve API) ile güvenlik özellikleri içerir.

En uygun kullanım alanı:

Geliştirme sırasında yazılım oluşturma

Entegrasyon yönetimi

Uygulama performansı izleme ve sağlamlık için konteynerler içinde test etme

Uygulamaları konteynerlerde dağıtma

Entegrasyon, test ve dağıtım için otomatikleştirilmiş işlemler

Docker'ın en iyi özellikleri:

Kapsayıcı orkestrasyonunun sağlam bir şekilde uygulanması

Esnek araç seti

Windows, Linux ve MacOS dahil olmak üzere çoğu işletim sistemini destekler

Sektör lideri araçlarla güçlü entegrasyon

Dağıtımı basitleştiren güçlü CLI

Geniş ve aktif kullanıcı topluluğu

Önceden yapılandırılmış ortamlardan oluşan geniş kütüphane

Docker sınırlamaları:

Komut satırı arayüzüne güvenmek bazen zor olabilir

Konteynerlerin arkasındaki kavramlar kafa karıştırıcı ve anlaşılması zor olabilir

Görüntüler çok büyük olabilir ve önemli miktarda kaynak kullanabilir

Docker fiyatlandırması:

Kişisel: 0 $

Pro: Aylık 5 $, tek kullanıcı

Takım: Kullanıcı başına aylık 9 ABD doları

İş: Kullanıcı başına aylık 24 $

Docker derecelendirmeleri ve yorumları:

G2: 4,6/5 (100'den fazla yorum)

Capterra: 4,6/5 (400'den fazla yorum)

5. GitHub

GitHub aracılığıyla

GitHub, yazılım geliştirme için en yaygın kullanılan yüksek kaliteli yapılandırma yönetimi araçlarıdır. Dağıtılmış geliştirme takımları için Git üzerine inşa edilmiş, check-in ve check-out özellikli tek bir depo sağlayan bir sürüm kontrol sistemidir.

Ayrıca GitHub, erişim kontrolü, hata izleme, istek yönetimi, görev yönetimi ve otomasyonun yanı sıra birçok başka özellik de sunar. GitHub, Microsoft'a aittir ve Azure üzerinde çalışır.

En uygun kullanım alanı:

Geliştirme için proje yönetimi ve görevler

Entegrasyon için dağıtılmış sürüm ve erişim kontrolü

Dağıtım için kanıtlanmış araçlar

Güvenlik dahil olmak üzere operasyonlar için otomasyon

GitHub'ın en iyi özellikleri:

Sürüm kontrolü için endüstri standardı

En yaygın bilinen ve kullanılan kod yönetim aracı

CI/CD için endüstri standardı

Basit ve sezgisel arayüz

Takım içinde bilgi paylaşımı için güçlü araçlar

GitHub Copilot ile yapay zeka destekli kod önerileri

Entegre geliştirme ortamı (IDE) platformları dahil olmak üzere çoğu DevOps aracıyla entegre olur

GitHub sınırlamaları:

Yeni başlayanlar için zor öğrenme süreci

Dokümantasyon hafif

Arama temel bir özelliktir

GitHub fiyatlandırması:

Ücretsiz: 0

Takım: Kullanıcı başına aylık 4 ABD doları

Enterprise: Kullanıcı başına aylık 21 ABD doları

GitHub derecelendirmeleri ve yorumları:

G2: 4,7/5 (1.900'den fazla yorum)

Capterra: 4,8/5 (5.700+ yorum)

6. AWS

AWS aracılığıyla

Amazon Web Services (AWS), Amazon'un tüm bulut platformu tekliflerini kapsar. Bu, AWS üzerinde çalışan SaaS ve mobil uygulamalar için çok çeşitli AWS DevOps modüllerini içerir. Araçlar, yapılandırma yönetimi, otomatik derleme ve test ve dağıtım otomasyonu için çok sayıda seçenek içerir. Ayrıca, kapsayıcıları ve sunucusuz bilgi işlemleri de destekler.

AWS'nin en sık kullanılan DevOps araçları AWS CodePipeline, AWS CodeBuild ve AWS CodeDeploy'dur.

En uygun kullanım alanı:

Entegrasyon ve dağıtım için AWS CodePipeline ile CI/CD

Geliştirme için AWS CodeBuild ile derleyiciler ve test otomasyonu

AWS CodeDeploy ile dağıtım otomasyonu

AWS'nin en iyi özellikleri:

Bulut sağlama, sürece entegre edilmiştir, böylece kullanıcılar hiçbir zaman kaynak sıkıntısı yaşamaz

Tüm AWS ekosistemiyle entegrasyon

CI/CD ardışık düzeni birkaç tıklamayla kurulabilir

Testlerden elde edilen kapsamlı metrikler

Hem manuel hem de otomatik süreçlerin kurulumu ve kullanımı kolaydır

Güvenlik ve izleme araçları

AWS sınırlamaları:

Bazı kullanım durumları için yeterince özelleştirilemez

AWS'nin bulut altyapısında dağıtım yapacağınız varsayılmaktadır

Tam ş akışı için birden fazla araç gerekir

AWS platformu kafa karıştırıcı olabilir

AWS fiyatlandırması:

Fiyat bilgisi için AWS ile iletişime geçin

AWS derecelendirmeleri ve yorumları:

G2: 4,3/5 (500'den fazla yorum)

Capterra: CodePipeline, 4,5/5 (13 yorum); CodeBuild, 4,3 (3 yorum); CodeDeploy, 4,5 (4 yorum)

7. Mend

Via Mend

Mend, eski adıyla WhiteSource, bir uygulama güvenliği platformudur. DevOps araçlarınıza entegre olarak takımınızın Uygulama Güvenliği (AppSec) programını uygular, yazılımınızın güvenlik açıklarının bulunduğu yerleri ve bu güvenlik açıklarını geliştirme sürecinin erken aşamalarında düzelteceğiniz yerleri değiştirir.

En uygun kullanım alanı:

Test sırasında uygulamalarınızın güvenliğini değerlendirme

Geri bildirim sırasında düzeltme çözümleri sunar

En iyi özellikler:

Uygulamanızdaki açık kaynak paketlerindeki güvenlik açıklarını gerçek zamanlı olarak değerlendirir ve bulur

GitHub'da kolay entegrasyon

Ayrıntılı raporlar sağlar

En yaygın güvenlik açıkları için kod değişikliklerini otomatik olarak uygular ve güvenlik açıklarını giderirken insan hatalarını önler

Mend. io takımı, güvenlik açıklarını sürekli olarak izlemekte ve güncellemektedir

Java, Python, Ruby, JavaScript, Node.js, C++ ve C# dahil olmak üzere tüm önemli programlama dillerini ve birçok alana özgü dili destekler

Sınırlamaları giderin:

Kullanıcı arayüzü biraz hantal olabilir

Gösterge panelleri kafa karıştırıcı olabilir

Bazı DevOps ardışık düzenleri için uygulama zor olabilir

Yanlış pozitifler oluşturabilir

Mend fiyatlandırması:

MEND SCA Advanced: 20 geliştirici için yıllık 16.000 ABD doları

MEND SAST Advanced: 20 geliştirici için yıllık 16.000 ABD doları

MEND SCA & SAST Advanced: 20 geliştirici için yıllık 24.000 ABD doları

MEND Premium (Kurumsal): Fiyatlandırma için iletişime geçin

Derecelendirmeleri ve yorumları düzeltin:

G2: 4,3/5 (90+ yorum)

Capterra: 4,3/5 (7 yorum)

8. Jira

Atlassian aracılığıyla

Jira, bir sorun (hata) izleme ve proje yönetimi aracıdır. İş akışları, görevler, bütçeleme ve tahminler ile yol haritası oluşturma gibi çevik proje yönetimi işlevlerini içerir. Ayrıca, kod ve işlemlerdeki hataları belgelemek ve bunlarla başa çıkmak için kapsamlı ve entegre bir sorun yönetim sistemi de içerir. Jira, Atlassian DevOps paketinin bir parçasıdır.

En uygun kullanım alanı:

Geliştirme sırasında proje yönetimi

Geri bildirim ve geliştirme sırasında sorun izleme ve otomasyon

Jira'nın en iyi özellikleri:

Scrum ve Kanban metodolojileriyle çeviklik için sıfırdan geliştirilmiştir

Yüksek düzeyde özelleştirilebilir

Sorun yönetiminde çok güçlü

Yazılım geliştirme ile sınırlı kalmayıp birçok farklı türde proje için işinize yarar

Diğer birçok DevOps aracıyla entegrasyonlar

Jira sınırlamaları:

Kurulumu ve kullanımı zor olabilir

Ürüne entegre sınırlı işbirliği araçları

Birden fazla takımın birlikte çalışması için ayarlanmamıştır

Bu, proje yönetimi özelliği eklenmiş bir sorun yönetimi aracıdır, kapsamlı bir proje yönetimi platformu değildir

Jira fiyatlandırması:

Ücretsiz: 0 $

Standart: Kullanıcı başına aylık 7,75 ABD doları

Premium: 15,25 $/ay kullanıcı başına

Kurumsal: Fiyatlandırma için iletişime geçin

Jira derecelendirmeleri ve yorumları:

G2: 4,3/5 (5.200'den fazla yorum)

Capterra: 4,4/5 (13.100+ yorum)

9. Bitbucket

Bitbucket aracılığıyla

Bitbucket, Git üzerine inşa edilmiş, sürüm kontrolü özelliğine sahip alternatif bir yazılım kaynak kodu barındırma platformudur. CI/CD araçları içerir ve Jira kullanıcılarına destek sağlamaya odaklanmıştır. Bir geliştirme ekibi içinde işbirliğini sağlamak için tasarlanmıştır. Bitbucket, Atlassian DevOps paketinin bir parçasıdır.

En uygun kullanım alanı:

Entegrasyon için dağıtılmış sürüm ve erişim kontrolü

Dağıtım için otomatikleştirilmiş iş akışları

Bitbucket'ın en iyi özellikleri:

Jira ile sıkı entegrasyon

Modern ve temiz kullanıcı arayüzü

Dallanma dahil olmak üzere karmaşık projeleri düzenlemek için güçlü yapılandırma araçları

Güçlü kod inceleme araçları

Bitbucket sınırlamaları:

Diğer Atlassian ürünleriyle birlikte çalışmak üzere tasarlanmıştır, diğer araçlarla entegrasyon minimum düzeydedir

Diğer sürüm kontrol platformlarına kıyasla sınırlı özellikler

Diğer benzer araçlara göre daha az popüler olduğundan, kullanıcı topluluğu ve eklenti seçenekleri de azdır

Bitbucket fiyatlandırması:

Ücretsiz: 0 $

Standart: Kullanıcı başına aylık 3 ABD doları

Premium: Kullanıcı başına aylık 6 ABD doları

Bitbucket derecelendirmeleri ve yorumları:

G2: 4. 4/5 (800+ yorum)

Capterra: 4,6/5 (1.200'den fazla yorum)

10. Slack

Slack aracılığıyla

Slack, kanal konseptini kullanarak anlık mesajlaşma üzerine kurulu bir işbirliği platformudur. Kullanıcılar, belirli bir kanalda zengin metin konuşmaları, kullanıcılar arasında doğrudan mesajlar, video veya sesli aramalar (Huddle), eşzamansız metin ve video mesajları (Clips) veya not defterleri (Canvas) aracılığıyla takımlar içinde iletişim kurabilir. Ayrıca bazı görev yönetimi araçları da içerir.

En uygun kullanım alanı:

Geliştirme sırasında işbirliği

Test sonuçlarını yakalama

Geri bildirimleri belgeleme

Slack'in en iyi özellikleri:

Kullanımı kolay basit arayüz

Belirli bir kanal için tüm iletişim bir yerde

Yüksek düzeyde özelleştirilebilir

Geniş entegrasyon uygulamaları kitaplığı ( En iyi Slack Entegrasyonlarını inceleyin)

Güçlü arama

Konuşmaları konulara göre gruplama yeteneği

Yerleşik video konferans

Slack sınırlamaları:

İşbirliğine odaklanan bu araçta, işlevselliği artırmak için birden fazla entegrasyon uygulaması yüklemeniz gerekir

Çok sayıda çalışma alanı ve kanal olması nedeniyle kafa karıştırıcı olabilir

Görev yönetimi sınırlıdır

Slack fiyatlandırması:

Ücretsiz: 0 $

Pro: 7,25 $/ay kullanıcı başına

Business+: Kullanıcı başına aylık 12,50 $

Enterprise Grid: Fiyatlandırma için iletişime geçin

Slack puanları ve yorumları:

G2: 4,5/5 (31.200'den fazla yorum)

Capterra: 4,7/5 (22.900+ yorum)

ClickUp: Takımınız için En İyi DevOps Aracı

DevOps oyun kitabınız neye benziyor olursa olsun, geliştirme ve operasyon takımlarınızın birlikte çalışmasını sağlamak sihir gerektirmez, doğru DevOps araçları gerektirir. Takımlarınız, süreçlerinizi araçlara uydurmak için sizi zorlamak yerine, süreçlerinizi mümkün kılacak şekilde birlikte çalışmalıdır. 🛠

Bu nedenle, her türden takım, proje yönetimi, işbirliği, dokümantasyon ve çok daha fazlası için ClickUp'a güveniyor. Tüm bunlar, diğer DevOps araçlarınızla entegre olan, kullanımı kolay bir arayüzde sunuluyor. Bu nedenle, bir dahaki sefere yeni bir yazılım projesi arayışına çıktığınızda, ClickUp'ın ücretsiz deneme sürümüne kaydolun ve hayatınızı kolaylaştırın. 🤩